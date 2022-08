14:40 Uhr MIttwoch, 10. August

St.Gallen: «Switzerland's fashionable City»

Falls Sie in den kommenden Wochen und Monaten in der Stadt St.Gallen vermehrt auf kanadische Staatsbürgerinnen und -bürger treffen, dann liegt das womöglich daran, dass das Magazin Nuvo aus Vancouver einen Artikel publiziert hat, in dem die Autorin Michelle Tchea kaum aus dem Schwärmen herauskommt. Sie empfiehlt insbesondere Fashionistas einen Besuch der «fashionable city», die nur eine Stunde von Zürich entfernt ist. Auch die Bebilderung des Artikels macht so richtig Lust, St.Gallen einen Besuch abzustatten.

Das St.Galler Modelabel Akris wird im Artikel des kanadischen Magazins besonders hervorgehoben. Bild: Michel Canonica (17. Februar 2022)

Im Artikel geht die Autorin insbesondere auf die hiesige Stickereien und deren jahrhundertelange Tradition ein. Zudem schreibt sie, dass «some of the world’s most beautiful textiles» aus der Stadt noch heute auf den Laufstegen dieser Welt bestaunt werden können. Tchea hebt in ihrem Artikel das Modelabel Akris hervor und das Hotel Einstein, in welchem die Geschichte der St.Galler Stickerei erforscht werden kann und dies in «all his glory» notabene.

Das Magazin Nuvo Das Magazin Nuvo aus Vancouver bezeichnet sich auf seiner Website selbst als Kanadas Autorität des Aussergewöhnlichen - einer Kombination von Style und Zweck. Es befasst sich insbesondere mit den Themen Reisen, Gastronomie, Kunst, Design, Schmuck, Architektur, Uhrmacherkunst und Autos. (arc)

St.Gallen habe aber mehr zu bieten, als lediglich famose Stickereien: Auch die Passagen, in welchen das Restaurant Corso und die Genuss Manufaktur Neubad erwähnt werden, sind gespickt mit Wörtern wie «outstanding», «gourmet food» und «creative dishes». Erwähnt wir natürlich auch, dass der St.Galler Stiftsbezirk zum Unesco-Welterbe gehört. Und dem Restaurant Schlössli wird attestiert, dass es als Ode an die St.Galler Textilindustrie ein Menu anbietet, mit welchem sich die jahrhundertelange Tradition durch den Magen erforschen lässt. (arc)

