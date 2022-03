ST.GALLER STADT-TICKER Ein «Casa del Habano» auch in St.Gallen +++ Frauen des FC St.Gallen-Staad im Hoch +++ Neue Friedburg durch Einsprachen blockiert +++ Kritik an den hohen Kosten Was passiert gerade in der Stadt St.Gallen und in ihrer Umgebung? Im Ticker finden Sie aktuelle News aus St.Gallen und den umliegenden Gemeinden. Ob ein Brand, ein Unfall, ein politischer Entscheid oder ein Promi, der Schlagzeilen macht: Hier finden Sie einen bunten Mix aus Nachrichten, Bildern und unterhaltsamen Geschichten aus St.Gallen. Redaktion 11.03.2022, 08.35 Uhr

08:35 Uhr Freitag, 11. März St.Galler Zigarrengeschäft mit Gütesiegel «Casa del Habano» ausgezeichnet Neu darf sich die Urs Portmann Tabakwaren AG «Casa del Habano» nennen. Das über 50 Jahre alte Familienunternehmen führt in St.Gallen ein Rauchwarengeschäft mit Smoker’s Lounge im Neumarkt 4 an der Kornhausstrasse 26. Das Gütesiegel «Casa del Habano» wird weltweit an Geschäfte mit höchster Kompetenz, erstklassigem Kundenservice, Gastfreundschaft und einem vollständigen Sortiment an original kubanischen Zigarren verliehen. Das neue «Casa del Habano» im Neumarkt 4. Bild: Christian Schmid/ Fotowerk132 Die erste «Casa del Habano» entstand 1990 im mexikanischen Cancún. Heute gibt es 160 an der Zahl, meist in grösseren Städten und über die ganze Welt verstreut. Liebhaber kubanischer Zigarren sind in Geschäften mit diesem Gütesiegel am richtigen Ort. Auch weil, man es sich hier gemäss Mitteilung in der Smokers-Lounge im Laden gemütlich machen und seine Lieblingszigarre rauchen kann. (pd/vre) Mit Tabak gross geworden 28.11.2014

08:03 Uhr Freitag, 11. März Der FC St.Gallen-Staad lädt zum Spitzenspiel Die Fussballerinnen des FC St.Gallen-Staad haben in der Women’s Super League einen guten Lauf. Dank acht Siegen und zwei Unentschieden aus zwölf Partien mischen die Ostschweizerinnen derzeit ganz vorne in der Tabelle mit – auf Rang drei. Nun kommt es am Wochenende zum Treffen mit dem FC Zürich, der mit nur drei Punkten Vorsprung auf Platz eins der Tabelle steht. Am vergangenen Samstag gewannen die Frauen des FC St.Gallen gegen die Frauen des FC Basel mit 2:1. Im Bild Jana Brunner am Ball. Bild: Andy Mueller/ Freshfocus (5.3.2022) Das Spitzenspiel zwischen dem FC St.Gallen-Staad und dem FC Zürich Frauen beginnt am Samstag, 17 Uhr, im Gründenmoos. Das Spiel wird im Livestream im Internet übertragen. Am Samstag spielt zufälligerweise in der Super-League-Meisterschaft auch die erste Mannschaft des FC St.Gallen gegen den FC Zürich. Der Match wird eine Stunde nach demjenigen der Frauen im Zürcher Letzigrund angepfiffen. (ibr/vre)

18:45 Uhr Donnerstag, 10. März Projekt für ein Mehrfamilienhaus an der Burgstrasse 72: Einsprachen verzögern den Bau der neuen Friedburg Obwohl die öffentliche Auflage der Neubaupläne durch ist, stehen sie immer noch, die Bauvisiere am ehemaligen Standort des Hotels Friedburg im St.Otmar-Quartier. Das deutet wohl darauf hin, dass es Einsprachen gegen das Bauprojekt gab. Ivan Furlan, der Leiter des städtischen Amtes für Baubewilligungen, bestätigt die Vermutung: Es seien drei Einsprachen gegen das Vorhaben eingegangen. Aktuell befinde sich das Einspracheverfahren im Stadium des Schriftenwechsels. Bauvisiere an der Burgstrasse 72 im St.Otmar-Quartier. Hier stand das alte Hotel/Restaurant Friedburg. Ersatz wird ein Mehrfamilienhaus sein. Bild: Reto Voneschen (9.3.2022) Das alte Hotel und Restaurant Friedburg an der Burgstrasse 72 in St.Gallen hat am letzten Sonntag im April 2020 gebrannt. Ursache war gemäss Staatsanwaltschaft der fahrlässige Umgang eines Bewohners mit Asche und/oder angerauchten Raucherwaren. Nach dem Brand im April 2020 wurde der einsturzgefährdete Dachstock entfernt. Danach kam eine Asbestsanierung und schliesslich wurde das alte Haus abgebrochen. Ende August 2020 hatte die Brandruine den Eigentümer gewechselt. Ein Bau- und Generalunternehmer aus Wittenbach hat die Liegenschaft erworben. Darauf soll gemäss Baugesuch ein Mehrfamilienhaus mit Fotovoltaikanlage entstehen. Der Neubau wird ein Stockwerk höher sein als das alte Hotel. Er wird damit die Lücke in der Häuserzeile auch volumenmässig schliessen. Geplant ist ein Gebäude aus Holz mit Wohnungen aus hohen Räumen und zu erschwinglichen Preisen. Das alte Hotel Friedburg nach dem Brand vom April 2020. Der einsturzgefährdete Dachstuhl ist bereits abgebrochen. Bild: Reto Voneschen (12.5.2020) Die Liegenschaft Burgstrasse 72 hat eine bewegte Geschichte: Ab den 1970er-Jahren befand sich im Gebäude ein beliebtes Hotel mit Restaurant im Erdgeschoss. In den 1980er- und 1990er-Jahren gaben sich immer wieder neue Wirte die Klinke in die Hand. Ehemalige Seefahrer versuchten sich, ein anderer wollte eine Quartierbeiz etablieren, wieder andere versuchten es zuletzt mit thailändischen Gerichten. 2011 wird der Hotelbetrieb eingestellt, aus den Hotelzimmern wurden Wohnungen. (vre) «Corona war der Genickbruch für die Hotelpläne»: Nach Brand weicht das Hotel Friedburg in St.Gallen einem Neubau Sandro Büchler 12.09.2020 Grossfeuer im ehemaligen St.Galler Hotel Friedburg: Keine Hinweise auf Brandstiftung oder Defekt – wurde das Feuer fahrlässig verursacht? 30.04.2020

14:34 Uhr dONNERSTAG, 10. mÄRZ Provisorium für kantonale Notruf- und Einsatzleitzentrale: Kommission kritisiert Kosten und mangelhafte Immobilienstrategie Weil die Technik der Notruf- und Einsatzzentrale der Kantonspolizei erneuert werden muss, braucht’s für die Einrichtung eine Übergangslösung. Sie soll insgesamt 39 Millionen Franken kosten, wovon der Kanton 34,3 Millionen zu tragen hat. Der Kantonsrat soll die Vorlage im April beraten. Seine vorberatende Kommission empfiehlt Eintreten darauf, hat aber kritische Anmerkungen: Zum einen scheinen ihr die Kosten für ein Provisorium sehr hoch. Und sie übt Kritik an der Immobilienstrategie des Sicherheits- und Justizdepartements. Die Notruf- und Einsatzzentrale befindet sich heute im der Calatrava-Muschel an der Moosbruggstrasse in St.Gallen. Von dort aus soll sie voraussichtlich bis 2033 in einen Neubau für verschiedene Einrichtungen des kantonalen Sicherheits- und Justizdepartements in Winkeln im Westen der Stadt zügeln. Für eine Übergangszeit soll die Zentrale im Obergeschoss des Einkaufszentrums Lerchenfeld in St.Gallen einen provisorischen Standort finden. Die Notrufzentrale der Kantonspolizei soll für etwa zehn Jahre in einem Provisorium im Einkaufszentrum Lerchenfeld untergebracht werden. Bild: Michel Canonica (6.1.2022) Die Vorlage fürs Provisorium liegt beim Kantonsrat. Dessen vorberatende Kommission hat sich jetzt mit dem Vorhaben beschäftigt. Die Notwendigkeit der technischen Erneuerung der Zentrale ist unbestritten. Sie diskutierte und hinterfragte hingegen den vorgeschlagenen Umzug in ein Provisorium. Hauptargument für diese Lösung ist gemäss Mitteilung der Staatskanzlei, dass eine Erneuerung am heutigen Standort zwar möglich, aber mit hohen Kosten verbunden wäre. Die Kommission zeigte sich skeptisch gegenüber den hohen Kosten für ein Provisorium auf zehn Jahre hinaus. Dies auch, obwohl der ursprüngliche Preis dafür inzwischen um vier Millionen Franken gesenkt werden konnte. Zudem hinterfragte sie ganz grundsätzlich die Immobilienstrategie des Sicherheits- und Justizdepartementes. Sie beantragt daher dem Kantonsrat, dass die Regierung 2023 eine Übersicht dazu vorlegen muss. Detaillierte Unterlagen zum Geschäft finden sich im Ratsinformationssystem im Internet.

13:03 Uhr dONNERSTAG, 10. März Stabübergabe bei der städtischen Denkmalpflege: Auf Niklaus Ledergerber folgt Matthias Fischer Ein Generationenwechsel zeichnet sich in der Führung der städtischen Denkmalpflege ab: Ende September geht der bisherige Leiter Niklaus Ledergerber in Pension. Für ihn übernimmt Anfang Oktober Matthias Fischer. Ledergerber ist seit 1991 Leiter der Denkmalpflege. Ihm gebühre «grosser Dank für seinen langjährigen Einsatz für den Erhalt und die Pflege des baukulturellen Erbes der Stadt», heisst es in einer Mitteilung. Matthias Fischer, ab Oktober neuer Leiter der Denkmalpflege der Stadt St.Gallen. Bild: Stadt St.Gallen Matthias Fischer, der neue Leiter der städtischen Denkmalpflege, studierte Geschichte, Philosophie und Kunstgeschichte. Er wird diesen Herbst ein Nachdiplomstudium «Denkmalpflege und Umnutzung» abschliessen. Der 39-Jährige wuchs in St.Gallen auf und wohnt heute mit seiner Familie in Mörschwil. Fischer ist seit sechs Jahren bei der städtischen Denkmalpflege tätig. Unter anderem leitet er Projekte zur Überarbeitung des Ortsbild- und des Altstadtinventars. Die Chefstelle in der Denkmalpflege wurde gemäss Mitteilung nach einem internen Bewerbungsverfahren besetzt. Die dadurch im Oktober frei werdende Stelle wird in den kommenden Wochen ausgeschrieben. Die städtische Denkmalpflege ist zuständig für die Beratung, Betreuung und Begleitung denkmalpflegerischer Aufgaben bei geschützten und schützenswerten sowie in Gebieten mit Ortsbildschutz. Sie ist eine Abteilung der Stadtplanung. (sk/vre) Stadt St.Gallen Weniger Bagger, mehr Kreativität: Expertinnen und Experten fordern im Palace «mehr Demut vor bestehender Bausubstanz» Reto Voneschen 16.02.2022 Denkmalpflege «Ein Freipass für die Abrissbirne»: Schutz- und Fachverbände wehren sich gegen Schwächung der St.Galler Denkmalpflege Marcel Elsener 07.12.2021

12:08 Uhr Donnerstag, 10. März Lichtkontrolle in Goldach: Falsch eingestellte Scheinwerfer, ungenügendes Reifenprofil und Drogen Am Mittwochabend hat die Kantonspolizei zusammen mit dem TCS und der City-Garage im Strassenverkehr in Goldach eine Lichtkontrolle durchgeführt. Insgesamt wurden 80 Fahrzeuge kontrolliert. Wo nötig, wurden gemäss Mitteilung vom Donnerstag die Einstellungen der Lichter korrigiert und defekte Leuchtmittel ausgetauscht. Sichtbarkeit sei eines der wesentlichen Elemente der Verkehrssicherheit, schreibt die Kantonspolizei als Grund für die regelmässigen Kontrollen der Lichter an Fahrzeugen. Dabei arbeitet die die Polizei jeweils mit dem TCS und Privatgaragen zusammen. Am Mittwoch, 18.30 bis 20.30 Uhr, fand eine solche Kontrolle an der St.Gallerstrasse in Goldach statt. Polizisten und ein Automechaniker im Einsatz bei der Lichtkontrolle vom Mittwochabend in Goldach. Bild: Kantonspolizei SG (9.3.2022) An 21 Fahrzeugen wurden durch Angestellt der City-Garage defekte Lichter an Ort und Stelle repariert. Die Arbeitszeit wurde dabei nicht verrechnet, Autofahrerinnen und Autofahrer mussten nur das für die Reparatur gebrauchte Material berappen. Bei 17 Fahrzeugen stellten Angestellte des TCS die Lichter wieder korrekt ein. Zwei Lenker müssen technische Mängel an ihren Fahrzeugen durch eine Garage beheben lassen und die Erledigung der Arbeiten der Polizei melden. In einem Fall wurde während der Lichtkontrolle eine Busse wegen ungenügendem Reifenprofil ausgestellt. Eine Person wurde zur Anzeige gebracht, da am Fahrzeug typenfremde Lichter montiert waren. Und bei einer Person seien Betäubungsmittel gefunden worden, zieht die Polizei Bilanz über einen arbeitsreichen Abend. (kapo/vre)

10:50 Uhr Donnerstag, 10. März Von der SRF-Journalistin zur Helikopterpilotin: Anna Maier liest in der Buchhandlung Rösslitor in St. Gallen «Sei Du der Pilot Deines Lebens!» heisst das erste Buch von Anna Maier. Zum interaktiven Motivationsbuch für Menschen in Umbruchphasen ist es gekommen, als sich die SRF-Journalistin und TV-Moderatorin nach zwanzig Jahren in der Medienbranche plötzlich fragte: War’s das jetzt? Der Titel ihres Werks ist eine Anspielung auf ihre Herangehensweise, um aus dem Hamsterrad zwischen Berufs- und Privatleben auszubrechen. Seit sie zehn Jahre alt war, war es Anna Maiers Traum, eines Tages ein eigenes Buch zu schreiben. Nun hat es die 44-Jährige geschafft. Bild: Keystone Nach einer Auszeit gründete Maier ihr «KeinHochglanzmagazin», und machte sich mit ihrer Gabe, Menschen feinfühlig und respektvoll zu porträtieren, auch als Autorin einen Namen. Bei der Ausbildung zur Helikopterpilotin wurde sie schliesslich intensiv mit sich selbst und wesentlichen Themen der Lebensmitte konfrontiert. Ihre Erfahrungen, Gedanken und Motivation für einen Kurswechsel im Leben, teilt die dreifache Mutter nun in ihrem Buch - und am 22. März, 19.30 Uhr, in der Buchhandlung Rösslitor in St.Gallen mit dem Publikum. (pd) Die Veranstaltung mit Anna Maier findet am 22. März, um 19:30 Uhr im Orell Füssli Rösslitor, Spitalgasse 4 in St. Gallen, statt. Tickets für die Veranstaltung mit Anna Maier vom 22. März im «Rösslitor» sind im Vorverkauf am Kundendienst der Buchhandlung, telefonisch unter 071'227'47'35) oder per E-Mail erhältlich. Fashion-Detox Nein zur «dreckigsten Industrie der Welt» – warum Anna Maier 42 Wochen lang keine neuen Kleider kauft 20.12.2019

10:03 Uhr Donnerstag, 10. März Bei der Kontrolle eines 17-Jährigen: Stadtpolizisten stellen über 20 Gramm Marihuana und einen Joint sicher Am Mittwoch, gegen 20.15 Uhr, hat die Stadtpolizei St.Gallen im Rahmen einer Personenkontrolle bei einem 17-jährigen Jugendlichen 1,5 Gramm Marihuana und einen Joint gefunden. Die Polizeipatrouille konnte zudem in einem nahe gelegenen Gebüsch einen Plastiksack mit weiteren rund 20 Gramm Marihuana sicherstellen. Der 17-Jährige gab zu, dass auch dieser ihm gehöre. Da der Jugendliche minderjährig ist, wurden gemäss Polizeimeldung seine Eltern informiert. Der junge Mann wird jetzt angezeigt und für 30 Tage weggewiesen. (stapo)

09:59 Uhr Donnerstag, 10. März Coronasituation im Kanton St.Gallen: 2'228 neue Ansteckungen am Mittwoch Der Kanton meldet auf seiner Website für Mittwoch 2'228 (Mo: 1'689, Di: 2’384) neue laborbestätigte Coronafälle. Seit März 2020 haben sich damit insgesamt 181'304 Personen im Sanktgallischen mit dem Coronavirus infiziert. Am Mittwoch wurde kein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht bei 842. Die wichtigsten Kennzahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Mittwoch, 9. März 2022, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG Derzeit liegen 57 (So: 49, Mo: 55, Di: 57) Patientinnen und Patienten wegen einer SARS-CoV-2-Infektion in St.Galler Spitälern. Davon befinden sich weiterhin vier auf einer Intensivstation, drei mit künstlicher Beatmung. Die Zahl der Spitaleinweisungen wegen Covid-19 haben damit Anfang Woche wieder leicht zugenommen. Die Zahl der Infizierten, die auf einer Intensivstationen behandelt werden müssen, bleibt aber weiterhin tief. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kanton St.Gallen am Mittwochabend bei 2'127 (So: 2'022, Mo: 1'955, Di: 2’068). Die 14-Tage-Inzidenz liegt bei 3'856 (So: 3'375, Mo: 3'403, Di: 3'650). Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle innert sieben und 14 Tagen der Vergleichbarkeit wegen hochgerechnet auf 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner. Entsprechend der steigenden Zahl an Neuansteckungen zeigenn auch diese Indikatoren derzeit wieder nach oben. (SK/vre) Pandemie: Fragen und Antworten Die Coronazahlen steigen: Die Taskforce spricht sogar von einem «zweiten Omikron-Buckel» – das gilt es jetzt zu beachten Sabine Kuster 09.03.2022

08:55 Uhr Donnerstag, 10. März Solidarität mit der Ukraine: Kinok ändert Programm, zeigt ukrainisches Filmdrama und spendet für humanitäre Hilfe Auch das St.Galler Studiokino in der Lokremise will ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine setzen. Dafür hat das Kinok-Team eine kurzfristige Programmänderung beschlossen. Am kommenden Montag, 14. März, 20.15 Uhr, wird der Spielfilm «Donbass» des ukrainischen Regisseurs Sergei Loznitsa gezeigt. Der gesamte Erlös aus den Eintritt spendet das Kinok für humanitäre Hilfe in der Ukraine. Sein Team hofft daher auf einen vollen Saal. Szene aus dem Film «Donbass» des ukrainischen Regisseurs Sergei Loznitsa. Bild: PD Das Filmdrama «Donbass» ist eine polemische und furiose Abrechnung mit dem 2014 ausgebrochenen blutigen Konflikt zwischen ukrainischen Regierungstruppen und prorussischen Separatisten in der gleichnamigen Region. Der Streifen beleuchtet in 13 kaum miteinander verknüpften Szenen die Folgen dieses Krieges für die Zivilbevölkerung. Er wurde bei mehreren Festivals ausgezeichnet, darunter auch an den Filmfestspielen von Cannes 2018. (pd/vre)

07:45 Uhr Donnerstag, 10. März Tophits der 1960er-Jahre in der Militärkantine Eastern Transfer tritt dieses Wochenende in der Militärkantine auf. Bild: PD Vor einem Jahr bat die St.Galler Theatergemeinschaft «Kleine Komödie» den Musiker Niklaus Frei aus Engelburg ein Musikprogramm und ein Gesangsquartett zusammenzustellen. Entstanden ist Eastern Transfer. Die Gruppe spielt nun ihr erstes Konzert mit «Number one Hits aus den Sixties» am 11., 12. und 13. März in der Militärkantine. Am Freitag und Samstag startet das Konzert um 20, am Sonntag um 17 Uhr. Eastern Transfer sind Selina Althaus und Manuela Gerosa, Thomas Locher und Tom Straumann. Tickets gibt's im Internet. (pd/dh)

19:07 Uhr Mittwoch, 9. März Baumfällung löst in St.Georgen emotionale Reaktionen aus: «Wir vermissen unsere Birke!» Wenn in einem Stadtquartier ein markanter Baum gefällt wird, löst das in der Bevölkerung häufig emotionale Reaktionen aus. Dies besonders dann, wenn von aussen nicht wirklich einsichtig ist, warum der Baum gefällt wurde. So einen Fall gibt es derzeit an der Ecke Wiesen- und Ringelbergstrasse im St.-Georgen-Quartier in St.Gallen. Die Reaktionen auf die Fällung einer Birke sind dort am ehemaligen Standort des Baumes sichtbar: Nachbarinnen und Nachbarn geben ihrem Zorn über die Fällung auf Plakaten Ausdruck. Das Einfamilienhaus an der Ecke Ringelberg- und Wiesenstrasse soll einem Neubau weichen. Gefällt wurden hier auch zwei grössere Bäume. Bild: Reto Voneschen (9.3.2022) Der Stumpf der Birke ist mit Scheeglöcklein und Kerzen dekoriert. Darum herum liegen Plakate, auf denen zumeist Kritik an der Fällung geübt wird. Bild: Reto Voneschen (9.3.2022) Protest in Gedichtform. Bild: Reto Voneschen (9.3.2022) Wir sind sehr traurig... Bild: Reto Voneschen (9.3.2022) Unter denen, die sich zur Fällung der Birke äussern, sind auch Kinder oder Jugendliche. Bild: Reto Voneschen (9.3.2022) Auf vier Blättern wird argumentiert, wie normalerweise in den sozialen Medien. Bild: Reto Voneschen (9.3.2022) Der grosse Baum stand auf Grund und Boden der Stadt am Rand einer Liegenschaft, die der katholischen Kirchgemeinde St.Gallen gehört und neu überbaut werden soll. Das heute dort stehende Einfamilienhaus soll einem grösseren Haus weichen. Gefällt werden musste für das Projekt auch auf diesem Grundstück ein grosser Baum. Warum dies geschah, ist einsichtig: Der Baum stand dem Neubauprojekt im Weg. Weniger einsichtig ist für das Quartier, wieso die benachbarte Birke samt Sitzbänklein ebenfalls verschwinden musste. De Birke, bei der es beim Protest geht, stand oben rechts auf der gelben Fläche, die der Stadt gehört. Dahinter in rot das Neubauprojekt. Stadtplan: Stadt SG Auf dem Stumpf, der von der Birke übrig geblieben ist, stehen Blumen und Kerzen. Darum herum wird auf Plakaten Kritik an der Fällung geübt. Auch in Gedichtform: «Zu fällen einen schönen Baum braucht es eine Stunde kaum. Doch zu wachsen bis man ihn bewundert, bedenkt es, braucht es ein Jahrhundert!» Oder: «Wir sind sehr traurig. Das war nicht notwendig. Hier war ein aktiv genutzter Lebensraum der St.Geörglerinnen und St.Geörgler.» Das Einfamilienhaus hinten soll einem Neubau weichen. Dafür musste ein Baum vor dem Haus und einer vorne im Bild auf einer Restfläche, die der Stadt gehört, gefällt werden. Bild: Reto Voneschen (9.3.2022) Daneben liegen aber auch Zettel, die an Diskussionen im Internet erinnern. Eine oder einer übt Kritik an der Trauer um den Baum: Die Fällung sei angesichts dessen, was in der Ukraine geschehe, belanglos. Man solle die Energie für Wichtigeres sparen. Das löst auf anderen Zetteln Widerspruch aus: Die Trauer um den Baum schliesse Mitgefühl mit den Opfern des Ukrainekrieges keinesfalls aus – im Gegenteil. Und: Trotz Krieg müsse man den Finger hier bei uns weiterhin auf Missstände legen, heisst es in dieser analogen Version der sozialen Medien. (vre)

16:50 Uhr Mittwoch, 9. März Katholischer Konfessionsteil spendet 30’000 Franken für die Ukraine: Aufnahme von Flüchtlingen nur in Absprache mit dem Kanton Der katholische Konfessionsteil des Kantons St.Gallen spendet 30’000 Franken aus seinem Konto für Katastrophenhilfe für die Ukraine. 10’000 Franken gehen gemäss Mitteilung an die Caritas. Sie versorgt Personen im Kriegsgebiet mit Lebensnotwendigem wie Medikamenten, Esswaren oder Trinkwasser. 20’000 Franken fliessen in die griechisch-katholische Eparchie Mukachevo. Hierbei handelt es sich um eine Diözese im Westen der Ukraine, in der viele Kriegsflüchtlinge Schutz suchen. Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine im Ostbahnhof der polnischen Hauptstadt Warschau. Bild: Mateusz Marek/EPA (9.3.2022) Raphael Kühne, Präsident des katholischen Administrationsrats des Kanton St.Gallen, schliesst angesichts der humanitären Katastrophe in der Ukraine nicht aus, dass der Konfessionsteil, dem verschiedene Liegenschaften gehören, früher oder später auch Flüchtlinge aufnehmen wird. Man wolle jedoch keine Einzelaktionen starten, sondern in Absprache mit den Kantonsbehörden handeln und bei entsprechenden Anfragen im Rahmen der Möglichkeiten Hand bieten. (pd/vre)

16:30 Uhr Mittwoch, 9. März FC St.Gallen-Staad hat zwei neue Sponsoren: Autohaus aus Gossau und vegetarischer Gastropionier Die Fussballerinnen des FC St.Gallen-Staad werden von zwei neuen Sponsoren unterstützt. Die Logos der Unternehmen sind ab sofort auf den Hosen der Spielerinnen zu sehen. Zum einen konnte gemäss Mitteilung mit dem Autohaus GNG, einem Familienunternehmen aus Gossau, eine Zusammenarbeit bis Ende Juni 2024 vereinbart werden. Die GNG AG unterstützt bereits die erste Mannschaft des FCSG. Neu wird sie auch den Fussballerinnen des FC St.Gallen-Staad Autos zur Verfügung stellen. Neuer Sponsor (von links): Sandra Egger, Co-Sportchefin FC St.Gallen-Staad, Michael Klaus, CEO GNG AG, Mittelfeldspielerin Géraldine Ess. Bild: PD Zum anderen wird Tibits «offizieller Ernährungspartner» des FC St.Gallen-Staad. Mit Tibits stehe dem Team des FC St.Gallen-Staad ein Pionier der vegetarischen und veganen Restaurantküche zur Seite, wird Sandra Egger, Co-Sportchefin des FC St.Gallen-Staad, in der Mitteilung zitiert. Dass er die Fussballerinnen beim Thema Ernährung unterstützen und beraten werde, sei ein Glücksfall: «Das hilft uns auf und neben dem Platz.» (pd/vre)

15:59 Uhr Mittwoch, 9. März Nach der SP nun auch die Grünen: Weitere kritische Fragen zur Verschmutzung des Bodensees mit Löschschaum Die Verschmutzung des Bodensees durch Löschschaum mit giftigen Bestandteilen wird definitiv zum politischen Thema. Nachdem der Rorschacher SP-Kantonsrat Guido Etterlin am Dienstag einen Vorstoss mit kritischen Fragen zum Zwischenfall in Goldach eingereicht hatte, doppelt jetzt die Grüne Jeannette Losa (Mörschwil) nach. Auch sie hat viele Fragen, die die Kantonsregierung beantworten soll. Bei der Amcor in Goldach ist Ende 2020 und Anfang 2021 giftiger Löschschaum in den Bodensee geflossen. Bild: Raphael Rohner (2.3.2022) Die Grüne verlangt von der St.Galler Regierung Auskunft darüber, wie die Einhaltung der Vorschriften kontrolliert wird und wie weitere Vorfälle verhindert werden können. Sie verlangt auch Auskunft über Kontrollen und die Verantwortlichkeiten dafür. Weiter möchte sie wissen, ob nach den Vorkommnissen bei Amcor in Goldach eine Risikobeurteilung vorgenommen wurde und wie weitere Zwischenfälle mit umweltgefährdenden Stoffen in Löschmitteln verhindert werden können. Jeannette Losa, Kantonsrätin der Grünen aus Mörschwil. Bild: Nik Roth (13.5.2020) Seit 2010 sei die Verwendung der Chemikalie PFOS in der Schweiz verboten. Bis 2018 hätte der Löschschaum durch das Unternehmen in Goldach ersetzt werden müssen. Für die Missachtung der Vorschriften muss das Unternehmen die für Losa «fast symbolisch anmutende» Busse von 5'000 Franken und eine Ersatzforderung von 28’000 Franken bezahlen. Da stelle sich die Frage, ob bei einem so gravierenden Vorfall nicht doch ein Strafverfahren gegen Verantwortliche eingeleitet werden müsste, heisst es in der Anfrage. (pd/vre)

Am Dienstag ist es auf der St.-Josefen-Strasse an der Stadtgrenze zu Gaiserwald zu einem Zusammenstoss zwischen einem Personenwagen und einem Motorrad gekommen. Der Motorradlenker wurde gemäss Mitteilung der Stadtpolizei unbestimmt verletzt; er musste von der Rettung ins Spital gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand mässiger Sachschaden. Wegen des einbiegenden Autos musste der Töfffahrer beim Schiltacker im Sittertobel voll bremsen. Dabei kam er zu Fall. Bild: Stadtpolizei SG (8.3.2022) Am Dienstag, kurz vor 18 Uhr, für ein 43-jähriger Autolenker auf der

St.-Josefen-Strasse stadteinwärts. Als er auf der Verzweigung mit der Moosmühlenstrasse sein Auto wenden wollte, übersah er einen Töfffahrer, der ebenfalls auf der St.-Josefen-Strasse stadteinwärts unterwegs war. Der 60-jährige Töfffahrer musste eine Vollbremsung einleiten. Dabei kam er zu Fall. Das Motorrad rutschte weiter und prallte gegen die Heckstossstange des Personenwagens. (stapo/vre)

11:35 Uhr Mittwoch, 9. März Stadtrat beschliesst 100'000 Franken Soforthilfe für die Ukraine Die Ukraine ist seit dem 24. Februar 2022 einem Angriffskrieg ausgesetzt. Der St.Galler Stadtrat verurteilt die Gewalteskalation auf's Schärfste, wie er in einer Mitteilung schreibt. Im Sinne einer Soforthilfe habe der Stadtrat an seiner Sitzung vom Dienstag einen Beitrag von 100’000 Franken an das Schweizerische Rote Kreuz für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine gesprochen. Es müsse nun alles getan werden, um die Menschen zu schützen und humanitäre Hilfe zu leisten: In der Ukraine selbst, den Nachbarländern und in ganz Europa. Der Stadtrat dankt in seinem Communiqué allen für ihr freiwilliges Engagement und die beispiellose Welle der Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung. Er ruft die Stadtbevölkerung auf, Organisationen und Hilfswerke zu unterstützen. Die Stadt St.Gallen bereitet sich auf die Ankunft von ukrainischen Flüchtlingen vor. Bild: Keystone Bereits hätten einzelne Personen, welche die Ukraine verlassen mussten, Zuflucht in St.Gallen gefunden. Die Stadt bereite die Ankunft von weiteren Geflüchteten vor, indem sie bestehende Raumreserven aktiviere und zusätzliche organisiere. Aktuell würden dafür die Unterkünfte des Bundes, des Kantons und der Gemeinden für eine vorübergehende Unterbringung ausreichen. Sollte der Fall eintreffen, dass diese Kapazitäten nicht mehr ausreichen, sei der Stadtrat sehr dankbar für eine Übersicht von privaten Angeboten. Private, die bereit wären, Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen, können sich via E-Mail an die Sozialen Dienste der Stadt St.Gallen wenden. (pd/stm)

10:25 Uhr Mittwoch, 9. März Feministische Kunst im Architekturforum Ostschweiz Juliette Rosset hat 2021 einen Werkbeitrag der Stadt St.Gallen erhalten. Die Künstlerin zeigt jetzt im Architekturforum Ostschweiz im alten Lagerhaus aktuelle Werke. Vernissage der Ausstellung mit dem Titel «let’s re:create our memories now and forever» ist am Donnerstag, 18.30 Uhr. Die Schau ist dann bis 3. April geöffnet. Juliette Rosset stellt vom 11. März bis 3. April im Architekturforum Ostschweiz im alten Lagerhaus in St.Gallen aus. Bild: Stadt St.Gallen Juliette Rosset widmet sich in ihrer Arbeit feministisch motivierten Themen und Anliegen. Sie versteht Kunstwerke als «multimediale Monumente» mit Ton, Film, Objekten, Keramik und Text. Sie will neue thematisch Zugänge bieten und althergebrachte Denkmuster hinterfragen. Sie entwickelt so Szenarien, um aus einem diskriminierenden Kreislauf auszubrechen. Juliette Rosset, Jahrgang 1989, hat den Bachelor of Arts in Sozialwissenschaften an der Universität Zürich absolviert und anschliessend das Studium der Freien Kunst an der Hochschule der Künste in Bern mit dem Bachelor abgeschlossen. Neben ihrer künstlerischen Arbeit ist sie als Musikerin mit ihrer seit 2013 existierenden Band Zayk unterwegs. (pd/vre)

10:09 Uhr Mittwoch, 9. März Zwei Spitzenduelle in der obersten Liga der Schweizer Handballerinnen: LC Brühl trifft diese Woche gleich zweimal auf die Spono Eagles Zweimal innert weniger Tage kommt es in der Finalrunde der Premium League 1 der Schweizer Handballfrauen zum Spitzenduell zwischen dem LC Brühl Handball (LCB) und den Spono Eagles aus Nottwil. Heute Mittwoch gastieren die Ostschweizerinnen in der Innerschweiz, am kommenden Samstag kommt es zum Rückspiel in St.Gallen. Die Brühlerinnen wollen bei beiden Spielen versuchen, wichtige Punkte im Kampf um das Playoff-Finalticket zu ergattern. Heute Mittwoch und am Samstag treffen sich die Handballerinnen des LC Brühl und der Spono Eagles gleich zweimal zu einem Spitzenduell. Bild: LCB/Foto Wagner Am Mittwochabend gastieren die Tabellenzweiten von Brühl bei den Leaderinnen von Spono. Die Nottwilerinnen gewannen bislang zwölf ihrer 15 Meisterschaftsspiele, spielten einmal Unentschieden und verloren erst zwei Mal. Zwei Punkte hinter den Leaderinnen rangieren die Brühlerinnen mit elf Siegen, einem Remis und drei Niederlagen. Das Spiel von heute Abend wird im Internet per Livestream übertragen. In der laufenden Saison standen sich die Dauerrivalinnen aus St.Gallen und Nottwil bereits zweimal gegenüber. Im vergangenen September trennte man sich dabei gemäss LCB-Newsletter 31:31. Anfang Januar kassierten die Brühlerinnen eine 22:26-Auswärtsniederlage. An sich machte der LC Brühl aber gute Erfahrungen mit Auswärtsspielen in Nottwil. Von den letzten acht Duellen gewann Brühl deren sechs. (pd/vre)

08:37 Uhr Mittwoch, 9. März Coronasituation im Kanton St.Gallen: 2'384 neue Ansteckungen und ein Todesfall am Dienstag Der Kanton meldet auf seiner Website für Dienstag wieder 2'384 (Mo: 1'689) neue laborbestätigte Coronafälle. Seit März 2020 haben sich damit insgesamt 179'076 Personen im Sanktgallischen mit dem Coronavirus infiziert. Am Dienstag wurde auch ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht damit bei 842. Die wichtigsten Kennzahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Montag, 8. März 2022, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG Derzeit liegen 57 (So: 49, Mo: 55) Patientinnen und Patienten wegen einer SARS-CoV-2-Infektion in St.Galler Spitälern. Davon befinden sich weiterhin vier auf einer Intensivstation, drei mit künstlicher Beatmung. Die Zahl der Spitaleinweisungen wegen Covid-19 nehmen damit wieder leicht zu. Die Zahl der Infizierten, die auf einer Intensivstationen behandelt werden müssen, bleibt aber tief. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kanton St.Gallen am Dienstagabend bei 2'068 (So: 2'022, Mo: 1'955). Die 14-Tage-Inzidenz liegt bei 3'650 (So: 3'375, Mo: 3'403). Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle innert sieben und 14 Tagen der Vergleichbarkeit wegen hochgerechnet auf 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner. (SK/vre)

08:22 Uhr Mittwoch, 9. März Parkplatz für Züge: Derzeit stehen zwei Züge der Wiener Westbahn im St.Galler Güterbahnhof Sie passen nicht wirklich ins Bild, die beiden modernen Züge, die seit geraumer Zeit im St.Galler Güterbahnhof stehen. Die Aufschriften verraten, dass es sich um Kompositionen der österreichischen Westbahn handelt. Diese Privatbahn verbindet Wien über St.Pölten und Linz mit Salzburg. In St.Gallen parkiert hat die beiden Doppelstock-Triebzüge vom Typ Kiss die Stadler Rail AG. Die beiden Züge der österreichischen Westbahn im St.Galler Güterbahnhof. Bild: Reto Voneschen (8.3.2022) Die Westbahn habe 17 ihrer Kiss-Züge an die Deutsche Bahn verkauft, schreibt Fabian Vettori von der Kommunikationsabteilung des Eisenbahnbauers auf Nachfrage. Stadler führe derzeit Tests für die bevorstehende Zulassung der Fahrzeuge in Deutschland und Österreich durch. Wegen Platzmangels in Bussnang und an anderen Stadler-Standorten stünden die beiden Züge vorübergehend in St.Gallen. (vre)

08:02 Uhr Mittwoch, 9. März Fusswege zwischen Oberstrasse und Güterbahnhof: Schlosserweg wird im Frühsommer ausgebaut werden, Zimmerweg durch Einsprache blockiert Zwei der drei Fussgängerverbindungen zwischen Oberstrasse und Güterbahnhof sind seit geraumer Zeit wieder geöffnet. Möglich gemacht hat diese Öffnung die Verlegung der Appenzeller Bahnen aufs neue Gleis nördlich der Güterschuppen. Zwei der Durchgänge will das städtische Tiefbauamt jetzt auch ausbauen. Gegen den Ausbau des Schlosserwegs gingen während der öffentlichen Auflage Ende 2021 keine Einsprachen ein. Gegen den Ausbau des Zimmerwegs gab es eine Einsprache. Der heutige Durchgang zwischen Güterbahnhof und Schlosserstrasse soll im Mai und Juni zum Schlosserweg ausgebaut werden. Bild: Reto Voneschen (8.3.2022) Entsprechend dieser Ausgangslage, will das städtische Tiefbauamt das Projekt Schlosserweg rasch umsetzen. Derzeit befindet es sich im Submissionsverfahren (also der Phase mit Einreichung von Offerten und Vergabe von Aufträgen für die Arbeiten. Gebaut werden soll dann im Mai und Juni, wie Stadtingenieur Beat Rietmann auf Anfrage sagt. Das Projekt Zimmerweg liegt wegen der hängigen Einsprache derzeit auf Eis. Seine Umsetzung könnte noch einige Zeit auf sich warten lassen. Die Situation im alten St.Galler Güterbahnhof mit rechts dem neuen Schlosser- und links dem neuen Zimmerweg. Plan: Stadt St.Gallen Mit der raschen Öffnung der Durchgänge am Schlosserweg und zum Garten der Stiftung Suchthilfe ist die betroffene Quartierbevölkerung jedenfalls «happy», wie ein Passant auf der Treppe zwischen Güterbahnhof und Oberstrasse zum Fotografen sagt. Es sei eine Riesenerleichterung, dass die Durchgänge wieder passierbar seien. Das mache den Weg in Richtung Stadtzentrum einfacher. Es sei auch schön, dass diese Öffnung nach Verlegung der Appenzeller Bahnen so rasch und unbürokratisch möglich gewesen sei. (pd/vre)

18:20 Uhr Dienstag, 8. März Passantinnen mit Blumen beschenkt und demonstriert Zum internationalen Frauentag haben Frauen verschiedener Organisationen und Parteien am Dienstagnachmittag Passantinnen in der St.Galler Altstadt mit Mimosen beschenkt. Der Bären- wurde dafür wieder zum Bärinnenplatz. Bild: Sandro Büchler (8.3.2022) Wie in anderen Städten der Schweiz fand am Dienstagabend in St.Gallen eine Demo zum internationalen Frauentag statt. Gemeinsam wehrten sich die Frauen «gegen Rape Culture, Victim Blaming und das Patriarchat». Sie kämpften für ein solidarisches Miteinander ohne Gewalt, Hierarchie und Diskriminierung, hiess es an der Kundgebung. Bild: Julia Nehmiz (8.3.2022)

18:10 Uhr Dienstag, 8. März Millimeterarbeit zwischen historischer Hausfassade und Verkehr: Vier Tonnen schweres Bushäuschen an der Teufener Strasse platziert Am Dienstag ist auf dem Trottoir vor dem Haus Teufener Strasse 26 ein vier Tonnen schweres Metallelement aufgestellt worden. Es handelt sich um ein neues, vom einheimischen Architekturbüro Forrer Stieger speziell für diesen Ort entworfenes Bushäuschen. Es ersetzt eine Standardwartehalle, die bis zur Sanierung des Strassenabschnitts etwas weiter oben an der VBSG-Haltestelle «Oberstrasse» stand. Diese Haltestelle wird jetzt aus verkehrstechnischen Gründen ein paar Meter nach unten verschoben und mit einem neuen Häuschen bestückt. Das Vier-Tonnen-Stahl-Element ist vom Tieflader abgeladen und auf dem Trottoir platziert. Bild: Reto Voneschen (8.3.2022) Wobei: Bushäuschen ist die neue Wartezone für den Bus ins Riethüsli und nach St.Georgen eigentlich keines mehr. Es handelt sich vielmehr um ein Stahldach, das auf zwei Säulen ruht, die im Trottoir einbetoniert werden. Das Ganze ist in schwarz gehalten und markiert Präsenz, passt sich aber gleichzeitig gut ins Umfeld mit der historischen Hausfassade des alten Empa-Gebäudes ein. Heute ist im historischen Haus hinter der neuen Bushaltestelle das Psychiatrische Zentrum St.Gallen untergebracht. Um es jetzt auf seine «Beine» zu stellen, sind gleich zwei Krane im Einsatz. Bild: Reto Voneschen (8.3.2022) Dass an diesem Ort keine Standardwartehalle aufgestellt wird, ist der städtischen Denkmalpflege zu verdanken. Das Haus Teufener Strasse 26 ist zusammen mit dem Gebäude Unterstrasse 11 als Stickerei-Geschäftshaus 1912/13 gebaut worden. Heute steht es wegen «seiner architektonischen Bedeutung als imposantestes Stickerei-Etablissement und aufgrund seiner städtebaulichen Bedeutung» unter Schutz. Entsprechende Rücksicht müssen Neubauten in seiner unmittelbare Nachbarschaft auf es nehmen – auch ein Bushäuschen. Langsam ahnt man, wie sich die neue Wartezone präsentieren wird. Bild: Reto Voneschen (8.3.2022) Am Dienstag wurde die Stahlkonstruktion für die neue Wartezone aufgestellt. Angeliefert wurde sie in einem Stück. Das Abladen vom Tieflader, das Platzieren und Aufstellen war eine knifflige Aufgabe. Der Platz zwischen historischer Hausfassade und dem intensivem Auto- und Busverkehr war knapp. Das Platzieren wurde so zur Millimeterarbeit, die Erfahrung, ein gutes Auge sowie ab und zu auch gute Nerven brauchte. Bis Ende Woche folgen jetzt die Abschlussarbeiten. Dann ist die neue Wartezone bereit für wartende ÖV-Passagiere. (vre) Das Dach der neuen Wartezone wird über die silberfarbigen Rohre der Entwässerung platziert, abgesenkt und dann im Trottoir einbetoniert. Bild: Reto Voneschen (8.3.2022)

14:59 Uhr Dienstag, 8. März Wenn ein Litterer dem anderen Litterer Litterer sagt Momentaufnahme. An der Mingerstrasse hat einer das Geschäft seines Vierbeiners liegen gelassen. Ein anderer übt - berechtigte - Kritik. Indem er einen Zettel mit rätselhafter Botschaft liegen liess. Was dann auch Littering wäre... Bild: Julia Nehmiz (8.3.2022)

14:44 Uhr Dienstag, 8. März Eurovision Song Contest in Turin: In diesem Jahr vertritt der in St.Gallen lebende Appenzeller Marius Bear die Schweiz Der in St.Gallen lebende Appenzeller Marius Bear vertritt die Schweiz am diesjährigen Eurovision Song Contest in Turin. Bild: Patrick Straub/ KEY (8.3.2022) Am Dienstag hat Marius Bear den Song und das Video zu «Boys Do Cry» veröffentlich. Wie ebenfalls am Dienstag bekannt wurde, wird er damit die Schweiz am Eurovision Song Contest in Turin vertreten. Sie tritt dort im ersten Halbfinal des grössten Musikwettbewerbs der Welt am Dienstag, 10. Mai, an. Marius Bear stammt aus Appenzell Innerrhoden und lebt in St.Gallen. Der 28-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Marius Hügli heisst, fand über die Strassenmusik auf die Bühne. Er ist gelernter Baumaschinenmechaniker, spielt Gitarre und hat 2017 für ein Jahr in London am British and Irish Modern Music Institute (BIMM) das Fach «Music Production» studiert. Den Song «Boys Do Cry» für Turin hat Marius Bear zusammen mit Songwriter Martin Gallop geschrieben und produziert. Video: PD Bear nimmt am Eurovision Song Contest mit dem neuen Song «Boys Do Cry» teil. «Der Zeitpunkt könnte nicht besser sein. Ich habe so Bock drauf! Es ehrt mich, die Schweiz in Turin zu repräsentieren und in die Fussstapfen von Luca Hänni und Gjon’s Tears zu treten. Die beiden haben die Latte ganz schön hochgelegt», wird der Singer/Songwriter in einer Mitteilung zitiert. (pd/vre) Eurovision Song Contest Der Appenzeller Marius Bear vertritt uns beim ESC in Turin - doch kann er Luca Hänni und Gjon's Tears toppen? Stefan Künzli 08.03.2022 FREIPASS #7 «Ich bin gerade an einer Weiterbildung dran»: Der Appenzeller Musiker Marius Bear im Fragebogen Roger Berhalter 13.08.2021

14:20 Uhr Dienstag, 8. März Sonnenuntergänge wie aus dem Bilderbuch Ein Sonnenuntergang wie aus dem Bilderbuch am Buebenweier. Bild: Luciano Pau (5.3.2022) Das Schieberhäuschen und Enten auf dem gefrorenen Buebenweier. Bild: Luciano Pau (5.3.2022) Ein Sonnenuntergang schöner als der andere: Winterliche Ruhe auch am Mannenweier. Bild: Luciano Pau (5.3.2022) Das Wetter ist zwar kalt, aber sonnig. Das sind beste Voraussetzungen für fotografierende Leserinnen und Leser, den Sonnenuntergang zu dokumentieren. Luciano Pau tat dies auf Drei Weieren über der Stadt St.Gallen. (vre)

13:35 Uhr Dienstag, 8. März Fragen zum giftigen Löschschaum im Bodensee: Müssen die Strafen verschärft werden? Im Dezember 2020 und im Januar 2021 soll vom Gelände eines Unternehmens in Goldach giftiger Löschschaum in den Bodensee geflossen sein. Die im Schaum enthaltene Chemikalie PFOS ist in der Schweiz verboten. Das Unternehmen wurde zu einer Busse von 5’000 Franken und Schadenersatz von 28’000 Franken verurteilt. SP-Kantonsrat Guido Etterlin hat jetzt eine Einfache Anfrage zum Vorfall eingereicht. Er fordert darin, dass der Kanton aus dem Zwischenfall Lehren für die Zukunft zieht. Bei diesem Betrieb in Goldach ist Ende 2020 und Anfang 2021 zweimal giftiger Löschschaum in den Bodensee geflossen. Bild: Raphael Rohner (2.3.2022) Die Abschreckungswirkung der niedrigen Busse sei für einen Konzern wohl bescheiden, schreibt Etterlin. Nachdem in solchen Fällen aufgrund des Aufwands darauf verzichtet werde, Einzelpersonen rechtlich zu verfolgen, frage sich, «ob es nicht ein Sanktionssystem mit höheren Strafen für ein Unternehmen bräuchte». Von der Kantonsregierung will Etterlin jetzt unter anderem wissen, ob sie Handlungsbedarf beim Sanktionssystem für solche Fälle auf Bundesebene sieht – also ob die Strafen verschärft werden müssen. Den Rorschacher interessiert zudem, ob untersucht wurde oder wird, inwiefern der Trinkwasserspeicher Bodensee durch den Zwischenfall in Goldach verunreinigt wurde, und wer allfällig daraus resultierende Kosten aufzukommen hätte. Er will Auskunft darüber, wie viele Anlagen wie jene in Goldach es im Kanton St.Gallen gibt und ob sie angemessen unterhalten werden. Und er will wissen, ob der Kanton überhaupt die Möglichkeit hat, solche Anlagen präventiv zu kontrollieren, und ob es diesbezüglich Handlungsbedarf gibt. (vre) Umweltskandal 2760 Kilogramm Löschschaum in Goldach ausgelaufen: Grosskonzern verschmutzt Bodensee mit längst verbotener Chemikalie Enrico Kampmann, Sandro Büchler, Raphael Rohner 04.03.2022 Umweltskandal in Goldach Gemeindepräsident wurde nicht über Vorfall mit giftigem Löschschaum informiert: «Ich bin betroffen, schockiert und hässig» Christa Kamm-Sager 07.03.2022 Löschschaum im Bodensee Giftskandal in Goldach: Hickhack zwischen der Gemeinde und dem Kanton Christa Kamm-Sager, Stephanie Martina und Rudolf Hirtl 08.03.2022

12:08 Uhr Dienstag, 8. März Internationaler Frauentag: Mimosen auf dem St.Galler Bärinnenplatz, Rosen auf dem Rorschacher Trischliplatz Heute Dienstag ist internationaler Frauentag. In Stadt und Region St.Gallen gibt’s dazu verschiedene Aktionen und Angebote. Der St.Galler Bärenplatz wird an diesem Tag wiederum zum Bärinnenplatz. Von 16.30 bis 18 Uhr verteilen hier verschiedene Fraugengruppen Mimosen an Passantinnen. Dazu gibt's eine Frauenbar und Livemusik. Auf eine Abendveranstaltung wird in diesem Jahr coronabedingt verzichtet. Auf dem Trischliplatz in Rorschach werden Passantinnen noch bis 14 Uhr mit Rosen beschenkt. Amnesty International informiert hier über sexuelle Gewalt gegen Frauen. Gleichzeitig kann ein Appell an den Botschafter der russischen Föderation in der Schweiz unterzeichnet werden. Darin wird von der russischen Regierung das Ende des Krieges in der Ukraine gefordert. (pd/vre)

09:15 Uhr Dienstag, 8. März Coronasituation im Kanton St.Gallen: 1'689 neue Ansteckungen am Montag und die Zahl der Spitaleinweisungen steigt wieder Der Kanton meldet auf seiner Website für Montag 1'689 neue laborbestätigte Coronafälle. Seit März 2020 haben sich damit insgesamt 176’692 Personen im Sanktgallischen mit dem Coronavirus infiziert. Am Montag wurden keine weiteren Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht bei 841. Die wichtigsten Kennzahlen der Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Montag, 7. März 2022, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG Derzeit liegen 55 (Sonntag: 49) Patientinnen und Patienten wegen einer SARS-CoV-2-Infektion in St.Galler Spitälern. Davon befinden sich vier auf einer Intensivstation, drei mit künstlicher Beatmung. Die Zahl der Spitaleinweisungen wegen Covid-19 nehmen damit wieder zu. Die Zahl der Infizierten, die auf einer Intensivstationen behandelt werden müssen, bleibt aber tief. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kanton St.Gallen am Montagabend bei 1'955 (Sonntag: 2'022). Die 14-Tage-Inzidenz liegt bei 3'403 (Sonntag: 3'375). Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle innert sieben und 14 Tagen der Vergleichbarkeit wegen hochgerechnet auf 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner. (SK/vre)

08:56 Uhr Dienstag, 8. März Geschichte im Stadthaus: Das «welsche Äbtlin» und die Stadtrepublik Am Donnerstagabend beschliesst Giuanna Beeli von der Universität Bern die Vortragsreihe 2021/22 «Stadtgeschichte im Stadthaus». Sie spricht über das Verhältnis von Stadt und Kloster in der Amtszeit von Fürstabt Celestino Sfondratis. Er wurde von St.Galler Zeitgenossen etwas abschätzig auch als das «welsche Äbtlin» bezeichnet und steuerte gegenüber der reformierten Stadt einen Kurs zwischen Konfrontation und Kooperation. Celestino Sfondratis, Abt des Klosters St.Gallen von 1687 bis 1696. Bild: PD Der Kontakt zwischen Kloster und Stadt St.Gallen gestaltete sich in der Regierungszeit von Celestino Sfondratis (1687-1696) herausfordernd. Das war allerdings nicht erst damals, sondern bereits seit der Reformation der Stadt so. Für den Fürstabt, dessen Residenz im Kloster vom Stadtgebiet umschlossen war und dessen Herrschaftsgebiet wiederum die Stadt umschloss, war es damals nicht ganz einfach einen klaren Kurs gegenüber der Stadtrepublik zu steuern. Der Vortrag «Zwischen Kooperation und Konfrontation: Das «welsche Äbtlin» Celestino Sfrondrati im Umgang mit der Stadt St. Gallen (1687-1696)» findet am Donnerstag, ab 18 Uhr, im Stadthaus der Ortsbürgergemeinde St.Gallen an der Gallusstrasse 14 statt. Die Veranstaltung ist öffentlich, der Besuch kostenlos. (pd/vre)

08:29 Uhr Dienstag, 8. März Auch die Stadt St.Gallen verkauft verbilligte Tageskarten: Zu ermässigten Preisen Bodenseeschiffe benutzen Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt St.Gallen können ab sofort wieder vergünstigte Tageskarten für die Bodensee-Schifffahrt kaufen. Sie kosten 30 statt 49,50 Franken. Die Vergünstigung wird durch eine Vereinbarung zwischen der Stadt und der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrt AG geregelt. Ermässigte Tageskarten können bis am 30. April bezogen und bis Ende der Saison 2023 benutzt werden. Wie andere Gemeinden verkauft auch die Stadt St.Gallen bis 30. April vergünstigte Tageskarten für Kursschiffe der Bodensee-Schifffahrt. Bild: Raphael Rohner (30.6.2021) Die verbilligten Tageskarten sind an den Schaltern 9 und 10 der Bevölkerungsdienste im ersten Stock des St.Galler Rathauses erhältlich. Sie berechtigten zur freien Fahrt an einem Tag eigener Wahl auf verschiedenen Kursschiffen auf dem Bodensee. Auf Themenfahrten und der Autofähre Romanshorn-Friedrichshafen sind sie nicht gültig. Gültig sind die Tageskarten auf den Schifffahrtslinien: Rorschach–Romanshorn–Kreuzlingen–Unteruhldingen–Insel Mainau–Meersburg.

Rorschach–Wasserburg–Lindau.

Romanshorn–Immenstaad–Hagnau–Altnau–Güttingen.

Romanshorn–Arbon–Langenargen–Horn–Rorschach.

Rorschach–Altenrhein–Rheineck. (pd/vre)

08:05 Uhr Dienstag, 8. März Auch in St.Gallen wird weiter für den Frieden gebetet Kerzen, Stille und ein offenes Mikrofon: Solange der Krieg in der Ukraine dauert, wollen die Kirchen in St.Gallen ihre vergangene Woche gestarteten Friedensgebete fortführen. Dafür tun sich jetzt die evangelisch-reformierten Kirchgemeinden und die katholische Kirche der Stadt zusammen. Das ökumenische Angebot startet diesen Donnerstag, 19.30 bis 20.30 Uhr, in der Kirche St.Laurenzen. In der folgenden Woche findet das Friedensgebet am Freitag, 12.05 bis 13 Uhr, in der Schutzengelkapelle statt. Gebetet wird danach wochenweise alternierend an beiden Orten. Zum Friedensgebet darf man gemäss Mitteilung frei kommen und gehen, mitschweigen, eine Kerze anzünden oder auch am offenen Mikrofon ein kurzes Gebet sprechen oder ein paar Worte äussern, und zwar in der eigenen Sprache, in der eigenen kirchlichen oder religiösen Tradition. Es dürfen auch Lieder angestimmt oder es darf auf Instrumenten gespielt werden. (pd/vre) Friedensgebet in St.Laurzen: 10. und 24.3., 21. und 29. April, 5. und 19. Mai, 2. Juni. Friedensgebet in der Schutzengelkapelle: 18.3., 1. und 7. April, 13. und 27. Mai.

Das Friedensgebet fäll am Karfreitag, 15. April, aus.

07:43 Uhr Dienstag, 8. März Sanierungsarbeiten an der Stadtautobahn sind gestartet: Weitere Nachtsperrungen nötig In der Sonntagnacht sind die Sanierungsarbeiten an der St.Galler Stadtautobahn zwischen dem Sitterviadukt und dem Neudorf gestartet. Für den An- und Abtransport von Material müssen zusätzliche Fahrspuren aufgehoben werden. Nachtsperrungen sind zudem für Montagearbeiten am Olma-Deckel beim Ostportal des Rosenbergtunnels nötig. Die St.Galler Stadtautobahn ist zwischen Neudorf und Kreuzbleiche in Fahrtrichtung Zürich in den Nächten bis Freitag, 22 bis 5 Uhr, gesperrt. Bild: Tobias Garcia (9.2.2022) Konkret ist die St.Galler Stadtautobahn noch in den Nächten bis Freitag gesperrt, und zwar zwischen den Zubringern Neudorf bis Kreuzbleiche in Fahrtrichtung Zürich. Dies jeweils zwischen 22 Uhr abends und 5 Uhr morgens. Der Verkehr wird über das städtische Strassennetz umgeleitet. Aufgrund des Wetters sind Verschiebungen von Nachtsperrungen möglich. (pd/vre)

17:55 Uhr Montag, 7. März Ein Mahnmal gegen den Krieg und für Frieden in der Ukraine: Klagemauer für Städterinnen und Städter in St.Mangen Die Klagemauer gegen den Krieg und für Frieden in der Ukraine steht neuerdings in der Kirche St.Mangen in St.Gallen. Bild: PD Seit Montagmittag steht in der Kirche St.Mangen in St.Gallen eine Klagemauer gegen den Krieg in der Ukraine. Sie lehnt sich gemäss Mitteilung vom Prinzip her an die berühmte Klagemauer in Jerusalem an. In der St.Galler Klagemauer können während der Fastenzeit Zettel mit eigenen Anliegen, Klagen, Bitten, Botschaften über Trauer und Angst, aber auch über Hoffnungen und Dank in Ritzen gesteckt sowie Kerzen angezündet werden. Die einfache Ziegelmauer soll der Betroffenheit von Städterinnen und Städtern einen Ort geben. Sie ist zugleich ein Mahnmal für Frieden und Versöhnung, gegen Gewalt und Krieg. Aufgestellt wurde sie vom ökumenischen Stattkloster. (pd/vre) Gedankenstrich-Kolumne Samantha Wanjiru: Ein Stück Paradies in Gefahr Samantha Wanjiru 07.03.2022

16:57 Uhr Montag, 7. März Böögg hatte am Sonntag im Areal Bach ein sehr kurzes Leben: Der St.Galler Sommer wird trocken und heiss Ein alter Volksaberglaube besagt, dass je schneller das Feuer am Funkensonntag abbrennt, desto besser wird der Sommer. Wenn die Regel tatsächlich stimmt, steht der Stadt St.Gallen wieder ein Rekordsommer ins Haus. Nicht einer, der wie der letzte mit Niederschlägen punktet, sondern mit Sonnenschein und Hitze. Der Funkensonntag auf dem Areal Bach hinter dem St.Galler Quartiebahnhof St.Fiden. Video: Florin Maliqi (6.3.2022) Der Funken brannte nämlich am Sonntag im Areal Bach hinter dem Bahnhof St.Fiden rasch und lichterloh. Der Böögg überlebte nur gerade anderthalb Minuten, bis ihn die Flammen erreichten und er durch die in seinem Bauch versteckten Sprengkörper explodierte. Organisiert wurde der St.Galler Funkensonntag vom Quartierverein Nordost-Heiligkreuz. Aufgeschichtet und abgebrannt wurde der Funken wie schon seit über drei Jahrzehnten von der Jungwacht Heiligkreuz und dem Blauring Heiligkreuz. Dem volkstümlichen Ritual wohnten am Sonntagabend im Areal Bach rund 350 Personen bei. (vre)

16:36 Uhr Montag, 7. märz «St.Gallen Helps Ukraine»: Sammlung von Hilfsgütern wird gestoppot, die Lager sind dank der Spendefreudigkeit in St.Gallen randvoll Spenden annehmen können sie zwar keine mehr, die Aktion «St.Gallen Helps Ukraine» der drei HSG-Studierenden Noé Kuhn, Frederick Mangold und Emilia von Albertini war aber sehr erfolgreich. Vor einer Woche starteten die drei ihre Sammlung von Hilfsgütern. In der Eventhalle Hektor am Güterbahnhof nahmen sie ab Dienstag Sachspenden an. Wie Noé Kuhn erzählt, habe man hauptsächlich medizinisches Material wie Medikamente, Verbandsmaterial oder OP-Utensilien eingesammelt. Start der Sammlung von Hilfsgütern am künftigen Standort der Hektor-Eventhalle im alten St.Galler Güterbahnhof. Bild: Andrea Tina Stalder (1.3.2022) Privatpersonen und Institutionen, Vereine oder Unternehmen brachten zudem Kleider, Schlafsäcke und Decken, Lebensmittel, Werkzeuge, Taschenlampen, Batterien. Schon am zweiten Tag der Aktion konnten keine Kleiderspenden mehr entgegengenommen werden. Jetzt sechs Tage später heisst es, man könne gar keine Sachspenden mehr entgegennehmen von Privatpersonen. Das Lager ist randvoll. Das kleine Team wurde vom grossen Andrang überwältigt, überrascht. Man freue sich darüber. «Uns ging es darum, so schnell wie möglich Hilfe zu organisieren», sagt Kuhn, der im vierten Semester Volkswirtschaftslehre studiert. Es «unglaublich schön» gewesen, dass so viele Leute so schnell geholfen hätten. Der erste Transport sei abholbereit - 35 Paletten, gefüllt mit 10 bis 15 Tonnen Hilfsgütern, schätzt Kuhn. Viele wollten helfen: Eine Mutter und ihre zwei Kinder bringen Spielzeug für ukrainische Kinder in den alten Güterbahnhof. Bild: Andrea Tina Stalder (1.3.2022) Wann die Hilfsgüter Richtung Osten rollen werden, ist allerdings noch unklar. Heute Montag hätte ein Laster, organisiert von der ukrainischen Botschaft in Bern, die St.Galler Spenden abholen und in die Ukraine bringen sollen. Doch am Nachmittag hiess es, der Transport verzögere sich. Es gebe Probleme an der Grenze und in der Ukraine. In zwei oder drei Tagen sollen die St.Galler Hilfsgüter nun aber doch von der Botschaft abgeholt werden. Noé Kuhn und seine beiden Mitstreiter organisieren zudem einen zweiten Transport. Ihnen ist wichtig, dass sie verfolgen können, wohin die Hilfsgüter gebracht werden. «Nämlich dorthin, wo sie wirklich gebraucht werden.» Die Abfahrt des zweiten Transportes ist für Freitag angedacht. Doch die Hilfsaktion endet nicht mit dem Abtransport dieser Spenden. Emilia von Albertini und Frederick Mangold, zwei der drei Köpfe hinter der Aktion «St.Gallen Helps Ukraine». Nicht auf dem Bild ist Noé Kuhn. Bild: Andrea Tina Stalder (1.3.2022) Es gebe Überlegungen, «St.Gallen Helps Ukraine» weiterzuführen, sagt Kuhn. Er, Frederick Mangold und Emilia von Albertini wollen allerdings die Führung abgeben und sich wieder auf ihr Studium konzentrieren. Sie seien in Gesprächen mit der Ukrainian-Swiss Business Association und mit Privatpersonen. «Den Schwung, den sie mit ihrer spontanen Initiative erfahren hätten, wollten sie gerne weitergeben.» (miz)

16:09 Uhr Montag, 7. März Auf der A1 gegen die Mittelleitplanke geprallt: Autofahrerin verletzt Am Montag ist im Morgenverkehr eine 44-jährige Frau mit ihrem Auto auf der Autobahn A1 auf Höhe Henau verunfallt. Das Auto kollidierte mit der Leitplanke. Die Fahrerin wurde unbestimmt verletzt; sie musste vom Rettungsdienst betreut und ins Spital gefahren werden. Beim Unfall entstand Sachschaden für rund 15'000 Franken. Das stark beschädigte Auto einer 44-jährigen Lenkerin nach der Kollision mit der Mittelleitplanke der A1. Bild: Kantonspolizei SG (7.3.2022) Die 44-Jährige war am Montag, 7.50 Uhr, mit dem Auto auf der Überholspur der A1 von Oberbüren in Richtung Wil unterwegs. Aus unbekannten Gründen geriet das Auto auf Höhe von Henau ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Durch die Kollision wurde das Fahrzeug gemäss Mitteilung der Kantonspolizei auf die Überholspur zurückgeworfen. Es dürfte danach nochmals mit der linken Fahrzeugseite gegen die Mittelleitplanke geprallt sein. (kapo/vre)

15:59 Uhr Montag, 7. März Russland-Kenner Ulrich Schmid ist am Donnerstag zu Gast in der «Station»: Wie weiter mit Vladimir Putin? Diesen Donnerstag holt die «Station» an der Lindenstrasse 65 in St.Gallen das am vergangenen Donnerstag krankheitshalber kurzfristig ausgefallene Gespräch mit Russlandkenner Ulrich Schmid nach. Der HSG-Professor gilt als einer der profiliertesten Schweizer Kennerinnen und Kenner der beiden Länder Russland und Ukraine. Türöffnung zum öffentlichen Anlass mit Gratis-Eintritt ist um 20.30 Uhr; das Gespräch startet um 21 Uhr und dauert rund eine Stunde. Ab etwa 22 Uhr ist die Bar auch für Gäste geöffnet, die nicht zum Talk kommen können oder wollen. Wie gefährlich ist der russische Präsident Vladimir Putin für den Rest der Walt? Das ist eine der Fragen für den Talk vom Donnerstag in der «Station» in St.Gallen. Bild: Andrei Gorshkov/ AP (4.3.2022) In der «Station» wird es im am Donnerstag vor allem auch um den russischen Präsidenten Vladimir Putin gehen. Hat er mit dem Krieg gegen die Ukraine womöglich sein politisches Ende selber eingeleitet? Der «postmoderne Diktator» (Zitat Ulrich Schmid) ist international zunehmend isoliert und in der russischen Bevölkerung regt sich Widerstand gegen ihn. Und auch seine Soldaten - die angeblich gegen «Nazis» kämpfen - sind offenbar alles andere als glücklich über den Krieg in der Ukraine. Oder ist Putin sogar noch gefährlicher für die Welt, weil er jetzt mit dem Rücken zur Wand steht? (pd/vre)

15:29 Uhr Montag, 7. März Verdi-Klassiker «La traviata» am Theater St.Gallen: Hauptfigur ist in der Inszenierung von Nina Russi «eine moderne und mutige Frau» Am Samstag, 19. März, 19 Uhr, hat im St.Galler Theaterprovisorium vor der Tonhalle auf dem Unteren Brühl die Verdi-Oper «La traviata» ihre Premiere. Die musikalische Leitung hat der St.Galler Chefdirigent Modestas Pitrenas, Regie führt die junge Schweizer Regisseurin Nina Russi. Die Titelrolle ist doppelt besetzt und wird von Vuvu Mpofu (der ersten schwarzen Sängerin mit festem Engagement im St.Galler Opernensemble) und Tatjana Schneider gesungen. «La traviata» gilt als eine der erfolgreichsten Opern überhaupt. Im Bild die Hauptfigur in der Inszenierung der Komischen Oper Berlin. Bild: Iko Freese/

drama-berlin.de Der 1853 uraufgeführte Opernklassiker von Giuseppe Verdi geht auf einen Roman und ein Schauspiel von Alexandre Dumas zurück. Im Zentrum der Geschichte um Sein und Schein steht Violetta Valéry: Sie ist jung, begehrt und todkrank. In der glamourösen Halbwelt von Paris führt sie als Edelprostituierte ein ausschweifendes, aber isoliertes Leben im Luxus – bis sie mit Alfredo den Mann trifft, für den sie alles aufgeben und mit dem sie einen Neuanfang wagen will. Doch die Moralvorstellungen von Alfredos Familie sowie das Fortschreiten ihrer Krankheit machen Violettas Pläne zunichte. Am Theater St.Gallen kommt das Erfolgswerk in einer Inszenierung von Nina Russi auf die Bühne. Dabei reduziert die junge Schweizer Regisseurin die Hauptfigur nicht auf die Bedeutung des Stücktitels: «La traviata» heisst übersetzt «die Verderbte» oder «die vom Weg Abgekommene». «Nur zu zeigen, dass Violetta eine Prostituierte ist und sonst in ihrem Leben nichts hat, reicht mir nicht», sagt Russi. «Ich will verschiedene Seiten von ihr vorstellen. Die Hauptfigur ist für mich eine moderne und mutige Frau.» Von «La traviata» sind am Theater St.Gallen vom 19. März bis 9. Juni ein Dutzend Vorstellungen geplant. Infos und Tickets im Vorverkauf gibt’s im Internet. Porträt «Die Hautfarbe ist nach fünf Minuten vergessen»: Zwei neue Ensemblemitglieder am Theater St.Gallen nehmen es mit klassischen Opernrollen auf Mirjam Bächtold 19.10.2021

14:17 Uhr Montag, 7. März Stadtmagazin «Saint Gall» geht in die nächste Runde: Dritte Ausgabe erscheint im Juni «Saint Gall» ist eine Initiative freier Journalistinnen und Journalisten. Nach ersten Ausgaben im Sommer und Winter 2021 soll jetzt diesen Sommer die dritte Ausgabe des Magazins für die Stadt St.Gallen folgen. Sie soll am Open-Air-Donnerstag, 30. Juni, präsentiert sowie an Abonnentinnen und Abonnenten verschickt werden. Man werde sich wieder bemühen, eine überraschende und vielseitige Lektüre zu bieten, die viele Aspekte und Formen des Stadtlebens abbildet, versprechen Macherinnen und Macher in einer Mitteilung. Das Kernteam des Stadtmagazins «Saint Gall» hat ein gemütliches Plätzchen für gemeinsame administrative Arbeiten gefunden. Bild: PD Das Kernteam von «Saint Gall», zu dem Journalistin Marion Loher, Grafikerin Nicole Tannheimer, Fotograf Urs Bucher und Gründer Sebastian Schneider gehören, versteht sich als Gegenpol zum hektischen Alltag. Für die Produktion bereits des dritten Heftes sollen zudem zunehmend auch freie Journalistinnen und Journalisten sowie Fachautorinnen und Fachautoren aus der Stadt St.Gallen beigezogen werden. Das Medienprojekt «Saint Gall» ist eine private Initiative. Alle, die am Magazin schreiben, täten dies aus Überzeugung für die Sache, heisst es in der Mitteilung. Das Nein des Schweizer Stimmvolks zur Ausweitung der Medienförderung habe keinerlei Einfluss auf das Projekt. «Saint Gall» erhalte keine staatliche Medienförderung und finanziere sich ausschliesslich über Werbung, Abo-Zahlungen und kleinere Spenden. Ob sich das Magazin halten kann, hängt daher vom Interesse der Leserinnen und Leser ab. (pd/vre) Zum Internetauftritt des Stadtmagazin «Saint Gall» geht es hier. Medien Hochglanz gedruckt: Mitten in der Medienkrise gründen vier Journalisten ein neues Magazin für St.Gallen Julia Nehmiz 23.06.2021 Medien Mutig, vielseitig, eigen: Aber das neue Stadtmagazin «Saint Gall» überzeugt trotzdem nicht vollständig Julia Nehmiz 30.06.2021

10:59 Uhr Montag, 7. März Als «Geisterfahrer» in der Stadt unterwegs: 23-jähriger Autofahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer, Polizei sucht Zeugen Am Sonntagabend hat ein 23-Jähriger mit seinem Auto in der Stadt St.Gallen mehrfach andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Dies, weil er auf der Zürcher Strasse stadteinwärts immer wieder als« Geisterfahrer», also auf der falschen Seite der Fahrbahn, unterwegs war. Die Stadtpolizei sucht unter 071'224'60'00 nach Personen, die das Fahrverhalten des 23-Jährigen beobachten konnten oder dadurch gefährdet wurden. Der junge «Geisterfahrer» wurde am Sonntagabend durch die Stadtpolizei aus dem Verkehr gezogen. Symbolbild: Stapo SG Der 23-jährige Autolenker war am Sonntag, kurz nach 19 Uhr, auf der Zürcher Strasse stadteinwärts unterwegs. Dabei geriet er ein erstes Mal auf die Gegenfahrbahn, so dass ein entgegenkommendes Auto gemäss Mitteilung der Stadtpolizei stark abbremsen und aufs Trottoir ausweichen musste, um einen Zusammenstoss zu verhindern. Auf Höhe des Fussballplatzes St.Otmar und danach vor der Turnhalle Schönenwegen wiederholte sich der Vorfall. Der junge Fahrzeuglenker konnte schliesslich durch die Stadtpolizei angehalten und kontrolliert werden. Alkoholeinfluss konnte nicht nachgewiesen werden. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar und werden durch die Polizei abgeklärt. (stapo/vre)

10:28 Uhr Montag, 7. März St.Galler SP-Politikerin stellt Fragen zur Ukrainehilfe: Kanton soll weitere Hilfsmassnahmen in die Wege leiten SP-Kantonsrätin Monika Simmler lobt in einer neu eingereichten Anfrage die rasche Reaktion der St.Galler Kantonsregierung auf den Krieg in der Ukraine. Mit einem Beitrag von 50’000 Franken und der Sammlung von Hilfsgütern sei unkomplizierte und schnelle Soforthilfe geleistet worden. Und diese sei für die Betroffenen sicher ausgesprochen wertvoll. Aber: «Es stellt sich nun die Frage, ob und wie noch weitere Unterstützungsmassnahmen ergriffen werden können», schreibt Simmler im Vorstoss weiter. Das kantonale Amt für Militär und Zivilschutz hat vergangene Woche Hilfsgütertransporte nach Polen und Rumänien auf den Weg gebracht. Bild: Ralph Ribi (1.3.2022) Mit Blick auch auf Entscheide in anderen Kantonen würde die SP-Kantonsrätin es begrüssen, «wenn auch St.Gallen weiter aktiv wird und bleibt». Dabei gehe es nicht ausschliesslich um Hilfszahlungen und Hilfsgüter. Auch andere Initiativen wären nach Meinung von Monika Simmler denkbar: Dazu zählt sie unkomplizierte Austauschprogramme für Studierende oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ebenso müsse man diskutieren, ob und wie ausländer- und asylrechtliche Verfahren beschleunigt werden könnten. SP-Kantonsrätin Monika Simmler setzt sich für Hilfsmassnahmen für ukrainische Flüchtlinge ein. Bild: Ralph Ribi Konkret will die SP-Kantonsrätin vom Regierungsrat wissen, ob er bereit ist, «namhafte» Beiträge für die Hilfe in der Ukraine und in den Nachbarländern zu sprechen oder weitere Transporte von Hilfsgütern in die Wege zu leiten. Sie erkundigt sich, was die Regierung für andere Möglichkeiten sieht, Personen aus der Ukraine kurz- und mittelfristig zu unterstützen. Und wie bereitet sich der Kanton auf Flüchtlinge aus der Ukraine vor? Welche Massnahmen ergreift er zusammen mit den Gemeinden, um solche Flüchtlinge bestmöglich zu unterstützen? (vre) Spendenaktion Die Bilanz der Spendenaktion: «Wir machen diese Aktion alle ehrenamtlich und stecken jede freie Minute in dieses Projekt» Olivia Jasek 04.03.2022 Ukraine-Krieg «Jetzt habe ich immerhin etwas getan»: St.Gallerinnen und St.Galler spenden Hilfsgüter für ukrainische Flüchtlinge Olivia Jasek 01.03.2022 Ukraine-Krieg Werdenberger Kantonsrat sucht Hilfsgüter für Bevölkerung in der Ukraine Corinne Hanselmann 28.02.2022

09:47 Uhr Montag, 7. März Erfolgsschriftstellerin Milena Moser in der St.Galler Kellerbühne: Was wäre, wenn wir uns anders entschieden hätten? Heute Abend, 20 Uhr, gastiert in der St.Galler Kellerbühne die Schweizer Erfolgsschriftstellerin Milena Moser. Sie liest aus ihrem neuen Buch «Mehr als ein Leben». Für die Veranstaltung gibt's gemäss Mitteilung noch 29 freie Plätze, die im Vorverkauf im Internet oder an der Abendkasse erhältlich sind. Milena Moser in San Francisco. Bild: Barak Shrama (24.6.2021) Im Roman und damit an der Lesung von Milena Moser geht es um die Frage, welchen Teil unserer Identität wir selber bestimmen können. Welcher Teil aber hängt von den Menschen ab, die uns umgeben? Und welcher von Entscheidungen, die wir treffen? Was die spannende Folgefrage beinhaltet, wo wir stehen würden, wenn wir uns in einem bestimmten Moment des Lebens anders entschieden hätten. Milena Moser ist 1964 in Zürich geboren. Sie ist eine der erfolgreichsten Schriftstellerinnen der Schweiz. 2015 emigrierte sie in die USA, nach Santa Fe im Bundesstaat New Mexico. Über das Leben in den USA erzählt sie in ihren Bestsellern «Das Glück sieht immer anders aus» (2015) und «Hinter diesen blauen Bergen» (2017). Neuere Bücher von ihr sind «Das schöne Leben der Toten» (2019) und «Land der Söhne» (2020). (pd/vre) Neuer Roman von Milena Moser Milena Moser erzählt im neuen Roman zwei Frauenleben in einem. Über ihre Auswanderung sagt sie: «Nein, ich bereue es nicht» Interview: Hansruedi Kugler 01.03.2022

09:15 Uhr Montag, 7. März Coronasituation im Kanton St.Gallen: 3'586 neue Ansteckungen und zwei Todesfälle am Wochenende Der Kanton meldet auf seiner Website fürs Wochenende (Freitag, Samstag, Sonntag) 3'586 neue laborbestätigte Coronafälle. Seit März 2020 haben sich damit insgesamt 175’003 Personen im Sanktgallischen mit dem Coronavirus infiziert. Am Wochenende wurden zudem zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht weiterhin bei 841. Derzeit liegen 49 (vergangener Donnerstag: 46) Patientinnen und Patienten wegen einer SARS-CoV-2-Infektion in St.Galler Spitälern. Davon befinden sich drei mit künstlicher Beatmung auf einer Intensivstation. Die Zahl der Spitaleinweisungen wegen Covid-19 haben damit wieder leicht zugenommen, die Lage an den Spitälern bleibt trotzdem entspannt. Die Zahl der Infizierten auf Intensivstationen hat nämlich einen neuen Tiefstand erreicht. Die wichtigsten Kennzahlen der Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Sonntag, 6. März, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kanton St.Gallen am Sonntagabend bei 2'022 Donnerstagabend. Vergangenen Woche war bei diesem Indikator eine langsame Steigerung zu verzeichnen - Mo: 1’237, Di: 1’429, Mi: 1’553, Do: 1'726. Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 3'375 (Mo: 2’490, Di: 2’637, Mi: 2’770, Do: 2'984). Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle innert sieben und 14 Tagen der Vergleichbarkeit wegen hochgerechnet auf 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner. Zusammengefasst kann man feststellen, dass das Coronavirus gemessen an der Zahl der Neuansteckungen im Kanton St.Gallen wieder auf dem Vormarsch ist. Diese Entwicklung ist nicht ganz unerwartet: Fachleute sind davon ausgegangen, dass die Zahl der Neuinfektionen mit dem Wegfall der meisten Coronaregeln mindestens vorübergehend wieder ansteigen dürfte. Die Zahl schwerer Krankheitsverläufe und damit der Spitaleinweisungen bleibt aber auf relativ tiefem Niveau. (SK/vre)

20:05 Uhr Sonntag, 6. März Funke in Gaissau explodiert schon nach kurzer Zeit Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen Der Funken in Gaissau, dem Vorarlberger Nachbardorf von Rheineck, brennt lichterloh. Mehrere hundert Menschen auf beiden Seiten des Alten Rheins erlebten, wie der Böögg am Sonntag, kurz vor 20 Uhr, explodierte. Der Winter dürfte so erfolgreich vertrieben werden. (rtl)

10:35 Uhr Sonntag, 6. März Die Frauen des FC St.Gallen gewinnen in Basel mit 2:1 Der FC St.Gallen-Staad hat am Samstag auch das dritte Rückrundenspiel in der Meisterschaft der Women's Super League gewonnen. Mit einem 2:1-Erfolg beim FC Basel unterstrichen die Frauen des FC St.Gallen ihre Ambitionen in der Meisterschaft. Sie stehen weiterhin auf dem dritten Tabellenplatz - zwei Punkte hinter den Frauen von Servette und drei Punkte hinter denen des FC Zürich. Weiter geht es für den FC St.Gallen-Staad am kommenden Samstag im Gründenmoos gegen den FCZ. Jubelnde St.Gallerinnen am Samstag nach dem 2:1-Auswärtssieg gegen die Frauen des FC Basel. Bild: Andy Mueller/ Freshfocus (5.3.2022) Der FC St.Gallen-Staad hatte in der ersten Halbzeit spielerisch ein leichtes Übergewicht gegen die Baslerinnen. Entsprechend kamen die St.Gallerinnen zu mehreren guten Chancen. Es ging dann aber bis in die 37. Minuten bis der Führungstreffer für sie fiel. Nach einer Flanke von Larina Baumann brachte Jasmin Colombo den Ball zuerst nicht im Tor unter. Den Abpraller verwertete Neo-Nationalspielerin Serena Li Puma dann aber problemlos zum 0:1. Die Freude über das Tor war jedoch von kurzer Dauer. Baumann lenkte sechs Minuten später eine Hereingabe von Camille Surdez unglücklich zum Ausgleich ins eigene Tor. Es ging also mit einem Unentschieden in die Pause. Zur zweiten Halbzeit wechselte Cheftrainerin Marisa Wunderlin die komplette Sturmreihe aus: Anstelle von Serena Li Puma, Jasmin Colombo und Victoria Bischof spielten nun Géraldine Ess, Sarina Heeb und Eva Bachmann. Nia Szenk (Basel), Valeria Iseli (St.Gallen) und Camille Surdez (Basel) am Samstag beim Spiel FCB gegen FC St.Gallen-Staad in Aktion. Bild: Andy Mueller/ Freshfocus (5.3.2022) Die erste Viertelstunde in der zweiten Spielhälfte war ziemlich zerfahren. Eine erste Tormöglichkeit - für die FCB-Frauen - gab's erst in der 61. Minute. Doch Imane Saoud fand ihre Meisterin erneut in der St.Galler Torfrau Fabienne Oertle. Zum erneuten Führungstreffer kamen die St.Gallerinnen dann in der 79. Minute doch noch: Nach einem energischen Nachsetzen von Valeria Iseli bediente Fiona Batliner die komplett freistehende Sarina Heeb, welche den Ball im Tor unterbrachte. Beim 2:1 für die St.Gallerinnen blieb es dann. (tow)

10:05 Uhr Sonntag, 6. März Unglückliche Niederlage in der Nachspielzeit: Der SC Brühl verliert mit 1:2 auswärts gegen die Basler Black Stars Die Black Stars aus Basel sind für die Fussballer der ersten Mannschaft des SC Brühl ein Angstgegner. Das bewahrheitete sich auch wieder im Auswärtsspiel vom Samstagnachmittag. Erneut mussten die Brühler die Heimreise ohne Punkte antreten. Grund war der in der fünften Minute der Nachspielzeit erzielte Treffer der Gastgeber zum für sie glücklichen 2:1. Im Kampf um den Ligaerhalt sind die Brühler damit in den nächsten Spielen noch dringender auf Siege angewiesen. Am Samstag verlor der SC Brühl auswärts gegen die Basler Black Stars, und zwar unglücklich 2:1 in der Nachspielzeit. Bild: Kurt Frischknecht/ SCB (5.3.2022) Von Anfang an stand die Partie für den SC Brühl unter einem unglücklichen Stern. Bereits in der elften Minute musste nach einer missratenen Rückgabe Torhüter Christian Leite verletzt ersetzt werden und ebenfalls in der ersten Halbzeit schied Ajet Sejdija mit einer Platzwunde am Kopf aus. Ansonsten ereignete sich nur wenig Gefährliches vor den Toren. Der 0:0 Pausenstand war die logische Folge. In der zweiten Hälfte starteten die Kronen etwas besser, im Abschluss fehlte aber die Entschlossenheit. Besser machten es die Basler: Der eingewechselte Dino Babovic brauchte nur eine Chance um die 1:0-Führung zu erzielen. Die Reaktion der Brühler blieb nicht aus, doch im Abschluss blieben sie lange Zeit glücklos. Erst in der 85. Minute wurden die Anstrengungen belohnt, als der erst sieben Minuten vorher eingewechselte Petar Pavlovic einen Eckball zum 1:1 ablenkte. Die Brühler hatten zwar auch gegen die Black Stars ihre Chancen, in deren Verwertung waren sie aber zu wenig effizient. Bild: Kurt Frischknecht/ SCB (5.3.2022) Und dann kam eben die unglückliche Nachspielzeit: In der 95. Minute erzielte Kaan Sevinc das glückliche 2:1 für die Gastgeber. Ein Unentschieden hätte wohl dem Spielverlauf besser entsprochen, schreibt Henri Seitter im Machtbericht. Damit mussten die Brühler im Kampf um den Ligaerhalt den ersten Rückschlag nach der Winterpause in Kauf nehmen. Sie sind in den kommenden Spielen umso mehr auf Siege und Punkte angewiesen. Derzeit liegt der SC Brühl auf dem zweitletzten Platz der Promotion League. (pd/vre)

21:51 Uhr Samstag, 5. März Funkensonntag im Areal Bach: Am Sonntag wird der Böögg verbrannt Morgen ist Funkensonntag. Traditionellerweise wird in vielen Regionen der Schweiz an diesem Tag der Böögg verbrannt. Je nachdem, wie lange es geht, bis die Puppe dank eingebauter Böller explodiert ist, kann man nach altem Volksglauben auf die Qualität des bevorstehenden Sommers schliessen. In der Stadt St.Gallen wird am Sonntag, 19 Uhr, der Funken im Areal Bach hinter dem Bahnhof St.Fiden angezündet. Es ist nach 2020 das zweite Mal, dass er hier brennt. Bis 2019 stand der Stadtsanktgaller Funken auf dem Unteren Brühl vor der Tonhalle (Bild). Seit 2020 findet die Böögg-Verbrennung im Areal Bach statt. Bild: Urs Bucher (18.2.2018) Früher fand der Stadtsanktgaller Funkensonntag lange Jahre auf dem Spelteriniplatz statt. «Damals wurde nicht nur Holz, sondern es wurden auch Haushaltsgegenstände wie alte Sofas und Fernseher verbrannt», erinnert sich Remo Bünzli vom Quartierverein Nordost-Heiligkreuz. Er selbst ist auch dieses Jahr als Funkenmeister für das Anzünden zuständig. Die Hitze des Feuers beschädigte allerdings den Asphaltbelag des Parkplatzes. Und mit dem Einbau der Sensoren des Parkleitsystems litt jeweils auch die Elektronik. Darum wurde die Böögg-Verbrennung schliesslich auf den Unteren Brühl vor die Tonhalle verschoben. Dann allerdings wurde die Wiese vorläufig umgenutzt: Hier wurde das Provisorium des Theaters St.Gallen für die Zeit der Sanierung des Theatergebäudes im Stadtpark aufgebaut. So wich der Funken 2020 erstmals ins Areal Bach aus - und zog dort nicht nur viele Schaulustige, sondern auch die von einem Nachbarn alarmierte Feuerwehr an. 2021 dann fiel der Funkensonntag pandemiebedingt aus. (vre)

16:00 Uhr Samstag, 5. märz Friedenslichter auf dem Bärenplatz Am kommenden Mittwoch läuten ab 10 Uhr für drei Minuten schweizweit die Kirchenglocken (STADT-TICKER, 4.3.2022, 18:05). Parallel dazu findet auf dem St.Galler Bärenplatz die Aktion Licht für den Frieden statt. Organisiert wird sie von der katholischen Cityseelsorge gemeinsam mit ihren ökumenischen Partnerinnen und Partnern sowie der Hilfe von Freiwilligen. Bei der Aktion können «in Gedenken und Solidarität für all die Menschen, die unter Krieg und Gewalt – wo auch immer auf der Welt – leiden», Kerzen angezündet werden und «in einem Moment der Stille» auf dem Bärenplatz abgestellt werden. «Licht für den Frieden» soll gemäss den Organisatorinnen und Organisatoren eine Möglichkeit sein, der «eigenen Ohnmacht zu begegnen und ein Zeichen der Verbundenheit zu setzen». (pd/vre)

14:12 Uhr Samstag, 5. März Friedenskundgebung in der St.Galler Innenstadt: 1500 Personen folgen dem Aufruf von Parteien und Gruppierungen Die Kundgebung im St.Galler Stadtzentrum gegen den Krieg und für Frieden in der Ukraine ist zu Ende. Eingeladen zur Veranstaltung hatte eine breite Allianz von Parteien und Organisationen. Ihrem Aufruf folgten überraschend viele. An der Kundgebung nehmen rund 1500 Personen teil. Der Anlass war bewilligt und verlief von A bis Z friedlich. 1'500 Personen zeigten sich am Samstag in St.Gallen solidarisch mit der Ukraine und forderten einen sofortigen Waffenstillstand. Bild: Benjamin Manser (5.3.2022) Die Demonstration solle auch ein Zeichen der Solidarität mit der betroffenen Bevölkerung in der Ukraine setzen, hiess es in der Begrüssung beim Vadian-Denkmal. Auf Transparenten wurde nicht nur sofortiger Frieden in der Ukraine, sondern auch die grosszügige und unkomplizierte Aufnahme von ukrainischen Kriegsflüchtlingen in der Schweiz gefordert. (vre)

In St.Gallen wurden auch Zweifel an der nun geforderten Aufrüstung in Europa geäussert: Waffen schafften keinen Frieden, hiess es. Bild: Benjamin Manser (5.3.2022)

09:59 Uhr Samstag, 5. März Kollision zwischen Bagger und Bus – Bus erheblich beschädigt Am Freitag ist es auf der St.Georgen-Strasse in St.Gallen zum Zusammenstoss zwischen einem Bagger und einem Bus gekommen. Dabei wurde gemäss Mitteilung der Stadtpolizei zwar niemand verletzt, es entstand aber erheblicher Sachschaden am Bus. Die St.Georgen-Strasse war zudem während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Der Bus passierte eine Baustelle, als es zur Kollision mit dem Bagger kam. Bilder: Stapo SG Der spektakuläre Unfall ereignete sich am Freitag, 14.40 Uhr. Zur Kollision kam es, als ein Bus aufwärtsfahrend Richtung St.Georgen eine Baustelle passierte. Der genaue Unfallhergang, insbesondere ob der Bagger im Moment des Zusammenstosses auch in Bewegung war, ist Gegenstand weiterer Abklärungen. Der Bus wurde erheblich beschädigt. Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Sowohl der 40-jährige Busfahrer als auch der 32-jährige Baggerfahrer wurden als fahrfähig eingestuft. Während am Bagger nur kleiner Sachschaden entstand, fiel dieser beim Bus beträchtlich aus. Die St.Georgen-Strasse musste gemäss Polizeimeldung zudem für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. (stapo/chs)

Freitag, 4. März - 18:24 Uhr

Am Dienstag ist internationaler Frauentag: Auf dem Bärinnenplatz gibt's Mimosen, im Kunstmuseum Gratiseintritt und in Rorschach einen Vortrag

Am kommenden Dienstag ist internationaler Frauentag. Auch in Stadt und Region St.Gallen gibt's dazu verschiedene Aktionen und Angebote. Wie üblich sind diverse Frauengruppen am Dienstag, 16.30 bis 18 Uhr, mit einer Frauenbar und - bei trockener Witterung - mit Livemusik auf dem Bärinnenplatz in der Altstadt präsent. Passantinnen werden mit Mimosen beschenkt, zudem wird über den Frauentag und Gleichstellungsthemen informiert. Auf eine Abendveranstaltung wird coronabedingt verzichtet.

Zum Frauentag verteilen Politikerinnen und Aktivistinnen am kommenden Dienstag in St.Gallen wie üblich Mimosen an Passantinnen. Bild: Michel Canonica (8.3.2017)

Im Kunstmuseum St.Gallen (10 bis 17 Uhr) und in der Kunstzone in der Lokremise (13 bis 20 Uhr) haben am Frauentag erneut alle Besucherinnen freien Eintritt. Diese Aktion hatte in früheren Jahren schon Vorstösse von rechts im Stadtparlament ausgelöst.

In Rorschach bietet das Würth-Haus aus Anlass des Frauentages am Dienstag, ab 18 Uhr, auch in diesem Jahr einen Diavortrag mit musikalischer Umrahmung an. Gewidmet ist er den Musen der grossen Meister, also jenen Frauen, die «mit ihrem Esprit, ihrer Intelligenz und Schönheit» bekannte Werke inspiriert haben. Der Eintritt kostet zehn Franken. Anmeldung bis Sonntagabend per E-Mail. (pd/vre)

Freitag, 4. März - 18:05 Uhr

Aus Solidarität mit der Bevölkerung in der Ukraine: Am Mittwoch läuten in der ganzen Schweiz die Kirchenglocken

Am kommenden Mittwoch, 10 bis 10.03 Uhr, sollen auch in Stadt und Region St.Gallen die Kirchenglocken läuten. Dies als Protest gegen den Krieg in der Ukraine und als Zeichen der Solidarität mit der betroffenen Bevölkerung. Die Bischofskonferenz, die evangelisch-reformierte Kirche und die christkatholische Kirche laden dazu ein, in den drei Minuten inne zu halten. Dies als Zeichen der Verbundenheit und Solidarität mit allen Aktionen, die dem Frieden, der Nothilfe vor Ort und der Aufnahme von Geflüchteten dienen.

Aus Protest gegen den Ukrainekrieg und aus Solidarität mit der betroffenen Bevölkerung läuten kommenden Mittwoch, 10 Uhr, die Kirchenglocken. Bild: Urs Bucher (29.12.2009)

Die drei Landeskirchen zeigen sich in einer Mitteilung vom Freitag bestürzt über das Leid, das der Krieg über die Ukraine und ihre Bevölkerung gebracht hat. Sie verurteilen zudem den Angriffskrieg Russlands, der letztlich den Frieden in ganz Europa bedrohe. Sie fordern den russischen Präsidenten auf, alle Kriegshandlungen sofort zu stoppen und so weiteres Leiden zu verhindern. (pd/vre)

Freitag, 4. März - 16:35 Uhr

Freibäder in St.Gallen bereiten sich bereits auf den Sommer vor: Badmeister oder Badmeisterin gesucht

Ans Baden im Freien denkt derzeit kaum jemand. Ausnahme sind ein paar Hartgesottene, die auch bei Minustemperaturen regelmässig etwa auch in den Mannenweier gumpen. Hinter den Kulissen der städtischen Freibäder wird aber bereits die Saison 2022 vorbereitet. Man merkt das an Stelleninseraten, die derzeit kursieren.

Die St.Galler Freibäder Lerchenfeld und Rotmonten suchen noch je eine Saisonbadmeisterin oder einen Saisonbadmeister. Symbolbild: D.Wunderli (Luzern, 7.8.2021)

So sucht die Stadt je eine Saisonbadmeisterin oder einen Saisonbadmeister für die Freibäder Lerchenfeld und Rotmonten. Zum Einsatz kommen diese in der Zeit vom 1. Juli bis 31. August, aber nur bei schönem Wetter. Es handelt sich um 60- bis 80-Prozent-Stellen. Details dazu finden sich im Internet. (vre)

Freitag, 4. März - 7:43 Uhr

Stadtpolizei teilt mit: Frühlingsjahrmarkt 2022 findet statt

Vom Fahrtwinde verweht: Besucherinnen auf einer Jahrmarktbahn an der Offa 2020. Bild: Ralph Ribi (14.3.2020)

Aufgrund der weitgehenden Lockerungen der Coronamassnahmen durch den Bundesrat im Februar hat die Stadtpolizei St.Gallen beschlossen, den Frühlingsjahrmarkt 2022 zu organisieren und durchzuführen. Der Entscheid über die Durchführung sei den Markt- und Schaustellerverbänden entsprechend mitgeteilt worden, schreibt die Stadtpolizei in einer Medienmitteilung. Ebenso seien die weiteren Planungsarbeiten im Gange. Der Frühlingsjahrmarkt wird analog der Offa von Mittwoch, 20. April, bis Sonntag, 24. April, stattfinden. (stapo/dar)

Donnerstag, 3. März - 14:22 Uhr

Peach Weber tritt im Stadtsaal in Wil auf

Wer ihn im vergangenen Herbst in der St.Galler Tonhalle verpasst hat, bekommt jetzt nochmals eine Chance ihn in der Nähe zu sehen: Peach Weber ist mit seinem neuen Programm «Gäxplosion» auf Schweizer Tournee. Das Comedy-Urgestein ist inzwischen seit über 40 Jahren in der Branche aktiv. Am Mittwoch, 16. März, tritt Weber im Stadtsaal in Wil auf. Beginn ist um 20 Uhr, Türöffnung um 19 Uhr. Tickets sind in Manor- und Coop-City-Filialen sowie beim Ticketcorner erhältlich. (red)

Donnerstag, 3. März - 10:59 Uhr

Die St.Galler Altstadt soll für einen Tag rot-weiss erstrahlen: Das Mega-Picknicktuch der Riklin-Zwillinge wird zehn Jahre alt

Sofern das Wetter mitspielt, wird das St.Galler Stadtzentrum am 12. Juni zwischen Gallusplatz, Multergasse und Marktplatz in rot-weiss erstrahlen. Dies aus Anlass des zehnjährigen Bestehens der Bignik-Aktion der Regio Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee. An diesem Tag sollen die inzwischen 2’600 Module des Mega-Picknicktuchs von Patrik und Frank Riklin ausgelegt werden.

Das Bignik-Tuch wurde zwischen 2012 und 2021 sieben Mal ausgelegt. Bild: PD

Diese Aktion soll allerdings nur der Höhepunkt einer Reihe von Anlässen zum Zehnjährigen der Picknickaktion sein. Zum einen werden wieder Bignik-Tuchmodule genäht – vom 6. bis 16. April im Foyer des Textilmuseums St.Gallen, vom 17. bis 19. Mai vor dem St.Galler Rathaus. Die ganze Bevölkerung ist zum Mitnähen eingeladen. Dafür eintragen kann man sich im Internet. Vom 10. bis 12. Mai sind zudem die Künstlerzwillinge Riklin in St.Galler Stadtquartieren unterwegs und suchen nach roten und weissen Tüchern.

Ein weiterer Höhepunkt der Jubel-Bignik-Saison soll die Sonderausstellung «Gut – Der Anfang ist weisses Gold» im Textilmuseum werden. Im Zentrum der Schau stehen Geschichten zur St.Galler Tuchherstellung von 1250 bis heute. Eröffnung ist am 22. April. In der Ausstellung wird unter anderem eine grosse Installation von Stoff-Designer Martin Leuthold zur textilen Vergangenheit und Gegenwart gezeigt. (pd/vre)

Details zur Bignik-Aktion finden sich im Internet.