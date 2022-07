10:16 Uhr dienstag, 12. juli

Anonyme Alkoholiker: Im Gespräch den Zwang zum Trinken durchbrechen

Ab 5. August finden auch in der Stadt St.Gallen regelmässige Treffen der Anonymen Alkoholiker statt. Das Angebot richtet sich an Personen, die mit dem Trinken aufhören wollen. Sie werden in den anonymen Runden jeweils am Freitag, 19.30 Uhr, bei der Selbsthilfe St.Gallen/Appenzell an der Lämmlisbrunnenstrasse 55 dabei unterstützt. Informationen zum Gesprächsangebot gibt es im Internet oder per E-Mail. Organisiert wird das Angebot durch die Gruppe St.Gallen-Gallus der Anonymen Alkoholiker.

Die Anonymen Alkoholiker wollen Betroffenen auch in St.Gallen helfen, den Zwang zum Griff zur Flasche zu durchbrechen. Symbolbild:

Hanspeter Baertschi

In den Gesprächsrunden, so heisst es in einer Mitteilung, sei Anonymität das Grundprinzip. Alter, Beruf, Konfession oder Herkunft spiele da keine Rolle. «Trockene Alkoholiker», die der Gruppe angehören, bringen Verständnis für «Neulinge» auf. Sie helfen zudem nicht mit gut gemeinten Ratschlägen und Empfehlungen, sondern versuchen, anhand ihrer eigenen Erfahrungen zu zeigen, wie man den Zwang zum Trinken durchbrechen kann. (pd/vre)