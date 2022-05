06:29 Uhr dienstag, 31. mai

Es fehlen immer noch Helferinnen und Helfer: National Summer Games suchen noch 200 Freiwillige

Die National Games von Special Olympics Switzerland finden alle zwei Jahre alternierend im Sommer und im Winter statt. Es ist die jeweils grösste Sportveranstaltung für Sportlerinnen und Sportler mit geistiger Beeinträchtigung in der Schweiz. In diesem Jahr finden die Summer Games vom 16. bis 19. Juni in St.Gallen statt. In 14 Sportarten werden an zehn Orten in Stadt und Region Wettkämpfe mit rund 2’000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ausgetragen.

Um einen reibungslosen Ablauf der National Summer Games gewährleisten zu können, werden rund 2'000 Helferinnen und Helfer benötigt. Die lokalen Organisatoren sind seit zwei Jahren an der Arbeit und damit am Rekrutieren der sogenannten Volunteers für den grösster Sportevent für Personen mit geistiger Beeinträchtigung in der Schweiz. Ziel ist, dass alle Sportlerinnen und Sportler, die sich dafür interessieren, teilnehmen können. Die Bandbreite der Beeinträchtigungen ist gross, entsprechend ist auch die Betreuung aufwendig.

Velorennen bei den National Games von Special Olympics Switzerland von 2018 in Genf. Bild: Nicolas Dupraz/PPR

Aktuell fehlen den Organisatoren gemäss Mitteilung noch zehn Prozent der erforderlichen Helferinnen und Helfern. Bisher ist die Rekrutierung über verschiedene Vereine und Institutionen erfolgt. «Es ist uns aber nicht gelungen, alle Aufgaben abzudecken. Wir sind immer noch auf der Suche nach rund 400 helfenden Händen, um die 200 offenen Personalpositionen schliessen zu können», erklärt Lena Thoma, die für den Personalbereich der National Summer Games verantwortlich ist.

Es sind zwei Bereiche, bei denen es vor allem personelle Lücken gibt. Zum einen sind das die Medaillenzeremonien, zum andern ist es die Gastronomie. So sucht Lena Thoma für den 18. und 19. Juni, dringend Helferinnen und Helfer für Einsätze von zwei bis neun Stunden Dauer. Dabei ist etwa in der Gastronomie keinerlei Erfahrung im Service nötig. Alle Freiwilligen sind zur Eröffnungsfeier vom 16. Juni im Kybunpark samt Konzert von Beatrice Egli eingeladen. (pd/vre)

Anmeldungen als Helferin oder Helfer bei den National Games von Special Olympics sind per E-Mail möglich.