15:25 Uhr montag, 27. juni

Informelles Treffen der Regionalpolitik: Gemeindeoberhäupter und Kantonsräte stecken in Tübach Köpfe zusammen

Beinahe alle Kantonsrätinnen und Kantonsräte sowie sämtliche Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten aus dem Wahlkreis Rorschach haben sich am Montag in Tübach zu einem losen Austausch getroffen. Andere Wahlkreise machen das regelmässiger; in der Region am See ist das letzte Treffen schon über zehn Jahre her.

Politikerinnen und Politiker aus dem Wahlkreis Rorschach trafen sich am Montag in Tübach zum Gedankenaustausch über aktuelle Fragen. Bild: Rudolf Hirtl (27.6.2022)

Hauptthemen in Tübach waren die regionale Gesundheitsversorgung (insbesondere die Spitäler Flawil und Rorschach), die regionale Altersversorgung und aus aktuellem Anlass auch die regionale Energiepolitik. Massgebende Entscheidungen wurden laut Gastgeber Michael Götte in der Mehrzweckhalle und beim abschliessenden Apéro nicht getroffen. Derartige informelle Treffen seien in der heutigen schnelllebigen Zeit aber besonders wertvoll, daher sollen diese künftig auch in einem kürzeren Intervall stattfinden. (rtl)

Im Bild von links nach rechts: Michael Aebischer (Steinach), Luzia Krempl (Goldach) Beat Hirs (Rorschacherberg), Jeanette Losa (Mörschwil), Sandro Parissenti (Berg SG), Martina Wäger (Mörschwil), Simon Diezi (Thal), Sabina Revoli (Tübach), Norbert Rüttimann (Untereggen), Michael Götte (Tübach), Raphael Frei (Rorschacherberg), Andrea Schöb (Thal), Mäge Luterbacher (Steinach), Röbi Raths (Rorschach) und Dominik Gemperli (Goldach).