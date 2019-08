Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Stadt St.Gallen – In unserem Stadt-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten.

ST.GALLER STADT-TICKER: Ballonstart im Dauerregen +++ Restaurant in der Backstube +++ Velofahrerin gerät vor Auto - verletzt

Montag, 12. August - 14:55 Uhr

Jubiläumsballone steigen in die Regenwolken: Kantonsschule am Brühl feiert 25-jähriges Bestehen

Schülerinnen und Schüler lassen aus Anlass des 25-Jahr-Jubiläums der Kantonsschule am Brühl Luftballone steigen. (Bilder: Benjamin Manser - 12. August 2019)



Die KSB-Ballone schweben davon.



(mlb) Die Kantonsschule am Brühl (KSB) feiert dieses Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass fand am Montagmittag, am ersten Schultag nach den Sommerferien, eine kleine Festakt statt. Ungeduldig erwarteten die Schülerinnen und Schüler auf dem Sportplatz beim Unteren Brühl die Ansprache von Rektor Mathias Gabathuler. Pünktlich um 12 Uhr stiegen danach Jubiläumsballone zum Himmel empor – auch wenn das herrschende Regenwetter nicht gerad ideal für eine solche Übung war. «Wenn man die Ballone abklopft und so die Regentropfen entfernt, steigen sie trotz des Regens», animiert eine Lehrerin. Nachdem sich die Ballone ihren Weg durch den Dauerregen gebahnt hatten, flüchteten Schülerinnen und Schüler vor dem Nass in «Talhof». Dort wurde zu Mittag gegessen.

Montag, 12. August - 13:44 Uhr

Am Blumenmarkt eröffnet morgen Dienstag ein neues Restaurant: Essen aus der Werkzeugkiste

(pd/vre) In der Stadt St.Gallen gehen Beizen nicht nur zu, es gibt auch immer wieder solche, die neu aufgehen. Eine interessante Neueröffnung ist für morgen Dienstag geplant: Dann öffnet das Konzept-Restaurant «Zur Werkstatt» am Marktplatz 11 auf dem Blumenmarkt erstmals seine Türen für die Öffentlichkeit. In den ehemaligen Produktionsräumen der Bäckerei Schwyter sollen nicht nur Leute, die gerne Essen, sondern auch Hobbyköche und Cocktail-Fans auf ihre Kosten kommen.

Noch gehen die Handwerker am Marktplatz 11 ein und aus. Ab morgen Dienstag werden es die Gäste des neuen Restaurants Zur Werkstatt sein. (Bild: Ralph Ribi - 9. August 2019)

In den neu renovierten und in ein Restaurant umgebauten Räumen soll ein speziell vielfältiges Angebot entstehen. In der «Werkstatt» werden ab sofort am Mittag, Abend oder zum Brunch vom Samstag frische Gerichte vor den Augen der Gäste zubereitet. Wer aktiv Hand anlegen will, kann zudem auf zwei Stockwerken seine Kreativität ausleben. Hierfür gibt es verschiedene Workshop-Angebote. Darunter sind solche mit Titeln wie «Koch-Dinner», «Cocktail-Werkstatt» oder «Werkstatt-Party». Das Konzept stammt aus Luzern und wird dort seit drei Jahren umgesetzt.

Die Detail zum neuen Konzept-Restaurant «Zur Werkstatt».

Montag, 12. August - 12:04 Uhr

Auto erfasst Velofahrerin: 59-Jährige mittelschwer an den Beinen verletzt

(stapo/vre) Auf der Verzweigung der Speicher- mit der Dreilindenstrasse ist es am Sonntagvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine Velofahrerin, die auf dem Trottoir der Speicherstrasse abwärts zur Stadt fuhr, wurde von einem aus der Dreilindenstrasse einbiegenden Auto erfasst. Die Velofahrerin wurde gemäss Mitteilung der Stadtpolizei beim folgenden schweren Sturz mittelschwer an den Beinen verletzt.

Der Unfallort bei der Einmündung der Dreilinden- in die Speicherstrasse. Das Velo liegt unter dem Auto. Die Velofahrerin wurde über die Kühlerhaube zu Boden geschleudert und an den Beinen verletzt. (Bild: Stadtpolizei St.Gallen - 11. August 2019)

Am Sonntag, 9.30 Uhr, wollte eine 77-jährige Autofahrerin von Dreilinden her kommend auf die Speicherstrasse einbiegen. Auf dem Trottoir fuhr genau zu diesem Zeitpunkt eine 59-Jährige mit dem Velo talwärts. Aus noch ungeklärten Gründen geriet die Velofahrerin vors Auto, wurde von diesem erfasst und zu Boden geschleudert.

Montag, 12. August - 11:39 Uhr

Brand eines Gasgrills lief glimpflich ab: Spröder Schlauch löst Feuer aus

(stapo/vre) Ohne Verletzte und mit geringem Schaden ist am Sonntagnachmittag der Brand eines Gasgrill im Osten der Stadt St.Gallen einigermassen glimpflich abgelaufen. Die Berufsfeuerwehr konnte die Flammen auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses rasch löschen. Ursache fürs Feuer war wohl ein Defekt am Grill.

Ein spröder Verbindungsschlauch zwischen so einer Gasflasche und einem Grill hat vermutlich am Sonntag einen Brand im Osten der Stadt ausgelöst. (Bild: Stadtpolizei St.Gallen - 11. August 2019)

Am Sonntag, 15.40 Uhr, wollte im Osten von St.Gallen die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses im Freien grillieren. Nachdem sie den Gasgrill angezündet hatte, begab sie sich wieder in die Wohnung. Als sie zurückkam, brannte der Grill lichterloh. Sie alarmierte die Feuerwehr. Diese stellte beim Löschen fest, dass der Verbindungsschlauch zwischen Gasflasche und Grill vermutlich eine spröde Stelle hatte. Dadurch konnte Gas austreten und sich entzünden.

Die Stadtpolizei St.Gallen empfiehlt jetzt in einer Mitteilung vom Montag, regelmässig zu kontrollieren, ob alle Teile am Grill intakt sind. Zudem sollte gemäss ihren Ratschlägen ein brennender Grill nie unbeaufsichtigt bleiben - auch nicht kurze Zeit.

Montag, 12. August - 9:55 Uhr

«Bandraumfestival 2019» in der Stadt St.Gallen: Bands präsentieren sich in ihren Proberäumen

(rbe/vre) Proberäume von Bands sind private, fast schon intime Räume. Musikerinnen und Musiker feilen dort an ihren Songs und an ihrem Auftritt, bevor sie sich auf die Bühne wagen. Einmal im Jahr aber öffnen Bands in der Stadt St.Gallen ihre Proberäume für alle Interessierten. Am 27. und 28. September findet das Disorder-Bandraumfestival erneut statt.

Das Bandraumfestival des Vereins Disorder findet Ende September in St.Gallen bereits zum sechsten Mal statt. Seine Formel (lokale Bands präsentieren sich in ihrem Proberaum) kommt seit 2014 (Bild) gut an. (Bild: Ralph Ribi - 24. September 2019)

Ab sofort können sich interessierte Bands aus der Stadt St.Gallen im Internet dazu anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Verpflichtungen. Der Verein, der das Festival veranstaltet, überlässt die Organisation vor Ort den Bands und lässt ihnen dabei auch ausdrücklich alle Freiheiten. «Von Monsterjam bis Geigensolo - die Beteiligten entscheiden selbst, was geboten wird», heisst es auf der Webseite.

Zur Anmeldung für Bands im Internet.

Sonntag, 11. August - 18:44 Uhr

Wetterfrösche warnen vor heftigen Gewittern am Montag: Hagel, Sturm, Regen und viele Blitze

(vre) Zum Anfang der neuen Woche rechnen die Wetterfrösche im Internet wieder einmal mit einem abrupten Wetterwechsel. Statt Hochsommer ist auch in der Region um St.Gallen spätestens ab Mittag mit durchziehenden Gewitterfronten zu rechnen. Meteo Schweiz hat gar eine Wetterwarnung der Stufe 3 (Erhebliche Gefahr) herausgegeben. Der nationale Wetterdienst rechnet mit Sturmböen, Starkregen, hoher Blitzaktivität und allenfalls mit Hagel.

Gewitterwarnung für die Region St.Gallen-Rorschach für Montag, 10 bis 22 Uhr, bei Meteo Schweiz. (Bild: PD)

Konkret soll es am Montag in der ganzen Schweiz zeit- und gebietsweise kräftige schauerartige Niederschläge, teils mit eingelagerten Gewittern geben. Vor allem am Nachmittag und Abend ist in den zentralen und östlichen Alpen sowie im angrenzenden Mittelland anhaltender und ergiebiger, teils gewittriger Regen zu erwarten. In der Nacht zum Dienstag lassen die Niederschläge und die Gewitter dann voraussichtlich wieder nach.

Sonntag, 11. August - 11:53 Uhr

Anmeldefrist für Kids-Day auf dem Gründenmoos läuft

(pd/lw) Am Mittwoch, 28. August, findet auf dem Gründenmoos ab 13.15 Uhr der Kids-Day statt. Mädchen und Knaben der Jahrgänge 2007 bis 2013 können sich gemäss Mitteilung bis am 19. August unter www.kidsday.ch anmelden. Die teilnehmenden Kinder werden für das Fussballturnier in Mannschaften wie Barcelona, Bayern München und FC St. Gallen eingeteilt. Sie erhalten ausserdem ein Geschenkpaket mit einem Fussballtrikot, einer Trinkflasche und einem Verpflegungsgutschein. Bei der Rangverkündigung gibt es eine Ziehung, bei der Fussbälle und Trikots unter den teilnehmenden Kindern verlost werden. «Sofern möglich besucht auch ein Fussballstar den Kids-Day und stellt sich für Autogramme und Fotos zur Verfügung», heisst es in der Mitteilung.

Organisiert wird der Anlass von der Stiftung Next Sport Generation des Ex-Fussballers Stefan Wolf. Die gemeinnützige Stiftung möchte den Sport bei Kindern fördern. Schweizweit haben in den vergangenen Jahren über 8000 Kinder die Kids-Days besucht.

Sonntag, 11. August - 8:10 Uhr

SC Brühl gewinnt dank Treffer in der 97. Minute

(hs) Dank einem Tor in der 97. Minute durch den eingewechselten Samel Sabanovic siegten die Brühler doch noch verdient mit 0:1 Tore. Sie waren über die ganze Spielzeit die klar bessere Mannschaft und erarbeiteten sich auch die klareren Torchancen. Bis zuletzt glaubten sie an den Sieg und wurden schliesslich für diesen Kampfgeist und die Bemühungen ein Tor zu erzielen zurecht belohnt.

Brühls Mittelfeldspieler Alessandro Riedle. (Bild: Michel Canonica - 7. August 2019)

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit besassen beide Mannschaften bei idealem Fussballwetter die Chance zum Führungstreffer. Doch die besseren Möglichkeiten hatten eindeutig die Kronen. In der 8. Minute traf Villiam Pizzi nur die Latte und nach einer halben Stunde scheiterte Raphael Huber erneut mit viel Pech an der Torumrandung. Breitenrain hatte seine Chancen vor allem bei den hohen Hereingaben vors Tor und bei gefährlichen Eckbällen.

In der zweiten Halbzeit liessen die Brühler nur wenig zu. Sie stellten sich auch besser auf die körperbetonte Spielweise der Berner ein und hielten immer besser dagegen, so dass Breitenrain kaum zu klaren Torchancen gelangte. In der letzten Viertelstunde spielten praktisch nur noch die Kronen. Zuerst verfehlte der eingewechselte Alessandro Riedle das Tor nur um Zentimeter. In der 93. Minute scheiterte Serkan Izmirlioglu mit einem 30 Meter Schuss am ausgezeichnet reagierenden Berner Schlussmann. Und als schliesslich alle mit dem torlosen Remis rechneten, flankte Alessandro Riedle einen Freistoss genau auf den Kopf von Samel Sabanovic der in gewohnter Manier bereits seinen dritten Saisontreffer zum verdienten 0:1 erzielte.

Samstag, 10. August - 17:33 Uhr

Wahlkampfauftakt mit Rauch und radikalen Parolen in St.Gallen: Juso wollen Systemwechsel

Juso-Transparent und roter Rauch für eine Veränderung in der Migrationspolitik auf dem dach der Talstation der Mühleggbahn. (Bild: PD - 10. August 2019)

(pd/vre) Die St.Galler Jungsozialistinnen und Jungsozialisten (Juso) sind am Samstag in den Nationalratswahlkampf gestartet. Sie taten dies mit provokativen Forderungen, die auf Transparenten an prominenten Stellen der Stadt St.Gallen angeschlagen wurden. Auf dem Dach der Talstation der Mühleggbahn wurden die Parolen gemäss Mitteilung mit dem Zünden einer Rauchpetarde unterstrichen.

Tatsächlich: Keine andere Partei als die Juso dürften im Kanton St.Gallen bei den kommenden Nationalratswahlen die - von vornherein chancenlose - Forderung nach der 25-Stunden-Woche aufstellen. (Bild: PD - 10. August 2019)

Öffentlich gemacht haben die Juso ihre Forderungen zu den Wahlkampfthemen Feminismus, Migration, Rückverteilung von Kapitalgewinnen und Klimapolitik. Die Juso sehen sich als einzige Kandidierende, die bei allen diesen Themen radikale und konsequente Veränderungen wollen. Die Jungpartei sei nicht bereit, die Macht im Parlament weitere vier Jahre «einer Mehrheit von alten, weissen und reichen Männern» zu überlassen, heisst es in einer Mitteilung.



Samstag, 10. August - 11:46 Uhr

Führung in der Kathedrale

(pd/lw) In der Kathedrale findet am kommenden Dienstag, 16 Uhr, eine Führung von Franz Kreissl unter dem Titel «Barock – Form gewordene Verkündigung» statt. Darin geht es gemäss Ankündigung um die «Theologische Botschaft der Kathedrale – zeitgebunden und zeitlos». Treffpunkt ist beim Westeingang der Kathedrale (Seite Gallusplatz); die Führung dauert etwa eine Stunde. Es wird eine Kollekte erhoben. Die Veranstaltung findet in der Reihe «Kathedrale erleben» statt.



Samstag, 10. August - 8:48 Uhr

Bronze an der Geographie-Olympiade in Hongkong für eine St.Galler Gymnasiastin

Das Schweizer Team an der Geographie-Olympiade in Hongkong: Julia Gschwind, Anna-Lena Hatzold, Carlo Mühlemann und Tobias Vetter. (Bild: pd)

(pd/chs) Vier Gymnasiastinnen und Gymnasiasten aus der Schweiz reisten vom 30. Juli bis am 5. August an die internationale Geographie-Olympiade 2019 nach Hongkong. Darunter waren auch Anna-Lena Hatzold und Tobias Vetter von der Kantonsschule Burggraben in St.Gallen. Hatzold erkämpfte sich gemäss Mitteilung am Wettbewerb eine Bronze-Medaille.

Freitag, 9. August - 20:42 Uhr

Filmdreh auf dem Scherrerplatz

Die Flimcrew auf dem Plätzchen auf der Verzweigung Brühl-, Kugel- und Spitalgasse. (Bild: Raphael Rohner)

(rar) Zurzeit finden in der Stadt St.Gallen und der Umgebung die Dreharbeiten für einen Jugendfilm mit dem Titel «iCARUS» statt. Am Freitagabend hat die Crew offenbar auf dem Scherrerplatz beim Coop City Szenen gedreht.

Vor einigen Wochen wurde in den Drei Weieren gefilmt – und zwar eine spektakuläre Szene, in der ein Protagonist mit einem Einkaufswägeli über eine zehn Meter lange Rampe in den Mannenweiher katapultiert wurde. Der Film soll im Frühling 2020 ins Kino kommen.

Freitag, 9. August - 19:09 Uhr

Musikalischer Abendgottesdienst

(pd) Morgen Samstag, 17.30 Uhr, findet in der Kirche St.Mangen ein musikalischer Abendgottesdienst mit dem Titel «Salz der Erde, Licht der Welt» statt. Pfarrer Markus Unholz beginnt damit gemäss Mitteilung eine Gottesdienstreihe zu einem zentralen Abschnitt des Neuen Testaments, der Bergpredigt Jesu. Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst von Beatrice Rogger auf der Flöte und Imelda Natter an der Orgel.

Freitag, 9. August - 15:40 Uhr

Ausstellungseröffnung in den «Hiltibold»-Vitrinen

(pd/mlb) In den «Hiltibold»-Vitrinen an der Goliathstrasse 15 wird am Donnerstag, 15. August, ab 18 Uhr die Ausstellung von Christoph Rütimann und Kilian Rüthemann eröffnet. Bis Montag sind noch die Werke von Mirjam Kradolfer und Olga Titus in den Vitrinen zu sehen.

Die «Hiltibold»-Vitrinen an der Goliathstrasse sind ein beliebter Ausstellungsort.

(Bild: Benjamin Manser)

Freitag, 9. August - 13:55 Uhr

SC Brühl spielt morgen Samstag gegen den FC Breitenrain

(fm) Zum Abschluss einer englischen Woche spielt die erste Mannschaft des SC Brühl am Samstag auswärts gegen den FC Breitenrain. Das Spiel startet um 16 Uhr im Stadion Spitalacker in Bern.

Brühls Verteidiger Marco Franin im Zweikampf am Spiel vom Mittwoch gegen YF Juventus (Foto: Andrea Messmer)

Es war ein zeitlich intensiver Einstieg in die Saison der Promotion League, allerdings so wie jedes Jahr. Der SC Brühl spielte am letzten Samstag gegen den FC Zürich II und am Mittwoch Zuhause gegen YF Juventus, ebenfalls aus Zürich. Aus den Spielen resultierten vier Punkte und mit etwas mehr Glück wären es sechs geworden. Denn im zweiten Spiel gegen YF, das 2:2 ausging, war Brühl über weite Strecken die dominierende Mannschaft und zog vor allem gegen Schluss eines wahres Powerplay vor dem YF-Tor auf. Doch das schnelle Umstellspiel des Gegners (erster Treffer) und der Platzregen, der einen Brühler Rückpass zur Vorlage für den YF-Stürmer werden liess (zweiter Treffer) verdarben den einheimischen Fans den Abend. Überhaupt dieser Platzregen: Er liess das Spiel zur Wasserschlacht werden und entscheidend war im zweiten Umgang nicht mehr, wer die feinere Klinge führte, sondern wer mehr Kampfgeist bewies. Und da es beiden Teams nicht an Kampfgeist fehlte, gab es nicht nur ein Unentschieden sondern auch beste Unterhaltung für 700 Fans.

Mit vier Punkten gehört Brühl nun zu den 14 der 15 Promotion-League-Teams, die noch nicht die volle Punktzahl aus zwei Spielen holen konnten. Volle Punktzahl ist bisher nur gerade Yverdon gelungen, das ja übrigens auch als Liga-Favorit gilt. Der FC «Breitsch», wie Freunde den Gegner vom Samstag liebevoll nennen, hat ebenfalls vier Punkte, nach einem Sieg am Samstag einem Unentschieden am Mittwoch.

So werden sich die beiden Teams, die viele Gemeinsamkeiten und auch freundschaftliche Bande aufweisen, garantiert auf Augenhöhe begegnen, am Samstag, 16 Uhr, auf dem Kunstrasen vom Spitalacker in Bern.

Freitag, 9. August - 11:03 Uhr

Betroffene spricht über Asperger-Syndrom

(pd/mlb) Am Mittwoch, 14. August, von 18 - 20 Uhr erzählt Ruth Frehner in der Denkbar an der Gallusstrasse 11 aus ihrem Leben und liest eigene Texte vor. Die 60-jährige leidet am Asperger-Syndrom und berichtet von den Herausforderungen, die besonders Frauen in ihrem Alltag damit zu bewältigen haben. Mit ihrer Lesung eröffnet sie das Programm der Denkbar nach der Sommerpause.

Die Denk-Bar in St. Gallen ist Standort der Lesung zum Thema Asperger.

(Bild: Urs Bucher)

Freitag, 9. August - 8:40 Uhr

Bei 29 Grad ins Freibad

(mha) Geht es nach den Wetterfröschen soll es heute noch mal heiss werden. Um 29 Grad werden für den letzten Tag der Sommerferien prognostiziert. Davon werden die Freibäder der Region wohl profitieren - hier die aktuellen Wassertemperaturen (bei Ansicht in der App auf graue Fläche klicken):

Donnerstag, 8. August - 18:10 Uhr

Frauenstreik-Komitee organisiert Treffen

(pd/lw) Morgen Freitag findet im Frauenpavillon im Stadtpark ein Frauenstreik-Treffen statt. Es bietet gemäss Mitteilung Möglichkeiten für einen Rückblick, aber auch die Chance, weitere Aktivitäten zu planen. Einlass ist ab 18 Uhr, ab 19 Uhr gibt es gemäss Mitteilung auch Essen und kühle Getränke. Organisiert wird der Anlass vom Frauenstreik-Komitee.

Donnerstag, 8. August - 17:52 Uhr

Jugendliche können weiterhin Projekte für Wettbewerb einreichen

(pd/mha) Bis zum 12. August können Jugendliche noch Projekte einreichen, um am Jugendprojekt-Wettbewerb des Kantons St.Gallen teilzunehmen. Der Wettbewerb richtet sich an junge Erwachsene von 13 bis 24 Jahren.

Der Wettbewerb findet zum 15. Mal statt. (Bild: Christian Kressig)

Den Projekt-Themen sind gemäss Mitteilung kaum Grenzen gesetzt. Es winken Geldpreise im Wert von 7000 Franken. Jugendliche, die eine Idee haben, jedoch nicht wissen, wie sie das Projekt angehen sollen, können sich zudem für kostenlose Projektberatungen melden. Noch sei Zeit, Ideen auszutüfteln und Projekte umzusetzen. Die Projekte müssen zwischen Juli 2018 und September 2019 realisiert werden oder worden sein.

Mehr Infos und die Teilnahmebedingungen sind hier abrufbar.

Donnerstag, 8. August - 11:55 Uhr

Kollision zwischen Lastwagen und Auto am Unteren Graben

Heftige Kollision, keine Verletzten: Die Autofahrerin und der Lastwagenchauffeur kamen mit dem Schrecken davon. (Bild: Stapo)

(stapo/chs) Am Mittwoch, um 16.40 Uhr, fuhr ein Lastwagenfahrer vom Blumenbergplatz in Richtung Unterer Graben. Gleichzeitig fuhr eine 21-Jährige mit ihrem Auto vom Schiebenertor in Richtung Unterer Graben. Beim Spurenwechsel übersah der 25-jährige Lastwagenfahrer die Autofahrerin und es kam zu einer Kollision. Verletzt wurde gemäss Mitteilung der Stadtpolizei niemand. Es entstand mässiger Sachschaden

Donnerstag, 8. August - 9:26 Uhr

«Büetzer-Buebe» sind in Town

Auf dem Roten Platz gesichtet: Der Truck von Gölä und Trauffer alias «Büetzer-Buebe». (Bild: Sandro Büchler)

Donnerstag, 8. August - 9:19 Uhr

Spannung bis zum Schlusspfiff: SC Brühl – SC YF Juventus 2:2 (1:1)

(sei) In einer für das Publikum spektakulären Partie hielt die Spannung trotz zum Teil sintflutartigem Regen bis zum Schlusspfiff an. Die Brühler standen dem Sieg in der zweiten Hälfte bedeutend näher. Doch Juventus Torhüter Kovacic brachte die Brühler Stürmer mit seinen Glanzparaden schier zur Verzweiflung.

Vom Start weg ergriffen die Kronen die Initiative und dominierten die Partie, und sie hatten auch die erste klare Torchance. Doch mit zunehmender Spieldauer kamen die Zürcher immer besser ins Spiel und tauchten mit ihren schnellen Kontern des Öfteren gefährlich im Brühler Strafraum auf. Ein solcher schneller Konter führte in der 31. Minute zum 0:1 durch Admir Seferagic. Die Brühler Verteidigung liess den Zürcher Angreifer schlicht zu lange gewähren. In einem psychologisch wichtigen Moment, in der letzten Minute vor der Halbzeit, fiel dann der Ausgleich durch Nico Abegglen. Die Vorarbeit leistete Brühls Neuzugang Serkan Izmirlioglu mit der Kopfballverlängerung des Freistosses.

Die zweite Halbzeit dominierten die Platzherren eindeutig, Zwischen der 60. und 63.Minute hatten die Brühler drei riesige Torchancen, welche der Zürcher Schlussmann allesamt zur Ecke lenkte. Entgegen dem Spielverlauf kam YF Juventus auf etwas gar billige Art und Weise zum 1:2 Führungstreffer. Da Costa profitierte von einer missratenen Rückgabe eines Brühler Verteidigers. Die Platzherren liessen sich durch dieses Missgeschick nicht entmutigen und zeigten eine gute Moral. Der eingewechselte Samel Sabanovic reagierte auf einen Pfostenschuss am Schnellsten und erzielte den hochverdienten 2:2 Ausgleich. Trotz grossen Bemühungen der aufopfernd kämpfenden Brühler und auch diverser Torchancen blieb es beim für die Zürcher eher schmeichelhaften Unentschieden.

Mittwoch, 7. August - 17:28 Uhr

Dieses Wochenende findet wieder das Splügenfest statt - mit Kinderprogramm

(pd/cw) Dieses Wochenende wird auf dem Pic-o-Pello-Platz in der südlichen Altstadt das 34.Splügenfest gefeiert. Auf die Gäste wartet gemäss Mitteilung ein kleines, feines Sommerfest.

Das Splügenfest zog vergangenes Jahr viel Publikum an. (Bild: PD/Ivan Guarino)

Der Startschuss fällt morgen Freitag um 18 Uhr. Die St.Galler Band «The Paper Jam» eröffnet das Splügenfest mit Covers aus Blues, Bluesrock, Country und Soul. Um 20.30 Uhr tritt die Solothurner Formation «The Next Movement» auf. Die drei Musiker spielen gemäss Organisatoren explosiven Groove-Pop und funkigen Soul. Am Samstag kommen die kleinen Gäste auf ihre Kosten. Ab 17 Uhr gestaltet der Clown, Zauberer und Ballonkünstler Wieni das Kinderprogramm. Danach warten weitere Überraschungen auf die Kinder.

Ab 20.30 Uhr gibt es nochmals Livemusik. Der gebürtige Amerikaner Reggie Saunders, der in Zürich wohnt, deckt verschiedene Musikstile ab von Funk über Soul bis Gospel, Pop und Latin. An beiden Tagen ist der Eintritt gratis.

Mittwoch, 7. August - 16:33 Uhr

Tagesstruktur für Personen mit Demenz

Der Verein Mosaik lädt übermorgen Samstag, 10 bis 17 Uhr, zum Tag der offenen Tür im Lattich-Bau. Der Anlass ist gleichzeitig die Eröffnung der Tagesstruktur für jung- und frühbetroffene Personen mit Demenz. Mehr Infos hier.

Mittwoch, 7. August - 15:03 Uhr

Mit sich und der Welt zufrieden

Leserbild. Doris Sieber fotografierte das Murmeli im Tierpark Peter und Paul.

Mittwoch, 7. August - 14:45 Uhr

Filme unter freiem Himmel

(pd/lim) Bis September zeigt das Solarkino Filme an verschiedenen Standorten. Morgen Donnerstag ist auf dem Gallusplatz die Dokumentation «Die grüne Lüge» zu sehen. Damit startet nun auch die «Solarkino-Saison».

Das Besondere am Solarkino: Der Projektor für das Kino wird über eine Batterie betrieben, die sich tagsüber mit Sonnenenergie auflädt. Das diesjährige Programm ist hier zu finden.

Mittwoch, 7. August - 13:43 Uhr

E-Trottinette liegengelassen

(lim) Die E-Trottinette in St.Gallen sind beliebt. Seit einer Woche sind 100 Stück im Einsatz. Wer sie nach der Fahrt auf einem Veloparkplatz abstellt, bekommt einen Franken des Nutzungspreises zurückerstattet. Nicht allen Nutzern ist es das wert, wie diese Bilder zeigen. Auf der Kreuzbleiche-Kreuzung wurden die Trottinette im Weg stehen, bzw. liegen gelassen.

Dass E-Trottinette teils im Weg stehen, wird in grösseren Städten, welche die Gefährte bereits kennen, kritisiert. Ebenso ist umstritten, ob die Trottis wirklich nachhaltig sind:

Mittwoch, 7. August - 10:06 Uhr

Peter van Ham führt durch die Mandala-Ausstellung im historischen und Völkerkundemuseum

(pd/lim) Mandalas sind ein weltweites Phänomen. «Heilige Geometrie» prägt das Phänomen der Bewusstseinserweiterung in vielen Kulturen der Welt. Das Historische und Völkerkundemuseum St.Gallen widmet sich dem Mandala in einer Sonderausstellung. Gastkurator Peter van Ham konnte dafür mit bedeutenden internationalen privaten sowie institutionellen Leihgebern zusammenarbeiten. Am Sonntag, den 11. August, führt er laut Mitteilung durch seine Ausstellung und erzählt dabei auch von seinen vielen Forschungsreisen in Tibet, Nepal und Indien. Beginn der Führung ist um 11 Uhr.

Das Historische und Völkerkundemuseum St.Gallen widmet sich dem Mandala in einer Sonderausstellung. (Bild: Adriana Ortiz Cardozo)

Mittwoch, 7. August - 9:03 Uhr

Kollision auf der Schönaustrasse

(pd/lim) Am Dienstag kam es auf der Schönaustrasse zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Auto. Um 18 Uhr fuhr ein 47-jähriger Mann mit seinem Motorrad auf der Schönaustrasse in Richtung Zürcher Strasse. Gleichzeitig fuhr ein 23-Jähriger mit seinem parkierten Auto vom rechten Fahrbahnrand weg. Dabei krachten die beiden Fahrzeuge ineinander. Der Motorradfahrer wurde laut Mitteilung der Stadtpolizei St.Gallen unbestimmt verletzt.