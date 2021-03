St.Galler Musikschulen «Das ist fast ein Monatslohn»: Der Verband der Musikpädagogen kritisiert die geplante Tariferhöhung für den Musikunterricht scharf Fünf Prozent teurer und kein Geschwisterrabatt mehr: Mit dieser Tariferhöhung will der St.Galler Stadtrat mehr Geld in die Stadtkasse einnehmen. «Geht gar nicht», sagt nun die oberste Musiklehrerin und lanciert eine Petition. Sandro Büchler 19.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ob Gitarre, Querflöte oder Schlagzeug: Am Musikschulzentrum an der Rorschacher Strasse erhalten Kinder und Jugendliche eine musikalische Grundbildung. Bild: Arthur Gamsa (18. März 2021)

Der St.Galler Stadtrat will aufs kommende Schuljahr die Tarife für die Musikschule um fünf Prozent erhöhen und auch gleich den Geschwisterrabatt abschaffen. Die Mitteilung der Stadt Anfang März sorgt von links bis rechts für Kopfschütteln, politischer Widerstand gegen die Sparmassnahme wurde bereits angekündigt.

Eva Crottogini, SP-Stadtparlamentarierin und Musikpädagogin im Appenzellischen. Bild: PD



In einer ersten Reaktion äusserte sich SP-Stadtparlamentarierin Eva Crottogini überrascht: «Kinderreiche Familien werden zusätzlich belastet und müssen künftig aus Kostengründen womöglich auf den Musikunterricht verzichten.»

Vor einer Woche hat die Ostschweizer Sektion des Musikpädagogischen Verbands eine Onlinepetition gestartet. Titel: «Musikschule für alle – Nein zur Tariferhöhung». Die Stadtregierung solle auf die geplante Erhöhung der Tarife sowie die Abschaffung des Geschwisterrabatts verzichten, wird mit der Petition gefordert. Während die Massnahmen der Stadt nur marginale Mehreinnahmen brächten, seien die Auswirkungen auf betroffene Familien und Kinder einschneidend.

Musikalische Bildung in der Verfassung verankert

Annette Dannecker, Präsidentin Schweizerischer Musikpädagogischer Verband, Sektion OstSüdost-Schweiz. Bild: PD

«Werden die Tarife erhöht, werden Kinder von der Musikschule ausgeschlossen, weil sich nur noch gutsituierte Eltern den Musikunterricht für ihre Sprösslinge leisten können», sagt Annette Dannecker. Sie ist die Präsidentin der Ostschweizer Sektion des Musikpädagogischen Verbands, sowie Co-Präsidentin des nationalen Verbands und hat die Onlinepetition gestartet. Unterstützt wurde sie dabei von der SP der Stadt St.Gallen.

966 statt wie bisher 920 Franken soll der Instrumentalunterricht pro Jahr für Schulkinder kosten. Dannecker stösst aber insbesondere die geplante Streichung des Geschwisterrabatts sauer auf. Ohne diesen Rabatt müsse eine Familie mit drei Kindern pro Jahr 550 Franken oder 25 Prozent mehr für den Musikunterricht bezahlen.

So viel kostet aktuell die Musikschule in der Stadt St.Gallen. Bild: Screenshot Reglement

«Eine solche Erhöhung ist nicht nur für finanzschwache Familien, sondern auch für die Mittelschicht relevant.»

Sie macht eine simple Rechnung: Drei Kinder, pro Kind annähernd 1000 Franken für die Musikschule – «Das macht schon fast einen Monatslohn aus».

Die Verbandspräsidentin sagt, jedes Kind habe Anrecht auf eine musikalische Bildung, unabhängig von der familiären Situation. «Das steht übrigens auch in der Verfassung.» Dort steht nämlich: «Bund und Kantone fördern die musikalische Bildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen. Sie setzen sich im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für einen hochwertigen Musikunterricht an Schulen ein.» Das Vorgehen des Stadtrates stehe deshalb schräg in der Landschaft, so Dannecker. «St.Gallen macht genau das Gegenteil.»

Geht es nach dem Stadtrat, soll der Musikunterricht ab dem Schuljahr 2021/22 teurer werden. Bild: Getty

«Musikunterricht wird insgesamt unattraktiver»

Man dürfe jedoch nicht vergessen, so die Verbandspräsidentin, dass auch viele Erwachsene – oftmals Rentnerinnen und Rentner zu Beginn ihrer Pension – noch ein Musikinstrument lernen wollen. Da die Tarife für Erwachsene im Gegensatz zum Unterricht für Kinder nicht subventioniert sind, fallen sie entsprechend höher aus.

«Mit der Tariferhöhung steigen die Kosten zusätzlich. So wird der Musikunterricht insgesamt unattraktiver.»

Die Onlinepetition, die noch bis zum 10. April läuft und dann dem Stadtrat übergeben wird, ist im Nu zustande gekommen. Gerade einmal 24 Stunden dauerte es, bis die 200 nötigen Unterschriften zusammenkamen. Seit der Lancierung vor einer Woche haben über 830 Personen unterschrieben und damit ihren Unmut über den Entscheid zum Ausdruck gebracht. Dannecker sagt: «Die grosse Zahl zeigt, dass die vom Stadtrat ins Auge gefasste Tariferhöhung auf Unverständnis in der breiten Bevölkerung stösst.»

Lehrpersonen bangen um ihre Existenz

Die Petition hat sie aber auch noch aus einem zweiten Grund gestartet. «Denn auch für die Lehrpersonen wird die Situation zunehmend schwierig.» Dannecker, die im Prättigau als Musiklehrerin unterrichtet, rechnet damit, dass sich wegen der steigenden Kosten mehr Eltern dazu entscheiden, ihre Kinder vom Musikunterricht abzumelden.

«Weniger Schülerinnen und Schüler bedeutet für die Musiklehrpersonen auch unmittelbar weniger Lohn. Denn diese werden pro angemeldetes Kind bezahlt.»

Die Zahl der Musikschüler sei ohnehin schon rückläufig, sagt Dannecker. «Viele Musiklehrerinnen und -lehrer – insbesondere Selbstständige – haben Angst um ihren Job, wenn immer weniger Erwachsene und Schüler kommen. Dass jetzt die Tarife noch erhöht werden, geht einfach nicht auch noch.»

Während der Pandemie mussten die Musiklehrerinnen und -lehrer erfinderisch sein: Hier ein Lehrer, der Trompetenunterricht aus der Ferne gibt. Bild: Keystone

Wegen Corona hätten die Musikpädagogen bereits arge Einbussen in Kauf nehmen müssen. «Während Musikerinnen und Musiker öffentlichkeitswirksam auf ihre Situation aufmerksam machen, bangen Musiklehrpersonen im Stillen um ihre Existenz», so die Bündnerin. Dabei würden gerade sie die Grundlagen für die musikalische Bildung der Kinder liefern – und vielleicht den Weg eines zukünftigen Bühnenstars ebnen.