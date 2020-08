Porträt St.Galler Randständige bekommen sonntags Besuch: Marlis Garrido ist für sie ein Engel, der Hotdogs und Kuchen bringt Marlis Garrido verteilt einmal pro Woche im Kantonsschulpark warme Mahlzeiten an Randständige. Mirjam Bächtold 14.08.2020, 05.00 Uhr

Marlis Garrido im Kantonsschulpark, wo sie wöchentlich Randständige verpflegt. Bild: Benjamin Manser (St.Gallen,

9. August 2020)

Bruno kommt auf Marlis Garrido zu und überreicht ihr ein bunt ausgemaltes Bild einer Schildkröte im Wald, das er aus einem Kindermalbuch geschnitten hat. «Ich habe mir extra viel Mühe gegeben für dich», sagt der wohl bekannteste Obdachlose St.Gallens. Marlis Garrido ist gerührt über das Geschenk. Es sei Brunos Art, sich für das Essen zu bedanken, das Garrido jede Woche in den Kantonsschulpark bringt und verteilt. Am Sonntag hat sie 40 Hotdogs mitgebracht, dazu Toastbrot, Aufschnitt, Kuchen, Chips, Guetzli und Früchte.

Da die Gassenküche und die Heilsarmee im Juli und im August geschlossen haben, kommt Marlis Garrido gemeinsam mit anderen Freiwilligen mindestens einmal am Wochenende in den Park, wo sie das Essen gratis verteilt. Manchmal schafft sie es auch unter der Woche. Die Mitarbeiterin der Migros kann Lebensmittel vom Vortag günstiger beziehen, gratis sind sie jedoch nicht. Garrido bezahlt fast alles aus der eigenen Tasche.

Suchterkrankung der Tochter war Auslöser

Angefangen hat die Oberuzwilerin mit ihrem Engagement vor rund vier Jahren. «Ich hatte schon immer eine soziale Ader. Mein grosses Vorbild ist Pfarrer Sieber», sagt Garrido.

«Sein Schaffen hat mir gezeigt, dass es wichtig ist, Randständige wie alle Menschen zu akzeptieren.»

Früher hatte sie ein Patenkind in Indien, vermittelt durch World Vision. «Aber es gibt auch in der Schweiz Menschen, die Hilfe brauchen.» Zum Engagement in St.Gallen kam die 59-Jährige durch ihre Tochter Rebi, die früher selbst abhängig war, und ihr zeigte, wo in St.Gallen Hilfe nötig ist. «Ich wollte nicht, dass meine Mutter allein zu den Randständigen geht und so haben wir zusammen im Winter Klaussäckli und Tee verteilt», sagt Rebi Garrido. «Meine Mutter ging vollkommen auf in dieser Aufgabe, es freute sie, dass sie helfen konnte», erzählt die 30-Jährige.

Marlis Garrido am Sonntag 9. August 2020 im Kantipark. Bild: Benjamin Manser

Daraufhin begann Marlis Garrido, der Gassenküche regelmässig Lebensmittel zu liefern und seit zwei Jahren kommt sie im Juli und August in den Kantonsschulpark. Gemeinsam mit ihren Töchtern Rebi und Cécile hat sie die MRC Parkgemeinschaft gegründet. «Auch mein Mann ist eine grosse Hilfe, ohne ihn könnte ich das nicht alles schaffen», sagt Marlis Garrido.

Auch Futter für die Tiere der Randständigen

Es gebe Leute, die sich daran störten, dass im Park der Kantonsschule am Burggraben Essen verteilt werde. «Es ist aber sicher besser, als wenn die Randständigen die Lebensmittel stehlen.» Mit der Gründung der Parkgemeinschaft und dem Erstellen einer Website hofft Garrido auf Spenden aus der Bevölkerung.

Die Randständigen sitzen im Schatten unter den Bäumen im Park und kommen ab und zu zum weissen Plastiktisch, um sich Nachschub an Kuchen zu holen. Auch Hunde- und Katzenfutter gibt es gratis. Jemand fragt nach einer Zigarette und bekommt sie. Ein anderer fragt, ob er Garridos Handy benutzen darf, um in einer Klinik anzurufen und zu fragen, wie es seinem Bruder geht.

Hilfe auf der Strasse ohne Bürokratie

Alle schätzen das Angebot von Marlis Garrido sehr. Vor allem, weil sie hier Essen bekommen ohne grosse Bürokratie. «Sie ist eine der wenigen, die uns wirklich hilft auf der Strasse», sagt der 35-jährige Steffen aus Deutschland, der seit zwei Jahren in St.Gallen auf der Strasse lebt. Er deutet auf zwei Rucksäcke und eine Isomatte und sagt:

«Mein Zuhause ist hier.»

Für Marlis Garrido ist es Motivation genug, den Randständigen zu helfen. «Wenn sie glücklich sind, bin ich es auch», sagt sie. Ihr Lohn sei das Vertrauen der Menschen, denen sie hilft.

«Viele haben ein falsches Bild von ihnen, denken sie seien gefährlich. Aber sie

sind Menschen wie wir.»

Sie haben Garrido in ihr Herz geschlossen, umarmen sie zur Begrüssung und beginnen, ihr aus ihrem Leben zu erzählen.

Hinweis: Nächste Essensausgabe am Sonntag. Weitere Infos unter www.mrc-parkgemeinschaft.ch