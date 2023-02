16:03 Uhr Dienstag, 31. Januar

Lösungsansätze für die nächste Revolution: St.Galler diskutiert mit Gleichaltrigen an der ETH Lausanne

60 junge Personen aus aller Welt werden vom 7. bis am 11. Februar am International Swiss Talent Forum an der ETH Lausanne vor herausfordernde Denkaufgaben gestellt. In zehn Teams werden sie nach Lösungsansätzen zu fünf Challenges rund um das Thema Kreislaufwirtschaft, auch Circular Economy genannt, suchen. Unter den 60 Teilnehmenden befindet sich auch Elias Müller aus der Stadt St.Gallen.

International Swiss Talent Forum findet auf dem Campus der ETH Lausanne statt. Bild: Leo Duperrex/Keystone

Der Menschheit steht nur ein Planet Erde zur Verfügung, um die Bedürfnisse der Gegenwart zu befriedigen, heisst es in der Ankündigung des Anlassen. Würden alle Menschen nach Schweizer Massstäben leben, bräuchten wir allerdings mehr als drei Planeten Erde, was das Risiko birgt, dass künftige Generationen ihre Bedürfnisse nicht mehr befriedigen können. Dies ist im Wesentlichen das Problem der endlichen Ressourcen. Die Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels von einer linearen Wirtschaft – basierend auf dem Credo «take, make, use, waste» – hin zu einer Kreislaufwirtschaft steht deshalb ausser Frage. Die Kreislaufwirtschaft wird Eckpfeiler der nächsten industriellen Revolution sein, um den Verlust der Biokapazität des Planeten und den Klimawandel aufzuhalten.

Am Anlass in Lausanne erhalten die Teilnehmenden, allesamt Finalistinnen und Finalisten aus Wissenschaftswettbewerben in der Schweiz und der ganzen Welt, fünf Aufgaben gestellt von Fachpersonen aus Wissenschaft und Wirtschaft zum Thema. Im Rahmen des Förderprogramms von Schweizer Jugend forscht haben sie fünf Tage Zeit, kreative Ideen und Lösungsansätze zu dieser dringenden Problematik zu erarbeiten, gemeinsam mit Expertinnen und Experten sowie einem Coach-Team. (pd/arc)