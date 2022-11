ST.GALLEN NEWS: Stiftsbezirk: Kredit für Fenster abgesegnet

10:01 Uhr Donnerstag, 24. November

Die Kirche geht am Samstag in den Wald

Der "WaldGwunder" ist eine ökumenische Veranstaltung, die zu jeder Jahreszeit in St.Gallen angeboten wird. Das nächste Mal übermorgen. Bild: Hans Christof Wagner

«Unter freiem Himmel und in der Natur Gott auf der Spur sein. Erfrischend anders Glauben leben – spirituell, inspirierend, naturverbunden!»: Diesen Satz stellen die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Straubenzell St.Gallen West und die katholische Kirche im Lebensraum St.Gallen über eine Einladung zu einer Veranstaltung übermorgen Samstag: «WaldGwunder» heisst der ökumenische Anlass.

Wie zu jeder Jahreszeit treffen sich Interessiert zum «WaldGwunder» auch im Herbst, um miteinander in der Natur dem Göttlichen auf die Spur zu kommen. So bietet die St. Galler Form von Wald-Spiritualität zu jeder Jahreszeit einen ganz eigenen Zugang zum Geheimnis des Lebens und schafft einen Erfahrungsraum, der zeigt, dass wir mit allem, was ist verbunden sind.

In jeder der vier Jahreszeiten werden die Teilnehmer aufmerksam und achtsam für das, was im Wald und in ihnen sich regt. Sie lauschen und schweigen, tasten, sehen und experimentieren mit dem, was immer schon ohne das Zutun der Menschen da ist. Und werden so offen zum «Gwundern» für Gottes überraschende Gegenwart.

Gerade der Herbst mache einem bewusst, das alles Leben eingebettet ist, im Kreislauf von Werden, Vergehen und Werden. Was muss ich loslassen? Was darf ich loslassen? Worauf möchte ich mich konzentrieren? Wie finde ich in der Konzentration ein Kraftquelle für die dunkle Zeit? Mit diesen Fragen und Erfahrungen leitet der Herbst diesmal bei «WaldGwunder» zur Reflexion und Vertiefung an.

Treffpunkt ist am Samstag, 26. November, um 9 Uhr an der Haltestelle «Uni/Gatterstrasse». Von dort aus geht es bei Wind und Wetter in den Wald – einfach zum Gwundern! «WaldGwunder» geht bis 11 Uhr – wer mag, kann im Anschluss gerne noch am Feuer zusammensitzen und grillieren oder den selbst mitgebrachten Zmittag in Gemeinschaft geniessen. Bitte unbedingt ein Sackmesser und wetterangepasste Kleidung mitbringen.

Wer Fragen hat, wende sich an Pfarrer Uwe Habenicht (uwe.habenicht@straubenzell.ch) oder Matthias Wenk (matthias.wenk@kathsg.ch). (pd/dwi)