ST.GALLER STADT-TICKER Feuerwehr löscht brennendes Gartenhaus im Familiengarten Espenmoos +++ Polizei löst Anlass in Lokal an der Engelgasse auf +++ Bussen für illegale Party Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Stadt St.Gallen und der Umgebung: In unserem Stadt-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. 07.02.2021, 08.51 Uhr

Sonntag, 7. Februar - 8:53 Uhr

Feuerwehr löscht brennendes Gartenhaus im Familiengarten Espenmoos

Am Sonntag, kurz nach 2.30 Uhr, hat die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen die Meldung von einem brennenden Gartenhaus im Familiengarten Espenmoos erhalten. Die Feuerwehr rückte daraufhin aus und brachte den Brand unter Kontrolle, wie die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung schreibt.

Als Brandursache wird ein nicht gelöschter Grill in Betracht gezogen. Bild: PD

Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Sie wird durch das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen abgeklärt. Als mögliche Ursache wird ein nicht vollständig gelöschter Grill in Betracht gezogen. Am Gartenhaus entstand Sachschaden von rund 10'000 Franken.

Samstag, 6. Februar - 21:52 Uhr

Polizeieinsatz wegen Feier in Lokal

Die Stadtpolizei löste eine Veranstaltung in der Engelgasse auf. Bild: Stapo SG

(lw) Am Samstagabend erhielt die Stadtpolizei eine Meldung zu einem möglichen Verstoss gegen die Covid-19-Verordnung, wie Mediensprecher Roman Kohler bestätigt. In einem Lokal an der Engelgasse trafen sich mehrere Personen. Aktuell sind Bars und Clubs aufgrund behördlicher Anordnungen geschlossen und Menschenansammlungen im öffentlichen Raum auf fünf Personen beschränkt.

Die Polizei löste die Veranstaltung an der Engelgasse auf. Nun wird laut Kohler abgeklärt, ob ein Verstoss gegen die Covid-Verordnung vorliegt. Das hätte eine Anzeige zur Folge.

Samstag, 6. Februar - 10:30 Uhr

Stadtpolizei St.Gallen löst illegale Veranstaltung mit 21 Personen auf

(stapo) In der Nacht auf Samstag wurde die Stadtpolizei St.Gallen kurz nach 4 Uhr auf mehrere Personen vor einer Liegenschaft aufmerksam. Bei deren Kontrolle stellten die Polizisten laute Musik aus dem Innern des Hauses fest. Wie sich herausstellte, feierten insgesamt 21 Personen einen Geburtstag. Das schreibt die Stadtpolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung.

Die Stadtpolizei St.Gallen stiess in der Nacht auf Samstag per Zufall auf eine illegale Party. Bild: PD

Die private Veranstaltung auf wurde aufgelöst, die 34-jährige Veranstalterin mit 200 Franken wegen Durchführens einer unzulässigen privaten Veranstaltung gebüsst. Die übrigen 20 Personen kamen ebenfalls nicht ungestraft davon. Sie zahlen je 100 Franken wegen Teilnahme an einer unzulässigen Veranstaltung.

Freitag, 5. Februar - 19:38 Uhr

Kinder verkaufen Muffins für den Walter-Zoo

(mlb) Um den Walter-Zoo mit einer Spende zu unterstützen, haben Ayleen, Lenya, Cyrill, Lara und Mia den Kochlöffel geschwungen. Mit ihren Eltern haben sie Muffins gebacken und diese in der Nachbarschaft verkauft. Ihre Aktion brachte rund 650 Franken ein. Die Spende haben sie gleich persönlich im Zoo vorbeigebracht:

Freitag, 5. Februar - 15:48 Uhr

Verkauf des «Circus-Royal»-Inventars gestartet

Der Besitzer des alten Wagenparks des «Circus Royal» verkauft das gesamte Zirkusinventar. Bild: Alain Rutishauser

(nat) Heute Nachmittag wurde auf dem grossen Kiesplatz beim Schlachthof Gossau das Inventar des «Circus Royal» verkauft. Wir waren bei dieser ungewöhnlichen Aktion mit dabei. Wie viele Personen sich für die Zirkusutensilien und das Zelt interessiert haben und ob die rund drei Meter grosse Royal-Krone unter den Hammer gekommen ist, lesen Sie hier.

«FM1 Today»

Freitag, 5. Februar - 13:48 Uhr

Nach dem Regen scheint die Sonne

Momentaufnahme. Nach den heftigen Regenfällen vergangener Woche ist auf dem Hügel über dem Schlösslihang ein kleiner See entstanden. Bild: Marlen Hämmerli (4.2.2021)

Freitag, 5. Februar - 11:11 Uhr

Unbekannte brechen in Anwaltskanzlei ein und stehlen Bargeld

Die Täterschaft stieg über ein Fenster in die Kanzlei. Symbolbild: Kapo SG

(kapo/nat) Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen ist gemäss Kantonspolizei St.Gallen eine unbekannte Täterschaft in Gossau in eine Anwaltskanzlei eingebrochen. Sie verschaffte sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zur Liegenschaft. Im Inneren durchsuchte die unbekannte Täterschaft die Räumlichkeiten und stahl Bargeld und andere Gegenstände im Wert von mehreren hundert Franken. Danach verliess sie die Liegenschaft und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Franken.



Freitag, 5. Februar - 10:05 Uhr

Brühler Handballerinnen empfangen Konkurrentinnen von Yellow Winterthur in der Kreuzbleiche

Die Brühlerinnen wollen morgen Samstag mit einem temporeichem Spiel überzeugen. Bild: PD

(pd/nat) Morgen Samstag treffen die Frauen des LC Brühl Handball auf den Ligakonkurrenten Yellow Winterthur. Anpfiff ist um 18 Uhr in der Kreuzbleiche. Publikum ist zum Spiel keines zugelassen, es gibt davon aber online wieder einen Livestream. Auf dem Papier startet Brühl als Favorit in die Partie, die St.Gallerinnen führen die Tabelle der SPL1 an. Yellow Winterthur ist auf dem zweitletzten Tabellenplatz. Die Winterthurerinnen zeigten aber beim letzten 31:28-Sieg gegen den HV Herzogenbuchsee einen Aufwärtstrend.

Die beiden Teams trafen im Januar im Rahmen des Schweizer Cup bereits aufeinander, wo die Brühlerinnen sich mit einem 26:25-Zittersieg für die nächste Cuprunde qualifizierten. Die Mannschaft um Trainergespann Andersson/Svajlen möchte deshalb im kommenden Meisterschaftsspiel nichts anbrennen lassen.

Freitag, 5. Februar - 8:34 Uhr

Die Corona-Situation im Kanton St.Gallen: 124 positive Tests innert eines Tages, insgesamt 32'893 bestätigte Fälle

(nat) Im Kanton St.Gallen ist die Zahl der laborbestätigten Coronafälle erneut gestiegen. In den vergangenen 24 Stunden fielen nach Angaben des Kantons im Internet 124 Tests positiv aus. Damit gibt es im Kanton nun insgesamt 32'893 bestätigte Fälle. Die Zahl der am oder mit Coronavirus verstorben Personen ist um zwei Personen gestiegen auf insgesamt 651.

Am Mittwochabend waren im Kanton St.Gallen 71 Covid-19-Patientinnen und -Patienten hospitalisiert. 19 von ihnen lagen mit künstlicher Beatmung auf einer Intensivstation, drei ohne. Gemäss Lagebulletin vom Kanton sind in den Spitälern aktuell genügend Kapazitäten vorhanden (Stand 05. Februar). Seit Beginn der Impfungen wurden im Kanton St.Gallen 23'971 Dosen verabreicht.

Donnerstag, 4. Februar - 13:33 Uhr

Organisatoren des Open Air St.Gallen planen weiterhin für den Festivalsommer 2021 – Durchführung steht aber auf wackeligen Beinen

(nat) Noch immer sind Grossveranstaltungen wegen der Coronapandemie nicht möglich. Sämtliche Festivals mussten letztes Jahr abgesagt werden. Ob sie dieses Jahr durchgeführt werden können, ist offen, doch die Veranstalter geben die Hoffnung nicht auf.

Die Organisatoren des Open Air St.Gallen wenden sich in einem Facebook-Post an die Festivalgänger mit den Worten: «Die Zukunft ist für viele ungewiss. So auch für uns als Veranstaltende im Kultursektor. Und doch sind wir überzeugt, dass wir alle genau in dieser Situation eine (realistische) Perspektive und Hoffnung brauchen.»

Die Veranstalter würden gemeinsam mit weiteren Festivals sowie externen Spezialisten in Taskforces, den Behörden und der Politik an diversen Szenarien und Schutzkonzepten arbeiten, um eine realistische Chance für eine Durchführung des OASG zu schaffen. Sie seien sich allerdings bewusst, wie unklar die Situation ist und dass sie den weiteren Verlauf der Pandemie nicht prognostizieren können. Und weiter:

«Realistischerweise können wir euch noch nicht sagen, ob das OASG stattfinden kann. Wir machen aber alles dafür, damit wir wieder gemeinsam – unter sicheren Bedingungen – im Sittertobel unvergessliche Momente und Live-Konzerte erleben können.»

Donnerstag, 4. Februar - 11:33 Uhr

Zwei alkoholisierte Autolenker und ein Schnellfahrer in St.Gallen unterwegs

Polizisten der Stadtpolizei führen eine Verkehrskontrolle durch. Bild: Stapo

(stapo/nat) Am Mittwoch und Donnerstag wurden mehrere Verkehrskontrollen in der Stadt durchgeführt. Dabei wurden drei Personen angehalten, die sich in einem nicht fahrfähigem Zustand befanden, wie die Stadtpolizei St.Gallen mitteilt.

Ein Autofahrer wurde angehalten, da er in einem 60 Stundenkilometer-Bereich mit rund 86 Stundenkilometern unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Mann fahrunfähig ist und eine Kleinmenge Kokain mit sich führte. Es wurde eine Blut- sowie Urinprobe verfügt, der 38-Jährige musste seinen Führerausweis abgeben.

Am Abend wurde ein alkoholisierter Autolenker angehalten. Die Atem-Alkohol-Probe ergab einen Wert von 0.25 mg/l (entspricht zirka 0,5 Promille). Dem 40-Jährigen wurde ein Fahrverbot von fünf Stunden auferlegt.

Am frühen Donnerstagmorgen hielt die Stadtpolizei einen weiteren Autofahrer an, der alkoholisiert und ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war, da ihm der Ausweis bereits zuvor entzogen wurde. Die Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 0.26 mg/l (entspricht zirka 0.52 Promille). Das Fahrzeug des 34-jährigen Mannes wurde vorläufig sichergestellt.

Donnerstag, 4. Februar - 10:37 Uhr

Grüne kritisieren städtisches Landwirtschaftskonzept

Stadt und Ortsbürgergemeinde haben festgelegt, wie ihre Landwirtschaftsbetriebe in den nächsten 20 Jahren aussehen sollen. Bild: Getty

(pd/dh) Die Grünen der Stadt St.Gallen unterstützen zwar die Stossrichtung des kürzlich veröffentlichten Landwirtschaftskonzeptes. Das Papier wurde von den grössten Liegenschaftsbesitzerinnen Stadt und Ortsbürgergemeinde ausgearbeitet. Das Konzept geht der Ortspartei aber zu wenig weit beziehungsweise weist aus ihrer Sicht Löcher auf, wie einer Mitteilung vom Donnerstag zu entnehmen ist.

Demnach fokussiere das Konzept zu stark auf Investitionen bei Ökonomiegebäuden. So wird für Betriebe ein Wachstum gefordert, um weiterhin wirtschaftlich bestehen zu können. «In Kombination mit der Umstellung auf Bio-Landwirtschaft führt dies unweigerlich zu einem höheren Platzbedarf», schreibt die Ortspartei. Sie beurteilt dies als kritisch, das ein grosser Teil der Umweltbelastung in diesem Bereich von zu hohen Nutztierbeständen stamme. Diese sollen gemäss Communiqué auf ein umweltverträgliches Mass reduziert werden, ohne auf Kosten der Bäuerinnen und Bauern zu gehen. Auch dem weiteren Kulturlandverlust hält die Partei entgegen.

Die Partei begrüsst den festgelegten Anteil von 20 Prozent Biodiversitätsflächen in künftigen Pachtverträgen. Jedoch sei deren Qualität nicht festgelegt, was nachzuholen sei. Nötigenfalls seien mit Unterstützung der öffentlichen Hand Aufwertungsmassnamen auszuführen für eine möglichst hohe Biodiversität. Weiter sei zu prüfen, ob im Siedlungsraum die landwirtschaftlich genutzten Flächen innerhalb der Bauzone mittelfristig bis dauerhaft als Grünflächen gesichert und wo nötig ökologisch aufgewertet werden können.

Donnerstag, 4. Februar - 8:59 Uhr

Die Corona-Situation im Kanton St.Gallen: 141 positive Tests innert eines Tages, insgesamt 32'769 bestätigte Fälle

(nat) Im Kanton St.Gallen ist die Zahl der laborbestätigten Coronafälle erneut gestiegen. In den vergangenen 24 Stunden fielen nach Angaben des Kantons im Internet 141 Tests positiv aus. Damit gibt es im Kanton nun insgesamt 32'769 bestätigte Fälle. Die Zahl der am oder mit Coronavirus verstorben Personen blieb seit gestern unverändert bei insgesamt 649.

Mittwoch, 3. Februar - 11:28 Uhr

Hängebauchschwein aus dem Wildtierpark Peter und Paul ist wieder bei seiner Halterin

Bild: Stapo

(stapo/nat) Gestern Dienstag wurden Mitarbeitende des Wildparks Peter und Paul auf ein Hängebauchschwein aufmerksam, das nicht zu den Tieren des Parks gehört. Die Stadtpolizei St.Gallen startete anschliessend einen Aufruf. Nun teilt sie mit: Die Besitzerin hat sich gemeldet, das entlaufene Tier konnte ihr übergeben werden. «Es stammt aus der näheren Umgebung. Wie es ausgebüxt ist, wissen wir noch nicht», sagt Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen.

Mittwoch, 3. Februar - 9:53 Uhr

Die Corona-Situation im Kanton St.Gallen: 97 positive Tests innert eines Tages, insgesamt 32'628 bestätigte Fälle

(nat) Im Kanton St.Gallen ist die Zahl der laborbestätigten Coronafälle leicht gestiegen. In den vergangenen 24 Stunden fielen nach Angaben des Kantons im Internet 97 Tests positiv aus. Damit gibt es im Kanton nun insgesamt 32'628 bestätigte Fälle. Die Zahl der am oder mit Coronavirus verstorben Personen ist um drei Personen gestiegen auf insgesamt 649. Am Dienstagabend waren im Kanton St.Gallen 56 Covid-19-Patientinnen und -Patienten hospitalisiert. 16 von ihnen lagen mit künstlicher Beatmung auf einer Intensivstation, vier ohne.

Dienstag, 2. Februar - 15:43 Uhr

Wildpark Peter und Paul sucht Besitzerin oder Besitzer dieses Hängebauchschweins

(stapo/nat) Mitarbeitende des Wildparks Peter und Paul wurden am Dienstagnachmittag auf ein Hängebauchschwein aufmerksam. Da das Schwein nicht zu den Tieren im Park gehört, meldeten sie den Vorfall der Stadtpolizei St.Gallen, wie diese in einem Communiqué mitteilt. Trotz diverser Abklärungen konnte die Besitzerin oder der Besitzer nicht ausfindig gemacht werden. Das Schwein ist wohlauf und aktuell in der Obhut des Wildparks.

Dienstag, 2. Februar - 10:05 Uhr

Die Corona-Situation im Kanton St.Gallen: 90 positive Tests innert eines Tages, insgesamt 32'531 bestätigte Fälle

(nat) Im Kanton St.Gallen ist die Zahl der laborbestätigten Coronafälle leicht gestiegen. In den vergangenen 24 Stunden fielen nach Angaben des Kantons im Internet 90 Tests positiv aus. Damit gibt es im Kanton nun insgesamt 32'531 bestätigte Fälle. Die Zahl der am oder mit Coronavirus verstorben Personen ist um vier Personen gestiegen auf insgesamt 646.

Dienstag, 2. Februar - 9:30 Uhr

Eine Acht statt eine Null: Wegen ähnlichen Nummernschildern erhält ein St.Galler Autolenker Bussen eines Anderen

Symbolbild: Michel Canonica

(nat) Schon zum dritten Mal hat ein St.Galler Autolenker eine Busse zugestellt bekommen, die eigentlich nicht für ihn gedacht war. Wie FM1Today berichtet, wird der St.Galler Stephan ständig mit einem Rheintaler Temposünder verwechselt, weil die Nummernschilder fast identisch sind. Beim Schnellfahrer steht eine Null, wo bei Stephans Schild eine Acht ist. «Man hat mir erklärt, dass bei der Null genau in der Mitte eine Schraube hervorsteht und dass es darum immer wieder zur Verwechslung mit mir kommt», sagt er.

Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, erklärt gegenüber dem Onlineportal, dass die Fotos der Überwachungsanlage jeweils manuell per Maus ausgewählt werden müssten. Wenn die Qualität des Bildes oder der Zustand des Schildes schlecht sind, könne es zu Verwechslungen kommen. «Die Fehlerquote ist aber im Promillebereich und bei jeder gerechtfertigten Reklamation wird die Rechnung sofort storniert.» Dies bestätigt Stephan. Er fände aber einen Abgleich mit dem eingetragenen Autotyp sinnvoll.

Montag, 1. Februar - 15:29 Uhr

FCSG-Spiele bei Servette und gegen Luzern neu terminiert

(pd/lex) Die Swiss Football League (SFL) hat diverse Partien, die coronabedingt verschoben wurden, neu angesetzt. Von der Verschiebung betroffen ist auch der FC St.Gallen. Wie die SFL heute Montag kommunizierte, wurden die Spiele der 15. und 16. Runde (bei Servette respektive gegen Luzern) neu terminiert.

Das Team um Trainer Peter Zeidler spielt neu wie folgt:

Servette FC - FC St.Gallen: Mittwoch, 10. Februar 2021, 18.15 Uhr

Mittwoch, 10. Februar 2021, 18.15 Uhr FC St.Gallen - FC Luzern: Mittwoch, 17. Februar 2021, 18.15 Uhr

Aufgrund der Ansetzung des Spiels bei Servette am 10. Februar und weil gleichentags auch die Partie zwischen BSC Young Boys und FC Lausanne-Sport nachgeholt wird, muss das ursprünglich für jenen Abend terminierte Cupspiel des FC St.Gallen gegen die Young Boys verschoben werden. Ein neuer Termin für diese Begegnung steht laut FCSG noch nicht fest.

Montag, 1. Februar - 14:49 Uhr

Farbwechsel: Die Sitter ist derzeit weder blau noch grau, sondern grünbraun

Erst färbte der Schnee alles weiss, dann kam der Regen und wusch die Landschaft wieder rein. Zwei Aufnahmen zeigen, wie sich der Wald beim Kraftwerk Kubel und die Sitter veränderten:

Montag, 1. Februar - 14:11 Uhr

Kein St.Galler Böögg: Funkensonntag wegen Coronapandemie abgesagt

(pd/lex) In diesem Jahr gibt es keinen Funkensonntag in St.Gallen. Die Verantwortlichen sind sich einig, dass die aktuelle Lage und die bundesrätlichen Bestimmungen kein Volksfest im März 2021 zulassen. «Es tut natürlich weh, aber eine andere Möglichkeit als die Absage ist uns gar nicht übrig geblieben», lässt sich Markus Morger, Präsident des Quartiervereins Nordost-Heiligkreuz in einer Mitteilung vom Montag zitieren.

Organisiert wird der Funkensonntag jeweils vom Quartierverein Nordost-Heiligkreuz in Zusammenarbeit mit Blauring und Jungwacht Heiligkreuz. Bild: Daniel Steiner

Im vergangenen Jahr konnte der St.Galler Böögg knapp vor Ausbruch der Pandemie auf dem Areal Bach angezündet werden. Damals versammelten sich rund 500 Schaulustige auf dem Platz zwischen Migros Bach und Bahnhof St.Fiden, um bei Wurst und Getränk den Winter zu vertreiben. Der Kopf explodierte in einer rekordverdächtig schnellen Zeit von 3 Minuten und 13 Sekunden.

Die Verantwortlichen hoffen, dass im Jahr 2022 wieder ein Funkensonntag stattfinden kann. Der Böögg soll bis dahin eine Schonfrist erhalten und im nächsten Jahr wieder auf dem Scheiterhaufen landen.

Montag, 1. Februar - 8:36 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 219 Neuansteckungen und acht Todesfälle

Bild: Urs Lindt / freshfocus

(lex) Der Kanton St.Gallen meldet am Montag fürs Wochende 219 neue laborbestätigte Coronafälle. Damit haben sich seit März des vergangenen Jahres 32'441 Personen im St.Gallischen mit dem Virus infiziert. Die Zahl der am oder mit Coronavirus verstorben Personen ist um acht gestiegen auf 642.

Samstag, 30. Januar - 12:07 Uhr

Zwei Autofahrer versuchen, vor Kontrolle zu flüchten – beide ohne Führerausweis unterwegs

Symbolbild: Stapo SG

(stapo/nat) Am Freitagnachmittag führte die Stadtpolizei St.Gallen im Osten der Stadt eine Verkehrskontrolle durch. Gleich zwei Personen wollten sich der Kontrolle entziehen. Die Polizei nahm die Nachfahrt auf und konnte beide Fahrzeuge anhalten.

Bei den zwei Personen handelte es sich um einen 19- und einen 20-jährigen Mann. Beiden war der Führerausweis bereits entzogen worden. Sie werden durch die Stadtpolizei St.Gallen angezeigt.

Samstag, 30. Januar - 9:40 Uhr

Auf einem Balkon in St.Georgen brennt der Grill

Weshalb der Grill in Brand geraten ist, ist aktuell noch unklar. Bild: Stapo SG

(rar/stapo) Am Freitagabend hat es an der St.Georgen-Strasse in St.Gallen gebrannt. Ein Grill auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses fing Feuer. Die Berufsfeuerwehr rückte mit dem Dienstzug aus und konnte die Flammen rasch unter Kontrolle bringen.

Die Berufsfeuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Bild: Stapo SG

Beim Zwischenfall wurde nach Angaben der Stadtpolizei niemand verletzt. Es entstand Sachschaden von einigen tausend Franken. Weshalb der Grill in Brand geraten ist, ist laut Stadtpolizei aktuell noch unklar und wird in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei St.Gallen geklärt.

Bild: Stapo SG

Samstag, 30. Januar - 1:15 Uhr

«Hallo Velo!» – Critical Mass trotzt dem Regen

(rar) Am Freitagabend hat sich rund ein Dutzend Velofahrerinnen und Velofahrer in der Stadt St.Gallen zur ersten «Critical Mass» des Jahres versammelt. In Fünfergruppen fuhren die Aktivistinnen und Aktivisten durch die Stadt St.Gallen und machten unter anderem auf Probleme des Strassenverkehrs aufmerksam. Die Gruppen befuhren unter anderem Wege, wo die Velospuren noch immer von Schneemaden versperrt sind. Und wie unter Velofahrern üblich, wurde bei einer Panne am Klosterplatz rasch geholfen und im strömenden Regen noch ein Schlauch gewechselt.



Die regelmässig stattfindende Aktion soll Autofahrer für den Langsamverkehr sensibilisieren und Platz schaffen. Ebenso sollen gefährliche Stellen im Verkehr aufgezeigt werden. Die Aktion «Critical Mass» wurde erstmals im Sommer 2020 in St.Gallen durchgeführt. Damals waren rund 120 Velofahrerinnen und Velofahrer am Start der ersten «Critical Mass». Seither findet die Aktion an jedem letzten Freitag im Monat statt.



Freitag, 29. Januar - 21:00 Uhr

Die Truppen der Bourbaki-Armee überschreiten bei Les Verrières im Neuenburger Jura die Schweizer Grenze und werden interniert. Bild: Bourbaki-Panorama Luzern

ST.GALLEN HISTORISCH: Vor 150 Jahren musste die Stadt über 2000 internierte französische Soldaten aufnehmen

(vre) Vor 150 Jahren herrschte ennet der Schweizer Nordgrenze Krieg: Die deutschen Staaten unter Führung von Preussen brachten dem Frankreich von Napoleon III. im Krieg von 1870/71 eine vernichtende Niederlage bei. Eine Folge war, dass vom 1. bis 3. Februar 1871 über 87'000 Mann der französischen Ost-Armee unter General Charles Denis Bourbaki im Jura in die Schweiz flüchteten und interniert werden mussten.

Damit hatte der damals noch junge Bundesstaat Schweiz seine erst grosse Flüchtlingskrise zu bewältigen. Dem Kanton St.Gallen wurden rund 7000 französische Soldaten zur Unterbringung zugeteilt. Die Internierten wurden auf 20 Gemeinden verteilt. Das grösste Kontingent hatte gemäss einer Liste des Luzerner Bourbaki-Panoramas die Kantonshauptstadt mit 1437 Mann aufzunehmen; dazu kamen 187 Offiziere. In Tablat, dem heutigen Osten der Stadt, wurden nochmals 425 Mann untergebracht.

Internierte der Bourbaki-Armee 1871 zu Füssen der Churfirsten auf dem Waffenplatz Walenstadt. Bild: Bourbaki-Panorama Luzern

Die ersten 800 Internierten, vor allem Kranke, trafen am späten Abend des 5. Februar 1871 per Extrazug in St.Gallen ein. Provisorisch untergebracht wurden die französischen Soldaten unter anderem in den Kirchen von St.Mangen, St.Leonhard und St.Katharinen, im Tuch- und im Kornhaus sowie in der Kavalleriekaserne am Brühl. Die Internierten blieben rund sechs Wochen. Jene aus Tablat reisten am 17. März wiederum per Bahn in ihre Heimat zurück.

Die Soldaten, das ist von Zeitzeugen aus St.Gallen wie Tablat überliefert, befanden sich bei ihrer Ankunft in erbärmlichem Zustand. Was nach einem Winterfeldzug mit harten Gefechten, einer Niederlage und tagelangen Rückzugsmärschen im tiefen Winter nicht wirklich überraschte: «Sie kamen hinkend, mühsam, schleppend, den Heisshunger in ihren abgemagerten, entstellten Gesichtern, hüstelnd, schlotternd, wankend», heisst es beispielsweise im «Tablater Erinnerungsbüchlein».

Das Denkmal für die vor 150 Jahren in Mels an Wunden und Krankheiten gestorbenen Bourbaki-Soldaten. Ein ähnliches Monument stand im Friedhof St.Fiden, wurde dort aber 1963 abgebaut. Bild: Paebi

Die Internierten waren vor 150 Jahren nicht nur unterzubringen und zu verpflegen, sondern mussten mehrheitlich auch neu eingekleidet und mit Schuhen ausgestattet werden. Die Schwerkranken wurden im Bürgerspital untergebracht. 45 der Internierten starben während ihrer Zeit in St.Gallen und Tablat; sie wurden auf dem Friedhof St.Fiden beigesetzt. Dort entstand später ein 1963 abgebrochenes Denkmal, das an sie erinnerte.

Freitag, 29. Januar - 17:35 Uhr

Bisher drei Prozent der St.Galler Bevölkerung geimpft: 15'367 Personen haben ihren ersten Pieks bereits hinter sich

(SK/vre) Bis heute Freitag sind im Kanton St.Gallen 15'367 Personen gegen das Coronavirus geimpft worden. Das sind gemäss Tweet des Kantons 3,04 Prozent der gesamten Bevölkerung. Der Kanton informiert regelmässig über seine Impffortschritte im Internet.

Im Kanton St.Gallen wird seit dem 6. Januar geimpft. Der Kreis der Berechtigten wird schrittweise ausgedehnt. Grafik: Kanton St.Gallen (29.1.2021)

Bis Mitte Februar wurden dem Kanton St.Gallen ursprünglich 30'000 Impfdosen des Pfizer/Biontech-Impfstoffes angekündigt. Anfang Woche musste der Bund die Kontingente um ein Drittel auf 20'000 Dosen kürzen. Der Engpass, so schreibt der Kanton, verschärfe die Impfstoff-Situation. Der St.Galler Impffahrplan wird voraussichtlich gebremst. Ursache ist ein Umbau bei der Herstellerfirma des Impfstoffs.

Im St.Gallischen wird seit 6. Januar gegen das Coronavirus geimpft. Zuerst wurden Bewohner und Personal in Alters- und Pflegeheimen gepikst. Ab 11. Januar wurde die Impfung auf Gesundheitspersonal mit direktem Patientenkontakt und erhöhtem Covid-19-Ansteckungsrisiko ausgedehnt. Seit Mitte Januar können auch über 80-Jährige, die nicht in Wohn- und Pflegeheimen leben, sowie Erwachsene mit chronischen Krankheiten und besonderen Risiken zum Impfen antreten.

Freitag, 29. Januar - 17:15 Uhr

Massentest im Schulhaus Engelwies nach Auftreten der Coronamutation: Resultate gibt's erst am Montag

(mha) Im Oberstufenschulhaus Engelwies sind zwei Lehrkräfte und zwei Jugendliche auf eine der Coronamutationen getestet worden. Am Freitag mussten sich daher alle Angehörigen des Schulhauses testen lassen. Die Resultate sollten eigentlich am Freitag vorliegen. Das ist nun aber doch nicht der Fall: Wie die Staatskanzlei mitteilt, liegen vollständige Resultate erst bis und mit dem Wochenende vor.

Noch seien nicht alle PCR-Spucktests ausgewertet worden, sagt auf Anfrage der Leiter der kantonalen Kommunikation, Thomas Zuberbühler. Zudem würden schon vorliegende Ergebnisse übers Wochenende weiter analysiert. Dabei wird geprüft, ob sich erkrankte Personen mit der ursprünglichen Form des Virus infiziert haben oder mit einer der neuen Mutationen.

Jene Personen, die noch auf das Testergebnis warten, wurden laut Zuberbühler dazu angehalten, die Verhaltensregeln, die grundsätzlich für alle gelten, konsequent einzuhalten und unnötige Kontakte zu vermeiden. Die Situation wird durch die Tatsache entschärft, dass im Schulhaus Engelwies kommende Woche wegen der Sportferien sowieso nicht unterrichtet wird.

Freitag, 29. Januar - 16:06 Uhr

Stadt von Hochwasser verschont: Verkehr rollt, bisher auch keine vollen Keller und über die Ufer tretenden Bäche

(vre) Gemessen an dem, was nach den heftigen Regenfällen der vergangenen 24 Stunden in einigen Teilen des Kantons St.Gallen und im Thurgau bezüglich Hochwasser los ist, präsentiert sich die Lage in der Stadt St.Gallen derzeitig überraschend ruhig. Es hat zwar auch hier geregnet und grosse Teile der Schneedecke sind geschmolzen, das Wasser fliesst bisher aber problemlos ab.

Die Wetter-Webcam an der Zschokkestrasse beim Güterbahnhof St.Gallen zeigte am Freitagnachmittag nicht durchwegs schlechtes, sondern durchzogenes Wetter. Bild: Webcam

Bei der Stadtpolizei seien bis jetzt keine Probleme oder Zwischenfälle wegen der Niederschläge gemeldet worden, zieht Sprecher Roman Kohler am frühen Nachmittag Bilanz. Die Polizei sehe für die Stadt auch übers kommende Wochenende keine erhöhten Gefahren bezüglich Hochwasser. An hochgehenden Gewässern, etwa der Steinach in der Mülenenschlucht, sei selbstverständlich immer Vorsicht am Platz.

Auch bei der Berufsfeuerwehr St.Gallen hat das Wetter in den vergangenen 24 Stunden keine Hektik ausgelöst. In Zusammenhang mit Wind und Regen gab's am Donnerstag zwei kleinere Einsätze, einen davon wegen verrutschter Dachziegel. Der Freitag blieb bisher ruhig. Ohne Störungen ist auch der ÖV in Stadt und Region St.Gallen unterwegs. Im Bahnverkehr wird für die Ostschweiz derzeit nur der Unterbruch der Verbindung von Weissbad nach Wasserauen gemeldet.

Wetterprognose Am Wochenende beruhigt sich die Wettersituation etwas (vre) Derzeit regnet es in St.Gallen gerade nicht. Die nächste Front mit Niederschlägen nähert sich aber von Westen her. Ab etwa 18 Uhr bis Mitternacht ist daher erneut mit zeitweise ergiebigem Regen zu rechnen. Von Samstag- bis Sonntagmittag sagen die Wetterfrösche von «Meteo Search» im Internet nochmals etwas Regen und Schneeregen voraus. Danach ist mit Wolken, mit etwas Glück sogar zeitweise mit etwas Sonnenschein zu rechnen. Mit einer nächsten Regenfront ist für die Nacht von Montag auf Dienstag zu rechnen. Danach geht es voraussichtlich unbeständig, zeitweise aber auch trocken und sonnig weiter. In der Freitagnacht sollen die Temperaturen in St.Gallen nochmals auf bis zu acht Grad Celsius steigen. Danach bewegen sie sich gemäss den Prognosen im Internet zwischen zwei und fünf Grad. Ausnahme ist der Sonntag: Hier soll es tagsüber zwischen minus einem und plus einem Grad kalt sein. Noch bis in die Freitagnacht hinein ist gemäss einer Wetterwarnung von «Meteo Schweiz» und von «SRF Meteo» in Stadt und Region St.Gallen mit Sturmwinden zu rechnen. Böen können dabei Geschwindigkeiten zwischen 60 und 80 Stundenkilometern erreichen.

Freitag, 29. Januar - 15:07 Uhr

Rektorenwechsel am Zentrum für Gesundheits- und Sozialberufe: Thomas Kuster übernimmt von Andreas Weh

(pd/vre) Ende Januar gibt's am Berufs- und Weiterbildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe St.Gallen (BZGS) einen Rektorenwechsel. Thomas Kuster übernimmt dabei vom bisherigen Rektor Andreas Weh, der sich gemäss Newsletter beruflich neu orientiert.

Thomas Kuster (links) ist ab Februar neuer Rektor des Berufs- und Weiterbildungszentrums für Gesundheits- und Sozialberufe in St.Gallen. Er löst Andreas Weh (rechts) ab, der sich beruflich neu orientiert. Bild: PD

Andreas Weh hatte das Amt des BZGS-Rektors auf Beginn des Schuljahres 2015/16 angetreten. Als Berufsfachschullehrer Allgemeinbildung war er 2003 ins neu gegründete BZGS eingetreten. Ab 2005 war er als Abteilungsleiter am BZGS-Standort Custerhof in Rheineck tätig, 2012 wurde er zum Prorektor gewählt. Andreas Weh hat massgeblich Anteil daran, dass sich das BZGS zum erfolgreichen Kompetenzzentrum für Gesundheits-, Sozial- und Hauswirtschaftsberufe entwickeln konnte.

Thomas Kuster, der neue Rektor des BZGS hat einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund und verfügt über jahrelange Führungserfahrung in der Privatwirtschaft. In seiner letzten Funktion als Leiter Weiterbildung am Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs war er zudem im Bereich der Berufsbildung tätig.

Freitag, 29. Januar - 14:30 Uhr

Kultur und Corona vergessen? IG Kultur Ost kritisiert die diese Woche vorgestellten Jahresziele des St.Galler Stadtrats

(pd/vre) Die St.Galler Stadtregierung hat am Dienstag ihre Jahresziele vorgestellt. Das hat wenig Echo ausgelöst. Eine überaus kritische Stimme dazu findet sich aber im Internet: Die IG Kultur Ost reagiert auf ihrer Homepage verständnislos darauf, dass die 52 stadträtlichen Ziele alles Mögliche von Datenmanagement bis Baumkontrolle abdecken, von der Kultur und der Pandemiebekämpfung aber mit keinem Wort die Rede ist.

Der im Herbst 2020 neu bestellte St.Galler Stadtrat mit (von links) Stadtschreiber Manfred Linke, Mathias Gabathuler, Sonja Lüthi, Stadtpräsidentin Maria Pappa, Peter Jans und Markus Buschor. Bild: Ralph Ribi

(3.12.2020)

Die «neue» Stadtregierung verliere in ihrer Jahresplanung 2021 kein Wort zu Corona, aber auch «Kultur» scheine für sie ein Fremdwort zu sein. Beides ist für die IG Kultur Ost unverständlich. In der Coronakrise könnten gerade die Städte Zeichen setzen für ein solidarisches Miteinander und für eine Abfederung der lokalen sozialen Folgen. Andere Städte täten das auch, moniert die IG Kultur Ost: «Der St.Galler Stadtrat steckt vor Corona offenbar den Kopf in den Sand.»

Vollends unverständlich ist für die IG jedoch, dass in den 52 Jahreszielen der Stadtregierung jeder Hinweis auf die Kultur fehlt. Digitalisierung stehe an vorderster Stelle, aber auch Qualitätsverbesserungen in den Schulen, im Sozialwesen oder im Nahverkehr würden angestrebt sowie diverse Bauprojekte verfolgt. Vom Taxireglement bis zur Photovoltaik sei an alles gedacht worden, die Kultur hingegen komme nicht vor.

Da war die (Kultur-)Welt noch in Ordnung: Kulturschaffende diskutieren in der Lokremise Grundlagen des Kulturkonzepts 2020 der Stadt. Bild: PD (15.8.2018)

Die IG Kultur Ost erinnert den Stadtrat daran, dass sich St.Gallen als Kulturstadt verstehe. Und dass es auch da einige Baustellen gebe. Etwa das im neuen Kulturkonzept festgehaltene Haus für die Freien oder die Schaffung einer Förderplattform für die Hauptstadt und ihre Region. Der Stadtrat, so kritisiert die IG, gebe bei der Digitalisierung Vollgas, stehe bei der Kultur aber voll auf die Bremse. Das sein ein katastrophales Signal nicht nur für die durch die Pandemie arg gebeutelte Kulturszene.

Freitag, 29. Januar - 12:27 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen entspannt sich weiter - Unsicherheit wegen mutiertem Virus bleibt

(SK/vre) Die Corona-Fallzahlen im Kanton St.Gallen sind in dieser Woche weiter gesunken. In den vergangenen sieben Tagen wurden 7'385 Tests durchgeführt, davon waren 758 positiv was einer Quote von 12,2 Prozent entspricht. In der Vorwoche waren es bei weniger Tests (6'891) mehr positive Resultate (908 oder 14,6 Prozent) gewesen. Das ist dem aktuellen Coronabulletin des Kantons vom Freitag zu entnehmen.

Auch die Zahl der Hospitalisationen hat von 31 in der Vorwoche auf 19 in den vergangenen sieben Tagen abgenommen. Das gilt auch für die Todesfälle: Ihre Zahl sank von 18 auf noch 14 in den vergangenen sieben Tagen. Die Auslastung des Contact Tracing ist mit 1'801 Indexfällen (59 weniger als in der Vorwoche) «mittel bis hoch». Derzeit befinden sich 1'496 Kontaktpersonen (Vorwoche 1'624) in Quarantäne.

Unsicherheit besteht gemäss den Kantonsbehörden immer noch bezüglich der Auswirkungen des zunehmenden Auftretens von Fällen mit mutiertem Virus. Mehraufwand ergibt das gemäss Bulletin auch beim Contact Tracing. Unter anderem wurden solche mutierten Viren bei zwei Lehrkräften und zwei Schülern im Schulhaus Engelwies in der Stadt St.Gallen festgestellt. Zwei Klassen befinden sich dort in Quarantäne. Die Resultate eines daraufhin angeordneten Massentests sollen noch heute Freitag vorliegen.

Freitag, 29. Januar - 11:47 Uhr

Fernwärmezentrale in der Lukasmühle wird langsam möbliert: Schalldämpfer, Kessel und Blockheizkraftwerke geliefert

(sgsw/vre) Als Kernstück der Versorgung des Ostens der Stadt mit Fernwärme erstellen die St.Galler Stadtwerke derzeit in der Lukasmühle eine weitere Fernwärmezentrale. Gebaut wird daran seit August 2019. Derzeit wird der Neubau mit den technischen Anlagen bestückt. Diese Arbeiten liegen gemäss Newsletter der Stadtwerke im Fahrplan. In Betrieb gehen soll die Fernwärmezentrale für den Osten Ende dieses Jahres.

Funken stieben beim Zusammenbau der Einzelteile der technischen Einrichtung der Fernwärmezentrale Lukasmühle. Bild: SGSW/PD

In den vergangenen Wochen habe sich der Betonbau in der Lukasmühle mit weiteren, teils überdimensionierten Komponenten gefüllt, heisst es im Newsletter. Angeliefert und installiert wurden etwa Schalldämpfer, Kessel und die zwei Blockheizkraftwerke mit einer Leistung von je vier Megawatt bei der Wärme- und Stromproduktion. Der letzte Schwertransport zur Lukasmühle soll Ende März erfolgen.

In St.Gallen wurde die Fernwärme 1986 eingeführt. Derzeit wird das Netz in den Osten der Stadt ausgebaut. Dafür sind drei Fernwärmezentralen nötig: Im November 2016 wurde jene im Lachen-Quartier in Betrieb genommen. Sie dient als Ergänzung zum Kehrichtheizkraftwerk im Sittertobel. In der dritten Ausbauphase kommt jetzt die Zentrale in der Lukasmühle dazu.

Die technische Einrichtung der Fernwärmezentrale Lukasmühle wird in Einzelteilen geliefert, die im Neubau zusammengesetzt werden müssen. Bild: SGSW/PD

Die Fernwärmezentralen Waldau und Lukasmühle dienen der Abdeckung von Spitzenlastzeiten. Solche treten beispielsweise an sehr kalten Wintertagen auf, wenn der Wärmebedarf bei Kundinnen und Kunden besonders hoch ist. Dann liefern die Fernwärmezentralen zusätzlich Energie. Zudem tragen sie zur Erhöhung der Versorgungssicherheit im städtischen Fernwärmenetz bei.

Freitag, 29. Januar - 11:14 Uhr

Fussgänger in Rorschach angefahren und verletzt

(kapo/vre) Am Donnerstagnachmittag hat eine Auto an der Löwenstrasse in Rorschach einen Fussgänger angefahren. Der 42-Jährige war im Begriff, auf dem Fussgängerstreifen die Strasse zu überqueren. Beim Unfall wurde er gemäss Mitteilung der Kantonspolizei leicht verletzt und musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Auf diesem Fussgängerstreifen wurde am Donnerstag der 42-jährige Fussgänger angefahren und leicht verletzt. Bild: Kantonspolizei SG (28.1.2021)

Zum Zwischenfall war es am Donnerstag, kurz vor 14.15 Uhr, gekommen. Ein 66-Jähriger fuhr mit dem Auto auf der St.Gallerstrasse in Richtung des Rorschacher Zentrums. Bei der Einmündung der Löwenstrasse bog er rechts in diese ab. Dabei erfasste er gemäss Polizeimeldung mit dem Auto den hier gleichzeitig die Strasse querenden 42-Jährigen.

Freitag, 29. Januar - 10:59 Uhr

Polizei verfolgt Töff im Westen der Stadt: 18-Jähriger unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs

(stapo/vre) Mit einem doch nicht ganz alltäglichen Fall waren in der Donnerstagnacht St.Galler Stadtpolizisten konfrontiert. Eine Patrouille beobachtete in Winkeln ein Motorrad mit Lernfahrer-L, das mit einem Mitfahrer ohne Helm unterwegs war. Der Motorradlenker wollte flüchten, was misslang. Bei der folgenden Kontrolle stellten die Polizisten Anzeichen fest, dass der 18-Jährige Alkohol und Drogen konsumiert hatte.

Der Zwischenfall nahm gemäss Mitteilung der Stadtpolizei seinen Anfang am Donnerstag, kurz vor Mitternacht, bei der Einmündung der Geissberg- in die Zürcher Strasse. Nachdem der Polizeipatrouille der Mitfahrer ohne Helm aufgefallen war, fuhr sie dem Motorrad hinterher. Dessen Lenker beschleunigte daraufhin und fuhr davon. Auf der Fürstenlandbrücke überholte er ein ziviles Patrouillenfahrzeug der Polizei.

Die Polizisten fuhren dem Motorrad nach. Der Motorradfahrer flüchtete via Zweibruggenmühlestrasse über einen Fussweg auf den Stationsweg. Dabei missachtete er ein Fahrverbot. Dem 20-jährigen Beifahrer wurde es dann offenbar zu viel. Er stieg vom Motorrad und konnte von den Polizisten angehalten werden. Der Töfffahrer konnte sich den Verfolgern hingegen vorerst entziehen.

Die Stadtpolizei machte den 18-jährigen Lernfahrer aber schon kurz darauf ausfindig. Er kam dann freiwillig auf den Polizeiposten, wo die beiden Beteiligten befragt wurden. Da es Fahrer Anzeichen für Alkohol- und Drogenkonsum gab, wurde eine Urin- und Blutprobe verfügt. Zudem hätte er aufgrund seines Lernfahrausweises keinen Mitfahrer mitführen dürfen: Er musste daher seinen Ausweis an Ort und Stelle abgeben. Zudem wird er angezeigt.

Freitag, 29. Januar - 10:30 Uhr

Handballerinnen des LC Brühl haben am Sonntag spielfrei - wegen Coronafall bei ihren Gegnerinnen aus Zug

(pd/vre) Die Spitzenspiel im Schweizer Frauenhandball vom kommenden Sonntag zwischen dem LK Zug und dem LC Brühl kann nicht stattfinden. Grund dafür ist gemäss Mitteilung ein Coronafall und die sich daraus ergebende Quarantäne bei den Zugerinnen. Nachgeholt werden soll das Spiel am Wochenende vom 13./14. Februar.

Freitag, 29. Januar - 10:10 Uhr



Coronasituation im Kanton St.Gallen: 118 Neuansteckungen und drei Todesfälle

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet für Donnerstag 118 neue laborbestätigte Coronafälle. Damit haben sich seit März des vergangenen Jahres 32'222 Personen im St.Gallischen mit dem Virus infiziert. Die Zahl der am oder mit Coronavirus verstorben Personen stieg gestern Donnerstag um drei Personen auf 634. Am Donnerstagabend waren im Kanton St.Gallen 74 Covid-19-Patientinnen und -Patienten hospitalisiert. 19 von ihnen lagen mit künstlicher Beatmung auf einer Intensivstation.

Laborbestätigte Coronafälle nach Wahlkreisen. Die Verlaufsgrafik deutet es an: Die Zahl der neuen täglichen Fälle ist sei einiger Zeit rückläufig. Tabelle: Fachstelle für Statistik Kanton SG

Donnerstag, 28. Januar - 16:59 Uhr

Guy Parmelin auf Antrittsbesuch in St.Gallen: Impfstrategie interessiert den neuen Bundespräsidenten

(SK/vre) Vor seinem Auftritt bei TVO hat der neue Bundespräsident Guy Parmelin am Donnerstag die Kantonsregierung besucht. Empfangen haben ihn gemäss Mitteilung der Staatskanzlei Regierungspräsident Bruno Damann und Regierungsrat Fredy Fässler. Sie haben sich über die Coronalage ausgetauscht, sich über die Auslastung im Kantonsspital sowie den Start der kantonalen Impfkampagne orientieren lassen.

Infos über die Coronasituation für (links) Bundespräsident Guy Parmelin. Daneben der St.Galler Regierungspräsident Bruno Damann und Regierungsrat Fredy Fässler. Bild: Kanton St.Gallen

(28.1.2021)

Im Kantonsspital haben CEO Daniel Germann und Professor Michael Brändle, Chefarzt für Allgemeine Innere Medizin und Hausarztmedizin, den Gast aus Bern über die aktuelle Corona-Auslastung informiert. Noch schwierig einzuschätzen seien die Auswirkungen des mutierten Virus auf die künftige Belastung des Kantonsspitals, hiess es dabei gemäss Mitteilung.

Auf besonderes Interesse stiess bei Bundespräsident Guy Parmelin die kantonale Impfstrategie. St.Gallen setzt beim Impfen in der aktuellen Phase nicht auf grosse Zentren, sondern neben mobilen Impfteams vor allem auf die Hausarztpraxen. Diese haben am 25. Januar mit dem Verimpfen von 11'700 Dosen des Wirkstoffs von Moderna begonnen. Wie das vor sich geht, konnte der illustre Besucher in der Gemeinschaftspraxis zur Rehburg bei Raphael Stolz verfolgen.

Bei seinem Besuch in St.Gallen stand der neue Bundespräsident Guy Parmelin auch dem Ostschweizer Regionalfernsehen TVO Red' und Antwort. Die Erstausstrahlung des Gesprächs im «Zur Sache spezial» findet um 19.30 Uhr statt.

Donnerstag, 28. Januar - 16:30 Uhr

Grossverteiler unterstützt ab nächster Woche Amateursportler: Mit Einkaufspunkten dem Rugby-Club St.Gallen helfen

(jor/vre) Der Rugby-Club St.Gallen beteiligt sich zwischen 2. Februar und 12. April an der Sporförderaktion «Support your Sport» der Migros. Der einzige Rugby-Club der Ostschweiz muss möglichst viele Einkaufsbons sammeln, um eine möglichst grosse Tranche der drei Millionen Franken zur Verteilung gelangenden Fördermittel zu bekommen.

Die Bishops spielen seit über 30 Jahren in St.Gallen Rugby - im Bild in der Meisterschaft gegen Solothurn. Bild: Michel Canonica

(14.9.2015)

Pro 20-Franken-Einkauf erhalten ab nächsten Dienstag alle Kundinnen und Kunden der Migros jeweils einen sogenannten Vereinsbon. Diesen können sie im Internet oder per App dem Amateursportverein ihrer Wahl überschreiben. Einzige Bedingung: Der Club muss bei der Aktion angemeldet sein. Die Fördermittel, die sie gewinnen, können die Sportvereine dann für einen Zweck ihrer Wahl einsetzen.

Und da kommt der Rugby-Club St.Gallen ins Spiel: Er hat sich gemäss einem Facebook-Eintrag zur Migros-Sportförderaktion angemeldet. Per Videobotschaft sucht er jetzt Personen, die ihn bei der Aktion unterstützen, indem sie ihre Vereinsbons auf ihn übertragen. Die Mittel, die die Bishops (das Herren-Team des Rugby-Clubs St.Gallen) und die Cindies (das Frauenteam) generieren, sollen gemäss Video im Verpflegungsbereich investiert werden.

Es ist nämlich eine Tradition im Rugby, dass die Heimmannschaft den Gästen einen Imbiss spendiert. In St.Gallen ist daseine Bratwurst und ein Bier. Grill, Zapfhahn und Festzelt sind allerdings in die Jahre gekommen und sollten ersetzt werden. Den Betrag, den der Rugby-Club dank der Mithilfe möglichst vieler St.Galler Kundinnen und Kunden der Migros sammelt, soll in diesen Ersatz fliessen: Der Verein plant, sich durch einen lokalen Anbieter einen modernen Foodtruck bauen zu lassen.

Infos zur Teilnahme des Rugby-Clubs bei «Support your Sport» finden sich im Internet. Allgemeine Infos für Vereine zur Sportförderaktion gibt's ebenfalls im Internet. Und übrigens: Wenn der Foodtruck angeschafft ist, könnte das ein guter Grund sein, sich einmal an ein Spiel der Bishops oder Cindies ins Gründenmoos zu verirren. Allerdings muss man sich merken: St.Galler Rugby-Cracks essen ihre Bratwurst ohne Senf. Wer danach verlangt, könnte zu Boden gehen - wie die junge Dame im Video.

Donnerstag, 28. Januar - 15:45 Uhr

Arge-Alp-Preis 2021 ausgeschrieben: Digitale Innovationen gesucht, es winken 20'000 Euro Preisgeld

(SK/vre) Die Arbeitsgemeinschaft Alpenländer (Arge Alp) lädt Personen im Alter bis 35 Jahre ein, am Wettbewerb für den Arge-Alp-Preis 2021 teilzunehmen. Gesucht sind diesmal gemäss Mitteilung vom Donnerstag digitale Innovationen, die als Antwort auf durch die Coronapandemie entstandene neue Anforderungen entstanden sind und die einen Beitrag zur Entwicklung der Alpenregion leisten können. Insgesamt winkt Gewinnerinnen und Gewinnern ein Preisgeld von 20'000 Euro.

Am Wettbewerb mitmachen können Personen bis 35 Jahre. Sie müssen ihren Wohnsitz in einem der Arge-Alp-Mitgliedländer Schweiz, Deutschland, Österreich oder Italien haben. Es können sowohl innovative digitale Lösungen eingereicht werden, die noch nicht erprobt worden sind, als auch Lösungen, die derzeit erprobt oder erstmals angewandt werden. Wichtig ist, dass die für den Wettbewerb eingereichte Lösung weder bereits patentiert noch gewerblich genutzt wird.

Die internationale Jury vergibt drei Preise. Der erste ist mit 10'000, die beiden anderen sind mit je 5'000 Euro dotiert. Prämiert werden die Gewinnerinnen und Gewinner an der Konferenz der Regierungschefs der Arge Alp am 2. Juli. Bewerbungsschluss ist der 1. März. Das Formular für die Wettbewerbsteilnahme und weitere Informationen sind über die Webseite der Arge Alp abrufbar.

Donnerstag, 28. Januar - 14:44 Uhr

André Moesch verlässt diesen Sommer die Ostschweiz

(pd/vre) André Moesch, aktuell Leiter Events und Leiter Public Affairs des Bereichs Entertainment von «CH Media», verlässt die Mediengruppe und damit seinen langjährigen Arbeitsort St.Gallen in diesem Sommer. Er wird laut Mitteilung vom Donnerstag Geschäftsführer bei «Tele Basel».

André Moesch verlässt diesen Sommer St.Gallen in Richtung Basel. Bild: PD (18.9.2019)

Moesch war ein Vorkämpfer für das Ostschweizer Regionalfernsehen. Der Sender ist seit 1999 auf Sendung, erhielt die definitive Konzession aber erst nach einem aufwendigen Rekursverfahren. Dies massgeblich dank des damaligen TVO-Geschäftsleiters André Moesch. Der 57-jährige Basler, auch Präsident des Regional-TV-Verbands Telesuisse, leitete später die elektronischen Medien der St.Galler Tagblatt AG.

Später stiess Moesch stiess als Leiter von Radio FM1, Radio Pilatus, Tele1 und TVO zu «CH Media». Nachdem sich der Bereich Entertainment 2019, nach Zusammenschluss von «AZ Medien» und «NZZ-Regionalmedien» zum Joint Venture «CH Media», neu aufstellte, übernahm André Moesch seine heutige Position als Leiter Events und Leiter Public Affairs des «CH Media»-Bereichs Entertainment.

Donnerstag, 28. Januar - 14:18 Uhr

Bundespräsident beim Ostschweizer Regionalfernsehen: Guy Parmelin steht Red' und Antwort

(pd/vre) SVP-Bundesrat Guy Parmelin ist nicht zu beneiden: Er tritt sein Amt als Bundespräsident in einer äusserst schwierigen Phase an. Die Coranapandemie, die Volksabstimmung über das Burkaverbot, gesellschaftliche Spannungen an allen Ecken und Enden...

Bundespräsident Guy Parmelin in seinem Büro im Bundeshaus Ost. Bild: Marcel Bieri/KEY (30.12.2020)

Wie hoch ist eigentlich der Druck der auf dem Bundespräsidenten lastet? Kann er seine Aufgabe, das Volk zu einen und ihm Zuversicht zu vermitteln, überhaupt noch wahrnehmen? Guy Parmelin beantwortet diese und andere Fragen heute Abend bei TVO.

Die Erstausstrahlung der Sendung erfolgt um 19.30 Uhr. Danach wird sie jeweils zur ungeraden Stunde - also etwa um 21.30 und 23.30 Uhr - wiederholt. Schauen kann man das Gespräch natürlich wie üblich ab heute Abend auch im Online-Auftritt von TVO.

Donnerstag, 28. Januar - 14:04 Uhr

St.Galler Kantonsbaumeister und Leipziger Stadtplaner diskutieren miteinander: Was ist eigentlich Baukultur?

(pd/rbe) Am kommenden Montag, 19.30 Uhr, lädt das Architekturforum Ostschweiz zu einer weiteren Diskussionsveranstaltung ein. Diesmal wird nach dem Wert der Baukultur gefragt. Setzen sich Architekten, Planer und Bauherren für die richtigen Themen ein, wenn sie Schweizer Baukultur erhalten wollen? Diese Frage diskutieren der St.Galler Kantonsbaumeister Michael Fischer und der Stadtplaner Björn Teichmann aus Leipzig, und zwar moderiert vom Zürcher Ethiker Daniel Strub.

Der Anlass wird ohne Publikum aufgezeichnet. Am Montag, 1. Februar, 19.30 Uhr, wird er als Livestream auf der Webseite des Architekturforums Ostschweiz übertragen.

Donnerstag, 28. Januar - 13:58 Uhr

Literaturhaus Wyborada gibt ab Montag Literaturtipps per Telefon

(pd/miz) Coronabedingt hat das Literaturhaus Wyborada in St.Gallen – wie alle anderen auch – alle für Februar geplanten Veranstaltungen abgesagt. Doch Gespräche über Literatur sollen trotzdem stattfinden können. Daher bietet das Literaturhaus einen besonderen Service an: Ab 1. Februar steht Literaturhaus-Leiterin Anya Schutzbach für persönliche Lektüre-Empfehlungen zur Verfügung, und zwar am Telefon. Auf Wunsch könne auch ein Gespräch via Skype oder Zoom vereinbart werden, heisst es im Wyborda-Newsletter. Ein Gespräch soll jeweils etwa zehn Minuten dauern.

Über Literatur reden trotz Corona: Anya Schutzbach, Leiterin des St.Galler Literaturhauses Wyborada, gibt ab Montag auf Voranmeldung Literaturtipps am Telefon. Bild: PD/Marina Schütz

Anmelden kann man sich per Mail unter literaturhaus@wyborada.ch. Wer mag, kann gleich seine Lektüre-Vorlieben skizzieren. Das Wyborada-Team meldet sich dann, um einen Telefontermin zu vereinbaren. Doch man kann es auch spontan versuchen: Im Februar sei das Büchertipp-Telefon jeweils am Montag, 16 bis 18 Uhr, besetzt. Erreichbar ist es unter der Nummer 079'251'39'54.

Donnerstag, 28. Januar - 13:45 Uhr

Verkehrsunfall beim Autobahnzubringer Winkeln: Rotlicht missachtet

(stapo/vre) Nachdem einer der Lenker ein Rotlicht missachtet hatte, ist es am späten Mittwochnachmittag auf der Zürcher Strasse neben der Stadionüberbauung in Winkeln zum Zusammenstoss zweier Personenautos gekommen. Verletzt wurde gemäss Mitteilung der Stadtpolizei niemand. Es entstand aber mittelgrosser Sachschaden.

Bei der Einmündung der Hafnersberg- ind die Zürcher Strasse sind am späten Mittwochnachmittag zwei Autos zusammengestossen. Bild: Stadtpolizei SG (27.1.2021)

Am Mittwoch, kurz nach 17 Uhr, fuhr eine 29-Jährige mit ihrem Personenauto auf der Hafnersberg- zur Zürcher Strasse. Dort beabsichtigte sie stadteinwärts abzubiegen. Zur selben Zeit fuhr ein 50-jähriger Lenker auf der Zürcher Strasse stadtauswärts. Dabei missachtete der Mann das Rotlicht an der Einmündung der Hafnersbergstrasse.

In der Folge kam es zum Zusammenstoss der beiden Autos. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, entfernte sich der 50-Jährige von der Unfallstelle. Eine Polizeipatrouille traf ihn allerdings kurze Zeit später an seinem Wohnort an. Der Mann musste gemäss Polizeimeldung eine Blut- und Urinprobe abgeben.

An den beiden Autos entstand beim Unfall vom Mittwoch mittelgrosser Sachschaden. Bild: Stadtpolizei SG

(27.1.2021)

Donnerstag, 28. Januar - 12:33 Uhr

Fussballerinnen des FC St.Gallen-Staad gastieren in Lugano: Das Duell der Kellerkinder, aber mit klaren Favoritinnen

(pd/vre) Der FC St.Gallen-Staad holt am Samstag die Partie beim Schlusslicht Lugano nach. Dabei ist die Truppe von Trainer Marco Zwyssig klarer Favorit, auch wenn's gemäss Tabellenstand in der Women's Super League auf den ersten Blick nicht so aussieht: Der Tabellenletzte empfängt nämlich den Tabellenvorletzten.

Trotzdem ist die Ausgangslage klar: Die Fussballerinnen aus dem Tessin sind nicht wirklich konkurrenzfähig. Sie haben bisher auch noch keinen Zähler auf dem Konto. In zwölf Partien erzielten die Tessinerinnen gerade zwei Tore, kassierten dafür aber 70 Gegentore. Von daher sollte die Sache für die St.Gallerinnen am Samstag eigentlich klar sein. Der FC St.Gallen-Staad hat sich seriös auf die Fortsetzung der Meisterschaft vorbereitet.

Die Hauptprobe vor Wiederaufnahme der Meisterschaft ist den Frauen des FC St.Gallen-Staad am vergangenen Samstag mit 3:0 gegen die Vorarlbergerinnen des FFC Vorderland gelungen. Bild: Podo Gessner (23.1.2021)

Die St.Gallerinnen haben drei Vorbereitungsspiele absolviert. Dabei gingen sie zweimal als Verliererinnen vom Platz. Gegen GC gab es ein knappes 3:4, gegen die FCZ-Frauen folgte ein 0:2. Im dritten Test setzte man sich aber mit 3:0 gegen die österreichischen Bundesligistinnen des FFC Vorderland durch. Am Samstag stehen aus der rekonvaleszenten Jasmin Colombo sowie den verletzten Larina Baumann und Katharina Risch alle Spielerinnen zur Verfügung.

Donnerstag, 28. Januar - 11:59 Uhr

4000 Franken fürs Ostschweizer Kinderschutzzentrum

(pd/vre) Der Rotaryclub St.Gallen-Rosenberg hat dem Ostschweizer Kinderschutzzentrum dieser Tage eine Spende von 4000 Franken übergeben. Diese Einrichtung mit ihrer Vision einer Welt, in der Kinder und Jugendliche vor Gewalt geschützt werden, hat gemäss Mitteilung das Team des Sozialprojekte-Ausschusses des Serviceclubs überzeugt.

Checkübergabe ans Ostschweizer Kinderschutzzentrum mit (von links) Chefarzt Pascal Müller, Zentrumsleiterin Lea Stalder und Franziska Pertek vom Rotaryclub St.Gallen-Rosenberg. Bild: PD

Das Kinderschutzzentrum gehört seit 1. April 2020 zum Ostschweizer Kinderspital. Es umfasst die Abteilungen «Beratung» (ehemals «In Via») sowie «Weiterbildung/Prävention». Seit diesem Jahr ist das Zentrum Teil des neuen Bereichs Adoleszentenmedizin und Pädiatrische Psychosomatik im Kinderspital. Das Kinderschutzzentrum betreibt weiterhin den «Kinder- und Jugendnotruf» (KJN) sowie die Eltern-Hotline «Tatkräftig».

Der Rotaryclub St.Gallen-Rosenberg hat im Juni 2020 gerade auch mit Blick auf die Coronapandemie ein Projekt mit dem Ziel ins Leben gerufen, regionale Unterstützung zu leisten. Neben der regionalen Spende ans Kinderschutzzentrum will der Rotaryclub weiterhin schnell und unbürokratisch Hilfe an Personen leisten, die unverschuldet etwa durch Unfall oder Schicksalsschlag in Not geraten sind. Infos gibt's im Internet.

Donnerstag, 28. Januar - 11:35 Uhr

Auch das Textilmuseum feiert 50 Jahre Frauenstimmrecht: Kleider, in und mit denen Politik gemacht wurde

(pd/vre) Auch das Textilmuseum St.Gallen ist für seine Jahresausstellung in den Startlöchern. Sofern es die Coronapandemie zulässt, soll die Schau «Robes politiques - Frauen, Macht, Mode» vom 19. März bis 6. Februar 2022 im Haus an der Vadianstrasse 2 zu sehen sein. Das Thema Frauen und Politik ist dabei natürlich nicht zufällig ausgewählt: Die Ausstellung ist Teil der Kooperation verschiedener Kulturinstitutionen zum 50. Jahrestag der Einführung des Stimm- und Wahlrechts für Frauen in der Schweiz.

Fünfzig textile Objekte, ergänzt um ausgewählte Bilder, Fotografien und Videos, sollen gemäss Mitteilung des Textilmuseums das Spannungsfeld zwischen Weiblichkeit und Machtposition, Skandal und Idealisierung, Volksnähe und Repräsentation verdeutlichen. Sie sollen aber auch den «strategischen Einsatz» von Kleidung und Accessoires im Laufe der Jahrhunderte in unterschiedlichen Ländern und Staatsformen verdeutlichen.

Ein Kleidungsstück als politisches Statement: SP-Politikerin Anita Fetz während der Uno-Beitrittsdebatte 2001 im Nationalrat. Bild: Yoshiko Kusano/KEY

(18.9.2001)

«Robes politiques - Frauen, Macht, Mode» zeigt in sechs Kapiteln die Kleidung einflussreicher Frauen unter verschiedenen Gesichtspunkten. Vertreten sind die britische Premierministerin Margaret Thatcher und First Lady Jacky Kennedy, aber auch Kaiserin Sissi und die letzte Kaiserin Frankreichs. Schweizer Politikerinnen wie Elisabeth Kopp, Doris Leuthard und Karin Keller-Sutter präsentieren ausgewählte Kleidungsstücke aus ihrem privaten Fundus.

Ein Höhepunkt der neuen Jahresausstellung des Textilmuseums wird ein Ballkleid der letzten Kaiserin Frankreichs sein. Eugénie de Montijo (1826-1920) war die Gattin Napoleons III. Das Ballkleid kam 1954 mit dem Ankauf einer Privatsammlung ins Museums nach St.Gallen. Es wurde im vergangenen Jahr vollständig restauriert und neu montiert. Ein Video im Internetauftritt des Museums zeigt diese aufwendigen Arbeiten:

Video: Textilmuseum SG

Donnerstag, 28. Januar - 10:54 Uhr

Südafrika, Brasilien oder Grossbritannien: Kanton klärt nicht, welche Coronamutation im Schulhaus Engelwies aufgetreten ist

(mha) Im Oberstufenschulhaus Engelwies sind zwei Lehrpersonen und zwei Jugendliche positiv auf eine der Coronamutationen getestet worden. Das hat der Kanton St.Gallen am Mittwoch mitgeteilt. In einem ersten Communiqué hiess es bereits, es handle sich um die südafrikanische Variante des Virus. Diese Information wurde später zurückgenommen: Es bleibe noch abzuklären, um welche Mutation es sich handle.

Und um welche Variante handelt es sich denn nun wirklich? Das wisse man nicht, sagt die stellvertretende Kantonsärztin, Karen Peier, am Donnerstagvormittag auf Anfrage. Die Mutationen aus Südafrika, Grossbritannien und Brasilien gehören alle zur Familie N902Y. Im Labor wird routinemässig geprüft, ob eine Person am ursprünglichen Virus erkrankt ist oder an einer der Mutationen N902Y.

Eine Laborantin wertet PCR-Tests aus. Bild: Patrick Hürlimann (16. November 2020)

Um festzustellen, um welche Variante es sich genau handelt, ist eine Sequenzierung nötig – eine Untersuchung des Genmaterials. Bis Ende vergangener Woche sei das bei allen Tests im Kanton gemacht worden, sagt Peier. Seit Anfang dieser Woche erfolgt dies aber nicht mehr. «Das geschieht nur noch in absoluten Ausnahmefällen. Ich nehme an, dass wir in näherer Zukunft keine Sequenzierungen durchführen.» Denn auch wenn man wisse, um welche Variante es sich handle, die Konsequenzen daraus seien gering.

Donnerstag, 28. Januar - 9:04 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 133 neue Fälle und zwei Verstorbene

(SK/evw) Der Kanton St.Gallen meldet 133 neue laborbestätigte Fälle in den letzten 24 Stunden. Damit haben sich seit März des vergangenen Jahres 32'104 Personen infiziert. Die Zahl der am oder mit Coronavirus verstorben Personen steigt seit gestern Mittwoch um zwei Personen auf 631.