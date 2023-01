16:45 Uhr Montag, 16. Januar

Wechsel beim Kompetenzzentrum für Menschen mit Hirnverletzung

Das Ostschweizer Kompetenzzentrum für Menschen mit einer Körperbehinderung oder Hirnverletzung OVWB hat einen neuen Geschäftsführer und eine neue Präsidentin. Wie es in der Mitteilung heisst, bringt der neue Geschäftsführer Markus Fisch langjährige Berufs- und Führungserfahrung im Gesundheits-, Bildungs- und Sozialbereich mit. Alma Mähr, die neue Präsidentin, war bis im Sommer Geschäftsführerin der Stiftung Förderraum in St.Gallen. Das OVWB führt unter anderem in St.Gallen Angebote in den Bereichen Wohnen, Arbeiten und Tagesstruktur.

Der neue Geschäftsführer und die neue Präsidentin: Markus Fisch und Alma Mähr. Bild: PD

Markus Fisch ist gebürtiger Bündner und lebt in Trin (GR). Unter anderem hat er während 13 Jahren im Spital Walenstadt und in der Spital Thurgau AG Erfahrungen im Spitalbereich gesammelt. In den letzten zehn Jahren war er als Geschäftsführer des Rhyboots, einer der grössten sozialen Institutionen in der Ostschweiz, und als Geschäftsführer und Vorsitzender der Klinikdirektion der Rehaklinik Seewis in Graubünden tätig. Zuletzt war er gemäss Mitteilung in der Geschäftsleitung der Gesundheitsversorgung Oberengadin (SGO) tätig, wo er die Alters- und Pflegeheime Oberengadin, die Spitex Oberengadin, die Beratungsstelle für Alter & Gesundheit, sowie die Grossküche der SGO leitete.

Einen Wechsel vermeldet die Organisation auch im Präsidium. Hanspeter Jahn trat nach langjähriger Vorstandstätigkeit, davon sechs Jahre als Präsident, per Dezember aus dem Vorstand zurück. Seine Nachfolgerin wird Alma Mähr, die seit 13 Jahren Vorstandsmitglied des OVWB ist. Die 64-Jährige war bis zur ihrer Pensionierung im Sommer Geschäftsführerin der Stiftung Förderraum. Wie es in der Mitteilung heisst, kennt sie entsprechend das Sozialwesen und dessen Themenschwerpunkte bereits bestens und ist in der Region gut vernetzt. (pd/arc)