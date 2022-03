St.Galler Ausbildungsradio Toxic.fm wechselt von Rock auf Electro

Ausbildungsradio Der St.Galler Radiosender Toxic.fm wechselt von Rock auf Electro: Das sagen der Geschäftsführer und ehemalige Mitarbeiter dazu Ab dem 4. April hat's ausgerockt: Toxic.fm spielt künftig elektronische Musik. Laut Geschäftsführer Andreas Batliner haben sich die Bedürfnisse der jungen Zielgruppe stark verändert. Die Meinung von ehemaligen Toxic-Mitarbeitern zum bevorstehenden Stilwechsel spalten sich. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 31.03.2022, 19.00 Uhr

Aus dem Toxic.fm-Studio an der Fürstenlandstrasse in St.Gallen wird bald elektronische Musik statt Rock gesendet. Bild: Andri Vöhringer (1. Dezember 2021)

Ist Rockmusik tot? Wenn man dem St.Galler Radiosender Toxic.fm Glauben schenkt, dann ja. Das Ausbildungsradio tauscht per 4. April Gitarren gegen elektronische Musik ein. «Wir haben gemerkt, dass sich in den Jahren viel verändert hat, unter anderem das Hörerbedürfnis», sagt Geschäftsführer Andreas Batliner. Man wolle als junger Ausbildungssender weiterhin die junge Zielgruppe bedienen, und diese höre mittlerweile nun mal elektronische Musik.

Andreas Batliner, Geschäftsführer bei Toxic.fm. Bild: Andri Vöhringer

Zudem schalten auch immer weniger Menschen das Radio ein. 2004 haben laut der Mediapulse AG für Medienforschung täglich 5200 Personen die toxische Frequenz eingeschaltet, 2020 gerade noch 800 Personen.

Der Imagewechsel soll laut Batliner auch die sinkenden Hörerzahlen auffangen. «Wir sind optimistisch, dass wir das mit dem neuen Format hinkriegen. Es ist etwas ganz Neues und auf die junge Zielgruppe zugeschnitten.»

Toxic.fm hat in der Vergangenheit stets ausführlich über das Open Air St.Gallen berichtet. Die diesjährigen Headliner sind Muse und Annenmaykantereit, zwei Bands, bei denen Gitarren meist im Vordergrund stehen. Passt das OASG künftig nicht mehr ins Programm? Batliner sagt:

«Doch. Wir sind nach wie vor kein Formatradio und sind flexibel. Wir werden auch dieses Jahr prominent über das Open Air berichten.»

Zudem sei man sich der Pflicht als Lokalradio bewusst, auch die junge, vielseitige Musikszene in St.Gallen zu fördern.

So läuft der 4. April auf Toxic.fm ab Am Montag wird den ganzen Tag moderiert. Laut Batliner werde es zur Feier des Stilwechsels verschiedene Spezialsendungen geben. Doch er sagt: «Wir verzichten auf eine grosse Party. Das ist derzeit aus verschiedenen Gründen nicht sinnvoll.» (alr)

Toxic.fm liess sich in keine Schublade stecken

Toxic.fm hat bewegte Jahre hinter sich. Als 2001 einige Studierende der Hochschule St.Gallen Radio machen wollten, erhielten sie eine vierwöchige Konzession als Probedurchlauf. Man einigte sich auf den Namen Radio Herzschlag, darin versteckt das Hochschulkürzel HSG. Ein Jahr später erteilte das Bundesamt für Kommunikation den Studierenden eine dauerhafte Sendekonzession. Fortan lief der Sender unter dem Namen Toxic.fm. Die gespielte Musik liess sich in keine Schublade stecken: Egal ob Indie, House oder Rap – was dem Team gefiel, wurde gespielt.

Kaspar Enz, ehemaliger Musikredaktor bei Toxic.fm. Bild: Belinda Schmid

«Wir wollten einfach Radio machen. Musiktechnisch wollten wir das laufen lassen, was andere nicht bringen», sagt Kaspar Enz, der in den Anfängen von Toxic.fm Musikredaktor war. Enz studierte damals an der HSG und arbeitete beim Musik Hug. Gemeinsam mit Freunden moderierte er bis 2012 die Abendsendung «Sirup Club» auf Toxic.fm, ein Mix aus Hip-Hop, elektronischer Musik und Sketches. «Wir haben meist einfach ‹dumm gschnorret› und unsere Neuentdeckungen gespielt», sagt Enz.

In der Show wurde kaum ein Thema verschont. 2010 gab der erste Imagewechsel von Toxic.fm zu reden. Aus einer Publikumsanalyse ging hervor, dass der typische Toxic.fm-Hörer Modern-Rock hört. Und so wurde fortan Modern-Rock gespielt. «Natürlich haben wir auch da den ein oder anderen dummen Spruch gerissen. Toxic.fm verkam etwas zum Formatradio, das am Hörer vorbeiplätschert», sagt Enz.

Anderer Meinung ist Philipp Kröger, der ab 2010 für zehn Jahre Geschäftsführer bei Toxic.fm war. «Wir haben die Bedürfnisse der Zielgruppe noch stärker in den Vordergrund gerückt. Das Programm kam aus meiner Sicht professioneller daher», sagt Kröger. Gleichzeitig erhielt die Ausbildung ein höheres Gewicht: Es wurden Lehrgänge für Video, Online und Social Media aufgebaut.

So sah es früher aus im Studio von Toxic.fm, damals noch im Erdgeschoss und Keller an der Engelaustrasse. Bild: Ralph Ribi (28. November 2006)

Der Imagewechsel macht Sinn – oder auch nicht

Auch der Entscheid eines erneuten Imagewechsels per 4. April ist für Kröger nachvollziehbar.

«2010 waren wir die Einzigen, die über UKW die Alternative-Sparte bespielt haben. Mittlerweile haben auch grosse Radioplayer Rock-Spartensender lanciert.»

Deshalb nun eine neue Nische zu suchen, mache Sinn. Dazu brauche es aber intensives Marketing und Geduld. In Zeiten von Streaming und sinkender Radionutzung sei auch ein starkes Angebot auf Social Media wichtig. Kröger fügt an: «Nur ein neues Musikprogramm reicht nicht.»

Kaspar Enz sieht den Imagewechsel hingegen skeptisch. Das Problem sei die Schnelllebigkeit der Musiktrends, die durch Social Media und Spotify noch verstärkt wurden.

«Damit mich der trendige 20-Jährige über einen längeren Zeitraum hört, müsste ich alle drei Jahre mein Musikprogramm komplett umkrempeln.»

So sah das Toxic.fm-Logo bis zum Imagewechsel 2010 aus – toxisch grün. Bild: Ralph Ribi (28. November 2006)

