11:37 Uhr mittwoch, 11. mai

Dieses Wochenende ist Tanzfest in St.Gallen: Von Freitag bis Sonntag wird auf Plätze, Gassen und in Hallen getanzt

Nach der Corona-Zwangspause kann auch das St.Galler Tanzfest in diesem Jahr wieder in gewohntem Rahmen stattfinden. Dies von Freitag bis und mit Sonntag. Das detaillierte Gesamtprogramm des Tanzfestes findet sich im Internet. Tickets für 15 Franken gibt’s am Freitag, 16 bis 18 Uhr, und am Samstag, 12 bis 18 Uhr, auf dem Kornhausplatz oder in den Veranstaltungslokalen. Für U16 ist der Eintritt gratis.

Eröffnet wird das elfte Tanzfest am Freitag, 17.30 bis 18 Uhr, mit dem Mitmachanlass «St.Gallen tanzt» auf dem Kornhausplatz beim Hauptbahnhof. Nachtschwärmer können sich danach in der Offenen Kirche zur Swing Soirée treffen. Gestartet wird diese von 20 bis 21 Uhr mit einem Lindy-Hop-Crashkurs mit den Sitterbugs und Livemusik der Coniglio Connection.

Ein Ziel des Tanzfestes ist es, Städterinnen und Städter zum Mitmachen zu bewegen (im Bild in einem früheren Jahr in der Marktgasse). Bild: Tanzfest St.Gallen

Ein Höhepunkte im wie üblich reichhaltigen und vielfältigen Programm vom Samstag ist das «Tanzrauschen» beim Hauptbahnhof. Hier führen lokale Tanzschulen von 14.15 bis 16.45 Uhr vor, was sie in verschiedensten Stilrichtungen von Ballett bis Afrodance zu bieten haben. Am Abend gibt’s unter anderem Tanz aus aller Welt in der offenen Kirche sowie «Old School Hip-Hop and Funk» in der Grabenhalle.

Am Sonntag, 10 bis 17.45 Uhr, ist am diesjährigen Tanzfest selber ausprobieren angesagt: In Schnupperkursen von Tanzpädagoginnen und Tanzpädagogen sowie regionaler Tanzstudios kann man Tanzspass und Bewegungsfreude erleben. Am Sonntagabend schliesst das Tanzstück «mit-reden» der Ostschweizer Kompanie DOXS in der Offenen Kirche das diesjährige St.Galler Tanzfest ab. (pd/vre)