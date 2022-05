09:48 Uhr montag, 30. mai

Ausstellung in der Bibliothek in der Hauptpost: Einblick in die Sammlungen der legendären Erker-Galerie

Die St.Galler Erker-Galerie ist legendär. Ihre Gründer Franz Larese (1927-2000) und Jürg Janett (1927-2016) brachten während Jahrzehnten weltweit renommierte Künstlerinnen und Künstler nach St.Gallen. 1958 übernahmen Larese und Janett die St.Galler Galerie «Im Erker». 1963 vervollständigten die beiden ihr Unternehmen mit einer Lithografie-Werkstatt, der Erker-Presse, und ein Jahr später mit dem Erker-Verlag, der auf den Bodensee-Verlag von Franz Larese zurückging.

Die St.Galler Kantonsbibliothek gibt vom 3. Juni bis 2. Juli in der Ausstellung «Partnerschaft Literatur und Kunst» in der Hauptpost einen Einblick in die Sammlungen von Larese und Janett. Zwischen 2003 und 2016 erhielt die Kantonsbibliothek mehrere wertvolle Schenkungen aus dem Erker-Nachlass. Die Kunstbibliothek der Erker-Galerie und die Privatbibliothek der beiden Erker-Gründer dokumentieren die Geschichte dieser einzigartigen St.Galler Kunst- und Kulturinstitution.

Die Erker-Galerie war jahrzehntelang im Haus «Zur Wahrheit» am Gallusplatz untergebracht. Bild: Benjamin Manser (24.8.2016)

Die Liste jener, die in der Erker-Galerie ausstellten, liest sich wie ein «Who’s who» der modernen Kunst. Zu den illustren Namen gehören etwa Anna-Eva Bergman, Max Bill, Otto Dix, Hans Hartung, Serge Poliakoff, Antoni Tàpies oder Günther Uecker. Zu den Künstlerinnen und Künstlern gesellten sich Schriftsteller und Philosophen, beispielsweise Friedrich Dürrenmatt, Martin Heidegger und Eugène Ionesco.

Die Erker-Ausstellung «Partnerschaft Literatur und Kunst» ist gemäss Mitteilung eine weitere im Format «Fenster zur Vadiana». Unter diesem Namen präsentiert die Kantonsbibliothek inmitten der Bücherregale in der Hauptpost an der Gutenbergstrasse 2 in St.Gallen regelmässig kleine Ausstellungen mit Dokumenten und Objekten aus ihren nicht frei zugänglichen Spezialbeständen. Geöffnet ist die Erker-Ausstellung vom 3. Juni bis 2. Juli, jeweils von Montag bis Freitag, 8 bis 19 Uhr, sowie an Samstag, 8 bis 17 Uhr. (pd/vre)