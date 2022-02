ST.GALLER NEWS: Aktuelles aus der Stadt St.Gallen

ST.GALLER STADT-TICKER Extralanger Bus auf Reisen +++ Coronalage in Spitälern entspannt sich weiter +++ Tod im alten Ägypten +++ St.Gallen, wie es nie gebaut wurde: Dritte Auflage geplant Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Stadt St.Gallen und der Umgebung: In unserem Stadt-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. Redaktion 11.02.2022, 13.35 Uhr

Freitag, 11. Februar - 13:35 Uhr

Extralanger Batterietrolleybus auf Reisen: Der St.Galler Stadtbus Nummer 136 ist bis Anfang März für Testzwecke in Basel im Einsatz

Wer am Freitag über die Mittagszeit auf der Autobahn zwischen St.Gallen und Zürich nach Basel unterwegs war, hatte gute Chancen einem ungewöhnlichen Gefährt zu begegnen. Hinter dem silberfarbigen Zugfahrzeug eines Spezialunternehmens für das Abschleppen von Lastwagen wurde ein Doppelgelenk-Batterietrolleybus der Verkehrsbetriebe St.Gallen (VBSG) nach Basel gefahren. Hier wird der rund 25 Meter lange Bus vom kommenden Montag bis 6. März auf der Linie zwischen Hauptbahnhof und Flugplatz Basel Mulhouse getestet.

Der Transporter mit dem «Doppelgelenker» fiel schon am Freitagvormittag vor dem VBSG-Depot an der Frohbergstrasse durch seine Dimensionen auf. Zugfahrzeug und Bus waren über dreissig Meter lang und rund 55 Tonnen schwer. Die Abfahrt in St.Gallen erfolgte kurz vor Mittag. Von der Steinachstrasse aus ging’s dann gleich in Richtung St.Margrethen auf die Autobahn. Im Autobahnzubringer Neudorf wurde dann in Richtung Zürich und weiter nach Basel gewendet. An ihrem Ziel sollten Schleppfahrzeug und Bus nach 14 Uhr eintreffen.

Der Transport nach Basel steht neben dem VBSG-Depot an der Frohbergstrasse bereit. Bild: Reto Voneschen (11.2.2022) Die Vorderräder des extralangen Batterietrolleybusses sind am Zugfahrzeug aufgebockt. Bild: Reto Voneschen (11.2.2022) Für den Chauffeur des Zugfahrzeugs ist der Transport des rund 25 Meter langen VBSG-Busses nach Basel Routine. Bild: Reto Voneschen (11.2.2022) Es geht los: Mit einem Begleitfahrzeug vorne weg biegt das Zugfahrzeug mit dem Bus auf die Steinachstrasse ein. Bild: Reto Voneschen (11.2.2022) Die Länge des Schleppzugs von über 30 Metern macht gewisse Manöver heikel - wie das Einbiegen in eine schmale Strasse. Bild: Reto Voneschen (11.2.2022) Geschafft: Der rund 55 Tonnen schwere Schleppzug hat die Ecke Frohberg- und Steinachstrasse genommen. Bild: Reto Voneschen (11.2.2022) Jetzt geht's Richtung Autobahneinfahrt St.Fiden. Im Autobahnzubringer Neudorf wird dann in Fahrtrichtung Zürich gewendet. Bild: Reto Voneschen (11.2.2022)

Für den Chauffeur des Schleppzugs war die Aufgabe Routine. Er ist regelmässig mit Bussen der Firma Hess aus dem solothurnischen Bellach in der Schweiz unterwegs. Dies einmal bei der Auslieferung von neuen Fahrzeugen. Zum anderen aber auch, wenn Busse beispielsweise für Revisionsarbeiten ins Werk zurückgebracht werden müssen. Oder eben auch, wenn die VBSG wie in diesem Fall den Kolleginnen und Kollegen der Basler Verkehrsbetriebe (BVB) einen Doppelgelenk-Trolleybus für Testzwecke ausleihen.

Ralf Eigenmann, Unternehmensleiter der Verkehrsbetriebe St.Gallen Bild: Michel Canonica (7.1.2021)

Die VBSG können auf den Doppelgelenk-Batterietrolleybus in den kommenden Wochen problemlos verzichten: «Der Bus fehlt uns nun in der Winterzeit nicht», sagt dazu VBSG-Unternehmensleiter Ralf Eigenmann. Wegen Verzögerungen beim Fahrleitungsbau müssten die VBSG derzeit auf den Linien 3 und 4 auf Dieselbusse zurückgreifen. Aufgrund des hohen Strombedarfs durch die Fahrzeugheizungen (rund 50 Prozent) sei so in der kalten Jahreszeit zu wenig Ladestrom vorhanden und die Busbatterien könnten nicht genügend nachgeladen werden.

Sobald es wärmer wird, wollen die Verkehrsbetriebe aber auch auf den Linien 3 und 4 wieder die modernen Batterietrolleybusse einsetzen. Bis dahin, so sagt Ralf Eigenmann, sei der nach Basel ausgeliehene Doppelgelenkbus aber sicher wieder zurück in St.Gallen. In Basel ist aufgrund des Fehlens von Fahrleitungen fürs Laden der Batterie des «Doppelgelenkers» eine mobile Ladestation im Einsatz. (dh/vre)

Freitag, 11. Februar - 9:21 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 1'338 neue Ansteckungen und zwei Todesfälle am Donnerstag, Situation in Spitälern entspannt sich weiter

Der Kanton meldet auf seiner Website für Donnerstag 1'338 (Mo: 1'532, Di: 1'971, Mi: 1’591) neue laborbestätigte Coronafälle. Seit März 2020 haben sich somit 148'121 Personen im Sanktgallischen mit dem Virus infiziert. Am Donnerstag wurden zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht damit bei 832.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Donnerstag, 10. Februar 2022, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Derzeit liegen 59 (So: 87, Mo: 84, Di: 68, Mi: 63) Patientinnen und Patienten wegen einer SARS-CoV-2-Infektion in St.Galler Spitälern. Davon befinden sich sechs Personen mit künstlicher Beatmung auf einer Intensivstation. Die Zahl der Spitaleinweisungen sinkt seit Anfang Woche wieder langsam gegen das Niveau von vor den städtischen Winterferien hin.

Die 7-Tage-Inzidenz lag im Kanton St.Gallen am Donnerstagabend bei 1'821 (So: 2'117, Mo: 1'919, Di: 1'916, Mi: 1’856). Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 4'111 (So: 4'667, Mo: 4'430, Di: 4'342, Mi: 4’220). Die Zahl der Neuansteckungen bleibt damit zwar auf hohem Niveau, ist aber tendenziell rückläufig. Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle innert 7 und 14 Tagen hochgerechnet auf 100’000 Einwohner. (SK/vre)

Freitag, 11. Februar - 9:03 Uhr

Familienführung im Historischen und Völkerkundemuseum St.Gallen: Tod und Jenseits im alten Ägypten

Die alten Ägypterinnen und Ägypter machten sich viele Gedanken über das Leben nach dem Tod. Sie stellten es sich sehr aufregend vor. In der Unterwelt, so dachten sie, würden sie geprüft, ob sie ein genügend gutes Leben geführt hatten, um mit den Göttern im Jenseits zu leben. Dafür musste der Körper mumifiziert werden, verschiedene Glücksamulette waren einzupacken und die Kommunikation mit den Gottheiten zu suchen.

Das bekannteste altägyptische Artefakt in St.Gallen ist die Mumie Schepenese mit ihren Holzsärgen (Bild) in der Stiftsbibliothek. Bild: Stiftsbibliothek SG/ Hannes Thalmann

Unter dem Titel «Von Mumien, Skarabäen und der Göttin Bastet» führt Kulturvermittlerin Jolanda Schärli am Sonntag, ab 11 Uhr, im Historischen und Völkerkundemuseum in den Totenkult im alten Ägypten ein. Für die Führung gilt der Museumseintritt. Im Haus im Stadtpark gilt zudem für Personen ab 16 Jahren die 2G-Zertifikatspflicht. Personen ab 10 Jahren müssen in den Räumen eine Hygienemaske tragen. (pd/vre)

Freitag, 11. Februar - 8:25 Uhr

St.Gallen, wie es nie gebaut wurde: Lokaler Bestseller von Théo Buff erscheint doch noch in einer dritten Auflage

2016 ist in der Schriftenreihe der Stadt St.Gallen der 264 Seiten starke Band «St.Gallen, eine Stadt wie sie nie gebaut wurde» von Théo Buff erschienen. Der inzwischen pensionierte Mitarbeiter der städtischen Bauverwaltung präsentiert darin eine breite Palette von Visionen für St.Gallen aus den Jahren 1850 bis 2000, die nie realisiert wurden. Das Buch war lokal sofort ein Verkaufsschlager. Rasch war es ausverkauft, so dass die Stadt eine zweite Auflage lancierte. Auch sie ist inzwischen verkauft. Jetzt soll es eine dritte Auflage geben.

Théo Buff interessiert sich seit langem für die jüngere Stadtgeschichte. An der Gallusfeier 2013 stellte er bereits nie gebaute Visionen für St.Gallen vor. Bild: Ralph Ribi (16.10.2013)

Diese dritte Ausgabe wird von Buchautor Théo Buff auf privater Basis herausgegeben. Geplant sind 100 bis 500 Exemplare im Digitaldruck, der – so verspricht der Autor – in der bisherigen hervorragenden Qualität daher kommen soll. Gegenüber den ersten beiden Auflagen sind kleine Anpassungen geplant: Die dritte Auflage wird nicht mehr gebunden, sondern broschiert in der Art eines Taschenbuchs erscheinen. Ergänzt wird der Inhalt mit einer Sponsorenliste, einem neuen Editorial und Angaben zur Auflage 2022.

Erscheinen soll die dritte Auflage von «St.Gallen, eine Stadt wie sie nie gebaut wurde» Ende Mai. Die Neuausgabe wird dann im Buchhandel, beim Autor oder beim Verlag erhältlich sein. Sie wird etwa 25 Franken (bisher gebunden 38 Franken) kosten. Reservationen mit Angabe der Postadresse nimmt Autor Théo Buff bereits jetzt per E-Mail entgegen. Nicht mehr in der Schriftenreihe der Stadt erscheint die dritte Auflage übrigens, weil die Stadtkasse sparen muss. Deswegen wurde die eigene Buchreihe inzwischen eingestellt. (vre)

Freitag, 11. Februar - 7:59 Uhr

Streifkollision von zwei Motorrädern: 55-jährige Lernfahrerin verletzt

Am späten Donnerstagnachmittag sind auf der Hauptstrasse in Staad zwei Töfffahrerinnen zusammengestossen. Bei der Streifkollision wurde eine 55-jährige Frau unbestimmt verletzt. Sie musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Die Unfallursache ist noch nicht klar und wird derzeit untersucht.

Die Unfallstelle vom Donnerstag auf der Hauptstrasse in Staad. Vor dem Fussgängerstreifen streifte ein Motorrad das andere. Bild: Kantonspolizei SG (10.2.2022)

Am Donnerstag, gegen 17.25 Uhr, fuhr eine 19-jährige Lernfahrerin mit ihrem Motorrad von Rorschach in Richtung Staad. Eine 55-jährige war ebenfalls als Lernfahrerin direkt dahinter in die gleiche Richtung unterwegs. Auf Höhe des Bahnhofs Staad hielt die 19-Jährige vor einem Fussgängerstreifen an, um jemanden passieren zu lassen. Dabei kam es zu einer Streifkollision zwischen den beiden Motorrädern. (kapo/vre)

Freitag, 11. Februar - 7:40 Uhr

«Eiszauber» auf der Kreuzbleiche: Die sechs Einsprachen gegen den neuen Standort sind immer noch im Rechtsverfahren hängig

Nach der coronabedingten Absage 2020 fiel der Eiszauber auf der Kreuzbleiche auch diesen Winter aus. Grund dafür ist neben der Pandemie, dass im Baubewilligungsverfahren für einen neuen Standort auf dem Veranstaltungsplatz im Ostteil der Kreuzbleiche sechs Einsprachen eingingen. Sie sind immer noch hängig. Ivan Furlan, Leiter des städtischen Amtes für Baubewilligungen, bestätigt auf Anfrage: «Wir befinden uns noch im Verfahren. Einsprachen wurden bisher keine bereinigt.»

Der «Eiszauber» auf der St.Galler Kreuzbleiche zog bei den bisherigen Durchführungen jeweils zwischen 30'000 und 50'000 Personen an. Bild: Urs Bucher (18.1.2019)

Mit grob geschätzten 70 Arbeitsstunden sei der Aufwand fürs Verfahren höher als üblich, sagt Furlan weiter. Dies sei wegen der besonderen Umstände sowie wegen Anpassungen am Gesuch so. Radio FM1, das wie das «Tagblatt» zur CH-Media-Gruppe gehört, ist Veranstalterin des «Eiszauber». Die Verantwortlichen konnten sich gestern zum Sachverhalt nicht äussern, kündigen aber eine baldige Stellungnahme an.

Mit einem Urteil aus Weesen (ST.GALLER STADT-TICKER, 8.2.2022, 7:53) geht eine Praxisänderung einher. Neu braucht es für die Durchführung des «Eiszauber» auf der St.Galler Kreuzbleiche eine Baubewilligung. Das gilt für den neuen Standort wie für den bisherigen auf dem Hartplatz neben der alten Turnhalle. Angesichts der Opposition für die Ausgabe 2022/23 des «Eiszauber» etwa den bisherigen Standort anzuvisieren, dürfte für die Organisatoren also schwierig sein.

Zum «Eiszauber» gehört auch eine Festhütte. Der darin angebotene Fondueplausch erfreute sich jeweils sehr grosser Beliebtheit. Bild: Ralph Ribi (14.12.2019)

Die ersten Ausgaben des Eiszaubers in den Wintern 2018/19 und 2019/20 konnten noch ohne Baubewilligungsverfahren durchgeführt werden. In einer Interpellation im Stadtparlament hatten sich zwei Mitglieder des Stadtparlaments unter anderem danach erkundigt, wieso es denn jetzt so ein Verfahren braucht und ob da nicht zu viel bürokratischer Aufwand betrieben werde. Der Stadtrat hat diese Fragen jetzt schriftlich beantwortet und sich insbesondere gegen den Bürokratievorwurf gewehrt. (dh/vre)

Donnerstag, 10. Februar - 18:44 Uhr

135 neue Mietwohnungen im Wolfganghof: St.Galler Pensionskasse reicht in diesen Tagen das Baugesuch ein

Vor einiger Zeit hat die Stadt St.Gallen am südlichen Rand des Wolfganghofs ein Areal eingezont und dafür einen Sondernutzungsplan erlassen. Basierend auf diesen Rechtsgrundlagen sollen hinter dem Buswendeplatz zwischen der bestehenden Überbauung und dem Sittergraben fünf neue Mehrfamilienhäuser mit 135 Mietwohnungen entstehen. In diesem Zusammenhang werden diese Woche Bauvisiere aufgestellt. In diesen Tagen reicht nämlich die St.Galler Pensionskasse (SGPK) das Baugesuch fürs Projekt ein.

Die Siedlung mit den fünf neuen Mehrfamilienhäusern am Südrand des Wolfganghofs soll autofrei sein. Illustration: SGPK

Mit den Neubauten entstehe im Wolfganghof ein noch breiteres Angebot an Wohnraum als bisher. Es soll «verschiedensten Bedürfnissen gerecht werden und insbesondere älteren Menschen und solchen mit Handicap eine ideale Wohnform» bieten. Das Wohnungsangebot am Wolfganghof besteht derzeit zu 70 Prozent aus Wohnungen mit 4,5 bis 6 Zimmern. Mit den geplanten Neubauten sollen daher insbesondere kleinere Wohneinheiten mit 2,5- bis 4,5-Zimmer-Wohnungen entstehen.

Die auf insgesamt fünf Gebäude verteilten neuen Mietwohnungen sind allesamt schwellenlos, mit einem Lift erschlossen und verfügen über grosszügige Balkone. Der neue Quartierteil bleibt zudem autofrei. Im Erdgeschoss des Gebäudes direkt hinter dem Buswendeplatz entstehen kommerziell nutzbare Räume. Sie sollen sich gemäss SGPK-Mitteilung vom Donnerstag beispielsweise für eine Kinderkrippe, eine Gesundheitspraxis und Coworking-Spaces oder auch zur Einrichtung eines Gemeinschaftsraums für die neue Überbauung eignen.

Die neuen Häuser entstehen am südlichen Rand des Wolfganghofs hinter dem Buswendeplatz an der Wolfgangstrasse (links oben im Plan). Illustration: SGPK

Die fünf neuen Häuser werden nach dem Standard für nachhaltiges Bauen erstellt und zertifiziert. Das sogenannte Zweischalenmauerwerk sorge für Langlebigkeit und eine maximale Gebäudeisolation, heisst es in der Mitteilung. Mittels Fotovoltaikanlagen auf den Dächern wird Solarstrom erzeugt. Davon profitieren Mieterinnen und Mieter dann direkt, weil sie Strom zu Vorzugskonditionen beziehen können. Geplant ist auch der Anschluss der Neubauten ans Fernwärmenetz der Stadt St.Gallen. (pd/vre)

Donnerstag, 10. Februar - 17:16 Uhr

Schweizer Handball-Cup der Frauen: Am Freitag kämpfen zwei Teams des LC Brühl gegeneinander ums Ticket fürs Halbfinal

So oder so: Der LC Brühl Handball kommt im Schweizer Handball-Cup der Frauen sicher eine Runde weiter. Offen ist, ob das Spitzenteam oder das Team LC Brühl II am Halbfinal teilnehmen wird. Am Freitag, ab 19.30 Uhr, machen die beiden Teams diese Frage in der Sporthalle Kreuzbleiche unter sich aus. Wer das Spiel vor Ort verfolgen will, muss am Eingang ein gültiges 2G-Covidzertifikat und einen amtlichen Ausweis vorlegen.

Das erste Team des LC Bühl Handball trifft am Freitag im Viertelfinal des Schweizer Cups der Handballfrauen auf die eigene Reservemannschaft. Bild: LCB/Foto Wagner

Die Favoritenrolle im Cupviertelfinal ist klar verteilt. Alles andere als ein Sieg des ersten Teams würde einer Sensation gleichkommen. Cheftrainer Nicolaj Andersson wird die Partie nutzen, um die beim Spitzenteam zuletzt schwankende Balance zwischen Abwehr und Angriff weiter ins Lot zu bekommen. Für das zweite Team von Monika Simova und Beata Kulscar geht es darum, die nicht zufriedenstellende Leistung auf dem Feld zu verbessern und an Details für die Abstiegsrunde zu arbeiten. (pd/vre)

Donnerstag, 10. Februar - 16:49 Uhr

Brand in einer Bäckerei in Goldach: Alle Angestellten und Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen

Am Donnerstagvormittag hat es in einer Bäckerei in Goldach gebrannt. Das Feuer brach gemäss Mitteilung der Kantonspolizei vermutlich im Bereich der Backstube im Obergeschoss des Gebäudes an der St.Gallerstrasse aus. Die Ursache dafür ist noch unklar; sie wird jetzt durchs Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei abgeklärt. Verletzt wurde beim Zwischenfall niemand. Die Schadenhöhe wird auf mehrere zehntausend Franken geschätzt.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte drangen am Donnerstagvormittag bereits Rauchschwaden aus dem Dach des brennenden Hauses. Bild: Kantonspolizei SG (10.2.2022)

Der Brandalarm ging auf der kantonalen Notrufzentrale in St.Gallen am Donnerstag, 10.35 Uhr, ein. Beim Eintreffen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst drang viel Rauch aus dem Dachstock. Alle Angestellten der Bäckerei wie auch die Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Eine Person wurde vom Rettungsdienst wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung untersucht.

Die lokale Feuerwehr bekämpfte den Brand in der Backstube der Bäckerei an der St.Gallerstrasse in Goldach mit rund 60 Angehörigen. Bild: Kantonspolizei SG (10.2.2022)

Im Einsatz stand die örtliche Feuerwehr mit rund 60 Angehörigen. Dazu kam der Rettungsdienst mit zwei Ambulanzen sowie mehrere Patrouillen und Fachspezialisten der Kantonspolizei. Die St.Gallerstrasse in Goldach musste für die Dauer der Lösch- und Aufräumarbeiten für den Verkehr gesperrt werden. (kapo/vre)

Donnerstag, 10. Februar - 16:34 Uhr

Nächster Stadtlauf findet am 11. September statt: Ab Freitag kann man sich im Internet dafür anmelden

Nach dem letztjährigen Ausfall wegen der Coronapandemie soll in diesem Jahr der Stadtlauf in St.Gallen wieder stattfinden. Geplant ist er gemäss Mitteilung für den 11. September. Dafür anmelden kann man sich ab Freitag. Zwischen Freitag und Sonntag profitieren Schnellentschlossene in den Kategorien für Erwachsene von einem 50-Prozent-Rabatt. Anmeldungen sind im Internet unter www.stadtlauf.sg möglich.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer am St.Galler Stadtlauf auf dem Klosterplatz. Bild: Michel Canonica (29.9.2019)

Der Anlass will Läuferinnen und Läufer jeden Alters und jeder Leistungsklasse ansprechen. Neben Kids-Läufen und einem Family-Run sind ein Fünf-Kilometer-Lauf, der Zehn-Kilometer-Hauptlauf sowie ein Zehn-Kilometer-Fun-Lauf im Angebot. «Der Stadtlauf kehrt in gewohnter Form zurück. Und wir freuen uns, die Normalität mit zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Publikum und vielen Kindern zu erleben», wird in der Mitteilung Daniel Schmidli von der den Anlass durchführenden Projektagentur in der Mitteilung zitiert. (pd/vre)

Donnerstag, 10. Februar - 16:18 Uhr

Auch der Autobahnzubringer Gossau wird saniert: Sperrungen aufgrund der Bauarbeiten werden im Internet gemeldet

Das Bundesamt für Strassen (Astra) baut nicht nur auf der St.Galler Stadtautobahn, es lässt bis Mitte dieses Jahres auch den Strassenbelag der Ein- und Ausfahrten des Autobahnzubringers Gossau sanieren. Zudem wird gemäss Mitteilung vom Donnerstag eine neue Lichtsignalanlage aufgestellt. Sie diene zur Verkehrsoptimierung, schreibt das Astra. Die Bauarbeiten im Westen von Gossau werden voraussichtlich am 14. Februar wieder aufgenommen.

Das Bundesamt für Strassen lässt bis Mitte 2022 den Autobahnanschluss Gossau sanieren. Daneben im Gebiet Sommerau baut Aepli Metallbau AG. Bild: PD (26.1.2022)

Die Bauarbeiten beim A1-Zubringer Gossau waren im August 2021 gestartet worden. Nachdem sie südlich der Autobahn weitgehend abgeschlossen sind, folgt nun die Erneuerung des nördlichen Abschnitts in Richtung Arnegg. Während der Arbeiten wird der Verkehr im Baustellenbereich gemäss Mitteilung zeitweise über Lichtsignale geregelt, womit es zu Wartezeiten kommen kann.

Auf den Rampen der Ein- und Ausfahrten sind Fräs- und Belagsarbeiten geplant. Sie werden teils Umleitungen nötig machen. Um den Berufsverkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen, plant das Astra die Sperrungen für die Nachtstunden oder für Wochenenden. Die Sperrdaten werden jeweils im Internetauftritt des Sanierungsprojektes für die St.Galler Stadtautobahn publiziert. (pd/vre)

Donnerstag, 10. Februar - 11:01 Uhr

Stadträtin Sonja Lüthi erwartet ihr drittes Kind: Geburtstermin ist in der ersten Julihälfte

Die St.Galler Stadträtin Sonja Lüthi erwartet ihr drittes Kind. Der voraussichtliche Geburtstermin fällt in die erste Julihälfte. Bei gutem Verlauf der Schwangerschaft wird Lüthi gemäss Mitteilung der Stadt vom Donnerstag bis zur Geburt arbeiten. Wenn es der Gesundheitszustand erlaubt, wird sie nach den Sommerferien möglichst bald wieder ihre Tätigkeit als Vorsteherin der Direktion Soziales und Sicherheit aufnehmen.

Sonja Lüthi mit Mann Heini und Töchterchen Aline auf einem Bild, das im Stadtratswahlkampf 2017 entstand. Bild: Urs Bucher (4.6.2017)

Sonja Lüthi wurde Ende 2017 als Nachfolgerin des im Amt verstorbenen Nino Cozzio in den Stadtrat gewählt. Die Grünliberale setzte sich damals für viele überraschend gegen CVP-Kandidat Boris Tschirky durch. Lüthi ist derzeit das einzige Mitglied der St.Galler Stadtregierung mit kleinen Kindern. Sie ist auch die erste St.Galler Stadträtin überhaupt, die während der Amtszeit ein Kind zur Welt gebracht hat. Sohn Jonas wird heuer vier und Tochter Aline sechs Jahre alt.

Dass Sonja Lüthi kurz nach Amtsantritt mit ihrem zweiten Kind schwanger wurde, löste im Sommer 2018 Diskussionen aus: Viele freuten sich, andere schüttelten den Kopf, wie schnell die frisch gewählte Stadträtin erneut Mutter wurde. Lüthi selber liess sich dadurch nicht beeindrucken: Zu ihr seien nur die positiven Reaktionen durchgedrungen, sagte sie dem «St.Galler Tagblatt» im Interview. Dass ihr Familienzuwachs so viel Aufmerksamkeit erhielt, fand sie übertrieben. (sk/vre)

Donnerstag, 10. Februar - 10:10 Uhr

Kinok verlost Tickets: Gratis an die St.Galler Premiere von «Parallel Lives»

Am Freitag, 18 Uhr, hat der neue Dokumentarfilm «Parallel Lives» von Frank Matter im Kinok in der Lokremise seine St.Galler Premiere. Das Kino verlost dazu dreimal zwei Freitickets. Wer sich dafür interessiert muss sich bis heute Donnerstag, Mitternacht, per E-Mail unter kinok@kinok.ch mit dem Stichwort «Parallel Lives» melden.

Die Gewinnerinnen und Gewinner der Verlosung werden bis Freitag, 12 Uhr, informiert. Die Gratistickets sind ausschliesslich für die Premiere vom Freitag gültig. Die Kinok-Premiere von Parallel Lives findet in Anwesenheit des Regisseurs statt. Das Gespräch mit Frank Matter führt nach der Vorstellung der St.Galler Journalist Marcel Elsener.

Wodurch wird eine Biografie bestimmt? Schicksal, Zufall, Zeitgeist? Was für einen Einfluss haben Menschen um uns herum auf unsere Biografie?Frank Matter spürt diesen Fragen anhand der Lebensläufe von vier Personen nach, die wie er am 8. Juni 1964 geboren sind. Diese bilden gleichzeitig einen Zugang zur Zeitgeschichte. (pd/vre)

Donnerstag, 10. Februar - 9:39 Uhr

Auf einem Balkon in Goldach brennt ein Grill

Auf einem Balkon in Goldach hat am Mittwochabend die Abdeckung eines Grills gebrannt. Der Zwischenfall ging glimpflich aus. Bild: Kantonspolizei SG (9.2.2022)

Kaum wird das Wetter etwas wärmer, schon geht der erste Grill in Flammen auf. Der Schein bei einem Balkonbrand in Goldach vom Mittwoch täuscht allerdings: Ursache für das Feuer, das glimpflich ausging, war nicht der Grill selber, sondern der Inhalt eines auf seiner Abdeckung stehenden Aschenbechers.

Die Meldung über den Balkonbrand war am Mittwoch, kurz vor 17.40 Uhr, bei der Notrufzentrale der Kantonspolizei in St.Gallen eingegangen. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr waren die Flammen durch Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses an der Ulrich-Rösch-Strasse in Goldach allerdings schon erstickt worden.

Gebrannt hatte gemäss Mitteilung der Kantonspolizei vom Donnerstag die Abdeckung des Grills auf dem Balkon. Vermutlich war das Feuer durch Raucherwaren in einem Aschenbecher ausgelöst worden. Beim Zwischenfall wurde niemand verletzt, und es entstand auch nur geringer Sachschaden. (kapo/vre)

Donnerstag, 10. Februar - 9:22 Uhr

«10 vor 10» porträtiert Nachwuchsfotografen aus der Region: Ein grosser Auftritt für den 17-jährigen Levi Fitze

Stadt und Region St.Gallen kommen im nationalen Fernsehen relativ selten zum Handkuss. Am Mittwochabend war dies wieder einmal der Fall: Die Sendung «10 vor 10» von SRF porträtierte den Nachwuchsfotografen Levi Fitze. Der 17-Jährige kommt aus Bühler AR und absolviert derzeit beim Fotohaus Lautenschlager in St.Gallen die Lehre zum Fotofachmann.

Der junge Wildtierfotograf Levi Fitze im Beitrag von «10 vor 10» vom Mittwochabend. Screenshot: SRF

Einer breiteren Öffentlichkeit in der Region bekannt geworden ist Fitze durch den Wettbewerb um den Naturnachwuchsfotografen des Jahres. 2020 belegte er dort den zweiten, 2021 sogar den ersten Platz. Beide Male punktete er mit seinen wirklich aussergewöhnlichen Tierbildern. Diese können auch im Internetauftritt des Jungfotografen bestaunt werden.

Die Faszination für Wildtiere hat bei Levi Fitze früh begonnen. Im Alter von zehn Jahren, als er der Jugendgruppe Natrix beitritt, wird diese richtig entfacht. Mittlerweile ist Fitze Exkursionsleiter der Jugendgruppe und gibt sein Wissen an Jüngere weiter. Mit der Wildtierfotografie kam er über die Beobachtung von Vögeln in Kontakt. Im Alter von 16 Jahren gewann er dann erste nationale und internationale Wettbewerbe. (vre)

Der Beitrag von «10 vor 10» über Levi Fitze ist im Internetauftritt von SRF abrufbar.

Donnerstag, 10. Februar - 8:39 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 1'591 neue Ansteckungen am Mittwoch

Der Kanton meldet auf seiner Website für Mittwoch 1'591 (Mo: 1'532, Di: 1'971) neue laborbestätigte Coronafälle. Seit März 2020 haben sich somit 146'783 Personen im Sanktgallischen mit dem Virus infiziert. Am Mittwoch wurden keine weiteren Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht bei 830.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Mittwoch, 9. Februar 2022, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Derzeit liegen 63 (So: 87, Mo: 84, Di: 68) Patientinnen und Patienten wegen einer SARS-CoV-2-Infektion in St.Galler Spitälern. Davon befinden sich sieben Personen auf einer Intensivstation; sechs von ihnen müssen künstlich beatmet werden. Die Zahl der Spitaleinweisungen sinkt damit weiter.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kanton St.Gallen am Mittwochabend bei 1'856 (So: 2'117, Mo: 1'919, Di: 1'916). Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 4'220 (So: 4'667, Mo: 4'430, Di: 4'342). Die Zahl der Neuansteckungen ist tendenziell ebenfalls leicht rückläufig. Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle innert sieben und 14 Tagen der Vergleichbarkeit wegen hochgerechnet auf 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner. (SK/vre)

Mittwoch, 9. Februar - 17:27 Uhr

Die Biene an der Zaubernuss

Momentaufnahme. Ingrid Zürcher fotografierte bei Abtwil eine Biene an der Zaubernuss, einem frühen Frühlingsblüher.

Mittwoch, 9. Februar - 17:03 Uhr

Abstimmungen und Wahlen vom 13. Februar: Stadt St.Gallen erwartet eine Stimmbeteiligung zwischen 45 und 49 Prozent

Bis Mittwochmittag haben 14'859 städtische Stimmberechtigte ihre Stimm- und Wahlzettel für den 13. Februar der Stadtkanzlei brieflich retourniert. Das entspricht einer Stimmbeteiligung von 33,5 Prozent. Stephan Wenger, der langjährige Sekretär des städtischen Stimm- und Wahlbüros, rechnet aufgrund der Erfahrungswerte früherer Urnengänge mit einer Beteiligung bis Sonntag zwischen 45 und 49 Prozent.

Das Abstimmungsbarometer der Stadt St.Gallen am Mittwochmittag. Es wird täglich im Internet aktualisiert. Screenshot: Stadt SG (9.2.2022)

Abstimmen kann man in der Stadt seit dem 20. Januar. Die Möglichkeit dafür besteht bis am Abstimmungssonntag, 12 Uhr. Bis zum Postabgang am Freitag kann man sein Couvert dafür in jeden Briefkasten der Post werfen. Danach muss man es selber zum Rathaus am Bahnhofplatz tragen und dort in den Briefkasten links neben dem Haupteingang werfen. Er wird letztmals am Sonntag, 12 Uhr, geleert. Am Sonntag, 10 bis 12 Uhr, steht zudem die Abstimmungsurne im Foyer des Rathauses bereit.

Auf nationaler Ebene werden am Sonntag zwei Initiativen und zwei Referenden entschieden: Zum einen geht es um die Initiativen für ein Tierversuchsverbot und für eine Verbot der Tabakwerbung bei Kindern und Jugendlichen. Zum anderen wurde gegen die Abschaffung der Stempelsteuer sowie gegen den Ausbau der Medienförderung das Referendum ergriffen. Im Wahlkreis St.Gallen-Gossau sind auch noch nebenamtliche Sitze am Kreisgericht zu besetzen. Für zwei Mandate stehen drei Kandidaturen zur Verfügung. (vre)

Mittwoch, 9. Februar - 16:39 Uhr

Papiersammlung ohne Papiertragtaschen

Papiertragtaschen gehören - trotz ihrer Bezeichnung - nicht in die Altpapiersammlung. Darauf macht Entsorgung St.Gallen in einem Online-Newsletter aufmerksam. Die Taschen gelten beim Recycling nämlich als Karton. Dies, weil sie mit Nassreissfestmitteln - meistens Harzen oder Leimen - behandelt sind. Diese Mittel können im Aufbereitungsprozess des Altpapiers nicht aufgelöst werden.

Mustergültig sortiert, mit Schnur zusammengebunden und bereit für die Abfuhr: Altpapierbündel am Strassenrand. Bild: Sandra Ardizzone (14.2.2018)

Deswegen sind Papiertragtaschen auch zur Bereitstellung von Altpapier für die Papiersammlung nicht zulässig. Ein weiterer Grund dafür ist, dass gewisse Schlauberger regelmässig versuchen, in den mit Papier gefüllten Tragtaschen andere Haushaltabfälle zu entsorgen. Von Regen durchnässte Papiertaschen reissen zudem beim Anheben oft, so dass das Altpapier auf der Strasse statt im Sammelfahrzeug landet.

Die beste Bereitstellungsmethode für Altpapier, so heisst es im Newsletter der Entsorger weiter, sei nach wie vor das mit Schnur gebundene Bündel. Für das reibungslose Recycling dürfe auch es aber keine Fremdstoffe von Karton bis zu anderem Abfall enthalten. Papiertragtaschen eignen sich fürs Kartonrecycling. Sie können zusammengefaltet und gebündelt der Kartonsammlung mitgegeben werden. (sk/vre)

Mittwoch, 9. Februar - 15:56 Uhr

Ein Nickerchen an der Sonne

Ein Mittagsschläfchen an der Sonne mitten auf dem Klosterplatz. Bild: Raphael Rohner (9.2.2022)

Am Mittwochmittag haben frühlingshafte Temperaturen überall dazu eingeladen, die Mittagspause draussen an der Sonne zu verbringen. Während auf dem Gallusplatz und auf dem Klosterplatz praktisch kein Sitzplatz mehr frei war, nutzte ein Pöstler seine Mittagspause um ein kurzes Nickerchen auf seinem Mofa zu machen. Gemütlich lehnte er sich zurück und schlummerte an der Sonne friedlich mitten auf dem Klosterplatz. (rar)

Mittwoch, 9. Februar - 15:45 Uhr

Universität St.Gallen eröffnet neues Lernzentrum: Tag der offenen Türe und Führungen durch den Neubau

Am kommenden Sonntag. 11 bis 17 Uhr, lädt die Universität St.Gallen (HSG) die Bevölkerung ein, das neue Lernzentrum an der Guisanstrasse 20 zu entdecken. Im Neubau neben dem Bibliotheksgebäude ist ein Tag der offenen Türe geplant. Dabei kann das Gebäude auf einem freien Rundgang oder auch auf einer Führung erkundet werden.

Die Universität St.Gallen öffnet ihr neues Lernzentrum an der Guisanstrasse 20 am Sonntag für die Bevölkerung. Bild: HSG-Stiftung/

Chris Mansfield

Der Glasbau des japanischen Architekten Sou Fujimoto soll der HSG als Experimentierfeld für neue, zukunftsgerichtete Formen des Lernens und Lehrens dienen. Von ihm soll so die ganze Uni profitieren können. Zudem soll der Neubau namens «Square» zum öffentlichen Ort der Begegnung und des Dialogs zwischen Wissenschaft, Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Kultur werden, wie am Mittwoch vor den Medien erläutert wurde.

Der Neubau wurde vollumfänglich privat finanziert. Im Rahmen des grössten Fundraising in der Geschichte der HSG hat die HSG-Stiftung rund 65 Millionen Franken an Spenden dafür gesammelt. Über 1'000 Ehemalige der Universität und Förderinnen sowie Donatoren haben Beiträge Beitrage ans Projekt beigesteuert. Die ersten Spendenzusagen erfolgten bereits im 2016. Gebaut wurde «Square» innert zwei Jahren vom November 2019 bis November 2021. Grundsteinlegung war im Mai 2020.

Die Architektur im Inneren des Neubaus ist ähnlich imposant wie jene im benachbarten HSG-Hauptgebäude aus den 1960er-Jahren. Bild: HSG-Stiftung/

Chris Mansfield

Für den Tag der offenen Türe vom Sonntag im HSG-Neubau «Square» gilt die 2G+-Zertifikatspflicht. Einlass gibt's nur für Geimpfte und Genesene mit negativem Testzertifikat. Schnelltests werden vor Ort gratis angeboten. Die Universität ruft Besucherinnen und Besucher zudem auf, zu Fuss, mit dem Velo oder mit dem ÖV (VBSG-Buslinie 9 bis Uni/Gatterstrasse oder VBSG-Buslinie 5 bis Uni/Dufourstrasse) anzureisen. (pd/vre)

Informationen zum HSG-Neubau «Square» gibt's auch im Internet.

Mittwoch, 9. Februar - 14:25 Uhr

Ab Ende Februar wird auf der St.Galler Stadtautobahn wieder gebaut: In Spitzenzeiten muss der Verkehr um 10 Prozent reduziert werden

Ende Februar geht die Sanierung der St.Galler Stadtautobahn in die nächste Runde. Bis Ende 2023 wird zwischen dem Sitterviadukt und dem Neudorf gebaut. Um den Verkehrskollaps auf der A1 und dem städtischen Strassennetz in Stosszeiten zu vermeiden, muss der Verkehr reduziert werden. Am Mittwoch hat das Bundesamt für Strassen (Astra), der Kanton und die Stadt St.Gallen an einer Medienkonferenz über die anstehenden Bauarbeiten und die Massnahmen zur Verkehrsreduktion informiert.

Die erste Etappe des 550-Millionen-Sanierungsprojekts umfasst unter anderem die Instandsetzung der offenen Strecke, der Anschlüsse, Kunstbauten und Galerien. Auch der Tunnel Stephanshorn wird dabei saniert. Die Arbeiten haben im Sommer 2021 zwischen Winkeln und Sitterviadukt begonnen. Von Ende Februar bis ende 2023 wird jetzt vom Sitterviadukt ostwärts gearbeitet. Während der Vorbereitungsarbeiten dafür ist die Autobahn im Februar während 13 Nächten teilweise gesperrt.

Damit es parallel zu diesen Arbeiten nicht zum Verkehrskollaps kommt werden Begleitmassnahmen umgesetz. Dazu zählen eine Dosierung des Verkehrs, der in Winkeln auf die Autobahn Richtung Osten einfährt. Dazu zählen sogenannte dynamische Umleitungssignalisationen auf dem Stadtgebiet. Für die Stabilität des ÖV werden auf gewissen Strecken zusätzliche Busse eingesetzt und Haltestellen temporär umgestaltet, damit die Busse nicht hinter anderen Autos stecken bleiben. (pd/vre)

Mittwoch, 9. Februar - 11:17 Uhr

Wand in einer Unterführung an der Langgasse neu gestaltet: Bunte Farben und skurrile Kreaturen für einen Unort

Unterführungen sind für viele Passantinnen und Passanten Orte, die schlechte Gefühle wecken. Einen dieser Unorte, nämlich die Unterführung an der Langgasse 12, hat der Illustrator Martin Tiziani am vergangenen Wochenende durch ein Wandbild etwas freundlicher gestaltet. Neuerdings tummelt sich hier eine ganze Menagerie skurriler Tiere. Die Palette reicht vom Nilpferd mit Kussmündchen über die Datenkrake und das Krokodil mit Brille und Zylinder bis hin zum röhrenden Gorilla.

Die Initiative zum Bild «It’s like a jungle sometimes» ging von Martin Tiziani aus. Er startete bei den Behörden eine Anfrage und wurde im kantonalen Bau- und Umweltdepartement (Tiefbauamt, Strassen- und Kunstbauten) tatsächlich erhört. Er erhielt die Bewilligung zur Verschönerung der Unterführung. Auch das Echo, dass der Künstler aus dem Quartier erhielt und immer noch erhält, ist freundlich. Viele hätten schon am Malwochenende positiv auf die Neugestaltung reagiert und ihren Unmut über den Unort Unterführung kundgetan, schreibt der Künstler.

Die am vergangenen Wochenende farbig gestaltete Wand in der Unterführung an der Langgasse 12. Bild: Martin Tiziani

Der 37-jährige Tiziani bezeichnet sich selber als Illustrator und Typo-Lover. In seinen Werken setzt er am liebsten Beobachtungen aus dem Alltag um. Dabei arbeitet er analog oder digital, kleistert einmal ein Modell oder sprayt ein anderes Mal ein Graffiti. Mit seinen Arbeiten will er seine Zeitgenossinnen und Zeitgenossen «zum Nachdenken anregen und inspirieren». Weitere öffentlich zugängliche Arbeiten von Martin Tiziani finden sich auf Wänden im Paul-Grüninger-Stadion im St.Galler Krontal oder im Treppenhaus der Liegenschaft Unterdorf 6 in Trogen.

Dass es gelungen ist, in der Unterführung Langgasse 12 ein Wandbild zu realisieren, freut den Künstler besonders. Zum einen, weil er diesen Weg täglich selber geht. Zum anderen aber auch, weil es im Normalfall sehr schwierig ist, als Privater Bewilligungen für solche Wandgestaltungen im öffentlichen Raum zu bekommen. Streetart und Graffiti sollten aber nicht nur im Verborgenen entstehen, findet Tiziani. Und hofft, dass das Beispiel in der Unterführung an der Langgasse an anderen Orten in der Stadt St.Gallen Schule macht. (vre)

Mittwoch, 9. Februar - 11:09 Uhr

Noch mehr Zahlen zur Coronapandemie: Hotspot ist jetzt das Sarganserland, fast zwei Drittel der St.Galler Coronatoten war 80-jährig und älter

Der Kanton St.Gallen hat am Dienstagabend eine 14-Tage-Inzidenz von 4'342 aufgewiesen. Das ist eine sehr hohe, aber für die derzeit grassierende Omikron-Variante des Coronavirus typische Zahl. Die 14-Tage-Inzidenz bezeichnet die Zahl der Neuansteckungen in den vergangenen zwei Wochen hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Hochgerechnet wird, damit Zahlen aus verschiedenen Ländern, Kantonen und Regionen miteinander vergleichbar sind.

Die Verteilung der Neuansteckungen mit dem Coronavirus auf die acht St.Galler Wahlkreise gemessen an der 14-Tage-Inzidenz (Stand 8.2.2022). Grafik: Fachstelle Statistik Kanton SG

Gemessen an der 14-Tage-Inzidenz ist derzeit das Sarganserland mit 4'905 der Corona-Hotspot im Kanton St.Gallen. Über dem kantonalen Schnitt liegen zudem der Wahlkreis Wil (4'499) und das Rheintal (4'461). Knapp unter dem Schnitt liegen die Wahlkreise Werdenberg (4'321), St.Gallen-Gossau (4'253) sowie See-Gaster (4'244). Unter der 4000er-Marke bleiben der Wahlkreis Rorschach (3'970) und das Toggenburg (3'840).

Im kantonalen Internetauftritt finden sich viele Zahlen und auch Grafiken zur Coronapandemie. Interessant ist etwa eine Zusammenstellung zu den 830 Personen, die im St.Gallischen, in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind. Klar ersichtlich ist da, dass die Pandemie die meisten St.Galler Opfer zwischen Oktober 2020 und Januar 2021 gefordert hat. Die Behörden waren damals auch für ihre langsame Reaktion auf das Wiederaufflammen der Pandemie kritisiert worden.

Die Grafik mit den Detailangaben zu den St.Galler Coronatoten mit Stand am 8. Februar 2022. Grafik: Fachstelle Statistik Kanton SG

Keine Überraschung ist die Verteilung der St.Galler Coronatoten auf die Altersgruppen. Fast zwei Drittel (64,6 Prozent oder 536 Todesfälle) waren 80-jährig und älter. Aus der Gruppe der 65- bis 79-Jährigen stammen nochmals 235 oder 28,3 Prozent. Fast 93 Prozent der St.Galler Coronatoten waren damit 65-jährig und älter. In der Gruppe der 50- bis 64-Jährigen gab's 54, im Alter zwischen 0 und 49 Jahren fünf Todesopfer. (SK/vre)

Mittwoch, 9. Februar - 10:07 Uhr

Auch die Quartiervereine hoffen auf die Rückkehr zur Normalität: Im Riethüsli macht ein Filmabend den Anfang

Unter dem Titel «Ein Abend für Leib und Seele» zieht Erich Gmünder im neusten Newsletter des Quartiervereins Riethüsli eine kleine Bilanz über zwei Jahre Pandemie. Dabei sieht er Licht am Ende des Coronatunnels: «Nach zwei Jahren Pandemie mehren sich die Anzeichen, dass die Zeit der Einschränkungen bald abgelaufen ist. Am 16. Februar gibt der Bundesrat die Lockerungsschritte bekannt - von einer Teillockerung bis zu einer Aufhebung aller Massnahmen ist alles möglich.»

Mit Blick aufs Quartierleben sind auch im Riethüsli die Hoffnungen auf ein Ende der Pandemie und die Rückkehr zur Normalität gross. Bild: Urs Bucher (14.9.2017)

Wie bei allen anderen Quartiervereinen der Stadt St.Gallen sei auch im Riethüsli das Quartierleben in der Pandemiezeit stark eingeschränkt gewesen. Wenn immer möglich, seien aber trotzdem Anlässe durchgeführt worden. So gab’s etwa zwei Sommerfeste zwischen den abflauenden und wieder hoch gehenden Pandemiewellen. Die Durchführung der Hauptversammlung und kleinerer Anlässe sei zudem dank dem 2G+-Konzept möglich gewesen, schreibt Gmünder. Das Bedürfnis, sich wieder ohne Einschränkungen treffen zu können, sei jetzt aber gross.

Dem trägt im Riethüsli der Quartiertreff «NestPunkt» Rechnung. Fürs erste Halbjahr plant er - optimistisch - ein Programm mit verschiedenen Veranstaltungen. Gestartet wird am 18. Februar mit einem Filmabend. Zu sehen ist dabei «La vita è bella» von Roberto Benigni. Dem Komiker sei mit dem Streifen das Kunststück gelungen, den Holocaust als Tiefpunkt der jüngeren Zeitgeschichte aus einer Perspektive zu erzählen, «die einem abwechselnd Tränen der Rührung» und ein Lachen entlocke, heisst es in der Vorschau. (pd/vre)

Für den Filmabend gelten die dannzumal aktuellen Anti-Corona-Reglen. Informationen zum Programm des «NestPunkt» finden sich im Internet.

Seifenkistenrennen Die Vorbereitungen laufen Nicht nur der Quartiertreff, auch die Organisatorinnen und Organisatoren des grossen Seifenkistenrennens im Riethüsli hoffen auf ein Stück Normalität. Nach der coronabedingten Zwangspause vom letzten Jahr freuen sie sich auf die achte Durchführung ihres Anlasses in diesem Sommer. Angesetzt ist sie aufs Wochenende vom 11. und 12. Juni. Am Samstag, ab 18 Uhr, ist wie üblich das Aufwärmen im Festzelt angesagt. Am Sonntag, 10 Uhr, startet dann der eigentliche Renntag. Ob und wie das grosse Seifenkistenrennen dann tatsächlich über die Oberhofstettenstrasse gehen kann, hängt natürlich von der Entwicklung der Pandemie ab. Anmelden zum Rennen kann man sich auf jeden Fall bereits im Internet. Dort finden sich auch die Details vom Zeitplan der Veranstaltung über technische Anforderungen an teilnehmende Seifenkisten bis hin zu Angaben über die Rennstrecke. (pd/vre)

Mittwoch, 9. Februar - 8:45 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 1'971 neue Ansteckungen am Dienstag

Der Kanton meldet auf seiner Website für Dienstag 1'971 (Mo: 1'532) neue laborbestätigte Coronafälle. Seit März 2020 haben sich somit 145'192 Personen im Sanktgallischen mit dem Virus infiziert. Am Dienstag wurden keine weiteren Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht bei 830.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Dienstag, 8. Februar 2022, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Derzeit liegen 68 (So: 87, Mo: 84) Patientinnen und Patienten wegen einer SARS-CoV-2-Infektion in St.Galler Spitälern. Davon befinden sich sieben Personen auf einer Intensivstation; fünf von ihnen müssen künstlich beatmet werden. Die Zahl der Spitaleinweisungen geht damit wieder langsam zurück.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kanton St.Gallen am Dienstagabend bei 1'916 (So: 2'117, Mo: 1'919). Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 4'342 (So: 4'667, Mo: 4’430). Die Zahl der Neuansteckungen geht tendenziell auch leicht zurück. Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle innert sieben und 14 Tagen der Vergleichbarkeit wegen hochgerechnet auf 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner. (SK/vre)

Mittwoch, 9. Februar - 7:47 Uhr

Stadtrat will Wasserrappen wieder einführen – auf Anfang Mai und auf freiwilliger Basis

Die Stadtregierung will St.Gallerinnen und St.Gallern weiterhin die Möglichkeit bieten, sich solidarisch mit der Bevölkerung von Ländern zu zeigen, mit deren Wasserversorgung es im Argen liegt. Nachdem der 2019 eingeführte obligatorische Wasserrappen 2021 per Einsprache als unzulässige Zusatzsteuer gekippt worden ist, will sie auf 1. Mai 2022 einen freiwilligen Wasserrappen einführen. Das schreibt der Stadtrat in Beantwortung einer Interpellation und einer Einfachen Anfrage.

Kundinnen und Kunden der St.Galler Stadtwerke sollen ab Anfang Mai die Möglichkeit haben, einen freiwilligen Wasserrappen zu entrichten. Das Geld fliesst in Projekte der Wasserversorgung in ärmeren Ländern. Bild: Roland Weihrauch/ DPA (28.7.2016)

Der Stadtrat will der ganzen Kundschaft der St.Galler Stadtwerke neu die Möglichkeit bieten, freiwillig einen pauschalen Beitrag in den Fonds des Wasserrappens einzuzahlen. Gedacht wird an einen Betrag von fünf Rappen pro 1’000 Liter Trinkwasser. Jene, die sich an der Aktion beteiligen, sollen 2.50 pro Person und Jahr beisteuern. Berechnet wurde dieser Betrag anhand des durchschnittlichen Stadtsanktgaller Wasserverbrauchs von 50 Kubikmetern pro Kopf und Jahr. Mit dem Geld, das auf freiwilliger Basis im Fonds des Wasserrappens landet, will die Stadt weiterhin Wasserprojekte in ärmeren Ländern unterstützen.

Berechnet wird der freiwillige Wasserrappen neu nicht mehr anhand des tatsächlichen Verbrauchs, sondern auf Basis eines Durchschnittswertes. Der Stadtrat nimmt diesen Systemwechsel bewusst vor. Eine individuelle Abrechnung nach tatsächlichem Verbrauch ist beim Wasser für die allermeisten Haushalte nämlich nicht möglich. Dafür bräuchte es einen Wasserzähler pro Haushalt. Womit als Zielgruppe für einen verbrauchsabhängigen freiwilligen Wasserrappen fast nur die rund 2’370 Einfamilienhäuser auf Stadtgebiet in Frage kämen. (vre)

Solidaritätsbeitrag Klage stoppt den obligatorischen Wasserrappen Den Wasserrappen hatte das St.Galler Stadtparlament 2019 eingeführt. Das Konzept sah vor, Verbraucherinnen und Verbrauchern pro Kubikmeter bezogenem Trinkwasser zwei Rappen zusätzlich zu verrechnen und in einen Fonds zu legen. 2020 und 2021 kamen so 160’000 Franken zusammen. Mit dem Geld wollte die Stadt Wasserprojekte in ärmeren Ländern unterstützen. Beiträge flossen unter anderem nach Nigeria und Moldawien. Im Oktober 2021 kippte die Verwaltungsrekurskommission des Kantons St.Gallen den Solidaritätsbeitrag auf dem städtischen Trinkwasser. Sie tat dies auf Klage von FDP-Parlamentarier Remo Daguati hin. Stellvertretend für die von der Abgabe betroffenen Haus- und Grundeigentümer war der Geschäftsführer des Hauseigentümerverbandes (HEV) als Privatperson juristisch gegen den Wasserrappen vorgegangen. Dieses Vorgehen wurde nach Bekanntwerden des Urteils in Parteistellungnahmen und Leserbriefen als «kleinlich» kritisiert. In linksgrünen und entwicklungspolitisch engagierten Kreisen wurde sofort über die Möglichkeit diskutiert, einen freiwilligen Wasserrappen einzuführen. Die Stadtparlamentsfraktion von Grünen und Jungen Grünen wollte vom Stadtrat in einer Interpellation wissen, ob das möglich sei. Jenny Heeb und Evelyne Angehrn (beide SP) reichten eine Einfache Anfrage mit gleicher Stossrichtung ein. (vre)

Mittwoch, 9. Februar - 7:15 Uhr

Weltpolitik im Regionalfernsehen: Soll die Schweiz tatsächlich Einsitz in den UNO-Sicherheitsrat nehmen?

In der Talkrunde «Zur Sache» ist heute Mittwoch beim Ostschweizer Regionalfernsehen TVO die Weltpolitik das Thema. Christoph Frei von der Universität St.Gallen, SVP-Nationalrat Roland Rino Büchel und Mitte-Ständerat Beni Würth diskutieren darüber, was die Schweiz davon hat, wenn sie wie geplant im UNO-Sicherheitsrat Einsitz nimmt. Moderiert wird das Gespräch von «Tagblatt»-Chefredaktor Stefan Schmid.

Der Sicherheitsrat tagt am UNO-Hauptsitz in New York. Die Schweiz möchte in diesem Gremium Einsitz nehmen. Bild: Mary Altaffer/KEY (13.12.2004)

Wenn es um den Sitz der Schweiz im Sicherheitsrat geht, sind die innenpolitischen Fronten klar. Die SVP ist gegen den Schritt. Sie befürchtet dadurch eine akute Gefährdung der Neutralität und der Schweizer Rolle als Vermittlerin in der Weltpolitik. Die anderen Parteien befürworten den Schritt mehrheitlich; sie erhoffen sich davon mehr Gewicht der Schweiz in der Welt und gleichzeitig eine Stärkung der Vermittlerrolle.

Am Mittwochabend lässt nun TVO Aussenpolitiker und einen Fachmann zum umstrittenen Thema zu Wort kommen. Erstausstrahlung der Sendung «Zur Sache» ist um 18.30 Uhr. Danach wird die Talkrunde stündlich wiederholt. Wie immer ist die Sendung ab dem frühen Abend auch im Internetauftritt von TVO abrufbar. (pd/vre)

Dienstag, 8. Februar - 18:48 Uhr

Ersatztermin fürs zweite Stadtgespräch der Grabenhalle: Linker Aktivist, Polizeikommandant, SVP-Politikerin und Musiker auf dem Podium

Im vergangenen Herbst hat die Grabenhalle ein neues Format lanciert: Im Stadtgespräch diskutieren jeweils Personen aus unterschiedlichen Bereichen des städtischen Lebens miteinander. Befragt werden sie dabei jeweils von der Künstlerin Julia Kubik und dem Historiker Matthias Fässler. Für das zweite Stadtgespräch, das am 2. Dezember 2021 aufgrund der Coronapandemie nicht stattfinden konnte, gibt’s jetzt einen Ersatztermin. Der Anlass findet am 24. Februar statt.

Das erste Stadtgespräch der Grabenhalle fand im Herbst 2021 statt. Das Format kam damals in der pumpenvollen Halle sehr gut an. Bild: Michel Canonica (22.10.2021)

Gäste beim zweiten Stadtgespräch sind der Buchhändler und Aktivist Pius Frey, Stadtpolizeikommandant Ralph Hurni, SVP-Stadtparlamentarierin Karin Winter-Dubs und Musiker Shaquille Bernard (alias Rapture Boy). Das zweite Stadtgespräch startet um 20 Uhr. Der Eintritt ist gratis. Es gilt die 2G+-Zertifikatspflicht. Präsentiert wird der Anlass vom St.Galler Kulturmagazin «Saiten».

Die Teilnehmerin und die drei Teilnehmer am Gespräch kommen aus unterschiedlichsten Szenen und Milieus des Stadtlebens. Es könnte damit wieder spannende und vielfältig werden. An Themen mindestens herrscht kein Mangel. Pius Frey hat die Buchhandlung Comedia mitgegründet und auch jahrzehntelang dort gearbeitet. Zeit seines Lebens war er aktiv für linke Anliegen. Shaquille Bernard (alias Rapture Boy) hat die ersten Lebensjahre in Südafrika gelebt. Seit 2013 ist er in der Schweiz. Vor rund einem Jahr hat er den Band X Ost-Wettbewerb gewonnen.

Mit von der Partie waren am ersten Stadtgespräch auch FCSG-Fussballer Lukas Görtler und als Moderatorin die Künstlerin Julia Kubik. Bild: Michel Canonica (22.10.2021)

Karin Winter-Dubs ist keine typische SVP-Vertreterin, sie ist aber durchaus bekannt dafür, dass sie dem politischen Gegner «einheizen» kann. Als Vizepräsidentin der Fanarbeit St.Gallen war sie jüngst genau wie Polizeikommandant Ralph Hurni mit der Frage nach personalisierten Tickets für Fussballspiele konfrontiert. Die Stadtpolizei – und damit auch ihr Kommandant – war in den vergangenen Monaten mit Corona-Demos und linker Kritik über den Umgang damit konfrontiert. (pd/vre)

Dienstag, 8. Februar - 17:33 Uhr

Hotel Säntispark verkauft ausgedientes Mobiliar

Ein Schoggizimmer im Hotel Säntispark. Bild: Krisztina Scherrer

Das Hotel Säntispark in Abtwil hat sein Restaurant neu möbliert und einige Zimmer umgebaut. Nun verkauft es Inventar in gutem Zustand, das nicht länger gebraucht wird. Im Angebot sind Betten, Sessel, Spiegel, Tischwäsche und rund 60 Stühle. «Es handelt sich um besonders stabile, langlebige Möbel, die für den Hotelbetrieb konzipiert wurden», sagt Direktor Roland Rhyner. Der Verkauf findet morgen Mittwoch und übermorgen Donnerstag, jeweils von 9 bis 13 Uhr, in der Tiefgarage des Hotels statt. (mem)

Dienstag, 8. Februar - 15:30 Uhr

Vortrag im Stadthaus: Was alte Fotografien über die jüngere Geschichte der Stadt St.Gallen verraten

Diesen Donnerstag, 18 Uhr, setzt Oliver Ittensohn vom Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen die diesjährige Vortragsreihe «Geschichte im Stadthaus» fort. Er spricht unter dem Titel «Fotografien erzählen Geschichten». Die Veranstaltung im Stadthaus der Ortsbürgergemeinde an der Gallusstrasse 14 ist öffentlich, der Eintritt gratis. Es besteht die 2G-Zertifikats- sowie Maskenpflicht.

Das alte Rathaus unten in der Marktgasse vor 1877. Bild: Stadtarchiv OBG

Anhand von Aufnahmen aus den Fotobeständen der Stadtarchive erkundet Oliver Ittensohn mit seinem Publikum verschiedene städtische Quartiere der 1930er-Jahre. Der Einblick in die Archivwerkstatt zeigt zudem, wie wichtig alte Fotografien als historische Quellen sind und wie man mit diesen umgeht. (pd/vre)

Dienstag, 8. Februar - 14:45 Uhr

Stadtpolizisten stellen Drogen sicher: 34-Jähriger für 30 Tage aus der Stadt weggewiesen

Am Montag haben Stadtpolizisten bei einer Personenkontrolle bei einem Mann verschiedene Betäubungsmittel und rezeptpflichtige Medikamente sichergestellt. Der 34-Jährige wird angezeigt. Zudem wird er gemäss Mitteilung vom Dienstag für 30 Tage aus der Stadt St.Gallen weggewiesen. Zudem wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Unter anderem hat die Stadtpolizei am Montagabend bei einem Mann neben Drogen auch neun Dormicum-Tabletten sichergestellt. Bild: Stadtpolizei SG

Am Montag, gegen 19.30 Uhr, hat eine Patrouille der Stadtpolizei einen 34-Jährigen kontrolliert. Als die Polizisten ihn auf «verbotene Gegenstände» ansprachen, händigte er ihnen Betäubungsmittel und rezeptpflichtige Tabletten aus. Dabei handelte es sich um neun Tabletten Dormicum, 1,2 Gramm Marihuana und 10,4 Gramm Heroin. (stapo/vre)

Dienstag, 8. Februar - 14:28 Uhr

LC Brühl verstärkt sein erstes Frauenteam: Torjägerin Angela Zürni kommt im Sommer von Thun nach St.Gallen

Der LC Brühl Handball verstärkt auf die kommende Saison hin den Rückraum seines ersten Frauenteams. Er hat hierzu gemäss Mitteilung vom Dienstag Angela Zürni unter Vertrag genommen. Die aktuelle Topscorerin bei Rotweiss Thun unterzeichnete bei den St.Gallerinnen einen Vertrag über zwei Saisons, beginnend ab diesem Sommer.

Angela Zürni wechselt das Dress von Rotweiss Thun im Sommer gegen jenes des LC Brühl Handball. Bild: PD/Rotweiss Thun

Die 24-jährige Angela Zürni startete ihre Karriere beim TV Uster und schnupperte in der Saison 2015/16 im Dress von Yellow Winterthur erstmals in der höchsten Frauenhandballliga der Schweiz. Nach der Abschluss der Matura nahm der dänische Verein Skovbakken die 177 Zentimeter grosse Rückraumspielerin 2016/17 für eine Spielzeit unter Vertrag.

Von 2017 bis 2021 war die Studentin der Rechtswissenschaften dann für Amicitia Zürich aktiv, vor der laufenden Saison wechselte sie von Zürich ins Berner Oberland nach Thun. Hier etablierte sie sich auf Anhieb als führende Torjägerin. Angela Zürni absolvierte bisher 89 Spiele in der Premium League 1. Dabei erzielte sie 259 Tore. (pd/vre)

Dienstag, 8. Februar - 14:22 Uhr

Betrunken in der Bahnhofshalle randaliert: Stadtpolizisten nehmen 52-Jährige vorübergehend fest

Angehörige der Stadtpolizei sind am Montagabend in der Haupthalle des Bahnhofs St.Gallen gegen eine sturzbetrunkene und randalierende Frau vorgegangen. Sie wurde auf den Polizeiposten gebracht. Wegen ihres Verhaltens wurde sie gemäss Mitteilung vom Dienstag gebüsst. Der Atemtest hatte bei ihr einen Wert von über 1,9 Promille (oder 0.97 Mikrogramm pro Liter) ergeben.

Am Montagabend mussten Stadtpolizisten in der Halle des St.Galler Hauptbahnhofs gegen eine betrunkene und randalierende Frau vorgehen. Bild: Andri Vöhringer (20.9.2021)

Der Zwischenfall ereignete sich am Montag, gegen 19.30 Uhr. Ein 52-Jährige fiel in der grossen Halle des Hauptbahnhofs durch ihr aggressives Verhalten auf. Sie hatte sich dorthin begeben, nachdem sie aus einem Bus gewiesen worden war, weil sie sich nicht an die Maskenpflicht halten wollte. Die Stadtpolizisten forderten die alkoholisierte Frau auf, die Maskenpflicht in der Bahnhofshalle einzuhalten und den Ort zu verlassen.

Daraufhin wurde die 52-Jährige gegen die Polizisten ausfällig, verliess dann aber die Halle langsam. An einem Kiosk pöbelte sie dann aber erneut Personen an. Aufgrund ihres zunehmenden aufbrausenden Verhaltens legten ihr die Polizisten Handfesseln an und nahmen sie auf den Posten mit. Dort beruhigte sie sich, so dass ein Gespräch ihr geführt werden konnte. Nachdem ihr eine Busse ausgestellt worden war, konnte die Frau den Polizeiposten noch am Dienstagabend verlassen. (stapo/vre)

Dienstag, 8. Februar - 11:39 Uhr

Bald machen sich Frösche und Kröten wieder auf Hochzeitsreise: Freiwillige für die Amphibienrettung gesucht

Bald machen sich Frösche, Kröten und Molche wiederum auf zu ihren Fortpflanzungsgewässern. Rund fünf Millionen Tiere, so schätzt die nationale Naturschutzorganisation Pro Natura, sind dabei Frühling für Frühling schweizweit unterwegs aus ihren Winterquartieren zu den Weihern und Tümpeln, in denen sie selber als Kaulquappen das Licht der Welt erblickt haben. Auf der Wanderung, die durchaus mehrere Kilometer lang sein kann, lauern viele Gefahren auf die kleinen Hüpfer. Tausende sterben jedes Jahr durch den Strassenverkehr.

Auch im Kanton St.Gallen werden an einigen Orten (etwa am Wenigerweier in der Stadt St.Gallen) Strassen und Wege während der Laichwanderung ganz oder zeitweise für den Autoverkehr gesperrt. Bild: Severin Bigler (12.3.2021)

An vielen Orten in der Schweiz sind an bekannten Stellen, an denen Amphibien eine viel befahrene Strasse überqueren müssen, Freiwillige im Einsatz, die die Tiere vor dem Strassentod bewahren. Auch in Stadt und Region St.Gallen sind jeden Frühling Amphibienretterinnen und Amphibienretter im Morgengrauen und beim Einnachten im Einsatz. Wann die Rettungsaktionen starten, ist stark vom Wetter abhängig. Im Flachland ist das oft ab Mitte Februar, in höheren Lagen - wie in der Stadt St.Gallen - Anfang bis Mitte März der Fall.

Ein Grasfroschpärchen in der Hand einer Amphibienretterin. Das Männchen lässt sich oft vom grösseren Weibchen zum Laichgewässer tragen. Bild: Severin Bigler (12.3.2021)

Der Einsatz bei der Amphibienrettung ist denkbar einfach, die Wirkung gross. Gemeinden und lokale Naturschutzvereine bauen daher Amphibienzäune auf und rufen Vereine, Schulklassen sowie Privatpersonen dazu auf, sich zu engagieren. In der Stadt St.Gallen und in der Gemeinde Gaiserwald tut dies der Naturschutzverein Stadt St.Gallen und Umgebung (NVS). Informationen dazu, wie man sich engagieren kann, finden sich im NVS-Internetauftritt. Weiterführende Infos findet man zudem bei Pro Natura. (pd/vre)

Dienstag, 8. Februar - 10:32 Uhr

Basler leihen St.Galler Doppelgelenkbus aus: Extralanger Bus auf Testfahrt zwischen Bahnhof und Flugplatz

Vom 14. Februar bis zum 6. März ist in Basel ein Doppelgelenk-Trolleybus in den St.Galler Stadtfarben unterwegs. Die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) leihen nämlich einen dieser Bus der Verkehrsbetriebe St.Gallen (VBSG) aus. So will die BVB vor dem Kauf extralanger Elektrobusse Erfahrungen mit deren Betrieb auf der Linie 150 zwischen dem Basler Bahnhof und dem Flugplatz Basel Mulhouse machen.

Einer der extralangen Doppelgelenk-Batterietrolleybusse der Verkehrsbetrieb St.Gallen auf dem Bahnhofplatz. Bild: VBSG

Die BVB planen bis 2027 die Umstellung ihrer gesamten Busflotte auf batterieelektrische Busse (sogenannte E-Busse). Ab Ende 2022 wird rund die Hälfte der Flotte durch E-Busse ersetzt. Dabei werden erstmals auch batteriebetriebene Doppelgelenkbusse mit einer Länge von rund 25 Metern beschafft. Die Testfahrten dienen unter anderem zur Planung von Detailanpassungen - etwa der Bodenmarkierungen - an der Infrastruktur. In St.Gallen verkehren die extralangen Busse bereits seit einigen Jahren.

Der rund 25 Meter lange Doppelgelenk-Batterietrolleybus der VSBG wird am 11. Februar nach Basel transportiert. Dieser Bus wird wie die künftigen Fahrzeuge der BVB mit Hilfe von Batterien angetrieben. Da es in Basel aber keine Oberleitung gibt, kann diese nicht während der Fahrt nachgeladen werden. Der Bus hat mit einer Batterieladung eine Reichweite von nur 25 Kilometern. In Basel werden seine Batterien daher mit Hilfe einer mobilen Ladestation nachgeladen, wie die Stadt schreibt. (sk/vre)

Fasnachtsehren Fredy Brunner und sein HuLaBö Die ersten vierachsigen Doppelgelenkbusse der VBSG wurden schon vor Jahren und damals von Dieselmotoren angetrieben beschafft. Die extralangen Gefährte, die vor allem auf den Hauptlinien in der Längsachse des St.Galler Hochtals zum Einsatz kommen, waren damals schon ein Thema. Unter anderem kamen die langen Busse und ihr oberster Beschaffer, FDP-Stadtrat Fredy Brunner, zu Fasnachtsehren. Die Gallyriker widmeten dem Thema an der Fasnacht 2009 einen eigenen Vers (und kreierten dabei gleich eine originelle Abkürzung für die «elend langen» neuen Busse): Jetz hät de Brunner Fredy

endlech neui HuLaBö!

Waisch nöd, wa’s isch? Huere

Langi Böss, mit Sommerpneu.

Dienstag, 8. Februar - 9:09 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 1'532 neue Ansteckungen und drei Todesfälle am Montag

Der Kanton meldet auf seiner Website für Montag 1'532 neue laborbestätigte Coronafälle. Seit März 2020 haben sich somit 143'221 Personen im Sanktgallischen mit dem Virus infiziert. Am Montag wurden zudem drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht damit bei 830.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Montag, 7. Februar 2022, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Derzeit liegen 84 (vergangenen Donnerstag: 70, Sonntag: 87) Patientinnen und Patienten wegen einer SARS-CoV-2-Infektion in St.Galler Spitälern. Davon befinden sich neun Personen auf einer Intensivstation; sechs von ihnen müssen künstlich beatmet werden. Die Zahl der Spitaleinweisungen ist damit wieder höher als vor den städtischen Winterferien.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kanton St.Gallen am Montagabend bei 1'919 (vergangenen Donnerstag: 2'126, Sonntag: 2'117). Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 4'430 (vergangenen Donnerstag: 4'597, Sonntag: 4'667). Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle innert sieben und 14 Tagen der Vergleichbarkeit wegen hochgerechnet auf 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner. (SK/vre)

Dienstag, 8. Februar - 8:49 Uhr

Stadt und Kanton St.Gallen haben Interesse an der Austragung der Europameisterschaft 2025 der Fussballerinnen angemeldet

Der Schweizerische Fussballverband (SFV) will sich für die Austragung der Euro 2025 im Frauenfussball bewerben. Erhält der SFV den Zuschlag, könnte einer der acht vorgesehenen Austragungsorte St.Gallen sein. Stadt und Kanton haben ihr Interesse daran dem Verband schon im November 2021 mitgeteilt. Dies gemäss Newsletter des Sportamtes gemeinsam mit St.Gallen-Bodensee-Tourismus, den Olma-Messen und dem FC St.Gallen.

Qualifikationsspiel der Schweizerinnen für die Fussball-Euro 2022: Malin Gut erzielt gegen Belgien das 1:0. Bild: Peter Schneider/ KEY (22.9.2020)

Landesverbände wie der SFV, die an der Ausrichtung der Frauen-Euro 2025 interessiert sind, müssen bis 23. März eine offizielle Bewerbung abgeben. Weitere Unterlagen für die Kandidatur müssen bis 12. Oktober eingereicht werden. Die Entscheidung, wo das Turnier stattfindet, ist für Dezember dieses Jahres vorgesehen. Entschieden wird durch das Exekutivkomitee der Uefa. Neben der Schweiz haben die skandinavischen Länder (Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden) sowie Frankreich, Polen und die Ukraine Interesse angemeldet. (pd/vre)

Dienstag, 8. Februar - 7:53 Uhr

«Eiszauber» kann wegen Einsprachen nicht durchgeführt werden: St.Galler Stadtrat weist Bürokratievorwurf und Kritik am Rechtsverfahren zurück

Der «Eiszauber» auf der St.Galler Kreuzbleiche will seinen Standort vom Hartplatz bei der Turnhalle auf den Veranstaltungsplatz bei der Reithalle wechseln. Dafür braucht er eine Baubewilligung. Wegen Einsprachen aus der Nachbarschaft klemmt es damit dermassen, dass die Veranstaltung im Winter 2021/22 nicht stattfinden kann. Trotzdem findet der Stadtrat, dass die bürokratischen Hürden für den Anlass nicht zu hoch sind. Aufgrund eines Gerichtsurteils sei klar, dass es ohne Baubewilligungsverfahren beim «Eiszauber» nicht mehr gehe.

Der Eiszauber auf der Kreuzbleiche (im Bild der Eisweg) zog bei seiner bisher letzten Durchführung 2019/20 rund 50'000 Personen an. Bild: Ralph Ribi (1.12.2019)

Das hält der Stadtrat in seiner Antwort auf eine Interpellation von Magdalena Fässler (Grünliberale) und Konstantin Hälg (Jungfreisinnige) jetzt fest. Der Stadt liege daran, «eine Ermöglichungskultur zu etablieren». Ebenfalls ein zentrales Anliegen sei, Baubewilligungsverfahren möglichst effizient und kurz zu gestalten. Im Falle von Grossveranstaltungen wie dem «Eiszauber» sei normalerweise mit einer Verfahrensdauer von sechs bis acht Wochen zu rechnen. Dies allerdings nur, wenn keine Einsprachen dagegen eingehen, wie es in der Interpellationsantwort heisst.

Gegen den «Eiszauber» am neuen Standort gingen sechs Einsprachen ein. Wie schnell diese bereinigt werden können, hängt zu einem grossen Teil nicht von der Stadt ab. Wenn Widerstand gegen ein solches Vorhaben «in der Luft liegt», ist es gemäss Interpellationsantwort ratsam, das Baugesuch möglichst frühzeitig einzureichen. Und das ist gemäss Stadtrat beim «Eiszauber» nicht geschehen. Die Durchführung 2020/21 fiel wegen der Pandemie aus; dieser Entscheid wurde im August 2020 gefällt. Das Gesuch für die Durchführung 2021/22 ging dann erst im Juni 2021 bei der Stadt ein.

Neben Eisfeld (Bild) und Eisweg bietet der «Eiszauber» auf der Kreuzbleiche jeweils auch Eisstockschiessen und Fonduplausch an. Beides ist beliebt. Bild: Ralph Ribi (1.12.2019)

Es sei «zu bedauern», dass das Jahr, in dem der Anlass coronabedingt sowieso ausgefallen sei, nicht dafür genutzt worden sei, das Baugesuchsverfahren für den neuen Standort auf dem «Zirkusplatz» im Ostteil der Kreuzbleiche zu starten und die durch die absehbaren Einsprachen zu erwartenden Verzögerungen abzufangen, heisst es in der Antwort auf die Interpellation. Dass sich betroffene Anwohnerinnen und Anwohner rechtlich gegen die Veranstaltung wehrten, sei legitim. Dieses Recht stehe ihnen vom Gesetz her zu, hält der Stadtrat auch fest. (vre)

Urteil Es braucht zwingend ein Baubewilligungsverfahren In der Interpellation «Hohe bürokratische Hürden für Eiszauber?» wird auch die Frage aufgeworfen, ob für die Durchführung eines solchen Anlasses wirklich ein Baubewilligungsverfahren notwendig sei. Bisher sei das ja ohne gegangen. Der Stadtrat bejaht die Pflicht nach einem Verfahren jetzt in seiner Antwort definitiv. Er verweist dabei auf ein Urteil vom Oktober 2021 zu einem anderen, kleineren Eissportanlass im Kanton. Dabei ging es um «Skate am Lake» in Weesen. Dort wehrte sich ein Nachbar erfolgreich dagegen, dass die Gemeinde dafür kein Baubewilligungsverfahren durchführen wollte. Die Gemeinde wies die entsprechende Rüge ab. In der zweiten Instanz entschied das kantonale Bau- und Umweltdepartement dann aber, dass ein solches Verfahren nötig ist. Der Rekurrent erhielten gar einen Teil seiner ausseramtlichen Kosten ersetzt. «Skate am Lake» ist kleiner als der St.Galler «Eiszauber». Es besteht aus einem 200 Quadratmeter grossen Eisfeld, einem 100 Meter langen Eisweg und einem Restaurant für bis zu 60 Besucherinnen und Besucher pro Tag. Für die St.Galler Stadtregierung ist nach diesem Urteil in Weesen klar, dass der «Eiszauber» auf der Kreuzbleiche nicht mehr ohne Baubewilligungsverfahren durchgeführt werden kann. Das Baubewilligungsverfahren sei der einzige rechtliche Weg, das den Einbezug der Nachbarschaft ins Bewilligungsverfahren einschliesse. Einsprachen, die im Rahmen dieses Verfahrens eingehen, müssen zwingend behandelt werden. Die Möglichkeit für ein Ignorieren, nach der sich die Interpellanten erkundigt hatten, besteht nicht. Ginge man so vor, wäre eine Bewilligung allenfalls sogar nichtig, was niemandem etwas brächte, führt der Stadtrat aus. (vre)

Montag, 7. Februar - 17:32 Uhr

Weisse Rätselmarkierungen auf städtischen Strassen: Der St.Galler Stadtmelder weiss wieder einmal Rat

Sie fallen seit einiger Zeit auf. Die weissen Rechtecke auf den Strassen der Stadt St.Gallen. Immer wieder einmal wird in Gesprächsrunden darüber gerätselt, was sie eigentlich bedeuten sollen. Dabei kursieren die wildesten Vermutungen - von Baustellenmarkierungen über Vermessungspunkte bis hin zu Merkpunkten für Satellitenbilder. Jetzt hat sich einer ein Herz gefasst und sich im Stadtmelder, dem elektronischen Info-Schalter der St.Galler Stadtverwaltung, nach dem Zweck der Markierungen erkundigt.

Die weissen Rechtecke auf St.Galler Strassen helfen Schneeschauflern, Einlaufschächte fürs Schmelzwasser unter Schneemaden zu orten. Bild: Stadtmelder SG

Die Antwort ist simpler als gedacht: Die weissen Rechtecke mitten auf den Fahrbahnen vieler Strassen «gehören» dem städtischen Tiefbauamt. Sie dienen ganz einfach dazu, Einlaufschächte unter Schneemaden an den Strassenrändern zu orten. Dies damit sie ohne allzu viel Schneeschaufelaufwand freigelegt werden können, damit das Schmelzwasser abfliessen kann. (vre)

Montag, 7. Februar - 17:17 Uhr

Abstimmungssonntag vom 13. Februar: In der Stadt St.Gallen hat gut ein Viertel der Stimmberechtigten bereits gestimmt und gewählt

Bis Montagmittag haben 12'351 Stadtsanktgallerinnen und Stadtsanktgaller ihre Stimm- und Wahlzettel für den 13. Februar der Stadtkanzlei brieflich retourniert. Das entspricht einer Stimmbeteiligung von 27,9 Prozent. Abstimmen kann man in der Stadt seit dem 20. Januar. Die Möglichkeit dafür besteht bis am Abstimmungssonntag, 12 Uhr. Ab Freitagnachmittag muss man sein Couvert allerdings selber zum Rathaus tragen.

Das Abstimmungsbarometer der Stadt St.Gallen gibt diese Woche im Internet täglich Auskunft über die Stimmbeteiligung für den 13. Februar. Screenshot: Stadt SG (7.2.2022)

Auf nationaler Ebene werden am kommenden Sonntag zwei Initiativen und zwei Referenden entschieden: Zum einen geht es um die Initiativen für ein Tierversuchsverbot und für eine Verbot der Tabakwerbung bei Kindern und Jugendlichen. Zum anderen wurde gegen die Abschaffung der Stempelsteuer sowie gegen das neue Mediengesetz und den Ausbau der Medienförderung das Referendum ergriffen.

Im Wahlkreis St.Gallen-Gossau sind zudem zwei nebenamtliche Sitze am Kreisgericht neu zu bestellen. Stille Wahl ist nicht zustandegekommen, weil es drei Kandidaturen für die beiden Sitze gibt. Um die Ämter bewerben sich Simeon Bertoldo (EVP, St.Gallen), Simona Risi (SP, St.Gallen) und Linus Sonderegger (parteilos, St.Gallen). Auf kantonaler und Stadtsanktgaller Ebene gibt's für den 13. Februar für einmal keine Vorlagen. (vre)

Montag, 7. Februar - 17:13 Uhr

Wenn der Stubentiger sich an Wildtieren vergreift

Am Mittwoch geht's im Mittagstreff des Naturmuseums St.Gallen um ein emotionales Thema: um das Verhältnis von Katzen und Wildtieren. Madeleine Geiger stellt ab 12.15 Uhr die zwei Seiten der Hauskatze vor, jene des anhänglichen Schmuse- und jene des Raubtiers. Sie macht sich zudem Gedanken über eine wildtierfreundliche Katzenhaltung. Also darüber, was Katzenhalterinnen und Katzenhalter vorkehren können, damit ihr Liebling nicht mithilft, Vögel und andere Wildtiere im Quartier zu dezimieren.

Hauskatzen sind auch kleine Raubtiere, die sich gerne und oft an Vögeln und anderen kleinen Wildtieren vergreifen. Für Katzenhalterinnen wie für Naturfreunde ist das ein hoch emotionales Thema. Bild: Marlen Hämmerli (23.12.2021)

Madeleine Geiger arbeitet für die Organisation SWILD in Zürich. Das ist eine unabhängige Forschungs- und Beratungsgemeinschaft von Biologinnen und Biologen. Organisiert als Non-Profit-Verein arbeitet SWILD seit 1989 in den Bereichen Stadt- und Siedlungsökologie, Wildtierforschung und Naturschutz. Für den Besuch des Vortrags vom Mittwoch im Naturmuseum St.Gallen gilt der Museumseintritt, die 2G-Zertifikats- sowie die Maskenpflicht. (pd/vre)

Montag, 7. Februar - 16:47 Uhr

Geboren am 8. Juni 1964: St.Galler Premiere von «Parallel Lives» in Anwesenheit von Regisseur Frank Matter

Wodurch wird unsere Biografie bestimmt? Ist es Schicksal, Zufall, Zeitgeist? Sind es die Menschen um uns herum? Der Schweizer Regisseur Frank Matter verfolgt in seinem neuen Film «Parallel Lives» die Lebensläufe von vier Menschen, die alle am selben Tag zur Welt kamen wie er, jedoch in anderen Ländern und unter völlig unterschiedlichen Bedingungen. Porträtiert werden eine Soldatengattin in den USA, ein Geschäftsmann in China, eine Dekorationsgestalterin in Südafrika und ein Ex-Junkie in Frankreich.

Modedesigner Michel im neuen Film «Parallel Lives» von Frank Matter. Bild: PD

Matter, geboren am 8. Juni 1964 in Sissach BL, ist - wie seine vier Protagonisten - ein Kind von Hochkonjunktur und Fortschrittsglaube. In «Parallel Lives» verwebt er die Lebensgeschichten von Melissa, Zukiska, Li und Michel mit reichem Archivmaterial und Elementen aus seiner eigenen Biografie. Er komponiert so ein faszinierendes dokumentarisches Fresko, das zeigt, wie stark die Beschleunigung der Globalisierung die Lebensgeschichten der Menschen beeinflusst hat.

Der Basler Filmemacher und Produzent Frank Matter. Bild: Adrian Jost (23.10.2019)

«Parallel Lives» wurde mit dem Basler Filmpreis 2021 sowie dem Publikumspreis des «BE Movie 2021» ausgezeichnet. Die St.Galler Premiere findet am kommenden Freitag, 18 Uhr, im Kinok in der St.Galler Lokremise statt. Mit von der Partie wird Regisseur Frank Matter sein. Das Gespräch mit ihm nach dem Film führt der Journalist Marcel Elsener. Für den Kinobesuch gilt die 2G-Zertifikats- sowie die Maskenpflicht. Platzreservationen sind ab sofort im Internet möglich. (pd/vre)

Montag, 7. Februar - 16:31 Uhr

Blaufahrer verursacht Unfall: Beim Abbiegen auf falsche Fahrspur geraten

Am Sonntag hat ein betrunkener Autofahrer im Lachen-Quartier in St.Gallen einen Verkehrsunfall verursacht. Der 58-Jährige war beim Abbiegen aus der Zürcher- in die Vonwilstrasse auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kam es dann zum Zusammenstoss mit einem korrekt entgegenkommenden Fahrzeug. Beim Zwischenfall wurde niemand verletzt und gemäss Mitteilung der Stadtpolizei entstand geringer Schaden.

Die Unfallstelle vom Sonntagabend kurz hinter der Verzweigung der Vonwil- mit der Zürcher Strasse. Bild: Stadtpolizei SG

(6.2.2022)

Der Unfall ereignete sich am Sonntag, kurz nach 18.30 Uhr. Ein 58-jähriger Autolenker bog von der Zürcher- in die Vonwilstrasse ein. Dabei geriet er zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten beim Unfallverursacher Alkoholgeruch fest. Die Atemalkoholprobe ergab dann einen Wert gut 1,1 Promille (oder 0.57 Mikrogramm pro Liter). Der Fahrausweis wurde dem 58-Jährigen an Ort und Stelle abgenommen und sein Auto sichergestellt. (stapo/vre)

Montag, 7. Februar - 16:19 Uhr

Flohmarkt-Saison auf dem Areal Bach startet im April: Marktfahrerinnen und Marktfahrer gesucht

Er hat sich in seinem ersten Jahr rasch als Publikumsmagnet etabliert, der Flohmarkt auf dem Areal Bach. In diesem Jahr startet die Flohmarktsaison auf der Zwischennutzung hinter dem Bahnhof St.Fiden im April. Insgesamt stehen im ersten Halbjahr sechs dieser Veranstaltungen auf dem Programm. Sie finden jeweils am Sonntag, 10 bis 16 Uhr, und nur bei trockener Witterung statt. Snacks und Getränke sind am Barwagen des Areals Bach und beim Gastroangebot Gustav Gleis erhältlich.

Stöbern am sonntäglichen Flohmarkt auf dem Areal Bach. Bild: PD

Der Quartier-Flohmarkt im Areal Bach bietet Besucherinnen und Besuchern Second-Hand-Kleider, Vintage-Mode, Accessoires und Kunsthandwerk. Die Stände werden nach Eingangsdatum der Anmeldungen von Marktfahrerinnen und Markfahrern verteilt. Ihre Zahl ist limitiert. Die Anmelde-Unterlagen können per E-Mail bei hallo@areal-bach.ch bestellt werden. Der Flohmarkt im Areal Bach findet bis zur Sommerpause am 10. und 24. April, am 15. und 29. Mai sowie am 12. und 26. Juni statt. Detaillierte Informationen gibt’s im Internet. (pd/vre)

Montag, 7. Februar - 15:22 Uhr

Nach riskantem Überholmanöver Töff von hinten gerammt: Kantonspolizei sucht Zeugen

Am Samstag ist es auf der St.Gallerstrasse bei Bernhardzell zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem BMW gekommen. Vorausgegangen war dem Unfall ein Überholmanöver der Lenkerin oder des Lenkers des BMW. Diese Person fuhr dann weiter, ohne sich um die gestürzte Töfffahrerin zu kümmern. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht jetzt unter 058'229'81'00 Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfall sowie zum flüchtigen Fahrer oder seinem Auto machen können.

Die Unfallstelle vom Samstag beim Schöntal zwischen Bernhardzell und Wittenbach. Bild: Kantonspolilzei SG

(5.2.2022)

Eine 17-Jährige war am Samstag, 16.15 Uhr, mit ihrem Motorrad von Wittenbach her in Richtung Waldkirch unterwegs. Auf Höhe Schöntal überholte sie einen vor ihr fahrenden Traktor. Anschliessend wechselte sie wieder nach rechts auf ihre Fahrspur. Kurz darauf überholte auch die Fahrerin oder der Fahrer eines schwarzen BWM 530D Touring mit St.Galler Kontrollschildern den Traktor trotz Gegenverkehr. Der BWM bog daher knapp vor dem Traktor und unmittelbar hinter dem Motorrad wieder ein.

In der Folge fuhr das Auto von hinten auf das Motorrad auf. Die 17-Jährige stürzte und rutschte einige Meter über den Strassenbelag. Die Person im schwarzen BWM setzte die Fahrt trotz des Unfalls fort und flüchtete in Richtung Waldkirch. Am Motorrad entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren tausend Franken. (kapo/vre)

Montag, 7. Februar - 15:02 Uhr

Im Februar wird die St.Galler Stadtautobahn in 13 Nächten gesperrt

Die Stadtautobahn St.Gallen beim Zubringer St.Fiden. Im Februar ist die Strasse in 13 Nächten für weitere Bauarbeiten gesperrt. Bild: Michel Canonica

(23.7.2020)

Im Frühling starten die Hauptarbeiten zur Totalsanierung der St.Galler Stadtautobahn. Als Vorbereitung wird gemäss Newsletter des Bundesamtes für Strasse (Astra) vom 9. bis 25. Februar die Verkehrsführung für dieses Jahr eingerichtet. Zudem werden die technischen Anlagen des Olma-Deckels am Ostportal des Rosenbergtunnels getestet und in Betrieb genommen. Dafür werden einzelne Abschnitte der Autobahn in insgesamt 13 Nächten jeweils von 20.30 bis 5 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird in diesen Nächten über das städtische Strassennetz umgeleitet:

9. bis 11. Februar (zwei Nächte): Kreuzbleiche bis St.Fiden in Fahrtrichtung St.Margrethen.

(zwei Nächte): Kreuzbleiche bis St.Fiden in Fahrtrichtung St.Margrethen. 13. bis 18. Februar (fünf Nächte): Kreuzbleiche bis St.Fiden in beiden Fahrtrichtungen.

(fünf Nächte): Kreuzbleiche bis St.Fiden in beiden Fahrtrichtungen. 14./15. Februar (eine Nacht) und 20. bis 23. Februar (drei Nächte): Kreuzbleiche bis St.Fiden in Fahrtrichtung St.Margrethen sowie Neudorf bis Kreuzbleiche in Fahrtrichtung Zürich.

(eine Nacht) und (drei Nächte): Kreuzbleiche bis St.Fiden in Fahrtrichtung St.Margrethen sowie Neudorf bis Kreuzbleiche in Fahrtrichtung Zürich. 23. bis 25. Februar (zwei Nächte): Kreuzbleiche bis Neudorf in Fahrtrichtung St.Margrethen sowie St.Fiden bis Kreuzbleiche in Fahrtrichtung Zürich.

Erste Etappe der Totalsanierung der St.Galler Stadtautobahn: Belagsarbeiten zwischen Winkeln und Sitterviadukt im Jahr 2021. Video: Astra

Konkret wird vom 9. bis 25. Februar die Verkehrsführung durch die Baustellen für die Instandsetzung der Stadtautobahn eingerichtet. Dazu gehören Markierungsarbeiten und das Aufstellen von Leiteinrichtungen. Zum anderen werden die Betriebs- und Sicherheitsausrüstung des Olma-Deckels, darunter eine neue Lüftungsanlage, fertiggestellt und in Betrieb genommen. Damit diese Arbeiten fahrplanmässig durchgeführt werden können, muss das Wetter mitspielen. Sollte das nicht der Fall sein, werden zusätzliche Sperrtermine nötig sein. (pd/vre)

Montag, 7. Februar - 14:24 Uhr

Die Theatertruppe Mummenschanz feiert mit ihren skurrilen Figuren seit 50 Jahren Erfolge auf den Bühnen der ganzen Welt. Bild: Michael Buholzer/

KEY (8.12.2021)

Höhen und Tiefen mit Mummenschanz: Floriana Frassetto erinnert sich

Floriana Frassetto von Mummenschanz hat am Dienstag einen Auftritt im Ostschweizer Regionalfernsehen TVO. Bild: PD (14.9.2019)

Seit 50 Jahren ist Mummenschanz auf den Bühnen der Welt unterwegs. Mitbegründerin der Truppe und heute ihre treibende Kraft ist Floriana Frassetto. Die 71-jährige Künstlerin aus Altstätten sitzt am Dienstag beim Ostschweizer Regionalfernsehen TVO im Zug und blickt dort zurück auf Höhen und Tiefen mit Mummenschanz.

Die Sendung «Im Zug mit...» wird am Dienstag, 18.30 Uhr, erstmals ausgestrahlt. Danach wird die Sendung stündlich wiederholt. Und natürlich kann man sie sich ab dem frühen Dienstagabend auch im Internetauftritt von TVO anschauen. (pd/vre)

Montag, 7. Februar - 13:59 Uhr

Sturmtief Roxana fegte auch über Stadt und Region St.Gallen: Keine schwerwiegenden Schäden oder Einsätze von Polizei und Feuerwehr

In der Nacht auf Montag ist das Sturmtief «Roxana» über die Schweiz gefegt. Im Flachland wurden Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 und rund 90 Stundenkilometer gemessen. Auf Berggipfeln und in Alpentälern waren es 120 bis 160, in Einzelfällen über 170 Stundenkilometer. Auf dem Säntis gab’s Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 154 Stundenkilometer. In Bad Ragaz wurden 117, in Steckborn 97 Stundenkilometer gemessen.

Die St.Galler Kathedrale am Morgen nach dem Sturm, der nicht so viel Schnee brachte, wie eigentlich im Vorfeld erwartet wurde. Bild: Sandro Büchler

(7.2.2022)

Umgeknickte Bäume, Verkehrsschilder und weggerissene Dachziegel hinterliess «Roxana» in Teilen der Ostschweiz, wie das Internetportal FM1Today berichtet. Bei der Kantonspolizei St.Gallen und jener im Thurgau gingen jeweils etwa 20 Meldungen über Sturmschäden ein. In Islikon TG wurde zudem ein E-Scooter-Fahrer leicht verletzt, als er in einen umgestürzten Baum fuhr. Er musste ins Spital gebracht werden, schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung.

Ruhig dagegen verlief die Sturmnacht in Stadt und Region St.Gallen. Die Blaulichtorganisationen melden keine Einsätze: Bei der Stadtpolizei sei keine einzige Meldung über Sturmschäden eingegangen, sagt dazu Sprecher Dionys Widmer. Das mag daran gelegen haben, dass der Sturm in Stadt und Region weniger heftig ausfiel, als vorausgesagt. Zwar wurden Sturmböen und heftiger Regen registriert, leichter Schneefall setzte aber erst am frühen Morgen ein.

Bei der Berufsfeuerwehr St.Gallen ging in der Nacht eine einzige Meldung über einen abgebrochenen Ast auf einer Trolleybus-Fahrleitung ein. Eingreifen musste sie gemäss Marco Eggenberger deswegen aber nicht; die Verkehrsbetriebe hätten den Ast selber entfernt. Ebenfalls keine schwerwiegenden Schäden waren in den Wäldern rund um St.Gallen zu verzeichnen, wie das zuständige Forstrevier auf Anfrage bestätigt. (dar/vre)

Montag, 7. Februar - 12:59 Uhr

Sonnenuntergang wie aus dem Bilderbuch

Momentaufnahme. Vor dem Durchzug des Sturmtiefs Roxana in der Nacht auf Montag kamen alle am Bodensee am Wochenende noch in den Genuss eines bilderbuchmässigen Sonnenuntergangs. Bild: Raphael Rohner

(5.2.2022)

Montag, 7. Februar - 11:20 Uhr

Neuer St.Galler Kulturverein startet am Dienstag sein Programm: Szenische Lesung mit Diana Dengler und Christian Hettkampf

Der neugegründete Kulturverein «Wartsab» präsentiert am Dienstag, 20 Uhr, eine ungewöhnliche Lesung im Restaurant 1733 an der Goliathgasse 29. Diana Dengler und Christian Hettkamp vom Theater St.Gallen präsentieren dabei unter dem Titel «Gretchen 89ff» ein Kleinod der Theaterkunst. In ihrer szenischen Lesung führen sie hinter die Kulissen des Theaters und liefern augenzwinkernd Einblicke ins Schauspielerleben.

Den ersten Anlass des neuen Kulturvereins «Wartsab» bestreiten am Dienstag Diana Dengler und Christian Hettkamp vom Theater St.Gallen Bild: PD

Die Lesung mit Dengler und Hettkamp ist der erste Anlass des Ende 2021 gegründeten Vereins «Wartsab». Er will das städtische Kulturleben durch regelmässige Veranstaltungen im «1733» bereichern. Geplant ist monatlich eine Lesung und ein Konzert. Am 23. Februar gastiert die St.Galler Band Passona an der Goliathgasse. Der Jahresbeitrag von «Wartsab» kostet 30 Franken. Infos zur Mitgliedschaft finden sich im Internet unter wartsab.org.

Das Restaurant und die Weinbar 1733 öffnen am Dienstag bereits um 16 Uhr. Wie in allen Lokalen der Stadt St.Gallen gilt die 2G-Zertifikatspflicht. Der Eintritt zur Lesung kostet 20 Franken, für «Wartsab»-Mitglieder 15 Franken. Plätze reservieren kann man per E-Mail unter info@1733.ch. Das Abendessen vor dem Anlass kostet 25 Franken. (pd/vre)

Montag, 7. Februar - 10:57 Uhr

Arbeitslosigkeit geht auch im Kanton St.Gallen weiter zurück

Ende Januar waren im Kanton St.Gallen rund 20 Prozent weniger Personen zur Stellensuche bei einem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) gemeldet als zur gleichen Zeit im Vorjahr. Das sind allerdings noch immer mehr als vor dem Start der Coronapandemie. Im Vergleich zum Dezember und zum Januar 2021 ist ein Rückgang festzustellen, der stärker ausfällt als in den meisten Vorjahren. Der Bestand an Voranmeldungen zur Kurzarbeit stieg auf 10’000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an.

Die Coronapandemie hat unter anderem die Gastrobranche massiv getroffen. Etliche Lokale mussten in den vergangenen zwei Jahren auch Aktionen starten, um überleben zu können. Bild: PD (27.1.2021)

Ende Januar waren im Kanton St.Gallen 11’436 Stellensuchende bei einem RAV gemeldet. Das sind 266 Personen oder 2,3 Prozent weniger als Ende Dezember 2021. Ein Rückgang ist zu Jahresbeginn normal, fällt diesmal aber vergleichsweise stark aus. Fachleute gehen davon aus, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass sich die Wirtschaft von der Coronapandemie erholt. Sie hatte zu einem starken Anstieg bei den Stellensuchenden geführt.

Im Vergleich zum Januar 2021 waren Ende Januar dieses Jahres 2’815 Personen oder 19,8 Prozent weniger auf Stellensuche. Diese Abnahme ist etwas geringer als in der Gesamtschweiz (minus 20,9 Prozent). Die aktuellen Zahlen der Stellensuchenden liegen noch immer höher als vor der Pandemie. Anfang 2020 betrug ihre Zahl im Kanton St.Gallen 10’407. Das waren 1’029 Personen oder 10 Prozent weniger, als aktuell gemeldet sind. (SK/vre)

Kurzarbeit 740 Betriebe melden rund 10'000 Angestellte an Die Zahl der für Kurzarbeit vorangemeldeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist per Ende Januar wieder auf den Stand vor zwei Monaten gestiegen. Betroffen sind 740 Betriebe mit 10’000 Angestellten. Das ist jede dreissigste beschäftigte Person im Kanton St.Gallen. Besonders zugenommen hat der Anteil der Kurzarbeit im Gastgewerbe und in der Hotellerie mit mehr als einem Viertel sowie in Kunst, Sport, Unterhaltung und Erholung, wo sechs Prozent der Beschäftigten zur Kurzarbeit vorangemeldet sind. Überdurchschnittlich ist die Kurzarbeit in der Textilindustrie (17 Prozent der Beschäftigten), Metallindustrie (14 Prozent) sowie im Auto- und Fahrzeugbau (26 Prozent). (SK/vre)

Montag, 7. Februar - 9:30 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 3'876 neue Ansteckungen am Donnerstag und ein weiterer Todesfall am Wochenende

Der Kanton meldet auf seiner Website fürs Wochenende (Freitag, Samstag und Sonntag) 3'876 neue laborbestätigte Coronafälle. Seit März 2020 haben sich somit 141'689 Personen im Sanktgallischen mit dem Virus infiziert. Am Wochenende wurde ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht bei 827.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Sonntag, 6. Februar 2022, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Derzeit liegen 87 (vergangenen Donnerstag: 70) Patientinnen und Patienten wegen einer SARS-CoV-2-Infektion in St.Galler Spitälern. Davon befinden sich zehn Personen auf einer Intensivstation; sechs von ihnen müssen künstlich beatmet werden. Die Zahl der Spitaleinweisungen ist damit wieder steigend.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kanton St.Gallen am Sonntagabend bei 2'117 (vergangenen Donnerstag: 2'126). Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 4'667 (vergangenen Donnerstag: 4'597). Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle innert sieben und 14 Tagen der Vergleichbarkeit wegen hochgerechnet auf 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner. (SK/vre)

Sonntag, 6. Februar - 13:16 Uhr

Frauen des LC Brühl Handball erringen zehnten Saisonsieg: Jetzt geht’s in die Finalrunde

Der LC Brühl Handball hat seine Hauptrunde in der Premium League 1 (SPL1), der obersten Liga im Schweizer Frauenhandball, erfolgreich abgeschlossen. Im 14. Meisterschaftsspiel sicherten sich die St.Gallerinnen am Samstag beim HV Herzogenbuchsee einen souveränen 36:22-Auswärtserfolg. Es war der zehnte Sieg für die Brühlerinnen, die nun in wenigen Wochen die Finalrunde in Angriff nehmen.

Der Start in die Partie vom Samstag verlief aus Sicht der Brühlerinnen harzig. Zwar gelang es ihnen, sich im Angriff gut in Szene zu setzen, nach zehn Minuten führte Brühl aber «nur» mit 5:4, da bis dahin auch schon fünf freie Würfe ausgelassen worden waren. Mit zunehmender Spielzeit fanden die St. Gallerinnen ihren Rhythmus, speziell das Timeout von Cheftrainer Nicolaj Andersson in der 16. Minute erfüllte seinen Zweck. Im zweiten Teil des ersten Durchgangs setzten sich die Brühlerinnen Schritt für Schritt ab.

Am Samstag siegten die Handballfrauen des LC Brühl auswärts gegen Herzogenbuchsee mit 36:22 überzeugend. Bild: PD/Foto Wagner (5.2.2022)

Nach dem Seitenwechsel wiederholte sich das Geschehen aus der ersten Halbzeit. Der LCB brauchte einige Minuten, um wieder Fahrt aufzunehmen - und Herzogenbuchsee konnte den Rückstand leicht minimieren (17:22 in der 41. Minute). Erneut sorgte ein frühes Timeout (41. Minute) für die richtige Weichenstellung. Brühl legte spürbar einen Gang zu und führte in der 49. Minute erstmals mit neun Treffern. Bis Spielende bauten die Ostschweizerinnen den Vorsprung Schritt für Schritt zum Schlussresultat von 22:36 weiter aus.

Zum offiziellen Ende der Hauptrunde haben nebst dem LC Brühl nur zwei weitere Teams 14 Spiele absolviert. Fünf Teams müssen, bedingt durch Spielausfälle aufgrund von Corona-Infektionen, in den kommenden Tagen noch Nachholspiele bestreiten. Die SPL1-Hauptrunde wurde dafür bis zum 20. Februar verlängert. In der Liga haben die St. Gallerinnen dadurch eine Pause bis 26. Februar. In der Finalrunde treten die Brühlerinnen gegen die Spono Eagles, den LK Zug und entweder gegen Yellow Winterthur oder den HSC Kreuzlingen an. (pd/vre)

Sonntag, 6. Februar - 10:46 Uhr

Eislaufen am Bodensee

Noch bis 27. Februar steht die Eisarena am Rorschacher Hafen Kindern und Erwachsenen für den Schlittschuhspass zur Verfügung. Die Organisatoren, das Netzwerk Rorschach, bieten damit Einwohnern und Besuchern «die Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen, sich zu begegnen und eine gute Zeit zu verbringen.» Der Eintritt kostet fünf Franken und für einen weiteren Fünfliber können Schlittschuhe ausgeliehen werden.

Die Eisarena am Rorschacher Seeufer. Bild: Tino Dietsche

Das Eisfeld ist für Besucherinnen und Besucher täglich ab 14 Uhr bis 20 Uhr zur Verfügung. Die Vormittage sind für Schulen reserviert. Am Wochenende öffnet die Eisarena bereits um 10 Uhr. Am Montagabend schliesst die Arena schon um 19 Uhr, weil anschliessend das Eishockey Training der Rorschacher Eglis startet. Wer mag, kann sich auch im Eisstockschiessen versuchen. Mehr dazu auf www.eisarena.ch (rtl)

Sonntag, 6. Februar - 8:06 Uhr

Parkiertes Auto in Vollbrand

Wie es zu diesem Autobrand kam, wird zurzeit abgeklärt. Bild: Kantonspolizei SG

Am Sonntag, kurz vor 01:10 Uhr, ist der Stadt- und Kantonspolizei St.Gallen ein brennendes Auto auf einem Parkfeld «Im Grund» gemeldet worden. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Am Auto entstand jedoch Totalschaden. Die Brandursache ist nicht bekannt. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei wurde deswegen mit der Ermittlung der Brandursache beauftragt. (kapo/tn)

Samstag, 5. Februar - 14:47 Uhr

Mehrere hundert Personen an Demonstration gegen Rassismus

Mehrere hundert Personen haben am Samstag an der Demonstration gegen Rassismus in St.Gallen teilgenommen. Bild: Michel Canonica

(5.2.2022)

Parallel zur nicht bewilligten Demonstration gegen das Mediengesetz (siehe nächste Meldung) hat am Samstagnachmittag in St.Gallen auch eine bewilligte Kundgebung gegen Rassismus stattgefunden. Die Stadtpolizei hatte bereits am Freitag darüber informiert, dass für diese Demonstration eine starke Mobilisierung im Vorfeld erfolgtwar. Das zeigt auch die Zahl der Personen vor Ort: Der Demozug setzte sich gegen 14.45 Uhr beim Kantipark mit mehreren hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Bewegung. (ghi/evw/lw)

Samstag, 5. Februar - 13:58 Uhr

Demonstration ohne Bewilligung: 48 Personen vom Kornhausplatz weggewiesen

Die Stadtpolizei St.Gallen hat am Samstag 48 Personen weggewiesen, da sie an einer Demonstration teilnehmen wollten, die keine Bewilligung hatte. Bild: Michel Canonica

(5.2.2022)

Am Freitag hat die Stadtpolizei mitgeteilt, dass die Veranstalter der Demonstration gegen das Mediengesetz, ihre Kundgebung für Samstag in St.Gallen abgesagt haben. Daher wurde auch die früher erteilte Bewilligung dafür aufgehoben wurde. Die Polizei hatte auf Anfrage betont:

«Bei Durchführung einer illegalen Demonstration oder Teilnahme an einer solchen macht man sich strafbar.»

Ein Augenschein zeigte am Samstag aber, dass sich mehr Schaulustige als Demonstrantinnen und Demonstranten unter den Personen auf dem Kornhausplatz befinden. (evw)

Samstag, 5. Februar - 12:30 Uhr

29-jähriger Autofahrer gefährdet im fahrunfähigen Zustand andere Personen – Stadtpolizei konnte in an der Burgstrasse stellen

Am Freitag, 21.45 Uhr, beschädigte ein 29-jähriger Autofahrer in Abtwil eine Schrankenanlage und fuhr anschliessend auf der Geissbergstrasse in Richtung Zürcher Strasse. Wie die Stadtpolizei St.Gallen am Samstag in einer Medienmitteilung schreibt, ist der 29-Jährige dabei mittig auf der Fahrbahn gefahren und hat zwei entgegenkommende Fahrzeuglenkerinnen und deren Mitfahrende gefährdet. Beide Autofahrerinnen hätten versucht, dem 29-Jährigen auszuweichen, trotzdem kam es zu einer Streifkollision sowie zum Touchieren eines Randsteines. Personen seien dabei nicht verletzt worden.

Das sichergestellte Unfallfahrzeug des 29-Jährigen. Bild: Stadtpolizei St.Gallen

Der 29-jährige Autofahrer kümmerte sich weder um die gefährdeten Personen, noch um den verursachten Sachschaden und setzte seine Fahrt in Richtung Stadtzentrum fort, heisst es weiter im Communiqué.

Die Stadtpolizei habe den Flüchtigen schliesslich an der Burgstrasse anhalten können. Er sei als fahrunfähig eingestuft worden und die Staatsanwaltschaft habe eine Blut- und Urinprobe verfügt. Nach Rücksprache mit der Kantonspolizei St.Gallen sei die Zuständigkeit bei der Stadtpolizei geblieben, obwohl die Beschädigung der Schrankenanlage auf Kantonsgebiet stattfand.

Das beschädigte Fahrzeug einer Autofahrerin, die durch den 29-Jährigen gefährdet wurde. Bild: Stadtpolizei St.Gallen

Weiter heisst es in der Mitteilung, dass die Stadtpolizei sodann die vorläufige Festnahme des 29-Jährigen verfügte. Eine Einvernahme sei aufgrund des Zustandes des Mannes nicht möglich gewesen, der Führerausweis sei ihm abgenommen und das Fahrzeug sichergestellt worden. Abklärungen zu den konkreten Tatbeständen, unter anderem pflichtwidriges Verhalten, Fahren in fahrunfähigem Zustand oder auch Gefährdung des Lebens, laufen, schreibt die Stadtpolizei abschliessend. Der 29-Jährige werde anschliessend zur Anzeige gebracht.

Freitag, 4. Februar - 17:45 Uhr

St.Galler Schauspieler Matthias Albold spielt Steve Jobs

Die Monologreihe «Radikal allein» des Theaters St.Gallen geht in die zweite Runde: Am Donnerstag, 10. Februar, mit einem Doppelabend. Um 20 Uhr spielt Bruno Riedl im Kirchhoferhaus «Dienstags bei Migros». Das raffinierte Monologstück des 2016 erst 53-jährig verstorbenen Schriftstellers Emmanuel Darley erzählt von der besonderen Beziehung zwischen einem alternden Vater und seiner erwachsenen Tochter Roberta, die einmal Robert war.

Um 21.30 Uhr spielt Matthias Albold «Steve Jobs», ein fiktives Selbstgespräch des Apple-Mitbegründers in seiner letzten Lebensphase. Ein Stück des Franzosen Alban Lefranc. Inszeniert werden beide Produktionen von der Theaterwissenschaftlerin und Regisseurin Leyla Claire Rabih.

Matthias Albold ist seit über 20 Jahren Ensemblemitglied im Theater St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Der Doppelabend ist eine Koproduktion des Theaters St.Gallen mit dem Kunstmuseum St.Gallen. Die Monologe werden im Kirchhoferhaus gespielt, der Dépendance des Kunstmuseums St.Gallen.

Allein mit dem Publikum, mit nichts als dem Text und der Figur im Gepäck: Der Monolog ist die Königsdisziplin für alle Schauspielerinnen und Schauspieler. Unter dem Titel «Radikal allein» hat die Schauspiel-Sparte des Theaters St.Gallen eine Reihe solcher Soli gestartet. Verschiedene Regisseurinnen und Regisseure inszenieren diese einmal intimen, einmal explosiven Begegnungen mit einzelnen Schauspielerinnen und Schauspielern in minimalistischen Settings und an wechselnden Schauplätzen – mit Fokus auf Text und Figur. Weitere Termine, jeweils 20 Uhr, im Kunstmuseum am 17., 19. und 24. Februar sowie am 3., 8. und 17. März. (pd/mem)

Freitag, 4. Februar - 17:00 Uhr

Workshop zeigt Alternativen zu Strafen auf

Die vierjährige Lorena bemalt mit Filzstiften die Wand im Kinderzimmer. Als Strafe muss sie sofort ins Bett. Das ist ein Beispiel. Strafen seien in der Erziehung etwas Alltägliches und dennoch machten sie niemanden glücklich, schreibt Annette Schulthess. Sie bietet am kommenden Dienstag in St.Gallen einen Workshop zum Thema an.

Es gibt Alternativen zu Strafen: Das wird in einem Workshop aufgezeigt. Bild: PD

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und richtet sich an Eltern und Erziehende. Es werden Alternativen zu Strafen aufgezeigt, aber auch Folgen von Straf- und Belohnungssystemen erläutert. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich. Die Platzzahl ist beschränkt. (pd)

Informationen unter 071'277'87'10, per E-Mail bei annette.schulthess@bluewin.ch oder im Internet unter www.beyondwords.ch.

Freitag, 4. Februar - 11:34 Uhr

35 Jahre Bibliothek Wyborada, 100 Jahre Erika Burkart

Die Bibliothek Wyborada feiert in diesem Jahr ihr 35-jähriges Bestehen. Das Literaturhaus gratuliert dazu. Am kommenden Donnerstag, 19 Uhr, findet im Raum für Literatur an der St.-Leonhard-Strasse 40 aus dem Anlass eine Veranstaltung statt: «Erika Burkart – Eine Beschwörung».

Am 8. Februar würde die bedeutendste Lyrikerin der Schweiz 100 Jahre alt. Doch wer war Erika Burkart? Ihr selbst war klar: «Die Bezeichnung Naturlyrikerin greift zu kurz. 50-jähriger tradierter Irrtum der Rezensenten.» Und was macht ihr Werk aus? Lässt es sich überhaupt in die Gegenwart transponieren?

Diesen Fragen geht das Autorinnen-Kollektiv RAUF nach und fügt aus Burkarts Texten eine Collage. Es lesen und sprechen: Tabea Steiner und Mariann Bühler. DJ Saskia Winkelmann steuert Musik bei, die für Erika Burkart von zentraler Bedeutung war. (pd)

Anmeldung: literaturhaus@wyborada.ch. Für die Veranstaltung gelten die im Februar gültigen Corona-Regelungen. Zum aktuellen Schutzkonzept geht's hier.

Freitag, 4. Februar - 9:49 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 1641 neue Ansteckungen am Donnerstag und ein weiterer Todesfall

Der Kanton meldet auf seiner Website für Donnerstag 1'641 neue laborbestätigte Coronafälle. Seit März 2020 haben sich somit 137’813 Personen im Sanktgallischen mit dem Virus infiziert. Am Donnerstag wurde zudem ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht bei 826.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Donnerstag, 4. Februar, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Derzeit liegen 70 Patientinnen und Patienten wegen einer SARS-CoV-2-Infektion in St.Galler Spitälern. Davon befinden sich noch sechs Personen auf einer Intensivstation; sie müssen künstlich beatmet werden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kanton St.Gallen am Donnerstagabend bei 2'126. Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 4'597. Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle innert sieben und 14 Tagen der Vergleichbarkeit wegen hochgerechnet auf 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner. (SK/tn)