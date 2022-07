10:16 Uhr Freitag, 8. Juli

Kanton St.Gallen will mehr Geld für die Ukrainehilfe: Kantonsrat soll für dieses Jahr nochmals zwei Millionen Franken sprechen

Die St.Galler Kantonsregierung will weitere Unterstützungsmassnahmen für die vom Krieg verwüstete Ukraine auf den Weg bringen. Sie will dafür weitere zwei Millionen Franken einsetzen und legt dem Kantonsrat ein entsprechendes Gesetz über Massnahmen zur Milderung der Folgen des Ukrainekriegs vor. Angesichts der vielen Geflüchteten und der Not in der Ukraine selber sei zusätzliche Unterstützung angezeigt und dringlich, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag.

In ukrainischen Städten und Dörfern wurden durch den Krieg auch viele zivile Einrichtungen und Wohnhäuser zerstört oder beschädigt. Bild: AFP

(Kiew, 14.3.2022)

Damit der Kanton St.Gallen weitere finanzielle Beiträge für die Ukraine beschliessen kann, braucht es eine Rechtsgrundlage. Diese soll mit dem Erlass des neuen Gesetzes über die Ukrainehilfe geschaffen werden. Die Aufstockung des kantonalen Engagements stehe im Einklang mit der grossen Solidarität der Bevölkerung. Zudem beteilige sich der Kanton so «angemessen und solidarisch» an den humanitären Hilfeleistungen des Bundes und der anderen Kantone, schreibt die Regierung weiter.

In der Gesetzesvorlage sind zwei Unterstützungsmassnahmen vorgesehen. Um effizient und schnell Gelder für die humanitäre Hilfe oder den Wiederaufbau sprechen zu können, sollen grössere Beiträge über professionelle und anerkannte Hilfswerke mit Sitz in der Schweiz ausgerichtet werden. Dies soll möglich sein für Projekte in der Ukraine oder in einem vom Krieg direkt betroffenen Nachbarland. Dafür verlangt die Kantonsregierung einen Kreditrahmen von 1,5 Millionen Franken.

St. Gallen 30.6.2022 - Das ehemalige Wohnheim für Betagte Riederenholz wurde in eine Unterkunft für geflüchtete Menschen aus der Ukraine umfunktioniert. Der Stadtrat lädt zum Rundgang ein Ralph Ribi / Ralph Ribi

Zusätzlich sollen kantonal verankerte Hilfsprojekte unterstützt werden, wie zum Beispiel Transporte von Hilfsgütern aus dem St.Gallischen ins Krisengebiet. Dafür sieht das Gesetz vor, dass Aufträge an Dritte erteilt und finanziert oder mitfinanziert werden können. Die Regierung will dafür nochmals 0,5 Millionen Franken. Dieser Betrag soll nach dem Grundsatz der «Hilfe zur Selbsthilfe» verteilt werden. Wohin die zwei Millionen konkret fliessen, soll die Kantonsregierung entscheiden.

Das Gesetz, das der Kantonsrat im September erlassen soll, berücksichtigt bereits, dass sich der Konflikt und der Wiederaufbau in der Ukraine über Jahre hinziehen dürfte. Der Erlass sieht vor, dass das Kantonsparlament bei Bedarf in den kommenden Jahren weitere Hilfskredite sprechen kann. Für 2023, 2024 und 2025 sollen das je zwei Millionen Franken (mit dem gleichen Verteilschlüssel wie in diesem Jahr) sein. (SK/vre)

Die Vorlage der Regierung ist im kantonalen Ratsinformationssystem im Internet unter der Nummer 22.22.13 abrufbar.