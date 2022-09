ST.GALLEN NEWS: Energie: Welche Massnahmen plant der Stadtrat?

08:42 Uhr Freitag, 9. September

Europäische Denkmaltage: Auf den Spuren der Glasmalerei und der städtischen «Kathedralen des Fussballs»

Die städtische Denkmalpflege lädt am Samstag, 10. September, und am

11. September, im Rahmen der Europäischen Denkmaltage zu verschiedenen Führungen ein. Am Montag, 12. September, beginnt ausserdem die Jahresausstellung der Denkmalpflege, bei welcher dieses Jahr die verschiedenen Facetten der denkmalpflegerischen Tätigkeit im Fokus stehen.

Am Sonntag findet eine Führung im Espenmoos statt. Bild: Reto Martin (21. August 2022)

Die Europäischen Tage des Denkmals wurden 1994 vom Europarat lanciert und haben sich seither in rund 50 Ländern etabliert, heisst es in der Mitteilung der Stadt. Die Tage ermöglichen es der Bevölkerung, mit Führungen, Atelier- und Ausgrabungsbesichtigungen, Exkursionen sowie vielen weiteren Veranstaltungen, Baudenkmäler und den Umgang mit ihnen kennen zu lernen. Das schweizweite Programm findet sich unter www.hereinspaziert.ch.

Die städtische Denkmalpflege bietet dieses Jahr am Samstag unter anderem zwei Rundgänge – einen in Abtwil und einen in Engelburg – zu den zahlreichen leuchtenden Glasmalereien des auch in der Stadt St.Gallen tätigen Künstlers Heinrich Stäubli (1926-2016) an. Geleitet werden die Führungen von der Kunsthistorikerin Laura Hindelang. Die Führung in Abtwil beginnt um 14.30 Uhr. Besammlung ist bei der Raiffeisenbank an der Sonnenbergstrasse. Der Rundgang in Engelburg steht dann ab 16.15 an. Treffpunkt ist auf dem Parkplatz der Schulanlage. Für beide Rundgänge ist keine Anmeldung erforderlich.

Am Sonntag findet dann eine Führung im Stadion Espenmoos statt. Denkmalpfleger Niklaus Ledergerber erzählt ab 10.30 Uhr an seiner Führung aber nicht nur von der Geschichte der ehemaligen Heimstätte des FC St.Gallen, sondern auch von den anderen städtischen «Kathedralen des Fussballs» wie dem Krontal und dem Lerchenfeld. Auch für diesen Anlass muss keine Anmeldung vorgenommen werden.

Die Ausstellung «Zwanzigzweiundzwanzig» befasst sich mit der denkmalpflegerischen Arbeit an sich und zeigt auf neun Tafeln die Entwicklungen in diesem Berufsfeld. Sie befindet sich im Rathaus im Foyer des 1. Obergeschosses und ist ab Montag, 12. September, bis Ende des Monats geöffnet. Besucht werden kann sie während den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses. Öffentliche Führungen durch die Ausstellung sind am Montag, 12. September, um 12 Uhr, sowie am Donnerstag, 22. September, um 17.30 Uhr, vorgesehen. Die Finissage, an der Niklaus Ledergerber durch die Ausstellung führt und Matthias Fischer, der ab Oktober neuer Leiter der Denkmalpflege wird, einen Vortrag halten wird, findet am Donnerstag, 29. September statt. Beginn ist um 17.30 Uhr. (sk/arc)