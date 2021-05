ST.GALLER NEWS: FCSG ist fairster Klub der Super League

ST.GALLER STADT-TICKER FC St.Gallen fairster Klub der Super League 2020/21 +++ Lockerungen auch bei den Sportanlagen der Stadt St.Gallen +++ 750 Jahre Schlossgeschichte Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Stadt St.Gallen und der Umgebung: In unserem Stadt-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. 31.05.2021, 17.19 Uhr

Montag, 31. Mai - 17:19 Uhr

Auszeichnungen für den FC St.Gallen: Fairster Klub der Saison 2020/21 in der Super League - und auf Platz zwei bei der Nachwuchsförderung

(pd/vre) Der FC St.Gallen hat die Fair Play Trophy der Super League gewonnen. Damit zeichnet die Swiss Football League diejenigen Klubs der höchsten Liga aus, die im Verlauf einer Meisterschaft am meisten Fairplay gezeigt haben. Kriterien für die Rangliste sind die Strafpunkte für Verwarnungen (je ein Punkt), Ausschlüsse infolge von zwei gelben Karten (je drei Punkte) und direkte Ausschlüsse (je fünf Punkte).

Mit 76 Punkten (65 gelbe Karten, zwei gelb-rote Karten und eine rote Karte) hat der FC St.Gallen in der Saison 2020/21 am wenigsten Strafpunkte gesammelt. Der FCSG landet damit gemäss Mitteilung vom Montag vor dem FC Basel und den Young Boys mit je 80 Strafpunkten auf dem ersten Platz. Dafür erhält der Klub von der Liga 50‘000 Franken.

Szene aus dem Final des Schweizer Cups zwischen dem FC St.Gallen und dem FC Luzern vom Pfingstmontag im Berner Wankdorfstadion. Bild: Michel Canonica (24.5.2021)

Ebenfalls auf dem Treppchen gelandet ist der FC St.Gallen beim Nachwuchsförderungssystem «Effizienzkriterien» (ex U21-Trophy). Hier belegt der FCSG den zweiten Platz der Super League. Punkte gibt's bei der Auszeichnung, wenn ein U21-Spieler (1999 oder jünger) mit Schweizer Pass in den Meisterschaften der Swiss Football League eine gewisse Zahl Einsätze in der Startelf aufweist. Auch für Einsätze in der Startformation der U19- oder U21-Auswahlen des Fussballverbandes gibt's Punkte.

Der FC St.Gallen hat zwar von allen Klubs der Super League am meisten Startelf-Einsätze der U21-Spieler (69 verteilt auf sechs Spieler), bekam aber nur für die Einsätze von Betim Fazliji und Leonidas Stergiou Punkte. Tim Staubli, Alessio Besio, David Jacovic und Patrick Sutter kamen dafür auf zu wenig Nominierungen in der Startelf. Mit 16 Punkten musste der FC St.Gallen bei dieser Auszeichnung dem FC Luzern den Vortritt lassen, der zwar weniger Startelf-Einsätze seiner U21-Spieler hatte (61), aber drei Spieler in die Wertung brachte und so 20 Punkte sammeln konnte.

Montag, 31. Mai - 16:01 Uhr

Die nächsten Lockerungen der Coronaregeln sind da: Was sie für die Sportanlagen der Stadt St.Gallen bedeuten

(sk/vre) Ab heute Montag werden die Anti-Corona-Massnahmen nochmals gelockert. Dieser Schritt bedeutet auch auf den Sportanlagen der Stadt St.Gallen einen Schritt hin zur Vor-Corona-Normalität. Allerdings gelten weiterhin die allgemeinen Schutzvorschriften und die Schutzkonzepte der jeweiligen Anlagen. Details dazu finden sich im Internetauftritt der Stadt St.Gallen.

Gerade rechtzeitig auf eine Schönwetterperiode hin treten weitere Lockerungen der Anti-Corona-Vorschriften in Kraft. Bild: Nik Roth

(25.6.2020)

So müssen in allen öffentlich zugänglichen Innenräumen Personen, die älter als zwölf Jahre sind, eine Hygienemaske tragen. Im Freien – auch im Wasser - gilt eine Abstandspflicht von 1,5 Metern; kann sie nicht eingehalten werden, ist ebenfalls eine Maske zu tragen. In und um Verpflegungskioske gelten die Regeln für die Gastronomie. Die wichtigsten Detailregeln sind:

Freibäder. Im Familienbad Dreilinden sowie den Schwimmbädern Lerchenfeld und Rotmonten gilt weiterhin eine Beschränkung der Gästezahl. Die aktuellen Kapazitäten sowie die tagesaktuellen Öffnungszeiten und Wassertemperaturen finden sich im Internetauftritt der Stadt St.Gallen.

Im Familienbad Dreilinden sowie den Schwimmbädern Lerchenfeld und Rotmonten gilt weiterhin eine Beschränkung der Gästezahl. Die aktuellen Kapazitäten sowie die tagesaktuellen Öffnungszeiten und Wassertemperaturen finden sich im Internetauftritt der Stadt St.Gallen. Hallenbäder. Das Blumenwies und das Volksbad sind ab sofort wieder für alle Altersgruppen geöffnet. Auch hier gilt eine Beschränkung der Gästezahl. Die aktuellen Kapazitäten finden sich im Internetauftritt der Stadt. Eine Anmeldung vor dem Besuch ist aber nicht mehr nötig. Ein Aufenthalt im Hallenbad ist vorläufig auf 90 Minuten beschränkt. In den Schwimmhallen muss keine Hygienemaske getragen werden, aber es gilt die Abstandspflicht von 1,5 Metern.

Das Blumenwies und das Volksbad sind ab sofort wieder für alle Altersgruppen geöffnet. Auch hier gilt eine Beschränkung der Gästezahl. Die aktuellen Kapazitäten finden sich im Internetauftritt der Stadt. Eine Anmeldung vor dem Besuch ist aber nicht mehr nötig. Ein Aufenthalt im Hallenbad ist vorläufig auf 90 Minuten beschränkt. In den Schwimmhallen muss keine Hygienemaske getragen werden, aber es gilt die Abstandspflicht von 1,5 Metern. Sauna. Die Wellnessanlage im Blumenwies ist ab sofort wieder geöffnet. Es gilt eine Beschränkung der Besucherzahl auf 20 Personen; Infos über die Kapazitäten erhält man beim Hallenbad Blumenwies.

Die Wellnessanlage im Blumenwies ist ab sofort wieder geöffnet. Es gilt eine Beschränkung der Besucherzahl auf 20 Personen; Infos über die Kapazitäten erhält man beim Hallenbad Blumenwies. Sportanlagen indoor. Sie sind für alle Personen geöffnet. Der Trainingsbetrieb für die Jahrgänge 2021 und jünger ist uneingeschränkt möglich. Für die Jahrgänge 2000 und älter sind nur Trainings ohne Körperkontakt erlaubt. Professionelle und halbprofessionelle Ligen dürfen ihre Trainings uneingeschränkt durchführen. Stehen mehr als 25 Quadratmeter Fläche pro Person zur Verfügung, kann auf die Hygienemaske verzichtet werden.

Sie sind für alle Personen geöffnet. Der Trainingsbetrieb für die Jahrgänge 2021 und jünger ist uneingeschränkt möglich. Für die Jahrgänge 2000 und älter sind nur Trainings ohne Körperkontakt erlaubt. Professionelle und halbprofessionelle Ligen dürfen ihre Trainings uneingeschränkt durchführen. Stehen mehr als 25 Quadratmeter Fläche pro Person zur Verfügung, kann auf die Hygienemaske verzichtet werden. Sportanlagen outdoor. Auch sie sind für alle Personen geöffnet. Für den Vereinssport (organisiert) wie auch für lose, unorganisierte Trainings gilt eine maximale Gruppengrösse von 30 Personen.

Allfällige Fragen zu Schutzkonzepten oder Belegung von Anlägen und Räumen beantworten auch die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter der Stadt per E-Mail: sportanlagen@stadt.sg.ch, badundeis@stadt.sg.ch oder schulraumbelegungen@stadt.sg.ch.

Montag, 31. Mai - 14:55 Uhr

Sonnenaufgang mit Alpstein-Panorama

Momentaufnahme. Das schöne Wetter ist da. Und wenn in den nächsten Tagen die Temperaturen steigen, kommen wohl erste Sommergefühle auf. Auch wenn im Alpstein noch viel Schnee liegt. Das Bild ist am Samstagmorgen auf der Solitüde hoch über dem Riethüsli entstanden. Bild: Erich Gmünder (Solitüde, 29.5.2021)

Montag, 31. Mai - 14:42 Uhr

Schloss Oberberg bei Gossau: Erste öffentliche Führung seit 15 Monaten

(pd/vre) Nach 15 Monaten Unterbruch darf der Förderverein von Schloss Oberberg am kommenden Sonntag, 10.30 Uhr, erstmals wieder zu einer öffentlichen Führung einladen. Albert Lehmann zeigt das Gossauer Wahrzeichen von aussen und führt durch einige Innenräume. Dazu erzählt er die eine oder andere spannende Anekdote aus 750 Jahren Schlossgeschichte.

Schloss Oberberg bei Gossau: Am kommenden Sonntag findet hier erstmals seit 15 Monaten wieder eine öffentliche Führung statt. Bild: Michel Canonica

(21.9.2017)

Für den Anlass gilt ein Anti-Corona-Schutzkonzept. So ist die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Führung begrenzt. Und man muss sich dafür unter Angabe von Name, Adresse und Telefonnummer anmelden. Dies per E-Mail bei Dominik Eisenegger, dem Präsidenten des Fördervereins Schloss Oberberg. Treffpunkt für die kostenlose Führung am Sonntag ist die Schlossterrasse.

Montag, 31. Mai - 14:27 Uhr

Matthias Hüppi beim Ostschweizer Regionalfernsehen TVO: Die Bilanz einer unbefriedigenden Saison - und wie geht's jetzt weiter?

(pd/vre) Diesen Mittwoch blickt FCSG-Präsident Matthias Hüppi in der Sendung «Zur Sache» des Ostschweizer Regionalfernsehens TVO auf das vergangene Jahr zurück. Was bleibt nach der Niederlage im Cupfinal? Wie gebeutelt ist der FC St.Gallen durch die Coronapandemie? Welche Hoffnungen hat Hüppi bezüglich der neuesten Lockerungen? Und: Wie geht's jetzt weiter? Was für Ziele setzt sich der Club für die am 24. Juli startende neue Fussballsaison?

FCSG-Präsident Matthias Hüppi tröstet Spieler Elie Youan unmittelbar nach dem verlorenen Cupfinal in Bern. Bild: C. De Capitani/ Freshfocus (24.5.2021)

Erstausstrahlung des Gesprächs mit Matthias Hüppi ist am Mittwoch, 18.30 Uhr. Die Sendung wird danach stündlich wiederholt. Anschauen kann man sich das neuste «Zur Sache» ab Mittwochabend natürlich wie immer auch im Internetauftritt von TVO.

Montag, 31. Mai - 9:59 Uhr

Weltoffene Freundinnen und listige Kämpferinnen: Elisabeth Joris spricht am Historischen und Völkerkundemuseum über Frauengeschichte

(pd/vre) Am kommenden Mittwoch, 20 Uhr, spricht eine der aktuell besten Kennerinnen der Schweizer Frauengeschichte im Historischen und Völkerkundemuseum St.Gallen. Historikerin Elisabeth Joris tritt in St.Gallen in Zusammenhang mit der Ausstellung «Klug und Kühn – Frauen schreiben Geschichte» auf. Sie erzählt dabei über «Weltoffene Freundinnen und listige Kämpferinnen».

Historikerin Elisabeth Joris. Bild: PD

Die gebürtige Walliserin ist eine angesehene Historikerin sowie eine Vorkämpferin der Frauen- und Geschlechtergeschichte im deutschen Sprachraum. Ihre Publikationstätigkeit reicht zurück bis 1986, als die Quellensammlung «Frauengeschichte(n): Dokumente aus zwei Jahrhunderten zur Situation der Frauen in der Schweiz» erschien. Joris widerlegte damit die Behauptung, dass eine Erforschung der Geschichte von Frauen mangels Quellen nicht möglich sei. 1991 war sie Mitinitiantin des ersten Schweizer Frauenstreiks.

Zum Vortrag im Historischen und Völkerkundemuseum am Mittwoch sind gemäss Mitteilung maximal 50 Personen zugelassen. Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer gilt zudem das Anti-Corona-Schutzkonzept des Museums, das unter anderem eine Maskenpflicht in allen Innenräumen vorsieht. Für die Teilnahme am Vortragsabend mit Elisabeth Joris anmelden kann man sich ab sofort unter Telefon 071'242'06'42.

Montag, 31. Mai - 8:49 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 144 Neuansteckungen in drei Tagen und wieder keine Todesfälle

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet im Internet fürs Wochenende (Freitag, Samstag, Sonntag) 144 laborbestätigte Neuansteckungen mit dem Coronavirus. Die Gesamtzahl der Infektionen seit März 2020 liegt damit bei 42'027. Am Wochenende wurde kein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten seit Frühling 2020 bleibt damit seit über 14 Tagen stabil bei 709 Personen.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Entwicklung der Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Sonntag, 30. Mai, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Am Sonntag, um Mitternacht, lagen im Kanton St.Gallen 39 Covid-19-Patientinnen und -Patienten in einem Spital. Sieben davon befanden sich mit künstlicher Beatmung auf einer Intensivstation. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kanton St.Gallen lag am Sonntag, Stand Mitternacht, bei 88, die 14-Tage-Inzidenz bei 211. Die Inzidenz bezeichnet die Zahl der Fälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen jeweils hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Die Coronasituation im Kanton St.Gallen entspannt sich langsam weiter. Der Rückgang der Todesfälle und die stabilen Zahlen bei den Hospitalisationen führen Fachleute darauf zurück, dass die Impfkampagne auch im Kanton St.Gallen deutlich Fahrt aufgenommen hat. Ältere Personen und Angehörige von Risikogruppen mit potenziell schweren Verläufen einer Covid-19-Infektion sind inzwischen geimpft, soweit sie das selber wollen.

Montag, 31. Mai - 8:30 Uhr

Der «Arier» im Palace-Atelier: Grabenhalle solidarisiert sich mit Mieterinnen und Mietern, die ein Zeichen «gegen rechte Hetze» setzen wollen

(pd/vre) Das Team der Grabenhalle solidarisiert sich in einer Mitteilung mit Mieterinnen und Mietern, die von der Stadt fordern, dass diese einem 69-jährigen Künstler das Atelier im Gebäude des alten Kino Palace kündigt. Der Deutsche hatte auf Facebook öffentlich einsehbare Kommentare mit vermutlich rassistischem und antisemitischem Inhalt publiziert. Die Stadt weigert sich bisher, das Mietverhältnis aufzulösen. Zudem wurde im Stadtteil des «St.Galler Tagblatt» eine Kontroverse geführt, ob die Forderung nach Kündigung des Mietvertrags nicht der falsche Weg sei, ob der richtige Weg nicht eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft wäre.

An der Zwinglistrasse 3 war einst das Kino Palace untergebracht. Jetzt ist in der städtischen Liegenschaft ein Streit um den Mieter eines Ateliers entbrannt. Bild: Michel Canonica

(17.3.2021)

Das Team der Grabenhalle stellt sich nun hinter die Forderung der Palace-Mieterschaft. Es dürfe keinen Platz für Rassismus, Antisemitismus und recht Hetze geben, und zwar nirgendwo. Die Aussagen des Mieters des Palace-Ateliers hätten die Grenze freier Meinungsäusserung längst überschritten. Sie seien «unverhohlen rassistisch und antisemitisch». Umso befremdlicher sei es, dass die Stadt so lange zögere und zaudere. Schliesslich gehe es auch um Glaubwürdigkeit. Die Stadt müsse ihre Mittel nutzen, um gegen Rassismus und Antisemitismus vorzugehen.

Jede Ateliervergabe sei an Kriterien gebunden, heisst es in der Mitteilung weiter. Dass darin keine rassistischen, sexistischen oder antisemitischen Inhalte verbreitet werden dürften, sei wohl eine Selbstverständlichkeit. So sehr die Rechte von Mieterinnen und Mietern ein wichtiges Gut seien, so nötig sei es, als demokratisches Gemeinwesen klare Grenzen zu setzen. Im Fall des Mieters des Ateliers im Palace seien gleich mehrere Grenzen überschritten worden. Und das sei in einem Atelier geschehen, das durch günstige Mieten öffentlich unterstützt werde: «Wir haben keinen Bock, rassistische und antisemitische Hetze mitzufinanzieren», schreibt das Team der Grabenhalle.

Die Grabenhalle befindet sich in der Nachbarschaft des Palace-Gebäudes am Blumenbergplatz. Bild: Arthur Gamsa

(27.4.2021)

Auch für die Grabenhalle braucht es in diesem Fall «eine Anklage wegen Verletzung der Antirassismus-Strafnorm». Es gehe aber um mehr als die formaljuristische Frage: Es gehe «um ein zivilgesellschaftliches Zeichen» aus der Stadtbevölkerung, dass es für rassistische und antisemitische Inhalte keinen Raum gebe: «Wir möchten nicht im selben Haus tanzen, in dem - städtisch protegiert - der Holocaust relativiert wird, People of Color und migrantische Menschen herabgewürdigt werden. Wer toleriert, dass aus diesem Atelier heraus gehetzt wird, schliesst damit immer jene aus, die mit dieser Hetze gemeint sind», heisst es in der Mitteilung der Grabenhalle.

Montag, 31. Mai - 7:47 Uhr

Vorverkauf für den CSIO ist endlich gestartet: Die Weltelite der Springreiter trifft sich am kommenden Wochenende in St.Gallen

(pd/vre) Jetzt ist es endlich klar: Der CSIO vom 3. bis 6. Juni im St.Galler Gründenmoos darf eine beschränkte Zahl Zuschauerinnen und Zuschauer einlassen. Ab sofort können für alle vier Turniertage im Internet Tickets zum Preis von 50 Franken pro Person und Tag gekauft werden; es gibt keinen Ticketverkauf vor Ort. Zudem werden einzig Sitzplätze auf der gedeckten Tribüne und dort auch nur jeder zweite Platz vergeben.

Der CSIO in St.Gallen findet am kommenden Wochenende statt, und zwar vor Publikum. Tickets gibt's allerdings nur im Internet. Bild: Michel Canonica (1.6.2019)

Zutritt erhalten gemäss Newsletter getestete, geimpfte oder genesene Personen sowie Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre. An Take-Away-Ständen kann man sich während des Anlasses Speisen und Getränke kaufen, die dann auf dem Sitzplatz konsumiert werden müssen. Zudem gilt wegen der Coronapandemie ein Schutzkonzept. Es schreibt das Tragen von Masken vor, wenn der Mindestabstand von 1.5 Metern nicht eingehalten werden kann. In allen Innenräumen gilt zudem strikte Maskenpflicht.

Am Donnerstag bietet der CSIO den Schweizer Kader-Nachwuchsreitern eine Startmöglichkeit, bevor sich die Weltelite an drei Prüfungen präsentiert. Am Freitag steht nach der ersten Prüfung für die jungen Pferde und einem Weltranglistenspringen der Grand Prix der Schweiz im Fokus. Nach den jungen Pferden folgt am Samstag mit dem Grossen Jagdspringen ein erstes Highlight, bevor nach einem weiteren Weltranglistenspringen die Entscheidung um den Schweizer Cup fällt. Am Sonntag bildet der 25. Nationenpreis der Schweiz in St.Gallen den krönenden Abschluss.

Zum detaillierten Programm des CSIO St.Gallen im Internet.

Montag, 31. Mai - 7:25 Uhr

Sonntag, 30. Mai - 19:11 Uhr

Am Wochenende hat auf sechs Schiessständen in der Region das Feldschiessen stattgefunden: Bisher kamen erst 1200

(pd/vre) Am Wochenende ist in der Region von Gossau bis an den Bodensee das Feldschiessen veranstaltet worden. Geschossen wurde allerdings erst auf sechs Schiessständen im Breitfeld, auf der Ochsenweid und im Schaugenbädli bei St.Gallen, im Erlenholz in Wittenbach sowie in Witen bei Goldach.

855 Teilnehmer traten auf 300 Meter mit dem Gewehr an. 50 Prozent von ihnen erreichte ein gutes Resultat und erhält als Auszeichnung den begehrten «Kranz». Mit der Pistole auf 25 oder 50 Meter traten vom Freitag bis Sonntag 345 Personen an; 43 Prozent trafen so gut, dass es für den «Kranz» reicht. Im Einzugsgebiet des Regionalschützenverbandes St.Gallen haben damit genau 1200 Personen das Feldschiessen absolviert.

845 Schützinnen und Schützen traten am Wochenende in der Region St.Gallen mit Sturmgewehr, Karabiner oder Langgewehr zum Feldschiessen an. Bild: Benjamin Manser (Schaugenbad, 29.5.2021) Blick aus dem Schiessstand Schaugenbad in den Zielhang. Bild: Benjamin Manser (29.5.2021) Geschossen wird beim Feldschiessen mit dem Gewehr 300 Meter auf die B4-Feldscheibe. Bild: Benjamin Manser (29.5.2021 Ein Karabinerschützeim Schaugenbädli in Aktion. Bild: Benjamin Manser (29.5.2021) Eine Spezialität des Eidgenössischen Feldschiessens ist, dass nur Armeewaffen zum Einsatz kommen. Bild: Benjamin Manser (29.5.2021) Auf dem Weg in den 300-Meter-Stand im Schaugenbad im Osten von St.Gallen. Bild: Benjamin Manser (29.5.2021) Ohne Gehörschutz - Militärjargon «Pamir» - läuft gar nichts im Schiessstand. Bild: Benjamin Manser (29.5.2021) Vorbereitungen aufs Schiessen. Bild: Benjamin Manser (29.5.2021) Der Schaukasten mit den Medaillen erinnert frühere Schiesserfolge von Vereinsmitgliedern. Bild: Benjamin Manser (29.5.2021) Natürlich gilt auch fürs Eidgenössische Feldschiessen ein Anti-Corona-Schutzkonzept - unter anderem mit Maskenpflicht im Schiessstand. Bild: Benjamin Manser (29.5.2021) Einrichten zum Schiessen. Bild: Benjamin Manser (29.5.2021) Gehörschutz und Munition liegen bereit. Bild: Benjamin Manser (29.5.2021) Ein Veteran vieler Feldschiessen macht sich mit dem Karabiner bereit. Bild: Benjamin Manser (29.5.2021) Die Patronen werden ins Magazin «abgespitzt». Das Programm des Feldschiessens auf 300 Meter besteht aus dreimal sechs Schüssen. Bild: Benjamin Manser (29.5.2021) Auf dem Weg zum Schiessplatz. Bild: Benjamin Manser (29.5.2021) Bereit fürs Feldschiessen. Dieser Schütze absolviert es mit dem Sturmgewehr 1957. Schiessen darf man übrigens ohne Maske. Bild: Benjamin Manser (29.5.2021) Dank elektronischer Trefferanzeige... Bild: Benjamin Manser (29.5.2021) ...ist sofort klar, wo auf der Scheibe die Schüsse gelandet sind... Bild: Benjamin Manser (29.5.2021) ...und wie das Visier eingestellt werden muss, damit es nur noch Volltreffer (und eine Kranzauszeichnung) gibt. Bild: Benjamin Manser (29.5.2021) Folien, mit denen das Zielbild bei der Feldscheibe B4 erklärt werden kann. Man zielt mitten hinein. Bild: Benjamin Manser (29.5.2021) Volle Konzentration hinter den Anti-Corona-Plexiglasscheiben. Bild: Benjamin Manser (29.5.2021) Schiessbetrieb am Samstag im Schaugenbad. Bild: Benjamin Manser (29.5.2021) Der Schützenmeister kontrolliert auch im Schiessstand im Schaugenbad, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten sind und alles mit rechten Dingen zu und her geht. Bild: Benjamin Manser (29.5.2021) Hinter den Schützen sitzen jene, die Buch über das geschossene Resultat führen,... Bild: Benjamin Manser (29.5.2021) ...wobei auch bei dieser Aufgabe die Elektronik hilft. Bild: Benjamin Manser (29.5.2021) Entladekontrolle nach absolviertem Feldschiessen. Bild: Benjamin Manser (29.5.2021) Verschossene Patronenhülsen fallen neben dem Schützen in eine Kiste. Sie werden dann... Bild: Benjamin Manser (29.5.2021) ...zentral im Schiessstand gesammelt und sporadisch dem Recycling zugeführt. Bild: Benjamin Manser (29.5.2021) Stilleben im Schiessstand Schaugenbad: In den vergangenen Jahren hat die Zahl der Schützinnen zugenommen. Bild: Benjamin Manser (29.5.2021) Wie ist's gelaufen? Zwei Schützen - einer mit Karabiner, einer mit Sturmgewehr - nach absolviertem Feldschiessen im Schaugenbad. Bild: Benjamin Manser (29.5.2021)

Normalerweise zieht das Eidgenössische Feldschiessen in der Region von Gossau, St.Gallen und Rorschach allerdings rund 2000 Schützinnen und Schützen an. Normal geht’s in diesem Jahr beim grössten Schützenfest der Welt wegen des Coronavirus nicht zu und her: So wird in Muolen, Mörschwil und Bernhardzell erst im Sommer geschossen. In Schützenvereinen kann das Feldschiessen von Mitgliedern und Angemeldeten zudem bis Ende September individuell absolviert werden. Damit wird’s erst im Herbst eine Gesamtrangliste geben.

Wegen der Pandemie wurde das Feldschiessen 2020 dezentarl bei den einzelnen Schützenvereinen durchgeführt. In diesem Jahr nun gibt's in der Region St.Gallen, Gossau und Rorschach eine Zwischenversion mit einem teilweise zentralen Schiessen an diesem Wochenende und Durchführung bei den Vereinen. Beim Regionalschützenverband St.Gallen hoffen die Verantwortlichen jetzt auf 2022: Dann sollte der Anlass wieder im gewohnten Rahmen, nämlich schwerpunktmässig an einem Wochenende, durchgeführt werden.

Sonntag, 30. Mai - 16:18 Uhr

Selbstunfälle mit E-Bikes in Staad und Gossau: Zwei verletzte Velofahrer ins Spital eingeliefert

(kapo/vre) Das schöne Wetter hat am Wochenende auch viele Velofahrer auf die Strasse gelockt, was zu einer Reihe von Unfällen mit Velos geführt hat. Die Kantonspolizei St.Gallen meldet für Samstag, 14 bis 18.30 Uhr, drei Selbstunfälle mit E-Bikes und einen Selbstunfall mit einem Rennvelo. So ist etwa in Staad eine 52-jährige Frau mit dem E-Bike auf der Hauptstrasse gestürzt. Der Rettungsdienst brachte die Frau mit leichten Verletzungen ins Spital. In Gossau ist ein 88-Jähriger mit dem E-Bike auf der Wilerstrasse gestürzt. Auch er musste leicht verletzt ins Spital gebracht werden.

Sonntag, 30. Mai - 16:08 Uhr

Die Fussballerinnen des FC St.Gallen-Staad verlieren auch ihr letztes Spiel: 0:2-Niederlage gegen die Frauen des FC Zürich

(pd/vre) Mit einer 0:2-Heimniederlage gegen die Frauen des FC Zürich verabschiedet sich der FC St.Gallen-Staad in die Sommerpause. Damit beenden die St.Gallerinnen die Saison der Women's Super League mit 26 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Am Samstag konnte das Team des scheidenden Trainers Marco Zwyssig mit den Vizemeisterinnen und Cupfinal-Teilnehmerinnen aus Zürich lange Zeit gut mithalten, am Ende setzen sich die Favoritinnen aber durch.

Tadellos gespielt und gekämpft: Der Auftritt der Fussballerinnen des FC St.Gallen-Staad gegen Zürich überzeugte, wurde aber wieder einmal weder mit Toren noch mit Punkten belohnt. Bild: Podo Gessner

(29.5.2021)

Im letzten Spiel der Saison 2020/21 zeigte der FC St.Gallen-Staad einmal mehr eine tadellose kämpferische Leistung. Sie wurde aber wie so oft in dieser Saison nicht mit Punkten belohnt. Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen und das Heimteam hatte Pech, als bei einem Weitschuss der Ball «nur» an die Lattenoberkante prallte. Es gab im ersten Durchgang zahlreiche Möglichkeiten auf beiden Seiten, doch Treffer wollten einfach noch keine fallen.

Die Führung für den Tabellenzweiten erzielte Anna Caterina Regazzoni mit einem sehenswerten Treffer. Aus knapp 16 Metern drückte sie ab und traf genau ins Lattenkreuz. Die Gastgeberinnen hatten durchaus ihre Möglichkeiten auszugleichen, Fortuna meinte es aber - wieder einmal - mit den St.Gallerinnen nicht gut. Den zweiten Treffer für die Zürcherinnen von Trainerin Inka Grings gab's erst kurz vor Spielschluss. Rahel Kiwic schob ein, nachdem die St.Galler Defensive den Ball nicht aus der Gefahrenzone brachte.

Sonntag, 30. Mai - 15:59 Uhr

Vom Verbandsdirektor zum Pfarrer: Ansgar Gmür im Benedikt-Talk

Ansgar Gmür, langjähriger Direktor des Hauseigentümerverbands, ist zu Gast beim Benedikt-Talk.

Bild: Claudio Thoma (11.9.2018)

(pd/vre) Am kommenden Donnerstag, 19 Uhr, findet ein weiterer Benedikt-Talk mit anschliessendem Apéro im Dom-Zentrum an der Gallusstrasse 34 in St.Gallen statt. Dabei erzählt Ansgar Gmür im Gespräch mit Andrea Vonlanthen aus seinem Leben. Gmür ist pensionierter Direktor des Hauseigentümerverbandes der Schweiz und angehender Pfarrer. Organisiert wird der Abend durch das Buchcafé Benedikt. Eine Anmeldung ist für die Teilnahme ist nicht erforderlich. Detaillierte Informationen zum Anlass finden sich im Internet.

Sonntag, 30. Mai - 15:03 Uhr

Der SC Brühl zeigt sich in Rapperswil ratlos und verliert 1:3

(hs/vre) Das St.Galler Kantonsderby vom Samstag in der Promotion League war eine klare Sache: Rapperswil-Jona war in der ersten Halbzeit klar das bessere Team und dominierte die fast schon ängstlich auftretende Mannschaft des SC Brühl nach Belieben. Mit der 3:1-Niederlage fallen die Kronen vom zweiten auf den fünften Tabellenrang zurück.

Der SC Brühl trat am Samstag in Rapperswil nicht in der gewohnten Stärke an und verlor entsprechend verdient mit 1:3. Bild: Kurt Frischknecht/

SCB (29.5.2021)

Das 1:0 nach zehn Minuten nach einem schnellen Konter entsprach den gezeigten Leistung. In der 35. Minute bewahrte die Latte die Kronen vor dem 2:0. Völlig überraschend erzielten die Brühler dann in der 41. Minute mit dem ersten Torschuss überhaupt den schmeichelhaften 1:1-Ausgleich. Aussenverteidiger Sanijel Kucani erzielte das Tor mit einem sehenswerten Aussenrist-Schuss. Der Rest des Spiels wurde dann allerdings auf Brühler Seite eine grosse Enttäuschung.

Nach der Pause ergriffen die Gäste zuerst einmal die Initiative und zeigten sich stärker. Bei einem Eckball waren zwei Brühler Verteidiger dann aber nicht aufmerksam genug und liessen den grossgewachsenen Ismajl Beka ohne Begleitschutz in den Fünfer. Der liess sich nicht zweimal bitten und erzielte mit dem Kopf das 2:1 für Rapperswil-Jona, wobei auch Torhüter Christian Leite eine Teilschuld am Treffer mitträgt. Dieses Tor beendete die gute Brühler Phase abrupt und das 3:1, wieder nach einem Eckball, brachte die endgültige Entscheidung.

Sonntag, 30. Mai - 11:52 Uhr

Zeugenaufruf nach Angriff im Bereich Bermudadreieck

(kapo/stm) Ein 26-Jähriger befand sich am Sonntag, kurz nach 3 Uhr, in der Augustinergasse in der Nähe des Hauses, welches eingerüstet ist. Aus zur Zeit unbekanntem Grund griffen drei Männer ihn an und schlugen auf ihn ein. Der 26-Jährige wurde durch den Angriff unbestimmt verletzt und musste ins Spital überführt werden, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Das St.Galler Bermudadreieck: Hier an der Augustinergasse ist am frühen Sonntagmorgen ein junger Mann angegriffen und verletzt worden.

Symbolbild: M. Canonica

Die drei Männer werden in der Polizeimeldung als «Balkan-Typen», etwa 180 bis 200 Zentimeter gross und muskulös beschrieben. Einer der Unbekannten soll die Haare zu einem Dutt gebunden haben. Das Motiv des Angriffs ist im Moment unklar. Personen, die diese Tat allenfalls gefilmt haben oder andere Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei St.Gallen, 058'229'49'49, in Verbindung zu setzen.



Sonntag, 30. Mai - 11:12 Uhr

Schlägerei am Bahnhofplatz fordert Verletzten

(stapo/stm) Am frühen Sonntagmorgen wurde die Stadtpolizei zum St.Galler Bahnhofplatz gerufen. Dort war es vor 3:30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen fünf Personen im Alter zwischen 21 und 27 Jahren gekommen. Dabei soll eine 21-jährige Frau, welche mit zwei Schweizern unterwegs war, von zwei Männern aus Eritrea ungebührlich angesprochen worden sein. Dies führte, nach einem verbalen Disput, schliesslich zu einer Schlägerei unter den vier Männern, wie es in der Mitteilung der Stadtpolizei St.Gallen heisst.

Am frühen Sonntagmorgen kam es auf dem St.Galler Bahnhofplatz zu einer Schlägerei zwischen vier Männern. Symbolbild: Stefan Schaufelberger

Dabei ging gemäss Aussagen einer Drittperson ein 27-jähriger Eritreer zu Boden, nachdem er einen Schlag gegen den Kopf erhalten hatte. Aufgrund des Sturzes auf den Hinterkopf wurde durch die Stadtpolizei ein Rettungswagen aufgeboten, welcher ihn zur Kontrolle ins Spital brachte. Während beim Verletzten keine Atemalkoholprobe möglich war, hatten die Frau und die anderen Männer zwischen 0,35 und 0,67 mg/l (das entspricht 0,7 und gut 1,2 Promille) Alkohol intus. Alle Beteiligten wurden gemäss Polizeimeldung auf ihre rechtlichen Möglichkeiten hingewiesen.

Samstag, 29. Mai - 11:15 Uhr

In Handschellen abgeführt: Mann belästigt Nachbarinnen und beschimpft danach Polizisten

(stapo/stm) Am Samstag, kurz vor 3 Uhr, wurde die Stadtpolizei telefonisch auf einen angeblich stark alkoholisierten Mann aufmerksam gemacht. Dieser belästigte seine Nachbarinnen. Unter anderem klopfte er unablässig an die Wohnungstüre einer Nachbarin und schrie dabei herum. Vor Ort wies die Polizei den 30-jährigen Mann an, sich zu beruhigen und schlafen zu gehen. Als die Polizisten ihn in seine Wohnung begleiteten, wurde er zunehmend renitent und wieder laut.

Der 30-Jährige musste schliesslich in Handfesseln auf den Polizeiposten gebracht werden. Ein Atemalkoholtest war nicht möglich, wie es in der Polizeimitteilung heisst. Es wurde, nachdem der Amtsarzt die Haftfähigkeit bestätigt hatte, aufgrund von Fremd- und Eigengefährdung der polizeiliche Gewahrsam verfügt. Dem Mann wurde zudem wegen mutwilliger Belästigung eine Ordnungsbusse von 60 Franken ausgehändigt. Die Nacht in der Arrestzelle wird ihm zudem mit 300 Franken in Rechnung gestellt.

Die Stadtpolizei musste am Freitag zwei Mal ausrücken, weil sich Personen aggressiv verhielten. Symbolbild: R. Rohner

Samstag, 29. Mai - 11:11 Uhr

Frau wütet in Einkaufszentrum: Polizisten beschimpft, angespuckt und tätlich angegriffen

(stapo/stm) Am Freitagmittag, kurz nach 13 Uhr, wurde die Stadtpolizei vom Sicherheitsdienst eines Einkaufszentrums in St.Gallen gerufen. Zuvor hatte eine 34-jährige Frau in einem Geschäft Sachbeschädigungen begangen. Da sich die Frau sehr unkooperativ verhielt, die Polizisten beschimpfte, gegen sie tätlich wurde und bespuckte, wurde sie mit auf den Polizeiposten genommen. Ein Atemalkoholtest ergab laut einer Mitteilung der Stadtpolizei St.Gallen den Wert von 0.61 mg/l, das entspricht 1,22 Promille. Die sehr verwirrte Frau wurde anschliessend einem Amtsarzt vorgeführt, welcher eine fürsorgerische Unterbringung in einer Psychiatrie verfügte.

Freitag, 28. Mai - 16:11 Uhr

Am Wochenende wird in der Region scharf geschossen: Feldschiessen kann dank Schutzkonzept auf sechs Anlagen stattfinden

(vre) Nachdem es 2020 wegen der Coronapandemie nicht in der üblichen Form ausgetragen werden konnte, findet dieses Jahr das Eidgenössische Feldschiessen wieder statt. Ab heute Freitag wird es an diesem Wochenende auf sechs Schiessständen auch in der Region zwischen Gossau und dem Bodensee durchgeführt. Auf drei weiteren Schiessständen findet es Anfang Juli und nach den Sommerferien statt.

Mit dem Gewehr wird beim Feldschiessen auf 300 Meter auf die Feldscheibe B4 gezielt. Bild: Urs Bucher (Erlenholz, 25.5.2019)

Im vergangenen Jahr fand das Feldschiessen im Frühherbst und dezentral auf den Anlagen der einzelnen Vereine statt. Damit heuer in der traditionellen Form «zentral» geschossen werden kann, brauchte es ein Anti-Corona-Schutzkonzept. Es sieht unter anderem die konsequente Maskenpflicht in Schiessanlagen vor. Nur jene, die gerade schiessen, sind davon befreit. In den vergangenen Jahren zog das Feldschiessen in der Region Gossau, St.Gallen und Rorschach jeweils bis 2000 Schützinnen und Schützen an.

In den vergangenen Jahren hat am Feldschiessen auch beim Regionalschützenverband St.Gallen die Zahl der Schützinnen zugenommen. Bild: Urs Bucher (Erlenholz, 25.5.2019)

Das Feldschiessen ist mit schweizweit immer noch weit über 100'000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern das grösste Schützenfest der Welt. Geschossen wird ausschliesslich mit Armeewaffen, also dem Sturmgewehr, Karabiner oder Langgewehr auf 300 sowie mit der Pistole je nach Modell auf 25 oder 50 Meter. Für Gewehrschützen besteht das Programm aus dreimal sechs Schüssen auf die Feldscheibe B4. Mit der Pistole werden auch 18 Schüsse abgegeben, je nach Distanz verschieden aufgeteilt.

Geschossen wird ab heute Freitag zwischen Gossau und Bodensee auf sechs verschiedenen Schiessständen. Im Sommer und nach den Sommerferien folgt es auf drei weiteren Schiessanlagen in der Region:

Breitfeld (300/25/50 Meter)

Fr, 28.5. - 17.30 bis 19.30.

Sa, 29.5. - 13.30 bis 15.30.

So, 30.5. - 9.00 bis 11.30.

(300/25/50 Meter) Fr, 28.5. - 17.30 bis 19.30. Sa, 29.5. - 13.30 bis 15.30. So, 30.5. - 9.00 bis 11.30. Ochsenweid Gewehr (300 Meter)

Fr, 28.5. - 17.30 bis 19.30.

Sa, 29.5. - 10.00 bis 12.00.

So, 30.5. - 10.00 bis 12.00.

(300 Meter) Fr, 28.5. - 17.30 bis 19.30. Sa, 29.5. - 10.00 bis 12.00. So, 30.5. - 10.00 bis 12.00. Ochsenweid Pistole (25/50 Meter)

Fr, 28.5. - 17.00 bis 19.30.

Sa, 29.5. - 9.00 bis 12.00.

(25/50 Meter) Fr, 28.5. - 17.00 bis 19.30. Sa, 29.5. - 9.00 bis 12.00. Schaugenbädli (300/50 Meter)

Sa, 29.5. - 9.00-12.00/13.30-17.00.

So, 30.5. - 9.00-11.30.

(300/50 Meter) Sa, 29.5. - 9.00-12.00/13.30-17.00. So, 30.5. - 9.00-11.30. Erlenholz Wittenbach (300 Meter)

Fr, 28.5. - 17.30 bis 19.30.

Sa, 29.5. - 10.30 bis 12.00/13.30 bis 16.30.

So, 30.5. - 9.00 bis 12.00.

(300 Meter) Fr, 28.5. - 17.30 bis 19.30. Sa, 29.5. - 10.30 bis 12.00/13.30 bis 16.30. So, 30.5. - 9.00 bis 12.00. Witen Goldach (300/25/50 Meter)

Fr, 28.5. - 18.00 bis 19.30.

Sa, 29.5. - 16.00 bis 18.00.

So, 30.5. - 10.00 bis 11.30.

(300/25/50 Meter) Fr, 28.5. - 18.00 bis 19.30. Sa, 29.5. - 16.00 bis 18.00. So, 30.5. - 10.00 bis 11.30. In Bernhardzell kann das Feldschiessen am 3. Juli, in Muolen vom 27. bis 29. August, in Mörschwil am 19. Juni sowie am 21. und 31. August geschossen werden.

Freitag, 28. Mai - 14:17 Uhr

Coronabulletin des Kantons St.Gallen: Fallzahlen weiterhin leicht abnehmend - und seit zwei Wochen gab's keine Todesfälle mehr

(SK/vre) Weiterhin leicht abnehmende Neuansteckungen, seit zwei Wochen keine Todesfälle mehr in Zusammenhang mit Covid-19 und eine stabile Situation in den Spitälern – das Coronavirus war im Kanton St.Gallen offenbar auch in den vergangenen sieben Tagen auf dem Rückzug. Auch das Contact Tracing meldet nur noch eine tiefe bis mittlere Auslastung.

Der Kanton betreibt vier Impfzentren. Eines davon befindet sich in der Curlinghalle im St.Galler Lerchenfeld. Im Bild die Warteschlange davor am Donnerstag. Bild: Ralph Ribi

(27.5.2021)

Eine Hauptursache für die positive Entwicklung ist mit Sicherheit, dass die Impfkampagne im Kanton in den vergangenen Wochen Fahrt aufgenommen hat. Impfwillige Ältere und Risikopatienten sind inzwischen vollständig geimpft. Jetzt sind die Jüngeren dran. Bisher wurden gemäss dem Corona-Wochenbulletin vom Freitag 258'624 Impfdosen verabreicht (Vorwoche: 224'170). Mit Stichdatum 27. Mai sind 168'467 St.Gallerinnen und St.Galler geimpft worden – 82'105 einmal und 86'362 zweimal. Der Kanton St.Gallen hat eine Wohnbevölkerung von rund 520'000 Personen.

In den vergangenen sieben Tagen wurden im Kanton St.Gallen 7'417 Coronatests (Vorwoche: 7'600) registriert. Davon fielen 505 oder 7,7 Prozent (Vorwoche 585 oder 8,5 Prozent) positiv aus. In der zurückliegenden Woche mussten in Zusammenhang mit Covid-19 zehn Personen hospitalisiert werden; in der Vorwoche waren es 14.

Die positive Entwicklung der Coronpandemie macht's möglich: Ab Montag dürfen auch St.Galler Wirte ihre Gäste wieder drinnen bewirten. Im Bild die Gaststube im «Perron Nord» hinter dem Hauptbahnhof. Bild: Ralph Ribi

(20.5.2021)

Bis heute gingen zudem 1'709 Härtefallgesuche aus der Wirtschaft für hochgerechnet 9'511 Vollzeitstellen beim Kanton ein (Vorwoche: 1'693 für 9'450 Vollzeitstellen). Entschieden sind 9'511 oder 92 Prozent dieser Gesuche. 333 wurden aufgrund der Vorprüfung abgelehnt. Bisher wurden 112,6 (Vorwoche: 108,6) Millionen Franken aus dem Härtefallfonds ausbezahlt.

Freitag, 28. Mai - 13:35 Uhr

Kantonsderby für den SC Brühl gegen Rapperswil-Jona: Der Aufsteiger ist klar, für Brühl geht's um den direkten Einzug in den Schweizer Cup

(fm/vre) Am Samstag kommt es in der Promotion League zu einem Kantonsderby zwischen dem SC Brühl und Rapperswil-Jona. Die Kronen müssen dabei am Zürichsee antreten. Das Heimteam liegt in der Tabelle gerade einmal einen Punkt hinter Brühl; die Partie wird auch von daher spannend. Trotzdem sind - ein letztes Mal - nicht mehr als hundert Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen. Immerhin kann das Spiel im Livestream online verfolgt werden. Es beginnt am Samstag, 16 Uhr.

In der Aufstiegsrunde der Promotion League, in der der SC Brühl spielt, ist bereits klar: Aufsteigen wird Ende Saison Yverdon Sport. Der Club hält den zweitplatzierten SC Brühl drei Runden vor Schluss auf 13 Punkten Distanz. Ebenso klar ist, dass zwischen dem zweiten und achten Platz der Mini-Tabelle noch alles möglich ist: Brühl hat 31 Punkte, Stade Nyonnais ist mit 26 Punkten Letzter.

Elia Rosalen im Spiel vom vergangenen Samstag gegen Etoile Carouge. Der 19-Jährige kommt aus der Brühler Juniorenabteilung. Bild: Kurt Frischknecht/ SCB (22.5.2021)

Nun müssen noch drei Runden gespielt werden. Der SC Brühl tritt dabei dreimal auswärts an. Zuerst diesen Samstag auf dem Grünfeld in Jona. Falsch wäre es zu meinen, der SCB spiele nun nur noch um den Trostpreis der «Goldene Ananas», die drei letzten Resultate der laufenden Saison seien also irrelevant. Mittlerweile ist das Ziel der Kronen, die anfangs Saison «einfach nichts mit dem Abstieg zu tun haben» wollten, Platz zwei oder drei der Tabelle zu belegen.

Diese Rangierung in der Promotion League würde bedeuten, dass die Brühler direkt in die erste Cup-Hauptrunde vorstossen könnten, ohne sich davor noch einem tendenziell unattraktiven Qualifikationsspiel stellen zu müssen. Dieses würde verspätete Sommerferien und unter Umständen auch noch eine weite Reise mit dem Risiko einer Niederlage bedeuten. Die Ausgangslage bleibt also durchaus spannend.

Und damit dürfte der Samstag fürs Brühler Team eine Herausforderung werden. Einmal sollte es gegen Rapperswil Punkte holen. Anderseits will es mit Sicherheit offensiven und attraktiven Fussball zeigen, der einem Kantonsderby gerecht wird. Und schliesslich muss es sicher auch noch ein Ziel sein, den zahlreichen jungen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs genügend Einsatzzeit zu geben.

Freitag, 28. Mai - 11:33 Uhr

Personenauto voller Kartonschachteln angehalten: Sicht des Lenker eingeschränkt, Ladung nicht gesichert

(stapo/vre) Am Donnerstagabend hat eine Patrouille der Stadtpolizei St.Gallen ein Personenauto angehalten, dessen Innenraum mit Schachteln gefüllt war. Die Ladung schränkte einerseits die Sicht des Fahrer nach rechts ein, war aber auch nicht gegen ein Verrutschen gesichert. Der 22-jährige Autolenker muss nun gemäss Mitteilung vom Freitag mit einer Anzeige rechnen.

Die Sicht nach rechts ist durch die ungesicherten Kartonschachteln versperrt: Am Donnerstagabend haben Stadtpolizisten das so beladene Personenauto aus dem Verkehr gezogen. Bild: Stadtpolizei SG

(27.5.2021)

In ihrer Mitteilung macht die Stadtpolizei nochmals auf die Regeln aufmerksam, die fürs Beladen von Autos gelten. So müssen Ladungen so gesichert sein, dass niemand gefährdet wird und sie nicht herunterfallen können. Ausserdem müssen überhängende Ladungen bei Tag und Nacht auffällig gekennzeichnet werden. Die Beleuchtungselemente und das Kontrollschild müssen jederzeit sichtbar sein. Auch die Sicht nach vorne, nach links und rechts durch die vorderen Seitenfenster sowie auf die Seitenspiegel muss frei bleiben.

Freitag, 28. Mai - 10:23 Uhr

Kantonsregierung sagt Ja zu einem Vorstoss der Grünen: Gemeinden sollen Ausländerstimmrecht einführen dürfen

(pd/vre) Die St.Galler Kantonsregierung will den Gemeinden ermöglichen, unter bestimmten Voraussetzungen das Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer einzuführen. Die Senkung des Stimmrechtsalters auf 16 Jahre auf Gemeindeebene hingegen lehnt sie ab. Das ist der Antwort auf eine im Kantonsrat eingereichte Motion der Grünen zu entnehmen. Die Urheber der Motion freut gemäss Mitteilung die Antwort zum Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer. Das Nein zum Stimmrechtsalter 16 können sie nur bedingt nachvollziehen.

Über das kommunale Stimm- und Wahlrecht für in der Schweiz niedergelassene Ausländerinnen und Ausländer wird seit Jahren heftig und teils auch emotional diskutiert. Im Bild eine Aktion in Luzern. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 18.6.2009)

Für die St.Galler Kantonsregierung ist Ausweitung der politischen Mitbestimmung auf kommunaler Ebene «eine wichtige und nachhaltige Integrationsmassnahme». Die Möglichkeit, ausländischen Bewohnerinnen und Bewohnern das Stimmrecht zu gewähren, eröffne den Gemeinden die Möglichkeit, die politische Mitwirkung auszubauen. Das stärke letztlich auch die Gemeindeautonomie, hält die Regierung in ihrer Motionsantwort fest.

Für die St.Galler Kantonsregierung zeigt ein Blick in andere Kantone, dass das fakultative Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer auf kommunaler Ebene mittlerweile eine bewährte Möglichkeit zur Weiterentwicklung der politischen Rechte ist. In der Ostschweiz steht es in Ausserrhoden und Graubünden den Gemeinden seit Jahren frei, das Ausländerstimmrecht auf kommunaler Stufe einzuführen. Von dieser Möglichkeit haben bisher je rund 20 Prozent der Ausserrhoder und Bündner Gemeinden Gebrauch gemacht.

Freitag, 28. Mai - 9:44 Uhr

An der Oberstrasse entsteht das grösste Streetart-Werk der Stadt St.Gallen: Drü Egg will einen Farbtupfer setzen - und sucht noch Finanzen dafür

Die Brandmauer an der Oberstrasse 167 in St.Gallen soll farbig werden. Bild: PD

(pd/vre) Acht Meter hoch und acht Meter breit: An der Oberstrasse in St.Gallen entsteht diesen Sommer eines der grössten Wandbilder der Stadt St.Gallen. Es stammt von Künstler Dominik Rüegg (Künstlername Drü Egg). Für ihn gehe damit ein lang ersehnter Traum in Erfüllung, wird er in einer Mitteilung vom Freitag zitiert: «Ich darf endlich in St. Gallen mein erstes Wandbild umsetzen.»

Das Haus mit der Brandmauer in Richtung Westen gehört der Stadt St.Gallen. Die dreiteilige Liegenschaft trägt die Adresse Oberstrasse 167 und steht unmittelbar neben der VBSG-Haltestelle Ruhsitz. Die Arbeit von Drü Egg auf der Brandmauer wird geometrisch verspielt und soll zugleich einen starken Bezug zur Stadt, ihren typischen Orten und Farben haben. Das Bild werde verschiedene Elemente zeigen, die für den Künstler für St.Gallen stünden, heisst es dazu in der Medienmitteilung.

Dominik Rüegg (alias Drü Egg) an anderer Stelle an der Arbeit. Bild: PD

Die Nachbarschaft wie auch Passantinnen und Passanten können den Entstehungsprozess der Bildes vor Ort mitverfolgen. Das Wandbild soll bis zu den Sommerferien fertig sein. Der Künstler rechnet mit insgesamt zehn Arbeitstagen, bis er die Fassade mit Farbroller und Pinsel fertig gestaltet hat. Neben dem Frauengesicht auf der Offenen Kirche dürfte das Wandbild an der Oberstrasse 167 ab Sommer das grösste Streetart-Werk in der Stadt St.Gallen sein.

Allerdings: Ein Wandbild der Grösse, wie es an der Oberstrasse geplant ist, kostet eine Stange Geld. Drü Egg hat dafür ein Crowdfunding gestartet. Ziel ist es, 9'000 Franken dafür zu sammeln. Damit sollen beispielsweise die Bewilligungsgebühren, die Hebebühne, Materialkosten und die Dokumentation finanziert werden. 5'830 Franken sind bereits versprochen; die Geldsammlung im Internet läuft noch 13 Tage.

Wieso der Künstler Dominik Rüegg die Brandmauer an der Oberstrasse farbig gestalten will. Video: Drü Egg

Freitag, 28. Mai - 8:58 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 80 Neuansteckungen am Donnerstag

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet im Internet für Donnerstag 80 neue laborbestätigte Coronafälle. Die Gesamtzahl der Infektionen seit März 2020 liegt damit bei 41'883. Auch am Donnerstag wurde kein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten seit Frühling 2020 bleibt damit weiterhin stabil bei 709 Personen.

Die wichtigsten Kennzahlen für die Entwicklung der Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Mittwoch, 26. Mai, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle für Statistik Kanton SG

Am Mittwoch, um Mitternacht, lagen im Kanton St.Gallen 46 Covid-19-Patientinnen und -Patienten in einem Spital. Acht davon befanden sich auf einer Intensivstation, sieben mit und einer ohne künstliche Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kanton St.Gallen lag am Mittwoch, Stand Mitternacht, bei 100, die 14-Tage-Inzidenz bei 208. Vor einer Woche lag die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 115, die 14-Tage-Inzidenz bei 220. Die Inzidenz bezeichnet die Zahl der Fälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner.

14-Tage-Inzidenz in den Wahlkreisen: Verteilung der neuen Coronafälle im Kanton St.Gallen in den vergangenen 14 Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohner. Stand: 26. Mai, um Mitternacht. Grafik: Fachstelle Statistik Kanton SG

Die Hotspots der Coronapandemie im Kanton St.Gallen sind derzeit die Wahlkreise See und Gaster, St.Gallen-Gossau, Rorschach und Rheintal; in allen liegt die 14-Tage-Inzidenz bei über 208 Fällen und damit über dem kantonalen Durchschnitt. (Positives) Schlusslicht ist diesmal der Wahlkreis Sarganserland mit knapp 61 Fällen. Im Mittelfeld liegen die Wahlkreise Werdenberg, Toggenburg und Wil mit Werten zwischen 156 und 177 Fällen.

Freitag, 28. Mai - 8:04 Uhr

Nachwuchs im Wildpark Peter und Paul: Ein Blick in die Kinderstuben von Wildschweinen, Steinböcken und Gemsen

(pd/vre) Eine der Hauptattraktionen des Wildparks Peter und Paul bei St.Gallen sind im Frühling immer die Jungtiere. Und sie wuseln auch in diesem Jahr zahlreich durch die Freigehege im Wald oberhalb von Rotmonten. Der Eintritt in den Wildpark ist traditionellerweise gratis. Die Anreise erfolgt am besten mit dem öffentlichen Verkehr und ab «Sonne» Rotmonten zu Fuss. Parkplätze sind - traditionellerweise vor allem am Wochenende - auf Peter und Paul nämlich Mangelware.

Zwei Wildschwein-Frischlinge in ihrem Aussengehege auf Peter und Paul bei St.Gallen. Bild: Toni Bürgin

In einer Mitteilung listet Toni Bürgin, seines Zeichen Direktor des Naturmuseums und Medienverantwortlicher des Wildparks, einige der Geburten dieses Frühling auf Peter und Paul auf. Am 11. April etwa kamen fünf kleine Wildschweine auf die Welt. Die längsgestreiften Frischlinge blieben vorerst bei ihrer Mutter im Stall. Seit ein paar Tagen machen sie regelmässige Ausflüge ins Gehege. Das für uns scheinbar auffällige Jugendkleid wirke im Laub gestaltauflösend und als perfekte Tarnung.

Eine Gemsgeiss mit ihrem neugeborenen Kitz. Bild: Toni Bürgin

Am 10. Mai hat das erste Steinbock-Kitz dieses Jahres das Licht der Welt erblickt. Bereits wenige Stunden nach der Geburt kletterte es zusammen mit seiner Mutter auf den grossen Felsen herum. In der Wildnis ist das überlebenswichtig. Und auch bei anderen Kletterkünstlern auf Peter und Paul hat es Nachwuchs gegeben: Die Gemsen sind derzeit mit fünf Jungtieren unterwegs. Sie kamen in kurzen Abständen hintereinander auf die Welt und werden jetzt von ihren Müttern aufmerksam betreut und umsorgt, wie es in der Mitteilung heisst.