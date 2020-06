ST.GALLER STADT-TICKER: Am 20. Juni geht das Burgweierareal auf +++ St.Gallerin gewinnt mit Meerbild +++ Gibt's heute den ersten Badi-Tag? +++ 44'000 Franken für Working Poor

Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Stadt St.Gallen: In unserem Stadt-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. Aktualisiert 12.06.2020, 09.01 Uhr

Freitag, 12. Juni - 9:00 Uhr

Am 20. Juni wird das Areal der Burgweier fürs Publikum geöffnet

(sk/vre) Für alle, die auf der Fürstenlandstrasse unterwegs sind, ist offensichtlich: Die Bauarbeiten im Areal der Burgweier sind weit fortgeschritten. Und am 20. Juni, am Samstag in einer Woche, ist es soweit: Die Bevölkerung kann erstmals die grosse Grünfläche an Burg- und Fürstenlandstrasse als Naherholungsgebiet nutzen. Darüber, wie das ablaufen wird, informieren Stadträtin Maria Pappa und Stadtgrün-Chef Adrian Stolz am kommenden Mittwoch an einer Medienkonferenz.

Als Vorbereitung auf die Bauarbeiten zur öffentlichen Erschliessung des Burgweierareals wurden Anfang Jahr Baumfällungen vorgenommen und Holzzäune direkt an den Weihern erstellt. Bild: Ralph Ribi (19.2.2020)

Das Areal der Burweier war seit einem negativen Abstimmungsentscheid zur Einzonung einer Parzelle an der Burgstrasse blockiert. Das Quartier St.Otmar hatte die Vorlage bekämpft. Mit dem Nein des Stimmvolks war auch die mit der Umzonung vorgesehene Öffnung des Areals vom Tisch. Nach dem Nein liess der damalige Eigentümer aus Haftungsgründen einen Drahtzaun ums Areal ziehen.

Jahrelang versuchte die Stadt vergeblich, das Gebiet zu kaufen. Das gelang ihr erst im Sommer/Herbst 2019. Sie will die Grünfläche jetzt fürs Publikum öffnen. Parallel dazu soll das Gebiet durch Massnahmen zur Förderung der Biodiversität zum «überregionalen ökologischen Leuchtturm» werden.

Das Wahrzeichen des Burgweier-Areals ist der Tröckneturm. Er ist das letzte Überbleibsel einer hier einst im 19. Jahrhundert angesiedelten Rotfärberei. Heute beherbergt der Turm Veranstaltungsräume und eine grosse Kolonie Mauersegler. (Bilder: Hanspeter Schiess - 16. September 2019) Ein Idyll: Tröckneturm und einer der beiden Burgweier. Neben dem Tröckneturm steht im Areal, das die Stadt gekauft hat, auch eine landwirtschaftlich genutzte Scheune. Der Steg am unteren der beiden Burgweier mit dem Tröckneturm im Hintergrund. Seit einer gescheiterten Zonenplanänderung im Jahr 2004 liegt das Burgweier-Areal im Dornröschenschlaf. Was der Natur sichtlich nicht schlecht bekommen ist. Ein Grund für den ökologischen Wert des Burgweiher-Areals ist das strukturreiche Umfeld der Weiher. Die Weiher selber sind mit Kohle- und Öl-Rückständen aus dem alten Güterbahnhof belastet. Das ist im Moment kein Problem, weil die verseuchten Sedimente von einer rund 50 Zentimeter mächtigen sauberen Schicht auf dem Weihergrund abgedeckt sind. Das Wasser ist qualitativ in Ordnung. In Bäumen, Hecken und dem ausgedehnten Schilfbestand tummeln sich viele Vögel, Amphibien und Kleinsäuger. Die Weiher warten zudem mit einer gesunden Fischpopulation auf. Zwei der bisherigen «Bewohnerinnen» des Burgweier-Areals - mit Hörnern! Das Burgweier-Areal liegt am Rand des Siedlungsgebiets des Lachen- und des St.Otmar-Quartiers. Seit 2004 ist das Burgweier-Areal aus Sicherheitsgründen eingezäunt. Diese Zäune will die Stadt schnellstmöglich abräumen. Blick auf die Kapelle neben dem Burgweier-Areal. Sie haben den Kauf der Burgweier durch die Stadt eingefädelt: Hans Jörg Schmid, der bisherige Eigentümer, und... ...Matthias Fuchs, Stabschef der Direktion Bau und Planung. Ein legendäres Bild aus der jüngsten Geschichte des Burgweier-Areals: Aus Protest darüber, dass das Gebiet abgezäunt wurde, ging Stadtoriginal Albert Nufer hier langlaufen - und riskierte eine Anzeige wegen unbefugten Betretens von Privateigentum. (Bild: Hanspeter Schiess - 27. März 2007) Rundgang im Tröckneturm. Das Gebäude diente ab 1828 dem Trocknen gefärbter Stoffbahnen. Bei schlechtem Wetter wurden sie innen aufgehängt, bei gutem an der Aussenseite. (Bilder: Hanspeter Schiess - 28. September 2016) Hier trugen einst Arbeiter die die frisch gefärbten, nassen und gefalteten Stoffbahnen auf dem Buckel die Treppen hinauf. Die Auskragung oben am Turm: Die Stoffbahnen wurden hier auf die Hölzer gelegt und auf der Aussenseite des hölzernen Turms nach unten hängend getrocknet. Der Tröckneturm von aussen: Gut zu erkennen ist die Auskragung unter dem Dach. Hier hingen die Stoffbahnen herunter - siehe oberes Bild.

Seit 20. April lässt die Stadt als Vorbereitung auf die Öffnung im Areal ein Wegnetz und drei Rastplätze anlegen. Zuvor waren ab Anfang Jahr rund um die Weiher Bäume gefällt und aus Sicherheitsgründen Holzzäune direkt am Wasser errichtet worden. Sie lösen den Drahtzaun ab, der sich bisher ums Areal zog und die Bevölkerung aus dem Gebiet hielt.

Freitag, 12. Juni - 8:38 Uhr

Faszinierende Unterwasserwelt: St.Galler Schülerin gewinnt nationalen Zeichnungswettbewerb

(pd/vre) Nelly Nguyen von der Meitleflade in St.Gallen hat im nationalen Umwelt-Zeichnungswettbewerb der Schweizerischen Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS) in der Alterskategorie 13 bis 16 Jahre den ersten Platz belegt. Ihre Zeichnung «Unterwasser-Wunderwelt» wurde von der Jury aus verschiedenen Gründen gelobt: Das Werk sei fein komponiert. Die Zeichnerin spiele geschickt mit Dichte und Weite. Zudem mache sie die Vielfalt der Bewegungsarten im Wasser hervorragend sichtbar. Und: «Die Farben und Formen sind auffällig eigenständig gesetzt.»

Das Bild «Unterwasser-Wunderwelt» von Nelly Nguyen. Es stellt ein intaktes Meer dar, in dem die Tiere ohne Verschmutzung durch den Menschen leben. Bild: PD

Die Aufgabe im diesjährigen SQS-Zeichnungswettbewerb war, mit einer bunten Illustration die Faszination der Natur darzustellen. Dies als Anregung, um darüber nachzudenken. Dieser Aufgabe stellten sich über 3'500 Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Schweiz. Kürzlich wurden die Arbeiten von einer Fachjury beurteilt. Gewinnerinnen und Gewinner in den verschiedenen Alterskategorien erhalten eine Summe zwischen 1'250 und 2'000 Franken für die Klassenkasse. Der Betrag ist gemäss Mitteilung für Umweltaktivitäten wie Exkursionen oder ein Projekt gedacht.

Freitag, 12. Juni - 7:22 Uhr

Am Freitag und Samstag dürften erste Badibesuche drin liegen – Ab Samstagabend wird’s aber wieder nass und kalt

(vre) Es war schon etwas gemein, ist aber nicht untypisch: Während des Anti-Corona-Lockdown präsentierte sich das Wetter die längste Zeit über frühsommerlich schön und warm. Und kaum werden die Regeln gelockert und kann die Badesaison mit leichter Verspätung starten, fällt das Thermometer unter 20 Grad Celsius und es giesst immer wieder wie aus Kübeln.

Blick über den Zaun um sechs Uhr morgens: Die Anlagen des Freibads Lerchenfeld warten auf die ersten Badegäste. Bild: Reto Voneschen (12.6.2020)

Heute Freitag könnte es jetzt aber für einen ersten Badebesuch reichen: Sobald der Nebel im Stadtzentrum und über den Hügeln sich aufgelöst hat, soll die Sonne den ganzen Tag von einem wolkenlos blauen Himmel über St.Gallen strahlen. Und die Temperaturen werden am frühen Nachmittag auf 23 bis 24 Grad Celsius steigen.

Auch der Samstag sieht für einen Badibesuch einigermassen gut aus. Die Sonne scheint, dazu soll’s am Nachmittag in St.Gallen Temperaturen von 21 bis 22 Grad Celsius geben. Am Samstagabend ist die Badesaison dann allerdings wieder zu Ende: Die Wetterfrösche im Internet sagen für Sonntag unisono Dauerregen und Temperaturen um die 15 Grad Celsius an. Etwas besser, vor allem wärmer, sollen Montag und Dienstag werden. An beiden Tagen ist neben etwas Sonne mit Niederschlägen zu rechnen.

Alles anzeigen

Für Freunde lauwarmer Gewässer sind die Wassertemperaturen im Moment natürlich noch etwas tief – ausser vielleicht in geheizten Aussenbecken wie in jenen der Schwimmbäder Arbon oder Waldstatt. Die Frei- und Naturbäder der Stadt St.Gallen wie die Badanstalten am See sind aber bereit und warten auf Gäste.

Zu Zeiten des Coronavirus ist der Badibesuch allerdings nicht ganz so einfach wie in normalen Zeiten. Alle Frei- und Hallenbäder haben ein Besucherlimit und ein Zählsystem, das dafür sorgt, dass dieses Limit nicht überschritten wird. Viele Bäder – darunter auch alle, die sich in unserer Liste mit den Wassertemperaturen finden – zeigen ihre freien Kapazitäten ständig im Internet an.

Die Belegung und die freien Plätze in Schwimmbädern im Internet:

Freitag, 12. Juni - 6:53 Uhr

44'000 Franken für Armutsbetroffene: Mittelschulen setzen ein Anti-Corona-Zeichen mit dem «Run for Hope»

(pd/vre) Am Freitag vor einer Woche sind im Kanton St.Gallen rund 2'000 Mittelschülerinnen und Mittelschüler mit ihren Lehrkräften für die Solidaritätsaktion «Run for Hope» gelaufen. Die Initiative fürs Projekt ging von der Kanti Sargans aus. Bei der Aktion kam die respektable Spendensumme von 44'000 Franken zusammen. Die Kanti am Burggraben mit ihren 1'300 Schülerinnen und Schülern steuerte dazu 6'540, die Kanti am Brühl mit 550 Schülerinnen und Schülern 5'890 Franken bei.

Während des «Run for Hope» (von links): Regierungsrat Stefan Kölliker, Ariella Käslin, Pascale Chenevard (Rektorin Kanti Sargans) und Mathias Gabathuler (Rektor Kanti am Brühl). Bild: PD

Am Donnerstagnachmittag wurde der Check der Caritas St.Gallen-Appenzell übergeben. Ihre drei Regionalstellen St.Gallen, Sargans und Uznach werden die Spendengelder für Armutsbetroffene einsetzen. Dazu zählen trotz Arbeit am Existenzminimum lebende Personen (Working Poor), die durch die Coronakrise in Finanznot geraten sind.

Checkübergabe am Donnerstag mit (von links) Marco Waldvogel (Sportlehrer Kanti am Burggraben), Philipp Holderegger (Caritas), Sportlehrer Markus Kobelt und Rektor Mathias Gabathuler (beide Kanti am Brühl). Bild: PD

Der «Run for Hope» verlief zu Zeiten des Coronavirus natürlich nicht in den gewohnten Bahnen: Teilnehmerinnen und Teilnehmer liefen nicht in Gruppen, sondern jede und jeder für sich allein am eigenen Wohnort. Verbunden waren Läuferinnen und Läufer gemäss Mitteilung «durch das Gefühl der Zusammengehörigkeit» sowie einen Livestream. Mitgemacht haben auch Prominente, darunter die ehemalige Spitzen-Kunstturnerin Ariella Käslin oder Regierungsrat Stefan Kölliker.

Freitag, 12. Juni - 6:44 Uhr

Grabenhalle als Beiz und sozialer Treffpunkt: Am Samstag wird wieder Pingpong gespielt und Musik gehört

(vre) Veranstaltung mit junger Kultur sind in St.Gallen aufgrund der Nachwirkungen der Coronakrise kaum im Angebot. Das Palace ist bereits in der Sommerpause, während die Grabenhalle seit ein paar Wochen von Donnerstag bis Samstag als Beiz und sozialer Treffpunkt betrieben wird. Das ist auch am Freitag der Fall: Die Beiz-Beiz ist von 19 bis 24 Uhr geöffnet. Am Samstag stehen «Tanzen und Trinken um den Tisch», ein Pingpong-Rundlauf und Musik von Young Porno Büsi auf dem Programm.

Die Grabenhalle funktioniert auch an diesem Wochenende als Beiz und sozialer Treffpunkt. Bild: Reto Voneschen (18.5.2020)

Natürlich muss auch die Grabenhalle Anti-Corona-Auflagen des Bundes einhalten. Dazu gehört, dass die Kontaktdaten aller Gäste aufzunehmen sind: Dafür liegen Listen auf, in die sich Gäste eintragen müssen. Sie werden von der Grabenhalle-Crew 14 Tage lang aufbewahrt und dann vernichtet. Die Gästezahl in der Halle ist auf 150 beschränkt, damit sie nicht zu voll wird und die Abstandsregeln eingehalten werden können.

In den Anti-Corona-Regeln heisst es weiter auch: «Apropos voll: Offensichtlich alkoholisierte Gäste erhalten keinen Zutritt». Besucherinnen und Besucher werden zudem aufgerufen, sich mit dem Hallen-Team (und den Corona-Risikogruppen) solidarisch zu zeigen und die Vorgaben einzuhalten. Dabei gilt seitens der Grabenhalle: «Kein Bock auf big discussions!»

Donnerstag, 11. Juni - 15:20 Uhr

«Land unter» in der Nacht auf Donnerstag in der Tiefgarage an der Oberstrasse 153. Bild: Michael Gallusser (11.6.2020)

Starkregen führt zu verschiedenen Überschwemmungen in der Stadt St.Gallen: Berufs- und Milizfeuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehr im Einsatz im Proberaum der St.Galler Band Stahlberger. Bild: Dominik Kesseli (11.6.2020)

(vre) In der Nacht auf Donnerstag hat's in St.Gallen heftig geregnet. Von Mittwoch, 18 Uhr, bis Donnerstag, 6 Uhr, fielen nach Angaben von Meteo-Schweiz 43,7 Millimeter Regen. Der Grossteil dieser Niederschläge wurde von 18 Uhr bis Mitternacht registriert. Den Starkregen bekam auch die Feuerwehr der Stadt St.Gallen zu spüren: Sie registrierte bis Donnerstag acht Einsätze in Zusammenhang mit Hochwasser.

Begonnen hat dieser Reigen der Ereignisse gemäss Benno Högger von der Berufsfeuerwehr St.Gallen gegen 23.30 Uhr, als rund 300 Meter der Speicherstrasse zwischen der Notkersegg und der Kurzegg durch Kies und Geschiebe blockiert wurden. Die Stadtpolizei sperrte die Strasse, die Feuerwehr räumte auf und machte sie wieder passierbar.

Zum schwersten Stadtsanktgaller Schadenereignis der Nacht auf Donnerstag kam es an der Oberstrasse 153. Aufgrund der grossen Wassermassen trat hier der Ruhsitzbach über die Ufer, ergoss sich ein Wiesenbord hinunter und drang über zwei Lichtschächte ins Gebäude ein. Hier füllte es einen Liftschacht, überflutete die Parkgarage und das zweite Untergeschoss, in dem sich auch der Proberaum der Band Stahlberger befindet (siehe Infobox).

Wassereinbruch Nasse Füsse für Stahlberger (sab) Dominik Kesseli hat eine schlaflose Nacht hinter sich. Als der Gitarrist der Band Stahlberger am Mittwochabend mit seinen Bandkollegen an der Oberstrasse probte, bekamen sie plötzlich nasse Füsse. Wasser drang durch einen Lüftungsschacht und später auch von der Tiefgarage her in ihren Proberaum. «Wir konnten die Instrumente – Gitarren, Effektgeräte, Keyboards, Trommeln – gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen», sagt Kesseli am Telefon. Bald stand das Wasser im Proberaum an der Oberstrasse knöcheltief. «Jetzt sind die Teppiche futsch.» Ob weiteres zu Schaden kam, kann der Musiker, der mit «Lord Kesseli & The Drums» auch im Duo weltweit erfolgreich auf Tour ist, noch nicht sagen. «Das Wasser ist zwar wieder abgepumpt, aber die Feuchtigkeit in den Räumen bleibt und setzt der Elektronik stark zu.»

Die Situation an der Oberstrasse 153. Screenshot: Stadt St.Gallen

Weitere richtete das Wasser auch Schäden in Räumen im Erdgeschoss der Liegenschaft an. Die Sicherungs- und Aufräumarbeiten an der Oberstrasse 153 gestalteten sich aufwendig. Rund ein Dutzend Angehörige der Kompanie West der Milizfeuerwehr standen dafür zusammen mit der Berufsfeuerwehr bis Donnerstagnachmittag im Einsatz. Mit einer Sperre und dem Einsatz von Pumpen wurde das Wasser ins Bett des Ruhsitzbaches zurückgedrängt. Danach musste das Wasser aus der Liegenschaft selber gepumpt werden.

Donnerstag, 11. Juni - 14:14 Uhr

Personelle Wechsel bei der CVP der Stadt St.Gallen: «Parteileitung wird grösser, jünger und etwas männlicher»

(pd/vre) Eine ehemalige und eine aktuelle Stadtparlamentarierin treten mit Susanne Gmünder und Barbara Hächler aus der Parteileitung der CVP-Stadtpartei zurück. Ersetzt werden sie gemäss Mitteilung vom Donnerstag durch zwei Frauen und einen Mann. Es sind dies Sarah Bünter, die in St.Gallen lebende Präsidentin der Jungen CVP Schweiz, die junge Sekundarlehrerin Rebecca Cozzio und Stadtparlamentarier Ivo Liechti. Mit Liechti, der das Vizepräsidium der Stadtpartei übernimmt, wird die Parteileitung von fünf auf sechs Köpfe ausgebaut.

Die Position von Sarah Bünter in der Geschäftsführung der Stadtsanktgaller CVP übernimmt Olivier Reber. Er ist 21 Jahre alt, stammt aus Biel und studiert seit 2017 an der Universität St.Gallen «Internationale Beziehungen». Der neue Job, so heisst es in der Mitteilung, ermögliche ihm aus erster Hand «einen Einblick in die internen Geschicke und die Funktionsweise einer schweizerischen, politischen Partei».

Donnerstag, 11. Juni - 13:33 Uhr

Nach Zusammenstoss mit Kleinbus: Stadtpolizei sucht Zeugen

(stapo/vre) Die Stadtpolizei St.Gallen sucht Zeugen, die Angaben zu einem Unfall vom vergangenen Freitag machen können. Am 5. Juni, kurz vor 14 Uhr, stiessen am Rosenberg auf der Kreuzung von Winkelried- und Zwinglistrasse ein Kleinbus und ein Personenauto zusammen. Verletzt wurde beim Zwischenfall niemand, aber es entstand Sachschaden.

Die Kreuzung Winkelried- und Zwinglistrasse am Rosenberg: Hier ist es am vergangenen Freitag zum Zusammenstoss von Kleinbus und Auto gekommen. Bild: Stadtpolizei St.Gallen

An jenem Freitag, kurz vor 14 Uhr, fuhr eine Automobilistin auf der Winkelriedstrasse bergaufwärts in Richtung Rotmonten. Zur gleichen Zeit war ein Kleinbus auf der Zwinglistrasse unterwegs auf der Kreuzung der beiden Strassen kam es gemäss Mitteilung der Stadtpolizei dann zum Zusammenstoss der beiden Fahrzeuge.

Der genaue Unfallhergang liess sich danach nicht restlos klären. Darum sucht die Stadtpolizei jetzt Personen, die Angaben zum Vorfall machen können. Insbesondere soll eine Frau den Unfall beobachtet und sogar mit den Unfallbeteiligten gesprochen haben. Die Stadtpolizei bittet in ihrer Mitteilung diese Frau und weitere Personen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Telefon 071'224'60'00 zu melden.

Donnerstag, 11. Juni - 13:17 Uhr

Bei der Villa Wiesental tut sich etwas: Visiere für den Neubau stehen, Baugesuch soll demnächst öffentlich aufgelegt werden

Eines der Bauvisiere im Garten der Villa Wiesental. Bild: Nik Roth (9.6.2020)

(vre) Wer dieser Tage hinter dem Hauptbahnhof unterwegs ist, dem fällt unschwer auf, dass sich im Garten der sei Jahren im Dornröschenschlaf liegenden Villa Wiesental etwas tut. Gerüste und Stangen zeigen die Umrisse des zwischen Villa und Geschäftshaus St.Leonhard geplanten Neubaus an. Diese Visiere sind Teil des öffentlichen Auflageverfahrens fürs Baugesuch. Und dieses soll «nächstens» starten, bestätigt Ivan Furlan, Leiter des Amtes für Baubewilligung.

Im Garten der Villa Wiesental soll Ende 2022 oder Anfang 2023 ein Hotel mit rund 100 Zimmern eröffnen. Die Villa selber soll saniert werden und neu repräsentative Büroräume aufnehmen. Die Idee im historischen Bau ein Literaturhauses unterzubringen hat sich hingegen zerschlagen: Das Haus wäre dafür zu teuer und wohl auch zu klein. Eigentümerin von Villa und Neubau ist neu die Pensionskasse der Stadt St.Gallen. Die HRS wird als bisherige Eigentümerin und Totalunternehmerin für die Renovation der Villa und den Bau des neuen Gebäudes verantwortlich sein.

So soll sich die alte Villa mit Hotelneubau dahinter dereinst präsentieren. Illustration: HRS

Donnerstag, 11. Juni - 11:41 Uhr

Alle Spiele des FC St.Gallen live erleben: FM1 führt Public Viewing im Olma-Areal ab 20. Juni weiter

(vre) Wenn alles gut läuft, wartet beim letzten Spiel der laufenden Meisterschaft ein sehr spezielles Public Viewing auf die Fans des FC St.Gallen. FM1 will das - hoffentlich - alles entscheidende Spiel gegen YB am 2. August in Bern nämlich live ins Espenmoos übertragen. Also dorthin, wo der FC St.Gallen vor 20 Jahren den bisher letzten Meistertitel holte.

Das FM1-Public-Viewing im Olma-Areal wird auch für alle anderen Spiele des FCSG in der laufenden Meisterschaft wieder angeboten. Das ist aufgrund der geltenden Anti-Corona-Vorschriften möglich, im Moment allerdings mit höchsten 300 Zuschauerinnen und Zuschauern. Die Organisatoren von FM1 und der Olma-Messen hoffen, dass das Bundesamt für Gesundheit die 300er-Marke im Juli aufhebt, damit mehr Fans das Public Viewing besuchen können.

Klar, an die Stimmung im Stadion kommt ein Public Viewing nicht heran. Nachdem in dieser Saison dank Coronavirus ein Livebesuch an den Spielen aber nicht mehr möglich ist, ist der live übertragene Match auf Grossleinwand die nächstbeste Alternative fürs Fussballerlebnis. Bild: Andy Müller (26.7.2018)

Um alle Regeln einhalten zu können, wird das Public Viewing aus der «Moststube» in die Olma-Halle 9 verlegt. Und: Neu kostet der Eintritt zum Public Viewing zwölf Franken. Die Auflagen und Hygienebestimmungen verursachen Kosten, die der Veranstalter gemäss «FM1today» nicht mehr alleine tragen kann. Ab sofort können im Internet Tickets für alle Public Viewings ab 20. Juni erworben werden. Im Ticketpreis eingeschlossen ist gratis ein Bier oder ein alkoholfreies Getränk.

Donnerstag, 11. Juni - 11:06 Uhr

Neue Pächter: Pascal Pieth und Marko Stojkovic übernehmen das «Concerto», mit von der Partie ist Ex-Banker Konrad Hummler

(pd/vre) Konzert und Theater St.Gallen starten die nächste Spielzeit im Provisorium auf dem Unteren Brühl und gleichzeitig mit neuen Gesichtern im gastronomischen Bereich. Neue Pächterin im Restaurant Concerto, in der Bar des Theaterprovisoriums und in der Tonhalle ist ab 1. September die Esskultur & Events GmbH von Pascal Pieth und Marko Stojkovic. Beteiligt an der GmbH ist Ex-Banker Konrad Hummler.

Pascal Pieth (rechts) und Marko Stojkovic übernehmen das «Concerto» und die übrige Gastronomie von Konzert und Theater St.Gallen. Bilder: PD

Pieth und Stojkovic kennen den Betrieb im Restaurant Concerto aus eigener Anschauung bestens. Beide haben sie in früheren Jahren dort gearbeitet, nun kehren sie als Pächter dorthin zurück. «Wir haben gern an diesem Ort gearbeitet und fanden den Mix aus Gastronomie und Kultur immer spannend», wird Pascal Pieth in der Mitteilung von Konzert und Theater zitiert.

Konrad Hummler. Bild: PD

Beteiligt an der Esskultur & Events GmbH ist auch Konrad Hummler, ehemals Inhaber der Bank Wegelin und heute unter anderem Präsident der J.S.Bach-Stiftung. Der Betrieb des Concerto liege ihm am Herzen, weil das Lokal «ein ganz wesentlicher Bestandteil des St.Galler Kulturlebens» sei, heisst es dazu in der Mitteilung.

Eröffnet wurde das «Concerto» 1993, nachdem es bei der grundlegenden Sanierung in der heutigen Form in die Tonhalle eingebaut worden war. Der letzte Pächterwechsel im «Concerto» liegt knapp drei Jahre zurück: Bis Mitte 2017 wirtete die Peter Schildknecht Gastronomie (PSG) in der Tonhalle. Dann wurde das Lokal während fünf Monaten grundlegend saniert, bevor es der Thurgauer Renato Blättler im Dezember 2017 wieder eröffnete. Im Herbst lösen nun Pascal Pieth und Marko Stojkovic ihn ab.

Donnerstag, 11. Juni - 10:19 Uhr

Noch eine Strassenbaustelle: Am Montag starten in der Achslen umfangreiche Sanierungsarbeiten an der Rehetobelstrasse

(sk/vre) An der Rehetobelstrasse, im Abschnitt Oberhalden- bis Kublystrasse, starten am kommenden Montag umfangreiche Bauarbeiten. Sie dauern gemäss Mitteilung vom Donnerstag voraussichtlich bis Anfang September 2020 und umfassen die Instandstellung der Fahrbahn und zum Teil des Trottoirs mit Ersatz der Randabschlüsse und des Belags.

Das Achslen-Quartier von oben. Die Rehetobelstrasse verläuft von links unten nach rechts oben quer durchs Bild. Bild: Hannes Thalmann (10.5.2006)

Die Arbeiten werden in zwei Etappen ausgeführt. Die erste Bauetappe von der Oberhalden- bis Achslenstrasse dauert bis etwa Ende Juli. Im Anschluss daran wird der Abschnitt von der Achslen- bis Kublystrasse instand gestellt. Während der Arbeiten wird der Verkehr auf der Rehetobelstrasse einspurig geführt. Jener von der Speicherschwenid her wird über die Tablat- und Rorschacher Strasse umgeleitet.

Die Buslinien 7 und 8 (Neudorf) der VBSG sowie das Postauto 121 (Engelburg nach Heiden) verkehren fahrplanmässig. Die Haltestellen sind leicht verschoben. Die Zu- und Wegfahrt zu den im Baustellenbereich liegenden Häusern ist je nach Baufortschritt eingeschränkt, zeitweise nicht möglich. Die Fussgängerführung wird gemäss Mitteilung der Stadt auf den Bauablauf abgestimmt.

Mittwoch, 10. Juni - 19:42 Uhr

Feuerwehreinsatz an der Davidstrasse

Die Feuerwehr an der Davidstrasse. Bild: Sandro Büchler

(dar) Nach 19 Uhr ist es am Mittwoch an der Davidstrasse zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Roman Kohler, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen, gibt auf Nachfrage Entwarnung. Entgegen erster Vermutungen handle es sich nicht um einen Dachstockbrand. Und jetzt sei die Situation unter Kontrolle.

Beim Anfeuern eines Ofens sei es zu einer Verpuffung und zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Ein offenes Feuer habe es nicht gegeben. Eine Person werde medizinisch betreut, nachdem sie dem Rauch ausgesetzt war, sagt Kohler.

Ein Anwohner filmte den Feuerwehreinsatz mit seinem Handy. Hier das Video:

Mittwoch, 10. Juni - 18:18 Uhr

FC Fortuna St.Gallen geht mit neuem Trainer in die neue Saison

(pd/vre) Der Drittligist FC Fortuna St.Gallen hat für die neue Saison mit Dino De Luca einen neuen Trainer engagiert. De Luca trainierte früher schon den Zweitligisten FC Wattwil-Bunt. Ihm assistiert beim FC Fortuna neu Manuel Enzler, der zuletzt Assistenztrainer der zweiten Mannschaft des FC Gossau war.

Neues Trainerduo: Dino de Luca (links) und Manuel Enzler (rechts) trainieren neu den FC Fortuna St.Gallen. In der Mitte Sportchef Mathieu Bühler. Bild: FC Fortuna

Unterstützt werden die beiden Trainer weiterhin von Freddy Coniglione als Torhütertrainer. Die Fortunesen möchten sich gemäss Mitteilung vom Mittwoch nach dem Aufstieg im vergangenen Jahr mit dem neuen Trainerduo in der dritten Liga etablieren.

Mittwoch, 10. Juni - 16:23 Uhr

Kulturaustausch zwischen Basar bizarr und Kabinenwechsel: Tanzendes Pferd im Schaufenster, Umarmung in der Kabine

(vre) Der Basar-Bizarr im St.Galler Linsebühl ist bekannt für seine künstlerisch gestalteten Schaufenster. Dabei werden von geladenen Künstlerinnen und Künstlern immer wieder aktuelle Themen auf- und auch aufs Korn genommen. Im Juni gibt's jetzt quasi einen Kulturaustausch zwischen dem Basar bizarr und dem Projekt Kabinenwechsel.

Kabinenwechsel mit Anita Sonnabend: «Embrasse-moi!» Bild: PD

Bis 5. Juli sind in den Schaufenstern des Basar an der Linsebühlstrasse 76 Denise Hofer und Rahel Flückiger zu Gast. Die Initiantinnen des Projekts Kabinenwechsel inszenieren im Linsebühl einen «Tanz über d'Gass». Dazu gehören unter anderem ein Pferd mit roter Krawatte und leise Musik («Loca En Nubes» mit dem Luis Borda Ensemble). Am Samstag, ab 14 Uhr, gibt's eine Eröffnungsparty, bei der vor dem Basar getanzt werden darf.

Im Gegenzug gastiert Basarbetreiberin Anita Sonnabend im Juni in der alten Telefonkabine an der St.-Leonhard-Brücke. Sie inszeniert dort unter dem Titel «Embrasse-moi!» auf originelle Art und Weise eine Umarmung, natürlich eine «einvernehmliche», wie's auf der beigestellten Gebrauchsanweisung heisst.

Mittwoch, 10. Juni - 15:38 Uhr

Der Jüngling an der Verzweigung Dufour- und Winkelriedstrasse sitzt wieder einmal kopflos auf dem Brunnen. Bild: Luca Ghiselli (7.6.2020)

Vandalen vergreifen sich an Brunnen auf dem Rosenberg: Überraschend viele dafür, dass der Jüngling kopflos bleibt

(ghi/vre) Die Brunnenfigur eines sitzenden Jünglings an der Verzweigung Dufour- und Rosenbergstrasse hat wieder einmal ihren Kopf verloren. Während er nach früheren Köpfungsaktionen jeweils wieder aufgetaucht ist, haben ihn die Vandalen diesmal mitlaufen lassen. Die Verantwortlichen der Stadt werweissen nun, ob sie für viel Geld einen neuen Kopf produzieren und montieren lassen sollen oder ob die Brunnenfigur nicht im aktuellen Zustand belassen werden soll.

Die zweite Variante, die im ersten Moment etwas abstrus klingen mag, hat beim Publikum durchaus Chancen. Das zeigt eine Umfrage von «Tagblatt online». Mit aktuell 276 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist sie natürlich nicht repräsentativ, aber doch ein Hinweis darauf, wie's in der Volksseele aussieht: 50 Prozent jener, die ihre Stimme abgegeben haben, sind dafür oder eher dafür, die Brunnenfigur kopflos zu lassen. 40 Prozenten möchten sicher oder eher einen neuen Kopf. 10 Prozent sind unentschieden.

Vom Kopf fehlt diesmal jede Spur: Der Jüngling-Brunnen auf dem St.Galler Rosenberg ist schon wieder von Vandalen enthauptet worden Zum wiederholten Mal haben Unbekannte die Jünglingsfigur auf dem Brunnen an der Dufourstrasse auf dem St.Galler Rosenberg geköpft. Diesmal hat das städtische Hochbauamt den Kopf aber nicht gefunden – was die Verantwortlichen vor eine knifflige Frage stellt. Luca Ghiselli 09.06.2020

Mittwoch, 10. Juni - 15:13 Uhr

«Hans im Glück» mit drittem Schweizer Standort in St.Gallen: Neuer Burgergrill an der Kugelgasse 3 eröffnet heute

(pd/vre) Nach Basel und Bern eröffnet heute Mittwoch «Hans im Glück» seinen dritten Schweizer Standort in St. Gallen. Der neue Burgergrill befindet sich im Erdgeschoss an der Kugelgasse 3 hinter Post Brühltor und Coop-City. Im Lokal bietet «Hans im Glück» auf 250 Quadratmetern 180, davor auf 60 Quadratmetern nochmals 80 Sitzplätze. Von der Ausstattung her fällt das Lokal durch raumhohe Birkenstämme und viele andere naturbelassene Materialien auf.

Im neu eröffneten Burgergrill von «Hans im Glück» in St.Gallen. Bild: PD

Geöffnet ist «Hans im Glück» von Sonntag bis Donnerstag, 11 bis 24 Uhr, sowie am Freitag und Samstag, 11 bis 1 Uhr. Im Angebot figurieren viele verschiedene Burger - von solchen aus Rindfleisch über Hähnchenbrust bis hin zu vegetarischen oder veganen Bratlingen. Dazu kommen Salat-Variationen und Beilagen wie klassische «Fritten» oder auch solche aus Süsskartoffeln. Burger sind einzeln, im Mittagsmenu (bis 17 Uhr) oder im Abendmenu (ab 17 Uhr) zu haben.

Infos zur Neueröffnung und ihren Angeboten gibt's im Internet.

Mittwoch, 10. Juni - 14:41 Uhr

Betrunkener übernachtet in Bahnhofunterführung: Bei Kontrolle Polizisten beschimpft und angegriffen

(stapo/vre) Aus dem Ruder gelaufen ist in der Nacht auf Mittwoch eine polizeiliche Personenkontrolle beim Bahnhof Winkeln. Als zwei Polizistinnen und ein Polizist einen in der Bahnhofunterführung schlafenden Mann kontrollieren wollten, beschimpfte sie dieser und griff sie an. Der stark alkoholisierte 32-Jährige musste gemäss Mitteilung in Handfesseln gelegt und auf den Polizeiposten gebracht werden.

In der Unterführung beim Bahnhof Winkeln wurde am frühen Mittwochmorgen drei Angehörige der Stadtpolizei St.Gallen von einem Betrunkenen angegriffen.

Bild: Thomas Hary (3.9.2018)

Am Mittwoch, 3.45 Uhr, wurde die Stadtpolizei von Passanten auf den in der Unterführung zum Bahnhof Winkeln schlafenden Mann aufmerksam gemacht. Bei seiner Kontrolle wurde der Mann handgreiflich und stiess einer Polizistin gegen den Brustbereich. Da er um sich schlug, wurden ihm Handfesseln angelegt. Der offensichtlich Betrunkene beschimpfte zudem die Polizisten und drohte ihnen.

Für weitere Abklärungen sei der Mann auf den Posten gebracht worden, heisst es in der Mitteilung der Stadtpolizei. Die Atemalkoholmessung ergab bei ihm einen Wert von über 1,5 Promille. Auch auf dem Posten verhielt sich der Mann renitent, weshalb er wegen Fremdgefährdung und zur Gewährleistung der öffentlichen Ruhe und Ordnung in Gewahrsam genommen wurde. Er wird jetzt wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte angezeigt.

Mittwoch, 10. Juni - 14:14 Uhr

Kurz vor Ablauf der Gesuchsfrist: Nur elf Gewerbler haben Stadt um Erlass der Miete oder um Ratenzahlung ersucht

(mha) Als Reaktion auf den Corona-Lockdown hat die Stadt dem Gewerbe, das bei ihr eingemietet ist, angeboten, den Mietzins zu stunden. Im März wurde bekannt, dass die Stadt Gewerblern unter Umständen den Mietzins auch erlässt. Betroffene können noch bis Montag ein Gesuch auf Mieterlass oder eine Ratenzahlung der Miete stellen.

Noch bis Montag können Gewerbebetriebe, die in städtischen Liegenschaften eingemietet sind, um Stundung oder um Erlass der Miete ersuchen. Bisher haben das elf getan.

Bild: Benjamin Manser (8.5.2020)

Bisher sind allerdings nur elf Gesuche bei der Stadt eingegangen. Nach Ablauf der Frist werden diese geprüft und ausgewertet. Überschreiten die Mieterlasse insgesamt die Summe von 150'000 Franken, benötigt der Stadtrat die Zustimmung des Stadtparlaments. Dies auch, weil hohe Mieterlasse zu Lasten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler gehen.

Stadträtin Maria Pappa. Bild: Ralph Ribi (28.5.2020)

Laut Stadträtin Maria Pappa, Chefin der Direktion Planung und Bau, gab es einige Missverständnisse, was das Vorgehen für einen Erlass der Miete betrifft. So müssen Gewerbetreibenden je nach Höhe des beantragten Erlasses Jahresabschlüsse einreichen. Bei kleineren Beträgen ist dies nicht nötig. Ausserdem gab es die Rückmeldung, wonach private Vermieter grosszügiger seien.

Warum erlässt die Stadt den Mietzins nicht einfach allen Gewerblern für zwei Monate? Das Ziel der Stadt sei es, vor allem Betriebe zu unterstützen, die wegen der verordneten Schliessung und deren Konsequenzen in einer grösseren finanziellen Notlage geraten, sagt Pappa. Es könne Fälle geben, in denen ein Mieterlass für mehr als zwei Monate nötig sei, während andere Betriebe die Schliessung gut überbrücken konnten.

Mittwoch, 10. Juni - 12:22 Uhr

St.Gallerin für nationale Parteileitung nominiert: Franziska Ryser soll Vize-Präsidentin der Schweizer Grünen werden

(pd/vre) Der Kantonalvorstand der St.Galler Grünen hat Nationalrätin Franziska Ryser (St.Gallen) zuhanden der Delegiertenversammlung der Schweizer Grünen als Vizepräsidentin nominiert. Sie soll damit gemäss Mitteilung Einsitz in die Geschäftsleitung der Partei nehmen und darin die Ostschweiz vertreten. Als Nachfolger der abtretenden Präsidentin Regula Rytz bewirbt sich Balthasar Glättli fürs Präsidium der Grünen Schweiz.

Franziska Ryser bei einem Auftritt in der TVO-Diskussionssendung «Zur Sache». Bild: Michel Canonica (15.4.2020)

Dem obersten Chef werden eine Reihe von Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten zur Seite gestellt, um die die verschiedenen Regionen in die Parteileitung einzubringen. Ryser als designierte Vertreterin der Ostschweiz engagiert sich seit bald acht Jahren für grüne Politik, sowohl als Parlamentarierin wie auch innerhalb der Partei. So ist sie derzeit Co-Präsidentin der Grünen der Stadt St.Gallen. Im vergangenen Oktober war Franziska Ryser neu in den Nationalrat gewählt worden.

Mittwoch, 10. Juni - 12:10 Uhr

Weitere Schritte zurück in die Normalität beim Kanton St.Gallen: Corona-Hotline wird eingestellt, Krisenstab wird zurückgefahren

(SK/vre) Auch im Kanton St.Gallen sind Infektionen mit dem Coronavirus stark zurückgegangen: Gemäss Mitteilung der Staatskanzlei stecken sich damit nur noch wenige Personen an. Gleichzeitig gibt' s auch erheblich weniger telefonische Anfragen bei der kantonalen Corona-Hotline. Die Regierung hat deshalb entschieden, den Betrieb dieser Infoline ab Samstag auszusetzen und den Einsatz des kantonalen Führungsstabes zurückzufahren.

Schweizweit haben Kantone im Zuge der Coronakrise Info-Hotlines eingerichtet (im Bild jene im Tessin). Der Kanton St.Gallen stellt aufgrund der positiven Entwicklung der Lage dieses Angebot am Samstag wieder ein. Bild: Pablo Gianinazzi/KEY

(Breganzona, 29.2.2020)

Der kantonale Führungsstab (KFS) hat in den vergangenen Monaten die Koordination der Corona-Krisenbewältigung des Kantons St.Gallen geführt. Dem Stab gehören mehrere Dutzend Fachleute aus den Bereichen Gesundheit, Sicherheit, Militär, Verwaltung, Wirtschaft und Kommunikation an. Unter Federführung des KFS wurden beispielsweise Schutzmasken ans Gesundheitspersonal verteilt oder die kantonle Infoline für die Bevölkerung betrieben.

Inzwischen sind die Fallzahlen so tief, dass der Führungsstab seit Anfang Juni in die Grundbereitschaft zurückgefahren werden konnte. Das bedeutet, dass der Stab die Lage weiter verfolgt und in enger Absprache mit dem Kantonsarzt steht. So organisiert und begleitet der KFS weiter das Contact Tracing im Kanton. Die Krisenbewältigung wird aber wieder in den einzelnen Departementen der Verwaltung geführt. Sollte sich sich die Lage verschärfen, könne der Führungsstab wieder hochgefahren werden, heisst es in der Mitteilung.

Mittwoch, 10. Juni - 11:20 Uhr

Pärchen auf dem Bahnhofplatz mit Glasflasche attackiert: Kantonspolizei sucht Handyvideos, die den Angreifer zeigen

(kapo/vre/stm) Am Montagabend ist ein junges Pärchen auf dem Bahnhofplatz von einem Unbekannten mit einer Glasflasche attackiert worden (ST.GALLER STADT-TICKER, 9.6., 9:12 Uhr). Dabei zog sich eine 20-jährige Frau eine relativ massive Verletzung an der Hand zu. Die Kantonspolizei sucht jetzt nach Zeugen für den Vorfall vom Montag, kurz nach 21.30 Uhr, an der Haltekante C im Bushof auf dem Bahnhofplatz.

Im Bushof auf dem Bahnhofplatz St.Gallen wurde am Montagabend ein junges Pärchen mit einer Glasflasche attackiert. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall.

Bild: Benjamin Manser (21.6.2019)

Der unbekannte Täter flüchtete nach dem Angriff zu Fuss in Richtung Kornhaus- und Merkurstrasse. Er wird als «Balkan-Typ» beschrieben, ist 20 bis 30 Jahre alt, 170 bis 180 Zentimeter gross, trug eine dunkle Hose und ein olivfarbenes Oberteil mit Kapuze. Das Motiv des Angriffs ist gemäss Mitteilung der Kantonspolizei vom Mittwoch im Moment unklar.

Die Polizei sucht jetzt Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Täter machen können. Zudem interessiert sie sich Handyvideos, die den Vorfall zeigen. Zeugen werden in der Mitteilung gebeten, sich bei der Kantonspolizei St.Gallen unter 058'229'49'49 zu melden.

Dienstag, 9. Juni - 17:17 Uhr

Fahrplan 2021 der Appenzeller Bahnen geht in Vernehmlassung: Fahrplanstabilität in der Stadt St.Gallen soll besser werden

(pd/vre) Nur wenig Veränderungen gegenüber dem heute geltenden Fahrplan sehen die Appenzeller Bahnen (AB) für den nächsten Fahrplanwechsel vor. Ausgerichtet bleibt der AB-Fahrplan zur Hauptsache auf die ganzjährig und während des ganzen Tag im Halbstundentakt verkehrenden IR- und IC-Verbindungen der SBB nach Gossau, Flawil, Uzwil, Wil, Winterthur, Flughafen, Oerlikon und Zürich. Am Morgen gibt's zudem Anschlüsse an Intercity-Züge nach Winterthur, Zürich und Genf.

Ein Zug des Typs Tango der Appenzeller Bahnen (AB) auf der Fahrt zwischen St.Gallen und Trogen. Bild: Daniel Ammann

Auf der Linie zwischen Appenzell, St.Gallen und Trogen wollen die AB mit dem neuen Fahrplan ein spezielles Problem lösen: Der Verkehr im St.Galler Stadtzentrum beeinflusst nämlich die Fahrzeit auf dieser Strecke. Insbesondere in Stosszeiten am Morgen und Abend kommt es zu Verzögerungen wegen Staus, stockendem Verkehr sowie der grossen Zahl Fahrgäste, die ein- und aussteigen.

Der Fahrplan 2021, der ab Dezember dieses Jahres gültig ist, sieht daher auf dieser Linie Anpassungen der Abfahrtszeiten im Minutenbereich vor. Das verbessert gemäss Mitteilung vom Dienstag die Fahrplanstabilität und erhöht die Sicherheit bei der Erreichung von Anschlüssen. Der Entwurf des neuen Fahrplans ist ab 10. Juni im Internet abrufbar. Allfällige Begehren und Korrekturen können bis 28. Juni gemeldet werden.

Was die Passagiere der Appenzeller Bahnen in der Stadt St.Gallen tun. Illustration: Appenzeller Bahnen

In der Mitteilung der Appenzeller Bahnen gibt es auch Infos zu einer Baustelle auf St.Galler Stadtgebiet: Seit Juni 2020 bauen SBB und AB im alten Güterbahnhof an einer neuen Linienführung. Ende 2021 soll sie zusammen mit einer neuen Kreuzungs- und Haltestelle in Betrieb gehen. Diese und weitere Massnahmen in den Jahren 2021 und 2022 sollen Verbesserungen im Angebot mit dem Fahrplan 2023 möglich machen.

Dienstag, 9. Juni - 16:32 Uhr

ST.GALLEN HISTORISCH: Als man mitten auf dem Bahnhofplatz noch einen Schwatz abhalten konnte

(vre) Während des Corona-Lockdowns hat auch das Historische und Völkerkundemuseum seine Aktivitäten ins Internet verlegt. Und wenn man sich dort umschaut, stösst man auf die eine oder andere Trouvaille. Sehr interessant ist beispielsweise eine Galerie mit neun historischen Ansichten aus der Grafiksammlung des Museums. Darunter ist auch ein Bild vom Bahnhofplatz aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Im Zentrum des historischen Bildes steht der erste St.Galler Bahnhof. Er wurde 1856 mit Eröffnung der Eisenbahnlinie nach Winterthur in Betrieb genommen. Bei der Ankunft des ersten Zugs am Ostermontag, 24. März 1856, stand er allerdings erst im Rohbau, wie es im Bändchen «St.Gallen - wie es nicht mehr steht» rapportiert wird. Der alte Bahnhof wurde durch den heutigen, 1911 bis 1913 westlich davon erstellten Hauptbahnhof abgelöst, diente danach aber weiterhin als Nebengebäude der Bahn.

Alles anzeigen

Bei der Datierung der Ansicht hilft das Gebäude links im Bild. Es handelt sich dabei um die 1887/88 gebaute Post. Sie stand dort, wo sich heute Bushof und Kornhausplatz befinden. 1911 bis 1913 wurde die heutige Hauptpost gebaut. 1915 konnte die Stadt daher das alte Postgebäude kaufen. Sie nutzte es dann bis 1977 als Rathaus.

Das heutige Rathaus der Stadt St.Gallen steht dort, wo sich im historischen Bild der erste Bahnhof befindet. Er wurde 1972 abgerissen, damit man den heutigen Rathausturm erstellen konnte. Dass die historische und die moderne Ansicht nicht ganz deckungsgleich sind, liegt daran, dass der Künstler aus dem 19. Jahrhundert sich ein paar Freiheiten herausgenommen. So liess er etwa das Hotel Walhalla (rechts im modernen Bild) einfach verschwinden.

Dienstag, 9. Juni - 15:30 Uhr

Auto gegen Lastwagen: Spiseggstrasse nach Unfall während rund zwei Stunden gesperrt

(vre) Zum Zusammenstoss eines Autos mit einem Lastwagen ist es am Dienstagmorgen auf der Spiseggstrasse gekommen. Die Strasse musste zwischen der Spisegg und St.Josefen während rund zwei Stunden für die Aufnahme des Unfalls und die Räumung der Unfallstelle gesperrt werden. Beim Zwischenfall entstand gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Schaden in Höhe von mehreren tausend Franken.

Weil am Dienstagmorgen ein Autofahrer auf der Spiseggstrasse beim Bremsen ins Rutschen geriet, knallte er mit seinem Auto gegen einen entgegenkommenden Lastwagen. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

(9.6.2020)

Am Dienstag, kurz nach 9.30 Uhr, war ein 26-jähriger Mann mit seinem Auto von Abtwil in Richtung Spisegg unterwegs. In einer Rechtskurve kam sein Auto nach einem Bremsmanöver ins Rutschen und prallte in einen entgegenkommenden Lastwagen. Das Auto erlitt Totalschaden, während der Schaden am Lastwagen auf 7'000 Franken geschätzt wird.

Dienstag, 9. Juni - 14:50 Uhr

Mehr Stellensuchende auch in Stadt und Region St.Gallen: Anstieg von Mai 2019 zu Mai 2020 aber tiefer als in anderen Wahlkreisen

(SK/vre) Am Dienstag hat der Kanton St.Gallen Zahlen zu Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit publiziert. Die Statistik weist quer durch den Kanton eine Zunahme der Stellensuchenden aus. Im kantonalen Schnitt liegt ihre Zahl im Mai 2020 35,6 Prozent höher als im Mai 2019. Im Wahlkreis St.Gallen-Gossau ist die Zunahme unterdurchschnittlich: Hier sind im Mai 2020 26 Prozent mehr Personen auf Stellensuche als ein Jahr zuvor.

Alles anzeigen

Dienstag, 9. Juni - 13:40 Uhr

Der steinerne Jüngling ist schon wieder kopflos: Vandalen enthaupten Brunnenfigur auf dem Rosenberg

(ghi) Es ist ihm wieder an Kopf und Kragen gegangen: Der steinerne Bub auf dem Brunnen an der Verzweigung Winkelried- und Dufourstrasse auf dem St.Galler Rosenberg ist von Vandalen enthauptet worden. Wie Susann Adolph vom städtischen Hochbauamt auf Anfrage bestätigt, ist der Kopf der Figur vor einigen Tagen «durch Gewalteinwirkung» abgeschlagen worden. «Das ist kein Bubenstreich», sagt Adolph. Es handle sich um einen schweren Fall von Vandalismus, der zur Anzeige gebracht worden sei.

Vandalen haben die Brunnenfigur an der Verzweigung der Dufour- mit der Winkelriedstrasse geköpft. Nicht zum ersten Mal. Bild: Luca Ghiselli (7.6.2020)

Die Verantwortlichen haben sich nach dem Vandalenakt auf die Suche nach dem Kopf der Figur gemacht – allerdings ohne Erfolg. Er ist spurlos verschwunden. Das stellt das Hochbauamt nun vor die Frage, ob es den Kopf mit Hilfe einer Modellvorlage von einem Steinmetz nachbilden lassen soll. «Das ist aber sehr kostenintensiv.» Wie hoch genau die Kosten für den Ersatzkopf ausfallen würden, kann Adolph noch nicht beziffern. «Wir klären das derzeit ab.» Eine andere Variante besteht darin, die Figur kopflos zu lassen. «Das wäre aus allerdings unschön», sagt Adolph.

Der 1935 errichtete Brunnen ist in der Vergangenheit immer wieder Gegenstand von Vandalismus geworden. Bereits 1940 wurde er zum ersten Mal enthauptet, wie Wendelin Germann, der langjährige Brunnen-Verantwortliche der Stadt, unlängst gegenüber «Nau.ch» sagte. Weitere Vorfälle folgten in den Jahren 2000, 2008 und 2018. Einmal wurde der Kopf sogar als Einbruchswerkzeug missbraucht. Die Täter warfen ihn durch eine Fensterscheibe eines Geschäftshauses und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten.

Dienstag, 9. Juni - 13:33 Uhr

Wildpark Peter und Paul meldet sich zurück: Nach Corona-Pause jungen Steinböcken, Hirschen oder Wildschweinen zuschauen

(pd/vre) Nach elf Wochen Corona-Pause hat am vergangenen Wochenende auch der Wildpark Peter und Paul wieder fürs Publikum eröffnet. Die Zeit der Schliessung wurde gemäss Mitteilung genutzt, um Pendenzen zu erledigen und ausstehende Unterhaltsarbeiten auszuführen. Im Moment lockt das Wetter zwar nicht gerade dazu, ein Rundgang im Wildpark ist derzeit aber interessant, weil sich in seinen Gehegen verschiedene Jungtiere tummeln.

Nachwuchs im Wildschweingehege: Die Bache beaufsichtigt ihre Frischlinge ständig - und ist bei Bedarf auch bereit, sie heftig zu verteidigen. Junge Gemsen auf Erkundungstour. Nachwuchs bei den Sikahirschen: Eine Hirschkuh mit ihrem Jungen. Die jungen Steinböcke sind bereits in den Kletterfelsen unterwegs.

Nachwuchs bekommen haben in den vergangenen Tagen etwa Steinböcke und Gemsen oder Rot- und Sikahirsche. Und auch bei die Wildschweine sind neuerdings im Familienverband unterwegs: sechs muntere Frischlinge im längsgestreiften Kleid werden durch ihre gegenüber Dritten wenn nötig ziemlich rabiate Mutter durchs Aussengehege geführt.

Wie jede Institution musste auch der Wildpark Peter und Paul ein Schutzkonzept erstellen. Es listet detaillierte Massnahmen auf. Zentrales Element sind die Hygieneregeln des Bundes. Auch im Wildpark Peter und Paul gilt es bis auf weiteres, Abstand zu anderen Besuchern zu halten und regelmässig die Hände zu waschen. Darüber hinaus der Besuch aber uneingeschränkt möglich.

Dienstag, 9. Juni - 12:02 Uhr

Die Grünen verzichten auf eine Kandidatur für den Stadtrat: Diesmal fehlen die Freiwilligen

(pd/vre) Die Grünen der Stadt St.Gallen beteiligen sich im Herbst nicht an den Wahlen in Stadtrat und Stadtpräsidium. Das teilt die Partei am Dienstag mit. Begründet wird der Verzicht damit, dass die Arbeit einer Findungskommission gezeigt habe, dass zum aktuellen Zeitpunkt keine Kandidatin und kein Kandidat zur Verfügung stehe: «Während die einen ihr politisches Engagement dort fortführen wollen, wo sie jetzt stehen, erfüllen andere Pflichten als Mutter oder Vater von kleinen Kindern oder mussten aus gesundheitlichen Gründen auf eine Kandidatur verzichten.»



War im Gespräch als mögliche Kandidatin für den St.Galler Stadtrat, hat aber früh ihren Verzicht erklärt: die grüne Nationalrätin Franziska Ryser. Bild: Regina Kühne (29.11.2019)

Angesichts ihrer Stimmengewinne bei den Wahlen in Nationalrat und Kantonsrat hätten die Grünen sich gemäss Mitteilung gerne zur Wahl gestellt. Die Partei ist überzeugt, am 27. September auch bei den Stadtparlamentswahlen zulegen und über eine gestärkte Fraktion ihre Anliegen wirkungsvoll in die Stadtpolitik einbringen zu können.

Von den Kandidatinnen und Kandidaten der anderen Parteien für Stadtrat und Stadtpräsidium erwarten die Grünen «ein klares Bekenntnis zu einer ökologischen und klimafreundlichen Stadtpolitik». Die Unterstützung von Kandidaturen «für das Stadtpräsidium» will die Partei «zu gegebener Zeit» prüfen.

Dienstag, 9. Juni - 11:42 Uhr

Die starken Seiten der St.Galler Innenstadt zeigen: Jetzt wird die Werbekampagne «Sankt» lanciert

(pd/vre) Das sogenannte «City Management Board» lanciert eine Image- und Werbekampagne für die St.Galler Innenstadt. Sie läuft ab Juni unter dem Obertitel «Sankt» und verfolgt gemäss Mitteilung das Ziel, die Publikumsfrequenz zu erhöhen, indem sie die Innenstadt unter anderem in den sozialen Medien, in Quartierzeitungen, in Tagesmedien, auf Plakaten oder im öffentlichen Verkehr «als besonders lebendiges und attraktives Einkaufs- und Aufenthaltserlebnis» zeigt.

«Sankt Herzlichkeit»: Beispiel für eine der Werbebotschaften der Kampagne «Sankt». Illustration: Standortförderung

Stadt SG

Die Kampagne baut auf Bildern von städtischen Alltagssituationen auf. Der Begriff «Sankt» soll mit passenden Wortkombinationen die Angebote der St.Galler Innenstadt herausstreichen. So zeigt beispielsweise ein Bild mit der Überschrift «Sankt Wunderland» ein kleines Mädchen, das in der Marktgasse vor dem Schaufenster des Zollibolli Spielwarenladens steht und verzaubert durch das Fenster guckt.

Das «City Management Board» ist - anstelle des ursprünglich geplanten Citymanagers - im Rahmen des Projekts «Zukunft St.Galler Innenstadt» gegründet worden. Im Gremium arbeiten Gewerbe Stadt St.Gallen, Pro City, Gastro Stadt St.Gallen, Hotels St.Gallen-Bodensee, St.Gallen-Bodensee-Tourismus sowie die städtische Standortförderung zusammen. Die Beteiligten beurteilen gemäss Mitteilung zur Kampagne «Sankt» den Start dieser Kooperation als gelungen.

Weitere Angaben zur neuen Kampagne für die Innenstadt gibt's im Internet unter www.meine-stadt.sg. Zu «Sankt» gehört zudem ein Imagevideo über die Stadt St.Gallen:

Dienstag, 9. Juni - 10:59 Uhr

Einbruch in einem St.Galler Gartencenter: Arbeitskleidung und einen Lieferwagen gestohlen

(kapo/vre) In der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen sind Unbekannte in ein Gartencenter an der Rorschacher Strasse in St.Gallen eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam eine Eingangstür und durchsuchten das Gartencenter und seine Büroräume. Die Einbrecher liessen dann neben Arbeitskleidern einen Lieferwagen mitgehen und flüchteten mit diesem gemäss Mitteilung der Kantonspolizei in unbekannte Richtung.

Dienstag, 9. Juni - 10:22 Uhr

Strasse in der Spisegg wegen Frontalkollision gesperrt

(tn) Kurz vor 9.40 Uhr ist es auf der Spiseggstrasse zu einer Frontalkollision zwischen einem Auto und einem Lastwagen gekommen. «Glücklicherweise wurden beim Unfall keine Personen verletzt», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, auf Anfrage.

Da aber Trümmerteile auf der Strasse herumliegen, musste die Strasse in Richtung Abtwil gesperrt werden. «Wie lange die Störung andauert, kann derzeit noch nicht gesagt werden», so Krüsi. Zwei Abschleppwagen seien aber aufgeboten.

Dienstag, 9. Juni - 9:12 Uhr

Unbekannter attackiert am St.Galler Busbahnhof Paar mit Glasflasche

(tn) «Gemäss ersten Erkenntnissen schlug ein Unbekannter einem 22-jährigen Mann eine Flasche über den Kopf», bestätigt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, den Vorfall gegenüber FM1Today. Der 22-Jähre habe mit unbestimmten Kopfverletzungen ins Kantonsspital eingeliefert werden müssen. Zudem habe sich seine Freundin an der Hand verletzt. «Auch sie musste im Spital behandelt werden», so Küsi. Der Vorfall habe sich am Montagabend um 21.30 ereignet.

Die Attacke geschah am St.Galler Busbahnhof. Hanspeter Schiess

Der mutmassliche Täter konnte bislang noch nicht gefasst werden. «Er ist in Richtung Kornhausstrasse und Raiffeisen geflüchtet», sagt Krüsi auf Anfrage. Im Einsatz standen mehrere Patrouillen der Stadt- und Kantonspolizei. «Auch die Beurfsfeuerwehr musste ausrücken, um das ganze Blut und die Scherben zu entfernen.»

Worum es bei der Auseinandersetzung ging, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. «Wir machen verschiedene Einvernahmen und klären ab, in welcher Beziehung das Pärchen ist und wer möglicherweise als Täter in Frage kommen könnte», sagt Hanspeter Krüsi.

Wer die Tat beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei St.Gallen zu melden. Der unbekannte Mann wird als 20- bis 30-jährig und 170 bis 180 Zentimeter gross beschrieben. Er trug dunkle Hosen und ein olivgrünes Oberteil.

Montag, 8. Juni - 19:37 Uhr

Da die Tickets im Nu weg waren, gibt es ein Zusatzdatum

(sab) Zu elektronischen Klängen über St.Gallen tanzen: Das verspricht der «Day Dance Dreilinden» am 27. Juni. Die vom St.Galler Label Schwarzmatt in Zusammenarbeit mit der Südbar organisierte Veranstaltung mit elektronischer Musik findet nach erfolgreichen Ausgaben im vergangenen Jahr erneut beim Restaurant Dreilinden statt. Erstmals aber als Silent Disco: Statt aus Boxen wird die Musik aus Kopfhörern zu hören sein, die dem Publikum abgegeben werden.

Beim Restaurant Dreilinden (weisses Haus oberhalb der Frauenbadi) auf der Terrasse findet der «Day Dance» statt. Bild: Michel Canonica/Hanspeter Schiess (23. Juni 2017)

Das Verlangen nach Musik unter freiem Himmel scheint immens zu sein. Denn nach nur zwei Stunden waren heute die 280 Tickets für den achtstündigen Tanzanlass ausverkauft. «Wir sind einfach nur noch baff und überglücklich», schreibt Oliver Scheuber, Mitorganisator und Pächter von «Dreilinden» auf Facebook.

«Aufgrund der vielen Anfragen, die uns erreicht haben und der grossen Feierlaune, die wir nach dem dreimonatigen Lockdown in uns spüren, haben wir nun entschlossen, ein Zusatzdatum anzubieten.» Am 18. Juli 2020, von 14 bis 22 Uhr, findet somit eine weitere Silent Disco auf Drei Weieren statt. Die Tickets à 15 Franken werden erneut heiss begehrt sein.

Montag, 8. Juni - 18:34 Uhr

Sensoriker erklärt morgen verschiedene Biersorten: Vor Ort in der Südbar und im Livestream

(sab) Der «Place To Beer» ist morgen Dienstag in der Südbar. Im Lokal findet ab 20 Uhr ein Online Beer Tasting statt, also eine virtuelle Bierdegustation. Vor Ort ist der Bierkenner und Biersensoriker Stephan Zwahlen vom grössten Schweizer Bierimporteur Amstein. Er führt in die Geschmackswelt verschiedener Biersorten ein und teilt seine Erkenntnisse live online auf Facebook. «Er wird interessante Fakten über das jeweilige Bier erzählen, fernab vom klassischen Bierbeschreib», sagt Ruedi Gamper, Besitzer der Südbar. Auch über die Stadt St.Gallen gebe es Wissenswertes.

Ruedi Gamper, Wirt der «Südbar» Bild: Ralph Ribi (4. Mai 2020)

Die Teilnahme ist kostenlos. «Wer zu Hause am Bildschirm an der Degustation teilnehmen will, kann die sechs vorgestellten Biersorten im Voraus in der Südbar besorgen und dann live mit uns verkosten», sagt Gamper. Für einige wenige Bierliebhaber sind Tische in der Südbar reserviert. Der Veranstalter besteht aber wegen der coronabedingten reduzierten Platzzahl auf eine Voranmeldung unter info@suedbar.ch

Degustiert werden neben einem alkoholfreien Cider fünf Biersorten: Vom bekannten schottischen Brewdog, über Riegele aus Augsburg und dem Bier der Insel-Brauerei auf der deutschen Ferieninsel Rügen, bis hin zu den zwei belgischen Biersorten Lupulus und Dupont aus Tourpes.

Montag, 8. Juni - 17:44 Uhr

Velofahrer wird von Auto angefahren – und selbst gebüsst

(red) Kurz vor Weihnachten 2018 wird ein damals 17-jähriger St.Galler auf dem Veloweg von einem Auto angefahren. Der Jugendliche erstattet daraufhin Anzeige – und wird schliesslich selbst gebüsst. Über den Fall berichtet jetzt der «Beobachter». «Wir hatten kurz Augenkontakt und ich dachte: Wieso bremst der nicht?», sagt der jugendliche Verlofahrer in dessen Bericht.

Er war auf dem Veloweg unterwegs als er von einem von rechts kommenden Auto angefahren wurde. Nach dem Aufprall sei der Fahrer ausgestiegen, habe sein Auto kontrolliert und sei davon gefahren. Daraufhin erstattete der St.Galler Anzeige bei der Stadtpolizei. Dies, weil der Fahrer ohne mit ihm Kontakt aufzunehmen, weitergefahren sei, wie der Velofahrer sagt. Ein halbes Jahr später erhielt der Student Post von der Staatsanwaltschaft, mit der Mitteilung, dass das Verfahren eingestellt wurde, und einem Strafbefehl mit einer Busse von 600 Franken.

Das Fehlverhalten des Velofahrers wurde höher gewichtet, als das des Autofahrers. Symbolbild iStock

Doch wieso wird der Velofahrer nun selbst gebüsst? Der damals 17-Jährige habe die Ampel beim Fussgängerstreifen bei gelb überquert. Dieses Vergehen wurde höher gewichtet als das Fehlverhalten des Autofahrers. Gemäss des Protokolls des Untersuchungsamtes, welches sich auf Videoaufnahmen der städtischen Verkehrskamera stützt, habe sich der Autofahrer nicht falsch verhalten, habe sich zum Unfallopfer begeben und sich nach dessen Gesundheitszustand erkundigt.

Ob der Autofahrer tatsächlich mit dem Velofahrer gesprochen hat, ist auf den Videoaufnahmen nicht erkennbar. Weitere Hinweise hätte nur die Einvernahme des Autofahrers liefern können, welcher aber nie ermittelt werden konnte. Auch wenn auf den Videoaufnahmen zu sehen sei, dass es sich um ein Fahrzeug der St.Galler Stadtwerke handle. Dort habe kein Fahrer Angaben zu diesem Unfall machen können. Deshalb wurde das Verfahren wegen pflichtwidrigen Verhaltens bei Unfall sistiert.

Der Velofahrer verzichtete auf eine Einsprache und zahlte die Busse. Trotzdem fühlt er sich gemäss «Beobachter» von der Justiz im Stich gelassen.

Montag, 8. Juni - 16:08 Uhr

Einbrecher entwenden Lieferwagen aus Werkhof und fahren damit zum nächsten Tatort

(kapo/mha) Eine unbekannte Täterschaft ist in Gossau in der Nacht auf Montag erst in einen Werkhof. Einen dort gestohlenen Lieferwagen nutzten die Täter, um damit zu einem Fastfood-Restaurant an der Wilerstrasse zu fahren. Von dort stahlen die Täter einen Tresor, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen.

Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Die Täter betraten demnach zuerst das Areal des Werkhofs, schlugen ein Fenster ein und wuchteten eine Aussentür auf. Sie verschafften sich so Zugang zu drei Gebäuden. Nachdem die Täter die Räume durchsucht hatten, stahlen sie einen Lieferwagen samt Werkzeug. Damit fuhren sie zum naheliegenden Fastfood-Restaurant, wo sie einbrachen und den Tresor stahlen. In diesem befand sich gemäss Kantonspolizei Bargeld von mehreren tausend Franken.

Montag, 8. Juni - 15:05 Uhr

Mit Sternmarsch, Picknick, Referaten und Theateraufführung: Frauenstreik findet dieses Jahr am 13. statt am 14. Juni statt

(pd/mha) Der zweite Schweizer Frauenstreik im vergangenen Jahr schrieb Geschichte. Doch die Forderungen bleiben bestehen, schreibt das Frauenstreik-Kollektiv St. Gallen in einer Mitteilung. Es ruft deshalb dazu auf, am Samstag erneut zu streiken. «Wir gehen auf die Strasse, um die Diskriminierung sowie die körperliche und verbale sexuelle Gewalt an Frauen endlich zu beenden.» Um 14 Uhr startet ein Sternmarsch zum Stadtpark, wo ab 15 Uhr gepicknickt wird. Dort gibt es Referate sowie eine Theateraufführung.

Vergangenes Jahr gingen in St.Gallen 4'000 Personen auf die Strasse. Es war der zweite, dezentral organisierte Frauenstreik in der Schweiz. Bild: Michel Canonica (14. Juni 2019)

Die Forderungen umfassen unter anderem, dass Geschlechtersteorotypen aufgebrochen werden, bezahlte und unbezahlte Arbeit gerecht zwischen Männern und Frauen aufgeteilt wird und Hausarbeit keine Einbussen bei Lohn, Karriere und Sozialversicherungen mit sich bringen. Zudem wird ein nationaler Leitfaden zu geschlechtsneutralen Formulierungen gefordert.

Der Sternmarsch startet am Samstag an folgenden Orten:

St.Georgen: Bushaltestelle Mühlegg

Lachen: Tirumpel, Stahlstrasse 3

Rotmonten: Bushaltestelle Dierauerstrasse

Heiligkreuz: Bushaltestelle Langgass

St.Fiden: Bushaltestelle St.Fiden

Zentrum: Zwinglistrasse 3

Zentrum: Bahnhofplatz.

Montag, 8. Juni - 09:56 Uhr

Kulturfestival findet statt und startet bereits am Open-Air-Wochenende

(pd/mha) Anders als das Open Air St.Gallen findet das Kulturfestival St.Gallen dieses Jahr statt - trotz Coronavirus und den damit verbundenen Massnahmen. Jedoch wird das Festival in kleinerem Rahmen veranstaltet, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht. Zudem wird es vorverschoben. Statt am 30. Juni startet das Festival bereits fünf Tage früher, am 25. Juni, also am Open-Air-Wochenende. Es dauert bis 18. Juli.

Stand heute dürfen nur 300 Personen, inklusive Musiker und Helfer, in den Innenhof des Historischen und Völkerkundemuseum. Zudem können bereits gebuchte, internationale Acts nicht einreisen. Die Veranstalter haben deshalb entschieden, den 15. Geburtstag nächstes Jahr zu feiern und dieses Jahr ein Kulturfestival «light» zu veranstalten.

Die Bühne wird gemäss Veranstalter kleiner. Im Bild der Auftritt der Songwirterin Riana. Bild: Urs Bucher (6. Juli 2019)

Die Bühne wird gemäss Mitteilung etwas kleiner und einfacher. Die auftretenden Bands werden fast ausschliesslich aus der Ostschweiz kommen. Da die Organisatoren aufgrund der Coronapandemie das ganze Programm umstellen müssen, steht gemäss Website erst ein Act fest: Bubble Beatz wird wie angekündigt auftreten. Die Band feiert ihr 20-Jahr-Jubiläum. Die Veranstalter versuchen bereits bestätige Künstler, wie The Dead South oder Lola Marsh, für das Kulturfestival von 2021 zu buchen. Dieses wird vom 30. Juni bis 24. Juli stattfinden.

Im Innenhof des Historisches und Völkerkundemuseums steht dieses Jahr keine Küche samt Essensausgabe. Dafür steht ein Foodtruck vor dem Museum. Bild: Urs Bucher (6. Juli 2019)

Das Essensangebot wird ebenfalls reduziert. Normalerweise steht eine Küche mit Essensausgabe im Innenhof. Dieses Jahr parkiert die Catering-Firma Geschmacksträger einen Foodtruck vor das Museum. Vier- oder Sieben-Tages-Festivalpässe gibt es dieses Jahr aus Kapazitätsgründen nicht. Bereits gekaufte Tickets werden zurückerstattet. Dies ist bis 8. Juli über Ticketcorner möglich. Wer auf die Rückerstattung verzichtet, unterstützt damit das Kulturfestival.

Sonntag, 7. Juni - 13:50 Uhr

Offen und transparent kommunizieren, um Vertrauen zu schaffen: SVP fordert Neuanfang in den Stadtschulen

(pd/vre) Die SVP der Stadt St.Gallen verlangt von der Stadtregierung einen Neuanfang im Schulbereich. Der Stellenantritt des neuen Leiters der Dienststelle Schule und Musik (ehemals Schulamt) müsse im Sommer zum Anlass genommen werden, «komplett und absolut von vorne zu beginnen». Die Statpartei reagiert damit auf die Resultate einer Umfrage zur Berufszufriedenheit städtischer Lehrkräfte durch den Kantonalen Lehrerinnen- und Lehrerverband (KLV).



Die neuen Zahlen, die deutlich schlechter ausfallen als jene aus der bisher letzten Umfrage der Stadt, sprechen für die SVP-Fraktion «eine deutliche Sprache». Die Analyse durch den KLV besage nichts anderes, als dass es dringend Veränderungen brauche. In ihrer Mitteilung fragt sich die SVP-Fraktion auch, was zu den Veränderungen in der Zufriedenheit in gerade einmal vier Jahren geführt hat. Ob es damit zusammenhänge, dass auf die Umfrage durch eine externe Stelle offener Kritik angebracht werde als in den Umfragen der Stadt.



An der Arbeit im Klassenzimmer haben die allermeisten Lehrerinnen und Lehrer in der Stadt St.Gallen Spass. Es sind andere Dinge im Verhältnis zum Arbeitgeber, insbesondere zum Schulamt, die einen Teil von ihnen nicht befriedigen.

Bild: Patrick Lüthy

Die SVP der Stadt St.Gallen erwartet vom Stadtrat, der sich doch auch bewusst als «Schulrat» der Stadtschule positioniere, endlich Massnahmen zu ergreifen. Es sei eine Bankrotterklärung, wenn das Schulsystem wiederholt zum Angriffspunkt werde. Es sei die Pflicht des Stadtrates, dass St.Gallen einen makellosen Ruf habe – auch bei den Schulen.

Eine Schule mit gutem Ruf könne Familien überzeugen, sich neu in der Stadt Fuss niederzulassen, heisst es in der SVP-Mitteilung. Die Partei empfiehlt dem Stadtrat daher, künftig in Schulangelegenheiten nach aussen offener zu kommunizieren und Missstände, die nicht durch die Stadt verschuldet seien, transparent zu präsentieren. Nur so könne sich jede und jeder ein eigenes Bild von den Fakten machen.



Sonntag, 7. Juni - 12:02 Uhr

Polizei stellt bei einem 25-jährigen betrunkenen Autofahrer mehrere Waffen sicher

M4Softair Bilder: Stapo SG

(stapo/chs) Die Stadtpolizei St.Gallen hat in der Nacht auf Samstag einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, welcher mehrere Waffen dabei hatte. Diese wurden sichergestellt und der Mann wird zur Anzeige gebracht.

KelTec 2000

Der Fahrzeuglenker hatte zuvor ein Fahrverbot beim Bohl missachtet, wie es in der Mitteilung der Stadtpolizei heisst. Die beweissichere Atemalkoholprobe fiel mit 1,1 Promille belastend für den 25-jährigen Autofahrer aus.

Glock 19 Pistole

Zudem führte er unerlaubterweise eine Glock 19 Pistole auf sich, wobei er das Magazin separat in seinem Hosenbund trug. Neben der Pistole hatte der 25-Jährige im Fahrzeug eine KelTec 2000 mit entsprechendem 30-Schuss-Magazin sowie ein M4-Softair-Gewehr dabei. Die Waffen wurden sichergestellt. Wie die Polizei weiter mitteilt, wird der 25-Jährige neben seinen Verstössen gegen das Strassenverkehrsgesetz auch wegen unerlaubtem Tragen und Mitführen von Waffen zur Anzeige gebracht.

Sonntag, 7. Juni - 12:00 Uhr

Fahrunfähig und ohne Führerausweis am Steuer

(stapo/chs) In der Nacht auf Sonntag hat die Stadtpolizei St.Gallen einen fahrunfähigen Mann, welcher trotz Führerausweisentzug hinter dem Steuer sass, angehalten. Der Mann war gemäss Mitteilung der Polizei ausgeschrieben und im Besitz von Kokain.

In der Nacht auf Sonntag, um 2.15 Uhr, kontrollierten Angehörige der Stadtpolizei St.Gallen auf der Zürcher Strasse einen Autolenker. Dieser wurde aufgrund diverser Auffälligkeits- und Ausfallerscheinungen als fahrunfähig eingestuft. Der 35-Jährige hatte sichtbare Kokainrückstände in seiner Nase. Im Fahrzeug stellten die Polizisten Kleinmengen von Kokain sowie Utensilien für den Konsum sicher.

Seitens Staatsanwaltschaft wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Weitere Abklärungen ergaben, dass der 35-Jährige das Fahrzeug trotz Entzug des Führerausweises lenkte. Zudem war er wegen offener Bussen ausgeschrieben, welche er jedoch nun begleichen konnte. Der Mann wird jetzt gemäss Mitteilung wegen Verstössen gegen das Strassenverkehrsgesetz zur Anzeige gebracht.

Samstag, 6. Juni - 12:39 Uhr

Am Bildweier sind derzeit viele kleine Kröten unterwegs: Jetzt ist der Nachwuchs auf Wanderschaft



(vre) Daran hat man sich als Städterin oder Städter gewöhnt: Jeden Frühling wandern auch in St.Gallen Hunderte von Fröschen, Kröten und Molchen zum Laichen zu Teichen und Tümpeln. Am Bildweier im Westen der Stadt ist derzeit das Resultat der Laichwanderung dieses Frühlings zu sehen: Rund um den Weiher und auch auf der Bildweiherstrasse sind unzählige kleine Hüpfer unterwegs.

Solche Winzlinge sind derzeit beim Bildweier in Winkeln unterwegs. Es sind kleine Erdkröten. Bild: Marlen Hämmerli (5.6.2020)

Christoph Noger, der Verantwortliche des Naturschutzvereins Stadt St.Gallen und Umgebung für die Amphibienrettung an der Kräzern- und Bildweiherstrasse, hat die Tierchen aufgrund des Kurzvideos von «Tagblatt»-Redaktorin Marlen Hämmerli als kleine Erdkröten identifiziert:



Die Laichwanderung bekommen viele Städterinnen und Städter direkt mit. Zum einen durch die Verkehrssignale, die auf die Amphibienrettung aufmerksam machen, zum anderen durch Sichtungen von wandernden Tieren. Was danach im Weiher geschieht, ist nicht mehr so augenfällig und daher einfach zu beobachten. Aus dem Laich, den die Grasfrösche in Ballen und die Erdkröten in langen Schnüren im Wasser ablegen, entstehen die Kaulquappen.

Bei der Erdkröte sind diese einheitlich schwarz gefärbt und werden zuletzt bis zu 40 Millimeter lang. Abhängig vom Ernährungszustand und anderen Umwelteinflüssen kann eine Larve aber auch etwas kleiner bleiben. Nach etwa zweieinhalb bis drei Monaten Wasseraufenthalt durchlaufen die Kaulquappen die Metamorphose zum lungenatmenden, vierbeinigen Landtier. Sie gehen danach oft in grossen Mengen gleichzeitig ans Ufer. Der Volksmund spricht dann wegen der scheinbar plötzlich überall herum wimmelnden Jungkröten von «Froschregen».

Ein Erdkrötenpärchen während der Laichwanderung. Das kleinere Männchen lässt sich oft vom Weibchen zum Weiher tragen. Wenn der Laich abgelegt und befruchtet ist, trennen sich die Tiere und gehen ohne sich um den Nachwuchs zu kümmern wieder getrennte Wege.

Bild: Hanspeter Bärtschi (7.3.2017)

Die Landgänger sind zuerst zwischen sieben und zwölf Millimeter lang. Dies, weil sich die Körperlänge nicht nur durch den zurückgebildeten Ruderschwanz reduziert, sondern bei der Umwandlung auch der Rumpf schrumpft. Die kleinen Hüpfer verteilen sich ausgehend vom Laichgewässer auf die umliegenden Lebensräume. Nach drei bis fünf Jahren werden die Tiere geschlechtsreif. In freier Natur haben sie eine Lebenserwartung von vermutlich höchstens zehn bis zwölf Jahren; in Gefangenschaft ist eine Erdkröte auch schon 36 Jahre alt geworden.



Samstag, 6. Juni - 9.05 Uhr

SVP begrüsst Liberalisierung der städtischen Ladenöffnungszeiten: Ein richtiger, aber nur der erste Schritt

(pd/vre) Die SVP-Fraktion im St.Galler Stadtparlament begrüsst die Ausdehnung der Ladenöffnungszeiten in der Alt- und Teilen der Innenstadt durch den Stadtrat, «indem er die rechtlichen Möglichkeiten endlich ausnutzt». Die Stadtpartei findet es schade, dass «vorderhand nur Läden, welche einem touristischen Bedürfnis entsprechen und in der Innenstadt liegen», länger öffnen dürfen. Trotzdem sei die Liberalisierung ein erster Schritt in die richtige Richtung.



Die SVP-Fraktion hofft in ihrer Mitteilung, dass dies ein Anlass ist für einen weiteren Anlauf ist, im ganzen Kanton die Ladenöffnungszeiten zu liberalisieren. Dies nachdem das kantonale Stimmvolk entsprechende Vorlagen 1996, 2003 und 2010 abgelehnt hat. Für die SVP-Fraktion ist ein neuer Anlauf trotzdem nötig: «Die Läden sollen in der ganzen Stadt dann öffnen können, wann sie wollen und eine Nachfrage besteht. Die Läden sollen ihre Öffnungszeiten den Kundenbedürfnissen anpassen können und nicht dem Gesetzgeber.»

Länger und auch am Sonntag shoppen: Vor allem Grossverteiler haben bereits angekündigt, von den längeren Öffnungszeiten in der St.Galler Altstadt und Teilen der westlichen Innenstadt Gebrauch machen zu wollen. Im Bild die bisher geltenden Öffnungszeiten.

Bild: Ralph Ribi (29.5.2020)

Eine liberalere Regelung der Ladenöffnungszeiten sieht die SVP - ganz im Gegensatz zu SP, Grünen, Politischer Frauengruppe und Gewerkschaften - auch als Chance fürs Personal: Damit würden nämlich neue Arbeitsplätze geschaffen und flexiblere Arbeitszeitmodelle möglich, die insbesondere Familien entgegenkämen, hält die SVP in ihrer Mitteilung fest. Zudem sei die Ausdehnung der Ladenöffnungszeiten eine Chance zur erneuten Belebung der St.Galler Innenstadt. Das ziehe die Menschen von der «24-Stunden-Online-Shopping»-Konkurrenz wieder vermehrt dorthin.

Die SVP-Parlamentsfraktion hat weitere Wünsche an die Stadtregierung: So müsse die kaufwillige Kundschaft mit allen Verkehrsmitteln ungehindert in die Stadt kommen und wieder direkt im Stadtzentrum parkieren können. Und: Es gebe noch immer zu viele Gesetze, die verhinderten, statt zu ermöglichen, heisst es in der Mitteilung. Die SVP werde sich dafür einsetzen, dass in der Stadt ein Paradigmenwechsel stattfinde und Rahmenbedingungen geschaffen würden, die Innovationen und Geschäftstätigkeit direkt förderlich seien.

Worum es geht Längere Ladenöffnungszeiten und Sonntagsverkauf (vre) Die St.Galler Stadtregierung hat per Vollzugsregelemnt die Ladenöffnungszeiten in einem sogenannten touristischen Perimeter ausgedehnt. Er umfasst die Altstadt und den Grossteil der westlichen Innenstadt. Neu dürfen hier Geschäfte von Montag bis Samstag bis 20 Uhr sowie an öffentlichen Ruhetagen - wie dem Sonntag - von 10 bis 17 Uhr geöffnet sein. Kommuniziert wurde die Veränderung kurzfristig, nämlich am 28. Mai. Gültig sind die neuen Öffnungszeiten ab 1. Juni, also seit Pfingstmontag. Über eine Lockerung der Ladenöffnungszeiten für die Altstadt wird in St.Gallen vor dem Hintergrund des Ladensterbens seit längerem diskutiert. Nachdem eine Ausdehnung der Ladenöffnungszeiten kantonal dreimal (1996, 2003 und 2010) am Volkswillen gescheitert ist, hielt auch der St.Galler Stadtrat ursprünglich eine grosszügige Lösung für nicht machbar. Als Minimallösung wurde diskutiert, den Abendverkauf am Donnerstag um eine Stunde auf 20 Uhr zu verkürzen, um dafür am Samstag eine Stunde länger bis 18 Uhr offen halten zu können. Der Stadtrat liess dann aufgrund von Debatten am Forum «Zukunft Innenstadt» die Bedürfnisse des Detailhandels wie auch mögliche Wege zu ihrer Erfüllung klären. In einer Interpellationsantwort skizzierte er dann Anfang 2019 die vorhandenen Optionen - und liess auch schon durchblicken in welche Richtung die Ausdehnung der Ladenöffnungszeiten ungefähr gehen könnte.

Freitag, 5. Juni - 18:28 Uhr

Trotz Olma-Absage gibt's für den Herbstjahrmarkt noch einen kleinen Hoffnungsschimmer: Stadt entscheidet erst Ende Juni

(vre) Am Freitag ist die Olma 2020 abgesagt worden. Was heisst das für den parallel zur Messe von der Stadt im Museumsquartier durchgeführten Herbstjahrmarkt? Der Entscheid über seine Durchführung oder Absage ist noch nicht gefallen, wie Roman Kohler, Sprecher der Stadtpolizei St.Gallen, auf Anfrage sagt. Die Stadt habe bezüglich des Jahrmarkts mehr Planungsspielraum als die Olma-Messen für die Olma.

Zum St.Galler Herbstjahrmarkt gehören neben den Marktständen auch Bahnen und Buden der Schausteller. Ob sie diesen Oktober ins Museumsquartier bleibt vorläufig offen. Bild: Samuel Schalch (17.10.2016)

Die Stadtpolizei als Bewilligungsinstanz wolle mit dem Entscheid zum Jahrmarkt bis nach dem 24. Juni zuwarten. An diesem Datum sollte sich der Bundesrat dazu äussern, wie es mit Veranstaltungen mit über 1000 Personen nach Ende August weitergehen wird. Sollte sich abzeichnen, dass von den Anti-Corona-Regeln des Bundes her, die Durchführung des Jahrmarktes in irgendeiner Form möglich sein wird, will die Stadtpolizei das Bedürfnis danach unter den Marktfahrern abklären.

Wenn genügend Marktfahrerinnen und Marktfahrer mitmachen würden, könnte die Durchführung des Jahrmarkts in irgendeiner Form als durchaus noch denkbar sein, sagt Stapo-Sprecher Kohler. Wobei natürlich offen sei, was geschehe, wenn sich die Situation ändern sollte, es beispielsweise im Frühherbst zur von Fachleuten teils befürchteten zweiten Coronawelle kommt.

Die Olma findet 2020 nicht statt +++ Direktorin Christine Bolt: «Es ist nicht schön, als erste Amtshandlung die Olma absagen zu müssen» +++ Durchführung Jahrmarkt noch nicht entschieden Das Jahr 2020 wird ein Jahr ohne Olma. Die grösste Publikumsmesse der Ostschweiz ist abgesagt, weil sie die Abstandsregeln nicht garantieren kann, wie die Verantwortlichen sagen. Eine Messe dieser Grösse brauche zudem einen planerischen Vorlauf von mehreren Monaten. Dennoch hoffen sie auf eine Alternative. 05.06.2020

Freitag, 5. Juni - 15:40 Uhr

Stadtwahlen vom 27. September: Am Montag stellt die SVP ihre Kandidaturen für die Stadtregierung und das Parlament vor

SVP-Fraktionspräsidentin Karin Winter-Dubs. Bild: Michel Canonica (22.8.2019)

(vre) Wie von Stadtparteipräsident Donat Kuratli vor anderthalb Monaten angekündigt, informiert die SVP der Stadt St.Gallen am 8. Juni, also am kommenden Montag, über ihre Pläne für die Wahlen vom Herbst. Das Nominationsverfahren für die Stadtrats- und Stadtpräsidiumswahlen wie für die Stadtparlamentswahlen hat die Partei gemäss Einladung zur Medienorientierung bereits durchgeführt. Am Montag werden jetzt die Kandidatinnen und Kandidaten präsentiert.

Mit Spannung erwartet wird natürlich, mit wem die SVP in die Kampfwahlen um Stadtrat und Stadtpräsidium steigen will. In der Gerüchteküche immer wieder zu hören ist in diesem Zusammenhang der Name von Karin Winter-Dubs. Die Fraktionspräsidentin der SVP im Stadtparlament bringt Erfahrung in der politischen Arbeit auf Stadtebene mit. Sie hat zudem den Ruf, teamfähig und pragmatisch zu sein. Ob sie jetzt tatsächlich zu den Exekutivwahlen antritt, zeigt sich am Montag.

Freitag, 5. Juni - 12:44 Uhr

Bauarbeiten am Winkler Stich wegen Regenwetters verschoben: Vollsperrung mit Umleitung über Gossau erst in einer Woche

(pd/vre) Der Winkler Stich, die Appenzeller Strasse von Winkeln nach Herisau, wird dieses Wochenende nicht gesperrt. Die geplanten Belagsarbeiten müssen aufgrund des schlechten Wetters um eine Woche verschoben werden. In den vergangenen zwei Jahren wurde die Strasse im Winkler Stich umfassend saniert und mit einem Fuss- und Veloweg ausgebaut. In diesen Wochen werden die Schlussarbeiten erledigt.

Die Hinweistafel unten am Winkler Stich zeigt die neuen Sperrzeiten zum Einbau des Deckbelags in einer Woche. Bild: Tiefbauamt AR

Zu diesen Abschlussarbeiten gehört der Einbau des Deckbelags auf der Appenzeller- und der Heinrichsbadstrasse, was eine Vollsperrung nötig macht. Die Sperrung (mit Umleitung des Autoverkehrs über Gossau und dem Ausfall verschiedener Buskurse) war ursprünglich für das Wochenende vom 6. und 7. Juni vorgesehen. Sie wird jetzt aber aufgrund des Wetters um eine Woche verschoben.

Die Appenzeller Strasse wird im Bereich der Schützenstrasse von Samstag, 13. Juni, 15 Uhr, bis Montag, 15. Juni gesperrt. Die Heinrichsbadstrasse ist im Bereich Walke von Samstag, 13. Juni, 15 Uhr, bis Dienstag, 16. Juni, 5 Uhr, gesperrt.

Freitag, 5. Juni - 11:44 Uhr

Unterhaltsarbeiten an der SBB-Linie von Gossau via St.Gallen bis Goldach: Gearbeitet wird ab Montag auch in der Nacht

(vre) Die SBB lassen im Juni zwischen Gossau und Goldach verschiedene Unterhaltsarbeiten an den Gleisen durchführen. Gearbeitet wird dabei aus Sicherheitsgründen auch während den Nachtstunden. Dabei kann es zu Lärmbelästigungen für die Nachbarschaft kommen. Die Züge verkehren trotz der Arbeiten in der Regel nach Fahrplan.

Das Schweizer Schienennetz ist eines der am intensivsten befahrenen der Welt. Um es in Schuss zu halten, damit die Züge fahrplanmässig verkehren können, sind ständig Unterhaltsarbeiten nötig. Bild: Michel Canonica (22.5.2015)

Von Montag auf Dienstag wird zwischen Winkeln und St.Gallen gearbeitet. Vom nächsten Montag bis 20. Juni, also während zwei Wochen, sind Arbeiten auf der SBB-Strecke zwischen St.Fiden und Goldach geplant. Vom 18. bis 23. Juni dann wird auch noch an der Strecke zwischen St.Gallen und Gossau gearbeitet.

Freitag, 5. Juni - 11:22 Uhr

Blechsalat auf der Splügenbrücke: Zu früh oder zu spät gefahren?

(stapo/vre) Und schon wieder ist es am Donnerstagmorgen auf der Splügenstrasse bei der Autobahnausfahrt St.Fiden zu einem Unfall gekommen. Dabei stiessen zwei Autos seitlich-frontal zusammen. Die Fahrerinnen blieben unverletzt; es entstand gemäss Mitteilung der Stadtpolizei auch nur mässiger Sachschaden.

Glimpflich abgelaufen ist diese verhängnisvolle Begegnung auf der Splügenstrasse bei der Autobahnausfahrt St.Fiden. Bild: Stadtpolizei St.Gallen (4.6.2020)

Am Donnerstag, kurz vor 11.30 Uhr, fuhr eine 43-Jährige auf der Splügen- Richtung Rorschacher Strasse. Auf Höhe der Autobahnausfahrt St.Fiden hielt sie vor dem roten Lichtsignal an. Sie fuhr nach eigenen Angaben los, als das Lichtsignal auf Grün wechselte. Gleichzeitig kam eine 29-Jährige von der Autobahnausfahrt St.Fiden her und wollte nach links in die Splügenstrasse abbiegen. Nach Angaben dieser Fahrerin war stand das Lichtsignal bei ihrer Durchfahrt auf Gelb.

Freitag, 5. Juni - 10:59 Uhr

Ist St.Gallen wirklich eine Tourismusgemeinde? SP stellt kritische Fragen zu den städtischen Ladenöffnungszeiten im Kantonsrat

(vre) Die Ausdehnung der Ladenöffnungszeiten durch den St.Galler Stadtrat wird offiziell zum Politikum: SP-Kantonsrätin Bettina Surber hat in der Juni-Session des Kantonsparlaments eine Interpellation mit kritischen Fragen zu dieser Massnahme eingereicht. Der Stadtrat beruft sich bei der Liberalisierung auf den Artikel im Gesetz über Ruhetag und Ladenöffnung, der besagt, dass «Tourismusgemeinden» erweiterte Ladenöffnungszeiten einführen können.

Grossverteiler haben bereits angekündigt, die längeren Ladenöffnungszeiten nutzen zu wollen - die Migros etwas im Neumarkt (im Bild die bisherigen Öffnungszeiten). Bild: Ralph Ribi (29.5.2020)

Bettina Surber will nun vom Regierungsrat wissen, ob die Stadt St.Gallen tatsächlich eine Tourismusgemeinde ist und die Ausdehnung der Ladenöffnungszeiten beispielsweise für Bekleidungsgeschäfte, die es in vielen anderen Städten auch gibt, wirklich einem touristischen Bedürfnis entspricht. Weiter soll der Kanton dazu Stellung nehmen, ob die St.Galler Stadtregierung vor der Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten genügend Abklärungen vorgenommen hat und ob für den Schritt ein stadträtliches Vollzugsreglement tatsächlich ausreicht.

Daraus, dass sie der Erweiterung der Ladenöffnungszeiten skeptisch gegenüber steht, macht die Urheberin des Vorstosses keinen Hehl. In dessen Begründung stellt sie nämlich fest, dass der Stadtrat die Liberalisierung sehr kurzfristig, ohne Vernehmlassung bei den Verbänden, ohne demokratischen Prozess und eigentlich unter Umgehung des früheren Volkswillens (kantonale Abstimmungen 1996, 2003 und 2010) durchgeführt hat.

Freitag, 5. Juni - 10:15 Uhr

Auffahrkollision im Feierabendverkehr: Stau zu spät bemerkt, zwei Frauen leicht verletzt

(kapo/vre) Am Donnerstag ist es bei Mörschwil im Feierabendverkehr auf der Autobahn in Richtung Rorschach zu einer Auffahrkollisison mit vier Fahrzeugen gekommen. Zwei Frauen wurden dabei gemäss Mitteilung der Kantonspolizei leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken.

Die Situation nach dem Unfall auf der A23 bei Mörschwil. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

(4.6.2020)

Ein 23-jähriger Mann war am Donnerstag, gegen 17 Uhr, mit seinem Auto auf der Überholspur von Meggenhus in Richtung Arbon unterwegs. Bei der Ausfahrt Rorschach wollte er die Autobahn zu verlassen und überquerte dazu die Normalspur. Aus derzeit unbekannten Gründen bemerkte er zu spät, dass sich vor der Ausfahrt bereits ein Stau gebildet hatte. In der Folge prallte sein Auto ins Heck des Autos einer 28-Jährigen.

An den Autos, die in den Auffahrunfall verwickelt waren, entstand teilweise grösserer Sachschaden. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

(4.6.2020)

Dieser Wagen wurde durch die Wucht der Kollision ins davor stehende Auto gestossen und dieses wiederum in ein drittes Fahrzeug. Die 17-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers sowie die 28-jährige Autofahrerin erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden mit der Ambulanz ins Spital gefahren.

Freitag, 5. Juni - 9:58 Uhr

Die aktuelle Liste der Handänderungen und die Stadtentwicklung: Luxemburger Holding kauft Globus-Liegenschaft am Multertor

(vre) Regelmässig publiziert auch die Stadt St.Gallen die sogenannten Handänderungen, also die Grundstücke, die den Eigentümer gewechselt haben. Die Auflistung ist ganz sicher für Immobilienprofis interessant. Aber auch für den Laien gibt's darin immer wieder einmal eine Trouvaille. Sei es, dass man sieht, wo sich ein Arbeitskollege oder Promi niederlässt, sei es, dass es Infos zum Verkauf eines prominenten Gebäudes gibt.

Globus hat sein Gebäude am St.Galler Multertor an eine Holding aus Luxemburg verkauft. Das ist der Auflistung der Handänderungen durch die Stadt zu entnehmen. Bild: Michel Canonica (6.12.2017)

Letzteres ist in der aktuellen Auflistung der Handänderungen der Stadt St.Gallen für die zweite Hälfte des Monats Mai der Fall: Dort sieht man dass eine Holding aus Luxemburg das Geschäftshaus Multergasse 47 erworben hat. Das Haus direkt beim Multertor hat eine lange Geschichte. Heute ist darin das «Kaufhaus Globus» untergebracht.

Und bereits gibt's auch eine politische Reaktion auf diese Handänderung: Marcel Baur, seines Zeichens grünliberaler Stadtparlamentarier, äussert sich mit kritischem Unterton dazu in seinem Blog «#kurzverbloggt». Baur ist dabei nicht grundsätzlich gegen den Verkauf dieser Liegenschaft an eine Holding im Ausland.

Die Liegenschaft Multergasse 47 im Stadtplan. Screenshot: Stadt St.Gallen

Allerdings gibt ihm zu denken, dass beim Eigentümer eines so zentralen Gebäudes kaum ein Bezug zu St.Gallen auszumachen ist. Das Desinteresse der Grundeigentümer an Fragen der Innenstadt-Entwicklung werde so wohl weiter zunehmen, befürchtet er - und verweist als Indiz für diese Entwicklung auf eine Umfrage zur Umgestaltung des Marktplatzes, an der sich 2016 von 50 Grundeigentümer gerade einmal 17 beteiligt hatten.

Donnerstag, 4. Juni - 18:59 Uhr

Am Samstag öffnen auch die Kinos wieder - mit reduzierter Platzzahl und dem Einsammeln der Kontaktdaten

(vre) Nochmals ein Stück Normalität kehrt nach dem Corona-Lockdown am Samstag in der St.Galler Innenstadt ein: Auch die Kinos dürfen wieder öffnen. Das betrifft einmal das Programmkino Kinok in der Lokremise. Das betrifft zum anderen die Popcorn-Kinos der Kitag AG im Scala und im Cinedome.

Das Kinok startet am Samstag, 16.30 Uhr, mit dem filmischen Porträt «Aretha Franklin: Amazing Grace». Das verkürzte Juni-Programm, das ausnahmsweise ein reines Premierenprogramm ist, kann bereits im Internet abgerufen werden. Es ist zudem bereits möglich (und auch ratsam), Tickets online zu reservieren. Um die Abstands- und Hygienemassnahmen einhalten zu können, trifft das Kinok verschiedene Massnahmen.

Am Samstag, 16.30 Uhr, startet das Kinok in der Lokremise mit einem Film über die legendäre US-Sängerin Aretha Franklin. Bild: Hanspeter Schiess (27.2.2018)

Zum einen sind die Pausen zwischen den einzelnen Vorstellungen länger als üblich, damit genügend Zeit für einen gemächlicheren Rhythmus beim Füllen und Leeren des Kinosaals bleibt. Um lange Schlangen an der Kasse zu vermeiden und das Einsammeln der Kontaktdaten zu vereinfachen, bittet das Kinok darum, das Online-Reservationssystem zu nutzen. Im Saal bleiben Sitzplätze leer. Zudem wurde die Lüftung neu justiert, damit die Luft im Saal alle fünf Minuten komplett ausgetauscht ist.

Im Cinedome bei Abtwil startet die Kitag mit ihren Angeboten am Samstag um 14, im Scala im Stadtzentrum um 14.15 Uhr, und zwar an beiden Orten mit dem Trickfilm «Trolls World Tour». In den verschiedenen Kinosälen geht's danach Schlag auf Schlag. Immer noch im Programm ist beispielsweise «Platzspitzbaby» im Cinedome 4 um 14.30 sowie im Scala 6 und im Cinedome 8 jeweils um 20.30 Uhr.



Es geht wieder los: Am Donnerstagnachmittag werden die Aushänge am Kinocenter Scala aktualisiert. Bild: Jonas Bartholdi

Auch die Kitag muss sich an umfangreiche Anti-Corona-Regeln halten. So dürfen sich beispielsweise höchstens 300 Personen gleichzeitig in einem Saal aufhalten, Plätze bleiben leer, beim Ticketkauf müssen alle Besucherinnen und Besucher die Kontaktdaten deponieren. Das Programm der Kitag-Kinos ist seit Donnerstag, 18 Uhr, ebenfalls online. Ebenso besteht natürlich die Möglichkeit, Tickets elektronisch zu kaufen.

Donnerstag, 4. Juni - 18:11 Uhr

Namen & Notizen: Der FC St.Gallen und die Universität St.Gallen verlieren ihr Sprachrohr - Last und Hasenböhler gehen

Daniel Last. Bild: Salvatore Di Nolfi/KEY (23.7.2018)

(mha/vre) Der FC St.Gallen trennt sich nach acht Jahren von seinem Medienchef Daniel Last. Er verlässt den Club auf Ende Juni; diesen Freitag ist sein letzter Arbeitstag. Last war ein Medienprofi und galt als Bindeglied und eine Konstante im FC St.Gallen, oft schaffte er bei komplizierten oder weniger komplizierten Anfragen mit wenigen Worten viel Orientierung. Ab und zu vermittelte er auch zwischen Clubleitung und Journalisten, wenn die Wellen etwas gar hoch gingen.

Vor seinem Abgang hat der FC St.Gallen jetzt seinem Medienchef für die engagierte und kompetente Arbeit während der vergangenen acht Jahre gedankt. Die Clubleitung wünscht ihm in der Mitteilung «für die Zukunft beruflich wie auch privat alles Gute». Bis die Konsequenzen aus der Coronakrise klar sind und die Nachfolge von Last geregelt ist, wird die Medienarbeit des FCSG über die Marketingabteilung koordiniert. Ansprechperson für die Medien ist bis dann deren Leiter, Troy Lüchinger.

Marius Hasenböhler-Backes. Bild: Hannes Thalmann (18.12.2019)

Noch länger als Last beim FC St.Gallen hat es an der Universität St.Gallen Marius Hasenböhler-Backes ausgehalten: Der ehemalige Journalist - unter anderem auf der Stadtredaktion des «St.Galler Tagblatt» - leitete 13 Jahre lang die Kommunikationsabteilung der HSG – in guten wie auch in schlechten Zeiten. Nun zieht es Hasenböhler-Backes nach Winterthur. Dort wird er ab 1. Juli die Kommunikationsabteilung des Kantonsspitals führen.

Donnerstag, 4. Juni - 17:09 Uhr

Auffahrunfall wegen Überholmanöver: Beifahrer leicht verletzt, Kantonspolizei sucht Zeugen

(kapo/vre) Am Donnerstag, 8.30 Uhr, ist es auf der Andwilerstrasse in Gossau zu einer Auffahrkollision zwischen zwei Autos gekommen. Eine 61-jährige Fahrschülerin und ihr 52-jähriger Fahrlehrer waren in einem Fahrschulauto von Gossau nach Andwil unterwegs. Hinter ihnen fuhr eine 30-jährige Frau. Auf Höhe des Hauses 275 überholte eine Richtung Gossau fahrende Frau in einem eher grossen dunklen Auto einen Velofahrer. Ihr Auto kam dadurch auf die Gegenfahrbahn.

Das stark beschädigte Auto, das am Donnerstag auf der Andwilerstrasse in Gossau auf ein Fahrschulauto aufgefahren ist. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

(4.6.2020)

Um einer Kollision auszuweichen, musste das Fahrschulauto stark abbremsen. Dadurch prallte das Auto der 30-Jährigen ins Heck des Fahrschulautos. Der 52-Jährige Fahrlehrer zog sich leichte Verletzungen zu, konnte aber selbständig einen Arzt aufsuchen. An den Autos entstand Schaden von über 15'000 Franken. Die Kantonspolizei sucht Zeugen: Personen, die Angaben zum Unfallhergang, zur Autofahrerin im dunklen Auto oder zum überholten Velofahrer machen können, sind gebeten sich beim Polizeistützpunkt Oberbüren unter 058'229'81'00 zu melden.

Donnerstag, 4. Juni - 16:55 Uhr

Publikation einer Umfrage durch den St.Galler Lehrerverband: CVP forderte rasche Verbesserungen an den Stadtschulen

(pd/vre) Die CVP-Stadtpartei nimmt die Resultate einer Umfrage zur Berufszufriedenheit unter den Lehrkräften der St.Galler Stadtschulen «mit Sorge» zur Kenntnis. Die Umfrage des Kantonalen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes (KLV) kommt zum Schluss, dass sich die befragten Lehrkräfte grossmehrheitlich «unzureichend unterstützt und wertgeschätzt» fühlen. Die CVP fordert, «dass die Schuldirektion jetzt möglichst rasch ein Klima des Vertrauens schafft».

Hauptaussage der Studie ist gemäss CVP-Mitteilung, dass das Verhältnis zwischen Lehrerschaft und Dienststelle «Schule und Musik» (ehemals Schulamt) erheblich getrübt ist. Daneben zeigt die Umfrage auch, dass eine Mehrheit der Lehrerschaft mit den Rahmenbedingungen für die individuelle Förderung von Schülerinnen und Schülern unzufrieden ist. Als Belastung empfinden knapp zwei Drittel der Befragten den Anteil an administrativen Aufgaben in ihrem Beruf.

Sehr viele Lehrerinnen und Lehrer in der Stadt St.Gallen geben gerne Schule. Wenn etwas stört sind es Rahmenbedingungen - wie das Verhältnis zur Arbeitgeberin Stadt. Bild: Patrick Lüthy (14.5.2020)

Die CVP der Stadt St.Gallen begrüsst in ihrer Mitteilung, dass die Studie differenziert auf die Anliegen der Lehrerinnen und Lehrer eingegangen ist. Sie liefere so Grundlagen für einen Veränderungsprozess. Die Chance für einen Neustart sei mit dem personellen Wechsel an der Spitze des Schulamtes gegeben. Die CVP fordert erneut, dass die Situation der Lehrerschaft verbessert wird. Die Umfrage lege nahe, dass es vor allem Verbesserungen im Verhältnis von Schulamt und Lehrerschaft braucht.

Um was es geht Schulstreit als Auslöser für Umfrage (ghi/vre) Die Fronten zwischen Teilen der Stadtsanktgaller Lehrerschaft und der Spitze der Schuldirektion sind schon lange verhärtet. Ein Indiz dafür ist, dass der Kantonale Lehrerinnen- und Lehrerverband (KLV) sich in den vergangenen Jahren mit einer ständig steigenden Zahl von Beschwerden seiner Mitglieder aus der Stadt konfrontiert sah. Diese Zahl lag «deutlich höher» als aus anderen Schulgemeinden. Die formal ungenügende Entlassung von Lehrern brachte das Fass zum Überlaufen. Der Streit zwischen städtischer Lehrervertretung und Dienststelle Schule und Musik (ehemals Schulamt) eskalierte. Im Rahmen des Streits zitierten Vertreterinnen und Vertreter der Stadt immer wieder aus sehr positiv ausgefallenen Umfragen zur Zufriedenheit der St.Galler Lehrerschaft von 2010 und 2016. Der Schulstreit gipfelte Ende 2019 in der Kündigung von Marlis Angehrn, der Leitern des Schulamts. Bereits im Herbst 2019 hatte der KLV beschlossen, eine eigene Umfrage zur Berufszufriedenheit seiner städtischen Mitglieder durchzuführen. 254 dieser Mitglieder haben den Fragebogen im November 2019 vollständig ausgefüllt, 24 Fragebogen wurden teilweise ausgefüllt retourniert. Das entspricht einer Rücklaufquote von 40 Prozent. Am Mittwoch wurden die Resultate der Umfrage präsentiert

Donnerstag, 4. Juni - 16:16 Uhr

Das Velo der 37-Jährigen, die am Mittwoch bei der östlichen Einfahrt ins Klosterviertel gestürzt ist und sich Gesichtsverletzungen zugezogen hat. Bild: Stadtpolizei St.Gallen

(3.6.2020)

Selbstunfall: Velofahrerin stürzte und verletzte sich im Gesicht

(stapo/vre) Bei einem Selbstunfall auf feuchter Fahrbahn am Eingang zur südlichen Altstadt hat sich eine Velofahrerin am Mittwoch Verletzungen im Gesicht zugezogen. Die 37-Jährige fuhr die St.-Georgen-Strasse hinunter und wollte zum Gallusplatz. Bei der Überfahrt vom Asphalt aufs Kopfsteinplaster bei der Talstation der Mühleggbahn kam sie aus noch ungeklärten Gründen zu Fall. Sie musste danach gemäss Mitteilung der Stadtpolizei St.Gallen zur Behandlung ihrer Verletzungen ins Spital transportiert werden.

Die Unfallstelle mit dem Übergang vom Asphalt aufs Kopfsteinpflaster. Bild: Sandro Büchler

Donnerstag, 4. Juni - 16:01 Uhr

Patrouillen der Stadtpolizei gehen gegen Drogendelikte vor: In fünf Fällen verbotene Substanzen beschlagnahmt

(stapo/vre) In fünf voneinander unabhängigen Fällen mit acht Personen hat die Stadtpolizei St.Gallen am Mittwoch verschiedene illegale Drogen eingezogen. Dabei handelte es sich vorwiegend um Kleinmengen an Heroin, aber auch um andere Opioide oder um Haschisch. Die beteiligten Frauen und Männer waren zwischen 16 und 45 Jahre alt. Sie wurden gemäss Polizeimeldung weggewiesen und angezeigt.

Donnerstag, 4. Mai - 15:55 Uhr

Beim Einparkieren rückwärts gegen ein anderes Auto gefahren: Überraschungen bei der Unfallaufnahme

(stapo/vre) Ein Bagatellunfall mit eher ungewöhnlichem Endresultat hat die Stadtpolizei am Mittwochnachmittag beschäftigt. Ausgesprochenes Künstlerpech hatte dabei ein 22-Jähriger, dessen Auto an der Schützengasse von einer rückwärts einparkierenden 50-Jährigen gerammt worden war. Bei der Unfallaufnahme gab's gemäss Mitteilung der Stadtpolizei nämlich ein paar kleine Überraschungen.

Die 50-Jährige wollte rückwärts einparkieren und rammte dabei das nahe aufgeschlossene Auto eines 22-Jährigen. Bild: Stadtpolizei St.Gallen

(3.6.2020)

So stellte sich heraus, dass die Kontrollschilder des 22-Jährigen auf ein anderes Auto eingelöst sind. Das am Unfall beteiligte Fahrzeug hingegen ist nicht eingelöst. Zudem wies es auch einen technischen Defekt auf. Die Stadtpolizei setzte das Auto ausser Betrieb und liess es gemäss Mitteilung abschleppen. Verletzt wurde beim Zwischenfall niemand. Es entstand auch nur kleiner Sachschaden.

Donnerstag, 4. Juni - 15:20 Uhr

Der häufigste Brutvogel der Schweiz ist ein Frühaufsteher: Auch in St.Gallen ziehen derzeit Hausrotschwänze ihre Jungen gross

(vre) Der Hausrotschwanz ist die häufigste Brutvogelart der Schweiz. Er ist auch in den Quartieren der Stadt St.Gallen häufig anzutreffen. Trotzdem kennen ihn viele nicht: Der zierliche Vogel mit den roten Schwanzfedern lebt ein unauffälliges Leben und fällt viel weniger auf, als die ständig zeternden Amseln oder die nervöse Spatzenhorde.

Derzeit ziehen die Hausrotschwänze auch in der Stadt St.Gallen ihre Jungen gross. Aus einem Nest im Klosterviertel ist diese Woche der Nachwuchs ausgezogen. Was beim Weibchen natürlich Nervosität ausgelöst hat, wie der kurze Video von Sandro Büchler zeigt:

Ursprünglich war der Hausrotschwanz ein reiner Felsenbewohner. Als Kulturfolger profitierte er von der zunehmenden Verstädterung und der Ausdehnung der Siedlungen. Vermutlich im 18. und 19. Jahrhundert drang er in Schweizer Städte und Dörfer vor. Hier ersetzen ihm Gebäude und andere Bauten die felsige Bergwelt. Sein Gesang setzt meist lange vor Sonnenaufgang ein und ist der Auftakt fürs Vogelkonzert.

Donnerstag, 4. Juni - 14:47 Uhr

SC Brühl steigt mit «schmalerem» Kader in die Saison 2020/21: Fünf neue Spieler, am Montag startet das Team wieder ins Training

(pd/vre) Am Montag startet die erste Mannschaft des SC Brühl wieder ins Training und damit in die Vorbereitung der neuen Saison. Mit dabei sind fünf neue Spieler. Einer von ihnen ist Christian Leite als Torhüter. Der 34-Jährige kommt vom FC Rapperswil-Jona, spielte vorher schon bei Winterthur und Thun und bringt die Erfahrung aus rund 150 Spielen in der Challenge-League mit.

Christian Leite, der neue Torhüter des SC Brühl. Bild: SCB

Die anderen vier Neuzugänge sind gemäss Mitteilung allesamt sehr jung, zwischen 20 und 22 Jahre alt, und entsprechen damit dem Anspruch des Trainers Heris Stefanachi, der «mit jungen und hungrigen Spielern» in die Saison starten will: Petar Pavlovic kommt vom FC Gossau, Fabio Capone spielte bisher beim FC Wettswil-Bonstetten, Simon Affentranger war beim FC Kreuzlingen und Yanik Keller kommt aus der U21 des FC St.Gallen.

Damit hat der SC Brühl bis jetzt zehn Abgänge und fünf Neuzugänge. Für Sportchef Roger Jäger ist aber klar, dass der Club mit einem schmaleren Kader in die Saison 2020/21 steigen wird: «Wir hatten im letzten Jahr 27 Spieler im Team, das ist zu viel: Wir wollen in dieser Saison etwa 22 Spieler», sagt Jäger. Ebenfalls klar ist, dass mindestens zwei Plätze für eigene Junioren reserviert sind. Am Montag werden beim Trainingsstart auch noch weitere Testspieler im Paul-Grüninger-Stadion dabei sein.

Donnerstag, 4. Juni - 14:19 Uhr

CVP nominiert Trudy Cozzio einstimmig als Stadtratskandidatin

(pd/vre) Die CVP-Stadtpartei steigt im Herbst mit Trudy Cozzio in den Stadtratswahlkampf. Am Mittwochabend wurde sie im Rahmen einer Videokonferenz, an der gemäss Mitteilung mehr als vierzig CVP-Mitglieder teilnahmen, einstimmig als Kandidatin nominiert. Sie soll für die CVP einen der 2016 und 2017 verlorenen Sitze in der Stadtregierung zurückholen. Cozzio kandidiert nur für den Stadtrat, nicht fürs Stadtpräsidium.

Ein Ausschnitt aus der Videokonferenz der CVP zur Nomination der Stadtratskandidatur von Trudy Cozzio sowie der Kandidaturen für die Stadtparlamentswahlen. Bild: CVP (3.6.2020)

Trudy Cozzio, Stadtratskandidatin der CVP für den 27. September.

Bild: Nik Roth (2.6.2020)

Trudy Cozzio betreibe ihre Politik «mit Leidenschaft, mit Herz und mit Erfahrung», heisst es in der CVP-Mitteilung zur Nomination. Die Stadtpartei freue sich, mit dieser «profilierten Kandidatin» in den Wahlkampf ziehen zu dürfen. Stadtparteipräsident Raphael Widmer zeigte sich im Gespräch dann auch überzeugt, mit Trudy Cozzio einen Sitz im Stadtrat zurückgewinnen zu können.

An der Nominationsversammlung vom Mittwochabend legte Trudy Cozzio den CVP-Mitgliedern dar, dass sie sich für eine lebenswerte Stadt, für eine lebendige Innenstadt, für eine engere überregionale Zusammenarbeit sowie für einen starken Bildungsstandort St.Gallen einsetzen werde. Sie will «eine bürgerlich-soziale Politik» in den Stadtrat tragen und so «als Brückenbauerin zwischen jung und alt sowie links und rechts wirken».

Kandidaturen Vier sind nominiert, drei bis vier stehen noch aus (vre) Mit Trudy Cozzio (CVP) sind vier Kandidierende für die Stadtratswahlen vom Herbst nominiert. Zu Kampfwahlen kommt es, nachdem Stadtpräsident Thomas Scheitlin (FDP) seinen Rücktritt auf Ende Jahr bekanntgegeben hat. Seinen Sitz im Stadtrat und das Stadtpräsidium für die FDP verteidigen soll Mathias Gabathuler. Die SP schickt ihre beiden Bisherigen Maria Pappa und Peter Jans ins Rennen um Stadtratssitze; Pappa tritt gleichzeitig fürs Stadtpräsidium an. Erneut antreten werden auch die Bisherigen Markus Buschor (parteilos) und Sonja Lüthi (Grünliberale). Buschor will sich am Freitag in einer Woche erklären; gespannt darf man sein, ob auch er das vakante Stadtpräsidium anstreben will. Über die Kandidatur von Lüthi wird in der Woche nach dem 15. Juni informiert; auch bei ihr gibt es Spekulationen, dass sie sich fürs Stadtpräsidium interessieren könnte. Eine Kandidatur für die Exekutivwahlen im Herbst bereitet im weiteren auch die SVP vor. Sie will die Kandidatin oder den Kandidaten am nächsten Montag an einer Medienorientierung präsentieren. Im Gespräch mit potenziellen Kandidierenden sind zudem die Grünen. Sie planen eine Nominationsversammlung fürs Stadtparlament für den 13. Juni. Spätestens dann dürfte über den Stand der Dinge mit der Stadtratskandidatur informiert werden.

Donnerstag, 4. Juni - 11:43 Uhr

Naturmuseum St.Gallen erwacht aus dem Corona-Winterschlaf: Ab 9. Juni kräht der Hahn, ab 10. Juni gibt's Veranstaltungen

­(pd/vre) Geöffnet ist das Naturmuseum seit 11. Mai. Mit dem nächsten Lockerungsschritt bei den Anti-Corona-Regeln vom Samstag zieht nun nochmals ein Stück mehr Normalität ein. Nicht nur sind alle Bereiche zugänglich, jetzt sind auch wieder Veranstaltungen möglich – allerdings mit einer Beschränkung auf 50 Personen pro Anlass sowie unter Angabe der Kontaktdaten von Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Erste Anlässe gibt's am 10. Juni, das Vortragsprogramm startet am 17. Juni mit einem Anlass zum Vogel des Jahres, dem Neuntöter.

Der Neuntöter ist der Vogel des Jahres 2020. Das Naturmuseum widmet ihm am 17. Juni einen Vortrag. Bild: PD

In die bis 9. August verlängerte Sonderausstellung «Allerlei rund ums Ei» zieht ab 9. Juni Leben ein: Besucherinnen und Besucher erwarten gemäss Newsletter des Naturmuseums munteres Gegacker und das Krähen eines Hahns. Hühner, Wachteln und Kaninchen bewohnen bis 5. Juli ihre Gehege. Ebenfalls bis 5. Juli können in den Brutkästen schlüpfende Küken beobachtet werden.

Am kommenden Mittwoch spürt eine Führung im Pärklein neben dem Naturmuseum den dort in Steinplatten eingelassenen Zitaten nach. Bild: Urs Bucher (15.5.2018)

Zu den ersten öffentlichen Anlässen lädt das Naturmuseum am 10. Juni ein. Auf dem Programm steht von 13.45 bis 16.30 Uhr das Jugendlabor «Was lebt im Boden?» für Kinder ab der dritten Primarklasse (Eintritt acht Franken/Anmeldung info@naturmuseumsg.ch). Am Mittwoch, 18 Uhr, führen Museumsdirektor Toni Bürgin und Hansjörg Frick von der Pfarrei St.Maria-Neudorf durch das Pärklein neben dem Museum. Sie spüren den Zitaten nach, die dort in den Boden eingelassen sind.

Details zum Programm des Naturmuseums St.Gallen gibt's im Internet.

Donnerstag, 4. Juni - 10:50 Uhr

Politische Frauengruppe kritisiert längere Ladenöffnungszeiten: «Vorwiegend auf Kosten von Frauen im Niedriglohnbereich»

(pd/vre) Auch die Politische Frauengruppe (PFG) übt jetzt Kritik an der Ausdehnung der Ladenöffnungszeiten in der Alt- und in Teilen der Innenstadt. Der Weg, den der Stadtrat dafür gehe, sei undemokratisch, heisst es in einer Mitteilung. Die PFG zeigt sich «schockiert» über die neuen Ladenöffnungszeiten und «konsterniert» über die sehr kurzfristige Einführung. Sie will diesen unnötigen Liberalisierungsschritt bekämpfen.

Das Ganze sei ein klarer Fehlentscheid des Stadtrates. Gerade noch sei Pflegepersonal und Angestellten von Lebensmittelläden applaudiert worden. Zudem seien ihre Berufe in einem bisher nicht da gewesenen Ausmass als «systemrelevant» anerkannt worden. Dieser symbolischen Aufwertung traditioneller Frauenberufe sollten nach Meinung der PFG politische Anstrengungen in die gleiche Richtung folgen.

Auch die Geschäfte im Neumarkt dürfen seit Pfingstmontag länger offen halten. Wer genau wie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wird, ist noch nicht ganz klar. Bild: Ralph Ribi (29.5.2020)

Mit der Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten gehe der St.Galler Stadtrat genau in die entgegengesetzte Richtung. Er beglücke das Verkaufspersonal mit einer massiven Flexibilisierung der Arbeitszeit - unter der Woche bis 20, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Es sei allgemein bekannt, dass im Detailhandel tiefe Löhne gezahlt würden, die Angestellten aber auf ihre Arbeitsplätze angewiesen seien. Umso stossender sei, was der Stadtrat dem Personal nun unter Verweis auf die angebliche Förderung des Tourismus zumute, kritisiert die PFG.

Die Politische Frauengruppe zeigt sich empört über die Mogelpackung unter dem Stichwort «Tourismusförderung». Dem Tourismus bringe dieser Liberalisierungsschritt nämlich rein gar nichts. Weder das Einkaufen in Grossverteilern, noch in Läden mit inzwischen praktisch identischem Sortiment in allen grösseren Städten sei attraktiv für Reisende aus anderen Landesteilen oder dem Ausland. Und die Perlen unter den Fachgeschäften seien auch in St.Gallen rar, heisst es in der Mitteilung.

Und mit den erweiterten Ladenöffnungszeiten könnte es nach Meinung der Politischen Frauengruppe für diese Perlen noch schwieriger werden: Mit der Ausdehnung der Ladenöffnungszeiten könnte sich ihrer Meinung nach die Innenstadt zu einem sonntäglichen Einkaufszentrum für die Agglo entwickeln. Das ziehe zusätzlichen Autoverkehr an, konkurrenziere Geschäfte in den umliegenden Gemeinden und sei auch keine vernünftige Vision für die Innenstadt. Oder wolle der Stadtrat, dass diese sich zu einer zweiten Shopping-Arena entwickle?

Mittwoch, 3. Juni - 18:18 Uhr

Liberalisierung Ladenöffnungszeiten: Grünliberalen begrüssen den Mut des Stadtrats und seine «kreativen Lösungen»

(pd/vre) Die Grünliberalen der Stadt St.Gallen sind positiv überrascht über den Entscheid des Stadtrats, durch die Schaffung einer Tourismuszone die Ladenöffnungszeiten in der Altstadt und Teilen der westlichen Innenstadt auszudehnen. Damit reagiere der Stadtrat unkompliziert auf eine Forderung des innerstädtischen Gewerbes, heisst es in einer Mitteilung der Partei: Nun liege es an den Geschäften, die neuen Möglichkeiten gewinnbringend zu nutzen.

Vor dem Hintergrund des Ladensterbens wird in St.Gallen seit zwei, drei Jahren über eine Ausdehnung der Ladenöffnungszeiten diskutiert. Auf 1. Juni hat der Stadtrat eine Liberalisierung verfügt, die beim Gewerbe auf Zustimmung stösst, von Gewerkschaften und linksgrünen Parteien aber strikt bekämpft wird. Bild: Ralph Ribi (2.3.2018)

Den im «Forum Innenstadt» geäusserten Wunsch nach einer Ausdehnung der Ladenöffnungszeiten, habe der Stadtrat «auf eine einfallsreiche Weise aufgenommen und unbürokratisch, aber mit Augenmass, umgesetzt», schreiben die Grünliberalen. Durch den Verzicht auf eine maximale Ausreizung des gesetzlich Möglichen werde sichergestellt, dass die Stadt nicht zur 24-Stunden-Shoppingzone verkomme und die Zusatzbelastung fürs Personal im Rahmen gehalten werden könne.

Die Grünliberalen hegen allerdings Zweifel daran, dass die neu gewonnene Freiheit wirklich in der Innenstadt ankommt. Eine Mehrheit der Geschäfte nutzten die heute bestehenden Öffnungszeiten schon nicht aus. Warum sich das nun ändern solle, sei nicht nachvollziehbar. Ein Ausdehnung der Öffnungszeiten bedeute in erster Linie steigende Personalkosten. So sehr sie Liberalisierungsschritte begrüssen, an den grossen Effekt der Massnahme «glauben die Grünliberalen nicht richtig».

Mittwoch, 3. Juni - 17:15 Uhr

Stadt St.Gallen veröffentlicht Schutzvorschriften für Bäder: Beschränkung der Gästezahl und Ampelsystem am Eingang

(pd/vre) Das Positive voraus: Am Samstag können die Freibäder der Stadt St.Gallen in die Sommersaison starten. Der Bäderbus Dreilinden ist bei Badewetter im Einsatz. Ebenfalls wieder offen ist das Hallenbad und die Sauna Blumenwies. Das Volksbad öffnet gemäss Mitteilung des Sportamtes am Montag wieder. Alle Becken sowie Rutschen und Sprunganlagen können genutzt werden.

In den Bädern gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln. Zudem sollen die Badegäste gemäss Newsletter darauf achten, keine grossen Gruppen zu bilden. Dazu kommen einige spezielle Vorschriften, die bis auf Widerruf gültig sind. Mühe bereiten dürfte an Hitzetagen vielen Wasserratten unter den Städterinnen und Städtern, dass es pro Bad eine maximale Gästezahl und damit ein Ampelsystem am Eingang gibt.

Die Badi Rotmonten. Wegen der Coron-Pandemie gilt es auch hier diesen Sommer, Abstand voneinander zu halten.

Bild: Ralph Ribi (21.6.2017)

Pro Person braucht es in einem Bad eine Fläche von zehn Quadratmetern. Um sicherzustellen, dass die maximal zulässige Gästezahl eingehalten wird, gibt es eine Zählung am Eingang. Sobald die maximal zulässige Personenzahl erreicht ist, stellt das Ampelsystem auf rot. Erst wenn jemand das Bad verlässt, darf wieder jemand eintreten. Die Stadt wird ab 6. Juni im Internet melden, wie die Situation in den Bädern ist.

In den Freibädern gibt es vorerst keine Badezeitbeschränkung. Der Aufenthalt in den Hallenbädern Blumenwies und Volksbad hingegen wird auf 90 Minuten pro Person beschränkt. Damit will die Stadt möglichst vielen Personen das Schwimmen ermöglichen. In allen Bädern gelten die üblichen Öffnungszeiten; in den Freibädern können sie bei schönem Wetter verlängert werden. Alle aktuellen Öffnungszeiten und die Wassertemperaturen der Freibäder finden sich ab 6. Juni im Internet.



Mittwoch, 3. Juni - 16:08 Uhr

IG öffentlicher Verkehr: Jost Rüegg übernimmt Präsidium, Resolution für Bahnausbau zwischen St.Gallen und Wil

(pd/vre) Der grüne Thurgauer Kantonsrat Jost Rüegg übernimmt das Präsidium der IG öffentlicher Verkehr (IGöV) Ostschweiz. Er tritt die Nachfolge von Beat Tinner an, der die IGöV während zehn Jahren präsidierte und jetzt für die FDP in die St.Galler Kantonsregierung gewählt wurde. Die Übergabe des Präsidiums nutzte Rüegg, um seinem Vorgänger und frisch gewählten St.Galler Volkswirtschaftsdirektor im Bahnhof St.Fiden eine Resolution zu überreichen.

Der alte und der neue Präsident der IG öffentlicher Verkehr Ostschweiz: Beat Tinner (links) und Jost Rüegg. Bild: Ralph Dietsche (3.6.2020)

Darin fordert die IGöV den Ausbau der Bahninfrastruktur zwischen St.Gallen, Gossau und Wil. Das Projekt dafür müsse rechtzeitig für den Bahnausbauschritt 2040 beim Bundesamt für Verkehr eingereicht werden, verlangt die IGöV vom Kanton St.Gallen. Der Ausbau sei dringend nötig, weil das Angebot des öffentlichen Verkehrs in den vergangenen Jahrzehnten massiv ausgebaut worden sei.

Das Schienennetz stosse jetzt an seine Kapazitätsgrenzen, wird der neue IGöV-Präsident Jost Rüegg in einer Mitteilung zitiert. Auf der Strecke zwischen St.Gallen und Wil gebe es derzeit kaum lösbare Konflikte bei der Fahrplangestaltung. Dazu komme, dass die Anschlüsse in Wil absolut unbefriedigend seien. Als Vertreter der Region Wil im Ostschweizer IGöV-Vorstand wurden bei den Erneuerungswahlen Sarah Hug und Kurt Hollenstein gewählt. Aus dem Vorstand ausgeschieden ist Urs K. Scheller.

Mittwoch, 3. Juni - 15:12 Uhr

Noch eine Grossveranstaltung wegen der Coronakrise abgesagt: In diesem Herbst gibt's keine Museumsnacht

(pd/vre) Das Organisationskomitee der St.Galler Museumsnacht hat sich «schweren Herzens» dazu entschieden, den diesjährigen Anlass abzusagen. Er hätte am 5. September stattfinden sollen. Die Unsicherheit, wie schnell es mit der Normalisierung der Situation vorangeht, war den Verantwortlichen zu gross.

Höhepunkt der Museumsnacht St.Gallen ist seit ihren Anfängen der Mitternachtsguss in der Kunstgiesserei Sittertal.

Bild: Michel Canonica (10.9.2017)

Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen bleiben bis Ende August verboten bleiben. In den vergangenen Jahren hat die Museumsnacht jeweils um die 5000 Besucherinnen und Besucher angezogen. Ob der Anlass Anfang September möglich wäre, bleibe daher zu lange ungewiss, heisst es in einer Mitteilung.

Die Vorarbeiten für die diesjährige Museumsnacht soll nun für 2021 genutzt werden: Dann findet die Museumsnacht St.Gallen voraussichtlich am 11. September, 18 bis 1 Uhr, statt. Und zwar unter dem Titel «Schätze St.Gallens».

Mittwoch, 3. Juni - 14:55 Uhr

Das St.Galler Stadtparlament tagt das nächste Mal am 16. Juni - in der Sporthalle Kreuzbleiche, aber neu wieder vor Publikum

(sk/vre) Die Unterlagen zur nächsten Stadtparlamentssitzung sind online. Die Sitzung findet am 16. Juni, ab 16 Uhr, statt. Um die geltenden Hygiene- und Verhaltensregeln des Bundes einhalten zu können, tagt das Parlament nicht im Waaghaus, sondern zum dritten Mal in der Sporthalle Kreuzbleiche. Publikum ist dabei unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln wieder zugelassen. Entsprechend wird auf einen Live-Übertragung der Sitzung im Internet verzichtet.

Am 16. Juni tagt das St.Galler Stadtparlament bereits zum dritten Mal in der Sporthalle Kreuzbleiche. Erstmals seit dem Anti-Corona-Lockdown ist dabei Publikum wieder zugelassen. Bild: Ralph Ribi (28.4.2020)

Traktandiert sind für die 46. Sitzung der Amtszeit 2017 bis 2020 alles in allem 13 Geschäfte. Grössere Brocken sind der Erlass eines Reglements über die Nutzung von Schul-, Sport- und Freizeitanlagen, die Erneuerung der Rauchgasreinigung der Kehrichtverbrennung sowie der Erlass eines neuen Partizipationsreglements. Zum Entscheid stehen weiter Rahmenkredite für die Periode 2021 bis 2021 an - und zwar für Kanal-, Werkleitungs- und Strassensanierungen, für den Bau von Fotovoltaikanlagen sowie für Energiedienstleistungsanlagen und Nahwärmeverbunde.

Mittwoch, 3. Juni - 12:12 Uhr

Wegen Belagsarbeiten: Ende Juni ist die Lindenstrasse zwischen Kantonsspital und Splügenspange ein Wochenende lang gesperrt

(sk/vre) Eigentlich hätte die Lindenstrasse von der Spital- bis zur Splügenstrasse am kommenden Wochenende wegen Belagsarbeiten gesperrt sein sollen. Aufgrund der schlechten Wetterprognose hat das städtische Tiefbauamt diese Arbeiten aber aufs Wochenende vom 19. bis 22. Juni verschoben.

Die Lindenstrasse zwischen der Splügen- und Spitalstrasse. Bild: Tiefbauamt Stadt St.Gallen

Gesperrt ist die Strasse von Freitag, 19. Juni, 7 Uhr, bis Montag, 22. Juni, etwa 6 Uhr. Die Zufahrt zum Kantonsspital ist über die Steinachstrasse gewährleistet; die Trottoirs bleiben durchgehend begehbar. Die Busse der VBSG-Linie 11 werden via Rorschacher- und Frohbergstrasse umgeleitet. Die Bushaltestelle «Spitalstrasse» wird während der Sperrung nicht bedient. Dafür hält die Linie 11 an der Haltestelle «Kantonsspital» an der Rorschacher Strasse.

Die Belagsarbeiten können gemäss Mitteilung des Tiefbauamtes nur bei trockenem Wetter ausgeführt werden. Der definitive Entscheid zur Durchführung fällt am Tag vor dem Baubeginn, also am 18. Juni. Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen werden die Belagsarbeiten um eine Woche verschoben.

Mittwoch, 3. Juni - 11:39 Uhr

Die weiträumigen Aussenanlagen des Botanischen Gartens wurden vom Personal auch während des Anti-Corona-Lockdowns «in Schuss» gehalten. Bild: Botanischer Garten SG

Mit Führungen und Jahresausstellung: Botanischer Garten St.Gallen startet am Sonntag in die Sommersaison 2020

(vre) Nach elf Wochen Anti-Corona-Schliessung darf der Botanische Garten St.Gallen am kommenden Wochenende doch noch in den Sommer 2020 starten. Allerdings wird aus dem für Sonntag vorgesehenen grossen Fest zum 75-jährigen Bestehen des Gartens im Stephanshorn aufgrund der weither bestehenden Restriktionen wegen der Coronakrise nichts.

Der «Grüne Pavillon» beherbergt den neuen Vortragsraum des Botanischen Gartens. Am Sonntag werden seine Besonderheiten dem Publikum auf Kurzführungen erklärt. Bild: Botanischer Garten SG

Die Vernissage der Jahresausstellung, die feierliche Eröffnung des neuen Vortragsraums, die Festwirtschaft und der Workshops «Windrädchen aus Naturmaterialien» können nicht stattfinden. Als Ersatz gibt's am Sonntag aber ein Programm mit fünf Führungen - darunter in den neu gebauten «Grünen Pavillon», den neuen Vortragsraum. Ebenfalls zugänglich ist die Jahresausstellung «Pflanzen – unsere Lebensgrundlage» in der Orangerie.

Hanspeter Schumacher, Leiter des Botanischen Gartens St.Gallen Bild: Urs Bucher (28.5.2019)

Das Team des Botanischen Gartens hat die Anlagen trotz Lockdown wie üblich gepflegt. Entsprechend präsentieren sie sich gemäss Gartenleiter Hanspeter Schumacher in erfreulich gutem Zustand. Die Sonderpflanzung in der Abteilung «Wechselthemen» ist gefährdeten und vom Aussterben bedrohten Arten der Schweiz gewidmet. Verteilt über den Garten finden Besucherinnen und Besucher zudem Windobjekte von Thomas Marbacher.

Am kommenden Sonntag werden folgende Führungen angeboten:

11.15 und 15.15 Uhr

Kurzführung zum «Grünen Pavillon»

Kurzführung zum «Grünen Pavillon» 10.15, 13.15 und 15.15 Uhr

Führung durch die Ausstellung «Pflanzen – unsere Lebensgrundlage»

Mittwoch, 3. Juni - 11:11 Uhr

Botanischer Zirkel St.Gallen ist wieder unterwegs: Die erste Exkursion seit dem Anti-Corona-Lockdown führt ins Moor

(pd/vre) Auch beim Botanischen Zirkel St.Gallen hält im Juni die Normalität wieder Einzug. In diesem Fall heisst das, dass der Zirkel wieder auf Exkursion geht. Erstmals tut er das seit dem Anti-Corona-Lockdown im März am 27. Juni. Der Ausflug mit den Botanikerinnen Ursula Tinner und Gisela Bauert führt auf dem Summerigchopf bei Wildhaus. Dazu sind nicht nur Mitglieder, sondern auch Gäste willkommen.

Das Gebiet um den Summerigchopf ist bekannt für verschiedene Flach- und Hochmoore von nationaler und regionaler Bedeutung. Bild: PD

Treffpunkt zur Exkursion ist um 8.20 Uhr bei der Postauto-Haltestelle in Wildhaus-Dorf. Von dort geht's mit Privatautos über den Schönenboden zum Ausgangspunkt der botanischen Wanderung. Zu sehen bekommen Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon beim Aufstieg durch den Bergwald botanische Besonderheiten. Rund um den Summerigchopf geht's dann um die Pflanzen in Flach- und Hochmooren. Begegnen kann man dabei dem Sumpf-Läusekraut, dem Sumpf-Stendelwurz oder dem Scheiden-Wollgras.

Die reine Wanderzeit bei der ersten Exkursion des Botanischen Zirkels seit dem Anti-Corona-Lockdown beträgt rund zwei Stunden. Trinken und Essen führt jeder Teilnehmer im Rucksack mit. Auskünfte (auch bei unsicherer Witterung am Exkursionstag) gibt's am Vorabend der Exkursion, 18 bis 19 Uhr, bei Ursula Tinner unter 071'385'27'10.

Mittwoch, 3. Juni - 10:41 Uhr

Unterhaltsarbeiten an SBB-Gleisen von St.Fiden bis Goldach: Voraussichtlich wird in zehn Nächten gearbeitet

(pd/vre) Derzeit führen die SBB schweizweit Unterhaltsarbeiten an ihrem Schienennetz durch. Diese seien nötig, damit die Züge auch künftig sicher und pünktlich ans Ziel kämen, heisst es in einer Mitteilung der Bahn. Aus Sicherheits- und Fahrplangründen müssten solche Arbeiten teils in der Nacht erledigt werden. Solche Nachteinsätze sind zwischen St.Fiden und Goldach vom 8. bis 20. Juni geplant.

In den Nächten vom 8. bis 20. Juni muss bei den SBB-Unterhaltsarbeiten zwischen St.Fiden und Goldach auch geschweisst werden.

Bild: Hanspeter Bärtschi (Langenthal, 20.10.2016)

In den Nachtstunden gearbeitet wird voraussichtlich vom Montag, 8. Juni, bis Samstag, 23. Juni, sowie vom Montag, 15. Juni, bis Samstag, 20. Juni. Dies jeweils von 22.30 bis 5.30 Uhr. Geplant ist einerseits das Spülen der Gleisentwässerung, anderseits werden Schienen ausgewechselt, wofür auch Schweissarbeiten nötig sind. Die Züge sind trotz der Bauarbeiten gemäss Fahrplan unterwegs.

Details zu den Nachtarbeiten gibt's im Internet.

Mittwoch, 3. Juni - 9:59 Uhr

Velo-Unfall in Muolen: Randstein touchiert, gestürzt und verletzt mit dem Helikopter ins Spital geflogen

Mit diesem Velo ist am Dienstagnachmittag in Muolen ein 74-Jähriger gestürzt und hat sich dabei Verletzungen zugezogen. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

(2.6.2020)

(kapo/vre) Am Dienstag, kurz nach 15 Uhr, ist ein 74-Jähriger auf der Dorfstrasse in Muolen mit seinem Velo gestürzt. Ursache dürfte gewesen sein, dass er mit dem vorderen Rad den Trottoirrand gestreift hatte. Beim Sturz zog sich der Senior gemäss Mitteilung der Kantonspolizei unbestimmte Verletzungen zu. Nach der Erstbetreuung durch den Rettungsdienst wurde der Mann per Helikopter ins Spital geflogen werden.

Mittwoch, 3. Juni - 8:55 Uhr

Ballkleider aus der Zeit des Barock und des Rokoko sind üppig und reich verziert. Bild: HVM (9.8.2019)

Jubiläumsanlass wegen Coronakrise verschoben: Rauschende Ballnacht im Stadtpark und im Museum findet später statt

(pd/vre) Am 6. Juni hätte der Ball Impérial im Historischen und Völkerkundemuseum stattfinden sollen. Mit der rauschenden Ballnacht in historischer Kulisse und in Roben aus der Zeit des Barock und des Rokoko hätte der St.Galler Kostümverleih Jäger sein 140-jähriges Bestehen feiern wollen. Wegen der Coronakrise muss die Ballnacht mit Lustwandeln im Stadtpark und Ball im Museum auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Sobald ein geeigneter Termin gefunden sei, werde dieser kommuniziert, heiss es im Newsletter des Historischen und Völkerkundemuseums.

Details zum Ball Impérial gibt's im Internet.

Mittwoch, 3. Juni - 8:42 Uhr

Historisches und Völkerkundemuseum wieder mit Führungen: Zeitkritik mit Vater und Sohn Gilsi

(pd/vre) Die Corona-Situation entschärft sich weiter und das Historische und Völkerkundemuseum nähert sich wieder dem Normalbetrieb. Ab 6. Juni sind nämlich auch wieder Veranstaltungen möglich. Das Team des Museums, so heisst es in einem Newsletter, freue sich darüber sehr. Begegnung und Austausch gehörten nämlich einfach zu einem Museum.

Eine der bekanntesten St.Galler Karikaturen von René Gilsi: «Gallus Oil» von 1963 nimmt den fast zwanghaften Drang zu baulichen «Visionen» und «grossen Würfen» in der beginnenden Hochkonjunktur aufs Korn. Bild: HVM

Weiterhin gültig bleiben die inzwischen vertrauten Abstands- und Hygieneregeln. Zudem werden die Kontaktdaten von Besucherinnen und Besuchern aufgenommen. Nur einer der ursprünglich geplanten Anlässe muss im Juni noch ausfallen. Es handelt sich um den Vortrag «Die iranische Moschee - ein Abbild der Weltordnung» vom 14. Juni); er wird auf den 24. Januar 2021 verschoben.

Die erste Führung im Historischen und Völkerkundemuseum nach dem Corona-Lockdown findet am Sonntag, 11 Uhr, statt. Kuratorin Sabine Hügli-Vass führt dabei durch die Ausstellung von Fritz Gilsi (1878-1961) und René Gilsi (1905-2002). Zentraler Teil der Schau sind die zeitkritischen Karikaturen von Vater und Sohn. Dazu kommen die Druckgrafiken und Gemälde von Vater Fritz. Die Ausstellung dauert bis 28. Juni.

Details zur Ausstellung finden sich im Internet.

Dienstag, 2. Juni - 18:07 Uhr

Brühl organisiert ein Sommercamp für Kinder

Erstmals findet ein grosses Fussballcamp des SC Brühl in den Sommerferien statt. Bild: Kurt Frischknecht/SCB

(pd/nat) Der Fussballclub SC Brühl organisiert in diesen Sommerferien erstmals während zwei Wochen ein Fussballcamp für Kinder aus der Stadt und aus der Region. Eingeladen sind Kinder im Primarschulalter (Jahrgänge 2007 bis 2013). Das Fussballcamp findet in der ersten und in der zweiten Ferienwoche statt, also vom 6. bis 10. und vom 13. bis 17. Juli. Die Kinder werden von Brühler Trainerinnen und Trainern betreut.

Bis zu 200 Kinder können in den zwei Wochen aufgenommen werden. Brühler Kids profitieren von einer Vergünstigung von 100 Franken, da sie so lange nicht trainieren konnten. Weitere Informationen und den Anmeldetalon finden Sie unter www.scbruehl.ch.

Dienstag, 2. Juni – 12:53 Uhr

Kollision mit Taxi auf der Splügenbrücke

Das Taxi traf das korrekt daherkommende Personenauto auf Höhe der Fahrertüre. Bild: Stadtpolizei St.Gallen (1.6.2020)

(stapo/lex) Ein 35-Jähriger fuhr mit seinem Auto am Pfingstmontag, kurz vor 9.30 Uhr, von der Autobahnausfahrt St.Fiden auf die Splügenbrücke und wollte nach links abbiegen. Zur selben Zeit überfuhr eine 52-jährige Taxifahrerin ein rotes Lichtsignal und kollidierte seitlich mit dem Wagen des 35-Jährigen. Wie die St.Galler Stadtpolizei in einer Mitteilung schreibt, wurde er leicht verletzt, die Taxifahrerin erlitt eine Panikattacke.

Beim Unfall auf der Splügenbrücke entstand an beiden Autos erheblicher Sachschaden. Bild: Stadtpolizei St.Gallen (1.6.2020)

Die Sanität brachte beide Beteiligten in die Notfallaufnahme des Kantonsspitals. An beiden Fahrzeugen entstand gemäss Polizei erheblicher Sachschaden.

Dienstag, 2. Juni - 12:05 Uhr

Solar-Allmend auf der St.Galler Eishalle: Erste Fotovoltaikanlage beliefert die «Solar Community» der Stadt

(tn) «Die Stadtwerke haben am 2. Juni eine ganz besondere Fotovoltaikanlage in Betrieb genommen», heisst es in einem Communiqué der Stadt St.Gallen. Die Anlage auf dem Dach der Eishalle Lerchenfeld produziert Solarstrom für die «St.Galler Solar Community». Das Angebot richte sich an alle St.Gallerinnen und St.Galler, die kein geeignetes Dach für den Bau einer eigenen Fotovoltaikanlage besitzen und dennoch selbst Solarstrom produzieren möchten. Auf dem Eishallendach seien noch freie Einheiten verfügbar, schreibt die Stadt.



Die neue Anlage besteht aus insgesamt 3’333 «Solar Community»-Einheiten und liefert pro Jahr rund 350'000 Kilowattstunden Solarstrom. Dies entspricht dem jährlichen Strombedarf von rund 90 Haushalten. In der Projektierungsphase sind die St.Galler Stadtwerke noch von tieferen Werten ausgegangen, die dank der Beschaffung leistungsfähigerer Module optimiert werden konnten.



Neues Energiekonzept: Solarstrom von und für St. Gallen Mit der «St. Galler Solar Community» will die Stadt die Nutzung von Solarstrom fördern. Mit einem Beitrag von 300 Franken kann sich jeder St. Galler daran beteiligen. Christoph Renn 18.05.2019

Montag, 1. Juni - 17:05 Uhr

Melina Härtsch-Morant löst Susi Noger-Nuber nach 23 Jahren ab

(pd/mha) Der Verein Pflegekinder St.Gallen hat eine neue Präsidentin: Susi Noger-Nuber hat die Leitung per 1. Juni an Melina Härtsch-Morant übergeben. Noger-Nuber präsidierte den Verein 23 Jahre lang. Härtsch-Morant wurde schriftlich gewählt. Da Noger-Nuber ihr Amt nicht an einer Hauptversammlung übergeben konnte, wird das am 12. August an einem Anlass nachgeholt.

Susi Noger-Nuber, abtretende Präsidentin des Vereins Pflegekinder St.Gallen. Bild: PD

Die 64-Jährige trat ihr Amt gemäss Mitteilung 1997 an. Damals arbeiteten auf der Fachstelle zwei Mitarbeiterinnen in einer kleinen Wohnung. Der Verein erfüllt einen Leistungsauftrag der Stadt St. Gallen und erbringt Dienstleistungen für Gemeinden im ganzen Kanton. Die Aufgaben umfassen die ausserfamiliäre Kinderbetreuung in Pflege- und Tagesfamilien, Weiterbildungsangebote und Beratungen.

Montag, 1. Juni - 15:42 Uhr

Kirchen lancieren Aktion zum Gedenken an Flüchtlinge: Briefe schreiben und an Podium online mitdiskutieren

(pd/mha) Jahr für Jahr sterben Flüchtlinge auf ihrem Weg nach Europa. Seit 1993 kamen 38'739 Menschen ums Leben beim Versuch nach Europa zu flüchten. Die meisten ertranken im Mittelmeer, andere erstickten oder wurden erschossen. Das geht aus einer Dokumentation von United against Refugee Deaths hervor. Anlässlich des Flüchtlingstags der Kirchen am 21. Juni rufen die Cityseelsorge der katholischen Kirche St.Gallen und die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Tablat-St.Gallen zur Anteilnahme auf. Die Aktion trägt den Titel «Beim Namen nennen». Beteiligt sind zudem Organisationen aus Bern, Basel, Luzern und Zürich.

Seit gestern Montag und bis zum 30. Juni läuft eine Briefaktion. Ziel ist es, dass für jeden der 38739 Personen ein Brief geschrieben wird. Die Briefe sollen bewusst kurz und allgemein gehalten sein. Sie sollen den Bundesrat auffordern, sich in Absprache mit den europäischen Partnern für Lösungen einzusetzen, heisst es in einer Medienmitteilung. Vorlagen gibt es online. Jede und jeder kann mitschreiben. Die handgeschriebenen Briefe sollen mit einer Kopie gesendet werden an: Chika Uzor, Seelsorger für Flüchtlinge und Migranten, Gallusstrasse 34, PF 1117, 9001 St. Gallen.

Zudem findet am Mittwoch, 17. Juni, 20 Uhr, ein Onlinepodium statt. Folgende Personen werden darüber diskutieren, wie das Sterben auf dem Mittelmeer gestoppt werden kann: Hasan Hawar, der die Flucht selbst erlebt hat, Zürcher SP-Nationalrätin Mattea Meyer, Till Rummenhohl, ehemaliges Rettungsteammitglied von SOS Mediterranee sowie die Sprecherin von United against Refugee Deaths. Das Publikum kann sich gemäss Mitteilung per Mail und Telefon beteiligen.

Montag, 1. Juni - 12:22 Uhr

Autofahrer gebüsst, weil sie über den Gallusplatz gefahren sind

(sab) Die Stadtpolizei hat in der vergangenen Woche neun Autofahrer angehalten, weil sie trotz Fahrverbot über den Gallusplatz gefahren sind. Von Dienstag bis Freitag kontrollierte die Stadtpolizei jeweils am Vormittag an den Zufahrtswegen zum Gallusplatz die ein- und ausfahrenden Fahrzeuge, sagt Dionys Widmer, Sprecher der Stadtpolizei St.Gallen. «Dabei wurden neun Bussen à 100 Franken ausgestellt, weil die Autofahrer die Gallusstrasse verbotenerweise zur Durchfahrt genutzt hatten.»

Seit sieben Jahren gilt für die südliche Innenstadt ein Fahrverbot. Bild: Sandro Büchler

Anwohner haben laut Widmer in den vergangenen Wochen bei der Polizei reklamiert, dass die Zufahrtswege stark frequentiert würden. «Bei der Kontrolle haben wir festgestellt, dass ein Grossteil der Lenker reinfahren durften.» Viele hätten eine Bewilligung vorweisen können, etwa als Zulieferer oder als Handwerker.

Seit sieben Jahren gilt für die südliche Innenstadt ein Fahrverbot. Nachdem täglich über 1700 Fahrzeuge den «Schleichweg» von der Moosbruggstrasse bei der Talstation der Mühleggbahn zur Gallusstrasse unterhalb des Hotels Einstein nutzen, verhängte die Stadt 2013 ein Fahrverbot. Damit wurde der Gallusplatz vom Durchgangsverkehr befreit, die Zahl der Autos sank.

Montag, 1. Juni - 08:30 Uhr

Sektor A des Waldeggtrails nach Instandstellung wieder passierbar

(sab) Seit Samstag ist der erste Streckenabschnitt des Waldeggtrails – zwischen dem Ausflugsrestaurant Waldegg und St.Georgen – wieder für Biker geöffnet. Dies teilte der Verein Funpark, der den Trail in Eigenregie baut und betreibt, auf Facebook mit. Der Waldeggtrail ist aktuell der einzige legale Biketrail von St.Gallen.

Auf dem Waldegg-Trail können Mountainbiker legal durch den Wald brettern. Bild: Benjamin Manser

Da die Steilwandkurven der Bikestrecke ausgefahren waren, sperrte der Verein im vergangenen Herbst den obersten Sektor und stellte diesen wieder instand. Im Frühling wollte man den kurvigen Abschnitt wieder öffnen. Doch erst machten Sturmschäden und umgestürzte Bäume im Februar einen Strich durch die Rechnung. Später wurden die Aufräumarbeiten wegen den Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus verunmöglicht.

Am Rande einer Vorstandssitzung sagte Adrian Gerber, Präsident des Vereins Funpark, vergangene Woche: «Erst nach Rücksprache mit allen Beteiligten, also der Stadt St.Gallen, dem Sportamt, der Ortsbürgergemeinde als Besitzerin des Waldes und den Förstern, haben wir uns entschlossen, den Streckenabschnitt wieder zu öffnen.» Viele Biker hätten diesen Schritt lange erwartet.

In den kommenden Monaten macht sich der Verein mit Hochdruck daran, den letzten Streckenabschnitt (Sektor J) im Falkenwald auszubauen. Denn nur wenn auch dieser Abschnitt fertiggestellt wird, erhält der Waldeggtrail auch in Zukunft eine Betriebsbewilligung.