17:00 Uhr Donnerstag, 12. Januar

Gewalt in der Ausgehszene: SVP-Politiker fordert Gegenmassnahmen

Am Rand des St.Galler Festes ist es Ende August vor einem Nachtclub in der Altstadt zu einem Zwischenfall mit einer Schusswaffe gekommen. Am Tag nach Weihnachten haben vier Männer einen fünften beim Hauptbahnhof zusammengeschlagen und schwer verletzt. Diese Zwischenfälle nimmt SVP-Stadtparlamentarier Donat Kuratli zum Anlass, in einem neu eingereichten Vorstoss kritische Fragen zur Sicherheitslage in St.Gallen zu stellen. Dabei deutet er – etwas gar pauschal – an, dass sich alle «Bürgerinnen und Bürger» in der Stadt nicht mehr sicher fühlten.

Am Rand des St.Galler Festes ist es Ende August vor einem Nachtclub in der Altstadt zu einem Zwischenfall mit einer Schusswaffe gekommen. Bild: PD

Donat Kuratli verweist in der Begründung seiner Einfachen Anfrage darauf, dass Stadt- und Kantonspolizei nach einer Reihe schwerer Gewalttaten in der Ausgehszene im Herbst 2021 angekündigt hatten, «taktische Massnahmen» zu ergreifen, um den Problemen entgegenzutreten. Die jüngsten Vorkommnisse deuteten nun aber darauf hin, dass diese Massnahmen «leider nicht greifen», schreibt der SVP-Politiker. Er verlangt darum von der Stadtregierung Auskunft über die Situation und was gegen die Gewalteskalation im öffentlichen Raum getan werden kann.

Konkret will Donat Kuratli in der Antwort auf seinen Vorstoss erstens erfahren, ob auch die Gewalt gegen Sicherheitskräfte in der Stadt zugenommen hat. Ihn interessiert zudem, ob und wieso vorhandene Sicherheitseinrichtungen wie Überwachungskameras Gewalttaten nicht verhindern helfen und welche bürokratischen Hürden oder Gesetze die Polizei daran hindern, rasch und effektiv gegen Gewalttäter vorzugehen. Zudem soll der Stadtrat skizzieren, was die Stadtpolizei jetzt zu tun gedenkt, um das Sicherheitsgefühl der Städterinnen und Städter zu stärken. (vre)