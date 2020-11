ST.GALLER STADT-TICKER: Kanton St.Gallen meldet 474 Neuinfektionen und sieben Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 +++ Zünd und Bianchi am Stammtisch +++ Beleuchtung an Autos kontrolliert

Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Stadt St.Gallen: In unserem Stadt-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. Aktualisiert 05.11.2020, 08.55 Uhr

Freitag, 7. November - 8:55 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 474 Neuansteckungen und sieben Todesfälle gemeldet

(SK/mlb) Der Kanton St.Gallen meldet für die vergangenen 24 Stunden auf dem kantonalen Informationsportal 474 neue laborbestätigte Coronafälle. Das sind 19 weniger als am Vortag.

Seit dem 12. März wurden im St.Gallischen insgesamt 9969 Coronafälle registriert. Die Zahl der Todesfälle stieg am Donnerstag nochmals um sieben auf insgesamt 98. Für den Mittwoch hatte der Kanton 493 neue Corona- und neun Todesfälle gemeldet. Das bisher höchste Tagesresultat im St.Gallischen meldete der Kanton am Dienstag (589).

Die Zahl der Neuansteckungen mit Covid-19 hat gegenüber dem Vortag leicht abgenommen. Bild: Keystone

Am Mittwoch, 4. November, waren gemäss Kantonsportal 192 Covid-19-Patientinnen und Patienten im Kanton St.Gallen hospitalisiert, davon 27 auf Intensivstationen, 20 mit und sieben ohne künstliche Beatmung. Die Hospitalisationszahlen vom Donnerstag sollten im Verlaufe des Vormittags vorliegen.

Die vom Kanton täglich gemeldeten neuen laborbestätigten Corona- und Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 seit 19. Oktober:

Donnerstag, 5. November - 16:45 Uhr

Turnen, wählen, fliegen: Werner Zünd und Sabine Bianchi sitzen heute Abend am TVO-Stammtisch

(pd/vre) Am Donnerstagabend geht's am Stammtisch des Ostschweizer Regionalfernsehens TVO für einmal weniger um lokale, als um nationale und internationale Themen, die derzeit Schlagzeilen machen: Was tun gegen Missstände am Leistungszentrum Magglingen? Wie enden die Wahlen in den USA? Und was bringt der neue Berliner Flughafen?

Werner Zünd, ehemaliger Assistenztrainer beim FC St.Gallen. Bild: Screenshot FCSG

Am Stammtisch nehmen der ehemalige FCSG-Assistenztrainer Werner Zünd und die St.Galler Kommunikationsexpertin Sabine Bianchi Platz. Die Sendung moderiert Vanessa Kobelt. Erstausstrahlung des Gesprächs ist am Donnerstag, 18.30 Uhr, mit folgender stündlicher Wiederholung. Zu sehen ist die Sendung zudem im Internetauftritt von TVO.

Donnerstag, 5. November - 16:16 Uhr

Polizeikontrolle an der Zürcher Strasse: An 28 von 39 Autos wies die Beleuchtung Mängel auf

(stapo/vre) Am frühen Mittwochabend hat die Stadtpolizei auf der Zürcher Strasse in St.Gallen eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Zusammen mit dem TCS und der City-Garage wurden 39 Lenkerinnen und Lenker sowie ihre Fahrzeuge kontrolliert. 28 Autos wiesen Mängel an der Beleuchtung auf. Weiter wurden elf Tempoüberschreitungen geahndet sowie fünf Ordnungsbussen verteilt. Ein kontrollierter Autofahrer war zudem alkoholisiert unterwegs.

Wenn die Tage kürzer werden, kontrolliert die Polizei die Beleuchtung von Motorfahrzeugen. Dies als Beitrag zur Verkehrssicherheit.

Bild: Martin Toengi (Basel, 9.1.2018)

Die Kontrolle fand gemäss Mitteilung der Stadtpolizei am Mittwoch, 19.15 bis 21.30 Uhr, statt. Die 28 Lenkerinnen und Lenker mit mangelhafter Beleuchtung konnten diese gleich an Ort und Stelle durch Angestellte der City-Garage in Ordnung bringen lassen. Bei der Tempokontrolle lag die Höchstgeschwindigkeit in der 60er-Zone bei 86 Stundenkilometern. Ordungsbussen wurden wegen Fahrens ohne Licht oder Überqueren einer Sicherheitslinie ausgestellt. Und beim Mann, der blau hinter dem Steuer sass, wurden 0,75 Promille gemessen; er wird angezeigt.

Donnerstag, 5. November - 16:03 Uhr

Velo gegen Fussgängerin: 97-jährige Frau verletzt

Hier hat ein Velofahrer eine alte Frau angefahren. Bild: Stadtpolizei SG

(stapo/vre) Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch auf der Rorschacher Strasse beim Brühltor ereignet. Ein 21-jähriger Velofahrer touchierte eine 97-jährige Fussgängerin, die unverhofft vom Trottoir auf die Fahrbahn gelaufen war. Durch den Zusammenstoss stürzte die Frau und zog sich unbestimmte Verletzungen zu.

Donnerstag, 5. November - 15:51 Uhr

Felsenstrasse: Und schon folgt das nächste Grossprojekt

Momentaufnahme. Kaum ist die neue Grossüberbauung Haldenhof hochgezogen (hinten im Bild), sind die Arbeiten fürs nächste Grossprojekt an der Felsenstrasse im Gang. Hier fallen vier ältere Häuser einer Überbauung mit 29 Eigentumswohnungen zum Opfer. Der Abbruch ist am Donnerstag bereits weit fortgeschritten. Bild: Marcel Elsener

(5.11.2020)

Donnerstag, 5. November - 15:40 Uhr

Tee aus Hanfblüten gegen das Coronavirus?

(vre) Das Coronavirus beschert uns ein ziemlich verrücktes Jahr. Jetzt treibt die Pandemie sogar ziemlich seltsame Blüten. Dies im Inserateteil des am Donnerstag erschienenen neusten Mitteilungsblatts der Gemeinde Mörschwil:

Versucht da einer, bauernschlau Kapital aus Ängsten seiner Zeitgenossen zu schlagen? Oder ist einer am Werk, der tatsächlich an die Wirkung seines alternativen Hausmittelchens glaubt?

So oder so ist es einer, der sich genau überlegt, wie er formuliert. Das Inserat behauptet nämlich nicht explizit, dass Tee aus Hanfblüten tatsächlich gegen das Virus hilft - gegen welches auch immer. Man kann nur darauf hoffen...

Donnerstag, 5. November - 15:15 Uhr

Wegen des Coronavirus: Hallenfussballturnier des FC Fortuna abgesagt

(pd/vre) 2021 müssen die Fussballerinnen und Fussballer in St.Gallen ohne ihren traditionellen Jahresauftakt starten: Das 31. Regiomasters des FC Fortuna vom 9. und 10. Januar 2021 kann nicht stattfinden. Das grosse Hallenfussballturnier muss auf Grund der Verschärfung der Anti-Corona-Regeln abgesagt werden. Das teilt der FC Fortuna im Internet mit.

Impression vom Final des 30. Regiomasters des FC Fortuna. Damals trat der SC Brühl gegen KF Dardania an, der das Turnier der Aktiven gewann.

Bild: Michel Canonica (5.1.2020)

Es mache derzeit keinen keinen Sinn das Traditionsturnier weiter zu planen und darauf zu hoffen, dass sich die Situation bis Anfang Januar 2021 dann schon noch verändere und eine Durchführung möglich sei, schreibt der FC Fortuna. Doppelt bitter ist die Absage für den Klub, weil alle Startplätze an den Turnieren der Junioren und Senioren vom Samstag, aber auch für jenes der Aktiven vom Sonntag bereits vergeben sind.

Der FC Fortuna St.Gallen bedauert die coronabedingte Absage und hofft, den Anlass in einem Jahr wieder durchführen zu können. Er bedankt sich zudem bei allen Vereinen und Sponsoren, die einmal mehr das Turnier besucht und unterstützt hätten.

Donnerstag, 5. November - 14:32 Uhr

Bauprojekt im Güterbahnhof kommt gut voran: Nachtarbeit für eine neue Gleisführung, eine Haltestelle und den Löschzug

(pd/vre) Im Frühling sind - leicht verzögert durch die Coronapandemie - Bauarbeiten im St.Galler Güterbahnhof gestartet. Sie kämen gut voran, schreibt die SBB in einem Brief an die Anwohnerschaft. Zwischen Mitte und Ende November sowie im März 2021 sind jetzt wieder Bauphasen mit Nachtarbeiten geplant. Dies aus betrieblichen und sicherheitstechnischen Gründen. Die Bauarbeiten sind alles in allem seit dem 30. März im Gang und dauern voraussichtlich Ende Dezember 2021.

Bis Ende 2021 werden die Gleise der Appenzeller Bahnen (rechts im Bild) auf die linke Seite der alten Güterschuppen verlegt. Der im Bild noch dort parkierte Lösch- und Rettungszug der SBB erhält einen neuen Standort.

Bild: Benjamin Manser

(27.5.2019)

Das Projekt Güterbahnhof-Nord sieht eine neue Linienführung sowie eine neue Haltestelle für die Appenzeller Bahnen (AB) vor. Zudem wird für den Lösch- und Rettungszug der SBB ein neuer Stützpunkt gebaut. Er war bisher entlang der alten Cargo-Domizil-Güterschuppen stationiert. Hier werden aber neu die AB-Gleise entlang führen; sie werden vom Süd- an den Nordrand des alten Güterbahnhofs verschoben.

Konkret geplant sind jetzt drei Phasen mit Nachtarbeiten, nämlich:

17. bis 27. November 2020

Nächte von Sonntag auf Montag bis Donnerstag auf Freitag, 21 bis 5 Uhr: Fahrleitungsumbau und Fahrleitungsmontage sowie Gleiseinbau.

Nächte von Sonntag auf Montag bis Donnerstag auf Freitag, 21 bis 5 Uhr: Fahrleitungsumbau und Fahrleitungsmontage sowie Gleiseinbau. 1. bis 3. März 2021

Nächte von Montag auf Dienstag und Dienstag auf Mittwoch, 21 bis 5 Uhr: Gleiseinbau.

Nächte von Montag auf Dienstag und Dienstag auf Mittwoch, 21 bis 5 Uhr: Gleiseinbau. 7. bis 12. März 2021

Nächte von Sonntag auf Montag bis Donnerstag auf Freitag: 21 bis 5 Uhr: Fahrleitungsumbau und Fahrleitungsmontage.

Zusätzlich zu diesen Arbeiten kann es gemäss Schreiben an die Anwohner in einzelnen Nächten auf der Baustelle im Güterbahnhof ungeplant lärmig werden. Die Entfernung von Schotter und Schotterspriessen ist an den Baufortschritt gebunden und daher nicht lange im voraus planbar. Zudem sind für die Sicherheit des Bahnverkehrs und der Bauarbeiter im Güterbhahnhof teils akustische Warnanlagen im Einsatz.

Donnerstag, 5. November - 13:55 Uhr

Stefan Bruderer (links) übernimmt das Kommando von Thomas «Tom» Giger, der 25 Jahre bei der St.Galler Feuerwehr Dienst geleistet hat. Bild: Raphael Rohner

Kommandant der Milizfeuerwehrkompanie Ost tritt zurück

(rar) Die städtische Milizfeuerwehrkompanie Ost erhält einen neuen Kommandanten: Thomas Giger aus St.Georgen, der sieben Jahre lang Kommandant von 75 Angehörigen der St.Galler Milizfeuerwehr war, hat seine Dienstpflicht bei der Feuerwehr nach 25 Jahren erfüllt und tritt ab. Giger blickt auf eine bewegte Karriere zurück. In seinen 25 Jahren Feuerwehrdienst hat er einige Einsätze erlebt. Unter anderem war er beim Brand der Olma-Halle 7 dabei. Der 54-Jährige sagt dazu:

«Das hat mich sehr geprägt und davon überzeugt, dass ich in die St.Galler Feuerwehr gehöre.»

Er will sich nun vermehrt seinem zweiten Hobby dem Sport widmen.

Das Kommando der St.Galler Milizfeuerwehrkompanie Ost übernimmt der 40-jährige Stefan Bruderer aus dem Schorenquartier. Bruderer ist stellvertretender Leiter des SBB-Interventionsstandortes St.Gallen und seit 15 Jahren bei der Milizfeuerwehr. Er freut sich auf die neue Aufgabe und die Verantwortung. Bruderer übergibt seine Aufgabe als Löschzugführer an Fabian Steiger, der zum Oberleutnant befördert wurde.

Nebst der Kommandoübergabe wurden im kleinen Rahmen weitere Beförderungen bei der Milizfeuerwehr durchgeführt. So wurden Belinda Locher zum Korporal, Roman Frischknecht, Simon Fürk und Samuel Huber zum Wachtmeister von Feuerwehr & Zivilschutz St.Gallen befördert.

Donnerstag, 5. November - 12:57 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 493 Neuansteckungen und sechs Todesfälle gemeldet

(SK/mlb) Der Kanton St.Gallen meldet für die vergangenen 24 Stunden auf dem kantonalen Informationsportal 493 neue laborbestätigte Coronafälle. Das sind 96 weniger als am Vortag.

Seit dem 12. März wurden im St.Gallischen insgesamt 9'495 Coronafälleregistriert. Die Zahl der Todesfälle stieg am Mittwoch nochmals um sechs auf insgesamt 91. Für den Dienstag hatte der Kanton 589 neue Corona- und neun Todesfälle gemeldet - das bisher höchste Tagesresultat im St.Gallischen.

Am Dienstag, 3. November, waren gemäss Kantonsportal 194 Covid-19-Patientinnen und Patienten im Kanton St.Gallen hospitalisiert, davon 23 auf Intensivstationen, 17 mit und sechs ohne künstliche Beatmung. Am Mittwoch sind es gesamthaft zwar marginal weniger, 192 an der Zahl, dafür befinden sich mehr Patienten auf Intensivstationen: Es sind neu 27, davon 20 mit und sieben ohne künstliche Beatmung.

Die vom Kanton täglich gemeldeten neuen laborbestätigten Corona- und die Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 seit 19. Oktober:

Donnerstag, 5. November - 12:33 Uhr

Appenzeller Dialekt und Hackbrett im Raum für Literatur

(pd) Am Montag, 9. November 2020, um 18.30 Uhr, ist Johannes Fuchs zu Gast bei «Montagslesen» im Raum für Literatur an der St. Leonhard-Strasse 40. Er wird Texte im Appenzeller Dialekt vortragen und sie mit Hackbrett-Musik untermalen.

Johannes Fuchs entstammt einer Hackbrett-Familie. Sein Vater Johannes Fuchs, bekannt als «chlinn Fochsli», hat in den 1950er-Jahren als erster Schreiner im Innerrhodischen Hackbretter gebaut. Fuchs Junior ist in seine Fussstapfen getreten. Er fertigt und repariert heute in Meistersrüte . Daneben tritt er als Hackbrett-Spieler bei verschiedensten Anlässen und Festivals auf - von den USA über Brasilien bis nach China.

Die Veranstaltung wird von der Stadtbibliothek St.Gallen in Zusammenarbeit mit dem Verein Pro Stadtbibliothek organisiert. Da die Platzzahl im Raum für Literatur eingeschränkt ist, wird eine Anmeldung empfohlen.

Donnerstag, 5. November - 11:30 Uhr

Bei Einbruch eine Taschenuhr erbeutet

(kapo/dwa) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Paradiesstrasse eingedrungen. Der Einbruch ereignete sich laut Angaben der St.Galler Kantonspolizei zwischen 0.30 und 1.30 Uhr.

Die Unbekannten betraten sämtliche Räume und stahlen eine Taschenuhr. Mit der Beute im Wert von rund 1000 Franken flüchteten sie anschliessend in unbekannte Richtung.

Mittwoch, 4. November - 18:28 Uhr

Coronakongress in St.Gallen: Skeptiker bleiben auf dem Podium unter sich

(pd/vre) Die geplante Kundgebung der Coronaskeptiker vom 24. Oktober in St.Gallen hat mangels eines für die Stadtpolizei bewilligungsfähigen Gesuchs nicht stattgefunden. Die «vielen offenen Fragen» zum Virus und vor allem zu den Schutzmassnahmen dagegen sind damit nicht vom Tisch: Sie werden in St.Gallen aber nicht auf der Strasse beantwortet, sondern an einem Coronakongress im Pfalzkeller. Aufs Tapet kommen sollen gemäss Ankündigung vom Mittwoch «wissenschaftliche, medizinische, rechtliche, ethische, wirtschaftliche, wie auch politische Fragen» zur Pandemie.

Die Ankündigung für den ersten Coronakongress in St.Gallen. Screenshot

Auf dem öffentlichen Podium, das das Kernstück der Veranstaltung bildet, sitzen Heinz Raschein (Jurist), Rainer Schregel (Arzt), Regina Möckli (Fachärztin für Psychiatrie) und Barbara Müller (Kantonsrätin SP Thurgau). Alle Referentinnen und Referenten sind in den vergangenen Monaten durch coronaskeptische Äusserungen etwa im Internet aufgefallen. Moderiert wird das Podium von Stefan Millius (Chefredaktor «Die Ostschweiz»).

Der Kongress findet am 14. November, 14.30 bis 19 Uhr, im Pfalzkeller in St.Gallen statt. Das Programm sieht nach dem Podium Workshops zu Themen «entsprechend den Interessen der Anwesenden» vor. Für die Veranstaltung gelten die Hygieneregeln des Bundes. Die Platzzahl im Pfalzkeller ist begrenzt, die Teilnahme gratis; zur Kostendeckung wird eine Kollekte gesammelt. Anmelden zur Tagung kann man sich online beim Institut für natürliche Behandlung in St.Gallen.

Mittwoch, 4. November - 17:13 Uhr

Weihnachtslauf in St.Gallen - virtuell und per App miteinander verbunden

(pd/vre) Im Rahmen einer Projektarbeit in der dritten Sekundarklasse findet in St.Gallen am 20. Dezember, 14 Uhr, ein Weihnachtslauf statt. Ursprünglich als konventioneller Laufanlass geplant, wird er jetzt wegen des Coronavirus virtuell durchgeführt. Das heisst, Läuferinnen und Läufer laufen zwar sechs Kilometer, aber jede und jeder für sich. Miteinander verbunden sind sie über das Handy und die App «viRACE».

Die App für den virtuellen Laufanlass zeigt, wie man selber im Vergleich zu ausgewählten Konkurrenten platziert ist. Zudem gibt's per Kopfhörer Speakerdurchsagen über den Verlauf des Rennens. Screenshot

Die Teilnahme am Lauf ist gratis und von überall in Europa möglich. Voraussetzung ist, dass man sich die App aufs Smartphone lädt, sich darin registriert, den Zugriff auf den eigenen Standort freigibt und sich zum Weihnachtslauf angemeldet hat. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer, der ab dem Startzeitpunkt eine Strecke von sechs Kilometern absolviert, erscheint in der Rangliste und erhält ein Diplom. Unter Einsenderinnen und Einsendern von Fotos oder Videos vom eigenen Lauf wird ein Finisher-Bag mit Sponsoringgeschenken verlost.

Details und Anmeldung zum virtuellen Weihnachtslauf im Internet.

Mittwoch, 4. November - 16:33 Uhr

Beim Abbiegen E-Trottinett übersehen: 27-Jähriger leicht verletzt

(stapo/vre) Am Dienstagabend ist es auf der Teufener Strasse zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Personenauto und einem E-Trottinett gekommen. Eine Person wurde dabei gemäss Mitteilung der Stadtpolizei leicht verletzt. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Das Auto erfasste am Dienstagabend auf der Abzweigung der Treuacker- aus der Teufener Strasse ein E-Trottinett. Bild: Stadtpolizei St.Gallen (3.11.2020)

Am Dienstag, kurz nach 19.30 Uhr, wollte eine 59-jährige Autolenkerin von der Teufener- in die Treuackerstrasse abbiegen. Dabei übersah sie ein E-Trottinett auf dem Trottoir. Dadurch kam es zu einer Kollision. Der 27-jährige Trottinettlenker stürzte und verletzte sich dabei eher leicht.

Mittwoch, 4. November - 16:16 Uhr

Rotlicht überfahren: Töfffahrer ohne Fahrerlaubnis missachtet Stoppsignale der Polizei

(stapo/vre) Manchmal fragt man sich bei der Lektüre von Meldungen der Stadtpolizei schon, wo gewisse Motorfahrzeuglenker ihren Kopf haben: Da hat am Dienstag, kurz nach 17.30 Uhr, ein Töfffahrer an der Lukasstrasse eine stehende Autokolonne überholt und ist danach bei Rot über die folgende Kreuzung gefahren. Das Ganze vor den Augen einer Patrouille der Stadtpolizei.

Die Polizisten versuchten danach, den 33-jährigen Töfffahrern per Handzeichen zum Anhalten zu bewegen. Was dieser ignorierte und seine Fahrt fortsetzte. Das trug ihm einen Behördenbesuch bei sich zu Hause ein. Die Polizisten stellten dann fest, dass der Mann gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für seinen Töff ist. Den Führerausweis musste er daher an Ort und Stelle abgeben, zudem blüht ihm jetzt eine Anzeige.

Mittwoch, 4. November - 15:59 Uhr

Beim Frittieren ging Öl in Flammen auf: 15-Jährige und ihre Nachbarin löschen eine brennende Pfanne

(stapo/vre) Wegen einer brennenden Pfanne ist am Dienstagabend die Feuerwehr an die Zürcher Strasse im Lachen-Quartier ausgerückt. Nach dem Frittieren von Pommes Frites war das Restöl in der Pfanne in Flammen aufgegangen. Die 15-jährige Köchin alarmierte daraufhin eine Nachbarin: Die beiden Frauen löschten dann die brennende Pfanne noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr. Beim Zwischenfall wurde gemäss Mitteilung der Stadtpolizei niemand verletzt und es entstand auch nur geringer Sachschaden.

Mittwoch, 4. November - 15:49 Uhr

24 Jahre an der Spitze des Quartiervereins Riethüsli: Hannes Kundert gibt an der Hauptversammlung 2021 das Präsidium ab

(pd/vre) Was er bereits an der bisher letzten Hauptversammlung angetönt hatte, hat er jetzt an einer Vorstandssitzung des Quartiervereins Riethüsli bestätigt: Präsident Hannes Kundert tritt zurück. Gemäss Bericht in der Onlineausgabe der «Riethüsli-Zytig» soll eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger an der Hauptversammlung 2021 gewählt werden. Kundert wird den Quartierverein Riethüsli dann 24 Jahre lang präsidiert haben.

Hannes Kundert mit Bläss Nela. Bild: Erich Gmünder (1.11.2020)

Im Alter von gerade einmal 28 Jahren gründete Hannes Kundert 1994 sein eigenes Elektrounternehmen. Daneben engagierte er sich politisch und sozial. So war er von 1997 bis 2008 für die FDP Mitglied des St.Galler Stadtparlamentes, das er im letzten Amtsjahr auch präsidierte. Von 2005 bis 2017 war er Präsident des Vereins Tixi-Taxi. Seit 2008 sitzt er in der Kommission des Gewerblichen Berufs- und Weiterbildungszentrums St.Gallen (GBS). 1997 übernahm er das Präsident des Quartiervereins.

Mittwoch, 4. November - 15:37 Uhr

Zweite Wahlgänge in die St.Galler Stadtregierung: Politische Frauengruppe empfiehlt Maria Pappa und Trudi Cozzio

(pd/vre) Die Politische Frauengruppe (PFG) St.Gallen empfiehlt für den zweiten Wahlgang fürs Stadtpräsidium Maria Pappa (SP) zur Wahl. Für den zweiten Wahlgang in den Stadtrat stellt sie sich hinter Trudy Cozzio (CVP). Der Gegner bei beiden Wahlgängen vom 29. November um die Nachfolge von Thomas Scheitlin (FDP) ist Mathias Gabathuler (FDP).

Am 29. November treten (von links) Maria Pappa (SP), Mathias Gabathuler (FDP) und Trudy Cozzio (CVP) zu den zweiten Wahlgängen in die St.Galler Stadtregierung an. Die PFG empfiehlt die Frauen zur Wahl. Bilder: Fototeam St.Galler Tagblatt

Es sei« höchste Zeit für die erste Stadtpräsidentin in St.Gallen», begründet die PFG in einer Mitteilung vom Mittwoch die Empfehlung für Pappa. Diese habe in ihrer bisherigen politischen Arbeit gezeigt, dass sie sich für Anliegen einsetze, die der PFG ebenfalls am Herzen liegen. Dies sind «soziale Gerechtigkeit, Partizipation und ökologische Nachhaltigkeit». Zudem mache sich Maria Pappa für Fragen der Gleichstellung stark.

Trudy Cozzio empfiehlt die PFG für den 29. November, weil sie sich «für Chancengleichheit im Bildungssystem und für generationenübergreifende Lösungen gesellschaftlicher Probleme» einsetze.

Mittwoch, 4. November - 14:40 Uhr

Fussballerinnen des FC St.Gallen-Staad gastieren bei den YB-Frauen im Berner Wankdorf-Stadion

Am Samstag spielen die St.Gallerinnen auswärts. Bild: Podo Gessner

(pd/vre) Der FC St.Gallen-Staad spielt am Samstag, 16 Uhr, auswärts gegen die YB-Frauen. Zum Match im Wankdorf-Stadion in Bern ist aufgrund der Coronapandemie kein Publikum zugelassen. Dabei handelt es sich um ein Meisterschaftsspiel der 13. Runde der Women's Super League; sie wurde vom 12./13. Dezember vorverschoben, nachdem der Cup-Wettbewerb sistiert ist. Ursprünglich hätte das Achtelfinal des Cups gespielt werden sollen; dabei empfängt der FC St.Gallen-Staad den FC Basel zu Hause.

Mit den YB-Frauen wartet auf das Team von Trainer Marco Zwyssig eine harter Nuss. Die Bernerinnen liegen in der Tabelle mit 17 Zählern auf dem vierten Platz. In der bisher letzten Meisterschaftsrunde besiegten die Bernerinnen die GC-Frauen mit 2:1. Im ersten Duell der laufenden Saison erzielten die St.Gallerinnen im Espenmoos ein 1:1-Unentschieden. Mit elf Punkten liegen sie derzeit auf dem guten fünften Platz. Mit einem Sieg am Samstag könnten sie bis auf drei Zähler an die YB-Frauen heranrücken.

Mittwoch, 4. November - 13:44 Uhr

Das Bistum St.Gallen gedenkt Äbten und Mönchen des Klosters - mit gerade einmal 50 Besucherinnen und Besuchern

(pd/vre) Immer am ersten Mittwoch im November feiert das Bistum St.Gallen «Aller Äbte Jahrzeit». Dabei wird traditionellerweise der verstorbenen Äbte und Mönche des ehemaligen Klosters gedacht. Die Festpredigt heute Vormittag hielt Michael Pfiffner, Pfarrer der Seelsorgeeinheit Obersee, Dekan und Mitglied des Domkapitels. Gerade in Zeiten grosser Unsicherheit wie heute seien Mut und Gottvertrauen eine Hilfe, sagte er gemäss Mitteilung des Bistums unter anderem.

Die Kathedrale während des Gottesdienstes «Aller Äbte Jahrzeit» vom Mittwochmorgen. Besetzt mit nur 50 Besucherinnen und Besuchern wirkte sie ziemlich leer. Bild: Sabine Rüthemann

(4.11.2020)

Der Gottesdienst vom Mittwochmorgen wies gegenüber früheren Jahren coronabedingt einige Anpassungen auf. So wirkte die Kathedrale mit gerade einmal 50 besetzten Plätzen sehr leer. Auch die in anderen Jahren mitfeiernden Flade-Schüler fehlten. An den Eingängen wurden reservierte Zugangs-Tickets gesichtet. Und alle waren mit Hygienemaske unterwegs. «Wir feiern in einer besonderen Situation, aber wir feiern soweit das möglich ist», sagte Bischof Markus Büchel denn auch in der Eröffnung zum Gottesdienst.

In der Liturgie zu «Aller Äbte Jahrzeit» wird jeweils auch in der Otmars- und der Gallus-Krypta gebetet. Erstere ist die Grabstätte der St.Galler Bischöfe, in Letzterer sind die drei letzten Fürstäbte des Klosters bestattet. In diesem Jahr stieg der Bischof coronabedingt nur begleitet von einer Seelsorgerin und einem Diakon in die beiden Gruften an der Ost- und Westseite der Kathedrale hinunter.

Mittwoch, 4. November - 12:35 Uhr

Widerstand gegen Präsenzunterricht an St.Galler Mittelschulen: Petition sammelt innert sieben Tagen fast 10'000 Unterschriften

(vre) Gegen den Präsenzunterricht an Gymnasien, Mittelschulen und Berufsschulen regt sich auch im Kanton St.Gallen Opposition seitens der Betroffenen. In St.Gallen hat ein Schüler am vergangenen Donnerstag angesichts der Verschärfung der Coronapandemie eine Petition an die Regierung für den Übergang vom Präsenz- zum Fernunterricht lanciert. Bis Mittwochmittag, also innert knapp sieben Tagen, wurde der Vorstoss von 9'897 Personen unterzeichnet.

Auch der Kanton St.Gallen will in Gymnasien, Mittel- und Berufsschulen wegen der Nachteile des Fernunterrichts weiter am Präsenzunterricht festhalten. Dafür gilt allerdings eine konsequente Maskenpflicht. Symbolbild: Britta Gut

(Zofingen, 10.8.2020)

Begründet wird der Wunsch nach Fernunterricht, dass so das Risiko einer Ansteckung durch das Coronavirus an Schulen und im ÖV reduziert werden könne. Zudem sei es so möglich, dass Schülerinnen und Schüler, die sich in Quarantäne befänden, dem Unterricht folgen könnten. Schülerinnen und Schüler gebe der Fernunterricht weiter die Möglichkeit, wie schon in der ersten Coronawelle Reife zu beweisen und zu zeigen, dass auch jetzt risikofrei gelernt werden könne, heisst es in der Petition.

Der Vorstoss macht auch einen Vorschlag, wie der Fernunterricht gestaltet werden könnte, nämlich als 1:1-Unterricht. Dabei wird direkt aus dem Schulzimmer über die Computerprogramme Teams oder Zoom ins Internet übertragen. Die Schülerinnen und Schüler folgen weiterhin dem Stundenplan, jedoch finden die Lektionen in Form von Videokonferenzen statt.

In der Schülerschaft der beiden Kantis in der Stadt St.Gallen ist die Idee des Fernunterrichts durchaus ein Thema. So haben sich am Mittwoch in einem Beitrag der Sendung «Schweiz aktuell» von Fernsehen SRF etliche Schülerinnen und Schüler der Kanti am Brühl positiv dazu geäussert. Und an der Kantonsschule am Burggraben wurde in der Nacht auf Dienstag der Slogan «Close the school! Save lives!» an die Fassade neben dem Osteingang gesprayt (STADT-TICKER, 3.11.2020, 14:37).

Slogan gegen den Präsenz- und für den Fernunterricht beim Osteingang der Kantonsschule am Burggraben.

(3.11.2020) Bild: Kantilive.ch (3.11.2020)

An den Schweizer Universitäten und Hochschulen gilt seit Montag wieder Fernunterricht. Das hat der Bundesrat beschlossen. Anders sieht es bei den Schulen der sogenannten Sekundarstufe 2 aus, also den Gymnasien, Mittel- und Berufsschulen. Dort bleibt der Präsenzunterricht gekoppelt an eine konsequente Maskenpflicht weiterhin erlaubt. Davon macht auch der Kanton St.Gallen Gebrauch. Und gemäss Aussagen an der Pressekonferenz der Regierung vom Dienstag will er daran bis auf weiteres festhalten.

Mittwoch, 4. November - 10:35 Uhr

Es bleibt dabei: Keine «Maskenzone» in der St.Galler Innenstadt, Stadtrat ruft zum Tragen der Schutzmaske im Freien auf

(sk/vre) Es bleibt dabei: Die Stadt St.Gallen definiert keine Zonen und Orte, an denen Hygienemasken im Freien obligatorisch sind. Das hat der St.Galler Stadtrat entschieden und am Mittwoch kommuniziert. Mit dem Vollzug der verschärften Anti-Corona-Regeln ist die Stadtpolizei beauftragt worden. Dazu gehört gemäss Mitteilung die Kontrolle der Maskentragpflicht im öffentlichen Raum.

Die Kantonsregierung hat die Gemeinden mit dem Vollzug der Anti-Corona-Massnahmen beauftragt. Dazu gehört die Definition des Geltungsbereiches der vom Bundesrat angeordneten Maskentragpflicht im öffentlichen Raum. Der St.Galler Stadtrat verzichtet darauf, Zonen und Orte mit Maskentragpflicht im Freien zu definieren: Die Dichte der Passantenströme könne je nach Zeit und Ort stark schwanken, wird in einer Mitteilung begründet.

Der St.Galler Stadtrat ruft dazu auf, die Hygienemaske im Freien konsequent zu tragen. Spätestens, wenn der Abstand von 1,5 Metern nicht mehr einhaltbar ist, ist dies überall in der Stadt obligatorisch. Bild: Ralph Ribi

(31.10.2020)

Die Stadtregierung «ruft generell zum Maskentragen in der Öffentlichkeit auf, sei es im Quartier oder in der Innenstadt». Erst recht gelte das, wenn sich Passantinnen und Passanten in Menschenansammlungen bewegten und der Abstand von anderthalb Metern nicht eingehalten werden könne. Der Stadtrat appelliert an die Eigenverantwortung: Mit dem Tragen der Maske auch im Freien schütze man sich selber und andere Personen.

Solange die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus konstant steigt, ist für den Stadtrat eine Lockerung der Gegenmassnahmen nicht denkbar. Er dankt in seiner Mitteilung «der Bevölkerung für ihre Solidarität und die disziplinierte Einhaltung der Maskentragpflicht sowie der Hygiene- und Abstandsregeln». Gleichzeitig erinnert er daran, dass in Wartebereichen des öffentlichen Verkehrs eine Maskentragpflicht gilt: Hier lasse die Disziplin der Bevölkerung zuweilen zu wünschen übrig.

Mittwoch, 4. November - 10:15 Uhr

Immer wieder zurückgestellt und vertröstet: Quartierverein Riethüsli empfiehlt ein Ja zum Schulneubau

(pd/vre) Der Quartierverein wirbt in einer Mitteilung für ein Ja zur städtischen Abstimmung vom 29. November für den Neubau des Schulhauses Riethüsli. Diese fürs Quartier und seine Jugend zentrale Infrastruktur sei «deutlich in die Jahre» gekommen. Der geplante «attraktive Neubau» bringe dem Riethüsli zudem als letztem Quartier der Stadt «eine bedarfsgerechte Tagesbetreuung».

Das alte Schulhaus Riethüsli soll durch einen Neubau ersetzt werden. Das städtische Stimmvolk entscheidet Ende November über das Projekt. Bild: Ralph Ribi

(7.3.2020)

Die Erneuerung des Schulhauses Riethüsli hat gemäss Mitteilung eine lange Geschichte. Seit vielen Jahren ist Geld für eine Sanierung in der Investitionsplanung der Stadt enthalten. Die Erneuerung der Schulhäuser im Feldli, in St.Leonhard und im Zil wurden aber priorisiert. Dadurch wurde die Sanierung im Riethüsli immer wieder zurückgestellt. 2013 dann vertagte die Stadt die Sanierung aus Geldmangel nochmals um fünf Jahre.

Der Quartierverein Riethüsli steht hinter dem jetzt vorliegenden Projekt für einen Schulhaus-Neubau. Dank unterteilbarer Turnhalle mit Zuschauergalerie, Kopfbau mit Aula und barrierefreier Anbindung an die Teufener Strasse per Lift sowie zusätzlichen Freiflächen biete das Projekt auch Mehrwert fürs Quartier. Über den fürs Projekt erforderlichen Kredit von 47,8 Millionen Franken entscheiden die Stimmberechtigten der Stadt St.Gallen am 29. November.

Zum städtischen Abstimmungsbüchlein für den 29. November im Internet.

Mittwoch, 4. November - 9:25 Uhr

Nach Arbeitsunfall ins Spital geflogen: Lauge ins Gesicht gespritzt

(kapo/vre) Nach einem Arbeitsunfall in einem Betrieb in Engi bei Bernhardzell ist ein 54-jähriger Arbeiter am Dienstagmittag von der Rega ins Spital geflogen worden. Dem Mann war kurz nach elf Uhr beim Reinigen eines Behälters eine darin enthaltene Laugenmischung ins Gesicht gespritzt. Dadurch wurde er gemäss Mitteilung der Kantonspolizei unbestimmt verletzt.

Mittwoch, 4. November - 9:07 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: Wieder 589 Neuansteckungen und neun Todesfälle gemeldet

(SK/vre) Im Kanton St.Gallen ist die Zahl der gemeldeten Neuansteckungen mit dem Coronavirus am Dienstag wieder auf die Höhe der Vorwoche geschnellt: Für die vergangenen 24 Stunden meldet der Kanton im Internet 589 neue laborbestätigte Fälle. Das ist das bisher höchste gemeldete Tagesresultat.

Seit dem 12. März wurden im St.Gallischen insgesamt 9'002 Coronafälle registriert. Die Zahl der Todesfälle stieg am Dienstag nochmals um neun auf insgesamt 85. Für den Montag hatte der Kanton 285 neue Corona- und drei Todesfälle gemeldet.

Derzeit sind im Kanton St.Gallen 194 Covid-19-Patientinnen und Patienten hospitalisiert; das sind zehn mehr als am Dienstag. 23 dieser Kranken liegen auf Intensivstationen, 17 mit und sechs ohne künstliche Beatmung.

Die vom Kanton täglich gemeldeten neuen laborbestätigten Corona- und die Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 seit 19. Oktober:

Dienstag, 3. November - 17:55 Uhr

Wegen der Coronapandemie: Nachtbusse werden ab dem Wochenende wieder eingestellt

(pd/vre) Wie schon im ersten Lockdown im Frühling werden ab kommendem Wochenende die Nachtnetze des öffentlichen Verkehrs stillgelegt, die am Wochenende in den frühen Morgenstunden betrieben werden. Kurse, die im regulären Fahrplan bis spät in die Nacht hinein verkehren, sind davon nicht betroffen. Dies unter anderem, weil sie oft von Berufstätigen etwa in Pflegeberufen nach einer späten Schicht benutzt werden. Die Verbindungen sind alle im Online-Fahrplan aufgeführt.

In der Schweiz stellen gemäss Mitteilung des Tarifverbunds Ostwind die Transportunternehmen des öffentlichen Verkehrs ab dem 6. November die Nachtnetze ein. Es handelt sich um die öV-Angebote, die in Städten oder Agglomerationen in den Nächten von Freitag auf Samstag sowie von Samstag auf Sonntag zusätzlich zum ordentlichen Tagesangebot betrieben werden. Die Einstellung ist eine Massnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Sie erfolgt in Abstimmung mit Bund und Kantonen, dem Bundesamt für Verkehr sowie den SBB und Postauto AG.

Die Nachtbusse von VBSG, Regiobus, Postauto und AB in der Region St.Gallen: Vor allem bei jungen Nachtschwärmern sind sie sehr beliebt. Bild: Donato Caspari

(31.12.2010)

Der Entscheid stützt sich auf die verschärften Anti-Corona-Regeln des Bundes, insbesondere der Sperrstunde fürs Nachtleben ab 23 Uhr. Dadurch fehle die Nachfrage nach dem zusätzlichen Nachtangebot, schreibt der Tarifverbund Ostschweiz. Einige Nachtnetze haben ihren Betrieb bereits eingestellt. Andere wurden seit der ersten Coronawelle etwa in und um Zürich nicht wieder in Betrieb genommen.

Die Einstellung des Nachtangebots erfolgt vorerst unbefristet. Die ÖV-Anschlüsse nach Ankunft der letzten Züge im Fahrplan sind gemäss Mitteilung nicht tangiert und sichergestellt. Bei den Verkehrsbetrieben St.Gallen betrifft die Einstellung des Nachtbetriebs die Linien N91 (nach Horn Bahnhof) und N92 (nach Abtwil und St.Josefen). Ebenfalls betroffen sind Nachtangebote von Regiobus und Postauto AG sowie der Appenzeller Bahnen. Details finden sich in den Online-Fahrplänen.

Dienstag, 3. November - 17:30 Uhr

Ein Herbstbaum wie aus dem Bilderbuch

Leserbild. Hans Adelmann fotografierte den prächtigen Herbstbaum im Grüntal bei Wittenbach.

Dienstag, 3. November - 16:45 Uhr

Auch im Coronajahr soll die Weihnachtsbeleuchtung St.Gallen in eine Sternenstadt verwandeln

(rar/vre) In St.Gallen wird seit Dienstag an mehreren Standorten in der Innenstadt die Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt. «Aller Stern» wird an vorinstallierten Stahlseilen über den Gassen und Plätzen angebracht. Mehrere Elektrounternehmen der Stadt und die Stadtwerke arbeiten zusammen um die rund 700 Leuchtsterne termingerecht aufzuhängen. Soweit ist es allerdings noch nicht: Jetzt werden zuerst einmal die übers Jahr in Einzelteilen eingelagerten und in ihren Transportkisten wieder auf die Gassen verteilten Sterne zusammengesetzt und dann aufgehängt.

Die Weihnachtsbeleuchtung Aller Stern wird in grossen Transportkisten geliefert. Zuerst müssen die... ...in Einzelteilen eingelagerten Sterne... ...wieder zusammengesetzt und... ...für die Montage bereitgemacht werden. Sterne bereit zur Montage neben der Post Brühltor. Hoch über der Gasse werden die Weihnachtssterne per Hebebühne montiert. Die Sterne an den Himmel über St.Galler Gassen und Plätze zu hängen,... ...ist Präzisionsarbeit für die «Piloten» der Hebebühnen. Die Sterne hängen hoch über der Kugelgasse. Und so soll die St.Galler Weihnachtsbeleuchtung «Aller Stern» ab dem 26. November wieder Adventsstimmung verbreiten. Allerdings entfällt im Coronajahr die Sternenvernissage, die sonst beim ersten Anzünden der Weihnachtsbeleuchtung jeweils Hunderte Schaulustige zum Vadian-Denkmal zog.

Die Arbeiten an der Weihnachtsbeleuchtung sollen nach Angaben der St.Galler Stadtwerke bis 20. November abgeschlossen sein. Nach letzten Tests in der Woche darauf wird die Weihnachtsbeleuchtung wie üblich am Abendverkauf vor dem ersten Advent, also am 26. November, erstmals eingeschaltet. Auf die dabei übliche Sternenvernissage wird in diesem Jahr verzichtet. Da der Anlass jeweils Hunderte Schaulustige vors Vadian-Denkmal lockte, kann er im Coronajahr nicht durchgeführt werden.

Dienstag, 3. November - 16:16 Uhr

St.Galler Literaturhaus hält trotz schärferer Coronaregeln an Lesung fest: Anna Ospelt Gast bei Wyborada

Die Autorin Anna Ospelt. Bild: Ayse Yavas

(pd/vre) Am Mittwoch, 20 Uhr, ist die Liechtensteiner Autorin Anna Ospelt Gast des Literaturhauses Wyborada. Sie liest im Musiksaal des Kirchhoferhauses an der Museumsstrasse 27 aus ihrem literarischen Debüt «Wurzelstudien». Dabei handelt es sich gemäss einer Besprechung in der Internetzeitung «Republik» um eines der eigenwilligsten Bücher der letzten Zeit.

Türöffnung für den Anlass ist um 19, Start um 20 Uhr. Die Teilnahme kostet zwanzig, für Wyborada-Mitglieder und Studierende zehn Franken, mit der Kulturlegi ist sie gratis. Die Platzzahl ist begrenzt. Anmelden zur Lesung muss man sich mit Angabe der Kontaktdaten bis Mittwoch, 15 Uhr, per Mail bei info@wyborada.ch. An der Veranstaltung gilt Maskenpflicht.

Dienstag, 3. November - 15:49 Uhr

Vögel beobachten am Bildweier: Hier rasten auch viele Wasservögel auf ihrer Reise in den warmen Süden

(pd/vre) Der Bildweier in Winkeln ist Lebensräume auch für viele Vögel. Unter anderem kann man hier im Sommer den Eisvogel beim Fischen beobachten. Im Frühling und Herbst ist der Weiher und das darum herum liegende Naturschutzgebiet ein wichtiger Rastplatz für Wasservögeln auf ihrem Zug zwischen Norden und Süden.

Ein Mäusebussard am Bildweiher. Neben rastenden Wasservögeln sind am Weiher regelmässig viele einheimische Vogelarten zu beobachten. Bild: Franz Blöchlinger

Nächsten Sonntag lädt Birdlife St.Gallen-Bodensee bereits zum dritten Mal in diesem Jahr dazu ein, auf einem Rundgang um den Weiher Vögel zu bobachten. Treffpunkt dafür ist um 8 Uhr beim Hüttli an der Bushaltestelle Möwenstrasse (VBSG-Linie 1, Richtung Oberwinkeln). Am Weiher ist es gut möglich, Abstand zu halten. Wer sich mit Maske sicherer fühlt, kann gemäss Mitteilung zum Anlass gerne eine solche tragen.

Dienstag, 3. November - 15:39 Uhr

Das Dschungelbuch hat Premiere im Theaterprovisorium: Mowgli, Baloo und Bagheera auf dem Unteren Brühl

(pd/vre) Das Theater St.Gallen macht seine Ankündigung wahr: Es hält seinen Betrieb im Provisorium auf dem Unteren Brühl aufrecht. Auch wenn pro Vorstellung aufgrund der Anti-Corona-Regeln nur 50 Personen zugelassen sind. Am Samstag, 14. November, 14 Uhr, steht eine weitere Premiere auf dem Programm: Gezeigt wird das Familienstück «Das Dschungelbuch».

Eine der bekanntesten und beliebtesten Dschungelbuch-Verfilmungen ist jene von Walt Disney aus dem Jahr 1967. Im Bild Baloo, Mowgli und Bagheera. Bild: PD

Diese Geschichte von Rudyard Kipling ist seit über 100 Jahren eines der berühmtesten Kinder- und Jugendbücher der Welt. Es wurde vielfach als Theaterstück bearbeitet, verfilmt und als Hörspiel aufgeführt. Das Theater St.Gallen zeigt die Geschichte von Mowgli, dem Bären Baloo und dem Panther Bagheera in einer Bühnenversion von Rüdiger Pape; Regie führt Philippe Besson.

Jeanne Le Moign: In St.Gallen spielt die Schauspielstudentin den Mowgli. Bild: Theater St.Gallen

Den Mowgli spielt in der St.Galler Aufführung die Schauspielstudentin Jeanne Le Moign, die in der ersten Hälfte dieser Saison am hiesigen Theater arbeitet. Die Mitglieder des St.Galler Schauspielensembles schlüpfen lustvoll in die Rollen der verschiedenen Tiere, von Diana Dengler als Geier Chil über Bruno Riedl als Tiger Shere Khan bis zu Marcus Schäfer als Schlange Kaa.

Bis Anfang 2021 plant das Theater St.Gallen neun Aufführungen des Familienstücks Das Dschungelbuch. Premiere ist am 14. November, 14 Uhr. Weitere Vorstellungen finden statt am 25.11., 14 Uhr, am 6., 21., 24., 26. und 27. Dezember, je 14 Uhr, sowie am 1. und 6. Januar, je 14 Uhr. Der Vorverkauf ist angelaufen. Dank der Coronakrise gilt allerdings: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Wer sicher sein will, dass eine Vorstellung auch stattfinden kann, hält sich im Internet auf dem Laufenden.

Details zum Stück und Tickets im Internet.

Dienstag, 3. November - 14:37 Uhr

Sprayer mischen in Diskussion um Kanti-Unterricht mit: Präsenzunterricht mit Maske oder doch lieber Fernunterricht?

(pd/vre) «Close the school! Save lives!» Diesen Slogan haben Unbekannte in der Nacht auf Dienstag neben den Osteingang der Kantonsschule am Burggraben gesprayt. Sie nehmen damit Bezug und auch ganz klar Stellung zur nicht nur in St.Gallen laufenden Debatte über Sinn und Unsinn von Fernunterricht auf höheren Schulstufen.

Schule offen halten oder mit Rücksicht aufs Coronavirus zum Fernunterricht übergehen? Sprayer haben dazu in der Nacht auf Dienstag an der Fassade der Kantonsschule am Burggraben klar Stellung bezogen. Bild: kantilive.ch

Das Onlineportal «Kanti live» vermutet, dass es kein Zufall ist, dass der Slogan am Dienstagmorgen an der Kanti-Fassade prangte: Am Montag hat die Schulleitung nämlich ihren Willen kund getan, dass sie gemäss Strategie des Kantons alles daran setzen will, die Kantonsschule am Burggraben trotz Coronakrise offen zu halten.

An der Kanti am Burggraben gilt aktuell das Schutzkonzept für die kantonalen Mittelschulen. Es sieht etwa vor, dass konsequent und korrekt Hygienemasken getragen werden. Das gilt im Schulhaus, aber auch im Unterricht. In den Schulzimmern setzen gemäss Internetauftritt der Kantonsschule am Burggraben die Lehrkräfte das Obligatorium durch. Im Freien gilt die Maskentragpflicht, sobald - etwa beim Zusammenstehen in der Pause - die Distanzregeln nicht mehr eingehalten werden können.

Das Newsportal «Kanti live» ist ein Projekt von Schülerinnen und Schülern der Kantonsschule am Burggraben. Es berichtet über Neuigkeiten aus dieser und um diese Mittelschule. Damit will es den internen Austausch fördern, aber auch die Verwurzelung der Schule in Stadt und Region verstärken.

Dienstag, 3. November - 11:25 Uhr

Letztes Ostschweizer Wasserschloss ausgezeichnet: Thurgauer Tourismuspreis geht an Schloss Hagenwil

(pd/vre) Der diesjährige Thurgauer Tourismuspreis geht ans Wasserschloss Hagenwil. Mit der Auszeichung würdige die Jury die unternehmerische Leistung, die hinter der konsequenten Weiterentwicklung des einzigen, noch erhaltenen Wasserschlosses der Ostschweiz stehe, heisst es in einer Mitteilung. Der Gastronomiebetrieb im historischen Schloss gilt heute auch bei St.Gallerinnen und St.Gallern als beliebter Ausflugsort. Der Thurgauer Tourismuspreis ist mit 10'000 Franken dotiert.

Das Wasserschloss Hagenwil. Bild: PD

Das Wasserschloss Hagenwil bei Amriswil wurde in den vergangenen Jahren mit erheblichem Aufwand renoviert. Auch das Verpflegungs- und Beherbergungsangebot wurde modernisiert. Das Schloss will trotzdem kein mondäner Ort sein: Hagenwil sei ein Schloss fürs Volk, heisst es in der Mitteilung. Hier finden viele Versammlungen, Tagungen, kulturelle Anlässe, Veranstaltungen, Hochzeiten und andere Feste statt. Auch Wanderer oder Velofahrer, die etwas trinken wollen, sind willkommen.

Die ältesten Teile des Wasserschlosses Hagenwil sind über 800 Jahre alt. Erstmals wird es 1264 in Zusammenhang mit einem Ritter Rudolf von Hagenwil erwähnt. Während der folgenden Jahrhunderte besassen verschiedene Familien das Schloss als Lehen. In dieser Zeit wurde es auch mehrmals geplündert und verwüstet. 1684 übernahm das Kloster St.Gallen das Schloss. Vier Jahre nach Auflösung des Klosters 1802 erwarb es der damalige Verwalter Benedikt Angehrn. Es ist jetzt in siebter Generation immer noch im Eigentum der Familie Angehrn.

Dienstag, 3. November - 11:11 Uhr

Diese Woche ist die Mühleggbahn nicht mit Passagieren, sondern nur für die Halbjahreskontrolle unterwegs. Bild: Raphael Rohner

Wegen der Halbjahreskontrolle: Mühleggbähnli fährt bis Freitag nicht

(sab/vre) Das Mühleggbähnli ist diese Woche ausser Betrieb. Von Montag bis Freitag wird die Halbjahreskontrolle am beliebten Schräglift zwischen der südlichen St.Galler Altstadt und St.Georgen durchgeführt. Wer im öV zwischen «Dörfli» und Stadtzentrum pendeln will, muss dafür bis Ende Woche den Bus benutzen. Sportliche können den Weg durch die Mülenenschlucht aber auch zu Fuss in Angriff nehmen - was abwärts dank der momentanen Herbststimmung mit sehr milden Temperaturen lauschig, aufwärts aber ziemlich schweisstreibend ist.

Dienstag, 3. November - 10:59 Uhr

Hindernislauf für Fortgeschrittene: St.Galler Spartacus Run abgesagt

(vre) Der Spartacus Run ist ein anspruchsvoller Hindernislauf, der erstmals im September 2016 in Sursee durchgeführt wurde. Seither gibt es Ableger des Anlasses an verschiedenen Orten der Schweiz - 2018 und 2019 auch in St.Gallen. Und hier sollte der Spartacus Run in diesem Jahr zum dritten Mal an den Start gehen: Am 8. November im Westen der Stadt. Jetzt musste der Anlass wegen der Coronapandemie aber abgesagt.

Homepage des Spartacus Run mit der Absage für St.Gallen. Screenshoot

Die Strecke des Spartacus Run führt jeweils über eine Runde von sechs bis zehn Kilometer. Pro Runde umfasst sie mindestens ein Dutzend Hindernisse. Die Läuferinnen und Läufer sind Konkurrenten, aber auch Partnerinnen und Partner, wenn sie gemeinsam darum kämpfen, die Hindernisse zu überwinden. In den Einzelkategorien Frauen und Männer sind mindestens sechs Kilometer zu absolvieren. Im Teamwettbewerb in Form einer Stafette läuft jedes der drei Teammitglieder eine Runde.

Dienstag, 3. November - 10:37 Uhr

Auffahrunfall im Rosenbergtunnel: Zwei Personen leicht verletzt

(kapo/vre) Am Montag ist es im Rosenbergtunnel der Stadtautobahn in Fahrtrichtung Gossau zu einem Auffahrunfall mit zwei Lastwagen gekommen. Dabei wurde gemäss Mitteilung der Kantonspolizei ein Chaufferu und seine Beifahrerin leicht verletzt. Durch den Zwischenfall kam es vor dem Mittag zu Stau auf der Autobahn (STADT-TICKER, 2.11.2020, 11:05).

In der Fahrerkabine dieses Lastwagens wurden am Montag der 47-jährige Lenker und eine 15-jährige Beifahrerin bei einem Auffahrunfall eingeklemmt. Bild: Kantonspolizei St.Gallen (1.11.2020)

Ein 47-jähriger Mann war am Montag, nach 10 Uhr, mit seinem Lastwagen im Rosenbergtunnel unterwegs. Plötzlich musste vor ihm ein anderer Lastwagen verkehrsbedingt abbremsen. Trotz Vollbremsung des 47-Jährigen kam es zur Auffahrkollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch die Kollision wurde der 47-Jährige sowie seine 15-jährige Beifahrerin in der Fahrerkabine eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite sie. Anschliessend brachte sie die Ambulanz mit leichten Verletzungen ins Spital. Der Sachschaden beträgt rund 35'000 Franken.

Dienstag, 3. November - 10:01 Uhr

Corona am Theater St.Gallen: Tanzvorstellung vom Mittwoch fällt aus

(miz) Auf der Homepage des Theaters St.Gallen steht es unübersehbar: Die Tanzvorstellungen «Zendijwa» vom 31. Oktober und vom 4. November fallen wegen eines Covid-19-Falls im Tanzensemble aus. Auf Nachfrage bestätigt das Theater St.Gallen dies. Welche Auswirkungen das auf das Haus oder die übrigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, gibt das Theater nicht bekannt.

Szenenbild aus dem Tanzstück «Zendijwa». Gregory Batardon

«Ja, wie auf der Webseite gemeldet, ist ein Mitglied der Tanzkompanie positiv auf Corona getestet worden», schreibt der Medienverantwortliche des Theaters, Beda Hanimann. Deshalb habe man gemäss den Richtlinien des BAG Massnahmen getroffen. Die Vorstellung vom vergangenen Samstag musste abgesagt werden, ebenso wird jene von übermorgen Mittwoch nicht stattfinden. Das seien die Auswirkungen, die für die Öffentlichkeit von Relevanz seien, heisst es in der Stellungnahme.

Dienstag, 3. November - 8:49 Uhr

St.Galler Coronasituation: Kanton meldet 285 neue Ansteckungen und drei Todesfälle innert 24 Stunden

(SK/dar) Im Kanton St.Gallen bleibt die Zahl der Neuansteckungen mit dem Coronavirus zwar hoch, am Montag aber doch leicht zurückgegangen. Für die vergangenen 24 Stunden meldet der Kanton im Internet 285 neue laborbestätigte Fälle. Seit dem 12. März wurden damit im St.Gallischen insgesamt 8'413 Coronafälle registriert. Die Zahl der Todesfälle stieg um drei auf insgesamt 76.

Die Zahl der hospitalisierten Covid-19-Patientinnen und -Patienten hat am Montag nochmals einen Sprung nach oben gemacht: Stand Montag, Mitternacht, sind 184 von ihnen hospitalisiert. 24 von ihnen liegen auf einer Intensivstation, vier ohne und 20 mit künstlicher Beatmung. Bis Sonntag, Mitternacht, waren es erst 152 Hospitalisierungen.

Am Dienstagmittag tritt die St.Galler Kantonsregierung zusammen mit Fachleuten vor die Medien. «Tagblatt online» bietet im Internet unter www.tagblatt.ch ab 13.50 Uhr einen Liveticker zur Pressekonferenz im Regierungsgebäude an.

Dienstag, 3 November - 8:48 Uhr

Ohne Höhenangst

Leserbild. Ingrid Zürcher fotografierte bei Abtwil im Wald eine Schnecke, die unbedingt von einem Pilz zurück auf den Boden will.

Montag, 2. November - 16:36 Uhr

Die Coronasituation im Kanton St.Gallen: 152 Covid-19-Patienten im Spital, drei Wahlkreise mit über 1000 Fällen

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen hat am Montagmorgen für die Zeit von Freitag bis Sonntagabend 1'025 neue laborbestätigte Coronafälle gemeldet. Zudem gab's nochmals zehn Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Auch die Zahl der Covid-19-Patientinnen und -Patienten ist weiter gestiegen: Am Sonntag, Mitternacht, waren 152 von ihnen hospitalisiert. Davon lagen 20 auf einer Intensivstation - vier ohne und 16 mit künstlicher Beatmung.

Die Coronafälle der letzten 14 Tage in den acht St.Galler Wahlkreisen hochgerechnet auf 100'000 Einwohner. Stand: 1. November, Mitternacht. Bild: Fachstelle für Statistik Kanton SG

Der Trend bei der Gesamtzahl der laborbestätigten Coronafälle zeigt weiter nach oben. Beim Vergleichswert der Coronafälle der letzten 14 Tage hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner liegen bereits drei St.Galler Wahlkreise über 1000 - nämlich das Toggenburg, das Rheintal und Wil. Dicht dahinter folgen St.Gallen (über 954 Fälle) und Rorschach (knapp 920 Fälle). Das Sarganserland kommt auf über 853, der Wahlkreis See-Gaster auf über 851 und der Wahlkreis Werdenberg auf knapp 689 Fälle.

Die Entwicklung in den acht St.Galler Wahlkreisen in absoluten Zahlen:

Montag, 2. November - 16:16 Uhr

Herbstfarben mitten in der Stadt

Momentaufnahme. Ungewöhnlich farbig präsentiert sich derzeit die St.Galler Poststrasse. Hier fehlte am Sonntagabend nur noch etwas Sonne für einen goldenen Herbst. Bild: Reto Voneschen

(1.11.2020)

Montag, 2. November - 15:50 Uhr

Vater und Sohn gründen die eigene Immobiliengesellschaft

(pd/vre) Vater Peter und Sohn Marc Leuzinger haben dieser Tag mit der Immo-Leu AG ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen. Die Büros des neu gegründeten Familienunternehmens befinden sich an der Langgasse 16 in St.Gallen. Es bietet gemäss Mitteilung Dienstleistungen in allen Immobilien-, Treuhand- und Steuerfragen an.

Marc (links) und Peter Leuzinger, Gründer, Inhaber und Geschäftsleiter der neuen Immo-Leu AG in St.Gallen. Bild: PD

Geführt wird das Unternehmen ebenfalls von Peter und Marc Leuzinger. Für Vater Peter ist es nach über 30 Jahren im Treuhand- und Immobiliengeschäft die Möglichkeit etwas Neues und wieder etwas Eigenes zu beginnen. Für Sohn Marc ist das eigene Unternehmen die Chance, den nächsten Karriereschritt in die Selbständigkeit zu gehen. Als regional verankertes Familienunternehmen wollen sich die Leuzingers auf den Ostschweizer Immobilienmarkt konzentrieren.

Infos zur Immo-Leu AG finden sich im Internet.

Montag, 2. November - 15:37 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: Regierungsrat nimmt am Dienstag an einer Medienorientierung Stellung

(SK/vre) Erneut dominiert das Coronavirus nicht nur die Schlagzeilen, sondern auch die öffentliche Diskussion. Das gilt auch für den Kanton St.Gallen, wo es unter anderem Kritik am angeblich zu zögerlichen Vorgehen des Kantons gegen die zweite Welle der Pandemie gibt.

Medienorientierung der St.Galler Kantonsregierung zur Coronakrise im Pfalzkeller. Morgen Dienstag ist es wieder soweit. Bild: Ralph Ribi

(20.10.2020)

Am Dienstag, 14 Uhr, meldet sich jetzt die Kantonsregierung zu Wort. Ihre Mitglieder sowie Fachleute werden dabei die aktuelle Lage einschätzen, die bisher beschlossenen Massnahmen erläutern und Medienfragen beantworten.

Von der Medienorientierung bietet Tagblatt online unter www.tagblatt.ch einen Liveticker an. Auf der Homepage des Kantons und im kantonalen Facebook-Auftritt wird ein Livestream der Veranstaltung übertragen.

Montag, 2. November - 15:15 Uhr

Antoinette Walther übernimmt bei Abraxas die Leitung der Unternehmungsentwicklung

Antoinette Walther. Bild: PD

(pd/vre) Anfang November hat Antoinette Walther die Leitung der Unternehmensentwicklung bei Abraxas übernommen. In der Funktion steht sie der Geschäftsleitung in stra­te­gischen und organisatorischen Fragen beratend zur Seite. Sie rapportiert direkt an CEO Reto Gutmann. Die Betriebs­öko­nomin kann auf über zwanzig Jahre Erfahrung in der IT- und Dienstleistungsbranche zurück­blicken.

Die Abraxas Informatik AG ist der grösste Anbieter durchgängiger IT-Lösungen für die öffentliche Hand in der Schweiz. Das Unternehmen mit Hauptsitz in St.Gallen beschäftigt rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Sprachregionen. Abraxas vernetzt Schweizer Verwaltungen, Behörden, Unternehmen und die Bevölkerung mit IT-Lösungen und Dienstleistungen.

Montag, 2. November - 15:05 Uhr

Acht Frauen machen Corona-Zwangspause: Theatergruppe Scaena

(pd/vre) Auch die St.Galler Theatergruppe Scaena ist von der Verschärfung der Anti-Corona-Regeln durch den Bund betroffen: Alle Vorstellungen der Kriminalkomödie «Acht Frauen» zwischen dem 6. und 18. November im Tröckneturm sind gemäss Mitteilung abgesagt. Das Coronvavirus trifft Scaena damit bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr: Schon wegen des Lockdowns von Mitte März hatten die Vorstellungen von «Acht Frauen» verschoben werden müssen.

Szenenbild aus «Acht Frauen». Die Theatergruppe Scaena wollte das Stück im November im St.Galler Tröckneturm spielen. Corona macht ihr ein Strich durch die Rechnung. Bild: PD

Corona diktiere das Kulturleben und erfordere viel Geduld und Flexibilität, heisst es in einer Scaena-Mitteilung: Auch als privater Kulturverein werde man von den Einschränkungen mit voller Wucht getroffen. Sehr erfreulich seien aber die vielen Ermutigungen und Solidaritätsbezeugungen seitens des Publikums und von Partnern. Das sei ein Grund dafür, dass man als Produktionsgemeinschaft, die Neues, Unbekanntes oder Vergessenes auf die Bühne bringen wolle, mit Zuversicht in die Zukunft schauen könne.

Und Überlegungen zur Zukunft machen sich die Scaena-Verantwortlichen denn auch schon: Wenn sich die allgemeine Situation im nächsten Jahr soweit beruhigt hat, dass man einigermassen verlässlich planen kann, will die Theatertruppe nochmals versuchen, «Acht Frauen» auf die Bühne bringen. Informationen zu Scaena und zum Stück gibt's im Internet.

Montag, 2. November - 14:20 Uhr

Das Konsulat ist verschwunden: Jetzt entsteht an der Frongartenstrasse 9 ein neues Bürohaus für die Medisuisse

(vre/sab) Das ehemalige italienische Konsulat im Bleicheli ist verschwunden. Das Gebäude, das während der vergangenen drei Jahre unter anderem von «Saiten» und «Nextex» als Kulturkonsulat zwischengenutzt wurde, ist in den vergangenen Wochen abgebrochen worden. Aus der Grube an seinem Standort an der Frongartenstrasse 9 soll in den nächsten Monaten ein Bürohaus in die Höhe wachsen.

Die Liegenschaft gehört heute der Medisuisse, der AHV-Ausgleichskasse von über 22'000 Ärzten, Zahnärzten, Tierärzten und Chriropraktikern in der Schweiz. 2014 hatte das italienische Konsulat den Betrieb eingestellt. Zwei Jahre später kaufte Medisuisse das 1875 gebaute Haus. An seiner Stelle soll ein sechsgeschossiges Gebäude errichtet werden, das künftig als Geschäftssitz von Medisuisse dienen soll.

Montag, 2. November - 12:44 Uhr

Der Circus Knie im Jahr der Coronapandemie: «Im Zug mit» Fredy Knie junior

(pd/vre) Der Circus Knie hat ein wildes Jahr hinter sich: Im März konnte er seine traditionelle Tournee durch die Schweiz wegen des Corona-Lockdown nicht starten. Erst im September nahm er in Bern eine verkürzte Tournee in Angriff, die bis Ende Dezember hätte dauern sollen. Hätte, weil der Schweizer Nationalzirkus diese Tournee vergangene Woche wegen der zweiten Coronawelle ebenfalls abbrechen musste: Die verschärften Regeln gegen die Pandemie liessen ihm keine Wahl.

Fredy Knie junior und einige seiner Pferde. Bild: PD/Nicole Boekhaus (19.3.2019)

Wie fühlt man sich als Zirkusdirektor, dem das Zelt zweimal im Jahr zugemacht wird und der mit dem finanziell schlechtesten Jahr der Knie-Geschichte überhaupt rechnen muss? Am Dienstag gibt Fredy Knie junior dazu auf TVO Auskunft. Er sitzt zusammen mit Natascha Verardo «Im Zug». Die Erstausstrahlung der Sendung findet am Dienstag, 18.30 Uhr, statt, dann wird sie stündlich wiederholt. Ebenfalls rein schauen kann man im Internetauftritt des Ostschweizer Regionalfernsehens.

Montag, 2. November - 11:50 Uhr

Bauarbeiten an der St.Jakob-Strasse zwischen Platztor und Magniberg: Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen

(sk/vre) In der Nacht von heute Montag auf morgen Dienstag werden in St.Gallen an der St.Jakob-Strasse dringende Unterhaltsarbeiten ausgeführt. Dadurch ist gemäss Mitteilung der Stadt mit Behinderungen im Strassenverkehr zu rechnen. Die Bauarbeiten zwischen dem Platztor und dem Magniberg starten heute Montag, 19 Uhr, und dauern bis Dienstag, etwa 4.30 Uhr.

Hier wird in der kommenden Nacht gebaut: Blick vom Magniberg in Richtung Platztor. Bild: PD

Auf der ganzen Länge des Strassenabschnitts, der instand gestellt wird, ist mit Behinderungen zu rechnen. Die VBSG-Linien 3 und 6 (Heiligkreuz) sowie 4 (Wittenbach), aber auch die Postautolinie 200 (Arbon) verkehren trotz baubedingter Erschwernisse fahrplanmässig. Die beauftragte Unternehmung und das städtische Tiefbauamt setzten alles daran, die Arbeiten speditiv und mit möglichst wenig Störungen abzuwickeln, heisst es in der Mitteilung vom Montagmittag.

Montag, 2. November - 11:23 Uhr

Wahlkampf ums St.Galler Stadtpräsidium: SP will 1000 Fahnen «Forza Maria Pappa» privat aushängen lassen

(pd/vre) Die SP der Stadt St.Gallen ist an einer Mitgliederversammlung am vergangenen Donnerstag in den zweiten Wahlgang ums Stadtpräsidium eingestiegen. In dieser Ausmarchung tritt Maria Pappa (SP) am 29. November gegen Mathias Gabathuler (FDP) an. Im zweiten Wahlgang werde die SP auf kommerzielle Plakataushänge verzichten, erklärte am Donnerstagabend Stadtparteipräsident Peter Olibet. Dafür will sie 1000 Fahnen mit dem Schriftzug «Forza Maria Pappa» von Privaten an Hausfassaden, Balkone und Gartenzäune in der Stadt hängen lassen.

1000 solcher Fahnen will die SP-Stadtpartei im Rahmen des Wahlkampfs ums Stadtpräsidium vor dem 29. November an Fassaden, auf Balkonen, in Fenstern und an Gartenzäunen in St.Gallen aushängen lassen. Bild: PD

«Gemeinsam mit den Menschen», sei das Motto des Wahlkampfs von Maria Pappa, sagte Peter Olibet dazu: «Und das soll sich jetzt auch in ihrer Wahlkampagne widerspiegeln.» Und natürlich hat diese Art Wahlkampf auch einen positiven Effekt für die Parteikasse. Das hat am Donnerstag niemand gesagt, das darf man aber annehmen… Die SP-Versammlung fand übrigens aufgrund der Verschärfung der Coronapandemie nicht wie üblich in einem Saal, sondern wie schon beim ersten Lockdown vom Frühling online statt.

Montag, 2. November - 11:05 Uhr

Auffahrunfall zweier Lieferwagen im Rosenbergtunnel

(dar) Zwei Lieferwagen sind am Montag, 10.10 Uhr, im Rosenbergtunnel aif der St.Galler Stadtautobahn verunfallt. «Es handelt sich um eine Auffahrkollision», sagt Pascal Häderli, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, auf Anfrage. Zwei Personen seien dabei eher leicht verletzt worden und wurden an der Unfallstelle betreut.

Im Rosenbergtunnel ist am Montagvormittag nach einer Auffahrkollision zu einem Stau gekommen. Bild: Daniel Wirth

Durch den Unfall kam es zu Stau: Der Rosenbergtunnel musste kurzzeitig gesperrt werden, wie die Kapo mitteilt. «In der Zwischenzeit konnte die Überholspur wieder freigegeben werden – der Stau sollte sich jetzt rasch auflösen», sagt Häderli gegen 11 Uhr.

Montag, 2. November - 10:55 Uhr

Fünf Einsprachen gegen den Neubau auf dem Wiesli im Museumsquartier

(mha/vre) Gegen das von der St.Galler Pensionskasse an der Hadwigstrasse geplanten Mehrfamilienhaus sind innerhalb der öffentlichen Auflagefrist fünf Einsprachen bei der Stadt St.Gallen eingegangen. Das bestätigt Ivan Furlan, Chef des Amtes für Baubewilligungen, auf Nachfrage.

Die Wiese zwischen den Häusern im Museumsquartier soll teilweise mit einem neuen Wohnhaus bebaut werden. Bild: Benjamin Manser (10.8.2020)

Beim Neubau handelt es sich um jenes Projekt, das aufs Wiesli, den Treffpunkt des Museumsquartiers zu stehen kommen soll. Es wird deshalb von einer Gruppe aus dem Quartier mit einer Auszonungsinitiative bekämpft wird. Diese ist kürzlich zustande gekommen. Derzeit bereitet die Stadt die Vorlage für die Behandlung des Geschäfts im Stadtparlament vor.

Montag, 2. November - 9:30 Uhr

St.Galler Coronasituation: Kanton meldet fürs Wochenende 1'025 neue Ansteckungen und zehn Todesfälle

(SK/chs) Im Kanton St.Gallen bleibt die Zahl der Neuansteckungen mit dem Coronavirus hoch. Fürs Wochenende meldet der Kanton im Internet 1025 neue laborbestätigte Fälle. Seit dem 12. März wurden damit im St.Gallischen insgesamt 8'128 Coronafälle registriert. Die Zahl der Todesfälle stieg gemäss Aktualisierung der Zahlen am Montagmorgen nochmals um zehn auf insgesamt 73.

Montag, 2. November - 9:19 Uhr

SP sagt zweimal Ja für den 29. November: Einstimmig fürs neue Schulhaus Riethüsli und die Modernisierung des KHK

(pd/vre) Die SP der Stadt St.Gallen hat an einer Mitgliederversammlung zwei Ja-Parole zu den städtischen Vorlagen vom 29. November beschlossen. Die Mitglieder stellten sich einstimmig hinter den Neubau des Schulhauses Riethüsli und die Erneuerung der Rauchgasreinigungsanlage des Kehrichtheizkraftwerks (KHK).

Die heutige Schulanlage im Riethüsli aus der Vogelperspektive. Bild: Urs Bucher

(25.9.2019)

Aufgrund der verschärften Anti-Corona-Regeln wurde die Versammung der SP-Stadtpartei online und nicht wie geplant im Riethüsli durchgeführt. Dieses Quartier warte seit längerem auf ein neues Schulhaus, heisst es in einer Mitteilung der Partei. Der Neubau sei nicht einfach nur ein Ersatz. Er verbinde heute verstreuten Bauten in einem Gebäude mit flexibler Nutzung und biete mit Aula, Turnhalle und Bibliothek dem Quartier einen Mehrwert, begründete Baudirektorin Maria Pappa das Projekt.

Ebenfalls unbestritten war bei der Basis der SP-Stadtpartei die zweite städtische Vorlage vom 29. November: Sie sieht die Erneuerung der Rauchgasreinigungsanlage des Kehrichtheizkraftwerks vor. Die bestehende Anlage sei am Ende der Lebensdauer angelangt, weshalb ein Ersatz notwendig werde, sagte Stadtrat Peter Jans an der Online-Mitgliederversammlung mit rund 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Montag, 2. November - 9:09 Uhr

Junge Grünliberale stimmen in Kritik ein: Appell an St.Galler Regierung zum gemeinsamen Kampf gegen Corona

(pd/vre) In den vergangenen zwei Wochen haben Aussagen des St.Galler Regierungspräsidenten und Gesundheitsdirektors Bruno Damann politischen Wirbel ausgelöst. Nachdem er in einem Text im «St.Galler Tagblatt» vom Samstag zitiert wurde, dass erst die Geschichte werde zeigen können, ob das Coronavirus mehr als eine schwere Grippe sei, stimmten am Sonntag Grüne und Juso in den Chor der Kritiker ein. Letztere forderten Damann sogar zum Rücktritt auf.

Der St.Galler Regierungspräsident und Gesundheitsdirektor Bruno Damann wird von Parteien von links der Mitte heftig für Aussagen in Zusammenhang mit der Coronabekämpfung kritisiert. Bild: Ralph Ribi

(20.10.2020)

Am Sonntagabend veröffentlichen auch noch die Jungen Grünliberalen einen offen Brief an Bruno Dammann. Darin ziehen sie angesichts steigender Corona-Fallzahlen und zunehmender Hospitalisationen von Covid-19-Patienten «stark in Zweifel», dass die St.Galler Kantonsregierung diesen Sommer ihre Verantwortung in der Pandemiebekämpfung «in genügender Art und Weise» wahrgenommen hat.

Statt mit konsequentem Handeln der zweiten Welle der Pandemie Einhalt zu gebieten, sei abgewartet und beschwichtigt worden, kritisieren die Jungen Grünliberalen. Anfangs sei die Kommunikation des Regierungsrats «inexistent und später sehr vage gewesen». Vor dem Hintergrund sei es irritierende gewesen, dass Bruno Damann die seitens des Bundesrates neu verordneten Massnahmen öffentlich kritisiert habe:

«Es zeugt von schlechtem Stil, sich als Gesundheitschef unseres Kantons zuerst der Verantwortung zu entziehen und dann den Bundesrat für das Ergreifen von neuen Massnahmen zu kritisieren.»

Im offenen Brief verlangen die Jungen Grünliberalen jetzt konkrete Massnahmen gegen die Pandemie. Dazu zählen klare Kommunikation gegenüber der Bevölkerung, Kooperation mit dem Bundesrat, unbürokratische Hilfe für Corona-Härtefälle, Fernunterricht auf der Sekundarstufe II sowie verstärkten Schutz und bessere Arbeitsbedingungen fürs Gesundheitspersonal.

Montag, 2. November - 8:43 Uhr

Auch die Frauen des FC St.Gallen-Staad verlieren gegen Basel

(pd/vre) Die Begegnung der Männer des FC St.Gallen gegen den Erzrivalen aus Basel ging am Sonntag im Kybunpark mit 1:3 verloren. Schon am Samstag waren auch die Fussballerinnen des FC St.Gallen-Staad gegen die Frauen des FC Basel angetreten - und hatten eine Heimniederlage kassiert. Das Resultat in der Women's Super League fiel allerdings mit 1:2 knapper aus, als jenes in der Super League der Männer.

Der FC St.Gallen-Staad blieb nach drei Spielen ohne Niederlage am Samstagnachmittag wieder einmal ohne Punkte. Gespielt wurde am Samstag im Espenmoos unter Ausschluss der Öffentlichkeit. In der ersten Halbzeit hatten beide Teams keine zwingenden Möglichkeiten und so ging es mit einem torlosen Remis in die Pause.

Am Samstag setzten sich die Frauen des FC Basel im Espenmoos gegen den FC St.Gallen-Staad durch. Bild: Podo Gessner

(31.10.2020)

Im zweiten Durchgang dauerte es nicht lange und FC St.Gallen-Staad-Torhüterin Fabienne Oertle musste sich Camille Surdez geschlagen geben, die den ersten Treffer für für die Gäste vom Rheinknie erzielte. Rund zwanzig Minuten später überlistete Ardita Iseni mit einem raffinierten Heber die Basler Torhüterin zum Ausgleich. Danach kamen St.Gallen zu einer Topchance, der Ball fand den Weg aber nicht ins gegnerische Gehäuse.

Kurz danach fiel der neuerliche Führungstreffer der Baslerinnen. Die Elf von Marco Zwyssig brachte den Ball nicht aus der Gefahrenzone und Imane Saoud traf per Weitschuss. Zehn Minuten vor Ende vergaben die Kickerinnen aus Basel die Vorentscheidung, als sie vom Elfmeterpunkt aus scheiterten. Die St.Gallerinnen hatten nach dem Ausgleich etwas zu wenig energisch nach der Führung gesucht, die Gäste aus Basel hatten die Punkte schliesslich aber auch «nicht gestohlen», schreibt Markus Schildknecht in seinem Matchbericht.

Sonntag, 1. November - 10:25 Uhr

Maskierter Mann mit Messer raubt Avec-Shop in Goldach aus

(kapo/dar) Am Samstagabend ist der Avec-Shop am Bahnhofplatz in Goldach von einem unbekannten Mann überfallen worden, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Der mit einem Messer bewaffnete Täter raubte einen noch unbekannten Geldbetrag. Die beiden Verkäuferinnen wurden nicht verletzt.

Der maskiert Mann war mit einem Messer bewaffnet. Symbolbild: Kantonspolizei St.Gallen.

Der unbekannte, schätzungsweise 25-jährige maskierter Mann betrat kurz vor 21:20 Uhr den Shop. Er war mit einem Messer bewaffnet. Von einer Verkäuferin forderte er die Herausgabe des Geldes. Dieser Forderung kann sie nach. Er verstaute das Geld in seinen Kleidern und flüchtete mit einem Velo in unbekannte Richtung. Eine sofort ausgelöste Fahndung nach dem Räuber blieb bis anhin erfolglos.

Sonntag, 1. November - 9:48 Uhr

83-Jähriger wird vom eigenen Auto überrollt

(kapo/dar) Am Samstagabend ist ein 83-jähriger Mann in Bernhardzell von seinem eigenen rückwärtsrollenden Auto verletzt worden. Er musste mit unbestimmten Verletzungen von der Rettung ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt

Der Unfall ereignete sich am Samstagabend in Bernhardzell. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Der 83-Jährige parkierte sein Auto kurz vor 19 Uhr auf einem Kiesplatz und stieg aus. Als er sich hinter diesem befand, bemerkte er, dass sein Auto langsam auf dem leicht abfallenden Vorplatz zurückrollte. Er versuchte dieses mit Körperkraft aufzuhalten. Dabei wurde er durch einen weiteren Mann unterstützt. Nachdem das Auto einige Meter rückwärts rollte, fiel der 83 Jährige aus unbekannten Gründen rücklings zu Boden.

Dabei überfuhr das herrenlose Auto den am Boden liegenden Mann, zwischen dem rechten und linken hinteren Rad, ohne ihn zu überrollen. Als sich der Mann unter dem Autos befand, kam dieses aufgrund der entstandenen Reibung sowie des ebeneren Geländes zum Stillstand. Auskunftspersonen sicherten das Auto und hoben es an. So gelang es ihnen den Verunfallten hervorzuziehen und zu betreuen bis die Rettung eintraf.