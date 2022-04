16:08 Uhr donnerstag, 7. april

Kuchen verkaufen für Flüchtlinge: Klasse aus dem Schulhaus Schönenwegen engagiert sich für Flüchtlingshilfe

Demnächst wird die Schweizerische Flüchtlingshilfe eine Überweisung von über 1’000 Franken aus der Stadt St.Gallen erhalten. Die Doppelklasse 5b/6b aus dem Schulhaus Schönenwegen im Lachen-Quartier hat am Donnerstagmorgen im Stadtzentrum selber gebackenen Kuchen verkauft. Das Echo darauf war überwältigend: Der Kuchen war nach rund anderthalb Stunden weg, in der Kasse der Schülerinnen und Schüler lagen exakt 1'131,70 Franken.

Das Projekt ausgelöst hatte die Behandlung des Ukrainekriegs im Ethikunterricht. Die Klasse habe sich anhand kindergerechter Videos und mit Arbeitsblättern über das Thema informiert und darüber diskutiert, erzählt Lehrer Andreas Hobi. Dabei sei es auch um die Frage gegangen, wie sich Kinder etwa zugunsten von Kriegsflüchtlingen engagieren könnten. Daraus habe sich die Idee zur Kuchenaktion entwickelt.

Kuchen für einen guten Zweck verkauft: Schülerinnen und Schüler aus dem Schulhaus Schönenwegen verkauften am Donnerstagvormittag Kuchen zugunsten von Flüchtlingen aus aller Welt. Bild: Reto Voneschen (7.4.2022)

So standen die Schülerinnen und Schüler am Donnerstagvormittag am Brunnen in der Marktgasse und verkauften Kuchen. Das Echo auf die einfach und rasch organisierte Aktion sei überwältigend gewesen, sagt Andreas Hobi. So habe es Personen gegeben, die spontan etwas gespendet hätten, ohne ein Stück Kuchen dafür zu wollen.

Das gesammelte Geld geht gemäss Hobi bewusst an die Flüchtlingshilfe. In der Diskussion im Schulzimmer sei nämlich die Frage aufgetaucht, wieso den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine so viel Sympathie entgegengebracht werde, während niemand über Flüchtling aus anderen Weltgegenden spreche, sie wie vergessen gingen. Den Schülerinnen und Schülern sei es ein Anliegen gewesen, dass alle Flüchtlinge von der Kuchenaktion profitieren könnten, betont Lehrer Andreas Hobi. (vre)