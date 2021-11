ST.GALLER NEWS: Aktuelles aus der Stadt St.Gallen

ST.GALLER STADT-TICKER Acht Autolichter korrekt eingestellt +++ Heute Samstag ist Tag der Kinderrechte +++ Fragen zum Sport im Gründenmoos +++ Auch die EVP hat neu ein Co-Präsidium Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Stadt St.Gallen und der Umgebung: In unserem Stadt-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. 20.11.2021, 15.58 Uhr

Feedback: stadtredaktion@chmedia.ch

Samstag, 20. November - 15:59 Uhr

Der goldene Herbst ist definitiv vorbei

Momentaufnahme. Nebelstimmung mit Joggern am Samstagvormittag auf der St.Galler Kreuzbleiche. Bild: Reto Voneschen

(20.11.2021)

Samstag, 20. November - 11:00 Uhr

Lichtkontrolle durch die Kantonspolizei in Gossau: 40 Fahrzeuge kontrolliert und acht falsch eingestellte Lichter neu eingestellt

Am Freitag, 18.30 bis 20.30 Uhr, hat die Kantonspolizei St.Gallen in Zusammenarbeit mit dem TCS und einem Garagenbetrieb auf der St.Gallerstrasse in Gossau eine Lichtkontrolle durchgeführt. Während den zwei Stunden wurden rund 40 Fahrzeuge kontrolliert.

Insgesamt konnten neun Reparaturen vor Ort durchgeführt und acht falsch eingestellte Lichter durch Experten des TCS korrigiert werden. Bei vier Fahrzeugen war eine Reparatur vor Ort nicht möglich. Diese Fahrzeughalter wurden angewiesen, die nötigen Reparaturen von einer Garage durchführen zu lassen. Die Fahrerinnen und Fahrer schätzten laut der Kantonspolizei die Möglichkeit, gegen Bezahlung der Materialkosten ihr Licht sofort reparieren lassen zu können. (kapo/sae)

Samstag, 20. November - 10:10 Uhr

Am Samstag wird wiederum der Tag der Kinderrechte gefeiert: Zwei Standaktionen nebeneinander im St.Galler Stadtzentrum

Am 20. November, also heute Samstag, ist Tag der Kinderrechte. Das wird auch in St.Gallen gefeiert. An diesem Tag wurde 1989 die UNO-Konvention über die Rechte des Kindes verabschiedet. Die Schweiz hat sie 1997 ratifiziert. In der Schweiz wird der Tag vielenorts zum Anlass genommen, um auf die Kinderrechte allgemein und auf Lücken bei ihrer Umsetzung hinzuweisen. Die UNO-Konvention listet 44 Kinderrechte auf. Die wichtigsten darunter sind das Recht auf Bildung und Schutz, das Recht auf Spiel und Freizeit sowie das Recht auf Mitsprache.

Transparent zum Tag der Kinderrechte vor dem Kindertreff «tiRumpel» an der Stahlstrasse im St.Galler Lachen-Quartier. Bild: Reto Voneschen

(17.11.2020)

Am Samstag, 10 bis 16 Uhr, führt der Verein Ombudsstelle Kinderrechte Ostschweiz beim Multertor eine Standaktion über seine Angebote durch. Die Ombudsstelle mit Sitz in St.Gallen bietet Unterstützung bei allen Kinderrechtsfragen. Aufgenommen hat sie ihre Tätigkeit am Tag der Kinderrechte vor einem Jahr. Verein und Stelle wollen die Verfahrensrechte von Kindern und Jugendlichen, insbesondere das Anhörungsrecht, stärken. Im Alltag würden diese Rechte immer noch zu wenig beachtet, heisst es in der Ankündigung der Aktion.

Ebenfalls auf die Strasse geht am Samstag, 10 bis 17 Uhr, der Verein Kinderrechte Ostschweiz (früher Kinderschutz Ostschweiz). Er bemüht sich seit über 30 Jahren, die Kinderrechte im Alltag besser zu verankern. Sein Anlass auf dem Kornhausplatz in St.Gallen richtet sich zum einen an alle, die sich über die Kinderrechte informieren wollen, zum anderen aber mit einem Unterhaltungsteil speziell auch an Familien mit Kindern. Mit von der Partie ist unter anderem das Kinderdorf Pestalozzi mit Bildern zu den Kinderrechten, die Kinder aus elf Kantonen gestaltet haben.

Daneben gibt’s auf dem Kornhausplatz verschiedene Spielmöglichkeiten. So wird etwa der Spielpädagoge Andreas Rimle zwei je einstündige Jonglier-Lektionen anbieten – von 11 bis 12 sowie von 13 bis 14 Uhr. Geplant ist weiter das Erzählen von Geschichten sowie Musik, Gesang und Tanzen. Am Infostand gibt’s nicht nur Erziehungsbroschüren, dort werden auch Wünsche und Sorgen von Kindern, Jugendlichen und Eltern in einem Sack gesammelt, der später gemäss Mitteilung «der Stadt- und/oder der Kantonsregierung» überreicht werden soll. (pd/vre)

Samstag, 20. November - 9:25 Uhr

Im Gründenmoos soll ein Leistungszentrum für den Sport entstehen: Ein freisinniger Vorstoss und Befürchtungen eines Grünliberalen

Die Migros Ostschweiz hat die von ihr betriebenen Teile der Sportanlage Gründenmoos aufgegeben. Seit 1. Oktober 2020 werden sie vom Verein Netzwerk Sport St.Gallen über die Sportfeld Gründenmoos AG betrieben. Dies im Rahmen einer Zwischennutzung für fünf Jahre. Danach soll im Westen der Stadt St.Gallen ein nationales Leistungszentrum für verschiedene Sportarten entstehen.

Vieles in diesem Zusammenhang ist noch unklar. Was Wunder, dass jetzt im St.Galler Stadtparlament ein Vorstoss zu diesem Thema eingegangen ist. Konkret ist es eine Interpellation der Fraktion von FDP und Jungfreisinn (JF). Ungewöhnlich: Ein grünliberaler Stadtparlamentarier hat im Internet bereits die Einreichung des Vorstosses kommentiert. Er befürchtet, dass die Stadt im Gründenmoos über den Tisch gezogen werden könnte.

Die Sportanlagen im Gründemoos im Westen der Stadt St.Gallen. Dass hier ein nationales Leistungszentrum für den Sport entstehen soll, wirft jetzt politische Fragen auf. Bild: Michel Canonica

(14.9.2017)

Aber der Reihe nach: Die Fraktion von FDP und JF will mit ihrem Vorstoss erfahren, welche Rolle die Stadt beim Ausbau des Sportschwerpunktes Gründenmoos zu einem nationalen Leistungszentrum für sich sieht. Welche weiteren Akteure gibt es? Wer hat den Lead? Und wie sieht der Fahrplan zur Umsetzung der Vision aus? Ebenfalls interessiert die FDP/JF-Fraktion wie die Stadt sicherstellen will, dass nicht nur die öffentliche Hand, sondern auch private Finanzquellen Geld beisteuern werden.

Die Einreichung dieses Vorstosses in seinem Internetblog «Kurzverbloggt» bereits kommentiert hat der grünliberale Stadtparlamentarier Marcel Baur. Er misstraut dem organisatorischen Konstrukt, das zum nationalen Leistungszentrum führen soll. Der Verein Netzwerk Sport wie die Sportfeld AG seien an verschiedenen Stellen ins Projekt involviert. Da, so befürchtet Baur, könnten Interessenkonflikte drohen.

Ebenfalls Befürchtungen hat der Grünliberale, dass die Stadt bei diesem Projekt im schlimmsten Fall nur noch Zaungast sein könnte. Damit hätten im Gründenmoos Vereine und Schulen das Nachsehen, womit die übrigen Sportanlagen der Stadt das auffangen müssten, was gemäss Gemeindesportanlagenkonzept (Gesak) eigentlich im Gründenmoos hätte stattfinden sollen. Um das zu verhindern, müsse die Stadt jetzt die Weichen richtig stellen und auch Nachbargemeinden ins Boot holen, fordert Baur.

In der Tennishalle im Gründenmoos. Bild: Benjamin Manser

(13.10.2016)

So oder so: Die Antworten des Stadtrats auf die Interpellation von FDP und Jungfreisinnigen dürften im Parlament Anlass für eine längere Diskussion über das Grossprojekt geben. (vre)

Freitag, 19. November - 15:40 Uhr

Auch die EVP hat neu ein Co-Präsidium

Auch die EVP des Wahlkreises St.Gallen-Gossau hat neuerdings eine Zweier-Führung. An der letzten Mitgliederversammlung wurde neu ein Co-Präsidium bestellt. Es besteht gemäss Mitteilung vom Freitag aus dem bisherigen Präsidenten, Stadtparlamentarier, Diakon und Mediator Daniel Bertoldo und Nicole Hayoz. Die Fachfrau für Intensivpflege gehörte schon bisher dem Vorstand der EVP-Kreispartei an.

Nicole Hayoz und Daniel Bertoldo führen neu die EVP des Wahlkreises St.Gallen-Gossau gemeinsam als Co-Präsidium. Bild: PD

Der Entscheid fürs Co-Präsidium fiel an der Mitgliederversammlung einstimmig. Vorteile erhofft man sich davon durch die Arbeitsaufteilung, kann aber gleichzeitig das alte Anliegen verwirklichen, beide Geschlechter im Präsidium vertreten zu haben. Die Aufgaben zwischen Hayoz und Bertoldo sollen «aufgrund von Erfahrung und beruflichen Kompetenzen aufgeteilt werden». Hayoz nimmt sich Fragen von Gesellschaft, Familie, Gesundheit und Sozialem an, Bertoldo engagiert sich in den «technischen Bereichen» und in der Kommunikation. (pd/vre)

Freitag, 19. November - 13:30 Uhr

Brühler Handballerinnen zielen auf den sechsten Sieg in Serie

Am Samstag bestreitet das erste Frauenteam des LC Brühl Handball sein letztes Pflichtspiel in diesem Jahr. Um 17.30 Uhr kommt es in der Sporthalle Kreuzbleiche zum Duell mit Yellow Winterthur. Gegen die Zürcherinnen kassierte Brühl die bis anhin einzige Liga-Niederlage der Saison. Grund genug, um voll fokussiert den sechsten Sieg in Serie anzustreben. Wer das Spiel vor Ort verfolgen will, muss am Eingang ein gültiges Covidzertifikat und einen amtlichen Ausweis vorlegen. Alternativ kann die Partie über den Livestream im Internet mitverfolgt werden.

Das erste Frauenteam von LC Brühl Handball ist derzeit im Aufwind. Bild: PD

Die Brühlerinnen gehen von Rang drei aus ins letzte Meisterschaftsspiel des Jahres. In den letzten Tagen zogen sowohl die Spono Eagles wie auch der LK Zug an den St.Gallerinnen vorbei. Die Abstände der drei Teams sind minimal. Im engen Rennen an der Spitze der obersten Liga des Schweizer Frauenhandballs zählt daher mehr denn je jedes Tor und jeder Punkt, um den Druck auf die Gegnerinnen hoch zu halten. Mit Yellow Winterthur wartet zum Jahresabschluss eine knifflige Aufgabe auf die St.Gallerinnen. Yellow spielt bislang eine sehr gute Saison und liegt auf Rand vier.

Seit der Niederlage in Winterthur am zweiten Spieltag sind die Brühlerinnen ungeschlagen. Das Team von Trainer Nicolaj Andersson hat in den letzten Wochen immer mehr an Fahrt aufgenommen und stellt mittlerweile, gemeinsam mit den Spono Eagles, ebenso den im Schnitt torgefährlichsten Angriff wie auch die beste Verteidigung. Diesen Trend wollen die St.Gallerinnen auch gegen Yellow fortsetzen und dabei zeigen, dass der desolate Auftritt im September ein einmaliger Ausrutscher war. Am Samstag müssen die Brühlerinnen auf Mathilde Schaefer und Katarina Simova verzichten. Hinter dem Einsatz von Kinga Gutkowska steht noch ein Fragezeichen. (pd/vre)

Freitag, 19. November - 13:13 Uhr

SC Brühl startet in die «Frühlingsrunde»: Schwierige Aufgabe in Zürich

Diesen Samstag spielt der SC Brühl auswärts gegen die U21 des FC Zürich. Es ist dies das 16. Spiel der Meisterschaft 2021/22 der Promotion League und damit das erste Spiel in der Rückrunde – oder eben der sogenannten Frühlingsrunde. Das Spiel findet morgen Samstag, ab 16 Uhr, auf der Sportanlage Heerenschürli in Zürich statt.

Am 7. August startete der SC Brühl mit einem Heimspiel gegen die U21 des FC Zürich in die Meisterschaft. Es gab eine 2:5-Niederlage und war der Start in eine Vorrunde, die so gar nicht dem Selbstbild des SC Brühl entsprach. Seither gab es in dieser Herbstrunde nämlich nur drei Siege und zwei Unentschieden, dafür zehn Niederlagen für die Kronen. Vor allem haben sie bisher noch kein einziges Heimspiel gewonnen. Der SCB rangiert nach der ersten Saisonhälfte auf dem 16. und letzten Tabellenplatz.

Das Spiel FC Zürich U21 gegen den SC Brühl wird am Samstag, 16 Uhr, in der Sportanlage Heerenschürli in Zürich angepfiffen. Bild: Kurt Frischknecht/

SCB (7.8.2021)

Mit dem Auftakt zur Rückrunde bekommt es der SC Brühl erneut mit den Zürchern zu tun, die sich in dieser Vorrunde gut geschlagen haben und mit 21 Punkten auf dem fünften Tabellenrang stehen. Für Brühl, das im letzten Spiel auf zehn Spieler verzichten musste, wovon acht Stammspieler, wird die Aufgabe in Zürich also nicht einfach werden. Zumal sich die Zürcher U21 stets mit diversen Spielern aus der ersten Mannschaft verstärkt.

Immerhin sind bei Brühl wieder Spieler aus einer Sperre oder aus dem Lazarett zurück. Unter ihnen sind die Verteidiger Lars Traber und Asllan Demhasaj oder die Mittelfeldspieler Lirim Shala und Josip Lovakovic. Dass der SC Brühl im Spätherbst bereits in die «Frühlingsrunde» startet (wobei nach Zürich noch zwei weitere Spiele folgen), hat auch damit zu tun, dass der Spielplan auf diese Saison dichter wurde. So finden nach Ende der regulären 30 Spiele im Frühjahr dann noch eine Aufstiegsrunde mit den ersten sechs, eine Abstiegsrunde mit den letzten vier und ein Rencontre der sechs Mannschaften im Mittelfeld statt. (fm/vre)

Freitag, 19. November - 12:12 Uhr

Einkäufe selber scannen - neu auch in zwei St.Galler Aldi-Filialen

Aldi testet neu Self-Checkout-Kassen an vier Standorten in der Schweiz. Darunter sind auch zwei Filialen in der Stadt St.Gallen - jene in der Shopping-Arena und jene im Neumarkt. Hier ist das neue System bereits im Einsatz. Eine erste Zwischenbilanz zeigt gemäss dem Detailhändler, dass die neuen Terminals «bei Kundschaft und Mitarbeitenden gleichermassen beliebt» seien.

Die neuen Self-Checkout-Terminals in einer Aldi-Filiale. Bild: Aldi Suisse

Bei der Auswahl der Testfilialen sei darauf geachtet worden, an welchen Standorten vermehrt mit Körbli eingekauft und mit Karte bezahlt werde, da die Checkout-Terminals hauptsächlich auf diese Zielgruppe ausgerichtet seien, heisst es in der Mitteilung weiter. In allen Testfilialen ist die Bezahlung mit Karten, Twint oder Apple Pay möglich. In zwei Filialen werden Self-Checkout-Kassen getestet, an denen auch bar bezahlt werden kann. Die Testphase dauert voraussichtlich bis Anfang März 2022. (pd/vre)

Freitag, 19. November - 11:20 Uhr

Auf dem Weg zur Klimaneutralität: Private Ladestationen sollen öffentlich genutzt werden

Im Rahmen des Schweizer Digitaltags hat die Stadt St.Gallen digitale Lösungen oder Projekte zur Erreichung der Klimaneutralität gesucht. Im Oktober gingen 36 Wettbewerbsbeiträge ein. Die Stadtverwaltung wählte aus diesen Eingaben 14 Finalistinnen und Finalisten aus. Ein Jury kürte dann die besten acht Ideen.

Gewonnen hat gemäss Mitteilung vom Freitag Raffael Corrodi aus St.Gallen mit seiner Idee des «Chargesharing». Sein Preis ist ein Einkaufsgutschein von Pro City St.Gallen über 500 Franken. Die Plätze zwei bis acht erhalten Gutscheine von 100 Franken. Die Stadt prüft jetzt, inwiefern die Siegeridee umgesetzt werden kann.

Raffael Corrodi (Mitte) erhält den Hauptpreis der «City Challenge 2021» von Standortförderer Samuel Zuberbühler (links) und Christian Geiger, Chief Digital Officer der Stadt, überreicht. Bild: Stadt St.Gallen

Raffael Corrodi, Initiant von «Chargeshare», ist überzeugt, dass Klimaneutralität nur durch einen Umstieg auf Elektromobilität möglich ist. Er geht damit mit dem städtischen Energiekonzept einig. Sein Projekt zielt darauf ab, dass private Ladestationen für E-Fahrzeuge öffentlich zugänglich gemacht werden.

Dies soll mit Hilfe einer App geschehen, bei der Eigentümerinnen und Eigentümer einer Ladestation angeben können, wann sie allen zur Verfügung steht. Mit Hilfe der gleichen App werden E-Autofahrerinnen und E-Autofahrer über solche Lademöglichkeiten informiert und können sie auch gleich reservieren.

Gemäss Jury kann dank «Chargeshare» die Lade-Infrastruktur effizienter genutzt werden. Unternehmen und Privae könnten ihre Anlage gezielt freigeben, oder die Stadt kann – aufgrund der Infos von Nutzerinnen und Nutzern - an geeigneten Orten öffentliche Ladesäulen neu aufbauen. Ausserdem erhalten mehr Hauseigentümerinnen und Mieter Zugang zu Ladestationen. (sk/vre)

Freitag, 19. November - 10:53 Uhr

Schon wieder: 68-Jährige übergibt falscher Polizistin 22'000 Franken

Am Donnerstag haben schon wieder falsche Polizistinnen und Polizisten in der Stadt St.Gallen zugeschlagen. Diesmal nahmen sie einer 68-jährigen Rentnerin 22'000 Franken ab. Die Kantonspolizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor dieser Betrugsmasche. Sie ruft dazu auf, niemals auf Aufforderung von angeblichen Polizisten hin Wertgegenstände irgendwo zu deponieren.

Die Masche der falschen Polizistinnen und Polizisten ist inzwischen breit bekannt, und trotzdem fallen immer wieder ältere Personen darauf herein: Am Donnerstag, kurz vor 16 Uhr, meldete sich im aktuellen Fall eine angebliche Polizistin telefonisch bei der 68-jährigen St.Gallerin. Sie tischte ihr die übliche Geschichte auf, dass soeben zwei Männer verhaftet worden seien und dass es Hinweise gebe, dass sie ebenfalls das Opfer eines Betrugsversuchs werden könnte.

Die Polizei wolle den restlichen Tätern das Handwerk legen und brauche die Hilfe der 68-Jährigen. Sie solle Bargeld von der Bank abheben und es an einem bestimmten Ort deponieren. Damit wolle man den Betrügern eine Falle stellen, wurde der Frau erzählt. Sie kam der Aufforderung der falschen Polizistin nach und deponierte 22'000 Franken. Kurz darauf wurde festgestellt, dass das Geld verschwunden war. (kapo/vre)

Warnung Misstrauisch bleiben, kein Geld irgendwo deponieren Die Kantonspolizei St.Gallen stellt seit Mitte des vergangenen Jahres immer wieder Wellen von Betrugsversuchen von falschen Polizistinnen und Polizisten fest. Sie ruft dazu auf, bei Anrufen Unbekannter Vorsicht walten zu lassen. Zudem hält sie in ihrer Mitteilung vom Freitag fest: «Die Polizei bewahrt niemals Wertgegenstände wie Bargeld und/oder Schmuck für Privatpersonen auf. Geld ist auf der Bank am sichersten aufgehoben. Nie Geld an unbekannte Personen übergeben. Nie Geld und andere Wertgegenstände auf Aufforderung hin irgendwo deponieren.» (kapo/vre)

Freitag, 19. November - 10:33 Uhr

Einbruch in Ladenlokal: Leere Kasse gestohlen

Am frühen Freitagmorgen haben Einbrecher ein Verkaufsgeschäft an der Hauptstrasse in Rorschach heimgesucht. Die Unbekannten drangen zwischen 3.10 und 3.15 Uhr gewaltsam ins Gebäude ein. Dort nahmen sie eine Kasse mit, die allerdings kein Bargeld enthielt. Der Sachschaden durch den Einbruch beläuft sich gemäss Mitteilung der Kantonspolizei auf rund 2'000 Franken. (kapo/vre)

Freitag, 19. November - 8:59 Uhr

Café Pelikan eröffnet am Samstag wieder - mit neuer Wirtin, neuem Namen und neuem Betriebskonzept

Jetzt ist es offiziell: Morgen Samstag wird das Café Pelikan an der Schmidgasse 15 unter dem neuen Namen «Formidable Pelikan» wieder eröffnet. Das meldet am Freitag die Eigentümerin der Liegenschaft, die Ortsbürgergemeinde St.Gallen, in einer Mitteilung. Neu führt Désirée Fatzer das Lokal mit neuem Betriebskonzept. Es soll künftig «Gastronomie für alle Sinne» bieten, wie es in der Mitteilung PR-vollmundig heisst.

Das ehemalige Café Pelikan an der Schmiedgasse 15 eröffnet diesen Samstag als Restaurant Formidable Pelikan wieder. Bild: Reto Voneschen

(22.6.2021)

Désirée Fatzer führt neu das Restaurant Formidable Pelikan. Bild: PD

Der «Formidable Pelikan» spezialisiert sich auf «saisonale, pflanzliche, nachhaltig produzierte, regionale» Gerichte, «die auch für Allergiker bestens geeignet» seien. Verschiedenes davon werden nicht nur im Restaurant angeboten, sondern auch zum Mitnehmen. Das Restaurant soll täglich geöffnet sein, auch abends und an Sonntagen. Die Eröffnung findet morgen Samstag, 9 bis 22 Uhr, statt.

Das Café Pelikan/Restaurant Formidable Pelikan befindet sich im denkmalgeschützten Haus «Zum Pelikan» an der Schmiedgasse 15 in St.Gallen. Die Wurzeln des historischen Gebäudes reichen bis ins Jahr 1419 zurück. Der Erker stammt von 1707. Die Liegenschaft gehört der Ortsbürgergemeinde St.Gallen. (pd/vre)

Freitag, 19. November - 8:37 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 632 neue Ansteckungen am Donnerstag, weniger Hospitalisationen

Der Kanton St.Gallen meldet auf seiner Webseite für Donnerstag 632 neue laborbestätigte Coronafälle. Damit haben sich seit März 2020 64'431 Personen im Kanton mit dem Virus infiziert. Am Donnerstag wurde kein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten seit Frühling 2020 steht damit weiter bei 757.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Mittwoch, 18. November 2021, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

In den Spitälern des Kantons St.Gallen werden aktuell 41 Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Infektion gepflegt - am Mittwoch waren es noch 48 gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag bei 588 (So: 515, Mo: 490, Di: 520, Mi: 549). Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 1'081 (So: 870, Mo: 930, Di: 960, Mi: 1'017). Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohner.

Die Zahl neuer Coronafälle steigt auch im Kanton St.Gallen weiter an. Die Zahl der Hospitalisationen schwankt seit zehn Tagen zwischen 40 und 50 Patientinnen und Patienten; von Mittwoch auf Donnerstag hat sie von 48 auf 41 sogar einen Sprung nach unten gemacht. Die Zahl der Todesfälle ist im Vergleich zum Herbst 2020 derzeit tief: In den vergangenen zwei Wochen (5. bis 18. November) starben im Kanton St.Gallen vier Personen in Zusammenhang mit Covid-19, vor einem Jahr (und vor der Möglichkeit der Impfung) waren es in diesen 14 Tagen 100 Personen gewesen. (SK/vre)

Freitag, 19. November - 7:57 Uhr

Eine nationale U-Bahn für den Güterverkehr: Soll sich die Stadt St.Gallen am Projekt «Cargo sous terrain» beteiligen?

Das Projekt «Cargo sous terrain» sieht den Bau eines unterirdischen Transportsystems für kleine Güter zwischen den städtischen Zentren der Schweiz vor. Angestossen wurde es von grossen Schweizer Unternehmen und privaten Investoren. In einer neu im St.Galler Stadtparlament eingereichten Interpellation lotet die Fraktion von FDP und Jungen Freisinnigen (JF) jetzt das Interesse der Stadt an diesem Vorhaben aus. Konkret will sie wissen, was der Stadtrat vom Projekt hält und ob die Stadt bereits Vorarbeiten dafür in Angriff genommen hat.

Die Grundidee des «Cargo sous terrain»-Netzes in einer Grafik der Initianten des Projekts der Güter-U-Bahn. Illustration: PD (15.3.2021)

Neben ihrer allgemeinen Haltung zum Projekts soll die Stadtregierung in ihrer Antwort auf den von 26 Parlamentsmitgliedern unterzeichneten Vorstoss darlegen, ob sie sich an «Cargo sous terrain» aktiv engagieren will, oder sie soll erklären, wieso sie das nicht zu tun gedenkt. Weiter wollen Interpellantinnen und Interpellanten wissen, ob der Stadtrat sich schon überlegt hat, wo in St.Gallen ein geeigneter Standort für ein Logistikzentrum zur Feinverteilung von Gütern läge, die dereinst per «Cargo sous terrain» angeliefert werden. Weiter soll er sich zu möglichen lokalen Partnern für diese Güterverteilung äussern. (vre)

Freitag, 19. November - 7:30 Uhr

Vorstoss im St.Galler Stadtparlament: Schärfer gegen Littering vorgehen

In den vergangenen 21 Monaten haben während der warmen Jahreszeit verschiedentlich Müllberge nach Partys «im grünen Ring» heftige Reaktionen von Nachbarinnen und Spaziergängern in den sozialen Medien ausgelöst. Die grünliberale Stadtparlamentarierin Magdalena Fässler greift das Thema jetzt in einer neu eingereichten Einfachen Anfrage auf. Sie will eine härtere Gangart gegenüber Littering im öffentlichen Raum und erkundigt sich beim Stadtrat, was in dieser Frage geplant ist.

In ihrer Einfachen Anfrage dokumentiert Magdalena Fässler die Zustände an Wochenenden mit einem Bild der zugemüllten Calatrava-Wartehalle. Bild: PD

Zum einen stellt Fässler fest, dass viel im öffentlichen Raum der Innenstadt herumliegender Abfall gerade an den Wochenenden aus Verpackungen von Fast-Food-Läden besteht. Vom Stadtrat will sie daher wissen, ob er «im Kampf gegen die Abfallberge» bereit ist, mit Gastronomiebetrieben, von denen der Abfall ursprünglich stammt, das Gespräch zu suchen oder sie gar «in die Pflicht» zu nehmen. Weiter will die GLP-Politikerin wissen, wie viele Ordnungsbussen wegen Littering während der Olma ausgestellt wurden und ob die Stadtpolizei gedenkt, in diesem Zusammenhang spezielle Anti-Littering-Aktionen durchzuführen. (vre)

Donnerstag, 18. November - 18:09 Uhr

Delegation der St.Galler Regierung trifft SBB-Spitze: Ausbau Bahnhof St.Gallen vorantreiben, schnellere Züge nach Bern und Zürich

Eine Delegation der Kantonsregierung hat am Donnerstag die Spitze der SBB in St.Gallen zu einem Gedankenaustausch getroffen. Zur Sprache kamen dabei aktuelle Fragen des öffentlichen Verkehrs. Unter anderem meldete die Regierung gemäss Mitteilung den Wunsch nach raschem Ausbau des Ostkopfs des Bahnhofs St.Gallen an. Ebenfalls zur Sprache kam die schnelle Direktverbindung nach Bern und der sogenannte Leitweg Wallisellen zur Beschleunigung der Züge nach Zürich.

Vertreterinnen und Vertreter von SBB und Kanton beim Treffen vom Donnerstag in St.Gallen. Bild: Kanton St.Gallen

(18.11.2021)

Ziel des Treffens der St.Galler Kantonsregierung mit der SBB-Spitze war die Vorstellung strategischer Ziele und die Diskussion aktueller Themen. Die SBB und der Kanton haben verschiedene Schnittstellen und arbeiten an einigen gemeinsamen Projekten. Seitens der SBB war der Verwaltungsrat unter Leitung von Präsidentin Monika Ribar sowie CEO Vincent Durcrot anwesend. Begrüsst wurden sie von Regierungspräsident Marc Mächler.

Die St.Galler Regierungsdelegation nutzte die Gelegenheit, um wichtige Forderungen des Kantons zu platzieren. Mit Nachdruck äusserte sie den Wunsch, den Ausbau des Ostkopfs des Bahnhofs St.Gallen so rasch als möglich in Angriff zu nehmen. Ziel des Kantons ist es nämlich, in den nächsten Jahren das Angebot der S-Bahn zu verdichten, um den Verkehr in der Agglomeration St.Gallen verstärkt auf den öffentlichen Verkehr verlagern zu können. (SK/vre)

Donnerstag, 18. November - 17:41 Uhr

130'000 Flaschen Festbier gebraut: Brauerei Schützengarten unterstützt Aktion «Ostschweizer helfen Ostschweizern»

Zum Start der «Tagblatt»-Weihnachtsaktion «Ostschweizer helfen Ostschweizern» (OhO) braut die Brauerei Schützengarten in St.Gallen wieder das traditionelle Festbier. Rund 130'000 Flaschen sind abgefüllt und stehen zum Trinken bereit. Pro verkaufter Flasche gehen fünf Rappen an OhO.

Richard Reinart, technischer Direktor der Brauerei Schützengarten, und OhO-Präsidentin Odilia Hiller stossen mit dem diesjährigen Festbier an. Bild: Michel Canonica

(17.11.2021)

«Ostschweizer helfen Ostschweizern» unterstützt Menschen aus den Kantonen St.Gallen, Thurgau und aus beiden Appenzell. Träger der Spendenaktion sind das «Tagblatt», seine Regionalausgaben, Radio FM1 sowie das Ostschweizer Regionalfernsehen TVO. Über die Vergabe von Spenden entscheidet ein unabhängiger, ehrenamtlicher Beirat. (red)

Spenden für die Aktion «Ostschweizer helfen Ostschweizern» (OhO) kann man im Internet.

Donnerstag, 18. November - 17:15 Uhr

Tag der offenen Hallentore im Filtrox-Areal im Sittertobel: Einen Blick in die neue Valida-Gartenhalle und eine vertikale Kräuterfarm werfen

Das Gartenteam der Valida hat lange auf einen eigenen Stützpunkt gewartet, der gross genug für alle Maschinen und Fahrzeuge wie auch die Arbeitsvorbereitungen, die Wartung der Geräte und Weiterbildung ist. Im Filtrox-Areal an der Moosmühlestrasse 8 im Sittertobel wurde der alte Wunsch nun Wirklichkeit. Am Freitag, 13 bis 17 Uhr, wird das «Tor 2» zur neuen Gartenhalle für die Öffentlichkeit hochgerollt. Dabei kann man das Valida-Gartenteam bei der Arbeit kennen lernen oder auch etwas trinken und essen.

Der Blick in die neue Gartenhalle der Valida im Filtrox-Areal im Sittertobel. Hier stehen die Türen am Freitagnachmittag offen. Bild: PD

Für das Valida-Gartenteam ist aktuell die Vorbereitung von Gärten für den Winter das wichtigste Thema, wie Teamleiterin Monika Bosshart in einer Mitteilung zitiert wird. Ihr Team erledigt von der Neubepflanzungen über die Pflege im Abonnement bis hin zu periodischem Rückschnitt oder der Bekämpfung von Neophyten sämtliche Gartenarbeiten. Ein Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Gartenabteilung der Valida sind Menschen, die in der herkömmlichen Wirtschaft keinen Job finden. Andere befinden sich in einer von der IV unterstützten Ausbildung.

Blick in die vertikale Kräuterfarm von« lokal365» im Sittertobel. Auch sie steht am Freitagnachmittag zur Besichtigung offen. Bild: Sandro Buechler

(4.11.2021)

Ebenfalls geöffnet ist am Freitagnachmittag die Kräuterfarm von «lokal365» gleich neben der Valida-Gartenhalle. In dieser Anlage werden neuerdings in vertikalen «Beeten» Kräuter gezogen. Diese innovative Methode spart 90 Prozent Wasser und 70 Prozent Fläche, kommt aber gemäss Mitteilung auch noch ohne Pestizide aus. Das Konzept könnte dazu führen, dass Kräuter künftig den grössten Teil des Jahres nicht mehr aus Marokko, Isreael oder Südafrika importiert werden müssen, sondern das ganze Jahr über lokal produziert werden können. (pd/vre)

Donnerstag, 18. November - 16:40 Uhr

Fahrerflucht: Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen nach Zusammenstoss

Am vergangenen Samstagabend ist es an der Rorschacher Strasse zum Zusammenstoss zweier Autos gekommen. Der eine beteiligte Lenker setzte danach seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Stadtpolizei St.Gallen sucht jetzt unter 071'224'60'00 Personen, die Angaben zum geflüchteten Fahrzeug und der Person am Steuer machen können.

Am Samstag, 17.30 Uhr, war ein Auto auf der Rorschacher Strasse stadteinwärts unterwegs. Dabei kam es zu einem leichten Zusammenstoss mit einem Auto, das von der Tempelackerstrasse her in die Rorschacher Strasse einbog. Die Lenkerin oder der Lenker dieses Fahrzeugs entfernte sich gemäss Mitteilung von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. (stapo/vre)

Donnerstag, 18. November - 16:25 Uhr

Adventskalender in Grünweiss: Jeden Tag ein FCSG-Spieler und ein Schöggeli

Momentaufnahme. Was es nicht alles gibt: für eingefleischte FC-St.Gallen-Fans etwa einen passenden Adventskalender. Hinter den 24 Türchen versteckt sich jeden Tag ein FCSG-Spieler plus ein Schöggeli. Das grünweisse Teil ist für 19 Franken im Fanshop des Klubs erhältlich. Bild: FC St.Gallen

Donnerstag, 18. November - 16:08 Uhr

Ostschweizer Radio- und Fernsehpreis wird am 8. Dezember verliehen: Geehrt wird in diesem Jahr der Fotograf Gian Ehrenzeller

Der Radio- und Fernsehpreis der SRG Ostschweiz geht in diesem Jahr an den Fotografen Gian Ehrenzeller. Er schaffe unverwechselbare, authentische und pointierte visuelle Aussagen. Dabei scheue er keinen Aufwand, fahre für ein Bild Kilometer weit und sei mit viel Motivation dabei, wird die Preisverleihung in einer Mitteilung begründet. Ehrenzeller deckt in der Ostschweiz für die Agentur Keystone-SDA alles ab - von den Appenzeller Silvesterchläusen bis zum World Economic Forum in Davos.

In diesem Jahr wird der Fotograf Gian Ehrenzeller mit dem Radio- und Fernsehpreis der SRG Ostschweiz ausgezeichnet. Bild: PD

1987 in Buchs geboren, lebt Gian Ehrenzeller heute in Valens. Nach einer kaufmännischen Lehre arbeitete er als Journalist bei der Lokalzeitung «Werdenberger & Obertoggenburger». Berufsbegleitend absolvierte er in Luzern den MAZ-Diplomlehrgang «Printjournalismus». 2013 stieg er als Volontär und als Stellvertretung bei der Bildagentur Keystone ein. Seit 2014 ist er bei ihr fest angestellt.

Der mit 10'000 Franken dotierte Ostschweizer Radio- und Fernsehpreis wird Jahr für Jahr von beiden Appenzell sowie den Kantonen Glarus, Graubünden, St.Gallen und Thurgau gestiftet und von der SRG Ostschweiz verliehen. Die Preisübergabe findet am Mittwoch, 8. Dezember, 19 Uhr im Pfalzkeller in St.Gallen statt. Der Anlass ist öffentlich. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung per E-Mail bis 5. Dezember bei der SRG Ostschweiz sowie ab 16 Jahren ein Covidzertifikat und ein amtlicher Ausweis nötig. (pd/vre)

Donnerstag, 18. November - 15:53 Uhr

Ärztevortrag am Kantonsspital: Was steckt hinter Long Covid?

Der Ärztevortrag vom kommenden Dienstag, 19.30 Uhr, im zentralen Hörsaal im Haus 21 des Kantonsspitals St.Gallen ist einem Phänomen gewidmet, das viele in Zusammenhang mit der Coronapandemie nervös macht. Viele Covid-Patientinnen und Covid-Patienten beklagen nämlich auch Wochen und Monate nach einer Infektion anhaltende Beschwerden, die durchaus auch die Leistungsfähigkeit stark reduzieren können.

Long Covid kann sich - auch bei Kindern - in ständiger Müdigkeit und in Erschöpfungszuständen ausdrücken. Bild: Marija Babic/

Eyeem (24.7.2019)

Dieses sogenannte Long Covid kann von einem spezifischen Organ ausgehen, zum Beispiel der Lunge. Zum Teil treten aber auch unspezifische Symptome wie Erschöpfung, Konzentrationsschwäche, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen oder Haarausfall auf. Fachleute des Kantonsspitals werden am Dienstag aufzeigen, was über Long Covid bekannt ist und wie man es behandeln kann. Vorgestellt wird das «Long-Covid-Programm» des Kantonsspitals. Nach den Referaten werden Fragen beantwortet.

Der Eintritt zum Vortragsabend ist gratis. Es braucht dafür auch keine Anmeldung, nötig ist allerdings ab 16 Jahren ein gültiges Covidzertifikat und ein amtlicher Ausweis. Die Zahl Plätze ist beschränkt. Der Vortragsabend kann am 23. November, ab 19.30 Uhr, auch online im Livestream mitverfolgt werden. Dies allerdings ohne Möglichkeit, selber Fragen zu stellen. (pd/vre)

Donnerstag, 18. November - 14:41 Uhr

Die steinernen Überreste des Klosters St.Gallen: Monumentale Bauplastik von europäischer Bedeutung

Über die steinernen Überreste des mittelalterlichen Klosters St.Gallen ist immer noch relativ wenig bekannt. Dass man heute mehr weiss als auch schon, ist auch Guido Faccani zu verdanken. Der Mittelalterarchäologe und Kunsthistoriker hat archäologische Funde aus Grabungen der Jahre 1963 bis 1967 wissenschaftlich ausgewertet. Für ihn ist klar: «Die monumentalen Bauplastiken aus der alten St.Galler Klosterkirche bilden ein einzigartiges Ensemble von europäischer Bedeutung.»

So kann etwa man sich das mittelalterliche Kloster St.Gallen in seinen frühen Tagen vorstellen. Illustration:

Bernard Reymond

Jetzt liegt die Untersuchung von Guido Faccani vor. Am kommenden Mittwoch, 18 Uhr, stellt er sie in einem Vortrag im Historischen und Völkerkundemuseum in St.Gallen vor. Dies unter dem Titel «Von grossen und kleinen Steinen – Bauplastik der St.Galler Abteikirchen». Der Abend findet im Rahmen der laufenden Sonderausstellung «Mittelalter am Bodensee». Für die Teilnahme braucht's ab 16 Jahren ein gültiges Covidzertifikat und einen amtlichen Ausweis. (pd/vre)

Donnerstag, 18. November - 14:23 Uhr

Farbtupfer im Novembergrau

Momentaufnahme. Ingrid Zürcher fotografierte am Panoramaweg zwischen Abtwil und Engelburg die Samen des Pfaffenhütchens, das im Volksmund auch Katzenpfötchen heisst.

Donnerstag, 18. November - 13:52 Uhr

Am TVO-Stammtisch mit dem «Schnurri der Nation»: Beni Turnheer diskutiert mit Julia Kubik und Peter Freund über Gott und die Welt

Heute Donnerstag sitzt TV-Legende Beni Thurnheer am Stammtisch des Ostschweizer Regionalfernsehens TVO. Was sagt «Beni national» zum Auftritt der Schweizer Fussballnati in der WM-Quali? Und ist ein Anti-Corona-Lockdown wie in Österreich für ihn vorstellbar? Mit der St.Galler Slam-Poetin Julia Kubik und Sänger Peter Freund diskutiert Beni Thurnheer über die Top-Themen der Woche.

Beni Thurnheer wie man ihn am besten kennt: als Moderator - im Bild am Weltmädchenfussballtag in Solothurn. Heute Abend sitzt er am Stammtisch beim Ostschweizer Regionalfernsehen TVO. Bild: Hansjörg Sahli

(10.10.2021)

Der aktuelle «Stammtisch» mit Beni Thurnheer wird heute Donnerstag, 18.30 Uhr, erstmals gesendet. Danach wird er stündlich wiederholt. Und ab heute Abend ist die Sendung natürlich wie immer auch im Internetauftritt von TVO abrufbar. (pd/vre)

Donnerstag, 18. November - 12:49 Uhr

Spektakulärer Unfall wegen medizinischem Problem: Drei Autofahrerinnen leicht verletzt und Schaden von mehreren zehntausend Franken

Vermutlich wegen eines medizinischen Problems einer Autofahrerin ist es am Mittwochmorgen auf der Romanshornerstrasse in Wittenbach zu einem spektakulären Unfall mit vier Autos gekommen. Dabei wurden drei Lenkerinnen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie gemäss Mitteilung der Kantonspolizei ins Spital. Ihre drei Autos mussten abgeschleppt werden. Durch den Zwischenfall entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.

Die Unfallstelle vom Mittwochmorgen auf der Romanshornerstrasse in Wittenbach. Bild: Kantonspolizei SG

(17.11.2021)

Am Mittwoch, kurz nach 7.20 Uhr, fuhrt eine 40-Jährige mit ihrem Auto auf der Romanshornerstrasse von Wittenbach in Richtung Lömmenschwil. Gleichzeitig waren eine 23-Jährige und eine 62-Jährige mit ihren Autos in entgegengesetzte Richtung unterwegs. Nach jetzigen Erkenntnissen geriet die 40-Jährige Frau dann aufgrund eines medizinischen Problems mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn.

Die vier in Wittenbach in den Unfall verwickelten Autos wurden teils ziemlich schwer beschädigt. Bild: Kantonspolizei SG

(17.11.2021)

Dort stiess sie frontal mit dem Auto der 23-Jährigen zusammen. Deren Auto wurde durch die Wucht des Aufpralls zurückgestossen und stiess gegen die Front des Autos der 62-Jährigen. Deren Fahrzeug wiederum wurde ebenfalls nach hinten katapultiert, wo es mit einem vermutlich stillstehenden Auto eines 32-jährigen Mannes kollidierte. (kapo/vre)

Donnerstag, 18. November - 12:31 Uhr

Unfall im Kreisverkehr: 16-jähriger Mofa-Fahrer bei Zusammenstoss verletzt

Am Donnerstagmorgen ist in einem Kreisel an der Romanshornerstrasse in Wittenbach ein Auto mit einem Mofa zusammengestossen. Dabei stürzte der 16-jährige Mofa-Lenker und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn gemäss Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen ins Spital. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Franken.

Durch den Zusammenstoss seines Mofas mit einem Auto in diesem Kreisel in Wittenbach wurde am Donnerstag ein Jugendlicher verletzt. Bild: Kantonspolizei SG

(18.11.2021)

Eine 31-Jährige war am Donnerstag, 6.15 Uhr,mit ihrem Auto vom Wittenbacher Zentrum in Richtung Muolen unterwegs. Bei einem Kreisel an der Romanshornerstrasse verlangsamte sie ihr Tempo und fuhr dann mit ihrem Auto in den Kreisverkehr. Gleichzeitig bog auch ein 16-Jähriger mit seinem Mofa in den Kreisel ein. Dadurch erfasste das Auto das Zweirad frontal auf der rechten Seite. (kapo/vre)

Donnerstag, 18. November - 12:20 Uhr

An der Bar mit Romeo und Julia: Verbilligte Tickets für unter 30-Jährige

«Romeo und Julia» von William Shakespeare ist wohl die berühmteste Liebesgeschichte der Weltliteratur. Am Theater St.Gallen hat sich die junge Regisseurin Mirja Biel des Klassikers angenommen. In ihrer Version steht Julia im Mittelpunkt – und stellt Fragen und Forderungen einer jungen Frau von heute. So entstand ein entstaubter Shakespeare mit dem Titel «Julia und Romeo». Ein Klassiker mit Frauenpower, der speziell ein junges Publikum ansprechen sollte, wie die Kritik nach der Premiere schrieb.

Ein entstaubter Shakespeare: Tabea Buser (rechts) als moderne Julia im Theater St.Gallen. Bild: Theater St.Gallen/ Tanja Dorendorf

An ein junges Publikum richtet sich daher ein Sonderangebot des Theaters St.Gallen für die Vorstellung von «Julia und Romeo» vom 2. Dezember, 19.30 Uhr, im Theaterprovisorium auf dem Unteren Brühl. Unter 30-Jährige erhalten an diesem Abend unabhängig von der Kategorie ein Ticket zum Einheitspreis von 25 Franken. Nach der Vorstellung sind sie zudem an der Bar im Provisorium zu einem Gratisdrink eingeladen. Dort treffen sie Julia und Romeo, Tabea Buser und Julius Schröder.

Aktionstickets können per Telefon 071'242’06’06 oder per E-Mail bestellt werden. Sie sind auch erhältlich an der Billettkasse des Theaters St.Gallen in der Tonhalle, und zwar von Montag bis Freitag, 10 bis 19 Uhr, sowie am Samstag, 10 bis 14 Uhr. (pd/vre)

Donnerstag, 18. November - 10:56 Uhr

Neuer Kulturverein für St.Gallen: Regelmässige Konzerte und Lesungen im «1733» ab Februar 2022

Restaurant und Weinbar 1733 in St.Gallen haben jetzt einen eigenen Kulturverein. Der wurde kürzlich gegründet, trägt den Namen «Wartsab» und will an einem Sonntagnachmittag pro Monat eine Lesung und an einem Mittwochabend pro Monat ein Konzert im Lokal an der Goliathgasse 29 veranstalten. Zum Vorstand des Vereins gehören Urs C. Eigenmann (Präsident), Lukas Schlauri (Beisitzer und Vertreter «1733»), Cornelia Buder (Aktuarin) und Andreas Prinzing (Kassier).

Das frühere Weinlokal 1733 (heute Restaurant und Weinbar 1733) hat sich als Veranstaltungslokal bereits bewährt - auch bei Anlässen von «Gambrinus Jazz plus» wie etwa beim Auftritt von Vera Kaa. Bild: David Suter (8.12.2014)

Der Verein bezweckt gemäss Mitteilung «die Förderung und die Würdigung vor allem der einheimischen Literatur und des einheimischen und auswärtigen Musikschaffens, insbesondere im Bereich der Musikstile Blues, Swing, Soul, Funk und Jazz». Er will Kulturbegeisterten zudem das Beisammensein «an einem sehr schönen Ort» ermöglichen. Das «1733» habe sich als idealer und beliebter Veranstaltungsort schon bewiesen - unter anderem an Anlässen von «Gambrinus Jazz plus».

Nach den Corona-Zwangspausen, die dem Kulturbetrieb wie der Gastronomie massiv zugesetzt hat, ist es dem Verein «Wartsab» gemäss Mitteilung auch wichtig, zur Schaffung bezahlter Auftrittsmöglichkeiten für Kulturschaffende beitragen zu können. Immer mehr Lokale sowie Veranstalterinnen und Veranstalter seien nicht mehr bereit oder in der Lage, kulturelle Auftritte angemessen zu entlöhnen. Da wolle der neue Verein ebenfalls Gegensteuer geben, heisst es in der Mitteilung.

Der Vorstand des neuen Kulturvereins fürs 1733 besteht aus (von links) Urs C. Eigenmann, Lukas Schlauri, Cornelia Buder und Andreas Prinzing. Bild: Arnold Schlauri/PD

Das erste Programm von «Wartsab» ist bereit und soll im Februar 2022 starten. Es umfasst einen Zeitreaum von neun Monaten; im Juli und August ist Sommerpause. Der Verein selber befindet sich in der Aufbauphase und ist vor allem auf der Suche nach Unterstützung. Bisher haben sich 30 Mitglieder angemeldet und auch erste Stiftungsbeiträge sind gemäss Mitteilung geflossen. Infos zum neuen Kulturverein gibt's im Internet; dort findet sich auch das erste Programm von «Wartsab». (pd/vre)

Donnerstag, 18. November - 10:27 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 586 neue Ansteckungen und ein Todesfall

Der Kanton St.Gallen meldet auf seiner Webseite für Mittwoch 586 neue laborbestätigte Coronafälle. Damit haben sich seit März 2020 63'799 Personen im Kanton mit dem Virus infiziert. Am Mittwoch wurde zudem ein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten seit Frühling 2020 steht damit bei 757.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Dienstag, 17. November 2021, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

In den Spitälern des Kantons St.Gallen werden aktuell 48 Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Infektion gepflegt - vier liegen auf der Intensivstation, drei davon müssen künstlich beatmet werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch bei 549 (So: 515, Mo: 490, Di: 520). Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 1017 (So: 870, Mo: 930, Di: 960). Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle in den vergangenen sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100'000 Einwohner. (SK/fra)

Mittwoch, 17. November - 17:08 Uhr

Mahnwache gegen neuen Autobahnzubringer im alten Güterbahnhof

Am Mittwoch können sich Interessengruppen beim sogenannten «Sound Board» im Kugl in die Arealentwicklung von Kanton und Stadt im alten Güterbahnhof einbringen. Am Rand der Veranstaltung demonstrierten Juso, Junge Grüne und die grüne Stadtparlamentarierin Veronika Meyer mit einer Mahnwache gegen einen Autobahnzubringer an diesem Ort. Bild: Daniel Wirth

(17.11.2021)

Mittwoch, 17. November - 15:53 Uhr

Rekordverdächtig hohe Stimmbeteiligung in der Stadt St.Gallen: Elf Tage vor der Abstimmung haben bereits 34 Prozent gestimmt

Der Trend von Ende der vergangenen Woche verdichtet sich weiter: Für den 28. November zeichnet sich in der Stadt St.Gallen je länger je mehr eine rekordverdächtige Stimmbeteiligung von über 60 Prozent ab. Bis Mittwochmittag, elf Tage vor dem Abstimmungstermin haben 15'070 oder 34 Prozent der städtischen Stimmberechtigten ihre Unterlagen bereits wieder retourniert.

In St.Gallen ist am Abstimmungssonntag von 10 bis 12 Uhr jeweils immer noch die Urne geöffnet. Die meisten stimmen heute aber bereits vorher brieflich ab. Bild: Hannes Thalmann (26.9.2026)

Die hohe Rücklaufquote in den ersten beiden Wochen, in denen die briefliche Stimmabgabe möglich ist, bestätigt die Resultate der Umfragen: Gerade beim stark polarisierenden Covid-19-Gesetz sind die Meinungen offenbar weitgehend gemacht. Entsprechend wird früh abgestimmt. Und entsprechend wollen sich viele im Ja- und im Nein-Lager an diesem Urnengang beteiligen.

Stephan Wenger, der Sekretär des Stimm- und Wahlbüros der Stadt St.Gallen, rechnet mit einer hohen Stimmbeteiligung. Wenn man die Werte der letzten Abstimmungstermine mit hohen Beteiligungen hochrechne, komme man auf eine Stimmbeteiligung von über 70 Prozent. Diesen Wert hält Wenger zwar für zu hoch. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrungen könnte die Beteiligung am 28. November aber durchaus gegen den immer noch sehr hohen Wert von 65 Prozent gehen. (pd/vre)

Abstimmungsvorlagen Ein Referendum und zwei Initiativen stehen zum Entscheid an Treiber der Stimmbeteiligung am 28. November ist der Urnengang über das Referendum gegen die Ergänzungen am Covid-19-Gesetz. Die Vorlage wird schon seit einigen Wochen höchst emotional diskutiert. Gegnerinnen und Gegner machen dagegen mit viel Aufwand und lautstark mobil. Die Ja-Kampagne ist bisher in der Öffentlichkeit weniger wahrnehmbar. Zum Entscheid stehen Ende Monat auch noch zwei Initiativen an. Die Pflege-Initiative verlangt Verbesserungen in der Pflege und bei den Arbeitsbedingungen für Pflegefachleute. Die Justiz-Initiative will die Wahl der Bundesrichter auf neue Basis stellen: Nicht mehr Parteien und das nationale Parlament sollen darüber entscheiden, sondern neu eine Fachkommission und das Los. (vre)

Mittwoch, 17. November - 15:08 Uhr

Hotel am Ring hört Ende Jahr auf: Jetzt läuft der Räumungsverkauf

Das Hotel am Ring hört auf. Bis 4. Dezember läuft jetzt der Räumungsverkauf. Bild: PD

Das Hotel am Ring in St.Gallen schliesst seine Türen auf Ende Jahr. Seit Dienstag läuft am Unteren Graben 9 der Räumungsverkauf. Alles muss bis 4. Dezember raus: Von den Möbeln über Spiegel und Geschirr bis zum Kronleuchter. Interessierte können von Montag bis Samstag, 10 bis 13 sowie 15 bis 17 Uhr, im Inventar stöbern.

Die Ankündigung des Räumungsverkaufs des St.Galler Hotels am Ring in den sozialen Medien. Bild: Sandro Büchler

(8.11.2021)

Die Eigentümerin und ehemalige Hotelière Eliane Vilarino hat das Gebäude des Hotel am Ring an die Hoag Immobilien AG verkauft, die ihren Sitz an der Frongartenstrasse 16 in St.Gallen hat. Was mit dem Haus geschieht, ist noch nicht ganz klar. Vermutlich gebe es darin Wohnungen, sagt Vilarino. (mha)