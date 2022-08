16:58 Uhr Montag, 22. August

Hip-Hopper Chocolococolo veranstaltet Rap-Workshop in der Stadtbibliothek Katharinen

Chocolococolo (rechts) bei einem Auftritt mit Knackeboul am Tonart-Festival in Altdorf. Bild: Valentin Luthiger/Urner Zeitung (23. März 2019)

Die Stadtbibliothek Katharinen lädt am 7. September zu einem Rap-Workshop ein. Geleitet wird der Kurs von Hip-Hopper Chocolococolo. Er möchte gemäss Mitteilung Teenager ab dem Alter von 12 Jahren dazu ermutigen, Lyrics für einen Rap zu entwickeln und zeigt ihnen am Anlass, wie daraus ein Song entsteht.

Chocolococolo, der mit bürgerlichem Namen Hans-Jakob Mühlethaler heisst, ist in der Schweizer Rapszene kein Unbekannter. Seit rund 15 Jahren teilt er sich etwa mit seinem Musikerfreund Knackeboul die Bühne.

Video: Youtube/Chocolococolo

Chocolococolo wurde in der kanadischen Hauptstadt Ottawa geboren und war gemäss Mitteilung in der ganzen Welt zuhause, bis er als Teenager in Langenthal im Emmental landete und dort in der lokalen Musikszene eine neue Heimat fand. Heute ist er unter anderem als Beatboxer, Hip Hopper, Songschreiber und Musik-Produzent unterwegs. Ausserdem gibt er Workshops, in denen er seine Erfahrungen und seine Begeisterung fürs Songschreiben und Performen weitergibt.

Der Rap-Workshop mit Chocolococolo findet am Mittwoch, 7. September von 13 bis 17 Uhr in der Stadtbibliothek Katharinen statt. Die Teilnahme kostet fünf Franken. Die Anmeldefrist läuft noch bis 26. August. Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden sich auf www.bibliothek.stadt.sg.ch. (sk/ghi)