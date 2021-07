ST.GALLEN NEWS: In diesem Jahr bleibt es still im Sittertobel

ST.GALLER STADT-TICKER Heute würde das Open Air starten: Tote Hose im Sittertobel +++ U30 für die Oper begeistern +++ Neu im Industriegebiet Wasserstoff tanken Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Stadt St.Gallen und der Umgebung: In unserem Stadt-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. 01.07.2021, 06.45 Uhr

Donnerstag, 1. Juli - 6:45 Uhr

Heute würde das wegen der Coronapandemie abgesagte Open Air St.Gallen starten: Stadtpolizei rechnet nicht mit Wildcampierern

(sab) Schwitzende, ekstatische Besucherinnen und Besucher, wummernde Bässe und Dosenravioli: Das ist die Kurzformel des Open Airs St.Gallen. Doch wie bereits im vergangenen Sommer macht Corona den Veranstaltern auch in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung. Das viertägige Festival musste im Frühling abgesagt werden.

Dort, wo sich in «normalen» Jahren am Open Air St.Gallen die Menschenmassen vor der Bühne ballen,... Bild: Michel Canonica

(28.6.2019)

Von heute Donnerstag bis Sonntag hätte das Open Air stattgefunden. Würde, wäre, hätte... Doch dieses Wochenende bleibt es im Sittertobel voraussichtlich ruhig, grün und – abgesehen von einigen Spaziergängern – auch menschenleer. Im vergangenen Jahr trauerten viele Fans dem auch damals abgesagten Festival nach – und einige wollten auch ohne Musik ins Sittertobel pilgern. Die Stadtpolizei untersagte dieses Vorhaben schliesslich.

...bleibt es in diesem Jahr wegen der Coronapandemie ruhig und grün wie auf diesem Archivbild. Bild: Michel Canonica

(14.9.2017)

In diesem Jahr zieht die überraschende Qualifikation der Schweizer Nati für die EM-Viertelfinals wohl mehr Volk an, denn bislang gab es keine Aufrufe dazu, auf das Open-Air-Gelände zu gehen. Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen, sagt: «Aktuell gibt es keine Hinweise darauf, dass Open-Air-Fans am Wochenende ins Sittertobel pilgern und dort campieren wollen.»

Am bisher letzten Open Air St.Gallen war die Hitze im Sittertobel das ganz grosse Thema. An diesem Wochenende wäre sie kein Problem. Bild: Lena Rhyner

(28.6.2019)

Falls hingegen doch einige Unentwegte im Sittertobel aufkreuzen sollten, werde die Stadtpolizei diese auf die Vorschriften hinweisen und sie vom Gelände wegschicken, sagt Widmer weiter. «Im letzten Schritt könnte es eine Anzeige zur Folge haben.» - Waren 2017 noch «Die Toten Hosen» im Sittertobel, herrscht 2021 tote Hose im Tobel.

Nostalgie pur! Die Bildergalerie mit 50 Impressionen des «St.Galler Tagblatt»-Fototeams der bisher zehn letzten Open Airs im Sittertobel:

Mittwoch, 30. Juni - 19:35 Uhr

U30 für Klassik und fürs Theater begeistern: Am nächsten Mittwoch für nur dreissig Franken zum Glöckner von Notre-Dame

(pd/vre) Das Theater St.Gallen bietet auch dieses Jahr in Zusammenhang mit den Festspielen eine Jugendaktion an. Am 7. Juli haben Personen unter 30 Jahren die Gelegenheit, für nur 30 Franken die Festspieloper «Notre Dame» auf dem Klosterplatz zu besuchen, und zwar egal in welcher Sitzkategorie.

Tickets können an der Theaterkasse in der Tonhalle, per E-Mail, unter Telefon 071'242'06'06 oder an der Abendkasse bei St.Gallen-Bodensee-Tourismus gekauft werden. Für Besucherinnen und Besucher, die im Rahmen der Jugendaktion ein Ticket erstehen, beginnt der Opernabend (nur mit Voranmeldung) bereits um 20 Uhr mit einem Rundgang über die Festspielbühne. Die reguläre Opernaufführung startet um 21 Uhr.

Die Oper «Notre Dame» auf der Freiluftbühne auf dem St.Galler Klosterplatz. Bild: PD/T+T-Fotografie

Die Oper «Notre Dame» von Franz Schmidt erzählt die zeitlose Geschichte des Glöckners der berühmten Kathedrale Notre-Dame in Paris, der wegen seiner Liebe zu Esmeralda in Widerstreit mit den Mächtigen gerät. Das 1914 uraufgeführte Werk basiert auf dem mehrfach verfilmten und vertonten Roman «Der Glöckner von Notre-Dame» von Victor Hugo.

Infs zu allen Veranstaltungen der Festspiele St.Gallen vom 25. Juni bis 9. Juli finden sich im Internet.

Mittwoch, 30. Juni - 19:03 Uhr

Wasserstoff tanken im Industriegebiet: Baugesuch für eine weitere öffentliche Wasserstoff-Tankestelle in der Region St.Gallen liegt auf

(mha) Die Avia Osterwalder AG möchte im Industriegebiet zwischen Gossau und St.Gallen-Winkeln eine weitere Wasserstofftankstelle bauen. Die Tankstelle mit Waschanlage und Werkstatt ist an der Industriestrasse geplant, dort wo sich heute eine Spar-Tankstelle befindet. Das Baugesuch liegt noch bis zum 8. Juli öffentlich auf.

Anfang Juli 2020 wurde an der Oberstrasse in St.Gallen die damals zweite öffentliche Wasserstoff-Tankstelle der Schweiz eröffnet. Bild: Benjamin Manser (7.7.2020)

Detailhändler Spar hat erst kürzlich einen weiteren Wasserstoff-Laster in Betrieb genommen. Rund zehn Prozent des Fuhrparks sei CO2-frei unterwegs, hiess es damals. Dass nun auch die neben dem Verteilzentrum gelegene Tankstelle künftig Wasserstoff anbieten soll, ist Teil dieser Umrüstung.

Die Avia Osterwalder AG betreibt an der Oberstrasse in St.Gallen bereits eine öffentliche Wasserstofftankstelle. Sie war vergangenen Sommer einer der ersten, die im Rahmen des Projekts «H2-Mobilität Schweiz» in Betrieb genommen wurde. Das wurde am 7. Juli 2020 gebührend gefeiert - unter anderem durch Solarflugpionier Bertrand Piccard.

Mittwoch, 30. Juni - 15:37 Uhr

Kantonspolizei nimmt 26-jährigen Georgier fest: Im Schliessfach Diebesgut im Wert von fast 10'000 Franken zwischengelagert

(kapo/vre) Bereits vergangene Woche hat die Kantonspolizei in St.Gallen einen Dieb aus dem Verkehr gezogen. Der junge Mann war von einer Polizeipatrouille am vergangenen Donnerstag auf dem St.Galler Bahnhofplatz kontrolliert worden. Dabei stellte sich heraus, dass die neuwertigen Kleider, die er in einer Tasche mit sich trug, am gleichen Tag in einem Geschäft gestohlen worden waren. Im Laufe der Ermittlungen kam gemäss Mitteilung vom Mittwoch weiteres Deliktsgut zum Vorschein.

Der junge Mann hatte bei der vorläufigen Festnahme nicht nur die gestohlenen Kleider, sondern auch einen Schliessfachschlüssel bei sich. In diesem Schliessfach fand die Polizei dann Diebesgut in Form von Kleidern, Schuhen, Sonnenbrillen, Elektroartikeln, Schmuck, Körperpflegemittel und Kosmetik im Gesamtwert von fast 10'000 Franken. Der 26-jährige, im Kanton Thurgau wohnende Georgier wurde daraufhin festgenommen und bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Mittwoch, 30. Juni - 15:15 Uhr

Spaziergang durch die Innenstadt: Was Stadtbäume für die Lebensqualität der St.Gallerinnen und St.Galler leisten

(sk/vre) Mit dem Klimawandel gewinnen Stadtbäume zunehmend an Bedeutung. Zahlreich in St.Gallen vertreten sind Hagenbuche, Platane, Esche, Ahorn und Sommerlinde. Sie sorgen für Kühlung und saubere Luft, speichern Feuchtigkeit und spenden Schatten. So kann es unter einem Baum drei bis sechs Grad kühler sein als in der asphaltierten Umgebung. Bäume verbessern das Stadtklima und die Lebensqualität. Zudem haben Bäume einen hohen Wert für die Biodiversität: Sie bieten Nischen für unzählige Tier- und Pflanzenarten.

Bäume haben in der Stadt ein hartes Leben. Unter anderem droht ihnen durch bauliche Verdichtung oft auch die Motorsäge. Symbolbild: Urs Bucher (21.2.2019)

In St.Gallen sind rund 10'500 Bäume in der Obhut der öffentlichen Hand. Sie führen trotzdem kein einfaches Leben: Die dichte Bebauung, Hitze, Trockenheit und das Strassensalz, aber auch importierte Schädlinge und Krankheiten setzen ihnen zu. Mehr Bäume als im öffentlichen Raum stehen auch in St.Gallen auf Privatgrund. Sie leben mit den gleichen Risiken wie öffentliche Bäume, sind aber oft auch noch durch die bauliche Verdichtung bedroht. Und ausserhalb von Baumschutzgebieten gibt es keine Pflicht, gefällte Bäume durch neue zu ersetzen.

Adrian Stolz, Chef der Dienststelle Stadtgrün der Stadt St.Gallen. Bild: Raphael Rohner (1.10.2020)

Wie Stadtgrün, das ehemalige Gartenbauamt, seine Bäume pflegt und erhält, wie sie genutzt werden und welche wichtige Funktion sie für das Stadtklima haben, zeigt Adrian Stolz am 6. Juli, 19 bis 20 Uhr, auf einem Stadtspaziergang. Treffpunkt dafür ist beim Vadian-Denkmal. Für die Teilnahme am Rundgang ist eine Anmeldung bei Stadtgrün bis 5. Juli per E-Mail nötig. Die Veranstaltung ist Teil der Aktion «Klima Verrückt Stadt».

Mittwoch, 30. Juni - 14:44 Uhr

Befürchtungen bewahrheiten sich nicht: Nach über sieben Monaten Corona-Zwangspause nimmt das Kino Scala den Betrieb jetzt wieder auf

(sab) Es hängen wieder Filmplakate in den Schaufenstern des Kinos Scala am St.Galler Marktplatz. Morgen Donnerstag öffnet das Kinozentrum nach über sieben Monaten Corona-Zwangspause seine Türen wieder. Seit dem 19. November 2020 war das letzte kommerzielle Kino im Stadtzentrum wegen der Pandemie geschlossen; 224 Tage flimmerte kein Film über die Leinwand.

Filmfreunde bangten im Frühling um den Fortbestand des «Scala». Denn während der Cinedome in Abtwil sowie das Studiokino Kinok ihre Pforten nach Lockerungsschritten wieder öffneten, blieb das Kinozentrum am Marktplatz zu. Dies nährte in der Stadt Gerüchte, das letzte grosse Stadtkino könnte nach der Coronapause nicht mehr auferstehen – analog zum Kino Rex, das vor drei Jahren nach der Sommerpause endgültig geschlossen wurde und in diesen Tagen abgebrochen wird.

Das Kinozentrum Scala am St.Galler Marktplatz blieb wegen der Coronapandemie sieben Monate geschlossen. Jetzt öffnet es wieder. Bild: Reto Voneschen (27.5.2021)

Olivia Willi, Pressesprecherin der Kinobetreiberin Blue Cinema, bestätigt nun aber die Wiedereröffnung des «Scala»: «Aufgrund der regulären Sommerspielzeiten werden wir von Montag bis Freitag jeweils die Vor- und Hauptabendvorstellung durchführen. Am Wochenende herrscht ganztägig Normalbetrieb.» Im «Scala» gezeigt werden ab Donnerstag etwa die deutsche Familienkomödie «Catweazle» mit Otto Walkes, die englische Originalfassung des Films «Godzilla vs. Kong» oder das Drama «The Father» mit Anthony Hopkins, der für seine Rolle als dementer Vater mit einem Oscar ausgezeichnet wurde.

Das «Scala» im St.Galler Stadtzentrum ist seit vergangenen Herbst ein «Blue Cinema». Die früheren Kitag-Kinos wurden im Zuge eines Rebranding - also eines Namens- und Markenwechsels - des Mutterkonzerns Swisscom umgetauft.

Mittwoch, 30. Juni - 14:08 Uhr

St.Gallen heute Morgen

Leserbild. Emil Annen fotografierte am Mittwochmorgen die Wolken über der Stadt St.Gallen von Oberhofstetten aus.

Mittwoch, 30. Juni - 10:35 Uhr

Gewittersturm entwurzelt Baum in Staad: Schrecksekunde für Autofahrerin

Das Auto wurde durch den vom Gewittersturm entwurzelten Baum richtiggehend zugedeckt. Bild: Kantonspolizei SG (Staad, 29.6.2021)

(kapo/vre) Gehörig erschreckt dürfte sich am Dienstag eine Autofahrerin in Staad haben. Die 23-Jährige war kurz vor 14.30 Uhr auf der Thalerstrasse unterwegs, als wegen des gerade tobenden Gewittersturms ein grosser Baum umstürzte. Er fiel auf das vorbeifahrende Auto und beschädigte es stark. Die junge Frau konnte gemäss Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen aus eigener Kraft und unverletzt aus ihrem Wagen klettern. Die Thalerstrasse war während der Bergungs- und Aufräumarbeiten durch die örtliche Feuerwehr für rund anderthalb Stunden gesperrt.

Die örtliche Feuerwehr musste nach dem Unfall vom Dienstag die Thalerstrasse wieder freiräumen. Bild: Kantonspolizei SG (Staad, 29.6.2021)

Mittwoch, 30. Juni - 10:20 Uhr

Fussballnacht im Stadtzentrum: Das Jubel- und Hup-Potenzial für den Freitag ist riesig

(vre) Man muss kein Hellseher sein, um zu merken, dass es am Freitag im St.Galler Stadtzentrum einen Fussballabend mit viel Volk geben wird. Um 18 Uhr trifft im EM-Viertelfinal die Schweiz auf Spanien, um 21 Uhr geht's mit Italien und Belgien zur Sache. Mit der Schweiz und Italien stehen gleich zwei Teams im Einsatz, die in der Stadt riesige Fangemeinden haben. Und das Wetter spielt mit: Am Freitag soll's trocken, wenn auch mit 14 Grad Celsius in den Nachtstunden etwas kühl werden.

Feiernde Schweizer Fans nach dem Sieg der Nati über Frankreich vom Montag auf dem Oberen Graben in St.Gallen.

Bild: Ralph Ribi

(28.6.2021)

Nimmt man die bisherigen Spiele der Schweizer Nati und der Squadra Azzurra als Massstab, werden die Public Viewings im Stadtzentrum am Freitagabend durchgehend gut gefüllt sein. Sollte den Schweizern ein Sieg gegen die spanischen Favoriten gelingen, dürfte es nach 20 Uhr im Stadtzentrum zum ersten Verkehrszusammenbruch kommen: Für die Fans zu Fuss und im Auto wird es dann kein Halten mehr geben - wie schon am Montag, als die Schweiz Frankreich aus der EM warf.

Und so wird es nach dem zweiten Spiel weitergehen: Gewinnt Italien gegen Belgien wird der allfällige rot-weisse Freudentaumel nach 23 Uhr durch ein rot-weiss-grünes Fahnenmeer und Hupkonzert abgelöst. In der Innenstadt dürfte es dann zeitweise motorisiert kein Durchkommen mehr geben; die Polizei dürfte dann sogar wacker gefordert sein, nur schon den ÖV zwischen Bahnhof und Marktplatz am Rollen zu halten.

Fanjubel Stadtpolizei zieht grundsätzlich eine positive Bilanz (vre) Stark gefordert ist in diesen Tagen die Stadtpolizei St.Gallen dank der Fussball-EM: Nach Spielen von Teams mit grossen Fangruppen in der Stadt sie jeweils in der Innenstadt stark präsent. Seit der Heim-EM 2008 ist es nämlich üblich, dass man Siege seiner Lieblinge in der Innenstadt feiert - zu Fuss, aber eben auch laut hupend im Auto. Stadtpolizisten in der Montagnacht im Einsatz während des Hupkorsos der Schweizer Fans.

Bild: Ralph Ribi (28.6.2021) Für die laufende EM zieht die Stadtpolizei bisher eine positive Bilanz über die sogenannten Hupkorsos. In der Vorrunde waren nur die Italienfans stark im Strassenbild präsent. Dabei kam es einige Male kurzzeitig zu Behinderungen des Verkehrs rund ums Schibenertor. Im Vergleich zu anderen Europa- und Weltmeisterschaften sei das Ganze aber immer schnell vorbei gewesen, heisst es bei der Stadtpolizei. Den bisherigen zahlenmässigen Höhepunkt des Freudentaumels im Stadtzentrum registrierte die Polizei nach dem Spiel der Schweiz gegen Frankreich vom Montag. Positiv daran: Sehr viele Fans feierten zu Fuss, behinderten allerdings während gut einer Stunde auch den öffentlichen Verkehr auf dem Oberen Graben und am Schibenertor. Auf dem Unteren Graben und der Rosenbergstrasse kam es zu Staus. In der EM-Vorrunde waren vor allem die Fans der italienischen Nationalmannschaft nach den Spielen in St.Gallen unterwegs. Im Bild an der Vadianstrasse. Bild: Reto Voneschen (16.6.2021) Zu ernsthaften Zwischenfällen ist es bei Hupkorsos und Freudenfeiern in Zusammenhang mit der EM in St.Gallen bisher aber nicht gekommen. Die Stimmung sei im Gegenteil jedes Mal friedlich gewesen, die Polizei habe nur vereinzelt eingreifen müssen, wenn etwa Sicherheitsvorschriften in Autos verletzt worden seien, sagt Stadtpolizei-Sprecher Dionys Widmer auf Anfrage. Hauptaufgabe der Stadtpolizei nach den bisherigen EM-Spielen sei tatsächlich die Verkehrsregelung gewesen. Ziel sei dabei, den öffentlichen Verkehr am Rollen zu halten, umreisst Widmer. Dafür musste nach Spielen der Schweizer Nati und der italienischen Nationalmannschaft teilweise auch die Zufahrt vom Schibenertor zum Marktplatz oder vom Blumenbergplatz in die Innenstadt vorübergehend gesperrt werden.

Mittwoch, 30. Juni - 9:11 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: Sechs neue Fälle am Dienstag - Die Zahlen sind jetzt so tief wie letztmals im Sommer 2020

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet im Internet für Dienstag sechs neue laborbestätigte Coronafälle. Die Gesamtzahl der Ansteckungen seit März 2020 liegt jetzt bei 42'810. Am Dienstag wurde erneut kein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten seit Frühling 2020 bleibt damit bei 715.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Entwicklung der Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Dienstag, 29. Juni, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Einen neuen Tiefstand haben auch die Hospitalisationen erreicht: Am Dienstag, um Mitternacht, lagen im Kanton St.Gallen gerade noch drei Patientinnen und Patienten in Zusammenhang mit Covid-19 in einem Spital. Eine Person davon befand sich mit künstlicher Beatmung auf der Intensivstation. Für die Spitäler bedeuten diese Zahlen nach einer langen Coronaphase so etwas wie die Rückkehr zum Normalzustand.

Geimpft sind mit Stand Dienstag 241'252 Personen im Kanton St.Gallen. Dabei hat der Anteil der vollständig Geimpften in den vergangenen zehn Tagen stark zugenommen: Am Dienstag waren es 160'642 Personen gegenüber 80'610 mit einer Erstimpfung. Seit heute Mittwoch werden im Kanton St.Gallen auch Zwölf- bis 15-Jährige geimpft. Dies mit dem einzigen für die Altersgruppe zugelassenen Impfstoff von Biontech/Pfizer; anmelden kann man sich dafür unter www.wir-impfen.ch.

Im Kanton St.Gallen startet heute Mittwoch das Impfen von Zwölf- bis 15-Jährigen mit einem speziell dafür zugelassenen Impfstoff. Bild: Reto Voneschen

(Lerchenfeld, 27.6.2021)

Auch die Inzidenzwerte für den Kanton St.Gallen sinken immer noch weiter: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstagabend bei sechs, die 14-Tage-Inzidenz bei 21. Die Inzidenz bezeichnet die Zahl der Fälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen jeweils hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Diese Zahlen bestätigen den derzeit positiven, weil stark rückläufigen Trend der Pandemie im Kanton St.Gallen.

Die kantonalen Coronazahlen sind damit wieder auf dem tiefen Niveau des Sommers 2020 angelangt. Danach folgte im vergangenen Jahr ab Ende September und Anfang Oktober die zweite Pandemiewelle. In diesem Herbst hoffen die Fachleute, dass sich das nicht wiederholt. Dies wegen der Impfkampagne, die derzeit immer noch auf Hochtouren läuft. Offen ist derzeit, wie sich allfällige Mutationen des Virus auswirken werden.

Mittwoch, 30. Juni - 8:07 Uhr

Giuseppe Gracia liest im «Parterre33» aus seinem neuen Buch: Ein Roman angesiedelt in der Coronapandemie

(pd/vre) Das passt jetzt: Am Donnerstag erscheint das neue Buch «Der Tod ist ein Kommunist» von Giuseppe Gracia. Und am Donnerstagabend liest der 53-Jährige mit sizilianisch-spanischen Wurzeln daraus im «Parterre33» an seinem Wohnort St.Gallen. Noch habe es für die Lesung ein paar freie Plätze, heisst es in einem Newsletter des «Parterre33». Für die Teilnahme ist eine Anmeldung per E-Mail obligatorisch. Die Lesung startet um 20 Uhr an der Rorschacher Strasse 33.

Giuseppe Gracia liest am Donnerstagabend im «Parterre33» in St.Gallen. Noch hat es einige wenige freie Plätze für die Veranstaltung. Bild: PD (4.9.2015)

Seine ersten journalistischen und literarischen Gehversuche unternahm Giuseppe Gracia in St.Gallen, wo er auch aufgewachsen ist. Erfahrungen als Secondo verarbeitete er in den Büchern «Riss» (1995 im Verlag des St.Galler Kulturmagazins «Saiten»), «Kippzustand» (2002) und «Santinis Frau» (2006). Er war als PR-Berater tätig. 2007 nahm er ein Studium der Theologie auf, das er bisher allerdings nicht abgeschlossen hat. 2008 wurde er Kommunikationschef des Bistums Basel. 2011 wechselte er als Beauftragter für Medien und Kommunikation zum Bistum Chur.

Bis März 2019 war Giuseppe Gracia Sprecher von Bischof Vitus Huonder; in dieser Rolle wurde er im Dauerkonflikt zwischen der konservativen Churer Bistumsleitung und Teilen der Basis national bekannt und auch umstritten. Bis März dieses Jahres war er Sprecher von Bischof Peter Bürcher, dem apostolischen Administrator des Bistums Chur. Von Gegnern wurde Gracia gemäss Internetportal kath.ch auch schon als «katholischer Hooligan» bezeichnet.

Giuseppe Gracia bei einem Auftritt an einem Diskussionsabend über politische Korrektheit in Luzern. Links neben ihm Satiriker Andreas Thiel.

Bild: Dominik Wunderli (28.11.2018)

2017 veröffentlichte Gracia den Roman «Der Abschied», dessen Handlung sich mit islamistischem Terror, Christentum und den Werten der westlichen Welt auseinandersetzt. 2018 erschien sein Sachbuch «Das therapeutische Kalifat», das sich dem Zustand der Meinungsfreiheit in Westeuropa beschäftigt. 2020 erzählte der Roman «Der letzte Feind» von einer Verschwörung rund um den Vatikan, «angesiedelt im Spannungsfeld zwischen Christentum und Postmoderne». Im September 2020 war Gracia Erstunterzeichner des «Appells für freie Debattenräume».

Sein neustes Buch «Der Tod ist ein Kommunist» ist in der aktuellen Coronapandemie angesiedelt. Der Verlag verspricht «eine rasante, irre Dosis guter Laune» und «die beste Impfung gegen die Lockdown-Depression». Der Autor selber bezeichnete es in einem Interview mit der katholischen Zeitung «Tagespost» als «eine literarische Arznei gegen düsteren Moralismus» und «gegen die Gefahr eines neuen Totalitarismus im Namen der Volksgesundheit oder im Namen des Klimas».

Dienstag, 29. Juni - 17:33 Uhr

«Sankt Pedalo»: St.Gallen lanciert einen eigenen Velohelm

(sk/vre) Im Rahmen der Kampagne «Sankt Pedalo» lanciert die Stadt St.Gallen zusammen mit lokalen Velofachgeschäften einen eigenen Velohelm. Das hübsche Teil ist ab Dienstag in neun an der Aktion teilnehmenden Fachgeschäften erhältlich. Zur Lancierung des «Sankt Pedalo»-Helms hat die Stadt auf Youtube einen Werbevideo geschaltet. Darin sagen Stadträtin Sonja Lüthi, FC St.Gallen-Cheftrainer Peter Zeidler und Chefarzt Hans Rickli, wieso auch sie Helm tragen:

Werbung für den «Sankt Pedalo»-Velohelm. Video: Stadt St.Gallen

Der städtische Velohelm kostet 110 Franken. Er ist mit einem LED-Rücklicht ausgestattet. Zudem schützt er den Kopf gemäss Mitteilung der Stadt mit Hilfe des «Multi-Directional Impact Protection System» (MIPS). Es soll das Verletzungsrisiko bei Stürzen mit dem Drahtesel minimieren. Vom Verkaufspreise gehen zudem fünf Franken an die gemeinnützige Patientenorganisation «Fragile Suisse», die sich für Menschen mit Hirnverletzungen und deren Angehörige engagiert. Künftig soll im Rahmen von «Sankt Pedalo» noch andere Veloausrüstung vermarktet werden.

Auch FCSG-Trainer Peter Zeidler tritt im Werbevideo als Botschafter für den «Sankt Pedalo»-Helm auf. Screenshot: Stadt SG

Mit der aktuellen Aktion soll wohl das Tragen von Velohelmen gefördert werden. Dass das wichtig sei, «ist allgemein bekannt», heisst es in der Mitteilung der Stadt im besten Werbejargon. Trotzdem würden Velohelme gemäss Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) im Alltagsverkehr nur halb so oft getragen wie in der Freizeit. Der «Sankt Pedalo»-Velohelm sei «eine attraktive Möglichkeit, den Kopf zu schützen und gleichzeitig die Verbundenheit mit der Stadt zu zeigen, denn ‹St.Gallen trägt Helm›», heisst es im als Medienmitteilung getarnten Werbespot der Stadt auch.

Detaillierte Informationen zur Aktion «Sankt Pedalo» finden sich auch im Internet.

Dienstag, 29. Juni - 16:13 Uhr

Auch im St.Galler Seifenmuseum geht's ab dem 10. Juli weiter - in grösseren und helleren Räumen im Zentrum von St.Fiden

(pd/vre) Das St.Galler Seifenmuseum hat die Corona-Zwangspause zum Bezug neuer Räume genutzt. Es ist vom alten Standort ein paar hundert Meter nach Westen ins Zentrum von St.Fiden gezügelt. Neu ist es hier an der Grossackerstrasse 2 im Erdgeschoss eines Jugendstilhauses von 1910 untergebracht. Mit den lockeren der Anti-Corona-Regeln können die neuen Räume jetzt endlich auch dem Publikum zugänglich gemacht werden.

Vasco Hebel, Gründer und Direktor des Seifenmuseums St.Gallen, in der Ausstellung am alten Standort in einem Hinterhof an der Rorschacher Strasse. Bild: Ralph Ribi

(2.9.2018)

Eröffnung ist am 10. Juli, also am übernächsten Wochenende. Ab dann ist das Seifenmuseum nicht mehr nur jeden Sonntag, sondern neu auch immer am Sasmtag, 10 bis 17 Uhr, geöffnet. Im neuen und grösseren Seifenmuseum wartet eine komplett neu gestaltete Dauerausstellung auf Besucherinnen und Besucher. Die aktuelle Wechselausstellung beschäftigt sich mit Waschmittel. Auch am neuen Standort plant das Seifenmuseum gemäss seinem Newsletter Workshops, Führungen und Anlässe.

Zum Seifenmuseum St.Gallen geht's hier im Internet.

Dienstag, 29. Juni - 15:40 Uhr

Gewitter zieht über Stadt und Region St.Gallen: Am See fielen teilweise Hagelkörner so gross wie Taubeneier

(vre) Von Westen her ziehen in den kommenden Stunden teils heftige Gewitterfronten über die Ostschweiz. Ein erstes heftiges Gewitter mit Hagel und Starkregen wütete zwischen 13.45 und 14.15 Uhr über Stadt und Region St.Gallen. Von der Region am See erreichen die Redaktion jetzt Hagelbilder:

Gegen 14 Uhr hagelte es in Stadt und Region St.Gallen. Eindrucksvoll präsentiere sich beispielsweise die Sportanlage Kellen bei Tübach nach Durchzug der Wetterfront. Bild: Tino Dietsche

(29.6.2021) Eine Ladung Hagelkörner, wie sie am Mittag auf der Sportanlage Kellen bei Tübach herumlagen. Bild: Tino Dietsche

(29.6.2021) Ein Grössenvergleich: Hagelkörner von der Sportanlage Kellen neben einer gängigen Autofernbedienung. Bild: Tino Dietsche (29.6.2021)

In der Stadt St.Gallen hagelte es vor 14 Uhr nur ganz kurz. Danach setzte aber Starkregen ein, der da und dort die Abläufe verstopfte sowie Bäche kurzfristig zum Anschwellen brachte. Über Schäden in Stadt und Region St.Gallen ist im Moment noch nichts bekannt.

Dienstag, 29. Juni - 13:07 Uhr

Töfffahrer flüchtet nach Unfall: Stadtpolizei sucht Zeugen

(stapo/vre) Am Samstagnachmittag sind auf der St.Leonhard-Strasse in St.Gallen zwei Motorräder zusammengestossen. Einer der Fahrer stürzte deswegen. Er zog sich leichte Verletzungen zu und musste im Spital behandelt werden. Sein Motorrad erlitt Totalschaden. Der Fahrer des anderen Töffs ergriff die Flucht. Um ihn ausfindig zu machen, sucht die Stadtpolizei unter 071'224'60'00 Zeugen, die Angaben zum Flüchtigen können.

Der Töff des Fahrers, der am Samstag auf der St.Leonhard-Strasse in St.Gallen gestürzt ist. Bild: Stadtpolizei SG

(26.6.2021)

Am vergangenen Samstag, 16 Uhr, fuhr ein Motorradfahrer von der Geltenwilen- auf die St.Leonhard-Strasse in Richtung des Lachen-Quartiers. Auf Höhe des Hauses St.Leonhard-Strasse 76 hörte der 55-Jährige hinter sich ein Hupsignal und spürte einen Schlag. Anschliessend stürzte er. Ein zweites Motorrad, das den Unfall vermutlich ausgelöst hatte, flüchtete von der Unfallstelle.

Dienstag, 29. Juni - 12:14 Uhr

Die Sanierungsarbeiten auf der Stadtautobahn beginnen: Nachtsperrungen zur Umstellung der Fahrspuren angekündigt

(pd/vre) Das Bundesamt für Strassen (Astra) saniert ab diesem Sommer bis 2027 die St.Galler Stadtautobahn. Die Arbeiten starten jetzt auf dem Abschnitt zwischen dem Autobahnzubringer Winkeln und dem Sitterviadukt. Während der Bauarbeiten ist mit Verkehrsbehinderungen und mit Nachtsperrungen zu rechnen. In diesem Jahr wird sich das im Rahmen einer «normalen» Autobahnbaustelle halten. Zu massiven Engpässen wird es ab Frühling 2022 bis Herbst 2023 mit der zweien Sanierungsetappe zwischen dem Sitterviadukt und dem Neudorf kommen.

In den kommenden Monaten wird die offene Fahrbahn der St.Galler Stadtautobahn zwischen dem Autobahnanschluss Winkeln und dem Sitterviadukt saniert.

Bild: Arthur Gamsa (18.2.2021)

Für die ersten beiden Juli-Wochen kündigt das Astra jetzt erste Nachtsperrungen zwischen Winkeln und Kreuzbleiche an. Diese sind nötig, weil die Verkehrsführung durch die Baustelle umgestellt werden muss. Dafür sind Markierungsarbeiten und das Aufstellen von Leiteinrichtungen nötig. Aus Sicherheitsgründen werden dafür einzelne Fahrspuren oder auch der ganzen Autobahnabschnitt gesperrt. In folgenden Nächten sind Sperrungen vorgesehen:

4.7., 20 Uhr, bis 5.7, 5 Uhr: Sperrung der A1 zwischen Winkeln und Kreuzbleiche (Fahrtrichtung St.Margrethen).

Sperrung der A1 zwischen Winkeln und Kreuzbleiche (Fahrtrichtung St.Margrethen). 5.7., 20 Uhr, bis 6.7., 5 Uhr: Kreuzbleiche bis Winkeln (Fahrtrichtung Zürich).

Kreuzbleiche bis Winkeln (Fahrtrichtung Zürich). 6.7, 20 Uhr, bis 7.7., 5 Uhr: Winkeln bis Kreuzbleiche (Fahrtrichtung St.Margrethen).

Winkeln bis Kreuzbleiche (Fahrtrichtung St.Margrethen). 7.7., 20 Uhr, bis 8.7., 5 Uhr: Kreuzbleiche bis Winkeln (Fahrtrichtung Zürich).

Kreuzbleiche bis Winkeln (Fahrtrichtung Zürich). 8.7., 20 Uhr, bis, 9.7., 5 Uhr: Winkeln bis Kreuzbleiche (Fahrtrichtung St.Margrethen).

Winkeln bis Kreuzbleiche (Fahrtrichtung St.Margrethen). 9.7., 20 Uhr, bis 10.7., 5 Uhr: Kreuzbleiche bis Winkeln (Fahrtrichtung Zürich).

Die Arbeiten sind witterungsabhängig. Als Reserve sind die Nächte vom 11. bis 13. Juli eingeplant. Der Verkehr in die gesperrte Richtung wird jeweils zwischen den Autobahnanschlüssen Winkeln und Kreuzbleiche über das städtische Strassennetz umgeleitet. Diese Umleitungen werden signalisiert.

Dienstag, 29. Juni - 11:14 Uhr

Blechsalat auf der Autobahn bei Staad: Lastwagen gerät auf Pannenstreifen und rammt abgestelltes Auto

(kapo/vre) Am Montagabend hat auf der Autobahn bei Staad ein Lastwagen ein auf dem Pannenstreifen stehendes Personenauto gerammt. Zur Streifkollision war es gekommen, weil der Lastwagenfahrer am Radio hantierte und daher abgelenkt war. Personen wurden keine verletzt. An den beiden Fahrzeugen und den Einrichtungen der A1 entstand aber gemäss Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen Sachschaden rund rund 45'000 Franken.

Nachdem er ein Pannenfahrzeug gestreift hatte, landete der Lastwagen auf der Autobahn bei Staad in der Mittelleitplanke. Bild: Kantonspolizei SG

(28.6.2021)

Der Unfall ereignete sich am Montag, gegen 19 Uhr. Der Lastwagen mit Anhänger war auf der Normalspur von Meggenhus in Richtung Rheineck unterwegs. Auf dem Pannenstreifen der Autobahn stand zu dieser Zeit ein nicht mehr fahrfähiges Personenauto. Dessen 27-jährige Lenkerin hatte ihr Fahrzeug verlassen und befand sich in der Nähe bei einer Notrufsäule. Als der 57-jährige Lastwagenchauffeur an seinem Radio hantierte, kam es zum Unfall.

Dieses auf dem Pannenstreifen abgestellte Personenauto wurde vom Lastwagen gestreift und schwer beschädigt. Im Auto sass zu diesem Zeitpunkt niemand. Bild: Kantonspolizei SG

(28.6.2021)

Der Lastwagen kam rechts von seiner Fahrspur ab und geriet auf den Pannenstreifen. Dort streifte er das abgestellt Pannenfahrzeug. Danach verlor der Chauffeur die Kontrolle über seine Fahrzeugkombination, überquerte damit die Überholspur und prallte heftig gegen die Leitplanke in der Mitte der Strasse. Dort bleib der beschädigte Lastwagen dann stehen.

Dienstag, 29. Juni - 10:18 Uhr

Wohnbaugenossenschaft St.Gallen übernimmt Altersprojekt im Riethüsli: Baldige Realisierung des betreuten Wohnens sicherstellen

(pd/vre) Überraschende Entwicklung rund ums lange umstrittene, jetzt aber baubewilligte Projekt fürs Alterswohnen im Riethüsli: Die Christlichsoziale Wohnbaugenossenschaft (CWG) übergibt das Vorhaben der Wohnbaugenossenschaft St.Gallen. Zudem nimmt die CWG Gespräche über eine Fusion mit der Wohnbaugenossenschaft St.Gallen auf. Das hat gemäss Mitteilung eine ausserordentliche CWG-Generalversammlung am Montagabend im «Adler» in St.Georgen beschlossen.

An diesen Hang an der Demutstrasse gegenüber dem Gewerblichen Aus- und Weiterbildungszentrum (GBS) Riethüsli soll der Neubau fürs betreute Alterswohnen zu stehen kommen. Bild: Urs Bucher

(22.3.2020)

Das Projekt «Betreutes Wohnen im Riethüsli» gehe per sofort mit allen Rechten und Pflichten an die Wohnbaugenossenschaft St.Gallen über, heisst es in der Mitteilung ausdrücklich. Dies geschieht ganz bewusst vor der CWG-Abstimmung über die Fusion am 18. Mai 2022: Damit sei nämlich die baldige Realisierung des fürs Quartier wichtigen Altersprojektes gesichert.

Der Neubau fürs betreute Alterswohnen kommt an den Hang bei der Verzweigung der Demut- mit der Teufener Strasse zu stehen. Das Vorhaben war allerdings von einem benachbarten Grundeigentümer per Einsprache bekämpft worden, weshalb es damit jahrelang nicht vorwärts ging. Diesen Frühling hat der Kanton den Weg zur Erstellung des Neubaus frei gemacht. Das Quartier steht grösstenteils hinter dem Vorhaben. Dies, weil im Riethüsli derzeit kein Altersheim existiert.

Dienstag, 29. Juni - 9:33 Uhr

Auch das Sur Le Lac ist schon wieder ausverkauft: Dritte Tranche mit 300 Tickets innert kürzester Zeit weg - gibt's am 19. Juli weitere Karten?

(pd/vre) Das Sur Le Lac auf der «Höhe» bei Eggersriet ist ein Bestseller: Bisher wurden in drei Tranchen 300, 500 und gestern Montag nochmals 300 Tickets für das Festival vom 13./14. August in den Verkauf gebracht. Und auch diesen Montag waren sie wie die beiden Male zuvor innert kürzester Zeit weg. Für alle, die wieder zu spät gekommen sind, gibt's noch eine kleine Hoffnung: Falls es die Situation mit der Coronapandemie erlaubt, sollen am 19. Juli nochmals Tickets in den Vorverkauf kommen.

Schon wieder innert kürzester Zeit ausverkauft: Die Meldung dazu auf Facebook. Screenshot: Facebook (29.6.2021)

Der Verein, der das Festival Sur Le Lac seit 2008 auf die Beine stellt, ist eine Nonprofit-Organisation. Die Veranstaltung will «ein unabhängiges Festival mit einer klaren Ausrichtung» sein. Zum Konzept gehören viel ehrenamtliche Handarbeit und ein Programm abseits des Mainstreams. Insgesamt rund 300 freiwillige Helferinnen und Helfer machen das Festival durch ihre Arbeit erst möglich. Den kulinarischen Bereich dominieren Produkte aus der Region, die vom Verein selber «zu möglichst fairen Preisen» angeboten werden.

Zum Musikfestival Sur Le Lac im Internet und auf Facebook.

Dienstag, 29. Juni - 8:58 Uhr

Vorverkauf fürs «Weihern Openair»: Kaum gestartet, sind die ersten beiden Tage mit Patent Ochsner auch schon ausverkauft

(pd/vre) Aufgrund der neusten Lockerungen der Anti-Corona-Regeln steht der Durchführung des neuten «Weihern Openair» vom 15. bis 18. September am Chrüzweier im Familien- und Frauenbad Dreilinden definitiv nichts mehr im Weg. Am Montag, 10 Uhr, ist der Vorverkauf für angelaufen. Und der 15. und 16. September sind bereits ausverkauft: Patent Ochsner zieht offensichtlich auch beim St.Galler Publikum immer noch.

Das Weihern Openair findet wieder Mitte September im lauschigen Familien- und Frauenbad Dreilinden über St.Gallen statt. Bild: Michel Canonica

(12.9.2019)

Weiter zu haben sind Tickets für Freitag und Samstag. Am 17. September steht Pegasus auf dem Programm, am 18. September Lo & Leduc. Die Hauptacts sind an jedem der vier Tage auch von regionalen Newcomerinnen und Newcomern begleitet. Auf dem Programm stehen Joya Marleen, Kaufmann, Riana und Rapture Boy.

Infos zum diesjährigen «Weihern Openair» finden sich hier im Internet.

Dienstag, 29. Juni - 8:38 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: Gerade einmal drei neue Coronafälle am Dienstag

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet im Internet für Dienstag nur noch drei neue laborbestätigte Coronafälle. Die Gesamtzahl der Ansteckungen seit März 2020 liegt jetzt bei 42'804. Am Dienstag wurde auch kein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten seit Frühling 2020 bleibt damit bei 715.

Dienstag, 29. Juni - 0:10 Uhr

Fans jubeln in der Innenstadt über den Sieg der Schweizer Nati

(dwa/vre) Der Coup ist geglückt: Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft hat am Montagabend an der Fussball-EM Weltmeister Frankreich aus dem Turnier geworfen. Dies im Rahmen einer unglaublichen Partie, in der die Schweizer zunächst in Führung gingen, dann einen Penalty zum 2:0 verschossen, zwischenzeitlich mit 1:3 in Rückstand gerieten und kurz vor Schluss noch zum 3:3 ausgleichen konnten. Im Elfmeterschiessen parierte Yann Sommer dann den Versuch des Franzosen Kylian Mbappé.

Im St.Galler Stadtzentrum quittierten die Fans dieses Resultat und die Tatsache, dass die Schweiz damit im Viertelfinal ist, mit riesigem Jubel:

Während dem Penaltyschiessen auf der Terrasse des «News» an der Verzweigung Oberer Graben und Poststrasse. Video: Raphael Rohner

Yann Sommer hält in Bukarest den fünften französischen Penalty. Auf dem Oberen Graben in St.Gallen jubeln die Fans. Raphael Rohner

Fanjubel mit Feuerwerk und Fahne auf dem Oberen Graben beim Schibenertor. Video: Raphael Rohner

Auch in den diversen Public Viewings in der St.Galler Innenstadt wurde gejubelt, wie die Bildergalerie zeigt:

Nach dem Spiel wurde der Sieg der Nati im Stadtzentrum von vielen Fans zu Fuss und im Auto bejubelt. Vielenorts war kein Durchkommen mehr. Den Oberen Graben zwischen «Süd» und dem «News» hatten Fans zu Fuss schon während des Penaltyschiessens in Beschlag genommen.

Jubeln und Fahnen schwenken auf dem Oberen Graben beim Union-Gebäude. Bild: Sandro Büchler

(28.6.2021)

Auch in den Aussenquartieren der Stadt wurde gefeiert. Im Lachen-Quartier standen Fans mit Fahnen an der Zürcher Strasse und jubelten denen zu, die hupend in einer langen Autoschlange Richtung Stadtzentrum unterwegs waren:

Nach dem Sieg der Schweizer Nati in Bukarest feiern Fans vor dem «Billard Pub» an der Zürcher Strasse im Lachen-Quartier. Bild: Reto Voneschen

(28.6.2021)

Montag, 28. Juni - 18:59 Uhr

Eine Debatte über Geld und Kultur im Palace: Wie überleben Kunstschaffende?

(pd/vre) «Pay-Wall» heisst das Projekt: Es ist letzten Winter in der Ziegelhütte Appenzell gestartet und stellt Fragen rund um Kultur, Geld und die oft prekären Einkommensverhältnisse im Kulturbereich. Jetzt gibt es eine Debatte zum Thema, mit Kulturschaffenden sowie Politikerinnen und Politikern. Dies am Dienstag, 20.15 Uhr im St.Galler Kulturzentrum Palace. Der Anlass findet ohne Publikum statt, er wird aber im Rahmen des Ersten Fernsehens der Erfreulichen Universität live im Internet gestreamt.

Das Projekt Pay-Wall stellt Fragen rund um die Kultur, das liebe Geld und die prekäre Einkommensverhältnisse von Kulturschaffenden. Bild: PD

Präsentiert werden zum Auftakt die Ergebnisse einer Umfrage, an der sich im Rahmen des «Pay-Wall»-Projekts 50 Ostschweizer Kunstschaffende aller Sparten beteiligt haben. Die Fragen betrafen die konkrete Lohnsituation, den Anteil der künstlerischen Arbeit am Einkommen im Verhältnis zu anderen Jobs, aber auch die Emotionalität von Geld und Geldmangel, die Formen von Anerkennung oder das bedingungslose Grundeinkommen.

Über eigene Erfahrungen und kulturpolitische Visionen diskutieren anschliessend die Künstlerin Martina Morger, der Tänzer Sebastian Gibas, die grüne Nationalrätin Franziska Ryser und Etrit Hasler, SP-Politiker und Geschäftsführer von Suisseculture sociale. Einstieg ist eine performative Klang-Text-Collage aus Antworten aus der Umfrage mit der Sängerin Joana Obieta. Die Moderation liegt bei Peter Surber.

Informationen zum Projekt Pay-Wall gibt's hier im Internet.

Montag, 28. Juni - 18:32 Uhr

Kater Mäxli marschiert auf drei Beinen durchs Leben - und natürlich auch zum Futternapf von Nachbarskatze Yumi

Von oben herab: Kater Mäxli mustert die Fotografin aus sicherer Höhe. Bild: Marlen Hämmerli

(vre) Fast wäre es ein Katzendrama geworden: Kater Mäxli wurde vor einiger Zeit bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Allerdings hatte er Glück und verlor dabei nicht das Leben, sondern nur ein Bein. Jetzt geht der kleine Pelzträger im Boppartshof halt dreibeinig durchs Leben.

Sein Selbstbewusstsein hat darunter jedenfalls nicht gelitten, wie eine Nachbarin schreibt: Mäxli sei ab und zu sogar ganz schön frech unterwegs. So nutze die Nachbarswohnung gerne als Durchgang und Abkürzung ins eigene Zuhause. Natürlich nicht ohne Abstecher zum Futternapf der dort wohnenden Katze Yumi.

Montag, 28. Juni - 18:09 Uhr

Der «Slow Up Bodensee» findet statt: Mit Velo, Inline-Skates und kreativen Gefährten 40 Kilometer durch den Thurgau

(pd/vre) Der diesjährige «Slow Up Bodensee» findet statt. Am 29. August geht der motorfreie Anlass gemäss Mitteilung in die 20. Runde. Dann heisst es wieder: Bahn frei für alle, die sich mit eigener Muskelkraft fortbewegen wollen. Für den motorisierten Verkehr ist der 40 Kilometer lange Rundkurs gesperrt, alle anderen dürfen sich dann einen Tag nach Herzenslust auf den Strassen austoben.

Zwischenstopp Amriswil am «Slow Up Bodensee». Der Anlass soll dazu animieren, einen Tag vom Auto auf ein motorfreies Verkehrsmittel umzusteigen. Bild: Andrea Stalder

(26.8.2018)

Der «Slow Up»-Rundkurs verläuft wieder von Romanshorn über Amriswil nach Roggwil sowie via Horn und Arbon zurück zum Romanshorner Hafen. Es geht locker und ungezwungen zu und her, man kann wie üblich überall starten und die Fahrt beenden. Wer keine 40 Kilometer schafft, fährt ein Stück mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder kürzt ab. Für die komplette Strecke ist man rund drei Stunden unterwegs - bei gemütlichem Tempo auf zumeist flachen Strassen.

Der Slow Up Bodensee bei Egnach. Der motorenfreie Anlass ist auch für einen Familienausflug gut geeignet, da die Route zumeist flach ist. Bild: Andrea Stalder

(26.8.2018)

Entlang der Strecke warten auch in diesem Jahr Festwirtschaften, kulinarische Tankstellen und kulturelle Attraktionen auf Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Trinkwasser wird an verschiedenen Stationen auf dem Rundkurs gratis abgegeben. In Festarealen in Romanshorn, Arbon und Amriswil gehört die Bühne dieses Jahr regionalen Künstlern, Musikerinnen, Chören und Ensembles.

Die Coronapandemie hinterlässt im Konzept des «Slow Up Bodensee», der jeweils bis zu 30'000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer anzieht, natürlich ihre Spuren. So wird das Gastronomieangebot gegenüber anderen Jahren leicht reduziert. An Verpflegungsständen, in Festgeländen und entlang der Route müssen zudem gemäss Mitteilung die dannzumal geltenden Anti-Corona-Schutzmassnahmen eingehalten werden.

Montag, 28. Juni - 12:05 Uhr

Montag, 28. Juni - 11:38 Uhr

Am frühen Morgen brennt eine Wohnung in Wittenbach: Keine Verletzten, aber grosser Sachschaden

(kapo/vre) Am Montagmorgen hat an der Obstgartenstrasse in Wittenbach eine Wohnung gebrannt. Das Feuer in einem Mehrfamilienhaus brach gemäss Mitteilung der Kantonspolizei kurz vor 3.45 Uhr aus. Im Einsatz standen die Feuerwehren Wittenbach-Häggenschwil und St.Gallen, mehrere Polizeipatrouillen sowie der Rettungsdienst. Personen wurden beim Brand nicht verletzt. Es entstand aber Sachschaden von über 100'000 Franken.

Beim Eintreffen der Feuerwehr an der Obstgartenstrasse in Wittenbach schlugen am frühen Montagmorgen die Flammen bereits aus einem der Fenster der brennenden Wohnung. Bild: Kantonspolizei SG (28.6.2021)

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Brandort schlugen die Flammen bereits aus einem Fenster der betroffenen Wohnung. Die Feuerwehren brachten den Brand dann rasch unter Kontrolle. Zur Sicherheit wurden alle Bewohnerinnen und Bewohner der Liegenschaft evakuiert. Die Wohnung, in welcher der Brand ausgebrochen war, ist nicht mehr bewohnbar. Die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner konnten nach den Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurück kehren.

Wieso heute Morgen das Feuer an der Obstgartenstrasse in Wittenbach ausgebrochen ist, ist derzeit noch unklar. Die Brandursache wird jetzt durch das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen untersucht.

Montag, 28. Juni - 11:25 Uhr

Es blitzt und donnert über dem See

Momentaufnahme. In der Nacht von Sonntag auf Montag hat eine Gewitterfront den Bodensee überquert. Bis Mittwoch sind weitere Gewitter angesagt, die durchaus Unwetterpotenzial haben können. Das Bild entstand von Rorschacherberg aus. Bild: Andreas Walker (27.6.2021)

Montag, 28. Juni - 8:37 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: Nur noch fünf neue Fälle übers Wochenende, für Fachleute ist die Situation auf tiefem Niveau «stabil»

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet im Internet fürs Wochenende (Freitag, Samstag und Sonntag) gerade noch fünf neue laborbestätigte Coronafälle. Die Gesamtzahl der Ansteckungen seit März 2020 liegt jetzt bei 42'801. Über das vergangene Wochenende wurde wieder kein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten seit Frühling 2020 bleibt damit bei 715.

Die Zahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen liegen auf dem tiefen Niveau des Sommers 2020. Im Coronabulletin vom Wochenende wird die Situation von den Fachleuten denn auch als «stabil» bezeichnet. Und die Zahlen der vergangenen Woche bestätigen das vollumfänglich: In den sieben Tagen vor dem 25. Juni wurden im Kanton 4'826 Coronatests durchgeführt, von denen 68 oder 1,9 Prozent positiv ausfielen. In der Woche vor dem 18. Juni waren es 5'591 Tests, wovon 131 oder 3,1 Prozent positiv ausgefallen waren.

Auch die Zahl der Hospitalisationen in Zusammenhang mit Covid-19 sind vergangene Woche nochmals auf vier (Vorwoche sieben) zurückgegangen. Todesfälle wurden in den sieben Tagen vor dem 25. Juni zwei registriert; in der Vorwoche war es einer. Auch die Zahl der Geimpften steigt und steigt: Ende der vergangenen Woche waren 384'212 Impfdosen verabreicht. Ende der Vorwoche waren es erst 346'039 gewesen. Die Auslastund der Spitäler mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten ist genau wie das Contact Tracing derzeit wieder tief.

In der vergangenen Woche sind nochmals 21 Härtefallgesuche beim Kanton eingegangen. Es sind damit insgesamt 1'772, die hochgerechnet 9'843 Vollzeitstellen betreffen. Entschieden waren Ende der vergangenen Woche 1'672 Gesuche oder 94 Prozent. 359 davon wurden abgelehnt. Aus dem kantonalen Härtefallfonds ausbezahlt wurden bisher 117,5 Millionen Franken.

Montag, 28. Juni - 8:04 Uhr

SVP der Stadt St.Gallen gibt sich kämpferisch - und will weiterhin das bürgerliche Korrektiv in der links-grün dmonierten Stadt sein

(pd/vre) Auch das ist dank gelockerter Anti-Corona-Regeln wieder möglich: Die SVP der Stadt St.Gallen hat vergangene Woche ihre diesjährige Hauptversammlung nicht virtuell, sondern real durchgeführt. Die Parteileitung gab sich dabei kämpferisch: Als nun drittstärkste politische Kraft (gemessen am Stimmenanteil der Parlamentswahlen vom vergangenen Herbst) sei und bleibe die SVP «das notwendige bürgerliche Korrektiv in der links-grün dominierten Stadt», heisst es in der Mitteilung zur HV. Und weiter: «Abstimmungsergebnisse auf eidgenössischer und kantonaler Ebene seit den Wahlen 2019 berechtigen jedoch zu einem optimistischen Blick über die laufende Amtsdauer hinaus.»

Karin Winter-Dubs und Donat Kuratli von der SVP warten im Athletikzentrum auf die Resultate der Erneuerungswahlen 2020 ins Stadtparlament und in die Stadtregierung. Bild: Michel Canonica

(27.9.2027)

Die statutarischen Geschäfte warfen an der SVP-Hauptversammlung keine Wellen; sie wurden gemäss Mitteilung alle einstimmig gutgeheissen. Aus dem Vorstand zurückgetreten ist Stadtparlamentarierin Manuela Ronzani, die langjährige Aktuarin und Parteisekretärin. Neu in den SVP-Vorstand gewählt wurden Johannes Rüesch und Lea Lindenmann. Die Bisherigen Donat Kuratli (Präsident), Karin Winter-Dubs (Fraktionspräsidentin), Karl Güntzel, Désirée Stähelin-Baldegger und Mirza Seferovic wurden in ihren Vorstandsämtern bestätigt.

In ihren Jahresberichten liessen Donat Kuratli und Karin Winter-Dubs das politische Coronajahr 2020 Revue passieren. Positiv vermerkt wurde an der Hauptversammlung, dass die SVP bei den Stadtparlamentswahlen vom 27. September «den dritthöchsten Wähleranteil» aller Parteien erreichen und erstmals die CVP überholen konnte. Enttäuschend sei gewesen, dass Karin Winter-Dubs nicht in den Stadtrat gewählt worden sei. 2024, so schaute Donat Kuratli voraus, kann die SVP der Stadt St.Gallen ihr 30-jähriges Bestehen feiern. Das werde ein guter Rahmen für die nächsten kommunalen Wahlen sein, betonte der SVP-Stadtparteipräsident.

Stadtparlament So setzt sich das St.Galler Stadtparlament heute zusammen (vre) Das St.Galler Stadtparlament wurde am 27. September 2020 für die Amtsdauer 2021 bis 2024 neu bestellt. Zu vergeben waren 63 Mandate. Stärkste Kraft blieben dabei SP und Juso mit 18 Sitzen (-1) gefolgt von FDP und Jungfreisinnigen mit elf Sitzen (-1). Vier Parteien kommen seit den Wahlen vom September 2020 auf je acht Sitze. Das sind - in der Reihenfolge der erzielten Stimmen - SVP (-1 Sitz, 132'616 Stimmen), Grüne/Junge Grüne (+1, 130'894), Grünliberale/Junge Grünliberale (+3, 128'338) und CVP (-1, 124'198). Keine Probleme, ihren einzelnen Sitz über die Runden zu bringen, hatten bei den bisher letzten Stadtparlamentswahlen die Politische Frauengruppe (PFG) und die EVP. Nicht genügend Stimmen für einen Sitz gingen an die Schweizer Demokraten (SD) und Parteifrei SG

Sonntag, 27. Juni - 16:19 Uhr

Velofahrer im Winkler Stich verletzt: Stehende Fahrzeuge überholt und mit einbiegendem Auto zusammengestossen

(stapo/lw) Ein ungewöhnlicher Unfall hat sich am Samstagmittag auf der Appenzeller Strasse oben am Winkler Stich ereignet. Weil er stehende Autos überholt hatte, kollidierte ein Velofahrer mit einem von der Heinrichsbadstrasse her einbiegenden Auto. Er verletzte sich an Kopf und Hand und musste gemäss Mitteilung der Stadtpolizei durch die Sanität ins Kantonsspital St.Gallen gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Unfallbeteiligten mussten eine Blut- und Urinprobe abgeben.

Die Appenzeller- mit der von rechts einbiegenden Heinrichsbadstrasse . Hier kam es zum Zusammenstoss eines Velos mit einem Auto. Bild: Stadtpolizei SG

(26.6.2021)

Am Samstag, kurz vor 12 Uhr, war eine 26-jährige Frau mit ihrem Auto auf der Heinrichsbad- zur Verzweigung mit der Appenzeller Strasse unterwegs. Die Frau wollte nach links Richtung Herisau abbiegen. Auf der Hauptstrasse abwärts- und aufwärts fahrende Autolenker gewährten ihr mittels Handzeichen den Vortritt. Die 26-Jährige bog daraufhin gemäss Mitteilung der Stadtpolizei in die Verzweigung ein. Gleichzeitig überholte ein 30-jähriger, abwärts Richtung Winkeln fahrender Velofahrer die stehenden Autos auf der Appenzeller Strasse. Dadurch kam es zu einer frontal-seitlichen Kollision mit dem einbiegenden Auto.

Sonntag, 27. Juni - 14:06 Uhr

Auf diesem Abschnitt der Rorschacher Strasse verunfallte am Samstag ein 50-Jähriger bei einer Probefahrt mit einem Rennvelo. Bild: Stadtpolizei SG

(26.6.2021)

Selbstunfall im Osten der Stadt: Velofahrer stürzt bei Probefahrt

(stapo/stm) Am Samstag, kurz vor 14 Uhr, begab sich ein 50-jähriger Mann am östlichen Stadtrand von St.Gallen mit einem Rennvelo auf Probefahrt. Er beabsichtigte auf der Rorschacher Strasse in Richtung Neudorf zu fahren. Beim Linksabbiegen stürzte er dann ohne Fremdeinwirkung mit dem Velo. Dabei zog er sich Kopf- und Schulterverletzungen zu. Die Sanität fuhr ihn gemäss Mitteilung der Stadtpolizei ins Kantonsspital. Es entstand geringer Sachschaden.

Sonntag, 27. Juni - 12:43 Uhr

«Forza Azzurri!»: Feiernde Italien-Fans zogen durch die St.Galler Innenstadt

(stm) Italien-Fans brauchten am Samstagabend während des EM-Achtelfinals gegen Österreich gute Nerven: Nach 90 Minuten stand es immer noch 0:0. Das hatten sich die meisten Fans der Squadra Azzurra wohl anders vorgestellt. Kein Wunder, war die Freude über die beiden erlösenden Tore in der Nachspielzeit riesig. Nach dem Abpfiff zogen feiernde Fans Fahnen schwenkend zu Fuss durch St.Gallen, andere fuhren mit ihren Autos hupend durch die Stadt.

Fans feiern den Viertelfinal-Einzug der italienischen Nationalmannschaft an der Fussball-EM. Bild: Sandro Büchler

(26.6.2021)

Bei der Stadtpolizei St.Gallen habe man sich auf dieses Szenario vorbereitet, wie Sprecher Klaus-Dieter Mennel auf Anfrage sagt. «Wir haben erwartet, dass es zu Konvois und Hupkonzerten kommt, wenn Italien den Einzug ins Viertelfinale schafft.» Die Polizei habe – wie immer in solchen Situationen – einzelne Strassen gesperrt, um zu verhindern, dass es in der Innenstadt zu Problemen komme. Zu ausserordentlichen Zwischenfällen sei es nicht gekommen, sagt Mennel.

Die Polizei war auf die jubelnden Italien-Fans vorbereitet. Bild: Sandro Büchler (26.6.2021)

Sonntag, 27. Juni - 11:56 Uhr

Chaosfahrt vom Heiligkreuz ins Neudorf: 59-Jährige verursacht mehrere Kollisionen

(stapo/stm) Am Samstag, 15.30 Uhr, beabsichtigte eine 59-jährige Frau eine Besorgung zu erledigen. Bereits bei Fahrtantritt an ihrem Wohnort rammte sie in der Tiefgarage mit ihrem Personenwagen eine Betonsäule. Auf der Weiterfahrt über die Kolumbanstrasse, vor der Verzweigung mit der Heiligkreuzstrasse, prallte sie laut Mitteilung der Stadtpolizei St.Gallen mit ihrem Gefährt gegen die linksseitige Zonensignalisation. Unbeirrt setzte sie ihre Fahrt in Schlangenlinien via Heiligkreuz- auf der Lukasstrasse fort. Auf Höhe der Liegenschaft Nummer 60 missachtete sie ein Rotlicht des Baustellensignals. Bei der Weiterfahrt streifte sie linksseitig die Baustellenabschrankung. Diese stürzte teilweise zu Boden.

Anschliessend ging die Fahrt auf der Rorschacher Strasse stadtauswärts weiter. Auf Höhe der Liegenschaft Nummer 254 kollidierte die Frau mit ihrem Auto frontal mit einer Verkehrsinsel. Auch nach dieser Kollision fuhr sie weiter. Mehrere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer mussten aufgrund der Fahrmanöver der 59-Jährigen ausweichen oder anhalten, um Unfälle zu vermeiden. Erst bei der Tankstelle an der Rorschacher Strasse 271, hielt die Frau ihren stark beschädigten Wagen an. Die Staatsanwaltschaft verfügte die Entnahme einer Blut- und Urinprobe. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand hoher Sachschaden.

Sonntag, 27. Juni, 11:47 Uhr

Feuerwehreinsatz wegen vergessenem Kochtopf

(stapo/stm) Am Samstag, kurz nach 21 Uhr, meldete eine Anwohnerin der Liegenschaft Langgasse 91 starken Rauch aus einer Nachbarwohnung. Unverzüglich rückten Kräfte der Berufsfeuerwehr Stadt- und Kantonspolizei St.Gallen aus. Es musste festgestellt werden, dass die Rauchentwicklung aufgrund eines auf dem Herd vergessenen Kochtopfes entstanden war. Die 60-jährige Bewohnerin hatte einen Topf Nudelsuppe auf den Herd gestellt, wie die Stadtpolizei in einer Mitteilung schreibt. Danach hatte sie sich auf einen Spaziergang begeben. Der aufgesetzte Topf entwickelte in der Folge starken Rauch. Ein Feuerausbruch konnte durch den Einsatz der Berufsfeuerwehr verhindert werden. Es entstand kein Sachschaden und es gab keine Verletzten.

Samstag, 26. Juni - 19:15 Uhr

Die «Macelleria d'Arte» am Roten Platz wird zum Filmset – und auch die Stadtpräsidentin macht als Statistin mit

(ghi) Die Macher der Bodensee-Krimiserie «Schatten im Paradies» drehen dieser Tage in der Stadt St.Gallen. Am Samstagnachmittag war unter anderem die «Macelleria d'Arte» an der Gartenstrasse beim Roten Platz Drehort. Neben Galerist Francesco Bonanno standen auch Panettone-König Pietro Cappelli und Stadtpräsidentin Maria Pappa als Statisten vor der Kamera.

Das Filmset vor der «Macelleria d'Arte» beim Roten Platz. Bild: Luca Ghiselli (26. Juni 2021)

Während am Nachmittag der aus der ZDF-Serie «Bares für Rares» bekannte Auktionator Wolfgang Pauritsch einen Gastauftritt auf dem Raiffeisen-Dach hatte, wurde am Nachmittag vor der Galerie eine Vernissage mit Bonannos Bildern inszeniert.

Maria Pappa drückt heute Abend Italien die Daumen. Bild: Luca Ghiselli

In einer Drehpause zeigte Statistin und Stadtpräsidentin Maria Pappa am Rande des Filmsets dann noch ihre neuste Errungenschaft: Das Italien-Dress der Europameisterschaft. Italien trifft heute Abend, 21 Uhr, im Achtelfinal auf Österreich. Wem die Stadtpräsidentin die Daumen drückt, ist wohl klar.

Samstag, 26. Juni - 16:51 Uhr

Fred Kurer nach kurzer Krankheit gestorben: Weit gereister Ur-St.Galler, Lehrer, Leiter der Kellerbühne, Autor und Lyriker

(vre) Am 16. Juni ist Fred Kurer überraschend im 86. Lebensjahr gestorben. Als Ur-St.Galler, Leiter der Kellerbühne, Kanti-Lehrer, Kabarettautor und Lyriker hat er das städtische Kulturleben ab Mitte der 1960er-Jahren mitgeprägt. Kurer wurde 1936 in St.Gallen geboren, studierte in Zürich, Wien und London. Er arbeitete nach seiner Promotion von 1967 bis 1974 als Leiter der Kellerbühne St.Gallen. Er war Lehrer an diversen Schulen (so der Verkehrsschule St.Gallen und ab 1975 der Kanti am Burggraben).

Fred Kurer kurz vor seinem 80. Geburtstag in seinem Haus am Malvenweg im St.Galler Lachen-Quartier. Bild: Ralph Ribi (18.5.2016)

Kurer lebte längere Zeit in England, den USA und Australien. Er ist Autor eines Romans, zahlreicher Gedichtbände, Bühnencollagen, Theaterstücke und verschiedener Programme für Kleinbühnen, Kabarett, Radio und Fernsehen. Er arbeitete ausserdem als Übersetzer aus dem Englischen und Amerikanischen. Von 1975 bis 1998 war Fred Kurer Hauptlehrer für Englisch und Deutsch an der Kantonsschule am Burggraben. Er sei eine hochgeschätzte, farbige Lehrerpersönlichkeit gewesen, die gleichermassen Schülerinnen und Schüler wie Kolleginnen und Kollegen in ihren Bann gezogen habe, heisst es in der Todesanzeige der Kantonsschule.

Er war aber auch eine bekannte und beliebte Figur in seiner Heimatstadt St.Gallen, wie Heiko Strech als langjähriger Wegbegleiter von Fred Kurer in einem Text zu dessen 80. Geburtstag im «St.Galler Tagblatt» festhielt. «Talent und ein öfter mit Melancholie gewürzter Humor haben Fred Kurer nicht nur bekannt, sondern auch beliebt gemacht. Will man mit ihm zusammen in St.Gallen von A nach B? Dann muss man mit der doppelten Zeit rechnen. Denn man trifft alle paar Meter auf St.Gallerinnen und St.Galler, die einen kurzen bis länglichen Klatsch über Gallusstadt-Interna mit dem lebhaften Kommunikator mit dem immer noch dunklen Haar und Schnauz beginnen wollen.»

Fred Kurer (rechts) an einem Anlass zum Jubiläum der Kellerbühne mit Richard Butz im Historischen und Völkerkundemuseum. Bild: Ralph Ribi

(22.2.2015)

Fred Kurer war verheiratet und Vater zweier Töchter. Seine Frau Annemarie kam einst aus Holland in die Schweiz und begegnete ihrem Fred in Zürich. 2017 konnten die beiden Goldene Hochzeit feiern. Dem Ehe-Team Kurer, wie es Heiko Strech im «Tagblatt»-Text zum 80. Geburtstag nennt, entsprossen die Töchter Annette und Simone. Sie machten Fred und Annemarie Kurer zu stolzen Grosseltern. Der Abdankungsgottesdienst für Fred Kurer hat am Freitag in der Kirche Bruggen stattgefunden.

Samstag, 26. Juni - 15:15 Uhr

Die Kult-Moderatorin und der Kinderdorf-Geschäftsführer: Gülsha Adilji und Martin Bachofner in der Talksendung «Persönlich»

(pd/vre) Am Sonntagvormittag ist wieder die beliebte SRF-Sendung «Persönlich» zu hören. Diesmal treffen im Talk zwei Personen mit Beziehungen zur Ostschweiz aufeinander, nämlich Gülsha Adilji und Martin Bachofner. Die ehemalige Kultmoderatorin des Jugendsender «Joiz» und der Geschäftsführer des Kinderdorfes Pestalozzi in Trogen erzählen bei Christian Zeugin aus ihrem Leben, das bei beiden bereits die eine oder andere unerwartete Wendung genommen hat. Erstausstrahlung der Sendung ist am Sonntag, 10.03 Uhr, auf Radio SRF1.

2017 bis 2019 präsentierte TV-Liebling Gülsha Adilji ihr erstes Comedy-Programm. Bild: Urs Bucher (28.4.2017)

Die 36-jährige, in Uzwil aufgewachsene Gülsha Adilji holte nach ihrer Ausbildung zur Pharmaassistentin die Matura nach und studierte dann Populäre Kulturen und Filmwissenschaften bevor sie sich ins Biotechnologiestudium aufmachte. Der Öffentlichkeit wurde sie danach als rotzige Moderatorin des jungen TV-Senders «Joiz» bekannt. Heute arbeitet sie als Autorin und Moderatorin für diverse Formate. Jüngst war dies auch für den SRF-Podcast «Akte Appenzell» der Fall.

Martin Bachofner, seit Sommer 2020 Geschäftsführer des Kinderdorfes Pestalozzi in Trogen. Bild: PD

Auch der heute 48-jährige Martin Bachofner erlebte öffentliche Momente am Fernsehen: Als junger Jurist- und Wirtschaftsstudent gewann er 2005 das TV-Format «Traumjob», das ihm eine führende Position im Medienunternehmen von Jürg Marquard in München verschaffte. Sein Jus-Studium absolvierte er an der Universität St.Gallen (HSG). Nach verschiedenen Aufgaben in der Finanz- und Tourismusbranche leitet er seit August 2020 die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi in Trogen.

Samstag, 26. Juni - 15:00 Uhr

Ein roter Sonnenuntergang

Leserbild. Günter Langer fotografierte das vom Abendrot angeleuchtete Kloster Notkersegg mit einem starken Teleobjektiv vom Rosenberg her.

Samstag, 26. Juni - 10:35 Uhr

FDP-Politiker «bestreikt» das Bibliotheksprojekt: «Sinnbild für eine fatale Fehlentwicklung»

(pd/vre) Am Dienstag haben Kanton und Stadt St.Gallen das Siegerprojekt für die gemeinsame Bibliothek im Union-Gebäude und auf dem Blumenmarkt vorgestellt. Die Reaktionen fallen gemischt aus: In den Sozialen Medien wird derEntwurf eines Berliner Architekturbüros als gelungen gelobt, von rechts der Mitte kam sofort scharfe Kritik an der «Verschleuderung von Steuergeldern». Eine ungewöhnliche Aktion namens «Fridays for smart Jobs» hat am Freitag FDP-Stadtparlamentarier Remo Daguati gestartet: Er streikt bis zu den Sommerferien immer am Freitagnachmittag vor dem Union-Gebäude gegen das Bibliotheksprojekt und für eine wirtschaftsfreundlichere Entwicklung in der Stadt St.Gallen.

Auf dem Blumenmarkt: Im Haus Union im Hintergrund und in einem Neubau auf dem Platz wollen Kanton und Stadt St.Gallen ihre neue Bibliothek unterbringen. Bild: Andrea Stalder

(21.6.2021)

Der Bibliotheksstreik ist eine Einzelaktion. Sie wird von der FDP-Fraktion im Stadtparlament nicht mitgetragen, sagt deren Präsident Felix Keller ausdrücklich. Die Meinungsbildung zum Projekt stehe am Anfang. Bekannt seien erst einige Eckdaten; die Details würden jetzt erarbeitet. Bei diesem Stand schon eine Beurteilung des Vorhabens vorzunehmen und sich dafür oder dagegen auszusprechen, ist aus Sicht von Felix Keller zu früh und «nicht seriös». Das entspricht in etwa der Haltung der kantonalen FDP zur jungfreisinnigen Ablehnung der neuen Bibliothek, die unmittelbar nach der Vorstellung des Siegerprojekts per Medienmitteilung verbreitet wurde.

Remo Daguati stört am Bibliotheksprojekt, dass damit

«ein Bürogebäude mit privatwirtschaftlich wertvollen Arbeitsplätzen an bester Lage einer staatlichen Dauernutzung weichen soll.»

Von der Aussage, dass dieser Schritt das Stadtzentrum beleben werde, hält der FDP-Politiker und Geschäftsführer des Hauseigentümerverbandes (HEV) nichts. Er sieht St.Gallen auf einem falschen Entwicklungsweg: In erfolgreicheren Schweizer Städten erhöhe sich zwar die Zahl der Jobs im öffentlichen Sektor auch, parallel zum Staatswachstum könnten sie aber auch ihre wissensbasierten Jobs in den Unternehmensdienstleistungen ausbauen.

So in etwa soll sich der St.Galler Marktplatz 2028/29 präsentieren: Auf dem Blumenmarkt steht der Neubau der Biblitohek, auf dem Platz der neue Marktpavillon, dessen genaue Gestaltung noch in Arbeit ist. Bild: PD

Das fehle in St.Gallen, kritisiert Remo Daguati. Die Stadt weise sogar eine rückläufige Entwicklung bei den Unternehmensdienstleistungen auf. Trotz HSG und Fachhochschule, wo die dafür nötigen Talente ausgebildet würden. Die Ursache sieht Daguati darin, dass die Stadt statt Raum für wissensbasierte Jobs, «Unternehmensfunktionen verdrängt, um noch mehr Raum für öffentliche, staatliche Nutzungen zu schaffen». Die Bibliothek von Kanton und Stadt sei nicht die Ursache für diese Entwicklung, räumt Daguati ein. Sie sei «aber ein Sinnbild für eine fatale Entwicklung».

FDP-Politiker, Standortentwickler und HEV-Geschäftsführer Remo Daguati. Bild: PD (21.9.2019)

Staatlich genutzte Gebäude «fressen» sich immer tiefer in die Stadt hinein. An besten Lagen verdrängten sie Raum für Wertschöpfung. Und es gelinge St.Gallen nicht, für zentrale Lagen Mischnutzungen zu konzipieren, «die ein Miteinander von Wirtschaft und öffentlichen Funktionen ermöglichen». Es gelinge auch nicht, «als Kompensation für diese einseitige Entwicklung Räume für die Wirtschaft (...) an bahnhofnahen Lagen anzubieten. Die Wirtschaftsflächen werden an den Stadtrand verdrängt. Dafür wächst der staatliche und staatsnahe Sektor im Kern unserer Stadt ungebremst.»

Samstag, 26. Juni - 9:59 Uhr

Beim Überholen in einer Werbesäule gelandet: Lenkerin verletzt, Schaden für 25'000 Franken

Die Unfallstelle vom Freitagmittag an der Hauptstrasse in Staad. An Auto und Werbesäule entstand erheblicher Sachschaden. Bild: Kantonspolizei SG (25.6.2021)

(kapo/vre) Ein Selbstunfall mit einer Verletzten hat sich am Freitagmittag auf der Hauptstrasse in Staad ereignet. Eine 49-jährige Frau hatte die Kontrolle über ihr Auto verloren und war deswegen gegen eine Werbesäule gefahren. Dabei zog sie sich gemäss Mitteilung der St.Galler Kantonspolizei unbestimmte Verletzungen zu. Sie musste mit der Ambulanz ins Spital gefahren werden. Es entstand Sachschaden von rund 25'000 Franken.

Das beim Zusammenstoss mit der Werbesäule stark beschädigte Auto. Bild: Kantonspolizei SG (25.6.2021)

Die 49-Jährige war kurz vor 13.30 Uhr von Thal in Richtung Staad unterwegs. Vor ihr fuhr ein Auto, welches dabei war einen Lastwagen zu überholen. Die 49-Jährige setzte ebenfalls zum Überholen an. Als das erste Auto plötzlich bremste, wich die Frau mit ihrem Fahrzeug nach links aus. Dabei kam sie von der Fahrbahn ab und prallte heftig gegen eine Werbesäule.

Samstag, 26. Juni - 9:45 Uhr

Auge in Auge und Schnabel an Schnabel

Leserbild. Laurenz Alder fotografierte den Specht, der seinen Nachwuchs füttert, im Philosophental oberhalb von St.Georgen.



Samstag, 26. Juni - 9:31 Uhr

Mann verletzt sich bei Sturz mit E-Trottinett

(stapo/vre) Am Freitagabend ist auf dem Areal des alten Güterbahnhofs in St.Gallen ein E-Trottinette-Fahrer gestürzt. Dabei verletzte sich der betrunkene Mann an Kopf und Händen. Gemäss Mitteilung der Stadtpolizei musste er mit der Ambulanz ins Kantonsspital gebracht werden.

Hier war am Freitagabend der E-Trottinett-Fahrer unterwegs als er stürzte und sich verletzte. Bild: Stadtpolizei SG

(25.6.2021)

Am Freitag, kurz nach 21 Uhr, war der 39-Jährige auf seinem E-Trottinett bei der Ausfahrt des alten Güterbahnhofs in die Geltenwilenstrasse unterwegs. Nach eigenen Angaben stürzte er dann ohne Fremdeinwirkung. Dabei zog er sich die Verletzungen zu. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,76 mg/l (das entspricht gut 1,5 Promille).

Samstag, 26. Juni - 8:59 Uhr

Ein Zaun gegen lärmende und Abfall streuende Nachtschwärmer

Momentaufnahme. Versuchsweise wird seit diesem Wochenende der untere Teil der Augustinergasse abgesperrt, wenn im sogenannten Bermudadreieck Partybetrieb zu erwarten ist. Das soll den Anwohnern hinter der Abschrankung Nachtruhe und weniger Abfall bringen. Bild: Sandro Büchler

(25.6.2021)

Freitag, 25. Juni - 17:45 Uhr

Fanjubel während der Vorrunde der Fussball-EM: Stadtpolizei St.Gallen zieht positive Bilanz zu den Hupkorsos und ist gewappnet für Finalrunden

(vre) Spätestens seit der Heim-EM 2008 ist es üblich, dass bei Fussball-WM und Fussball-EM Fans einiger Mannschaften nach einem Sieg ihrer Lieblinge in der Innenstadt unterwegs sind. Die schwenken ihre Fahnen zu Fuss, die anderen sitzen hupend im Auto. Vor allem durch die sogenannten Hupkorsos kam es jeweils zu Verkehrsbehinderungen und Lärmklagen. Daher gelten für die motorisierten Freudenausbrüche klare Regeln (siehe Kasten). Zudem ist die Stadtpolizei nach EM- und WM-Spielen an neuralgischen Punkten wie dem Schibenertor präsent.

Die Vorrunde der laufenden Fussball-EM war bezüglich Hupkorsos unterdurchschnittlich. Zwar waren ab und zu Fans unterwegs, eingreifen musste die Stadtpolizei bisher aber einzig nach dem Spiel Italiens gegen die Schweiz vom 16. Juni. Der Jubel der Italienerinnen und Italiener in St.Gallen über den 3:1-Sieg ihrer Squadra Azzurra war dermassen gross, dass es im Bereich Oberer Graben, Schibenertor, Bahnhof- und Poststrasse vorübergehend zu Stausituationen sowie Behinderungen der Trogenerbahn und von Bussen kam.

Das war auch der einzige Abend, an dem die Polizei kurzzeitig die Zufahrt zum Marktplatz sperrte, wie Dionys Widmer, Sprecher der Stadtpolizei St.Gallen, auf Anfrage bestätigt. Er zog alles in allem eine positive Bilanz über den Fanjubel während der Vorrunde der laufenden EM: Es sei zu keinen schwerwiegenden Zwischenfällen gekommen. Hupkorsos habe es gegeben, die Zahl Fahrzeuge sei mit Ausnahme des Italienspiels aber jeweils relativ klein gewesen und das Hupen relativ schnell wieder vorbei. Auch Lärmklagen seien weniger als auch schon eingegangen.

Am Samstag beginnt nun mit den Achtelfinals die K.O.-Phase des Turniers. Das Potenzial für Hupkorsos steigt damit. Und verschiedene Teams mit grossen Fangemeinden in St.Gallen – wie die Schweiz, Italien, Portugal, Spanien oder Kroatien – sind immer noch im Rennen. Wie bereitet sich die Stadtpolizei auf den Fanjubel der EM-Finalrunden vor? Ist jetzt nach einzelnen Spielen nicht mit grösseren Verkehrsbehinderungen zu rechnen?

Springt der Funke noch? Nach dem 1:1-Unentschieden der Schweiz gegen Wales wurde am Schibenertor gerade einmal ein Nati-Fan mit Fähnchen am Auto gesichtet. Bild: Reto Voneschen (12.6.2021)

Das bisherige Einsatzkonzept habe sich bewährt, sagt Stapo-Sprecher Dionys Widmer. Man werde es daher beibehalten. Ob es dann tatsächlich zu mehr Fanjubel und damit Hupkorsos auf St.Gallens Strassen komme, hänge nicht zuletzt von den Resultaten der Spiele ab. Prognosen seien damit schwierig. Die Polizei sei gewappnet; sie werde die Entwicklung der Situation sicher im Auge behalten und wenn nötig auch reagieren.

Fanjubel Was erlaubt und was verboten ist (vre) Nach den Spielen der laufenden Fussball-EM toleriert die Polizei im öffentlichen Raum ganz sicher Fangruppen zu Fuss, solange sie den Verkehr nicht behindern. Strassensperrungen wird es vor allem in der Innenstadt geben, sobald motorisierte Fans den öffentlichen Verkehr behindern oder wenn es durch sie zu gröberen Störungen des motorisierten Individualverkehrs kommt. Hupkorsos toleriert die Polizei bis eine Stunde nach Spielende, jedoch spätestens bis Mitternacht. Sofern es nicht zu Verlängerungen kommt, sind alle Spiele vor 23 Uhr beendet. Aber auch nach Verlängerungen gilt für hupende und anderweitig lärmende Fans: «Um Mitternacht ist Schluss.» Ebenfalls eingreifen wird die Stadtpolizei gegenüber Fans, die im Auto oder zu Fuss den Sieg ihrer Mannschaft auf eine Art und Weise feiern, die ein Sicherheitsrisiko darstellt. Das gilt unter anderem im Auto für das Nichttragen der Sicherheitsgurte, für das Hinauslehnen von Mitfahrern oder fürs Hinaushalten und Hinauswerfen von Gegenständen. Ebenfalls nicht toleriert wird, wenn in einem Auto mehr Personen als erlaubt sitzen. Und auch in EM-Zeiten verboten ist das bei Autoposern ach so beliebte Aufheulen des Motors.

Freitag, 25. Juni - 15:17 Uhr

Erstes Velorennen «Dead Ends & Cake» in der Ostschweiz gestartet: Härtetest über 500 Kilometer und 8000 Höhenmeter

(rar/vre) Seit dem frühen Freitagmorgen ist in der Ostschweiz ein ungewöhnliches Velorennen im Gang. Es besteht aus fünf Checkpoints mit Kuchen in abgelegenen Tälern und auf einsamen Höhen. Start war am Freitagmorgen in St.Gallen, das Ziel für Sonntag ist ebenfalls St.Gallen. Zurückzulegen sind 500 Kilometer, zu bewältigen rund 8000 Höhenmeter – auf der Ideallinie, von der man rasch einmal abgewichen ist.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor dem Start am Freitagmorgen an der Flurhofstrasse in St.Gallen. Bild: Raphael Rohner

(25.6.2021)

An der Härteprobe auf zwei Rädern namens «Dead Ends & Cake» nehmen insgesamt 72 Fahrerinnen und Fahrer teil; 34 sind solo unterwegs, 38 zu zweit. Organisiert wird der Anlass vom 38-jährigen St.Galler Dominik Bokstaller: «Ich fahre schon lange Rennvelo und habe vor einiger Zeit das erste Mal an einem Ultra-Cycling-Event teilgenommen. Dabei ist mir die Idee gekommen, der Welt die Ostschweiz näher zu bringen, aber auf sehr abgelegenen Strassen.»

Dominik Bokstaller, selber ein «vergifteter» Biker, organisiert von Freitag bis Sonntag das erste «Dead Ends & Cake»-Velorennen der Ostschweiz. Bild: Raphael Rohner

Und das ist Bokstaller geglückt. Am ersten «Dead Ends & Cake» nehmen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus neun Nationen teil. Sie kommen hauptsächlich aus der Schweiz und Deutschland. Mit von der Partie sind aber auch harte Frauen und Männer aus Australien, Belgien, Grossbritannien, den Niederlanden, Österreich, Schweden und den USA. Die fünf anzufahrenden Checkpoints sind auf der Hochalp und dem Dägelsberg zuhinterst im Tösstal, im Calfeisental, im glarnerischen Sernftal sowie beim Turrahus im Bündner Safiental platziert.

Aufgabe der Fahrerinnen und Fahrer ist es nun, diese fünf Checkpoints – an jedem gibt es Kuchen oder Cake – anzufahren. Die Reihenfolge und die Routenwahl ist Sache jedes einzelnen. Gewonnen hat, wer alle Kontrollpunkte angefahren hat und zuerst wieder in St.Gallen ist. Da jedes Velo mit einem GPS-Tracker ausgestattet wurde, kann im Internet live verfolgt werden, wo jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer gerade ist.

Das Rennen live im Internet: Dank GPS-Tracker ist im Internet ständig sichtbar, wo Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwischen den Checkpoints (dargestellt durch Cupcakes) unterwegs sind. Bild: Screenshot

Am Freitag, gegen 15 Uhr, hatte sich das Feld über die ganze Ostschweiz verteilt. Sechs Teilnehmer, die wohl das am weitesten entfernte Ziel in Graubünden direkt anvisiert hatten, waren im Safiental unterwegs. Eine grosse Gruppe befand sich zwischen dem Calfeisen- und dem Safiental. Der grösste Teil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer befand sich in dem Moment zwischen Linthgebiet und Glarus auf dem Weg vom Töss- ins Sernftal. Knapp neun Stunden nach dem Start hatten die schnellsten Fahrerinnen und Fahrer bereits über 140 Kilometer zurückgelegt.

Das Rennen live im Internet: Und natürlich gibt's auch Detailinfos, zu allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Bild: Screenshot

Freitag, 25. Juni - 9:23 Uhr

Café Pelikan ist geschlossen: Familie Kölbener konzentriert sich in der südlichen Altstadt auf die Führung der Chocolaterie am Klosterplatz

(vre) Das Café Pelikan an der St.Galler Schmiedgasse ist geschlossen - und bleibt es vorläufig auch. Die bisherigen Betreiber, Stefan und Manuela Kölbener, haben sich entschieden, das Lokal aufzugeben und sich auf die Chocolaterie am Klosterplatz zu konzentrieren. Ursache ist letztlich die Coronapandemie. Auf einer Info im Schaufenster des Cafés werden als konkrete Gründe für den etwas überraschenden Entscheid die derzeit «anspruchsvollen Rahmenbedingungen» und die «Einschränkungen für die Gastronomie» genannt.

Das Café Pelikan an der Schmiedgasse 15 in der südlichen St.Galler Altstadt ist geschlossen. Bild: Reto Voneschen (22.6.2021)

Die Ortsbürgergemeinde St.Gallen, der das Haus «Zum Pelikan» gehört, sind auf der Suche nach einer neuen Lösung für das beliebte Lokal im historischen Gebäude mit einem der für die St.Galler Altstadt typischen Erker. Auf der Info im Schaufenster sind gleich zwei Anlaufstellen für Mietinteressenten aufgeführt - die Gastro-Consulting in Staad und Urban Hettich als Chef des Ressorts «Forst und Liegenschaften» bei der Ortsbürgergemeinde.

Im Schaufenster des «Pelikan» wird über die Gründe der Schliessung und das weitere Vorgehen informiert. Bild: Reto Voneschen (22.6.2021)

Das Café Pelikan haben Stefan und Manuela Kölbener im August 2010 als «Filiale» des 1956 gegründeten Stammhauses in Horn TG übernommen. Die Übernahme sei ein «grosser Glücksfall», sagte damals Stefan Kölbener zum «St.Galler Tagblatt». Die Geschichtes des Hauses «Zum Pelikan» an der Schmiedgasse 15 lässt sich bis um 1400 herum zurückverfolgen. 2011 landete das Café Pelikan bei den Swiss Gastro Awards in der Kategorie «Coffee» auf dem zweiten Platz. Die Auszeichnung ist ein Publikumspreis, der aufgrund der Beurteilung von Kundinnen und Kunden verliehen wird.

Donnerstag, 24. Juni - 8:45 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: Neun neue Fälle am Donnerstag

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet im Internet für Donnerstag neun neue laborbestätigte Coronafälle. Die Gesamtzahl der Ansteckungen seit März 2020 liegt jetzt bei 42'796. Am Donnerstag wurde kein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten seit Frühling 2020 bleibt damit bei 715.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Entwicklung der Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Donnerstag, 24. Juni, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Am Donnerstag, um Mitternacht, lagen im Kanton St.Gallen noch vier Patientinnen und Patienten in Zusammenhang mit Covid-19 in einem Spital. Eine Person befand sich mit künstlicher Beatmung auf der Intensivstation. Die Coronazahlen im Kanton St.Gallen sind damit definitiv wieder auf dem Niveau des Sommers und Frühherbsts 2020 angelangt. Dies trotz Lockerungen und teils lockererem Umgang mit den Anti-Corona-Regeln.

Auch die Inzidenzwerte für den Kanton St.Gallen sinken immer noch weiter: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Donnerstagabend bei 13, die 14-Tage-Inzidenz bei 41. Die Inzidenz bezeichnet die Zahl der Fälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen jeweils hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Die Verteilung der Coronafälle auf die St.Galler Wahlkreise. Massstab ist die 14-Tage-Inzidienz, also die Zahl der Fälle der vergangenen zwei Wochen hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Grafik: Fachstelle Statistik Kanton SG

Interessant ist auch die geografische Verteilung der Coronafälle. Der einstige Hotspot der Pandemie, der Wahlkreis Wil, weist derzeit mit einer 14-Tage-Inzidenz von 27,48 den tiefsten Wert im Kanton auf. Neuer Hotspot mit 77,46 ist der Wahlkreis See und Gaster. Werdenberg, Toggenburg und Rorschach liegen mit Werten zwischen 40 und knapp 48 im hinteren, das Sarganserland, St.Gallen-Gossau und das Rheintal im vorderen Mittelfeld der Rangliste der tiefsten Werte. Der kantonale Durchschnitt bei der 14-Tage-Inzidenz liegt bei 41.

Freitag, 25. Juni - 8:00 Uhr

Der Sonntag dürfte wieder ein Badetag werden: Das Badwasser immer noch angenehm warm

(vre) Derzeit ist das Wetter in Stadt und Region St.Gallen daran, sich nach einer regnerischen Nacht aufzuhellen. Ob’s heute nochmals regnet, darüber gehen die Meinungen der Wetterfröschen im Internet etwas auseinander. «SRF Meteo» sieht am Vormittag, am frühen Nachmittag und gegen Abend eine kleine Chance für Niederschlag. «Meteo Schweiz» lässt’s am frühen Abend kurz regnen, prognostiziert aber sonst einen trockenen Tag mit Höchsttemperaturen von 19 bis 20 Grad Celsius. «Weather Search» wiederum sagt einen trockenen Tag voraus. Bei den Höchsttemperaturen sind sich die drei Wetterplattformen im Internet einig.

Teils zwar noch bewölkt, aber trocken und mehrheitlich sonnig bei Höchsttemperaturen von 21 bis 23 Grad wird gemäss der drei Meteo-Portale der Samstag. Und der Sonntag dürfte wieder ein Badetag werden: Er soll mit 23 bis 26 Grad sommerlich warm und mehrheitlich sonnig sein. Allerdings ist den ganzen Tag mit vorbeiziehenden Wolkenfeldern zu rechnen. Allenfalls könnte es gegen Abend und in der Nacht etwas Regen geben.

Der Montag wird nochmals sonnig und warm mit Temperaturen bis 26 Grad, in der Nacht auf Dienstag könnte es erneut regnen. Kippen wird das Wetter, darin sind sich die drei Meteo-Plattformen im Internet einig, definitiv in der Nacht auf Mittwoch. Die Wochenmitte wird damit regnerisch und trüb. Die Höchsttemperatur sinkt auf 20 Grad Celsius.

Donnerstag, 24. Juni - 16:21 Uhr

Ernst Federer vom Walter-Zoo tritt kürzer

(pd/mha) Im Walter-Zoo in Gossau kommt es zu Veränderungen hinter den Kulissen. Ernst Federer, der den Zoo mit Gabi Federer-Reulach führt, der Tochter des Gründerpaars, gibt einen weiteren Teil seiner Verantwortung an Tochter Karin Federer ab: Sie hat gemäss Mitteilung per 1. Juni den Vorsitz der Geschäftsleitung übernommen.

Von links: Jeannine Gleichmann-Federer, Karin Federer, Timo Gleichmann, Ernst Federer, Gabi Federer Greulach und Thomas Harder. Bild: PD

Bereits im Jahr 2020 wurde die Geschäftsleitung erweitert, um den Zoo auf künftige Entwicklungen vorzubereiten, wie es im Communiqué heisst. Per 1. August trat Timo Gleichmann ein. Er ist der Ehemann von Jeannine Gleichmann-Federer, die mit ihrer Mutter Gabi Federer-Greulach den Bereich Show führt. Gleichmann ist Betriebswirt und leitet die Gastronomie und die Shops. Per 1. August 2020 wurde die Geschäftsleitung ausserdem mit Thomas Harder ergänzt, der bereits seit 2019 als Leiter Marketing und Verkauf für den Walter-Zoo arbeitet.

Donnerstag, 24. Juni - 14:30 Uhr

Armin Eisenring überraschend gestorben: Kenner der Musikszene, Betreiber des legendären Plattenladens «Z Records» und Stadtoriginal

(vre) Am 9. Juni ist überraschend Armin Eisenring in St.Gallen gestorben. Am bekanntesten war der 74-Jährige der breiten St.Galler Öffentlichkeit in den vergangenen Jahrzehnten als Gründer (1980 am Spisertor) und Betreiber (ab 1982 am Platztor) des Schallplattenladens «Z Records». Mit diesem Geschäft verschwand im Sommer 2020 nicht nur eine Institution aus der St.Galler Innenstadt, sondern auch der einzige hier noch verbliebene reine Plattenladen.

Armin Eisenring im Frühsommer 2020 in seinem legendären Plattenladen «Z Records» beim Platztor. Bild: Ralph Ribi (4.5.2020)

2016 hatte Eisenring für Aufsehen gesorgt, als er sein Geschäft für 35'000 Franken im Internet zum Verkauf angeboten hatte. Die in der Hoffnung, so eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger zu finden, war nicht von Erfolg gekrönt. Schliesslich wurde dem pensionierten Eisenring die Entscheidung abgenommen, wie lange er sich um sein 40-jähriges «Baby» kümmern mochte: Ende 2019 kündigte ihm der Vermieter, da das Gebäude komplett saniert wurde. Anstelle von «Z Records» ist eine Gastronutzung geplant.

Der 74-Jährige war Kenner und fester Bestandteil der St.Galler Musikszene, aber als Althippie auch ein Stadtoriginal. Zudem ist er Autor zweier Bücher: «Jimi und die Evas» über die St.Galler Musikszene und die Anfänge des Open-Air-Festivals im Sittertobel, zu dessen Mitbegründern er gehörte, hat in der Szene Kultstatus. Das zweite Buch «Aussteiger und Meerjungfrauen» ist gemäss einem Rezensenten «ein sprudelnd dahingeschriebenes Erinnerungsbuch». Darin verarbeitete Eisenring Erfahrungen und Erlebnisse mit der Aussteigerwelt auf der Atlantikinsel Gomera, auf der er sich seit seiner Pensionierung jedes Jahr mehrere Monate aufhielt.

Donnerstag, 24. Juni - 13:46 Uhr

Strandfestwochen in Rorschach finden diesen Sommer wieder statt: Jetzt ist das Gesamtprogramm online

(pd/vre) Im Coronajahr 2020 wurden die Rorschacher Strandfestwochen auf die Sportveranstaltungen und damit um rund 90 Prozent gekürzt. In diesem Jahr soll das Festival am See wieder so stattfinden, wie man es seit der ersten Durchführung von 2018 kennt. Das Programm wurde allerdings gemäss Mitteilung vom Donnerstag bewusst breiter gestreut, so dass es zwar immer etwas zu sehen oder zu hören gibt, aber grosse Menschenansammlungen – mit denen vor allem an den Wochenenden zu rechnen ist - vermieden werden können.

Lauschige Hafenbühne: Das Konzert der Dead Flowers am den ersten Strandfestwochen von 2018.

Bild: Cyrill Schlauri

(5.8.2018)

Die Strandfestwochen werden vom 28. Juli bis 14. August täglich ab 11.30 Uhr mit Essen und Trinken geöffnet sein. Das Festivalgelände ist frei zugänglich; der Eintritt ist gratis. Alle Unterhaltungsangebote sind kostenlos, teils wird aber eine Kollekte eingesammelt. Bei nassem Wetter bleiben die Strandfestwochen geschlossen. Wenn dies der Fall ist, wird das auf der Website und in den Sozialen Medien kommuniziert.

Die Strandfestwochen präsentieren auf der Hafenbühne rund ein Drittel mehr Bands als geplant. Dies wegen der hohen Zahl an Auftrittsbewerbungen, von denen die meisten die Organisatoren qualitativ überzeugten. Ebenfalls im Programm sind die Wakeboard-Show und das «South Beach Classic», der Treff für alle Stand-Up-Paddler.

«Sunset Yoga»: Während den Strandfestwochen bestreiten Yoga-Anbieter aus der Region wiederum regelmässige Trainings am See.

Bild: PD/Cyrill Schlauri

(3.8.2018)

Nicht mehr im Programm figuriert das 2018 und 2019 sehr erfolgreiche «Craft Beer & Burger Festival». 2021 findet dieser Programmteil gemäss Website der Strandfestwochen in intimerem Rahmen statt. Verteilt über die gesamte Festivaldauer laden die Organisatoren verschiedene Gäste ein, welche ihre Spezialitäten präsentieren. Dazu zählen Brauereien, Mostereien, Destillerien, Mineralwasserquellen und Foodanbieter. So gibt es etwa Italian, Mexican und Asian Days.

Das Gesamtprogramm des Festivals findet sich im Internet.

Donnerstag, 24. Juni - 12:33 Uhr

St.Galler Typografie-Symposium findet im November statt: Wie man mit dem Bauchgefühl grandios scheitern, aber auch Erfolge feiern kann

(pd/vre) Corona hin oder her: Die Tÿpo St.Gallen findet in diesem Jahr wieder statt, und zwar vom 5. bis 7. November an der Schule für Gestaltung. Thema der sechsten Durchführung ist gemäss Mitteilung die «Intuition». Das St.Galler Typografie-Symposium existiert seit 2011. Es findet im Zweijahresrhythmus statt. Unter Fachleuten und an Design Interessierten hat sich die Veranstaltung in dieser Zeit zu einem wichtigen Forum für den Austausch unter Gleichgesinnten entwickelt.

Am Typografie-Symposium der Schule für Gestaltung kommen immer wieder auch St.Galler Fachleute zu Wort - wie 2017 (von links) Jost Hochuli, Maya Kleber und Roland Steiger. Bild: Sabrina Stübi

(8.11.2017)

Diesen November stellt die Tÿpo St. Gallen ihren 20 Referentinnen und Referenten aus der Schweiz, Deutschland, Österreich und den Niederlanden die Frage nach der «Intuition». Wie treffen sie ihre Entscheidungen? Ist das Bauchgefühl unfehlbar und ist eine intuitive Festlegung wirklich unbedacht? Die Antworten geben Einblick in spannende Projektgeschichten, die zeigen, dass man mit seinem Bauchgefühl grandios scheitern kann, dass aber eine instinktive Eingebung auch keinesfalls irrational sein muss.

Das Plakat der St.Galler Tÿpo 2021. Bild: PD

Tickets für die sechste Austragung der Tÿpo St.Gallen sind ab sofort im Internet erhältlich. Insgesamt sind für die diesjährige Veranstaltung 300 Eintrittskarten verfügbar. Detailinformationen zum Programm wie Themen, Zeiten und Referenten gibt es ebenfalls auf der Tÿpo-Website. Begleitet wird das Symposium von der Buchvernissage «ABC – Formen der lateinischen Schriftentwicklung», Workshops und der Ausstellung «Die schönsten Bücher aus Deutschland, Österreich und der Schweiz».

Donnerstag, 24. Juni - 11:57 Uhr

Ein Kulturpreis für Susanna Kulli: Auszeichnung fürs Lebenswerk der international anerkannten Galeristin und Kulturvermittlerin aus St.Gallen

(SK/vre) Im November verleiht die St.Gallische Kulturstiftung im Kunstzeughaus Rapperswil zwei Kulturpreise. Einer geht an die St.Galler Galeristin und Kulturvermittlerin Susanna Kulli. Den zweiten Preis erhält das Zürcher Künstlerduo Lutz & Guggisberg, an Andres Lutz und Anders Guggisberg.

Susanna Kulli wird gemäss Mitteilung für ihr langjähriges Engagement für zeitgenössische Kunst in St.Gallen mit dem Kulturpreis ausgezeichnet. Lange bevor das Löwenbräu-Areal in Zürich das Zentrum der Schweizer Galerienszene wurde, hat Susanna Kulli 1983 an der Rosenbergstrasse in St.Gallen eine Galerie eröffnet, die zu einem der führenden Schweizer Orte für zeitgenössische Kunst avancierte. In den folgenden Jahrzehnten hat sie Künstlerinnen und Künstler wie Olivier Mosset, Thomas Hirschhorn, John M Armleder oder Sylvie Fleury gross gemacht.

Galeristin Susanna Kulli wird diesen Herbst mit einem Kulturpreis des Kantons St.Gallen ausgezeichnet. Nach der Gründung und langen Jahren in der Stadt St.Gallen befand sich ihre Galerie in Zürich. Bild: Christian Beutler/ KEY (15.3.2017)

Susanna Kulli hat ihre Kunstschaffenden an internationalen Messen gezeigt, an Ausstellungshäuser vermittelt und sich auch mit spitzer Feder für sie eingesetzt. Ab 1995 sie eine Reihe von Künstlergesprächen lanciert, die im Anschluss publiziert wurden. Nach der Erker-Galerie war es Susanna Kulli, welche St.Gallen – nebst der Galerie von Wilma Lock – auf der internationalen Landkarte zu einem wichtigen Ort für zeitgenössische Kunst werden liess.

Die Bedeutung und Strahlkraft der Arbeit von Susanna Kulli für St.Gallen und darüber hinaus beschrieb der Künstler Olivier Mosset: «St.Gallen has a cathedral and its library – and Susanna Kulli’s gallery.» 2017 schloss sie die offizielle Galerietätigkeit mit der Publikation «33 Jahre Galerie Susanna Kulli» ab. Seit 2018 widmet sie sich unter anderem der Aufarbeitung des Werks des Künstlerpaars Silvie Defraoui (sie ist auch eine St.Gallerin) und Chérif Defraoui.

Donnerstag, 24. Juni - 11:42 Uhr

Sommercamp für Jugendliche in St.Gallen: Erster Kontakt zur Architektur

(pd/vpr) Das Büro für Baukultur organisiert vom 13. bis 16. Juli, täglich von 9 bis 15 Uhr, ein Sommercamp für Architektur in St.Gallen. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche zwischen elf und 15 Jahren. Im Sommercamp erkunden sie Bauwerke vor Ort, kommen mit Fachfrauen ins Gespräch und können selber mit Farben, Formen und Konstruktionen experimentieren. Durchgeführt wird das Camp im Architekturforum im Lagerhaus an der Davistrasse in St.Gallen. Anmelden kann man sich noch bis 27. Juni per E-Mail beim Zeughaus Teufen.

Donnerstag, 24. Juni - 11:19 Uhr

Führungen durch die «Pfalz» in St.Gallen: Wo die Politik des Kantons St.Gallen gemacht wird

(SK/vre) Der Kanton hat die Führungen in seinem Regierungsgebäude in St.Gallen wieder aufgenommen. Dabei ist ein Blick hinter die Kulissen an jenem Ort möglich, an dem die Politik des Kantons St.Gallen gemacht wird. Gezeigt werden auf dem rund 45 Minuten dauernden Rundgang unter anderem der Kantonsratssaal, das Regierungszimmer und das Tafelzimmer, der ehemalige Speisesaal für die Gäste des Fürstabtes des Klosters St.Gallen.

Blick in den Saal des St.Galler Kantonsrates. Wegen des Coronavirus tagt das Parlament derzeit allerdings auf dem Olma-Areal.

Bild: Regina Kühne (4.6.2014)

Die öffentlichen Führungen finden gemäss Mitteilung vom Donnerstag immer am Samstag und Sonntag, 13 Uhr, statt. Das Angebot richtet sich ausdrücklich an Einzelpersonen. Eine Voranmeldung für die Teilnahme ist nicht erforderlich, die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist aber auf 25 Personen beschränkt. Tickets sind im Ausstellungssaal am Klosterplatz im Nordflügel des Regierungsgebäudes erhältlich. Hier ist auch der Treffpunkt für den Start des Rundgangs.

Die Führungen im St.Galler Regierungsgebäude seien ein öffentliches Bedürfnis, heisst es in der Mitteilung des Kantons. Während der Sessionen des Kantonsparlaments haben Besucherinnen und Besucher zwar die Möglichkeit, auf der Zuschauertribüne das Geschehen zu verfolgen. Der Zutritt zum Parlamentssaal und zum Rest des Regierungsgebäudes bleibt ihnen dann aber aus Sicherheitsgründen verwehrt. Dies, obwohl das Gebäude Teil des Stiftsbezirks und damit des Unesco-Weltkulturerbes ist.

Im Tafelzimmer führte die St.Galler Kantonsregierung vor der Coronapandemie regelmässig Medienorientierungen durch. Im Bild die Regierung der Amtszeit 2008 bis 2012. Bild: Sam Thomas (13.5.2008)

Die Führungen im Regierungsgebäude gehören zu den verschiedenen Besichtigungsmöglichkeiten, die der Stiftsbezirk mit der Stiftsbibliothek, dem Ausstellungssaal und dem Gewölbekeller zu bieten hat. Die Teilnahme an der Führung ist im Gesamttickets für den Stiftsbezirk kostenlos. Detaillierte Informationen über die Angebote rund ums Unesco-Weltkulturerbe finden sich im Internet.

Donnerstag, 24. Juni - 10:25 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 14 Neuansteckungen am Mittwoch

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet im Internet für Mittwoch 14 neue laborbestätigte Coronafälle. Die Gesamtzahl der Ansteckungen seit März 2020 liegt jetzt bei 42'787. Am Mittwoch wurde kein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten seit Frühling 2020 bleibt damit bei 715.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Entwicklung der Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Mittwoch, 23. Juni, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Am Mittwoch, um Mitternacht, lagen im Kanton St.Gallen noch vier Patientinnen und Patienten in Zusammenhang mit Covid-19 in einem Spital. Eine Person befand sich mit künstlicher Beatmung auf der Intensivstation. Die Coronazahlen im Kanton St.Gallen sind damit definitiv wieder auf dem Niveau des Sommers und Frühherbsts 2020 angelangt. Danach folgte im vergangenen Jahr ab Oktober die zweite Pandemiewelle. In diesem Herbst hoffen die Fachleute, dass sich das nicht wiederholt. Dies wegen der Impfkampagne, die derzeit auf Hochtouren läuft.

Auch die Inzidenzwerte für den Kanton St.Gallen sinken immer noch weiter: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwochabend bei 14, die 14-Tage-Inzidenz bei 44. Die Inzidenz bezeichnet die Zahl der Fälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen jeweils hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Weil auch diese Kennzahlen derzeit in der ganzen Schweiz stark rückläufig sind, hat der Bundesrat weitgehende Lockerungen der Anti-Corona-Regeln beschlossen.

Mittwoch, 23. Juni - 19:29 Uhr

Jungfreisinnige begrüssen Aufhebung des Musikverbots am Mannenweier: «Zuerst denken, dann handeln»

(pd/vre) Die Jungfreisinnigen des Kantons St.Gallen hatten am Mittwoch einen Bürotag: Nach der Kritik am Siegerprojekt für die neue Bibliothek von Kanton und Stadt begrüssten sie in einer Mitteilung auch den Entscheid der St.Galler Stadtregierung, das allgemeine Musikverbot am Mannenweier wieder zu kippen. Für die Jungpartei wirft das Hin und Her in dieser Frage allerdings «ein schlechtes Licht auf die Arbeit des Stadtrats». Es stelle sich die Frage, «ob die Prioritäten im links-grün geprägten St.Galler Stadtrat wirklich richtig gesetzt sind».

Das generelle Musikverbot am Mannenweier ist Geschichte. Die Jungfreisinnigen freut dieser Entscheid des St.Galler Stadtrats. Bild: A. Ortiz Cardozo (20.4.2020)

Für die Jungfreisinnigen ist der Entscheid, das Musikverbot am Mannenweier aufzuheben, «folgerichtig, nachdem zahlreiche Beschwerden eingegangen sind und das Verständnis in der Bevölkerung für diese restriktiven Massnahmen nicht vorhanden ist». Glücklicherweise habe der Stadtrat erkannt, dass das Musikverbot weder angemessen noch verhältnismässig sei. Es stelle sich daher die Frage, wieso das Verbot überhaupt eingeführt worden sei. Mit dem Immissionsschutzreglement gebe es schon Regeln zum Umgang mit Nachtruhe und lauter Musik.

Die Jungfreisinnigen kritisieren in ihrer Mitteilung auch die Art und Weise massiv, wie die Stadt über das Musikverbot nicht kommuniziert hat. Wenn man ein Verbot einführe, müsse man sich auch immer überlegen, wie man es der Bevölkerung erklären wolle, lässt sich der jungfreisinnige Kantonalpräsident Joel Mäder in der Mitteilung zitieren. Die Jungpartei hofft jetzt:

«Dass der Stadtrat in Zukunft souveräner agiert und von solch unsinnigen Ideen Abstand nimmt. In der Stadt gäbe es genügend andere Herausforderungen.»

Mittwoch, 23. Juni - 16:39 Uhr

Projekt für eine grosse Bibliothek in der «Union» und auf dem Blumenmarkt: Kaum ist das Siegerprojekt vorgestellt, kommt Kritik daran von rechts

(pd/vre) Am Mittwochvormittag haben Kanton und Stadt St.Gallen das Siegerprojekt für die neue gemeinsame Bibliothek im Union-Gebäude und einem Neubau auf dem Blumenmarkt vorgestellt. Das Vorhaben soll 137 Millionen Franken kosten; davon wird die Stadt einen Drittel und der Kanton den Rest berappen. Wenn die Beratungen des Vorhabens in Kantons- und Stadtparlament 2023 sowie die Volksabstimmung 2024 positiv ausfallen, soll die neue Bibliothek 2028/29 eröffnet werden.

Die Treppe zwischen Marktplatz und Blumenmarkt, sowie dahinter das Union-Gebäude. Hierhin wollen Kanton und Stadt eine gemeinsame Bibliothek stellen. Bild: Ralph Ribi

(22.4.2020)

Kaum ist es vorgestellt, schlägt dem Bibliotheksprojekt bereits politischer Widerstand entgegen. Die Jungfreisinnigen kritisieren seine «extrem hohen» Kosten. Dass die Zusammenlegung der drei heutigen Bibliotheksstandorte in St.Gallen für Nutzerinnen und Nutzer praktisch ist sowie administrative Doppelspurigkeiten beseitigt, führt die Jungpartei in ihrer Mitteilung vom Mittwochmittag immerhin als positive Punkte auch auf.

Der Betrag sei zu hoch, wenn man bedenke, dass Personen aus Rapperswil oder Walenstadt kaum von dieser Bibliothek würden profitieren können. Die Jungfreisinnigen St.Gallen (JFSG) stört zudem, dass das Siegerprojekt von einem Büro aus Berlin stammt: Damit kämen unsere Steuergelder «nicht einmal mehr nur Schweizer Unternehmen zugute, sondern fliessen ins Ausland ab», wird JFSG-Präsident Joel Mäder in der Mitteilung zitiert.

Das Siegerprojekt für die grosse Bibliothek vom Marktplatz her gesehen. Auf dem Blumenmarkt steht ein Neubau, dahinter ist die «Union» zu erkennen. Illustration: PD

Die Jungfreisinnigen finden das Union-Gebäude den falschen Ort für eine Bibliothek. Es werde «heute erfolgreich privatwirtschaftlich genutzt». Von den Räumen profitierten etablierte Unternehmen wie Startups, während es bei der Neunutzung «um eine staatliche Bibliothek ohne nennenswerte Wertschöpfungseffekte» gehe. Die Jungfreisinnigen sprechen sich für ein Verbleiben der Bibliothek in der Hauptpost aus - wobei sie vergessen, dass ein dafür schon vorgelegtes Projekt 90 Millionen gekostet hätte, also den Kanton nicht wesentlich günstiger käme als der Umzug ins «Union»...

Mittwoch, 23. Juni - 15:17 Uhr

Regionalfernsehen TVO lässt über die Ausgehstadt St.Gallen diskutieren: Lärm, Littering und Alkoholexzesse geben zu reden

(vre) St.Gallen ist als Zentrum einer grösseren Region regelmässig das Ziel junger und älterer Nachtschwärmer. Das führt seit Jahren zu Diskussionen um Lärm oder um Abfallberge am Morgen nach der Party im Stadtzentrum oder im grünen Ring. In diesem Frühsommer ist der öffentliche Diskurs um solche Probleme wieder einmal ziemlich hitzig: Ein allgemeines, gerade wieder zurückgezogenes Musikverbot am Mannenweier, Exzesse im Bermudadreieck in der nordwestlichen Altstadt und Abfallberge auf dem Freudenberg oder am Gübsensee haben dazu beigetragen.

Der Morgen danach im St.Galler Bermudadreieck: Überbleibsel der nächtlichen Party am frühen Sonntagmorgen in der Engelgasse. Leserbild: Piero Sabatino

(19.6.2021)

Am Mittwochabend widmet sich nun auch die Diskussionssendung «Zur Sache» des Ostschweizer Regionalfernsehens TVO diesem Thema. Gäste sind dabei Stadträtin Sonja Lüthi, die Stadtsanktgaller Direktorin für Soziales und Sicherheit, Thomas Peter, Inhaber des Lokals Rock Story, sowie Elias Giesinger, Präsident der Jungen Grünliberalen des Kantons St.Gallen. Sie diskutieren unter der Leitung von «Tagblatt»-Chefredaktor Stefan Schmid.

Erstmals ausgestrahlt wird das «Zur Sache» mit dem Titel «Anstand und Toleranz» heute Mittwoch, 18.30 Uhr. Wiederholt wird es heute Abend um 19.30, 20.30 und 22.30 Uhr. Zu sehen ist die Sendung ab dem frühen Abend natürlich wie immer auch im Internetauftritt von TVO.

Mittwoch, 23. Juni - 13:08 Uhr

Das Trainerteam des FC St.Gallen-Staad ist komplett

(pd/mas) Die Frauenequipe des FC St.Gallen-Staad hat die Vorbereitung auf die Saison 2021/22 in Angriff genommen. Das Trainerteam ist nun komplett: Neben Cheftrainerin Marisa Wunderlin sind Co-Trainer Hansueli Gerig und Goalietrainer Marc Stübi zum FC St.Gallen-Staad gestossen, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Das Trainerteam der Frauen des FC St.Gallen (von links): Co-Trainer Hansueli Gerig, Cheftrainerin Marisa Wunderlin und Goalietrainer Marc Stübi. Bild: PD

Das Team wurde im Hinblick auf die neue Saison mit zwei Spielerinnen verstärkt: Vom FC Basel ist Nationalspielerin Jana Brunner in die Ostschweiz zurückgekehrt, und vom Grasshopper Club Zürich ist Naja Glanzmann zum FC St.Gallen-Staad gestossen. Als einzige Spielerin hat Anna Sutter die Equipe verlassen.

Im Staff gab es einige Veränderungen: Neben Cheftrainer Marco Zwyssig und Co-Trainer Sandro Barile haben auch Goalietrainerin Patricia Gsell und Physiotherapeutin/Athletiktrainerin Marina Sprecher den FC St.Gallen-Staad verlassen. Neu im Physio-/Athletikteam, das weiterhin von Sina Auerbach geleitet wird, sind Johanna Kettler und Wilhelm Sandhas.

Der FC St.Gallen-Staad startet am 21. August in die neue Saison der Women's Super League. Der Schweizerische Fussballverband wird den Spielplan in den kommenden Tagen veröffentlichen.

Mittwoch, 23. Juni - 9:39 Uhr

Die Natur als Künstlerin

Momentaufnahme. Manchmal ist der Umgang der Natur mit Farben eindrücklicher als bei jedem Künstler. So ein Augenblick war am Dienstagabend der Sonnenuntergang von den Hügeln hinter Rorschach aus gesehen. Bild: Tino Dietsche (22.6.2021)

Mittwoch, 23. Juni - 9:33 Uhr

Einbruch in Restaurant: Mehrere tausend Franken gestohlen und Sachschaden für 5'000 Franken hinterlassen

(kapo/vre) In der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen waren in einem Restaurant an der Rheinhofstrasse in Altenrhein Einbrecher am Werk. Sie brachen gemäss Mitteilung der Kantonspolizei die hintere Eingangstüre der Liegenschaft mit einem Werkzeug auf und drangen so ins Gebäude ein. Dort wurden weitere Türen aufgebrochen und die Räume durchsucht. Die Diebe liessen mehrere tausend Franken mitgehen. Zudem richteten sie Sachschaden für rund 5'000 Franken an.

Mittwoch, 23. Juni - 8:59 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: Elf Neuansteckungen und ein Todesfall

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet im Internet für Dienstag elf neue laborbestätigte Coronafälle. Die Gesamtzahl der Ansteckungen seit März 2020 liegt jetzt bei 42'773. Am Montag wurde zudem ein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten seit Frühling 2020 steigt damit auf 715.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Entwicklung der Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Dienstag, 22. Juni, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Am Dienstag, um Mitternacht, lagen im Kanton St.Gallen noch sechs Patientinnen und Patienten in Zusammenhang mit Covid-19 in einem Spital. Eine Person befand sich mit künstlicher Beatmung auf der Intensivstation. Bis Montagabend waren gemäss den Angaben im Internet 236'163 St.Gallerinnen und St.Galler geimpft; das sind 761 mehr als am Vortag. 99'704 Personen sind einmal und 136'459 zweimal geimpft. Dies bei einer Bevölkerung im Kanton von rund 520'000 Personen.

Auch die Inzidenzwerte für den Kanton St.Gallen sinken immer noch weiter: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montagabend bei 14, die 14-Tage-Inzidenz bei 47. Die Inzidenz bezeichnet die Zahl der Fälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen jeweils hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Dienstag, 22. Juni - 18:21 Uhr

Nach Coronakrise und Lärmproblem geht's in der Tankstell-Bar doch weiter: Wiedereröffnung mit neuem Konzept

(pd/vre) Auch die Tankstell-Bar hat die Coronakrise schwer erwischt: Seit vergangenem Oktober ist der beliebte Treffpunkt an der Teufener Strasse auf halber Höhe zwischen St.Galler Stadtzentrum und Riethüsli geschlossen. Und wegen eines Konflikts mit den Lärmvorschriften der Stadt sah es einige Zeit auch so aus, wie wenn das Lokal nicht wieder öffnen würde. Jetzt aber ist klar: Wiedereröffnung wird diesen Donnerstag gefeiert. Wobei sich Stammgäste des Lokals vermutlich die Augen reiben werden: Auf sie wartet eine komplett neue Ausstattung. Die Tankstell-Bar wird nämlich zur Bar mit gemütlicher Lounge.

Die Tankstell an der Teufener Strasse wandelt sich vom Tanz- und Konzertlokal zur gemütlichen Bar mit Lounge. Bild: Reto Wettach/

Tankstell-Bar

Ursache dafür ist, dass Tanzveranstaltungen im bisherigen Rahmen nicht mehr möglich sind. Im Tankstell-Internetauftritt ist die ganze Geschichte nachzulesen: Wegen einer Lärmklage führte die Stadt an einem Samstag im Spätsommer 2020 rund um die Tankstell Lärmmessungen durch. Sie ergaben, dass die Grenzwerte am Ort, von dem die Klage gekommen war, voll und ganz eingehalten wurden. Dafür waren sie beim Haus gegenüber der Bar an der Teufener Strasse überschritten. Dass es von dort noch nie eine Lärmklage gegeben hatte, war irrelevant: Um den Betrieb im bisherigen Rahmen weiterführen zu können, wären teure Ausbauten nötig gewesen. Sie finanziell zu stemmen, war nicht möglich – gerade auch vor dem Hintergrund der Covid-19-Folgen.

Schweren Herzens habe sich das Tankstell-Kollektiv eingestehen müssen, dass mit weniger als 93 Dezibel Tanzveranstaltungen wie bisher nicht mehr möglich sein würden, heisst es im Internetauftritt. Das wäre weder für die Gäste noch fürs Kollektiv eine stimmige Sache geworden: «Wir schauen mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf die vielen wunderschönen Veranstaltungen der letzten acht Jahre zurück. Nach langen Wochen hin und her haben wir uns dann doch dafür entschieden, nochmals von vorne zu beginnen und aus unserer geliebten Tankstell-Bar einen neuen Ort der Begegnung zu machen.»

Der neue Garten der Tankstell-Bar. Bild: Reto Wettach/ Tankstell-Bar

In den letzten Monaten hat das Tankstell-Team mit einem kleinen Budget, dafür «mit ganz viele Liebe, Zeit und Kraft investiert». So wurde der Garten umgestaltet und verkleinert. Der alte «Tanzsaal» ist neu als «Wohnstube» gestaltet. Zudem wurde frische Farbe aufgetragen, wurden viele Sitzgelegenheiten, Sofas und kleinen Nischen geschaffen, «wo man sich kennenlernen und vielleicht auch verlieben kann», wie es im Internet heisst. Die Tankstell sei jetzt eine Bar mit Lounge; auch wenn das etwas komisch klinge, sei das aber so:

«Aufgeben und klanglos von der Bühne abtreten wollten wir alle nicht. Wir versuchen deshalb diesen Neustart und hoffen auf viele neue schöne Momente in unserer kleinen Tankstell-Bar.»

Dienstag, 22. Juni - 16:30 Uhr

Dienstag, 22. Juni - 9:12 Uhr

Hier geht es nicht runter: Auto gerät auf Treppe bei der Shopping-Arena

Ein Autofahrer oder eine Autofahrerin ist am Montagabend bei der Shopping-Arena auf der oberen Plattform gelandet und bei der Treppe stecken geblieben. Bild: Leserreporter

(mas) Nein, da geht es nicht runter – zumindest nicht für Autos. Am Montagabend ist bei der Shopping-Arena ein Fahrzeuglenker oder eine Fahrzeuglenkerin von der westlichen Seite auf die obere Plattform gelangt. Nur das mit dem Runterfahren hat dann nicht so ganz funktioniert.

Als die Polizei vor Ort war, war das Auto bereits weg, wie es auf Anfrage bei der Stadtpolizei St.Gallen heisst. Nach Kenntnis der Polizei habe sich niemand verletzt. Bei der Treppe habe es Schleifspuren gegeben, ebenso dürfte es zu einem Sachschaden beim Auto gekommen sein. Die Geschädigten klären derzeit noch ab, ob eine Unfallaufnahme durch die Polizei erfolgen soll oder ob sie sich selbst mit dem Lenker oder der Lenkerin einigen können, sagt Mediensprecher Dionys Widmer.

Dienstag, 22. Juni - 9:09 Uhr

Grosse weite Welt, wir kommen!

Leserbild. Ingrid Zürcher fotografierte die kleinen Frösche im Andwiler Moos. Sie verlassen nach der Metamorphose von der Kaulquappe zum Landlebewesen derzeit zu Tausenden ihren «Geburtsweiher».

Dienstag, 22. Juni - 8:51 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: Acht Neuansteckungen am Montag

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet im Internet für Montag gerade noch acht neue laborbestätigte Coronafälle. Die Gesamtzahl der Ansteckungen seit März 2020 liegt jetzt bei 42'762. Am Montag wurde kein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten seit Frühling 2020 liegt damit weiter bei 714. Die Zahlen sind jetzt ungefähr auf dem Stand des Sommers und Frühherbsts 2020.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Entwicklung der Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Montag, 21. Juni, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Am Montag, um Mitternacht, lagen im Kanton St.Gallen neun Patientinnen und Patienten in Zusammenhang mit Covid-19 in einem Spital. Einer davon war mit künstlicher Beatmung auf der Intensivstation. Bis Montagabend wurden gemäss den Angaben im Internet 235'402 St.Gallerinnen und St.Galler geimpft. 103'149 Personen sind einmal und 132'253 Personen zweimal geimpft. Dies bei einer Bevölkerung im Kanton von rund 520'000 Personen.

Auch die Inzidenzwerte für den Kanton St.Gallen sinken immer noch weiter: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montagabend bei 15, die 14-Tage-Inzidenz bei 51. Die Inzidenz bezeichnet die Zahl der Fälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen jeweils hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Dienstag, 22. Juni - 8:44 Uhr

Statt mit 80 mit 149 Stundenkilometern unterwegs

(kapo/vre) Am Montag hat die Kantonspolizei auf der Pfauenmoosstrasse bei Berg SG einen Raser aus dem Verkehr gezogen. Der 49-jährige Spanier war statt mit den erlaubten 80 mit 149 Stundenkilometern unterwegs. Der Mann musste seinen Fahrausweis auf der Stelle abgeben. Das Auto wurde gemäss Polizeimeldung durch die Staatsanwaltschaft sichergestellt.

Dienstag, 22. Juni - 8:31 Uhr

Raubzug auf einer Baustelle in Rorschacherberg: Werkzeuge, Messgeräte und Baumaschinen für rund 10'000 Franken gestohlen

(kapo/vre) Am Wochenende waren Diebe auf einer Grossbaustelle beim Neuseeland in Rorschacherberg aktiv. Sie liessen in der Zeit von Freitagabend bis Montagmorgen Werkzeuge, Messgeräte und Baumaschinen im Wert von rund 10'000 Franken mitgehen. Zusätzlich richteten sie gemäss Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen Schaden von mehreren tausend Franken an.

Die Diebe stiegen auf der Baustelle über das Gerüst auf den Balkon einer Attikawohnung und drückten dort die elektrische Schiebetüre mit Gewalt auf. Bereits in dieser Wohnung sammelten sie verschiedene Werkzeuge ein. Danach brachen sie die Eingangstüre der Wohnung von innen her auf und gelangten so ins noch nicht fertiggestellte Mehrfamilienhaus. Dort durchsuchten die Einbrecher Räume, brachen Schlösser und einen Baucontainer auf.

Montag, 21. Juni - 19:51 Uhr

Massage-Weltmeisterschaften in Dänemark: Somsri Loser aus St.Gallen holt eine Goldmedaille

(pd/vre) Einen ungewöhnlichen Erfolg kann die in St.Gallen tätige Somsri Loser feiern: An den Massage-Weltmeisterschaften vom 18. bis 20. Juni in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen gewann sie in der Kategorie Wellness Gold. In der Gesamtwertung landete die Geschäftsführerin des erst im vergangenen Dezember im St.Galler Haggen eröffneten «Aravi Spa» auf dem ausgezeichneten dritten Platz.

Mit «The Power of Thai Herbs» gewann Somsri Loser an der Massage-WM in Dänemark eine Goldmedaille in der Kategorie «Wellness». Bild: PD

Somsri Loser überzeugte die Jury mit ihrem Konzept «The Power of Thai Herbs». Dabei handelt es sich gemäss Mitteilung vom Montag um eine Massagekombination mit Feuer, Aravi-Stone (einem Massagestab aus speziellem Stein), Öl und Thai-Kräutern. Die St.Gallerin mit thailändischen Wurzeln wurde dafür schon früher an nationalen und internationalen Wettbewerben ausgezeichnet.

Aufgrund der Covid-Restriktionen wurde die «World Championship Massage 2021» in diesem Jahr als Hybrid-Veranstaltung durchgeführt. Damit konnten auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Ländern mitmachen, die bei der Einreise nach Dänemark in Quarantäne hätten gehen müssen. Insgesamt traten über 150 Personen aus der ganzen Welt zum Wettkampf an.

Montag, 21. Juni - 19:26 Uhr

Zehn Städte wollen die nächste Landesausstellung organisieren: Umfrage soll Nexpo-Machern zeigen, wie die Bevölkerung in St.Gallen tickt

(sk/vre) St.Gallen, Zürich, Genf, Basel, Lausanne, Bern, Winterthur, Luzern, Lugano und Biel wollen die nächste Landesausstellung, die Nexpo, gemeinsam organisieren. Der Anlass soll erstmals verteilt auf das ganze Land stattfinden, über alle Regionen und Sprachgrenzen hinweg. Eine Online-Umfrage soll der Bevölkerung jetzt die Möglichkeit bieten, den Initiantinnen und Initianten des Grossanlasses aufzuzeigen, was sie bewegt und welche Themen die Landesausstellung prägen sollen.

Die bisher letzte Landesausstellung fand 2002 zwischen Biel, Murten, Neuchâtel und Yverdon statt. Im Bild die künstliche Wolke vor Yverdon. Bild: Gaetan Bally/

Keystone

Wie ticken Schweizerinnen und Schweizer? Was hält die Schweiz zusammen? Für die Organisation der nächsten Landesausstellung sollen das gemäss Mitteilung vom Montag zentrale Fragen sein. Beantwortet werden sie mit Hilfe des sogenannten Nexplorers. Die Online-Umfrage soll die Basis für die weitere Ausarbeitung der Ausstellungskonzepts sein. Die St.Galler Stadtregierung ruft die Bevölkerung in der Mitteilung daher auf, möglichst zahlreich mitzumachen. Nur so könne ein vielfältiges Bild der lokalen Gesellschaft aufgenommen werden kann.

Die Umfrage ist im Internet abrufbar und kann dort auch anonym ausgefüllt werden. Ende Juni soll eine erste Zwischenauswertung der Antworten vorgenommen werden. Aus diesen Rückmeldungen resultiert für jede Nexpo-Stadt ein eigenes Schweizerkreuz und ein eigenes Werteprofil. Die Resultate sollen der Öffentlichkeit am 1. August präsentiert werden, wie es in der Mitteilung zur Umfrage heisst.

Landesausstellung Die Bevölkerung soll aktiv mitwirken können (sk/vre) 2016 haben die Stadtpräsidentinnen und Stadtpräsidenten der zehn grössten Städte der Schweiz die Idee einer neuen Expo aufgeworfen. Kurz danach wurde eine erste Projektskizze in Auftrag gegeben. Die Idee der Nexpo war damit geboren, wie es in der Mitteilung zur Lancierung der Nexpo-Umfrage vom Montag heisst. Die nächste Landesausstellung soll sich mit einer der wichtigsten Fragen der heutigen Zeit auseinander setzen: Dem Zusammenleben in einer Welt, die geprägt ist von Globalisierung, Digitalisierung, Klimawandel und Migration. Die Bevölkerung der Schweiz, so heisst es in der Mitteilung weiter, sei ausdrücklich eingeladen, bei der Entwicklung von Themen für die Nexpo mitzuarbeiten. Mehr als 80 Prozent der Schweizer Bevölkerung ist heute in einer Stadt zu Hause. Städte sind damit Ursprungsort, Brennpunkte und Treiber von gesellschaftlichen Entwicklungen. Menschen kommen in die Städte, prägen sie und machen sie zu Zentren des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Austauschs und der Innovation. Das soll bei der Nexpo im Jahr 2028 ebenfalls zum Ausdruck kommen. Detaillierte Informationen zum Projekt einer Landesausstellung der Städte finden sich im Internet.

Montag, 21. Juni - 18:18 Uhr

Stadt saniert Liegenschaft an der Oberstrasse: Mehr Platz für die Wohngemeinschaft «Ahorn» des St.Gallischen Hilfsvereins

(sk/vre) Die Stadt St.Gallen hat ihre Liegenschaft Oberstrasse 227/229 für 2,82 Millionen Franken saniert. Vermietet wird das Wohnhaus weiterhin an den St.Gallischen Hilfsverein (SGHV). Er betreibt darin die Wohngemeinschaft «Ahorn» sowie eine Tagesstruktur für Personen mit psychischer Beeinträchtigung. Der Mietvertrag zwischen Stadt und SGHV läuft gemäss Mitteilung vom Montag fest für zehn Jahre mit einer Verlängerungsoption von zweimal fünf Jahren. Die Schlüsselübergabe in der Wohngemeinschaft fand am 17. Juni statt.

Die beiden Teile des Doppelhauses Oberstrasse 227/229 wurden jetzt zu einem Gebäude mit der Adresse Oberstrasse 227 zusammengefasst. Bild: Reto Voneschen (21.6.2021)

Die Stadt ist seit 1985 Eigentümerin der Liegenschaft an der Oberstrasse 229. 2015 wurde die zweite Haushälfte erworben, was die Verbindung der beide Haushälften und die Sanierung zur betrieblichen Nutzung möglich machte. 2017 bewilligte der Stadtrat einen Planungskredit für das Projekt. Die Sanierung umfasste neben energetischen Massnahmen Anpassungen zur Unfallverhütung und der Hindernisfreiheit. Dazu gehören etwa die gute Ausleuchtung der Treppen, die Sichtbarmachung der Trittkanten und ein Farbkonzept für allgemein genutzte Räume.

Stadtrat Markus Buschor übergibt den Schlüssel des frisch sanierten Hauses Oberstrasse 227 an SGHV-Präsident Hans Peter Hug. Bild: Stadt St.Gallen

(17.6.2021)

Nach der Sanierung befindet sich im Erdgeschoss der Liegenschaft eine Tagesstruktur mit Küche, ein Wohn- und Essbereich sowie Atelier und Räume für Betreuerinnen und Betreuer. In den zwei Ober- und dem Dachgeschoss befinden sich die Zimmer von Klientinnen und Klienten, die alle als autonome Wohnungen funktionieren. Da die Liegenschaft durch die Sanierung verbunden wurde, konnte eines der beiden Treppenhäuser aufgehoben werden. Der frei werdende Raum wurde zu Computer-, Näh- und Disponibelzimmer für alle Klientinnen und Klienten umgebaut.

Montag, 21. Juni - 17:04 Uhr

Berufsfeuerwehr schleppt Stadtbus ab

(vre) Die neuen Batterie-Trolleybusse sind grosse und schwere Gefährte. Was, wenn alles funktioniert, keine so grosse Rolle spielt. Wenn allerdings wie am vergangenen Samstag einer der neuen Busse auf der Gottfried-Keller-Strasse «in der Hitze kollabiert» (wie es ein ebenfalls von der Hitze geplagter Anwohner beschrieb), dann gibt's ein Problem. Es ist nämlich nicht ganz einfach, einen solchen Koloss abzuschleppen.

Der VBSG-Bus ist auf dem Weg nach St.Georgen an einer steilen und engen Stelle auf der Gottfried-Keller-Strasse steckengeblieben. Angehörige der VBSG regeln den Verkehr. Bild: Marcel Elsener

(19.6.2021) Die Berufsfeuerwehr als Retter in der Not: Die Abschleppstange wird zwischen Stadtbus und Pionierfahrzeug montiert. Bild:Yvonne Langenegger (19.6.2021) Alles bereit zum Abschleppen. Der defekte Stadtbus wird ins Depot zurückgebracht. Bild:Yvonne Langenegger (19.6.2021)

Retter in der Not war am Samstag die Berufsfeuerwehr. Drei ihrer Angehörigen rückten nach 17.30 Uhr mit dem Pionierfahrzeug aus. Dieses weist genügend Gewicht und genügend PS für die Bergung des neusten Busmodells der Verkehrsbetriebe St.Gallen (VBSG) auf. Nach einer Stunde Arbeit an der Bruthitze war es geschafft: Der steckengebliebene Bus stand wieder im VBSG-Depot an der Steinachstrasse.

Montag, 21. Juni - 16:25 Uhr

Auf die Alltagsprobleme von Taubblinden aufmerksam machen: Das Vadian-Denkmal trägt eine Woche lang ein gelb-rotes Strickkleid

(vre) Er sieht chic aus und erregt Aufmerksamkeit. Letzteres ist auch die Hauptidee hinter dem gelb-roten Strickkleid fürs St.Galler Vadian-Denkmal. Es gehört zu einer Aktion zum internationalen Tag der Taubblindheit vom 27. Juni, die verschiedene Organisationen an sieben Orten in der Schweiz durchführen. Sie kleiden bekannte Ortsmarken wie das Vadian-Denkmal in St.Gallen oder den Bärenplatzbrunnen in Bern ein, um auf Bedürfnisse und Alltagsprobleme von Personen mit Hörsehbehinderung oder Taubblindheit aufmerksam zu machen.

Neu eingekleidet wurde Vadian am vergangenen Freitag. Am Montag nun fand die Einweihung der für eine Woche neu ausstaffierten Statue des Reformators, Bürgermeisters, Stadtarztes und Universalgelehrten statt. Daran nahmen nicht nur Personen teil, die am gelb-roten Strickkleid gelismet hatten, mit von der Partie waren auch Stadtpräsidentin Maria Pappa und die grüne Nationalrätin Franziska Ryser. Beide Politikerinnen betonten die Bedeutung der Sensibilisierung für die Inklusion, die Teilnahme von Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlichen Leben.

Dafür hätten Personen, die gleichzeitig nicht sähen und hörten speziell hohe Hürden zu nehmen. Unter anderem werde ihre Mobilität dadurch massiv eingeschränkt. Es sei Aufgabe der öffentlichen Hand, bereits in der Planungsphase von Projekten an sie und ihre Bedürfnisse zu denken, hielten Pappa und Ryser gleichermassen fest. Es gehöre zu den Zielen des St.Galler Stadtrats die Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen am öffentlichen Leben zu stärken und die Bevölkerung fürs Thema zu sensibilisieren, versicherte Stadtpräsidentin Pappa.

Montag, 21. Juni - 15:37 Uhr

Velofahrer stürzt bei Ausweichmanöver: Kantonspolizei sucht jetzt einen Mofafahrer und seine Begleiterin

(kapo/vre) Bei einem Sturz hat sich am späten Sonntagnachmittag auf der Seestrasse in Goldach ein Velofahrer leichte Verletzungen zugezogen. Der 66-Jährige musste nach eigenen Angaben einem Mofafahrer ausweichen, wobei er aus dem Gleichgewicht geriet und stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Spital. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen: Personen, die den Unfall beobachten konnten oder Angaben über den Mofalenker machen können, werden in einer Mitteilung gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Thal (058'229'80'00) zu melden.

Auf dem Veloweg am Bodensee zwischen Goldach und Steinach ist ein 66-jähriger Rennvelofahrer gestürzt. Die Polizei sucht jetzt nach dem Mofalenker, der ihn zu einem abrupten Bremsmanöver gezwungen hatte. Bild: Kantonspolizei SG (20.6.2021)

Der 66-Jährige war am Sonntag, gegen 17.30 Uhr, mit dem Rennvelo auf dem Radstreifen der Seestrasse von Goldach in Richtung Steinach unterwegs. Ende des Hafens von Goldach kam ihm nach eigenen Angaben ein Mofa entgegen. Der Velofahrer leitete eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver ein, wobei er stürzte. Es kam zu keiner Kollision zwischen Mofa und Velo. Der Mofafahrer fuhr nach dem Sturz weiter. Seine Begleiterin wollte gemäss Mitteilung der Polizei offenbar anhalten, wurde jedoch aufgefordert, die Fahrt fortzusetzen.

Montag, 21. Juni - 15:23 Uhr

Einbrecher räumen Schmuckgeschäft in Rorschach aus

(kapo/vre) Am frühen Montagmorgen haben Einbrecher an der Neugasse in Rorschach ein Schmuckgeschäft heimgesucht. Die Unbekannten drangen gemäss Mitteilung der Kantonspolizei gegen 3 Uhr ins Geschäft ein und stahlen dort eine noch unbekannte Zahl Schmuckstücke. Danach flüchteten sie nach Angaben von Augenzeugen in die allgemeine Richtung des Migros. Die Kantonspolizei St.Gallen hat Ermittlungen aufgenommen.

Montag, 21. Juni - 14:26 Uhr

Ein neuer Cheftrainer für den SC Brühl: Der 29-jährige Denis Sonderegger folgt auf Ausbildungstrainer Heris Stefanachi

(fm/vre) Der neue Cheftrainer des SC Brühl und damit Nachfolger von Heris Stefanachi heisst Denis Sonderegger. Auffallend ist gemäss Mitteilung vom Montag das jugendliche Alter des neuen Brühler Trainers: Gerade einmal 29 Jahre alt ist er. Seine Trainerkarriere plant er, seit er Teenager ist. Sonderegger stammt aus Widnau und er hat bereits - wie schon Vorgänger Stefanachi, der als eigentlicher Ausbildungstrainer gilt und zur U18 von GC wechselt - erfolgreich mit dem Nachwuchs gearbeitet.

Auffallend auch, dass Denis Sonderegger seit Jahren seine Trainerkarriere systematisch vorantreibt, nämlich seit er 19 ist. Für ihn ist der SC Brühl ein weiterer Karriereschritt. Begonnen hat Sondereggers Trainerkarriere beim FC Widnau, wo er selber als Junior gespielt hatte. Sein Weg führte bald zu den Junioren des FC St.Gallen und zum FC Wil. Dort trainierte er auch die U20. Seine letzten Stationen waren die U15 von Winterthur und die Aktivmannschaft des FC Brauerei Egg.

Denis Sonderegger (links), der neue Cheftrainer des SC Brühl, mit SCB-Sportchef Roger Jäger. Bild: Andrin Brändle/SCB

Letztere Bezeichnung tönt für Schweizer Ohren etwas nach einem Plauschteam, ist aber ein ernstzunehmender Verein der vierthöchsten Liga Österreichs. Egg steigt unter Denis Sonderegger jetzt sogar in die dritthöchste Liga auf. Die dritthöchste Schweizer Liga, die Promotion League, in der der SC Brühl spielt, sei qualitativ etwas stärker, wird Denis Sonderegger in der Mitteilung des SC Brühl zitiert. Und: «Der SC Brühl ist der Verein, den ich schon immer gern trainieren wollte.»

Keine Sorge hat Denis Sonderegger, dass er mit seinem Alter Probleme haben könnte, von den Spielern akzeptiert zu werden: «Ich kenne ja viele aus meiner Zeit beim FC St.Gallen und bei Wil, einige waren dort schon meine Junioren.» Dass Denis Sonderegger trotz jugendlichem Alter in Sachen Fussball ein alter Hase ist, zeigt die Tatsache, dass er zwei Jahre auf der Geschäftsstelle des Ostschweizer Fussballverbandes gearbeitet hat oder dass er für den FC Sion als «Gegneranalyst» unterwegs war.

Montag, 21. Juni - 9:59 Uhr

Wenn das Partyvolk gefeiert hat: Müllhalde auf der Liegewiese am Gübsensee

(vre) Partyvolk, das in Sommernächten ausgelassen feiert und sich dabei vergisst, ist nicht nur im Bermuda-Dreieck in der nordwestlichen Altstadt oder auf Drei Weieren ein Problem. Frühe Spaziergängerinnen und Spaziergänger melden sich regelmässig am Sonntagmorgen mit unappetitlichen Bildern aus dem grünen Ring um St.Gallen bei der Redaktion: Gestern kam die Bilderserie vom Gübsensee. Eine der Gruppen, die hier in der Nacht zuvor gefestet hatte, hielt es offenbar nicht für nötig, ihren Abfall danach wegzuräumen.

Abfall am Sonntagmorgen auf der Liegewiese am Gübsensee. Leserbild: Silvia Sutter (20.6.2021)

Die regelmässige Abfalllawine nach schönen Sommernächten in vielen St.Galler Naherholungsgebieten ist ein altes Thema. Die Stadt kann dagegen realistischerweise meist nicht viel mehr unternehmen, als am Morgen danach möglichst rasch aufzuräumen. An Lieblingsplätzen der Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmer wie etwa am Mannenweier sind seit einigen Jahren Jugendarbeit und Stadtpolizei mit Kampagnen zur Sensibilisierung, in lauen Nächten aber auch mit Personal präsent.

Sehr viel Abfall liegt diesen Sonntagmorgen auch in der Engelgasse, deren oberster Teil zum sogenannten St.Galler Bermudadreieck gehört.

Leserbild: Piero Sabatino (20.6.2021)

Die Durchsetzung des Litteringverbots in den weitläufigen städtischen Naherholungsgebieten oder an abgelegenen Feuerstellen ist dagegen personalintensiv und daher angesichts anderer Aufgaben an den Wochenenden zum Beispiel in der Innenstadt schwierig. Und nicht zu vergessen ist dabei: Nicht alle, die am Stadtrand feiern, lassen ihren Abfall auch dort einfach liegen. Viele räumen ihren Festplatz danach auch selber wieder auf.

Montag, 21. Juni - 9:19 Uhr

Pinguine warnen auch am Multertor vor dem Klimawandel: Aktion «Klima Verrückt Stadt» macht in St.Gallen Station

(sk/vre) Das Klima ändert sich global, die Auswirkungen machen sich lokal gerade auch in den Städten bemerkbar. Vom 21. Juni bis 10. Juli informieren daher in St.Gallen am Multertor, auf dem Kornhausplatz, im Leonhardspärklein und auf dem Grüningerplatz Pinguine über die Zusammenhänge zwischen Stadtklima sowie Mobilität und unsere Art zu wohnen. Die Aktion «Klima Verrückt Stadt» wird gemeinsam von den Städten St.Gallen, Bregenz, Feldkirch, Konstanz, Lindau, Radolfzell, Singen und Winterthur durchgeführt.

Am St.GAller Multertor macht seit Montag ein Holzpinguin auf den Zusammenhang zwischen Wohnen und Klimaerwärmung aufmerksam. Bild: Reto Voneschen

(21.6.2021)

Die Folgen des Klimawandels sind gemäss Mitteilung der Stadt schon heute spürbar: längere Sommer, mehr Hitzetage und Hitzewellen, Tropennächte und häufiger Starkregen. Die Städte spielen eine zentrale Rolle in der Klimapolitik. Die Kampagne «Klima Verrückt Stadt» soll das Zukunftsthema mitten in die Stadt tragen. Pinguine spielen die Hauptrolle. Die vom Klimawandel bedrohten Antarktis-Bewohner laden auf den vier Themeninseln «Stadtklima», «Gebäude», «Mobilität» und «Natur» ein, Fragen zu stellen, zu diskutieren und zu handeln.

Hintergründe und detaillierte Infos zur Kampagne finden sich im Internet.

Montag, 21. Juni - 8:45 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 36 Neuansteckungen und ein Todesfall am Wochenende

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet im Internet fürs Wochenende (Freitag, Samstag, Sonntag) 36 neue laborbestätigte Coronafälle. Die Gesamtzahl der Ansteckungen seit März 2020 liegt jetzt bei 42'754. Am Wochenende wurde zudem ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten seit Frühling 2020 liegt damit neu bei 714.

Das Wochenbulletin zur Coronasituation vom Wochenende bestätigt den Eindruck der Tagesresultate der vergangenen Woche: Das Virus ist derzeit trotz Lockerungsmassnahmen und teils doch sehr lockerem Umgang mit den Anti-Corona-Regeln weiter auf dem Rückzug. In den sieben Tagen vor dem 18. Juni wurden im St.Gallischen 5'591 Coronatests durchgeführt. Davon waren 131 oder 3,1 Prozent positiv. In der Woche zuvor waren es noch 6'487 Tests, wovon 227 oder 4,3 Prozent positiv ausgefallen waren.

Von rot auf orange: Die überall im öffentlichen Raum präsenten Warnplakate (im Bild vor der Tonhalle) signalisieren durch ihre Farbgebung, dass sich die Coronalage entspannt hat. Bild: Reto Voneschen

(19.6.2021)

Auch die Zahl der Hospitalisationen und der Todesfälle sind mit sieben und einem in der Woche vor dem 18. Juni tiefer als in der Woche vor dem 11. Juni (zehn Hospitalisationen und zwei Todesfälle). Fachleute führen diese im Vergleich etwa zum vergangenen Herbst und diesem Frühling sehr tiefen Zahlen vor allem auf die Impfkampagne zurück, die auch im Kanton St.Gallen in den vergangenen Wochen stark Fahrt aufgenommen hat.

Mit Stand 18. Juni waren beim Kanton zudem 1'751 Härtefallgesuche aus der Wirtschaft (Vorwoche 1'739) eingegangen. Sie betreffen hochgerechnet 9'739 Vollzeitstellen. Entschieden waren am vergangenen Freitag bereits 1'653 dieser Gesuche (94 Prozent). 364 wurden abgelehnt. Aus dem Härtefallfonds ausbezahlt sind gemäss Coronabulletin des Kantons St.Gallen inzwischen 115,2 Millionen Franken.

Montag, 21. Juni - 7:54 Uhr

Am 6. Juli tagt das Stadtparlament in der Olma-Halle: Im Zentrum steht die Jahresrechnung 2020

(sk/vre) Am 6. Juli 2021 findet die letzte Sitzung des Stadtparlaments vor den Sommerferien statt. Traditionellerweise werden dabei die Rechnung des Vorjahres sowie die städtischen Geschäftsberichte diskutiert. Eine Übersetzung der Debatte in Gebärdensprache kann gemäss Newsletter der Stadt bis 22. Juni bei der Stadtkanzlei beantragt werden. Dieser Service ist erst kürzlich eingeführt worden. Für Gehörlose oder stark Hörbehinderte mit Wohnsitz in der Stadt wird er gratis zur Verfügung gestellt.

Am 6. Juli tagt das Stadtparlament erneut in der Olma-Halle 2.1. Publikum ist zugelassen, es gilt aber eine konsequente Maskenpflicht. Bild: Arthur Gamsa

(15.6.2021)

Um die geltenden Hygiene- und Verhaltensregeln des Bundesamts für Gesundheit (BAG) einhalten zu können, tagt das Stadtparlament auch im Juli nicht in seinem Saal im Waaghaus, sondern in der Olma-Halle 2.1. Gäste sind unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln zugelassen. Die Sitzung kann ab 16 Uhr auch auf dem Liveticker von «Tagblatt online» oder jenem der Stadtkanzlei mitverfolgt werden.

Die Traktanden der Rechnungssitzung des Parlaments finden sich im Internetauftritt der Stadt St.Gallen.

Montag, 21. Juni - 7:35 Uhr

Neue Präsidentin fürs St.Galler Rotes Kreuz: Ursula Forrer folgt auf Luzius Schmid

(pd/vre) Ursula Forrer ist vergangene Woche an der schriftlich durchgeführten Mitgliederversammlung des Schweizerisches Roten Kreuz (SRK) Kanton St.Gallen zur neuen Präsidentin gewählt worden. Sie löst den langjährigen Präsidenten Luzius Schmid ab. Neu in den SRK-Vorstand gewählt wurde Thomas Maier, Chefarzt der Psychiatrie St.Gallen Nord.

Wechsel im St.Galler Präsidium des Schweizerischen Roten Kreuzes: Ursula Forrer und ihr Vorgänger Luzius Schmid. Bild: PD

Luzius Schmid hatte sich gemäss Mitteilung während mehr als dreissig Jahren, davon elf als Präsident, fürs St.Galler SRK engagiert. Zudem war er Präsident bei der Blutspende SRK Ostschweiz und während vieler Jahre auch Stiftungsratsmitglied bei Benevol St.Gallen und beim SRK auf nationaler Ebene. Die neue SRK-Präsidentin Ursula Forrer wiederum ist bekannt als Präsidentin des Samariterverbandes SG/FL.

Sonntag, 20. Juni - 18:00 Uhr

Junge Grünliberale zum Musikverbot auf Drei Weieren: Kritik an generellem Verbot, Kompromisslösung gefordert

(pd/vre) Seit Frühling gilt auf Drei Weieren ein generelles Musikverbot. Vereinzelt wurden bei Verstössen dagegen bereits Bussen ausgesprochen. Die Jungen Grünliberalen des Wahlkreis St.Gallen beobachten diese Entwicklung gemäss einer Mitteilung kritisch. Sie rufen die Stadt auf, die Freiheiten Jugendlicher und junger Erwachsener «in ihren Überlegungen höher zu gewichten».

Um den Mannenweier gilt neuerdings ein generelles Musikverbot. In die dazu laufende Diskussion schalten sich jetzt die Jungen Grünliberalen mit einer Mitteilung ein - und rufen zum Kompromiss auf. Bild: Urs Bucher

(7.5.2016)

Die Gründe hinter dem neuen Musikverbot auf den Liegewiesen rund um den Mannenweier sind für die Jungen Grünliberalen nachvollziehbar. Die Anwohnerschaft könne sich natürlich durch die laute Musik gestört fühlen. Auch gebe es viele Badegäste und Spaziergänger, die die Musik sicher als störend empfänden. Dennoch sind die Jungen Grünliberalen in ihrer Mitteilung der Meinung, dass Vorlieben der jüngeren Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt St.Gallen in die Interessenabwägungen beim Erlass eines solchen Verbotes einfliessen sollten.

Die Drei Weieren stellten «einen der wenigen Orte dar, an denen sich junge Menschen in der Stadt St.Gallen in ihrer Freizeit ungestört treffen können, ohne dabei in Wohngebieten für Unmut zu sorgen». Diesem Fakt gelte es bei der Verhängung eines absoluten Musikverbots Rechnung zu tragen, fordern die Jungen Grünliberalen: «Musik ist für viele junge Menschen elementarer Bestandteil eines gelungenen Treffens mit Kolleginnen und Kollegen.»

Neuerdings gilt auf den Liegewiesen rund um den Mannenweier ein generelles Musikverbot. Junge ärgern sich darüber, ein Teil der Badegäste und die Nachbarschaft begrüssen die Massnahme aber. Bild: PD

Für die Jungen Grünliberalen ist ein absolutes Musikverbot auf Drei Weieren «fragwürdig». Sie rufen die Stadt dazu auf, einen Kompromiss zu suchen, der die Interessen aller Alters- und Interessengruppen bestmöglich berücksichtigt. Als mögliche Kompromisslösungen kommen für die Jungen Grünliberalen ein zeitlich beschränktes Musikverbot oder eine Beschränkung bei der Lautstärke der Musik in Frage. Auch ein Musikverbot in gewisse Bereichen wäre gemäss ihrer Mitteilung eine prüfenswerte Möglichkeit. Durch eine solche Lösung könnten nämlich die Ansprüche verschiedener Bevölkerungsgruppen angemessen berücksichtigt werden.

Sonntag, 20. Juni - 17:40 Uhr

Bei Wohnungseinbruch Computer und Uhren erbeutet

(kapo/vre) Am Freitag, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr, haben Einbrecher eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Oberstrasse in St.Gallen heimgesucht. Die Diebe betraten das Gebäude durch die Haustüre, öffneten gewaltsam die Türe zur Wohnung und durchsuchten diese. Mit einem Computer sowie Uhren im Gesamtwert von mehreren tausend Franken suchten sie danach das Weite. Beim Einbruch entstand zudem Sachschaden von rund 1'000 Franken.

Sonntag, 20. Juni - 17:00 Uhr

Kantonspolizei zieht Blaufahrer aus dem Verkehr

(kapo/vre) In der Zeit zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen hat die Kantonspolizei St.Gallen diverse alkoholisierte und fahrunfähige Autolenker aus dem Verkehr gezogen. Vier von ihnen durften den Fahrausweis gleich an Ort und Stelle abgeben. Einer musste pausieren, bevor er weiterfahren durfte. Alle diese Alkoholsünderinnen und Alkoholsünder wurden gemäss Mitteilung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Erwischt wurden alkoholisierte Autolenker am Wochenende quer durch den Kanton. Der Reigen startete am Freitag, 22, Uhr mit einer 24-jährigen Lernfahrerin in Vilters und einem 22-Jährigen in Rorschach. Am Samstag, 21.40 Uhr, wurde in Sargans ein 44-Jähriger mit einem Blutalkoholwert von 2,4 Promille (1,2 mg/l) angehalten. Am Sonntag, gegen zwei Uhr, wurde in Lichtensteig ein 36-Jähriger als fahrunfähig eingestuft und in Sargans ein 20-Jähriger für fünf Stunden aus dem Verkehr gezogen.

Sonntag, 20. Juni - 10:36 Uhr

Gewitterwarnung für Stadt und Region St.Gallen: Am späten Nachmittag ist mit Blitz, Donner, Sturmböen und heftigen Niederschlägen zu rechnen

(vre) Derzeit ist es zwar noch warm und trocken in Stadt und Region St.Gallen. Das soll sich aber im Laufe des Tages ändern. Darin sind sich die Wetterfrösche im Internet einig. Und sie warnen: Ab Mittag sind Gewitter möglich, vom späten Nachmittag in die Nacht hinein ist sogar mit heftigen Gewittern und Niederschlägen, allenfalls auch Hagel, zu rechnen.

Ein Gewitter mit viel Blitzaktivität entlädt sich über der Stadt St.Gallen. In der Bildmitte sind knapp der Silberturm und die Hochhäuser des Kantonsspitals zu erkennen. Bild: Herbert Haltmeier (10.6.2003)

Meteo Schweiz beispielsweise hat am Sonntag, 10 Uhr, die Warnstufe für Stadt und Region St.Gallen von 3 auf 4 erhöht. Zu rechnen ist gemäss dieser Prognose zwischen 15 und 21 Uhr mit dem Vorüberziehen einer Gewitterfront. Ihre grösste Stärke sollen die Gewitter zwischen 17 und 20 Uhr erreichen. Zu rechnen ist mit hoher Blitzaktivität, Starkregen, Sturmböen und zeitweise auch mit Hagelschlag.

Meteo Schweiz warnt am Sonntag, 10 Uhr, mit Stufe 4 von 5 vor heftigen Gewittern, die ab dem frühen Nachmittag übers Mittelland ziehen sollen. Screenshot:

Meteo Schweiz

Samstag, 19. Juni - 14:46 Uhr

Coronaskeptiker ziehen durch St.Galler Innenstadt – Polizei stellt Bussen aus und weist einen Mann weg

(dar) Eine Demonstration von Coronaskeptikern zieht am Samstagnachmittag durch St.Gallen. Schätzungen seitens der Polizei gehen von etwas mehr als 200 Teilnehmenden aus, wie Mediensprecher Dionys Widmer auf Anfrage mitteilt. Es sind die gleichen Bilder, wie man sie aus anderen Städten in den vergangenen Wochen kennt: Trychler marschieren an der Spitze, Teilnehmer skandieren vereinzelt «Liberté», viele halten die Bundesverfassung in die Luft, vereinzelte tragen Kartonschilder gegen Coronaimpfung, gegen «Coronadiktatur», für die Freiheit. Maske trägt niemand. Die Demonstranten haben sich gegen 14 Uhr auf dem Gallusplatz versammelt und bewegen sich in Richtung des Kinderfestplatzes, wo der sogenannte «8. Corona-Kongress» stattfindet. Dort soll unter anderem Satiriker Andreas Thiel auftreten.

Immer wieder weist die Polizei per Megafon auf die Maskenpflicht hin, die an der bewilligten Demonstration zu respektieren wäre. «Wir haben vereinzelte Teilnehmende bereits gebüsst», sagt Widmer. Die wenigen, die Maske tragen, nehmen an der angekündigten Gegendemonstration teil. Es dürften rund 20 Gegendemonstranten sein. Die Stimmung ist friedlich. Nur kurz kam es zu einer Diskussion zwischen einem erzürnten Coronaskeptiker und einer kleinen Gruppe von Gegendemonstranten.

Wie die Stadtpolizei St.Gallen am frühen Samstagabend vermeldet, endete die Demonstration in der St.Galler Innenstadt kurz nach 15.30 Uhr. Die Veranstaltung sei grösstenteils friedlich verlaufen. Weil jedoch die meisten Teilnehmenden keine Maske trugen, so heisst es in der Mitteilung, habe die Polizei entsprechende Bussen ausgestellt. Zudem habe ein Demonstrationsteilnehmer die Polizei angegangen. Der Mann wurde weggewiesen – eine Anzeige wird geprüft.