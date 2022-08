11:55 Uhr Mittwoch, 10. August

Unbekannte Täterschaft entwendet Parfüm aus der Alpstein-Drogerie

In der Nacht auf Mittwoch, 10. August, ist eine unbekannte Täterschaft in die Alpstein-Drogerie an der Neugasse in St.Gallen eingebrochen. Dionys Widmer, Sprecher der St.Galler Stadtpolizei, bestätigt, dass am Mittwochmorgen um 6.10 Uhr eine entsprechende Meldung bei der Stadtpolizei eingegangen sei.

Die unbekannte Täterschaft hat sich gewaltsam Zutritt zur Drogerie verschafft und in der Folge eine grössere Menge Parfüm geklaut. Symbolbild: Getty

Gemäss Widmer sind in der Folge mehrere Einsatzkräfte der Stadtpolizei ausgerückt, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Die Täterschaft war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr anzutreffen. Da Einbrüche in den Tätigkeitsbereich der Kantonspolizei fallen, wurde das Delikt im Anschluss an die Kantonspolizei übergeben.

Mediensprecher Florian Schneider, bestätigt, dass die St.Galler Kantonspolizei die Ermittlungen aufgenommen hat. Gemäss Schneider hat sich die unbekannte Täterschaft zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 6.10 Uhr, gewaltsam Eintritt zum Ladengeschäft verschafft. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1’000 Franken.

Die Täterschaft hat laut Schneider wahrscheinlich eine grössere Menge Parfüm gestohlen und ist in der Folge mit dem Deliktsgut geflohen. Genauere Angaben zum Deliktsgut könne man aktuell noch nicht machen. (arc)