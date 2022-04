ST.GALLEN NEWS: Klimafonds-Initiative der SP kommt zustande

11:29 Uhr Mittwoch, 30. märz

Katrin Eberhard wechselt von der Stadt zum Kanton: Neue Leiterin der kantonalen Denkmalpflege

Katrin Eberhard wird neu Leiterin der kantonalen Denkmalpflege, einer Abteilung des Amtes für Kultur des Kantons St.Gallen. Die promovierte Architektin war bisher stellvertretende Stadtbaumeisterin der Stadt St.Gallen. Sie tritt gemäss Mitteilung der Staatskanzlei ihre neue Stelle als Kantonsdenkmalpflegerin am 1. Juli an. Ihr Abgang bei der Stadt erfolgte schon vor einigen Wochen und wurde bisher nicht kommuniziert. Die Stelle des St.Galler Stadtbaumeisters ist ebenfalls vakant; eine Nachfolge für Hansueli Rechsteiner zu finden, ist im ersten Anlauf gescheitert.

Katrin Eberhard ist ab 1. Juli als Nachfolgerin von Michael Niedermann die neue Chefin der Denkmalpflege des Kantons St.Gallen. Bild: Kanton St.Gallen

Katrin Eberhard ist promovierte Architektin und Architekturhistorikerin. Sie hat ihr Studium an der Accademia di Architettura in Mendrisio begonnen und wechselte 2001 an die ETH nach Zürich. Eberhard befasste sich bereits im Studium mit der Stadt- und Raumplanung der Schweiz seit 1950 und doktorierte 2008 an der ETH bei Professor Andreas Tönnesmann mit der Dissertation «Machine à habiter - Zur Technisierung des Wohnens in der Moderne». Sie erhielt Reisestipendien, die sie nach Russland und Frankreich führten.

Eberhard übernahm nach diversen Praktika in Architekturbüros eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Stadtsanktgaller Denkmalpflege. Von 2016 bis 2022 war sie als stellvertretende Stadtbaumeisterin tätig. Eberhard forscht und publiziert seit 2008 regelmässig zur Baukultur des 19. bis 21. Jahrhunderts. Nach ihrem 2011 erschienenen Buch über das Werk von Heinrich Graf veröffentlichte sie 2020 die Architekturmonografie «Danzeisen + Voser - Bauten und Projekte».

Katrin Eberhard tritt die Nachfolge von Michael Niedermann an, der per Ende Juni in Pension gehen wird. Niedermann war bereits über zehn Jahre als Bauberater in der kantonalen Denkmalpflege tätig, bevor er 2014 die Gesamtleitung von Pierre Hatz übernahm. Niedermann baute die kantonale Denkmalpflege zu einer Fachstelle mit einem heute zehnköpfigen Team aus. Er prägte zudem wichtige Projekte zum Erhalt von Objekten der Baukultur im Kanton St.Gallen. Dazu gehören die dritte Renovationsetappe des Hofes zu Wil oder die Aufwertung des Schlosses Werdenberg als Kulturstandort. (SK/vre)