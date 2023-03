ST.GALLEN NEWS: Imbiss zu verkaufen in der Rondelle am Marktplatz

17:18 Uhr Montag, 13. März

Systematische Überwachung am Bahnhof trotz vom Stadtparlament beschlossenen Verbots? SP/JUSO/PFG-Fraktion verlangt Antworten vom Stadtrat

Die SBB planen, ihre grösseren Bahnhöfen bis ins Jahr 2028 mit einem technischen System auszurüsten, das Personenbewegungen zu kommerziellen Zwecken systematisch analysieren kann. Dabei könnten auch Videosysteme mit einer Gesichtserfassungssoftware zur Anwendung kommen. Darüber berichteten zuletzt diverse Medien. Ob es sich dabei um eine effektive «Gesichtserkennung» handelt, ist noch nicht abschliessend geklärt. Die SBB wehrten sich im Anschluss an die Medienberichte gegen die Vorwürfe und versicherten, dass sie keine Gesichtserkennung an Bahnhöfen einführen wollten und auch kein Interesse an Personendaten – geschweige denn an biometrischen Daten – hätten.

Ob das System auch am Bahnhof St.Gallen eingeführt werden soll, steht noch nicht fest, gilt aber als wahrscheinlich. Bild: Hanspeter Schiess (29. August 2018)

Ob das System auch am Bahnhof St.Gallen eingeführt wird, steht ebenfalls noch nicht fest. Es scheint jedoch wahrscheinlich. Insbesondere wenn man in Betracht zieht, dass er zu den 15 meistfrequentierten des Landes gehört. Das St.Galler Stadtparlament hat allerdings im September 2022 eine Motion erheblich erklärt, die den Einsatz von biometrischen Gesichtserkennungssystemen durch städtische Organe im öffentlich zugänglichen Raum verbietet.

Stadträtin Sonja Lüthi (GLP) äusserte sich im Februar gegenüber dieser Zeitung zur Frage, ob das durch die Motion erwirkte Verbot dem geplanten Anliegen der SBB am Bahnhof St.Gallen entgegenstehe. Sie sagte damals, dass die Stadt nicht intervenieren könne, da sich die Motion nur auf den Einsatz dieser Technologien durch städtische Organe beziehe, die SBB an ihren Bahnhöfen aber autonom seien und das eidgenössische Datenschutzgesetz den Sachverhalt regeln würde.

Wie die SP/JUSO/PFG-Fraktion im Stadtparlament in einer von der gesamten Fraktion eingereichten Einfachen Anfrage schreibt, hat sie die Aussagen Lüthis sehr irritiert. Denn zumindest die beiden Unterführungen am Bahnhof, inklusive nord- und südseitige Aufgänge, seien im Gemeindestrassenplan als «Weg 1. Klasse» klassiert, so die Fraktion. Da sie für das städtische Fusswegnetz von grosser Bedeutung seien, gelten sie als öffentliche Wege. Für die dortige Videoüberwachung hat der Stadtrat auch zwei Allgemeinverfügungen erlassen. Deshalb würde das Verbot dort auch voraussichtlich greifen, so die Fraktion.

Auch erfüllten die SBB einen öffentlichen Auftrag. Deshalb sind sie, anders als rein private Unternehmungen, an die Grundrechte gebunden. Die Fraktion verweist dabei auf das Bundesgericht. Für die SP/JUSO/PFG-Fraktion scheint es ausserdem schwer mit dem Demokratieverständnis vereinbar, wenn die SBB trotz des parlamentarisch erwirkten Verbots völlig frei wären, Gesichtserkennungssysteme am Bahnhof St.Gallen einzusetzen.

Vor diesem Hintergrund richtet die Fraktion in der Einfachen Anfrage zwei Fragen an den Stadtrat. Die Fraktion will zum einen von ihm wissen, ob ein Einsatz technischer Systeme zur systematischen Auswertung von Personenbewegungen (einschliesslich allfälliger Videosysteme mit einer Gesichtserfassungssoftware) an Bahnhöfen in der Stadt St.Gallen durch die SBB geplant sind und falls ja, zu welchem Zeitpunkt und in welcher Form. Ausserdem will die Fraktion wissen, ob dafür allenfalls die bestehenden Videoüberwachungsanlagen der Stadt genützt würden.

Die Fraktion will ausserdem in Erfahrung bringen, wie der Gesamtstadtrat den geplanten Einsatz solcher Systeme vor dem Hintergrund der durch das Stadtparlament erheblich erklärten Motion «Automatische Gesichtserkennung im öffentlich zugänglichen Raum stoppen» unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen beurteilt. Der Stadtrat soll ausserdem darlegen, ob er einen Einsatz als zulässig erachtet. Und falls ja, möchte die Fraktion von ihm erfahren, in welchen Bereichen des Bahnhofs. (arc)