ST.GALLER STADT-TICKER: Kindern fordern ihre Rechte ein +++ Illegale Versuche in der Psychiatrie +++ Drei Wohnungseinbrüche in St.Gallen

Montag, 18. November - 9:44 Uhr

30 Jahre UNO-Konvention für die Kinderrechte: St.Galler Kinder auf der Strasse und in der Disco

(pd/vre) Diesen Mittwoch, ab 14 Uhr, wird auch in der Stadt St.Gallen das 30-jährige Bestehen der UNO-Konvention für die Kinderrechte gefeiert. Dafür organisiert die offene Kinderarbeit der Stadt zusammen mit allen Kindertreffs und Tagesbetreuungen eine Kundgebung, einen Demonstrationszug sowie im Anschluss daran eine Kinder-Disco.

Ein Transparent macht vor dem Kindertreff Ti-Rumpel im Lachen-Quartier auf den Tag der Kinderrechte aufmerksam. (Bild: Reto Voneschen - 9. November 2019)

Bereits im Vorfeld des Aktionstages werden gemäss Mitteilung in den einzelnen Institutionen die Kinderrechte thematisiert und Transparente zum Thema gestaltet. Zusätzlich werden Wünsche, Forderungen und Anliegen der Kinder gesammelt. Sie sollen am Mittwoch Stadträtin Sonja Lüthi zuhanden der St.Galler Stadtregierung übergeben werden.

Kinder, die einen Kindertreff oder eine Tagesbetreuung besuchen, können über den jeweiligen Standort teilnehmen. Alle anderen Kinder können sich den Kindertreffs anschliessen. Die Organisatorinnen und Organisatoren erwarten an der Kundgebung auf dem Bärenplatz, am Demozug zum alten Güberbahnhof und an der Kinder-Disco im Kugl rund 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Tag der Rechte des Kindes: Programm in St.Gallen

13.30 Uhr: Treffpunkt/Start in Kindertreffs oder Tagesbetreuungen.

Treffpunkt/Start in Kindertreffs oder Tagesbetreuungen. 14 Uhr: Gemeinsame Kundgebung in der Marktgasse und auf dem Bärenplatz, Übergabe Anliegen der Kinder an Stadträtin Sonja Lüthi.

Gemeinsame Kundgebung in der Marktgasse und auf dem Bärenplatz, Übergabe Anliegen der Kinder an Stadträtin Sonja Lüthi. 14.30 Uhr: Demonstrationszug vom Bärenplatz zum Güterbahnhof, anschliessend Kinder-Disco im Kugl.

Demonstrationszug vom Bärenplatz zum Güterbahnhof, anschliessend Kinder-Disco im Kugl. 17 Uhr: Rückkehr in die Kindertreffs und Tagesbetreuungen.

Parallel zum Aktionstag werden bis 24. November in Schaufenstern in der St.Galler Altstadt Zeichnungen und andere Kunstwerke von rund 150 Kindern zum Thema Kinderrechte ausgestellt; Infos unter dazu gibt's im Internet.

Montag, 18. November - 8:59 Uhr

Vortrag: Die illegalen Medikamentenversuche an der Klinik Münsterlingen von 1940 bis 1980

(pd/vre) In den letzten Jahren wurde in den Medien von den Medikamentenversuchen an der Psychiatrischen Klinik Münsterlingen geschrieben. Das hat ein breites öffentliches Interesse geweckt und gleichzeitig viele Fragen aufgeworfen. Im Raum steht der Vorwurf, der Psychiater Roland Kuhn habe ab den 1950er-Jahren an zahlreichen Patientinnen und Patienten in Münsterlingen ohne deren Einverständnis neue Substanzen und Medikamente getestet.

Blick auf die Gebäude der Psychiatrischen Klinik Münsterlingen. (Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone - 31. Oktober 2016)

Am Mittwoch, 18.15 Uhr, spricht Marietta Meier, die die Vorgänge in Münsterlingen untersucht hat, beim Historischen Verein des Kantons St.Gallen über das Forschungsprojekt zu diesen Vorgängen und Vorwürfen. Sie stellt dabei das Beispiel von Münsterlingen in einen grösseren Zusammenhang und zeigt auch Forschungslücken beim Thema Medikamentenversuche auf. Der Vortrag im Raum für Literatur an der St.-Leonhard-Strasse 40 ist öffentlich, der Eintritt dazu gratis.

Sonntag, 17. November - 10:45 Uhr

Einbrecher erbeuten Uhr, Geld und Kosmetikartikel

(kapo/dwa) Am Samstag zwischen 14 und 23 Uhr ist es in St.Gallen zu drei Wohnungseinbrüchen gekommen:

Am Höhenweg brachen Unbekannte eine Terrassentür auf. Anschliessend durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Mit Beute in bislang unbekanntem Wert flüchteten die Täter.

In der Klosterweidlistrasse wuchteten Unbekannte eine Tür auf. Im Innern der Wohnung durchsuchten sie diverse Behältnisse und stahlen eine Uhr im Wert von 1000 Franken.

In der Linsebühlstrasse brachen Unbekannte in eine Wohnung ein. Anschliessend durchsuchten sie die Räume und suchten mit Bargeld und Kosmetikartikeln im Wert von mehreren hundert Franken das Weite.

Sonntag, 17. November - 10:30 Uhr

Stadthauskonzert mit Musik und Gedichten von Heine und Fontane

(pd) Am kommenden Mittwoch, 19.30 Uhr, findet das nächste Stadthauskonzert der Ortsbürgergemeinde St.Gallen statt. Dies im Festsaal im Stadthaus an der Gallusstrasse 14. Zu Gast ist das Trio Ambiente. Es besteht aus Julia Kräuchi (Violine), Rahel Zellweger (Viola) und Thomas Kräuchi (Klavier).

(Bild: pd)

Die Besucherinnen und Besucher hören an diesem Abend Kompositionen von Thomas Kräuchi sowie Ge­dich­te von Heinrich Heine und Theodor Fontane. Diese werden von Schauspielerin Ursula Affolter rezitiert.

Die Veranstaltung ist öffentlich, der Ein­tritt ist frei. Die Platz­zahl ist auf 100 Personen beschränkt.

Samstag, 16. November - 20:06 Uhr

Die Katholische Kirche lädt zu öffentlichen Führungen in die Kathedrale

(pd/ok) Die Kathedrale ist da, um immer wieder neu entdeckt zu werden. Dies schreibt die Katholische Kirche St.Gallen in einer Mitteilung und lädt zwischen Januar bis Dezember 2020 zu 26 öffentlichen Führungen ein. Aufgegriffen werden dabei verborgene Botschaften, himmlische Weibsbilder oder der neue Altarraum. Auch digitalen Phänomenen wie dem Influencertum wird inhaltlich Rechnung getragen.

Wer genau hinsieht, entdeckt in der Kathedrale manch Neues. Hier am Volksfest im Stiftsbezirk St.Gallen. (Bild: Urs Bucher)

Die Führungen dauern jeweils eine Stunde, der Eintritt ist gratis; es wird eine Kollekte eingesammelt. Treffpunkt zu den Führungen ist jeweils im Westeingang der Kathedrale beim Gallusplatz.

Zum Programm von «Kathedrale erleben».

Samstag, 16. November - 19:30 Uhr

Im Stadtpark, wo sich Mensch und Vogel begegnen

(pd/ok) Man traf sich im Café Trischli, damals am 14. Juli 1879, als die Ornithologische-Gesellschaft St.Gallen gegründet wurde. In einer Mitteilung im Rahmen des 140. Jubiläums zeichnet die Gesellschaft die Chronik der Voliere im St.Galler Stadtpark nach.

Für 200 Franken, so heisst es in der Chronik, hätte ein Apotheker aus Teufen die ursprüngliche Voliere im damaligen Stadtpark der Gesellschaft verkauft. 1892 sei dann ein achteckiger Neubau entstanden, der Platz für verschiedene Vogelarten bot. Die Vogelfreunde hätten nun selbst Rassen- und Ziertauben gezüchtet und sich an Wettflügen beteiligt. Die heutige Voliere wurde dann 1938 im Zuge einer Gesamtplanung des Stadtparkes erbaut und 1992 aufwendig renoviert.

Die Voliere im St.Galler Stadtpark, gezeigt auf einer Aufnahme aus dem Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen. (Bild: PD)

Ab dem Vogelgezwitscher erfreuen sich viele, doch sei es auch immer wieder zu Vandalismus an Tieren und am Gebäude gekommen. 2011 hätten die Tiere zudem mit grossem Aufwand vor der Vogelgrippe geschützt werden müssen. Zum Jubiläum teilt die Gesellschaft mit, auch zukünftig Verantwortungsbewusstsein gegenüber Natur und Tieren fördern zu wollen. Denn, wer Tiere kenne, der werde Tiere schützen.

Samstag, 16. November - 10:55 Uhr

Unbekannte brechen in Abtwil in Einfamilienhaus ein

(kapo/lex) In der Zeit zwischen 17.45 Uhr und 23 Uhr ist am Freitag in Abtwil eine unbekannte Täterschaft in ein Haus in der Kamorstrasse eingebrochen. Gemäss der St.Galler Kantonspolizei kletterte die Täterschaft auf einen Balkon und brach dort eine Tür auf. «Sie stahl Geld und Schmuck in bislang unbekannter Höhe.» Ausserdem entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Die unbekannte Täterschaft konnte Geld und Schmuck in bislang unbekannter Höhe stehen. (Bild: Kapo)

Samstag, 16. November - 10:20 Uhr

Vernissage der Website Sozialgeschichte des Kantons St.Gallen

(pd) Die Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons St.Gallen feiert in diesem Jahr ihr 200-jähriges Bestehen. Im Vorfeld des Jubiläums beauftragte sie ein Team aus Historikerinnen und Historikern damit, eine neue Sozialgeschichte des Kantons zu schreiben.

Fotograf unbekannt (ca. 1900-1915). Heimsticker am Pantograph der Handstickmaschine und Knabe an Fädelmaschine im Sticklokal. In Schweizerisches Landesmuseum. (Bild: PD)

Die Fachstelle Demokratiebildung und Menschenrechte setzt gemäss Mitteilung die zehn in der Publikation untersuchten Themen seit 2017/18 mit Studierenden im Rahmen von Geschichtsseminaren um. Die dabei erarbeiteten Materialien werden auf einer Website Lehrpersonen und der interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. An der Vernissage vom 20. November wird die Website www.sozialgeschichte.ch live geschaltet; derzeit ist sie für Aussenstehende noch nicht zugänglich.

Vernissage 20. November 2019, 18.00 Uhr bis etwa 19.30 Uhr mit anschliessendem Apéro in der Aula Hochschulgebäude Hadwig, St.Gallen.

16. November - 10:00 Uhr

6. Medienforum der SRG Ostschweiz

(pd/lex) Am diesjährigen Medienforum, welches am 20. November ab 19 Uhr im Stadtsaal des Restaurant Lagerhaus stattfindet, wird über die Medienlandschaft Schweiz im Jahr 2025 diskutiert. Die Podiumsteilnehmer werfen einen Blick auf den aktuellen Stand der Digitalisierung und deren Auswirkungen auf Mensch, Umwelt und Klima.

Eine strippenziehende Roboterhand, die alle Fäden hält und alle Bewegungen steuert – so sieht der Illustrator die Digitalisierung. Dass diese Hand auch über allen Medien schwebt, sie bewegt und lenkt und damit massiv Einfluss nimmt auf die Medienlandschaft Schweiz, ist das Thema des 6. Medienforums der SRG Ostschweiz.

Referenten und Podiumsteilnehmer sind:

Dr. Sarah Genner, Medienwissenschafterin, Dozentin

Nathalie Wappler, M.A., Direktorin Radio und Fernsehen SRF

Patrick Arnecke, Digitalstratege und Experte für Künstliche Intelligenz SRF

Pascal Hollenstein, Leiter Publizistik und Mitglied der Unternehmensleitung CH Media

Prof. Dr. Thomas Merz, Medienpädagoge, Prorektor der PH Thurgau



Die Veranstaltung ist öffentlich. Für eine reibungslose Organisation wird um Anmeldung via Website oder per E-Mail auf info@srgostschweiz.ch gebeten.

Freitag, 15. November - 17:36 Uhr

HSG knüpft mit Vorlesungsreihe an Ausstellung im Historischen und Völkerkundemuseum an

(pd/mha) An der Universität St.Gallen startet am Dienstag eine neue öffentliche Vorlesungsreihe. Das Thema Flucht knüpft an die Wanderausstellung an, die noch bis zum 5. Januar im Historischen und Völkerkundemuseum zu sehen ist. Die Ausstellung möchte erlebbar machen, was die Flucht aus der Heimat für Kinder, Frauen und Männer bedeutet.

An der HSG spricht am Dienstag Stefan Waespi, ehemaliger Staatsanwalt des Bunde. (Bild: Lisa Jenny - 4. Oktober 2019)

Am Dienstag, 18.15 Uhr, berichtet Stefan Waespi, ehemaliger Staatsanwalt des Bundes, über den Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien und über die Internationale Untersuchungskommission für Gaza. Der Anlass findet im Raum 01-014 an der HSG statt.

Freitag, 15. November - 16:41 Uhr

Stadtpolizei führt Kontrolle durch: Auto ohne Hupe am Steuer und ein Fahrer am Handy

(stapo/mha) Der Stadtpolizei ist am Donnerstagabend ein 20-Jähriger ins Netz gegangen, dessen Auto mit abgedunkelten Rückleuchten und nicht geprüfte LED-Standlichtern ausgerüstet war. Ausserdem hatte er das Lenkrad mit einem ausgetauscht, an dem die Taste für die Hupe fehlte, und der Schalensportsitz des Fahrers war nur lose befestigt. Die Polizei zog das Fahrzeug aus dem Verkehr, wie sie am Freitag mitteilte.

Ein weiterer Autofahrer wurde durch die Polizisten beobachtet, wie er während der Fahrt am Handy war. Beide Autofahrer werden angezeigt und müssen sich vor der Staatsanwaltschaft St.Gallen verantworten.

Die Stadtpolizei führte am Donnerstagabend Verkehrskontrollen durch. Dabei wurde vor allem die Beleuchtung der Fahrzeuge geprüft. (Bild: Stapo)

Anlass für die Kontrolle war der nationale Tag des Lichts. Zwischen 19.15 und 20.45 Uhr kontrollierte die Stadtpolizei insgesamt 50 Fahrzeuge sowie deren Insassen. Ein spezielles Augenmerk galt der Betriebssicherheit und Beleuchtung der Fahrzeuge. Kleinere Mängel wurden sogleich vor Ort behoben.

Gleichzeitig führte die Stadtpolizei gemäss Mitteilung Radarkontollen durch. 15 Lenkerinnen und Lenker waren zu schnell unterwegs. Die höchste Übertretung lag bei 76 Stundenkilometern bei einer Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern. Die Betroffenen wurden gebüsst.

Freitag, 15. November - 15:38 Uhr

1200 Schulkinder nehmen an Handballschüeleri teil

(pd/mha) Dieses Wochenende findet im Athletik-Zentrum die Handballschüeleri statt. Zum 19. Mal wird sievom LC Brühl Handball geplant und durchgeführt. Über 1200 Primarschulkinder haben sich angemeldet - ein Rekord. Damit sei die St.Galler Handballschüeleri das grösste der Schweiz, heisst es in einer Mitteilung.

Am Samstag, 9 bis 17.30 Uhr, spielen Schülerinnen und Schüler von der ersten bis vierten Klasse sowie Mädchen aus der vierten und fünften Klasse. Am Sonntag, 8 bis 17.30 Uhr, spielen Schüler aus der fünften und sechsten Klasse sowie Mädchen aus der sechsten Klasse.

Freitag, 15. November - 13:30 Uhr

Brühls Dernière ist gegen YF Juventus

(pd/mha) Es war ein guter Herbst für Brühl, das lässt sich jetzt schon sagen, noch bevor das letzte Spiel gegen YF Juventus gespielt ist. 26 Zähler hat Brühl auf seinem Punktekonto und belegt damit den sechsten Platz in der Promotion League. Das ist mehr als erwartet. «Wir wollen nichts mit den Abstiegsplätzen zu tun haben», hiess die Losung der Vereinsleitung anfangs Saison. 26 Punkte sind aber auch fünf Punkte mehr als letztes Jahr nach Ende der Herbstsaison, und noch fehlt ja das Spiel gegen YF Juventus.

Der SC Young Fellows Juventus, wie der Stadtzürcher Club mit vollem Namen heisst, belegt zurzeit den zweitletzten Platz in der Tabelle. Natürlich steigt Brühl am Samstag, 16 Uhr, als Favorit in den Ring, doch in Stein gemeisselt ist noch gar nichts, zu unberechenbar ist die Promotion League dieser Tage. Eine gewisse Brisanz aus Brühler Sicht erhält das Rencontre im Zürcher Juchhof durch die Tatsache, dass auf Juventus‘ Seite Samel Sabanovic als Mittelstürmer antritt – wenn er denn eingesetzt wird. Saba, wie er in St.Gallen hiess, verliess den SCB vor knapp zwei Monaten, weil er nach eigenen Angaben zu wenig Anerkennung und Einsatzzeit erhielt.

«Gegen die U21 des FC Zürich haben wir gezeigt, dass wir uns durchbeissen können», sagt Brühls Trainer. (Bild: PD/SC Brühl)

Brühls Trainer Heris Stefanachi gibt sich am Samstag auswärts nur mit dem Punktemaximum zufrieden. Jetzt am Ende der Herbstrunde gehe es noch einmal darum, physisch und mental alle Kräfte zu mobilisieren. «Am letzten Samstag gegen die technisch starke U21 des FCZ, die mit vier Spielern der ersten Mannschaft verstärkt war, haben wir gezeigt, dass wir uns durchbeissen können», sagte der Trainer nach dem 2:1-Sieg, «doch wirklich zufrieden bin ich erst, wenn wir auch gegen YF noch gewinnen.» Der Ehrgeiz Stefanachis lässt einen Punktverlust auch darum nicht zu, weil es gilt, einen Brühler Rekord zu brechen: Seit der SCB in der Promo League spielt, gab es als beste Leistung nach der Herbstrunde 27 Punkte, wir sind jetzt bei 26…». Man rechne.

Freitag, 15. November - 13:25 Uhr

7300 Unterschriften für eine qualitative Schlupfhuus-Nachfolge

(pd/mha) Gut 7300 Unterschriften sind inzwischen für die Schlupfhuus-Petition zusammengekommen. Die Petition fordert, dass «die hohe Qualität und Professionalität des bisherigen Schlupfhuus' auch für die Nachfolgelösung gelten soll». Am Montag wird die Petition der St.Galler Staatskanzlei übergeben.

Das Schlupfhuus schliesst im März. (Bild: Benjamin Manser - 24. Mai 2019)



Das Schlupfhuus ist eine Notfallunterkunft für Kinder und Jugendliche in St.Gallen. In ihrer bisherigen Form wird sie noch bis nächsten März betrieben. Der Grund für die Schliessung sind die hohen Kosten, die in den vergangenen Jahren zu Defiziten führten. Die neue Notunterkunft soll vom St.Gallischen Hilfsverein für gehör- und sprachgeschädigte Kinder und Erwachsene aufgebaut werden. Der Verein betreibt mehrere Sprachheilschulen, ein Internat, eine Kindertagesstätte und bietet verschiedenen Beratungs- und Therapieangebote n.

Freitag, 15. November - 9:54 Uhr

Drei Lesungen, zwei Diskussionen, eine Überraschung: So startet das Literaturhaus Wyborada

(pd/mha) Die Frauenbibliothek Wyborada ist zum Literaturhaus geworden. Diesen Samstag, 13 bis 23 Uhr, findet zur Feier ein Auftaktfest mit Lesungen und Gesprächen statt.

Sandra Meier, Patricia Holder und Karin Karinna Bühler verantworten das Literaturhaus. (Bild: Hanspeter Schiess)

Den ganzen Tag über gibt es in der Frauenbibliothek Wyborada, im ersten Stock der Davidstrasse 42, Kaffee, Eintopf und Barbetrieb. Um 16 Uhr liest Claudia Vamvas im Treppenhaus eigene Texte und spielt Akkordeon. Im Flon-Atelier im vierten Stock findet um 16.30 Uhr eine Diskussion zu «Die Daten, die ich rief» statt. Expertinnen und Experten werden gemäss Vorschau zum gleichnamigen Buch von Katharina Nocun diskutieren.

Um 18 und 20 Uhr finden die weitere Lesungen im Treppenhaus statt. Dieses Mal mit Nathalie Hubler. Eine halbe Stunde später, um 18.30 Uhr, debattieren Isabelle Vonlanthen vom Literaturhaus Zürich und Roman Banzer vom Literaturhaus Liechtenstein über Häuser und Netzwerke. Die Diskussion wird moderiert von Patricia Holder, die gemeinsam mit Katrin K. Bühler Literaturhaus und Bibliothek Wyborada leitet. Ort der Debatte ist die Kunsthalle an der Davidstrasse 40.

Der letzte Anlass ist auf 20.30 Uhr angesetzt. Unter dem Titel «Rate mal, wer zum Lesen kommt» gibt es ein Menu Surprise mit einem Überraschungsgast und Cloud-Literatur mit Jessica Jurassica.

Donnerstag, 14. November - 23:44 Uhr

Motorsägen-Challenge geht in die nächste Runde: FDP-Politiker Remo Daguati mit Panflöte unterwegs

(vre) Mit Panflöte, Gitarre und Loop-Maschine einmal am St.Galler Abendverkauf als Strassenmusiker unterwegs sein: Remo Daguati, seines Zeichens pointierter FDP-Politiker, Standortberater und Geschäftsführer des städtischen Hauseigentümer-Verbandes (HEV), hat sich am Donnerstag dieser Herausforderung gestellt (zum Video). Er tat dies im Rahmen der Motorsägen-Challenge.

Rollenwechsel: FDP-Politiker Remo Daguati für einmal als Strassenmusikant in der Marktgasse. (Bilder: Reto Voneschen - 14. November 2019)

Dass es diese überhaupt gibt, darauf wurden Städterinnen und Städter Ende Oktober aufmerksam, weil Iwan Köppel von der PR-Agentur «Alea iacta» die aus Festspiel-Kulissen gesägten Worte «Mut» und «Tun» auf den Marktplatz gestellt hatte. Entstanden ist die Challenge an der diesjährigen St.Galler Kommunikations- und Querdenkertagung «Paul kommt auch». Dort votierten die Kultur-Zwillinge Frank und Patrik Riklin dafür, sich ein Stück Realität auszuschneiden - mit der Motorsäge! - und sich eine neue Perspektive zu gönnen.

Nachdem in St.Gallen immer wieder über die Bewilligungspraxis der Stadtpolizei für den öffentlichen Raum diskutiert wird, schlüpfte Remo Daguati am Donnerstagabend für einige Stunden in die Haut eines Strassenmusikanten, durchlief das Bewilligungsprozedere für Auftritte in der Altstadt auf dem Polizeiposten und trat dann tatsächlich während des Abendverkaufs auf. Mit Gitarre und einer selbst gebauten Panflöte (zum Video dazu).

Volle Konzentration: Remo Daguati mit seiner selbst gebauten Panflöte.

Das Experiment gelang mehrfach. Zum einen bestätigte der Politiker eindrucksvoll das Gerücht, er sei musikalisch begabt. Was das Publikum freute. Und auch die Stadtpolizei reagierte wie erwartet: Kaum hatte Daguati die ersten Töne zum Besten gegeben und die ersten Münzen eingesammelt, wurde er kontrolliert - und gleich auch väterlich ermahnt, dass Loop-Maschinen und Verstärker bei Strassenmusikanten nicht erlaubt seien...

Was bleibt nachzutragen? Die Einnahmen als Strassenmusikant liefert Remo Daguati bei der Tagblatt-Weihnachtsaktion Ostschweizer helfen Ostschweizern (OhO) ab. Und natürlich hat er auch die Challenge, mit Hilfe der Motorsäge der Kultur-Zwillinge die Perspektive zu wechseln, weitergegeben: Nächstens müssen Michael Götte, Gemeindepräsident von Tübach, und seine Frau Andrea in die Hosen steigen.

Michael Götte und Gattin Andrea sind in der Motorsägen-Challenge als nächste gefordert. Humor, der eine gute Voraussetzung für die Teilnahme an der Aktion ist, haben die beiden schon früher bewiesen - etwa als Superman und Supergirl an der Beizenfasnacht in Tübach. (Bild: Hanspeter Schiess - 12. März 2012)

Donnerstag, 14. November - 14:45 Uhr

60-jähriger Mann stürzt drei Meter tief auf den Garagenvorplatz und verletzt sich schwer

(stapo/vre) Schwere Verletzungen hat sich am Mittwochabend in St.Gallen ein Mann beim Sturz von einem Garagendach zugezogen. Die genauen Umstände, wie es zum Unfall kam, werden jetzt gemäss Mitteilung der Stadtpolizei abgeklärt.

Hier stürzte der 60-Jährige drei Meter vom Dach auf den Garagenvorplatz. (Bild: Stadtpolizei St.Gallen - 13. November 2019)

Am Mittwoch, kurz nach 18 Uhr, sollte ein Bagger für Gartenarbeiten auf einem Garagendach positioniert werden. Als ein 60-jähriger Mann das Dach zuvor inspizieren wollte, rutschte er aus und fiel über drei Meter in die Tiefe. Der Verunfallte musste danach mit schweren, unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Donnerstag, 14. November - 12:59 Uhr

Die US-Band Balto spielt heute in der Lukas-Bar: Schnäuze und Cowboystiefel in der Mülenenschlucht

(sab) Ein Geheimtipp für alle Freunde von guter Livemusik: Heute Abend spielt die Band «Balto» aus dem sonnigen Kalifornien in der Lukas-Bar in St.Gallen. Die kleine Bar ist in der Mülenenschlucht zu finden, an der St.-Georgen-Strasse 34.

Kommen aus Los Angeles für ein Konzert nach St.Gallen: Die Band Balto. (Bild: PD)

Die vierköpfige Band aus Los Angeles spielt Alternative-Rock, der sich hin und wieder dem Blues zuwendet. Zusammen mit schlauen Texten und eingängigen Melodien ist der Sound von Balto mitreissend und eigentlich viel zu gross für die kleine St.Galler Bar. Es dürfte also eng werden.

Die Band ist bereits gestern in St.Gallen angekommen. Wer also heute vier Herren mit Cowboystiefeln und Schnäuzen in der Stadt sieht, kann fast sicher sein, dass dies die Musiker sind. Das Konzert startet um 20.45 Uhr.

Donnerstag, 14. November - 12:12 Uhr

Im Neumarkt tut sich etwas: Neues Restaurant hat eröffnet, Aldi richtet erste Innenstadt-Filiale ein

(vre) Seit Anfang Februar wird das Obergeschoss im Neumarkt 1 und 2 an der St.-Leonhard-Strasse renoviert. Langsam neigen sich die Arbeiten ihrem Ende entgegen und langsam zeigt sich auch, was die Auffrischung im ältesten noch existierenden Einkaufszentrum der Stadt bewirkt. Das Obergeschoss kommt neu heller und grosszügiger daher, vor allem in der Eingangspartie zur Gutenbergstrasse hin.

Beim hinteren Eingang in den Neumarkt 1 und 2 an der Ecke Gutenberg- und Vadianstrasse hat die Gastrokette Dean & David kürzlich eröffnet. (Bild: Reto Voneschen - 4. November 2019)

Bereits vor einigen Wochen eröffnet hat das neue Restaurant im Neumarkt 1 und 2. Am Eingang an der Ecke Gutenberg- und Vadianstrasse ist neu eine Filiale der Restaurantkette Dean & David untergebracht. Das deutsche Unternehmen ist bekannt für seine frische, leichte Küche unter anderem mit kleinen Menus, Salaten, Sandwiches oder auch Smoothies. Viele Angebote sind ohne Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker hergestellt. Zudem gehören vegetarische und vegane Gerichte zum Angebot.

An der Ecke St.-Leonhard- und Gäbrisstrasse richtet derzeit Aldi Schweiz seine erste St.Galler Innenstadt-Filiale ein. Im Schaufenster spiegelt sich die gegenüberliegende Rückseite der Hauptpost. (Bild: Reto Voneschen - 14. November 2019)

Aber auch im Erdgeschoss des Neumarktes 1 und 2 tut sich etwas: Aldi richtet dort, wo sich früher das Kleidergeschäft Schild befand, seine erste Filiale in der St.Galler Innenstadt ein. Bisher betreibt der Discounter je einen Laden im Neudorf an der Lerchentalstrasse, in Bruggen an der Fürstenlandstrasse und in Winkeln im Westcenter. Die Bauarbeiten in der neuen Filiale im Neumarkt sind weit fortgeschritten. Hier sollen noch in diesem Jahr auf 900 Quadratmetern Fläche rund 1500 Artikel angeboten werden.

Donnerstag, 14. November - 11:33 Uhr

SC Brühl hat eine eigene Schmuckkollektion: Ringe, Armbänder oder Schlüsselanhänger mit Brühl-Logo

(pd/vre) «Was Liverpool kann, können wir auch!», schreibt der SC Brühl in seinem Internetauftritt - und meint damit nicht das, was auf dem Rasen abgeht, sondern das Merchandising-Geschäft. Rechtzeitig für den Weihnachtsverkauf ist Brühl nämlich zu einer eigenen Schmuckkollektion mit Fingerringen, Armbändern, Pin und Schlüsselanhänger gekommen.

Die Schmuckstücke mit dem SC-Brühl-Logo. (Bild: PD - 13. November 2019)

Vorgestellt wurde die Kollektion am Mittwoch im Beisein einer Stadträtin und eines Stadtrats, wie es in der Mitteilung heisst. Alle Kreationen werden von Frischknecht-Juwelier am Marktplatz angefertigt und können dort gekauft werden. Das Unternehmen feiert heuer seinen 125. Geburtstag. Es will mit der «Special Edition» seine Verbundenheit zum Klub zeigen. Und: Von jedem verkauften Schmuckstück gehen 12,5 Prozent des Verkaufspreises an den SC Brühl.

Donnerstag, 14. November - 10:00 Uhr

Heute Abend im Figurentheater: Matthias Hüppi bei Gertrud auf dem Schleudersitz

Auf dem Schleudersitz der charmant-bissigen Gertrud sitzt heute Abend im Figurentheater...

(pd/vre) Ein Talk der etwas anderen Art: Gertrud, die vorlaute, manchmal auch etwas bissige Interviewerin des Figurentheaters nimmt heute Donnerstag, 20 Uhr, Matthias Hüppi in die Mangel. Das werde wie immer freundschaftlich sein, heisst es in der Ankündigung des Anlasses. Auf den FCSG-Präsidenten warten aber nicht nur Fragen, er muss sich auch im Figurenspiel, im Schattenraten und bei anderen Spielen beweisen.



...Matthias Hüppi, der Präsident des FC St.Gallen. (Bilder: PD/Urs Bucher)

Ursprünglich hätte der Talk mit Matthias Hüppi im Figurentheater morgen Freitag auf dem Programm gestanden. Aufgrund des Länderspiels Schweiz gegen Georgien von morgen Abend im Kybunpark wurde er vorverschoben. Die Hauptversammlung des Trägervereins des Figurentheaters wird dennoch wie geplant am 15. November, 18.30 Uhr, abgehalten.

Donnerstag, 14. November - 9:33 Uhr

Zwei Wohnungseinbrüche am gleichen Tag: Schmuck, Uhren und Bargeld gestohlen

(kapo/vre) Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 10 und 15 Uhr, ist es in St.Gallen gemäss Mitteilung der Kantonspolizei zu zwei Wohnungseinbrüchen gekommen. Die Diebe liessen dabei Gegenstände und Bargeld im Wert von mehreren tausend Franken mitlaufen. Zudem entstand Sachschaden von nochmals mehreren hundert Franken.

An der Spyristrasse wuchteten Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus eine Wohnungstüre auf. Anschliessend durchsuchten sie die Räume. Sie liessen Uhren und Bargeld mitlaufen. An der Rosenbergstrasse suchten Diebe ebenfalls eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus heim. Hier stahlen Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Franken.

Donnerstag, 14. November - 9:19 Uhr

Graubünden als Gastkanton an der Olma 2022: Bündner Regierung sagt Ja zum St.Galler Auftritt

(skgr/vre) Graubünden wird als Ehrengast an der Olma 2022 in St.Gallen teilnehmen. Die Bündner Regierung hat die entsprechende Einladung des Kanton St.Gallen angenommen. Letztmals war Graubünden 2003 Ehrengast der Olma. Frühere Auftritte als Gastkanton fielen auf die Jahre 1974 und 1985.

Graubünden ist 2022 Olma-Gastkanton. (Bild: PD)

An der grössten Publikumsmesse der Schweiz will sich der Kanton gemäss Mitteilung der Bündner Staatskanzlei einem breiten Publikum als traditionsverbundener wie moderner Arbeits-, Tourismus- und Agrarkanton präsentieren. Mit der Planung des Auftritts wurde das Departement für Volkswirtschaft und Soziales beauftragt. Die Olma zieht jeweils an elf Messetagen über 350'000 Personen aus der ganzen Schweiz und dem nahen Ausland nach St.Gallen.



Mittwoch, 13. November - 19:53 Uhr

Der Schnee rückt näher - langsam, aber sicher

Leserbild. Hans Adelmann fotografierte am Dienstag bei Jakobsbad die noch saftig grüne Hochebene und die bereits weiss verzuckerten Hügel dahinter.

Mittwoch, 13. November - 19:41 Uhr

Namen & Notizen: Jan Martel ist stolz

(dwi) Der St.Galler Weinhändler Jan Martel ist so «richtig stolz». Die Leserschaft des Lifestyle-Magazins Falstaff hat seine Weinbar in der Vinothek am Bellevue in Zürich zur besten der Schweiz gewählt. Seiner Freude gibt Jan Martel in einem Post auf Facebook Ausdruck. Kein Wunder, was «Falstaff» schreibt, ist nämlich beste Martel-Werbung.

Jan Martel. (Bild: PD - 19. Januar 2017)

«Es dauerte Jahre, bis Jan Martel, Besitzer des gleichnamigen Weinhandelsunternehmens aus St.Gallen, den perfekten Ort für eine Weinhandlung in Zürich gefunden hatte. Eine Wartezeit, die sich lohnte, denn er fand etwas unmittelbar am Zürcher Bellevue, an bester Lage.» Nicht nur für Martel, sondern auch für die Stadt Zürich sei eine neue Ära eingeläutet worden. Die Weinauswahl begeistere, im Offenausschank gebe es eine Vielzahl an hervorragenden Tropfen, dazu kleine Häppchen und kompetente Beratung.

Mittwoch, 13. November - 19:33 Uhr

Namen & Notizen: Ivo Ledergerber grübelt

(sab) Literaten hirnen oft über Formulierungen. So auch der St.Galler Autor und Dichter Ivo Ledergerber. In der Ankündigung zu seinem neusten Gedichtband, steht: «Ivo Ledergerber grübelt gerne, hängt seinen Gedanken nach, erst recht mit 80, in einer Lebensphase, in der man Zeit hat. Zeit, die endlich wird.» Viele Gedichte des früheren Kantonsschullehrers seien aus kurzen Augenblicken entstanden. «Als wäre er kurz in der Zeit stehen geblieben, um den Moment mit Sprache einzufangen.»

Auf einem Spaziergang auf Drei Weieren entstanden etwa die Zeilen:

Auf dem Balkon über dem Pissoir/ eine tote Fliege/

auf dem Rücken/ die Beine gereckt/ betend/ voller Inbrunst/

schöner ist nicht/ für den Sommer zu danken.

Autor Ivo Ledergerber liest am Donnerstag im Parterre 33 aus dem Band, den er sich quasi zum 80. Geburtstag selbst geschenkt hat. (Bild: Ralph Ribi - 18. Januar 2017)

Aus seinem neusten Werk «Alltagsgrübeleien», das er sich quasi zu seinem 80. Geburtstag selbst geschenkt habe, liest Ledergerber am Donnerstag, 19.30 Uhr, im Parterre 33 an der Rorschacher Strasse 33. Ins Grübeln dürfte da auch das Publikum kommen, und zwar gleich zu Beginn der Lesung. Denn der Eintrittspreis soll nach eigenem Ermessen bezahlt werden. Immerhin steht in Klammern ein Richtwert: 15 bis 25 Franken soll die Veranstaltung schon wert sein.

Mittwoch, 13. November - 18:00 Uhr

Das Orchester des Flugplatzes Zürich landet am Sonntag in der St.Galler Tonhalle

(pd/vre) Nächsten Sonntag, 17 Uhr, gastiert das Zurich Airport Orchestra gemeinsam mit dem Kammerensemble Zurich Virtuosi in der St.Galler Tonhalle. Unter dem Titel Aussergewöhnlich und beflügelnd wird «gehobene Unterhaltungsmusik» mit Werken aus Klassik und Jazz, mit bekannten Filmmelodien sowie Pop und Irish Folk geboten.

Die Mitglieder des Zurich Airport Orchestra vor einem Doppeldecker des Typs Antonow An-12. Normalerweise haben es die Musikerinnen und Musiker, die im Flughafen arbeiten, heutzutage mit grösseren Vögeln zu tun. (Bild: PD)

Die beiden auftretenden Formationen sind - jede auf eine andere Weise - etwas speziell. Beflügelt werden beide durch die Leidenschaft zur Musik. Das Zurich Airport Orchestra ist Repräsentantin und musikalische Botschafterin des Flughafens Zürich im In- und Ausland. Das Kammerensemble Zurich Virtuosi vereint Solisten aus der ganzen Welt, deren Lebensgeschichte sie nach Zürich führte.

Zum Programm und zu den Konzerttickets im Internet.

Mittwoch, 13. November - 17:27 Uhr

«Endstation Sehnsucht» und «Verminte Seelen»: Wieder im Theater und in der Lokremise zu sehen

(pd/vre) Das Theater St.Gallen nimmt kommende Woche zwei Schauspiel-Produktionen aus der vergangenen Saison wieder in den Spielplan: Am 19. November, 19.30 Uhr, ist im Grossen Haus der Tennessee-Williams-Klassiker «Endstation Sehnsucht» zu sehen. Am 20. November, 20 Uhr, folgt in der Lokremise «Verminte Seelen», das Schauspielprojekt zur administrativen Versorgung.

«Endstation Sehnsucht» im Grossen Haus des Theaters St.Gallen: Vor dem Wohnwagen wird Theater gespielt, drinnen werden Filmszenen gedreht und auf Grossleinwand projiziert. (Bilder: Theater St.Gallen)

Das Gesellschaftsdrama «Endstation Sehnsucht» ist vor allem durch die Verfilmung von Elia Kazan mit Marlon Brando einem breiten Publikum in Erinnerung geblieben. Darauf spielt die Inszenierung des St.Galler Schauspieldirektors Jonas Knecht an, indem sie Elemente aus Film und Theater zusammenführt. Kameraleute auf der Bühne produzieren Filmsequenzen, welche klassischen Theater-Spielszenen gegenüber gestellt werden.

Wer nicht der Norm entspricht, wird weggesperrt: Szenenbild aus «Verminte Seelen» in der St.Galler Lokremise.

«Verminte Seelen» wird an einem sehr passenden Datum, dem Tag der Kinderrechte, erneut aufgenommen. Das Schauspielprojekt thematisiert ein dunkles Kapitel Schweizer Sozialgeschichte: die administrative Versorgung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, wenn ihre Lebensumstände nicht der gesellschaftlichen Norm entsprachen. Das Stück zeigt basierend auf Dokumenten und Interviews mit Betroffenen einzelne Schicksale.

Zum Internet-Spielplan des Theaters St.Gallen.

Mittwoch, 13. November - 16:44 Uhr

Öffentliches Podium an der Universität St.Gallen: Das neue Parlament und unser Verhältnis zur EU

(hsg/vre) Vor dem Hintergrund der eidgenössischen Wahlen vom vergangenen 20. Oktober beleuchtet am Donnerstag, 18.15 Uhr, eine Podiumsdiskussion im Raum 01-011 an der Universität St.Gallen das Verhältnis der Schweiz zur Europäischen Union. Thema wird dabei insbesondere auch der Stand der Dinge beim Rahmenabkommen mit der EU sein. Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt gratis.

Was für einen Einfluss hat der Ausgang der nationalen Wahlen vom 20. Oktober auf das Verhältnis der Schweiz zur EU? Eine Podiumsdiskussion an der Uni St.Gallen sucht Antworten auf diese Frage. Im Bild ein Logo der GLP zusammen mit Schweizer Kreuz und EU-Sternen. (Bild: Peter Schneider/Keystone - 9. November 2019)

Unter Leitung der St.Galler Professorin Tina Freyburg diskutieren Janos Ammann von der Operation Libero, Tobias Gafafer von der NZZ sowie Jurist Matthias Oesch und Politologin Stefanie Walter von der Uni Zürich. Die Diskussion findet im Rahmen der Jahreskonferenz der Schweizerischen Sektion der «European Communities Studies Association» zusammen mit dem Masterprogramm «International Affairs and Governance» der Uni St.Gallen statt.

Mittwoch, 13. November - 14:34 Uhr

Am 19. November ist internationaler Männertag: Jetzt dürfen die Männer gratis ins Kunstmuseum

(pd/vre) Am 8. März, dem internationalen Frauentag, durften Frauen diesen Frühling unter anderem gratis ins Kunstmuseum. Das löste politische Diskussionen aus, weil SVP-Frau Manuela Ronzani eine Diskriminierung der Männer witterte und im Stadtparlament einen entsprechenden Vorstoss einreichte. Das sei keine Diskriminierung, sondern eine Werbeaktion gewesen. Und am internationalen Männertag werde Gegenrecht gehalten, antwortete damals der Stadtrat.

Männer im Kunstmuseum: Am 19. November, am internationalen Männertag, erhalten sie dort gratis Zutritt. (Bild: PD/Daniel Ammann)

Dieses Versprechen wird nun am 19. November eingelöst: An diesem Tag dürfen die Männer gratis ins Kunstmuseum. Zusätzlich zum Gratis-Ticket erhalten sie einen Gutschein, der an diesem Tag im Museumscafé eingelöst werden kann. Zu sehen sind die Ausstellungen «La luce alpina» (bis 1. Dezember) und «Sebastian Stadler – Pictures, I think» (bis 16. Februar 2020) sowie die Dauerausstellung «Wechselspiele – Glanzlichter der Sammlung».

Mittwoch, 13. November - 14:14 Uhr

25 Jahre nach dem Ende der Apartheid: Probleme und Chancen von Südafrika heute

(pd/vre) Südafrika bleibt auch 25 Jahre nach dem Ende der Apartheid geprägt von deren diskriminierenden und korrupten Strukturen. Ende November und Anfang Dezember organisiert die «Kampagne für Entschuldung und Entschädigung im südlichen Afrika» (KEESA) quer durch die Schweiz vier Abendveranstaltungen mit der Aktivistin Busisiwe Diko und Soziologieprofessor Mondli Hlatshwayo.

Eine Frau trägt in einem Township in der Nähe von Kapstadt Wasser zu ihrer Unterkunft. Die herrschende Armut breiter Bevölkerungsschichten bleibt für Südafrika auch 25 Jahre nach dem Ende der Apartheid eines der grossen Probleme. (Bild: Nic Bothma/Keystone - 6. November 2019)

Dabei wird gemäss Mitteilung über Ursachen und Hintergründe der heutigen Misere in Südafrika, aber auch über mutige Formen von Widerstand diskutiert. Zur Sprache kommt der Kampf sozialer Bewegungen gegen Ungleichheit, Xenophobie und Vertreibungen, aber auch die Frage, wie Schweizer Aktivistinnen und Aktivisten sowie Organisationen diesen Kampf unterstützen können.

In St.Gallen macht die Veranstaltung über Südafrika am 3. Dezember Station. Sie findet an diesem Tag, 20.15 Uhr, im Kulturzentrum Palace im Rahmen der «Erfreulichen Universität» statt. Betreut wird der Abend hier durch «Afrik ka ribik» und die Bildungsgemeinschaft St.Gallen.

Mittwoch, 13. November - 13:55 Uhr

St.Galler K+D-Gruppe verkauft ihr Kerngeschäft: Pharmapackungen gehen an internationale Gruppe

(pd/vre) Die St.Galler K+D-Gruppe verkauft ihr Kerngeschäft «Pharmaverpackungen» an die deutsch-schwedische und weltweit tätige AR Packaging. Die K+D-Gruppe mit der K+D-Immo-AG und der K+D-Valueinvest-AG bleiben gemäss Mitteilung vom Mittwoch im Eigentum von Stefan Kuhn.

Fusionen in der Pharma- und Medtech-Industrie hätten in den letzten Jahren enorm zugenommen, heisst es in der Mitteilung weiter. Gleichzeitig werde die Pharma-Faltschachtel zunehmend zum Geschäft zwischen weltweit tätigen Pharma- und deren Verpackungskonzernen als Zulieferanten. Die Entwicklung der Faltschachtel- und Verpackungsindustrie zeige sich auch darin, dass K+D bereits seit 2002 das einzige und letzte Schweizer Familien-KMU sei, das sich auf veredelte Medizinalverpackungen aus Karton spezialisiert habe.

Der Sitz der K+D-Gruppe in St.Gallen an der Schuppisstrasse 10. (Bild: PD)

Die K+D AG rechnet sich für die Zukunft bedeutend grössere Entwicklungschancen aus, wenn sie als «äusserst produktive und rentable Konzerneinheit» in ein weltweites Standort-Netz eingebunden ist. Die Eigentümerfamilie Kuhn hat deshalb nach 85 Jahren Führung und Verantwortung beschlossen, das ursprünglich 1883 begonnene Kerngeschäft an die AR Packaging zu verkaufen.

K+D entwickelt und produziert mit modernsten Digitaltechnologien fälschungssichere Verkaufsverpackungen aus Karton für die Pharma- und Kosmetikindustrie. Die K+D AG wurde 1883 gegründet, befindet sich seit 1934 im Eigentum und unter der Leitung der Familie Kuhn. Sie beschäftigt derzeit über 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Mittwoch, 13. November - 9:40 Uhr

Am Donnerstag starten die Fussballlichtspiele: zehn Fussballfilme in drei Tagen

(pd/mha) Von Donnerstag bis Samstag sind im ehemaligen Kino Tiffany an der Lämmlisbrunnenstrasse Fussballfilme zu sehen. Die Fussballlichtspiele finden heuer bereits zum fünften Mal statt.

An den drei Tagen werden zehn Filme gezeigt. Start ist am Donnerstag, 18.30 Uhr mit dem Dokumentarfilm «Bobby Robson - More than a Manager». Der Film ist erstmals in der Schweiz zu sehen und zeichnet die Laufbahn des englischen Fussballspielers und Trainers nach. Dabei kommen gemäss Vorschau ehemalige Weggefährten zu Wort und es gibt Einblicke ins Familienleben von Robson.

Das gesamte Programm ist hier abrufbar.

Dienstag, 12. November - 22:00 Uhr

Die Schweizer Fussballer trainieren im Gründenmoos

Am Frietag spielt die Schweiz in St.Gallen gegen Georgien. Der Schweizer Nati-Trainer Vladimir Petkovic diskutiert mit Cedric Itten. (Bild: Toto Marti/Freshfocus - 12. November 2019)



(pl) Am Tag nach dem EM-Qualifikationsspiel gegen Georgien im Kybunpark hält die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft in St.Gallen ein öffentliches Training ab. Am Samstag, 16. November, ab 11.30 Uhr, trainiert das Team von Vladimir Petkovic im Gründenmoos, ehe die Mannschaft am Abend ab Zürich nach Gibraltar fliegt. Im Kleinstaat bestreitet die Schweiz am Montag ihr letztes Spiel der EM-Qualifikation. Die Partie vom kommenden Freitag gegen Georgien in St.Gallen ist ausverkauft und wird vor 16'400 Zuschauern ausgetragen.

Dienstag, 12. November - 15:15 Uhr

Einbruch in Ladenlokal: Schiebetüren aufgewuchtet, mehrere hundert Franken gestohlen

(kapo/vre) Am Montag, kurz vor 22.30 Uhr, sind Unbekannte in ein Geschäft an der St.-Jakob-Strasse in St.Gallen eingebrochen. Sie drückten gemäss Mitteilung der Kantonspolizei die Schiebetüren auf und verschafften sich so Zugang zum Ladenlokal. Dort stahlen sie mehrere hundert Franken.

Dienstag, 12. November - 14:13 Uhr

Bariton und Pianist interpretieren in der christkatholischen Kirche «Die schöne Müllerin»

(pd/mha) In der christkatholischen Kirche an der Dufourstrasse 77 in St.Gallen treten am Samstag, 23. November, 19.30 Uhr, Bariton Serguei Leonardo Afonin und Pianist Hans-Christian Hauser auf. Die beiden geben «Die schöne Müllerin», ein Liederzyklus von Franz Schubert, zum Besten. Der Eintritt ist gratis; es wird eine Kollekte eingesammelt.

Dienstag, 12. November - 14:05 Uhr

Verbotstafeln lösen Debatten in sozialen Medien aus: Laub ablagern verboten, aber nicht für alle

(vre) Derzeit finden sich an einigen Orten der Stadt St.Gallen orange Tafeln. Das Ablagern von Grünabfällen und Laub sei verboten, Zuwiderhandlungen würden verzeigt, heisst es darauf. Die Schilder thronen aber regelmässig hinter grossen Laubhaufen. Äh... Deponieren von Laub verboten? Oder doch nicht? Oder einfach nicht ganz?

Laubhaufen mit Verbotstafel neben der Reithalle auf der Kreuzbleiche. (Bild: Reto Voneschen - 6. November 2019)

Was auf den ersten Blick zweideutig interpretiert werden kann (und in den Sozialen Medien natürlich sofort auch zweideutig interpretiert wurde), ist auf den zweiten Blick klar: Bei den Laubhaufen handelt es sich um Zwischenlager der städtischen Putzkolonnen. Sie sind derzeit unterwegs um Herbstlaub einzusammeln, und bevor dieses endgültig abtransportiert wird, wird es beispielsweise am Rand von Grünflächen deponiert.

Offenbar ist es in der Vergangenheit vorgekommen, dass einzelne private Schlaumeier mit Bäumen auf ihrem Grundstück Entsorgungsgebühren sparen wollten, die Gelegenheit beim Schopf packten und ihr eigenes Herbstlaub (oder Gartenabfälle) auf den nächsten öffentlichen Haufen packten. Drum die Verbotstafeln: Öffentliches Herbstlaub darf hier zwischengelagert werden. Privatlaub ist aber nicht erwünscht; es muss regulär entsorgt werden.

Dienstag, 12. November - 10:29 Uhr

Auch für die Grünliberalen ist die Sanierung des Feuerwehrdepots überfällig

(pd/vre) Vorstand und Fraktion der Grünliberalen der Stadt St.Gallen halten gemäss Mitteilung die Sanierung des Feuerwehrdepots an der Notkerstrasse 44 für zwingend. Sie sagen darum einstimmig Ja zum 20-Millionen-Kredit, über den das städtische Stimmvolk am kommenden Wochenende zu entscheiden hat.

Das Depot der St.Galler Berufsfeuerwehr an der Notkerstrasse 44 ist baulich in einem schlechten Zustand. Es soll jetzt für rund 20 Millionen Franken saniert und erweitert werden. (Bild: Ralph Ribi - 14. Oktober 2019)

Die im Projekt vorgesehenen punktuellen Erweiterungen erlaubten einen zeitgemässen Schutz von Bevölkerung und Umwelt. Sie gewährleisteten gleichzeitig eine moderne Arbeitsumgebung für die Angehörigen von Feuerwehr und Zivilschutz, schreiben die Grünliberalen. Sie begrüssen insbesondere, die Umstellung des Gebäudes auf Fernwärme, den Bau einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach sowie den Einbau «sanitärer Bereiche für beide Geschlechter».

Dienstag, 12. November - 9:44 Uhr

Einbrecher gelangen durch offene Eingangstür in Einfamilienhaus: Geld und Schmuck gestohlen

(kapo/mha) An der Bernhardwiesstrasse haben am Montag, zwischen 13 und 14.45 Uhr, Einbrecher drei Wohnungen eines Mehrfamilienhaus heimgesucht. Das teilt die Kantonspolizei St.Gallen am Dienstag mit. Die Täter seien durch die offene Eingangstür ins Gebäude gelangt und hätten dann die Wohnungstüren aufgebrochen. Es wurde Geld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Franken gestohlen. Der Sachschaden beträgt gemäss Mitteilung nochmals rund 3'000 Franken.

Dienstag, 12. November - 7:33 Uhr

In St.Gallen informieren Kinder über ihre Rechte: Ausstellung in Schaufenstern der Innenstadt

(pd/vre) Noch bis 24. November hängen in zwei Dutzend Schaufenstern der St.Galler Innenstadt 130 Kinderzeichnungen. Dies aus Anlass des 30-Jahr-Jubiläums der Kinderrechtskonvention der UNO. Etwa 200 Kinder aus St.Gallen im Alter von drei bis zwölf Jahren haben in Einzel- und in Gruppenarbeiten Kunstwerke über die Kinderrechte angefertigt. Eine Auswahl davon wird jetzt öffentlich gezeigt.

Kinderzeichnungen und andere Kunstwerke zum Tag der Rechte des Kindes in den Schaufenstern des ehemaligen Finnshop an der Neugasse 33. (Bild: Reto Voneschen - 11. November 2019)

Dies geschieht in Ergänzung zu den Aktivitäten am Tag der Rechte des Kindes. Für den 20. November, ab 14 Uhr, ist eine gemeinsame Aktion der inzwischen acht Kindertreffs der Stadt St.Gallen auf dem Bärenplatz geplant. Dabei werden Anliegen der Kinder der Stadtregierung vertreten durch Stadträtin Sonja Lüthi übergeben. Geplant ist weiter eine Kundgebung und im Anschluss eine Kinder-Disco.



Ziel der Schaufenster-Ausstellung und des Aktionstages ist es gemäss Mitteilung, die Bevölkerung für die Rechte der Kinder zu sensibilisieren. Diese Rechte sind in einer Konvention verankert, die die UNO-Generalversammlung am 20. November 1989 angenommen hat. Bis heute haben 196 Staaten das Vertragswerk unterzeichnet.

Die UNO-Kinderrechtskonvention formuliert erstmals verbindliche Rechte für Kinder. Unter Kindern versteht sie alle Menschen bis zum 18. Altersjahr. Die Konvention anerkennt Kinder als Trägerinnen und Träger eigener Rechte und trägt ihrem Anspruch auf besondere Fürsorge und Unterstützung Rechnung. Im Übereinkommen werden Rechte in den drei Bereichen Schutz, Förderung und Mitwirkung formuliert.



Zu den Details der St.Galler Kinderrechtsaktionen im Internet.

Montag, 11. November - 18:55 Uhr

Diskussion über E-Voting: Gefahren, Chancen und technische Probleme

(mha/vre) In der Smarthalle an der Neugasse 30 geht es am Dienstag, 18.30 bis 20 Uhr, ums E-Voting. Kuno Schedler von der HSG und Benedikt van Spyk, Vizestaatssekretär des Kantons St.Gallen, diskutieren mit den Anwesenden über Gefahren und Chancen des Abstimmens und Wählens per Internet, aber auch über die Zukunft und die Schwierigkeiten bei der Umsetzung von E-Voting.

In der Smarthalle an der Neugasse 30 gibt's noch bis 23. November öffentliche Anlässe über Digitalisierung und die Smart City. (Bild: Reto Voneschen - 19. August 2019)

Der öffentliche Anlass ist Teil der Reihe «Digital Dialog» der Stadt. Die Serie beschäftigt sich gemäss Mitteilung mit aktuellen Themen zur Digitalisierung. So gibt es am Mittwoch, je 17 und 18 Uhr, Rundgänge zu Raumklima, Elektrosmog und Smart Living. Alle Anlässe können gratis besucht werden und sind im Internetauftritt der Smarthalle abrufbar.

An der Neugasse 30 werden bis 23. November Anlässe durchgeführt. Damit will die Stadt dem breiten Publikum die Themen Smart City und Digitalisierung näher bringen.

Montag, 11. November - 18:34 Uhr

Forum des Vereins Triebwerk: Wieso sind so viele Jugendliche in der Lehre demotiviert?

Laut Umfragen in Ostschweizer Lehrbetrieben müssen sich fast zwei Drittel von ihnen mit unmotivierten Lehrlingen auseinandersetzen. Das diesjährige Forum des Vereins Triebwerk ging der Frage nach, was Jugendliche motiviert. Die Organisation unterstützt Jugendliche bei der Lehrstellensuche. Wie aktuell das Thema der fehlenden Motivation ist, zeigte sich gemäss Triebwerk-Mitteilung daran, dass eine Rekordzahl von 160 Personen die Veranstaltung besuchte.

«Die Motivation ist ein wunder Punkt bereits in der Schule», sagte Marlis Angehrn, Leiterin der Dienststelle Schule und Musik (ehemals Schulamt) der Stadt St. Gallen. Die Motivation nehme von Schuljahr zu Schuljahr ab. Bis zur 3. Oberstufe sinke sie teils bis auf null. Matthias Vogel, Schulleiter der Maitlisek Gossau, lieferte eine erste Antwort darauf, was Jugendliche motiviert: Man müsse sie beim Lernen mit echten Herausforderungen aktivieren.

Am diesjährigen Forum des Vereins Triebwerk ging es um die Frage, was Jugendliche beim Lernen motiviert. (Bild: PD)

Motivation müsse zwar vom Jugendlichen selber kommen, sagte Achi Brunnschweiler, Coach und betrieblicher Mentor. Man könne aber auch nachhelfen. Dies mit echtem Interesse am Jugendlichen und indem man ihm Würde und Selbstwert gebe, ihm Grosses zutraue und Verantwortung übergebe. Falsch sei es, Teenagern zu drohen, sie anzubrüllen oder ihnen alle Verantwortung abzunehemen.

Am Triebwerk-Forum kamen auch Jugendliche zu Wort. Sie bestätigten die Aussagen der Fachleute: «Motivation kommt, wenn man uns zuhört, Vertrauen schenkt und ein gutes Umfeld bietet.» Motivationskiller hingegen seien Blossstellungen, fehlende Wertschätzung, langweilige Arbeit und mangelnde Unterstützung, heisst es in der Mitteilung des Vereins Triebwerk.

Montag, 11. November - 17:25 Uhr

Bis Montagmittag haben 5’078 Städterinnen und Städter abgestimmt und gewählt

(vre) Am kommenden Wochenende ist schon wieder Wahl- und Abstimmungssonntag. Ab sofort ist daher im Internet wieder das städtische Barometer aufgeschaltet, das täglich den Stand der Stimm- und Wahlbeteiligung zeigt. Bis Montagmittag haben demnach 5’078 Städterinnen und Städter ihre Couverts für den Sonntag retourniert. Das entspricht einer Beteiligung von 11,4 Prozent.

Bisher sind in der Stadt St.Gallen über 5000 Couverts mit ausgefüllten Wahl- und Abstimmungsunterlagen für den 17. November retourniert worden. (Bild: Ralph Ribi - 28. Februar 2007)

Auf kantonaler Ebene steht für den Sonntag der Entscheid im zweiten Wahlgang um die beiden St.Galler Ständeratssitze auf dem Programm: Dazu treten die Bisherigen Beni Würth (CVP) und Paul Rechsteiner (SP) sowie neu Roland Rino Büchel (SVP) an. Bei den Sachvorlagen geht es in der Stadt um einen Kredit von rund 20 Millionen Franken zur Sanierung des Feuerwehrdepots.

Auf kantonaler Ebene stehen am Sonntag weiteres vier Sachgeschäfte zum Entscheid an. Darunter sind drei Bildungsvorlagen: Sanierung und Erweiterung der GBS an der Demutstrasse im Riethüsli, Neubau eines Campus für die Kantons- und die Gewerbeschule in Wattwil sowie Gründung der Fachhochschule Ostschweiz. Das vierte Geschäft betrifft einen Nachtrag zur Gesetzgebung über die Krankenversicherung und die Summe, die jährliche für die Prämienverbilligung eingesetzt werden soll.

Montag, 11. November - 15:51 Uhr

Publikumsrekord an der St.Galler Spielenacht: 1'100 kamen in den Pfalz- und in den Hofkeller

(pd/vre) Am vergangenen Samstag hat im Pfalz- und im Hofkeller die neunte St.Galler Spielenacht stattgefunden. Die Veranstaltung habe wieder Spielbegeisterte in Scharen angelockt, schreibt der Trägerverein des Anlasses. Mit 1100 Besucherinnen und Besuchern sei sogar ein neuer Besucherrekord aufgestellt worden, heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Wegweiser an der Spielenacht vom vergangenen Wochenende im St.Galler Pfalzkeller. (Bild: PD - 9. November 2019)

An der Spielenacht wurden wieder über 40 Spiele angeboten. Die Spieltische seien den ganzen Abend sehr gut besetzt gewesen, heisst es in der Mitteilung. Erstmals habe es sogar kurze Wartezeiten gegeben, wenn man zu seinem Wunschspiel wollte. Für die Organisatoren war die neunte Spielenacht «eine rundum gelungene Veranstaltung, die für jeden Besucher ein passendes Angebot bereithielt».

Der Termin für die zehnte St.Galler Spielenacht steht übrigens auch schon fest: Es ist der 7. November 2020.

Montag, 11. November - 15:25 Uhr

Im Mannenweier schwimmen sie immer noch

Leserbild. Andreas Hobi fotografierte die beiden Schwimmerinnen am Sonntagmorgen im frostigen Mannenweier.

Montag, 11. November - 12:11 Uhr

St.Galler Fasnacht ist eröffnet: Mit Guggen, Tranquillo Barnetta und dem neuen Plakat

(vre) Punkt 11 Uhr 11 ist am Montag auch vor dem St.Galler Waaghaus die Fasnacht 2020 eingeläutet worden. Mit von der Partie waren St.Galler Guggerinnen und Gugger, Vertreter der Fasnachtsgesellschaft, aber auch viele Ehren-Födlebürger und Ehren-Födlebürgerinnen. Einen Auftritt hatte unter anderem Föbü Tranquillo Barnetta, der von Föbü Malcolm Green interviewt wurde.

Enthüllt wurde auf dem Bohl wie üblich auch das neue Fasnachtsplakat. Es thematisiert die grassierende Bauwut auf dem städtischen Strassennetz und zeigt Baustellen-Töggel, die sich für die Fasnacht verkleidet habe. Das Plakat entstand aufgrund einer Ausschreibung der Fasnachtsgesellschaft. Gestaltet wurde es von Janina Ebnöther-Schmuck und Sina Mazziotta von der Werbeagentur Redchili in Mörschwil.

Das Fasnachtsplakat 2020 mit beiden Gestalterinnen Sina Mazziotta (links) und Janina Ebnöther-Schmuck. Rechts Fasnachtspräsident Bruno Bischof. (Bild: Ralph Ribi - 11. November 2019)

Tranquillo Barnetta, Ehren-Födlebürger des Jahres 2017, mit links im Hintergrund Föbü Malcolm Green. (Bild: Ralph Ribi) (Bild: Ralph Ribi) Föbü Malcolm Green und Gugger der Tschaggi-Waggi aus St.Gallen in Aktion. (Bild: Ralph Ribi) (Bild: Ralph Ribi) (Bild: Ralph Ribi) (Bild: Ralph Ribi) Die Riethüsli-Gugge blau mit Schweizer Kreuz und Alpaufzug auf der Backe. (Bild: Ralph Ribi)

Als Fasnachtsbeiz ehrten in diesem Jahr die Guggen das Café/Restaurant Gschwend. Obergugger Andi Jakob überreichte den Preis an Manuela Signer und Wisi Signer von der Gschwend-Geschäftsleitung.

Montag, 11. November - 11:59 Uhr

Der Helikopter ist unterwegs: Gegen 14 Uhr soll der grosse Christbaum am Klosterplatz einfliegen

(SK/vre) Heute Montag soll der grosse Christbaum auf den Klosterplatz geflogen werden. Wie der Mediendienst des Kantons St.Gallen meldet, ist der Helikopter der Heliswiss derzeit unterwegs in die Ostschweiz. Er wird voraussichtlich um 12.30 in Untereggen landen. Wenn sich das Wetter nicht weiter verschlechtert, wird er wie geplant um etwa 14 Uhr mit dem Baum auf dem Klosterplatz eintreffen.

Die Spenderin der Nordmanntanne aus Untereggen will anonym bleiben. Der Baum wiegt etwa fünf Tonnen und ist knapp 20 Meter hoch. Der Helikopter kann allerdings nur etwa zwei Tonnen heben. Daher wurde der Baum nach Angaben des Kantons so vorbereitet, dass er nach dem Fällen nur noch etwa 15 Meter hoch ist und das Maximalgewicht nicht übersteigt.

Seit einigen Jahren wird der grosse Christbaum durch den Kamov-Kranhelikopter der Heliswiss auf den Klosterplatz geflogen. 2012 musste dieser sogar einmal wegen Nebel auf einer Wiese in Rotmonten «übernachten». (Bild: Urs Jaudas - 22. November 2012)



Der Mediendienst des Kantons St.Gallen informiert in den Sozialen Medien (Facebook, Twitter) unter dem Hashtag #christbaumsg über den Flug des grossen Christbaums. Infos gibt's im Internet auch auf der Homepage des Kantons St.Gallen.

Montag, 11. November - 9:11 Uhr

In zwei Stunden bricht auch in der Stadt St.Gallen die Vorfasnacht aus

Der Fasnachtsauftakt findet in St.Gallen traditionellerweise mit Guggen aus der ganzen Region vor dem Waaghaus statt. (Bild: Urs Bucher - 11. November 2018)



(vre) Traditionellerweise läuten Fasnächtlerinnen und Fasnächtler am 11.11., 11 Uhr 11, die neue Fasnacht ein. Das geschieht seit einigen Jahren auch in der Stadt St.Gallen: Guggen sowie Vertreterinnen und Vertreter der Fasnachtsgesellschaft versammeln sich jeweils vor dem Waaghaus. Dabei gibt's laute und kakofonische Töne und das neue Fasnachtsplakat wird enthüllt. In zwei Stunden ist es wieder soweit...



Die eigentlichen närrischen Tage starten dann auch in St.Gallen am Schmutzigen Donnerstag. Dieser fällt 2020 auf den 20. Februar.

Montag, 11. November - 8:42 Uhr

Öffentliche Verleihung heute Abend im Palace: Ein Dutzend Preise für St.Galler Kulturschaffende

(sk/vre) Die Stadt St.Gallen vergibt heute Montag, 18.30 Uhr, an einer öffentlichen Feier im Palace einen Anerkennungspreis und vier Förderungspreisen an Kulturschaffende. Der Anerkennungspreis geht an Norbert Möslang. Die Förderungspreise werden Tobias Bauer (1955, Literat), Dominik Kesseli (1980, Musiker), das Kollektiv Kulturkosmonauten sowie an Fabienne Lussmann (1988, bildende Künstlerin) verliehen.



Der Künstler Norbert Möslang erhält heute im Palace den diesjährigen Anerkennungspreis der Stadt St.Gallen. (Bild: Michel Canonica - 31. März 2019)



Weiter vergibt die Stadt St.Gallen am Montagabend sechs Werkbeiträge. Sie gehen Atilla Bayraktar und Davide Rizzitelli (Musik), Tine Edel (bildende Kunst), Gaffa (Dario Forlin, Wanja Harb, Linus Lutz, Lucian Kunz - angewandte Kunst), Priska Rita Oeler (bildende Kunst), Charles Uzor (Musik) und Juliette Uzor (Tanz).

Der Anerkennungspreis ist mit 20‘000 Franken dotiert. Er wird an Personen vergeben, die sich mit ihrem kulturellen Wirken besondere Verdienste um die Stadt erworben haben. Die vier Förderungspreise sind mit je 10‘000 Franken dotiert. Sie sollen zur Fortsetzung und Weiterentwicklung der kulturellen Tätigkeit ermuntern. Ebenfalls je 10'000 Franken gibt's bei den Werkbeiträgen. Die Förderungspreise sollen Entwicklung und Umsetzung neuer, anspruchsvoller und qualitativ hochstehender Projekte ermöglichen.



Montag, 11. November - 7:45 Uhr

Heute landet der grosse Christbaum auf dem Klosterplatz: Die Tanne kommt aus Untereggen



(vre) Heute Montag, 14 Uhr, will der Verein «Weihnachten in Sankt Gallen Feierlich» den grossen Christbaum auf den Klosterplatz fliegen lassen. Die Aktion ist wie immer vom Wetter abhängig, insbesondere müssen die Sichtverhältnisse für den Helikopterflug stimmen.

Der Flug des grossen Christbaums auf den Klosterplatz ist jeweils ein Spektakel, das viel Publikum anzieht. (Bild: Urs Bucher - 4. November 2016)



Geschmückt wird der Baum voraussichtlich in der Woche vom 25. bis 29. November. Seine Lichter sollen am ersten Adventssonntag (das ist in diesem Jahr der 1. Dezember) entzündet werden. Den Rahmen dafür wird wiederum ein vorweihnachtliches musikalisches Programm sein.



In diesem Jahr kommt der Christbaum aus Untereggen. Die Spenderin der Nordmanntanne will anonym bleiben. Der Baum wiegt etwa fünf Tonnen und ist knapp 20 Meter hoch. Der Helikopter kann nur etwa zwei Tonnen heben. Daher wurde der Baum nach Angaben des kantonalen Kommunikationsdienstes so vorbereitet, dass er nach dem Fällen nur noch etwa 15 Meter hoch ist und das Maximalgewicht nicht übersteigt.



Der diesjährige Schmuck des grossen Christbaums auf dem Klosterplatz. (Bild: PD/Kanton St.Gallen)

Der Schmuck des grossen Christbaums kommt dieses Jahr von den Institutionen Sonnenhalde und Tandem der Gemeinnützigen- und Hilfsgesellschaft der Stadt St.Gallen (GHG). Er wurde «von Menschen mit kognitiven oder körperlichen Beeinträchtigungen» kreiert und hergestellt. Es handelt sich um Holzscheiben, die mit Sternen bemalt sind und auf die mit Bast Sternmuster gespannt wurden.

Der Christbaum auf dem Klosterplatz ist eine der Hauptattraktionen der Weihnachtsstadt St.Gallen im Advent. Anlässe um ihn herum ziehen immer viele Besucherinnen und Besucher an. (Bild: Benjamin Manser - 27. November 2016)



Der Mediendienst des Kantons St.Gallen informiert in den Sozialen Medien (Facebook, Twitter) unter dem Hashtag #christbaumsg über den Flug des grossen Christbaums. Infos gibt's im Internet auch auf der Homepage des Kantons St.Gallen.

Sonntag, 10. November - 17:15 Uhr

Bauarbeiten für den Eiszauber gestartet

(vre) Dieses Wochenende haben auf der Kreuzbleiche die Arbeiten am Eiszauber begonnen. In einem ersten Schritt wird der Bretterboden für die Eisfläche, den Eisweg und das Fondue-Chalet zwischen der alten Turnhalle Kreuzbleiche und dem Fussballplatz des FC Fortuna aufgebaut. Danach folgen die «Hochbauten» und die Installationen zur Produktion des Kunsteises.



Der Bretterboden für die Eisewege liegt bereits. Im Hintergrund das Kaufmännische Berufs- und Weiterbildungszentrum sowie mit der Schweizer Fahne auf dem Dach das Hochhaus des Bundesverwaltungsgerichts. (Bilder: Reto Voneschen - 10. November 2019)

Der Eiszauber auf der St.Galler Kreuzbleiche ist vom 21. November bis am 2. Februar 2020 geöffnet. Wochentags wird er jeweils von 14 bis 22, am Samstag von 11 bis 22 sowie am Sonntag von 11 bis 19 Uhr zugänglich sein. Die erste Ausgabe im Winter 2018/19 war ein Erfolg: Der Eiszauber zog mit Eisfläche, Eiswegen, Eisstock-Schiessen und Fondue-Chalet über 30'000 Besucherinnen und Besucher an.



Blick dem Unterbau der Eiswege entlang zur alten Turnhalle Kreuzbleiche, wo sich wieder das Eisfeld und das Fondue-Chalet des Eiszaubers befinden wird.

Entgegen ersten Ideen findet die zweite Austragung des Eiszaubers am gleichen Ort wie 2018/19 statt. Die Verlegung auf die Zirkuswiese bei der Reithalle ist aus betrieblichen Überlegungen und Opposition aus der Nachbarschaft nicht zustande gekommen. Andere Verbesserungen werden aber umgesetzt: So soll der Eiszauber im Winter 2019/20 etwa mit Ökostrom betrieben werden, der Umkleidebereich erhält ein Dach und die Auf- und Abbauzeiten werden verkürzt.

Sonntag, 10. November - 16:49 Uhr

Auch Familiengärtner feiern die Feste, wie sie fallen - und recyceln dann mit Fantasie



Wenn das ausgetrunkene Partybierfass zum dekorativen Wandschmuck wird. Gesehen im Familiengarten Blumenwies im Osten der Stadt St.Gallen. (Bild: Reto Voneschen - 4. November 2019)

(vre) Familiengärten sind heute viel mehr als nur Parzellen zur Selbstversorgung. Sie sind auch Treffpunkt und Begegnungsort für Städterinnen und Städter unterschiedlichster Herkunft und unterschiedlichsten Alters. Und was nicht neu ist: Familiengärtner wissen Fest zu feiern. Das patriotisch angemalte Fässchen mit dem Partybier wandert danach nicht einfach in die Altmetallsammlung, sondern findet eine neue Verwendung im Garten.

Sonntag, 10. November - 16:01 Uhr

Hochzeitsmesse lockt 300 Personen weniger an

(pd/mha) Rund 6'700 Personen haben am Wochenende die 26. Fest- und Hochzeitsmesse besucht. Das sind etwa 300 Besucherinnen und Besucher weniger als im Vorjahr. 197 Aussteller, darunter Fotografen, Trauring-­Anbieter und Torten-Designer, präsentierten sich gemäss Medienmitteilung an der Messe. Zudem gab es Themenwelten und Modeschauen zu sehen.

An der Fest- und Hochzeitsmesse werden unter anderem Brautkleider präsentiert. (Michel Canonica - 3. November 2017)

Für viele sei der «Wedding-Talk» ein Fixpunkt gewesen, heisst es in der Mitteilung weiter. Hochzeitsexperten, darunter der Fernsehstar und Hochzeitsplaner Frank «Froonck» Matthée, hätten sich den Fragen der Paare gestellt.

Sonntag, 10. November - 11:30 Uhr

Auch die städtischen Grünen sagen Ja zur Sanierung des Feuerwehrdepots

(pd/vre) Die Grünen der Stadt St.Gallen empfehlen fürs kommende Wochenende ebenfalls ein Ja zur Abstimmungsvorlage über Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrdepots. Der Bedarf sei ausgewiesen. Die vorgeschlagenen Massnahmen seien nötig, um den Betrieb zu garantieren, aber auch um den Angehörigen von Berufsfeuerwehr und Zivilschutz ein zeitgemässes Arbeitsumfeld bieten zu können, heisst es in einer Mitteilung der Partei.



Das Depot der St.Galler Berufsfeuerwehr an der Notkerstrasse 44. Am 17. November entscheiden die städtischen Stimmberechtigten über Sanierung und Ausbau der Anlage. (Bild: Urs Bucher - 23. Mai 2019)



Die Stadt St. Gallen habe seinerzeit im Rahmen des Sparprogramms «Fit13plus» auf einen Neubau für Feuerwehr und Zivilschutz verzichtet und sich für den Verbleib am Standort Notkerstrasse entschieden. Aufgrund des baulichen Zustands der Anlage sei es jetzt höchste Zeit, ihre Sanierung und zweckmässige Erweiterung anzugehen, begründen die Grünen ihre Ja-Parole weiter.

Das Projekt, das zur Abstimmung vorliegt, überzeugt die Grünen: Das Raumprogramm sei in Zusammenarbeit mit der Nutzerin erarbeitet worden, die Anlage werde barrierefrei gestaltet und der ökologischen Nachhaltigkeit werde mit dem Bau einer Photovoltaik-Anlage Rechnung getragen. Sanierung und Umgestaltung anstelle eines Neubaus sei zudem nicht nur bedeutend kostengünstiger, sie sei auch ein Beitrag an den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen, schreiben die Grünen.



Sonntag, 10. November - 10:15 Uhr

Verdienter Heimsieg mit hektischer Schlussphase: Der SC Brühl schlägt FC Zürich II mit 2:1

(pd/vre) Mit dem knappen, aber verdienten 2:1-Sieg konnten die Brühler ihre bisher eher magere Heimbilanz gegen das zweite Team des FC Zürich etwas aufpolieren. Doch in der sechsminütigen Nachspielzeit kamen die Brühler in Unterzahl noch arg ins Schwitzen.

Die erste halbe Stunde gehörte gemäss Matchbericht von Henri Seitter ganz klar den Kronen. Mit einem schnellen Konter über Shala und Atila lief Darko Anic in den freien Raum und überlistete den Zürcher Schlussmann mit einem platzierten Schuss in die entfernte Ecke. Der erstmals von Beginn weg eingesetzte Eberle verpasste kurz darauf das 2:0. In der letzten Viertelstunde der ersten Halbzeit spielten dann die Gäste auf, ohne dass sich am knappen Resultat etwas änderte.

Brühl-Trainer Heris Stefanachi durfte am Samstag zufrieden mit der Leistung seines Teams im Paul-Grüninger-Stadion sein. (Bild: SC Brühl)



Die Brühler dominierten nach der Pause wieder praktisch nach Belieben. Vorerst scheiterte Pizzi knapp, doch Darko Anic machte es im Anschluss an einen Eckball besser, als er einen Pass des aufgerückten Atila herrlich zum 2:0 versenkte. Der gefährliche Anic passte kurz darauf uneigennützig zum besser postierten Pizzi, der völlig allein aber die grösste Chance verpasste.

Eine Viertelstunde vor Schluss wurde Christoph Gebert nach zwei gelben Karten vorzeitig in die Kabine geschickt. Die Zürcher übernahmen in Überzahl die Initiative und erzielten in der 83. Minute durch Kasai mit einem schönen Heber das 2:1 Anschlusstor. Mit vereinten Kräften verteidigten die Kronen trotz des Ausfalls von Atila (Nasenbeinbruch) danach den knappen Vorsprung auch noch über die sechsminütige Nachspielzeit.

Freitag, 8. November - 19:57 Uhr

Der FC St.Gallen spielt in Bern vor ausverkauftem Haus: «Es dürfte ein attraktives Spiel werden»

(rst/vre) Für das Spitzenspiel zwischen den Young Boys und St.Gallen vom Sonntag, 16 Uhr, in Bern sind nur noch wenige Tickets erhältlich. Viele Sektoren im Wankdorfstadion sind bereits ausverkauft, über 28'000 von rund 31'000 Tickets sind weg. Der Club bittet deshalb St.Galler Gäste, Eintrittskarten online zu reservieren. An der Tageskasse werden voraussichtlich keine Tickets mehr erhältlich sein. Es werden gut 1000 Ostschweizer Fans erwartet – 800 davon werden im Gästesektor untergebracht.

Hat er auch diesen Sonntag in Bern Grund zum Klatschen? FCSG-Trainer Peter Zeidler beim Spiel gegen Sion vom vergangenen Wochenende. Er freut sich auf die Partie vom Sonntag gegen YB. (Bild: Freshfocus/Marc Schumacher - 2. November 2019)

Die Mannschaft von Peter Zeidler, die zuletzt in acht Meisterschaftsspielen siebenmal gewann, reist mit viel Euphorie zum Tabellenführer. Mit einem Sieg - es wäre der erste in Bern seit 14 Jahren - könnten die aktuell drittplatzierten St.Galler den Meister überholen. Die Vorfreude im Team auf «den grossen Test» sei riesig, so Zeidler. «Wir haben grosse Lust darauf, alles, was wir bisher gut gemacht haben, in Bern beim Spitzenspiel noch besser zu machen», sagt er. Und: «Es dürfte ein attraktives Spiel werden.»

Freitag, 8.November - 19:44 Uhr

Gespräch über Licht und Materie: Kunst und Physik in der Galerie vor der Klostermauer

Die St.Galler Künstlerin Jayn Erdmanski zeigt seit 25. Oktober ihre neuen Arbeiten in der Galerie vor der Klostermauer. In der Einzelausstellung mit dem Titel «Strange Theory of Light and Matter» präsentiert sie Fotoarbeiten auf Papier, Objekte und Zeichnungen. Sie beschäftigt sich darin mit den Themen des Nicht-Darstellbaren, dem Unheimlichen und Formlosen auf spielerische und farbintensive Weise.

Jayn Erdmanski stellt derzeit in der Galerie vor der Klostermauer Fotoarbeiten, Objekte und Zeichnungen aus. (Bild: Benjamin Manser -30. Mai 2014)



Auch die Auseinandersetzung mit Astrophysik ist seit Jahren ein wichtiges Interessengebiet der Künstlerin und widerspiegelt sich massgeblich in ihren Werken. Diesen Sonntag, 11.00 Uhr, findet dazu in der Galerie vor der Klostermauer ein spezieller Event statt, ein «Talk über Licht und Materie». Der Leiter der Sternwarte St.Gallen, Reinhard Gross, spricht dabei über Phänomene in der Physik.

Freitag, 8. November - 15:13 Uhr

Stadt St.Gallen vergibt einen Atelieraufenthalt in Belgrad an Eva Kindlimann

(pd/mha) Die St.Galler Künstlerin Eva Kindlimann reist im Frühling nach Belgrad: Die Stadt St.Gallen hat ihr dort einen viermonatigen Atelieraufenthalt zugesprochen.

Eva Kindlimann erhielt 2010 einen Aufenthalt in Rom. Die daraus entstandenen Kunstwerke stellte sie dann im Katharinen aus. (Bild: Michel Canonica - 29. August 2010)

Die Städtekonferenz Kultur mietet ab April 2020 in der serbischen Hauptstadt zwei Ateliers und stellt sie den Mitgliedstädten zur Verfügung, heisst es in einer Mitteilung. St.Gallen erhält neben Schaffhausen als erste Stadt die Gelegenheit, einen Aufenthalt zu vergeben. Diesen hat der Stadtrat auf Empfehlung der Kommission für Kulturförderung an Eva Kindlimann vergeben.

Kindlimann ist gemäss Mitteilung seit vielen Jahren künstlerisch tätig. Für ihre Werke verwendet sie Collagetechniken, Malerei, und textile Arbeitsweisen wie Stickerei oder Nähen. Durch die Kombination dieser Techniken habe Kindlimann eine sehr eigenständige Bildsprache gefunden. Dabei verknüpfe sie gesellschaftlich relevante Themen mit inneren Bildern. Den Aufenthalt in Belgrad will Kindlimann vollumfänglich für ihre künstlerische Tätigkeit verwenden.

Freitag, 8. November - 14:14 Uhr

In Innenstadt-Geschäften weihnachtet es: Von Halloween direkt ins Weihnachtsgeschäft

(vre) Das Phänomen ist bekannt: Der Detailhandel dehnt Fixpunkte im Jahreslauf aus und macht so etwas wie neue Jahreszeiten draus. So ist der Advent nicht mehr auf den Dezember und Weihnachten auch nicht mehr auf die Tage zwischen dem 24. und 26. Dezember beschränkt. In einigen Schaufenstern der Stadt ist Weihnachten im Gegenteil schon kurz nach den Herbstferien ausgebrochen.

Das Globus-Schaufenster schon im Oktober aufs Weihnachtsgeschäft getrimmt wurden, hat in den Sozialen Medien Diskussionen ausgelöst. Der Advent werde mit dieser künstlichen Ausdehnung kommerzialisiert und so von einer Zeit der Stille und Besinnung zum Konsumrausch umfunktioniert, heisst es auf der einen Seite. Innenstadtgeschäfte hätten es heute schwer, man dürfe ihnen nicht im Weg stehen, wenn sie versuchten, Publikum anzuziehen, kommt es von der Gegenseite.



In den Globus-Schaufenstern am Multertor ist bereits im Oktober Weihnachten ausgebrochen. Und egal wie man dazu steht: Schlecht sieht's auf einem nächtlichen Rundgang durch die Altstadt nicht aus. (Bild: Reto Voneschen - 26. Oktober 2019)



Es ist halt, wie's ist. Ändern kann man's sowieso nicht, höchstens wegschauen, ist das Fazit eines dritten Users. Wobei der Kontrollgang durch die nächtliche Altstadt zeigt, dass sich der Run des Gewerbes auf Weihnachtsdekorationen derzeit noch in Grenzen hält. Da und dort hat's in den Schaufenstern kleine Hinweise darauf, welche Jahreszeit uns bald blüht. Das Designer-Rentier mit Kerze auf dem Kopf oder die Birke, die so tut, als ob sie ein Weihnachtsbaum wäre, stören aber nicht wirklich.



Übrigens zeigt so ein Rundgang durch die Altstadt auch etwas Anderes: Der innerstädtische Detailhandel ist weder tot noch liegt er in den letzten Zuckungen. Das Angebot bleibt farbig und vielfältig. Dunkle Ladenlokale sind nicht die Regel, sondern immer noch die Ausnahme. Sicher, man muss den Strukturwandel im Handel ernst nehmen; was St.Gallen mit dem Forum Innenstadt ja auch tut. Man darf den eigenen Standort aber auch nicht schlechter reden, als er in Wirklichkeit ist.

Freitag, 8. November - 12:05 Uhr

Auftakt der Rückrunde in der Promotion-League: Brühl trifft zu Hause auf die Wundertüte FCZ

(fm/vre) Es ist eine Besonderheit der Promotion-League, dass die Rückrunde bereits im Herbst beginnt, konkret diesen Samstag. Dabei empfängt der SC Brühl zum Auftakt die zweite Mannschaft des FC Zürich im Paul-Grüninger Stadion. Spielbeginn ist um 16 Uhr. In der Pause werden zudem rund hundert Brühler Junioren im Alter von zehn bis zwanzig Jahren für ihre Leistung als Spieler der fünf Brühler Junioren-Mannschaften geehrt, die in diesem Herbst Meister wurden.



Den Zürchern sind die Kronen beim Start der Saison anfangs August begegnet. Damals trafen Brühl und der FCZ im Zürcher Heerenschürli aufeinander, die Brühler gewannen mit 2:1. Allerdings ist es gerade im Falle einer U21-Mannschaft, wie es der FCZ ja ist, nicht so einfach, aus dem ersten Spiel Schlüsse für die Taktik oder gar das Ergebnis des Rückrundenspiels zu ziehen. Solche zu Beginn der Saison neu zusammengewürfelten Teams werden im Laufe der Zeit immer stärker.



Ob es beim SC Brühl auch nach dem Heimspiel gegen den FCZ vom Samstag dampfende Köpfe gibt? Im Bild Atila mit Kids nach der 1:2-Niederlage gegen die Black Stars vom vergangenen Samstag im Paul-Grüninger-Stadion. (Bild: SCB/Kurt Frischknecht - 2. November 2019)

Nach 15 Spielen und damit nach Abschluss der Vorrunde belegt die U21 des FCZ den 12. Rang der Tabelle mit 17 Punkten; Brühl liegt auf dem 6. Platz mit 23 Punkten. Trotz Heimspiel geht Brühl aber nicht als Favorit in die Partie, denn anders als bei Zürich, zeigt die Formkurve in den letzten Spielen nach unten: Vier der fünf letzten Partien gingen verloren, drei davon waren Heimspiele.

Diese Heimschwäche ist umso erstaunlicher, als Brühl zuvor zu Hause fast ein Jahr lang unbesiegt war. «Ich erwarte ein enges Spiel gegen die spielstarken Zürcher», sagt Sportchef Roger Jäger denn auch. Und weiter: «Wenn wir in den nächsten zwei Spielen gegen FCZ und Juventus vier Punkte holen, kann ich damit leben».

Freitag, 8. November - 11:11 Uhr

Der Mann, der Afrika der Schweiz näher brachte: René Gardi und sein Bild vom schwarzen Kontinent

(as/vre) René Gardi lebte von 1909 bis 2000. Er brachte ab den 1950er-Jahren Schweizerinnen und Schweizern Afrika in die gute Stube. Der Berner Reiseschriftsteller, Fotograf, Filmer und Hobby-Ethnologe schwärmte in Fernsehsendungen, Radioreportagen und Bildbänden von einem exotischen Afrika, bewohnt von «edlen Wilden» in paradiesischer Natur. Der Dokumentarfilmer Mischa Hedinger erwarb Gardis Nachlass. Aus dem reichhaltigen Material ist in jahrelanger Arbeit der Dokumentarfilm «African Mirror» entstanden.



René Gardi mit einem afrikanischen Helfer bei einem Filmdreh. (Bild: PD)

Am kommenden Dienstag, 20 Uhr, findet im Kinok in der Lokremise die St.Galler Premiere von «African Mirror» in Anwesenheit von Regisseur Mischa Hedinger statt. Das Gespräch nach dem Film führt die Kulturwissenschafterin Patricia Holder. Der Streifen sei hintersinnig wie tiefgründig, wurde er von der Kritik gelobt. Er porträtiere einen ungewöhnlichen Schweizer, dessen kolonialistisch geprägtes Denken bis heute in unserem Afrikabild nachhallt.

Infos und Tickets reservieren im Internet.

Donnerstag, 7. November - 22:27 Uhr

Rolf Geiger verlässt Regio-Organisation: Neue Herausforderung angenommen

(pd/vre) Nach zehn Jahren verlässt Rolf Geiger die Geschäftsstelle der Regio Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee auf Ende Januar 2020, um eine neue Herausforderung zu übernehmen. Dies geht aus einer Mitteilung der Regionalorganisation hervor. Geiger hatte die Geschäftsstelle seit ihrer Gründung im März 2010 geführt.

Rolf Geiger gibt nach zehn Jahren die Leitung der Geschäftsstelle der Regio Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee ab. (Bild: Maurus Hofer - 4. Juni 2019)

In dieser Zeit hat er sie aufgebaut sowie verschiedene Projekte initiiert und umgesetzt, welche die Attraktivität der Region steigern sollten. Dazu zählen etwa das Projekt Lattich auf dem St.Galler Güterbahnhofareal, die Gesundheitsregion Appenzellerland oder die Aufwertung des südlichen Bodenseeufers. Geiger gehört zudem zu den vehementesten Verfechtern der Idee einer Metropolitanregion St.Gallen-Bodensee-Rheintal.

Die Regio Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee besteht heute aus 47 Ausserrhoder, St.Galler und Thurgauer Gemeinden.

Donnerstag, 7. November - 22:22 Uhr

Kundgebung gegen Massentierhaltung und Massenschlachtung: Den Tieren eine Stimme geben

(rah/vre) Bereits sieben Mal hat «Animal Save St.Gallen» vor dem Schlachthof im Industriegebiet zwischen Winkeln und Gossau gegen die Massentierhaltung und Massenschlachtung protestiert. Am Donnerstagabend war die Organisation erstmals mit einer Kundgebung im St.Galler Stadtzentrum präsent.

Rund zwei Dutzend Aktivistinnen und Aktivisten standen in einem Kreis aus Kerzen und Blumen auf dem Bohl. Mit Transparenten, mit Trauermusik und auf Filmmonitoren wurde auf «das Unrecht» aufmerksam gemacht, «das tagtäglich im Schlachthof passiert». Mit Slogans wie «Tiere fühlen - Tiere leiden» oder «Ethik über Genuss» forderten sie mit Rücksicht auf die Schlachttiere den Verzicht auf Fleisch als Lebensmittel.

Gegen massenhaften Fleischkonsum und Massenschlachtungen: Mahnwache von «Animal Save» vor dem Waaghaus. (Bild: Hanspeter Schiess - 7. November 2019)

Es gehe «Animal Save» bei der Aktion im Stadtzentrum darum, die Städterinnen und Städter «mit den schrecklichen Umständen der Massentierhaltung und Massenschlachtung zu konfrontieren». Zu diesen komme es einzig wegen unseres massiven Fleischkonsums. Die Gruppe wolle den Tieren, die selber nicht protestieren könnten, eine Stimme geben.

Die Organisation «Animal Save St.Gallen» wurde Anfang Jahr gegründet. Sie ist Teil der Bewegung «The Save Movement», die sich auf der ganzen Welt gegen das Schlachten von Tieren einsetzt. In der Schweiz gibt es bereits sieben Gruppen, weltweit über 600. In St.Gallen und Gossau aktiv geworden ist die Organisation, weil hier einer der grössten Schlachthöfe der Schweiz steht.

Donnerstag, 7. November - 21:56 Uhr

Ein Herbsttag wie aus dem Bilderbuch

Leserbild. Luciano Pau fotografierte am Montag die Herbststimmung am Gübsensee.

Donnerstag, 7. November - 21:20 Uhr

Sanierung des Oberstufenzentrums Zil: Zuerst kommt jetzt das Provisorium

(sk/vre) Das Oberstufenzentrum Zil im Osten der Stadt St.Gallen wird saniert und erweitert. Das Stimmvolk hat der entsprechenden Vorlage am 23. September zugestimmt. Seit Anfang Oktober sind die Vorbereitungsarbeiten im Gang. In dieser Woche wurde gemäss Mitteilung der Stadt begonnen, das Schulhaus-Provisorium für die Bauzeit zu erstellen.

Das Oberstufenzentum Zil im Osten der Stadt St.Gallen wird grundlegend saniert und modernisiert. Derzeit wird das Provisorium, in dem von Februar 2020 bis Sommer 2021 unterrichtet werden soll, auf dem Hartplatz (links im Bild) aufgestellt. (Bild: Hanspeter Schiess - 26. Januar 2018)

Dabei handelt es sich um Container auf dem Hartplatz der Schulanlage. Darin wird der Unterricht während der Sanierungsarbeiten von Februar 2020 bis Sommer 2021 stattfinden. Die Modernisierung des Schulhauses Zil wird rund 21 Millionen Franken kosten. Optisch wird sich am Gebäude von aussen wenig verändern, innen hingegen soll alles neu und modern werden.

Donnerstag, 7. November - 21:05 Uhr

Stadtjodler brauchen Verstärkung: Projektsänger fürs Eidgenössische gesucht

(pd/vre) Der Jodlerclub der Stadt St.Gallen ist bald 100 Jahre alt. Und wie's sich für so einen Traditionsverein gehört, fährt er im nächsten Sommer ans Eidgenössische Jodlerfest nach Basel. Dort wird am Samstag das Wettlied und am Sonntagmorgen in der Antonius-Kirche eine Jodlermesse gesungen.

Eine Probe des Jodlerclubs St.Gallen im Kirchgemeindehaus Linsebühl: Die Probe vom 19. November ist offen für alle, die den Jodlerclub als Projektsänger am 27. und 28. Juni 2020 ans Eidgenössische Jodlerfest in Basel begleiten wollen. (Bild: Urs Bucher - 6. November 2015)

Für diese Auftritte braucht der Jodlerclub Verstärkung. Er sucht jetzt Projektsänger. Dafür führt er am 19. November, 19.30 Uhr, eine offene Probe im Kirchgemeindehaus Linsebühl an der Flurhofstrasse 3 durch. Sie richtet sich an alle Männer, die sich für Gesang interessieren. Jodelkenntnisse sind für eine Teilnahme keine Bedingung. Auskünfte dazu gibt's bei Präsident Thomas Oesch unter 071'279'18'90.

Jahreskonzert am Samstag in St.Laurenzen (pd/vre) Das Jahreskonzert des Jodlerclubs St.Gallen findet am Samstag in der Kirche St.Laurenzen statt. Mit von der Partie ist dabei das Quantett Johannes Kobelt, das mit aussergewöhnlichen Instrumenten diverse Musikstile präsentiert. Konzertbeginn ist um 17, Türöffnung um 16.30 Uhr. Der Eintritt ist gratis; es wird eine Kollekte gesammelt.

Donnerstag, 7. November - 17:34 Uhr

Schon wieder Bauprojekt im Bahnhof St.Gallen: Perron 3 wird in Nachtarbeit erhöht

(pd/vre) Bis Ende Januar 2020 wird im Hauptbahnhof St.Gallen wieder gebaut. Konkret wird das Perron zwischen den Gleisen 4 und 5 erhöht. Damit soll ab Fahrplanwechsel vom 8. Dezember der stufenfreie Zustieg in den Voralpenexpress der Südostbahn (SOB) gewährleistet sein. Aus Betriebs- und Sicherheitsgründen muss gemäss Mitteilungen ein Teil der Arbeiten bei ausgeschalteten Fahrleitungen in der Nacht ausgeführt werden.

In den vergangenen Jahren haben die SBB im Hauptbahnhof St.Gallen die Unterführungen und die Perrons grundlegend modernisiert (Bild: Bauarbeiten am Abgang in die westliche Personen-Unterführung). Jetzt wird noch das Perron 3 erhöht. (Bild: Ralph Ribi - 23. Mai 2014)

Bis 5. Dezember wird in den Nächten von Sonntag auf Montag bis Donnerstag auf Freitag, je von 22.30 bis 5.30 Uhr, gearbeitet. Zwischen dem 7. und 31. Januar 2020 ist nochmals ein Arbeitseinsatz in den gleichen Nächten und zu den gleichen Zeiten geplant. Über kurzfristige Änderungen am Baufahrplan sowie Details informieren die SBB im Internet.

Donnerstag, 7. November - 17:03 Uhr

Live in der Sternwarte Antares: Der Planet Merkur passiert die Sonnenscheibe

(pd/vre) Unerhörtes tut sich am Montag am Sternenhimmel: Der Planet Merkur wandert von der Erde aus gesehen innert fünfeinhalb Stunden vor der Sonnenscheibe durch. Live beobachten kann man den sogenannten «Transit» oder «Vorübergang» des Planeten von 13.30 bis 16 Uhr auch von der Sternwarte Antares im Grünholz bei Gossau aus.

Der Merkur als stecknadelgrosser Punkt auf der Sonnenscheibe. Das Bild entstand beim Transit von 2016 in St.Petersburg. Nach dem «Vorübergang» vom kommenden Montag tritt das Ereignis erst wieder 2032 ein. (Bild: Dmitri Lovetsky/Keystone - 9. Mai 2016)

Über die Durchführung der wetterabhängigen Live-Beobachtung gibt die Homepage www.sternwarte-antares.ch am Montag, ab 9 Uhr, Auskunft. Die Teilnahme am Anlasse ist gratis, es stehe «aber noch ein Sparschweinchen herum», schreibt Ewgeni Obreschkow, der Präsident des Astronomischen Vereins Antares, in einer Mitteilung. Gleichzeitig warnt er eindringlich davor, den Merkurtransit mit blossem Auge beobachten zu wollen. Dabei bestehe Erblindungsgefahr.

Donnerstag, 7. November - 12:25 Uhr

Flux-Preis 2019: Stadt St.Gallen als «Goldener Verkehrsknoten» nominiert

(pd/vre) St.Gallen gehört zu den innovativsten und kundenfreundlichsten Verkehrsknoten der Schweiz. Das mindestens glauben Postauto, der Verband öffentlicher Verkehr (VöV) und der Verkehrsclub der Schweiz (VCS). Sie haben die Stadt daher für den Flux-Preis 2019 nominiert. Weiter im Rennen sind gemäss Mitteilung vom Donnerstag La Chaux-de-Fonds, Zürich Oerlikon und Lugano. Wer gewinnt, wird am 28. November bekanntgegeben.

Der neue Bushof auf dem St.Galler Bahnhofplatz. Ob er mit dem Flux-Preis ausgezeichnet wird, zeigt sich am 28. November. (Bild: PD)

Mit dem Flux-Preis wird jedes Jahr ein ÖV-Verkehrsknoten prämiert, der den Fahrgästen das Reisen möglichst angenehm macht und aus betrieblicher Sicht überzeugt. Mit der Preisverleihung wird jeweils die Standortgemeinde geehrt, die für die Konzeption des Knotens verantwortlich war. Ausgewählt werden die Preisträger durch eine Fachjury mit zehn ÖV-Expertinnen und ÖV-Experten.

Heuer soll der Preis an eine Stadt verliehen werden, die den Verkehrsknoten ideal in den städtischen Raum eingebunden hat. Dafür wurden die ÖV-Verkehrsknoten in 45 Bezirkshauptorten der Schweiz begutachtet. St.Gallen hat seinen Bahnhofplatz in den letzten Jahren komplett saniert, umgebaut und 2018 neu eröffnet. Dieser Gestaltungswille werde jetzt durch die Flux-Nomination belohnt, heisst es in der Mitteilung zum diesjährigen Preis.

Donnerstag, 7. November - 11:45 Uhr

Aktion «Zauberlaterne» zum Zweiten: Shrek und der sprechende Esel im Kinok – aber nur für Kinder



(as/vre) Am kommenden Samstag, 10.15 Uhr, findet im Kinok in der Lokremise die zweite Veranstaltung des neu gegründeten Kinder-Kinoclubs «Die Zauberlaterne» statt. Auf dem Programm steht dieses Mal der mit einem Oscar ausgezeichnete US-Trickfilm «Shrek». Das witzige Fantasy-Abenteuer dreht sich um den grünen Oger Shrek, der für ein Monster gehalten wird, sich aber - zusammen mit einem Esel - bei der Rettung einer schönen Prinzessin als Held bewähren muss.

Der grüne Oger Shrek und sein ständig quasselnder Esel. (Bild: PD)

In der «Zauberlaterne» schauen Kinder von sechs bis zwölf Jahren die Filme ohne Erwachsene an, es gibt aber Betreuerinnen im Saal. Zudem begleiten Matthias Flückiger und Simone Stahlecker spielerisch die Filmvorführung. Eine Klubmitgliedschaft kostet im Jahr 40 Franken (für das zweite Kind und mit der Kulturlegi gibt's Rabatt).

Zu den Details der Aktion «Zauberlaterne».

Zum Programm des Kinok in der St.Galler Lokremise.

Donnerstag, 7. November - 11:15 Uhr

Schauspiel Demetrius in der Offenen Kirche: Ein Drama um Macht, Gerechtigkeit und Opfer

(mha/vre) Eine Basler Schauspieltruppe tritt morgen Freitag, 19 Uhr, in der Offenen Kirche auf. Gezeigt wird «Demetrius», ein Schauspiel von Herman Grimm. Der Autor nahm das kurze Leben des Zaren Demetrius zum Anlass für das Stück, heisst es in der Vorschau. Das Drama in fünf Akten dauert 150 Minuten.

Der russische Zar Demetrius I. auf einer zeitgenössischen Darstellung. (Bild: PD)

Das gezeigte Stück basiert auf dem dramatischen Aufstieg und Fall von Zar Demetrius I. Der war als Dmitri Iwanowitsch 1603 in Polen am Hofe des Grafen Mnischek aufgetaucht und behauptete von sich selber, er sei der nach einem Anschlag tot geglaubte zweite Sohn von Zar Iwan dem Schrecklichen. Ob das wirklich stimmt, ist bis heute umstritten.

Da der Adel wie weite Volkskreise in Russland mit dem damaligen Zaren Boris Godunow unzufrieden waren, stieg Demetrius aber kometenhaft rasch auf. Er verlor zwar einen Feldzug gegen Boris Godunow, wurde dann aber durch dessen Tod trotzdem Zar, um nach kurzer Herrschaft 1606 gestürzt und auf der Flucht erschossen zu werden.

Donnerstag, 7. November - 11:08 Uhr

Ein neuer Vortragsraum für den Botanischen Garten: Pflanzen allein reichen heute nicht mehr

(sk/vre) Nach einer ausgedehnten Planungs- und Projektierungsphase starten am kommenden Montag die Bauarbeiten für den neuen Vortragsraum im Botanischen Garten. Zuerst werden drei alte und baufällige Anzuchthäuser abgebrochen. Danach wird der Neubau, ein acht auf 18 Meter grosser Holzpavillon, in die Höhe gezogen. Eröffnet wird er voraussichtlich am 7. Juni 2020.

Der Botanische Garten von oben: Der Standort des neuen Vortragsraum ist rot umrandet. Im Luftbild gut zu erkennen ist links das Dreieck des Alpinariums, rechts die Orangerie mit Büroanbau und links neben dem Standort des Vortragsraums das Tropenhaus. Am linken Bildrand befindet sich die Brauer-, am oberen Bildrand die Stephanshornstrasse. (Bild: Urs Bucher - 26. Juli 2019) Hinter dieser Hecke entsteht nach dem Abbruch dreier alter Gewächshäuser der neue Vortragsraum des Botanischen Gartens. (Bild: Reto Voneschen - 12. September 2018) So soll sich schon im nächsten Sommer der neue Vortragsraum neben dem Tropenhaus präsentieren. Auf dem Dach und an den Fassaden soll es grünen und blühen. (Illustration: Stadt St.Gallen) Im Inneren des neuen Vortragsraums: Der Holzkubus überzeugt durch seine filigrane Konstruktion und viel Licht, das durch grosse Fenster fällt. (Illustration: Stadt St.Gallen)

Auch eine Institution wie der Botanische Garten muss mit der Zeit gehen. Das heisst, um Publikum anzuziehen, braucht es mehr als einen reichhaltigen und gepflegten Garten. Nötig sind auch Angebote wie öffentliche Führungen und Vorträge, Ausstellungen, Kurse und Workshops. Inzwischen finden darum im Botanischen Garten St.Gallen Jahr für Jahr rund 250 Veranstaltungen im Vortragsraum statt.

Dafür genügte der alte Raum aus dem Jahr 1981 längst nicht mehr. Er ist gemäss Mitteilung der Stadt vom Donnerstag zu klein, schlecht belüftet und baufällig. Darum erhält der Garten jetzt einen neuen Vortragsraum mit Foyer. So könne er seine Aufgaben insbesondere im Bereich Umweltbildung weiterhin erfüllen, heisst es in der Mitteilung.

Den neuen Vortragsraum entworfen hat der St.Galler Architekt Tom Munz. Sein Vorschlag, ein schlichter eingeschossiger Holzbau mit grossen Fenstern und Begrünung auf dem Dach und an den Fassaden, überzeugte gemäss Mitteilung durch hohe Funktionalität und gute Integration in die bestehende Glashaus-Landschaft. Dank beweglichem Mobiliar ist eine vielseitige Nutzung möglich.

Die Stadt bezahlt ans Projekt 500'000 Franken. Das entspricht etwa 60 Prozent der Baukosten. Die übrigen 40 Prozent bringt der Förderverein des Botanischen Garten auf - teils aus eigenen Mitteln, teils aus Beiträgen von Stiftungen und anderen Institutionen. Ein wesentlicher Teil der Finanzen stammt von bisherigen und künftigen Nutzern des Vortragsraums; darunter sind Pro Natura, Bioterra, der Verein für Pilzkunde, der Botanische Zirkel und der Quartierverein.

Donnerstag, 7. November - 10:43 Uhr

Einbruch: Fotokameras im Gesamtwert von mehreren zehntausend Franken gestohlen

(kapo/vre) In der Nacht auf Mittwoch, kurz vor 2.30 Uhr, haben Diebe ein Fotogeschäft an der Schützengasse in St.Gallen heimgesucht. Die Einbrecher schlugen eine Scheibe ein und stiegen durch's Fenster in den Laden ein. Dort öffneten sie gemäss Mitteilung der Kantonspolizei gewaltsam mehrere Vitrinen. Sie suchten schliesslich mit mehreren Fotokameras im Gesamtwert von mehreren zehntausend Franken das Weite. Der Sachschaden im Fotogeschäft beläuft sich zusätzlich auf mehrere tausend Franken.

Donnerstag, 7. November - 10:30 Uhr

Rob Spence im «Ciné22»: Feigling, Golfspieler, Mexikaner und Kellner mit australischen Wurzeln

(pd/mha) Der Comedian Rob Spencer gastiert diesen Samstag in St.Gallen. Um 20 Uhr tritt der gebürtige Australier im «Ciné22», dem ehemaligen Kino Tiffany an der Lämmlisbrunnenstrasse 22 auf und zeigt sein Programm «Mad Men». Türöffnung ist um 19.30 Uhr.

Rob Spence, Comedian mit australischen Wurzeln und wilden Auftritten. (Bild: PD)

Das neue Programm sei noch rasanter und farbiger als das bisher Gebotene, heisst es in der Vorschau. Ein Gag jage den nächsten. Sei es als Feigling gedopt im Boxring, als golfspielender Rapper, als durchgeknallter Mexikaner oder als Schweizer Kellner.

Zuletzt tourte Spence mit dem Bühnenprogramm «Echt stark» durch die Schweiz. Vor gut 20 Jahren gelang dem Comedian hierzulande mit einem Auftritt am Comedy-Festival «Züri lacht» der Durchbruch. Und wer am Wochenende verhindert ist: Rob Spence kommt dieses Jahr nochmals nach St.Gallen - am 19. Dezember mit einer «Mixedshow» ins Kugl.

Hier geht es zum Tourneeplan, wo auch Tickets gekauft werden können.

Donnerstag, 7. November - 10:22 Uhr

Selbstunfall an der Oberstrasse: Parkiertes Auto übersehen, eigenes Auto aufs Dach gelegt

(stapo/vre) Zu einem spektakulären Selbstunfall mit glimpflichem Ausgang ist es am Mittwochabend auf der Oberstrasse in St.Gallen gekommen. Das Auto des Unfallverursacher überschlug sich dabei und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Verletzt wurde beim Zwischenfall gemäss Mitteilung der Stadtpolizei niemand, es entstand aber hoher Schaden.

Die Unfallstelle vom Mittwochabend auf der Oberstrasse. Links auf dem Dach liegend der Wagen des Unfallverursachers. (Bild: Stadtpolizei St.Gallen - 6. November 2019)

Am Mittwoch, kurz vor 18.30 Uhr, war ein Automobilist auf der Oberstrasse stadtauswärts unterwegs. Auf Höhe des Hauses Nummer 221 im Ahorn übersah er aus noch unklaren Gründen ein parkiertes Auto am Strassenrand und fuhr mit voller Wucht auf dieses auf. Dadurch überschlug sich der Wagen des 30-Jährigen und kam auf dem Dach liegenden zum Stillstand.

Unfallstelle an der Oberstrasse: An beiden Autos entstand hoher Sachschaden. (Bild: Stadtpolizei St.Gallen - 6. November 2019)

Der Autofahrer konnte nach Angaben der Stadtpolizei seinen Wagen selbständig verlassen und unverletzt verlassen. Die beiden in den Unfall verwickelten Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Donnerstag, 7. November - 09:48 Uhr

Jede und jeder ist zum Curling eingeladen

(pd/mha) Wer einmal Curling spielen möchte, hat nächste Woche Gelegenheit dazu. Vom Montag bis Donnerstag, jeweils 18 bis 20 Uhr, und am Samstag, 9.30 bis 13.30 Uhr, finden in der Curlinghalle Lerchenfeld die Curling Open Days statt. Kinder von acht bis zwölf Jahren können zusätzlich am Mittwoch, 13.30 bis 15 Uhr schnuppern.

An den Curling Open Days kann jede und jeder die Sportart ausprobieren. (Bild: PD)

Eine Anmeldung ist nicht nötig. Interessenten müssen gemäss Mitteilung einzig bequeme Hosen mitbringen. Schuhe, Besen und Helm werden zur Verfügung gestellt.

Weitere Infos zur Curlinghalle und Kursen hier.

Mittwoch, 6. November - 21:50 Uhr

Heimwärts!

Leserbild. Wolfgang Reisser fotografierte am Montag auf dem Bahnhofplatz.

Mittwoch, 6. November - 21:30 Uhr

Namen & Notizen: Ein Schoggi-Job für Daniel Steiner

Daniel Steiner von der St.Galler PR-Agentur Hype.

(vre) Einen richtigen Schoggi-Job hat sich der St.Galler Daniel Steiner geangelt. Seine junge PR-Agentur Hype vertritt neuerdings die Schokoladenmarke Billy & Bugga. Das Unternehmen will sich als «Alternative zu den grossen Schokoladherstellern» im Markt positionieren, wie der Klein-Report meldet.

Juliana Hassler, Schoggiproduzentin mit brasilianischen Wurzeln aus Wil.

Die Agentur Hype mit dem ehemaligen Journalisten und Managing Director Steiner übernimmt die Medienarbeit, die strategische Beratung sowie die Durchführung «diverser PR-Massnahmen» für den regionalen Schoggi-Hersteller. «Wir sind Schleckmäuler und konnten daher der süssen Versuchung nicht widerstehen», kalauert Steiner im Klein-Report über den Mandatsgewinn. Und: «Neben Kaffee darf Schokolade in keiner Agentur oder Redaktion fehlen!»

An der Spitze von Billy & Bugga steht Juliana Hassler, eine Wilerin mit brasilianischen Wurzeln. Zu ihrer siebenteiligen Schokoladekollektion zählt beispielsweise auch eine Caipirinha-Tafel mit natürlichem Cachaça-Aroma und getrockneten Limetten.

Mittwoch, 6. November - 21:20 Uhr

Namen & Notizen: Ein Lied für «Bergfloh» Beat Breu

(dag) Das Leben des St.Galler Velorennfahrers Beat Breu ist ein einziges Auf und Ab. Auf dem Velo war er ein begnadeter Bergfahrer, hat nach seinem Karrierenende aber vor allem Talfahrten erlebt. Erst kürzlich musste der 62-Jährige seinen Zirkus schliessen, kaum hatte er ihn ins Leben gerufen.

Lukas Senn (links) und Basil Kehl sind die St.Galler Band Dachs. Sie haben neuerdings einen Song als Hommage an Beat Bergfloh Breu im Repertoire. (Bild: Mareycke Frehner - 11. August 2016)

Nun gibt's für Breu einen Aufsteller: Die St.Galler Band Dachs der beiden Musiker Lukas Senn und Basil Kehl hat ihm einen Song gewidmet. Die beiden sind zwar zu jung, um die Erfolge des «Bergflohs» miterlebt zu haben, sie zollen ihm mit dem Lied trotzdem Bewunderung für seine Berg- und Talfahrten.

Beat Breu.

Dachs schickten das Lied Breu gar zum Anhören und baten ihn um sein Einverständnis. Nach 27 Tagen sei die Antwort eingetroffen: «Mein Mann sagt, das ist okay mit dem Song», habe Breus Frau Heidi geschrieben. Er meine: «Jo, denn söled sie da Lied doch singe.» Der Song aus dem Album «Zu jeder Stund en Vogelgsang», an dem Dachs in ihrem Proberaum in der Reithalle fleissig tüfteln, erscheint am Freitag.



Mittwoch, 6. November - 16:40 Uhr

2019 ist bisher ein ruhiges Jahr für die Feuerwehr, 2020 warten Bauprojekte und eine Reorganisation

(ren) Das laufende Jahr war für Feuerwehr und Zivilschutz in der Stadt St.Gallen bisher unterdurchschnittlich. Diese Bilanz zog Kommandant Christian Isler am Jahresrapport vom Dienstagabend. Und das sei gut so, denn es bedeute, dass die Feuerwehr erst 900 Mal habe ausrücken müssen. Im Vergleich: Im Vorjahr waren es zu diesem Zeitpunkt bereits 1139 Einsätze.

Der Brand von Notre-Dame in Paris hatte im Sommer Auswirkungen bis St.Gallen: Feuerwehrkommandant Christian Isler hatte unzählige Medienanfragen dazu, wie die St.Galler Feuerwehr das hiesige Weltkulturerbe schützt. Im Bild eine Feuerwehrübung an der Kathedrale. (Bild: Michel Canonica - 30. Juni 2005)

«So wenige Fälle hat es zuletzt im Jahr 2000 gegeben.» Trotzdem habe er in diesem Jahr so viele Medienanfragen erhalten, wie nie zuvor. «Nach dem Brand der Kathedrale Notre-Dame in Paris im April läutete mein Telefon ununterbrochen», sagte Isler. Und alle stellten die selbe Frage: Wäre so etwas in St. Gallen möglich? Die nötigen Vorkehrungen seien getroffen, versicherte Isler.

Christian Isler, Kommandant Feuerwehr und Zivilschutz der Stadt St.Gallen.

Im kommenden Jahr stehen bei Feuerwehr und Zivilschutz drei Ziele im Vordergrund: Zum einen soll die Sanierung und Erweiterung des Depots an der Notkerstrasse 44 vorangetrieben werden. «Wir gehen davon aus, dass bei der Abstimmung vom 17. November ein Ja zur Vorlage resultiert», sagte Isler. Zudem wird die Sanierung des Brandhauses in Hofen gestartet. Weiter erfolgt ab 2020 der grosse Zusammenschluss von 15 Gemeinden und der Stadt zu einer einzigen Zivilschutzregion.

Mittwoch, 6. November - 16:05 Uhr

Wegen falsch parkiertem Auto: Polizei eskortiert Appenzeller Bahn zurück zum Gaiserbahnhof

(ghi) Eine Falschparkerin hat am Mittwochnachmittag an der Bahnhofstrasse einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Auto war zu nahe an den Gleisen der Appenzeller Bahnen (AB) abgestellt worden, so dass die Bahn in Richtung Marktplatz stecken blieb. Wie Stadtpolizei-Sprecher Roman Kohler auf Anfrage bestätigt, habe man die Halterin kurz nach Eintreffen einer Polizeipatrouille ausfindig machen können.

Die Polizei-Eskorte für die Appenzeller Bahn am Bahnhofplatz. (Bild: Dinah Hauser)

Die Halterin erschien laut Kohler etwa zeitgleich mit dem Abschleppdienst. Weil das falsch parkierte Auto in der Zwischenzeit die Fahrbahn blockierte, wurde die Bahn wieder zurück zum Gaiserbahnhof gefahren. «Der Zug stand auf dem falschen Gleis – also jenem für Fahrten in Richtung Trogen.» Deshalb habe die Polizei die Bahn zurück eskortiert.

Für die Fahrzeughalterin wird der Vorfall teuer: Laut Roman Kohler muss sie eine Busse von 120 Franken fürs Falschparkieren in Gleisnähe bezahlen. Hinzu kommen 150 Franken für die Leerfahrt des Abschleppdienstes sowie mögliche zivilrechtliche Konsequenzen, falls die Appenzeller Bahnen Anzeige erstatten.

Mittwoch, 6. November - 16:00 Uhr

Lesung: Nach Älplerinnen, Hüttenwartinnen und Bergbäuerinnen ein Buch über Bergführerinnen

(pd/mha) Bestsellerautorin Daniela Schwegler ist am nächsten Montag, 10 Uhr, zu Gast im Raum für Literatur an der St.-Leonhard-Strasse 40 in St.Gallen. An der Matinée der Stadtbibliothek wird die Autorin und Journalistin ihr neues Buch «Himmelwärts – Bergführerinnen im Porträt» vorstellen. Die Lesung wird gemäss Mitteilung von einer Fotoshow untermalt. Der Eintritt ist gratis.

Autorin und Journalistin Daniela Schwegler trifft beim Publikum den Nerv: Ihre Reihe über Bergfrauen mit Porträts über Älplerinnen, Hüttenwartinnen und Bergbäuerinnen wird jetzt um ein Buch über Bergführerinnen ergänzt. (Bild: PD)

Der Schweizer Bergführerverband zählt gemäss Mitteilung rund 1300 Männer und knapp 40 Frauen. Letzteren hat Schwegler ihr Buch gewidmet und dafür zwölf Bergführerinnen getroffen. Darunter sind gemäss Mitteilung die Abenteurerin Evelyne Binsack und Nicole Niquille, die erste Bergführerin der Schweiz, sowie eine junge Aspirantin und Höhlenforscherin.

Das Buch über die Bergführerinnen ist bereits der vierte Bergfrauenband von Daniela Schwegler. 2013 ist bereits «Traum Alp: Älplerinnen im Porträt» erschienen. 2015 folgte «Bergfieber: Hüttenwartinnen im Porträt» und 2017 erschien noch «Landluft: Bergbäuerinnen im Porträt».

Mittwoch, 6. November - 15:22 Uhr

Auch stolze Flieger müssen ab und zu ausruhen

Leserbild. Ingrid Zürcher fotografierte am Montagabend einen Rotmilan an der Sitter.

Mittwoch, 6. November - 14:32 Uhr

Kinder-Musical-Theater Storchen und Theater St.Gallen zeigen «Alice im Wunderland»

(pd/mha) Im Kinder-Musical-Theater Storchen wird derzeit «Alice im Wunderland» gespielt. Im November ist das Rockmusical noch insgesamt sechs Mal zu sehen. Das Stück für Kinder ab acht Jahren bleibt gemäss Webseite bis nächsten Juni im Programm. Es handle sich um ein lustiges, schrilles und verrücktes Abenteuer, heisst es in einer Mitteilung des Kinder-Musical-Theaters.

Die Truppe von «Alice im Wunderland»: Die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler führen das Stück im Kinder-Musical-Theater Storchen auf. (Bild: Claudia Berger)

«Alice im Wunderland» wird bald auch im Theater St.Gallen gezeigt. Am Samstag, 14 Uhr, feiert das Familienstück Uraufführung. Die Inszenierung basiert frei auf dem Buch von Lewis Carroll und ist geeignet für Kinder ab fünf Jahren.

Mittwoch, 6. November - 14:30 Uhr

Konfetti für Vadian: Die Geschichte hinter dem Pressebild mit der Fasnachtsprominenz

(vre) Heutzutage kann jeder mittelprächtige Hollywoodstreifen mit einem «Making of...» aufwarten. Also einem Filmchen, das zeigt, was es alles braucht, bis der Blockbuster über die Kinoleinwand flimmert. Manchmal gibt es Fotos, hinter deren Entstehung auch eine kleine Geschichte steht. Wie hinter dem Bild, das St.Galler Fasnachtspromis Konfetti schmeissend vor dem Vadian-Denkmal zeigt.

Am kommenden Montag, dem 11.11., 11 Uhr 11, wird auch in St.Gallen die neue Fasnachtssaison vor dem Waaghaus eröffnet. Das ist für lokale Medien, also auch die Stadtredaktion des «St.Galler Tagblatt», eine willkommene Gelegenheit, um über Neuerungen im Fasnachtsprogramm sowie den Stand der Vorbereitungen für die sechs närrischen Tage nach dem Schmutzigen Donnerstag (2020 ist das der 20. Februar) zu reden.

Stadtvater Vadian, Obergugger Andreas Jakob, Fasnachtspräsident Bruno Bischof und einige Tauben im Konfettiregen. (Bild: Urs Bucher - 5. November 2019)

Zu diesem Text, der sich morgen Donnerstag auf einer Stadt-St.Gallen-Seite des «St.Galler Tagblatt» finden wird, braucht's natürlich ein Föteli der interviewten Oberfasnächtler Bruno Bischof und Andreas Jakob. Dieser Auftrag ging an «Tagblatt»-Fotograf Urs Bucher. Und der wollte die beiden Oberfasnächtler nicht in vollzivil, sondern mit wenigstens einem Fasnachtsattribut ablichten. Konfetti lag da auf der Hand.

Aber: Wo bekommt man um diese Jahreszeit Konfetti her? Antwort: Im Zollibolli am Bärenplatz, auch wenn dort die Verkäuferin zuerst in den Keller steigen muss. Und nach dem Fotoshooting: Wer räumt jetzt die verschossenen Konfetti wieder auf? Fasnachtspräsident Bruno Bischof weiss Rat: Er alarmiert telefonisch die städtischen Putzkolonnen - nicht dass sich noch einer im Stadtmelder über die zwei Handvoll verfrühte Fasnachtsfreude in der Marktgasse beschwert. Zum nächsten Interview bringt er vermutlich Konfetti sowie Schüfeli und Bäseli gleich selber mit.

Die St.Galler Fasnacht im Internet.

Mittwoch, 6. November - 13:33 Uhr

Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrdepots: Auch die FDP empfiehlt für den 17. November ein Ja

(pd/vre) Die FDP der Stadt St.Gallen sagt einstimmig Ja zur Sanierung und Erweiterung des Depots von Feuerwehr und Zivilschutz an der Notkerstrasse 44. Die Parole wurde nach einer Führung durchs Gebäude an einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung gefasst. Das Depot sei seit 1969 in Betrieb und weise daher offensichtlichen Sanierungs- und Erweiterungsbedarf auf, begründet die FDP in einer Mitteilung ihre Empfehlung. Über den Projektkredit von rund 20 Millionen Franken entscheidet das städtische Stimmvolk am 17. November.

FDP-Mitgliederversammlung im Feuerwehrdepot. Auf dem Bild zu erkennen in der ersten Reihe recht Beat Tinner und links Stadtpräsident Thomas Scheitlin. Dahinter in der zweiten Reihe Stadtparlamentspräsidentin Barbara Frei. (Bild: FDP/Thomas Percy - 30. Oktober 2019)

An der Versammlung im Depot stellte sich zudem FDP-Regierungsratskandidat Beat Tinner den Mitgliedern der Stadtpartei vor. Er soll im Frühling 2020 den FDP-Sitz des altershalber zurücktretenden Martin Klöti in der Kantonsregierung verteidigen. Bei der Stadt-FDP nahm Beat Tinner Stellung zur Frage, mit welchen Mitteln und Massnahmen er St.Gallen bezüglich Wettbewerbskraft wieder ins vordere Mittelfeld der Schweizer Kantone katapultieren will.

Mittwoch, 6. November - 12:18 Uhr

Samstagnacht ist Spielenacht

Diesen Samstag findet abermals die Spielenacht statt. Ab 15 Uhr können im Pfalzkeller über 40 Spiele ausgeliehen und vor Ort gespielt werden. Zudem stehen Beraterinnen und Berater der Ludotheken St.Gallen, Gossau, Wittenbach, Speicher und Romanshorn bereit, um Spiele zu erklären und vorzuführen.

Die Spielenacht findet im Pfalzkeller statt. (Bild: PD)

Unter anderem können Just One (Spiel des Jahres 2019), Tal der Wikinger (Kinderspiel des Jahres 2019) und Flügelschlag (Kennerspiel des Jahres 2019) getestet werden. Im Hofkeller geht es währenddessen um Balance und Augenmass. So können dort unter anderem Mikado, Jenga oder Fröbelturm gespielt werden.

Der Eintritt an der Tageskasse kostet fünf Franken. Kinder zahlen keinen Eintritt. Wer hier ein Ticket herunterlädt, zahlt ebenfalls keinen Eintritt. Die Spielenacht dauert bis Mitternacht. Mehr Infos gibt es hier.

Mittwoch, 6. November - 11:44 Uhr

Drei Mal pro Woche gibt es im «Blumenwies» einen Kinderspass - Sprungbecken zeitweise geschlossen

(pd/mha) Ist das Wetter schlecht, sind Hallenbäder für Familien eine Ausflugsmöglichkeit. Jeden Mittwoch, Samstag und Sonntag, 14 bis 16.30 Uhr, findet im Hallenbad Blumenwies im Osten der Stadt der Spielplausch statt. Dabei werden zwei der fünf Schwimmbahnen gesperrt und Spielgeräte ins Wasser gelassen.

Blick auf das Sprungbecken im Hallenbad Blumenwies: Dieses wird wegen der Bodenseemeisterschaften gesperrt. (Bild: Michaela Rohrer - 20. März 2016)

Das Blumenwies ist zudem übernächstes Wochenende, also am 16. und 17. November, Austragungsort der internationalen Bodenseemeisterschaften im Wasserspringen. Es müsse mit eingeschränkten Wasserflächen gerechnet werden, heisst es in einem Newsletter der Stadt. So wird das Sprungbecken an diesen zwei Tagen von 8 bis 17 Uhr geschlossen sein.

Mer Informationen zu den Bodenseemeisterschaften gibt es hier.

Dienstag, 5. November - 19:15 Uhr

Spatenstich für vier Wohnblöcke am Rosenberg

(rah) Am westlichen Rosenberg haben am Dienstag Bauherrschaft, Architekten und Projektbeteiligte offiziell den Bau der Wohnsiedlung «Solarius» gestartet. Dem Bau der 20 Eigentums- und 32 Mietwohnungen steht nichts mehr im Weg, nachdem Einsprachen wegen dem Abbruch der Villa Recife zu Verzögerungen geführt hatten. Die geplanten vier Wohnblöcke an der Greifenstrasse zeichnen sich laut Florian Meier von Meier & Partner Immobilien AG durch ihre Naturnähe, moderne Architektur und Vielseitigkeit aus. So erhoffe man sich maximale Lebensqualität auf städtischem Raum.

Der Spatenstich vom Dienstagmorgen fürs Wohnbauprojekt «Solarius» an der Greifenstrasse. (Bild: Rafael Hug - 5. November 2019)

Die Neubauten werden ans Fernwärmenetz der Stadt angeschlossen. Die Wohnungen verfügen über 2,5 bis 5,5 Zimmer. «Für Singles, Paare, Pendler, Familien aller Generationen ist der Wohnraum ‹Solarius› attraktiv», sagt Florian Meier. Die Überbauung biete eine gute Mischung zwischen ruhiger Oase und städtischem Wohnen. Die Wohnungen von «Solarius» werden voraussichtlich Ende November ausgeschrieben und im Frühjahr 2022 bezugsbereit sein.

Dienstag, 5. November - 12:59 Uhr

Erster «inklusiver Kiosk» der Ostschweiz sammelt Geld im Internet: Ein neuer Treff für St.Georgen

(pd/vre) Der Kiosk in der Bergstation der Mühleggbahn war fürs Quartier St.Georgen während 56 Jahren eine Institution. Mit der Sanierung der Bahn verschwand er: Der Kioskbetreiber Valor gab ihn nach eigenen Angaben aus kommerziellen Gründen auf. Derzeit wird der alte Kiosk umgebaut und bald schon soll dort etwas Neues entstehen: der erste «inklusive Kiosk» der Ostschweiz nämlich.

Der ehemalige Kiosk in der Bergstation der Mühleggbahn. Hier wird derzeit umgebaut, damit bis Ende Jahr der erste «inklusive Kiosk» der Ostschweiz seine Türen öffnen kann. (Bild: Ralph Ribi - 13. Mai 2019)

Dieser soll zum Begegnungsort und Treffpunkt sowohl für Bevölkerung wie Auswärtige werden. Menschen mit und ohne Behinderung werden dort gemäss Projektbeschrieb gemeinsam arbeiten. Der Kiosk wird so zum Arbeitgeber für Menschen, die an herkömmlichen Arbeitsplätzen wenig Chancen haben. Der Zugang wird barrierefrei gestaltet.

Betreiben wird den Kiosk «Workaut», die Lebens- und Arbeitsbegleitung für Menschen mit Autismus, deren Büros sich in der alten Post St.Georgen befinden. Eröffnung des «Georg Kiosk» soll Ende Jahr gefeiert werden. Damit dies geschehen kann, braucht's aber noch Spenden. Im Rahmen eines Crowdfunding sucht «Workaut» derzeit im Internet 7000 Franken. Gut die Hälfte davon sind bereits zugesichert; die Sammelaktion läuft noch weitere 74 Tage.

Zum Crowdfunding für den «Georg Kiosk».

Dienstag, 5. November - 11:37 Uhr

Weihnachtsbeleuchtung «Aller Stern» wird montiert: Die ersten Sterne hängen bereits

An der Fassade von Mode Weber beim Broderbrunnen werden am Dienstagvormittag Sterne der innerstädtischen Weihnachtsbeleuchtung «Aller Stern» montiert. (Bild: Marlen Hämmerli - 5. November 2019)

(vre) Die Montagearbeiten für die St.Galler Weihnachtsbeleuchtung «Aller Stern» haben begonnen. Die ersten Sterne hängen bereits gegenüber dem Broderbrunnen; die Monteure werden sich von dort aus Strasse um Strasse, Gasse um Gasse und Platz um Platz durchs Bahnhofsquartier und die Altstadt arbeiten. In der Poststrasse etwa standen am Dienstagmittag bereits Transportkisten mit den Einzelteilen der Sterne.

An der Poststrasse stehen die Transportkisten mit den Einzelteilen der Weihnachtsbeleuchtung «Aller Stern». (Bild: Reto Voneschen - 5. November 2019)

Die Stadtsanktgaller Weihnachtsbeleuchtung «Aller Stern» besteht offiziell aus 616 Sternen, die während der Adventszeit über Strassen, Gassen und Plätzen in der Innen- und Altstadt leuchten. Eingeweiht wurde die einheitliche Weihnachtsbeleuchtung 2010. Am Donnerstag, 28. November, 19 Uhr, wird sie bereits zum zehnten Mal feierlich an einem Sternen-Apéro in Betrieb genommen.

Montag, 4. November - 22:39 Uhr

Ungewöhnliche Info-Tafel an der Vadianstrasse: Hurra, jetzt werden auch wir endlich überwacht

(vre) Die Videoüberwachung teilt die Meinungen von Städterinnen und Städtern. Für die einen ist es fast ein Allheilmittel gegen alle möglichen negativen Randerscheinungen von Littering über Abfalltourismus bis hin zu Ladendiebstahl und besoffenen Schlägern. Andere wiederum fühlen sich von Kameras bedrängt, ständig beobachtet und belauert. Auch wenn die grossen politischen Diskussionen darüber der Vergangenheit angehören, bleibt die Videoüberwachung in der Stadt ein heikles Thema.

Info-Tafel vor einem Geschäft an der Vadianstrasse: Hurra, jetzt haben auch wir endlich eine Videoüberwachung? (Bild: Reto Voneschen - 4. November 2019)

Ein ungewöhnlicher Beitrag zu diesem Thema ist derzeit vor einem Geschäft an der Vadianstrasse zu besichtigen. Da wird auf einer Tafel freudig verkündet: «Neu! Wir sind videoüberwacht.» Auf wen diese Werbung zielt bleibt dabei offen. Dass die Info massenhaft Kundinnen und Kunden in den Laden zieht ist aber nicht zu erwarten. Direkten Mehrwert bietet so eine Videoüberwachung beim Einkaufen ja eigentlich nicht - ausser man sieht sich gerne selber auf einem Kontrollmonitor.

Das Zielpublikum dürfte also woanders zu suchen sein. Der Hinweis mit der Videoüberwachung könnte sich ja an Ladendiebe richten. Oder vielleicht ist damit auch nur der Schmierfink gemeint, der an der weissen Wand direkt hinter der Info-Tafel seine Sprayerunterschrift, englisch «tag» genannt, hinterlassen und so sein Territorium markiert hat.

Montag, 4. November - 21:20 Uhr

Architektur-Werkstatt der FHS: Öffentlicher Vortrag über Erfolgsfaktoren für Stadtquartiere

(pd/vre) Über die Bedeutung, die Quartiere für das Funktionieren von Städten haben, wird viel geredet und geschrieben. Morgen Mittwoch, 18.30 Uhr, übt in der Architektur-Werkstatt der Fachhochschule einer Kritik am heutigen Wohnungsbau in diesen Quartieren. Durch Fehler gehe das verloren, was erfolgreiche und schöne Stadtquartiere ausmache, sagt Wolfgang Sonne, Professor für Geschichte und Theorie der Architektur an der Technischen Uni Dortmund.

Der Vonwilpark ist eine der grossen Stadtsanktgaller Überbauung aus einem Guss. Er dominiert das Gebiet zwischen Kreuzbleiche und Burgweier-Areal. (Bild: Hanspeter Schiess - 9. Dezember 2014)

In seinem Vortrag in St.Gallen erklärt Sonne anhand historischer und aktueller Beispiele die Prinzipien, die für erfolgreiche und schöne Stadtquartiere gelten. Der Vortrag plädiert für Städte- statt Siedlungsbau. Er ist öffentlich, die Teilnahme gratis. Der Anlass findet im zweiten Stock an der St.-Leonhard-Strasse 40 statt.

Montag, 4. November - 18:51 Uhr

Überraschende SVP-Abstimmungsparole: Nein zur Sanierung des Feuerwehrdepots

(dagvre) Die SVP der Stadt St.Gallen lehnt die Sanierung des Depots der Berufsfeuerwehr ab. Eine Mitgliederversammlung hat vergangene Woche einstimmig diese Parole gefasst. Der Bedarf nach einer Sanierung sei zwar unbestritten, schreibt die SVP in einer Mitteilung. Dennoch lehnt die Partei den Kredit einstimmig ab. Dies, weil beim Projekt «falsche Prioritäten» gesetzt würden.

Die Berufsfeuerwehr benötige in erster Linie mehr Raum für ihre Fahrzeuge und das Material, um den Feuerwehrleuten die Arbeit zu vereinfachen. Diesbezüglich werde aber im Erdgeschoss nicht wirklich ausgebaut, obwohl heute schon nicht alle Fahrzeuge im Depot Platz hätten. Mit der Sanierung sollen gemäss SVP aber mehr Büros, Besprechungszimmer sowie eine Kantine in den oberen Geschossen eingebaut werden. Dafür sei «der Bedarf in diesem Umfang nicht ausgewiesen».

Das Depot der Berufsfeuerwehr St.Gallen zwischen dem Olma-Areal (im Hintergrund) und dem Athletikzentrum. (Bild: Ralph Ribi - 14. Oktober 2019)

Nach einer «intensiven Diskussion» habe die Stadtpartei schliesslich einstimmig die Nein-Parole gefasst. Die Ablehnung dieser Vorlage hinterlässt nach Ansicht der SVP-Mitglieder keinen Scherbenhaufen, sondern ermöglicht ein Sanierungsprojekt mit den richtigen Schwerpunkten zugunsten der Feuerwehrleute, die im 24-Stunden-Betrieb arbeiten. «Die SVP steht klar hinter der Feuerwehr und möchte, dass eine Sanierung auch die Prozesse der Feuerwehrleute vereinfacht», teilt die Partei mit. Aus ihrer Sicht sei dies bei dieser Vorlage leider nicht der Fall.



Sanierung und Erweiterung des Depots der Berufsfeuerwehr an der Notkerstrasse 44 sollen rund 20 Millionen Franken kosten. Über den Kredit entscheiden die Stimmberechtigten der Stadt St.Gallen am kommenden 17. November. Bisher schien die Vorlage unbestritten; interessant und entscheidend für die Vorlage wird nach dem SVP-Nein sein, was andere bürgerliche Parteien empfehlen. Die CVP hat bereits eine Ja-Parole beschlossen.

Montag, 4. November - 17:08 Uhr

Baustellencontainer im Lerchental aufgebrochen: Elektronikgeräte gestohlen

(kapo/vre) In der Zeit zwischen Mittwochabend und Montagmorgen sind im Kanton St.Gallen mehrere Baustellencontainer aufgebrochen worden. Die Diebe hatten es gemäss Mitteilung der Kantonspolizei vor allem auf Elektronikgeräte abgesehen.

Baustellencontainer werden seit einiger Zeit immer wieder Ziel von Einbrechern. Auf Baustellen in St.Gallen und Steinach wurden daraus übers vergangene Wochenende teure Elektronikgeräte gestohlen. (Symbolbild: Andreas Stalder - 25. Juni 2019)

Heimgesucht wurde unter anderem eine Baustelle an der Lerchentalstrasse in St.Gallen. Hier wuchteten die Diebe mehrere Container auf und durchsuchten sie. Dabei erbeuteten sie vorwiegend Elektronikgeräte im Wert von rund tausend Franken. Der Sachschaden beläuft sich nochmals auf mehrere hundert Franken.

Noch schlimmer traf es eine Baustelle an der Hauptstrasse in Steinach. Hier entwendeten Einbrecher am Wochenende Elektronikgeräte im Wert von mehreren tausend Franken und verursachten ausserdem Schäden in Höhe von mehreren hundert Franken.

Montag, 4. November - 13:30 Uhr

Gottesdienst in St.Gallen beschliesst Pilgersaison

In St.Gallen befindet sich die Pilgerherberge im ersten Stock des Hauses Linsebühlstrasse 61. (Bild: Hannes Thalmann - 4. Februar 2008)

(pd/vre) Diesen Freitag, 19.30 Uhr, findet der alljährliche Gottesdienst am Ende der Pilgersaison in der Schutzengelkapelle am Klosterplatz in St.Gallen statt. Er richtet sich an Pilgerinnen und Pilger, die auf dem Jakobsweg oder einem anderen Pilgerweg gegangen sind, sowie an alle am Pilgern Interessierten. Beatrice Rogger spielt auf der Querflöte. Die Feier unter dem Titel «Schmerzen auf dem Pilgerweg» gestalten Rosmarie Wiesli und Josef Schönauer. Organisiert wird der Anlass vom Verein Pilgerherberge Sankt Gallen.



Montag, 4. November - 11:46 Uhr

Frauen in den Medien: Berufsalltag - und wieso machen so wenig Frauen in dem Bereich Karriere?

Journalistin und Dokumentarfilmerin Eveline Falk. (Bild: Ralph Ribi - 6. Juni 2019)

(pd/vre) Unter dem Titel «Frauen in den Medien» ist am Mittwoch, 18 bis 20 Uhr, die St.Galler Journalistin und Dokumentarfilmerin Eveline Falk zu Gast in der Denkbar an der Gallusstrasse 11. Sie erzählt dort gemäss Ankündigung der öffentlichen Veranstaltung aus ihrem Berufsalltag. Sie lässt sich auch auf die Frage ein, wieso es zuweilen schwierig ist, Frauen zu finden, die zu einem Job oder zur Übernahme von Verantwortung bei den Medien sagen: «Ja, ich will!» Eveline Falk arbeitete von 1990 bis 2016 für Radio und Fernsehen SRF. Heute hat sie ein eigenes Unternehmen und produziert Dokumentarfilme wie zum Beispiel «Die sieben Bundesrätinnen».

Montag, 4. November - 11:29 Uhr

Rekordverdächtig: Fünf Juniorenmannschaften des SC Brühl werden Herbstmeister

(fm/vre) Gleich fünf Brühler Juniorenmannschaften werden Herbstmeister 2019. Vier davon spielen in den obersten Kategorien des Ostschweizer Fussballs. So eine Häufung gab es schon lange nicht mehr, wenn überhaupt - weder beim SC Brühl noch bei sonst einem Verein in der Ostschweiz.

Am Wochenende ging die Saison der Junioren im Fussball zu Ende, heisst es in einer Mitteilung des SC Brühl. Doch schon eine Woche zuvor war der Fall klar: Nicht weniger als fünf Juniorenteams des SC Brühl waren da bereits Herbstmeister. Vier davon in der höchsten Kategorie: Die A-Junioren bei den A-Meister-Mannschaften, die B-Junioren bei den B-Meister-Mannschaften, die C-Junioren bei den C-Meister-Mannschaften und die «Benjamine» in der D-Elite. Und damit nicht genug: Ein weiteres D-Team wurde auch Herbstmeister und steigt jetzt in die D-Elite auf.

Auch die B-Junioren des SC Brühl (Bild) hatten diesen Herbst viel Grund zum Jubeln. (Bild: SC Brühl/Kurt Frischknecht)

Das ist auch für den SC Brühl eine Sensation. «Ich kann mich nicht erinnern, wann es das zuletzt gab. Ich vermute, noch nie», sagt Brühls Juniorenobmann Nico Gächter. Für ihn ist aber auch klar, dass es früher oder später zu diesem Vollerfolg kommen musste – schon letzten Herbst wurden drei Teams Meister in der obersten Kategorie und ein viertes wurde Zweiter.

Nico Gächter: «Seit zehn Jahren hat der SC Brühl eine klare Strategie in der Juniorenförderung, sowohl in fussballerischer wie auch in sozialer Hinsicht, nun ernten wir die Früchte.» Ziel des SC Brühl ist es, ein Bindeglied zu sein zwischen den Teams des Breitenfussballs und den Teams des Spitzenfussballs, wie ihn in der Ostschweiz Wil und St.Gallen bieten.