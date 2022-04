22:00 Uhr Samstag, 9. April

Hafenfest Romanshorn lockt trotz unsicherem Wetter

Mit dem letzten Dampfschiff gemächlich über den Bodensee schippern, mit einem alten Saurer-Postauto durch die Hafenstadt Romanshorn düsen oder mit einer alten Lokomotive eine Runde drehen: Romanshorn bietet an diesem Wochenende für jeden Geschmack etwas. Das kühle, regnerische Wetter hätte dem Hafenfest beinahe einen Strich durch die Rechnung gemacht und den Saisonstart der Schifffahrt ins Wasser fallen lassen.

Besuchermagnet am Hafenfest: Das Dampfschiff «Hohentwiel». Bild: Raphael Rohner (9.4.2022)

«Heute sieht der Himmel besonders dramatisch aus um endlich wieder auf den See hinaus zu fahren – ein wunderschöner Tag», sagt Robert Kössler, Kapitän der Hohentwiel. Vor dem Schiff stehen rund zwei Dutzend Passagiere für eine einstündige Fahrt an. Neben dem Dampfschiff, kann im Hafen die Kursschiff-Flotte der Schweizerischen-Bodenseeschifffahrt besichtigt werden. Die MS St.Gallen zeigt sich als Erlebnis- und Genussschiff, die MS Säntis zeigt eine Ausstellung zu Hochzeitsfahrten und auf der MF Euregia wird am Sonntag erstmals in der Geschichte der Schifffahrt Fussball gespielt auf dem See.

Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner

Mit mehreren lauten Pfiffen, die durch das Seebecken hallen, fährt die Hohentwiel schliesslich los. Die Stimmung an Bord des Dampfschiffes aus dem Jahre 1913 ist ausgelassen: Man trinkt Bier, ein Cüpli und bewundert das 2019 renovierte Dampfschiff, welches erstmals seit der Pandemie wieder Gäste befördert. «Das ist einfach immer wieder imposant», sagt ein Grossvater, der mit seinen zwei Enkeln unterwegs ist. Oben auf dem Deck sind an diesem kühlen Samstagnachmittag nur einzelne Grüppchen. Einige stossen an, andere beobachten Kapitän Kössler und seinen Steuermann in der Kabine. Die Hohentwiel fährt auch am Sonntag um 12, 13.30 und 15.30 Uhr.

Nicht nur auf dem Wasser geht die Post ab: Mit einem alten Saurer Postauto werden die Besucher vom Hafenfest zur «Messe am See» gefahren. Walter Bürgi, einer der Chauffeure, sitzt am Steuer: «Es ist immer wieder schön, wie sich die Leute über die alten Postautos freuen. Dann kommen für viele wieder Kindheitserinnerungen hoch.» Das Postauto bringt die Besucherinnen und Besucher quasi vom Wasser auf die Schienen: Wer Lust hat, kann mit einer alten Rangierlokomotive vom Eisenbahnmuseum Lokorama zurück zum Hafen fahren. Dort werden auch Fahrten mit dem «Prestige Continental Express» angeboten.

Mit dem Hafenfest wird die Schifffahrtssaison auf dem Bodensee eröffnet. Bild: Raphael Rohner

Wem das alles zu technisch ist, fährt mit dem Postauto auf die andere Seite des Hafens an den Jahrmarkt, wo ein Riesenrad, Schiessbuden und andere Stände zum Verweilen und Vergnügen locken. Am Sonntag spielt die St.Galler Band «Marius & die Jagdkapelle» im Festzelt der Messe am See. Ebenso fährt die ehemalige Autodrehleiter der Stadtsanktgaller Feuerwehr vom Saurermuseum Arbon. Das ganze Programm des Hafenfest und der Messe am See gibt's im Internet. (rar)