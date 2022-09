ST.GALLEN NEWS: Benefizkonzert für Mubaya in Simbabwe

10:49 Uhr Montag, 12. September

Benefizkonzert in der Militärkantine für Ökodorf in Simbabwe

In der Militärkantine wird am Mittwoch, 14. September, beschwingte Musik aus aller Welt gespielt. Der Ertrag geht vollumfänglich an ein Projekt in Simbabwe. Dort entsteht seit zehn Jahren ein Ort, an dem Mensch, Tier und Natur in ein Klang zusammenleben.

Das Projekt in Mubaya widmet sich dieses Jahr der Existenzsicherung von Frauen. Bild: PD

Das Benefizkonzert für das Ökodorf Mubaya beginnt um 18 Uhr. Auftreten werden Christina Dieterle, Violine, und Marcel Soldat, Gesang, Gitarre und Violine. Mubaya wird nicht nur nach den Grundsätzen der Permakultur umgewandelt, es ist auch ein Ort des kreativen Lernens, der gegenseitigen Inspiration und des gemeinsamen Erschaffens. Das Konzert kann kostenlos besucht werden, es wird eine Kollekte erhoben.

In diesem Jahr widmet sich das Projekt in Mubaya der Existenzsicherung von Frauen. Ziel ist es, eine Plattform für sie zu schaffen, um gemeinsam finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen. In einem Pilotprojekt wird eine erste Gruppe in Unternehmertum, Finanzen und Permakultur weitergebildet, um im Anschluss Hühner zu halten und deren Eier und Fleisch zu verkaufen. (pd/arc)

Weitere Informationen zum Projekt gibt’s im Internet.