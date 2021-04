ST.GALLER STADT-TICKER Der Mann mit den 1050 Milchprodukten +++ Pia Solèr und Corin Curschellas treten in St.Gallen auf +++ Auf den Spuren einer Heiligen durch die Stadt Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Stadt St.Gallen und der Umgebung: In unserem Stadt-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. 26.04.2021, 15.34 Uhr

Montag, 26. April - 15:33 Uhr

40 Jahre beim gleichen Arbeitgeber: Daniel Schmid feiert in diesen Tagen ein nicht alltägliches Jubiläum.

(pd/vre) Hier zwei Kisten Joghurt, da drei Kartons Milch: Flink holt Daniel Schmid die Waren aus den Regalen, ordnet sie akribisch auf eine Palette. «Fast wie Tetris», lacht der 57-Jährige. «Alles muss korrekt gestapelt sein, sonst geht nachher beim Transport etwas kaputt.» Seit 40 Jahren stellt Daniel Schmid in der Coop-Verteilzentrale in Gossau Milchprodukte für die einzelnen Läden zusammen.

Bis heute kommissioniert er mit Herzblut: «Ich bin gerne auf Zack, das gibt warm im kühlen Lager. Und schliesslich muss alles pünktlich raus.» Sagt's und fährt die Palette mit seinem «Maserati» – so nennt er den Hubwagen – zur Abladestelle. Gerne denkt Schmid an die beruflichen Anfänge zurück: «Wir waren nur zu sechst, kannten jedes Produkt auswendig und gaben via Telefon Bestellungen auf – beim Milchverband oder der Butterzentrale. Heute ist das kaum mehr vorstellbar.»

Stellt seit 40 Jahren im Coop-Verteillager in Gossau Milchprodukte für die einzelnen Läden bereit: Dieser Tage kann der 57-jährige Daniel Schmid ein ungewöhnliches Arbeitsjubiläum feiern. Bild: PD/Donato Caspari

Jetzt ist fast alles im Lager computergesteuert, die Abteilung zählt 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Zahl der Molkereiprodukte liegt bei 1050. Daniel Schmid hielt mit dem technischen Fortschritt stets mit – und von seiner Erfahrung profitieren auch die Kollegen. Eines blieb aber immer gleich: «Man muss konzentriert und zuverlässig arbeiten.» Bei ihm ist das keine leere Floskel. So fehlte der Lagerist seit 1981 nur gerade an einem einzigen Arbeitstag. «Da ging's wirklich nicht. Ich hatte über 40 Grad Fieber», sagt er fast entschuldigend.

In der Freizeit packt Daniel Schmid das Reisefieber, abenteuerliche Ausfahrten sind seine grosse Leidenschaft. Der Glanz und Glamour der «Schönen und Reichen» in Monaco faszinieren ihn ebenso wie die atemberaubenden Landschaften in Frankreich, die er schon viele Male mit dem Auto bereist hat. Und in Abtwil, wo er wohnt, erfreut er sich an den Sonnenuntergängen. «Da komme ich ins Träumen. Huscht noch ein Reh vorbei, ist die Stimmung perfekt», schwärmt der Tierliebhaber.

Montag, 26. April - 15:20 Uhr

Legendäres Bündner Duo tritt in St.Gallen auf: Pia Solèr und Corin Curschellas lesen und singen am Sonntag in der Grabenhalle

(pd/vre) Am kommenden Sonntag, 16 Uhr, liest Pia Solèr, Hirtin aus dem Lugnez, in der Grabenhalle in St.Gallen. Das sei so etwas wie eine kleine Sensation, schreiben Literaturhaus & Bibliothek Wyborada, die den Anlass organisieren. Solèr verlasser nämlich die Einsamkeit ihrer Welt nur selten. Zum Namenstag der St.Galler Stadtheiligen Wiborada mache sie aber eine Ausnahme - und tritt gleich zusammen mit einer zweiten Legende aus ihrem Kanton auf, mit der Singer/Songwriterin Corin Curschellas.

Autorin Pia Solèr (links) und Singer/Songwriterin Corin Curschellas treten am Sonntag in der St.Galler Grabenhalle auf. Bild: PD

Vor zehn Jahren erschien Pia Solèrs Buch «Die Weite fühlen». Es ist seither ein geheimer Bestseller, dessen Thematik zu einer Sehnsucht vieler Schweizerinnen und Schweizer passt: Einfach einmal weg sein. Solèr beschreibt aus eigener Erfahrung, wie es sich anfühlt, immer einfach weg zu sein, quasi von Berufs wegen. Sie erzählt von ihrem einsamen Leben zuhinterst im Val Lugnez. Vom Schnee im Oktober. Vom Verschicken einer SMS, das nur klappt, wenn der Wind aus einer bestimmten Richtung bläst. Oder davon, wie der Hund stirbt und man ihn alleine begraben muss.

Mit der Musikerin und Sängerin Corin Curschellas verbindet Pia Solèr eine lange Freundschaft. Die wenigen Male, die die Autorin überhaupt öffentlich las, traten die beiden meist gemeinsam auf. Curschellas ist eine singuläre Erscheinung in der Schweizer Musikszene. Auf ihrer Reise durch alle Zeiten und Stile der modernen Musik hat sie sich eine eigene Welt erschaffen. Die Sängerin, Musikerin, Komponistin, Texterin und Schauspielerin ist kosmopolitisch, selbstironisch, vielschichtig und inspirierend.

Die Veranstaltung mit Pia Solèr und Corin Curschellas findet am Sonntag, 16 Uhr (Türöffnung 15.30 Uhr) in der St.Galler Grabenhalle statt. Der Eintritt kostet 28, für Wyborada-Mitglieder 23 Franken. Die Platzzahl ist begrenzt; für die Teilnahme muss man sich per E-Mail bei Literaturhaus & Bibliothek Wyborada anmelden.

Montag, 26. April - 13:52 Uhr

Auf den Spuren von Wiborada durch die Stadt St.Gallen

(pd/vre) Am kommenden Sonntag, dem diesjährigen Wiboradatag, wandern Pilgerinnen und Pilger individuell oder in Kleinstgruppen nach und durch St.Gallen. Hier gehen sie den Spuren der Stadtheiligen nach. Am Nachmittag bringen Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Aktion die Wiborada-Statue des Künstlers Det Blumberg von der Kathedrale in die Kirche St.Mangen. Für die Feier am Sonntag, 16 Uhr, in St.Mangen sind letzte Plätze verfügbar. Sie können im Internet reserviert werden.

Der Wiboradatag ist Bestandteil der Reforminitiative «Für eine Kirche mit den Frauen». Diese setzt sich seit 2014 dafür ein, dass Männer der römisch-katholischen Kirche in Zukunft nicht mehr ohne Frauen über deren Stellung, Rolle und Funktion beraten. Auch sollen Frauen in allen Belangen der Kirche mitentscheiden dürfen. Für dieses Anliegen setzte eine Pilgergruppe mit neun Frauen und Männern schon 2016 ein Zeichen, indem sie nach Rom pilgerte. Gestartet wurde damals am 2. Mai.

Eine Darstellung der Heiligen Wiborada an einer Decke im Kloster Mariaberg in Rorschach. Bild: Michel Canonica

(7.4.2021)

Seither finden sich gemäss Mitteilung am Wiboradatag immer wieder Frauen und Männer zusammen, um gemeinsam für dieses Anliegen zu werben. So auch dieses Jahr mit der Spurensuche. Mit Rücksicht auf die Anti-Coronaregeln sind verschiedene Formen der Teilnahme möglich: Man kann individuell oder in Kleinstgruppen unterwegs sein. Ebenfalls möglich sit die Teilnahme in Form einer persönlichen Tagesgestaltung zu Hause.

Der Stationenweg durch die Stadt St.Gallen führt in die Kirche St.Georgen, zur neu gebauten Wiboradazelle in der Kirche St.Mangen, zur Stiftsbibliothek oder etwa ins Historische und Völkerkundemuseum. Um 16 Uhr findet am Samstag in der Kathedrale eine - bereits ausgebuchte - Andacht statt. Im Anschluss geht die Wiborada-Statue auf Wanderschaft. Von Pilgerinnen und Pilgern wird sie in die Kirche St.Mangen gebracht. Dort wird sie Teil der Ausstellung «In der Einsamkeit Gott suchen».

Detailinformationen zur Aktion «Wiborada 2021» oder auch zum Leben und Wirken der St.Galler Stadtheiligen finden sich im Internet.

Montag, 26. April - 12:16 Uhr

Massives Littering bei nächtlicher Party auf dem Freudenberg: Quartier ist verärgert, Polizei macht auf Regeln aufmerksam

(stapo/vre) Die Abfalllawine, die eine illegale Party in der Nacht auf Sonntag auf dem Freudenberg hinterlassen hat, geht nicht nur über das Übliche hinaus, sondern hat auch Spaziergängerinnen und Spaziergänger aus dem benachbarten Quartier verärgert (STADT-TICKER, 25.4.2021, 11:10, und 26.4.2021,9:20). Die Stadtpolizei hat auf Meldungen hin veranlasst, dass der Platz noch am Sonntagmittag aufgeräumt wurde; dabei wurden elf grosse Kehrichtsäcke gefüllt.

Am Sonntagmorgen auf dem Freudenberg: Bei Spaziergängerinnen und Spaziergängern kam diese Abfalllawine nach einer nächtlichen Party gar nicht gut an. Bild: Leserreporter

In einer Mitteilung vom Montagmittag ruft die Polizei «eindringlich» dazu auf, die öffentlichen Plätze sauber zu hinterlassen. Zur Entsorgung von Abfällen seien die dafür vorgesehenen Eimer vor Ort zu benutzen oder der Abfall sei wieder mitzunehmen. Sachbeschädigungen sind gemäss Aufruf der Stadtpolizei ebenfalls zu unterlassen und die Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus weiterhin einzuhalten.

Aufgeräumt wurde auf dem Freudenberg bereits am Sonntagmittag. Dabei wurden elf Kehrichtsäcke mit Abfall gefüllt. Bild: Stadtpolizei SG (25.4.2021)

Aufmerksam gemacht wurde die Polizei auf das massive Littering auf dem Freudenberg am Sonntagmorgen. Eine Polizeipatrouille stellte vor Ort eine grosse Menge Abfall fest, der grossflächig verteilt war. Der Müll stammte von einer nächtlichen Party, von welcher die Polizei keine Kenntnis hatte. Er wurde gemäss Mitteilung rasch aufgeräumt, um zu vermeiden, dass er durch Wind und Tiere im Wald verstreut würde. Beim Aufräumen wurden auch Sachbeschädigungen festgestellt: So waren in der Samstagnacht Stromkabel aus dem Boden gerissen und Zaunpfähle angezündet worden.

Montag, 26. April - 11:45 Uhr

St.Galler Impfkampagne macht Fortschritte: Aufruf an alle 18-Jährigen und Älteren, sich jetzt zum Impfen anzumelden

(pd/vre) Der Gewerbeverband des Kantons St.Gallen ruft seine Mitglieder dazu auf, ihre Angestellten über die laufende Impfkampagne gegen das Coronavirus zu informieren. Der Verband komme der Bitte des kantonalen Amtes für Gesundheitsvorsorge, einen Impfaufruf zu versenden, «sehr gerne wahr», heisst es in einem Mail vom Montag. Aus heutiger Sicht sei eine umfassende Impfung der Bevölkerung der einzige Weg, die Anti-Corona-Massnahmen zu lockern und zur Normalität zurückzukehren.

Im Kanton St.Gallen sind über zwei Drittel der über 65-Jährigen geimpft oder haben einen Termin für die erste Impfung erhalten. In den Hausarztpraxen und den Impfzentren werden aktuell bereits Personen aus der Gruppe der Ü55 gepiekst. Bis Mitte Mai, so ist einer Mitteilung vom Montag zu entnehmen, sollen fast alle Impfwilligen der prioritären Personenkategorien mindestens eine Dosis gegen das Coronavirus verabreicht bekommen haben.

Im Impfzentrum St.Gallen in der Curlinghalle im Lerchenfeld wird der Impfstoff zur Verabreichung vorbereitet. Bild: Tobias Garcia

(31.3.2021)

Die Anmeldung für einen Termin in einem der vier Impfzentren in St.Gallen, Buchs, Rapperswil-Jona und Wil erfolgt über www.wir-impfen.ch. Weiterhin impfen auch mehr als 300 Ärztinnen und Ärzte im Kanton. Chronisch Kranke, Schwangere und Personen mit schweren Allergien sollen sich für einen Termin bei ihrer Hausärztin oder ihrem Hausarzt melden. Diese können Patientinnen und Patienten nämlich ausführlich beraten und in der Praxis priorisieren.

In den kommenden Wochen soll der Kanton St.Gallen grössere Mengen an Impfstoff geliefert bekommen. Nur wer sich angemeldet hat und damit registriert ist, erhält frühzeitig einen Termin in einem der Impfzentren. Die Einladung zum Impfen erfolgt per E-Mail. Die Impfung gegen Covid-19 schützt vor einem schweren Krankheitsverlauf. Auch ist eine Übertragung der Infektion durch geimpften Personen viel seltener. Auf www.sg-impft.ch werden Fragen rund um die Coronaimpfung erklärt.

Montag, 26. April - 11:11 Uhr

Solicamp im Kantipark: Organisatorinnen und Organisatoren ziehen eine positive Bilanz, loben die Polizei und kritisieren das Bewilligungsverfahren

(pd/vre) Am vergangenen Samstag und Sonntag hat in St.Gallen ein Solicamp für die Flüchtlinge stattgefunden, die auf den griechischen Inseln festsitzen (STADT-TICKER, 24.4.2021, 15:00/22:54). Ziel der Veranstaltung war, auf «die humanitäre Krise an Europas Grenzen» aufmerksam zu machen. Organisiert wurde sie von einem Kollektiv, das gemäss Mitteilung «über die Passivität der Politik trotz des Aufschreis über das unmenschliche Schweizer Flüchtlingsregime alarmiert» ist.

Offenes Mikrofon am «Solicamp4Moria» am Samstagabend im St.Galler Kantipark. Bild: Dinah Hauser

(24.4.2021)

In einer Mitteilung ziehen die Organisatorinnen und Organisatoren des Camps im Kantipark jetzt eine positive Bilanz. Es sei tagsüber von über hundert Personen besucht worden, zwanzig Aktivistinnen und Aktivisten verbrachten dann auch die Nacht im Kantipark in Zelten. In Ansprachen wurde am Samstagabend unter anderem gefordert, dass die Schweiz politisch aktiv werden, ihre Verantwortung in der Flüchtlingskrise übernehmen und ihren Teil zur Bewältigung der Krise leisten müsse.

Das Solicamp im Kantipark verlief friedlich. Das Corona-Schutzkonzept, so heisst es in der Mitteilung, sei eingehalten und meist besser umgesetzt worden als in der benachbarten «Einkaufsmeile Innenstadt». Der Kontakt mit Polizistinnen und Polizisten sei entspannt und von gegenseitigem Verständnis geprägt gewesen, loben Organisatorinnen und Organisatoren. Gleichzeitig üben sie Kritik am Bewilligungsverfahren für den Anlass, «das eher von Repressionsdrohungen, eigentlich haltlosen Auflagen und allgemeiner Ablehnung geprägt» gewesen sei.

Solicamp Scharfe Kritik an der Flüchtlingspolitik (pd/vre) In ihrer Mitteilung gehen Organisatorinnen und Organisatoren des Solicamps vom Wochenende scharf mit der Flüchtlingspolitik Europas, aber auch der Schweiz ins Gericht. So sei es an Absurdität kaum zu überbieten, dass der Bund hilfsbereiten Schweizer Städte aufgrund juristischer Fragen kalt stelle und nur eine minimale Zahl von Flüchtlingen aus Moria aufnehmen wolle. Wörtlich heisst es in der Bilanz zum Solicamp: «Uns lässt diese Ignoranz seitens des Staates wütend und traurig zurück. Tag für Tag gehen wir an leeren Häusern vorbei hier in St. Gallen, müssen mit ansehen wie zwecks Profit-Optimierung Millionen in sinnlose Bauprojekte gesteckt werden. Wir haben's satt mit anzusehen wie tagtäglich Menschen an unseren gemeinsamen Aussengrenzen sterben und deren ehrenamtliche Lebensretter hier in Europa auch noch juristisch verfolgt werden.» Die Schweiz habe Asylzentren eingerichtet, in denen Flüchtlinge nach ihrer schwierigen Reise landeten. Sie dienten «unter dem Vorwand der Integration» als Isolationszentren. Die Isolation Asylsuchender habe sich seit Beginn der Pandemie nur noch verschlimmert. In den Zentren seien sie gezwungen, jahrelang unter strengen Auflagen zu leben, während ihr Asylgesuch «in dem sich langsam bewegenden, personell und finanziell unterbesetzten Asylwesen der Schweiz» nur schleppend vorwärts komme.

Montag, 26. April - 10:15 Uhr

Urnenabstimmung statt Versammlung: Bürgerinnen und Bürger von Evangelisch-Straubenzell heissen Rechnung und Budget gut

(pd/vre) Schon zum zweiten Mal musste wegen der Coronapandemie eine Gemeindeversammlung der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Straubenzell durch eine Urnenabstimmung ersetzt werden. 479 Stimmberechtigte in praktisch jedem Alter zwischen 19 und 98 Jahren haben gemäss Mitteilung daran teilgenommen. Dies entspricht einer Stimmbeteiligung von 14 Prozent.

Die evangelisch-reformierte Kirche an der Zürcher Strasse in Bruggen. Bild: Urs Jaudas (13.11.2008)

Beim Urnengang haben die Stimmberechtigten die Jahresrechnung 2020 gutgeheissen. Sie schliesst mit einem Überschuss von gut 78‘000 Franken. Geringere Ausgaben durch den Wegfall von Veranstaltungen und Angeboten wegen der Coronapandemie sowie teils nicht besetzte Stellen haben zu einem kleineren Aufwand geführt. Allerdings lagen gemäss Mitteilung 2020 auch die Steuereinnahmen tiefer als erwartet. Diese Entwicklung dürfte sich nach Einschätzung der Verantwortlichen in den nächsten Jahren fortsetzen, da die Nachsteuern tendenziell abnehmen.

Ebenfalls angenommen haben die Stimmberechtigten der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Straubenzell das Budget 2021. Es sieht bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 26 Prozent ein Defizit von gut 178‘000 Franken vor. Die Steuereingänge seien allerdings vorsichtig budgetiert worden, da die Auswirkungen der Steuerreform und der Pandemie schwierig abzuschätzen seien, heisst es in der Mitteilung.

Montag, 26. April - 9:20 Uhr

«So etwas habe ich noch nie gesehen»: Littering beim Freudenberg

(dwa) «Unglaublich. So etwas kann ich einfach nicht verstehen», sagt eine St.Gallerin, die am Sonntagmorgen beim Freudenberg Unmengen von liegengelassenem Abfall fotografiert hat. Auch andere Menschen, die dort gewesen seien, seien entsetzt gewesen, erklärt die Frau.

«Die ganze obere Wiese war voll mit Bierbüchsen und Wodkaflaschen. Die Abfälle waren über die ganze Wiese verstreut.»

Bild: Leserreporter Bild: Leserreporter Bild: Leserreporter Bild: Leserreporter

Sie habe in Sachen Littering schon einiges gesehen, auch auf dem Freudenberg, hält die Frau weiter fest. So schlimm wie diesen Sonntag sei es aber noch nie gewesen. Sie fragt sich, ob die Leute jetzt, wo auf Drei Weieren mehr kontrolliert wird, an andere Orte ausweichen. «Und ob wir in St.Georgen bald überall solche wilden Partys haben werden.»

Die Leserreporterin geht davon aus, dass hauptsächlich jüngere Menschen für diese Abfälle verantwortlich sind. «Natürlich sind sie coronamüde, und man kann bei schönem Wetter ja auch feiern. Aber wenn man die ganzen Dinge auf den Freudenberg raufnehmen kann, dann kann man die Abfälle doch auch wieder heruntertragen», so die Frau.

Montag, 26. April - 8:59 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 277 neue Ansteckungen und zwei weitere Todesfälle

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet fürs Wochenende (Freitag, Samstag und Sonntag) 277 Neuansteckungen mit dem Coronavirus. Damit haben sich seit März 2020 39'066 Personen damit infiziert. Zudem hat der Kanton übers Wochenende zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Gesamtzahl der St.Galler Coronatoten liegt damit seit Frühling 2020 bei 703.

Montag, 26. April - 8:15 Uhr

1.-Mai-Feier im Internet und in der Stadt: Demo und Kundgebung in St.Gallen sollen trotz Coronapandemie stattfinden

(vre) Der 1. Mai ist traditionellerweise der Tag, an dem Arbeiterinnen und Arbeiter auf der Strasse auf ihre Anliegen aufmerksam machen. Das soll - trotz Corona - in diesem Jahr nicht anders sein: Das 1.-Mai-Komitee ruft für den kommenden Samstag in der Stadt St.Gallen zu Kundgebung und Demo auf. Am Anlass gilt Maskenpflicht. Kurzfristige Änderungen - man weiss ja nie - werden auf der Internetseite des Gewerkschaftsbundes publiziert. Dort finden sich auch detaillierte Angaben zum Programm.

1. Mai in St.Gallen: Demo und Kundgebung zum Tag der Arbeit haben in der Stadt eine lange Tradition. Bild: Urs Bucher

(1.5.2019)

Der 1. Mai steht unter dem Obertitel «Zeit für die soziale Wende!». Treffpunkt für Demo und Kundgebung ist am Samstag, 14 Uhr, vor der Grabenhalle. Der Umzug führt durch die St.Galler Innenstadt. Die Kundgebung findet in der Marktgasse statt. Dort sprechen Mattea Meyer (Co-Präsidentin SP Schweiz), Era Shemsedini für Migrantinnen und Migranten, Anna Miotto (Juso-Präsidentin St.Gallen) und Ronja Stahl (Frauenstreik St.Gallen). Zudem tritt Liedermacher Simon Hotz auf. Die Moderieren wird Barbara Gysi vom kantonalen Gewerkschaftsbund.

Dazu gibt's im Vorfeld des 1. Mai ein vielfältiges Online-Programm. Es startet schon heute Montag, 19 bis 20 Uhr, mit dem Workshop «Fight for your rights» für Pflegepersonal. Weitere Workshops im Internet sind für Samstag geplant (Anmeldungen https://forms.gle/KGRDthrRHXBim1L5A):

10.00-11.00

IG Sans-Papiers: «Die Situation von Sans-Papiers in der Ostschweiz»

IG Sans-Papiers: «Die Situation von Sans-Papiers in der Ostschweiz» 10.00-11.00

Politische Frauengruppe (PFG): «Armut bekämpfen - sozialpolitische Ansätze für individuelle Hilfe»

Politische Frauengruppe (PFG): «Armut bekämpfen - sozialpolitische Ansätze für individuelle Hilfe» 12.00-13.00

Juso: «Ziviler Ungehorsam und Gewalt als Mittel für linke Politik?»

Juso: «Ziviler Ungehorsam und Gewalt als Mittel für linke Politik?» 12.00-13.00

SP: «Zehn Jahre nach der City of Change - Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer jetzt!»

Montag, 26. April - 7:49 Uhr

Auch Feuerwanzen spüren den Frühling

Leserbild. Ingrid Zürcher fotografierte Feuerwanzen beim Liebesspiel im Familiengarten Feldli. Gärtnerinnen und Gärtner zählen die Tierchen zu den Nützlingen.

Montag, 26. April - 7:45 Uhr

Märchenzauber im Kindermuseum: Grosse und kleine Heldinnen und Helden

(pd/vre) Kann das Küken den Kater tatsächlich vertreiben? Wie wird der Bär überlistet? Wie kam die Schlüsselblume zu ihrem Namen? Wovor fürchten sich die Dorfbewohner? All dies und noch viel mehr erfahren Kinder ab drei Jahren diesen Mittwoch auf einer Märchenreise im Kindermuseum. Die Tour führt gemäss Mitteilung verborgene Welten, wo der Zauber der Feen allgegenwärtig ist.

Am Mittwoch entführen Manuela Zellweger und Barbara Brunhart, die Freundinnen von Magd Greta und Huhn Berta (Bild), im Kindermuseum auf eine Märchenreise. Bild: HVM

Die Veranstaltung «Märchenzauber im Kindermuseum: Von kleinen und grossen Heldinnen und Helden» findet am Mittwoch, ab 15 Uhr, im Historischen und Völkerkundmuseum St.Gallen statt. Sie dauert 45 Minuten. Der Eintritt für Kinder kostet fünf Franken, für erwachsene Begleitpersonen gilt der Museumseintritt. Die Platzzahl ist auf 50 Personen beschränkt. Der Vorverkauf startet ab sofort.

Sonntag, 25. April - 19:32 Uhr

SC Brühl startet als Dritter in die Aufstiegsrunde: Brühler Fussballer setzen sich gegen Breitenrain mit 2:1 durch

(sei/vre) Mit einem feinen 1:2-Auswärtssieg in Bern festigte die jüngste Mannschaft der Promotion League ihren dritten Platz in der Rangliste. Auch im vierten Spiel nach Wiederaufnahme der Meisterschaft blieben die Kronen ungeschlagen. In der ersten Halbzeit spürte man beiden Mannschaften an, dass sie bereits das dritte Spiel innert einer Woche absolvieren mussten. Es entwickelte sich ein Abnützungskampf mit ausgeglichen Spielanteilen und eher wenig klaren Torchancen.

Nach dem Wechsel änderten die Kronen ihre Spieltaktik, standen bedeutend höher und hielten die Flügelpositionen besser besetzt. Dadurch wurden die Berner zu mehr Laufarbeit gezwungen. In der 50. Minute standen die Brühler Gäste dem Führungstor sehr nahe, doch der Pfosten rettete für den geschlagenen Berner Torhüter. Letztlich entscheidend war dann aber wohl, dass die Ersatzbank der Brühler besser besetzt war als jene von Breitenrain.

Der SC Brühl hat in Breitenrain bei Bern seine Serie fortgesetzt: Seit Wiederaufnahme der Meisterschaft bleiben die Kronen in vier Spielen ungeschlagen. Bild: SC Brühl

In der 65. Minute fiel endlich der verdiente Führungstreffer zum 0:1 durch Jeton Deuti mit einem satten Flachschuss. Jetzt musste Breitenrain mehr für die Offensive tun. Das kam den Kronen mit ihren schnellen Stürmern entgegen. In der 78. Minute erzielte der eingewechselte Darko Anic das vorentscheidende 0:2. In abgeklärter Weise liess er mit einer Körpertäuschung auch den Berner Schlussmann aussteigen. Fünf Minuten vor Schluss erzielte Breitenrain dann noch das Anschlusstor zum 1:2.

Die Fussballer des SC Brühl starten damit als Dritte in einer ausgezeichneten Position in die Aufstiegsrunde. Nachdem anfangs Saison der Ligaerhalt als Ziel galt, setzt man nun die Latte höher und hofft auf den dritten Tabellenplatz, der die vorzeitige Qualifikation für die erste Hauptrunde des Cups bedeuten würde.

Sonntag, 25. April - 19:20 Uhr

Brühler Handballerinnen verpassen Einzug in den Cupfinal

(pd/vre) Am Samstag hat auch das erste Team der Brühler Handballerinnen den Einzug ins Finale des Schweizer Cups verpasst. Die Konkurrentinnen vom LK Zug erwiesen sich - nicht zum ersten Mal - als harte Nuss. Das Resultat fiel mit einer Brühler 24:33-Niederlage überraschend deutlich aus. Bereits am Mittwoch hatte das zweite Team der Brühler Handballerinnen den Cupfinal mit einer 18:36-Niederlage gegen das erste Team der Spono Egales verpasst.

Die erste Frauenmannschaft des LC Brühl Handball startete am Samstag im Angriff wie in der Verteidigung fulminant. Die St.Gallerinnen konnten trotz doppelter Unterzahl bis zur sechsten Minute mit 4:1 vorlegen. Auch im Anschluss arbeiteten die Ostschweizerinnen in der Defense kompakt und spielten im Angriff ihre Spielzüge, wodurch vor allem über den Rückraum oder über Kreisanspiele Tore gelangen. In der 14. Minute beim Stand von 8:6 schien die Partie voll und ganz zu Gunsten der Brühlerinnen zu laufen.

Das erste Team der Brühler Handballerinnen hat am Samstag den Sprung ans Schweizer Cupfinal nicht geschafft. Bild: LC Brühl

Kurz darauf folgte die kalte Dusche: Absprachefehler in der Verteidigung und Unkonzentriertheiten, schlechte Chancenauswertung oder technische Fehler im Angriff führten zum Ausgleichstreffer und kurz darauf zur erstmaligen Zuger Führung. Auch das Team Time-Out, das Headcoach Nicolaj Andersson als Antwort einsetzte, brachte nicht die gewünschte Wirkung. Zur Halbzeitpause führte Zug mit 10:15. In der zweiten Spielhälfte trat das Heimteam wieder mit deutlich mehr Präsenz auf, fand besser ins Spiel, kämpfte in der Abwehr und schloss dank dreier Tore in Folge durch Kathryn Fudge zum 15:19 auf.

Es schien, als könnten die Brühlerinnen das Zuger Team in Bedrängnis bringen, doch das Gästeteam fand immer wieder Lücken in der Ostschweizer Abwehr. Es stellte die St.Gallerinnen zudem im Angriff vermehrt vor Probleme oder zwang sie, aus schlechten Positionen abzuschliessen. Im Brühler Spiel schien es am Samstag zu harzen, denn auch das 7:6-Angriffsspiel brachte nicht die gewünschte Wendung. Die St.Gallerinnen kämpften zwar bis zum Schluss, mussten die Zugerinnen aber zum Schlussresultat von 24:33 davonziehen lassen.

Sonntag, 25. April - 16:05 Uhr

Punktlandung in Wittenbach

Momentaufnahme. Mit steigenden Temperaturen ist auch die Heissluftballonsaison gestartet. Am Samstagabend vollführte dieser Ballon eine Punktlandung neben dem Fussballplatz in Wittenbach. Bild: Hans Adelmann

Sonntag, 25. April - 12:07 Uhr

Brand einer Sonnenstore an der Guisanstrasse 95

An der Guisanstrasse 95 stand in der Nacht auf Sonntag die Markise eines Lebensmittelgeschäfts in Flammen. Bild: PD

(stapo/mlb) In der Nacht auf Sonntag, kurz nach Mitternacht, brannte an der Guisanstrasse 95 die Markise eines Lebensmittelgeschäftes, wie die Stadtpolizei in einer Medienmitteilung schreibt. Ein Anwohner hatte den Brand bei seiner Rückkehr nach Hause festgestellt und unverzüglich Alarm ausgelöst. Die Berufsfeuerwehr St.Gallen konnte die brennende Markise rasch löschen und weiteren Schaden verhindern. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt, heisst es weiter. Die notwendigen Abklärungen zur Brandursache werden durch die Kantonspolizei St.Gallen getätigt.

Sonntag, 25. April - 11:10 Uhr

Abfälle auf Drei Weieren zeugen von einer nächtlichen Party

Momentaufnahme. Oberhalb der Drei Weieren wurde in der Nacht auf Sonntag gefeiert. Die Spuren sind nicht zu übersehen. Bierflaschen und Bierdosen, Plastiksäcke und Zigarettenstummel sind auf der Wiese auf dem Freudenberg verstreut. Bild: Leserreporter

