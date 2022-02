ST.GALLER NEWS: Aktuelles aus der Stadt St.Gallen

ST.GALLER STADT-TICKER 3'876 neue Coronafälle übers Wochenende +++ Zehnter Saisonsieg für Handballfrauen des LC Brühl +++ Auto brennt aus +++ Demo gegen Rassismus Stets aktuell informiert über die Geschehnisse in der Stadt St.Gallen und der Umgebung: In unserem Stadt-Ticker finden Sie einen bunten Mix an News und unterhaltsamen Geschichten. Redaktion 07.02.2022, 09.30 Uhr

Montag, 7. Februar - 9:30 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 3'876 neue Ansteckungen am Donnerstag und ein weiterer Todesfall am Wochenende

Der Kanton meldet auf seiner Website fürs Wochenende (Freitag, Samstag und Sonntag) 3'876 neue laborbestätigte Coronafälle. Seit März 2020 haben sich somit 141'689 Personen im Sanktgallischen mit dem Virus infiziert. Am Wochenende wurde ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht bei 827.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Sonntag, 6. Februar 2022, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Derzeit liegen 87 (vergangenen Donnerstag: 70) Patientinnen und Patienten wegen einer SARS-CoV-2-Infektion in St.Galler Spitälern. Davon befinden sich zehn Personen auf einer Intensivstation; sechs von ihnen müssen künstlich beatmet werden. Die Zahl der Spitaleinweisungen ist damit wieder steigend.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kanton St.Gallen am Sonntagabend bei 2'117 (vergangenen Donnerstag: 2'126). Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 4'667 (vergangenen Donnerstag: 4'597). Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle innert sieben und 14 Tagen der Vergleichbarkeit wegen hochgerechnet auf 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner. (SK/vre)

Sonntag, 6. Februar - 13:16 Uhr

Frauen des LC Brühl Handball erringen zehnten Saisonsieg: Jetzt geht’s in die Finalrunde

Der LC Brühl Handball hat seine Hauptrunde in der Premium League 1 (SPL1), der obersten Liga im Schweizer Frauenhandball, erfolgreich abgeschlossen. Im 14. Meisterschaftsspiel sicherten sich die St.Gallerinnen am Samstag beim HV Herzogenbuchsee einen souveränen 36:22-Auswärtserfolg. Es war der zehnte Sieg für die Brühlerinnen, die nun in wenigen Wochen die Finalrunde in Angriff nehmen.

Der Start in die Partie vom Samstag verlief aus Sicht der Brühlerinnen harzig. Zwar gelang es ihnen, sich im Angriff gut in Szene zu setzen, nach zehn Minuten führte Brühl aber «nur» mit 5:4, da bis dahin auch schon fünf freie Würfe ausgelassen worden waren. Mit zunehmender Spielzeit fanden die St. Gallerinnen ihren Rhythmus, speziell das Timeout von Cheftrainer Nicolaj Andersson in der 16. Minute erfüllte seinen Zweck. Im zweiten Teil des ersten Durchgangs setzten sich die Brühlerinnen Schritt für Schritt ab.

Am Samstag siegten die Handballfrauen des LC Brühl auswärts gegen Herzogenbuchsee mit 36:22 überzeugend. Bild: PD/Foto Wagner (5.2.2022)

Nach dem Seitenwechsel wiederholte sich das Geschehen aus der ersten Halbzeit. Der LCB brauchte einige Minuten, um wieder Fahrt aufzunehmen - und Herzogenbuchsee konnte den Rückstand leicht minimieren (17:22 in der 41. Minute). Erneut sorgte ein frühes Timeout (41. Minute) für die richtige Weichenstellung. Brühl legte spürbar einen Gang zu und führte in der 49. Minute erstmals mit neun Treffern. Bis Spielende bauten die Ostschweizerinnen den Vorsprung Schritt für Schritt zum Schlussresultat von 22:36 weiter aus.

Zum offiziellen Ende der Hauptrunde haben nebst dem LC Brühl nur zwei weitere Teams 14 Spiele absolviert. Fünf Teams müssen, bedingt durch Spielausfälle aufgrund von Corona-Infektionen, in den kommenden Tagen noch Nachholspiele bestreiten. Die SPL1-Hauptrunde wurde dafür bis zum 20. Februar verlängert. In der Liga haben die St. Gallerinnen dadurch eine Pause bis 26. Februar. In der Finalrunde treten die Brühlerinnen gegen die Spono Eagles, den LK Zug und entweder gegen Yellow Winterthur oder den HSC Kreuzlingen an. (pd/vre)

Sonntag, 6. Februar - 10:46 Uhr

Eislaufen am Bodensee

Noch bis 27. Februar steht die Eisarena am Rorschacher Hafen Kindern und Erwachsenen für den Schlittschuhspass zur Verfügung. Die Organisatoren, das Netzwerk Rorschach, bieten damit Einwohnern und Besuchern «die Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen, sich zu begegnen und eine gute Zeit zu verbringen.» Der Eintritt kostet fünf Franken und für einen weiteren Fünfliber können Schlittschuhe ausgeliehen werden.

Die Eisarena am Rorschacher Seeufer. Bild: Tino Dietsche

Das Eisfeld ist für Besucherinnen und Besucher täglich ab 14 Uhr bis 20 Uhr zur Verfügung. Die Vormittage sind für Schulen reserviert. Am Wochenende öffnet die Eisarena bereits um 10 Uhr. Am Montagabend schliesst die Arena schon um 19 Uhr, weil anschliessend das Eishockey Training der Rorschacher Eglis startet. Wer mag, kann sich auch im Eisstockschiessen versuchen. Mehr dazu auf www.eisarena.ch (rtl)

Sonntag, 6. Februar - 8:06 Uhr

Parkiertes Auto in Vollbrand

Wie es zu diesem Autobrand kam, wird zurzeit abgeklärt. Bild: Kantonspolizei SG

Am Sonntag, kurz vor 01:10 Uhr, ist der Stadt- und Kantonspolizei St.Gallen ein brennendes Auto auf einem Parkfeld «Im Grund» gemeldet worden. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Am Auto entstand jedoch Totalschaden. Die Brandursache ist nicht bekannt. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei wurde deswegen mit der Ermittlung der Brandursache beauftragt. (kapo/tn)

Samstag, 5. Februar - 14:47 Uhr

Mehrere hundert Personen an Demonstration gegen Rassismus

Mehrere hundert Personen nehmen an der Demonstration gegen Rassismus im St.Galler Kantipark teil. Bild: Michel Canonica

(5.2.2022)

Obwohl die Kundgebung keine Bewilligung hatte, versammelten sich am Samstag rund 25 Personen, um gegen das Mediengesetz zu demonstrieren. Sie wurden jedoch von der Stadtpolizei vom Kornhausplatz weggewiesen. Parallel zur nicht bewilligten Demonstration fand eine bewilligte Kundgebung gegen Rassismus beim Kantonsschulpark statt. Die Stadtpolizei St.Gallen hatte bereits gestern darüber informiert, dass für jene Demonstration gegen Rassismus eine starke Mobilisierung im Vorfeld erfolgte. Das zeigt auch die Zahl der Personen vor Ort: Der Demozug setzte sich gegen 14.45 Uhr mit mehreren hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Bewegung. (ghi/evw/lw)

Samstag, 5. Februar - 13:58 Uhr

Demonstration ohne Bewilligung: Rund 25 Personen vom Kornhausplatz weggewiesen

Die Stadtpolizei musste rund 25 Personen wegweisen, da sie an einer Demonstration teilnehmen wollte, die keine Bewilligung hat. Bild: Michel Canonica

Gestern hat die Stadtpolizei mitgeteilt, dass die Veranstalter der Demonstration gegen das Mediengesetz, ihre Kundgebung abgesagt haben und infolgedessen die Bewilligung aufgehoben wurde. Die Polizei hat auf Anfrage betont:

«Bei Durchführung einer illegalen Demonstration oder Teilnahme an einer solchen macht man sich strafbar.»

Ein Augenschein zeigt aber, dass sich derzeit mehr Schaulustige als Demonstrantinnen und Demonstranten unter den Personen auf dem Kornhausplatz befinden. (evw)

Samstag, 5. Februar - 12:30 Uhr

29-jähriger Autofahrer gefährdet im fahrunfähigen Zustand andere Personen – Stadtpolizei konnte in an der Burgstrasse stellen

Am Freitag, 21.45 Uhr, beschädigte ein 29-jähriger Autofahrer in Abtwil eine Schrankenanlage und fuhr anschliessend auf der Geissbergstrasse in Richtung Zürcher Strasse. Wie die Stadtpolizei St.Gallen am Samstag in einer Medienmitteilung schreibt, ist der 29-Jährige dabei mittig auf der Fahrbahn gefahren und hat zwei entgegenkommende Fahrzeuglenkerinnen und deren Mitfahrende gefährdet. Beide Autofahrerinnen hätten versucht, dem 29-Jährigen auszuweichen, trotzdem kam es zu einer Streifkollision sowie zum Touchieren eines Randsteines. Personen seien dabei nicht verletzt worden.

Das sichergestellte Unfallfahrzeug des 29-Jährigen. Bild: Stadtpolizei St.Gallen

Der 29-jährige Autofahrer kümmerte sich weder um die gefährdeten Personen, noch um den verursachten Sachschaden und setzte seine Fahrt in Richtung Stadtzentrum fort, heisst es weiter im Communiqué.

Die Stadtpolizei habe den Flüchtigen schliesslich an der Burgstrasse anhalten können. Er sei als fahrunfähig eingestuft worden und die Staatsanwaltschaft habe eine Blut- und Urinprobe verfügt. Nach Rücksprache mit der Kantonspolizei St.Gallen sei die Zuständigkeit bei der Stadtpolizei geblieben, obwohl die Beschädigung der Schrankenanlage auf Kantonsgebiet stattfand.

Das beschädigte Fahrzeug einer Autofahrerin, die durch den 29-Jährigen gefährdet wurde. Bild: Stadtpolizei St.Gallen

Weiter heisst es in der Mitteilung, dass die Stadtpolizei sodann die vorläufige Festnahme des 29-Jährigen verfügte. Eine Einvernahme sei aufgrund des Zustandes des Mannes nicht möglich gewesen, der Führerausweis sei ihm abgenommen und das Fahrzeug sichergestellt worden. Abklärungen zu den konkreten Tatbeständen, unter anderem pflichtwidriges Verhalten, Fahren in fahrunfähigem Zustand oder auch Gefährdung des Lebens, laufen, schreibt die Stadtpolizei abschliessend. Der 29-Jährige werde anschliessend zur Anzeige gebracht.

Freitag, 4. Februar - 17:45 Uhr

St.Galler Schauspieler Matthias Albold spielt Steve Jobs

Die Monologreihe «Radikal allein» des Theaters St.Gallen geht in die zweite Runde: Am Donnerstag, 10. Februar, mit einem Doppelabend. Um 20 Uhr spielt Bruno Riedl im Kirchhoferhaus «Dienstags bei Migros». Das raffinierte Monologstück des 2016 erst 53-jährig verstorbenen Schriftstellers Emmanuel Darley erzählt von der besonderen Beziehung zwischen einem alternden Vater und seiner erwachsenen Tochter Roberta, die einmal Robert war.

Um 21.30 Uhr spielt Matthias Albold «Steve Jobs», ein fiktives Selbstgespräch des Apple-Mitbegründers in seiner letzten Lebensphase. Ein Stück des Franzosen Alban Lefranc. Inszeniert werden beide Produktionen von der Theaterwissenschaftlerin und Regisseurin Leyla Claire Rabih.

Matthias Albold ist seit über 20 Jahren Ensemblemitglied im Theater St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Der Doppelabend ist eine Koproduktion des Theaters St.Gallen mit dem Kunstmuseum St.Gallen. Die Monologe werden im Kirchhoferhaus gespielt, der Dépendance des Kunstmuseums St.Gallen.

Allein mit dem Publikum, mit nichts als dem Text und der Figur im Gepäck: Der Monolog ist die Königsdisziplin für alle Schauspielerinnen und Schauspieler. Unter dem Titel «Radikal allein» hat die Schauspiel-Sparte des Theaters St.Gallen eine Reihe solcher Soli gestartet. Verschiedene Regisseurinnen und Regisseure inszenieren diese einmal intimen, einmal explosiven Begegnungen mit einzelnen Schauspielerinnen und Schauspielern in minimalistischen Settings und an wechselnden Schauplätzen – mit Fokus auf Text und Figur. Weitere Termine, jeweils 20 Uhr, im Kunstmuseum am 17., 19. und 24. Februar sowie am 3., 8. und 17. März. (pd/mem)

Freitag, 4. Februar - 17:00 Uhr

Workshop zeigt Alternativen zu Strafen auf

Es gibt Alternativen zu Strafen: das wird in einem Workshop aufgezeigt. PD

Die vierjährige Lorena bemalt mit Filzstiften die Wand im Kinderzimmer. Als Strafe muss sie sofort ins Bett. Das ist ein Beispiel. Strafen seien in der Erziehung etwas Alltägliches und dennoch machten sie niemanden glücklich, schreibt Annette Schulthess. Sie bietet am kommenden Dienstag in St.Gallen einen Workshop zum Thema an.

Er beginnt um 19 Uhr findet in St. Gallen und richtet sich an Eltern und Erziehende. Es werden Alternativen zu Strafen aufgezeigt, aber auch Folgen von Straf- und Belohnungssystemen erläutert. Es ist eine Anmeldung erforderlich. Die Platzzahl ist beschränkt. Informationen unter 071 277 87 10 oder annette.schulthess@bluewin.ch, www.beyondwords.ch

Freitag, 4. Februar - 11:34 Uhr

35 Jahre Bibliothek Wyborada, 100 Jahre Erika Burkart

Die Bibliothek Wyborada feiert in diesem Jahr ihr 35-jähriges Bestehen. Das Literaturhaus gratuliert dazu. Am kommenden Donnerstag, 10. Februar, 19 Uhr, findet im Raum für Literatur an der St.-Leonhard-Strasse folgender Anlass statt: «Erika Burkart – Eine Beschwörung». Am 8. Februar würde die bedeutendste Lyrikerin der Schweiz 100 Jahre alt. Doch wer war Erika Burkart? Ihr selbst war klar: «Die Bezeichnung Naturlyrikerin greift zu kurz. 50jähriger tradierter Irrtum der Rezensenten.» Und was macht ihr Werk aus? Lässt es sich überhaupt in die Gegenwart transponieren?

Diesen Fragen geht das Autorinnen-Kollektiv RAUF nach und fügt aus Burkarts Texten eine Collage. Es lesen und sprechen: Tabea Steiner und Mariann Bühler. DJ Saskia Winkelmann steuert Musik bei, die für Erika Burkart von zentraler Bedeutung war. Eintritt: 20 Franken, Mitglieder Wyborada 15 Franken, Caritas-Kulturlegi 5 Franken, Studierende 17 Franken, Mitglieder A*dS und Geflüchtete gratis. (pd)

Anmeldung: literaturhaus@wyborada.ch. Für die Veranstaltung gelten die im Februar gültigen Corona-Regelungen. Zum aktuellen Schutzkonzept geht's hier.

Freitag, 4. Februar - 9:49 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 1641 neue Ansteckungen am Donnerstag und ein weiterer Todesfall

Der Kanton meldet auf seiner Website für Donnerstag 1'641 neue laborbestätigte Coronafälle. Seit März 2020 haben sich somit 137’813 Personen im Sanktgallischen mit dem Virus infiziert. Am Donnerstag wurde zudem ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht bei 826.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Donnerstag, 4. Februar, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Derzeit liegen 70 Patientinnen und Patienten wegen einer SARS-CoV-2-Infektion in St.Galler Spitälern. Davon befinden sich noch sechs Personen auf einer Intensivstation; sie müssen künstlich beatmet werden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kanton St.Gallen am Donnerstagabend bei 2'126. Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 4'597. Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle innert sieben und 14 Tagen der Vergleichbarkeit wegen hochgerechnet auf 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner. (SK/tn)

Donnerstag, 3. Februar - 18:01 Uhr

Am Samstag zählt in der Grabenhalle nur der Rhythmus: Jeder und jede kann sich selbst hinters Schlagzeug setzen

Der Takt ist in der Musik das Unverzichtbare. Wer am Schlagzeug sitzt, gibt das Tempo für alle anderen Mitmusizierenden vor. Der Beat – je nachdem schneller oder langsamer als der eigene Herzschlag – lässt unseren Puls sinken oder versetzt uns in Ekstase. «Die Trommlerinnen und Trommler dieser Welt kochen das Grundgerüst für schmackhafte Musik. Sie sind quasi die Töpfe in der Küche», sagt Milo Schuler.

Sich einmal fühlen wie dieser Schlagzeuger auf der Bühne am Open Air St.Gallen? Am Samstag ist das möglich in der Grabenhalle. Bild: Peer Füglistaller (26. Juni 2015)

Am Samstag stellt er in der Grabenhalle St.Gallen deshalb das Schlagzeug in den Mittelpunkt. Schuler ist der Organisator der «Cucina Buzina Connection». Dabei stehen zwei Schlagzeuge sowie andere Rhythmusinstrumente wie Rasseln und Trommeln auf einer Bühne bereit – für das Publikum. «Denn der Abend ist ein offenes Format, jeder und jede darf auf die Bühne und einfach loslegen», erklärt Schuler.

Was dabei entsteht? Völlig offen. «Vom einfachen Jam über ein Freestyle-Perkussions-Duett bis zum improvisierten Tanz mit Technobeat kann dabei alles herauskommen», sagt der Organisator. Zudem werde keine Elektronik eingesetzt – der pure Rhythmus zähle und mache die Überraschung aus. «Unplugged, Techno, Open Stage-Night», fasst Schuler das Konzept zusammen.

Die «Drum-Küche» startet am Samstag, 19 Uhr, in der Grabenhalle. Gäste benötigen ein gültiges 2G-Covidzertifikat. Zudem gilt in der Halle eine Maskentragpflicht und Getränke dürfen nur im Sitzen konsumiert werden. (sab)

Donnerstag, 3. Februar - 17:08 Uhr

Konzert zum Mitsingen: Kinder zwischen fünf und 13 Jahren gesucht

Am 20. März, 11.30 bis 12 Uhr, findet in der Linsebühlkirche ein Konzert zum Mitsingen für Gross und Klein statt. Die Kinder- und Jugendkantorei St.Gallen C wird unter der Leitung von Verena Förster Lieder vorbereiten, bei denen das Publikum im Kanon oder bei Refrains mitsingen wird, heisst es in einer Mitteilung. Alle Kinder «jeglicher Nationalität und Religion» im Alter von fünf bis 13 Jahren seien eingeladen mitzumachen.

Das Konzert findet in der Kirche Linsebühl in St.Gallen statt. Bild: Urs Bucher

Die Proben für das Konzert finden am 28. Februar und 7. März statt, von 17.30 bis 18.15 Uhr (Fünf bis Sechsjährige) sowie von 18.15 bis 19.15 Uhr (Sieben- bis 13-Jährige). Die Hauptprobe ist gemäss Mitteilung am 14. März von 17.30 bis 18.30 Uhr (Fünf- bis Sechsjährige) sowie von 18 bis 19.15 Uhr (Sieben- bis 13-Jährige). Die Teilnahme am Projekt ist kostenlos. Anmeldungen sind bis 14. Februar unter 079'617'05'64 oder kinderchor@ref-sgc.ch möglich. (pd/woo)

Donnerstag, 3. Februar - 15:26 Uhr

Die neue Slamsaison startet in der Grabenhalle: Am Freitag findet der Poetry Slam St.Gallen statt

Neo-Zürcher Etrit Hasler auf Gastbesuch in der alten Heimat: Er moderiert die 78. Ausgabe des Poetry Slam St.Gallen. Bild: PD

Ob Wortspiele oder Politisches, Comedy oder Nachdenkliches, Prosa oder Lyrik, Nonsens oder Dramatisches – morgen Freitag startet die neue Slamsaison in der Grabenhalle. Los geht es mit dem Poetry Slam St.Gallen Nummer 78. Ab 20.30 Uhr kämpfen 9 Personen um die Korne. Mit dabei sind: Gregor Stäheli (Zürich), Sven Hirsbrunner (Erlen), Marguerite Meyer (Zürich), Jan Rutishauser (St.Gallen), Rosie Hörler(Appenzell), Marco Güschä Gurtner (Thun), Qeumars Mustafa Hamie (Zürich), Annika Biedermann (Zürich) & Sven Stickling (Bielefeld). Die Moderation übernehmen Ralph Weibel und Etrit Hasler.

Türöffnung ist um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 25 Franken (20 Franken mit Ermässigung). Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der 2G-Regelung (genesen, geimpft) mit Maskenpflicht statt. Die Konsumation ist ausschliesslich im Sitzen erlaubt. (pd/dh)

Vorverkauf und weitere Informationen unter www.slamgallen.ch.

Donnerstag, 3. Februar - 11:53 Uhr

Zollibolli-Hampelmann verschwindet schon bald

Er gehört zur St.Galler Weihnachtszeit wie der Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt oder der Christbaum auf dem Klosterplatz: Seit Jahren entzückt der überdimensionale Zollibolli-Hampelmann jeweils im Dezember Passantinnen und Passanten. Lächelte das rote Mannli früher von der Hauswand der ehemaligen Zollibolli-Filiale in der Marktgasse, hängt er nun an der Fassade des Neumarkts, in welchem 2017 eine Zollibolli-Filiale eröffnete.

Der Aufschrei war gross, als das Spielwarengeschäft 2020 die Schliessung der Filiale in der Marktgasse bekannt gab. Denn damit verschwand vorerst auch der Hampelmann. Nach zahlreichen Rückmeldungen aus der Bevölkerung holte Zollibolli den kultigen Hampelmann im vergangenen November zurück.

Der Neumarkt-Hampelmann ist stolze sieben Meter lang und dreieinhalb Meter breit. Er hat eine Zugvorrichtung, an der man ziehen und ihn damit zum Tanzen bringen kann. Bild: Raphael Rohner

Die Weihnachtszeit ist inzwischen längst vorbei. Der Hampelmann hängt aber nach wie vor am Neumarkt. Bleibt er am neuen Standort nun übers ganze Jahr? Stefan Eberhard, Zollibolli-Filialleiter im Neumarkt, verneint. Der Hampelmann werde spätestens nächste Woche demontiert. Dass er nach wie vor hängt, sei einigen Verzögerungen aufgrund von Unklarheiten bei der Suche nach einem Lagerraum geschuldet.

Wer den Hampelmann also noch einmal zum Tanzen bringen will, hat in den nächsten Tagen noch die Gelegenheit dazu. Danach verabschiedet sich der rote Riese wieder. Bis zur nächsten Weihnachtszeit. (woo)

Donnerstag, 3. Februar - 09:30 Uhr

Ölspur und medizinischer Notfall an der Felsenstrasse: Blaulichtorganisationen rücken mit mehreren Fahrzeugen aus

Zwei Einsätze in derselben Strasse: Die Rettung, Feuerwehr und Polizei sind vor Ort. Bild: Raphael Rohner

Am Mittwochnachmittag bemerkten Anwohner eine gröbere Ölspur von der Felsenstrasse zur Berneggstrasse. Nach einem Augenschein durch die Stadtpolizei wurden gewisse Ecken für mehrere Stunden abgesperrt und der Verkehr musste geregelt werden. Die Berufsfeuerwehr St.Gallen stand mit einem speziellen Fahrzeug im Einsatz und sprühte Ölbinder.

Mitten während den Reinigungsarbeiten ereignete sich ebenfalls an der Felsenstrasse ein medizinischer Notfall: «Eine Person ist zusammengebrochen und musste reanimiert werden», sagt Dionys Widmer, Mediensprecher von der Stadtpolizei St.Gallen. Ein Streifenwagen, der mit einem Defibrillator ausgerüstet ist, fuhr schliesslich zum Rettungseinsatz rüber. Der Rettungsdienst übernahm schliesslich die Patientenbetreuung und transportierte den Patienten schliesslich über die Berneggstrasse ins Kantonsspital. (rar)

Donnerstag, 3. Februar - 8:54 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 2148 neue Ansteckungen am Mittwoch

Der Kanton meldet auf seiner Webseite für Mittwoch 2148 (Mittwoch vor einer Woche: 2226) neue laborbestätigte Coronafälle. Seit März 2020 haben sich somit 136'172 Personen im St.Gallischen mit dem Virus infiziert. Am Mittwoch wurde kein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht bei 825.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Mittwoch, 26. Januar, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Derzeit liegen 75 (Mittwoch vor einer Woche: 55) Patientinnen und Patienten wegen einer SARS-CoV-2-Infektion in St.Galler Spitälern. Davon befinden sich noch sechs Personen auf einer Intensivstation; sie müssen künstlich beatmet werden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kanton St.Gallen am Mittwochabend bei 2179 (Mittwoch vor einer Woche: 2149). Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 4636 (Mittwoch vor einer Woche: 3983). Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle innert sieben und 14 Tagen der Vergleichbarkeit wegen hochgerechnet auf 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner. (SK/fra)

Mittwoch, 2. Februar - 18:38 Uhr

SP befürchtet rechtsextremen Aufmarsch in St.Gallen und unterstützt Gegendemo – Stadtpolizei kann rechtsextremen Aufmarsch nicht bestätigen

Am 22. Januar setzten sich in der Berner Innenstadt rechtsradikale Gruppierungen an die Spitze einer Anti-Coronamassnahmen-Kundgebung. Es gebe Signale, dass dieselben Kreise für den kommenden Samstag zu einer weiteren Kundgebung mobilisierten, diesmal in der Stadt St.Gallen, schreibt die SP Stadt St.Gallen in einer Mitteilung. Sie sei äusserst besorgt über die «zunehmend offene Zurschaustellung rechtsextremen Gedankenguts».

Demonstranten protestieren gegen die Massnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus, am Samstag, 22. Januar 2022 in Bern. Ein ähnliches Bild befürchten linke Gruppierungen diesen Samstag in St.Gallen. Bild: Anthony Anex / Keystone

Sollte ein rechtsextremer Aufmarsch in der St.Galler Innenstadt stattfinden, dürfe dieser nicht unbeantwortet bleiben. Die SP unterstützt deshalb den «friedlichen Protest gegen Rechtsextremismus, Faschismus und eine Verharmlosung des Holocaust». Aus sozialdemokratischer Sicht sei es entscheidend, ein Zeichen gegen die Opferverhöhnungen der Neo-Nazis zu setzen. Die Ortspartei reagiert damit auf einen Aufruf, der in den Sozialen Medien kursiert. Darin wird unter dem Titel «Kein Nazi-Aufmarsch in St.Gallen» zur Kundgebung gegen den Rechtsextremismus aufgerufen.

Jenny Heeb, Co-Präsidentin der SP-Ortspartei. Bild: PD

SP-Co-Präsidentin Jenny Heeb sagt auf Anfrage: «Einen Aufruf, gegen Rechts auf die Strasse zu gehen, unterstützen wir immer.» Ob ein rechtsextremer Aufmarsch tatsächlich passiert, das kann sie nicht sagen. Die Veranstalter der Demonstration gegen Rechtsextremismus befürchteten aber, Rechtsradikale könnten sich an die Spitze der anderen Kundgebung setzten. Heeb sagt:

«Was in Bern passiert ist, soll sich in St.Gallen nicht wiederholen.»

Nachfrage bei der Stadtpolizei St.Gallen. Diese hat für den Samstagnachmittag zwei Kundgebungen bewilligt. Die eine betrifft jene, zu welcher die SP in der Medienmitteilung aufruft. Die zweite stellt sich gegen das Mediengesetz, über welches am 13. Februar abgestimmt wird. «Beide Kundgebungen haben eine Bewilligung», sagt Polizeisprecher Dionys Widmer. Ein rechtsextremer Aufmarsch, wie dies die SP schreibt, kann er nicht bestätigen.

Erwartet werden gemäss Angaben der Veranstalter der Demonstration gegen das Mediengesetz mehrere hundert Personen. Sie soll am Kornhausplatz starten, dann durch die Innenstadt und wieder zurück zum Kornhausplatz ziehen. Der Demonstrationszug, auf den die SP aufmerksam macht, soll rund 200 Personen umfassen, beim Kantipark starten und via Gallusplatz und Roter Platz zur Engelgasse ziehen. Widmer sagt:

«Die Polizei wird beide Kundgebungen begleiten, wie es üblich ist.»

Dionys Widmer, stellvertretender Leiter Fachstelle Kommunikation Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

Dies einerseits, um den Demonstrationszug gegen Störungen von aussen zu schützen. Andererseits, um zu kontrollieren, dass die Teilnehmenden die Rahmenbedingungen einhalten. Als Drittes fungieren die Polizistinnen und Polizisten vor Ort als Ansprechpartner für die Bevölkerung und die Teilnehmenden. «Eingreifen wird die Polizei etwa dann, wenn beispielsweise die Route oder die Auflagen nicht eingehalten werden.» Die Polizei gehen von friedlichen Kundgebungen aus. Einzelne Störaktionen könnten aber nie ausgeschlossen werden.

Gemäss Polizeireglement müsse eine Demonstration bewilligt sein, sodass sie stattfinden dürfe. Bei der Prüfung des Gesuchs geht es um verkehrs- und sicherheitspolizeiliche Aspekte und nicht um das Thema der Demonstration. «Denn alle haben das Recht, ihre Meinung kund zu tun im gesetzlichen Rahmen.» (dh/lw/pd)

Mittwoch, 2. Februar - 15:15 Uhr

Vier Leichtverletzte bei Verkehrsunfall auf der Zürcher Strasse

Auf der Zürcher Strasse 294 kam es zu einem Auffahrunfall. Bild: Stadtpolizei SG

Am Dienstag, 16.45 Uhr, war eine Autofahrerin auf der Zürcher Strasse unterwegs. Gemäss Mitteilung der Stadtpolizei St.Gallen befanden sich im Auto neben der 24-Jährigen Autofahrerin eine Beifahrerin sowie vier Kinder. Zwei der Kinder waren nicht angegurtet. Auf der Zürcher Strasse 294 hielt die Autofahrerin vor dem Fussgängerstreifen an, um zwei Personen die Strasse überqueren zu lassen. Ein folgender 37-jähriger Lieferwagenlenker bemerkte das zu spät und prallte gegen das Heck des Autos.

Das Auto wurde auf den Fussgängerstreifen geschoben und stiess mit den zwei Fussgängern, welche die Strasse überquerten, zusammen. Sie fielen zu Boden und verletzten sich leicht. Die Rettungssanität brachte sie ins Spital. Ein Kind im Auto klagte über Kopfschmerzen, die 24-jährige Autofahrerin über Bauchschmerzen.

Sie begaben sich beide in ärztliche Behandlung. Aufgrund des Unfalls kam es während mehr als einer Stunde zu Verkehrsbehinderungen. Es entstand Sachschaden. (stapo/fra)

Mittwoch, 2. Februar - 14:07 Uhr

Mann verunreinigt nach Drohung eine Zelle

In der Zelle zerriss der Mann unter anderem eine Wolldecke sowie eine Matratze. Bild: Stadtpolizei St.Gallen

Am Dienstagabend musste die Stadtpolizei St.Gallen wegen eines Mannes ausrücken, der andere Personen bedrohte. Der 31-Jährige war zur Verhaftung ausgeschrieben. Die Stadtpolizei St.Gallen erhielt um 22.40 Uhr eine Meldung, dass mehrere Personen am Blumenbergplatz von einem Mann bedroht wurden. Als die Polizei eintraf, fixierten zwei Personen den 31-Jährigen. Der Mann verhielt sich gemäss Mitteilung aufbrausend und unkooperativ, weshalb er durch die Polizei in Handfesseln gelegt und auf den Posten gebracht wurde.

Die Polizei stellte fest, dass sich der Mann aus Tunesien seit 2019 rechtswidrig in der Schweiz aufhielt. Zudem war er zu 122 Tagen Haft ausgeschrieben. Deshalb wurde er festgenommen. In der Zelle zerriss er eine Wolldecke sowie eine Matratze, verstopfte die WC-Anlage und beschädigte Abdeckungen und die Gegensprechanlage.

Aufgrund der Sachbeschädigungen und der Drohung am Blumenbergplatz, wobei er mutmasslich ein Messer zeigte, wurde die Kantonspolizei St.Gallen hinzugezogen, welche weitere Abklärungen tätigt. Verletzt wurde beim Vorfall niemand.(stapo/fra)

Mittwoch, 2. Februar - 11:48 Uhr

Neues «Senf»-Magazin wird im Haus zur Ameise vorgestellt – dazu gibt es eine Ausstellung

Die 15. Ausgabe des «Senf»-Magazins mit dem Titel «Kunstrasen» thematisiert die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Fussball und Kunst. Das Heft erscheint übermorgen Freitag.

Das neue Magazin wird im Haus zur Ameise vorgestellt. Dazu gibt es eine Ausstellung. Bild: PD

Bereits morgen Donnerstag wird das Magazin vorgestellt und gleichzeitig eine Ausstellung dazu im Haus zur Ameise an der Augustinergasse 17 eröffnet. Türöffnung ist um 19.30 Uhr. Am Samstag, 14 bis 18 Uhr, kann die Ausstellung ebenfalls besichtigt werden. Es gilt die 2G-plus-Regel. (pd/jol)

Mittwoch, 2. Februar - 11:01 Uhr

Ohne Führerausweis und fahrunfähig verunfallt

An der Hohrainstrasse kam das Auto zum Stillstand. Bild: Kapo

Ein 31-jähriger Autofahrer fuhr am Mittwoch, kurz vor 01:50 Uhr, ohne Führerausweis auf der Neumühlestrasse in Richtung Hohrainstrasse in Goldach. Gemäss der Kantonspolizei St.Gallen verlor er in der Rechtskurve Höhe Verzweigung Neumühlestrasse – Weidweg, die Kontrolle über sein Auto.

Dieses kam von der Strasse ab. Es prallte gegen den Randstein des Trottoirs und stiess gegen den Grenzstein des am Trottoir angrenzenden Wiesenbords. Ungebremst ging es weiter in den Weidweg, dieser ist eigentlich nur für Fussgänger und Fahrradfahrerinnen zugänglich. Dort kollidierte das Auto nach wenigen Metern mit einem Verkehrsteiler «Biene Maya», einem Metallpfosten und einem Kandelaber. Anschliessend fuhr es in eine aufsteigende Böschung einer Liegenschaft an der Hohrainstrasse.

Dort kam das Auto nach einigen Metern zwischen Sträuchern und Bäumen zum Stillstand. Es entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. (kapo/fra)

Mittwoch, 2. Februar - 10:20 Uhr

Symposium zum Theaterfestival Jungspund in der Lokremise

Kinder schauen sich die Aufführung «Die Wörterfabrik» am Jungspund-Festival 2020 an. Benjamin Manser

Vom 17. bis 26. Februar finden in St.Gallen das Theaterfestival Jungspund für ein junges Publikum statt. Darin eingebettet ist zum ersten Mal ein Symposium, wie die Veranstalter am Mittwoch bekannt gaben.

Das Symposium sei Diskussionsplattform und Kooperationsveranstaltung. Es beleuchte in diversen Formaten Entwicklungen und Hintergründe des Kinder- und Jugendtheaters. So gibt es Künstlerinnengespräche, Vorträge und Praxisberichte. Eine Ideenwerkstatt soll ermutigen, wie der Name schon verrate, sich gleich selber einzubringen.

Das Symposium findet am Schluss des Festivals vom 24. bis 26. Februar 2022 in der Lokremise St.Gallen statt. Zusammen mit der «Schweizerischen Gesellschaft für Theaterkultur» (SGTK) und dem «Institut für Theaterwissenschaft der Universität Bern» (ITW) veranstalten das «Jungspund» dieses Symposium zum ersten Mal. Ziel sei es, Theaterpraktikerinnen, Theoretiker, Kritikerinnen und Publikum in einen produktiven Austausch zu bringen und das Themenpotenzial des Kinder- und Jugendtheaters in der kulturellen Öffentlichkeit zu positionieren.

Das Symposium ist öffentlich und frei zugänglich. Allerdings wird um eine Anmeldung: joel.franz@itw.unibe.ch. (dwi)

Hinweis: www.jungspund.ch

Mittwoch, 2. Februar - 08:53 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 2183 neue Ansteckungen am Dienstag

Der Kanton meldet auf seiner Webseite für Dienstag 2183 (Di, 25. Januar: 2496) neue laborbestätigte Coronafälle. Seit März 2020 haben sich somit 134'024 Personen im St.Gallischen mit dem Virus infiziert. Es wurden drei Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht damit bei 825.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Dienstag, 1. Februar, um Mitternacht. Bild: Fachstelle Statistik Kanton SG

Derzeit liegen 68 Patientinnen und Patienten wegen einer SARS-CoV-2-Infektion in St.Galler Spitälern. Davon befinden sich sechs Personen auf einer Intensivstation, sie müssen künstlich beatmet werden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kanton St.Gallen am Dienstagabend bei 2183 (Di, 25. Januar: 2074). Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 4576 (Di, 25. Januar: 3784). Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle innert sieben und 14 Tagen der Vergleichbarkeit wegen hochgerechnet auf 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner. (SK/fra)

Dienstag, 1. Februar - 14:25 Uhr

8200 Stimmberechtigte haben sich bereits entschieden

Am 13. Februar wird abgestimmt. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Über städtische oder kantonale Geschäfte müssen die Stimmberechtigten am nächsten Abstimmungssonntag vom 13. Februar nicht entscheiden. Dafür kommen gleich vier nationale Vorlagen an die Urne: die Initiativen zum Tabakwerbeverbot und zum Tierversuchsverbot, das Gesetz über die Stempelabgaben sowie das Massnahmenpaket Medien.

Bis gestern Montag hatten bereits 8200 Stadtsanktgallerinnen und Stadtsanktgaller abgestimmt. So viele Stimmcouverts sind im Rathaus eingegangen, wie Zahlen der Stadt zeigen. Das entspricht einem Anteil von 18,5 Prozent. Am meisten Couverts an einem Tag (1883) kamen am 25. Januar an. (mbu)

Anzahl der eingegangenen Stimmcouverts nach Tagen. Screenshot: www.stadt.sg.ch

Dienstag, 1. Februar - 12:40 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 1637 neue Ansteckungen am Montag

Der Kanton meldet auf seiner Webseite für Montag 1637 neue laborbestätigte Coronafälle. Seit März 2020 haben sich somit 131'841 Personen im St.Gallischen mit dem Virus infiziert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht unverändert bei 822.

Derzeit liegen 66 Patientinnen und Patienten wegen einer SARS-CoV-2-Infektion in St.Galler Spitälern. Davon befinden sich noch sechs Personen auf einer Intensivstation; fünf von ihnen müssen künstlich beatmet werden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kanton St.Gallen am Montagabend bei 2222 (Montag vor einer Woche: 1264). Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 4537 (Montag vor einer Woche: 2607). Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle innert sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100’000 Einwohner. (SK/dar)

Dienstag, 1. Februar - 11:28 Uhr

Junge Filmemacher drehen in St.Gallen

Die drei Filmemacher Julien Thomas, Janik Butz und Lukas Sprenger. Raphael Rohner

Drei junge Filmemacher haben am Montag an mehreren Schauplätzen in der Stadt St.Gallen ihren ersten Kurzfilm gedrekt. Die Studenten der Gewerblichen Berufmaturitätsschule filmten unter anderem Szenen in der Stiftsbibliothek, im Pfalzkeller und draussen auf den Strassen. «Wir sind überrascht, wie locker es die Leute hinnehmen, dass wir hier einfach einen Film drehen – das ist mega» sagen die drei in einer Drehpause. Der Film soll in einigen Wochen publiziert werden. Viel verraten möchten sie noch nicht: «Es geht um Traumszenen und die Stadt St.Gallen.» (rar)

Die drei Studenten waren am Montag mit ihrer Filmausrüstung in St.Gallen unterwegs. Raphael Rohner

Dienstag, 1. Februar, 9:38 Uhr

Tempodelikt bei Mörschwil: Raser überholt Polizeipatrouille mit über 200 km/h

Am Montag, 17. Januar, kurz vor 23:45 Uhr, hat ein Auto auf der Autobahn A1, Höhe Meggenhus, in Fahrtrichtung St.Margrethen eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen mit stark erhöhter Geschwindigkeit überholt. Der Lenker des Autos mit französischen Kontrollschildern beschleunigte danach noch weiter und ergriff die Flucht, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Nach dem Überholmanöver nahm die Patrouille gemäss Mitteilung umgehend die Nachfahrt mit Blaulicht und Sirene auf. Sie musste jedoch aufgrund der Verhältnismässigkeit abgebrochen werden.

Die Kantonspolizei St.Gallen gab die Verfolgung aufgrund Verhältnismässigkeit auf. Symbolbild: Kantonspolizei St.Gallen

Umfangreiche Ermittlungen der Verkehrspolizei führten schliesslich zu einem möglichen Beschuldigten, einem 36-jährigen Franzosen, welcher am 21. Januar 2022 durch eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen im Rheintal angehalten werden konnte. Auswertungen aus Videoaufzeichnungen belasten den Mann, mit einer Geschwindigkeit von über 200 Kilometern pro Stunde gefahren zu sein. Er gab das Raserdelikt anlässlich einer Befragung zu. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen eröffnete gemäss Mitteilung ein Verfahren gegen den Fahrer. Das Auto wurde sichergestellt. (kapo/dar)

Dienstag, 1. Februar, 8:10 Uhr

Filmpremiere im Palace: Dokumentarfilm übers Bikepacking-Rennen «Dead Ends and Cake»

Am 18. Februar, 19:30 Uhr, findet die Premiere des 40-minütigen Dokumentarfilms «Dead Ends and Cake» im «Pfalzkeller» in St.Gallen statt. Der Film schildert zahlreiche Geschichte rund ums gleichnamige Bikepacking-Rennen, das im vergangenen Sommer in der Ostschweiz stattgefunden hat.

Bei Rennen dieser Art gilt es, verschiedene Checkpoints in frei wählbarer Reihenfolge abzufahren – nur mit dem Velo und eigener Kraft. Die Checkpoints befanden sich, ganz dem Titel entsprechend, in Sackgassen, in denen es für die Teilnehmenden jeweils ein Stück Kuchen gab. In der ersten Ausgabe 2021 befanden sich die Posten auf der Hochalp beim Säntis, im Safiental, im Calfeisental, im Tösstal und im Sernftal. Start und Ziel war beim Kutscherhaus in St.Gallen.

Es gilt die 2G-Regel und Maskenpflicht. Teilnahme ist ausschliesslich mit Covid-Zertifikat und personalisiertem Vorverkaufsticket möglich.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Auch im kommenden Sommer soll das Bikepacking-Rennen wieder stattfinden. Die Checkpoints werden im Frühling auf der Website vorgestellt. (pd/dar)

Montag, 31. Januar, 17:27 Uhr

Bibliothek Wyborada feiert Jubiläum: St.Galler Pionierinnen eröffneten vor 35 Jahren die erste öffentliche Frauenbibliothek

Am 7. Februar 1987 wurde die Frauenbibliothek Wyborada eröffnet. Heute ist der Bestand auf 12’000 Medien gewachsen und die Bibliothek ist Teil des St.Galler Bibliotheksnetzes. Nachdem 2019 die Frauenbibliothek von einer drohenden Schliessung gerettet und um das Literaturhaus erweitert wurde, tritt die Institution unter dem Namen Literaturhaus & Bibliothek Wyborada auf.

Eine kleine Frauengruppe gründete im Mai 1986 den Verein Wyborada. Er sollte Trägerin einer Frauenbibliothek, einer Dokumentations-, Informations- und Archivstelle werden. Das «Schweizer Frauenblatt» berichtete 1987: «Immer mehr Frauen kamen dazu: Das Bedürfnis war offenkundig. So etwas wie eine Schneeballwirkung setzte ein und es beteiligten sich bald 21 aktive Frauen am Projekt.» Bereits am 7. Februar 1987 war es dann soweit: Die erste öffentliche Frauenbibliothek der Deutschschweiz mit einem Grundstock von mehr als 2’000 Büchern und Zeitschriften konnte an der Harfenbergstrasse in St.Gallen eröffnet werden. (pd/mem)

Pionierinnen eröffneten 1987 in St.Gallen die erste öffentliche Frauenbibliothek. Bild: PD

Montag, 31. Januar, 15:25 Uhr

Unterstützung für den FC St.Gallen-Staad

Sarina Heeb wechselt zum FC St.Gallen-Staad. Bild: PD

Der FC St.Gallen verstärkt sein Frauenteam für die zweite Saisonhälfte in der Offensive: Gemäss der aktuellen Medienmitteilung des FC St.Gallen wechselt die bald 19-jährige Sarina Heeb von den FC Zürich Frauen leihweise bis Ende Saison zum FC St.Gallen-Staad. Die Stürmerin kam vor drei Jahren zum FC Zürich, wo sie in dieser Saison im Fanionteam debütierte. Sie gehört derzeit zum Kader der Schweizer U19-Nationalmannschaft.

Die beiden Co-Sportchefinnen Sandra Egger und Patricia Willi freuen sich über die Verstärkung: «Sarina Heeb ist eine technisch starke Spielerin, die unsere Offensive bereichern wird», sagt Egger. Willi ergänzt: «Wir sind überzeugt davon, dass wir mit ihrem Zuzug in der Rückrunde noch mehr Durchschlagskraft entwickeln werden.» (pd/fra)

Montag, 31. Januar, 13:20 Uhr

Südtirolerin übernimmt Leitung des Museumsbetriebs Stiftsbezirk St.Gallen

Der Administrationsrat des Katholischen Konfessionsteils hat Elke Larcher zur neuen Leiterin Museumsbetrieb Stiftsbezirk gewählt. Zurzeit ist sie Museumsdirektorin und Leiterin Öffentlichkeitsarbeit und Marketing im Unesco-Weltkulturerbe Kloster St.Johann in Müstair. Stellenantritt in St.Gallen ist der 1. Juni. Elke Larcher tritt die Nachfolge von Mandana Roozpeikar an, die als Direktorin ins Textilmuseum St.Gallen wechselt.

Elke Larcher leitet ab Juni den Museumsbetrieb Stiftsbezirk. Bild: Vera Rüttimann

Die neue Leiterin stammt aus dem Südtirol. Sie studierte in Innsbruck Slawistik und Anglistik und erwarb einen Abschluss in Öffentlichkeitsarbeit und Unternehmenskommunikation. Anschliessend arbeitete sie als Lehrerin. Von 2001 bis 2007 leitete sie das Kongresszentrum und die Kommunikation im Innovationszentrum in Bozen, bevor sie als Museumsdirektorin und Leiterin Öffentlichkeitsarbeit und Marketing nach Müstair wechselte. Seit 2021 ist sie zudem Koordinatorin des Kulturprojekts «Alpine Strasse der Romanik».

Das Kloster St.Johann in Müstair wurde wie der Stiftsbezirk St.Gallen 1983 von der Unesco als Weltkulturerbe ausgezeichnet. «Elke Larcher ist deshalb mit dem Umfeld und den speziellen Anforderungen vertraut, die mit dem Welterbe verbunden sind», heisst es in einer Medienmitteilung des Katholischen Konfessionsteils des Kantons St.Gallen. Dazu gehöre neben der Kompetenz, ein Museum zu führen, auch das Wissen um das spirituelle Erbe der Klöster. Im Stiftsbezirk St.Gallen wird sie als Teil des Teams der Stiftsbibliothek und in Zusammenarbeit mit dem Stiftsarchiv den Museumsbetrieb leiten. (pd/mem)

Montag, 31. Januar, 11:55 Uhr

Gegenvorschläge zu den zwei Umweltschutzinitiativen liegen öffentlich auf

Die Initiativen fordern neben anderem mehr Grünflächen im Strassenraum. Urs Jaudas

Die Gegenvorschläge zur Zukunfts-Initiative und zur Gute-Luft-Initiative unterliegen dem fakultativen Referendum. Am 2. November 2021 hat das Stadtparlament die Initiativbegehren «Initiative für eine zukunftsfähige Mobilität (Zukunfts-Initiative)» und «Initiative für ein gesundes Stadtklima (Gute-Luft-Initiative)» behandelt.

Die beiden Initiativbegehren wurden abgelehnt. Das Stadtparlament hat Gegenvorschläge beschlossen. Die Mehrheit des Initiativkomitees hat die Initiativbegehren zurückgezogen, weshalb die Initiativen nicht an die Urne gelangen. Bei beiden Gegenvorschlägen handelt es sich um bereits ausformulierte Anpassungen in den Erlassen (Nachtrag zum Reglement für eine nachhaltige Verkehrsentwicklung) respektive um die Erstellung eines neuen Reglements für ein gesunde Stadtklima.

Es ist keine weitere Parlamentsvorlage zum Inhalt des Gegenvorschlags nötig, sondern der Beschluss des Stadtparlaments vom 2. November 2021 ist direkt dem fakultativen Referendum zu unterstellen. Die Referendumsfrist läuft vom 2. Februar bis 3. März. (pd/dwi)

Montag, 31. Januar, 11:05 Uhr

Vier Personen wegen Handy am Steuer angezeigt

Vier Autofahrer wurden von der Polizei angezeigt. Bild: PD

Im Verlauf des Sonntags fielen der Stadtpolizei St.Gallen vier Autofahrer auf, die während der Fahrt über eine längere Strecke hinweg das Mobiltelefon bedienten. Alle vier Beteiligte werden angezeigt.

Die Stadtpolizei St.Gallen macht darauf aufmerksam, dass durch das Bedienen des Handys während der Fahrt die Aufmerksamkeit im Strassenverkehr beeinträchtigt ist. Dadurch gefährden sich Verkehrsteilnehmende nicht nur selbst, sondern auch andere. (Stadtpolizei St.Gallen/fra)

Montag, 31. Januar, 10:47 Uhr

Gossauer hoffen auf Autobahn ins Appenzellerland

Der Bundesrat hat 16 Projekte für Ergänzungen des Nationalstrassennetzes überprüft. Drei Vorhaben hat er ins Entwicklungsprogramm für die nächsten 20 Jahre aufgenommen. Dazu zählt der Autobahnzubringer Appenzellerland im Osten von Gossau. Für diesen Streckenabschnitt zwischen der A1 in Winkeln und Herisau will der Bund eine Analyse mit Lösungsvorschlägen erarbeiten.

Der Gossauer Stadtrat begrüsst, dass das Projekt weiterverfolgt wird. Ein Anschluss ins Appenzellerland sei notwendig, teilt er in einer Medienmitteilung mit. Man hoffe, dass der Bund dem Vorhaben eine höhere Priorität einräumt und sich die Ostschweizer Kantone dafür stark machen. Im Grenzgebiet zu St.Gallen und Gaiserwald seien Entwicklungen im Gange, welche den Druck auf das heutige Strassennetz verstärken dürften. Auch allfällige Hubs für den regionalen Güterverkehr oder für Cargo-Souterrain wären auf einen solchen Anschluss angewiesen, meint der Gossauer Stadtrat. (sk/mem)

Der Bundesrat denkt über einen Autobahnzubringer im Osten von Gossau ins Appenzellerland nach. Leserbild: Heinz Schmid (12. September 2020)

Anschluss hat positive Effekte

Gemäss der Zweckmässigkeitsbeurteilung zur Zentrumsentlastung aus dem Jahr 2017 hätte der Anschluss Entlastungswirkung für das Gossauer Siedlungsgebiet, insbesondere bezüglich Lastwagenverkehr. Eine andere Studie zeigt auf, dass ein neuer Autobahnanschluss im Osten von Gossau für den Raum Gebiet St. Gallen West – Gossau Ost und für das Appenzellerland grosse volkswirtschaftliche Effekte hätte und sich positiv auf die Gesamtverkehrssituation auswirken würde.

Montag, 31. Januar, 09:56 Uhr

Handballerinnen des LC Brühle mit knapper Heimniederlage

Markierte zehn Treffer für den LC Brühl: Laurentia Wolff. Bild: Balthasar Dörig

Die Frauen des LC Brühl Handball haben ihr Meisterschaftsspiel gegen den amtierenden Meister LK Zug mit 34:36 (17:20) verloren. Vor 250 Zuschauern in der heimischen Kreuzbleiche zogen die St. Gallerinnen in der von hohem Tempo geprägten Partie knapp den Kürzeren und mussten die erste Heimniederlage der Saison einstecken.

Das Spitzenspiel der SPAR Premium League 1 (SPL1) startete ohne Abtasten von der ersten Minute an mit hoher Intensität. Die Startphase gehörte dabei den Brühlerinnen, die in der 10. Minute mit 6:4 vorlegen konnten. Zug hielt dagegen und ging nach drei Toren in Serie mit 7:6 in Führung (12.). Sinnbildlich für das hohe Tempo, das sich durch das Spiel zog, waren 55 Sekunden Mitte der ersten Halbzeit, als nicht weniger als fünf Treffer innert weniger als einer Minute fielen. Beide Teams lieferten sich bis zum Ende der ersten Halbzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Bitter für Brühl war dabei, dass die St. Gallerinnen nach einem technischen Fehler unmittelbar vor dem Pausenpfiff beim Stand von 17:19 statt dem Anschlusstreffer noch das Tor zum 17:20 kassierten

Vier technische Fehler in der Startphase der zweiten Halbzeit brachten die Brühlerinnen dann schnell in grössere Bedrängnis. Zug nutzte die Fehler des Heimteams aus und zog von 21:19 auf 25:19 (37.) davon. Die St.Gallerinnen zeigten jedoch Moral und schafften innerhalb von knapp zehn Minuten den erneuten Anschluss, als Mirjam Ackermann in der 47. Minute zum 28:29 traf. Trotz mehrerer guter Paraden von Fabia Schlachter und einer starken Laurentia Wolff im Angriff schaffte es der LCB nicht, die Partie zu drehen. Der 1-Tor-Rückstand war auch in der Schlussminute noch auf der Anzeigetafel präsent und mit dem 36. Gegentreffer 15 Sekunden vor Spielende verflog die letzte Brühler Chance auf zumindest einen Punkt im Spitzenspiel.

Beide Mannschaften hatten offensichtlich Mühe damit die eigenen Defensivreihen geschlossen zu bekommen. Die Folge daraus war ein beidseitiges Torfestival, was für die Zuschauenden zwar attraktiv anzusehen war, aber nicht dem Brühler Matchplan entsprach. Die starke Deckung, die Zug unter anderem zum Saisonstart im Supercup den Zahn zog, brachten die St. Gallerinnen am Samstag nicht aufs Feld. Dennoch waren die Chancen mehr als intakt, die Zugerinnen auch ein drittes Mal in dieser Saison zu bezwingen. Am Ende waren es zu viele technische Fehler und das nicht ideale Zusammenspiel aller Mannschaftsteile, was zur knappen Niederlage führte.

Unter dem Strich kassierten die Brühlerinnen am Samstag ihre dritte Saisonniederlage, was sie im Fernduell um die Top 2-Plätze in der SPL1 im Vergleich zu Zug und Nottwil vorerst ein wenig ins Hintertreffen rücken lässt. Dass ich St. Gallerinnen das Zeug dazu haben die Konkurrenz zu bezwingen, steht ausser Frage. Es ist an der Mannschaft, dies nun in der Finalrunde (Start Ende Februar, Spieldaten noch offen) auf dem Feld zu zeigen und in Punktgewinne umzumünzen. ‹(msch/dwi)›

LC Brühl Handball – LK Zug 34:36 (17:20)

Kreuzbleiche, St. Gallen: 250 Zuschauer

Schiedsrichter: Capoccia/Jucker

Strafen: 4 mal zwei Minuten gegen Brühl, 3 mal zwei Minuten gegen Zug

LC Brühl Handball: Dokovic (2 Paraden)/Schlachter (9 Paraden); Kernatsch (2), Brunner, Pavic (6), Ackermann (2), Altherr (6), Wolff (10/6), Lüscher, Gutkowska (2), Hess (4), Cutura, Forizs, Baric (2), Simova.

Bemerkungen: Brühl ohne Schaefer (Aufbautraining) und Tomasini (krank); Forizs nicht eingesetzt.

Montag, 31. Januar, 08:40 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 4632 neue Ansteckungen übers Wochenende

Der Kanton meldet auf seiner Webseite fürs Wochenende (Freitag, Samstag, Sonntag) 4632 neue laborbestätigte Coronafälle. Seit März 2020 haben sich somit 130’204 Personen im St.Gallischen mit dem Virus infiziert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht bei 822.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Sonntag, 30. Januar, um Mitternacht. Bild: Fachstelle Statistik Kanton SG

Derzeit liegen 53 (Sonntag vor einer Woche: 60) Patientinnen und Patienten wegen einer SARS-CoV-2-Infektion in St.Galler Spitälern. Davon befinden sich noch sieben Personen auf einer Intensivstation; fünf von ihnen müssen künstlich beatmet werden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kanton St.Gallen am Sonntagabend bei 2217 (Sonntag vor einer Woche: 2077). Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 4190 (Sonntag vor einer Woche: 3523). Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle innert sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100’000 Einwohner. (SK/fra)

Samstag, 29. Januar, 09:46 Uhr

Alkoholisierter Mann provoziert Passanten und Polizei

Ein alkoholisierter Mann wurde, nach dem er Passanten provozierte, auf den Polizeiposten gebracht. Bild: Stadtpolizei St.Gallen

Am Samstag kurz vor drei Uhr konnte eine Polizeipatrouille der Stadtpolizei St.Gallen am Marktplatz einen Mann beobachten, welcher Passanten provozierte. Ebenso wurde die Polizeipatrouille angepöbelt. Als eine motorisierte Patrouille vorbeifuhr, stellte sich der Mann vor das Fahrzeug und hielt sich an den Scheibenwischern fest. Daraufhin wurde er in Handfesseln gelegt und auf den Polizeiposten gebracht.

Beim Vorfall wurde niemand verletzt, noch entstand Sachschaden. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0.97 mg/l. Der 25-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und musste die Nacht auf dem Polizeiposten verbringen. Zudem wurde er für 30 Tage weggewiesen und gebüsst. (Stadtpolizei St.Gallen/fra)

Samstag, 29. Januar, 09:34 Uhr

Bei Selbstunfall verletzt

In Wittenbach kam es zu einem Selbstunfall. Bild: kapo

Der 22-jährige Mann fuhr am Freitagabend mit seinem Auto von Wittenbach Richtung Bernhardzell. Gemäss der Kantonspolizei St.Gallen musste er im Bereich Erlenholz einem Reh ausweichen und das Auto kam auf der vereisten Fahrbahn ins Schleudern. In der Folge prallte es gegen einen Betonvorsprung bei einem Landwirtschaftsbetrieb. Dabei zog sich der Autofahrer unbestimmte Verletzungen zu. Er musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Am Auto und am Gebäude entstand Sachschaden von rund 33’000 Franken. (kapo/fra)

Freitag, 28. Januar, 16:44 Uhr

Geld für Kunstschaffende: Das Einreichen von Gesuchen wird einfacher

Das Einreichen und die Bearbeitung von Gesuchen wird für Kulturschaffende und Kulturförderorganisationen noch einfacher: Seit Anfang Jahr sind mit der Kulturförderung der Stadt St.Gallen und der Kulturstiftung des Kantons Thurgau zwei neue Partner bei der Online-Lösung des Amtes für Kultur des Kantons St.Gallen dabei. Diese ermöglicht es, ein Gesuch einmal zu erfassen und an verschiedene Kulturförderstellen gleichzeitig einzureichen. Aktuell sind zehn Kulturförderstellen angeschlossen.

Tänzerinnen der freien Szene bei einem Auftritt in der Grabenhalle. Bild: Urs Bucher

Im Sommer 2019 führte das Amt für Kultur des Kantons St.Gallen für die Einreichung und Bearbeitung von Gesuchen eine neue Online-Lösung ein. Dies erfolgte zusammen mit den regionalen Förderorganisationen Südkultur, Rheintaler Kulturstiftung, Kultur Toggenburg, Thurkultur und Kultur Zürichsee Linth sowie den Fachstellen für Kultur der Städte Rapperswil-Jona und Wil.

Ist ein Gesuch einmal erfasst, kann es mit einem Klick an die ausgewählten Kulturförderstellen eingereicht werden. Dadurch ist es möglich in einem Schritt kommunale, regionale und kantonale Kulturförderbeiträge zu beantragen, was schweizweit einzigartig ist. Die Gesuche, und nach Abschluss der Projekte auch die Abrechnungen, werden allen beteiligten Förderorganisationen zugestellt. Der Entscheid über die Förderbeiträge erfolgt separat. (pd/gen)

Gesuche um Kulturförderung können beantragt werden unter: www.kultur.stadt.sg.ch; www.sg.ch/kultur/kulturfoerderung.html; www.kulturstiftung.ch/gesuche

Freitag, 28. Januar - 12:52 Uhr

Immo-Messe findet auch dieses Jahr nicht statt - Vorbereitungen für die Frühlings- und die Pferdemesse im April laufen weiter

Die diesjährige Immo-Messe Schweiz auf dem St.Galler Olma-Areal ist abgesagt. Geschäfts- und Messeleitung haben diesen Entscheid gemäss Mitteilung vom Freitag «im engen Austausch mit den Ausstellern gefällt». Die 22. Messe für Immobilien, Bau und Renovation hätte vom 25. bis 27. März stattfinden sollen.

Die Immo-Messe im St.Galler Olma-Areal findet in diesem Jahr aufgrund der Coronapandemie wieder nicht statt. Bild: A. Ortiz Cardozo (22.3.2019)

Die Verantwortlichen der Immo-Messe haben sich entschieden, die Vorbereitungen abzubrechen. Dies aufgrund von Reaktionen auf eine Umfrage der Messeleitung. Darin hat ein erheblicher Teil der Ausstellerinnen und Aussteller die Absage der Messe beförwortet. Eine Durchführung mit 2G oder 2G+ oder das weitere Hinausschieben des Durchführungsentscheids wurde mehrheitlich abgelehnt.

Die Absage der Immo-Messe folgt auf jene der Tier & Technik, die Ende Februar hätte stattfinden sollen. «Die aktuellen Entwicklungen und die Prognosen der Expertinnen und Experten stimmen uns zuversichtlich. Wir sind optimistisch, dass der Absage der Immo-Messe keine weiteren mehr folgen müssen», wird in der Mitteilung Katrin Meyerhans, Leiterin des Olma-Bereichs Messen zitiert.

Nächster grosser Anlass im Olma-Kalender ist die Frühlings- und Trendmesse (Offa). Die Vorbereitungen für sie und die parallel stattfindende Pferdemesse laufen weiter. Bild: Urs Bucher (21.4.2017)

Entsprechend laufen die Vorbereitungen für die Frühlings- und Trendmesse (Offa) und die gleichzeitig stattfindende Pferdemesse planmässig weiter. Zahlreiche Aussteller und Partner seien dabei an Bord und ein Grossteil des Programms stehe bereits, heisst es in der Mitteilung vom Freitag. Die Offa soll heuer vom 20. bis 24. April stattfinden. (pd/vre)

Freitag, 28. Januar – 12:10 Uhr

Zubringer Appenzellerland ist nicht im Entwicklungsprogramm des Bundes: Wirtschaftsverbände zeigen sich enttäuscht

Am Mittwoch hat der Bundesrat das neue Nationalstrassen-Ausbauprogramm verabschiedet. Dabei gibt es zwar grünes Licht für die dritte Rosenberg-Röhre, aber auch Zweifel an der Bodensee-Thurtalstrasse (BTS) sowie dem Zubringer Appenzellerland. Hier will der Bund eigene Analysen und Studien durchführen. Wirtschaftsverbände aus den Kantonen St.Gallen und Thurgau sowie beiden Appenzell äussern sich positiv zur dritten Röhre, stehen den Entscheiden zur BTS und dem Zubringer Appenzell aber kritisch gegenüber.

Die dritte Röhre für den Rosenbergtunnel der Stadtautobahn hat vom Bund grünes Licht erhalten. Im Bild das alte Ostportal des Tunnels. Hier entsteht derzeit der Olma-Deckel. Bild: Ralph Ribi

(21.9.2007)

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) St.Gallen-Appenzell, die IHK Thurgau, die Handels- und Industriekammer Appenzell (HIKA), die Industrie AR und der Gewerbeverband AR zeigen sich enttäuscht, dass der Zubringer Appenzellerland und die BTS nicht ins Strategische Entwicklungsprogramm (STEP) aufgenommen wurden. Erfreulich sei hingegen die Aufnahme der «für St.Gallen vitalen und baureifen» dritte Röhre des Rosenbergtunnels inklusive der Spange Güterbahnhof in den Ausbauschritt 2023.

«Die Ostschweiz ist bei den Ausgaben für die Nationalstrassen pro Kopf und Region das Schlusslicht», heisst es in der Mitteilung der Verbände vom Freitagmorgen. So seien zwischen 1990 und 2016 nur 2,7 Prozent der 36 verbauten Milliarden ins Ostschweizer Nationalstrassennetz geflossen. Die IHK St.Gallen-Appenzell und die IHK-Thurgau forderten 2019 eine gemeinsame Ostschweizer Mobilitätsstrategie. «Dennoch setzt sich der bedauerliche Trend auch in den STEP-Schritten bis 2040 fort.»

Am Grundproblem ändere auch die Aufnahme der dritten Röhre des Rosenbergtunnels wenig. Von den 11 Milliarden für den Ausbauschritt bis 2030 flössen nur rund 1,25 Milliarden in die Ostschweiz. Bis auf weiteres und über 2040 hinaus werde die Strecke zwischen St.Gallen-Neudorf und Meggenhus im Umfang von 125 Millionen als einziges Ostschweizer Projekt in der STEP-Planung des Bundesamts für Strassen Astra geführt. Zu wenig, sind sich die Verbände einig.

Der Zubringer Appenzellerland würde zwischen den Industriegebieten Winkeln und Gossau-Ost an die A1 angebunden. Bild: Ralph Ribi

(4.9.2019)

Sie teilen die Ansichten des Astra zu BTS und Zubringer Appenzellerland nicht. Auch diese Projekte seien sorgfältig geplant worden. Sie fordern «rasche Fortschritte und eine zeitnahe und zweckmässige Umsetzung der Schlüsselprojekte». Denn eine bedarfsgerechte Verkehrsinfrastruktur und die Sicherstellung der Erreichbarkeit seien für die Standortattraktivität sowie für die Entwicklung der Kernregion Ostschweiz zentral, halten die Wirtschaftsverbände fest. (pd/dh)

Freitag, 28. Januar – 11:34 Uhr

Heimspiel gegen den amtierenden Meister: Handballerinnen des LC Brühl wollen gegen LK Zug gewinnen

Spitzenspiel in der Handball-Meisterschaft: Vizemeister LC Brühl empfängt Titelverteidiger LK Zug. Die St. Gallerinnen treten am Samstag, 29. Januar, zu Hausegegen die Innerschweizerinnen an. Anpfiff zur Neuauflage des letztjährigen Playoff-Finals ist um 17.30 Uhr in der Sporthalle Kreuzbleiche. Die Brühlerinnen wollen ihren Lauf von zuletzt zwei Siegen gegen die Dauerkonkurrenz aus Zug fortsetzen.

Dieses Mal soll es klappen: Im Playoff-Final 2021 unterlag LC Brühl (im Bild mit Kinga Gutkowska) dem LK Zug. Jetzt im Heimspiel wollen die St.Gallerinnen gewinnen. Bild: Alexander Wagner

Die beiden Teams haben die vergangenen Wochen absolut unterschiedlich erlebt. Brühl konnte seine Partien gemäss Spielplan absolvieren, zwei Siege und eine Niederlage erfuhren die Brühlerinnen seit Anfang Januar. Die Zugerinnen hingegen mussten zwei Spiele absagen wegen mehrerer Corona-Infektionen innerhalb des Teams.

In der Tabelle liegt Brühl aktuell auf Platz eins drei Punkte vor dem Drittplatzierten Zug, hat aber auch schon zwei Partien mehr bestritten. Gewinnt Zug seine Nachholspiele, würden die Innerschweizerinnen an Brühl vorbeiziehen. Umso wichtiger ist es für die St. Gallerinnen nach dem Supercupsieg und dem Auswärtserfolg im Oktober, nun zum dritten Mal in dieser Saison Zug zu bezwingen. (ms/miz)

Das Spiel LC Brühl gegen LK Zug kann auf handballtv.ch im Livestream angeschaut werden.

Freitag, 28. Januar – 10:38 Uhr

Vakante Stelle besetzt: Elisabeth Tobler wird neue Schulleiterin Oberstufe Ost

Elisabeth Tobler, neue Schulleiterin Oberstufe Ost. bild: PD

Noch bis Ende Schuljahr muss die Oberstufe Ost ohne Schulleitung auskommen, beziehungsweise der stellvertretende Schulleiter ist in Charge. Jetzt steht fest, wer ab dem neuen Schuljahr die vakante Stelle übernimmt: Der Stadtrat hat Elisabeth Tobler zu neuen Schulleiterin Oberstufe Ost gewählt. Die ausgebildete Primar- und Reallehrerin wird die Stelle am 1. August 2022 antreten, wie die Stadt mitteilt. Die Oberstufe Ost setzt sich aus den Schulhäusern Buchental (im Quartier St.Fiden) und Zil (im Osten der Stadt) zusammen. Beide Schulhäuser führen Sek- und Realklassen, im Buchental zudem auch Kleinklassen.

Tobler wohne mit ihrer Familie in der Stadt St.Gallen. Nach dem Studium zur Primarlehrerin am Lehrerseminar Rorschach habe sie nach einigen Berufsjahren das Diplom der Reallehrerin Phil II an der PHSG erworben, heisst es in der Mitteilung weiter. Tobler bringe weitreichende Erfahrungen als Reallehrerin und als Mittelstufenlehrerin in verschiedenen Schulkreisen der Schweiz mit. Sie habe sich im Bereich der Beratungstätigkeit und Coaching an der PHSG weitergebildet und absolviere zur Zeit die Ausbildung zur Schulleiterin. Führungserfahrung habe sie in der Leitung von Teamgruppen bereits sammeln können. (sk/miz)

Freitag, 28. Januar - 9:20 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 2'197 neue Ansteckungen und ein weiterer Todesfall am Donnerstag

Der Kanton meldet auf seiner Webseite für Donnerstag 2'197 (Mo: 1'593, Di: 2’496, Mi: 2’226) neue laborbestätigte Coronafälle. Seit März 2020 haben sich somit 125'572 Personen im St.Gallischen mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Neuinfektionen bleibt hoch; die Omikronwelle hat im Kanton St.Gallen offensichtlich den Höhepunkt noch nicht erreicht. Am Donnerstag wurde auch wieder ein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht damit bei 822.

Kennzahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Donnerstag, 27. Januar 2022, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Derzeit liegen 53 (So: 60, Mo: 65. Di: 65, Mi: 55) Patientinnen und Patienten wegen einer SARS-CoV-2-Infektion in St.Galler Spitälern. Davon befinden sich noch sieben Personen auf einer Intensivstation; fünf von ihnen müssen künstlich beatmet werden. Die Situation in den Spitälern bleibt damit stabil. Das gilt vor allem auch für die Zahl der Patientinnen und Patienten auf Intensivstationen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kanton St.Gallen am Donnerstagabend bei 2'217 (So: 2’077, Mo: 1’974, Mi: 2'074. Do: 2’149). Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 4'190 (So: 3’523, Mo: 3’537, Di: 3'784, Mi: 3'983). Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle innert sieben und 14 Tagen der Vergleichbarkeit wegen hochgerechnet auf 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner. (SK/vre)

Donnerstag, 27. Januar, 16:48 Uhr

Pyramiden, Salti und schwungvolle Choreografien: Junge Turnerinnen und Turner messen sich an Schweizer Meisterschaft in Gossau

(pd/mem) Vom 26. bis 27. Februar steht die Sporthalle Buechenwald in Gossau SG zwei Tage lang ganz im Zeichen der Sportakrobatik. Das Akro Team vom TV Gossau lädt ein und präsentiert die Schweizer Meisterschaft 2022.

Junge Athletinnen und Athleten aus allen Landesteilen messen sich untereinander. Laut Mitteilung werden «akrobatische Leckerbissen» präsentiert: Pyramiden, spektakuläre Salti und schwungvolle Choreografien. Weitere Informationen unter www.sm-akrobatik.ch

Donnerstag, 27. Januar – 13:37 Uhr

Schriftenlesekurs im März: Gemeinsam alte Schriften lesen und interpretieren

Im Schriftenlesekurs wird gezeigt, wie Quellen aus dem Stadtarchiv und der Vadianischen Sammlung der Ortsbürgergemeinde gelesen und interpretiert werden. Bild: PD

Das Stadtarchiv und die Vadianische Sammlung der Ortsbürgergemeinde St.Gallen laden ein zum diesjährigen Schriftenlesekurs. Dieser findet gemäss Mitteilung an fünf Donnerstagabenden im März und April im Gebäude der Kantonsbibliothek an der Notkerstrasse 22 statt.

Der Kurs richtet sich sowohl an Anfängerinnen und Anfänger als auch an Fortgeschrittene. Dorothee Guggenheimer und Nicole Stadelmann leiten den Lesekurs. Gemeinsam werden spätmittelalterliche, frühneuzeitliche und neuzeitliche Quellen aus dem Stadtarchiv und der Vadianischen Sammlung der Ortsbürgergemeinde St.Gallen gelesen und interpretiert.

Wegen der Coronapandemie findet der Lesekurs unter Vorbehalt einer Absage oder Verschiebung statt. Anmeldeschluss ist der 24. Februar. Die Zahl der Teilnehmenden ist auf 20 Personen beschränkt. Es gilt der Eingang der Anmeldung. Weitere Informationen und Anmeldetalon unter www.stadtarchiv.ch. (pd/dh)

Donnerstag, 27. Januar – 12:10 Uhr

Nussknacker, Lichtengel und Bergmänner: Letzte Führung durch die Ausstellung «Weihnachtsland Erzgebirge»

Das «Weihnachtsland Erzgebirge» hat diesen Winter das Historische und Völkerkundemuseum in St.Gallen verzaubert: Mit kunstvoll gedrechselten Weihnachtspyramiden und Lichterbögen, mit Nussknackern, Bergmannsfiguren und Engeln. Zugleich erinnert die Ausstellung an die interessante Bergbaugeschichte der Region südwestlich von Dresden, an der Grenze zu Tschechien.

Zu den Glanzstücken der Schau gehört ein mechanischer Lichterbogen, der die harte Arbeit der Bergmänner im Stollen darstellt. Bis zu 14 Stunden am Tag gruben sie im Bergwerk, um Silber, Erz und Kobalt zu gewinnen. Am Sonntag schliesst die Ausstellung nun. Kuratorin Monika Mähr führt um 11 Uhr ein letztes Mal durch die Ausstellung. (pd/mem)

Räucherfiguren in der Ausstellung «Weihnachtsland Erzgebirge». Bild: Andri Vöhringer

Donnerstag, 27. Januar - 09:50 Uhr

SP fasst einstimmig die Ja-Parole zur Initiative «Kein Sonntagsverkauf in der Stadt St.Gallen»

Einkaufen in der St.Galler Altstadt. Die SP hält nichts von verlängerten Ladenöffnungszeiten. Ralph Ribi

Die Mitglieder der SP der Stadt St. Gallen fassten an der Mitgliederversammlung am Mittwochabend einstimmig die Ja-Parole zur Initiative «Kein Sonntagsverkauf in der Stadt St.Gallen». Der Gegenvorschlag des Stadtparlaments wird abgelehnt.

Voraussichtlich am 15. Mai stimme die Stimmbevölkerung der Stadt St.Gallen einmal mehr über die Ladenöffnungszeiten in der St.Galler Innenstadt ab, schreibt die SP. Zur Abstimmung kommen die Initiative «Kein Sonntagsverkauf in der Stadt St.Gallen» sowie der Gegenvorschlag des Stadtparlaments. Die Mitglieder der Stadtsanktgaller SP haben sich an der digitalen Mitgliederversammlung am Mittwochabend deutlich zugunsten der Initiative und gegen den parlamentarischen Gegenvorschlag ausgesprochen. Letzterer geht der SP-Basis insbesondere an den Wochentagen zu weit.

«Mit der Ja-Parole zur Initiative setzt die SP-Basis ein deutliches Zeichen gegen die schleichende Verschlechterung der Arbeitsbedingungen beim Verkaufspersonal», wird Peter Olibet, Co-Präsident der SP Stadt St.Gallen, in einer Medienmitteilung zitiert. Es sei zu hoffen, dass die Stimmbevölkerung dies im Mai genauso sehe. «Die Annahme der Initiative an der Urne wäre ein eindeutiges Signal an Stadtparlament und Stadtrat, dass die Menschen in dieser Stadt keine Verlängerung der Ladenöffnungszeit möchten, solange es bei den Arbeitsbedingungen nicht vorangeht.» Für die SP ist klar: Solange die Arbeitgebenden zu keinen Konzessionen bei den Arbeitsbedingungen bereit seien, lehne sie eine einseitige Liberalisierung der Verkaufszeiten ab. Dies machte sie auch in der Vergangenheit mehrfach deutlich. «Bereits heute ist es für das Laden- und Verkaufspersonal schwierig, Beruf, Familie und Freizeit unter einen Hut zu bringen. Gäbe es im Verkauf einen Gesamtarbeitsvertrag, sähe die Sache vielleicht anders aus. Doch auf einen GAV wartet das Personal noch immer», so Olibet.

Die SP bezweifelt ausserdem die Notwendigkeit einer Ausweitung. Bereits heute seien Abendverkäufe ein Auslaufmodell. Von der Verlängerung profitieren würden einzig grosse Ketten und Warenhäuser, so die SP. Kleinere Betriebe können sich angesichts der hohen Mieten zusätzliches Personal schlicht nicht leisten. (sp/dwi)

Donnerstag, 27. Januar - 8:55 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 2'226 neue Ansteckungen am Mittwoch

Der Kanton meldet auf seiner Webseite für Mittwoch 2'226 (Mo: 1'593, Di: 2’496) neue laborbestätigte Coronafälle. Seit März 2020 haben sich somit 123'375 Personen im St.Gallischen mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Neuinfektionen bleibt hoch; die Omikronwelle hat im Kanton St.Gallen offensichtlich ihren Höhepunkt noch nicht erreicht. Am Mittwoch wurde aber wie schon am Dienstag kein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht bei 821.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Mittwoch, 26. Januar, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Derzeit liegen 55 (So: 60, Mo: 65. Di: 65) Patientinnen und Patienten wegen einer SARS-CoV-2-Infektion in St.Galler Spitälern. Davon befinden sich noch zehn Personen auf einer Intensivstation; fünf von ihnen müssen künstlich beatmet werden. Die Situation in den Spitälern bleibt damit stabil. Das gilt vor allem auch für die Zahl der Patientinnen und Patienten auf Intensivstationen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kanton St.Gallen am Mittwochabend bei 2'149 (So: 2’077, Mo: 1’974, Mi: 2'074). Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 3'983 (So: 3’523, Mo: 3’537, Di: 3'784). Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle innert sieben und 14 Tagen der Vergleichbarkeit wegen hochgerechnet auf 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner. (SK/vre)

Mittwoch, 26. Januar – 17:05 Uhr

Auto gestreift und weitergefahren: Polizei sucht unbekannten Autolenker nach Unfall

Am Dienstagnachmittag hat sich an der Verzweigung Piccard- und Geissbergstrasse in Winkeln ein Unfall mit zwei Fahrzeugen ereignet. Die eine beteiligte Person fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Der Unfallort an der Verzweigung Piccardstrasse/Geissbergstrasse. Bild: Stapo SG

Ein Autofahrer wollte von der Piccardstrasse auf die Geissbergstrasse abbiegen. Als er bei der Verzweigung stand, fuhr eine Person auf der Geissbergstrasse aufwärts und kontinuierlich nach rechts. Daraufhin kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Die unbekannte Person fuhr über das Trottoir davon. Laut Mitteilung der Stadtpolizei wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden von einigen tausend Franken.

Wer Hinweise zum unbekannten Fahrzeug oder der Person am Steuer machen kann, wird in der Polizeimeldung gebeten, sich bei der Stadtpolizei unter 071'224'60'00 zu melden. (stapo/nat)

Mittwoch, 26. Januar – 16:38 Uhr

Dank Weihnachtssong: Band Red Cube sammelt fast 4'000 Franken für Menschen mit Behinderung

Mit dem Weihnachtssong hat die Band Red Cube zur Spende aufgerufen. Bild: PD

Vor Weihnachten spielt die Band Red Cube jeweils an mehreren Tagen in der Altstadt und sammelt so Geld für einen guten Zweck. Wegen der Pandemie war dies diesen Winter zum zweiten Mal in Folge nicht möglich. Trotzdem konnten die Bandmitglieder 3'650 Franken sammeln.

«Not macht bekanntermassen erfinderisch», heisst es auf der Website der Band. So schrieb diese erstmals einen Weihnachtssong. «My Song For You» sei speziell Menschen mit Behinderungen gewidmet. Der Song kann auf www.proinfirmis.ch/spenden/weihnachtssong angehört werden, wo auch zur Spende aufgerufen wurde. Die Bank Acrevis steuerte zudem gemäss Mitteilung einen «grosszügigen Beitrag» bei. Das Geld kommt dem Bildungsklub von Pro Infirmis St.Gallen-Appenzell zugute. (pd/mha)

Mittwoch, 26. Januar – 15:03 Uhr

Das Betreten von Eisflächen auf Gewässern ist zurzeit gefährlich – das Eis ist nicht stabil genug

Die Stadt hat beim Buebenweier nachgemessen: Das Eis ist wenig tragfähig. Bild: Stadt St.Gallen

Die Stadt St.Gallen warnt vor dem Betreten von Eisflächen. Gemäss Mitteilung sind in den vergangenen Tagen Meldungen über Personen eingegangen, die Eisflächen verschiedener Weiher betreten haben. Die Stadt St.Gallen weist darauf hin, dass die Eisqualität auf den Gewässern mangelhaft und das Betreten der Eisflächen gefährlich ist.

Messungen des Strasseninspektorats am Buebenweier hätten ergeben, dass die Eisqualität schlecht ist. Aufgrund des mangelhaften Aufbaus der Eisschicht sowie der geringen Dicke sei das Eis wenig tragfähig. Deswegen appelliert die Stadt an die Eigenverantwortung. (sk/dh)

Mittwoch, 26. Januar – 14:12 Uhr

Erste Ladies Night im BBC Gossau: Ballerinos aus Mailand lassen Muskeln spielen

Fünf Ballerinos mit gestählten Bodys treten im BBC Gossau auf. Bild: PD

Der Song ist ein funky Klassiker. Schon 1979 schmachteten Kool & the Gang «Oh, yes, it’s Ladies’ Night, and the feeling’s right, oh yes it's Ladies' Night, oh, what a night». Unweigerlich hat man diesen Song im Ohr, wenn man die Ankündigung des BBC butterbarcafes Gossau liest: Dort findet am Samstag zum ersten Mal eine «Ladies Night» statt. Ab 22 Uhr werden am Eingang die ersten 150 Frauen von den Tänzern mit Getränken willkommen geheissen. Selbstredend, dass die Tänzer nicht nur Getränke, sondern auch knackige Körper präsentieren werden. Um Mitternacht beginnt dann der Showteil mit fünf Ballerinos aus Mailand, heisst es in der Ankündigung weiter.

Der zweite Auftritt ist für 1.30 Uhr geplant. Zur Musik von DJ Wincent Wolf werden gestählte Bodys und viel nackte Haut zu sehen sein. Ab 2 Uhr können sich die weiblichen Gäste mit den Tänzern fotografieren lassen. Im Obergeschoss legt ab 23.59 Uhr Djane Hildi auf.

Doch die Ladies feiern nicht unter sich: Männer haben ebenfalls den ganzen Abend Zutritt, schreibt das BBC. Der Eintritt sei frei, Türöffnung um 18 Uhr (Einlass nur mit 2G+, Walk-in Testcenter beim BBC bis 23 Uhr). (pd/miz)

Mittwoch, 26. Januar – 11:17 Uhr

Ergotherapeutin lädt zur Schreibwerkstatt in der Bibliothek Hauptpost

Am 7. Februar startet in der Bibliothek Hauptpost die Schreibwerkstatt mit Beatrice Held. Die Kursleiterin bietet den Kurs bereits zum dritten Mal an. Das Schreiben sei ihre Passion: Sie liebe es, neben ihrem Beruf als Ergotherapeutin und Coach Texte und Stücke zu schreiben.

Kursleiterin Beatrice Held will ihre Begeisterung für das Schreiben teilen. Bild: PD

In der Schreibwerkstatt will sie laut Mitteilung ihre Begeisterung für das Schreiben teilen und die Teilnehmenden ermutigen, ihre eigene Sprache zu finden und sich in einer vertrauten Gruppe auszutauschen. Für Beatrice Held ist die eigene Bilderwelt eine reiche Quelle der Inspiration. «Der Kurs richtet sich an Menschen mit ersten Schreiberfahrungen, die Freude an der Sprache und Lust am Formulieren haben und gerne eigene Geschichten erzählen.»

Die Schreibwerkstatt startet am Montag, 7. Februar, und umfasst acht Kursabende bis Ende Mai, jeweils von 19 bis 20.30 Uhr. Die Kosten betragen 110 Franken. Die Anmeldefrist läuft noch bis zum 28. Januar 2022 über die Webseite der Bibliothek Hauptpost, www.bibliosg.ch. (pd/mem)

Mittwoch, 26. Januar – 8:57 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 2'496 neue Ansteckungen am Dienstag

Der Kanton meldet auf seiner Webseite für Dienstag 2'496 (Mo: 1'593) neue laborbestätigte Coronafälle. Seit März 2020 haben sich somit 121'149 Personen im St.Gallischen mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Neuinfektionen bleibt hoch; die Omikronwelle hat offenbar im Kanton St.Gallen ihren Höhepunkt noch nicht erreicht. Am Montag wurde aber kein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht damit weiter bei 821.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Dienstag, 25. Januar 2022, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Derzeit liegen 65 (So: 60, Mo: 65) Patientinnen und Patienten wegen einer SARS-CoV-2-Infektion in St.Galler Spitälern. Davon befinden sich noch zehn Personen auf einer Intensivstation; fünf von ihnen müssen künstlich beatmet werden. Die Situation in den Spitälern bleibt damit stabil. Das gilt vor allem auch für die Zahl der Patientinnen und Patienten auf Intensivstationen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kanton St.Gallen am Dienstagabend bei 2'074 (So: 2’077, Mo: 1’974). Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 3'784 (So: 3’523, Mo: 3’537). Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle innert sieben und 14 Tagen der Vergleichbarkeit wegen hochgerechnet auf 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner. (SK/vre)

Dienstag, 25. Januar – 16:20 Uhr

Hofladen mitten in der Stadt wird ausgezeichnet: Eine Krone für Grace Schatz

Am diesjährigen Region-Tag von Culinarium wurden wiederum regionale Anbieter und Gastronomen ausgezeichnet. Der Titel einer Culinarium-Königin ging dabei an Grace Schatz mit ihrem Hofladen Regioherz an der Bahnhofstrasse in St.Gallen. Der Appenzeller Schaukäserei aus Stein mit Adrian Agner und Ralph Böse samt Team wurde gemäss Newsletter diesmal die Culinarium-Krone im Bereich Gastronomie verliehen.

Grace Schatz mit ihrem Culinarium-Krone. Bild: PD

Grace Schatz verdiente sich ihren Titel mit der Regalvermietung in ihrem dreistöckigen Laden an Produzentinnen und Produzenten aus der Region. Ihr Laden sei damit eine Plattform für die Direktvermarktung in der Stadt. Schatz setze das Konzept von regionaler Herkunft und saisongerechtem Angebot mit viel Herzblut konsequent um. Sie werde so mit ihrem Regioherz zur Schnittstelle zwischen Land und Stadt, zwischen Hof sowie Konsumentinnen und Konsumenten.

Der Trägerverein Culinarium soll bei Einheimischen und Gästen Interesse für regionale Produkte aus der Ostschweiz wecken. Er wirbt zudem für eine bewusste Ernährung im Einklang mit den Jahreszeiten. Das Gütesiegel ist vom Bund anerkannt. Ihm gehören 500 Gastronomen und Produzenten mit weit über 2’000 regionalen Produkten und Spezialitäten an. Das Culinarium-Sortiment reicht von Käse über Fleisch, Fisch und Backwaren bis hin zu Gemüse, Früchte, Pflanzenöle, Wein und Bier. (pd/vre)

Dienstag, 25. Januar - 15:48 Uhr

Gondel-Raclette und Kutschen-Fondue: Endspurt bei Gustav Gleis

Im Areal Bach hinter dem Bahnhof St.Fiden herrscht im Moment alles andere als Winterruhe. Sofern es das Wetter zulässt, läuft dort nämlich das gastronomische Winterprogramm von Gustav Gleis. Sein «Winterhof» ist noch bis Mitte Februar geöffnet; zum Winterschluss werde Gustav am 13. Februar seine letzten vollen Glühweinfässer leeren, heisst es dazu im Newsletter der Zwischennutzung.

Der Winterhof von Gustav Gleis, das gastronomische Angebot im Areal Bach, ist noch bis 13. Februar in Betrieb. Bild: PD

Im Angebot figurieren bis dahin Gondel-Raclette und Kutschen-Fondue. Geschmolzen wird der Käse, wie es der Name andeutet, in beheizten Seilbahngondeln und einer Kutsche sowie in Pergolen im Aussenbereich des Areals. Daneben wartet «Emma’s Stube» auf ihre Gäste. Sie öffnet ihre Türe von Dienstag bis Sonntag, ab 17 Uhr. Der Aussenbereich ist zugänglich am Freitag und Samstag, ab 17 Uhr - bei «schönem Wetter». Ob offen ist, wird Tag für Tag auf der Internetseite von Gustav Gleis publiziert. (pd/vre)

Dienstag, 25. Januar - 15:28 Uhr

In zwei Wochen gastiert Manuel Stahlberger wieder einmal in der St.Galler Kellerbühne. Er präsentiert sein Programm «Eigener Schatten». Bild: Michel Canonica (6.2.2020)

Stahlberger in der Kellerbühne: Noch gibt es Tickets im Vorverkauf

Vom 8. bis 11. Februar, täglich 20 Uhr, spielt Liedermacher und Comiczeichner Manuel Stahlberger wieder einmal in der Kellerbühne St.Gallen. Er präsentiert dabei sein aktuelles Programm «Eigener Schatten». Für alle vier Vorstellungen sind gemäss Newsletter im Vorverkauf weiterhin Tickets erhältlich: Am Dienstag sind 41, am Mittwoch 40, an Donnerstag 26 und am Freitag nur noch neun Plätze frei. (pd/vre)

Dienstag, 25. Januar - 14:47 Uhr

Filigran umhüllt

Momentaufnahme. Ingrid Zürcher hat den Samen der Lampionblume am Sonntag auf einem Spaziergang entdeckt und in Szene gesetzt.

Dienstag, 25. Januar - 14:30 Uhr

Auf Gegenfahrbahn geraten und mit entgegenkommendem Auto kollidiert: Zwei Personen leicht verletzt, Schaden für mehrere zehntausend Franken

Am Montagabend ist es bei Häggenschwil zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Das Auto eines 19-jährigen Mannes war in einer Kurve der Bischofszeller Strasse auf die Gegenfahrbahn geraten. Dadurch kollidierte es mit dem entgegenkommenden Auto einer 40-jährigen Frau. Beim Unfall wurden gemäss Mitteilung der Kantonspolizei beide Personen eher leicht verletzt; sie wurden ins Spital gebracht.

Beim Unfall bei Häggenschwil wurden am Montagabend zwei Personen leicht verletzt. Zudem entstand grosser Sachschaden an zwei Autos. Bild: Kantonspolizei SG (24.1.2022)

Der 19-jährige war am Montag, gegen 22 Uhr, mit dem Auto von Sitterdorf her in Richtung Wittenbach unterwegs. In einer Rechtskurve beim Chlausenhüsli geriet sein Personenwagen ins Schleudern und kam auf die Gegenfahrbahn. Zur gleichen Zeit fuhr die 40-jährige mit ihrem Auto in die entgegengesetzte Richtung. In der Folge kam es zu einer heftigen Kollision zwischen den beiden Autos.

Beide Unfallautos kamen nach der heftigen Frontalkollision auf der Wiese neben der Strasse zum Stehen. Bild: Kantonspolizei SG (24.1.2022)

Der Wagen der Frau kam auf einer Wiese auf der Seite liegend zum Stillstand. Das Auto des Mannes blieb etwa 40 Meter entfernt abseits der Strasse stehen. Die Lenkerin und der Lenker hatten Glück: Sie wurden trotz des heftigen Zusammenstosses eher leicht verletzt. An den Autos entstand Schaden für mehrere zehntausend Franken. Die Strasse blieb für Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten eine Stunde gesperrt. (kapo/vre)

Dienstag, 25. Januar - 14:14 Uhr

Brand im Badezimmer: Bewohnerin reagiert rasch mit dem Feuerlöscher

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in einem Mehrfamilienhaus an der Kräzernstrasse in St.Gallen ein Brand ausgebrochen. Das Feuer im Badezimmer konnte rasch gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden von einigen zehntausend Franken. Die unbekannte Brandursache wird durch Spezialisten der Kantonspolizei abgeklärt.

Das Badezimmer im Haus an der Kräzernstrasse nach dem Brand. Es entstand Schaden für mehrere zehntausend Franken. Bild: Kantonspolizei SG (24.1.2022)

Der Brand brach am Montag, kurz vor Mitternacht, aus. Eine Bewohnerin konnte die Situation gemäss Mitteilung der Kantonspolizei mit einem Feuerlöscher aber rasch unter Kontrolle bringen. Es entstand jedoch viel Rauch, weshalb durch die Stadtpolizei alle Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses evakuierte und betreute.

Die Feuerwehr lüftete das Gebäude durch. Zudem wurde der Rettungsdienst aufgeboten, welcher Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses auf mögliche Rauchgasvergiftungen untersuchte. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten danach noch im Laufe der Nacht in ihre Wohnungen zurückkehren. (kapo/vre)

Dienstag, 25. Januar - 11:49 Uhr

Wieso der Pfeilgiftfrosch in Gossau nicht giftig ist: Walter-Zoo verbreitet in den Sozialen Medien auch zoologisches Wissen

Wer heutzutage als Zoo an sein Publikum herankommen will, kann sich nicht mehr darauf beschränken, Tiere in Käfigen zu zeigen. Seit Eröffnung der damals bahnbrechenden Schimpansenanlage ist auch im Walter-Zoo in Gossau bezüglich der Tierhaltung viel passiert. Und auch in den sozialen Medien ist der Zoo heute präsent. Einerseits natürlich mit Hinweisen auf sein eigene Programm, aber auch mit News aus der Zoowelt oder mit zoologischem Wissen.

Der Schreckliche Pfeilgiftfrosch (Phyllobates terribilis) in einem Terrarium im Walter-Zoo. Bild: Walter-Zoo

Ein Eintrag der vergangenen Tage sticht da beim Walter-Zoo klar heraus: Auch oberhalb von Gossau kann man nämlich den giftigsten Frosch der Welt bestaunen. Es ist der Schreckliche Pfeilgiftfrosch (Phyllobates terribilis). Sein Gift, das Batrachotoxin, hat eine lähmende Wirkung und kann sogar einen Menschen innerhalb von Minuten töten. Im Walter-Zoo allerdings muss sich niemand vor dem Killerwinzling fürchten.

Hier sind die Pfeilgiftfrösche ungefährlich. Um ihr Gift zu produzieren frisst der Pfeilgiftfrosch nämlich in freier Wildbahn giftige Ameisen, um deren Toxine einzulagern und weiter zu. Ohne diese Ameisen können die Fröschchen das Batrachotoxin nicht herstellen. Und – so ist den Auftritten des Walter-Zoos auf Facebook und bei Instagram zu entnehmen - Giftameisen stehen in Gossau nicht auf dem Futterplan. (pd/vre)

Dienstag, 25. Januar - 11:26 Uhr

Am 12. Februar eröffnet in St.Gallen der neue Kunstraum «Die Klause»: Bisher zwölf Ausstellungen in der Mülenenschlucht geplant

Leila Bock ist das «kuratorische Pseudonym» der seit 25 Jahren in St.Gallen lebenden Künstlerin Anita Zimmermann. Sie hat in den vergangenen Jahren auch als Organisatorin von Ausstellungen von sich reden gemacht: Ihr Konzept ist dabei sehr speziell. Künstlerinnen und Künstler präsentieren ihre Werke jeweils in Liegenschaften, die vor einer grossen Veränderung, dem Umbau oder gar den Abbruch, stehen.

Die Künstlerin Anita Zimmermann lebt seit 25 Jahren in der Stadt St.Gallen. Sie steckt auch hinter den Kunstaktionen «Geiler Block». Bild: Andrea Tina Stalder

(4.1.2022)

Unter dem Label «Geiler Block» stehen jetzt zwei weitere Projekte bevor: Am 12. Februar wird in der Mülenenschlucht der Ausstellungsraum «Die Klause» eröffnet; darin sind bis Oktober sechs Doppelausstellungen bekannter Künstlerinnen und Künstler aus der Region geplant. Vom 17. bis 20. März wird zudem die alte Fahnenfabrik an der Lindenstrasse in St.Gallen zum «Geilen Block» (siehe Kasten unten).

Die Eröffnung des Ausstellungsraums «Die Klause» ist eine Reaktion des Vereins «Geiler Block» auf die Probleme der Kunstszene während der Coronapandemie. Begegnung und Austausch mit Gleichgesinnten und Publikum blieben gerade für Kunstschaffende wichtig, grosse Projekte wie der «Geile Block» seien während der Pandemie aber massiv erschwert, heisst es im Internetauftritt des Vereins. «Die Klause» soll Abhilfe schaffen.

Anita Zimmermann vor dem neuen Kunstraum «Die Klause» an der Mühlenenstrasse 17. Bild: Andrea Tina Stalder

(4.1.2022)

Was dort von Mitte Februar bis Anfang Oktober geboten wird, lässt Vorfreude aufkommen. Den Anfang an der Mühlenstrasse 17 machen von der Eröffnung am 12. Februar, 16 Uhr, bis zum 6. März Andy Storchenegger «auf dem Podest» und Roman Signer «im Schaufenster». Danach stehen zehn Künstlerinnen und Künstler von Monika Sennhauser und Andrea Vogel bis hin zu Katalin Deér und Ursula Palla auf dem Programm. (pd/vre)

Geiler Block 43 Kunstschaffende in der alten Fahnenfabrik Spannend dürfte auch die nächste Inszenierung des «Geilen Block» sein. Daran beteiligen sich in der alten Fahnenfabrik an der Lindenstrasse 122 in St.Gallen vom 17. bis 20. März 43 St.Galler, Thurgauer und Ausserrhoder Kunstschaffende. Die Vernissage findet am 16. März, ab 18 Uhr, statt. Auf dem Programm steht unter anderem ein Konzert mit den Reines Prochaines. Anita Zimmermann und Stephan Rohner stecken diesmal hinter der Aktion. Sie haben die Chance einer ausserordentlichen Gelegenheit für eine spontane Zwischennutzung ergriffen, bevor in der Fahnenfabrik Ende März die Baumaschinen auffahren. Eine Wohnbaugenossenschaft hat die ehemalige Fahnenfabrik Stadelmann gekauft. Sie erstellt darin 22 Wohnungen für Seniorinnen und Senioren einschliesslich Ateliers und Gästezimmer. Der «Geile Block» in der alten Fabrik trägt den Arbeitstitel «Kunstschaffende zeigen Flagge». Jede Künstlerin und jeder Künstler hat die Möglichkeit eine Fahne zu ihrer oder seiner «Person und Arbeit» zu präsentieren. Es kann sich um eine bestehende oder eine neue Arbeit handeln. Wichtig ist, dass sie fürs Gesamtwerk steht und dieses vertritt. Die Grösse der Werke ist nicht relevant. Die Art der Präsentation ist Sache der Kunstschaffenden. (pd/vre)

Dienstag, 25. Januar - 10:25 Uhr

Glänzender Start in einen sonnigen Wintertag

Momentaufnahme. Der Dienstag verspricht in St.Gallen ein sonniger Wintertag zu werden. Und die aufgehende Sonne liess am Morgen die nassen oder gar vereisten Spitzen der Domtürme ganz speziell glänzen. Bild: Sandro Büchler

(25.1.2022)

Dienstag, 25. Januar - 10:05 Uhr

Zum Holocaust-Gedenktag: Vortragsabend übers Schweizer Arbeitslager für jüdische Flüchtlinge in Bonstetten

Anlässlich des Holocaust-Gedenktages sind Christine und Rolf Werner zu Gast im Archiv für Frauen-, Geschlechter- und Sozialgeschichte Ostschweiz an der Florastrasse 6 in St.Gallen. Am kommenden Donnerstag, 19, Uhr, berichten sie über ein weitgehend vergessenes Kapitel der jüngeren Schweizer Geschichte, nämlich das Arbeitslager für jüdische Flüchtlinge im zürcherischen Bonstetten. Es wurde von 1943 bis 1945 betrieben. Christine und Rolf Werner haben dazu historische Nachforschungen angestellt und in Buchform publiziert.

Der während des zweiten Weltkriegs in die Schweiz geflüchtete Arno Stern ist bisher der einzige bekannte Überlebende des Arbeitslagers Bonstetten. Seine Nachfrage löste historische Nachforschungen aus. Bild: PD

Auslöser der Recherchen war Anfang 2019 die Erkundigung des während des zweiten Weltkriegs in die Schweiz geflüchteten Kunstpädagogen Arno Stern nach dem Arbeitslager, in dem er einst interniert war. Stern ist der bisher einzig bekannte, überlebende Zeitzeuge. Ihre Resultate publizierten Rolf und Christine Werner im Buch «Zuflucht Schweiz im 2. Weltkrieg», das 2021 erschienen ist. Es zeichnet nicht nur ein Bild vom Leben und Arbeiten im Lager, sondern zeigt auch die Hintergründe der Schweizerischen Flüchtlingspolitik in den Kriegsjahren auf. (pd/gen)

Anmeldung zum Vortrag unter archiv@frauenarchivostschweiz.ch.

Dienstag, 25. Januar - 9:48 Uhr

Die Stelle des St.Galler Domorganisten ist ausgeschrieben: Nachfolgerin oder Nachfolger für Willibald Guggenmos gesucht

Derzeit ist an verschiedenen St.Galler Kulturinstitutionen ein eigentlicher Generationenwechsel im Gang. Er setzt sich 2023 fort: Werner Signer etwa verlässt seinen Posten als Direktor des Theaters St.Gallen (Jan Henric Bogen löst ihn ab). Und auch die Stelle des Domorganisten an der Kathedrale wird frei. Domorganist Willibald Guggenmos geht Mitte des nächsten Jahres in Pension.

Willibald Guggenmos hat in den letzten Jahren mit seinen Programmen und Formaten viel für die Etablierung der Orgelmusik in St.Gallen getan. Bild: Sabrina Stübi (23.4.2018)

In der aktuellen Ausgabe der Schweizer Musikzeitung SMS sucht die katholische Kirchgemeinde St.Gallen bereits jetzt einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Gesucht wird eine Persönlichkeit mit internationalem künstlerischem Niveau, mit einem relevanten Repertoire und qualifizierter Improvisationsfähigkeit für Liturgie und Konzert. Egal, wer in die Fussstapfen von Willibald Guggenmos treten wird, er oder sie wird ab 1. August 2023 ein grosses Erbe antreten. (map)

Dienstag, 25. Januar - 9:26 Uhr

Blick aufs Nebelmeer

Momentaufnahme. Toni Sieber fotografierte am Montag vom Mohren (Reute AR) aus das Nebelmeer über dem Rheintal. Das Bild dürfte sich heute Dienstag wiederholen: auf den Hügeln Sonne, im Tal Nebel.

Dienstag, 25. Januar - 9:03 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 1'593 neue Ansteckungen am Montag und die Hospitalisationen nehmen wieder zu

Der Kanton meldet auf seiner Webseite für Montag 1'593 neue laborbestätigte Coronafälle. Seit März 2020 haben sich somit 118'653 Personen im St.Gallischen mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Neuinfektionen bleibt damit hoch; die Omikronwelle hat offenbar im Kanton St.Gallen ihren Höhepunkt noch nicht erreicht. Am Montag wurde aber kein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht damit weiter bei 821.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Montag, 24. Januar 2022, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Derzeit liegen 65 (Sonntag vor einer Woche: 44, diesen Sonntag: 60) Patientinnen und Patienten wegen einer SARS-CoV-2-Infektion in St.Galler Spitälern. Davon befinden sich noch elf Personen auf einer Intensivstation; sieben von ihnen müssen künstlich beatmet werden. Die Zahl der Spitaleinweisungen wegen Covid-19 steigt damit wieder an. Die Zahl der Coronapatientinnen und Coronapatienten auf den Intensivstationen ist im Kanton St.Gallen dagegen seit einiger Zeit ziemlich stabil.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kanton St.Gallen am Montagabend bei 1'974 (Sonntag vor einer Woche: 1'383, diesen Sonntag:2 ’077). Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 3'537 (Sonntag vor einer Woche: 2'724, diesen Sonntag: 3’523). Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle innert sieben und 14 Tagen der Vergleichbarkeit wegen hochgerechnet auf 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner. (SK/vre)

Montag, 24. Januar - 17:07 Uhr

Spieler des FC St.Gallen unterstützen kranke Kinder: Zum Start von «Sangallä bewegt» gibt es VIP-Tickets fürs Heimspiel gegen YB zu gewinnen

Die Spieler der ersten Mannschaft des FC St.Gallen haben am Montag im Internet und auf Instagram eine Spendenaktion lanciert. Sie sammeln Spenden, um die kleinen Patientinnen und Patienten des Ostschweizer Kinderspitals sowie ihre Familien in ihrer schwierigen Situation zu unterstützen. Die Aktion nennt sich «Sangallä bewegt».

Der erste Post auf dem Instagram-Account von «Sangallä bewegt» mit Lukas Görtler, der neben anderen die Aktion in einem Video erklärt. Screenshot: Instagram

Sie will bis Ende Mai 25’000 Franken zusammenbringen. Finanzierungsschwelle auf der Internetplattform Lokalhelden.ch sind 20’000 Franken. Gestartet wurde die Aktion mit einem Beitrag aus der Mannschaftskasse des 1. FC St.Gallen von 3’000 Franken. Bis Montagabend lag der Stand des Spendenkontos bereits bei knapp 8’500 Franken.

Auslöser für die Lancierung der Aktion «Sangallä bewegt» sind Erfahrungen der FCSG-Spieler mit kleinen erkrankten Fans. In der Vergangenheit habe man immer wieder erlebt, wie man ihnen mit kurzen Videobotschaften, privaten Stadionführungen oder Krankenbesuchen eine riesige Freude habe machen können, heisst es dazu im Internet.

Wie die Mittel von «Sangallä bewegt» eingesetzt werden sollen, ist noch offen. Alle Beteiligten – das sind Angehörige des FC St.Gallen und einer lokalen Digitalmarketing-Agentur - engagieren sich ehrenamtlich, so dass jeder Spendenfranken bei den kranken Kindern ankommen soll. Über die Verwendung soll informiert werden, sobald klar ist, wohin das Geld fliesst.

Die Spieler der ersten Mannschaft des FC St.Gallen erklären ihre Aktion «Sangallä bewegt» auch in einem Youtube-Video. Video: Lokalhelden.ch

Zum Start von «Sangallä bewegt» werden bis nächsten Montag, 23:59 Uhr, zwei VIP-Tickets für das Heimspiel des FC St.Gallen gegen YB vom 6. Februar sowie ein an einem Match getragenes Trikot eines FCSG-Spielers verlost. Eine Spende auf Lokalhelden.ch genügt, um im Lostopf zu landen. Eine weitere Möglichkeit ist, Follower der Instagramseite von «Sangallä bewegt» zu werden, den ersten Post dort zu liken sowie einen Freund oder eine Freundin zu markieren. (vre)

Montag, 24. Januar - 16:30 Uhr

Winterlandschaft im Gegenlicht

Momentaufnahme. Wolfgang Ponader fotografierte die winterliche Landschaft mit den imposanten Wolken am Sonntag bei Staubhusen über dem Breitfeld.

Montag, 24. Januar - 15:52 Uhr

Jugendlicher entwendet Auto und rammt Garagentor: Ohne Ausweis, dafür nach Konsum von Alkohol und Drogen am Steuer

Auf eine Strolchenfahrt mit einem entwendeten Auto hat sich am Sonntagmorgen im Osten der Stadt St.Gallen ein 19-Jähriger gemacht. Der junge Mann besitzt keinen gültigen Fahrausweis. Er war zudem nach dem Konsum von Alkohol, Marihuana und Kokain auch noch fahrunfähig unterwegs. Auf seiner Fahrt rammte er ein Garagentor. An diesem und am Auto entstand Sachschaden von einigen Tausend Franken. Der 19-Jährige wird von der Polizei bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Mit diesem Auto unternahm in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein 19-Jähriger eine Strolchenfahrt, die mit viel Sachschaden endete. Bild: Stadtpolizei SG

(23.1.2022)

Am Sonntag, gegen 7 Uhr, meldete sich ein 54-jähriger Mann bei der Stadtpolizei St.Gallen und gab an, dass sein Personenwagen entwendet worden war. Das Fahrzeug wurde dann nahe dem Wohnort des Mannes an der Stephanshornstrasse gefunden. Der Personenwagen wies frische Beschädigungen auf. Glassplitter und Fremdlack wiesen darauf hin, dass er in einen Unfall verwickelt gewesen sein musste. In der Nähe wurde dann auch ein beschädigtes Garagentor entdeckt.

Unter Alkohol und Drogen rammte der 19-Jährige unter anderem ein Garagentor und demolierte es. Bild: Stadtpolizei SG

(23.1.2022)

Bei den folgenden Ermittlungen stellte sich dann heaus, dass das Auto vom 19-jährigen Sohn der Partnerin des Autohalters entwendet und benutzt worden war. Polizisten machten den Jugendlichen dann ausfindig und brachten ihn gemäss Mitteilung auf den Polizeiposten. Im Verlauf der dortigen Befragung gab der junge Mann zu, nebst Alkohol auch Marihuana und Kokain konsumiert zu haben. Er musste eine Blut- und Urinprobe abgeben. (stapo/vre)

Montag, 24. Januar - 15:38 Uhr

Jugendliche Vandalen beschädigen Abfalleimer und Werbetafeln

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat die Stadtpolizei fünf jugendliche angehalten, die im Umfeld der Sporthalle und Parkgarage Kreuzbleiche diverse Sachbeschädigungen begangen hatten. Der Fall wird von der Kantonspolizei weiter bearbeitet. Die fünf Jugendlichen wurden zudem gemäss Polizeimeldung für dreissig Tage weggewiesen.

Fünf Jugendliche haben in der Nacht auf Sonntag auf der Kreuzbleiche Abfalleimer und Plakatwände demoliert. Bild: Stadtpolizei SG

(23.1.2022)

Auf die Vandalenakte aufmerksam gemacht wurde die Polizei am Sonntag nach Mitternacht durch einen Anruf. Vor Ort trafen Polizeipatrouillen dann auf die fünf Jugendlichen - zwei Schweizer, ein Kosovare und zwei Eritreer im Alter zwischen 18 und 19 Jahren. Sie hatten Abfalleimer und Werbetafeln beschädigt. (stapo/vre)

Montag, 24. Januar - 15:25 Uhr

Stadtpolizei geht gegen Parksünder in der Innenstadt vor: Ab heute Montag werden Bussen verteilt

Seit Jahresanfang sind die öffentlichen Oberflächenparkplätze in der St.Galler Innenstadt neu auch in der Nacht sowie an Sonn- und Feiertagen gebührenpflichtig. Bisher hat die Stadtpolizei bei Kontrollen mit einem Flyer auf die neue 24-Stunden-Gebührenpflicht hingewiesen. Nach der Kulanzzeit gilt es jetzt ernst: Ab heute Montag erhalten Fahrzeughalter, die ihr Auto ohne Parkierbewilligung abstellen, eine Busse.

Seit Jahresanfang gilt in der Innenstadt die 24-Stunden-Gebührenpflicht fürs Parkieren. Ab heute Montag wird bei Nichtbefolgen gebüsst. Bild: Stadtpolizei SG

Die Stadt hat breit über die Ausdehnung der Gebührenpflicht informiert. Das hat in den Medien im Dezember auch noch etliche kritische Reaktionen von Autofahrern sowie aus dem Gewerbe und von Automobilverbänden ausgelöst. Die Stadtpolizei selber ging mit Medienmitteilungen, auf ihrer Website, in den sozialen Medien und direkt vor Ort an die Öffentlichkeit.

Trotzdem würden immer noch viele Autos ohne Parkierbewilligung abgestellt, heisst es in der Polizeimitteilung vom Montag . Seit Anfang Januar seien in der Innenstadt anstelle von Parkbussen rund 1’800 Flugblätter, die auf die neue Gebührenpflicht aufmerksam machen, an Fahrzeugen angebracht worden, für welche keine Parkierbewilligung gelöst worden sei. (stapo/vre)

Montag, 24. Januar - 11:11 Uhr

Bank Arcrevis verschiebt Generalversammlung auf Ende Mai

Der Verwaltungsrat der Acrevis-Bank AG mit Hauptsitz in St.Gallen hat entschieden, die elfte ordentliche Generalversammlung vom 1. April auf den 20. Mai zu verschieben. Grund dafür ist gemäss Mitteilung die derzeitige Ungewissheit, welche gesetzlichen Coronaregeln Anfang April gelten werden. Mit der Verschiebung möchte die Regionalbank die Chance wahren, die GV zusammen mit Aktionärinnen und Aktionären durchführen zu können.

Der Hauptsitz der Bank Acrevis im St.Galler Stadtzentrum. Bild: Urs Bucher

(14.2.2017)

«Unsere Generalversammlungen in der Olma-Halle erfreuen sich grosser Beliebtheit», wird Acrevis-Verwaltungsratspräsident Stephan Weigelt in der Mitteilung zitiert. «Aus allen Teilen unseres Marktgebietes, vom Boden- bis zum Zürichsee, dürfen wir jeweils zahlreiche Aktionärinnen und Aktionäre begrüssen.» Die Bank Acrevis hofft nun, dass sich die Corona-Lage im Laufe der nächsten Wochen und Monate beruhigen wird, so dass möglichst «normal» getagt werden kann. (pd/vre)

Montag, 24. Januar - 9:59 Uhr

Moderne Technik für die Stadtpolizei: Knapp 2,2 Millionen Franken für ein neues Einsatzleitsystem

In den kommenden Jahren müssen Kantons- und Stadtpolizei St.Gallen ihr Einsatzleitsystem erneuern. Die heutige, 2007 bis 2009 beschaffte Technik wird das Ende ihres Lebenszyklus 2024 erreichen. Der Stadtrat hat gemäss Mitteilung für den Anteil der Stadtpolizei einen Kredit von 2,177 Millionen Franken bewilligt. Die Alarmzentrale des Kantons wird bei der Erneuerung aus der Calatrava-Muschel in ein Provisorium über dem Einkaufszentrum Lerchenfeld verlegt. Jene der Stadtpolizei bleibt an der Vadianstrasse 57.

Blick in die Einsatzzentrale der Stadtpolizei St.Gallen an der Vadianstrasse 57. Bild: Hanspeter Schiess

(8.8.2015)

Die Einsatzzentrale der Stadtpolizei stellt deren Erreichbarkeit rund um die Uhr sicher. In der Zentrale im Polizeiposten an der Vadianstrasse gehen jährlich rund 130'000 Telefonanrufe ein. Dazu wird von dort aus ein Vielfaches an Funksprüchen getätigt. Weitere Aufgaben der Zentrale sind das Bedienen von Schrankenanlagen, der Telefondienst für die Stadtwerke und die Videoüberwachung auf Stadtgebiet. Dazu sind der Einsatzzentrale zahlreiche Notrufsäulen und Alarmanlagen angeschlossen.

Für das bestehende Einsatzleitsystem soll in den nächsten Jahren ein zeitgemässes neues System beschafft werden. Ersatzbeschaffung und Ablösung der alten Technik erfolgen in enger Zusammenarbeit mit dem Kanton St.Gallen, beiden Appenzell sowie - für die Nummer 144 - mit dem Kanton Glarus. Der städtische Anteil für das neue Einsatzleitsystem beträgt knapp 2,2 Millionen Franken. (sk/vre)

Montag, 24. Januar - 9:38 Uhr

Noch vier Vorstellungen mit dem Cabaret Sälewie in der Kellerbühne

Seit Silvester ist das Cabaret Sälewie in der St.Galler Kellerbühne auf grosser Fahrt. Im neuen Programm «Heissi Luft» heben Rosanna Schmid, Katrin Schatz, Simon Meier und Thomas Frischknecht im Ballon ab und begutachten das turbulente Treiben in St.Gallen und auf der Welt aus sicherer Flughöhe.

Das Cabaret Sälewie bereit zum Abheben: «Heissi Luft» ist diese Woche noch viermal in der Kellerbühne St.Gallen zu sehen. Bild: PD

Jetzt stehen noch vier Vorstellungen in St.Gallen auf dem Programm. Für alle vier gibt's noch Eintrittskarten: Für Dienstag, Mittwoch und Donnerstag gibt's noch je etwa 50 freie Plätze, für Freitag sind es noch 25. Für den Besuch der Kellerbühne ist ein 2G-Covidzertifikat erforderlich; zudem gilt Maskenpflicht. Im Vorverkauf sind Tickets via Internetauftritt der Kellerbühne erhältlich. (pd/vre)

Montag, 24. Januar - 9:25 Uhr

Termine für den nächsten St.Galler Wahlmarathon stehen fest

«Nach den Wahlen ist vor den Wahlen!», das weiss jede Politikerin und jeder Politiker. Bis zum Start des nächsten St.Galler Wahlmarathons geht es zwar fast noch zwei Jahre, trotzdem hat die Kantonsregierung gemäss Mitteilung schon jetzt die Termine für die nationalen, kantonalen und kommunalen Erneuerungswahlen 2023/24 festgelegt. Wahlmarathon heissen die Erneuerungswahlen im Volksmund, weil jeweils während anderthalb Jahren ein Wahlgang auf den nächsten folgt.

Start zum nächsten St.Galler Wahlmarathon mit nationalen, kantonalen und lokalen Erneuerungswahlen ist am 22. Oktober 2023. Bild: Hannes Thalmann

Gestartet wird der Reigen am 22. Oktober 2023 mit der Wahl der zwölf St.Galler Mitglieder des National- sowie den beiden St.Galler Mitgliedern des Ständerats. Der allfällige zweite Wahlgang für den Ständerat würde 2023 am 19. November stattfinden; das hat die Regierung allerdings unter dem Vorbehalt beschlossen, dass keine eidgenössischen Abstimmungen auf den 26. November angesetzt werden.

Ein paar Monate später finden wie üblich die St.Galler Erneuerungswahlen für den Kantonsrat und die Regierung statt: Der erste Wahlgang wurde auf den 3. März 2024 angesetzt. Ein allfälliger zweiter Wahlgang für Sitze in der Regierung findet am 14. April 2024 statt. Im Herbst folgen die kommunalen Wahlen. Als Termine hat der Kanton den 22. September (Stadtparlament, Stadtrat) sowie für einen allfälligen zweiten Wahlgang für die Stadtregierung den 24. November festgelegt. (SK/vre)

Montag, 24. Januar - 8:59 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 4'287 neue Ansteckungen und ein Todesfall übers Wochenende

Der Kanton meldet auf seiner Webseite fürs Wochenende (Freitag, Samstag, Sonntag) 4'287 neue laborbestätigte Coronafälle. Seit März 2020 haben sich somit 117'060 Personen im St.Gallischen mit dem Virus infiziert. Am Wochenende wurde zudem ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht bei 821.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Sonntag, 23. Januar, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Derzeit liegen 60 (Sonntag vor einer Woche: 44) Patientinnen und Patienten wegen einer SARS-CoV-2-Infektion in St.Galler Spitälern. Davon befinden sich noch zwölf Personen auf einer Intensivstation; acht von ihnen müssen künstlich beatmet werden. Die Zahl der Spitaleinweisungen wegen Covid-19 ist damit über Wochenende wieder gestiegen. Die Zahl der Coronapatientinnen und Coronapatienten auf den Intensivstationen bleibt im Kanton St.Gallen hingegen stabil.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kanton St.Gallen am Sonntagabend bei 2'077 (Sonntag vor einer Woche: 1'383, Donnerstag: 1'701). Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 3'523 (Sonntag vor einer Woche: 2'724, Donnerstag: 3'070). Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle innert sieben und 14 Tagen hochgerechnet auf 100’000 Einwohner. Diese Werte sind innert einer Woche stark angestiegen. Die Omikronwelle ist im St.Gallischen offenbar noch nicht am Abflauen. (SK/vre)

Samstag, 22. Januar - 13:24 Uhr

Transfer: Tim Staubli wechselt leihweise zum FC Vaduz

Tim Staubli verlässt den FC St.Gallen. Der Mittelfeldspieler wechselt für die Rückrunde der laufenden Saison leihweise zum FC Vaduz in die Challenge League, wie die FC St.Gallen mitteilt. Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Über die Details des Leihgeschäfts hätten die beiden Vereine Stillschweigen vereinbart, heisst es in der Mitteilung.

Der 21-Jährige in einem Testspiel gegen den FC Wil. Bild: Claudio Thoma / freshfocus (19.1.2022)

Der 21-jährige Rheintaler kam 2014 vom FC Grabs in den Nachwuchs des FCSG. Seit der Saison 2019/20 gehörte er zum Kader der ersten Mannschaft. Seither bestritt er 47 Meisterschaftsspiele, davon vier in der laufenden Saison, und erzielte ein Tor. (pd/dar)

Samstag, 22. Januar - 10:15 Uhr

Schreibwerkstatt in der Frauenbibliothek: Frauen als Schreibende und inhaltlich auf Wikipedia sichtbarer machen

Ein Angebot für ganz Kurzentschlossene des Literaturhauses Wyborada in St.Gallen. Am Sonntag, 10 bis 16 Uhr, findet in der Frauenbibliothek die Schreibwerkstatt «Wybo Goes Wiki» statt. Chris Regn und Daniela Brugger vom Projekt «Who writes his_tory!» führen dabei ins Schreiben von Wikipedia-Einträgen ein. Ziel ist es, Frauen als Schreibende auf Wikipedia sichtbarer zu machen. Frauen sind derzeit in der Internet-Enzyklopädie nämlich als Autorinnen wie auch inhaltlich untervertreten.

Angehörige einer Schreibgruppe editieren im Historischen Museum Baden ihre Wikipedia-Beiträge. Bild: Ursula Burgherr

(26.9.2021)

In der Schreibwerkstatt werden Fragen rund um Wikipedia beantwortet und erste Schritte zum Erstellen und Editieren von Beiträgen gezeigt. Ziel ist das Erstellen von Einträgen zu wichtigen Frauen aus der Ostschweiz. Nach der Werkstatt können sich die Schreibenden mit Fragen ans Wybo-Wiki-Schreibteam (Karin K. Bühler und Ruth Erat) wenden. Ist das Bedürfnis gross genug, kann auch eine Schreibgruppe gebildet werden, die sich regelmässig im Wyborada-Studio trifft.

Für die Teilnahme an der Schreibwerkstatt gilt die 2G-Zertifikatspflicht. Zudem ist eine Anmeldung per E-Mail erforderlich. Details zur Durchführung der Veranstaltung werden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nach der Anmeldung per Mail übermittelt. Die Teilnahme an der Schreibwerkstatt ist gratis. (pd/vre)

Samstag, 22. Januar - 9:55 Uhr

Spektakulärer Unfall auf der Stadtautobahn: Mit viel Glück keine Verletzten, aber beträchtlicher Sachschaden

Der Unfall mit zwei PWs vom Freitagabend auf der Stadtautobahn ereignete sich nach der Einfahrt Kreuzbleiche in Fahrtrichtung Zürich. Bild: Kantonspolizei SG (21.1.2022)

Am Freitagabend ist es auf der St.Galler Stadtautobahn zu einem Unfall mit zwei Autos gekommen. Obwohl die beiden Fahrzeuge stark beschädigt wurden, kamen dabei gemäss Mitteilung der Kantonspolizei mit viel Glück keine Personen zu Schaden. Neben der Polizei stand bei den Bergungs- und Aufräumarbeiten auch die Berufsfeuerwehr St.Gallen sowie ein Team des Rettungsdienstes im Einsatz.

Die beiden Unfallautos waren nach dem Zusammenprall... Bild: Kantonspolizei SG

(21.1.2022)

Am Freitag, vor 21 Uhr, war eine 27-jährige Frau auf der Stadtautobahn von St.Gallen in Fahrtrichtung Zürich unterwegs. Nach dem Passieren der Autobahneinfahrt Kreuzbleiche wechselte sie auf die zweite Überholspur und verlor aus zur Zeit noch unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Auto. Ein 31-Jähriger Mann, der sich mit seinem Wagen auf der ersten Überholspur befand, konnte nicht rechtzeitig ausweichen, wodurch es zu einem heftigen Zusammenstoss kam.

...mit Seitenmauer und Lärmschutzwand der Stadtautobahn stark beschädigt. Bild: Kantonspolizei SG (21.1.2022)

Durch die Wucht der Kollision wurden die beiden Autos nach rechts abgewiesen und prallten gegen die rechte Seitenmauer der Autobahn. Das Auto des 31-Jährigen kam danach zum Stillstand. Das Auto der 27-Jährigen wurde weiter nach links abgewiesen und überquerte alle drei Fahrspuren. Schliesslich krachte es frontal gegen die linksseitige Lärmschutzwand, wo es dann zum Stillstand kam. (kapo/vre)

Samstag, 22. Januar - 9:35 Uhr

Vollmond über den Appenzeller Hügeln

Momentaufnahme. Luciano Pau fotografierte am vergangenen Dienstag den Vollmond bei Herisau.

Freitag, 21. Januar - 14:45 Uhr

Direktionswechsel im Naturmuseum: Toni Bürgin übergibt am 1. Februar an Matthias Meier

Nach rund 26 Jahren am Naturmuseum geht Toni Bürgin Ende Januar in Pension. Er hatte die Leitung des Museums, das sich damals noch im Kunklerbau im Stadtpark befand, im März 1996 übernommen. Zur Konzeption und Realisierung von insgesamt über 80 Sonderausstellungen und der Organisation einer Vielzahl von Vorträgen und Veranstaltungen kam ab 2004 die Planung des neuen Naturmuseums im Neudorf hinzu.

Toni Bürgin ist seit 1996 Direktor des Naturmuseums St.Gallen. Am 1. Februar übernimmt sein Nachfolger Matthias Meier. Bild: Ralph Ribi

(26.5.2021)

Bei der Neueröffnung 2016 erhielt das Naturmuseum St.Gallen den ersten Neubau eines naturhistorischen Museums in der Schweiz seit Jahrzehnten. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher stieg von jährlich 30’000 am neuen Standort auf rund 50’000. Das Naturmuseum versteht sich als regionales Kompetenzzentrum für Naturgeschichte und Nachhaltigkeit. Es ist zudem das Naturarchiv des Kantons St.Gallen und beider Appenzell.

Am 1. Februar übernimmt Matthias Meier von Toni Bürgin die Leitung des Museums. Er ist seit rund drei Jahren dessen stellvertretender Direktor. Meier will das Haus gemäss Mitteilung aufbauend auf dem soliden Fundament weiterentwickeln. «Die Welt ist in ständiger Veränderung, da kann auch ein Museum nicht stillstehen», lässt sich Meier in der Mitteilung vom Freitag zitieren.

Toni Bürgin (links) und Matthias Meier: der alte und der neue Direktor des Naturmuseums St.Gallen mit einer ausgestopften Wildkatze. Bild: Naturmuseum SG

Matthias Meier ist seit drei Jahren als Leiter «Sammlungen und Forschung» am Naturmuseum tätig. Zudem arbeitet er in der Museumspädagogik mit. In Genf geboren hat der neue Direktor des Naturmuseums an der ETH Zürich Erdwissenschaften studiert. Er doktorierte dort 2011. Nebenbei sammelte er im Sauriermuseum Aathal Museumserfahrungen und bildete sich mit dem Höheren Lehramt in Geografie pädagogisch weiter.

Danach absolvierte Matthias Meier mehrere Forschungsjahre im schwedischen Lund, in Chicago sowie im französischen Nancy. 2015 bis 2018 war er an der ETH Zürich in einem Nationalfondsprojekt tätig und unterrichtete parallel dazu an der Kantonsschule in Wil. Matthias Meier ist 41 Jahre alt und wohnt seit mehreren Jahren mit seiner Familie in der Stadt St.Gallen. (pd/vre)

Freitag, 21. Januar - 14:23 Uhr

Für 25 Franken zum Festbankett: Einmal im Monat können U30 zum Spezialpreis ins Theater

Die Aktionen für Personen unter 30 Jahren, die das Theater St.Gallen seit einiger Zeit bei bestimmten Produktionen anbietet, erfreuen sich grosser Beliebtheit. Deshalb sollen sie gemäss Mitteilung vom Freitag zum regelmässigen Bestandteil des Angebots werden. Neu gibt es jeden Monat ein U30-Special. Das nächste ist für 26. Januar für das Tanzstück «The Banquet» im Provisorium auf dem Unteren Brühl geplant.

Die nächsten U30-Spezialtickets bietet das Theater St.Gallen für die Vorstellung des Tanzstückes «The Banquet» vom 26. Januar an. Bild: Gregory Batardon

An den Terminen für ihre Altersklasse erhalten U30 Theater- oder Konzerttickets zum Preis von 25 Franken . Nach der Vorstellung sind sie zum Gedankenaustausch mit Hauptdarstellerinnen und Hauptdarstellern sowie Mitgliedern des Produktionsteams oder des Orchesters eingeladen. Wenn es die Coronalage zulässt, wird dafür auch die Bar geöffnet und ein Gratisdrink offeriert. (pd/vre)

Nächste U30-Termine: «The Banquet», Tanzstück, 26. Januar, 19.30, Provisorium

«Mahler IV: Himmlische Freuden», Konzert,

24. Februar, 19.30, Tonhalle

24. Februar, 19.30, Tonhalle «La traviata», Oper von Giuseppe Verdi, 22. März, 19.30, Provisorium

«Biedermann und die Brandstifter», Drama von Max Frisch,

13. April, 19.30, Provisorium

13. April, 19.30, Provisorium «María de Buenos Aires», Tango-Oper von Ástor Piazzolla,

11. Mai, 19.30, Provisorium

U30-Tickets sind erhältlich unter 071'242'06'06, per E-Mail oder an der Billettkasse des Theaters (Tonhalle, Museumstrasse 25 - Mo bis Fr, 10-19 Uhr, sowie Sa, 10 bis 14 Uhr).

Freitag, 21. Januar - 13:59 Uhr

In Autogarage eingebrochen: Tausend Franken und 25 Autobahnvignetten gestohlen

Am Donnerstag, zwischen 12 und 12.30 Uhr, haben Einbrecher eine Autogarage an der St.Gallerstrasse in Goldach heimgesucht. Sie drangen gemäss Mitteilung der Kantonspolizei auf unbekanntem Weg ins Gebäude ein und brachen dort eine Kasse auf. Daraus liessen sie rund tausend Franken und 25 Autobahnvignetten im Wert von rund 2000 Franken mitlaufen. Anschliessend suchten sie unbemerkt das Weite. (kapo/vre)

Freitag, 21. Januar - 11:34 Uhr

Erstes Heimspiel des neuen Jahres für die Frauen des LC Brühl Handball: Brühlerinnen greifen gegen Thun nach neuntem Saisonsieg

Am Samstag bestreiten die Frauen des LC Brühl Handball ihr erstes Heimspiel des noch jungen Jahres. In der Sporthalle Kreuzbleiche ist Rotweiss Thun zu Gast. Anpfiff gegen die Berner Oberländerinnen ist um 17.30 Uhr. Die Brühlerinnen wollen den Schwung aus dem Derbysieg gegen Kreuzlingen vom vergangenen Wochenende mitnehmen und ihrer Favoritenrolle mit dem neunten Saisonsieg gerecht werden.

Tabellarisch empfängen am Samstag die Zweiten die Sechsten. Die Rangliste der obersten Liga im Schweizer Frauenhandball hat momentan aber nur bedingt Aussagekraft, da aufgrund der Coronapandemie einige Spiele ausgefallen sind. Die Brühlerinnen befinden sich weiter im Fernduell mit Spono und Zug um die Tabellenspitze. Nach Verlustpunkten liegt Brühl momentan mit fünf knapp hinter der Konkurrenz mit jeweils vier abgegebenen Zählern.

Laurentia Wolff beim Sieben-Meter-Wurf. Bild: LCB/Foto Wagner

Die Thunerinnen wiederum schielen mit einem Auge noch auf Rang vier und damit den letzten Finalrundenplatz. Diesen behalten sie aber nur im Blick, wenn sie in St.Gallen punkten. Für Thun wäre dabei ein Sieg drei Spieltag vor Ende der Hauptrunde eigentlich Pflicht. Die letzten sechs Duelle gegen die Bernerinnen gewann jedoch allesamt der LCB, darunter auch das Hinspiel vergangenen Oktober, als ein 25:20-Arbeitssieg eingefahren wurde.

Mit dem Derbysieg gegen Kreuzlingen und der dabei gezeigten Steigerung in Sachen Moral und Einsatzbereitschaft haben die St.Gallerinnen nach der Auftaktniederlage in Nottwil die richtige Antwort gegeben. Daran soll im ersten Heimspiel des Jahres angeknüpft werden. Gegen Thun ist Brühl klarer Favorit, dies soll sich auch auf dem Feld über 60 Minuten widerspiegeln. Cheftrainer Nicolaj Andersson steht fast das ganze Kader zur Verfügung. Nur Mathilde Schaefer und Julia Forizs müssen passen, ob Katarina Simova spielen kann, ist offen. (pd/vre)

Für den Besuch des Matches in der Kreuzbleiche-Halle ist ein 2G-Covidzertifikat nötig. Das Spiel wird als Livestream im Internet auf handballTV.ch übertragen.

Freitag, 21. Januar - 11:19 Uhr

Fussgängerin angefahren und leicht verletzt

Am Donnerstagmorgen hat der Zürcher Strasse im Lachen-Quartier ein Auto eine Fussgängerin auf dem Fussgängerstreifen angefahren. Die 21-Jährige wurde gemäss Mitteilung der Stadtpolizei mit eher leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Das Auto erfasste die junge Frau auf dem Fussgängerstreifen vor dem «Denner» im St.Galler Lachen-Quartier. Bild: Stadtpolizei SG

(20.1.2022)

Am Donnerstag, kurz nach 7 Uhr, war ein 31-jähriger Autofahrer auf der Zürcher Strasse stadtauswärts unterwegs. Gleichzeitig überquerte eine 21-jährige Fussgängerin den Fussgängerstreifen auf Höhe der Liegenschaft Nummer 40. Der Lenker übersah dies, so dass sein Auto die 21-Jährige erfasste. (stapo/vre)

Freitag, 21. Januar - 11:11 Uhr

Theater St.Gallen muss wegen Coronapandemie Programm umstellen: «Biedermann und die Brandstifter» statt Krimiklassiker «M»

Die Coronasituation zwingt das Theater St.Gallen zu einer Änderung im Spielplan. Anstelle von «M» nach dem Filmklassiker von Fritz Lang kommt im April der Welterfolg «Biedermann und die Brandstifter» von Max Frisch auf die Bühne. Die Coronaregeln verunmöglichen es, das Konzept der Produktion «M» wie geplant umzusetzen. «Biedermann und die Brandstifter» hat am Freitag, 8. April, 19.30 Uhr, Premiere.

Peter Lorre im Filmklassiker «M - Eine Stadt sucht einen Mörder» von Fritz Lang aus dem Jahr 1931. Bild: PD

1958 am Schauspielhaus Zürich uraufgeführte «Lehrstück ohne Lehre» von Max Frisch erzählt die Geschichte von Gottlieb Biedermann. Der wohlhabende Haarwasserfabrikant rennt in die Katastrophe, nachdem er einen mutmasslichen Brandstifter bei sich einquartiert hat und glaubt, dank seiner Gastfreundschaft werde er vom sich abzeichnenden Unheil verschont.

Das Stück ist eine politische Parabel. Sie erzählt vom Nicht-Handeln in Anbetracht der Bedrohung, von Inaktivität als politischer Haltung und von Opportunismus. Und sie sei, so heisst es in einer Mitteilung des Theaters St.Gallen auch mehr als sechzig Jahre nach der Uraufführung brandaktuell. Für Regie und Ausstattung zeichnen auch bei «Biedermann und die Brandstifter» Christina und Franziska Rast verantwortlich. (pd/vre)

Einführungsmatinee: 3. April, 11 Uhr, Lokremise.

Premiere: 8. Apri, 19.30 Uhr, Theaterprovisorium Unterer Brühl.

Vorstellungen: 10., 11. und 13. April, 6., 10., 12., 13., 22. und 29. Mai, 2. und 8. Juni.

Freitag, 21. Januar - 9:35 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 1'672 neue Ansteckungen und weiterhin stabile Zahlen in den Spitälern

Der Kanton meldet auf seiner Webseite für Donnerstag 1'672 (Mo: 909, Di: 2'051, Mi: 2'088) neue laborbestätigte Coronafälle. Seit März 2020 haben sich somit 112'773 Personen im St.Gallischen mit dem Virus infiziert. Am Mittwoch wurden keine weiteren Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht bei 820.

Die wichtigsten Kennzahlen zur Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Donnerstag, 20. Januar 2022, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Derzeit liegen 48 (So: 44, Mo: 51, Di: 51, Mi: 46) Patientinnen und Patienten wegen einer SARS-CoV-2-Infektion in St.Galler Spitälern. Davon befinden sich noch zwölf Personen auf einer Intensivstation; zehn von ihnen müssen künstlich beatmet werden. Die Zahl der Spitaleinweisungen wegen Covid-19 wie jene von Coronapatientinnen und -patienten auf den Intensivstationen bleibt damit auch im Kanton St.Gallen weiterhin stabil.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kanton St.Gallen am Donnerstagabend bei 1'701 (So: 1'383, Mo: 1'264, Di: 1'424, Mi: 1’596). Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 3'070 (So: 2'724, Mo: 2'607, Di: 2'768. Mi: 2'938). Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle innert sieben und 14 Tagen der Vergleichbarkeit wegen hochgerechnet auf 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Die Verteilung der Coronapandemie gemessen an der 14-Tage-Inzidenz auf die acht Wahlkreise des Kantons St.Gallen. Grafik: Fachstelle Statistik Kanton SG

Bezüglich den Extrempositionen ist die geografische Verteilung der Coronapandemie im Kanton St.Gallen unverändert: Am wenigsten Fälle weist gemessen an der 14-Tage-Inzidenz das Toggenburg (2'302), am meisten das Sarganserland (3'478) auf. Das ist insofern überraschend, als dass das Toggenburg, mit dem kleinsten Anteil Geimpfter, im Herbst lange Zeit den Spitzenplatz bei den Neuansteckungen hatte.

Unter dem kantonalen Durchschnitt (3'070) liegen derzeit neben dem Toggenburg auch noch die Wahlkreise Werdenberg (2'983), Wil (2'998), Rheintal (3'046) und St.Gallen-Gossau (3'048). Über dem kantonalen Schnitt liegen neben dem Sarganserland auch noch Rorschach (3'112) und See-Gaster (3'360). (SK/vre)

Donnerstag, 20. Januar - 16:52 Uhr

Da ist Präzision gefragt: Baukran in der Gutenbergstrasse demontiert

Der Baukran neben dem Neumarkt wird abgebaut. Bild: Marlen Hämmerli

(20.1.2022)

Die eine oder der andere hat am Donnerstag an der Gutenbergstrasse neben dem Neumarkt sicher kurz innegehalten und einer ungewöhnlichen Demontage zugeschaut: Arbeiter zerlegten den Baukran neben dem Geschäftshaus St.-Leonhard-Strasse 33 und deponierten die Teile auf einem Tieflader. Angesichts der engen Platzverhältnisse und des Passantenstroms eine heikle Aufgabe, die Präzision verlangte. (mha/vre)

Die Kranteile werden mit grösster Präzision auf einem Tieflader deponiert und später abtransportiert. Bild: Marlen Hämmerli

(20.1.2022)

Donnerstag, 20. Januar - 16:27 Uhr

Stammtisch des Ostschweizer Regionalfernsehens TVO: Heute mit dem ehemaligen St.Galler Stadtpräsidenten Thomas Scheitlin

Donnerstag ist beim Ostschweizer Regionalfernsehen TVO Stammtischtag. Heute sitzen daran Radio-Moderatorin Katerina Mistakidis, der Unternehmer Roli Gutjahr und der ehemalige St. Galler Stadtpräsident Thomas Scheitlin. Sie diskutieren wie man das am Stammtisch so macht über aktuelle Ereignisse.

Der ehemalige St.Galler Stadtpräsident Thomas Scheitlin bei einem seiner wenigen öffentlichen Auftritt seit dem Rücktritt Ende 2020 bei der Grundsteinlegung fürs neue Hotel hinter der Villa Wiesental.St.Gallen. Bild: Michel Canonica

(18.8.2021)

Logisch, dass es dabei auch ums Theater um den ungeimpften Tennisstar Novak Djokovic in Australien gehen wird. Zur Sprache kommt sicher auch der in wenigen Tagen beginnende Prozess des ehemaligen Raiffeisen-Chefs Pierin Vincenz. Und der Dauerbrenner seit zwei Jahren: die Coronapandemie.

Die Sendung Stammtisch des Ostschweizer Regionalfernsehens TVO wird heute Donnerstag, 18.30 Uhr, erstmals ausgestrahlt. Danach wird sie auf dem Sender stündlich wiederholt. Ebenfalls anschauen kann man sich die neuest Stammtisch-Diskussion ab dem frühen Abend aber natürlich auch im Internetauftritt von TVO. (pd/vre)

Donnerstag, 20. Januar - 16:11 Uhr

Kampfwahlen ans Kreisgericht St.Gallen: Parteien empfehlen Simona Risi (SP) und Simeon Bertoldo (EVP)

Am 13. Februar wählen die Stimmberechtigten des Gerichtskreises St.Gallen-Gossau zwei nebenamtliche Richterinnen und Richter für das Kreisgericht. Die Kreisparteien von SP, SVP, Die Mitte, FDP, Grüne, GLP und EVP empfehlen dabei die Wahl ihrer Kandidierenden Simona Risi (SP, St.Gallen) und Simeon Bertoldo (EVP, St.Gallen) für den Rest der Amtsdauer 2021 bis 2027.

Das Kreisgericht hat seine Büros im Haus Hecht am Bohl 1 in St.Gallen (Bild). Die Gerichtssäle befinden sich im Amtshaus an der Neugasse 3. Bild: Sam Thomas

Zur Ersatzwahl kommt es aufgrund zweier Rücktritte bei den nebenamtlichen Richterinnen und Richtern am Kreisgericht. Sabine Netzle (SP, St.Gallen) verlässt das Gericht per Ende März nach über sechs Jahren im Amt. Ralf Altwegg (EVP, St.Gallen) tritt per Ende Mai nach über elfjähriger Tätigkeit zurück.

Wie üblich haben sich die Kreisparteien angesichts der beiden Rücktritte auf zwei Neukandidierende geeinigt. Zu Kampfwahlen kommt es, weil ein Parteiloser ebenfalls nebenamtlicher Richter werden will und damit eine stille Wahl verhindert: Seine Kandidatur für den 13. Februar angemeldet hat zusätzlich der parteilose Gerichtsschreiber und Rechtsanwalt Linus Sonderegger (St.Gallen).

Zustandegekommen ist die stille Ersatzwahl hingegen für eine hauptamtliche Richterin, die per 31. Juli am Kreisgericht St.Gallen zurücktritt. Für Silvia Lautenschlager (CVP, St.Gallen) hatten die Parteien miteinander Christine Koch-Egger (Grüne, St.Gallen) nominiert. Da es bei der einen Kandidatur geblieben ist, hat der Kanton wie vorgesehen die Stille Wahl erklärt. Dieser Urnengang entfällt damit. (pd/vre)

Donnerstag, 20. Januar - 13:59 Uhr

Kleinaberfein startet gleich mit zwei Anlässen in die neue Konzertsaison: Musik und Texte sowie junger Schweizer Jazz

Kleinaberfein (Kaf) St.Gallen startet am kommenden Sonntag seine neue Konzertsaison mit einer literarisch-musikalischen Matinée um 11 Uhr und einem Doppelkonzert mit jungem Schweizer Jazz um 16 Uhr. Beide Anlässe finden im Musiksaal des Zentrums der Diözesanen Kirchenmusikschule (Auf dem Damm 17, Gallusplatz) statt. Türöffnung ist eine halbe Stunde vor Beginn. Platzreservation per E-Mail wird empfohlen.

Je zwei Musikerinnen und Schriftstellerinnen sind das Quartett «Wind 4». Bild: Ruth Frehner

«Wind4» nennt sich ein Quartett aus vier Frauen, das Stimme, Sprache und Klang verbindet. Zwei Musikerinnen, Brigitta Gehrig (Stimme und Piano) und Brigitte Meyer (Cello), und zwei Schriftstellerinnen, Andrea Martina Graf und Christine Fischer, verweben Musik und Texte augenzwinkernd und spielfreudig, unterhaltsam, ernsthaft und mit Lust am Experiment.

Das Trio Mørk spielt am Sonntag ebenfalls bei Kleinaberfein. Bild: PD

Am Nachmittag treten bei Kleinaberfein im Rahmen von Suisse Diagonales Jazz das Trio Mørk und das Duo Mythen auf. Das Trio erschafft eine Klangwelt, in der die Trennung von Musik und Geräusch aufgehoben ist. Der Appenzeller Trompeter Jaronas Höhener, der Gitarrist Luka Mandic und der Schlagzeuger Nicolas Wolf streben eine emotionale, ehrliche und gleichzeitig intime Musik an.

Das Westschweizer Duo Mythen mit Daniel Roelli (Piano) und Marius Rivier (Drums) wiederum findet zu Themen oder Mythen, die von unendlichen Variationen geprägt sind. Ihre Musik ist gemäss Mitteilung von Kleinaberfein ebenso ziseliert wie spontan, ebenso ganz leise wie nüchtern. (pd/vre)

Mehr Infos: www.kleinaberfein.sg

Donnerstag, 20. Januar - 13:15 Uhr

Nach Schüssen auf ein Bushäuschen mit Gasdruckwaffen erwischt: Wegen Widerhandlung gegen das Waffengesetz angezeigt

In der Mittwochnacht hat eine Patrouille der Stadtpolizei St.Gallen vier Personen an der Teufener Strasse angehalten. Zwei trugen eine Gasdruckpistole und ein Airsoft-Sturmgewehr bei sich. Die illegalen Waffen wurden sichergestellt. Es erfolgt eine Anzeige wegen Widerhandlung gegen das Waffengesetz. Zudem untersucht die Polizei, ob Einschusslöcher in der Seitenscheibe eines nahe gelegenen Bushäuschens aus den beiden Waffen abgegeben wurden.

Eine Gasdruckpistole, wie sie die Stadtpolizei am Mittwoch bei vier jungen Leuten an der Teufener Strasse sichergestellt hat. Bild: Stadtpolizei SG

(19.1.2022)

Am Mittwoch, kurz vor 23.30 Uhr, wurde Angehörige der Stadtpolizei auf eine Gruppe aufmerksam, die an der Teufener Strasse zusammenstanden. Als sich die Patrouille den vier Personen näherte, warf einer der Beteiligten eine Gasdruckpistole auf den Boden. Im weiteren Verlauf der Kontrolle kam zudem ein Softair-Sturmgewehr sowie Munition zum Vorschein. An der Seitenscheibe eines Bushäuschen wurden mehrere Einschusslöcher sowie Risse festgestellt, die mutmasslich von den beiden Waffen stammen.

Zwei Personen wurden gemäss Mitteilung der Stadtpolizei für weitere Abklärungen auf den Posten mitgenommen. Darunter die Waffenbesitzerin sowie der Mann, welcher die Gasdruckpistole getragen hatte. Es handelt sich um eine 18-jährige Schweizerin und einen 19-jährigen Deutschen. Beide werden jetzt durch die Stadtpolizei wegen Widerhandlung gegen das Waffengesetz angezeigt. Ebenfalls stand der Kriminaldienst der Kantonspolizei im Einsatz. Er wird weitere Abklärungen wegen der Sachbeschädigungen vornehmen. (kapo/vre)

Donnerstag, 20. Januar - 13:09 Uhr

Abendrot in den Hügeln über der Stadt

Momentaufnahme. Emil Annen fotografierte am Sonntag das imposante Abendrot mit Wolken vom Rundweg um den Menzlen aus.

Donnerstag, 20. Januar - 12:55 Uhr

Zwei Verkehrsunfälle, sehr hoher Sachschaden

Gleich zwei Unfälle mit viel Sachschaden hat sich am Mittwoch in St.Gallen ereignet. Auf der Splügenstrasse stiessen zwei Autos zusammen, weil einer der beiden Lenker ein Lichtsignal missachtet hatte. Auf der Zürcher Strasse im Lerchenfeld prallte am gleichen Nachmittag ein Auto wegen des Sekundenschlafs seines Lenkers heftig mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Verletzt wurde in beiden Fällen gemäss Mitteilung der Stadtpolizei niemand.

Eines der beiden beschädigten Autos nach dem Zusammenstoss vom Mittwoch auf der Splügenbrücke in St.Fiden. Bild: Stadtpolizei SG (19.1.2022)

Am Mittwoch, kurz vor 13 Uhr, wollte ein 65-jähriger via Splügenstrasse auf die Stadtautobahn. Auf Höhe der Autobahnausfahrt übersah er, dass das Lichtsignal auf rot geschalten war. Er setzte daher seine Fahrt fort und stiess prompt mit dem Wagen eines 44-Jährigen zusammen, der während der Grünphase nach links auf die Splügenstrasse einbog. Eines der Autos war so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

Nach Sekundenschlaf: Die Unfallstelle auf der Zürcher Strasse neben dem Freibad und der Eissportanlage Lerchenfeld. Bild: Stadtpolizei SG (19.1.2022)

Am Mittwoch, kurz vor 16.30 Uhr, war ein 26-Jähriger mit dem Auto auf der Zürcher Strasse stadteinwärts unterwegs. Auf Höhe der Eissportanlage Lerchenfeld fiel er infolge Übermüdung in einen Sekundenschlaf, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen entgegenkommenden Personenwagen. Der 26-Jährige und der 34-Jährige im anderen Auto wurden nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand aber Totalschaden und sie mussten abgeschleppt werden. Aufgrund des Unfalls kam es während rund anderthalb Stunden zu Verkehrsbehinderungen. (stapo/vre)

Eines der beiden schwer beschädigten Autos nach dem Unfall auf der Zürcher Strasse im Lerchenfeld. Bild: Stadtpolizei SG (19.1.2022)

Donnerstag, 20. Januar - 11:55 Uhr

Wegen der Coronapandemie: Nordklang-Festival findet auch in diesem Jahr nicht statt, Organisationsteam prüft neue Form für 2023

Das achtköpfige Organisationsteam des St.Galler Nordklang-Festivals hat entschieden: Der für 11. und 12. Februar geplante Anlass kann aufgrund der aktuellen Coronasituation und der resultierenden Planungsunsicherheit nicht stattfinden. Der Entscheid sei klar gefallen, heisst es dazu in einer Mitteilung vom Donnerstag. Mit grossem Bedauern, aber ersatzlos müsse auch in diesem Jahr aufs Festival verzichtet werden.

Immer ein Markenzeichen des Nordklang-Festivals sind unkonventionelle musikalische Begegnungen wie jene des Rätoromanen Tumasch (rechts) und des Grönländers Gerth Lyberth im Pfalzkeller. Bild: Benjamin Manser (14.2.2020)

Leicht gemacht haben sich die Organisatorinnen und Organisatoren den Entscheid nicht: In den vergangenen Tagen und Wochen habe man immer wieder abgewogen, die Entwicklung der Lage beobachtet und sich auch umorganisiert. Zudem habe man in regem Kontakt mit Künstlerinnen und Künstlern aus dem Norden gestanden. Geprüft wurden auch verschiedene Varianten für die Durchführung, unter anderem ein Minifestival mit beschränkter Publikumskapazität ins Auge gefasst:

«Letztendlich sind wir aber zum Schluss gekommen, dass derzeit nicht der richtige Zeitpunkt ist, um überhaupt ein Festival mit Hunderten von Leuten durchzuführen.»

Es erscheint dem Organisationsteam zurzeit riskant, «bedenkenlos» ein Festival durchzuführen: «Wir wollen das Risiko nicht eingehen, unser Publikum sowie unsere Musikerinnen und Musiker einer Gefahr auszusetzen. Die aktuelle epidemiologische Lage und die damit verbundenen Unsicherheiten verunmöglichen eine sorgfältige Planung und Durchführung.»

Das schmerze. Vor allem wegen den «wunderbaren Künstlerinnen und Künstlern, die die Pandemie mit ihrer Musik für einen Moment hätten vergessen machen sollen». Die Bands seien bereit gewesen; viele seien auch heiss auf ihren Auftritt. Ihnen abzusagen sei ein herber Dämpfer. Das OK hofft auch auf das Verständnis der in der Vergangenheit stets zahlreichen und treuen Gäste. Es glaubt gemäss Mitteilung fest daran, im kommenden Jahr wieder ein Nordklang-Festival durchführen zu können.

Der Finne Antti Paalanen trat am Nordklang-Festival 2018 in der Grabenhalle auf. Bild: Benjamin Manser

(24.2.2018)

Man werde die Zeit nutzen und sich im Team überlegen, wie die Zukunft des Nordklang-Festivals aussehen könnte - mit oder ohne Pandemie. Ziel sei es, einen Anlass zu konzipieren, der auch «die Wogen einer Pandemie überstehen» könne. Wie das aussehen und wann das stattfinden könnte, ist jetzt Gegenstand von Diskussionen. Als Termin für die nächste Ausgabe des St.Galler Nordklang-Festivals peilen Organisatorinnen und Organisatoren aber den 10. und 11. Februar 2023 an. (pd/vre)

Donnerstag, 20. Januar - 9:49 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 2'088 neue Ansteckungen und drei Todesfälle für Mittwoch gemeldet

Der Kanton meldet auf seiner Webseite für Mittwoch 2'088 (Mo: 909, Di: 2'051) neue laborbestätigte Coronafälle. Seit März 2020 haben sich somit 111'101 Personen im St.Gallischen mit dem Virus infiziert. Am Mittwoch wurden drei Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht damit bei 820.

Die aktuellen Zahlen zur Coronpandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Mittwoch, 19. Januar, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Derzeit liegen 46 (So: 44, Mo: 51, Di: 51) Patientinnen und Patienten wegen einer SARS-CoV-2-Infektion in St.Galler Spitälern. Davon befinden sich noch zwölf Personen auf einer Intensivstation; neun von ihnen müssen künstlich beatmet werden. Die Zahl der Spitaleinweisungen wegen Covid-19 wie jene von Coronapatientinnen und -patienten auf den Intensivstationen bleibt damit auch im Kanton St.Gallen stabil.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kanton St.Gallen am Mittwochabend bei 1'596 (So: 1'383, Mo: 1'264, Di: 1'424). Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 2'938 (So: 2'724, Mo: 2'607, Di: 2'768). Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle innert sieben und 14 Tagen der Vergleichbarkeit wegen hochgerechnet auf 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner. (SK/vre)

Mittwoch, 19. Januar - 15:33 Uhr

Wenn die Pfarrerin die Kanzel zersägt

Eben stand die Pfarrerin noch auf der Kanzel. Jetzt zieht sie ihren Talar aus, setzt einen Schutzhelm auf und streift eine Sicherheitshose über. Sie klappt das Schutzvisier herunter und stülpt die Ohrenschützer über. Dann setzt sie die Motorsäge an und zersägt die Kanzel, auf der nicht nur sie unzählige Predigten gehalten hat.

Was sich anhört wie eine Szene aus einem Kinofilm, spielte sich vor wenigen Wochen in einem Kirchgemeindehaus in St.Gallen ab. Pfarrerin Kathrin Bolt hat die dortige alte Kanzel zersägt. Nicht etwa aus Frust oder Enttäuschung, weil niemand mehr ihre Predigten hören wollte, sondern als symbolische Geste, wie die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Straubenzell in einer Mitteilung schreibt.

Motorsäge statt Bibel: Pfarrerin Kathrin Bolt zersägt die Kanzel. Bild: PD

Die Künstler Patrik und Frank Riklin vom St.Galler Atelier für Sonderaufgaben haben eine Motorsägen-Challenge ausgeschrieben. Kathrin Bolt war dafür nominiert worden und sollte nun mit einer Motorsäge ein Stück Realität aus etwas heraussägen und damit etwas Neues schaffen. Die Kanzelzersägung sei deshalb nur der erste Teil dieser Aktion.

Denn in einem zweiten Schritt werden gemäss Mitteilung nun Jugendliche der Kirchgemeinde aus der zersägten Kanzel einen Abendmahlstisch bauen. Aus dem Monolog-Möbel werde ein Ort des Gesprächs und des Austauschs: ein gemeinschaftlicher Tisch. Darum trage die gesamte Aktion den Titel «Vom Monolog zur Tischgemeinschaft».

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die Kirchgemeinde Straubenzell wird an den vier Sonntagen im Februar an diesem Tisch predigtfreie Gottesdienste und auch Abendmahle feiern. Wie schon vor zwei Jahren, als das Experiment mit predigtfreien Gottesdiensten begann und ein enormes Medienecho hervorrief, verzichten die vier beteiligten Pfarrerinnen und Pfarrer, Kathrin Bolt, Regula Hermann, Carl Boetschi und Uwe Habenicht, aufs Predigen. Stattdessen werden sie andere Kommunikationselemente wie Spontan-Performances, Interviews, Expertengespräche und weitere dramaturgische Elemente für die Gottesdienstfeiern einsetzen. (pd/woo)

Mittwoch, 19. Januar - 11:39 Uhr

Dörrex, Pizzaofen oder Kindersitz: In der Stadtbibliothek Katharinen können künftig Gegenstände ausgeliehen werden

Die Stadtbibliothek Katharinen in St.Gallen eröffnet diesen Samstag ihre die «Bibliothek der Dinge». «Leihen statt kaufen» - dieser nachhaltige Gedanke steht gemäss Mitteilung hinter dem neuen Angebot. So können in der Kinder- und Jugendbibliothek künftig Gegenstände ausgeliehen werden, die man nur kurzzeitig braucht oder einmal ausprobieren möchte. Wie zum Beispiel einen Dörrex zum Trocknen von Apfelstücken, einen Pizzaofen für die Geburtstagsparty oder einen Autokindersitz für das Ferienkind. Aufgebaut hat dieses neue Angebot Bibliotheksmitarbeiterin Annina Spirig.

In der Stadtbibliothek Katharinen eröffnet mit der «Bibliothek der Dinge» ein neues Angebot. Bild: Reto Martin

Die Stadtbibliothek startet mit rund 40 verschiedenen Gegenständen, die für maximal vier Wochen ausgeliehen werden können. Wer etwas mitnimmt, muss mindestens 18 Jahre alt sein und über eine gültige Bibliothekskarte verfügen. Die Ausleihe ist gratis. Die Gegenstände sind in der Bibliothek ausgestellt und können sofort mitgenommen werden. Wenn sie ausgeliehen sind, steht dort ein Stellvertreter. Das ganze Angebot ist auf der Website abrufbar. Dort werden die Gegenstände mit Bild und kurzer Beschreibung vorgestellt. Der gewünschte Gegenstand kann auch reserviert und später abgeholt werden.

Am kommenden Samstag, 10 bis 16 Uhr, haben Interessierte nun die Möglichkeit, die «Bibliothek der Dinge» in der Stadtbibliothek Katharinen an der Katharinengasse 11 kennen zu lernen, inklusive einer kleinen Überraschung. (pd/woo)

Mittwoch, 19. Januar - 10:07 Uhr

Museumsgespräch mit Jacqueline Badran und Susanne Vincenz

Die Ausstellung «Robes politiques - Frauen, Macht, Mode» kann derzeit im Textilmuseum bestaunt werden. Im Bild ein Ballkleid, das der letzten Kaiserin Frankreichs gehört haben soll. Bild: Michael Schoch

Im Textilmuseum St.Gallen ist noch bis zum 6. Februar die Ausstellung «Robes politiques - Frauen Macht Mode» zu sehen. Diese befasst sich mit den unterschiedlichen Bekleidungsstrategien politisch einflussreicher Frauen. Sie beleuchtet sowohl den Auftritt historischer Persönlichkeiten wie auch amtierender Politikerinnen. Zu Wort kommen auch SP-Nationalrätin Jacqueline Badran und FDP-Nationalrätin Susanne Vincenz, die sich der Ostschweizer Filmemacherin Eveline Falk für ein Videointerview zur Verfügung stellten, welches in der Ausstellung zu sehen ist.

Die SP-Politikerin Jacqueline Badran kommt ins Textilmuseum St.Gallen. Bild: Claudio Thoma

Dieser vor vielen Monaten im Bundeshaus aufgenommene Dialog findet nächste Woche nun seine Fortsetzung. Das Textilmuseum lädt zu einem Museumsgespräch mit Jacqueline Badran ein. Zusammen mit Eveline Falk und den Veranstaltungsteilnehmerinnen und -teilnehmern wird die Politikerin die Ausstellung besuchen, um vor Ort ein weiteres Mal die Kleiderfrage zwischen Amt und Stil zu diskutieren.

Das Museumsgespräch «Amt und Stil» findet am 27. Januar statt. Treffpunkt ist um 18 Uhr im Foyer. Die Teilnahme an der rund einstündigen Veranstaltung ist gemäss Mitteilung gratis, fällig wird lediglich der Museumseintritt. Aufgrund der reduzierten Teilnehmerzahl empfiehlt das Textilmuseum eine Reservation. Für die Teilnahme ist ein 2G-Zertifikat erforderlich. Es gilt eine Maskenpflicht. (pd/woo)

Mittwoch, 19. Januar - 9:21 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 2051 neue laborbestätigte Ansteckungen und ein Todesfall am Dienstag

Der Kanton meldet auf seiner Webseite für Dienstag 2051 neue laborbestätigte Coronafälle. Dabei sind auch Nachmeldungen von Fällen früherer Tage enthalten. Seit März 2020 haben sich somit 109'013 Personen im Kanton mit dem Virus infiziert. Am Dienstag gab es einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht damit bei 817.

Die wichtigsten Kennzahlen der Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Dienstag, 18. Januar 2022, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Derzeit liegen 51 Patientinnen und Patienten wegen einer SARS-CoV-2-Infektion in St.Galler Spitälern. Davon befinden sich 14 Personen auf einer Intensivstation und werden künstlich beatmet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kanton St.Gallen am Dienstagabend bei 1'264. Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 2'607. Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle innert sieben und innert 14 Tagen hochgerechnet auf 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner. (SK/fra)

Dienstag, 18. Januar - 17:30 Uhr

Der Fasnachtsgottesdienst findet am 26. Februar statt

Die St.Galler Fasnacht ist zu einem grossen Teil abgesagt. Nur die Schnitzelbankabende in der Kellerbühne und die Auftritte der Schnitzelbänklerinnen und Schintzelbänkler in den Fasnachtsbeizen können stattfinden, aber auch der Fasnachtsgottesdienst in der Kirche St.Laurenzen. Unter dem Motto «Jetzt erscht rächt!» findet dieser am Samstag, 26. Februar, 17.30 Uhr, statt.

Musikalisch wird der Gottesdienst von Malcolm Green und Band gestaltet. Als Ehrengast tritt Föbü Marius XLVI. auf. Mit von der Partie sind ausserdem Pfarrer Hansruedi Felix, Seelsorger Matthias Wenk, Föbü Christoph XXV. und Föbü Don Alfonso XXIII. Es sei, so heisst es in der Mitteilung, «ein ökumenischer Gottesdienst von und für Narren und solche, die sich immer noch nicht dafür halten.» (pd/mha)

Dienstag, 18. Januar - 16:52 Uhr

Mord, Totschlag und Propaganda: Historiker zeigen seltene Flugblätter aus der Vadianischen Sammlung

In der Kantonsbibliothek Vadiana befinden sich zwei seltene Flugblattsammlungen. Zwei Referenten zeigen am Donnerstag, 18 Uhr, ein paar ausgewählte Beispiele daraus im Stadthaus an der Gallusstrasse 14.

Kurz vor der eidgenössischen Abstimmung zur Einführung des Frauenstimmrechts verteilt am 5. Februar 1971 ein Gegner der Vorlage Flugblätter an der Bahnhofstrasse in Zürich. Bild: Photo-Press-Archiv

Mit Flugblättern wurde früher die Neugier auf sensationelle Neuigkeiten gestillt. Erste gedruckte und illustrierte Flugblätter gab es laut Mitteilung schon im 16. Jahrhundert. Plakativ und in einprägsamer Kürze wurden Propaganda, politische Satire, menschliche Schicksalsschläge, Mord und Totschlag oder Naturkatastrophen thematisiert. Man erreichte damit ein breites Publikum.

Arman Weidenmann und Wolfgang Göldi vom Stadtarchiv und der Vadianischen Sammlung der Ortsbürgergemeinde zeigen die Flugblätter im Rahmen der Vortragsreihe «Stadtgeschichte im Stadthaus». Für die Veranstaltung gilt Maskenpflicht und die 2G-Regel. (pd/dh)

Dienstag, 18. Januar - 12:18 Uhr

In Abtwil ist es zu einer Kollision zwischen einem Autofahrer und einem 8-jährigen Mädchen gekommen

Am Montag, kurz nach 16:30 Uhr, ist es auf der Hauptstrasse in Abtwil zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem achtjährigen Mädchen gekommen. Das Mädchen fuhr mit ihrem Kickboard über die Hauptstrasse. Gemäss der Kantonspolizei St.Gallen übersah sie das Auto eines 56-jährigen Mannes, das sich von links näherte.

Dieses Auto erfasste am Montag auf der Hauptstrasse in Abteil eine achtjährige Kickboardfahrerin. Bild: Kantonspolizei SG

Obwohl der Autofahrer eine Vollbremsung einleitete, konnte er nicht mehr verhindern, dass sein Fahrzeug die Achtjährige erfasst. Sie müsste vom Rettungsdienst ins Spital gefahren werden. Die Hauptstrasse war während der Unfallaufnahme für etwa 45 Minuten gesperrt. (kapo/fra)

Dienstag, 18. Januar - 11:17 Uhr

Vortritt missachtet: 29-Jähriger verursacht Verkehrsunfall

An der Kreuzung Kolumban- und Splügenstrasse sind am Montagabend zwei Fahrzeuge kollidiert. Verletzt wurde beim Unfall gemäss Mitteilung der Stadtpolizei St.Gallen niemand. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Franken.

Die Autos kollidierten, weil einer der Autofahrer den Vortritt missachtete. Bild: Stadtpolizei St.Gallen

Ein 29-jähriger Autofahrer war um 18.30 Uhr auf der Kolumbanstrasse in Richtung Splügenstrasse unterwegs. An der Kreuzung missachtete er gemäss Mitteilung die Signalisation «Kein Vortritt», worauf das Auto des 29-Jährigen mit dem Auto eines 49-Jährigen kollidierte. (stapo/mha)

Dienstag, 18. Januar - 8:56 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 909 neue laborbestätigte Ansteckungen am Montag

Der Kanton meldet auf seiner Webseite für Montag 909 neue laborbestätigte Coronafälle. Seit März 2020 haben sich damit 106’962 Personen im Kanton mit dem Virus infiziert. Eine Person ist in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht bei 816.

Die wichtigsten Kennzahlen der Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Montag, 17. Januar 2022, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Derzeit liegen 51 Patientinnen und Patienten wegen einer SARS-CoV-2-Infektion in St.Galler Spitälern. 14 Personen sind auf einer Intensivstation mit künstlicher Beatmung.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kanton St.Gallen am Montagabend bei 1264. Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 2607. Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle innert sieben und innert 14 Tagen hochgerechnet auf 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner. (SK/fra)

Montag, 17. Januar - 19:37 Uhr

Gegen 300 Massnahmengegner und Freiheitstrychler demonstrierten in St.Gallen

Skeptiker protestierten am Montagabend gegen die Corona-Auflagen. Bild: Raphael Rohner

St.Gallen war am Montagabend Hotspot der Corona-Massnahmengegner: Freiheitstrychler und Menschen mit Plakaten, mit Aufschriften wie «Stoppt diesen Wahnsinn» oder «Die Impfung tötet», schritten ab 19 Uhr vom Kornhausplatz über den Vadianplatz, die Multer- und Marktgasse wieder zurück zum Kornhausplatz. «Die Demonstration ist bewilligt, polizeilich begleitet und bis jetzt friedlich», sagte Roman Kohler, Mediensprecher der Stadtpolizei. Es seien etwa 300 Personen an der Demonstration beteiligt gewesen. Um 21 Uhr habe sich die Menge wieder aufgelöst. Zwei Personen seien provozierend aufgefallen, diese habe man kontrolliert, mit ihnen gesprochen und sie dann weiterziehen lassen. (chs)

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Montag, 17. Januar - 18:27 Uhr

Letzte Führung durch die Ausstellung «Mittelalter am Bodensee»

Wer die Ausstellung «Mittelalter am Bodensee: Wirtschaftsraum zwischen Alpen und Rheinfall» im Historischen und Völkerkundemuseum (HVM) noch besuchen möchte, hat noch diese Woche Gelegenheit dazu. Die Ausstellung ist noch bis Sonntag in St.Gallen zu sehen.

Anhang von rund 150 Ausstellungsstücken bietet die Ausstellung einen Einblick in eine Zeit, in der der Boden­see ein eng verflochtener Wirtschafts­raum war. Bild: Ralph Ribi

Am Sonntag, 11 Uhr, findet auch die letzte Führung durch die Ausstellung statt. Kuratorin Rebecca Nobel wird die Ausstellung zeigen und freut sich gemäss Mitteilung auf den Austausch mit dem Publikum. Danach geht die Ausstellung auf eine zweieinhalbjährige Wanderschaft von Chur bis Schaffhausen – also von den Alpen bis zum Rheinfall. (pd/mha)

Montag, 17. Januar - 14:03 Uhr

Vorstoss im Stadtparlament: Wie könnten auch Mieterinnen und Mieter einfachen Zugang zu einem Grüngutabo erhalten?

Durch ein Grüngutabo wird der Kehricht weniger und der Kompost wird nicht verbrannt, sondern in Ökostrom, Biogas oder Naturdünger umgewandelt. Wenig verwunderlich finden Marlène Schürch und Lydia Wenger (beide SP): Grüngut hat Potenzial. Nur braucht es dafür nicht nur ein Abo, sondern auch die Einwilligung der Hauseigentümerschaft. Denn der Container wird auf Privatgrund abgestellt.

Für die Abholung werden die Grüngutcontainer am Strassenrand platziert. Bild: Stefan Kaiser (17.6.2021)

Den beiden Stadtparlamentarierinnen wurde diese Einwilligung verweigert. Vielen Kolleginnen und Kollegen sei es schon gleich gegangen. In einem Vorstoss, den sie am Montag eingereicht haben, schreiben die SPlerin daher in Anspielung auf den Grüngut-Slogan der Stadt: «Aus ‹Grün. Gut. Besser.› wird für viele Mieterinnen und Mieter recht schnell ‹Grün. Gut. Nicht beziehbar.›.» Selbst wenn sich die Mieterschaft koordiniert für den Bezug eines Abos stark mache und die Kostenübernahme durch sie gesichert sei, scheiterten die Bemühungen oft an einem kategorischen Nein der Eigentümerinnen und Eigentümer.

Daher möchten Schürch und Wenger vom Stadtrat wissen, wie dieser das Potenzial zur erhöhten Gewinnung von Grüngut in den nächsten Jahren einschätzt. Derzeit sind rund 11'000 Haushalte ans Grüngutnetz angeschlossen. Weiter interessieren sich die SPlerin dafür, wo der Stadtrat Chancen zur Steigerung sieht, indem das heutige Modell ergänzt wird.

In Winterthur gibt es gemäss Schürch und Wenger die Möglichkeit, das Grüngut in einem gebührenpflichtigen Sack bereit zu stellen. Sie möchten daher wissen, ob so eine Lösung auch in St.Gallen möglich wäre oder welche anderen Massnahmen Mieterinnen und Mieter den Zugang zur Grüngutabfuhr ermöglichen könnten. (mha)

Montag, 17. Januar - 11:09 Uhr

Coronasituation im Kanton St.Gallen: 2'826 neue laborbestätigte Ansteckungen

Der Kanton meldet auf seiner Webseite fürs Wochenende (Freitag, Samstag und Sonntag) 2826 neue laborbestätigte Coronafälle. Seit März 2020 haben sich damit 106’053 Personen im Kanton mit dem Virus infiziert. Am Wochenende gab es einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl der St.Galler Coronatoten steht damit bei 815.

Die wichtigsten Kennzahlen der Coronapandemie im Kanton St.Gallen mit Stand am Sonntag, 16. Januar 2022, um Mitternacht. Tabelle: Fachstelle Statistik Kanton SG

Derzeit liegen 44 Patientinnen und Patienten wegen einer SARS-CoV-2-Infektion in St.Galler Spitälern. 15 Personen sind auf einer Intensivstation mit künstlicher Beatmung.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kanton St.Gallen am Sonntagabend bei 1383 (Sonntag vor einer Woche: 1285). Die 14-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 2724 (Sonntag vor einer Woche: 2097). Die Inzidenz bezeichnet die Zahl neuer Coronafälle innert sieben und innert 14 Tagen hochgerechnet auf 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner. (SK/fra)

Montag, 17. Januar - 10:57 Uhr

Fahrunfähig im Auto erwischt: Joint geraucht und getrunken

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat die Stadtpolizei St.Gallen eine Autofahrerin und einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Die 18-Jährige war an der Holzstrasse in Rotmonten kontrolliert worden und hatte vor ihrer Fahrt Marihuana geraucht. An der Schönbüelstrasse wiederum ertappten Stadtpolizisten einen Blaufahrer. Beide Beteiligte mussten ihren Fahrausweis abgeben und werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Die Stadtpolizei St.Gallen entzog einer 18-jährigen Autofahrerin und einem 38-jährigen Autofahrer den Führerausweis. Bild: Stadtpolizei St.Gallen

Am Sonntag, kurz nach 22 Uhr, erhielt die Stadtpolizei St.Gallen einen Anruf bezüglich eines verdächtigen Fahrzeuges auf der Holzstrasse. Als die Polizei das Auto kontrollierte, war starker Marihuanageruch wahrnehmbar. Die 18-jährige Fahrzeuglenkerin gab zu, Marihuana konsumiert zu haben. Sie wurde als fahrunfähig eingestuft. Eine Blut- und Urinprobe wurde verfügt. Der Fahrausweis wurde ihr abgenommen und gesperrt. Das Fahrzeug wurde auf den Polizeiposten gebracht, wo es von einer Drittperson abgeholt wurde.

Weiter hielt die Stadtpolizei anlässlich einer Verkehrskontrolle in der Montagnacht gegen 0.30 Uhr an der Schönbüelstrasse einen Autofahrer an, bei dem sie Alkoholgeruch feststellte. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille (0,7 mg/l). Der Fahrausweis wurde dem 38-jährigen Autofahrer abgenommen und gesperrt. Das Fahrzeug wurde vorübergehend sichergestellt. (stapo/fra)

Montag, 17. Januar - 10:50 Uhr

Mofafahrer entzieht sich Verkehrskontrolle

Anlässlich einer Verkehrskontrolle wollte die Stadtpolizei St.Gallen am Sonntag, gegen 16 Uhr, einen Mofafahrer anhalten, da dieser schnell unterwegs war. Trotz Haltezeichen und rufen «Halt Polizei!» flüchtete der 17-Jährige auf der Zürcher Strasse in Richtung Gossau. Sofort nahm die Polizei die Nachfahrt auf. Dabei missachtete der 17-Jährige zwei Mal das Rotlicht. Danach fuhr er weiter am Stadion vorbei, wo die Polizei ihn schliesslich anhalten konnte. Das Mofa wurde zwecks Abklärung in Bezug auf technische Abänderungen sichergestellt. Der Mofafahrer wird angezeigt. (stapo/fra)

Montag, 17. Januar - 10:10 Uhr

Autofahrerin prallt gegen Verkehrstafel

Das Unfallfahrzeug an der Langgasse. Bild: Stadtpolizei St.Gallen

Am Sonntag, gegen 16:30 Uhr, war eine 21-jährige Autofahrerin auf der Langgasse in St.Gallen unterwegs. Während der Fahrt beklagte sich die Schwester auf dem Beifahrersitz über Übelkeit. Gemäss der Stadtpolizei beabsichtigte die 21-Jährige ihrer jüngeren Schwester eine Plastiktüte zu öffnen. Durch diese Ablenkung geriet sie von der Fahrbahn ab und prallte auf Höhe der Liegenschaft Nummer 56 gegen eine Verkehrstafel. Verletzt wurde niemand. Es entstand mässiger Sachschaden. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. (stapo/fra)

Montag, 17. Januar - 9:44 Uhr

The Closet gewinnt Wettbewerb des Vereins Sternenstadt

Inzwischen ist klar, wer den Schaufensterwettbewerb des Vereins Sternenstadt gewonnen hat. 24 Geschäfte hatten sich daran beteiligt. Bis Ende Jahr lief die Abstimmung darüber, welches Schaufenster am schönen war.

Den 1. Platz holt das Modegeschäft The Closet am Marktplatz 24, wie der Verein mitteilt. Auf Platz 2 folgt der Coiffeursalon Scherenklang bei Melissa Fleischer an der Linsebühlstrasse 12. Am drittmeisten Stimmen erhielt das Atelier und Bekleidungsgeschäft Die Manufaktur an der Bahnhofstrasse 8. Die drei Gewinnerinnen und Gewinner erhalten Gutscheine für Teamevents.

Das Schaufenster von The Closet zierte ein Schlitten mit einem als Rentier verkleideten Hund. Bild: PD

Der Verein Sternenstadt wurde 2012 gegründet, um die Marke Sternenstadt St.Gallen bekannt zu machen. Diese geht auf die Weihnachtsbeleuchtung der Stadt zurück. Seit mehreren Jahren organisiert der Verein den Schaufensterwettbewerb. Dieser soll «die Attraktivität der Einkaufsstadt St.Gallen steigern», wie es in der Mitteilung heisst. (pd/mha)