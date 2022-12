ST.GALLEN NEWS: «Bierhof»: Diskussionsrunde zur WM in Katar

10:42 Uhr Freitag, 2. Dezember

Über 200 Stimmen aus Ägypten fordern die Rückführung von Schepenese

Raphael Kühne, Präsident des Administrationsrats des Katholischen Konfessionsteils, hat am Donnerstag in einem Communiqué bemängelt, dass im «Fall Schepenese» weder seitens des ägyptischen Staates noch seitens der Gruppe um Milo Rau irgendein Anliegen formuliert worden sei (siehe STADT-TICKER-Eintrag von Donnerstag, 1. Dezember). Dies ist nun erfolgt – in Form eines Offenen Briefes. Im «Offenen Brief der Ägyptischen Forschungs- und Zivilgesellschaft» melden sich über 200 Stimmen aus Ägypten und fordern die Rückführung der Mumie Schepenese, die seit Jahren in der Stiftsbibliothek in St.Gallen ausgestellt wird.

Die Mumie Schepenese wird seit Jahren in der Stiftsbibliothek ausgestellt. Nun wird ihre Rückführung nach Ägypten gefordert. Bild: Gian Ehrenzeller /Keystone

Die Stimmen aus Ägypten zeigen sich in ihrem Schreiben sehr besorgt über die Zurschaustellung der Mumie in der Stiftsbibliothek – sowohl aus ethischer als auch rechtlicher Sicht. Mit dem Offenen Brief unterstreichen sie ihre Forderung einer Rückführung. «Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als den jetzigen, um die Fehler der Vergangenheit zu korrigieren und unsere Zukunft als Ägypter:innen gemeinsam in die Hand zu nehmen», heisst es im Dokument, das am Donnerstag offiziell in Ägypten publiziert wurde.

Zu den Unterschreibenden gehören unter anderem Ägyptologinnen, Historiker, Wissenschaftlerinnen und Mitarbeitende zahlloser wissenschaftlicher und zivilgesellschaftlicher Institutionen, die sich mit den ägyptischen Altertümern befassen. Darunter befinden sich auch prominente Namen wie beispielsweise jener von Bassem Ibrahim Ibrahim, Generaldirektor der Generalabteilung für archäologische Stätten und Museen vom Ministerium für Tourismus und Altertümer.

In einer Medienmitteilung hebt die Gruppe um Milo Rau hervor, dass in der hauseigenen Publikation der Stiftsbibliothek mit dem Namen «Schepenese» steht, dass die Särge der Mumie aus einer Raubgrabung stammen. Die Ägyptische Forschungs- und Zivilgesellschaft hält die unerlaubte Ausführung der sterblichen Überreste der Frau für illegal und die heutige Art der Zurschaustellung der Schepenese für anstössig und ethisch unhaltbar. Sie verlangt deshalb, dass die Stiftsbibliothek mit einer ägyptischen Arbeitsgruppe zusammenarbeiten soll, um die Mumie zurückzuführen.

Sie schlägt ausserdem vor, das Archiv der Abteibibliothek zu öffnen, um sämtliche rechtsverbindlichen Verträge aus dem Jahr 1820 offenzulegen, die den Erwerb von Schepenese belegen, sowie alle Briefe und Dokumente, die bei der Rückverfolgung ihrer genauen Herkunft helfen könnten. Ausserdem kündigt sie im Offenen Brief an, dass sie dabei sei, die notwendigen Unterlagen für das ägyptische Aussenministerium vorzubereiten, um den offiziellen Antrag für Rückführung zu stellen.

Das Fazit des Offenen Briefes lautet: Wenn die Mumie nicht mit einer legalen Erlaubnis Ägyptens ausgegraben wurde, dann handle es sich um Grabraub und Plünderung. Doch nicht nur die legale Situation gebe Anlass zur genauen Überprüfung. Auch moralisch und kulturell stellten sich viele Fragen. Eine Mumie sei kein Objekt, schreiben die Verfasserinnen und Verfasser des Offenen Briefes. Sie sei ein Subjekt, das mit ihnen verbunden sei. Weiter heisst es: «Indem wir Wissen über unsere Vorfahr:innen und unsere Vergangenheit erlangen, tragen wir dazu bei, die Lebensgrundlagen und die Identität der heutigen Generation zu gestalten und ebnen den Weg für eine freie und gerechte Zukunft.» (pd/arc)