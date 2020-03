ST.GALLER STADT-TICKER: Jassen für die Kriegsflüchtlinge in Rojava +++ Nicht nur grosse Anlässe werden abgesagt +++ Porträts der heimlichen Nachbarn

Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Stadt St.Gallen: In unserem Stadt-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. Aktualisiert

Feedback: stadtredaktion@tagblatt.ch

Freitag, 6. März - 8:45 Uhr

Rojinegro-Solidaritätsjassen in der Militärkantine: Spielend Geld sammeln für die Flüchtlinge in Nordsyrien

(pd/vre) Was einst in linken und autonomen Kreisen entstanden ist, das Rojinegro-Solidaritätsjassen, ist heute breit abgestützt. In diesem Jahr findet der Anlass, der jeweils bis zu 150 Jasserinnen und Jasser anzieht, am Samstag, 21. März, ab 13 Uhr, statt. Eine Anmeldung dafür ist gemäss Mitteilung nicht erforderlich, alle Jassenden sind willkommen. Allerdings: Der Platz in der Militärkantine auf der Kreuzbleiche ist beschränkt.

Am Rojinegro-Solidaritätsjassen spielt man jede Runde mit einer neuen zugelosten Partnerin oder Partner. Bild: Reto Voneschen (23.3.2019)

2020 wird in St.Gallen nicht wie üblich für Hilfsprojekte in Südamerika gesammelt. Diesmal kommen die erspielten Einnahmen - es sind jeweils um die 10'000 Franken - der medizinischen Nothilfe für Flüchtlinge in Rojava, also im kurdischen Kriegsgebiet in Nordsyrien, zu Gute. Unterstützt werden Projekte des kurdischen Roten Halbmonds, von Heyva Sor a Kurd und Medico international Schweiz.

Das Rojingro-Solidaritätsjassen gibt es in St.Gallen seit 1989. Es war damals ein so grosser Erfolg, dass es zwei Jahre später in Zürich kopiert wurde. In der Ostschweiz wird damit seit 31 Jahren für einen guten Zweck gejasst. Der Anlass ist ein Turnier für alle, wo es vorkommt, dass eine Enkelin mit einer Grossmutter am selben Tisch spielt oder ein Anfänger mit einem Routinier spielt.

Gespielt wird ein Schieber mit zugeloster Partnerin, zugelostem Partner. Jede Runde besteht aus acht Spielen. Die drei besten Runden ergeben dann das Endresultat für die Rangierung jeder Spielerin, jedes Spielers. Für alle gibt es auch einen Preis. Gejasst wird ohne Weis, aber neben dem Trumpf auch mit Obenabe oder Unenufe.



Donnerstag, 5. März - 20:45 Uhr

Nicht nur grosse Anlässe werden wegen des Corona-Virus abgesagt: Betroffen ist auch die Führung des Quartiervereins

(vre) Nicht nur Anlässe mit 150 und mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden derzeit in Stadt und Region St.Gallen wegen des Corona-Virus abgesagt. Es trifft auch kleine Veranstaltungen. So ist etwa die Führung des Quartiervereins Rosenberg vom 20. März beim Bundesverwaltungsgericht abgesagt.

Der Kinobetreiber Kitag macht bereits auf seinem Internetauftritt auf die Vorgaben von Bund und Kanton für den Besuch von Veranstaltungen aufmerksam. Screenshot: Kitag AG

Dies ist wie bei anderen Institutionen auch eine präventive Massnahme: Wer will in Zeiten erhöhten Ansteckungsrisikos schon eine grösserer Gruppe Gäste, die problemlos auch später im Jahr vorbeischauen kann, in seinen Büros. Der Quartierverein Rosenberg holt den Besuch beim grossen Nachbarn nach, sobald sich die Corona-Situation entspannt hat und eine Besichtigung wieder möglich ist.

In Stadt und Region sind auch Suppentage sowie Seniorenanlässe und Hauptversammlungen von Absagen oder Verschiebungen betroffen. Dies ebenfalls als präventive Massnahmen: Wer sich mit anderen am gleichen Buffet bedient und in beengten Verhältnissen zusammen isst oder beisammen ist, hat ein grösseres Ansteckungsrisiko. Seniorinnen und Senioren wiederum gehören beim Corona-Virus zu den Risikogruppen. Sie will der eine oder andere Organisator schützen.

Ein Blick in den vorbildlich nachgeführten Veranstaltungskalender des Quartiervereins Riethüsli mit Anlässen vom Donnerstag bis Sonntag, die stattfinden und abgesagt sind. Screenshot: QV Riethüsli

Allgemein empfiehlt sich aufgrund dieser Entwicklung, sich vor dem Besuch einer Veranstaltung zu vergewissern, dass sie tatsächlich stattfindet. Die Internetauftritte der meisten Veranstalter hilft dabei am einfachsten weiter.

Donnerstag, 5. März - 19:20 Uhr

Porträts der heimlichen Nachbarn: Die Aktion Stadtwildtiere zeigt im Naturmuseum Bilder eines Fotowettbewerbs

(vre) Die St.Galler Gewinner des Fotowettbewerbs der Aktion Stadtwildtiere vom vergangenen Jahr stehen fest: Den Jurypreis gewinnt Robert Gasser mit dem Bild eines Dachses, dem er am hellheiteren Tag auf einer Terrasse begegnet ist. Der Publikumspreis geht an Franz Blöchlinger für zwei spielenden Rehe auf einem Spielplatz an der Lehnstrasse.

Der Jurypreis des Stadtwildtiere-Fotowettbewerbs ging an Robert Gasser für den Dachs auf der Einfamilienhaus-Terrasse. Bild: Stadtwildtiere.ch

Am Mittwochabend übergab Stadträtin Maria Pappa den Gewinnern im Naturmuseum St.Gallen ihre Preise – eine Führung mit dem Wildhüter sowie einen Feldstecher samt Gutschein eines Fotogeschäfts. Gleichzeitig wurde eine kleine Ausstellung mit den beiden Sieger- und zwei Dutzend weiteren Bildern eröffnet. Für den Wettbewerb waren vom 1. Januar bis 30. September 2019 insgesamt 170 Beiträge eingegangen.

Den Publikumspreis des Stadtwildtiere-Fotowettbewerbs gewann Franz Blöchlinger mit den beiden spielenden Rehen. Bild: Stadtwildtiere.ch

Wer’s nicht weiss, dem wird beim Betrachten der teilweise erstaunlichen Fotomotive in der Ausstellung zum Fotowettbewerb sich bewusst, wie vielfältig das wilde Tierleben im St.Galler Siedlungsgebiet ist. Da viele der wilden Nachbarn – wie Fuchs, Dachs, Marder oder Eule – dämmerungs- oder nachtaktiv sind, bekommen sie die meisten Städterinnen und Städter aber nie oder nur selten zu Gesicht.

Vor der Eröffnung der Ausstellung und der Preisübergabe informierten die Verantwortlichen der Aktion Stadtwildtiere über ihr Programm in diesem Jahr. Diesmal steht ein putziger Kletterer und Nager im Zentrum: das Eichhörnchen. Gesucht sind ab sofort Sichtungen der Tiere, die im Internetauftritt von Stadtwildtiere eingetragen werden können. Für den Sommer sind dann Untersuchungen ihrer Lebensräume geplant.

Donnerstag, 5. März - 17:57 Uhr

Ohne Papier und ohne Papiere: Medienprojekt stellt sich vor

Mans Cali liest aus seinen «Ideal News». Bild: PD

Im Solihaus an der Fidesstrasse 1 stellt sich am Freitag, 19.30 Uhr, die «Papierlosenzeitung» vor. Dabei handelt es sich um ein Medienprojekt aus Zürich. Personen mit und ohne Pass arbeiten zusammen, und zwar mit dem Ziel, Gegenöffentlichkeit herzustellen zur gängigen Berichterstattung über Migrantinnen und Migranten.

«Viele, die in der Papierlosenzeitung schreiben, erleben die Auswirkungen der repressiven Asylpolitik täglich am eigenen Leib», schreiben die Verantwortlichen des Solihauses in einer Mitteilung. «Die Betroffenen wollen sich nicht auf die Rolle des Opfers beschränken, sondern das Wort ergreifen.» Im Anschluss an die Präsentation liest Mans Cali aus seiner Kolumne «Ideal News». Darin ändert Cali Nachrichten zu Meldungen aus einer besseren Welt ab.

Donnerstag, 5. März - 16:59 Uhr

Konzert im St.Galler Notenpunkt: Klassik mit Violine und Gitarre

(pd/vre) Am Samstag, 17 Uhr, findet im Notenpunkt an der Spisergasse 43 in St.Gallen ein ungewöhnliches klassisches Konzert mit Julius Aria Sahbai und Denis Omerovic statt. Auf dem Programm steht Klassik mit Violine und Gitarre. Im Zentrum steht die Klaviersonate Nummer 11 A-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart. Weiter zu hören ist der erste Satz der Arpeggione-Sonate von Franz Schubert. Im dritten Teil des Konzerts gibt's Werke des berühmten Geigenvirtuosen und Gitarristen Niccolò Paganini.

Julius Aria Sahbai und Denis Omerovic spielen am Samstag im Notenpunkt. Bild: PD

Sahbai (Violine) hat einen Lehrauftrag an den Kantonsschulen in Wil und Heerbrugg, Omerovic (Gitarre) unterrichtet auch in Heerbrugg. Sahbai, aufgewachsen in St.Gallen und Las Vegas, studierte in Basel, Wien, Zürich und New York. Solistisch trat der junge Künstler mit Orchestern aus dem In- und Ausland auf. Omerovic stammt aus Sarajevo und studierte in Genf, Köln und München. Er spielt auf internationalen Festivals, arbeitet mit bekannten Schauspielern und wirkt bei Radio- und TV-Produktionen mit.

Donnerstag, 5. März - 16:36 Uhr

Wegen des Corona-Virus: Auswärtsspiel des SC Brühl in Rapperswil-Jona ist verschoben

(pd/vre) Auch an diesem Wochenende wird die erste Mannschaft des SC Brühl kein Spiel haben: Sie hätte am Sonntag in Rapperswil-Jona spielen sollen. Das Komitee «Erste Liga» hat alle Spiele der Promotion League und der ersten Liga vom Wochenende abgesagt. Dies mit der Begründung, dass nicht gewährleistet sei, dass sonst in den Kantonen überall gleich über die Durchführung von Spielen entschieden worden wäre.

Impression des Spiels des SC Brühl gegen Rapperswil vom 25. August 2019. Bild: SC Brühl

Mit unterschiedlicher Handhabung durch die Kantone wäre «kein fairer Wettbewerb für alle garantiert», schreibt das Komitee: «Wir wollen keine Wettbewerbsverzerrung durch eine ungleiche Zahl von Spielen und unterschiedlicher Belastung der Vereine durch Nachtragsspiele unter der Woche.» Ob am 14. und 15. März gespielt wird, will die Liga bis Montag entscheiden. Spiele im Breitensport dürfen vorerst stattfinden.

Donnerstag, 5. März - 15:40 Uhr

Cupfinal mit Brühler Handballfrauen verschoben

(dg) Wegen des Corona-Virus sind die Schweizer Cupfinals (Männer und Frauen) im Handball verschoben worden. Sie hätten am 15. März in Gümligen stattfinden sollen. Von der Absage betroffen ist auch das NLB-Frauenteam des LC Brühl, das sich überraschend für das Endspiel qualifiziert hat. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Donnerstag, 5. März - 15:28 Uhr

Am 3. Mai gastiert das Mega-Picknicktuch in Degersheim: Dafür werden noch 150 Auslegerinnen und Ausleger gesucht

(pd/vre) Auch 2020 lädt die Regio Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee zur Auslegung des immer noch wachsenden Riesen-Picknicktuchs der St.Galler Konzeptkünstler Frank und Patrik Riklin ein. Das Bignik findet zum sechsten Mal, und zwar am Sonntag, 3. Mai, im Oberdorf in Degersheim statt.

Im Juni 2019 wurde das Mega-Picknicktuch der Riklin-Zwillinge in Trogen ausgelegt. Bild: Luca Schmid/PD (23.6.2019)

Ausgelegt werden sollen dabei 2700 Tuchmodule. Dafür wird erstmals auch eine Kantonsstrasse gesperrt. Für die Aktion werden gemäss Mitteilung wieder 150 Tuchlegerinnen und Tuchleger gesucht. Interessierte können sich im Internet oder unter 076'457'12'41 melden.

Donnerstag, 5. März - 14:50 Uhr

Kirchturm Grossacker: Wo sind bloss die Uhrzeiger geblieben?

(vre) Die Glocken im Turm der Kirche Grossacker in St.Fiden haben erstmals am 6. Dezember 1959 geläutet. Am Donnerstagmorgen hat der gleiche Turm einen aufmerksamen Leser von «Tagblatt online» verblüfft: Er stellte nämlich fest, dass die Zeiger der Turmuhr verschwunden sind. Das Gerüst, das am Turm hochgezogen wird, deute zwar auf Bauarbeiten hin, ob die Redaktion etwas Genaueres wisse, fragt er.

An der Turmuhr im Grossacker fehlen derzeit die Zeiger. Bild: Michael Genova

Tatsächlich sind die Zeiger in Zusammenhang mit der Sanierung der Kirche Grossacker entfernt worden. Da für die Bauarbeiten sowieso ein Gerüst aufgebaut werden müsse, frische man in diesem Zusammenhang auch gleich die Turmuhr auf, heisst es dazu bei der evangelisch-reformierten Kirche Tablat-St.Gallen.

Aufgrund der Bauarbeiten, die seit Anfang Jahr im Gang sind, finden in der Kirche Grossacker noch bis Ende Juli keine Veranstaltungen statt. Die Gottesdienste beispielsweise werden bis zur Inbetriebnahme des aufgefrischten eigenen Gotteshauses in der Partnerkirche Stephanshorn durchgeführt.

Donnerstag, 5. März - 13:15 Uhr

Auffahrunfall vor Lichtsignal: Zwei Personen leicht verletzt

(stapo/vre) Zu einer heftigen Auffahrkollision ist es am Mittwoch auf der Appenzeller Strasse in Winkeln gekommen. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Zudem entstand gemäss Mitteilung der Stadtpolizei hoher Sachschaden.

Die Unfallstelle auf der Verzweigung Appenzeller- und Biderstrasse. Bild: Stadtpolizei St.Gallen

(4.3.2020)

Am Mittwoch, kurz vor 10.30 Uhr, fuhren zwei Fahrzeuge auf der Appenzeller Strasse in Richtung Herisau. Am Lichtsignal bei der Verzweigung mit der Biderstrasse hielten sie an. Der Fahrer eines folgenden Lieferwagens bemerkte das offenbar zu spät und fuhr auf das hintere der beiden stehenden Autos auf. Dieses drehte sich um 90 Grad, kollidierte nochmals mit dem Lieferwagen und dann auch noch mit dem ersten stehenden Fahrzeug.

Vorderansicht des arg demolierten Lieferwagens. Bild: Stadtpolizei St.Gallen

Weshalb es zur Auffahrkollision kam, ist derzeit noch nicht geklärt. Zwei Personen erlitten beim Unfall leichte Verletzungen, eine davon musste hospitalisiert werden. Zudem entstand hoher Sachschaden. Während der Unfallaufnahme und der Räumung der Unfallstelle kam es während rund zwei Stunden zu Verkehrsbehinderungen.

Donnerstag, 5. März - 12:45 Uhr

Sanierung Theater St.Gallen: Provisorium wird kleiner und teurer als ursprünglich vorgesehen

(SK/vre) Am 16. März starten in St.Gallen die Bauarbeiten fürs Theaterprovisorium auf dem Unteren Brühl. Der Holzbau vor der Tonhalle soll im September bezugsbereit sein; die Eröffnungspremiere ist auf den 24. Oktober festgesetzt. Der Holzbau wird vom Theater St.Gallen während zwei Spielzeiten genutzt. Das Theatergebäude im Stadtpark wird nämlich ab kommenden Herbst bis Ende 2022 saniert und erweitert.

Die Visiere für das Theaterprovisorium auf dem Unteren Brühl vor der Tonhalle. Bild: Reto Voneschen (27.4.2019)

Ursprünglich war vorgesehen, das Provisorium mit 700 Sitzplätzen auf die Wiese zwischen den Museen im Stadtpark zu stellen. Diese Planung wurde aus verschiedenen Überlegungen geändert, so dass das Provisorium jetzt mit nur noch 500 Plätzen auf den Unteren Brühl vor die Tonhalle zu stehen kommt. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund sechs Millionen, was über dem ursprünglich veranschlagten Betrag von 4,5 Millionen liegt.

Der Bau des Provisoriums gestalte sich aufwendiger als erwartet, heisst es in der Mitteilung des Kantons. Da das Gebäude zwei Jahre genutzt werden soll, müsse es die gleichen Anforderungen betreffend Sicherheit und Brandschutz erfüllen wie ein Neubau. Das Wichtigste dabei: Der Sanierungskredit von 48,6 Millionen fürs Theater soll «aus heutiger Sicht» trotz höherer Kosten fürs Provisorium eingehalten werden können.

Mittwoch, 4. März - 18:15 Uhr

EM-Qualifikation der Schweizer Handballfrauen: Zweites Heimspiel am 25. März in St.Gallen

(pd/vre) Die 14. Handball-Europameisterschaft der Frauen wird vom 4. bis zum 20. Dezember in Dänemark und Norwegen ausgetragen. Die Schweizer Nationalmannschaft spielt in der Qualifiaktion dafür mit. Das zweite Heimspiel findet voraussichtlich am 25. März, 19.30 Uhr, gegen die Slowakei in der Sporthalle Kreuzbleiche in St.Gallen statt.

In der Sporthalle Kreuzbleiche spielen voraussichtlich am 25. März die Schweizer Handballfrauen um die EM-Qualifikation. Bild: Benjamin Manser (30.3.2016)

Der Vorverkauf für das Spiel ist via Ticketcorner im Gang. Erhältlich sind immer noch Sitzplätze in zwei Kategorien (25 und 35 Franken) sowie Stehplätze (15 Franken). Kinder bis zwölf Jahre profitieren von 50, Jugendliche bis 16 Jahre von 30 Prozent Ermässigung. Für Gruppen von sechs bis 20 Personen gibt's 50 Prozent Team-Rabatt. Das Vorprogramm «Touch the Stars» für Kinder U7 bis U11 ist ausgebucht.

Sport St.Gallen, das ehemalige städtische Sportamt, verlost zweimal vier Eintritte fürs EM-Qualifikationsspiel. Die Tickets sind für vier Freunde oder Freundinnen gültig, die den Match miteinander anschauen wollen. Für die Teilnahme reicht ein E-Mail an sport@stadt.sg.ch. Einsendeschluss ist gemäss Newsletter am Montag, 16. März.

Mittwoch, 4. März - 17:39 Uhr

Am Rand des internationalen Turniers in St.Gallen: Einmal gegen einen richtigen Scrabble-Crack spielen

(pd/vre) Vom 13. bis 15. März findet im Adler-Saal in St.Georgen das zehnte internationale Scrabble-Turnier St.Gallen statt. Für die Öffentlichkeit gibt's am Freitag, 13. März, 21 Uhr, eine erste Möglichkeit aktiv teilzunehmen: In einem Plauschwettkampf «Acht gegen eins» treten acht Personen aus Stadt und Region St.Gallen immer gleichzeitig gegen einen der Scrabble-Cracks des internationalen Wettkampfs an. Anmelden dazu kann man sich per E-Mail bei der Adresse schlag.den.crack@kliv.ch.

Das öffentliche Finalspiel des St.Galler Scrabble-Turniers 2019 im Adler-Saal St.Georgen. Bild: Urs Bucher (17.3.2019)

Eine zweite Möglichkeit, dem St.Galler Scrabble-Turnier beizuwohnen, gibt's am Sonntag, 15. März. Das Finalspiel kann nämlich von 12.20 bis 13.20 Uhr mitverfolgt werden. Dafür wird es auf eine Grossleinwand im Turniersaal, aber auch im Internet live übertragen. Die Siegerehrung findet ebenfalls am Sonntag, 13.30 bis 13.45 Uhr, im Adler-Saal statt. Die Ausschreibung fürs Turnier findet sich im Internet.

Mittwoch, 4. März - 17:10 Uhr

Anatol-Teppiche in St.Gallen hört auf: Ab Sonntag wird das Lager mit rund 300 Teppichen liquidiert

Der Laden von Anatol-Carpets an der Wassergasse 4 in St.Gallen. Bild: PD

(pd/vre) Mit Rücksicht auf sein Alter und seine Gesundheit will sich Nurtaç Kutlu, der Inhaber von Anatol-Carpets in St.Gallen, im Laufe des Jahres aus dem Geschäftsleben zurückziehen. Vorher wird aber das Lager mit rund 300 anatolischen Teppichen - darunter wertvollen Stücken mit Preisen bis zu 19'000 Franken - liquidiert. Dies geschieht einmal über die Auktionsplattform Ricardo, zum anderen über spezielle Verkaufstage im Ladenlokal an der Wassergasse 4.

Nurtaç Kutlu in seinem Laden. Bild: Raphael Rohner (20.2.2017)

Den «Ausverkauf» führt die Firma Fuchs-Liquidationen aus Otelfingen (ZH) durch. In einem ersten Schritt werden am Sonntag, ab 19 Uhr, rund 80 anatolische Orientteppiche auf Ricardo gestellt. Das Erstgebot liegt dabei für jeden bei zehn Franken. Ende der Auktion ist nach Angaben im Internetauftritt des Liquidators am 16. März, 14 bis etwa 19 Uhr. Verkaufstage an der Wassergasse mit rund 200 Teppichen und Rabatten bis 75 Prozent werden am 14., 20., 27. und 28. März durchgeführt.



Gegründet hat Nurtaç Kutlu Anatol-Carpets im Jahr 1979 in Altstätten. Der Geschäftsmann stammt ursprünglich aus der Türkei. Durch sein dortiges Beziehungsnetz gelang es ihm auch, Knüpf- und Webwerke besonderer Art und Ausstrahlung zu erwerben. Vor 20 Jahren erfolgte der Umzug des Unternehmens an die Wassergasse nach St.Gallen.

Mittwoch, 4. März - 16:33 Uhr

Erneuerungswahlen für Regierungs- und Kantonsrat: In St.Gallen haben bis Mittwochmittag erst 26,6 Prozent gewählt

(vre) Noch bleiben vier Tage bis zu den kantonalen Wahlen vom Sonntag. Und die Wahlbeteiligung fällt in der Stadt St.Gallen im Vergleich zu 2016 und 2012 immer noch relativ tief aus: Bis Mittwochmittag haben hier 11'853 Personen ihre Wahlunterlagen retourniert. Das entspricht einer Beteiligung von 26,6 Prozent. Die Stadt geht in ihrem Wahlbarometer von einer Beteiligung zwischen 33 und 36 Prozent bis Sonntagmittag aus.

Die Zahlen des Wahlbarometers der Stadt St.Gallen für die kantonalen Wahlen in Regierung und Parlament vom Wochenende. Illustration: Stadt St.Gallen

Die Lust des städtischen Wahlvolks, bei den kantonalen Wahlen mitzumachen, hält sich diesmal noch stärker in Grenzen als bei früheren Wahlgängen. Der Rücklauf von Wahlcouverts an die St.Galler Stadtkanzlei ist erheblich zögerlicher als vor vier und auch vor acht Jahren. Hält dieser Trend in der letzten Woche vor dem Wahlsonntag an, könnte eine sehr schwache Beteiligung von nur etwas mehr als 30 Prozent resultieren.

Eine Woche vor den Kantonsratswahlen im Wahlkreis St.Gallen-Gossau: Das Wahlvolk hat diesmal offenbar keine grosse Lust In der Stadt St.Gallen zeichnet sich eine tiefe Beteiligung bei den Kantonsratswahlen vom 8. März ab. Was nach dem flauen Wahlkampf keine wirkliche Überraschung ist. Reto Voneschen 01.03.2020

Mittwoch, 4. März - 15:22 Uhr

Spektakulärer Zusammenstoss nach Sekundenschlaf: Keine Verletzten, viel Sachschaden

Die Unfallstelle auf der Guisanstrasse. Rechts im Bild ist der orange Bauzaun fürs HSG-Learning-Center zu erkennen. Bild: Stadtpolizei St.Gallen

(3.3.2020)

(stapo/vre) Zwei Autos sind am Dienstagmittag auf der Guisanstrasse in Rotmonten zusammengestossen. Personen wurden beim Unfall nicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand allerdings grosser Sachschaden. Ursache für die Kollision dürfte gemäss Mitteilung der Stadtpolizei der Sekundenschlaf einer Lenkerin gewesen sein. Sie musste den Fahrausweis sowie eine Blut- und Urinprobe abgeben.

Eines der beiden in den Unfall auf der Guisanstrasse verwickelten Fahrzeuge. Bild: Stadtpolizei St.Gallen

(3.3.2020)

Am Dienstag, vor 14 Uhr, war eine 23-Jährige mit ihrem Auto auf der Guisanstrasse ostwärts unterwegs. In der Rechtskurve vor der Klosterweidlistrasse geriet sie nach eigenen Aussagen wegen eines Sekundenschlafs auf die Gegenfahrbahn. Dort stiess ihr Auto mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 40-Jährigen zusammen. Die Unfallverursacherin wurde von der Polizei als fahrunfähig eingestuft.

Mittwoch, 4. März - 14:44 Uhr

Markus Büchel sagt Pastoral-Besuch ab: Erkälteter Bischof geht mit gutem Beispiel voran und nicht unter die Leute

(pd/vre) In normalen Zeiten wäre diese Meldung wohl keine, in Zeiten des Corona-Virus lässt die Neuigkeit aber aufhorchen: Diesen Freitag hätte Bischof Markus Büchel auf Pastoral-Besuch in der Seelsorgeeinheit Gossau weilen sollen. «Wegen einer Grippe-Erkrankung», wie es in einer Mitteilung heisst, musste der Besuch abgesagt werden.

Bischof Markus Büchel ist erkältet und geht derzeit nicht unter die Leute.

Bild: Benjamin Manser (24.5.2019)

Der Bischof sei erkältet, wird dazu auf der Kommunikationsstelle des Bistums ausgeführt. Entsprechend den Empfehlung von Bund und Kanton zur Corona-Situation begebe sich Markus Büchel daher nicht unter die Leute. Er wolle in dieser Frage mit gutem Beispiel voran gehen, sagt Bistumssprecherin Sabine Rüthemann.

Anstelle des Pastoral-Besuchs lädt die Seelsorge-Einheit Gossau jetzt auf Freitag, 18.30 Uhr, zu einer schlichten Eucharistiefeier ohne Bischof in die Otmarkirche in Andwil-Arnegg ein.

Mittwoch, 4. März - 14:11 Uhr

Wahlzentrum im Pfalzkeller ist am Sonntag geöffnet: Wer sich krank fühlt, bleibt aber zu Hause

(SK/vre) Am Sonntag werden im Kanton St.Gallen die Regierung und das Parlament neu bestellt. Wie bei früheren Wahlgängen auch, gibt's dazu ein öffentlich zugängliches Wahlzentrum im St.Galler Pfalzkeller: Hier können Bevölkerung, Kandidierende und Medien am Sonntag, ab 11.30 Uhr, mitverfolgen, wie das Wahlresultat Schritt für Schritt zustande kommt. Hier werden auch die Schlussresultate publik gemacht.

Im Wahlzentrum im Pfalzkeller werden am Sonntag, ab 11.30 Uhr, laufend die Resultate der Wahlen in die Regierung und ins Kantonsparlament publik gemacht. Dazu wird eine kleine Festwirtschaft geführt. Bild: Hanspeter Schiess (11.3.2012)

Am Mittwoch hat der Kanton entschieden, das Wahlzentrum trotz des Corona-Virus zu öffnen. Er ruft aber Personen, die Fieber, Husten und Atembeschwerden haben oder in den vergangenen zwei Wochen in einem Risikogebiet waren, zu Hause zu bleiben. Risikogebiete gemäss Bundesamt für Gesundheit sind derzeit China, Südkorea, Singapur, Iran sowie die norditalienischen Provinzen Lombardei, Piemont und Veneto.

Und zu beachten ist: Sollte sich die Lage mit dem Corona-Virus in den nächsten Tagen verändern, behält sich der Kanton vor, seine Einschätzung (und damit das Öffnen des Wahlzentrums) der neuen Ausgangslage anzupassen.

Mittwoch, 4. März - 11:48 Uhr

Wegen des Corona-Virus: Meeting des LC Brühl für den Leichtathletik-Nachwuchs ist abgesagt

(vre) Auch das 36. Brühler Nachwuchs-Hallenmeeting vom 14. März im Athletik-Zentrum St. Gallen ist wegen des Corona-Virus abgesagt. Der Anlass fällt unter das Verbot des Bundesrates zur Durchführung von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen. Die Suche nach einem alternativen Durchführungsdatum war erfolglos. Eine Verschiebung sei nicht möglich, schreibt der organisierende LC Brühl im Internet.

Das U14- und U12-Meeting des LC Brühl jeweils im Frühling im Athletik-Zentrum ist beim Nachwuchs der Leichtathleten sehr beliebt. Bild: Urs Jaudas (18.3.2012)

Am Hallen-Nachwuchsmeeting des LC Brühl starten jeweils Mädchen und Buben in den Kategorien U14 (Jahrgänge 2008 und 2009) sowie U12 (Jahrgang 2009 und jünger). Dies im Weitsprung, Stabhochsprung, Hochsprung, Kugelstossen sowie in verschiedenen Laufdisziplinen. Das Meeting ist sehr beliebt; in früheren Jahren nahmen regelmässig über 500 Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportler daran teil.

Mehr zum Thema FCSG-Spiele abgesagt, keine Bürgerversammlung in Rapperswil-Jona: Welche Anlässe in der Ostschweiz vom Corona-Veranstaltunsverbot betroffen sind – und welche nicht Mit dem Veranstaltungsverbot, das der Bundesrat am Freitagmorgen erlassen hat, stellt sich auch für viele Anlässe in der Ostschweiz die Frage: Finden sie statt oder nicht? Wir haben nachgefragt. Aktualisiert Redaktion Ostschweiz/Online 05.03.2020

Mittwoch, 4. März - 10:43 Uhr

Wegen des Corona-Virus: Jugend-Jazzorchester tritt nicht in St.Gallen auf

(pd/vre) Am Freitagabend hätte das Schweizer Jugend-Jazzorchester im Musikzentrum im Hauptbahnhof St.Gallen auftreten sollen. Wegen des Corona-Virus wurde das Konzert jetzt abgesagt. Die kantonalen Weisungen für Veranstalter erlaubten die Durchführung dieses Konzertes nicht, heisst es im Internetauftritt des Musikzentrums dazu.

Die Mitglieder des Jugend-Jazzorchesters 2019/20. Bild: PD

Das Jugend-Jazzorchester mit Sitz in Basel bietet talentierten jungen Musikerinnen und Musikern aus der ganzen Schweiz die Chance, während mehreren Monaten ein speziell fürs Ensemble geschriebene Programm zu erarbeiten und dann im Rahmen einer nationalen Tournee aufzuführen. Mit dem Orchester wird - ähnlich wie in anderen Bereichen - kontinuierliche Jazzförderung für grosse Formate möglich.

Mittwoch, 4. März - 9:50 Uhr

Wegen des Corona-Virus: Auch Auto-Show St.Gallen ist abgesagt

(pd/vre) Am Wochenende vom 21. und 22. März hätten 13 St.Galler Garagisten an der 28. Auto-Show ihre neusten Modelle präsentiert. Aufgrund der Bundesvorgaben wegen des Corona-Virus die Garagisten jetzt gemäss Mitteilung entschieden, die Frühlingsausstellung abzusagen.

Die Auto-Show St.Gallen ist seit bald 30 Jahren für all jene, die sich für ein neues Auto interessieren, die Gelegenheit, sich direkt in den Garagen zu informieren. Bild: Urs Jaudas (19.3.2011)

Bei der Auto-Show handelt es sich um einen dezentralen, auf die teilnehmenden Garagen verteilten Anlass. Sie wäre daher gemäss den Vorschriften des Kantons trotz Corona-Virus und der Publikumsgrenze von 1000 Personen für Grossanlässe erlaubt gewesen. Anfang Woche haben sich die Garagisten - schweren Herzens - trotzdem entschieden, den Event abzusagen. «Die Gesundheit steht für uns über allem», wird Auto-Show-Präsident Tobias Zollikofer in der Mitteilung zitiert.

Damit ist die Auto-Show St.Gallen für dieses Jahr noch nicht vollständig abgesagt. Um die Tradition des bald 30-jährigen Anlasses sowie die damit verbundene Begegnungsmöglichkeit der Garagen mit ihren potenziellen Kundschaft aufrecht zu erhalten, wird ein Herbsttermin für die Show «ins Auge gefasst». Ob der Anlass wirklich nachgeholt wird, hängt gemäss Mitteilung aber nicht zuletzt von der Entwicklung der Lage ab.

Dienstag, 3. März - 18:44 Uhr

Deutsche Burgerkette kommt nach St.Gallen: «Hans im Glück» will eine Filiale an der Kugelgasse 3 eröffnen

(vre) Die Ladenlokale im Erdgeschoss der Kugelgasse 3 hinter der Post Brühltor stehen seit einiger Zeit leer. Jetzt kommt dort aber offenbar wieder Leben in die Bude: Plakate in den Schaufenstern kündigen an, dass hier bald «Hans im Glück» einziehen wird. Nicht die Märchenfigur der Gebrüder Grimm, sondern der gleichnamige Burgergrill aus Deutschland. In der Schweiz gibt's «Hans im Glück»-Ableger bereits in Basel und Bern.

Hier zieht gemäss der Ankündigung im Schaufenster der Burgergriller «Hans im Glück» ein. Bild: Reto Voneschen (29.2.2020)

Markenzeichen von «Hans im Glück» sind nach eigenen Angaben «täglich frische Zutaten und beste Qualität». Jeder Burger wird mit Pflücksalat, roten Zwiebeln, Tomaten und der «aus geheimen Zutaten» komponierten «Hans im Glück»-Sauce zubereitet. Dazu stehen zwei Brotsorten zur Auswahl. Neben den Burgern aus 100 Prozent Rindfleisch oder Hähnchenbrust gibt's vegetarische und vegane Alternativen.

«Hans im Glück» ist im Anmarsch. Bild: Reto Voneschen (29.2.2020)

Die «Hans im Glück Franchise GmbH» ist ein deutsches Franchising-Unternehmen. Zur Systemgastronomie gehören derzeit gemäss Wikipedia 81 Restaurants hauptsächlich in Deutschland. Die Burgerkette hat ihren Unternehmenssitz in München. Gründer von «Hans im Glück» war Thomas Hirschberger, der schon die Cocktail-Kette «Sausalitos» entwickelt hatte. Den ersten «Hans im Glück»-Burgergrill eröffnete er 2010. Diesen Januar verkaufte Hirschberger seine 90 Prozent der Gesellschaftsanteile.

Dienstag, 3. März - 18:08 Uhr

An der St.-Leonhard-Strasse sind Baumaschinen aufgefahren: Umleitung auch für die Fussgänger

(vre) Jetzt müssen Bus- und Postauto-Chauffeure beim Leonhardspärklein wieder ihr Können zeigen: Die Arbeiten zur Sanierung der St.-Leonhard-Strasse vom Gaiserbahnhof bis zur Lavaterstrasse laufen nach der verkürzten Winterpause wieder an. Wie bei der ersten Etappe ab Herbst 2019 ist der Platz auf der Strasse durch die Baustelle eingeschränkt, was vor allem von Lenkerinnen und Lenkern grosser Fahrzeuge viel Fingerspitzengefühl verlangt.

Die Platzverhältnisse auf der St.-Leonhard-Strasse zwischen Gaiserbahnhof und Pestalozzistrasse sind eng. Die zweite Etappe der Strassensanierung ist angelaufen. Bild: Reto Voneschen (29.2.2020)

Eng ist es auch Fussgängerinnen und Fussgänger. Das Trottoir auf der nördlichen Strassenseite vom Gaiserbahnhof bis auf die Höhe der Pestalozzistrasse ist aufgehoben. Auf der südlichen Strassenseite werden Fussgängerinnen und Fussgänger ab dem Neumarkt weiträumig über die Gäbris-, Vadian- und Kesslerstrasse um die Baustelle herum geleitet.

Die Südseite der St.-Leonhard-Strasse: Das Trottoir ist aufgrund der Baustelle nur eingeschränkt begehbar. Fussgängerinnen und Fussgänger werden durchs Quartier umgeleitet. Bild: Reto Voneschen (29.2.2020)

Auf dem südlichen Trottoir ist zwar ein schmaler Trampelpfad den Hausfassaden entlang begehbar. Er ist aber vor allem für Anwohnerinnen Anwohner gedacht. Schon das Kreuzen zweier Fussgänger ist da schwierig. Die Arbeiten an der St.-Leonhard-Strasse sollen gemäss Baustellen-Information bis Ende April dauern.

Dienstag, 3. März - 15:50 Uhr

Personeller Wechsel am Historischen und Völkerkundemuseum: Rebecca Nobel wird neue Kuratorin für Archäologie

(pd/vre) Die neue Kuratorin der archäologischen Abteilung im Historischen und Völkerkundemuseum (HVM) im St.Galler Stadtpark heisst Rebecca Nobel. Die 32-Jährige tritt am 3. August die Nachfolge von Sarah Leib an, die 2019 zur Leiterin der Abteilung Archäologie des Liechtensteiner Amtes für Kultur gewählt wurde. Sie war seit 2013 am HVM tätig.

Rebecca Nobel stösst als Kuratorin für Archäologie am 3. August zum Team des Historischen und Völkerkundemuseums St.Gallen. Bild: PD

Rebecca Nobel ist im Thurgau aufgewachsen und wohnt derzeit in Winterthur. Sie studierte Prähistorische Archäologie an der Uni Zürich und Archäologie der Römischen Provinzen an der Uni Bern. Ihre Abschlussarbeit verfasste sie zum römischen Gutshof von Felben-Wellhausen (TG). Seit 2013 ist Rebecca Nobel im Museum Burghalde in Lenzburg tätig.

Dienstag, 3. März - 15:30 Uhr

Schnupperstunde für alle beim Tennisclub St.Gallen

(pd/vre) Der Tennisclub St.Gallen (TCSG) führt am 4. April, 11 bis 12 Uhr, eine öffentliche Schnupperstunde für alle durch. Erfahrene Trainer führen dabei Teilnehmerinnen und Teilnehmer während rund einer Stunde gratis und franko Spiel ein. Im Anschluss stellt Sportchefin Daniela Möhr den Club und seine Anlage vor.

Die Plätze des Tennisclubs St.Gallen auf dem Rosenberg. Unter den beiden Plätzen links befindet sich die Tennishalle. Bild: PD

Teilnehmerinnen und Teilnehmer benötigen lediglich Sportbekleidung. Tennisrackets werden vom Club zur Verfügung gestellt. Bei schlechtem Wetter findet die Schnupperstunde in der Tennishalle statt. Weitere Schnuppermöglichkeiten gibt es am 25. April, 21. Mai und 9. August. Für die erste Schnupperstunde vom 4. April kann man sich bis 2. April per Mail oder unter 071'222'62'10 anmelden.

Informationen zum Tennisclub St.Gallen im Internet.

Dienstag, 3. März - 15:19 Uhr

Einmalige Chance für Tanzbegeisterte: Mit Tanzprofis des Theaters St.Gallen auf der Bühne stehen

(pd/vre) Ab 1. April zeigt das Theater St.Gallen in der Lokremise eine Choreografie der Australierin Stephanie Lake. «Colossus» thematisiert die Komplexität des Zusammenlebens auf engem Raum. Es ist ein intimes wie sehr dynamisches Tanzstück, bei dem rund fünfzig Tänzerinnen und Tänzer auf der Bühne stehen.

Eine Aufführung von «Colossus» am Sydney Festival 2018. Bild: Mark Gambino/PD (26.9.2018)

Tanzbegeisterten aus der Region St.Gallen bietet sich dabei die Chance, mit der Tanzkompanie des Theaters St.Gallen zu trainieren und aufzutreten. Bedingungen für eine Bewerbung sind tänzerisches Grundwissen und Erfahrungen mit Tanz sowie ein Mindestalter von 16 Jahren.

Die Proben beginnen am 9. März. Nach der Premiere steht «Colossus» bis 15. Mai neunmal auf dem Spielplan in der Lokremise St.Gallen. Wer sich fürs Mitmachen interessiert, kann sich per Mail bei Gina Besio, der administrativen Leiterin der Theatertanzschule, melden.

Dienstag, 3. März - 14:14 Uhr

Flüchtlingsdrama an der griechisch-türkischen Grenze: Zwei St.Galler SP-Frauen wollen handeln

(pd/vre) Derzeit sind an der Grenze zwischen der Türkei und Griechenland, aber auch auf griechischen Inseln Tausende von Flüchtlingen, darunter viele Frauen und Kinder, blockiert. Am Rande Europas zeichnet sich erneut eine humanitäre Katastrophe ab. Zwei St.Galler SP-Frauen wollen angesichts der brutalen Bilder und des Versagens der Flüchtlingspolitik aktiv werden. Stadtparlamentarierin Jenny Heeb und Kantonsrätin Bettina Surber laden am Donnerstag, 17.30 Uhr, zum Treffen in den Festsaal St.Katharinen in St.Gallen ein.

An der türkisch-griechischen Grenze blockierte Flüchtlinge. Bild: Darko Bandic/AP (2.3.2020)

Heeb und Surber wollen gemäss SP-Mitteilung die Aktion «Solidarisches St.Gallen» ausrufen. Sie laden alle, die nicht tatenlos zusehen wollen, zum Austausch ein. Diskutiert werden soll, was konkret «gegen Gewalt, Elend und die Missachtung der Menschenrechte» getan werden kann: einerseits durch die Unterstützung von Hilfswerken, anderseits durch politische Aktionen. «Nur mit einer anderen, neuen Politik in der EU, in der Schweiz und im Kanton St.Gallen», werde sich das Schicksal der Flüchtlinge verbessern lassen, schreiben die beiden SP-Frauen.

Dienstag, 3. März - 13:52 Uhr

Ökumenischer Suppentag auch in St.Georgen abgesagt: Erhöhte Ansteckungsgefahr am Buffet und beim gemeinsamen Essen

(pd/vre) Auch in St.Georgen ist der diesjährige Suppentag wegen des Corona-Virus abgesagt worden. Der Anlass hätte am 6., 13. und 20. März durchgeführt werden sollen. Das evangelische und das katholische Pfarramt wie das Leitungsteam des Suppentags laden stattdessen zu einer Spendenzahlung an «Brot für alle» und das «Fastenopfer» ein.

Nach dem Riethüsli wurde jetzt auch in St.Georgen der ökumenische Suppentag wegen des Corona-Virus abgesagt. Symbolbild: Hanspeter Schiess

(5.3.2017))

Begründet wird die Absage des St.Geörgler Suppentags mit dem erhöhten Ansteckungsrisiko am Buffet und beim gemeinsamen Essen. Mit ein Grund für die Absage waren auch Vorschriften des kantonsärztlichen Dienstes: Um im Krankheitsfall die Infektionswege zurückverfolgen zu können, hätte eine Liste mit allen Gästen geführt werden müssen. Das erschien den Organisatoren nicht realistisch.

Nach Konsultationen weiterer medizinischer Fachleute und weil sich der Corona-Virus offenbar rasch ausbreitet, wurde der Entscheid gefällt, in diesem Jahr auf den Anlass zu verzichten. Dieser sei bedauerlich, doch habe man sich den Entscheid gründlich überlegt, versichern die Verantwortlichen in ihrer Mitteilung.

Dienstag, 3. März - 12:05 Uhr

Corona-Krise ist im St.Galler Alltag angekommen: Ein Lächeln statt eines Händedrucks zur Begrüssung

(vre) Die Lage in der Schweiz ist in Sachen Corona-Virus immer noch erheblich entspannter als etwa in Norditalien oder gar in China. In St.Gallen gibt es bisher keine bestätigte Infektion mit dem Virus. Und trotzdem ist die Krise im Alltag der Bevölkerung angekommen. Unter anderem mit Info-Tafeln dazu im öffentlichen Raum und am Eingang zu Sälen und anderen Veranstaltungsorten.

Ein Hinweisschild am Eingang zur Rathaus-Apotheke. Bild: Reto Voneschen (2.3.2020)

In der Stadtverwaltung wird beispielsweise nicht mehr mit Handschlag begrüsst. Die Stadt hat gemäss Kommunikationschef Andreas Nagel Empfehlungen des Bundes übernommen. Entsprechend heisst es auf einem Plakätchen, das in Amtsstuben aushängt: «Für Ihre und unsere Gesundheit verzichten wir auf ein Händeschütteln und schenken Ihnen ein Lächeln. Danke für Ihr Verständnis.»

Dienstag, 3. März - 11:45 Uhr

Corona-Fragenkatalog für kleinere Veranstaltungen: Wer sich krankt fühlt, soll zu Hause bleiben

(vre) Der Bundesrat hat Veranstaltungen mit über 1000 Personen verboten. Kleinere Anlässe dürfen weiterhin durchgeführt werden, wenn niemand aus einem Risikogebiet teilnimmt. Der Regionale Führungsstab St.Gallen-Bodensee hat jetzt in einem Mail die Auflagen für kleinere Veranstaltungen präzisiert. Dafür hat er Fragen publiziert, die sich Veranstalter, Akteure und Publikum stellen sollten, um zu entscheiden, ob ein Anlass durchgeführt oder besucht werden soll.

Empfehlungen zum Umgang mit dem Corona-Virus am Eingang zur Lokremise. Bild: Reto Voneschen (3.3.2020)

Der Führungsstab empfiehlt den Organisatoren von Anlässen, den Fragenkatalog den Akteuren vorher per Mail zuzustellen und fürs Publikum am Eingang des Veranstaltungsortes anzuschlagen. Als Risikogebiete gelten derzeit gemäss Bundesamt für Gesundheit (BAG): China, Iran, Südkorea, Singapur, Italien (Regionen Lombardei, Piemont und Venetien). Die Fragen lauten: