ST.GALLER STADT-TICKER: Aktion gegen religiöse Verfolgung +++ Am Samstag ist Andrang zu gross +++ Geschichten rund um Teppiche +++ Schneekrippe in Planung

Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Stadt St.Gallen: In unserem Stadt-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. Aktualisiert 16.11.2020, 15.58 Uhr

Feedback: stadtredaktion@chmedia.ch

Montag, 16. November - 15:56 Uhr

Mahnwache für die Opfer religiöser Verfolgung - am 17. Dezember auch beim Brunnen in der St.Galler Marktgasse

(pd/vre) Die christliche Menschenrechtsorganisation Christian Solidarity International (CSI) organisiert am 17. Dezember zum neunten Mal in Folge eine stille Mahnwache zur Unterstützung von Opfern religiöser Verfolgung. Der Anlass soll gemäss Mitteilung in über dreissig Schweizer Städten sowie in Strasbourg stattfinden. Dabei will die Organisation nach eigenem Bekunden die Corona-Schutzmassnahmen ausdrücklich einhalten.

Mit Kerzen und Stille der Opfer von religiöser Verfolgung gedenken. Bild: Anthony Anex/KEY (14.12.2016)

Mit der «überkonfessionellen Mahnwache» will CSI auf die traurige Lage von Millionen von Menschen aufmerksam machen, die ihren Glauben nicht frei ausüben können. Mit der Aktion soll an diesem Tag verfolgten religiösen Minderheiten weltweit zu verstehen gegeben werden, dass sie nicht alleingelassen werden. Wobei unter den religiösen Minderheiten in der Mitteilung christliche Minderheiten in Asien, im Nahen Osten, in Berg-Karabach oder Nigeria gemeint sind.

Die Mahnwache mit Kerzen und Stille beginnt am 17. Dezember, 18 Uhr, und dauert rund dreissig Minuten. In St.Gallen soll sie beim Brunnen in der Marktgasse stattfinden. In der Medienmitteilung vom Montag sind sieben weitere Orte in der Ostschweiz aufgeführt, an denen Mitte Dezember die CSI-Mahnwache geplant ist: auf dem Grubplatz in Bischofszell, an der Bahnhofstrasse in Buchs und in Chur, am Sämannsbrunnen Frauenfeld, im Dreispitzpark Kreuzlingen, vor dem Bodankomplex in Romanshorn sowie auf dem Bahnhofplatz Wattwil.



Montag, 16. November - 15:35 Uhr

Fragen und Kritik in den sozialen Medien: Entsorgungsfachmarkt in Winkeln bleibt am Samstag geschlossen

(vre) Angestossen von einem Twitter-Eintrag ist übers Wochenende in den sozialen Medien gewerweisst worden, wieso der Entsorgungsmarkt in Winkeln neu am Samstag geschlossen ist. Die Antwort darauf kam von der Stadt St.Gallen: Das Unternehmen, das die praktische Einrichtung an der Letzistrasse hinter dem Bahnhof Winkeln führt, hat vor dem Grossandrang am Samstag kapituliert. Angesichts der vielen Personen, die dann jeweils entsorgen wollen, könne die Einhaltung der Corona-Schutzmassnahmen - insbesondere des Mindestabstands - nicht garantiert werden, heisst es.

Blick in eine Mulde mit Elektroschrott im Entsorgungsfachmarkt an der Letzistrasse in Winkeln. Bild: Canonica Michel

Geführt wird der Entsorgungsfachmarkt in Winkeln seit einigen Jahren durch die Solenthaler-Recycling AG (Sorec). Geöffnet ist die Einrichtung von Montag bis Freitag, 9 bis 12 sowie 13.30 bis 18 Uhr. Entworgt werden können hier - meist gratis, teilweise gegen Gebühr - Sperrgut und Sonderabfälle aller Art. Dazu zählen Computer, Fernseher, Möbel, Haushaltgeräte, Rasenmäher oder auch Glas, Alu, Papier, Karton und Holz. Detaillierte Infos dazu gibt's im Internet.

Montag, 16. November - 14:44 Uhr

Blick in die St.Galler Ausstellung mit Kelims aus der iranischen Provinz Mazandaran.

Szenische Führung im Historischen und Völkerkundemuseum: Geschichten rund um Teppiche

(pd/vre) Auf eine szenische Führung mit Worten, Klängen und dem Titel «Teppichzauber» nimmt Erzählerin Sandra Blum ihr Publikum am kommenden Donnerstag, ab 19 Uhr, in der Mazandaran-Ausstellung im Historischen und Völkerkundemuseum mit. Der Anlass ist geeignet für Erwachsene und Jugendliche ab zwölf Jahren. Der Eintritt kostet gemäss Mitteilung 18 Franken pro Person.

Auf ihrer Tour durch die Ausstellung mit Mazandaran-Kelims entführt Blum auf eine märchenhafte Reise. Sie ist einem jahrtausendealten textilen Kunstwerk gewidmet, eben dem Teppich. Seine Fäden sind miteinander verwoben und verknüpft wie Geschichten aus dem Morgen- und dem Abendland. Die im Museum ausgestellten Kelims wiederum bezaubern durch Farbenpracht und Formenvielfalt.

Frauen sind Hüterinnen der Teppichtradition in der nordiranischen Provinz Mazandaran. Bild: HVM

Das Historische und Völkerkundemuseums zeigt die Ausstellung «Unbekannte Flachgewebe aus Nordpersien – dem Land der tausend Täler» noch bis 31. Januar 2021. Diese Teppiche aus der iranischen Provinz Mazandaran sind berühmt für ihre Vielfalt an Streifen und Kombinationen. Sie beruhen auf einer jahrtausendealten Tradition, welche die Frauen als deren Hüterinnen ihren Töchtern weitergeben.

Montag, 16. November - 14:18 Uhr

Trotz Coronavirus: Die Schneekrippe auf dem Gallusplatz ist in Planung

(pd/vre) Viele Veranstaltungen, die sonst die Adventszeit in St.Gallen prägen, sind wegen der Coronapandemie abgesagt. Dazu zählen etwa der Christchindli- und der grosse Weihnachtsmarkt sowie Anlässe wie die Sternenvernissage oder das erstmalige Anzünden der Lichter am grossen Christbaum auf dem Klosterplatz. Angesichts der Welle von Absagen ist es schön zu hören, wenn jemand an einem Adventsbrauch festhalten kann.

Seit Jahren schon wird die Schneekrippe auf dem St.Galler Gallusplatz von den gleichen Freiwilligen aufgestellt. Bild: Kathrin Schatton

(23.12.2017)

So soll es auch in diesem Jahr eine Schneekrippe auf dem Gallusplatz geben. Die Planung dafür ist gestartet worden. Aufgestellt werden soll sie am 23. Dezember, 9 bis 17 Uhr. Eine kurzfristige Programmänderung - wir sind's uns inzwischen ja gewohnt - bleibt je nach Coronasituation möglich. Aufgestellt wird die Krippe von Eugen Brunner und seinen Freiwilligen. Die dafür nötigen rund 20 Tonnen Schnee kamen in den vergangenen Jahren zum Grossteil aus der städtischen Eissportanlage im Lerchenfeld.

Montag, 16. November - 13:27 Uhr

Streifkollision zwischen zwei Auto: Stadtpolizei sucht einen flüchtigen Lenker und Zeugen für den Vorfall

(stapo/vre) Am Sonntag ist es auf der Heinrichsbadstrasse zwischen St.Gallen-Winkeln und Herisau zu einer Streifkollision zwischen zwei Autos gekommen. Ein beteiligter Lenker fuhr nach dem Zwischenfall weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Stadtpolizei St.Gallen ruft die Autofahrerin oder den Autofahrer auf, sich zu melden. Sie sucht zudem unter 071'224'60'00 Zeugen, die Angaben zum flüchtigen PW oder dessen Lenker machen können.

Bei dieser Kurve der Heinrichsbadstrasse ist es am Sonntagmittag zu einer Streifkollision zwischen zwei Personenautos gekommen. Bild: Stadtpolizei SG

(15.11.2020)

Am Sonntag, 14.30 Uhr, fuhr eine 39-Jährige mit ihrem Personenwagen auf der Heinrichsbadstrasse abwärts. In der Linkskurve auf Höhe des Heinrichsbadwegs kam es zu einer Streifkollision mit einem entgegenkommenden Auto, das in Richtung Herisau fuhr. Ohne sich um den Zwischenfall zu kümmern, fuhr die Person in diesem Auto weiter. Beim Zwischenfall wurde gemäss Polizeimeldung niemand verletzt, es entstand auch nur geringer Sachschaden.

Montag, 16. November - 9:45 Uhr

Warteschlangen vor dem Mühleggbähnlein: Am Sonntag durften nur noch fünf Personen gleichzeitig fahren

(rar/vre) Am Sonntagnachmittag ist man an der Talstation der Mühleggbahn zeitweise bis hinten zum Restaurant Drahtseilbähnli angestanden, um nach St.Georgen zu fahren. Grund dafür war eine neue Signalisation, dass im Bähnchen nur noch maximal fünf Passagiere gleichzeitig unterwegs sein dürfen. Bei jenen, die sich am Sonntag auf Drei Weieren oder am Freudenberg die Beine vertreten wollten, löste diese Weisung Kopfschütteln aus.

Verursachte am Sonntag Warteschlangen vor dem Mühleggbähnchen: Die angebliche neue Regelung, dass nur noch fünf Personen gleichzeitig mitfahren dürfen. Bild: Raphael Rohner (15.11.2020)

«Das ist jetzt aber völlig überzogen», knurrte eine Frau und stieg als Nummer sechs ins Bähnchen. Verwunderung auch an der Bergstation: Die Passagiere wussten nicht, ob sie jetzt zusteigen durften oder nicht. Ein Familienvater mit Kinderwagen fragte verdutzt: «Was gilt denn jetzt?» Während ein anderer sich darüber aufregte, dass man «so etwas» ohne vorherige Bekanntgabe von einem Tag auf den anderen einfach so einführen könne.

Am Sonntagmittag vor der Talstation der Mühleggbahn. Bild: Raphael Rohner (15.11.2020)

Am Montag gibt's jetzt Entwarnung: Die Vorschrift mit den höchstens fünf Fahrgästen gleichzeitig ist keine. Das sagt Ralf Eigenmann, der Chef der Verkehrsbetriebe St.Gallen (VBSG), auf Anfrage. Da habe ein Mitarbeiter voreilig gehandelt. Man werde die Schilder wieder entfernen. Weiterhin in Kraft ist allerdings eine andere Vorschrift: Im Mühleggbähnlein gilt wie in allen anderen öffentlichen Verkehrsmitteln Maskenpflicht.



Montag, 16. November - 9:10 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: Am Wochenende kamen 629 Neuansteckungen und 13 Todesfälle dazu

(mlb) Fürs Wochenende (Freitag, Samstag und Sonntag) meldet der Kanton St.Gallen am Montagmorgen auf dem kantonalen Informationsportal 629 neue laborbestätigte Neuansteckungen durch das Coronavirus. Damit steigt die Zahl der Fälle seit Anfang März auf insgesamt 13'045. Allein in den vergangenen sieben Tagen sind im Kanton St.Gallen 2'165 Fälle dazugekommen.

Seit Beginn der Pandemie haben sich im Kanton St.Gallen über 13'000 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 171 sind daran gestorben.

Bild: KEY

Übers Wochenende sind nochmals 13 Personen in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle seit März liegt jetzt bei 171. Im St.Gallischen sind gemäss Kantonsportal derzeit 192 Covid-19-Patientinnen und -Patienten hospitalisiert (Stand Sonntag um Mitternacht). Davon werden 29 auf Intensivstationen behandelt; drei ohne und 26 mit künstlicher Beatmung.

Montag, 16. November - 8:56 Uhr

Littering in der Stadt St.Gallen: Aufruf den eigenen Abfall nach durchzechter Nacht auch selber wegzuräumen

(mlb) Stadtpolizist Roger Spirig hat am Sonntagmittag unappetitliche Fotos auf seinem Facebook-Account geteilt. Darauf sind mit Müll übersäte Tische im Leonhardspärklein zu sehen. Leere Alkoholflaschen, Energydrinks, Plastikbecher und Zigarettenstummel so weit das Auge reicht. Spirig richtet sich in seinem Post an die «Partypeople»: «Ist es denn so schwierig, den Abfall richtig zu entsorgen?»

Er verweist auf Unterhaltsdienst der Stadt, auf Förster oder Hauswarte, die diese Abfalllawine jeweils zu beseitigen haben. Und er bedankt sich ausdrücklich für deren Dienst. Doch sollte es «gar nicht so weit kommen».

Sonntag, 15. November - 17:24 Uhr

Ein eiskaltes Bad hoch über der Stadt St.Gallen: Gast aus Chur probiert den Chrüzweier aus

(rar/vre) Während der Mannen- und der Bubenweier für Bauarbeiten trocken gelegt sind, spiegelt das Wasser am Chrüzweier den spätherbstlichen Himmel beinahe spiegelglatt. Bis vom Damm zum Bubenweier her ein Mann ins Wasser springt und einige Meter schwimmt. Staunend bleiben Spaziergängerinnen und Spaziergänger stehen. Sie rufen dem Mann im Wasser zu, ob es nicht kalt sei. «As isch uuh huuara kaalt!», tönt es in schönstem Bündnerdialekt zurück. Dann schwimmt der Wagemutige zurück ans Land.

Auf zum Schwumm im Chrüzweier. Bild: Raphael Rohner

(14.11.2020)

Der Schwimmer heisst Philip Hunger und kommt aus Chur. Er hat der Stadt einen Besuch abgestattet. Die Idee zum Schwumm auf Drei Weieren hatte er schon vorher. Er war überrascht, dass der Mannen- und der Bubenweier trocken sind. Drum ist er kurzentschlossen in den Chrüzweier gesprungen. Hunger hat ein Thermometer mitgenommen: «Das Wasser hat sechs Grad. Ganz schön frisch.» Der regelmässige Sprung ins kalte Wasser gehört für Hunger einfach dazu: «Das härtet ab.»

Philip Hunger aus Chur schwimmt vor der Kulisse der St.Galler Frauenbadi. Bild: Raphael Rohner

(14.11.2020)

Der Mannen- und der Bubenweier hoch über St.Gallen führen derzeit wegen Sanierungsarbeiten auf dem Damm dazwischen kein Wasser. Sie sollen erst kommenden Frühling wieder gefüllt werden. Das Baden im Chrüzweier, an dem das Familien- und das Frauenbad liegen, ist derzeit zwar nicht verboten, aber auch nicht offiziell gestattet.

Sonntag, 15. November - 16:15 Uhr

Alkohol am Steuer: Kantonspolizei St.Gallen zieht übers Wochenende acht Autofahrer aus dem Verkehr

(kapo/ok) Zwischen Freitag und Sonntag hat die Kantonspolizei St.Gallen acht Autofahrer angehalten und zur Anzeige gebracht. Es wurden Fahrverbote ausgesprochen und Führerausweise entzogen – die Straffälligen waren zwischen 23 und 78 Jahre alt.

Bild: Severin Bigler / AGR

Am Freitagabend wurde bei einem 26-Jährigen in Balgach und einem 37-Jährigen in St.Gallen der Fahrausweis wegen Fahrunfähigkeit abgenommen. Am Samstag fiel der Alkoholtest bei einem 38-Jährigen in Neuhaus, einem 58-Jähriger in Hinterforst und einem 23-Jährigen in Haag positiv aus. Ebenfalls alkoholisiert unterwegs waren am Sonntag ein 27-Jähriger in Oberriet, ein 37-Jähriger in Rorschacherberg und ein 78-Jähriger in Wildhaus.

Eine Zunahme von Fahrten in angetrunkenem Zustand in Verbindung mit der coronabedingten Reduktion des ÖV-Nachtverkehrs lässt sich gemäss der Kantonspolizei bislang nicht ausmachen. Der Nachtverkehr verschiebe sich aber zeitlich in die weniger späten Stunden, so Polizeisprecher Daniel Hug. Ab Mitternacht seien derzeit merklich weniger Fahrzeuge unterwegs.

Sonntag, 15. November - 15:37 Uhr

Komitee gegen die St.Galler Teilspange vernetzt sich national: Von anderen Oppositionsgruppen siegen lernen

(pd/vre) Das Komitee für die Engpassbeseitigung auf der Stadtautobahn St.Gallen dürfte vielen ein Begriff sein. Die Gruppe, der unter anderem bürgerliche Politikerinnen und Politiker angehören, tritt seit Jahr und Tag für das Grossprojekt einer unterirdischen Entlastungsstrasse vom A1-Sitterviadukt zum Güterbahnhof und weiter in die Liebegg auf. Auch die Opposition gegen das Vorhaben hat sich vor zwei Jahren organisiert im «Komitee gegen die Teilspange Güterbahnhof» organisiert.

So stellt sich das Komitee gegen die Teilspange von der St.galler Stadtautobahn zum Güterbahnhof den Autobahnzubringer an der Geltenwilenstrasse vor. Bild: Markus Tofalo

Jetzt hat sich diese Gruppe wieder einmal zu Wort gemeldet. Anlass ist, dass sie sich national vernetzt hat. Dies mit Oppositionsgruppen gegen Strassenbauvorhaben in anderen Landesteilen. Das neue nationale Netzwerk umfasst ein Dutzend Organisationen, die dem Ausbau der Autobahnen kritisch gegenüber stehen.

Einige Oppositionsgruppen haben in letzter Zeit Abstimmungen zu Strassenbauvorhaben gewonnen oder auf politische Prozesse dafür erfolgreich Einfluss genommen. An solche Erfolge will das neue nationale Netzwerk gemäss Mitteilung anknüpfen. Es will zeigen, dass grosse Teile der Bevölkerung Strassenprojekte ablehnen, wenn das Risiko besteht, dass dadurch zusätzlicher Verkehr ausgelöst wird.



Zur Opposition gegen die St.Galler Teilspange im Internet.

Sonntag, 15. November - 13:36 Uhr

Juso werben in St.Gallen für ein Ja zur Initiative gegen Kriegsgeschäfte: Weisse Blumen vor der Grossbank

(pd/vre) Im Rahmen ihres Engagements für die Initiative gegen Kriegsgeschäfte haben die Juso am Samstag schweizweit vor Banken Blumen niedergelegt. Nach eigenen Angaben wollten sie damit der Opfer gedenken, die durch diese Banken finanzierte Waffen fordern. In St.Gallen waren die Juso Region Stadt St.Gallen und Rheintal unterwegs: Sie deponierten weisse Blumen vor der UBS-Filiale am Multertor. Über die eidgenössische Initiative gegen Kriegsgeschäfte wird am 29. November entschieden.

Abstimmungskampf vor der UBS-Filiale am Multertor in St.Gallen: Die Juso legen weisse Blumen nieder und werben so für die Initiative gegen Kriegsgeschäfte. Bilder: PD (14.11.2020)

«Die meisten Banken und Vorsorgeinstitute investieren heute noch in Krieg. Dieser wird also auch mit dem Geld der Bevölkerung von St. Gallen finanziert», lässt sich Robin Eichmann, Vorstand der Juso Region Stadt St.Gallen und Rheintal, dazu in einer Mitteilung zitieren. Darum würden sich die Juso Region Stadt St.Gallen und Rheintal deshalb auch in den zwei letzten Wochen vor der Abstimmung aktiv für ein Ja zur Initiative einsetzen.

Samstag, 14. November - 23:32 Uhr

Schrecksekunde im Wildpark Peter und Paul: Das Reh im Luchsgehege ist aber schon tot

(rar/vre) Am Samstagabend haben Besucherinnen und Besucher im Tierpark Peter und Paul bei St.Gallen gestaunt. Im Gehege des Luchspaares Apollon und Daphne war ein drittes Tier zu sehen: ein Reh. Es lag regungslos und kaum sichtbar beim kleinen Innengehege der Luchse. Eine Besucherin fragte sich: «Wie sich das wohl ausgerechnet zu den Luchsen verirrt hat?» Etwas ratlos beobachtete die Familie wie erst die Luchsin Daphne und dann auch Kuder Apollon ums Reh schlich. Dieses bewegte sich allerdings nicht mehr. Es war schon tot.

Einer der beiden Wildpark-Luchse beobachtet am Samstagabend, was sich so rund um sein Gehege tut. Bild: Raphael Rohner

(14.11.2020)

Das Reh habe sich nicht ins Gehege verirrt, heisst es beim Wildpark auf Anfrage. «Es wurde von einem Hund angegriffen und verletzt. Ein Jäger musste es schiessen. Dann hat man den Kadaver uns gebracht für die Luchse», erzählt Parkwärterin Regula Signer. Die Luchse hätten derzeit aber wohl nicht besonders grossen Hunger.

Hinter dem Luchs liegt der Rehkadaver, der Daphne und Apollon in den nächsten Tagen als Nahrung dienen wird. Bild: Raphael Rohner

(14.11.2020)

«In seinem natürlichen Lebensraum jagt der Luchs nur, wenn er Hunger hat. Er schlägt dann auch nur ein Tier. An diesem stillen die Grosskatzen dann ihren Hunger, bis nichts mehr da ist», erklärt Signer. Bis das ganze Reh von Apollon und Daphne verspeist sei, könne es noch einige Tage gehen. So bekommen Besucherinnen und Besucher die sonst scheuen Raubkatzen möglicherweise eher zu Gesicht. Im Wildpark Peter und Paul gilt Maskenpflicht.

Aug in Aug mit dem Luchs, der grössten einheimischen Raubkatze. Bild: Raphael Rohner

(14.11.2020)

Samstag, 14. November - 22:12 Uhr

Klare Niederlage für die Fussballerinnen des FC St.Gallen-Staad: Tabellenführerinnen aus Genf gewannen 4:0

(pd/vre) Gegen die Leaderinnen von Servette FC Chênois Féminin hatten die Frauen des FC St.Gallen-Staad am Samstag nichts zu holen. Sie verloren klar mit 0:4. Die Partie entschieden die Genferinnen mit zwei Toren in den letzten 20 Minuten. Die St.Gallerinnen mussten auf einige ihrer Teamstützen verletzungsbedingt verzichten. So liefen Larina Baumann, Katharina Risch, Ylenia Caputo, Ronya Böni und Ardita Iseni. Auch nicht zur Verfügung standen Torhüterin Fabienne Oertle und aus schulischen Gründen Céline Bradke.

Da war nichts zu holen: Die Bilanz am Ende des Spiels der Fussballerinnen des FC St.Gallen-Staad gegen die Tabellenführerinnen aus Genf. Bild: PD/SRF-Screenshot

Zunächst konnten die Ostschweizerinnen in Genf gut mithalten und gerieten erst rund zehn Minuten vor der Pause in Rückstand. Sandy Maendly traf für den Leader. Sie bekam eine Vorlage in die Mitte und ihr Schuss wurde unglücklicherweise von einer St.Gallerin ins eigene Tor abgelenkt. Knappe zehn Minuten nach der Pause erhöhte Amira Arfaoui auf 2:0. Nach einem Ballverlust am eigenen Sechzehner konnte sie alleine auf Nadine Böni zulaufen und versenkte den Ball im hohen Eck.

In der 71. Spielminute jubelten die Leaderinnen aus Genf erneut, und zwar nach nach einem Eckball der St.Gallerinnen. Den schnellen Konter setzte das Heimteam zunächst an die Latte, doch den Abpraller köpfte Arfaoui ins Netz. Marta Peiro Gimenez sorgte schliesslich mit einem Schuss in den Winkel für den klaren 4:0-Endstand.

Samstag, 14. November - 13:34 Uhr

Corona-Protestmarsch mit rund 100 Teilnehmern – Zwei Anzeigen nach Auseinandersetzung wegen illegaler Gegendemo

(stapo/lex) Auf dem St.Galler Gallusplatz haben sich am Samstag, 11 Uhr, rund 100 Personen zu einem Corona-Protestmarsch versammelt. «Stiller Protest» lautet der Name der Aktion. Still, weil die Teilnehmer ausschliesslich mit kurzen Botschaften auf Plakaten zum Nachdenken anregen wollen. Protest, weil sie sich «gegen die Unverhältnismässigkeit der Corona-Massnahmen» aussprechen, sagte OK-Mitglied Markus Holzer aus Romanshorn. Die Demonstration war von der Polizei bewilligt.

Mit Schutzmasken und weissen Schutzanzügen bekleidet marschierten die Teilnehmer friedlich durch die Innenstadt. Doch ruhig blieb es nicht. Laut der St.Galler Stadtpolizei ist es zu einer illegalen Gegendemonstration gekommen.

Rund 100 Personen in Schutzmasken und Schutzanzügen nahmen am Protestmarsch gegen die Corona-Massnahmen teil. Bild: Natascha Arsic

(14.11.2020)

«Am Ende der Demonstrationsroute versammelten sich zirka 30 Personen, welche eine unbewilligte Gegendemonstration durchführten. Dabei kam es zu gegenseitigen Provokation zwischen den zwei Gruppierungen», schreibt die Stadtpolizei in einer Mitteilung. Als die Polizisten auf die Personen der illegalen Demonstration für eine Kontrolle zuging, entfernten sich diese von der Örtlichkeit. Zwei Personen konnten jedoch angehalten werden.

Mit kurzen Botschaften «zum Denken anregen». Bild: Natascha Arsic (14.11.2020)

Bei der Anhaltung wurden die Einsatzkräfte laut Polizei von mehreren Personen der illegalen Demonstration angegriffen. Die Polizisten mussten daher gemäss Mitteilung den Schlagstock einsetzen.

«Nach kurzen Tumulten beruhigte sich die Situation schnell wieder. Nach aktuellem Wissen wurde weder jemand von der Polizei, noch jemand von der illegalen Demonstration verletzt.»

Die zwei angehaltenen Personen werden durch die Stadtpolizei angezeigt. Sie wurden nach der Personenkontrolle vor Ort wieder entlassen. «Die Stadtpolizei St.Gallen führt weitere Abklärungen zum Vorfall durch.» Ansonsten sei der Protestmarsch friedlich verlaufen.

Samstag, 14. November - 13:01 Uhr

Bunter Herbst noch Mitte November

Leserbild. Robert Scherrer fotografierte die prächtigen Hagebutten in Abtwil.

Samstag, 14. November - 12:22 Uhr

Stadtsanktgaller wird Mediensprecher in Herisau: Johannes Wey folgt auf Thomas Walliser

Johannes Wey-Eberle arbeitet derzeit auf der Stadtredaktion St.Gallen des «St.Galler Tagblatt».

Bild: Ralph Ribi

(pd/vre) Die Gemeinde Herisau erhält einen neuen Mediensprecher. Am 1. Februar 2021 tritt Johannes Wey-Eberle die Stelle mit einem 80-Prozent-Pensum an. Das ist dem Online-Auftritt der Gemeinde Herisau zu entnehmen. Johannes Wey ist derzeit beim «St.Galler Tagblatt» stellvertretender Leiter der Stadtredaktion St.Gallen. Zuvor war er als Redaktor bei «Tagblatt online» und von 2010 bis 2013 auf der Lokalredaktion der «Appenzeller Zeitung» in Herisau tätig.

Nach Abschluss der Berufsmaturität studierte Johannes Wey-Eberle Journalismus und Organisationskommunikation an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) in Winterthur. Zudem hat er Weiterbildungen am MAZ in Luzern absolviert - unter anderem in Online- und Lokaljournalismus. Johannes Wey-Eberle ist 34 Jahre alt und wohnt in St.Gallen. Als Kommunikationsverantwortlicher folgt er Thomas Walliser Keel, der Anfang Januar beim Kanton Thurgau auf eine Informationsstelle wechseln wird. Der ehemalige «Tagblatt»-Redaktor hatte ab 2009 die Kommunikationsstelle der Gemeinde Herisau aufgebaut.

Samstag, 14. November - 12:00 Uhr

Neuer Gedichtband der St.Galler Autorin Brigitte Schmid-Gugler

(pd/gen) Die St.Galler Journalistin und Autorin Brigitte Schmid-Gugler hat einen Gedichtband geschrieben. «Aller Liebe eigen» ist bei Klaus Isele erschienen und feiert am 25. November, 19 Uhr, Buchvernissage im Raum für Literatur in der Hauptpost. Der St.Galler Lyrikexperte Rainer Stöckli schreibt über Schmid-Guglers Texte: «(...) die Wortfiguren und Bilder, Metaphern und Topoi gründen auf einem ausserordentlichen Sprachvermögen, sie stammen aus der Kopfinnenwelt (...).»

Journalistin und Autorin Brigitte Schmid-Gugler.

Bild: Urs Bucher

Die Buchvernissage wird von Marc Jenny musikalisch umrahmt, ein Apéro wird offeriert. Coronabedingt gibt es nur eine beschränkte Zahl Plätze. Anmeldung bis 18. November per SMS, WhatsApp oder Telefon unter der Nummer 079'426'95'93 oder per E-Mail an schmid.brigitte@sunrise.ch.

Samstag, 14. November - 9:40 Uhr

Selbstunfall auf dem E-Trottinett: Gestürzt und am Kopf verletzt

Goliathgasse in St.Gallen: Hier stürzte und verletzte sich ein E-Trottinettfahrer am Kopf. Bild: Stadtpolizei SG

(13.11.2020)

(stapo/vre) Am Freitagabend ist es an der Golitathgasse in St.Gallen zu einem Selbstunfall gekommen. Aus noch nicht geklärten Gründen stürzte gegen 22.30 Uhr ein E-Trottinettfahrer. Dritteinwirkung schliesst die Polizei aus. Der Mann verletzte sich beim Sturz am Kopf und musste gemäss Mitteilung vom Samstag ins Spital eingeliefert werden. Ein Atemlufttest ergab einen Wert von über 1,7 Promille.

Samstag, 14. November - 9:28 Uhr

Hund überfahren und getötet

(stapo/vre) Am Freitagvormittag ist ebenfalls an der Goliathgasse in St.Gallen ein Hund von einem Lieferwagen überfahren worden. Zum Unfall am Eingang der Gasse am Marktplatz kam es gegen 11 Uhr. Der Hund erlag noch auf der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Wie es zum Zwischenfall kommen konnte, ist gemäss Mitteilung vom Samstag Gegenstand von Abklärungen der Stadtpolizei.



Samstag, 14. November - 9:25 Uhr

St.Leonhard-Strasse neben der Villa Wiesental: Hier streiften sich am Freitag im Feierabendverkehr ein Lastwagen und ein Personenauto. Bild: Stadtpolizei SG

(13.11.2020)

Blechsalat und Stau im Feierabendverkehr: Lastwagen gegen Auto

(stapo/vre) Am Freitag ist es im Feierabendverkehr auf der St.Leonhard-Strasse in St.Gallen zu einem spektakulären Unfall mit glimpflichem Ausgang gekommen. Kurz vor 17 Uhr streiften sich gemäss Mitteilung der Stadtpolizei vom Samstag ein Lastwagen und ein Auto. Verletzt wurde dabei niemand. Jedoch entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Während der Unfallaufnahme und der Aufräumungsarbeiten kam es im Feierabendverkehr vorübergehend zu erheblichen Behinderungen.

Freitag, 13. November - 17:10 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: Zahlen geben Hoffnung auf leichte Entspannung der Situation, müssen aber weiter sinken

(SK/vre) Im Kanton St.Gallen werden erste Anzeichen sichtbar, dass die Verschärfung der Schutzmassnahmen Wirkung zeigt. So ist die Zahl der täglich gemeldeten laborbestätigten Neuinfektionen in dieser Woche zwar immer noch hoch, gegen das Wochenende hin war sie aber rückläufig. Auch die Zahl der betreuten Personen im Contact Tracing ist gegenüber der Vorwoche ganz leicht zurückgegangen: Diese Wochen waren es noch 3'300 Indexfälle plus 5'500 Kontakte in Quarantäne, in der Vorwoche waren es 3'500 und 6'500 Kontakte gewesen. Das ist dem Coronabulletin des Kantons vom Freitag zu entnehmen.



Im St.Gallischen wurden in den vergangenen sieben Tagen 8'730 Coronatests mit 2'211 oder 27,4 Prozent positiven Resultaten durchgeführt; in der Woche zuvor waren es 9'994 Tests, wovon 2'496 oder 27,8 Prozent positiv ausfielen. Auch in der laufenden Woche mehrere Covid-19-Fälle in Alters- und Pflegeheimen. Die Zahl der Hospitalisationen stieg von 56 in der Vorwoche auf 62 in dieser Woche. Aufnahmekapazitäten für Coronapatienten sind in den St.Galler Spitälern weiterhin vorhanden.

Die Zahl der Coronatests im Kanton St.Gallen blieb auch in den vergangenen sieben Tagen hoch. 27,4 Prozent fielen positiv aus.

Bild: Michael Zanghellini/

Freshfocus

Vergleichsweise klein ist inzwischen die Zahl der Reisenden, die nach Aufenthalten in Risikogebieten in Quarantäne müssen. In dieser jWoche kamen 21 Personen dazu. 45 befinden sich in Isolation. In der Vorwoche wurden 84 und 435 Personen gezählt.Auf der Risikoliste des Bundes figurieren allerdings nur noch drei Gebiete in Frankreich (Hauts-de-France, Ile de France, Polynésie française) sowie Andorra, Armenien, Belgien und Tschechien. Die Abnahme der Zahl der Quarantänepflichtigen im St.Gallischen hängt direkt mit dem Schrumpfen der Liste zusammen.



Freitag, 13. November - 15:02 Uhr

Ostschweizer Radio- und Fernsehpreis 2020: Die Auszeichnung geht an die Appenzellerin Beatrice Gmünder

(pd/vre) Der diesjährige Radio- und Fernsehpreis der SRG Ostschweiz geht an Beatrice Gmünder. Am 2. Dezember wird ihr die Auszeichnung in St.Gallen übergeben, coronabedingt allerdings nicht an einer öffentlichen Feier, sondern im kleinen Rahmen. Ausgezeichnet wird Gmünder für ihre Experimentierfreudigkeit mit der neuen Art Radio auf Abruf zu machen. Beim Wandel zum Podcast sei die gebürtige Appenzellerin zuvorderst dabei, heisst es in einer Mitteilung der SRG Ostschweiz vom Freitag.



Beatrice Gmünder, die diesjährige Trägerin des Radio- und Fernsehpreises der SRG Ostschweiz. Bild: PD/Hildegard Jutz

Zu den von ihr mitverantworteten Produktionen gehören die Podcast-Reihe «Es geschah am …» über den Postraub in Zürich und den Geisterzug von Spiez, aber auch ihr selbstkritischer Beitrag «30 Jahre danach: Ich, die Mobberin, und mein Opfer». Beatrice Gmünder wurde 1976 in Appenzell geboren. Über «Radio Top» fand die Primarlehrerin den Einstieg ins Medium Radio. 2001 wechselte sie zum «Regionaljournal Ostschweiz» von SRF. 2018 ging sie zu SRF 1 in Zürich. Dort sind Hintergrundsendungen wie «Doppelpunkt» und «Input» sowie Podcast-Projekte ihre Schwerpunkte.

Freitag, 13. November - 14:38 Uhr

Mit Drogen erwischt, weggewiesen und angezeigt

(stapo/vre) Am Donnerstagmittag hat eine Polizeipatrouille in der St.Galler Innenstadt zwei Männer beim Konsum von Drogen erwischt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 25- und der 26-Jährige nicht nur Heroin, sondern auch eine Kleinmenge rezeptpflichtiger Tabletten dabei hatten. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Die Männer wurden für dreissig Tage aus der Innenstadt weggewiesen. Einer wurde wegen der Betäubungsmittel angezeigt, der andere wegen der Drogen und auch noch wegen einer nicht eingehaltenen Wegweisung vom Oktober.



Freitag, 13. November - 11.59 Uhr

Auch Stadt St.Gallen unterstützt Energiesparkocher: 275'00 Franken für die Rettung des Urwalds



(sk/vre) Mit Solar- und Energiesparkochern will der Verein Association pour le Développement de l’Energie Solaire Suisse-Madagascar (ADES) sowohl die Natur auf Madagaskar schützen, als auch der Bevölkerung einen Weg aus ihrer grossen Armut zeigen. Die Städtepartnerschaft mit St.Gallen, Schaffhausen, Frauenfeld und Winterthur unterstützt das Projekt «Hilfe zur Selbsthilfe: Energiesparkocher für Madagaskar» gemäss Mitteilung vom Freitag mit 275'000 Franken. Der Beitrag fliesst 2021 in die Verwirklichung des Vorhabens.



Die Urwälder Madagaskars sind Heimat vieler seltener Pflanzen und Tiere. Sie stehen aber massiv unter Druck. Bild: PD

St.Gallen, Schaffhausen, Frauenfeld und Winterthur arbeiten in der Auslandhilfe eng zusammen. Jährlich nimmt eine andere Stadt Gesuche von Hilfsprojekten entgegen und empfiehlt der Städtepartnerschaft ein Projekt zur Unterstützung. Der diesjährige Betrag von 275'000 Franken fliesst so nach Madagaskar: Die artenreichen Wälder auf der Insel sind stark unter Druck. Jährlich verschwinden mindestens 120'000 weitere Hektaren. Ein grosser Teil des Holzes wird fürs Kochen verwendet. Zugang zu Elektrizität hat nur etwa 15 Prozent der Bevölkerung. Hier will der Verein ADES Alternativen aufzeigen, um Wald und Wildtiere zu schützen.

Freitag, 13. November - 11:45 Uhr

Nachdenklicher Galaabend statt Musical-Evergreen am Theater St.Gallen: «Na, und?» statt «The Sound of Music»

(pd/vre) Aufgrund der aktuell geltenden Anti-Corona-Schutzmassnahmen sieht sich das Theater St.Gallen zu einer Programmänderung im Dezember gezwungen: Das Musical «The Sound of Music» kann nicht aufgeführt werden, weil die dafür nötigen Chöre - je ein Kinder- und ein Damenchor - derzeit weder proben noch auftreten dürfen. Eine Adaption der Geschichte der Trapp-Familie und ihrer Liebe zur Musik ohne Chöre hätte keinen Sinn gemacht, begründet das Theater in einer Mitteilung und sagt die Produktion für diese Saison ab.

Allerdings tut das Theater St.Gallen dies nicht, ohne Ersatz zu bieten: Das Leitungsteam von «The Sound of Music» um Ulrich Wiggers und Koen Schoots hat stattdessen das Konzept für eine Musical-Gala entwickelt. Sie soll mehr sein als eine bunte Revue mit Ohrwürmern aus bekannten Musicals. Die Produktion mit dem Titel «Na, und?» will gemäss Mitteilung die Aktualität der Coronapandemie aufgreifen und durch rund dreissig Songs berühren, begeistern und Hoffnung vermitteln.



Die Besetzung der Musical-Gala entspricht der Solistentruppe von «The Sound of Music». Auch auf den Spielplan hat die Programmänderung keine Auswirkungen: Premiere der Gala ist am Samstag, 12. Dezember, 19 Uhr, im Provisorium auf dem Unteren Brühl. Danach stehen bis Juni 2021 Vorstellungen auf dem Programm. Start des öffentlichen Vorverkaufs ist am 30. November.

Zu Details und Vorverkauf der Musical-Gala «Na, und?» im Internet.

Freitag, 13. November - 9:35 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 376 neue Ansteckungen, ein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19

(vre) Für Donnerstag meldet der Kanton St.Gallen am Freitagmorgen im Internet wie schon für den Mittwoch 376 neue laborbestätigte Neuansteckungen durch das Coronavirus. Damit steigt die Zahl der Fälle seit Anfang März auf insgesamt 12'416. Am Dienstag ist ein weiterer Covid-19-Patient gestorben; die Zahl der Todesfälle liegt damit seit März bei 158.

Im Kanton St.Gallen geht die Zahl der Covid-19-Hospitalisationen zwar leicht zurück, ist aber immer noch relativ hoch. Im Bild: Ein Dummy wird zu Ausbildungszwecken im Spital Aarau «beatmet».

Bild: Colin Frei

Seit vergangener Woche ist bei der Zunahme der Neuansteckungen im Kanton St.Gallen eine Stabilisierung auf hohem Niveau feststellbar; die Tageszahlen liegen erkennbar tiefer als in der Vorwoche. Zu Sorge Anlass gegeben hatte auch die hohe Zahl an Todesfällen. Insofern ist die Meldung für Donnerstag positiv. Ob's nur ein Ausreisser oder tatsächlich ein Signal für eine Trendwende bei der zweiten Welle der Coronapandemie im Kanton St.Gallen ist, können erst die nächsten Tage zeigen.



Weiterhin ganz leicht rückläufig ist im St.Gallischen auch die Zahl der Hospitalisationen wegen des Coronavirus. Derzeit (Stand Donnerstag Mitternacht) befanden sich 178 Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Spitalpflege. 30 von ihnen lagen auf Intensivstationen; vier ohne und 26 mit künstlicher Beatmung.



Freitag, 13. November - 9:15 Uhr

Wahlen in die St.Galler Stadtregierung: Grünliberale für Stadtpräsidentin Maria Pappa - Stimmfreigabe für Stadtrat



Maria Pappa, SP-Kandidatin fürs St.Galler Stadtpräsidium. Bild: Gian Ehrenzeller/KEY

(pd/vre) Die Grünliberalen der Stadt empfehlen, am 29. November SP-Kandidatin Maria Pappa zur ersten Stadtpräsidentin von St.Gallen zu wählen. Für den letzten vakanten Sitz im fünfköpfigen Stadtrat haben die Grünliberalen an einer Online-Mitgliederversammlung hingegen Stimmfreigabe beschlossen. Vorgängig der Parolenfassung fand gemäss Mitteilung vom Freitag ein Hearing mit allen drei Kandidierenden statt - mit Maria Pappa, Mathias Gabathuler (FDP) und Trudy Cozzio (CVP).



Freitag, 13. November - 7:15 Uhr

Wahlen in Stadtrat und Stadtpräsidium: Junge Grünliberale empfehlen FDP-Kandidat Mathias Gabathuler

(pd/vre) Am 29. November finden in St.Gallen die zweiten Wahlgänge in Stadtrat und Stadtpräsidium statt. Die Jungen Grünliberalen empfehlen dafür Mathias Gabathuler (FDP). Die Parole wurde gemäss Mitteilung vom Donnerstagabend an einer Online-Mitgliederversammlung Anfang Woche gefasst. Für den FDP-Kandidaten spricht sich die Junge GLP aus, weil er mit seinen Positionen auch die Werte der Jungpartei vertrete.

Mathias Gabathuler: FDP-Kandidat für Stadtpräsidium und Stadtrat in St.Gallen am 29. November.

Bild: Benjamin Manser

(29.9.2020)

Gabathuler stehe «für eine fortschrittliche Stadt», mache sich für ein innovatives Bildungssystem und «eine prononcierte Standortförderung» stark. Die Umweltpolitik habe beim Umweltfreisinnigen einen hohen Stellenwert. Im Wahlkampf überzeugte sie, dass Gabathuler Position bezieht. Zudem habe er als Kanti-Rektor «einige Führungserfahrung», heisst es in der Mitteilung.

Freitag, 13. November - 6:50 Uhr

Installation zur Geschichte der Mühleggbahn: 127 Jahre Bähnligeschichte auf einen Blick

(pd/vre) In der Talstation der Mühleggbahn prangt seit Ende Oktober eine Wandinstallation, die die bewegte Geschichte der Verbindung zwischen südlicher St.Galler Altstadt und St.Georgen in Bild und Text dokumentiert. Initiiert wurde das Projekt vom Förderverein Drahtseilbahn Mühlegg, der sich für die Bahn als Kulturgut einsetzt.

Fördervereinspräsident Reto Rusterholz (rechts) und Mühleggbahn-Verwaltungsratspräsident Philip Schneider bei der Enthüllung des Zeitstrahls in der Talstation.

Bild: PD (30.10.2020)

Der etwa ein Meter lange Zeitstrahl berichtet mit Texten und aufgelockert durch historisches Bildmaterial über wichtige Meilensteine der Bahngeschichte. Man habe nach etwas Bildhaftem gesucht, das den Fahrgästen bei der kurzen Wartezeit in der Talstation einen etwas anderen Zugang zur Geschichte der früheren Seilbahn und des heutigen Schräglifts ermögliche, sagte Reto Rusterholz, Präsident des Fördervereins, bei der Enthüllung der Installation.



Die Geschichte der Mühleggbahn in Kurzform an der Wand der Talstation. Bild: Raphael Rohner (12.11.2020)

Eröffnet wurde die Mühleggbahn am 14. Dezember 1893. Sie war das erste öffentliche Verkehrsmittel der Stadt St.Gallen und sollte den Arbeitern ihren Weg aus der Stadt zu den Arbeitsplätzen in den Industriebetrieben in St.Georgen erleichtern. Im Laufe der folgenden 127 Jahre wurde das Betriebssystem der Bahn dreimal ausgewechselt. Sie überlebte dann auch einen Schliessungsversuch in den 1970er-Jahren. 2018 wurde das Bähnchen grundlegend saniert und modernisiert.