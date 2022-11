ST.GALLEN NEWS: Unfall beim Kantonsspital

08:00 Uhr freitag, 18. November

Symbolischer Akt: Die Mumie Schepenese wird auf einem ägyptischen Totenschiff durch die St.Galler Innenstadt gefahren

Der Umzug soll Schepeneses Heimkehr nach Ägypten symbolisieren. Arthur Gamsa

Nein, das war keine Demonstration heute Nachmittag in der St.Galler Innenstadt, sondern ein Ritual, zu dem Theatermacher Milo Rau eingeladen hat. Rau hat am Donnerstagabend den Grossen St.Galler Kulturpreis erhalten und will das Preisgeld von 30’000 Franken dafür einsetzen, die in der Stiftsbibliothek aufbewahrte Mumie Schepenese nach Ägypten rückzuführen. Aus diesem Anlass wurde Schepenese am Nachmittag – natürlich nur eine Attrappe – auf einem ägyptischen Totenschiff aufgebahrt und dann auf einem Appenzeller Heuwagen vom Gallusplatz zur Lokremise gefahren. Rund 60 Personen, darunter zahlreiche Medienschaffende, haben an dieser Aktion teilgenommen. (wec)