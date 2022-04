15:52 Uhr Montag, 25. April

Kanton St.Gallen will mehr Mittel für Kriegsopfer in Ukraine bereitstellen: Grüne mahnen zur Eile

Die Grünen im St.Galler Kantonsparlament begrüssen in einer Mitteilung, dass die St.Galler Kantonsregierung die Hilfsgelder für die Opfer des Kriegs in der Ukraine aufstocken will. Die Grünen hatten dies in einer dringlichen Interpellation in der Aprilsession vergangene Woche gefordert.

Die Zahl der durch den Ukrainekrieg vertriebenen Zivilisten steigt und steigt. Und eine Ende des Konflikts ist derzeit nicht absehbar. Bild: Leo Correa/AP (21.4.2022)

Die Regierung will dem Parlament dafür bis spätestens zur Septembersession einen Antrag für einen Nachtragskredit vorlegen. Mit diesem Kredit sollen «den aktuellen Bedürfnissen entsprechend» Organisationen, Projekte und Betroffenen-Gruppen unterstützt werden. Einen Kredit für Nothilfen, will sie dafür nicht weiter in Anspruch nehmen. Die noch vorhandenen 70'000 Franken würden allenfalls noch für andere Notfälle benötigt, hält die Regierung fest.

Die St.Galler Grünen sind grundsätzlich mit dem Vorgehen der Regierung einverstanden. Sie wollen aber nicht bis im Herbst warten. In einer Mitteilung fordern sie, dass das Parlament über den Nachtragskredit an seiner nächsten Session entschieden soll. Die Zeit dränge nämlich. Die Zahl der Opfer in der Ukraine steige von Stunde zu Stunde: Und «es deutet alles darauf hin, dass die Gewalt, das Morden und Quälen, das Zerstören in gleichem Masse weitergehen wird.» (pd/vre)