16:09 Uhr Dienstag, 13. Dezember

Spitzenspiel in der NLA: LC Brühl empfängt die Spono Eagles

Wer nichts mit Fussball am Hut hat, oder die diesjährige WM in Katar boykottiert und nun nicht weiss, was er während des Halbfinals zwischen Frankreich und Marokko tun soll, dem bietet sich am morgigen Mittwoch, 14. Dezember, eine interessante Alternative. In der NLA kommt es zum ersten Saisonaufeinandertreffen zwischen dem LC Brühl und den Spono Eagles. Das Spitzenspiel wird um 19.30 Uhr in der Sporthalle Kreuzbleiche angepfiffen.

Die Frauen des LCB liegen in der NLA auf dem zweiten Tabellenrang. Ihre Gegnerinnen vom Mittwoch führen die Rangliste an. Bild: Michel Canonica

Der LC Brühl liegt in der Tabelle auf Rang zwei. Die Spono Eagles führen die Rangliste mit zwei Punkten Vorsprung an. Die Ostschweizerinnen haben jedoch erst zwölf Partien bestritten; und somit eine weniger als ihre Gegnerinnen aus dem Kanton Luzern. In den letzten zwei Aufeinandertreffen setzten sich zuletzt die Luzernerinnen durch, wenn auch knapp. In der ewigen Bilanz haben jedoch die Brühlerinnen die Nase vorn. Von insgesamt 75 Duellen konnten sie 37 gewinnen, fünf gingen unentschieden aus, 33 entschieden die Spono Eagles für sich.

Die Form und die Leistung der St.Gallerinnen stimmten zuletzt. Allerdings lagen in den vergangenen Tage etliche Brühlerinnen aufgrund einer Erkrankungswelle flach, weshalb auch das Spiel vom Wochenende gegen Kreuzlingen verschoben werden musste. Ob die zurückgekehrten Spielerinnen des LC Brühl am Mittwochabend ihr Leistungsvermögen komplett abrufen können, ist schwer abzuschätzen. Aktuell ist auch noch nicht klar, welche Spielerinnen gegen die Spono Eagles auflaufen können. (pd/arc)