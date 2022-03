14:44 Uhr Dienstag, 8. März

Eurovision Song Contest in Turin: In diesem Jahr vertritt der in St.Gallen lebende Appenzeller Marius Bear die Schweiz

Der in St.Gallen lebende Appenzeller Marius Bear vertritt die Schweiz am diesjährigen Eurovision Song Contest in Turin. Bild: Patrick Straub/ KEY (8.3.2022)

Am Dienstag hat Marius Bear den Song und das Video zu «Boys Do Cry» veröffentlich. Wie ebenfalls am Dienstag bekannt wurde, wird er damit die Schweiz am Eurovision Song Contest in Turin vertreten. Sie tritt dort im ersten Halbfinal des grössten Musikwettbewerbs der Welt am Dienstag, 10. Mai, an.

Marius Bear stammt aus Appenzell Innerrhoden und lebt in St.Gallen. Der 28-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Marius Hügli heisst, fand über die Strassenmusik auf die Bühne. Er ist gelernter Baumaschinenmechaniker, spielt Gitarre und hat 2017 für ein Jahr in London am British and Irish Modern Music Institute (BIMM) das Fach «Music Production» studiert.

Den Song «Boys Do Cry» für Turin hat Marius Bear zusammen mit Songwriter Martin Gallop geschrieben und produziert. Video: PD

Bear nimmt am Eurovision Song Contest mit dem neuen Song «Boys Do Cry» teil. «Der Zeitpunkt könnte nicht besser sein. Ich habe so Bock drauf! Es ehrt mich, die Schweiz in Turin zu repräsentieren und in die Fussstapfen von Luca Hänni und Gjon’s Tears zu treten. Die beiden haben die Latte ganz schön hochgelegt», wird der Singer/Songwriter in einer Mitteilung zitiert. (pd/vre)