St.Galler Ortsbürgergemeinde will Bauernhof bei der Kinderfestwiese nicht weiter verpachten und abreissen – Interessenten sind enttäuscht

«Es ist immer schlimmer geworden»: Jetzt spricht die Notkersegg-Bäuerin, die mit ihrem Abfall-Posting einen Sturm der Entrüstung auslöste

Petra Fäh vom Bauernhof Notkersegg prangert mit einem Abfallbild die Rücksichtslosigkeit der Menschen an – und erhält viel Zuspruch. Die Bäuerin erklärt, was hinter dem Posting steckt und weshalb Abfälle im Gras so gefährlich für ihre Tiere sind.