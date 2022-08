11:00 Uhr Freitag, 12. August

St.Galler Sportpreis: Ehrenpreis geht an Sandra Graf

Gold im Einzelzeitfahren mit dem Handbike an den Paralympics 2012 in London, Bronze im Marathon mit dem Rennrollstuhl an denselben Spielen. Eine weitere Bronzemedaille an den Paralympics 2008 in Peking. 10-mal WM-Silber, 10-mal WM-Bronze, zahlreiche Marathonsiege - darunter auch welche in Paris, London und Berlin.

Sandra Graf hat ihre erfolgreiche Karriere im vergangenen Jahr beendet. Bild: Benjamin Manser (23. April 2019)

Die Gaiser Paracyclingsportlerin Sandra Graf hat in ihrer Karriere zahlreiche Erfolge gefeiert. Nun erhält sie den St.Galler Sportpreis 2022 in der Kategorie Ehrenpreis. Das hat das OK des St.Galler Sportpreises am heutigen Freitag bekanntgegeben.

Sandra Graf hat im vergangenen Jahr ihre Karriere beendet, nachdem sie sich über viele Jahre im internationalen Rollstuhlsport an der Weltspitze gehalten hatte. Graf hat die Schweiz an insgesamt sieben paralympischen Spielen – sowohl im Winter (im Skibob) als auch im Sommer vertreten. An den Paralympics 2016 in Rio de Janeiro war sie gar Fahnenträgerin und führte die Schweizer Delegation an der Eröffnungsfeier an.

Der Preis wird seit 2012 vom Panathlon-Club St.Gallen, der IG Sport Stadt St.Gallen, der Dienststelle Sport der Stadt sowie Swiss Volunteers in drei Kategorien vergeben und ist mit je 3000 Franken dotiert. Die Verleihung findet am Montag, 5. September, um 18.30 Uhr im Pfalzkeller statt. Türöffnung ist um 18 Uhr. Das Online-Voting in den Kategorien Nachwuchssportlerin und Nachwuchssportler sowie Sportlerin und Sportler läuft noch bis am Montag, 22. August, und kann hier aufgerufen werden. (pd/arc)