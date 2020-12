Frauenwahl St.Galler Ortsbürger erstmals mit einer Präsidentin: Katrin Meier als Nachfolgerin von Arno Noger gewählt Am Donnerstagabend haben die Mitglieder der Ortsbürgergemeinde St.Gallen einstimmig einen historischen Entscheid gefällt: Erstmals in ihrer Geschichte werden sie von einer Frau präsidiert. Im Mai 2021 wird Katrin Meier die Nachfolge von Arno Noger antreten. 10.12.2020, 20.00 Uhr

Katrin Meier ist am Donnerstagabend einstimmig zur neuen Präsidentin der Ortsbürgergemeinde St.Gallen gewählt worden. Bild: Ralph Ribi

(31.8.2020)

(cis/vre) Die 51-jährige Journalistin und Arbeitspsychologin Katrin Meier wird die erste Frau, die den Bürgerrat der Ortsbürgergemeinde St.Gallen präsidiert. Am Donnerstagabend wurde sie an der Bürgerversammlung in der Olma-Halle 2.1 von den anwesenden 145 Ortsbürgerinnen und Ortsbürgern einstimmig und ohne Enthaltung gewählt. Die Kandidatur blieb im Vorfeld wie an der Versammlung unbestritten und auch ohne Gegenkandidatur.

Ortsbürgergemeinde hat gesellschaftlich wichtigen Auftrag

Katrin Meier bedankte sich an der Bürgerversammlung für ihre Wahl. Sie finde den Auftrag der Ortsbürgergemeinde faszinierend. Die Institution sei in Bereichen tätig, die gesellschaftlich wichtig seien. Sie sei damit wichtig für den Zusammenhalt und die Weiterentwicklung der Gesellschaft. Sie freue sich schon jetzt, als Ortsbürgerpräsidentin das nächste Kapitel mitschreiben zu dürfen, sagte Katrin Meier in der Olma-Halle 2.1:

«Mir liegt die Stadt St.Gallen und ihre Zukunft sehr am Herzen.»

Katrin Meier ist seit 13 Jahren Leiterin des Amts für Kultur des Kantons St.Gallen. Als Bürgerratspräsidentin wird sie ab Mai 2021 die Geschicke eines Unternehmens mit rund 600 Angestellten und einem Jahresumsatz von über 50 Millionen Franken übernehmen. Der Wahlvorschlag von Katrin Meier kam im Spätsommer dieses Jahres für viele überraschend; die Ortsbürgergemeinde St.Gallen wurde bis anhin immer von FDP-Männern geführt - darunter auch dem heutigen Stadtpräsidenten Thomas Scheitlin.