ST.GALLEN NEWS: Mehr Dreck für Deponie Tüfentobel muss warten

13:14 Uhr FREITAG, 18. November

Sternenstadt St.Gallen: Jetzt wird der Weihnachtsmarkt aufgebaut

Auf dem Bohl werden die Häuschen für den St.Galler Weihnachtsmarkt aufgebaut. Der Markt startet am kommenden Donnerstag. Bild: Luca Ghiselli (18. November 2022)

Kommende Woche startet die Stadt St.Gallen in den Advent. Vom 24. November bis 24. Dezember heisst sie Sternenstadt. Die Diskussion, wie passend es bei drohenden Energie-Engpässen ist, die Weihnachtsbeleuchtung «Aller Stern» über Gassen und Plätzen der Innenstadt strahlen zu lassen, ist eingeschlafen. Die Montage der rund 700 Leuchtsterne ist weit fortgeschritten. Und jetzt wird die Infrastruktur für den Weihnachtsmarkt aufgebaut. Gestartet wurde am Freitag mit den Markthäuschen auf dem Bohl.

Der Weihnachtsmarkt findet vom 24. November bis 24. Dezember statt. Die Marktstände stehen im Waaghaus, auf dem Bohl und in der Marktgasse. Geöffnet ist der Markt an sieben Tagen die Woche. Dies von Montag bis Freitag, 11 bis 19 Uhr, am Donnerstag, 11 bis 21 Uhr, am Samstag, 11 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 11 bis 19 Uhr. Esswaren- und damit die beliebten Glühweinstände sind von Montag bis Mittwoch, 11 bis 21 Uhr, am Donnerstag, 11 bis 22 Uhr, sowie am Sonntag, 11 bis 19 Uhr, offen. Am 24. Dezember ist der Markt von 10 bis 16 Uhr in Betrieb. (vre)