11:22 Uhr Samstag, 9. April

Handballerinnen des LC Brühl zurück auf der Siegerstrasse: Heute Samstag müssen sie zu Hause gegen die Leaderinnen aus Zug nachlegen

Der LC Brühl Handball ist in der obersten Liga des Schweizer Frauenhandball, der Premium League 1 (SPL1), auf die Siegerstrasse zurückgekehrt. Im Nachholspiel bei Yellow Winterthur setzten sich die St.Gallerinnen am Donnerstagabend mit 33:27 (17:11) durch. Sie wahrten so fünf Spiele vor Ende der Finalrunde ihre Chance auf den Einzug ins Playoff-Final.

Gegen Yellow Winterthur setzten sich die Handballerinnen des LC Brühl am Donnerstag in einem Nachtragsspiel mit 33:27 durch. Bild: Balthasar Dörig (7.4.2022)

In den letzten Runden vor dem Spiel vom Donnerstag hatten die Brühler Handballerinnen mit einer Niederlagenserie zu kämpfen. Mit einem Sieg gegen Yellow Winterthur konnten sie Anschluss an den zweiten Tabellenrang halten. Das ist wichtig, weil es nur die ersten beiden der vier Teams der Finalrunde ins Playoff-Final schaffen.

Am Donnerstag haben die St.Gallerinnen ihre Aufgabe gut gemeistert. Um im Rennen um den Meisterschaftstitel zu bleiben, müssen sie aber gemäss Vorschau von Matthias Schlageter am Samstag nachlegen. Weniger als 48 Stunden nach dem Sieg gegen Yellow Winterthur stehen sie heute Samstag, 17.30 Uhr, in der Sporthalle Kreuzbleiche gegen die Tabellenführerinnen des LK Zug auf dem Spielfeld. (pd/vre)