St.Galler Schnitzelbänkler kämpfen mit spitzer Feder gegen Corona-Ängste: Verse gegen den Virus Anders als die Basler hatten die St.Galler Fasnächtler ja Glück mit ihren närrischen Tagen: Ihre fünfte Jahreszeit ging, kurz bevor Corona einschlug, ungestört über die Bühne. Jetzt treten St.Galler Schnitzelbänkler dafür mit ihren Versen gegen Corona-Depressionen an. 06.04.2020, 09.45 Uhr

Es ist eine Tradition der St.Galler Schnitzelbänkler, dass sie am Fasnachtsmontag füreinander im Restaurant Goldener Löwen (National oder Nat) auftreten. Der Blick durchs Fenster zeigt den Narr vo Sangalle. Bild: Benjamin Manser (24.2.2020)

Die St.Galler Schnitzlbänkler wollen auch einen Beitrag im Kampf gegen die Pandemie leisten: Sie sind seit Ausrufung des Ausnahmezustands fleissig am Schreiben von Versen gegen den Corona-Virus. Diese werden zur Aufheiterung der Bevölkerung im Internet publiziert. Zu finden sind sie im Web, auf Instagram, auf Twitter oder auf Facebook.

Auf Tagblatt online sind bereits vier Tranchen der Anti-Corona-Verse publiziert worden.

St.Galler Schnitzelbänkler kämpfen mit spitzer Feder gegen Corona-Ängste: Verse gegen den Virus Anders als die Basler hatten die St.Galler Fasnächtler ja Glück mit ihren närrischen Tagen: Ihre fünfte Jahreszeit ging, kurz bevor Corona einschlug, ungestört über die Bühne. Jetzt treten St.Galler Schnitzelbänkler mit spitzen Versen gegen Corona-Ängste an. Reto Voneschen 28.03.2020

Hier jetzt die fünfte Tranche:

Wöred de Gölä und de von der Heide singend zämestoh,

denn wör de Virus au freiwillig goh. Inspektoren

…und chunt denn no Beatrice Egli dezue,

denn heted mer grad au no for em Grippevirus Rueh. Herr Fögeli

…und singt a dem Konzert de Jack Stoiker chli scheps,

wär d'Menschheit au no gheilt vom Chrebs. Sack-Galler

Die Pfannehexen an der diesjährigen Fasnacht im Nat.

Bild: Benjamin Manser (24.2.2020)

Mir isch überhaupt nöd wohl so coronafrei.

Im Gegeteil, mir goht's richtig elend dehai.

Hani eimal e Minute und mach wanni wött.

ghörsch mini us zeh Meter Abstand – wanni sött. Gallomisto

Hocksch sit Woche i de Wohnig dehai,

Homeoffice ond doch irgendwie frei.

Uufgrummt isch, Staub mosch sueche,

domm isch, chonnt di niemer go bsueche! Südappenzeller



Die Virus-Ploog isch hoffentlig verbi im Mai,

denn machi ändlig e paar Däg Ferie - dehai. Suffendi Fraktion

Ur-Schnitzelbänkler Louis de Saint-Gall war 2019 und 2020 in St.Gallen wieder mit von der Schnitzelbänkler-Partie. Bild: Reto Voneschen (5.3.2019)

Wenn der Rubel nimm will rolle,

zahle mer halt mit WC-Rolle.

Wenn di ain will zämmeschloh,

muesch uf zwei Meter Abstand striggt bestoh. Richter Walter

Gescht het en Virolog im Fernseh gseit, s‘lig uf de Hand,

Di bescht Waffe im Chrieg gege Corona

segi de gsund Menscheverstand.

Das mer das mol verlüred, isch d‘Chance gross,

Mer schiint, die meischte Mensche sind waffelos. Sack-Galler

D'Martullo-Blocher gfallt mier dopplet guet,

sit sie en Mundschutz träge tuet!

...und ihre Charme chönnt ich no viel meh schätze,

wenn sie dank Mundschutz nümm würd schwätze! Tatü Tato

De Südappenzeller vor seinem Auftritt im Nat.

Bild: Benjamin Manser (24.2.2020)

Der Megge sait zer Clara,

mer geen das Joor nit in d'Sahara.

Druff luegt d'Clara e bitzeli scheel:

jä nu - i ha dehai jo au e Kameel. Suffendi Fraktion

Ich hogge friedlich ufere Bank,

do stoht vor mi e sonen Punk.

Und seit I söll mis Födle lupfe,

und neime andersch here zupfe.

De Platz de brüch er jetz zum pene.

Ich säg, er chönn mi mol do hene.

Früener do hettis jo gar nöd gwoget,

zrugg z’geh, wenn mi eine ploget.

Doch s’Guet am Virus isch halt scho,

dass keine eim no z’nöch wött cho. Matatouille

Ha hüt «SRF Sport» voll verpennt:

«Legendäri Playoff-Moment». Alliglattohren

Tag Füüf: Dentalhygiene sause laa.

Reservation im Pöstli nöd wahrgnaa.

Kalender rigoros ignoriert.

Und kèn Mensch hät reklamiert. Narr vo Sangalle

Rat e mal, was isch mit em Tag sibe?

Vom Morge bis zabig deheime bblibe.

Und suscht na öppis gmacht?

Ja, na chlii gwartet uf Tag acht. Narr vo Sangalle

I waiss iber dä Virus scho ganz e Huffe,

me khanen sich nit scheener suffe. Suffendi Fraktion

Wenn i d'Martullo Blocher mitem Mundschutz gseh,

dängg i spontan: Aber hallo die Waldfee.

Jä und si wär bigoscht no viil schööner

mitemend Djador - und vorem Gsicht e Döner. Suffendi Fraktion



Der Wadenbeisser am internen Abend der St.Galler Schnitzelbänkler.

Bild: Benjamin Manser (24.2.2020)

Ode an Daniel Koch



Du bisch de Retter i de Not.

Du holsch üs alli i dis Boot.

Du bisch de Schwiiz ihres Seelebrot.

Du bisch de Kapitän

i üsere harte Quarantän.

Du bisch eifach megacool,

en Superstar - es Volks-Idol! Wadenbeisser

Sie chauft X WC-Role,

scho chli dä Wahn,

und seit: «Für d Chind -

Chügelibahn!» Alliglattohren

D’SVP, diä macht ein mit,

wil’s nu no Fertig-Rösti git.

De Blocher meint: «Dä hät gnueg Schnuuf,

denn wärmt me halt diä Rösti uuf.» Lästerzunge

Es fahrt kein Zug und au kein Bus.

Es isch ganz still dinne und duss.

Mir isch es fascht scho unheimlich,

zum Glück han ich no min Tinnitus. Inspektoren

Gallus (alias alt Stadtrat Fredy Brunner) war an der diesjährigen Fasnacht wieder einmal mit giftigen Versen dabei.

Bild: Benjamin Manser (24.2.2020)

Öpis vo dem, wo de Bundesrot unds BAG vo üs wönd,

isch, das mir ständig üsi Händ wäsche tönd.

Ich säg eu, i wäsch mini Händ ständig,

s’hundertscht Mol isch sicher scho düre,

i weiss da, wil langsam chunt

de Oberstufe-Spick wieder füre. Sack-Galler

Corona isch do, mir alli dihei,

so mängä fühlt sich plötzlich furchtbar allei.

Doch die viele chline, nette Sache,

wo mir jetzt fürenand tüend mache,

die hetts ohni Corona gar nie ghe.

Mä muess doch au mol s'Positive gseh! Miho

De Eleganti schriibt us Chur:

«I ha zum liäbe Gott e Spur.

Mer seit min guete Droht noch obe,

es git e Wunder, chönd mer’s globe.»

Viellicht isch sini Leitig z’alt

und s’Handy strahlt und strahlt und strahlt… Lästerzunge

De Bundesrot rüeft de Schwiizer zue,

was geg e Vebreitig vom Virus sig z'tue.

I Kriise, heisst's, mües me halt zämestoh.

Wie söll da mit zwei Meter Abstand jetz go? Matatouille