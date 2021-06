ST.GALLER NEWS: Wettkampf wegen Anti-Corona-Regeln abgesagt

ST.GALLER STADT-TICKER «De schnellscht Gossauer» abgesagt +++ Lob für «Stägestadt» +++ Rauch an der Winkelriedstrasse +++ Ein Wochenende für die Badi Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Stadt St.Gallen und der Umgebung: In unserem Stadt-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. 17.06.2021, 18.33 Uhr

Donnerstag, 17. Juni - 18:33 Uhr

«De schnellscht Gossauer» findet nicht statt: Coronaregeln können nicht eingehalten werden und sind zu teuer

(pd/vre) Die 37. Austragung des Sportwettkampfs «De schnellscht Gossauer» hätte am 5. September stattfinden sollen. Das OK des Turnvereins Gossau hat nun aber gemäss Mitteilung vom Donnerstag entschieden, den Traditionsanlass für dieses Jahr abzusagen. Die wegen der Coronapandemie geltenden Schutzvorschriften könnten teilweise nicht eingehalten werden, teilweise seien sie aber auch mit zu hohen Kosten verbunden, begründet das OK:

«Die aktuelle Situation lässt es nicht zu, den geselligen Anlass stimmig umzusetzen.»

Das Organisationskomitee bedauere diesen Entscheid, heisst es in der Mitteilung weiter. Es freue sich jetzt schon darauf, den beliebten Anlass im kommenden Jahr unter hoffentlich besseren Bedingungen wieder durchführen zu können.

Donnerstag, 17. Juni - 18:15 Uhr

Projekt Stägestadt ausgezeichnet – und das Programm für den nächsten Stägetag steht auch schon

(pd/vre) Die «Stägestadt» hat diesen Frühling beim Wettbewerb «Flâneur d'Or – Fussverkehrspreis Infrastruktur» gepunktet. Das St.Galler Projekt wurde mit einer Erwähnung geehrt. Insgesamt waren 43 Projekte für den Wettbewerb 2020 eingereicht worden. Vergeben wurden ein Hauptpreis, sieben Auszeichnungen und zwei Erwähnungen. Eine der Letzteren ging eben an die «Stägestadt».

Einer der Austragungsorte des alljährlichen Stägestadt-Tages ist die Gesstreppe am Dreilindenhang. Hier finden etwa auch musikalische und literarische Darbietungen statt. Bild: Ralph Ribi

(18.7.2019)

Sie wurde von der Jury unter den Stichworten Kreativität, Privatinitiative und Übertragbarkeit auf andere Ortschaften gelobt. Das Projekt Stägestadt sei «eine originelle Verbindung von Zufussgehen mit Bewegungsförderung, Kunst, Kultur und vielem mehr». Nicht in die Kränze kam angesichts der grossen Konkurrenz beim «Flâneur d’Or» ein anderes Projekt aus St.Gallen: die Neugestaltung der mittleren und nördlichen Altstadt.

Stägestadt-Tag Programm ist bereits komplett (pd/vre) Hauptanlass des Projektes Stägestadt ist der Stägestadt-Tag. Zum vierten Mal findet er voraussichtlich diesen Herbst, am 5. September, statt. Das Programm sei komplett, heisst es dazu im aktuellen Newsletter. Man dürfe sich freuen - auf Musikalisches (etwa auf Femi Luna und Joshua Broger), auf Literarisches (unter anderem mit Bruno Riedl und Ralph Weibel) und auf Modisches (mit einer Kleiderpräsentation). Neben den Darbietungen auf der Gesstreppe am Dreilindenhang ist ein Ausdauerlauf, eine Treppenführung und ein Familienprogramm geplant. Das detaillierte Programm findet sich im nächsten «Stägestadt»-Newsletter, der Mitte August erscheinen soll. Das Projekt Stägestadt erinnert an die Tatsache, dass St.Gallen eine richtige Stägestadt ist: Rund 13’000 Stufen zählen die öffentlichen Treppen, die die Talsohle mit den Anhöhen links und rechts verbinden. Das Projekt will Einheimischen wie Touristinnen und Touristen diese Treppen als unauffällige Wahrzeichen der Stadt näher bringen. Sie sollen dazu verleitet werden, sie zu erkunden und auch sportlich zu nutzen.

Donnerstag, 17. Juni - 17:45 Uhr

Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung: Mit dem Gross-Ventilator den Rauch aus Treppenhaus und Wohnung geblasen

Rauch über einem Mehrfamilienhaus an der Winkelriedstrasse. Leserbild

(chs) Am Donnerstag, kurz nach 16 Uhr, ist die Berufsfeuerwehr St.Gallen an die Winkelriedstrasse am westlichen Rosenberg ausgerückt. Grund für den Alarm war starke Rauchentwicklung in der Küche einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

Die Feuerwehr mit ihrem grossen Ventilator an der Winkelriedstrasse. Leserbild

«Im Bereich der Küche war ein Feuer mit starker Rauchentwicklung ausgebrochen», sagt Stapo-Mediensprecher Dionys Widmer. Die Aufgabe der Feuerwehr habe nach dem Löschen denn auch vor allem darin bestanden, diesen Rauch mittels eines mobilen Gross-Ventilators aus dem Treppenhaus und der Wohnung zu blasen.

Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten während des Lösch- und Entrauchungseinsatzes in ihren Wohnungen bleiben. In der Wohnung, in welcher der Mottbrand ausgebrochen war, hatten sich zur Zeit des Einsatzes keine Personen befunden. Hingegen musste eine Person, die im Treppenhaus Reinigungen ausführte, auf eine Rauchgasvergiftung untersucht werden. Die Winkelriedstrasse war während der Zeit des Einsatzes gesperrt. Die Kantonspolizei führt die Ermittlungen zur Brandursache.

Donnerstag, 17. Juni - 17.30 Uhr

Am Wochenende wird's schön und heiss: Ab in die Badi!

(vre) Die Wetterfrösche im Internet sind sich über die Entwicklung der kommenden fünf Tage ziemlich einig: Bis und mit Sonntag ist mit sonnigem und heissem Wetter zu rechnen. In der Nacht von Freitag und Samstag sowie vom späten Sonntagnachmittag an ist allerdings mit Gewittern zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen von Donnerstag bis Sonntag zwischen 27 und 29 Grad Celsius.

Die neue Woche allerdings soll in Stadt und Region St.Gallen unbeständig und regnerisch starten. Am Montag rechnen die Wetterfrösche im Internet zwar noch mit Höchsttemperaturen von 21 bis 22 Grad, am Dienstag sollen sie zwischen 17 und 19 Grad liegen. An beiden Tagen wird die Sonne häufig von Wolken verdecktn, zudem soll es immer wieder regnen. Also geniessen wir das bevorstehende Sommerwochenende; ein Sprung ins kühle Nass am See oder in einer Badi dürfte fast schon obligatorisch sein. Die Wassertemperaturen stehen dem jedenfalls nicht mehr im Weg:

Donnerstag, 17. Juni - 16:59 Uhr

Eine Erdhöhle als Kinderstube

Leserbild. Ueli Bächtold fotografierte eine Wasseramsel, die ihre Jungen in einer Höhle in einer Felswand über der Sitter bei St.Gallen aufzieht.



Donnerstag, 17. Juni - 16:30 Uhr

Die grosse Bibliothek in der «Union»: In einer Woche wird das Siegerprojekt vorgestellt - Präsentation ist öffentlich

(SK/vre) Kanton und Stadt St.Gallen wollen im Geschäftshaus Union und auf dem benachbarten Blumenmarkt eine neue Bibliothek bauen. Sie ist provisorisch in der alten Hauptpost am Bahnhofplatz untergebracht. Der Architekturwettbewerb für das neue Bibliotheksgebäude am Marktplatz ist abgeschlossen. Das Resultat wird gerade auch in der Stadt mit Spannung erwartet. Dies, weil es baulich zwischen der neuen Bibliothek und der in Vorbereitung stehenden Neugestaltung des Marktplatzes viele Bezugspunkte gibt.

Das Union-Gebäude soll für die grosse Bibliothek umgebaut und auf den davor liegenden Blumenmarkt ein dazu passender Neubauteil gestellt werden. Bild: Urs Bucher

(7.5.2019)

Vorgestellt wird das Siegerprojekt am nächsten Mittwoch, 19 Uhr. Die Präsentation wird live ins Internet übertragen und ist damit öffentlich zugänglich. Via Chat wird es gemäss Mitteilung der Staatskanzlei sogar möglich sein, den Fachleuten direkt Fragen zu stellen. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und im Anschluss auf der Homepage mit den Infos über die neue Bibliothek aufgeschaltet. Pläne und Modelle der 29 Projekte, die für den Architekturwettbewerb eingereicht wurden, werden vom 24. Juni bis 3. Juli in der Hauptpost ausgestellt.

Am Standort Union/Blumenmarkt am St.Galler Marktplatz soll eine neue Bibliothek für den Kanton und die Stadt St.Gallen entstehen. Im März 2020 starteten Kanton und Stadt St.Gallen sowie Helvetia-Versicherungen als Eigentümerin der «Union» den Architekturwettbewerb. Aus 29 Projekten hat die Wettbewerbsjury ausgewählt. Regierungsrätin Laura Bucher, Stadtrat Markus Buschor und Kantonsbaumeister Michael Fischer stellen der Bevölkerung dieses Siegerprojekt in einer Woche im Internet vor.

Donnerstag, 17. Juni - 13:47 Uhr

Pfadi St.Martin will sich ein neues Heim bauen: Im Wolfganghof ist dafür ein Grundstück vorhanden, jetzt wird Geld für den Neubau gesammelt

(pd/vre) Das Pfadiheim an der Kreuzung Haggen-, Ober- und Wolfgangstrasse ist über Bruggen hinaus wegen der hier stattfindenden öffentlichen Quartierveranstaltungen bekannt. Die Pfadi St.Martin wollen die Baracke gemäss Mitteilung in den nächsten Jahren durch einen Neubau auf einem Grundstück am Rand des Schlösslihangs ersetzen. Finanzen dafür werden über ein Crowdfunding gesucht. Es hat die Schwelle von 50'000 Franken bereits um 7'000 Franken überschritten und wird noch 13 Tage fortgesetzt. Ziel ist es, bis Ende der Frist 80'000 Franken zu sammeln.

Die Baracke des heutigen Pfadiheims St.Martin an der Kreuzung Haggen-, Ober- und Wolfgangstrasse in Bruggen. Bild: PD

Das alte Pfadiheim ist über 40 Jahre alt. Entpsrechend ist sein baulicher Zustand. Der Baurechtsvertrag mit der Stadt am bisherigen Standort läuft zudem aus. Der Heimverein der Pfadi St.Martin arbeitet seit fünf Jahren an der Verwirklichung eines Ersatzes. Eine Machbarkeitsstudie hat aufgezeigt, dass ein Neubau gegenüber dem heutigen Standort auf einer Randparzelle am Schlösslihang erstellt werden kann. Das Areal gehört der Stadt; die Baurechtsverträge sind in Arbeit. Wenn die Finanzen zusammenkommen, soll das neue Pfadiheim im Frühling 2023 bezogen werden.

So soll das neue Pfadiheim St.Martin neben dem Schlösslihang dereinst aussehen. Bild: PD (1.5.2021)

Die Bauarbeiten starten gemäss Mitteilung allerdings erst, wenn die Finanzierung steht. Und dafür ist die Pfadi St.Martin als ehrenamtliche Jugendorganisation auf finanzielle Unterstützung aus der Bevölkerung, durch Stiftungen, Verbände und Unternehmen angewiesen. Die Pfadi will mit dem neuen Heim «auch künftig ihre Rolle als wichtiger Bestandteil der Jungendarbeit im Einzugsgebiet der Quartiere Bruggen und Winkeln» spielen. Dieses Ziel anerkennen auch die beiden Landeskirchen: Sie haben bereits Unterstützung zugesagt.

Informationen zum neuen Pfadiheim gibt's auf der Homepage der Pfadi St.Martin. Das Crowdfunding findet ebenfalls im Internet statt.

Donnerstag, 17. Juni - 12:59 Uhr

37 neue Jägerinnen und Jäger: Mit Theorieprüfung Ausbildung beendet

(SK/vre) 74 Prozent der Kandidatinnen und Kandidaten, die Mitte Juni zur St.Galler Jagdprüfung angetreten sind, haben diese bestanden. Das sei ein durchschnittliches Resultat, heisst es in einer Mitteilung des Kantons vom Donnerstag. Coronabedingt musste auf eine Prüfungsfeier ausnahmsweise verzichtet werden. Die 37 erfolgreichen Jungjägerinnen und Jungjäger erhielten den Jagdfähigkeitsausweis direkt nach der Prüfung.

Ein Jäger unterwegs im Stadtsanktgaller Jagdrevier Schaugen-Guggeien. Bild: Benjamin Manser (12.10.20217)

Die Ausbildung zur Jägerin oder zum Jäger dauert zwei Jahre. Nach dem Bestehen der Waffenhandhabungs- und Schiessprüfung im Jahr 2019 besuchten die Kandidatinnen und Kandidaten vier obligatorische Kurstage und mehr als 20 freiwillige Abendkurse. Viele von ihnen arbeiteten zusätzlich in Lerngruppen und begleiteten ausserdem erfahrene Jägerinnen und Jäger bei der Arbeit. Die theoretische Jagdprüfung war jetzt gemäss Mitteilung der Schlusspunkt.

Die Coronapandemie hat die Jagdausbildung stark verändert. 2020 wurden wegen des Virus alle Prüfungen und Ausbildungen eingestellt. Fortgesetzt wurden sie im Winter unter veränderten Rahmenbedingungen mehrheitlich online. Mit der theoretischen Jagdprüfung 2021 wurden erstmals Kandidierende geprüft, die die Ausbildung mit dem nationalen Basislehrmittel «Jagen in der Schweiz – Auf dem Weg zur Jagdprüfung» absolviert haben. Damit wird eine einheitliche Ausbildung und Prüfung für Jägerinnen und Jäger über Kantonsgrenzen hinaus angestrebt.

Donnerstag, 17. Juni - 11:16 Uhr

Jetzt geht's um die Teilnahme am Schweizer Cup 2021/22: Der SC Brühl tritt am Freitag in der Cup-Quali gegen Juventus an

(fm/vre) Der SC Brühl ist noch nicht ganz durch mit der Saison 2020/21: In der Cup-Qualifikation muss er zu Hause gegen YF Juventus aus Zürich antreten. Das Spiel findet morgen Freitag, 20.15 Uhr, im Paul-Grüninger-Stadion statt. Dazu sind 300 Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen.

Heiss war es nicht nur beim letzten Spiel in Cham. Auch gegen YF Juventus dürfte es am Freitagabend heiss und hitzig werden. Bild: SCB

Unter die ersten drei der Promotion League hätte es der SC Brühl in der Meisterschaft schaffen müssen, um sich direkt für die erste Cup-Hauptrunde qualifizieren zu können. Es reichte dann aber nur für Platz sieben. Damit gibt es den Zwischengang gegen einen Konkurrenten aus der gleichen Liga. Es ist dies YF Juventus aus Zürich, welches in der Tabelle der Promotion League schlechter platziert ist, weshalb den Brühlern ein Heimspiel zugestanden wurde.

Ein nachdenklicher Heris Stefanachi nach dem Spiel gegen Cham. Bild: SCB

Vor dem Spiel lassen sich kaum Prognosen zu den Siegeschancen anstellen, da der Cup bekanntlich nach eigenen Gesetzmässigkeiten funktioniert. Doch die aktuelle Form der Kronen spricht nicht für sie. Vor zwei Wochen gingen sie gegen die Basler U21 sang- und klanglos mit 0:5 unter, letzten Samstag in Cham gab' sogar eine 0:6-Niederlage. Die Motivation sollte allerdings bei allen Spielern am Freitag stimmen, geht es jetzt doch direkt um die Cup-Teilnahme.

Mit dem Spiel gegen YF Juventus beendet auch Trainer Heris Stefanachi seine Zeit beim SC Brühl. Nach zweieinhalb Jahren in der Ostschweiz wechselt er im Sommer zur U18 der Grasshoppers. Der Zufall will es, dass Stefanachi im November 2018 seinen Einstand bei Brühl gegen Juventus gab. Er ging damals mit einem 2:1-Sieg vom Platz. Stefanachi wird alles daransetzen, beim SC Brühl mit einem Sieg am Freitag in guter Erinnerung zu bleiben. Dazu wäre ihm zu wünschen, dass der eine oder andere verletzte Spieler wieder einsatzbereit ist: Zum nicht gloriosen Saisonende trugen zuletzt 14 Absenzen sicher auch ihren Teil bei.

Donnerstag, 17. Juni - 9:10 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 14 Neuansteckungen, ein Todesfall

(SK/mas) Der Kanton St.Gallen meldet für die vergangenen 24 Stunden 14 Neuansteckungen mit dem Coronavirus. Insgesamt liegt die Anzahl der laborbestätigten Infektionen innerhalb des Kantons damit bei 42'709. Der Kanton meldet einen weiteren Todesfall. Insgesamt sind 713 Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.

Auf der Intensivstation werden Stand Mittwoch drei Covid-19 Patienten behandelt, zwei davon mit Beatmung. Insgesamt sind 15 Covid-19 Patienten im Spital.

Donnerstag, 17. Juni - 0:53 Uhr

Nach dem Sieg der Squadra Azzurra gegen die Schweiz: Einige hundert italienische Fussballfans feiern in der St.Galler Innenstadt

(vre/sab) Laut, etwas chaotisch und um Mitternacht ziemlich schlagartig endend haben in der Mittwochnacht in der St.Galler Innenstadt italienische Fussballfans den Sieg ihrer Mannschaft gegen die Schweiz gefeiert. Alles in allem waren einige hundert Personen friedlich unterwegs - viele hupend im Auto, einige auf Vespas und erfreulich viele zu Fuss. Im Grün-Weiss-Roten-Freudentaumel waren ganz vereinzelt auch Schweizer Fans in Leibchen der Fussball-Nati und mit der Schweizer Fahne unterwegs.

Gefeiert wurde der Sieg der Squadra Azzurra in der Mittwochnacht im Auto,... Bild: Reto Voneschen (16.6.2021) ...auf der Vespa und... Bild: Reto Voneschen (16.6.2021) ...erfreulich zahlreich auch zu Fuss. Bild: Reto Voneschen (16.6.2021) Motorisierter Fahnenwald auf der Poststrasse. Bild: Sandro Büchler (16.6.2021) Der Nachwuchs im Trikot der Squadra Azzurra im Public Viewing auf der Terrasse des «News». Bild: Sandro Büchler (16.6.2021) Hand in Hand und mit den italienischen Farben auf der Poststrasse. Kurzzeitig kam der Verkehr im Bahnhofsquartier nur noch stockend vorwärts. Davon betroffen waren auch Busse und Postautos. Bild: Reto Voneschen (16.6.2021) Langsamer trifft am Schibenertor auf motorisierten Fanverkehr. Bild: Reto Voneschen (16.6.2021) Motorisierter Fahnenkorso auf dem Oberen Graben. Bild: Sandro Büchler (16.6.2021) Am Schibenertor wird die Abzweigung zum Marktplatz geschlossen, damit der ÖV hier ungestört rollen kann. Bild: Reto Voneschen (16.6.2021) Fans jubeln auf der Fussgängerinsel vor der «Union» am Schibenertor. Bild: Sandro Büchler (16.6.2021) Posieren für den Fotografen. Bild: Sandro Büchler (16.6.2021) Sogar die Fahrzeuge sind italienisch: links eine Vespa, rechts die italienische Automarke schlechthin. Bild: Sandro Büchler (16.6.2021) Italienische Freude pur über das verdiente 3:0 gegen die Schweiz. Bild: Sandro Büchler (16.6.2021) Die laue Sommernacht macht's möglich: Fanjubel im Cabrio. Bild: Sandro Büchler (16.6.2021)

Der Beginn des Freudenfestes im Stadtzentrum war eher verhalten. Am Schibenertor zogen nach Spielschluss nur ein knappes Dutzend Autos hupend und in einigen wenigen Fällen mit italienischen Flaggen geschmückt, ihre Runden. Erst nach und nach gesellten sich weitere Fahrzeuge und auch Fans zu Fuss dazu. Nach 23 Uhr begann der Verkehr auf dem Rundkurs Schibenertor, Bahnhofstrasse, Schützengasse, Broderbrunnen und Oberer Graben zu stocken. Im Stau blieben kurzzeitig auch ein Zug der Appenzeller Bahnen und diverse Busse und Postautos stecken.

Der Hupkorso endete kurz nach Mitternacht ziemlich schlagartig. Die Fans zu Fuss liefen auseinander, die Zahl der kreisenden Autos nahm ab, weil immer mehr davon hupend Richtung ihrer Wohnquartiere verschwanden. Im Bahnhofsquartier ging's zwar zwischen Spielende und Mitternacht laut und etwas hektisch zu und her, die Stimmung blieb aber friedlich. Die Stadtpolizei war am Mittwochabend in der Innenstadt stark präsent. Unter anderem sperrte sie nach einiger Zeit die Zufahrt zum Marktplatz, damit der ÖV dort rollen konnte. Neben dem Auflösen einiger kleinerer Staus hatte sie kaum Arbeit mit den feiernden Fans.

Mittwoch, 16. Juni - 19:39 Uhr

Noch ein Wechsel im St.Galler Stadtparlament: Andrea Scheck geht, Miriam Rizvi rutscht auf der Juso-Liste nach

(pd/vre) Die Amtsdauer 2021 bis 2024 des St.Galler Stadtparlaments ist noch kein halbes Jahr alt und schon hagelt es vorzeitige Rücktritte. Nach zwei SP-Männern, zwei CVP-Frauen und einem FDP-Mann gibt nun auch Andrea Scheck ihren Rücktritt aus dem Parlament nach der Rechnungssitzung vom 6. Juli bekannt. Sie möchte sich künftig auf das Kantonalpräsidium der SP konzentrieren. Für sie rückt Klimaaktivistin Miriam Rizvi ins Parlament nach.

Andrea Scheck tritt im Juli aus dem Stadtparlament zurück. Bild: PD/Ueli Baechtold

Andrea Scheck ist derzeit die einzige Kandidatin fürs Präsidium der SP des Kantons St.Gallen. Ihre Wahl zur Nachfolgerin von Max Lemmenmeier am Parteitag von Ende Juni ist unbestritten. Um eine Doppelbelastung und einen Interessenkonflikt zwischen Stadt- und Kantonalpartei zu vermeiden, aber auch um den Weg «für die jüngere Generation frei zu machen», legt die 28-Jährige ihr Stadtparlamentsmandat im Juli nieder.

Für Andrea Scheck nimmt Miriam Rizvi für dieJuso im Parlament Einsitz. Bild: PD

Scheck war gemäss Mitteilung vom Mittwoch m Sommer 2016 als Ersatz für Monika Simmler auf den Juso-Sitz in der städtischen Legislative nachgerutscht. Ihre Schwerpunkte lagen bei Gleichstellungsfragen und dem Kampf gegen die Klimakrise. Vor allem ihr Vorstoss für die Gratisabgabe von Menstruationsartikeln durch die Stadt trugen ihr viel mediale Aufmerksamkeit ein.

Mit der Parlamentssitzung vom 24. August rückt für Andrea Scheck Miriam Rizvi als erstes Ersatzmitglied auf der Juso-Liste vom vergangenen Herbst nach. Die 20-jährige Schülerin ist in der Klimabewegung engagiert und vertritt dort seit Jahren die Anliegen der Jugendlichen. Sie will im Parlament «die konsequente linke und laute Linie der Juso» weiterführen.



Mittwoch, 16. Juni - 17:10 Uhr

Werbeaktion für die National Summer Games 2022 in St.Gallen

(pd/mbu) 15 Velofahrerinnen und Velofahrer mit einer geistigen Beeinträchtigung fahren zwischen dem 18. und 26. Juni von Villars sur Ollon nach St.Gallen. Sie machen mit dieser Aktion auf die National Summer Games von Special Olympics aufmerksam, die Mitte 2022 in St.Gallen stattfinden, wie die Organisatoren in einer Mitteilung schreiben.

Die National Games sind die jeweils grösste Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. In einem Jahr werden in der Gallusstadt 1800 Athletinnen und Athleten erwartet, die in 14 Sportarten Wettkämpfe bestreiten. Mit dem Motto «St.Gallen mit allen» wollen sich die Veranstalter für die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung in der Gesellschaft und im Sport einsetzen.

Die Sportlerinnen und Sportler vor ihrer Tour de Suisse. Bild: PD

Am Ort der letzten National Winter Games – Villars sur Ollon – starten Velofahrerinnen und Velofahrer ihre Promotour für die nächsten Summer Games. Unterwegs treffen sie Athletinnen und Athleten von anderen Sportgruppen sowie Institutionen und animieren sie, am Sportevent dabei zu sein. Die Strecke führt der Rhone und dem Rhein entlang, vorbei an vielen Seen und mitten durch die Alpen, von Villars sur Ollon bis nach St.Gallen.

Insgesamt werden die Sportlerinnen und Sportler 485 Kilometer zurücklegen, 7882 Höhenmeter überwinden und rund 55 Stunden auf dem Sattel verbringen. Kurz vor der grossen Reise seien alle 15 Athletinnen und Athleten Feuer und Flamme für das Vorhaben, heisst es in der Mitteilung weiter. «Alle freuen sich darauf, Neues zu entdecken, durch die schöne Natur zu fahren und unterwegs für die Special Olympics National Games aufmerksam zu machen, die in einem Jahr in ihrer Heimat stattfinden.»

Mittwoch, 16. Juni - 16:12 Uhr

ARA St.Gallen-Hofen gewinnt Infrawatt-Innovationspreis 2021

(pd/woo) Der Verein Infrawatt, der sich für die Energienutzung aus Abwasser, Abfall, Abwärme und Trinkwasser einsetzt, hat die Abwasserreinigungsanlage (ARA) St.Gallen-Hofen für die Umsetzung ihrer Energiestrategie ausgezeichnet. Die Übergabe des Infrawatt-Innovationspreises fand am Dienstag in Bern statt.

Der Innovationspreis wurde in Bern übergeben. Bild: PD

Die ARA St.Gallen-Hofen in Wittenbach war die erste mechanisch-biologische Kläranlage der Schweiz, wie es in einer Mitteilung der Stadt St.Gallen heisst. Schon 1917 sei, neben einer guten Reinigung der Abwässer, auch auf die Energie geachtet worden. Ebenso sei bereits früh ein Abwasserkraftwerk installiert worden. Längerfristiges Ziel war es gemäss Mitteilung jedoch, die ARA ohne das Kraftwerk energieautark zu machen und die Reinigungsleistung zu verbessern, ohne zusätzliche Biologiebecken (graue Energie) zu erstellen.

Im ersten Schritt wurden energieeffiziente neue Blockheizkraftwerke mit einer Wärmepumpe realisiert. Als zweites wurde im Zuge der Sanierung der Biologie die Lufterzeugung mit modernen Turboverdichtern ausgerüstet, was die Energieeffizienz verbesserte, heisst es weiter. Im dritten Schritt wurde mit der ETH und weiteren Ingenieur-Unternehmen eine dynamische Regelung der Biologieprozesse erarbeitet, was die Sauerstoffbelüftung verbesserte und damit den Stromverbrauch minimierte.

Zudem konnten die Lachgasemissionen auf einen Fünftel reduziert werden. Mit all diesen Massnahmen habe der Eigendeckungsgrad des Strom von 70 auf über 130 Prozent gesteigert werden können.

Die ARA St.Gallen-Hofen in Wittenbach. Bild: PD

Mittwoch, 16. Juni - 15:57 Uhr

Talentschule Gestaltung präsentiert Werke des letzten Schuljahres

(pd/woo) Die Schülerinnen und Schüler der Talentschule St.Gallen haben auch im vergangenen Schuljahr wieder gezeichnet, gemalt, geklebt, gedruckt, gesprüht, mit Ton und anderen Materialien gearbeitet und sich mit der Foto- und Videokamera sowie mit dem Computer vertraut gemacht. Auch mit Pizzaschachteln und Büchern wurde experimentiert, wie es in einer Mitteilung heisst. Ein weiterer Höhepunkt sei die Anwendung von Giessverfahren mit Schokolade gewesen.

Die Talentschule lädt zu einer Ausstellung ein. Bild: PD

Am Samstag, 19. Juni, lädt die Schule nun zu einem Tag der offenen Tür ein, um die Werke zu zeigen. Die Eröffnung der Ausstellung findet von 10 bis 14 Uhr im Schulhaus Bürgli statt mit Begrüssungsworten von Monika Dorner, Abteilungsleiterin Schulen Centrum-Ost und Talentschule.

Vor Ort haben die kleinen und grossen Besucherinnen und Besucher zudem die Möglichkeit, auch selbst auszuprobieren und zu gestalten. Die Ausstellung in der Eingangshalle des Schulhauses Bürgli ist danach vom 21. Juni bis 2. Juli, jeweils Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr, frei zugänglich.

Mittwoch, 16. Juni - 15:31 Uhr

Historisches und Völkerkundemuseum lädt zum Jubiläumswochenende: Flohzirkus und Schokokuss-Wurfmaschine zum 100. Geburtstag

(pd/woo) Das Historische und Völkerkundemuseum St.Gallen (HVM) feiert dieses Jahr seinen 100. Geburtstag: Am Wochenende, 19. und 20. Juni, lädt das Museum nun zum Geburtstagsfest. Das Veranstaltungsprogramm ist abwechslungsreich und bunt. Die Palette reicht vom Kasperlitheater bis zum Flohzirkus, von Überraschungsführungen bis zum Wiener Café. Der Eintritt ist gemäss Mitteilung gratis.

Das Programm im Detail:

Samstag, 19. Juni 11 Uhr: Führung in der Ausstellung «Klimt und Freunde» für Erwachsene

13 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr: Kasperlitheater Bubu

14 Uhr: Überraschungsführung im Haus für die ganze Familie

15.30 Uhr: Schokokuss-Wurfmaschine im Innenhof

Seit 100 Jahren im Stadtpark: Das Historische und Völkerkundemuseum St.Gallen. Bild: PD

Sonntag, 20. Juni 11 Uhr: Überraschungsführung im Haus für die ganze Familie

13.30 Uhr und 15 Uhr: Flohzirkus mit Floh Hannibal und Flohzirkusdirektor Werner Amport

14.30 Uhr: Führung in der Ausstellung «Klimt und Freunde» für Erwachsene

15.30 Uhr: Schokokuss-Wurfmaschine im Innenhof

Durchgehend gibt es gemäss Programm ein Wiener Café, Grill, Nostalgie-Karussell (nur am Sonntag), diverse Grossspiele für die ganze Familie, Riesen-Seifenblasen, Ballonfiguren (nur am Sonntag), Rundgänge für Gross und Klein, Gesichtsbemalung für Kinder (jeweils 14 bis 16 Uhr) und Live-Musik.

Mittwoch, 16. Juni - 9:59 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: Trotz Lockerungsschritten entspannt sich die Lage weiter

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet im Internet für Dienstag 26 neue laborbestätigte Coronafälle. Die Gesamtzahl der Ansteckungen seit März 2020 liegt jetzt bei 42'695. Auch am Dienstag wurden keine weiteren Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten seit Frühling 2020 bleibt daher bei 712 stabil.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Entwicklung der Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Dienstag, 15. Juni, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Am Dienstag, um Mitternacht, lagen im Kanton St.Gallen 15 Patientinnen und Patienten in Zusammenhang mit Covid-19 in einem Spital. Drei davon waren auf der Intensivstation - eine Person ohne und zwei Personen mit künstlicher Beatmung. Bis Dienstagabend waren gemäss den kantonalen Angaben im Internet 108'333 Personen einmal und 115'768 Personen zweimal geimpft worden; das Total der Geimpften lag damit bei 224'101.

Auch die Inzidenzwerte für den Kanton St.Gallen sind derzeit tief: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dientagabend bei 32, die 14-Tage-Inzidenz bei 91 (und damit erstmals seit längerer Zeit unter 100). Die Inzidenz bezeichnet die Zahl der Fälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen jeweils hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Mittwoch, 16. Juni - 9:40 Uhr

Schnellste öffentliche Ladestation der Stadt für Elektroautos im Parkhaus des Kantonsspitals: Bis 30 Mal schneller «tanken» als zu Hause

(sk/vre) Das Kantonsspital betreibt neuerdings im Deck B0 in seinem Parkhaus «Böschenmühle» an der Steinachstrasse die derzeit schnellste Ladestation für Elektroautos in der Stadt St.Gallen. Betrieben wird sie von den Stadtwerken. An der Station mit zwei Anschlüssen können Elektroautos bis zu 30 Mal schneller «betankt» werden als an einer Heimladestation.

Die derzeit schnellste Ladestation für Elektroautosder Stadt St.Gallen im Parkhaus «Böschenmühle» des Kantonsspitals. Bild: PD

Der Parkplatz mit der Schnellladestation ist gegen Entrichtung der Parkiergebühr öffentlich zugänglich. Der Strombezug ist kostenpflichtig und wird via Kreditkarte, Smartphone oder RFID abgerechnet. Damit besteht gemäss Mitteilung der Stadt nun auch im Osten von St.Gallen die Möglichkeit, Elektroautos zeitsparend zu betanken. An der neuen Station dauert der Ladevorgang für eine Reichweite von mindestens 150 Kilometern nur gerade eine Viertelstunde. Voraussetzung: Das Auto muss technisch für ein so schnelles Laden ausgestattet sein.

Die Stadtwerke betreiben in St.Gallen mittlerweile 60 öffentliche Ladepunkte für Elektroautos an 22 Standorten. An fünf Standorten befinden sich Schnellladestationen (Empa Lerchenfeldstrasse, Helvetia-Versicherung Dufourstrasse, TCS Zürcher Strasse, Gaiserbahnhof und neu Kantonsspital Steinachstrasse). Alle Ladepunkte sind Teil von «Ost-mobil»; der Anbieter verfügt schweizweit über rund 5'200 und europaweit über rund 60'000 Ladepunkte für Elektroautos.

Mittwoch, 16. Juni - 8.48 Uhr

Wechsel in der CVP/EVP-Fraktion des Stadtparlamentes: Helen Thoma tritt zurück, Louis Stählin rutscht nach

CVP-Stadtparlamentarierin Helen Thoma tritt Ende Juli zurück. Bild: PD/Foto Lautenschlager

(pd/vre) Ein Zeckenbiss löst innerhalb der Fraktion von CVP und EVP im St.Galler Stadtparlament eine personelle Rochade aus: Helen Thoma (CVP) tritt per Ende Juli aufgrund anhaltender gesundheitlicher Probleme zurück. Für sie rutscht Louis Stähelin (CVP) nach. Er sass von Herbst 2019 bis Ende 2020 bereits im Stadtparlament, schaffte aber im Herbst 2020 die Wiederwahl nicht.

Louis Stähelin sitzt ab August wieder im St.Galler Stadtparlament. Bild: PD/Foto Lautenschlager

Grund für den Rücktritt von Helen Thoma ist gemäss Mitteilung der CVP/EVP-Fraktion ein Zeckenbiss und die damit einhergehende Übertragung des Borreliose-Bakteriums. Thoma sass rund zweieinhalb Jahr im Parlament und in dessen Werkkommission. Die Fraktion wünscht ihr in der Mitteilung baldige und nachhaltige Genesung.

Nachfolger von Thoma wird der 42-jährige Louis Stähelin. Er ist diplomierter Ingenieur ETH und als Projektleiter tätig. Er ist zudem langjähriges Mitglied des Vorstands der CVP-Stadtpartei.

Mittwoch, 16. Juni - 8:18 Uhr

Neuer Vorstoss im Stadtparlament packt heisses Eisen an: Mit Gewinnen aus Um- und Aufzonungen neue öffentliche Freiflächen schaffen

(vre) Die Fraktionen links der Mitte im St.Galler Stadtparlament spüren offenbar so etwas wie einen politischen Frühling: Nachdem am Dienstag eine Motion für ein Reglement für mehr Transparenz bei der Finanzierung von Wahl- und Abstimmungskämpfen gegen bürgerlichen Widerstand überwiesen wurde, packen sie mit einer neu eingereichten Motion noch ein politisch heisses Eisen an. Die Fraktionen von SP/Juso/PFG, von Grünen/Jungen Grünen und von Grünliberalen/Jungen Grünliberalen fordern die Gewinnabschöpfung bei Um- und Aufzonungen. Das ist ein Anliegen, das von bürgerlicher Seite mit Sicherheit heftig bekämpft wird.

Ob eine Wiese landwirtschaftlich genutzt oder ob darauf gebaut werden kann, hat entscheidenden Einfluss auf ihren Wert. Symbolbild: Ralph Ribi (Laderen, 30.5.2006)

Werden Grundstücke neu der Bauzone zugeschlagen oder wird mit einer Aufzonung eine dichtere Bebauung ermöglicht, steigt der Wert des betroffenen Landes. Dabei kann es durchaus um grosse Beträge gehen, wie Beispiele einzelner Bauernfamilien zeigen, die durch den Verkauf von Bauland in den 1970er- und 1980er-Jahren zu Millionären wurden. Das Raumplanungsgesetz des Bundes von 2013 verlangt bei Neu-, Um- und Aufzonungen den sogenannten Mehrwertausgleich, also die mindestens teilweise Abschöpfung dabei entstehender Gewinne. Der Kanton St.Gallen hat das Instrument in seinem neuen Planungs- und Baugesetz nur für neue Einzonungen vorgesehen. Er stellt es den Gemeinden frei, weitergehende Lösungen einzuführen.

Und genau das wollen die Fraktionen von links der Mitte im St.Galler Stadtparlament. Sie fordern mit ihrer Motion den Stadtrat auf, Rechtsgrundlagen für die Gewinnabschöpfung zu schaffen und zusammen mit der Totalrevision der Bauordnung nach 2027 in Kraft zu setzen. Den Motionärinnen und Motionären schwebt dabei das Beispiel von Basel-Stadt vor: Dort wird das Instrument seit 1977 angewendet. Die Einnahmen aus der Gewinnabschöpfung bei Ein-, Um- und Aufzonungen wandert dort in einen Grünfonds, aus dem Projekte zur Schaffung oder Aufwertung öffentlicher Freiflächen finanziert werden.

Mit grösseren Neueinzonungen ist in der Stadt St.Gallen im Moment nicht mehr zu rechnen. Damit die Stadt baulich verdichtet werden kann und Grundstücke intensiver genutzt werden können, dürfte es aber viele kleinere Um- und Aufzonungen brauchen. Bild: Ralph Ribi

(Steinachstrasse, 19.5.2021)

Auch was die Höhe der Gewinnabschöpfung anbelangt, haben die drei Parlamentsfraktionen, die hinter der am Dienstag neu eingereichten Motion stehen, klare Vorstellungen: Die Stadt soll mindestens 50 Prozent des Mehrwerts eines Grundstücks durch Um- oder Aufzonung kassieren. Dabei soll für Landeigentümer ein Freibetrag von 20'000 Franken gelten. Der neue Vorstoss liegt jetzt beim Stadtrat. Er wird im nächsten Schritt eine schriftliche Stellungnahme zum Anliegen ans Parlament abgeben. Dieses diskutiert dann Vorstoss und Stellungnahme und entscheidet dann, ob es der Stadtregierung den Auftrag erteilen will oder nicht. Eine heftige Debatte ist programmiert.

Dienstag, 15. Juni - 22:15 Uhr

Das hat das Stadtparlament diskutiert: Eindolung, Transparenz, Chancen für Frauen bei der Polizei und Spitex-Probleme

Das St.Galler Stadtparlament hat am Dienstagnachmittag die sechste Sitzung der Amtszeit 2021 bis 2024 in der Olma-Halle 2.1 durchgeführt. Dabei wurde eine Wahl vorgenommen. Weiter wurden ein Sachgeschäft und vier Vorstösse diskutiert.

Das St.Galler Stadtparlament tagte wegen der Coronapandemie am Dienstag erneut in der Olma-Halle 2.1. Bild: Arthur Gamsa (15.6.2021)

Wahl. Das Parlament hat Rebecca Cozzio (CVP) anstelle von Barbara Hächler (CVP) in die Bildungskommission gewählt.

(CVP) anstelle von (CVP) in die Bildungskommission gewählt. Bach. Für den Ersatz der Eindolung des Heiligkreuzbachs an der Waldstrasse wurde ein Kredit von 550000 Franken gutgeheissen. Vom zweiten Teil des Projekts, der von Wittenbach erarbeitet wurde, nahm das Parlament Kenntnis. Das städtische Projekt wird nur ausgeführt, wenn auch Wittenbach Ja zu seinem Teilprojekt sagt.

Transparenz. Die Motion zur Schaffung eines Reglements, das Transparenz in der Finanzierung von kommunalen Wahl- und Abstimmungskämpfen schaffen soll, wurde mit 35 Ja zu 25 Nein überwiesen. Der Stadtrat muss jetzt dem Parlament den Entwurf eines solchen Reglements vorlegen.

Polizistinnen. In der Diskussion der stadträtlichen Antwort auf die Interpellation über die Chancen von Frauen bei der Stadtpolizei wurde der Akzent von links auf mehr Anstrengungen zur Erhöhung des Frauenanteils vor allem in Führungspositionen gesetzt. Bei den Bürgerlichen sah man die Stadtpolizei bei Gleichstellungsfragen mehrheitlich auf vorbildlichem Kurs. Die Interpellantinnen Jacqueline Gasser-Beck (GLP), Magdalena Fässler (GLP) und Veronika Meyer (Grüne) zeigten sich insgesamt befriedigt.

(GLP), (GLP) und (Grüne) zeigten sich insgesamt befriedigt. Spitex. Das Parlament hat die Gelegenheit ergriffen und anhand der stadträtlichen Antwort auf die Interpellation «Wie steht es um die neue Spitex St. Gallen AG» von Maja Dörig (SP) ausführlich über Probleme bei der Einheitsspitex diskutiert.

(SP) ausführlich über Probleme bei der Einheitsspitex diskutiert. Baurecht. Ivo Liechti (CVP) und Stefan Keller (FDP) zeigten sich nicht befriedigt von den Antworten des Stadtrats auf die Interpellation «Sondernutzungsplan – ein gutes Instrument für eine qualitative Entwicklung». Sie fanden, der Stadtrat mache es Investoren durch zusätzliche Auflagen zu schwer. Das löste eine kurze Debatte mit Widerspruch von links her aus.

Dienstag, 15. Juni - 22:00 Uhr

Stadtparlament überweist Motion: Mehr Transparenz bei der Finanzierung von Wahl- und Abstimmungskämpfen

(vre) Wer zahlt wie viel für Wahlkämpfe und Abstimmungskampagnen, die die St.Galler Stadtparteien führen? Wer hat ein Interesse daran, dass der Ausgang einer Wahl oder Abstimmung in die eine oder andere Richtung geht? Diese Fragen beschäftigen nicht mehr nur Fachleute. Auch politisch Interessierte wollen zunehmend wissen, wer über die Parteifinanzierung in welche Richtung Einfluss nimmt. Die St.Galler Stadtregierung muss jetzt sogar ein Reglement erarbeiten, das Parteien und politische Gruppen verpflichtet, Auskunft über ihre Finanzierung zu geben.

Die entsprechende Motion der Fraktionen von SP/Juso/PFG, von Grünen/Jungen Grünen sowie von Grünliberalen/Jungen Grünliberalen wurde vom Stadtparlament mit 35 Ja gegen 25 Nein erheblich erklärt. Dies in der Version der Geschäftsprüfungskommission. Die Motionäre wollten dem Stadtrat einen detaillierten Auftrag für das Transparenz-Reglement erteilen. Dieser wollte den Vorstoss entgegennehmen, aber in einer offeneren Form. Die Kommission engte diese offene Form wieder etwas ein: Richtschnur fürs St.Galler Reglement soll die Transparenzlösung der Stadt Bern sein.

Ein Blick in die Sitzung des St.Galler Stadtparlaments am Dienstag in der Olma-Halle 2.1. Bild: Arthur Gamsa

(15.6.2021)

Bekämpft wurde ein Transparenz-Reglement von den Fraktionen von CVP/EVP, FDP/Jungfreisinnigen und SVP. Patrik Angehrn (CVP), Felix Keller (FDP) und René Neuweiler (SVP) signalisierten Verständnis fürs Anliegen, monierten aber, dass das Reglement der falsche Weg sei. Damit werde ein zahnloses Bürokratiemonster kreiert. Die Gegner der Motion seien bereit, über Wege zu diskutieren, wie man das Anliegen vernünftig verwirklichen könne. Dieses Angebot, kritisierte Keller, sei von den Befürwortern abgelehnt worden. Neuweiler sprach von einem Vorstoss, der aus Neid, Neugier und Missgunst entstanden sei. Er habe zum Ziel, das Finanzierungskonzept mit Spenden der Bürgerlichen schlechtzureden.

Als Sprecher ihrer Fraktionen wehrten sich Dani Kehl (SP), Clemens Müller (Grüne) und Christoph Wettach (Grünliberale) gegen diese bürgerliche Kritik. Es sei höchste Zeit, auch in der städtischen Politik Klarheit über die Finanzierung von Wahl- und Abstimmungskämpfen zu schaffen. Das Thema interessiere viele Stimmberechtigte. Das sehe man auch daran, dass die Frage der Transparenz derzeit national, in den Kantonen, aber auch in verschiedenen Städten diskutiert werde. Dort, wo das Volk mitentscheiden könne, fielen Abstimmungen darüber klar aus. Transparenz in Fragen der Parteifinanzierung, so brachte es Kehl auf den Punkt, schaffe Vertrauen in die Politik.

Dienstag, 15. Juni - 17:33 Uhr

Biodiversität im eigenen Garten und in der Küche

(pd/woo) Die blühende Natur lädt derzeit zum Gärtnern und Geniessen ein. Ein Vortrag, ein Kochkurs und ein Spaziergang sollen nun zeigen, wie ein vielfältiger Balkon oder Kleingarten entsteht, wie Wildkräuter in der Küche verwendet werden und was Stadtbäume alles leisten, wie die Stadt St.Gallen mitteilt.

Auf Terrassen und Balkonen oder in Gärten können Lebensräume für viele verschiedene Pflanzen und Tiere geschaffen werden. Und auch Gemüse, Kräuter, Obst oder Beeren gedeihen auf kleiner Fläche, heisst es weiter in der Mitteilung. Informationen und Tipps zur Biodiversität im Kleingarten gibt’s von Valentin Zürcher am 24. Juni, 19 Uhr, im Botanischen Garten.

Interessierte erhalten an einem Anlass unter anderem Tipps für Biodiversität. PD

Am 28. Juni, 18 Uhr, findet ein Kochkurs mit Martina Rocco statt. Sie zeigt, wie bekannte und unbekannte Wildkräuter kreativ in der Küche verwendet werden können. Auf dem Baumspaziergang am 29. Juni, 17.30 Uhr, führt dann Marianna Buser Interessierte in die Welt der Laub- und Nadelbäume und lädt am Schluss zu einem «Baum-Apéro» ein.

Weitere Informationen zu den Anlässen und Anmeldung unter www.stadtsg.ch/klimaverrueckt oder umwelt.energie@stadt.sg.ch

Dienstag, 15. Juni - 17:26 Uhr

Das erste Schweizer «Fotogame» findet auch in St.Gallen statt

(pd/mbu) Am 21. August 2021 veranstaltet die Fotografieplattform Gridon das erste «Swiss Photogame», bei dem die Teilnehmenden Aufgaben fotografisch umsetzen müssen. Der Event, den die Veranstalter in einer Mitteilung auch «Fotomarathon» nennen, findet in verschiedenen Städten und Orten der Schweiz in jeweils drei Kategorien statt: Streetphotography, Landschaftsfotografie sowie Architektur und Stadtlandschaften. Startpunkt in der Stadt St.Gallen ist Foto Lautenschlager.

Mitmachen beim Anlass könnten alle Personen, die begeistert seien von der Fotografie, schreiben die Veranstalter. Egal ob mit Handy, Analogkamera oder einer professionellen Ausrüstung. Die Teilnehmenden entscheiden bei der Anmeldung, in welcher Kategorie und an welchem Ort sie teilnehmen möchten. Am Veranstaltungstag bekommen sie dann die Aufgaben. Bis am Folgetag um 23.59 Uhr müssen die Bilder abgegeben werden, die dann durch eine Jury bewertet werden. Pro Kategorie gibt es diverse Preise zu gewinnen. Der Hauptgewinn über alle drei Kategorien hinweg, wird durch die Instagram-Community von Gridon ermittelt.

Die Anmeldung für das Fotogame kostet 28 Franken. Darin enthalten ist nicht nur die Startgebühr, sondern auch ein Goodie-Bag mit Trinkflasche, einer SDHC-Speicherkarte und einem Gutschein von 20 Franken der Bookfactory. Gridon liege viel daran, heisst es in der Mitteilung weiter, allen fotobegeisterten Menschen einen kreativen Outdoor-Event zu bieten.

Dienstag, 15. Juni - 17:01 Uhr

Geschichtsprofessorin über das feministische «Wir»

(pd/woo) Im Historischen und Völkerkundemuseum in St.Gallen findet am Donnerstag, 20 Uhr, ein Vortrag statt zum Thema «Wie im 19. Jahrhundert ein feministisches ‹Wir› entstand». Referentin ist Caroline Arni, Geschichtsprofessorin an der Universität Basel. Veranstaltet wird der Anlass vom Archiv für Frauen-, Geschlechter- und Sozialgeschichte.

Eine Gruppe von Frauen gründete in Paris im Umfeld der frühsozialistischen Bewegung 1832 eine Zeitschrift mit dem Titel «La femme libre», heisst es in der Mitteilung. Diese Frauen gelten in der Forschung als erste organisierte Frauenbewegung — und sie waren Arbeiterinnen. Sie schufen gemäss Mitteilung ein feministisches «Wir», das nicht - wie es oft missverstanden wird - eine gemeinsame Identität aller Frauen behauptet, sondern die konkreten Lebenssituationen von Frauen zum Ausgangspunkt von Politik macht.

Wer sich für den Vortrag interessiert, kann sich unter archiv@frauenarchivostschweiz.ch anmelden.



Dienstag, 15. Juni - 16:06 Uhr

Blütenpracht im Kaltbrunner Riet entdecken

(pd/woo) Das Kaltbrunner Riet beherbergt eine ganze Reihe an besonderen Pflanzen, die man nur selten zu Gesicht bekommt. Am Sonntag, 20. Juni, 9.30 bis 11.30 Uhr, haben Interessierte nun die Gelegenheit dazu. Dann lädt Pro Natura St.Gallen-Appenzell zu einer Exkursion mit Norbert Schnyder ein.

An dieser erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Wissenswertes über die Lebensweise und Besonderheiten der an das Riet angepassten Pflanzenarten, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie können zudem mit Feldstecher ausgerüstet auch die violett leuchtenden Sumpfgladiolen blühen sehen, die in der Schweiz nur noch an wenigen Orten vorkommen.

Treffpunkt ist gemäss Mitteilung der Infopavillon im Kaltbrunner Riet. Informationen zur Anreise gibt es unter www.pronatura-sg.ch/kbr. Die Exkursion ist kostenlos und findet bei jeder Witterung statt. Die Teilnehmenden sollen - falls vorhanden - Feldstecher und Lupe mitnehmen, heisst es weiter.

Dienstag, 15. Juni - 14:39 Uhr

Franziska Ryser und Mike Egger kreuzen die Klingen: Wie weiter mit der Schweizer Klimapolitik?

(pd/vre) Am vergangenen Sonntag hat eine Mehrheit des Schweizer Stimmvolks das CO2-Gesetz versenkt. Wie es jetzt mit der Klimapolitik auf Bundesebene weitergehen soll, ist offen. Morgen Mittwoch lässt das Ostschweizer Regionalfernsehen TVO eine nationale Politikerin und einen nationalen Politiker aus dem Kanton St.Gallen miteinander diskutieren, die diese Fortsetzung massgeblich mitgestalten wollen.

Die grüne Nationalrätin Franziska Ryser und SVP-Nationalrat Mike Egger in einer früheren Sendung des Ostschweizer Regionalfernsehens TVO.

Bild: Christina Brunner

(19.12.2019)

In der Sendung «Zur Sache» treffen die grüne Nationalrätin Franziska Ryser und SVP-Nationalrat Mike Egger aufeinander. Sie vertreten beide eine jüngere Generation, sind gleichzeitig aber auch eine Vertreterin der Stadt und ein Vertreter des Landes. Moderiert wird die Sendung von Tagblatt-Chefredaktor Stefan Schmid.

Die Erstausstrahlung der Diskussion über die Klimapolitik nach dem Nein zum CO2-Gesetz erfolgt am Mittwoch, 18.30 Uhr. Danach wird die Sendung um 19.30, 20.30 und 22.30 Uhr wiederholt. Zu sehen ist sie natürlich ab Mittwochabend auch im Internetauftritt von TVO.

Dienstag, 15. Juni - 14:21 Uhr

Von Fischen und Menschen im Kinok: Mit der Regisseurin über ihren Debütfilm diskutieren

(pd/vre) Heute Dienstag, 20 Uhr, ist Regisseurin und Drehbuchautorin Stefanie Klemm zu Gast im Kinok in der Lokremise. Dies, weil das St.Galler Studiokino derzeit ihren Debütfilm «Von Fischen und Menschen» im Programm hat. Das Gespräch mit der Regisseurin führt Andreas Stock. Noch sind Eintrittskarten zur Vorstellung von heute Abend im Vorverkauf im Internet erhältlich.

Sarah Spale, die Kommissarin aus der Krimiserie «Wilder» spielt eine Hauptrolle im Filmdrama «Von Fischen und Menschen». Bild: PD

«Von Fischen und Menschen» erzählt eine archaisch anmutende Geschichte über Schuld, Trauer, Rache und Vergebung. Stefanie Klemm lotet dabei zusammen mit ihren Hauptdarstellern Sarah Spale und Matthias Britschgi die Tiefen menschlicher Nöte aus. Die stimmungsvollen Jura-Aufnahmen des polnischen Kameramanns Kacper Czubak, die teils angespannte Atmosphäre und Sarah Spale erinnern mitunter an die beliebte SRF-Krimiserie «Wilder». Ein Krimi ist der Film aber keinesfalls, sondern eher ein psychologisches Dama.

Dienstag, 15. Juni - 14:01 Uhr

Ein Sommerbote

Leserbild. Ingrid Zürcher fotografierte den Schwalbenschwanz auf einer Tuschnelke im Familiengarten Feldli in St.Gallen.

Dienstag, 15. Juni - 12:30 Uhr

Stromausfall wegen Arbeitsunfall an der Fürstenlandstrasse

(stapo/mas) Am Dienstagmorgen ist es an der Fürstenlandstrasse in St.Gallen zu einem Arbeitsunfall mit Strom gekommen, wie es in einer Mitteilung der Stadtpolizei heisst. Ein Mann führte in einem Unterwerk an der Verzweigung Fürstenland- und Ahornstrasse Arbeiten an der Stromversorgung aus. Dabei kam es um 11 Uhr zum Unfall. Der Mann wurde dabei verletzt und musste durch die Rettungssanität ins Spital gebracht werden. Er war gemäss Polizeimeldung jederzeit ansprechbar.

Aufgrund des Unfall ist es in der Nachbarschaft des Unterwerks zu einem Stromausfall gekommen. Vom Stromausfall betroffen waren rund 160 Hausanschlüsse. Seit 12:24 ist die Stromversorgung wieder sichergestellt. Der Hergang des Zwischenfalls wird jetzt durch die Stadtpolizei St.Gallen geklärt.

Dienstag, 15. Juni - 12:12 Uhr

Pro Bahn Ostschweiz setzt sich für Bushaltestellen in der Stadt ein: «Schibenertor» nicht aufheben, «Kolosseumstrasse» umtaufen

(pd/vre) Teil der Erarbeitung jeden neuen ÖV-Fahrplans ist ein Vernehmlassungsverfahren. Daran hat sich Pro Bahn Ostschweiz auch in diesem Jahr beteiligt. Die Lobby der ÖV-Passagiere setzt sich dabei für Verbesserungen und gegen Verschlechterungen in Stadt und Region St.Gallen ein. Unter anderem wehrt sich Pro Bahn Ostschweiz gegen die Aufhebung der Bushaltestelle «Schibenertor» vor der Migros-Bank an der St.Galler Bahnhofstrasse und regt die Umbenennung der Bushaltestelle «Kolosseumstrasse» in «Espenmoos» an.

Pro Bahn Ostschweiz spricht sich gegen die Aufhebung der Bushaltestelle an der Bahnhofstrasse beim Schibenertor aus. Bild: Reto Voneschen (4.6.2021)

Die Haltestelle Schibenertor müsse im heutigen Umfang weiter bedient werden, fordert Pro Bahn Ostschweiz im Vernehmlassungsverfahren. Diese Haltestelle erfülle eine wichtige Umsteigefunktion zu den Bussen Richtung Röteli, Hochschule und Rotmonten. Für gehbehinderte Fussgängerinnen und Fussgänger brauche es weiter eine Möglichkeit, vom Marktplatz mit dem ÖV zum Schibenertor zu fahren. In Fusswegdistanz von dieser Haltestelle befänden sich zudem die südliche Altstadt, diverse Banken sowie die Warenhäuser Manor und Globus.

Im Nordosten der Stadt St.Gallen soll die Bushaltestelle Kolosseumstrasse in Fahrtrichtung Heiligkreuz in etwa zwei Jahren weiter nach Norden an die Heiligkreuzstrasse verlegt werden. Sie wird damit aber weiterhin die nächstgelegene Haltestelle zum Sportplatz Espenmoos bleiben. Überdies wird sie sich dann in der Nähe der Espenmoosstrasse befinden. Aus diesem Grund regt Pro Bahn Ostschweiz in der Vernehmlassung an, die Haltestelle in «Sportanlage Espenmoos» oder einfach «Espenmoos» umzutaufen.

Der Zug zwischen Zürich und München sollte nach Meinung von Pro Bahn Ostschweiz im «kundenfreundlichen» Zwei-Stunden-Takt verkehren. Benjamin Manser

(8.3.2016)

Auch für den Eisenbahnfahrplan hat Pro Bahn Schweiz Anregungen, die Stadt und Region St.Gallen direkt betreffen:

Pro Bahn Ostschweiz fordert, dass die Taktlücke beim Eurocity von Zürich nach München geschlossen wird, damit ein kundenfreundlicher Zwei-Stunden-Takt entsteht.

Zwischen den zwei Stunden soll ab nächstem Fahrplanwechsel am Wochenende die S7 von Romanshorn über St.Margrethen bis nach Lindau-Insel verkehren. Pro Bahn Schweiz fordert, dass diese S7 auch unter der Woche bis Lindau verkehrt.

Zudem verlangt Pro Bahn Schweiz einen zusätzlichen Halt in Mörschwil: Die S 5 weise zwischen St.Gallen und St.Margrethen die gleiche Fahrzeit wie die S 4 auf. Es sei nicht einzusehen, warum der eine Zug in Mörschwil halte, der andere aber nicht. Beide S-Bahnen sollten nach Meinung von Pro Bahn Ostschweiz in Mörschwil halten.

Dienstag, 15. Juni - 11:20 Uhr

Polizeihund fasst Flüchtigen in Mörschwil

(kapo/mas) Am Montagabend hat die Kantonspolizei St.Gallen einen 39-jährigen Schweizer festgenommen. Dieser wird verdächtigt, kurz zuvor einen Diebstahl an einem unverschlossenen Auto versucht zu haben, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei. Eine Anwohnerin habe den Mann beobachtet. Als sie ihn angesprochen habe, sei er geflüchtet.

Der Polizeihund «Don vom wilden Holz» konnte in Mörschwil einen flüchtenden Dieb stellen. Bild: Kantonspolizei SG

Im Zuge der Fahndung konnte der zweijährige Polizeihund «Don vom wilden Holz» den 39-Jährigen in einem Versteck im Wald aufstöbern. Er wurde festgenommen. Der Schweizer wird verdächtigt, für mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen in der Region verantwortlich zu sein, heisst es in der Mitteilung weiter. Er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Die Kantonspolizei tätigt jetzt weitere Ermittlungen.

Dienstag, 15. Juni - 9:07 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: Trotz Lockerungsschritten entspannt sich die Lage weiter

(SK/sae) Der Kanton St.Gallen meldet im Internet für Mittwoch 34 (Di: 53) laborbestätigte neue Infektionen mit dem Coronavirus. Die Gesamtzahl der Neuansteckungen seit März 2020 liegt jetzt bei 42'550. Zu weiteren Todesfällen in Zusammenhang mit Covid-19 ist es gestern Mittwoch nicht gekommen. Die Zahl der St.Galler Coronatoten seit Frühling 2020 bleibt daher bei 711 stabil.

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet im Internet für Montag 33 laborbestätigte neue Infektionen mit dem Coronavirus. Die Gesamtzahl der Ansteckungen seit März 2020 liegt jetzt bei 42'669. Auch am Montag wurden keine weiteren Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten seit Frühling 2020 bleibt daher bei 712 stabil.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Entwicklung der Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Montag, 14. Juni, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Am Montag, um Mitternacht, lagen im Kanton St.Gallen 15 Patientinnen und Patienten in Zusammenhang mit Covid-19 in einem Spital. Das sind so wenige wie schon lange nicht mehr. Bis Sonntagabend waren gemäss den kantonalen Angaben im Internet 109'981 Personen einmal und 110'898 Personen zweimal geimpft worden; das Total der Geimpften lag damit bei 220'879.

Auch die Inzidenzwerte für den Kanton St.Gallen bleiben rückläufig: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montagabend bei 32, die 14-Tage-Inzidenz bei 102. Die Inzidenz bezeichnet die Zahl der Fälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen jeweils hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Dienstag, 15. Juni - 8:30 Uhr

Ohne Coronapandemie wäre heute Kinderfest

(vre) Das Kinderfest ist einer der ganz wichtigen Traditionsanlässe der Stadt St.Gallen. Vielleicht weniger für die Kinder, ganz sicher aber für alle älteren St.Gallerinnen und St.Galler. Es ist ein Tag, an dem in der Stadt alles still und Kinder, weisse Kleidchen sowie Bratwürste im Zentrum stehen. Letztmals fand das Kinderfest 2018 statt. Damit wäre 2021 wieder ein Festjahr. Wäre - wenn nicht die Coronapandemie dazwischen gefunkt hätte. Mit Rücksicht auf den Ausnahmezustand (und die Stadtkasse) hat die Stadtregierung das Fest schon im Frühling 2020 abgesagt.

Erinnerungen ans Kinderfest 2018 helfen vielleicht, die lange Wartezeit bis zum Kinderfest 2024 zu überbrücken. Hier die schönsten Bilder Bild: Hanspeter Schiess (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Mareycke Frehner) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) (Bild: Michel Canonica) Letzte Vorbereitungen, bevor der Kinderfest Umzug durch die Strassen zieht.

(Bild: Michel Canonica)

Die Ruhe vor dem Sturm. (Bild: Michel Canonica) Viel Qualm und Rauch: Die Böllerschüsse ab der Falkenburg wecken die Stadt St. Gallen am Morgen des Kinderfestes.

(Bild: Michel Canonica) Die Kanone wird geladen. (Bild: Michel Canonica) Die traditionellen Böllerschüsse bei Sonnenaufgang ab der Falkenburg sind der Startschuss fürs Kinderfest 2018.

(Bild: Michel Canonica)

Würde das Kinderfest in diesem Jahr durchgeführt, wäre der erste Termin dafür der 26. Mai gewesen. Das Wetter hätte Ende Mai und Anfang Juni zu einigen Verschiebungen geführt, was ja auch eine Spezialität des Anlasses ist - ganz nach dem Motto: «'S isch! S'isch nöd!» Im Gegensatz zu 2018 wären die Entscheide, die dafür hätten gefällt werden müssen, diesmal leicht gefallen angesichts des herrschenden Dauerregens. Heute Dienstag aber wäre es wohl soweit: Das Wetter verspricht sommerlich warm und schön zu werden, der Festplatz auf dem Rosenberg ist trocken genug.

Immer der erste Höhepunkt des Kinderfests: Der Umzug vom Vormittag (im Bild auf dem Bohl). Bild: Michel Canonica

(20.6.2018)

Diese Berechnung des Termins bestätigt der langjährige Beauftragte fürs Kinderfest innerhalb der städtischen Direktion Bildung und Freizeit, Alan Schmid. Bei normalem Gang der Dinge hätte um 8.30 Uhr das frühmorgendliche Treffen der Verantwortlichen auf dem Kinderfestplatz - samt dem üblichen Frühstück - bereits stattgefunden. Im Stadtzentrum wären städtische Angestellte mit Hochdruck daran, die Bänke entlang der Umzugsroute aufzustellen. Und Böllerschüsse von den Anhöhen über der Stadt hätten angezeigt, dass das Fest tatsächlich stattfinden kann. In den Schulhäusern liefe der Countdown für die Besammlung in der Innenstadt...

Mittagessen unter den rot-weissen Sonnendächlein auf dem Kinderfestplatz auf dem Rosenberg. Bild: Hanspeter Schiess

(20.6.2018)

Aber eben: Das Fest findet in diesem Jahr nicht statt. Der Entscheid des Stadtrates, es abzusagen und erst 2024 das nächste Fest durchzuführen, hat vor gut einem Jahr zu heftigen Protesten, Kritik und einer Petition geführt. Ursache war nicht zuletzt die verunglückte Kommunikation der Stadtregierung, die den Entscheid an einer Medienorientierung über Sparmassnahmen bekanntgab. Dass nicht in erster Linie Sparsamkeit, sondern die Coronapandemie Ursache für die Absage war, ging so in der öffentlichen Wahrnehmung lange unter.

Eine Vorführung auf der Bühne Centrum: Alle Schulhäuser der Stadt wollen auf dem Kinderfestplatz mit einer eigens für diesen Anlass einstudierten Choreografie punkten. Bild: Hanspeter Schiess (20.6.2018)

Im Nachhinein gesehen, war die stadträtliche Absage für 2021 wohl richtig. Das Kinderfest mit seinen mehreren tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie einem Publikum mit bis zu 30'000 Personen wäre derzeit wegen der Anti-Corona-Regeln nicht durchführbar. Die vor einem Jahr heftig diskutierte Frage, ob man es auf 2022 hätte verschieben sollen, ist im Moment schwer zu beantworten; dafür muss man wohl noch ein Jahr warten. Klar ist jetzt schon: Die Vorbereitungen für 2022, die diesen Frühling hätten beginnen müssen, wären derzeit auch nicht ganz einfach zu bewerkstelligen.

Der Kinderfest-Abend gehört den Jugendlichen und den Erwachsenen: Im Bild eines der Platzkonzert auf dem Festplatz auf dem Rosenberg. Bild: Hanspeter Schiess

(20.6.2018)

Damit bleibt Stadtsanktgallerinnen und Stadtsanktgallern nichts anderes übrig, wieder drei Jahre bis 2024 und das nächste Kinderfest zu warten. Dannzumal wird das Fest 200 Jahre alt. Und das, so versicherte im Umfeld der Absage für 2021 der damalige Bildungsdirektor Markus Buschor vor einem Jahr, werde man dann sicher gebührend feiern. An dieses Versprechen der Stadtregierung werden wir uns in drei Jahren erinnern! Das versprechen wir - und freuen uns schon heute aufs Jubiläumsfest.

Das Kinderfest ist Traditionsanlass mit langer Geschichte. Im Bild die Austragung 1831. (Bilder: Sammlung Reto Voneschen) Ein Grusskarte vom St.Galler Jugendfest. Postalisch gelaufen ist sie 1898, und zwar mit einem stenografischen Gruss. Neben den bis heute bekannten Elementen des Festes ist das Schlussmanöver des heute nicht mehr existierenden Kadettenkorps der Kantonsschule am Burggraben abgebildet. Weniger martialisch kommt die am Jugendfest vom 30. Juli 1901 verschickte Grusskarte daher. Der Umzug mit den Blumenmädchen und die Abendunterhaltung sind hier zentrale Elemente. Eine frühe Foto-Ansichtskarte des Kinderfest. Das Bild ist um 1900 gelaufen und zeigt ganz in weisse Spitzen gekleidete Blumenmädchen im Anstieg zur Festwiese. Eine 1903 gelaufene Ansichtskarte mit einer Bubenklasse ganz in weiss. Gruppenbild auf dem Kinderfestplatz, als Ansichtskarte gelaufen 1903. Neben den Blumenmädchen fällt in der Bildmitte der beschnauzte Lehrer mit Strohhut auf. Rechts haben sich Buben in Kadettenuniformen unters Publikum gemischt. Eine schöne Studie zur Kinderfestmode auf einer 1909 gelaufenen Ansichtskarte. Man beachte die Blumengirlande, die mitgetragen wird. Bereitstellung zum Umzug vor 1914: Waisenkinder mit Fähnrich und geschmückten Werkzeugen stellen sich vermutlich im Kantonsschulpark bereit. Kleine Hellebardenträger auf einer Ansichtskarte vor 1914 auf dem Burggraben. Tambouren vor 1914 auf dem Burggraben. Links am Strassenrand die Kadettenmusik, dahinter die Abzweigung der Glocken- in Richtung Brühlgasse mit dem Gebäude und dem Biergarten des Restaurants «Zur Harfe». Gleiche Stelle, anderes Jahr, andere Mitwirkende: Ein Mädchenklasse 1912 auf dem Burggraben. Ein interessanter Vergleich: Die Tambourengruppe an der gleichen Stelle auf einer älteren Ansichtskarte von 1909. Die Tambouren vor 1914 im Anstieg auf den Rosenberg. Der Kinderfest-Umzug um 1913: Die Mädchenklasse samt Blasmusik dahinter kommen aus dem Kantipärklein auf den Burggraben. Am rechten oberen Bildrand ist eine Ecke des Gebäudes der Kantonsschule am Burggraben zu erkennen. Eine Mädchengruppe ganz in weiss um 1913 auf dem Kinderfestplatz. Mittagsverpflegung vor 1914. Aus der gleichen Ansichtskartenserie vor 1914: Mädchen und Buben auf dem Festplatz. Kadetten-Artillerie auf einer Ansichtskarte vor 1914. Immer wieder heftig diskutierter Schlussakt früher Jugend- und Kinderfeste war das Manöver des Kadettenkorps. Dieses gehörte zur Kantonsschule am Burggraben und erteilte den Söhnen «aus gutem Haus» vormilitärischen Unterricht. Dieser mündete bei vielen Kanti-Absolventen in eine Offizierslaufbahn bei der Schweizer Armee. Die Kadetten beim Manöver auf einer Ansichtskarte von 1905. Vorne die Infanterie in einer kompakten, dannzumal bereits veralteten Formation. Im Hintergrund vor den Bäumen die Artillerie. Kinderfestumzug Anfang der 1930er-Jahre: Die Mädchen tragen keine Hüte mehr, sonst hat sich gegenüber der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg wenig verändert. Eine Bubenklasse mit ihren Schulfahnen auf einer kolorierten Ansichtskarte um 1932. Bühnenvorführung Ende der 1950er- oder Anfang der 1960er-Jahre. Kinderfest 1961: eine gemischte Schülergruppe. Ein Sondercouvert zum St.Galler Kinderfest 1968. Damals wurde der Drei-Jahres-Rhythmus bei der Durchführung eingeführt. Vorführung auf dem Kinderfestplatz Ende der 1960er-, Anfang der 1970er-Jahre. Kinderfest 1971: Am 24. Juni wurde das Fest schon am Vormittag von einem Gewitter mit Starkregen überrollt. Der Anlass wurde abgebrochen und dann am 6. Juli ohne Nass von oben wiederholt. Im Bild Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem Marktplatz. (Bild: Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen/Sammlung Foto Gross) Eine Ansichtskarte fürs Kinderfest 1977. (Bild: Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen) Zwischen Tradition und Erneuerung: 1983 lässt sich ein Mädchen im weissen Spitzenkleid seine Kinderfest-Bratwurst schmecken. (Bild: Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen/Sammlung Foto Gross) Ein Souvenir vom Kinderfest 1990: Damals war es üblich, dass die Post an Grossanlässen ein Automobil-Postbüro stationierte. Am Kinderfest wartet dieses mit einem speziellen Couvert mit dem Logo des jeweiligen Jahres auf. (Bild: Sammlung Reto Voneschen) Das Areal des Kinderfestes 2002 auf dem Rosenberg aus der Luft. (Bild: Philip Baer) Kinderfest 2005: Der Umzug auf dem Bohl. Das gediegene Weiss wird zunehmend von bunten Farben verdrängt. Das wird von älteren Kinderfestbesucherinnen und -besuchern in jenen Jahren teils auch lautstark beklagt. (Bild: Ralph Ribi) Am Umzug des Kinderfests 2008. (Bild: Reto Martin - 27. Mai 2008) Kinderfest 2012: Schülerinnen und Schüler der Primarschule Oberzil-Krontal am Umzug. (Bild: Urs Bucher - 21. Juni 2012) Kinderfest vom 12. Juni 2015: Die Darbietung des Primarschulhauses Halden auf der Bühne Ost. (Bild: Donato Caspari) Kinderfest 2018: Die Festwiese wartet seit 16. Mai auf grosse und kleine Besucher. (Bild: Benjamin Manser - 18. Mai 2018)



Dienstag, 15. Juni - 7:35 Uhr

Montag, 14. Juni - 20:33 Uhr

Wechsel bei der SP im St.Galler Stadtparlament: Etrit Hasler tritt zurück, Lara Weibel rückt nach

(vre) Was hinter den Kulissen schon länger zu hören war, wird Tatsache: SP-Politiker Etrit Hasler tritt nach sechzehneinhalb Jahren im St.Galler Stadtparlament zurück. Letztmals im Rat anwesend sein wird er an der Rechnungssitzung vom 6. Juli. Für den 44-jährigen Hasler rückt die 31-jährige Jugendarbeiterin Lara Weibel ins Parlament nach. Sie war bei den Wahlen im vergangenen Herbst bei der SP auf dem zweiten Ersatzplatz gelandet. Nachdem Marlène Schürch vom ersten Ersatzplatz bereits für Guido Berlinger Bolt nachrutschen konnte, ist jetzt Weibel am Zug.

Etrit Hasler bei einem Auftritt im St.Galler Kantonsrat. Diesen Juli tritt der SP-Politiker auch aus dem St.Galler Stadtparlament zurück. Bild: Regina Kühne

(20.5.2020)

Etrit Hasler gehört heute zu den Amtsältesten im St.Galler Stadtparlament. Er sitzt darin seit 1. Januar 2005. 2012 bis 2020 war er für die SP zusätzlich auch noch im St.Galler Kantonsrat aktiv. Im Frühling 2020 verpasste er für dieses Mandat aber die Wiederwahl. Seit 2000 gehört Hasler zu den prägenden Stimmen im Schweizer Poetry Slam. Seit Anfang 2020 ist er Generalsekretär des Vereins Suissculture Sociale. Dieses Amt und ein damit verbundener Wohnsitzwechsel ist jetzt auch der Grund für den Rücktritt aus dem Stadtparlament.

Lara Weibel rutscht für Etrit Hasler ins St.Galler Stadtparlament nach. Bild: PD/Anna Tina Eberhard



Etrit Hasler hatte im Stadtparlament den Ruf des Paradiesvogels. Er war immer für Aktionen und Positionen gut, die niemand erwartet hätte - auch nicht die eigene Partei. Dazu gehörte, dass er keine Berührungsängste zu anderen Politikerinnen und Politikern hatte. Resultat waren Vorstösse wie etwa 2006 eine Motion über die Legalisierung des Sprayens mit Christian Hostettler, dem damaligen SVP-Rechtsaussen im Stadtparlament, oder 2017 ein Postulat zusammen mit SVP-Fraktionspräsidentin Karin Winter-Dubs über Mehrwegbecher fürs Stadtfest.

Politische Schwerpunkte setzte Etrit Hasler im Stadtparlament unter anderem bei der Kultur-, aber auch bei der Drogenpolitik. Bekannt ist er für sein Engagement für Grundrecht. So zählte Hasler zu den heftigsten Gegnern des neuen städtischen Polizeireglements, das im Juni 2005 vom Stimmvolk angenommen wurde. Er stellt bis heute kritische Fragen zum Instrument von Wegweisung und Fernhaltung oder zur Videoüberwachung im öffentlichen Raum. Zivilcourage und das Eintreten für unpopuläre Anliegen brachten ihm Achtung ein, sein Hang zur politischen Belehrung Andersdenkender ging ab und zu «Freund und Feind» auf die Nerven.

Montag, 14. Juni - 18:50 Uhr

Auf dem Weg zur Frauendemo: Sternmarsch aus den Quartieren ins Stadtzentrum

Momentaufnahme. Heute Montag ist auch in St.Gallen Frauenstreiktag. Derzeit sind auf einem Sternmarsch Gruppen aus Quartieren unterwegs zur Kundgebung in der Marktgasse. Sie beginnt um 19 Uhr. Im Bild die Gruppe aus St.Georgen auf ihrem Weg durch die Mülenenschlucht. Bild: Julia Nehmiz

(14.6.2021)

Montag, 14. Juni - 18:35 Uhr

Filme in Stadt und Region St.Gallen unter dem Sternenhimmel anschauen: Sommerkinos sind in den Startlöchern

(vre) Ja, sie finden trotz Coronapandemie statt, die sommerlichen Freiluftkinos in Stadt und Region St.Gallen. Das Kinok führt sein Sommerkino wie üblich in der Rondelle in der Lokremise durch. Grosse Sommerkinos gibt's in Arbon und in Kreuzlingen. Und das Solarkino feiert sein Zehnjähriges; mit Vorführungen in St.Margrethen, Rorschach, St.Gallen und Schwellbrunn. Doch der Reihe nach...

Das Kinok führt sein sommerliches Freiluftprogramm seit Jahren jeweils in der Rondelle in der Lokremise durch. Bild: Michel Canonica (14.7.2013)

Weit fortgeschritten sind nach Angaben von Andreas Stock vom Kinok die Vorbereitungsarbeiten fürs diesjährige Freiluftprogramm vom 15. Juli bis 14. August in der Lokremise. Filme draussen gezeigt werden in dieser Zeit immer am Donnerstag, Freitag und Samstag mit Start um 21.45 Uhr. Das Programm hat «Männer am Rande des Nervenzusammenbruchs» zum Thema. Es erzählt Geschichten von Männern in der Krise.

Den Auftakt macht am 15. Juli die mit einem Oscar ausgezeichnete Komödie «Annie Hall» (1977) von Woody Allen. Weitere Männer in Nöten werden unter anderem verkörpert von Cary Grant, Billy Murray, Jean-Pierre Leaud, Heiner Lauterbach, Josef Hader oder auch von der französischen Komikerlegende Louis de Funès. Als Schlusspunkt des Openair-Programms plant das Kinok für den 14. August eine Vorpremiere. Das Programm wird Ende Juni auf der Homepage aufgeschaltet und liegt dann auch in gedruckter Form als handlicher Leporello vor.

Das Openair-Kino in Arbon ist auch beim Publikum aus St.Gallen nicht zuletzt wegen seiner schönen Lage direkt am See sehr beliebt. Bild: Ralph Ribi

(12.7.2015)

Auch die beiden grossen Openair-Kinos am Bodensee in Arbon und Kreuzlingen finden diesen Sommer statt. Jenes in Arbon vom 16. Juli bis 22. August, jenes in Kreuzlingen vom 7. bis 31. Juli. Das Programm wird nach Angaben von Mitorganisator Pascal Frei Ende Juni veröffentlicht. Der Vorverkauf startet voraussichtlich am 28. Juni über Ticketcorner. Alle Informationen zur Veranstaltung in Arbon und in Kreuzlingen finden sich dann im Internet.

Das Solarkino St.Gallen - im Bild eine Vorstellung im Sommer 2018 auf dem Gallusplatz - feiert 2021 sein zehnjähriges Bestehen. Bild: PD (3.8.2018)

Eine spezielle Sommersaison steht dem Solarkino St.Gallen bevor: Es feiert sein Zehnjähriges. Auf der Programmseite im neu gestalteten Internetauftritt findet sich bereits ein ansehnliches Programm an Filmen - mit 13 Vorführungen zwischen dem 30. Juni und 9. September im Strandbad Bruggerhorn in St.Margrethen, beim Würth-Haus am Bodenseeufer in Rorschach, auf der St.Galler Kreuzbleiche (31. Juli) und im Sommertal bei Schwellbrunn (21. August).

Montag, 14. Juni - 17:11 Uhr

Frauenstreik auch in der Stadt St.Gallen: «Meine Kinder sollen in einer gleichberechtigten Gesellschaft aufwachsen»

(miz) Während in Basel am frühen Morgen der Verkehr lahmgelegt wurde, nimmt der Frauenstreik in St.Gallen erst langsam Fahrt auf. Am Mittag trafen sich Streikende und Streikunterstützerinnen in der Marktgasse zum feministischen Picknick: Die Sonne scheint auf die Frauen, die ihre Mittagspause bei den Transparenten und beim Infostand von SP und VPOD verbringen. Schattenplätze sind rar und begehrt. Knapp zwei Dutzend Frauen sitzen auf mitgebrachten Picknickdecken oder auf den Bänken am Bärenplatz und in der Marktgasse.

Ein Informationsstand zum Frauenstreik am Montagmittag beim St.Galler Bärenplatz. Bild: Arthur Gamsa

(14.6.2021)

Bei den Nicht-Streikenden am Gallusplatz oder auf dem Klosterplatz ist ähnlich viel los; viele verbringen ihre Mittagspause draussen. Die St.Galler Parlamentspräsidenten Alexandra Akeret verteilt lila Buttons an Passantinnen und Passanten. Nein, sie sei nicht enttäuscht ob des eher geringen Interesses. Sie freue sich auf die Kundgebung am Abend. Auch SP-Co-Präsidentin Jenny Heeb hat sich unter die Picknickerinnen gemischt. Es sei wichtig, auf feministische Anliegen aufmerksam zu machen. «Meine Kinder sollen in einer gleichberechtigten Gesellschaft aufwachsen», sagt Heeb.

Zwei der drei Kinder der SP-Stadtparlamentarierin tollen um sie herum, der älteste ist wieder in der Schule. Und nein, Gleichberechtigung sei noch lange nicht erreicht, sagt Heeb. Auf die Frage, wo es am meisten fehlt in Sachen Gleichberechtigung, antwortet sie mit einer Gegenfrage: «Wo fehlt es nicht?» Vereinbarkeit von Beruf und Familie, teure Kinderbetreuung, unbezahlte Care-Arbeit, ungleicher Lohn für gleiche Arbeit, weniger Rente für Frauen – «nach 50 Jahren Frauenstimmrecht ist die Schweiz in Sachen Gleichberechtigung noch nicht dort, wo sie sein müsste».

Die Frauen des Kollektivs «Perfemmes*ance» am Montagmittag bei ihrer ersten Performance über unerfüllte Frauenanliegen in der Marktgasse. Bild: Arthur Gamsa

(14.6.2021)

Diese Meinung teilen die Frauen des Kollektivs «Perfemmes*ance». Vier mal werden sie heute in der Marktgasse mit Fragen und Statements auf Frauenanliegen aufmerksam machen. «Wussten Sie, dass für Frauen die bezahlte Arbeitszeit bereits um 15.19 Uhr enden würde, wenn man sie im Vergleich zu den Löhnen der Männer berechnen würde», fragt eine ins Mikrofon. «100 Milliarden Franken verdienen Frauen in der Schweiz pro Jahr weniger als Männer, obwohl sie gleich viele Stunden arbeiten wie Männer», sagt eine andere.

Zwei Dutzend Passantinnen und Passanten bleiben stehen und hören zu. Aus einem geöffneten Fenster trötet jemand mit einer Hupe. Andere gehen einfach vorbei. Eine junge Frau im grauen Kleid streikt nicht, sie putzt neben den Teilnehmerinnen des Frauenstreiks die Schaufenster eines Ladens an der Marktgasse.

Abendprogramm Frauenstreik St.Gallen

Ab 18 Uhr Sternmarsch aus den Quartieren und vom Hauptbahnhof ins Stadtzentrum.Ab 19 Uhr Kundgebung in der Marktgasse. Informationen dazu im Internet.

Montag, 14. Juni - 16:54 Uhr

St.Galler Stadtparlament tagt am Dienstag: Der Wirbel bei der Spitex wird viel zu reden geben

(vre) Am Dienstag, ab 16 Uhr, tagt das St.Galler Stadtparlament wieder in der Olma-Halle 2.1. Die Traktandenliste der sechsten Sitzung der Amtszeit 2021 bis 2024 ist relativ kurz. Dies insbesondere, weil auch noch der grösste Brocken - das Gemeindesportanlagenkonzept (Gesak) - nicht behandlungsreif ist. Die vorberatende Bildungskommission braucht dafür mehr als eine Sitzung.

Wegen der Coronapandemie tagt das Stadtparlament morgen Dienstag, ab 16 Uhr, wieder in der Olma-Halle 2.1. Publikum ist zugelassen. Bild: Ralph Ribi

(25.8.2020)

Am meisten zu reden geben dürfte an der Parlamentssitzung vom Dienstag die stadträtliche Interpellationsantwort zu den Problemen bei der neuen Spitex AG. Hier lösten in den vergangenen Wochen und Monaten die hohe Personalfluktuation, Kritik aus der Kundschaft, die Nicht-Kommunikation der Verantwortlichen und jetzt auch noch der Abgang des Geschäftsführer immer wieder Schlagzeilen aus. Konkrete Entscheide fällen kann das Parlament zu diesem Thema keine; das wird aber viele im Parlament nicht davon abhalten, darüber reden und kritisch Bilanz ziehen zu wollen.

Auf dem Programm stehen weiter eine Wahl in die Bildungskommission und als Sachvorlage das Projekt für die Um- und Offenlegung des Bruggwaldbachs sowie den Ausbau des Heiligkreuzbachs. Zu reden dürfte auch die Motion der Fraktionen von SP/Juso/PFG, von Grünen sowie von Grünliberalen, die eine Reglement zur Offenlegung der Finanzierung von Wahl- und Abstimmungskämpfen fordert.

Ebenfalls diskutiert wird die Interpellationsantwort des Stadtrats über Frauen im Dienst der Stadtpolizei (ST.GALLER STADT-TICKER, 14.6.2021, 7:49); hier könnte es die eine oder andere Wortmeldung geben. Den Schluss macht dann eine weitere stadträtliche Interpellationsantwort über die Funktion von Sondernutzungsplänen als Instrument für die bauliche Innenentwicklung und Verdichtung der Stadt.

An den Sitzungen des Stadtparlaments gilt derzeit konsequente Maskenpflicht. Nur Rednerinnen und Redner sind davon ausgenommen. Bild: Benjamin Manser (12.1.2021)

Gäste sind an der Sitzung des Stadtparlaments unter Einhaltung der Anti-Corona-Regeln zugelassen. Insbesondere gilt in der Olma-Halle eine konsequente Maskenpflicht, von der einzige Votantinnen und Votanten ausgenommen sind. «Tagblatt online» informiert im Liveticker über den Fortgang der Sitzung. Über die Beschlüsse des Parlaments kommuniziert zudem die Stadtkanzlei laufend auf Twitter.

Montag, 14. Juni - 12:05 Uhr

Hausbewohner überraschen Dieb und überwältigen ihn

(kapo/vre) So eine Art Künstlerpech hatte am Sonntag, kurz vor 16.30 Uhr, ein Dieb an der Hüttenwiesstrasse in St.Gallen. Der 42-jährige Serbe hatte sich gemäss Mitteilung der Kantonspolizei in ein Haus eingeschlichen und es nach Wertsachen durchsucht. Gerade als er mit mehreren hundert Franken das Weite suchen wollte, wurde er von den Hausbewohnern überrascht. Sie überwältigten ihn und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Mann wurde festgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren gegen ihn eröffnet.

Montag, 14. Juni - 11:55 Uhr

Einbruch in Bürohaus: Über 2'000 Franken erbeutet

(kapo/vre) In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen haben Einbrecher ein Bürogebäude an der Mariabergstrasse in Rorschach heimgesucht. Sie verschafften sich gemäss Mitteilung der Kantonspolizei gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten sie. Mit über 2'000 Franken suchten sie danach das Weite.

Montag, 14. Juni - 11:25 Uhr

Neuer Leiter für den Bereich Marketing und Organisation: Matthias Schlageter stösst neu zum Organisationsteam des LC Brühl Handball

Matthias Schlageter wird per 1. Juli Verantwortliche für Marketing, Medienarbeit und Organisation beim LC Brühl Handball. Bild: PD

(pd/vre) Der LC Brühl Handball, dessen erstes Frauenteam in der obersten Schweizer Liga seit Jahren erfolgreich ist, will auch neben dem Spielfeld auf ein Team aus qualifizierten Fachleuten setzen. Auf 1. Juli stösst gemäss Mitteilung vom Montag Matthias Schlageter zu den Brühlerinnen. Der 32-jährige studierte Sportmanager übernimmt in einem Teilzeitpensum den Bereich Marketing/Organisation und zeichnet neu für die Medienarbeit des Vereins verantwortlich.

Matthias Schlageter ist aktuell mit einem Pensum von 100 Prozent beim Schweizerischen Handball-Verband (SHV) angestellt. Er ist dort seit gut fünf Jahren mit der Medienarbeit der höchsten Männer- und Frauenliga beauftragt, fungiert als Stellvertreter des SHV-Medienchefs und übernahm in der Vergangenheit auch weitreichende Aufgaben im Bereich der Ligen. Zugunsten des LC Brühl wird er das Pensum beim SHV auf 50 Prozent reduzieren.

Montag, 14. Juni - 11:15 Uhr

Von wegen blind

Leserbild. Ingrid Zürcher fotografierte eine Blindschleiche im Wald bei Abtwil.

(vre) Die Blindschleiche hat in unseren Breitengraden gleich mit mehreren Missverständnissen zu kämpfen: So ist das Tier keine Schlange, und es ist auch nicht blind. Der Körperbau ähnelt zwar jenem von Schlangen, die Blindschleiche unterscheidet sich aber von diesen, weil es die Spitze des Schwanzes bei Gefahr abwerfen kann (ähnlich wie Eidechsen). Und der deutsche Name ist ein Missverständnis, das auf einen Übersetzungsfehler aus dem Althochdeutschen beruht: «Plintslîcho» heisst eben nicht Blindschleiche, sondern blendende oder glänzende Schleiche.

Montag, 14. Juni - 10:40 Uhr

Beide Autofahrer sahen grün: Viel Blechsalat bei einer Kollision auf der Zürcher Strasse in Winkeln

Beim Unfall auf der Kreuzung Kunkler-, Hafnersberg- und Zürcher Strasse vom Sonntagmittag... Bild: Stadtpolizei SG

(13.6.2021)

(stapo/vre) Am Sonntagmittag sind auf der Zürcher Strasse neben der Shopping-Arena in Winkeln zwei Autos heftig miteinander kollidiert. Eine Person klagte nach dem Unfall über Kopfschmerzen, musste aber nicht ärztlich behandelt werden. Die Lenkerin und der Lenker, die am Unfall beteiligt waren, gaben gemäss Mitteilung der Stadtpolizei beide an, am Lichtsignal grün gesehen zu haben.

...wurden beide involvierten Autos erheblich beschädigt. Sie waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Bild: Stadtpolizei SG

(13.6.2021)

Am Sonntag, kurz vor 12 Uhr, war ein 46-jähriger Autofahrer auf der Kunklerstrasse unterwegs und beabsichtigte in die Hafnersbergstrasse zu fahren. Zur gleichen Zeit fuhr eine 71-jährige Autolenkerin auf der Zürcher Strasse stadteinwärts. Auf der Kreuzung neben der Shopping-Arena kam zu einer seitlich-frontalen Kollision zwischen den Autos. Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Montag, 14. Juni - 10:10 Uhr

Nach der langen Corona-Zwangspause: Grosser Auftritt für die St.Galler Musikschule im Internetradio

(sk/vre) Die Coronapandemie hat auch die Musikschule St.Gallen dazu gezwungen, bei Konzerten und Anlässen eine Zwangspause einzulegen. Eine solche Krise, so heisst es in einer Mitteilung der Stadt, biete aber immer auch Chancen. Eine davon ergreift jetzt die Musikschule: Sie beschliesst ihr Schuljahr mit digitalen Konzerten bei «Radio Powerup» der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi. Am kommenden Sonntag, 11 bis 18 Uhr, sind rund 130 ihrer Schülerinnen und Schüler auf DAB+ und im Internet aktiv.

Das «Schulhaus» der Musikschule St.Gallen befindet sich an der Rorschacher Strasse 25. Bild: Benjamin Manser

(25.3.2021)

Das Musikprogramm wird im Pfalzkeller in St.Gallen aufgezeichnet. Die Schülerinnen und Schüler der Musikschule zeigen dabei die ganze Bandbreite ihres musikalischen Spektrums. Das Programm umfasst Beiträge von Nachwuchsstreicherinnen und Nachwuchsstreichern über Bläser-Ensembles bis hin zu Bands des «Rock & Pop Centers» oder dem Erwachsenenchor «VoiceUp». Dazwischen sind die «Mobile Reporter» des Kinderdorfs unterwegs und holen Stimmen der Beteiligten ein.

Die Musikschule St.Gallen bietet Schulkindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Wohnsitz in der Stadt eine musikalische Ausbildung. Die Stadt fördert dies aus der Erkenntnis heraus, dass musikalische Erlebnisse einen positiven Einfluss auf das Selbstwertgefühl haben und Identität stiften. In einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung lerne man, sich in eine Gruppe einzufügen und ein gemeinsames Ziel zu erreichen, heisst es in der Mitteilung dazu. Das Angebot der Musikschule reicht vom Eltern-Kind-Singen bis zum Singen und Musizieren im Rentenalter.

Montag, 14. Juni - 9:32 Uhr

Lehrgang für Sportmanager an der HSG abgeschlossen: Akademische Ehren für Uli Forte und Marco Streller

(pd/vre) An der Uni St.Gallen haben vergangene Woche auch die ehemaligen Spitzenfussballer Uli Forte, Marco Streller und Alain Nef die Weiterbildung zum zertifizierten Sportmanager HSG abgeschlossen. Unter den 34 Absolventinnen und Absolventen der «Class of 2020» des Lehrgangs waren gemäss Mitteilung weitere ehemalige Spitzensportler wie etwa ein deutscher Handball-Nationalspieler und zwei ehemalige Bundesliga-Fussballer. Der Lehrgang richtet sich allerdings nicht nur an sie, sondern auch an Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sportnaher Unternehmen sowie an Quereinsteiger.

Der ehemalige Spitzenfussballer und FC St.Gallen-Trainer Uli Forte (rechts) nimmt von Professor Wolfgang Jenewein das Diplom für den bestandenen HSG-Lehrgang für Sportmanager entgegen. Bild: PD

Für Sportlerinnen und Sportler beginne das Leben nach der aktiven Karriere meist früher als gedacht, wird in der Mitteilung Studienleiter und Betriebswirtschaftsprofessor Wolfgang Jenewein zitiert. Zudem dauere «die Karriere nach der Karriere» um einiges länger als die Zeit als aktiver Spitzensportler. «Spitzensportler stehen nach ihrer Profi-Laufbahn häufig vor einer grossen beruflichen Herausforderung. Nicht wenige sind nach dem letzten Wettkampf auf sich alleine gestellt. Dabei kann und will nur ein Bruchteil von ihnen nach dem Karriereende vom verdienten Geld leben.» Beim Einstieg ins Berufsleben soll ihnen der Sportmanagement-Lehrgang der Universität St.Gallen helfen.

Zu den bisherigen Absolventinnen und Absolventen des Weiterbildungsangebots gehören auch Mladen Petrić oder David Degen. Weitere prominente Namen auf der Ehemaligenliste sind Fränzi Aufdenblatten (ehemalige Skirennfahrerin), Mark Streit (Schweizer Eishockey-Legende) sowie Fabian Cancellara (Rad-Olympiasieger). Details zum Lehrgang zertifizierter Sportmanager HSG finden sich im Internet.

Montag, 14. Juni - 8:57 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 60 Neuansteckungen übers Wochenende

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet im Internet fürs Wochenende (Freitag, Samstag und Sonntag) 60 laborbestätigte Neuansteckungen mit dem Coronavirus. Die Gesamtzahl der Coronafälle seit März 2020 liegt damit bei 42'636. Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 wurden am Wochenende nicht registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten seit Frühling 2020 bleibt daher bei 712 stabil.

Montag, 14. Juni - 8:51 Uhr

Am Montagabend wird für die Frauenrechte gestreikt: In St.Gallen ist ein Sternmarsch und eine Kundgebung in der Marktgasse geplant

(vre) 1991 fand der erste grosse Frauenstreik in der Schweiz statt. 2019 wurde er wiederholt. Seither gehen in St.Gallen am 14. Juni Frauen auf die Strasse, um daran zu erinnern, dass die Gleichstellung der Geschlechter noch keineswegs erreicht ist. Hauptanliegen sind die Lohngleichheit, die Anerkennung von Haus-, Erziehungs- und Betreuungsarbeit, die Bekämpfung der gerade auch viele Frauen treffenden Altersarmut sowie der Kampf gegen Sexismus und Gewalt gegen Frauen.

Am zweiten grossen Frauenstreik vor zwei Jahren gingen auch in St.Gallen unzählige Frauen für ihre Rechte auf die Strasse. Bild: A. Ortiz Cardozo

(14.6.2019)

Auch für heute Montag ist eine Veranstaltung geplant. Gestartet wird dazu um 18 Uhr mit einem Sternmarsch von verschiedenen Treffpunkten in der Stadt (Hauptbahnhof, Bushaltestelle Mühlegg, Quartiertreff Ti-Rumpel/ Stahlstrasse 3, Bushaltestelle Langgasse, Bushaltestelle St.Fiden und Kulturzentrum Palace). Ziel ist die Marktgasse, wo ab 19 Uhr eine Kundgebung stattfinden wird.

Vorgängig findet heute Mittag, 12 bis 13.30 Uhr, in der Marktgasse ein feministisches Picknick statt. Parallel dazu läuft die Kunstaktion «Zeichensammlung»: Dabei entsteht aus Zeichnungen in Postkartengrösse eine Ausstellung zum Thema «Frau sein». Mitzeichnen können alle. Unter dem Titel «FrageZeichen!» stellen zudem um 13.30, 15.19, 17.30 und 18.30 Uhr beim Brunnen in der St.Galler Marktgasse Performerinnen und Performer «ernste, provokative, besorgte, heitere, klare, nachdenkliche, persönliche, kritische und bewegende Fragen in den öffentlichen Raum».

Montag, 14. Juni - 7:49 Uhr

Frauen bei der St.Galler Stadtpolizei: Stadtrat will Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit der Polizeiarbeit weiter verbessern

(vre) Derzeit hat die Stadtpolizei St.Gallen einen Frauenanteil von 33,6 Prozent; 86 von 256 Angestellten sind Frauen. Der Frauenanteil soll in den nächsten Jahren vor allem in Führungspositionen zunehmen. Damit will die Stadt den Zielen zur Gleichstellung von Mann und Frau Rechnung tragen. Auch dafür beteiligt sich die Stadt am Projekt «Zukunftsorientierte Führungskultur bei der Polizei» der Fachhochschule, wie der Stadtrat in der Antwort auf die Interpellation «Sicherheit ist weiblich: Wie lässt sich die Attraktivität der Polizeiarbeit für Frauen steigern?» schreibt.

37 Jahre nach dem Eintritt der ersten Frau in die Stadtpolizei St.Gallen sind Polizistinnen im Stadtbild eine Selbstverständlichkeit. Bild: Stadtpolizei SG

Die erste Frau trat 1984 in die Polizeischule der Stadtpolizei und nach deren Absolvierung auch ins Korps ein. 1984 sei ein «Meilenstein in der Geschichte der Stadtpolizei». Damals habe «mit dem lange Zeit vorherrschenden Bild vom Polizeiberuf als typischem Männerberuf gebrochen werden» können, hält der Stadtrat – etwas gar optimistisch – in der Interpellationsantwort fest. Es habe sich gezeigt, «dass Frauen für die Verrichtung einer guten Polizeiarbeit unverzichtbar» seien, heisst es in der Antwort auf den Vorstoss von Jacqueline Gasser Beck (GLP), Magdalena Fässler (GLP) und Veronika Meyer (Grüne).

2021, 37 Jahre später, arbeiten bei der Stadtpolizei 86 Frauen. Drei von ihnen haben Personalverantwortung, acht Frauen üben Funktionen in der Fachführung aus. Die Stadtpolizei hat insgesamt 52 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Personalverantwortung und 41 in der Fachführung. Von den 86 Frauen bei der Stadtpolizei arbeiten 52 Teilzeit; 36 haben ein Pensum von 60 oder weniger Prozent, 16 eines von 60 bis 90 Prozent. Die Frauen bei der Stadtpolizei arbeiten in allen drei Bereichen (Sicherheit, Bewilligungen, Support). 50 sind im Aussendienst tätig, 36 «im Büro».

50 der 86 Frauen bei der Stadtpolizei sind im Aussendienst tätig - wie im Bild etwa bei einer Personenkontrolle am Hauptbahnhof St.Gallen. Bild: Arthur Gamsa

(9.4.2021)

In den vergangenen fünf Jahren haben im Schnitt jährlich 4,2 Prozent der Frauen die Stadtpolizei verlassen. Ob das eine hohe oder tiefe Quote ist, verrät die stadträtliche Antwort auf die Interpellation nicht: Sie macht keine Angaben zur Fluktuationsrate bei den Männern. Hauptgründe für das Ausscheiden der Frauen aus dem Polizeidienst waren Wohnortswechsel, Mutterschaft, Wechsel zu einem anderen Polizeikorps oder eine berufliche Neuorientierung ausserhalb der Polizei.

Ihre Bemühungen, den Polizeiberuf besser vereinbar mit der Familie zu gestalten, will die Stadtpolizei St.Gallen in den nächsten Jahren fortsetzen. Bis Ende 2023 sollen im Rahmen des FHS-Projekts «Zukunftsorientierte Führungskultur bei der Polizei» verschiedene Massnahmen umgesetzt werden. Welche das konkret sein werden, darüber schweigt sich die stadträtliche Interpellationsantwort über die Frauen bei der Stadtpolizei mit vornehmer Zurückhaltung leider aus.

Sonntag, 13. Juni - 16:03 Uhr

Sonntag, 13. Juni - 15:28 Uhr

Kantonale Abstimmungsvorlagen: Stadt St.Gallen sagt viermal Ja - klare Stellungnahme gegen die Weiterführung des Spitals Wattwil

(vre) Voll im kantonalen Trend liegen die Resultate zu den vier kantonalen Sachvorlagen vom Sonntag in der Stadt St.Gallen. Alle vier Geschäfte werden von den städtischen Stimmberechtigten mit deutlichen Ja-Anteilen von 61,9 bis 82,5 Prozent angenommen.

Klar fiel am Sonntag die indirekte Stellungnahme der städtischen Stimmberechtigten zur Weiterführung des Spitals Wattwil aus: Zur Vorlage für den Verzicht auf den weiteren Ausbau sagten 13'832 Städterinnen und Städter Ja. 8'506 lehnten die Vorlage ab. Das ergibt einen Anteil von Ja-Stimmen von 61,9 Prozent. Dies bei 2'790 leeren und sieben ungültigen Stimmzetteln.

Klares Verdikt zum Spital Wattwil (Bild) auch in der Stadt St.Gallen: 61,9 Prozent sprachen sich am Sonntag für den Verzicht auf die Fortführung des laufenden Ausbaus der Gebäude aus. Bild: Arthur Gamsa (12.5.2021)

Die Vorlage über die Notfallversorgung in den Regionen wurde in der Stadt mit 18'461 Ja zu 3'929 Nein klar angenommen. Der Ja-Stimmenanteil lag bei 82,5 Prozent. 2'742 Zettel gingen leer ein, drei waren ungültig.

Der Nachtragskredit zum Ausbau der Energieförderung wurde in der Stadt mit 17'695 Ja gegen 5'426 Nein angenommen. Bei einem Ja-Stimmenanteil von 76,5 Prozent gingen 2'009 Stimmzettel leer und fünf ungültig ein.

Der Erhöhung des Eigenkapitals der Spitalregion Fürstenland und Toggenburg stimmten in der Stadt 70,3 Prozent der Stimmenden zu: 15'373 Ja stehen 6'505 Nein bei 3'254 leeren und drei ungültigen Stimmzetteln gegenüber.

Stimmbeteiligung Viele Leerstimmen zu den kantonalen Vorlagen (vre) Offiziell erreichte die Stimmbeteiligung am Sonntag in der Stadt St.Gallen bei den kantonalen den gleichen Wert wie bei den nationalen Vorlagen, nämlich 56,7 Prozent. Das rührt daher, dass alle neun Vorlagen auf einem Stimmzettel vereint waren. In Tat und Wahrheit liegt die Stimmbeteiligung bei den kantonalen Vorlagen wie üblich aber etwas tiefer. Sichtbar wird das an der hohen Zahl von Leerstimmen: Sie schwankt bei den vier kantonalen Vorlagen zwischen 2'009 und 3'254. Normal sind in der Stadt auch bei kantonalen Vorlagen leere Stimmzettel im tiefen Hunderterbereich.

Sonntag, 13. Juni - 14:33 Uhr

Eidgenössische Abstimmungsvorlagen: Stadt St.Gallen sagt fünfmal Ja - dreimal gegen und zweimal mit dem nationalen Trend

(vre) Dieses Wochenende entscheiden die Schweizer Stimmberechtigten über fünf Sachvorlagen. Die Resultate dazu aus der Stadt St.Gallen liegen bereits vor: Die Stadt sagt fünfmal Ja - dreimal entgegen und zweimal mit dem Trend auf nationaler und kantonaler Ebene. Die Stimmbeteiligung bei den eidgenössischen Vorlagen erreichte in der Stadt den vergleichsweise sehr guten Wert von 56,7 Prozent.

In der Stadt St.Gallen werden - entgegen dem Trend - die beiden in den vergangenen Wochen heftig umkämpften Agrarvorlagen angenommen. Bei der Trinkwasser-Initiative stehen 13'415 Ja- 11'420 Nein-Stimmen gegenüber. Das entspricht einem Ja-Anteil von 54 Prozent. Dazu wurden 300 leere Stimmzettel abgegeben. Zur Pestizid-Initiative sagten in der Stadt 13'324 Stimmende Ja und 11'485 Nein. Das entspricht einem Ja-Anteil von 53,7 Prozent. Dazu gab's 325 leere Stimmzettel. Einer war ungültig.

Die Stimmbeteiligung erreichte am Wochenende in der Stadt St.Gallen bei den nationalen Vorlagen gute 56,7 Prozent. Bild: Ennio Leanza/KEY

Eine klare Sache ist in der Stadt St.Gallen das CO2-Gesetz: Dazu sagen 15'574 Stimmende Ja und 9'302 Nein. Das entspricht einem Ja-Anteil von 62,6 Prozent. Bei dieser Vorlage gingen in der Stadt St.Gallen zudem 256 leere und drei ungültige Stimmzettel ein. Auf nationaler und kantonaler Ebene werden die zwei Agrarinitiativen klar abgelehnt, das CO2-Gesetz steht derzeit auf der Kippe.

Im nationalen und kantonalen Trend liegen die städtischen Resultate zu den beiden weiteren eidgenössischen Vorlagen. Das Covid-19-Gesetz wird in der Stadt mit 16'251 Ja zu 8'491 Nein mit einem Ja-Stimmenanteil von 65,7 Prozent klar angenommen. Dazu gab's 390 leere und drei ungültige Stimmzettel. Zum Gesetz über polizeiliche Massnahmen gegen den Terrorismus gab's in der Stadt St.Gallen 12'813 Ja, 11'689 Nein sowie 632 leere und einen ungültigen Stimmzettel. Der Ja-Stimmenanteil liegt damit bei 52,3 Prozent.

Sonntag, 13. Juni - 10:03 Uhr

Schönes Wetter zieht am Wochenende viel Volk ins St.Galler Stadtzentrum: Alkoholisierte Partygäste standen auf der Strasse herum

(stapo/vre) Am Wochenende war die St.Galler Innenstadt zeitweise sehr gut besucht. Das schöne und warme Wetter hat gemäss Mitteilung der Stadtpolizei vom Sonntag auch viele Nachtschwärmer angezogen. Die Polizei war - wie üblich in den lauen Nächten am Freitag und Samstag - präsent. Sie musste kleinere Streitigkeiten schlichten. Zudem gab's fast drei Dutzend Lärmklagen. Polizistinnen und Polizisten waren auch tagsüber in Naherholungsgebieten und in der Innenstadt präsent.

Am Wochenende war viel Volk in der St.Galler Innenstadt unterwegs. Daher war die Stadtpolizei dort auch tagsüber stark präsent. Symbolbild: Stapo SG

Der Freitagabend verlief aus Sicht der Stadtpolizei eher ruhig. Unter anderem waren einige kleinere Streitigkeiten unter Partygästen zu schlichten. Zudem gingen neun Lärmklagen ein, wobei in drei Fällen die dafür Verantwortlichen eine Ordnungsbusse kassierten. Am Samstagabend war aus Sicht der Polizei viel los im Stadtzentrum. Wiederum gab's unter Alkoholeinfluss kleinere Streitigkeiten. Zudem wurden 25 Lärmklagen und sieben Bussen deswegen registriert.

Ein grösserer Polizeieinsatz war am Samstagabend am Unteren Graben nötig, weil Partygäste auf der Strasse standen. Dies habe zu gefährlichen Verkehrssituationen geführt, heisst es in der Mitteilung der Stadtpolizei vom Sonntagmorgen. Die Polizei verstärkte an diesem Ort ihre Präsenz und suchte den Dialog mit den Partygästen. Die Gespräche seien allerdings aufgrund des teils stark alkoholisierten Zustands einzelner Personen schwierig gewesen.

Sonntag, 13. Juni - 9:38 Uhr

Baustelle fürs Parkhaus UG25: Auf dem Unteren Graben bleiben diesen Sommer zwei der vier Fahrspuren zeitweise geschlossen

(sk/vre) Morgen Montag treten die Arbeiten fürs neue Parkahaus UG25 am Unteren Graben in St.Gallen in eine neue Phase. In der Zeit vom 14. Juni bis 9. August werden hier weitere Strassenbauarbeiten in Zusammenhang mit dem Umbau des UG 25 vorgenommen. Dies bedingt gemäss Mitteilung der Stadt vom Wochenende die zeitweise Schliessung von zwei der insgesamt vier Fahrspuren.

Auf dem Unteren Graben werden ab Montag bis Anfang August zeitweise zwei der vier Autofahrspuren wegen Strassenbauarbeiten geschlossen. Bild: Stadt St.Gallen

Ausgeführt werden diesen Sommer auf dem Unteren Graben diverse Werkleitungs- sowie Vorbereitungsarbeiten für die Erstellung der künftigen Parkhaus-Ausfahrt in Richtung Osten. Die Erfahrungen aus dem letzten Jahr hätten gezeigt, dass die Schliessung von Fahrspuren auf dem Unteren Graben während der verkehrsärmeren Sommerzeit ohne grössere Probleme möglich sei, heisst es dazu in der Mitteilung des städtischen Tiefbauamtes.

Für Fussgängerinnen und Fussgänger ergeben sich während dieser Bauphase keine weiteren Veränderungen. Für sie besteht seit Baubeginn am UG 25 ein mit Lichtsignalen gesicherter Übergang beim Unteren Graben auf Höhe der Offenen Kirche. Velofahrerinnen und Velofahrer aus Richtung Osten müssen die Baustelle wie bisher von der St.Jakob-Strasse her durch die Goliathgasse umfahren.

Sonntag, 13. Juni - 9:17 Uhr

Eine Klatsche zum Saisonschluss: Die Kronen verlieren auswärts 6:0

(hs/vre) Cham war am Samstag in jeder Beziehung in Festtagslaune (Vereinsjubiläum 111 Jahr) und besiegte ein stark dezimiertes Brühl mit 6:0 klar und deutlich. Doch die zehn verletzten Kaderspieler bei den Kronen waren nicht alleiniger Grund für diese Klatsche, wie Henri Seitter in seinem letzten Matchbericht der Meisterschaftssaison 2020/21 festhält.

Eine klare Niederlage und viel Verletzungspech: Das letzte Spiel der Meisterschaftssaison 2020/21 in Cham lief nicht gut für den SC Brühl. Bild: Kurt Frischknecht/ SCB /(Cham, 12.6.2021)

Beide Halbzeiten begannen denkbar ungünstig: Schon nach drei Minuten zappelte der Ball erstmals im Brühler Netz. Kurz vor der Pause erhöhten die Platzherren auf 2:0. Nach dem Wechsel erhöhten die Innerschweizer gar nach gerade einmal 45 Sekunden auf 3:0. Nun galt es den Schaden in Grenzen zu halten, was nur bedingt gelang: Cham erhöhte in der letzten Viertelstunde auf ein brutales 6:0. Zu allem Überfluss mussten auch noch Christian Leite, Claudio Holenstein, Fabio Capone und Jeton Dauti angeschlagen vom Feld.

Ein nachdenklicher Trainer Heris Stefanachi am Spielfeldrand. Bild: Kurt Frischknecht/ SCB (Cham, 12.6.2021)

Das heisse Wetter und der hohe Rückstand drückten sichtlich auf die Moral der Mannschaft. Trainer Heris Stefanachi, der den SC Brühl bekanntlich Ende Saison verlässt, hat nun die schwierige Aufgabe, seinem Team das verlorene Selbstvertrauen für die nächste Woche bevorstehende Cuppartie gegen einen Ligakonkurrenten zurückzugeben. Dabei dürfte eine Rolle spielen, welche guten Leistungen das junge Team in dieser Saison schon erbracht hat. Stefanachi wird sicher versuchen, da anzuknüpfen und mit seinem Team einen letzten Effort in der ungewöhnlichen Saison zu leisten.

Samstag, 12. Juni - 18:12 Uhr

Die Fussball-EM ist eröffnet: In St.Gallen hielt sich der Fanjubel im öffentlichen Raum bisher in engen Grenzen

(vre) Mit dem Spiel der Türkei gegen Italien am Freitagabend und jenem der Schweiz gegen Wales vom Samstagnachmittag ist die Fussball-EM eröffnet. Anders als bei anderen Europa- oder Weltmeisterschaften hielt sich der Fanjubel auf Strassen und Plätzen im St.Galler Stadtzentrum dabei in engen Grenzen.

In der Freitagnacht wurden nach dem Sieg gegen die Türkei einzelne hupende Autos mit italienischen Fahnen gesichtet. Der Freudenausbruch war aber nur kurz; er dauerte etwa eine Viertelstunde und war auch von der Zahl herumfahrender Autos nicht mit den Fanauftritten früherer Jahre zu vergleichen. Arbeit für die Stadtpolizei gab es dabei keine, wie Sprecher Dionys Widmer am Samstag auf Anfrage bestätigte.

Schibenertor am Samstag, kurz nach 17 Uhr: Ein einziges Auto war nach dem EM-Spiel der Schweiz gegen Wales mit Schweizer Fähnchen unterwegs - ohne zu hupen. Bild: Reto Voneschen (12.6.2021)

Noch unterkühlter feierten die Schweizer Fans am späten Samstagnachmittag nach der Begegnung mit Wales: In der Stunde nach Spielschluss, in der Hupkorsos unter bestimmten Bedingungen gestattet wären (STADT-TICKER, 11.6.2021, 16:52), wurde am Schibenertor im St.Galler Stadtzentrum gerade einmal ein Auto mit Schweizer Fähnchen gesichtet.

Die zu Public Viewings umfunktionierten Aussenbereiche der verschiedenen Restaurants rund ums Schibenertor waren durchs Band gut besetzt. Viele Fans in Leibchen der Schweizer Nationalmannschaft blieben dort aber nach Spielschluss sitzen. Zu beobachten war, wie das unglückliche, nicht wirklich zum Jubeln animierende 1:1 gegen Wales teil heftig diskutiert wurde.

Samstag, 12. Juni - 7:28 Uhr

19-Jährige gerät auf Gegenfahrbahn: Hoher Sachschaden bei Frontalkollision

(stapo/chs) Auf der Martinsbruggstrasse ist es am Freitagmorgen zu einer Frontalkollision zwischen einem Auto und einem Lieferwagen gekommen. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden.

Beim Unfall vom Freitag auf der Martinsbruggstrasse wurde niemand verletzt. Bild: Stadtpolizei SG

(11.6.2021)

Am Freitag, kurz vor 8 Uhr, war eine Autofahrerin auf der Martinsbruggstrasse in Richtung Untereggen unterwegs. In der Kurve auf Höhe Liegenschaft Nummer 103 kam die 19-Jährige auf die Gegenfahrbahn, worauf es zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Lieferwagen kam. Wie es in der Meldung der Stadtpolizei heisst, war die 64-jährige Lieferwagenfahrerin dabei korrekt unterwegs.

Beim Unfall wurde niemand verletzt. Jedoch entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden und diese mussten abgeschleppt werden. Da aus den Fahrzeugen Flüssigkeiten ausgelaufen waren, musste die Strasse durch die Berufsfeuerwehr gereinigt werden.

Freitag, 11. Juni - 16:52 Uhr

Heute startet die Fussball-EM: Stadtpolizei ist auf feiernde Fans vorbereitet, für Hupkorsos gelten klare Regeln

(vre) Heute Freitag, 21 Uhr, startet die Fussball-EM mit dem Spiel der Türkei gegen Italien. Egal, wer gewinnt, es ist gemäss der Erfahrung von früheren Europa- und Weltmeisterschaften her damit zu rechnen, dass man ab etwa 23 Uhr feiernde Fans im Stadtzentrum antreffen kann. Viele werden im Auto sitzen und hupend ihrer Freude Ausdruck geben. Was die Polizei eine Stunde lang toleriert. Allerdings gibt es für diese sogenannten Hupkorsos klare Regeln, die auf die EM in der Schweiz und Österreich von 2008 zurückgehen. Sie gelten quer durch die Ostschweiz.

Die Fans der Schweizer Nati haben am Samstag allenfalls die erste Gelegenheit, zu jubeln. Die Schweiz spielt ab 15 Uhr gegen Wales. Bild: Michel Canonica (St.Gallen, 23.6.2018)

Roman Kohler, Sprecher der Stadtpolizei St.Gallen, macht auf Anfrage darauf aufmerksam, dass es grundsätzlich nicht nötig ist, den Sieg seiner Mannschaft motorisiert zu feiern: «Wir empfehlen definitiv aufs Auto zu verzichten. Zu Fuss kann die Freude viel besser mit anderen geteilt werden, was im öffentlichen Raum nach Lockerung der Coronaregeln des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) in Gruppen bis zu 50 Personen und mit Maske wieder möglich ist.» Wobei die noch geltenden Anti-Corona-Regeln während der Europameisterschaft nicht ausser Kraft gesetzt, sondern zu beachten seien, wie Kohler ausdrücklich sagt.

Die Stadtpolizei wird während der aktuellen Fussball-EM im üblichen Rahmen Präsenz markieren. Jeweils nach Spielschluss werde man speziell ein Auge auf den Verkehr haben. Wie viele ihrer Angehörigen sie dabei von Fall zu Fall auf die Strasse schickt, entscheidet die Polizei vor jedem Spiel aufs Neue. Zudem wird das Verhalten der einzelnen Fangruppen nach jedem Spiel durch die Fachstelle Hooliganismus der Polizei analysiert; bei Bedarf wird dann das Polizeidispositiv für das nächste Spiel angepasst.

Hupkorsos werden während der EM bis eine Stunde nach Spielschluss, längstens bis Mitternacht toleriert. Bei gefährlichem Verhalten von motorisierten Fans greift die Polizei aber ein. Bild: Michel Canonica (St.Gallen, 23.6.2018)

Tolerieren wird die Polizei ganz sicher Fangruppen zu Fuss, solange sie den Verkehr nicht behindern. Strassensperrungen wird es vor allem in der Innenstadt geben, sobald motorisierte Fans den öffentlichen Verkehr behindern oder wenn es durch sie zu gröberen Störungen des motorisierten Individualverkehrs kommt. Hupkorsos toleriert die Polizei bis eine Stunde nach Spielende, jedoch spätestens bis Mitternacht. Sofern es nicht zu Verlängerungen komme, seien alle Spiele vor 23 Uhr beendet, sagt Polizeisprecher Kohler. Aber auch nach Verlängerungen gelte für hupende und anderweitig lärmende Fans: «Um Mitternacht ist Schluss.»

Ebenfalls eingreifen wird die Stadtpolizei gegenüber Fans, die im Auto oder zu Fuss den Sieg ihrer Mannschaft auf eine Art und Weise feiern, die ein Sicherheitsrisiko darstellt. Das gilt gemäss Roman Kohler im Auto unter anderem für das Nichttragen der Sicherheitsgurte, für das Hinauslehnen von Mitfahrern oder fürs Hinaushalten und Hinauswerfen von Gegenständen. Ebenfalls nicht toleriert wird, wenn in einem Auto mehr Personen als erlaubt sitzen. Und auch in EM-Zeiten verboten ist das bei Autoposern ach so beliebte Aufheulen des Motors.

Freitag, 11. Juni - 16:03 Uhr

Einbruch in Firmengebäude: Scheibe eingeschlagen und eingestiegen

(kapo/vre) In der Zeit zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen ist es an der Gaiserwaldstrasse im Westen von St.Gallen zu einem Einbruch in ein Firmengebäude gekommen. Die Diebe schlugen eine Scheibe ein und stiegen durch das Fenster in die Büroräume ein. Dort machten sie gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Beute im Wert von rund 1'000 Franken. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf nochmals einige hundert Franken.

Freitag, 11. Juni - 15:55 Uhr

Abstimmungsbarometer der Stadt St.Gallen: Am Sonntag ist eine Beteiligung um die 50 Prozent zu erwarten

(vre) Dieses Wochenende wird auf Bundesebene über fünf und auf kantonaler Ebene über vier Sachvorlagen abgestimmt. Vor allem die eidgenössischen Geschäfte polarisieren dabei sehr stark. Entsprechend gut dürfte die Stimmbeteiligung ausfallen: In der Stadt St.Gallen zeichnet sich eine solche von um die 50 Prozent ab. Bis Freitagmittag sind im Rathaus 20'749 Couverts mit Abstimmungsunterlagen eingegangen. Das entspricht bereits einer Stimmbeteiligung von 48,8 Prozent.

Das Abstimmungsbarometer der Stadt zeigt im Internet an, wie viele St.Gallerinnen und St.Galler bereits brieflich abgestimmt haben. Screenshot: Stadt SG

An den Abstimmungen vom 13. Juni kann man in der Stadt St.Gallen per Post bis heute Freitagabend, letzte Leerung der Briefkästen, teilnehmen. Wer danach noch abstimmen will hat zwei Möglichkeiten: Er kann das Couvert mit den ausgefüllten Unterlagen im Briefkasten links neben dem Eingang zum Rathaus am Bahnhofplatz deponieren. Dies ist am Sonntag, bis 12 Uhr, möglich; dann wird dieser Briefkasten ein letztes Mal geleert. Zum anderen steht am Sonntag, 10 bis 12 Uhr, eine Abstimmungsurne im Foyer des Rathauses.

In St.Gallen steht die Abstimmungsurne nur noch am Sonntag, 10 bis 12 Uhr, im Foyer des Rathauses am Bahnhofplatz. Bild: Ralph Ribi

(9.2.2020)

Zu entscheiden sind in St.Gallen am 13. Juni fünf eidgenössische und vier kantonale Vorlagen. Auf Bundesebene geht es um die Trinkwasser- und die Pestizid-Initiativen, das Covid-19- und das CO2-Gesetz sowie das Gesetz über polizeiliche Massnahmen gegen Terrorismus. Alle Vorlagen sind umstritten. Auf kantonaler Ebene polarisiert der Entscheid über das Spital Wattwil. Wenig Wellen werfen dagegen das Förderprogramm Energie 2021 bis 2025, die Erhöhung des Eigenkapitals der Spitalregion Fürstenland und Toggenburg sowie die Beiträge für die medizinische Notfallversorgung.

Freitag, 11. Juni - 15:10 Uhr

Die erste Mannschaft des SC Brühl verliert ihren Trainer: Heris Stefanachi wechselt in die Nachwuchsabteilung eines Spitzenclubs

(fm/vre) Heris Stefanachi, der Trainer von Brühls erster Mannschaft, verlässt den Club Ende Saison. Er wechselt in die Nachwuchsabteilung eines Spitzenclubs. Stefanachi war im Herbst 2018 zu Brühl gekommen. Die Mannschaft kämpfte damals gegen den Abstieg. Stefanachi seinerseits war als Trainer von Bazenheid aufgefallen. Er galt als guter Ausbildner, der gerne und erfolgreich mit dem eigenen Nachwuchs arbeitete, und er war ein Jahr zuvor mit Bazenheid in die 2. Liga interregional aufgestiegen.

Heris Stefanachi war während zweieinhalb Jahren Trainer der ersten Mannschaft des SC Brühl. Bild: Kurt Frischknecht/ SCB

Der SC Brühl sieht seinen Trainer mit einem lachenden und einem weinenden Auge gehen: «Das ist ein Karrieresprung», sagt Brühl-Präsident Christoph Zoller. «Seine Zusage beim neuen Club können wir verstehen, auch wenn wir den Abgang bedauern». Brühl habe zweieinhalb gute Jahre mit dem 40-jährigen Thurgauer gehabt. Auch Brühls sportlicher Leiter, Roger Jäger, bedauert den Abgang: «Die jetzige Mannschaft ist auf Heris abgestimmt - mit vielen Jungen, vielen Eigenen und mit Spielern aus der Region.» Es gelte nun einen neuen Trainer zu finden, der ein vergleichbares Profil als Ausbildner habe.

Noch ist die Zusammenarbeit zwischen Brühl und Heris Stefanachi aber nicht beendet. Am Samstag spielt Brühl in Cham das letzte Meisterschaftsspiel und kann es dort – rein rechnerisch – noch vom fünften auf den vierten Platz der Promotion League schaffen. In der kommenden Woche muss die erste Mannschaft von Brühl in der Cup-Vorrunde antreten. Wer dann der Gegner ist, wird sich aber erst nach Abschluss der Meisterschaft diesen Samstag weisen.

Freitag, 11. Juni - 9:12 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 26 Neuansteckungen und ein Todesfall am Donnerstag, das Virus scheint tatsächlich auf dem Rückzug zu sein

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet im Internet für Donnerstag 26 laborbestätigte neue Infektionen mit dem Coronavirus. Die Gesamtzahl der Neuansteckungen seit März 2020 liegt jetzt bei 42'576. Nachdem für Dienstag 53 und für Mittwoch 34 neue Coronafälle gemeldet wurden, zeichnet sich ab, dass sich das Coronavirus im Kanton St.Gallen im Moment tatsächlich auf dem Rückzug befindet.

Am Donnerstag wurde allerdings ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten seit Frühling 2020 steigt damit auf 712.

Freitag, 11. Juni – 8:25 Uhr

Brand in einer illegalen Hanfzucht an der Sternackerstrasse: Nach Entlassung aus dem Spital nimmt die Polizei den Betreiber fest

(kapo/sae) Am Donnerstagabend hat an der Sternackerstrasse in St.Gallen eine Indooranlage zur Hanfzucht gebrannt. Der 32-jährige Betreiber der Anlage musste wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital eingeliefert werden. Er konnte dieses aber noch am gleichen Abend verlassen - und wurde daraufhin postwendend von der Kantonspolizei in Gewahrsam genommen.

Überraschung an der Sternackerstrasse: Bei Löscharbeiten stiess die Berufsfeuerwehr St.Gallen auf eine Indooranlage zur Hanfzucht. Bild: Kantonspolizei SG (10.6.2021)

Am Donnerstag, gegen 20.30 Uhr, war aus dem St.Galler Linsebühl ein Brand gemeldet worden. Die Feuerwehr stellte dann aus einem Keller in einem Mehrfamilienhaus an der Sternackerstrasse Rauch fest. Im Keller stiessen die Feuerwehrleute gemäss Mitteilung der Kantonspolizei bei den Löscharbeiten dann auf eine illegale Hanfzucht.

Abklärungen ergaben, dass die Indooranlage in zwei Räumen des Kellers betrieben wurde. Nach ersten Erkenntnissen dürfte eine Lampe zersprungen sein, die dann darunter befindliche Gegenstände in Brand setzte. Die Höhe des Sachschadens ist im Moment noch nicht bekannt. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei ermittelt nun die Brandursache.

Freitag, 11. Juni - 8:05 Uhr

Ein Sonnenuntergang wie aus dem Bilderbuch

Momentaufnahme. Der Bodensee, die berühmte Badhütte, wilde Wolken und die Sonne, die im Hintergrund versinkt - das sind die Zutaten für einen Sonnenuntergang wie aus dem Bilderbuch. Gesehen am Donnerstagabend in Rorschach. Bild: Rudolf Hirtl

(Rorschach, 10.6.2021)

Freitag, 11. Juni - 7:51 Uhr

Jetzt hat auch das Lachen-Quartier eine Buvette: Der umfunktionierte Bauwagen auf der Sömmerliwiese kommt gut an

(vre) Noch vor einem Jahrzehnt konnte man sie in der Stadt St.Gallen an einer Hand abzählen: die Treffpunkte in den Quartieren. Inzwischen gibt es verschiedene davon - von der vor der Schliessung stehenden B-Post in St.Georgen über den Nest-Punkt im Riethüsli und die Brache Lachen bis hin zum gerade eröffneten Areal Bach hinter dem Bahnhof St.Fiden, um nur ein paar zu nennen.

Noch ein Quartiertreff mit dem Charme einer Zwischennutzung: Die Buvette auf der Sommerliwiese im Lachen-Quartier. Bild: Reto Voneschen

(10.6.2021)

Am Donnerstagabend haben diese Treffs nochmals Zuwachs bekommen: Der Quartierverein Lachen hat seine Buvette auf der Sömmerliwiese eingeweiht. Rund 300 Personen kamen zum Traditionsanlass der Quartier-Woorscht, die diesmal rund um den umfunktionierten blauen Bauwagen mit den Herzli-Fensterläden stattfand. Bis 4. Juli ist der Wagen am Mittwochnachmittag, Freitagvorabend und Samstagvormittag als Quartierbeiz oder Quartiercafé geöffnet. Dazu gibt's verschiedene Anlässe.

Donnerstag, 10. Juni - 20:59 Uhr

Mit Gummistiefeln, Plastiksäcken und Klebeband auf Brunnentour

Ruedi Frischknecht war am Donnerstag auf Brunnentour quer durch die Stadt St.Gallen. Im Bild steht er im Brunnen beim Globus am Multertor. Bild: Raphael Rohner (10.6.2021) Mit einem Netz fängt Frischknecht alles ein, was in den Brunnen gefallen ist. Darunter sind... Bild: Raphael Rohner (10.6.2021) ...natürlich Blätter der umstehenden Bäume, häufig fischt er aber auch Abfall von Passantinnen und Passanten aus den Brunnen. Bild: Raphael Rohner (10.6.2021) Die Verlängerung der Stiefel mit Plastiksäcken und Klebeband stösst bei grossen und kleinen Spaziergängern auf Interesse. Bild: Raphael Rohner (10.6.2021)

(rar) Ruedi Frischknecht war am Donnerstag im Auftrag der Stadt St.Gallen auf Brunnentour. Dabei musste er in sämtliche Brunnen steigen und diese von Schmutz und Unrat befreien. Da der Wasserstand in den Brunnen jedoch höher war als seine Gummistiefel, improvisierte Frischknecht kurzerhand mit zwei Kunststoffbeuteln und Klebeband. Passanten fanden die Aktion gelungen und fragten auch prompt, ob das Wasser nicht zu kalt sei. Frischknecht: «Kühl ist es und ziemlich erfrischend, aber Hautpsache es läuft nicht in die Gummistiefel.»

Donnerstag, 10. Juni - 16:21 Uhr

Einsatz in der Mülenenschlucht wegen Person, die sich selber gefährdet

(chs) Polizei, Feuerwehr und Sanität sind am Donnerstagnachmittag in St.Gallen zur Mülenenschlucht ausgerückt: Grund war eine Person, die sich selber gefährdete. Wie Dionys Widmer, Sprecher der Stadtpolizei, auf Anfrage sagte, ging die Meldung über die Person um 15.15 Uhr bei der Polizei ein. Ein Teil der Berneggstrasse bei der Felsenbrücke wurde für den Einsatz abgesperrt. Eineinhalb Stunden später war der Einsatz beendet. Die Person konnte angehalten und in ärztliche Obhut gebracht werden, wie Widmer ausführt.

Im Einsatz - im Bild auf der Felsenbrücke über die Mülenenschlucht - standen Feuerwehr, Polizei und Sanität. Bild: Sandro Büchler

(10.6.2021)

Donnerstag, 10. Juni - 16:16 Uhr

Ein Stadtspaziergang mit dem Heimatschutz: Neue Visionen zur Offenlegung der Steinach

(pd/vre) Ein spannendes Thema für eine Gratis-Führung in der Stadt St.Gallen hat am kommenden Dienstag, 17.30 Uhr, der Heimatschutz auf seinem Programm. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe «Grünräume in der Stadtlandschaft» wird der Steinach nachgespürt, dem seit Ende des 19. Jahrhunderts zugedeckten St.Galler Stadtfluss. Treffpunkt zum Spaziergang ist an der Talstation der Mühleggbahn. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt; für die Teilnahme ist zudem eine Anmeldung per E-Mail obligatorisch.

Eine Vision für die Offenlegung der Steinach an der Moosbruggstrasse? Links ist das Karlstor, im Hintergrund das Spisertor zu erkennen. Illustration: Heimatschutz SG/AI

St.Gallen, so wird manchmal kritisch vermerkt, hat weder einen Stadtfluss noch Seeanstoss. Aber die Legende besagt, dass die Stadt am Ufer der Steinach gegründet wurde. Der Rundgang des Heimatschutzes vom Dienstag führt dem ehemaligen Bachlauf entlang. Dabei wird über die frühere Nutzung des Wassers und die damit verbundenen Kanal- und Schleusensysteme erzählt. Ein historisches Thema ist auch, wie die Steinach Ende des 19. Jahrhunderts unter die Erde kam.

Diskutiert wird gemäss Ankündigung des Anlasses aber auch ein Thema, das ab Mitte der 1990er-Jahre längere und heftige politische Diskussionen ausgelöst hat: Kann man das Wasser der Steinach wenigstens symbolisch wieder ans Tageslicht holen und ins Stadtbild einbetten? Die «Vision Steinach Gallusstadt» hat dieses Ziel bis heute nicht erreicht. An der Führung des Heimatschutzes vom kommenden Dienstag soll auch darüber diskutiert werden, ob und wie die Freilegung des Stadtbachs im heutigen Stadtbild doch noch möglich wäre.

Donnerstag, 10. Juni - 15:40 Uhr

Familienführung in der Ausstellung «Klug und kühn - Frauen schreiben Geschichte»: Auf den Spuren von Schweizer Heldinnen

(pd/vre) Den langen Kampf ums Frauenstimmrecht in der Schweiz dokumentiert derzeit im Untergeschoss des Historischen und Völkerkundemuseums die Ausstellung «Klug und kühn - Frauen schreiben Geschichte». Diesen Sonntag, 15 Uhr, bietet das Museum eine Familienführung durch diese Schau an. Zugelassen sind maximal 30 Personen; anmelden dafür muss man sich unter Telefon 071'242'06'42. Die Führung ist «für neugierige Kinder ab 10 Jahren und ihre Begleitung» geeignet, wie es in einer Mitteilung des Museums heisst.

Der lange Kampf um die Rechte der Frau: Eine Aktion fürs Frauenhaus auf dem St.Galler Bärenplatz in den 1980er-Jahren. Bild: PD/HVM

Auf dem Rundgang mit Kulturvermittlerin Jolanda Schärli geht es um heute weitgehend vergessene Heldinnen des Kampfs fürs Stimm- und Wahlrecht der Schweizerinnen. Dieses wurde vor 50 Jahren eingeführt, dafür gekämpft haben Frauen zuvor jedoch viel länger. Einigen dieser Frauen, die sich für die politische Gleichberechtigung eingesetzt haben, wird man auf der Sonntagsführung begegnen - etwa der Schriftstellerin Iris von Roten, der Ärztin Frida Imboden-Kaiser oder der Frauenrechtlerin Helene von Mülinen.

Donnerstag, 10. Juni - 14:59 Uhr

Vogelbeobachtung im Höchsterwald bei St.Gallen: Die Nisthöhle von Familie Star ist eine Attraktion für viele im Guggeien-Quartier

(rar) Oberhalb des Guggeien-Quartiers im St.Galler Osten schleichen derzeit echte Star-Fotografen durchs Gehölz des Höchsterwaldes. Sie tragen grosse Teleobjektive, Feldstecher oder Fernrohre bei sich und schauen gespannt in die Bäume. Unweit der Klinik Stephanshorn lassen sich derzeit nämlich echte Stare beobachten - in einer Nisthöhle an einem der Bäume. Eine ganze Traube Menschen steht dieser Tage unter dem Baum am Waldrand und schaut gespannt auf ein kleines Astloch: «Da oben ist das Nest von Familie Star», sagt ganz aufgeregt eine Frau mit Hündchen.

Die Höhle an diesem Baum fällt kaum auf - wäre da nicht der weisse Strich, der die Nisthöhle von Familie Star markiert. Bild: Raphael Rohner (9.6.2021) Im Loch tut sich etwas. Ein kleiner Vogel schaut heraus. Bild: Raphael Rohner (9.6.2021) Und plötzlich sind's zwei, die um die beste Aussicht drängeln. Bild: Raphael Rohner (9.6.2021) Hier geht's allerdings weniger um die Aussicht: Wer die mit Beute anfliegenden Eltern zuerst sieht,... Bild: Raphael Rohner (9.6.2021) ...darf auch mit dem grössten Happen rechnen. Und das ist wichtig, wenn man bald ein grosser Star sein und eine eigene Familie gründen will. Bild: Raphael Rohner (9.6.2021)

Der Platz scheint ideal zum Brüten: In rund sechs Metern Höhe befindet sich ein Loch im Baumstamm. Die Spaziergänger und und einige Schulkinder schauen gespannt hinauf. Etwas piepst aus dem Loch und guckt schliesslich heraus. Beobachterinnen und Beobachter sind mucksmäuschenstill, zücken ihre Smartphones oder drücken auf die Auslöser der Kameras: «Jetzt bekommen wir die Kleinen endlich zu Gesicht!»

Schliesslich guckt erst eines, dann ein zweites Starenküken aus dem Astloch. Beide rufen nach den zur Futtersuche ausgeflogenen Eltern. Im Quartier haben sich die kleinen Piepmätze schon zu Lieblingen gemausert, erzählt ein Mann: «So etwas zu beobachten, ist doch wunderschön.» Viel Zeit bleibt den kleinen Vögelchen nicht, um erwachsen zu werden. Schon nach rund 20 Tagen verlassen sie die Nisthöhle, werden vom Nestling zum immer noch von den Eltern betreuten Ästling, bevor sie ganz flügge sind und in ihr eigenes erwachsenes Starenleben starten.

Der Star ist ein in der Schweiz weit verbreiteter Brutvogel, den viele vor allem von den grossen Vogelschwärmen her kennen, die er im Herbst bildet. Das Männchen im Bild ist auf der Futtersuche für seine Jungen. Bild: Jakob Hochuli (Gais, 5.5.2020)

Dora Müller, Ornithologin der St.Galler Voliere-Gesellschaft, rät ganz still zu sein und nicht zu nah an den Baum mit der Nisthöhle heran zu gehen: «Menschen werden von Vögeln als Gefahr empfunden. Es kann sein, dass die Eltern nicht mehr zum Nest fliegen, wenn zu viele Leute davor stehen.» Besonders aktiv seien die Stare in den frühen Morgenstunden und abends. Nach 18 bis 23 Tagen wird der Nachwuchs von Familie Star den ersten Flug versuchen und dafür aus dem Nest springen. Bis sie ganz flügge seien, seien streunende Katzen die grösste Gefahr für die Vögelchen, sagt Müller.

Donnerstag, 10. Juni - 14:22 Uhr

Partielle Sonnenfinsternis am Bodensee: Sechs Prozent der Sonne abgedeckt

Die partielle Sonnenfinsternis von heute Donnerstag vom Bodensee bei Goldach aus gesehen. Bild: Tino Dietsche

(10.6.2021)

(rtl) Am Donnerstagmittag war auch in der Ostschweiz erstmals seit sechs Jahren wieder eine teilweise Sonnenfinsternis zu sehen. Dabei bedeckte der Mond allerdings nur einen kleinen Teil der Sonne. Je nach Region hat er sich ab 11.30 Uhr vor die Sonne geschoben. Am Bodensee war das Phänomen gut zu sehen. Der Höhepunkt war zwischen 12.20 und 12.40 Uhr erreicht. Von Goldach aus gesehen, fehlte der Sonne ein Stück von etwa sechs Prozent. Ab 13.15 Uhr zeigte sie sich wieder in voller Grösse.

Donnerstag, 10. Juni - 11:52 Uhr

Sperrung der Rorschacher Strasse am Sonntag: Wegen Einbau des neuen Deckbelags muss der Verkehr umgeleitet werden

(sk/vre) Am kommenden Sonntag ist die Rorschacher Strasse im Bereich zwischen Rehetobel- und Grütlistrasse für den Verkehr gesperrt. Dies, weil hier von Sonntag, 6 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, als Abschluss der Bauarbeiten ein neuer Deckbelag eingebaut werden muss. Der gesamte Verkehr zwischen St.Fiden und Neudorf wird über die Buchental-, Harzbüchel- und Lukasstrasse umgeleitet. Der Fussverkehr auf den Trottoirs ist gemäss Mitteilung der Stadt vom Donnerstag durch die Arbeiten nicht tangiert.

An der Rorschacher Strasse zwischen Rehetobel- und Grütlistrasse wird am Sonntag gebaut. Die VBSG-Haltestelle «Grütlistrasse» wird daher an diesem Tag nicht bedient. Bild: Stadt SG

Ebenfalls über die Harzbüchelgalerie umgeleitet wird aber der öffentliche Verkehr. Das betrifft die Stadtbuslinien 1 und 2 sowie die Postautokurse 120 (Eggersriet-Heiden), 210 (Mörschwil-Arbon), 211 (Arbon) und 242 (Untereggen-Goldach). Die Bushaltestelle «Grütlistrasse» wird am Sonntag nicht bedient und die Bushaltestelle «Krontal» muss leicht verschoben werden.

Der Deckbelag kann allerdings nur bei trockener Witterung eingebaut werden. Der definitive Entscheid über die Ausführung der Arbeiten wird am Freitagmittag gefällt. Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen wird der Belagseinbau um eine Woche verschoben. Angesichts der aktuellen Wetterprognose für St.Gallen ist die Chance allerdings sehr gross, dass am Sonntag gebaut und die Rorschacher Strasse tatsächlich gesperrt sein wird.

Donnerstag, 10. Juni - 11:25 Uhr

St.Galler Jungtalent Joya Marleen ist das «SRF3 Best Talent» im Monat Juni: Aus der Kantonsschule direkt ins nationale Radio

(pd/vre) Mit ihrem Song «Nightmare» legte die 18-Jährige Joya Marleen aus St.Gallen im Sommer 2020 einen Traumstart hin: Die Single erreichte Platz eins der Schweizer Airplay-Charts, Platz 25 der Schweizer Hitparade und verzeichnet über drei Millionen Plays auf Spotify. Und Joya Schedler, wie sie mit bürgerlichem Namen heisst, ist gekommen, um zu bleiben: Auch ihre folgenden Songs «Driver» und «It's Been A While» kommen gut an. Am 18. Juni soll nun ihre Debut-EP «Joya Marleen» erscheinen.

Mit «Nightmare» landete die St.Gallerin Joya Marleen 2020 einen Hit. Video: Youtube

Den Traumstart der St.Galler Gymnasiastin in eine Musikkarriere honoriert Radio SRF3 damit, dass es Joya Marlee für den Juni als «Best Talent» ausgewählt hat. So werden aufstrebende Musikerinnen und Musiker aus der Schweiz ausgezeichnet. Jeden Monat steht ein Act im Zentrum. Drei von ihnen werden Ende Jahr von einer Jury ausgewählt und für einen «Swiss Music Award» samt Förderpreis von 10'000 Franken nominiert. Die Jahressiegerin oder der Jahressieger wird vom Publikum per Online-Voting bestimmt. Da kann man Joya Marleen also nur die Daumen drücken...

Donnerstag, 10. Juni - 10:45 Uhr

«Weihern Openair» dauert diesen September vier statt wie bisher drei Tage: Mit Patent Ochsner, Lo & Leduc und Pegasus Unplugged

(pd/vre) Das Coronavirus hin oder her, neben dem Sur Le Lac auf der «Höhe» bei Eggersriet soll auch das «Weihern Openair» in St.Gallen in diesem Herbst stattfinden. Dies vom 15. bis 18. September wie üblich im Familien- und Frauenbad Dreilinden. Damit wird das Festival in der Weiherlandschaft vier und nicht mehr nur drei Tage dauern. Der Vorverkauf für den Anlass startet am 28. Juni. Bis dahin sollen gemäss Mitteilung vom Donnerstag die Rahmenbedingungen zur Durchführung des Anlasses mit den Behörden geklärt sein.

Das «Weihern Openair» findet im Familien- und Frauenbad Dreilinden direkt am Ufer des lauschigen Chrüzweiers statt. Bild: Benjamin Manser (13.9.2019)

Klar sind bereits die Höhepunkte des Programms am diesjährigen «Weihern Openair». Es wartet unter anderem mit drei Schweizer Top-Acts auf. Neu ist, dass jeder Tag von einem grossen Namen dominiert wird, immer aber mit lokaler Unterstützerin oder lokalem Unterstützer. Damit wollen die Veranstalter einerseits aufstrebenden Künstlerinnen und Künstlern eine prominente Plattform bieten. Anderseits soll nach der Coronakrise bewusst die Schweizer Musikszene ins Zentrum gestellt und unterstützt werden. Die Eckpunkte des Programms:

Mittwoch, 15. September

Patent Ochsner - Joya Marleen

Patent Ochsner - Joya Marleen Donnerstag, 16. September

Patent Ochsner - Kaufmann

Patent Ochsner - Kaufmann Freitag, 17. September

Pegasus Unplugged - Riana

Pegasus Unplugged - Riana Samstag, 18. September

Lo&Leduc - Rapture Boy



Detaillierte Infos übers «Weihern Openair 2021» gibt's im Internet.

Donnerstag, 10. Juni – 9:29 Uhr

34 neue Infektionen mit dem Coronavirus

(SK/sae) Der Kanton St.Gallen meldet im Internet für Mittwoch 34 (Di: 53) laborbestätigte neue Infektionen mit dem Coronavirus. Die Gesamtzahl der Neuansteckungen seit März 2020 liegt jetzt bei 42'550. Zu weiteren Todesfällen in Zusammenhang mit Covid-19 ist es gestern Mittwoch nicht gekommen. Die Zahl der St.Galler Coronatoten seit Frühling 2020 bleibt daher bei 711 stabil.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Entwicklung der Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Mittwoch, 9. Juni, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle

Statistik Kanton SG

Am Mittwoch, um Mitternacht, lagen im Kanton St.Gallen 20 (Di: 17) Patientinnen und Patienten in Zusammenhang mit Covid-19 in einem Spital. Bis Mittwochabend waren zudem gemäss den kantonalen Angaben im Internet 102'294 Personen einmal und 106'431 Personen zweimal geimpft worden; das Total der Geimpften lag damit bei 208'725.

Auch die Inzidenzwerte für den Kanton St.Gallen sind weiterhin rückläufig: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwochabend bei 49 (Di: 59, Mo: 64, So: 77), die 14-Tage-Inzidenz am Mittwoch bei 140 (Di: 152, Mo: 166, So: 167). Die Inzidenz bezeichnet die Zahl der Fälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen jeweils hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Donnerstag, 10. Juni - 8:18 Uhr

Ein Strickkleid für Vadian

(pd/vre) Wer zwischen dem 19. und 27. Juni im Stadtzentrum unterwegs ist, könnte sich wundern: Das Denkmal von Reformator, Bürgermeister und Stadtarzt Vadian trägt in dieser Zeit nämlich eine ungewöhnliche Robe. Es ist in ein Strickkleid gehüllt, an dem 170 Personen aus Stadt und Region in den vergangenen Wochen gelismet haben. Die Verhüllungsaktion ist Teil der Urban-Art-Aktion «WOLLEn!» an sieben Orten der Schweiz. Mit ihr soll auf die Probleme von Hörsehbehinderten und Taubblinden aufmerksam gemacht werden.

Seit 1904 steht das Vadian-Denkmal auf dem St.Galler Marktplatz. Es gehört heute zu den Wahrzeichen der Stadt. Bild: Samuel Schalch

(18.10.2016)

In der Schweiz leben rund 57'000 Menschen mit einer Hörsehbehinderung oder Taubblindheit. Sind Sehen und Hören gleichzeitig beeinträchtigt, führt das zu vielfältigen Einschränkungen im Alltag. So ist etwa die Orientierung in nicht vertrauter Umgebung schwierig. Auch die Kommunikation und der Zugang zu Informationen ist mit hohen Hürden verbunden. Um auf diese Probleme aufmerksam zu machen, führt Deafblind International vor dem Tag der Taubblindheit am 27. Juni eine ungewöhnliche Aktion durch: Weltweit werden gestrickte Kunstwerke im öffentlichen Raum ausgestellt.

In St.Gallen hat auch die hörsehbehinderte Dora Boller am Strickkleid für Vadian mitgelismet. Bild: PD

In St.Gallen macht der Schweizerische Zentralverein für das Blindenwesen (SZBLIND) bei der Kunstaktion mit. Im Vorfeld des 27. Juni haben hier rund 170 Personen mit und ohne Hörsehbehinderung und Taubblindheit Strickstücke angefertigt, die zum Kleid für Vadian zusammengenäht werden. Wie in Zürich, Bern, Lausanne, Bellinzona, Monthey und Langnau am Albis soll es vom 20. bis 27. Juni für Aufsehen sorgen und «ein künstlerisches Ausrufezeichen für die Partizipation von Menschen mit Hörsehbehinderung und Taubblindheit» sein, wie es in einer Mitteilung von SZBLIND heisst.

Donnerstag, 10. Juni - 8:00 Uhr