ST.GALLER STADT-TICKER Bauernmarkt startet am Donnerstag in die Saison +++ Stadtrat ruft Partyszene zum friedlichen Feiern auf: Gewalt wird nicht toleriert +++ +++ Chormusik in Reinkultur Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Stadt St.Gallen und der Umgebung: In unserem Stadt-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. 31.03.2021, 17.36 Uhr

Feedback: stadtredaktion@chmedia.ch

Mittwoch, 31. März - 17:37 Uhr

Bauernmarkt startet am Gründonnerstag in die Saison: Treffpunkt für Städterinnen und Städter zwischen Gemüse und Blumen

(pd/vre) Es ist wieder soweit: Der Frühling meldet sich durch längere Tage, viel Sonnenschein und warme Temperaturen an. Damit kehrt auch der Bauernmarkt ins St.Galler Stadtzentrum zurück. In diesem Jahr startet er wegen der Osterfeiertage schon am Gründonnerstag, 7 bis 13 Uhr, auf dem Marktplatz. Im Angebot finden sich an einigen Ständen zusätzlich zu den üblichen Produkten aus Feld und Bauerngarten auch gefärbte Ostereier.

Wegen Karfreitag geht der St.Galler Bauernmarkt morgen ausnahmsweise an einem Donnerstag an den Start. Bild: Reto Voneschen

Der Bauernmarkt ist inzwischen über dreissig Jahre alt. Gestartet ist er im September 1991 starteten mit einem Dutzend Bauern, Bäuerinnen und Bäuerinnenvereine aus der Region St.Gallen. Die ersten vier Jahre fand der Markt nur in den Herbstmonaten statt. Nachdem sich das Interesse von Städterinnen und Städtern an Produkten «direkt vom Puur» als gross erwiesen hatte, wurde die Marktsaison auf die Zeit von April bis November ausgedehnt. Im Laufe der Jahre entwickelte sich der Bauernmarkt zu einem eigentlichen Treffpunkt zwischen Gemüse und Blumen.

Informationen zum St.Galler Bauernmarkt finden sich im Internet.

Mittwoch, 31. März - 16:15 Uhr

St.Gallen soll friedlich bleiben: Stadtrat ruft Bevölkerung und Partyszene auf, Ruhe zu bewahren und sich coronakonform zu treffen

(sk/vre) Angesichts neuer Gewaltaurufe aus der Partyszene für Karfreitag appelliert die St.Galler Stadtregierung am Mittwoch an die Bevölkerung und insbesondere an Jugendliche und junge Leute, Ruhe zu bewahren und unter Einhaltung der Coronaregeln friedlich zu feiern:

«St.Gallen soll friedlich bleiben. Es soll zu keiner weiteren Eskalation kommen, bei welcher Unbeteiligte geschädigt werden.»

Die Stadt will die Coronaregeln weiter durchsetzen. Deshalb wird die Stadtpolizei übers Wochenende im öffentlichen Raum präsent sein, strafbares Verhalten verfolgen und Personen zur Anzeige bringen, die sich nicht an die Vorschriften halten. Es sei aber möglich, unter Einhaltung der Coronavorschriften friedlich Party zu machen, schreibt der Stadtrat. Vorbild dafür sind für ihn die 150 jungen Leute, die das am Tag nach den Ausschreitungen vom Freitag im Bleicheli zuwege gebracht haben.

Feiern unter Einhaltung der Coronaregeln am Samstagabend auf dem roten Platz im Bleicheli: Treffen in Gruppen bis 15 Personen sind erlaubt.

Bild: Michel Canonica (28.3.2021)

Diese jungen Leute hätten trotz Polizeipräsenz soziale Kontakte friedlich gepflegt. Sie hätten sich dafür in kleine Gruppen über den ganzen Roten Platz verteilt. Der Abend sei friedlich geblieben, die Polizei habe nicht eingreifen müssen. Die öffentlichen Plätze in der ganzen Stadt St.Gallen dürfen und sollen gemäss Stadtregierung im Rahmen der aktuellen Vorschriften genutzt werden. So ist es ausdrücklich erlaubt, sich in Gruppen bis 15 Personen zu treffen.

Junge Leute schlagen in der Nacht des vergangenen Freitag an der Gallusstrasse Schaufenster ein. Die Polizei begründet die vorangehende Auflösung einer Party im Bleicheli damit, dass es schon dort zu Gewalt gekommen sei. Bild: Raphael Rohner

(27.3.2021)

Am vergangenen Freitag ist in der St.Galler Innenstadt eine Party im öffentlichen Raum aus dem Ruder gelaufen. Bei den Ausschreitungen richteten junge Vandalen hohen Sachschaden an. Die Stadtregierung verurteilt diese Gewalt am Mittwoch aufs Schärfste. Sie hat aber Verständnis für den Frust der Jungen und die schwierige Situation für die gesamte Bevölkerung. Soziale Kontakte könnten nicht mehr wie üblich gepflegt werden, Freizeitmöglichkeiten seien eingeschränkt.

Der St.Galler Stadtrat appelliert aber an die Bevölkerung und insbesondere an die jungen Leute. Es gelte jetzt, Ruhe zu bewahren:

«Wir müssen nun alle zusammenhalten, um gemeinsam die Krise zu überwinden. Gewalt und Sachbeschädigungen sind nicht die Lösung. Die Ausschreitungen vom letzten Freitag sind inakzeptabel»

Mittwoch, 31. März - 15:17 Uhr

Chormusik in Reinkultur: St.Galler Theaterchor mit A-cappella-Programm am Ostermontag im Internet

(pd/vre) Die Massnahmen gegen die Coronapandemie eröffnen da und dort auch neue Möglichkeiten. Wegen der strengen Vorgaben hat der Chor des Theaters St.Gallen seit Monaten keine Auftrittsmöglichkeiten mehr. Das erlaubte es ihm gemäss Mitteilung, sich einmal sich selbst zu widmen. Das Ergebnis ist am Ostermontag, 19 Uhr im Konzertstream «Theaterchor a cappella» zu erleben: Der theatereigene Profichor, der sonst auf der Theaterbühne in Operninszenierungen zum Einsatz kommt, steht für einmal auf dem Konzertpodium – unkostümiert und ohne Orchester.

Der Profichor des Theaters St.Gallen ist am Ostermontag, ab 19 Uhr, im Internet mit einem A-cappella-Programm präsent. Bild: PD

«Theaterchor a cappella» sei Gesang in Reinkultur, ein Oster-Highlight für Liebhaberinnen und Liebhaber der Chormusik, heisst es in der Mitteilung des Theaters St.Gallen weiter. Die zwei Dutzend Sängerinnen und Sänger haben mit ihrem Leiter Michael Vogel Chorwerke von Edward Elgar, Matthias Heeps, Jón Leifs, György Ligeti, Olivier Messiaen, Arvo Pärt und Pjotr I. Tschaikowsky einstudiert. Die Kompositionen aus dem 19. und 20. Jahrhundert drehen sich um die Themen Ruhe, Nacht und Schlaf. Nach der Erstausstrahlung bleibt der Stream während 48 Stunden online verfügbar.

Konzert und Theater St.Gallen überbrücken die unfreiwillige Coronapause mit einem umfangreichen Online-Programm. Es reicht von Konzerten über Märchenlesungen bis hin zu Interviews mit Theaterleuten. Zu finden ist der Zugang zum Programm auf der Homepage von Konzert und Theater.

Mittwoch, 31. März - 14:59 Uhr

Wegen Corona kann der Ball beim SC Brühl am Donnerstag doch nicht rollen: Heimspiel gegen den FC Köniz ist verschoben

(pd/vre) Das Heimspiel des SC Brühl von morgen Donnerstag gegen den FC Köniz ist abgesagt. Grund: Ein Spieler der Brühler Equipe wurde positiv auf Covid-19 getestet. Da sich dieser Spieler seit Freitag zusammen mit dem übrigen Team in einem Trainingslager befand, müssen sich jetzt gemäss Mitteilung des SC Brühl weitere Spieler in Quarantäne begeben.

Das Spiel des SC Brühl vom Donnerstagabend hätte im Heimstadion im St.Galler Krontal stattfinden sollen. Es muss wegen eines Coronafalls im SCB-Team verschoben werden. Bild: Rainer Bolliger

(6.5.2006)

Besonders bitter sei für den SC Brühl, dass alle Spieler, die am Wochenende gemeinsam ins Blitz-Trainingslager im Tessin reisten, drei Tage zuvor negativ auf Corona getestet worden waren. Am Montag zeigte der eine Spieler Krankheitssymptome. Vorgesehen ist, dass die Mannschaft am Ostermontag wieder getestet wird. Wer dann einen negatives Resultat bekommt, kann wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen.

Das Spiel vom Donnerstag gegen Köniz wird gemäss Mitteilung später nachgeholt. Es ist eines von vier Nachtragsspielen vom Herbst, die der SC Brühl absolvieren muss, um sich für die Aufstiegs- oder Abstiegsrunde der Promotion League zu qualifizieren.

Mittwoch, 31. März - 14:30 Uhr

Die Hauptfassade des Historischen und Völkerkundemuseums heute. Bild: PD

Heute kann das Historische und Völkerkundemuseum seinen 100. Geburtstag feiern - mit Festakt für geladene Gäste und Gratiseintritt

(pd/vre) Am 31. März 1921 ist im St.Galler Stadtpark der Neubau fürs heutige Historische und Völkerkundemuseum (HVM) eröffnet worden. Dieses 100-Jahr-Jubiläum feiert das Museum am Mittwochnachmittag mit einem kleinen Festakt für geladene Gäste. Ein umfangreiches öffentliches Programm an diesem Datum ist coronabedingt nicht möglich. Immerhin ist am Mittwoch der Eintritt ins Museum gratis. Und neu vermitteln überall im Haus aufgestellte historische Fotos einen Einblick in die Museumswelt von früher. Die grosse 100-Jahr-Party für die Öffentlichkeit findet im Rahmen verschiedener Veranstaltungen von Ende Mai bis Mitte Juni statt.

Legendär: Wilhelm Zollikofer war in den 1950er- und 1960er-Jahren als Aufsicht im Historischen und Völkerkundemuseum tätig. Bild: Archiv HVM

Einer Mitteilung des Historischen und Völkerkundemuseums (HVM) sind die wichtigsten Eckdaten seiner Geschichte zu entnehmen:

Den Grundstock des heutigen HVM legten der Historische Verein des Kantons St.Gallen (gegründet 1859) und die Ostschweizerische Geographisch-Kommerzielle Gesellschaft (gegründet 1878). Sie legten Sammlungen an und stellten sie im Laufe der Jahre an verschiedenen Orten aus – etwa in der Kanti am Burggraben und im Stadthaus der Ortsbürger.

Mit der Zeit wuchsen die Sammlungen den Vereinen über den Kopf, zudem wurde das Platzproblem immer drängender. Da sprang die St.Galler Ortsbürgergemeinde in die Bresche. Sie baute 1915 bis 1921 im Osten des St.Galler Stadtparks ein neues Museum, und die beiden Vereine traten ihr die Sammlungen kostenlos ab.

Bei der Eröffnung verzichtete man angesichts der schwierigen Zeiten (Erster Weltkrieg, Spanische Grippe, Textilkrise) auf grosse Feierlichkeiten. Die Eröffnung verlief gestaffelt. Die ersten vier Tage, vom Donnerstag, 31. März, bis Sonntag, 3. April 1921, waren für besondere Gästegruppen reserviert - darunter etwa Behörden und Ehrengäste, Sponsoren und Ortsbürger. Die übrige Bevölkerung konnte sich das neue Museum erstmals am Dienstag, 5. April, anschauen.

Vom 1. April bis 30. Juni 1921 zählte man an der Museumskasse 35'702 Besucherinnen und Besucher. Dazu kamen 19 Schulen mit 545 Schülerinnen und Schülern.

In den folgenden Jahrzehnten wurde die Sammlung des HVM kontinuierlich ausgebaut. Die Schenkungen blieben dabei wichtig. 1934 zeigte das Museums seine allererste Sonderausstellung – über den Münzfund in Vättis, den man im Vorjahr gemacht hatte.

1979 erhielt das HVM mit der «Stiftung St.Galler Museen» eine neue Trägerschaft – zusammen mit dem Naturmuseum und dem Kunstmuseum. Das Historische Museum und das Völkerkundemuseum wurden von je einem Konservator eigenständig geführt. Auf den 1. Januar 2004 wurden sie zusammengeführt und unter eine Gesamtleitung gestellt. Acht Jahre später wurde das HVM zur Einzelstiftung.

Mittwoch, 31. März - 11:50 Uhr

«Senf» sucht FC-St.Gallen-Hymne für den «Grand Prix de la Vereinslieder»: Vorschläge können bis Ostersonntag eingereicht werden

(pd/vre) Was der Eurovision recht ist, ist der Fussballschweiz billig: ein Song Contest nämlich. Am 4. September geht der «Grand Prix de la Vereinslieder» an den Start. An einem Galaabend wird auf Youtube und im Livestream die beste Vereinshymne eines Schweizer Fussballclubs gekürt. Aus der Taufe gehoben haben den Wettbewerb die Teilzeitfans Wohlen. Vorbild dafür war der deutsche «Prix de la Vereinslieder».

Die Fans des FC St.Gallen sind für ihre aufwendigen Choreografien im Stadion bekannt. Jetzt ist ihre Kreativität auf der Suche nach dem FCSG-Song für den «Grand Prix de la Vereinslieder» gefragt. Bild: Claudio Thoma/

Freshfocus (14.5.2020)

Nominiert werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den «Grand Prix de la Vereinslieder» nach dem gleichen System wie beim «Eurovision Song Contest»: Die Songs sollen durch die Fans der verschiedenen Vereine nominiert werden. Im Fall des FC St.Gallen liegt die Federführung beim Fussballmagazin «Senf». Es sammelt derzeit Ideen, welcher Song im Herbst den «Fussballosten» vertreten soll. Bis Ostersonntag können via Senf-Homepage Vorschläge eingereicht werden.

Die Umfrage sei bewusst offen gestaltet, sagt dazu Ruben Schönenberger vom «Senf»-Kollektiv. Einreichen könne man einen Hitparaden-Song (dazu gibt's sogar eine Playlist im Netz) genau so wie eine Eigenkreation oder etwas, was in der Fankurve gesungen werde. «Senf» werde die eingegangenen Vorschläge sichten und wenn es aufgrund der Zahl eingereichter Ideen nötig sei, eine Vorauswahl treffen. Das letzte Wort darüber, welcher Song den FC St.Gallen im Herbst am Wettbewerb vertreten wird, haben dann aber wieder die Fans.

Mittwoch, 31. März - 11:07 Uhr

Die Unfallstelle vom Dienstag auf der Appenzeller Strasse kurz hinter dem Verkehrsknoten Bild. Hier krachte ein Lieferwagen in einen PW. Bild: Stadtpolizei SG

(30.3.2021)

Lieferwagen gegen Personenauto: Zwei Verletzte und grosser Sachschaden

(stapo/vre) Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagnachmittag in Winkeln ereignet. Auf der Appenzeller Strasse kollidierten ein Lieferwagen und ein Personenauto. Dabei verletzten sich der 81-jährige Lenker des PW und seine Beifahrerin leicht. An beiden Fahrzeugen entstand gemäss Mitteilung der Stadtpolizei grosser Sachschaden; beide mussten abgeschleppt werden.

Lieferwagen (Bild) und Personenauto wurden durch den heftigen Zusammenstoss stark beschädigt. Bild: Stadtpolizei SG

(30.3.2021)

Am Dienstag, kurz vor 16 Uhr, bog ein 31-jähriger Lieferwagenlenker von der Zürcher Strasse her auf die Appenzeller Strasse ein. Auf der doppelspurigen Fahrbahn kam es zu einer Kollision mit einem Personenwagen, der von der Autobahn herkam. Der Lenker des Lieferwagens gab an, von der Sonne geblendet gewesen zu sein und deshalb das andere Auto nicht gesehen zu haben.

Mittwoch, 31. März - 10:29 Uhr

Stadt verleiht Preis für Freiwilligenarbeit: Vereine und Gruppen können sich bis 5. Juli für den «Prix benevol» bewerben

(pd/vre) Die Stadt St.Gallen verleiht in diesem Jahr gemeinsam mit Benevol, der Fachstelle für Freiwilligenarbeit, den mit 5000 Franken dotierten «Prix benevol». Er ist als Anerkennung für Gruppen, Vereine und Organisationen gedacht, die durch ihr Engagement einen Beitrag an eine sportliche, soziale, kulturelle und ökologisch nachhaltige Stadt leisten. Die Anmeldefrist für den diesjährigen Preis läuft bis 5. Juli.

Klassische Freiwilligenarbeit leisten Jahr für Jahr auch die Helferinnen und Helfer des Naturschutzvereins St.Gallen. Bild: Franz Blöchlinger

(Bildweier, 12.12.2015)

Die Würdigung durch den «Prix benevol» soll gemäss Mitteilung vom Mittwoch die Vielfalt der Freiwilligenarbeit und das grosse Engagement vieler freiwilliger Helferinnen und Helfer in St.Gallen sichtbar machen. Bis 5. Juli können sich nun Vereine, lose Gruppierungen und Organisationen, die sich in der Stadt freiwillig engagieren, für den Preis bewerben. Eine Jury sichtet die eingegangenen Unterlagen und wählt den Gewinner aus. Die Preisverleihung findet am 16. November statt.

Auf ehrenamtlicher Basis engagieren sich in Sportvereinen landauf, landab viele Trainerinnen und Trainer von Kindern und Jugendlichen.

Bild: Dominik Wunderli

(8.9.2015)

Die Gewinner des kommunalen «Prix benevol» sind automatisch für das Final des kantonalen «Prix benevol» im Mai 2022 nominiert. Dieser ist mit 10‘000 Franken dotiert. Als Freiwilligenarbeit zählen unentgeltliche Einsätze für Mitmenschen oder die Umwelt. Sie sollen bezahlte Arbeit nicht konkurrenzieren und einen durchschnittlichen Einsatz von sechs Stunden pro Woche nicht übersteigen. Weitere Bedingungen für die Teilnahme und Bewerbungsunterlagen finden sich im Internet.

Mittwoch, 31. März - 9:27 Uhr

Per Crowdfunding zum neuen Pausenraum: Wie das Hotel Dom durch die Coronapandemie kommt

(pd/vre) Das Hotel Dom in der St.Galler Altstadt wird von der Stiftung Förderraum betrieben und bietet 55 Personen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf einen Arbeitsplatz. Rund ein Dutzend Lehrlinge absolvieren zudem hier ihre Ausbildung. Die Coronapandemie trifft auch das Hotel Dom und sein Personal schwer: Die Zimmerauslastung ist von 70 auf gerade noch zehn Prozent gesunken. Und das wegen seines Mittagsbuffets beliebte Hotelrestaurant ist geschlossen.

Pascal Moser, der Chef des Hotel Dom an der Webergasse in St.Gallen, will den Pausenraum seines Personals umgestalten. Bild: PD

In den letzten Monaten sei alles unternommen worden, um Mitarbeitenden und Lernenden trotz der besonderen Situation sinnstiftende Beschäftigung und Strukturen zu bieten, heisst es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch. So seien Schulungsblöcke auf die Beine gestellt und coronakonforme Alternativprogramme organisiert worden. Zudem wurden bereits «die hintersten Ecken im Hotel auf Vordermann gebracht».

Jetzt will Hotelleiter Pascal Moser seinem Personal einen grossen Wunsch erfüllen: Der Pausenraum im Hotel Dom soll umgestaltet und damit «frischer, freundlicher, praktischer» werden. «Die Umgestaltung soll ein Zeichen der Zuversicht sein», wird Moser in der Mitteilung zitiert. So ein Zeichen sei in der derzeitige Situation «enorm wichtig». Allerdings: Die Finanzen dafür müssen noch aufgetrieben werden. Darum hat das Hotel Dom jetzt ein Crowdfunding bei Lokalhelden.ch lanciert.

Mittwoch, 31. März - 8:59 Uhr

Pfanne auf Kochherd vergessen: Kleine Ursache, grosser Aufwand

(kapo/vre) Eine qualmende Pfanne hat am Dienstag in Rorschach einen grösseren Polizei- und Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ein Mann hatte vor dem Verlassen seiner Wohnung eine Pfanne auf dem Herd vergessen. Als sie sich überhitzte kam es gemäss Mitteilung des Kantonspolizei St.Gallen zu starker Rauchentwicklung. Neben mehreren Polizeipatrouillen standen rund 30 Angehörige der örtlichen Feuerwehr im Einsatz.

Das Corpus delicti: Weil diese Pfanne auf dem Kochherd vergessen worden war, rückten in Rorschach dreissig Feuerwehrleute aus. Bild: Kantonspolizei SG

(30.3.2021)

Ein 27-jähriger Mann hatte am Dienstagmittag eine Pfanne mit Öl auf die eingeschaltete Herdplatte gestellt. Danach verliess er kurz seine Wohnung an der Scheffelstrasse in Rorschach. Bereits auf dem Weg zurück machte ihn eine Nachbarin auf den Rauch in seiner Küche aufmerksam. Sofort eilte der Mann dorthin zurück. Mit einem Feuerlöscher konnte er verhindern, dass sich das Öl in der überhitzten Pfanne entzündete.

Bei der kantonalen Notrufzentrale war parallel dazu um 12.25 Uhr die Meldung über die Rauchentwicklung an der Rorschacher Scheffelstrasse eingegangen. Die Feuerwehr musste dort aber nur noch die Küche entlüften. Die Pfanne war ein Totalschaden; sonst entstand gemäss Mitteilung der Kantonspolizei aber kein Sachschaden.

Mittwoch, 31. März - 8:45 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 111 positive Tests und drei Todesfälle

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet für Dienstag 111 neue laborbestätigte Coronafälle. Insgesamt haben sich damit seit März 2020 36'378 Personen im Kanton mit dem Virus infiziert. Nach über einer Woche ohne Todesfälle werden zudem für Dienstag drei Personen gemeldet, die in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind. Die Zahl der Coronatoten seit März 2020 beträgt damit 691.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Dienstag, 30. März, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Im Kanton St.Gallen liegen derzeit 44 Personen wegen des Coronavirus in einem Spital. Acht davon befinden sich mit künstlicher Beatmung auf einer Intensivstation.



Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit im St.Gallischen bei 130. Die 14-Tage-Inzidenz hat 244 erreicht. Diese Werte bezeichnen die Zahl der Fälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Inzidenz ist einer der Indikatoren, die als Entscheidungshilfen in der Anti-Corona-Politik beigezogen werden.



Dienstag, 30. März - 18:33 Uhr

Nach langer Pause steigt auch der SC Brühl wieder in die Hosen: Start in die Meisterschaft am Donnerstag mit einem Heimspiel gegen Köniz

(pd/vre) Mit einem Heimspiel gegen den FC Köniz startet die erste Mannschaft des SC Brühl am Donnerstag wieder in die Meisterschaft. Der Modus der Promotion League wurde an die Anti-Corona-Reglen angepasst und sieht vor, dass in den nächsten Wochen alle Mannschaften die Vorrunde, die im Herbst unterbrochen worden war, zu Ende spielen. Danach spielen die erste acht Teams um den Aufstieg in die Challenge League, die hinteren acht gegen den Abstieg in die Erste Liga Classic.

Im Testspiel gegen Austria Lustenau aus der zweithöchsten österreichischen Liga erreichte der SC Brühl zuletzt ein 1:1. Bild: SCB/Andrin Brändle

Für Brühl, das sich nach elf Spielen auf dem sechsten Platz der Tabelle befindet, bedeutet dies, dass nun bis zum 24. April noch vier Spiele nachgeholt werden müssen: zuhause gegen Köniz und YF Juventus, auswärts gegen die AC Bellinzona und gegen den FC Breitenrain.

Start ist also am Donnerstag im Paul-Grüninger-Stadion gegen den FC Köniz, der sich aktuell auf einem Abstiegsplatz befindet.

Diese Platzierung hat allerdings nicht zu viel zu sagen: Die Berner haben sich nämlich in der langen Winterpause mit zwei Routiniers verstärkt - mit Stefan Glarner und Stephan Andrist. Beide sind 33 Jahre alt und beide haben Erfahrung aus der Super League. Sie sollen mithelfen, den FC Köniz vor dem Abstieg zu retten.

Für Brühl ist die Vorgabe klar: Qualifikation für die Aufstiegsrunde. Auch wenn nach mehr als fünf Monaten ohne Ernstkampf der Formstand der Teams offen ist, hofft Brühl, den Schwung aus den Testspielen im März mitnehmen zu können. Diese fielen recht positiv aus: Gegen Cham und Rapperswil-Jona, beides Liga-Konkurrenten, gab es ein Unentschieden und einen Sieg; und selbst gegen Austria Lustenau, das in Österreich in der zweitobersten Liga spielt, bestand Brühl auswärts und schaffte ein 1:1.

So sehr sich alle im SC Brühl auf das erste Heimspiel vom Donnerstag freuen, ein Wermutstropfen bleibt: Der Match muss ohne Zuschauerinnen und Zuschauer ausgetragen werden. Diese können allerdings via Video-Livestream teilnehmen. Der Link findet sich auf www.scbruehl.ch.

Das Spiel gegen Köniz und damit die Übertragung startet am Donnerstag, 20 Uhr.

Dienstag, 30. März - 18:20 Uhr

Stadt Gossau verfügt neu über einen mobilen Pumptrack: Vom 29. Mai bis zum 11. Juli soll die Buckelpiste Teil von «Roll.Gossau» werden

(mha) Die Stadt Gossau hat einen mobilen Pumptrack angeschafft. Also eine Buckelpiste, die man mit Skateboards, Velos, Kickboards und Rollschuhen befahren kann. Ziel ist es, sich durch Hochdrücken fortzubewegen. Ein solcher Pumptrack stand 2016 während der Aktionswochen «Gossau bewegt» auf der Bundwiese und erfreute sich grosser Beliebtheit, wie die Stadt Gossau in einer Mitteilung schreibt.

Seit diesem Wochenende ist die neue, mobile Buckelpiste beim Notker-Schulhaus aufgebaut. Sie steht dort bis 28. Mai und kann ausserhalb der Ruhezeiten befahren werden. Aus Sicherheitsgründen muss ein Helm getragen werden, schreibt die Stadt. Ausserdem sind geltende Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Nach dem Stopp beim Notker-Schulhaus wird die Anlage an verschiedenen Orten aufgestellt.

Der mobile Pumptrack der Stadt Gossau steht derzeit beim Notker-Schulhaus in Gossau. Bild: PD

Vom 29. Mai bis 11. Juli steht sie als Teil von «Roll.Gossau» auf der Bundwiese. Der Rollschuhpark hiess im Herbst noch «Roll.Gallen» und war - wegen der Coronakrise mit relativ wenig Resonanz - auf der Kreuzbleiche aufgebaut. Nun kommt er nach Gossau, vorausgesetzt die definitive Bewilligung kann erteilt werden und die Pandemie lässt den Anlass zu.

Die Benützung der Buckelpiste wird in dieser Periode etwas kosten, sagt Norbert Thaler, Leiter Fachstelle Sport Kultur Freizeit. Die Organisatoren von «Roll.Gossau» mieten die Anlage und unterlegen sie mit Platten, haben also einen Aufwand. Nach dem Abbau von «Roll.Gossau» ist die Benutzung der Buckelpiste wieder gratis. Bis Ende Sommerferien steht sie auf der Bundwiese. Danach wird sie in zwei kleinere Anlagen aufgeteilt. Eine soll beim Schulhaus Büel stehen, die andere beim Schulhaus Hirschberg.

Dienstag, 30. März - 18:13 Uhr

Frauen des FC St.Gallen-Staad treten im Cup-Achtelfinal gegen Basel an

(pd/vre) Am Donnerstag steht für die Fussballerinnen des FC St. Gallen-Staad das Cup-Achtelfinalspiel zu Hause gegen den FC Basel an. Nach dem 6:2-Erfolg vom vergangenen Samstag in der Meisterschaft der Women's Super League gegen YB geht die Elf von Marco Zwyssig sicher mit viel Selbstvertrauen in die Cup-Begegnung.

Dass die St.Gallerinnen das Schützenfest gegen YB im Gründenmoos wiederholen können, ist offen. Um das Spiel im K.o.-System zu gewinnen, ist das aber auch gar nicht nötig: Ein Sieg mit einem Tor Abstand würde ja auch voll und ganz ausreichen.

Dienstag, 30. März - 18:04 Uhr

Vortragsabend mit Baudirektor und Chef Stadtgrün im Internet: Was kann die Stadt gegen Klimawandel und Überhitzung tun?

(sk/vre) Auch die Stadt St.Gallen bekommt den Klimawandel mit zunehmend höheren Temperaturen und grösserer Trockenheit zu spüren. Was tut die Stadt gegen die Überhitzung der Siedlungsgebiete? Am 6. April, 19 Uhr, versuchen Stadtrat Markus Buschor und Adrian Stolz, der Chef von Stadtgrün (dem städtischen Gartenbauamt), diese Frage zu beantworten.

Ein wirkungsvolles Mittel gegen die Überhitzung der Stadt sind Grünflächen mit grossen Bäumen - wie der St.Galler Stadtpark. Bild: Chris Mansfield

(30.6.2005)

Aufgrund der Coronapandemie findet der Vortragsabend live im Internet per Zoom statt. Der Link für die Teilnahme ist gemäss Mitteilung vom Dienstag auf den Internetseiten des Botanischen Gartens und von Natur findet Stadt. Es ist keine Anmeldung nötig.

Mit der Klimaerwärmung steigen die sommerlichen Höchsttemperaturen. Vor allem in dicht besiedelten Gebieten kann es tagsüber und auch nachts unangenehm heiss werden. Das Motto der Massnahmen gegen eine Überhitzung lautet «Mehr Grün und Blau statt Grau». Ziel ist, dass die Lebensqualität in der Stadt auch während längeren Hitzeperioden hoch bleibt.

Dienstag, 30. März - 17:45 Uhr

Walter-Zoo in Gossau rechnet übers Osterwochenende mit viel Publikum: Längere Öffnungszeiten und spezielle Angebote sollen die Massen lenken

(pd/vre) Nachdem er aufgrund der Anti-Corona-Regeln während über zwei Monaten geschlossen war, darf der Walter-Zoo bei Gossau seit 1. März wieder Besucherinnen und Besucher empfangen. Allerdings nur mit gewissen Einschränkungen: Bis auf weiteres sind nur die Aussenanlagen zugänglich und es gibt eine Kapazitätsbeschränkung. Das Zoorestaurant und die Verpflegungsstände werden als Takeaways betrieben. Trotzdem erwartet der Walter-Zoo über Ostern viel Publikum.

Die Berberlöwen gehören zu den Hauptattraktionen im Walter-Zoo oberhalb von Gossau.

Benjamin Manser

(29.9.2020)

Damit sich dieses zeitlich besser verteilt, werden von Karfreitag bis Ostermontag die Öffnungszeiten ausgedehnt. Der Zoo ist an diesen vier Tagen täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Zudem versuchen die Verantwortlichen, Gäste zu lenken: Um das Kommen am Morgen attraktiv zu machen, gibt's etwa im Zoorestaurant ab 8 Uhr Kaffee und Gipfeli für einen Fünfliber. Und ab 17 Uhr führt der Löwenkiosk Weine im Angebot. Für Kinder gibt's am Sonntag und Montag eine österliche Schnitzeljagd, bei der es Preise zu gewinnen gibt.

Dienstag, 30. März - 16:59 Uhr

Ein Wunschprogramm fürs Open Air 2022 selber zusammenstellen

(pd/vre) Das Open Air St.Gallen findet diesen Sommer wieder nicht statt. Zu unsicher ist dafür die Lage wegen der Coronapandemie. Also bleibt allen Festivalfans nichts übrig, als aufs nächste Jahr zu warten. Dann soll die Post im Sittertobel vom 30. Juni bis 3. Juli abgehen. Das Programm wollen die Verantwortlichen im Laufe des Herbst präsentieren. Zuvor haben alle Interessierten die Möglichkeit, mitzubestimmen, welche Künstlerinnen und Künstler im Sommer 2022 aufmarschieren sollen.

Darauf müssen Festivalfans wegen des Coronavirus bis Sommer 2022 warten: die Publikumskulisse vor der Hauptbühne am Open Air St.Gallen 2018. Bild: Urs Bucher

(1.7.2018)

Das Open Air hat dafür eine Wunschprogramm-Umfrage lanciert. Im Internet kann man ankreuzen, welche Bands aus dem diesjährigen Programm im Sommer 2022 unbedingt spielen sollen. Und dazu gibt's eine Liste von 199 Interpretinnen und Interpreten, von denen man sich 15 bis 25 fürs nächste Open Air quasi wünschen kann - von Altin Gün bis Züri West. Und das Beste daran: Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Umfrage werden dreimal zwei Vier-Tagespässe fürs Open Air 2022 verlost.

Zur Open-Air-Umfrage im Internet. Wer mitmachen will, muss sich allerdings beeilen: Die Aktion endet nämlich morgen Mittwoch.

Dienstag, 30. März - 16:09 Uhr

St.Gallerin gewinnt Influencer-Wettbewerb im Engadin: Karriere in den Sozialen Medien fortsetzen

(pd/vre) Die St.Gallerin Joya Steiner hat am Wochenende den Influencer Contest des Sun-Ice-Festivals in St.Moritz gewonnen. Sie geht damit als «kreativstes Nachwuchstalent» aus dem Feld von 128 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hervor. Das Final bestand gemäss Mitteilung aus drei «durchgetakteten» Tagen mit Aufgaben wie Interviews, Fotoshootings und Videodrehs. Dazu mussten die beiden Teilnehmerinnen und der eine Teilnehmer einen eigenen Videobeitrag übers Final produzieren.

Joya Steiner aus St.Gallen hat am Wochenende den Influencer-Wettbewerb des Sun-Ice-Festivals in St.Moritz gewonnen Bild: PD

«Als bei der Siegerehrung mein Name fiel, habe ich mich extrem gefreut und war enorm überwältigt. Das zeigt mir, dass ich diesen Weg weitergehen will und ich hier richtig bin», wird in der Mitteilung Siegerin Joya Steiner zitiert. Am meisten am Final beeindruckt hat sie Zuspruch und Unterstützung ihrer eigenen Follower und der Sun-Ice-Community. Steiner will jetzt ihre Karriere in den Sozialen Medien fortsetzen.

Das Sun-Ice-Festival im Skigebiet Corviglia bei St.Moritz ist ein Neuling in der Schweizer Festivalszene. Es hätte im März 2020 erstmals durchgeführt werden sollen, musste dann aber wegen der Coronapandemie um ein Jahr verschoben werden. Und in diesem Jahr machte das Virus dem Anlass erneut einen Strich durch die Rechnung. Die Organisatoren definieren ihr Festival als «Lifestyle Experience». Den musikalischen Teil bestreiten gemäss Mitteilung internationale Stars der EDM- und der Techno-Szene.

Dienstag, 30. März - 14:57 Uhr

Keine längere Ladenöffnungszeit am Samstag wegen der Coronapandemie: Kanton St.Gallen bezweifelt Nutzen einer vorübergehenden Verlängerung

(sk/vre) Der Kanton St.Gallen verzichtet darauf, die Ladenöffnungszeit am Samstag um eine Stunde bis 18 Uhr zu verlängern, um die Folgen der Coronapandemie für den Detailhandel auszugleichen. Dieser Entscheid wurde gemäss Mitteilung nach eingehender Prüfung der Massnahme gefasst. Geprüft wurde, ob längere Öffnungszeiten eine bessere Verteilung der Kundschaft bewirken und ob sich damit Umsatzeinbussen aus den Lockdowns abschwächen lassen.

Wegen Covid-19 ist der Zutritt zu Läden zahlenmässig eingeschränkt. Im Stadtladen, dem Biopionier an der St.Galler Katharinengasse, dürfen sich derzeit gleichzeitig nur fünf Kundinnen und Kunden aufhalten. Bild: Reto Voneschen (18.3.2020)

Im Rahmen der Covid-19-Verordnung hat der Bundesrat vorgeschrieben, dass der Zugang zu öffentlichen Räumen zu beschränken ist. Dies führt bei Ladengeschäften zu Kapazitätsbeschränkungen. An den Vorsteher des kantonalen Volkswirtschaftsdepartementes, Regierungsrat Beat Tinner, wurde das Anliegen herangetragen, die Ladenöffnungszeiten an den Samstagabenden zeitlich befristet um eine Stunde, das heisst bis 18 Uhr, zu verlängern. Damit könnten der Publikumsstrom besser verteilt und im Lockdown erlittene Umsatzeinbussen abgeschwächt werden, hiess es.

Das Volkswirtschaftsdepartement hat die Massnahme geprüft und kommt jetzt zum Schluss, dass kein Handlungsbedarf besteht. Der Nutzen der vorübergehenden Verlängerung der Ladenöffnungszeit wird als gering eingestuft. Sie gebe den Geschäften aufgrund der Kurzfristigkeit keine wirkliche Perspektive. Sogar die Verbände des Detailhandels seien uneins über den Nutzen einer befristeten Verlängerung der Ladenöffnungszeiten, heisst es in der Mitteilung des Kantons.

Dienstag, 30. März - 14:40 Uhr

Der erste Schritt zum grossen Baum

Leserbild. Ingrid Zürcher fotografierte den Ahorn-Keimling am Dienstagmorgen im Farnenwald bei Abtwil.

Dienstag, 30. März - 14:29 Uhr

Bei Personenkontrollen Heroin gefunden: Sechs Personen angezeigt und weggewiesen

(stapo/vre) Über das vergangene Wochenende hat die St.Galler Stadtpolizei sechs Personen wegen Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz angehalten. Insgesamt wurden sechs Personen kontrolliert, die Kleinmengen von Heroin mit sich führten. Die Drogen wurden ihnen gemäss Mitteilung der Stadtpolizei abgenommen und die Personen angezeigt. Zwei der Kontrollierten erhielten eine 48-stündige Wegweisung vom Hauptbahnhof, die anderen vier eine 24-stündige Wegweisung für die ganze Stadt.

Dienstag, 30. März - 12:20 Uhr

Stadtregierung will Bäume besser schützen: Baumschutz wird auf das ganze St.Galler Stadtgebiet ausgedehnt

(sk/vre) Die Einführung eines speziellen Schutzes für grosse Bäume kam beim Erlass des ersten Zonenplans Ende der 1970er-Jahre als politischer Kompromiss zustande. Daher rührt das bis heute geltende Kuriosum, dass dieser Baumschutz nur in einigen ausgewählten Gebieten gilt. Das will der Stadtrat jetzt unter dem Eindruck des Klimawandels ändern: Er will den Baumschutz auf die ganze Stadt ausdehnen. Zur dafür nötigen Änderung des Zonenplans können sich jetzt alle Städterinnen und Städter äussern.

Aufgrund des fehlenden Baumschutzes in weiten Teilen der Stadt St.Gallen sind in den vergangenen Jahren immer wieder grosse Bäume in Wohnüberbauungen (im Bild im Stephanshorn) umgehauen worden. Bild: Urs Bucher

(21.2.2019)

Mit der Zonenplanänderung «Erweiterung Baumschutzgebiete» wird der Baumschutz neu auf alle Bauzonen in der Stadt ausgeweitet. So soll gemäss Mitteilung der Stadt vom Dienstag der Baumschutz gestärkt und die heute schwer nachvollziehbare Ausscheidung der Baumschutzgebiete im Zonenplan korrigiert werden. Die Bestimmungen in der Bauordnung zum Stammumfang sowie zur Interessenabwägung bleiben vorläufig unverändert . Sie sollen erst bei der bevorstehenden Gesamtrevision einer grundlegenden Überprüfung unterzogen werden.

Die städtische Bevölkerung ist jetzt eingeladen, sich am öffentlichen Mitwirkungsverfahren für die Zonenplanänderung «Erweiterung Baumschutzgebiete»zu beteiligen. Alle St.Gallerinnen und St.Galler können in seinem Rahmen bis 30. April eine Stellungnahme einreichen. Das Verfahren wird auf der neuen E-Mitwirkungsplattform der Stadt durchgeführt. Die Unterlagen finden sich zudem im Internetauftritt der Stadt.

Klimawandel Bäume als Kühlmittel für die überhitzte Stadt (sk/vre) Verschiedene Gebiete in der Stadt St.Gallen sind im Zonenplan mit einem «Gebiet mit schutzwürdigen Grünflächen mit Baumbestand» überlagert. Diese Gebiete werden auch als «Baumschutzgebiete» bezeichnet. Gemäss Artikel 39 der Bauordnung unterliegt in diesen Schutzgebieten das Fällen von Bäumen mit einem Stammumfang von mehr als 80 Zentimeter einer Bewilligungspflicht. Baumschutzgebiete finden sich heute in Gebieten mit offensichtlich wertvollem Baumbestand. Schwergewichtig liegen sie am und auf dem Rosenberg, am Bernegghang, in städtischen Parkanlagen, im die Altstadt umgebenden Gebiet des ehemaligen Stadtgrabens und in Friedhöfen. Mit den spürbar heisseren Sommertagen der vergangenen Jahre und damit entstehenden Hitze-Inseln in der Innenstadt gewinnen Bäume zusätzlich an Bedeutung. Das St.GAller Stadtgebiet weist deutlich höhere Temperaturen als das Umland auf. Bäume sind dank ihrem Schattenwurd und der kühlenden Wirkung durch das Verdunsten von Wasser eines der wirksamsten Kühlmittel für städtische Siedlungsgebiete. Sie leisten einen wichtigen Beitrag für ein besseres Stadtklima. Diese Zusammenhänge haben auch zu einem Umdenken im Baumschutz geführt. So erklärte sich der Stadtrat bereits bei der Beantwortung der Interpellation «Besserer Schutz für die Stadtbäume» im Sommer 2020 damit einverstanden, die Bewilligungspflicht für Baumfällungen grundsätzlich auf das gesamte Stadtgebiet auszudehnen

Dienstag, 30. März - 10:45 Uhr

Technische Probleme des kantonalen Informationsportals behoben

(mlb) Es sah zunächst nach einer kleinen Panne aus. Die Kommunikationsabteilung des Kantons St.Gallen vermeldete am Montagmittag auf Twitter, dass das kantonale Informationsportal www.sg.ch wieder online sei, nachdem Besucherinnen und Besucher am Vormittag noch auf Wartungsarbeiten hingewiesen wurden. «Alle Dienste können uneingeschränkt genutzt werden», hiess es.

Besucherinnen und Besucher der Kantonswebseite www.sg.ch wurden in den vergangenen 24 Stunden fast durchgehend mit dieser Nachricht vertröstet. Bild: Screenshot

Keine zwei Stunden später musste man indes feststellen, dass man wohl doch mit grösseren technischen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Es folgte ein zweiter Tweet: «Leider ist https://sg.ch aktuell wieder offline, während unsere Techniker an der definitiven Lösung des Problems arbeiten.»

Am Dienstagvormittag sagte nun Markus Wehrli von der Kantonskommunikation auf Anfrage, die Techniker hätten «keinerlei Hinweise auf einen Cyberangriff» gefunden und «arbeiten mit Hochdruck an der Reparatur». Allem Anschein nach mit Erfolg. Die Webseite ist seit zirka 10 Uhr wieder aufrufbar.

Dienstag, 30. März - 9:46 Uhr

Zeugenaufruf: Verkehrsunfall zwischen Motorfahrradfahrer und Auto

(stapo/mlb) Am Montag, 9.45 Uhr , ist es auf der Martinsbruggstrasse im Osten von St.Gallen zu einem Verkehrsunfall gekommen, wie die Stadtpolizei in einer Mitteilung schreibt. Ein 81-Jähriger war mit seinem Motorfahrrad unterwegs und kollidierte mit dem Auto einer 55-Jährigen. Der Mann verletzte sich dabei unbestimmt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.



Das Mofa des am Unfall beteiligten 81-Jährigen. Bild: Stadtpolizei SG

(29.3.2021)

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Hergang des Unfalles machen können. Hinweise nimmt die Stadtpolizei unter 071'224'60'00 entgegen.

Dienstag, 30. März - 9:27 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 123 laborbestätigte Neuansteckungen

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet für Montag 123 neue Coronafälle. Insgesamt haben sich damit seit März 2020 36'267 Personen im Kanton mit dem Virus infiziert. Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 werden für den Montag aber keine gemeldet. Die Zahl der Coronatoten seit März 2020 ist damit bei 688 stabil.

Im Kanton St.Gallen liegen derzeit 54 Personen wegen des Coronavirus in einem Spital. Acht davon sind mit künstlicher Beatmung auf einer Intensivstation. Die Zahl der Hospitalisierungen in Zusammenhang mit Covid-19 machen damit im St.Gallischen einen Sprung nach oben. Vergangene Woche pendelte diese Zahl zwischen 30 und 40.



Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Kanton am Montag bei 129. Die St.Galler 14-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 241. Diese Werte bezeichnen die Zahl der Fälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Inzidenz ist einer der Werte, die als Entscheidungshilfen in der Anti-Corona-Politik beigezogen werden.



Dienstag, 30. März - 9:15 Uhr

Junge Grüne zur St.Galler Krawallnacht: Für konstruktive Kritik, aber gegen Gewalt und Vandalenakte

(pd/vre) In einer Mitteilung nimmt die Kantonalpartei der Jungen Grünen Stellung zu den Ausschreitungen vom Wochenende in St.Gallen. Die Partei habe ein offenes Ohr für jegliche konstruktive Kritik bezüglich der Anti-Corona-Regeln, heisst es darin. Sie könne den Frust vieler Jugendlicher nachvollziehen. Die Jungen Grünen distanzieren sich aber «bewusst» von den Ereignissen in der Nacht von Freitag auf Samstag. In der Nacht von Freitag auf Samstag war es nach Auflösung zweier illegaler Partys zu Krawallen und Vandalenakten in der St.Galler Innenstadt gekommen.

Die Jungen Grünen teilen in ihrer Mitteilung den Wunsch nach einem Ende der Pandemie und nach der Möglichkeit, wieder ausgehen zu können. Um dies zu erreichen, wünschen sie sich allerdings, dass Gleichaltrige ihren Teil dazu beitragen und aus Solidarität keine illegalen Partys veranstalten« - erst recht nicht solche mit Gewalt und Vandalismus». «Egal wie wütend man ist, Sachbeschädigungen sind niemals die richtige Lösung. Es ist wichtig, dass wir solidarisch miteinander umgehen», wird in der Mitteilung Rebekka Schmid, Co-Präsidentin der Jungen Grünen St.Gallen, zitiert.

Montag, 29. März - 18:25 Uhr

Frühlingsgefühle hoch über St.Gallen

Momentaufnahme. In den kommenden Tagen wird's tagsüber frühsommerlich warm in St.Gallen. Der Schnee auf den Appenzeller Hügeln wird da rasch verschwinden - soweit er dies nicht schon getan hat. Und der grüne Ring wie der Bodensee werden trotz (oder wegen?) Corona viele Ausflüglerinnen und Ausflügler anziehen. Bild: Sandro Büchler

Montag, 29. März - 17:47 Uhr

Interpellation mit Fragern zu Tempo 30 eingereicht: Soll die Stadt St.Gallen einen Pilotversuch mit Tempo 30 auf einer Kantonsstrasse durchführen?

(mha/vre) Es zeichnet sich ab, dass die Verkehrspolitik in den nächsten vier Jahren ein zentraler Streitpunkt im St.Galler Stadtparlament bleibt. Nachdem die Bürgerlichen da jahrzehntelang die Mehrheit hatten, hat sich die Ausgangslage mit den Wahlen vom Herbst 2020 definitiv verändert: Da die Grünliberalen verkehrspolitisch ähnlich ticken wie Linke und Grüne hat diese Seite jetzt bei vielen Verkehrsfragen eine tragfähige Mehrheit. Das merkt man auch einem Vorstoss an, der jetzt eingereicht wurde.

In der Interpellation erkundigen sich die Fraktionen von Grünen/Jungen Grünen, Grünliberalen/Jungen Grünliberalen und SP/Juso/PFG sowie SVP-Parlamentarier Jürg Brunner im Titel ganz harmlos nach dem Stand der Dinge bei Tempo 30 in der Stadt St.Gallen. Dabei geht es ihnen allerdings weniger um Quartierstrassen, sondern um die breite Einführung des Tieftempos auf Gemeinde- und sogar Kantonsstrassen. In der politischen Mitte und rechts davon dürfte diese Idee auf lautstarke Opposition stossen.

Das Signal für Tempo 30 auf der Lehnstrasse im Stocken. Bild: Marlen Hämmerli

(20.1.2021)

Vom Stadtrat wollen die Interpellantinnen und Interpellanten wissen, welche gesetzlichen Hindernisse die breite Einführung von Tempo 30 auf Gemeindestrassen verhindern und welchen Spielraum die Stadt dabei hat. Zudem soll der Stadtrat schätzen lassen, was die breite Umsetzung von Tempo 30 durch Signalisation, Strassenumgestaltungen und so fort kostet. Schwierig ist in Tempo-30-Zonen die Priorisierung des ÖV. Da fragt die Interpellation nach, wie sich dieses Anliegen trotzdem umsetzen lässt.

Und zu guter Letzt erkundigt sich die Interpellation ganz konkret danach, ob die St.Galler Stadtregierung bereit ist, beim Kanton ein Gesuch für einen Pilotversuch mit Tempo 30 auf einer innerstädtischen Kantonsstrasse einzureichen. Dieses Anliegen ist seit einiger Zeit in Diskussion und hat in Einzelfällen auch schon heftige Parlamentsdebatten ausgelöst. Bei der Debatte der stadträtlichen Antworten auf diese Interpellation wird es dies mit Sicherheit wieder tun.

Strassenlärm Stadt prüft Tempo 30 als Lärmschutzmassnahme (mha) Die Städte sind verpflichtet, Strassenlärm zu reduzieren, wo die Grenzwerte überschritten werden. Ein Mittel dazu ist Tempo 30. Die Stadt St.Gallen analysiert derzeit gemeinsam mit dem Kanton, wo diese Tempolimite eingeführt werden könnte sowie welche Folgen und Kosten das hätte. Die Analyse soll in etwa zwei Jahren abgeschlossen sein. Als Vorteile von Tempo 30 werden der geringere CO2-Ausstoss, weniger Unfälle und weniger Stress im Verkehr erwähnt.

Montag, 29. März - 16:30 Uhr

Ausflugsziel auch für Stadtsanktgaller: Saisonstart am Kronberg an Ostern

(pd/vre) Nachdem die Bewilligung der Behörden vorliegen, sind ab Karfreitag am Kronberg bei Jakobsbad alle Angebote geöffnet. Dazu gehören gemäss Mitteilung vom Montag neben der Luftseilbahn und der Bobbahn auch der Zipline-Park und die Märliwelt. Der Zipline-Park verfügt über fünf Routen - von leicht bis anspruchsvoll.

Am Kronberg eröffnen diesen Freitag alle Sommerangebote. Dazu zählen etwa (von von vorne nach hinten) Zipline-Park, Märliwelt und Bergbahn. Bild: PD

Die Restaurants auf dem Gipfel und im Tal dürfen in der Gaststube oder auf der Terrasse wegen der Coronareglen noch keine Gäste bewirten. Dafür warten sie gemäss Medienmitteilung mit einem Takeaway auf. Angeboten werden unter anderem Appenzeller Zwiebelfladen, Würste vom Grill und eine hausgemachte Spargel-Kokos-Suppe.

Geöffnet sind die Sommerangebote am Kronberg ab 2. April täglich. Von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr, am Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 8 bis 18 Uhr. Detaillierte und ständig aktualisierte Informationen finden sich im Internet.

Montag, 29. März - 14:40 Uhr

Komitee aus dem Quartier startet Petition gegen Neubau am Rand der Spielwiese beim Schulhaus Boppartshof

(vre) Im Boppartshof zeichnet sich ein politischer Streit um die Sport- und Spielwiese beim Schulhaus ab, die an den Konflikt um die Sömmerliwiese im Lachen-Quartier vor einigen Jahren erinnert. Auch im Boppartshof will die Stadt am Rand der Wiese einen Neubau für die Tagesbetreuung erstellen. Dagegen wehrt sich ein Komitee aus dem Quartier. Ihm gehören SVP-Stadtparlamentarier Donat Kuratli, CVP-Stadtparlamentarierin Barbara Hächler, Werner Dieziger sowie die ehemalige CVP-Parlamentarierin Susanne Gmünder Braun an.

Die Gruppe hat am Wochenende im Internet eine Petition für den integralen Erhalt der Wiese lanciert. Diese wurde bis Montagmittag von rund 400 Personen unterzeichnet. Die Opposition des Petitionskomitees richtet sich wie seinerzeit in der Lachen nicht gegen den Ausbau der Tagesbetreuung. Im Gegenteil, dieser wird im Petitionstext als «dringend nötig» bezeichnet. Diese Einrichtung brauche mehr Platz; das sei «nachvollziehbar und unterstützenswert».

Die Stadt plant auf einem Teil der Sport- und Spielwiese neben dem Schulhaus Boppartshof einen Neubau für die Tagesbetreuung. Dagegen wurde jetzt aus dem Quartier eine Petition lanciert. Bild: Arthur Gamsa

(20.11.2020)

Es geht der Gruppe aus dem Quartier um den Standort des Neubaus: Er soll am östlichen Rand des Fussball- und Sportplatzes zu stehen kommen. Das Spielfeld würde dadurch gemäss Petitionskomitee etwa um ein Drittel kleiner. Zudem würden Spielfeld und Spielplatz durch den geplanten Bau voneinander getrennt. Durch die Verkleinerung der Wiese sei die Durchführung liebgewonnener Turniere wie des Brögglercups künftig nicht mehr möglich, heisst es in der Begründung der Petition weiter.

Das Komitee regt darum an, für die Tagesbetreuung einen anderen Bauplatz innerhalb der Schulanlage Boppartshof zu suchen. Es gehe nicht an, mit dem Neubau die Qualität eines fürs Quartier wichtigen und letzten Freiraums zu stark zu beeinträchtigen. Die einzige Sport- und Spielwiese im Quartier dürfe nicht einem Neubau geopfert werden, wenn es dafür andere mögliche Standorte gebe. Vom Stadtrat verlangt die Petition, diese Alternativen zu prüfen. Zudem sollen Quartier und Einwohnerverein Bruggen aktiv in die Planung einbezogen werden.

Montag, 29. März - 12:15 Uhr

Kanton schöpft Budget für die Prämienverbilligung bei der Krankenkasse nicht aus: Harsche Kritik der SP, Vorstoss im Kantonsrat angekündigt

(pd/vre) Dass der Kanton St.Gallen 2020 und 2021 die Mittel für die Verbilligung der Krankenkassenprämien nicht ausschöpft, ist für die SP «absolut inakzeptabel». Die St.Galler Stimmberechtigten hätten Ende 2019 mit fast 80 Prozent Ja-Anteil ein überdeutliches Zeichen für den damals längst überfälligen minimalen Ausbau der Prämienverbilligung gesetzt. Und nun schaffe es die St.Galler Kantonsregierung nicht, diese Gelder auszuzahlen. Das Geld komme so bei der Bevölkerung nicht an, was jene besonders treffe, die schon unter der Coronapandemie stark litten.

Am vergangenen Freitag hat der Kanton bekanntgegeben, dass die für die Verbilligung der Krankenkassenprämien zur Verfügung stehenden Mittel 2020 nicht ausgeschöpft wurden. Das Budget wurde um 17 Millionen unterschritten und damit nicht einmal das gesetzliche Mindestvolumen eingehalten. Für 2021 zeichnet sich eine noch deutlichere Unterschreitung sowohl des Budgets wie des gesetzlichen Mindestvolumens ab. Korrigiert werden soll erst aufs Jahr 2022 hin.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten sind die Krankenkassenprämien stark gestiegen. Sie belasten heute das Haushaltsbudget vieler Familien und Personen mit kleinen Löhnen. Bild: Martin Rütschi/KEY (7.2.2007)

Das will die SP so nicht stehen lassen. Sie fordert in einer Mitteilung vom Montag raschere Korrekturen. Das kantonale Gesundheitsdepartement müsse, angesichts der Zahlen von 2020 und der Aussichten für 2021 sofort handeln. Es gehe nicht, dass ein Abstimmungsversprechen nicht eingelöst werde, weil die Mittel für die individuelle Prämienverbilligung nicht ausgeschöpft würden. Es müsse im laufenden Jahr nachjustiert werden, fordert die SP. Die Partei will in der Aprilsession des Kantonsrats eine dringliche Interpellation zum Thema einreichen.

Zwischen 2001 und 2018 sind gemäss SP-Mitteilung die Prämien für die Krankenkassen um 141 Prozent gestiegen. Im gleichen Zeitraum habe der Kanton die Mittel für die Prämienverbilligung für Familien und Leute mit kleinen Löhnen reduziert. Da die Hürden, um in den Genuss einer Verbilligung zu kommen, damit höher wurden, habe sich von 2001 bis 2018 die Zahl der Berechtigen dafür im Kanton St.Gallen halbiert. Was gemäss SP ein wichtiger Grund für das klare Ja zum Ausbau der Verbilligung der Krankenkassenprämien im Jahr 2019 war.

Montag, 29. März - 10:59 Uhr

Am Mittwoch sollen Probleme von Transgender-Menschen sichtbar gemacht werden: Aufruf für mehr Toleranz und Akzeptanz

(SK/vre) Am Mittwoch findet der internationale Tag der Trans-Sichtbarkeit statt. Das kantonale Kompetenzzentrum Integration und Gleichstellung sowie die Fachstelle für Aids- und Sexualfragen nehmen das zum Anlass, um ein Zeichen für mehr Vielfalt, Akzeptanz und Solidarität zu setzen. Sie veröffentlichen dafür gemäss Mitteilung ein Kurzvideo im Internet.

Im Film tragen Trans-Personen sowie weitere Protagonistinnen und Protagonisten ihre Anliegen in die Öffentlichkeit. Sie machen insbesondere auch auf bestehende Diskriminierungen aufmerksam und sprechen sich bewusst für mehr Sichtbarkeit und Toleranz aus. Damit soll auch der Umstand korrigiert werden, dass in den Medien viel über Transgender geschrieben und geredet wird, Trans-Personen aber dabei selten selber zu Wort kommen: Es wird über sie, aber nicht mit ihnen diskutiert.

Von Trans (oder Transgender oder Transidentität) wird gesprochen, wenn das Gefühl einer Person, welches Geschlecht sie hat, nicht mit dem bei der Geburt zugewiesen Geschlecht übereinstimmt. Manchmal wird dafür auch der ältere Begriff «Transsexualität» verwendet. Trans-Männer wurden etwa bei der Geburt als Mädchen «einsortiert», Trans-Frauen als Buben. Transgender ist keine Krankheit. Allerdings leiden einige Trans-Menschen so stark, dass sie psychische Krankheiten wie Depressionen entwickeln oder gar versuchen, sich das Leben zu nehmen.

Ausführliche Informationen über Transgender finden sich im Internet auch beim Transgender-Network Switzerland (TGNS).

Montag, 29. März - 8:55 Uhr

Kanton St.Gallen meldet 217 laborbestätigte Neuansteckungen mit dem Coronavirus übers Wochenende

(SK/vre) Der Kanton St.Gallen meldet fürs Wochenende (Freitag, Samstag und Sonntag) 217 neue laborbestätigte Coronafälle. Insgesamt haben sich damit seit März 2020 36'144 Personen im Kanton mit dem Virus infiziert. Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 werden für das vergangene Wochenende keine gemeldet. Die Zahl der Coronatoten seit März 2020 ist damit seit vergangener Woche bei 688 stabil.

Montag, 29. März - 8:04 Uhr

Wechsel in der Geschäftsführung der Regimo in St.Gallen: Von Richard Sutter zu Silvan Wick

Silvan Wick, neuer Geschäftsführer bei der Regimo St.Gallen AG. Bild: PD

(pd/vre) Führungswechsel bei der Regimo St.Gallen AG: Silvan Wick übernimmt am 1. April die Geschäftsführung des Ostschweizer Immobiliendienstleisters mit Sitz in St.Gallen. Er löst gemäss Mitteilung an der Spitze der Regimo Richard Sutter ab, der das Unternehmen während rund 30 Jahren geleitet hat.

Silvan Wick, wohnhaft in Sonnental bei Oberbüren, hat die Ausbildung zum MAS Real Estate Management an der Zürcher Hochschule für Wirtschaft absolviert, bringt aber auch viel praktische Erfahrung mit. 2005 bis 2011 war er für Regimo St.Gallen tätig. Danach wechselte er zur Regimo Zürich. Seit April 2020 ist er zurück in St.Gallen, wo er Immobilienportefeuilles bewirtschaftet und bei der Einführung eines neuen Informatiksystems mitwirkte.

Die Regimo St.Gallen AG ist ein selbständig operierender Dienstleister im Immobilienbereich. Ihr Einzugsgebiet ist die Ostschweiz, ihr Sitz in St.Gallen. Die Regimo bietet Immobilienbewirtschaftung, Vermietung und Vermarktung von Immobilien, Immobilienberatung und -bewertung sowie Vermittlung und Vermarktung von Liegenschaften und Grundstücken aller Art an. Weiter plant und realisiert sie Umbauten und Renovationen. Hauptaktionäre sind die Pensimo Management AG, die im Auftrag von vier Anlagestiftungen in Immobilien investiert, und die Acrevis-Bank.

Montag, 29. März - 7:05 Uhr

Ein Vollmond wie aus dem Bilderbuch