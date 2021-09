ST.GALLEN NEWS: Auto brennt auf Parkplatz im Neudorf

ST.GALLER STADT-TICKER Auto ausgebrannt +++ Mann stürzt von Balkon +++ SP schiesst scharf gegen Testplanung +++ Villa wird eingerüstet +++ Wo Velofahrer der Schuh drückt Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Stadt St.Gallen und der Umgebung: In unserem Stadt-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. 01.09.2021, 14.14 Uhr

Mittwoch, 1. September - 14:14 Uhr

Totalschaden: Auto brennt auf Parkplatz im Neudorf

Am Dienstagabend hat an der Rorschacher Strasse im St.Galler Neudorf ein Auto gebrannt. Das Fahrzeug konnte durch die Berufsfeuerwehr gelöscht werden. Durch den Brand entstand am Fahrzeug Totalschaden. Verletzt wurde gemäss Mitteilung der Stadtpolizei beim Zwischenfall niemand. Als Ursache fürs Feuer wird ein technischer Defekt angenommen.

Das brennende Auto auf dem Parkplatz im Neudorf. Bild: Stadtpolizei SG

(31.8.2021)

Am Dienstag, kurz nach 20 Uhr, stellten Stadtpolizisten auf einer Patrouillenfahrt auf dem Parkplatz hinter der Bushaltestelle Neudorf ein abgestelltes Auto fest, bei dem Rauch aus dem Motorenbereich aufstieg. Die Polizisten alarmierten daraufhin sofort die Berufsfeuerwehr, die das inzwischen brennende Auto rasch löschen konnte.

Obwohl die Berufsfeuerwehr das Auto rasch gelöscht hatte, ist es ein Totalschaden. Bild: Stadtpolizei SG

(31.8.2021)

Der Fahrzeuglenker und sein Beifahrer befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes ausserhalb des Autos. Nach eigenen Aussagen hatten sie während der Fahrt «einen Leistungsausfall festgestellt und wenig später Rauchgeruch im Auto wahrgenommen». Das total zerstöre Auto wurde geborgen und sichergestellt. (stapo/vre)

Mittwoch, 1. September - 14:00 Uhr

Nach Kokainkonsum: Mann stürzt von Balkon

Am Dienstagabend ist an der Redingstrasse in St.Gallen ein Mann vom Balkon einer Wohnung gestürzt. Er fiel gemäss Mitteilung der Stadtpolizei acht Meter in die Tiefe und landete auf einer Rasenfläche. Dabei hatte er Glück im Unglück: Er zog sich lediglich leichte Verletzungen zu, die von der Rettungssanität versorgt wurden.

Der Balkonsturz ereignete sich am Dienstag, kurz nach 22.20 Uhr. Nach eigenen Aussagen hatte der verunfallte 40-Jährige zuvor Kokain konsumiert. Wieso er gestürzt war und vom Balkon fiel, ist gemäss Polizeimeldung noch unklar. Entdeckt wurde der Unfall vom Mieter der Wohnung, einem Bekannten des Verunfallten. Er alarmierte auch die Sanität. (stapo/vre)

Mittwoch, 1. September - 11:30 Uhr

SP reagiert rasch und heftig: Dezidiert gegen einen Autobahnanschluss im alten Güterbahnhof

Am Dienstag haben Stadt und Kanton St.Gallen eine Testplanung für das Areal des alten Güterbahnhofs vorgestellt. Für die SP-Stadtpartei erfolgte dieser Schritt «überraschend». Die Verantwortlichen zeigten dabei auch kein politisches Fingerspitzengefühl. Sie hätten die Bevölkerung und den Widerstand gegen den Autobahnanschluss vergessen. Der Zubringer zur Stadtautobahn sei keineswegs schon beschlossene Sache. Die SP fordert daher einen sofortigen Planungsstopp im alten Güterbahnhof.

Blick in den alten St.Galler Güterbahnhof. In diesem Gebiet soll ein neuer Zubringer zur Stadtautobahn entstehen. Die SP wehrt sich dagegen und auch gegen eine jetzt in dem Zusammenhang eingeleitete Testplanung. Bild: Ralph Ribi

(19.5.2021)

Für die SP löst der Autobahnanschluss mitten in der Stadt keine Verkehrsprobleme. Er schaffe nur neue, heisst es in einer SP-Mitteilung vom Mittwoch. Erst wenn eine fundierte Diskussion für oder wider den Autobahnanschluss geführt sei, könne über die Bebauung diskutiert werden. Nicht umgekehrt. So gesehen werde mit der Testplanung durch vier Architektur- und Städtebaubüros Geld verschwendet. Das Vorgehen zeige auch, dass Stadtrat und Kantonsregierung verkehrspolitisch in den 1970er-Jahren stehen geblieben seien, kritisiert die SP-Stadtpartei.

Ihr stösst sauer auf, dass beim A1-Zubringer auf einen breiten partizipativen Prozess verzichtet wird. Während Verwaltung und Fachleute hinter verschlossenen Türen planten, dürften Politik und Verbände punktuell Stellung nehmen, die Bevölkerung bleibe aber draussen. Die städtische SP werde an den angekündigten, «sogenannten Sounding Boards» die Stimme jener sein, die keinen neuen Autobahnanschluss wollten. Es brauche jetzt einen breiten Widerstand gegen diesen «verkehrspolitischen Schwachsinn», heisst es in der SP-Mitteilung.

Die Kreuzung mit Geltenwilen-, Güterbahnhof- und Davidstrasse. Von hier aus soll es längerfristig durch einen Tunnel direkt zur Stadtautobahn gehen. Bild: Ralph Ribi

(19.5.2021)

Dass der Kanton die Testplanung für den alten Güterbahnhof finanziert, irritiert die SP-Stadtpartei ebenfalls. Dieses Areal werde vom Kanton der Stadt übergeben. Somit solle auch die Stadt entscheiden, wie es entwickelt werden solle. «Die Stadt lässt sich hier vom Kanton vor den Karren spannen», wird in der Mitteilung SP-Co-Präsident Peter Olibet zitiert. Die SP erwartet daher vom Stadtrat, dass er die Testplanung sofort stoppt und die Bevölkerung zuerst zu den detaillierten Plänen und Kosten des Autobahnanschlusses und der ganzen Teilspange befragt. (pd/vre)

Mittwoch, 1. September - 10:55 Uhr

Jetzt wird die Villa Wiesental eingerüstet

Momentaufnahme. Das Bild freut jene, die sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten für den Erhalt der Villa Wiesental an der Rosenbergstrasse in St.Gallen eingesetzt haben. Das historische Haus wird jetzt eingerüstet und dann für repräsentative Büronutzungen saniert. Bild: Reto Voneschen

(31.8.2021)

Mittwoch, 1. September - 10:37 Uhr

Pro Velo lanciert Online-Umfrage über Veloqualität: Auch St.Gallerinnen und St.Galler können anmelden, wo sie der Schuh drückt

Pro Velo Schweiz vergibt alle vier Jahre die Auszeichnung «Prix Velo Städte». Die Online-Befragung von Velofahrerinnen und Velofahrern aus der ganzen Schweiz startet am 1. September. Mitmachen kann man bis 30. November. Auf Basis der Umfrageresultate prämiert der Veloverband dann im Frühling 2022 in drei Grössenklassen die velofreundlichsten Städte des Landes. Unter Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Umfrage werden Preise verlost. Hauptpreis ist ein E-Bike im Wert von 5'000 Franken.

Eine E-Bike-Fahrerin unterwegs beim «Bierfalken» in der Spisergasse. Bild: Arthur Gamsa

(1.6.2021)

Bei der Umfrage können natürlich auch Velofahrerinnen und Velofahrer aus St.Gallen mitmachen. Sie können deponieren, was gut läuft in der Velostadt und wo's klemmt. Die Ergebnisse der Umfrage sollen den Behörden Informationen liefern, was es braucht, damit mehr Personen aufs - klimafreundliche - Velo umsteigen. Die Umfrage soll die Städte und Gemeinden gemäss Pro-Velo-Mitteilung motivieren, Velobedürfnisse zu erkennen und Massnahmen für Verbesserungen zu ergreifen. Der Wettbewerb mit anderen Städten soll sie zudem anspornen, besser zu werden. (pd/vre)



Informationen über die Online-Umfrage wie auch den Fragebogen findet man im Internet.

Mittwoch, 1. September - 8:49/10:45 Uhr

AKTUALISIERTE MELDUNG - Coronasituation im Kanton St.Gallen: 317 neue Fälle am Dienstag und 60 Personen wegen Covid-19 im Spital

Der Kanton St.Gallen meldet in seinem Internetauftritt für Dienstag 317 neue laborbestätigte Coronafälle. Damit haben sich seit März 2020 48'361 Personen im St.Gallischen mit dem Virus angesteckt. Am Dienstag wurden in Zusammenhang mit Covid-19 keine Todesfälle registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht bei 726.

Am Dienstagabend lagen immer noch 60 Personen wegen des Coronavirus in St.Galler Spitälern. 20 befinden sich auf einer Intensivstationen, 18 davon mit künstlicher Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag bei 218, die 14-Tage-Inzidenz bei 470. Das sind vergleichsweise hohe Werte. Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner. (SK/vre)

Mittwoch, 1. September - 8:24 Uhr

Pilzkunst im Farnenwald

Leserbild. Ingrid Zürcher fotografierte den jungen Korallen-Pilz im Wald bei Abtwil.

Mittwoch, 1. September - 8:18 Uhr

Zwischen Grossstadttraum und Minderwertigkeitskomplex: Theater St.Gallen spürt der Befindlichkeit von Städterinnen und Städtern nach

Um 1900 war St.Gallen als Textilzentrum eine Weltstadt. Heute ist St.Gallen eine mittelgrosse, im Rest des Landes wenig beachtete Stadt am östlichen Rand der Schweiz. Dieser «Abstieg» hat zwar für viele Städterinnen und Städter in ihrem Alltag keine grosse Bedeutung, er liegt einem Teil der Einheimischen aber doch schwer auf dem Magen. Jetzt setzt sich damit auch das Stück auseinander, mit dem das Theater St.Gallen seine neue Saison einläutet.

Am 15. September, 20 Uhr, hat «HotSpotOst – Sankt Irgendwo im Nirgendwo» in der Lokremise Premiere. Es basiert auf einer Idee von Rolf Bossart, getextet hat die St.Galler Autorin und Journalistin Brigitte Schmid-Gugler, Impulse beigesteuert haben der Journalist Marcel Elsener und Raumplaner Hans-Ruedi Beck. Regie führt Jonas Knecht, Schauspieldirektor des Theaters St.Gallen und Heimweh-St.Galler in einem.

Blick aufs St.Galler Bahnhofquartier: Auf dem Weg zur Grossstadt oder doch nur tiefste Provinz? Bild: Ralph Ribi

(10.4.2017)

Das Stück ist gemäss Vorschau eine musikalisch-satirische Auseinandersetzung - und wohl auch Abrechnung - mit der St.Galler Befindlichkeit zwischen Grossstadttraum und Minderwertigkeitskomplex. Ergänzt wird darin die fiktionale Ebene durch eine dokumentarische. In Videoeinspielungen kommen St.Gallerinnen und St.Galler aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Medien zu Wort.

Schon vor der Uraufführung vom 15. September besteht die Möglichkeit, Einblick ins neue Schauspielprojekt zu bekommen. Am Samstag, 11. September, ab 13.15 Uhr, findet am Neustart-Festival nach einer Kurzeinführung eine öffentliche Probe statt. An einer Einführungsmatinee vom Sonntag, 12. September, 11 bis 12 Uhr, erläutern die Verantwortlichen zudem Idee und Konzept von «HotSpotOst». (pd/vre)

Mittwoch, 1. September - 7:33 Uhr

Coronasituation spitzt sich zu: Pietro Vernazza und Stefan Schmid sprechen am Mittwochabend im Regionalfernsehen über die Ereignisse des Tages

Die vierte Coronawelle hat die Schweiz und den Kanton St.Gallen fest im Griff. Zu diesem Schluss muss kommen, wer am Mittwochmorgen die Zeitung liest oder auf Newsportalen im Internet surft. Während es in verschiedenen Ländern Reisewarnungen für die Schweiz gibt, verschärft etwa Italien die Coronaregeln für den öffentlichen Fernverkehr. In der Schweiz erwartet wird heute ein Entscheid oder mindestens Vorentscheid des Bundesrates über eine Ausdehnung der Zertifikatspflicht.

Pietro Vernazza: Der St.Galler Infektiologe und Aids-Forscher wird pensioniert. Am Mittwochabend ist er nochmals zu Gast bei TVO. Bild: Michel Canonica

(25.8.2021)

Passend zu den Ereignissen des Tages lässt das Ostschweizer Regionalfernsehen TVO am Mittwochabend über die Bundesratentscheide wie auch über die allgemeine Coronalage diskutieren. In der Sendung «Zur Sache» ist der - in Sachen Coronavirus teilweise umstrittene - St.Galler Infektiologe und Aids-Forscher Pietro Vernazza zu Gast. Das Gespräch mit ihm führt Tagblatt-Chefredaktor Stefan Schmid.

Die Erstausstrahlung der Diskussionssendung «Zur Sache» mit Pietro Vernazza ist am Mittwoch, 18.30 Uhr, auf TVO zu sehen. Anschauen kann man sich die Sendung, die im Fernsehen stündlich wiederholt wird, natürlich auch diesmal im Internetauftritt des Ostschweizer Regionalfernsehens. (pd/vre)

Dienstag, 31. August - 18:30 Uhr

St.Galler Rockband Nyran mit neuem Album: Doppelkonzert am Wochenende mit «No rest for the monks»

Die St.Galler Rockband Nyran hat Grund zum Feiern. Am Wochenende erscheint ihr neues Album «No rest for the monks». Geplant sind zwei Konzerte: Am Freitag tritt die Band im Co-Working-Space Weltraum an der Fürstenlandstrasse 103 in St.Gallen auf. Türöffnung ist um 17 Uhr. Am Samstag, ab 13.30 Uhr, ist die Band auf dem Vadianplatz beim Neumarkt zu hören. Dort wird sie von Nachwuchstalent Nadine D(örig) begleitet.

Pascal von Gunten (links) und Remo Daguati sind das Rockduo Nyran. Bild: PD

Die Rockband Nyran sind Pascal von Gunten (Drums/Bass/Backings) und Remo Daguati (Vocals/Guitar/Programming). Die beiden kennen sich seit über 25 Jahren. Ihre musikalischen Wege haben sich dabei immer wieder gekreuzt. Das Duo hat gemeinsam schon weit über 1000 Gigs auf dem Buckel. Locations wie Schüür Luzern, Grabenhalle St.Gallen, Exil Zürich oder Tourneen im Ausland (von Europa bis Asien) sind Teil ihrer musikalischen Erfahrung.

Am Samstag auf dem Vadianplatz wird Nyran von Nadine Dörig unterstützt. Bild: PD

Das Album «No rest for the monks» ergänzt eingängige Rocksongs mit Pop-Elementen. Rock-Bausteine der 1970er- und 1980er-Jahre werden mit digitalen Samplern, Loops und heutigen elektronischen Elementen angereichert. Das neue Album von Nyran umfasst elf Songs. Einen weiteren Auftritte plant die Band am 12. September am Auffahrtslauf auf der Bühne im Sittertobel. Am 18. September, ab 17 Uhr, öffnet sie am Disorder-Band-Festival ihren Proberaum. (pd/vre)

Dienstag, 31. August - 17:37 Uhr

Vortrag mit Lorenzo Vinciguerra im Naturmuseum St.Gallen: Was ein Tierpräparator den lieben langen Tag über macht

Passend zur Sonderausstellung «Aus Meisterhand – Tierpräparate von Ernst Heinrich Zollikofer» bietet das Naturmuseum St.Gallen am Mittwoch, 12.15 Uhr, einen Anlass zu den Aufgaben eines heutigen Tierpräparators an. Lorenzo Vinciguerra, zoologischer Präparator des Museums, erläutert gemäss Mitteilung in seinem Vortrag seine unterschiedlichen Tätigkeitsfelder. Dazu gehört die Restauration alter Präparate oder die Kontrolle von Ausleihobjekten. Für die Veranstaltung gilt der Museumseintritt.

In der Ausstellung «Aus Meisterhand» werden derzeit im Naturmuseum einige der schönsten Tierpräparate von Ernst Heinrich Zollikofer gezeigt. Bild: Naturmuseum SG

Der Vortrag vom Mittwochmittag könnte gleich auch eine Möglichkeit sein, die laufende Sonderausstellung «Aus Meisterhand» zu begutachten. Diese ist nämlich nur noch knapp zwei Wochen, bis 12. September, zu sehen. Die nächste Ausstellung im Naturmuseum ist dann der Katze gewidmet. Die Schau über «Unser wildes Haustier» wurde von den Naturmuseen Thurgau und Olten entwickelt. In St.Gallen zu sehen ist sie vom 25. September 2021 bis zum 27. Februar 2022. Die Vernissage findet am Freitag, 24. September, 19 Uhr, statt. (mha/vre)

Dienstag, 31. August - 16:05 Uhr

Dienstag, 31. August - 15:47 Uhr

Walter-Zoo in Gossau will ausbauen: Öffentliches Mitwirkungsverfahren startet am 6. September

Der Walter-Zoo in Gossau steht vor grossen Herausforderungen. In den nächsten zwei Jahrzehnten will er wachsen, um für Besucherinnen und Besucher attraktiv zu bleiben. In welche Richtung es gehen soll, zeigt der «Masterplan 2040», den der Zoo erarbeitet hat. Zur Umsetzung müssen gemäss Mitteilung der Stadt Gossau raumplanerische Voraussetzungen geschaffen werden. Die Erweiterung des Zoogeländes bedingt die Einteilung von knapp 32'000 Quadratmetern Land in die Intensiverholungszone. Dies muss im kantonalen Richtplan deklariert werden; der Stadtrat hat den Antrag dafür bereits eingereicht.

Zu den Hauptattraktionen des seit 1961 existierenden Walter-Zoos gehören die Schimpansen. Bild: Tobias Garcia

(20.1.2021)

Auf Basis der Umzonung sollen moderne Anlagen erstellt und bestehende modernisiert werden. Auf kommunaler Ebene sind gemäss Mitteilung für das Entwicklungsvorhaben ein Teilzonenplan, Sondernutzungspläne sowie Teilstrassenpläne mit Strassenprojekten erforderlich. Dafür wird vom 6. September bis 5. Oktober ein öffentliches Mitwirkungsverfahren durchgeführt. Alle Pläne und Unterlagen finden sich ab 6. September im Internet. Dort können auch Rückmeldungen online deponiert werden.

Während der Mitwirkungsfrist findet am 14. September, ab 18 Uhr, im Walter-Zoo ein Informationsanlass über die Ausbaupläne statt. Coronabedingt ist die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer daran begrenzt. Eine Anmeldung zum Anlass im Internet bis 9. September ist daher obligatorisch; auf der Webseite sind auch die aktuell geltenden Covid-19-Massnahmen ersichtlich. (pd/vre)

Dienstag, 31. August - 14:20 Uhr

Der neue Roman von Giuseppe Gracia ist da: Lesung und Diskussion über «Glorias Finale»

Autor und Kommunikationsberater Giuseppe Gracia hat einen neuen Roman geschrieben. «Glorias Finale» erzählt von der jüngsten Sängerin der – fiktiven, an konkrete Vorbilder angelehnten – Castingshow «Eurostar». Die junge Frau, die als Tochter portugiesischer Einwanderer aufgewachsen ist, hat früh Gewalt vom Vater und anderen Männern erlebt. Durch die Teilnahme an der Castingshow will sie sich davon befreien, erlebt aber auch dort wieder Missbrauch. Zum Finalabend kommt sie nicht ins Studio um zu gewinnen, sondern mit einer geladenen Pistole.

Diesen Donnerstag, 19 Uhr, liest der in St.Gallen lebende Autor auf Einladung der Benedikt-Buchhandlung im Festsaal St.Katharinen in St.Gallen. Danach diskutieren Giuseppe Gracia, Autorin Tina Schmidt und Physiotherapeutin Susanne Bogenmann über Themen wie Missbrauch im Showgeschäft, der Mensch als Produkt oder Selbstausbeutung als angebliche Selbstverwirklichung. Das Gespräch wird von Jürg Ackermann, stellvertretender Tagblatt-Chefredaktor, moderiert. Der Eintritt zum Anlass ist gratis; es wird eine Kollekte eingesammelt.

Autor Giuseppe Gracia liest am Donnerstag in St.Gallen aus seinem neuen Roman «Glorias Finale». Bild: PD

Seine ersten journalistischen und literarischen Gehversuche unternahm Giuseppe Gracia in St.Gallen, wo er auch aufgewachsen ist. Erfahrungen als Secondo verarbeitete er in den Büchern «Riss» (1995 im Verlag des St.Galler Kulturmagazins «Saiten»), «Kippzustand» (2002) und «Santinis Frau» (2006). Seither hat er verschiedene Bücher publiziert. Gracia war zudem als PR-Berater tätig. 2007 nahm er ein Studium der Theologie auf, das er bisher nicht abgeschlossen hat. 2008 wurde er Sprecher des Bistums Basel. 2011 wechselte er als Beauftragter für Medien und Kommunikation zum Bistum Chur.

Bis März 2019 war Giuseppe Gracia Sprecher von Bischof Vitus Huonder; in dieser Rolle wurde er im Dauerkonflikt zwischen der konservativen Churer Bistumsleitung und Teilen der Basis national bekannt und auch umstritten. Bis März dieses Jahres war er Sprecher von Bischof Peter Bürcher, dem apostolischen Administrator des Bistums Chur. In dieser Rolle polarisierte er stark. Von Gegnern wurde Giuseppe Gracia gemäss Internetportal kath.ch auch schon als «katholischer Hooligan» bezeichnet. (pd/vre)

Dienstag, 31. August - 13:45 Uhr

Solarkino St.Gallen zieht positive Bilanz: 10. Saison mit dem 100. Kinoabend und dem 10'000. Besucher

Trotz eines wettermässig harzigen Starts ziehen die Organisatorinnen und Organisatoren des St.Galler Solarkinos eine positive Bilanz der zu Ende gehenden Saison. Bis 11. September werden im Rahmen des zehnten Solarkino-Jahres in Stadt und Region 25 Vorstellungen angeboten. Im Juli fand zudem in St.Margrethen der 100. Kinoabend statt, während im August auf dem Gallusplatz zum Streifen «Master Cheng in Pohjanjoki» die 10'000. Besucherin oder der 10'000. Besucher (so genau weiss man das nicht) ins Solarkino kam.

Bestbesuchter Abend der diesjährigen Solarkinosaison war mit 200 Personen der Film «Master Cheng in Pohjanjoki» auf dem Gallusplatz. Bild: Solarkino

An die sechs eigenen Filmabende des Solarkinos in der Stadt St.Gallen kamen diesen Sommer alles in allem 650 Personen. Bestbesuchter Abend war jener vom 12. August: Die besinnliche Filmkomödie «Master Cheng in Pohjanjoki» sahen auf dem Gallusplatz rund 200 Personen. Zu den bekannten Vorführorten – wie Frauenbadi, Kreuzbleiche oder Gallusplatz – kam in der 10. Saison des Solarkinos ein neuer: die Zwischennutzung «Areal Bach» hinter dem Bahnhof St.Fiden.

Nach Ende des Hauptprogramms lädt das Solarkino dank verschiedener Kooperationen noch an einigen Abenden im September zu Freiluftvorführungen ein. Morgen Mittwoch, 20 Uhr, ist – natürlich trockenes Wetter vorausgesetzt – im «Mare Mio» auf dem Würth-Areal beim Bahnhof Rorschach «El robo del siglo» (verschoben vom 25. August) zu sehen. Am 2. September folgt am gleichen Ort «Vom Giessen des Zitronenbaums» und am 11. September «The Farewell».

Neuer Vorführort des Solarkinos war diesen Sommer das «Areal Bach», die Zwischennutzung hinter dem Bahnhof St.Fiden. Bild: Solarkino

Am kommenden Wochenende spannt das Solarkino zudem mit dem Verein Stägestadt St.Gallen zusammen – und wird so auf der Gesstreppe zum Stägekino. Treppauf, treppab sitzend ist am Freitag «Joker» von Todd Philipps und am Samstag «Midnight in Paris» von Woody Allen zu sehen. Detaillierte Informationen zu allen noch geplanten Filmabenden des Solarkinos gibt’s in dessen Internetauftritt. (pd/vre)

Dienstag, 31. August - 11:05 Uhr

Mehr mobile Impfstationen mit Walk-in-Angebot im Kanton St.Gallen

Der Kanton St.Gallen erweitert das kantonale Impfangebot in Zusammenarbeit mit Veranstaltern und Betrieben um mobile Impfstellen mit einem Walk-in-Angebot, wie einem kantonalen Communiqué zu entnehmen ist. Bislang sind gemäss Mitteilung vom Dienstag folgende Aktionen bekannt:

Olma-Gelände in St.Gallen: 2. und 3. September, 10 bis 16.30 Uhr, sowie 4. und 5. September, 10 bis 17 Uhr

in St.Gallen: 2. und 3. September, 10 bis 16.30 Uhr, sowie 4. und 5. September, 10 bis 17 Uhr Bühler-Areal in Uzwil: Am 7. September, 12 bis 18 Uhr, sowie am 8. September, 7.30 bis 13 Uhr

Wer sich spontan impfen lassen möchte, muss einen amtlichen Ausweis und die Krankenkassenkarte mitbringen. Die Impfung ist gratis. Der Kanton weist darauf hin, dass es bei einer Walk-in-Impfung zu Wartezeiten kommen kann, da die Personalien aufgenommen werden müssen.

Eine mobile Impfstation. Bild: Chris Iseli

Der Grund, warum der Kanton die Impfkampagne weiter ausweitet, liegt in den steigenden Fallzahlen und Hospitalisationen von Covid-19-Patientinnen und Covid-19-Patienten. Der Bund möchte deswegen die Zertifikatspflicht auf Restaurants, Freizeiteinrichtungen und Kinos ausweiten. Deshalb melden sich wieder vermehrt Personen für die Impfung an. «Dem Kanton ist es ein Anliegen, dass sich Personen möglichst unkompliziert impfen lassen können.» (SK/dar)

Dienstag, 31. August - 9:31 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 188 neue laborbestätigte Fälle für Montag registriert

Der Kanton St.Gallen meldet in seinem Internetauftritt für Montag 188 neue laborbestätigte Coronafälle. Damit haben sich seit März 2020 48'044 Personen im St.Gallischen mit dem Virus angesteckt. Am Montag wurden in Zusammenhang mit Covid-19 wieder zwei Todesfälle registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht damit bei 726.

Neben dem Anstieg bei den Neuansteckungen bereiten derzeit vor allem die steigende Zahl an Spitaleinweisungen in Zusammenhang mit Covid-19 Kopfzerbrechen. Der Trend ist auch im St.Gallischen zu beobachten, wobei die Zahl der Hospitalisationen vom Sonntag auf den Montag leicht gesunken ist, von 69 auf 64 Patientinnen und Patienten am Montagabend.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Entwicklung der Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Montag, 30. August, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Entsprechend der steigenden Zahlen bei den Neuansteckungen sind auch die Inzidenzwerte für den Kanton St.Gallen hoch: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag bei 218, die 14-Tage-Inzidenz bei 470. Die Inzidenz bezeichnet die Zahl der neuen Coronafälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Mit Stand am Sonntagabend sind im Kanton St.Gallen 273'403 Personen gegen das Coronavirus geimpft worden. Eine Impfdosis erhalten haben 42'091, zweimal geimpft wurden bisher 231'312 Personen. Die Zahl der Geimpften ist innert Wochenfrist um 7'141 gestiegen. Am 22. August waren im St.Gallischen 266'262 Personen geimpft, 37'396 einmal und 228'866 zweimal. Der Kanton St.Gallen weist eine Wohnbevölkerung von rund 520'000 Personen auf. (SK/vre)

Dienstag, 31. August - 9:15 Uhr

Entwicklungsmöglichkeiten im alten Güterbahnhof ausloten: Kanton und Stadt starten Testplanung

Kanton und Stadt lassen in den nächsten Monaten prüfen, wie sich der alte St.Galler Güterbahnhof rund um den geplanten neuen Zubringer zur Stadtautobahn nutzen, gestalten und überbauen lässt. Dafür wird jetzt eine Testplanung gestartet. In ihrem Rahmen sollen auch Verbänden, Politik und Quartiervereinen sowie betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer angehört werden. Die Ergebnisse der Testplanung sollen bis Mitte 2022 vorliegen.

Blick in den St.Galler Güterbahnhof. Unten rechts das Gemeinschaftsprojekt Lattich. Bild: Ralph Ribi

(19.5.2021)

Wie könnte das Güterbahnhof-Areal im Jahr 2040 aussehen? Welche Nutzungen sind hier denkbar? Welche Arbeits-, Wohn- und Freiräume wären möglich? Diese und andere Fragen soll eine Testplanung klären. Weiter sollen Abhängigkeiten zwischen der Entwicklung des Güterbahnhofs zum neuen Stadtquartier und dem geplanten Autobahnzubringer aufgezeigt werden. Mit der Testplanung haben Kanton und Stadt unter Einbezug der SBB und der Appenzeller Bahnen (AB) vier Planungsbüros beauftragt.

Zusammen mit dem neuen Autobahnanschluss soll das Areal des alten Güterbahnhofs entwickelt werden. Es handelt sich um die letzte grosse zentrumsnahe Brache der Stadt St.Gallen. Heute sind hier – auch in alten Güterschuppen der Eisenbahn - verschiedene Zwischennutzungen untergebracht. Dazu zählen die Projektwerkstatt, das Kugl oder das Gemeinschaftsprojekt Lattich.

Eine Voraussetzung für die Überbauung des Güterbahnhofs wird derzeit mit der Verlegung der Gleise der Appenzeller Bahnen geschaffen. Ab Ende Jahr sollen sie das Areal nicht mehr zerschneiden, sondern am Nordrand davon verlaufen. Bild: Marlen Hämmerli

(7.7.2021)

Ziel der Testplanung ist es nun, Überbauungsmöglichkeiten und Nutzungen im Areal aufzuzeigen. Auch attraktive Freiräume sollten Teil des neuen Stadtquartiers werden, heisst es in einer Mitteilung von Kanton und Stadt. Der neue Stadtteil wird rund um die beiden Anschlüsse Geltenwilen- und Oberstrasse des neuen Autobahnzubringers entwickelt. Die Testplanung wird ein erstes Bild vermitteln, wie das Areal einst aussehen könnte, was hier grundsätzlich möglich wäre.

Die Entwicklung des alten St.Galler Güterbahnhofs ist ein langfristiges Projekt. Gebaut wird der Autobahnzubringer mit Strassentunnels zum Sitterviadukt der Stadtautobahn und ins Riethüsli frühestens in den 2030er-Jahren. Das Teilprojekt der sogenannten Engpassbeseitigung auf der Stadtautobahn muss zuvor allerdings bewilligt werden. Verzögerungen sind da wahrscheinlich, und es gibt – neben vehementen Befürwortern - auch politische Kräfte in Stadt und Kanton, die auf einen Verzicht auf den Zubringer hinarbeiten. (SK/vre)

Dienstag, 31. August - 8:40 Uhr

Wer fährt, trinkt nicht und wirft nichts ein: Blaues Kreuz baut alkoholfreie Cocktailbar auf dem Bohl auf

Diesen Freitag, ab 16 Uhr, macht die mobile Blue-Cocktail-Bar auf dem Bohl in St.Gallen Station. Dort werden dann bis in den Abend hinein raffinierte und attraktive Drinks ohne Alkohol vorgestellt. Ebenfalls präsent ist ein Fahrsimulator und die Aktion «Be my Angel tonight». Mit Ersterem lässt sich erleben, wie sich unterschiedliche Mengen von Alkohol am Steuer anfühlen. Zweitere wirbt dafür, am Steuer auf Alkohol und Drogen zu verzichten.

Die Blue-Cocktail-Bar des Blauen Kreuzes wirbt diesen Freitag auf dem Bohl in St.Gallen wieder dafür, am Steuer auf Alkohol und Drogen zu verzichten. Bild: Blaues Kreuz

Wer sich als «Angel» verpflichtet, profitiert von günstigeren Preisen und nimmt an der Verlosung eines Benzin-Gutscheins teil. Das nationale Projekt «Be my Angel tonight» wurde 2003 lanciert. Getragen wird es vom Blauen Kreuz, von der Fondation Vaudoise contre l’alcoolisme und der Aktion «Am Steuer Nie». In Bars, Clubs, an Stadtfesten, Chilbis und Festivals weist «Be my Angel tonight» auf die Gefahren von Suchtmitteln im Strassenverkehr hin. Angel sein heisst gemäss Mitteilung, zugunsten der Verkehrssicherheit auf Alkohol- und Drogenkonsum zu verzichten. (pd/vre)

Dienstag, 31. August - 8:22 Uhr

Stadt St.Gallen unterstützt sechs Wasserprojekte mit dem «Wasser-Rappen»

Wer in St.Gallen Wasser trinkt, ist gleichzeitig solidarisch mit weniger privilegierten Menschen. Seit 1. Januar 2020 fliessen nämlich pro Kubikmeter in der Stadt verbrauchtes Trinkwasser zwei Rappen in einen speziellen Fonds, mit dem Wasserprojekte unterstützt werden. Im vergangenen Jahr flossen dem Fonds «Wasser-Rappen» insgesamt 123'455.55 zu. 115'000 Franken davon gehen jetzt an sechs Hilfsprojekte in Afrika, Südostasien und Osteuropa.

Sauberes Trinkwasser aus dem Hahnen ist für uns selbstverständlich, in anderen Weltregionen ein grosser Luxus. Die Stadt St.Gallen unterstützt daher mit dem «Wasser-Rappen» Hilfsprojekte im Osten und Süden. Bild: Stadt SG

Insgesamt zehn Hilfsorganisationen haben dem «Wasser-Rappen»-Fonds Gesuche um finanzielle Unterstützung zukommen lassen. Anhand von sozialen, wirtschaftlichen und ethischen Kriterien hat der Stadtrat gemäss Mitteilung jetzt jene ausgesucht, die eine möglichst grosse Wirkung versprechen. Bei der Auswahl standen der Nutzen für die lokale Bevölkerung und die Dringlichkeit der Unterstützung im Vordergrund.

Von den 115'000 Franken gehen 50'000 an die SKAT-Foundation für ein Vorhaben in Moldawien. 55'000 Franken gehen an vier Projekte in Ghana (15'000 Franken für Trinkwasserstationen in Dörfern), Uganda (15'000 Franken für Trinkwasser und Hygiene von Flüchtlingen aus dem Südsudan), Sambia (15'000 Franken für Trinkwasserversorgung Gondwe) und Nigeria (10'000 Franken für Direkthilfe an die Bevölkerung). Nochmals 10'000 Franken hat der Stadtrat für das Projekt «Sauberes Wasser für das Volk» in Kambodscha gesprochen. (sk/vre)

Montag, 30. August - 20:02 Uhr

AKTUALISIERTE MELDUNG - Coronasituation im Kanton St.Gallen: 407 neue laborbestätigte Fälle übers Wochenende registriert

Der Kanton St.Gallen meldet in seinem Internetauftritt fürs vergangenen Wochenende (Freitag, Samstag, Sonntag) 407 neue laborbestätigte Coronafälle. Damit haben sich seit März 2020 47'856 Personen im St.Gallischen mit dem Virus angesteckt. Am Wochenende wurden in Zusammenhang mit Covid-19 keine Todesfälle registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht bei 724.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Entwicklung der Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Sonntag, 29. August, um Mitternacht Tabelle: Fachstelle Statistik SG

Neben dem Anstieg bei den Neuansteckungen bereiten derzeit vor allem die steigende Zahl an Spitaleinweisungen in Zusammenhang mit Covid-19 Kopfzerbrechen. Der Trend ist auch im St.Gallischen zu beobachten. Am Sonntagabend lagen 69 Personen wegen des Coronavirus in St.Galler Spitälern. 20 befinden sich auf einer Intensivstationen, 18 davon mit künstlicher Beatmung.

Entsprechend der steigenden Zahlen bei den Neuansteckungen gehen auch die Inzidenzwerte für den Kanton St.Gallen nach oben: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Sonntag bei 247, die 14-Tage-Inzidenz bei 519. Das sind vergleichsweise hohe Werte. Die Inzidenz bezeichnet die Zahl der neuen Coronafälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner. (SK/vre)

Montag, 30. August - 17:59 Uhr

Septembersession des Kantonsrats findet wieder in der Olma-Halle statt: Präsidium verzichtet vorläufig auf Rückkehr in eigenen Saal

Auch die Session des Kantonsparlaments vom 20. bis zum 22. September findet wieder auf dem St.Galler Messegelände statt. Das Ratspräsidium hat sich gegen die Rückkehr in den eigenen Saal im Regierungsgebäude entschieden. Dort fand die letzte Sitzung des Kantonsrats vor nunmehr eineinhalb Jahren im Februar 2020 statt, also unmittelbar vor Ausbruch der Coronapandemie.

Der St.Galler Kantonsrat tagt coronabedingt seit nunmehr anderthalb Jahren in einer Olma-Halle. Er tut dies auch in der Septembersession. Bild: Gian Ehrenzeller/

KEY (15.2.2021)

Das Präsidium habe auf die Septembersession hin «sehr einlässlich» die Möglichkeit einer Rückkehr in den eigenen Saal geprüft, heisst es in einem Schreiben der Staatskanzlei. Mit dem Entscheid zugunsten der Olma-Halle habe es in einer Phase, die durch die unsichere Entwicklung der Coronasituation gekennzeichnet sei, Planungssicherheit herstellen wollen. Zudem sei sich das Präsidium der Vorbildfunktion des Parlaments bewusst. Auch darum habe man darauf verzichtet, Spielräume auszureizen, die der Bund den Parlamenten einräume.

Noch offen ist, ob in Abweichung zu den letzten Sessionen die Maskentragpflicht an den Sitzplätzen der Ratsmitglieder fallen in der kommenden Septembersession fallen wird. Das Ratspräsidium behält sich gemäss Schreiben der Staatskanzlei diesen Entscheid mit Blick auf die grosszügigen Platzverhältnisse in den Olma-Hallen je nach Entwicklung der Lage vor. (SK/vre)

Montag, 30. August - 16:16 Uhr

Heikle Baustelle an der St.-Georgen-Strasse entschärft: Umleitung für Fussgänger über Privatgrundstücke, Verkehrsdienst unterstützt Schulkinder

Wer sagt's denn: Tiefbauamt, Stadtwerke und Stadtpolizei organisieren den Fussgängerverkehr entlang der Baustelle an der St.-Georgen-Strasse neu. Dies, nachdem es vergangene Woche Kritik aus dem Quartier gehagelt hatte, die Situation für Fussgängerinnen und Fussgänger sei nicht haltbar. Vor allem Eltern hatten moniert, aufgrund der engen Platzverhältnisse sei die getroffene Lösung gefährlich und daher untauglich. SVP-Mann René Neuweiler hatte dazu eine Einfach Anfrage im Stadtparlament deponiert.

Alles anzeigen

Motorfahrzeuge und Fussgänger mussten bisher auf einer längeren Strecke entlang der Baustelle die eine noch passierbare Fahrspur gemeinsam benützen. Als Sofortmassnahme hatte schon vergangene Woche die Stadtpolizei ihre Präsenz an der Baustelle in Stosszeiten verstärkt. Dies vor allem, um die Sicherheit der Schulkinder zu verbessern. Die Stadtpolizisten werden am Dienstag von einem privaten Verkehrsdienst abgelöst, dessen Angehörige von Montag bis Freitag gemäss Polizeisprecher Roman Kohler den ganzen Tag über präsent sein werden.

Bereits seit dem Wochenende funktioniert eine weitere Verbesserung: Aufgrund von Vereinbarungen mit Grundeigentümern konnte eine Umleitung von Fussgängerinnen und Fussgängern über Privatgrund eingerichtet werden. Sie müssen damit nicht mehr am Strassenrand neben den Autos laufen. Der Motorfahrzeug- und Fussgängerverkehr könne so entflochten werden, sagt Roman Kohler von der Stadtpolizei St.Gallen auf Anfrage.

An der St.-Georgen-Strasse wird etappenweise gebaut, und zwar immer gleichzeitig an den gleichfarbigen Etappen. Plan: Stadt SG

Das städtische Tiefbauamt, die Stadtwerke und die Entsorgung sind daran, im hinteren Teil von St.Georgen Kanäle, Werkleitungen und Hauptstrasse in der Hauptstrasse zu sanieren. Die Arbeiten betreffen den Abschnitt der St.-Georgen-Strasse zwischen Etzelbünt- und Wenigerstrasse. Der Verkehr wird im Baustellenbereich einspurig geführt und per Lichtsignal gesteuert. Die Arbeiten werden etappenweise ausgeführt, gebaut wird immer in zwei Abschnitten gleichzeitig. Dies voraussichtlich bis Dezember. (vre)

Montag, 30. August - 15:16 Uhr

Bootstaufe nachgeholt: Das zweite Boot der Seerettung Rorschach heisst jetzt offiziell «Christophorus II»

Die Seerettung Rorschach hat im Beisein von Regierungsrat Fredy Fässler, Stadtpräsident Röbi Raths und weiteren Behördenvertretern am Freitagabend das neue Boot der Seerettung Rorschach feierlich auf den Namen «Christophorus II» getauft. Zusammen mit der «Neptun II» verfügt die Seerettung nun über zwei moderne Einsatzboote. Laut Remo Pfändler, Leiter der Seerettung Rorschach, ist das neue Fahrzeug deutlich schneller, so dass die Helfer rascher an einem Unglücksort sind.

Die «Christophorus II», das neue und passend geschmückte Boot der Seerettung Rorschach, bei der Ausfahrt bei seiner Taufe vom Freitag. Bild: Pascal Montagner

Im Gegensatz zum ausgemusterten «Christopherus» ist die «Christophorus II» mit einem Bugstrahlrohr ausgerüstet, was das seitliche Manövrieren leichter macht. Zudem kann der Antrieb angehoben werden, wodurch das Schiff bei tiefem Wasserstand näher ans Ufer fahren kann. Im Einsatz steht die «Christophorus II» bereits seit 2019. Sie ist auch schon bei 23 Notfällen ausgelaufen. Wegen der Covid-19-Pandemie konnte die Taufe aber erst jetzt stattfinden. (rtl)

Montag, 30. August - 12:26 Uhr

Städtische Volksabstimmung vom 26. September über die zweite Tranche neuer Stadtbusse: SP-Vorstand empfiehlt ein Ja zu neuen Elektrobussen

Der Vorstand der SP-Stadtpartei unterstützt die geplante zweite Etappe zur Flottenerneuerung der Verkehrsbetriebe St.Gallen (VBSG). Er fasste daher gemäss Mitteilung vom Montag einstimmig die Ja-Parole für die städtische Volksabstimmung vom 26. September. Wenn man die Ziele des Energiekonzepts 2050 erreichen wolle, hätten die alten Dieselbusse nichts mehr verloren auf den Strassen der Stadt.

Am 26. September entscheidet das Stadtsanktgaller Stimmvolk über die zweite Etappe der Modernisierung der Verkehrsbetriebe. Bild: Ralph Ribi

(25.2.2021)

Die Elektrifizierung weiterer Streckenabschnitte und Buslinien ist für die SP der Stadt St.Gallen ein wichtiger Schritt bei der Reduktion von Lärm- und Schadstoffemissionen durch den öffentlichen Verkehr. Mit der zweiten Etappe der VBSG-Flottenerneuerung führe die Stadt ihre Strategie zur Elektrifizierung konsequent weiter, schreibt die SP.

Die städtische Vorlage vom 26. September sieht einen Verpflichtungskredit über 42 Millionen Franken zur Beschaffung neuer Elektrobusse vor. Damit werden die ans Ende ihre Lebensdauer gelangten Dieselbusse der VBSG unter anderem durch moderne Batterietrolleybusse ersetzt. Das Stadtparlament hatte dem Verpflichtungskredit an seiner Sitzung vom 4. Mai dieses Jahre mit einer deutlichen Mehrheit zugestimmt. (pd/vre)

Montag, 30. August - 11:25 Uhr

Schwerer Unfall in Bruggen: Fussgängerin von Auto angefahren und verletzt

Das Auto erfasste am Montagmorgen auf der Zürcher Strasse in Bruggen eine 18-Jährige auf dem Fussgängerstreifen und verletzte sie schwer. Bild: Stadtpolizei SG (30.8.2021)

Am Montagmorgen ist es auf der Zürcher Strasse in Bruggen zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Auto hat dabei eine junge Frau auf einem Fussgängerstreifen angefahren. Sie musste daraufhin mit Verdacht auf ein Schädelhirntrauma in die Notaufnahme gebracht werden. Die Lenkerin des Autos wurde gemäss Mitteilung der Stadtpolizei zuerst am Unfallort und danach auf der Wache durch Polizeiangehörige betreut und befragt. Das Unfallfahrzeug wurde sichergestellt.

Der Zusammenprall zwischen Auto und Fussgängerin war heftig, wie Zeugen und der Schaden an der Windschutzscheibe des Autos belegen. Bild: Stadtpolizei SG

(30.8.2021)

Am Montag, kurz nach 5.40 Uhr, ist es auf der Zürcher Strasse zur Kollision zwischen einem Auto und einer Fussgängerin gekommen. Die 35-jährige Lenkerin hatte die 18-Jährige beim Überqueren des Fussgängerstreifens übersehen. Laut Zeugenaussagen war der Zusammenstoss zwischen der Fussgängerin und der linken Seite des Autos heftig. Die Rettungssanität leistete die Erstversorgung der Verunfallten vor Ort, anschliessend wurde sie mit Verdacht auf ein Schädelhirntrauma in die Notaufnahme gebracht. (stapo/vre)

Montag, 30. August - 9:02 Uhr

Neuer Vorstoss im Stadtparlament: Die Vergrösserung der Strassenbeizen über die Coronapandemie hinaus beibehalten?

Aufgrund der Anti-Corona-Massnahmen, die die Gastronomie hart getroffen haben, hat der St.Galler Stadtrat im November 2020 unbürokratisch Erleichterungen für das Wirten unter freiem Himmel eingeführt. Aussenbeizen im öffentlichen Raum durften erweitert werden, mobile Bauten und Anlagen machten Restaurantterrassen bei Kälte und Schnee nutzbar sowie die Verwendung von elektrischen Heizstrahlen und Heizkissen wurde erlaubt.

Aufgrund der Coronapandemie durften auch Stadtsanktgaller Wirte ihre Aussenbeizen im öffentlichen Raum vergrössern, wo dies von den Platzverhältnissen her ging. Bild: Benjamin Manser

(Bohl, 16.5.2020)

Beat Rütsche (CVP), Louis Stähelin (CVP), Karin Winter-Dubs (SVP und Andreas Dudli (FDP) möchten die Erweiterung der Aussenbeizen über die Coronapandemie hinaus beibehalten. In einer neu eingereichten Interpellation erkundigen sie sich bei der Stadtregierung, wie sie sich dazu stellt. Das Aufstellen mobiler Bauen und Zelte hatte die Stadt nur für die Wintersaison 2020/21 bewilligt. Die Erweiterung der Aussenrestaurants im öffentlichen Raum wiederum ist bis 31. Dezember 2021 befristet.

Vor allem die letzte Massnahme ist gemäss den vier Parlamentsmitgliedern «sehr positiv» angekommen. Grössere Strassenbeizen seien nämlich nicht nur zweckmässig, um die Corona-Abstandsregeln einzuhalten. Reaktionen aus Gastronomie und Bevölkerung zeigten, dass die daraus resultierende lockerere Bestuhlung auf Trottoirs, in Gassen und auf Plätzen «als Belebung und Verschönerung» wahrgenommen werde. Besonders augenfällig sei dies etwa am Gallusplatz, heisst es in der Interpellation.

Im Winter 2020/21 durften St.Galler Wirte ihre Aussenrestaurants mit mobilen Bauten - wie auf dem Blumenmarkt - kältetauglich machen.

Bild: Ralph Ribi

(9.12.2020)

Konkret wollen die vier Parlamentsmitglieder wissen, wie die grösseren Aussenrestaurants vom Stadtrat beurteilt werden und ob er bereit ist, die Vergrösserung auch nach Ende 2021 ohne Gebührenerhöhung für die Wirte weiterzuführen. Weiter machen die Interpellanten darauf aufmerksam, dass die Stadt Zürich die Aussenbeizen ohne Zusatzkosten für die Wirte um 30 Prozent vergrössert: «Wie stellt sich der Stadtrat zu dieser Massnahme in der Stadt St.Gallen?» Zu guter Letzt wollen die Parlamentsmitglieder wissen, ob bei Verschärfung der Coronaregeln auch im Winter 2021/22 mobile Bauten in Aussenrestaurants zugelassen werden. (vre)

Montag, 30. August - 7:39 Uhr

Internationales Scrabble-Turnier in St.Gallen: Finalspiel im Saal miterleben

Am kommenden Wochenende findet in St.Gallen wieder das internationale Scrabble-Turnier statt. Es ist die elfte Austragung des Wettbewerbs im Adler-Saal in St.Georgen. Wiederum sind die besten drei Scrabblerinnen und Scrabbler aus der Schweiz, die besten zwei aus Österreich und der beste überhaupt, der Deutsche Ben Berger, am Start. Mit dabei sind auch mehrere deutsche Meister und die beiden vorjährigen Finalteilnehmerinnen. Von den zehn besten Scrabblerinnen und Scrabblern überhaupt, spielen gemäss Mitteilung fünf in St.Gallen.

Am Finalspiel des internationalen Scrabble-Turniers in St.Gallen wird das Spielbrett fürs Publikum jeweils auf Grossleinwand präsentiert. Bild: PD

Am Turnier werden zuerst in 15 Runden die besten zwei Spielerinnen oder Spieler ermittelt. Sie kämpfen am Sonntag, 5. September, ab 12.20 Uhr, im Finalspiel um den Turniersieg. Dieser Final ist öffentlich. Das Spielbrett wird fürs Publikum im Adler-Saal auf Grossleinwand gezeigt. Das Anti-Corona-Schutzkonzept sieht vor, dass alle mit Covid-Zertifikat (Geimpfte, Genesene, Getestete) Zutritt haben. Beim Scrabble geht es darum, aus zufällig gezogenen Buchstaben Wörter zu legen und dabei verschiedene Bonusfelder auf dem Spielbrett zu nutzen. (pd/vre)

Montag, 30. August - 7:19 Uhr

Am Wochenende fand der 20. «Slow Up» am Bodensee statt: 8'000 trotzten dem Regenwetter

Veloparkplatz an einer Zwischenstation auf dem Rundkurs von Romanshorn über Amriswil, Roggwil und Arbon. Bild: PD/Ivo Scholz (29.8.2021)

Am Sonntag hat der 20. «Slow Up» am Bodensee stattgefunden. Rund 8'000 Besucherinnen und Besucher trotzten dem teils garstigen Regenwetter und rollten mit eigener Muskelkraft über den autofreien und rund 40 Kilometer langen Rundkurs zwischen Romanshorn, Amriswil, Roggwil und Arbon. Die Organisatorinnen und Organisatoren sind gemäss Mitteilung zufrieden mit dem Verlauf des Anlasses: «Wir haben es gewagt und sind glücklich, dass auch der 20. Slow Up erfolgreich zu Ende ging», wird darin OK-Präsident Christoph Tobler zitiert.

Larissa Häberli, die Thurgauer Apfelkönigin, verteilt auf der Strecke frische Äpfel. Bild: PD/Ivo Scholz (29.8.2021)

Trotz Regen lockte der Rundkurs viele Bewegungsbegeisterte auf die Strecke des «Slow Up» Bodensee. An verschiedenen Stationen wurde wie üblich Musik und Unterhaltung geboten. Die Mischung aus fröhlicher Rundfahrt auf für Motorfahrzeuge gesperrten Hauptstrassen, der gesunden Bewegung unter Gleichgesinnten und einem abwechslungsreichen Fest ziehen offenbar immer noch. Der «Slow Up» Bodensee ist der einzige Anlass dieser Art, der in diesem Jahr in der Schweiz stattfindet. Die Organisatorinnen und Organisatoren des Veloanlasses in anderen Regionen haben aufgrund der Pandemie auf die Durchführung verzichtet. (pd/vre)

Slow-up bei strömendem Regen im Oberthurgau. Bild: Donato Caspari Slow-up bei strömendem Regen im Oberthurgau: Auch Regierungsrat Urs Martin tritt in die Pedale. Bild: Donato Caspari Slow-up bei strömendem Regen im Oberthurgau. Bild: Donato Caspari Slow-up bei strömendem Regen im Oberthurgau. Bild: Donato Caspari Slow-up bei strömendem Regen im Oberthurgau. Bild: Donato Caspari Slow-up bei strömendem Regen im Oberthurgau. Bild: Donato Caspari Slow-up bei strömendem Regen im Oberthurgau. Bild: Donato Caspari Slow-up bei strömendem Regen im Oberthurgau. Bild: Donato Caspari Slow-up bei strömendem Regen im Oberthurgau. Bild: Donato Caspari Slow-up bei strömendem Regen im Oberthurgau. Bild: Donato Caspari Slow-up bei strömendem Regen im Oberthurgau. Bild: Donato Caspari Slow-up bei strömendem Regen im Oberthurgau. Bild: Donato Caspari Slow-up bei strömendem Regen im Oberthurgau. Bild: Donato Caspari Slow-up bei strömendem Regen im Oberthurgau. Bild: Donato Caspari Slow-up bei strömendem Regen im Oberthurgau. Bild: Donato Caspari Slow-up bei strömendem Regen im Oberthurgau. Bild: Donato Caspari Slow-up bei strömendem Regen im Oberthurgau. Bild: Donato Caspari Slow-up bei strömendem Regen im Oberthurgau. Bild: Donato Caspari Slow-up bei strömendem Regen im Oberthurgau. Bild: Donato Caspari Slow-up bei strömendem Regen im Oberthurgau. Bild: Donato Caspari Slow-up bei strömendem Regen im Oberthurgau. Bild: Donato Caspari Slow-up bei strömendem Regen im Oberthurgau. Bild: Donato Caspari Slow-up bei strömendem Regen im Oberthurgau. Bild: Donato Caspari Slow-up bei strömendem Regen im Oberthurgau. Bild: Donato Caspari Slow-up bei strömendem Regen im Oberthurgau. Bild: Donato Caspari Slow-up bei strömendem Regen im Oberthurgau. Bild: Donato Caspari Slow-up bei strömendem Regen im Oberthurgau. Bild: Donato Caspari Slow-up bei strömendem Regen im Oberthurgau. Bild: Donato Caspari Slow-up bei strömendem Regen im Oberthurgau. Bild: Donato Caspari Slow-up bei strömendem Regen im Oberthurgau. Bild: Donato Caspari

Sonntag, 29. August - 17:13 Uhr

Die Stadt als Hindernisparcours: Wie man Igeln, Eichhörnchen und anderen Tieren auf dem Weg durch St.Gallen helfen kann

Die Stadt ist für kleine Tiere wie das Eichhörnchen, den Igel oder die Erdkröte ein wahres Labyrinth. So sind Absätze über 30 Zentimeter Höhe für Igel oder Kröte bereits ein Riesenhindernis, während das Eichhörnchen sowieso nicht gerne auf dem Erdboden unterwegs ist, sondern lieber in den Bäumen. Auf der WWF-Exkursion «Freie Bahn für Igel, Eichhörnchen und Co.» wird gezeigt, wie man den tierischen Stadtbewohnern helfen kann, ihren Weg einfacher zu finden.

Korridore mit grossen Bäumen quer durchs Siedlungsgebiet sind für die Eichhörnchen lebensnotwendig. Bild: Peter Roth

Der Anlass findet am Samstag, 11. September, 9.30 bis 11.30 Uhr, satt. Treffpunkt zur Führung mit den Wildtierbiologinnen Sandra Gloor und Anouk Taucher vom Projekt Stadtwildtiere ist beim Bahnhof Haggen. Anmelden zum Anlass für Einzelpersonen und Familien mit Kindern ab sechs Jahren kann man sich per E-Mail oder bei Telefon 071'221’72’30. Detailinformationen dazu gibt’s im Internetauftritt des WWF. (pd/vre)

Sonntag, 29. August - 12:27 Uhr

Riklin-Brüder vermitteln kreatives Kunstschaffen an Studenten in der Innenstadt

In der St.Galler Innenstadt liefen am Samstag an mehreren Orten Aktionen, die Passantinnen und Passanten erstaunt stehen liessen: Am Gallusplatz etwa tauchte ein junger Mann mit Taucherbrille in den Brunnen, während drei junge Frauen mit Badekappen ihre Köpfe ins kalte Brunnenwasser steckten. Neben der Gruppe standen die beiden St.Galler Aktionskünstler Frank und Patrik Riklin, die die jungen Kunstschaffenden begleiteten. «Wir sind Dozenten an der Höheren Fachschule für Gestaltung und leiten ein Seminar für kreative Kreativität», erklärt Frank Riklin. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Seminars mussten innert 24 Stunden von einer Idee zu einer Kunstaktion in der Öffentlichkeit finden.

Ob ein «Foodfestival für Insekten»... Bild: Raphael Rohner ...oder die Entwicklung einer «St.Galler Essenz», die nach der Stadt duften soll, ... Bild: Raphael Rohner ...Studierende der GBS-St.Gallen erarbeiteten innert 24 Stunden... Bild: Raphael Rohner ...eigene Kunstprojekte für eine kreative Kreativität. Sie bekamen dabei... Bild: Raphael Rohner ...Unterstützung von ihren Dozenten, den beiden Riklin-Brüdern. Bild: Raphael Rohner Die beiden bekannten Aktionskünstler sind Dozenten... Bild: Raphael Rohner ...an der Schule für Gestaltung und geben den Studierenden... Bild: Raphael Rohner ...eine ganz besondere Erfahrung. Eine 23-jährige Studentin, die... Bild: Raphael Rohner ...am Gallusplatz in den «Sprechenden Brunnen» taucht ist begeistert: Bild: Raphael Rohner «Die beiden Riklins haben so viel Erfahrung und verstehen die Wirklichkeit auf eine erfrischende eigene Art.» Bild: Raphael Rohner In der Multergasse wird die «Geburt einer neuen Stadt St.Gallen»... Bild: Raphael Rohner ...gefeiert. Dazu wird mitten in der Strasse... Bild: Raphael Rohner ...eine Festrede gehalten. Diese wurde jedoch nicht neu geschrieben,... Bild: Raphael Rohner ...sondern aus ökologischen Gründen recycelt. Die Aktionen in... Bild: Raphael Rohner ...der Stadt St.Gallen lockten viele Schaulustigen an. Die Studierenden... Bild: Raphael Rohner ...sind begeistert von den Inputs und Hinweisen ihrer Dozenten... Bild: Raphael Rohner ...den beiden Brüdern Patrik und Frank Riklin. Bild: Raphael Rohner

Frank und Patrik Riklin achten bei den jungen Künstlern auf Details. Die Studentinnen und Studenten, die alle zwischen 23 und 25 Jahre alt sind, schätzen die Arbeit der beiden bekannten Künstler sehr, wenn auch deren Vorstellungen teils nicht ganz den eigenen entsprechen: «Die Riklins sind wirkliche Spinner, aber auf eine grandiose Art! Sie denken bei jeder kleinsten Sache schon über die Wirkung der Aktion nach, das fasziniert mich», sagt beispielsweise Joelle Matzenauer aus Appenzell.

Die Aktion im Brunnen am Gallusplatz, heisst «Der sprechende Brunnen». Es ist nur eine Inszenierung von verschiedenen an diesem Nachmittag in der St.Galler Innenstadt. Eine weitere Gruppe Studierender steht am Martkplatz und stellt eine Duftessenz vor, die nach der Stadt riechen soll: «Unsere Stadt-Essenz riecht nach Brawurst, Openair-Schlamm, Schützengarten, Wasser aus den Weieren und Anderem, das typisch für St.Gallen ist», sagt eine junge Künstlerin. Beim Bärenplatz wiederum entsteht ein Food-Festival für Insekten: «Wir streichen den Boden und die Wände mit Zuckerwasser ein, damit Insekten etwas essen können und so eine neue Wirklichkeit entsteht – andersherum wie normal», erklärt eine Polygrafin, die an der GBS das Fach «Visuelles Gestalten» studiert. (rar)

Sonntag, 29. August - 10:45 Uhr

38-Jähriger an Brühlgasse von mehreren Personen schwer verletzt worden – die Kantonspolizei sucht Zeugen

Die Stadtpolizei St.Gallen erhielt am Sonntag um kurz vor 3.30 Uhr die Meldung von einer Auseinandersetzung mit mehreren beteiligten Personen an der Brühlgasse. Die ausgerückten Patrouillen trafen einen schwer verletzten 38-jährigen Dominikaner an.

Wie die Kantonspolizei St.Gallen am Sonntag in einer Medienmitteilung schreibt, kam es gemäss jetzigem Kenntnisstand anfänglich zwischen einem Unbekannten und dem 38-Jährigen zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf kamen weitere Personen dazu und verletzten den 38-jährigen Mann mit einem unbekannten Gegenstand am Arm und Brustbereich schwer. Die Täterschaft flüchtete nach dem Vorfall in unbekannte Richtung. Die Umstände, die zu den Verletzungen geführt haben, seien unklar.

Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen. Personen, die den Vorfall gefilmt oder Angaben zum Angriff oder zu den Angreifern machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei unter 058'229'49'49 zu melden. (stapo/evw)

Sonntag, 29. August - 9:59 Uhr

Vierte Niederlage im vierten Spiel für den SC Brühl: Die Kronen unterliegen zu Hause Juventus aus Zürich klar mit 2:5

Die junge erste Mannschaft des SC Brühl hat am Samtag zu Hause gegen den SC YF Juventus aus Zürich die vierte Niederlage hintereinander der noch jungen Saison der Promotion League einstecken. Die Kronen bleiben damit punktelos am Tabellenende. Das Resultat, so schreib Henri Seitter in seinem Matchbericht, sei vor allem der Unerfahrenheit des Brühler Teams geschuldet gewesen.

Heisse Szene vor dem Tor des YF Juventus. Bild: SC Brühl

(28.8.2021)

Die Startphase gehörte am Samstag im Paul-Grüninger-Stadion klar den Gästen. Im dritten Anlauf erzielte YF Juventus bereits nach sieben Minuten durch den Ex-St.Galler Goran Karanovic mit dem Kopf das 1:0. Jetzt erwachten die Kronen und zeigten eine erfreuliche Reaktion. Ein Foulpfiff im Zürcher Strafraum versetzte der Ref dann allerdings ausserhalb des 16ers. Ebenso fand ein Offsidetor für den SC Brühl durch Oliveira Campos zurecht keine Anerkennung. Endlich in der 23. Minute erzielte der gleiche Spieler mit einem eleganten Heber den hochverdienten 1:1 Ausgleich.

Die Platzherren dominierten die Partie bis zur Pause ganz klar, doch Juventus-Goalie Novem Baumann rettete einmal mirakulös in Corner und zweimal verpassten die Brühler die Führung in bester Abschlussposition. Entgegen dem Spielverlauf erzielte wieder Goran Karanovic im Anschluss an einen Eckball kurz vor der Pause das schmeichelhafte 1:2. Die zweite Hälfte des Spiels bot dann nicht mehr den gleich guten Fussball wie die erste versprochen hatte.

In der zweiten Halbzeit setzte sich der YF Juventus gegen den SC Brühl endgültig durch. Bild: SC Brühl

(28.8.2021)

Innert fünf Minuten traf Elvedin Causi für Juventus zweimal zum vorentscheidenden 1:4. Ajet Sedija gelang mit dem zweiten Brühler Tor zum 2:4 noch etwas Resultatkosmetik. Diesen Vorsprung verwalteten die Zürcher mit einer eher destruktiven Spielweise. Nach einem individuellen Fehler fiel schliesslich noch Tor Nummer fünf für Juventus. Einmal mehr zeigte sich, dass dem jungen Brühler Team die nötige Stabilität über 90 Minuten noch fehlt. SCB-Ersatztorhüter Daniel Lopar brachte es auf den Punkt: Brühl bezahlt für seine Unerfahrenheit einen hohen Preis. (pd/vre)

Samstag, 28. August - 10:16 Uhr

Pferd klemmt sich im Anhänger ein und stürzt – Nach Bergung durch Feuerwehr keine gravierenden Verletzungen festgestellt

Beim Pferd wurden keine gravierenden Verletzungen festgestellt. Bild: Stadtpolizei SG (28.8.2021)

Am Freitag, kurz nach 13.45 Uhr, ist es auf der Falkensteinstrasse in St.Gallen zu einem Vorfall mit einem Pferd in einem Anhänger gekommen. Das Pferd erschrak gemäss Mitteilung der Stadtpolizei aus bisher unbekannten Gründen, worauf sich der Panikhaken am Halfter löste. Das Pferd sei so mit dem Kopf unter die Stange gelangt, an der es befestigt war, habe sich quer im Anhänger eingeklemmt und sei gestürzt.

Das Pferd geriet mit dem Kopf unter die Stange, an der es angebunden war, klemmte sich quer im Anhänger ein und stürzte. Bild: Stadtpolizei SG

(28.8.2021)

Die 40-jährige Fahrerin habe gemerkt, dass etwas nicht stimmte und daraufhin angehalten. Zwei Passanten konnten die Trennwand im Anhänger entfernen, das Pferd konnte jedoch nicht von selbst wieder aufstehen. Darauf wurden gemäss Mitteilung die Berufsfeuerwehr und eine Tierärztin aufgeboten. Das Pferd wurde sediert und konnte schliesslich durch die Feuerwehr und Stadtpolizisten aus dem Anhänger geborgen werden. Beim Tier seien nach dem Zwischenfall keine gravierenden Verletzungen festgestellt worden schreibt die Polizei. (stapo/evw)

Samstag, 28. August - 9:36 Uhr

Alkoholisierter verursacht Auffahrunfall auf der Autobahn Richtung Gossau

Am Freitag, kurz nach 22 Uhr, ist es auf der Autobahn A1 zwischen Oberbüren und Gossau zu einer Auffahrkollision zwischen zwei Autos gekommen. Der 26-jährige Lenker, der den Unfall verursacht hatte, war alkoholisiert. An den Autos entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

An den Autos entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Bild: Kapo St.Gallen

Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, war ein 48-Jähriger mit seinem Auto von Oberbüren in Richtung Gossau unterwegs. Verkehrsbedingt musste er sein Auto bis zum Stillstand abbremsen. Der nachfolgende 26-jährige Autofahrer habe dies bemerkt und eine Vollbremsung eingeleitet. In der Folge sei sein Auto, trotz dieser Vollbremsung, gegen das Heck des vorderen Autos geprallt. Der beim 26-Jährigen bei der Unfallaufnahme durchgeführte Alkoholatemlufttest fiel positiv aus. (kapo/evw)